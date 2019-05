Hora 25 (20/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1553 00:00 la vida es así de compleja mientras los políticos presos exhiben su discurso los usuarios de teléfonos móviles muestran su desconcierto y los seguidores de Juego de Tronos digieren el final son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:13 sí

Voz 0194 00:36 hola buenas tardes y el álbum de imágenes inéditas sigue engordando no se les ha visto entrar pero sí se les ha visto ya dentro del Congreso los independentistas presos que consiguieron actas de diputado han acudido hoy a recogerlas

Voz 3 00:48 este congreso de Tata mi un privilegio y ex

Voz 0194 00:54 coordinará los diputados presos no podían atender a los medios así que han difundido vídeos a través de sus redes sociales este ha sido su primer acto político como parlamentarios antes de que mañana acudan al pleno de constitución del Congreso y una vez se cumpla el trámite PP y Ciudadanos quieren que la nueva Mesa actúe de inmediato Pablo Casado

Voz 4 01:11 nosotros vamos a exigir que se tomen cuantas medidas sean necesarias para que los cinco procesados inmediatamente sean suspendidos como parlamentarios en aplicación del artículo veintiuno del reglamento trescientos ochenta y cuatro de la Ley de pensamiento criminal

Voz 5 01:43 batible una fiscalidad justa con que la empresa puedan dedicar parte de su beneficio en los servicios públicos yo prefiero que la reviertan en un servicio que para todos los ciudadanos que en otra fundación privada que evidentemente no se gestiona ni tiene la repercusión y la multiplicación que tiene el servicio público

en Hora veinticinco resumir hemos dos de los debates que hoy se han escuchado en la SER

Voz 1715 02:06 uno europeo y otro autonómico Pedro Blanco el Europeo esta mañana en Hoy por hoy y luego escucharemos y un resumen y el autonómico debates de los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid sin la candidata del PP que ha decidido dedicar la mañana a otras cosas debate en el que se han vivido momentos como éste discuten intercambian argumentos las candidaturas de Podemos y Vox

Voz 6 02:26 que las mujeres por mucho que tengamos enfrente a la extrema derecha vamos a seguir avanzando lo estamos haciendo desde las calles en el ocho de marzo pero lo vamos a dar las instalaciones en esa región en la que cada dato cada dos días hay una violación en la que

Voz 0809 02:40 está aumentando usando la violencia nuestras calles idiomas para los violadores reincidentes los queréis por la calle eso es lo que proponía por favor

Voz 1715 02:49 hablaremos de Hawai de la decisión de Google de dejar de prestarle soporte de dejar de actualizar el sistema operativo Android en esos teléfonos como consecuencia del bloqueo impuesto por el Gobierno de Trump esa compañía china en España uno de cada cuatro móviles que se venden son pago eh

Voz 0194 03:03 que a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas

Voz 0978 03:06 buenas tardes Osasuna de Pamplona puede ser esta noche equipo de Primera División sin jugar se disputa el último partido de la jornada en Segunda Albacete Granada tercero contra segundo si el Albacete no vence los navarros estarán matemáticamente en primera división y la fiesta está preparada por si acaso en Pamplona movimiento en el mercado de entrenadores Asier Garitano será desde mañana nuevo técnico del Alavés en sustitución de Abelardo y esta tarde el Girona Hay Eusebio Sacristán han anunciado que el técnico no seguirá el año que viene en el equipo después del descenso a Segunda

Voz 0194 03:37 yo ni el tiempo si nada cambia las temperaturas van a ir recuperándose en los próximos días Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 03:42 buenas tardes a lo largo de esta semana poco a poco las temperaturas irán subiendo ambiente cada vez más cálido pero sin llegar a temperaturas tan altas como la semana pasada íbamos a tener pocos momentos de lluvia ahora caer algunos chubascos en el Pirineo más oriental en breve desaparecerán durante la noche un poco de lluvia al sur de Galicia sobre todo en las Rías Baixas y mañana por la tarde en todas las provincias que son bañadas por el Mediterráneo en puntos de montaña de estas provincias tendremos chubascos e incluso alguna tormenta que puede descarga con intensidad pero durante poco rato en general mañana martes tiempo soleado en el conjunto del país con un poco de frío yo al empezar la mañana durante la tarde máximas en general un par de grados más altas

pieza hora25 Pedro antes de cerrar portada vamos

Voz 1715 04:24 a hacerle aprecio al teatro que como el cine cada año también celebra su gran fiesta es la fiesta de los Premios Max se entregan esta tarde noche en una gala en Valladolid ahí esta Marta García Marta muy buenas

Voz 1513 04:38 buenas tardes pues con el lema La Fiesta de la Libertad y un homenaje Agapito Marazuela un maestro del folclore castellano acaba de comenzar esta vigésimo segunda edición de los Premios Max de las Artes Escénicas en el Teatro Calderón de Valladolid de Valladolid un teatro Cal centenario convertido en un campo de trigo en una especie de de era en una gala conducida por Fernando Cayo el dirigida por Ana Zamora con Concha Velasco que recogerá el Premio Max de Honor con un cincuenta y tres por ciento de mujeres entre las finalistas entre las favoritas gran presencia de teatro catalán tiempo salvaje una obra en el Teatro Nacional de Catalunya dirigida por Xavier Albertí la ternura de Sanzol la bailaora Rocío Molina o la actriz María Hervás también están en todas las quinielas de estos premios a los que no ha venido ni el ministro José Guirao la directora general del INAEM Amaya de Miguel ni ningún portavoz de Cultura del resto de partidos políticos Pedro

Voz 4 05:26 vaya no parece que les interese mucho teatro Duran aparece

Voz 1513 05:29 qué les interese demasiado muy emotivo

Voz 1715 05:32 bueno buenas cuentas quiénes han ganado que supongo que ellos les importará una vez en poco menos que no estén ni los políticos ni el ministro

veinticinco Deportes con Ángels Barceló

cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 06:54 Pedro Blanco ocho siete minutos en Canarias no se les vio llegar como presos pero sí se les ha visto a hablar como disputa

Voz 3 07:01 Nos estamos al Congreso de data todo transformar institutos papel un tanto serrín son aquí Santano papada qué tal

Voz 1715 07:17 presos independentistas han acudido hoy al Congreso a recoger sus actas actas de diputados también Raül Romeva acta de senador han accedido al Congreso por una entrada secundaria subterránea lejos de las cámaras de los periodistas ir

Voz 1553 07:31 dentro han cumplido con los trámites reglamentada

Voz 1715 07:34 Ellos han obedecido al Supremo que entre otras limitaciones les había impuesto la prohibición de comparecer ante los medios no así de difundir como han hecho lo hemos escuchado esos vídeos a través de sus cuentas de de sociales Alberto Pozas apenas ha necesitado una hora de entrar al Congreso para coger sus actas de diputados introducidos en coche por un acceso subterránea sin hacer declaraciones ni a la entrada ni la salida pero sorteando la prohibición de hacer ruedas de prensa con vídeos grabados dentro de la sala contentos por ser diputados pero dicen sin poder ejercer como el resto por estar en prisión lo dejaban por escrito en una carta que leía Gabriel Rufián de Esquerra Republicana

Voz 1022 08:10 están prohibidos poder hacer reuniones con el grupo parlamentario Ésta es la supuesta democracia española

Voz 1715 08:18 sus carteras Pedro han quedado en manos de sus grupos parlamentarios no pueden llevárselas a la cárcel de Soto del Real la crisis catalana no va a dejar de ser gasolina para lo hubiera político durante un tiempo más nos quedan meses por delante para seguir hablando de este tema hoy PP y Ciudadanos han anunciado que van a exigir a la nueva Mesa del Congreso que suspenda de inmediato a los diputados presos vamos a escuchar Albert Rivera ya Pablo casa

Voz 0040 08:39 creo que mañana al minuto siguiente de que se produzca la votación y que ese constituida la Cámara hay este escogida la mesa vamos a presentar un escrito pidiendo a la mesa la suspensión automática de los diputados que han intentado dar un golpe de Estado en Cataluña

Voz 4 08:52 nosotros vamos a exigir que se tomen cuantas medidas sean necesarias para que los cinco procesados inmediatamente sean suspendidos como parlamentarios en aplicación del artículo veintiuno del reglamento del trescientos ochenta y cuatro de la Ley de juicio

Voz 1715 09:09 esta mañana se constituyen las Cortes mañana los presos independentistas volverán allí la constitución del Congreso del Senado y mañana se van a conformar las mesas de las dos Cámaras se va a elegir a los presidentes de las dos ya saben propuesta del PSOE Meritxell Batet para el Congreso Manuel Cruz para el Senado desde

Voz 1022 09:28 mañana por tanto las Cortes bueno tener que dice

Voz 1715 09:31 decir que hacen con esos presos ya hemos escuchado que PP y Ciudadanos van a pedir que se les suspenda de manera inmediata José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 09:39 buenas tardes mañana mismo el miércoles se reunirán la nueva Mesa del Congreso lo tiene que decidir la presidenta pero la decisión sobre los presos no será inmediata es más que probable según las fuentes parlamentarias consultadas que se solicite un informe a los letrados de la Cámara Baja para aplicar o no una eventual suspensión de sus funciones a Junkera Sánchez Rubio Turull en el Congreso ya Romeva en el Senado grupos como el PP y Ciudadanos estiman que esa suspensión debe ser automática al acatar la Constitución y a adquirir la condición plena de parlamentarios sin embargo la decisión corresponde al Congreso como señala el propio Tribunal Supremo en un escrito enviado la mesa estos matices jurídicos deben ser Porta tanto resueltos en un informe que ya elabora los letrados de la Cámara según fuentes parlamentarias conocedoras del procedimiento y para el que hay tiempo puesto que la sesión de investidura aún queda lejos sólo habría cierto urgencias y Esquerra decide nombrar portavoz a Junkera ya que los grupos parlamentarios comenzarán a constituirse a partir del lunes que viene

Voz 1715 10:39 también mañana el pleno del Constitucional va a decidir si admite el recurso presentado por el PSC contra el bloqueo de la designación de Miquel Iceta como senador de designación autonómica los socialistas catalanes en ese recurso tendrá que decidir el Constitucional que hace piden que se anule de forma cautelar esa votación

elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1715 11:14 hemos entrado ya de lleno en la última semana de campaña que hemos estrenado hablando entre otras cosas el fundador de Zara de Amancio Ortega de sus donaciones de equipamiento médico que tampoco poco gustan a Podemos gusta ese partido denuncia ese partido que Amancio Ortega esté intentando blanquear su imagen con esas donaciones cuando lo que debería hacer es lo que ayer sostenían varios dirigentes de Podemos es pagar más impuestos bueno ese es uno de los debates encendidos de las últimas horas la tarde nos ha dejado mítines de Sánchez de Casado descanso de Rivera Iglesias vamos con el resumen Javier Carrera

Voz 0866 11:50 qué tal buenas tardes en marcha a esta hora el mitin de Pedro Sánchez en Gijón mientras resuena el eco de esas palabras de Pablo Iglesias para la ministra María Jesús Montero las donaciones no son incompatibles con una fiscalidad justa

Voz 5 12:01 yo prefiero que las reviertan en un servicio que para todo ciudadano que en otra fundación es privada

Voz 0866 12:07 mientras Albert Rivera mezclaba esta mañana el asunto con Bennett

Voz 4 12:10 hola a Podemos no les gustan las donaciones para curar el cáncer pero les gustan las donaciones de Maduro

Voz 0866 12:16 también llegaban las críticas desde las filas del PP aunque su líder Pablo Casado desde Bilbao se centraba en condenar el acoso sufrido esta tarde por su compañera Cayetana Álvarez de Toledo durante su visita a una localidad

Voz 4 12:27 para nosotros vamos a seguir siendo allá donde los echar estiércol allá donde los escraches porque hay gente hay votantes que necesita que vayan

Voz 0866 12:34 sí precisamente contra Casado cargaba hoy desde Ceuta el presidente de Vox Santiago Abascal

Voz 4 12:39 con la cantinela del voto útil que ya hemos visto donde la llevado ya sabemos dónde le llevará

Voz 1715 12:44 insistiendo en que los populares tendrán que rectificar si quieren su apoyo

Voz 0866 12:47 comunidades y ayuntamientos hoy en la Ser hemos vivido

Voz 1715 12:49 dos debates muy interesantes el primero el más madrugador por esta mañana en Hoy por hoy debate con los candidatos europeos de los principales partidos de PSOE PP Ciudadanos Podemos Vox debate en el que inevitablemente se ha discutido sobre los riesgos que implican los populismos esos que cada uno cada ámbito ideológico lo ve en el ámbito ideológico del contrario vamos a escuchar las intervenciones de los candidatos de Partido Popular Partido Socialista Unidas Podemos Ciudadanos Vox en este orden el Partido Popular somos un parto

Voz 10 13:22 ha sido europeísta que hemos frenado el independentismo aquí en España también en el

Voz 1715 13:27 Copa en España lamentablemente

Voz 10 13:30 la listas están enviando un mensaje común

Voz 4 13:32 puso y sin duda alguna a sus ríos en el sentido de que si tuviese más de un tercio de los diputados en el Parlamento Europeo podrían condicionar el funcionamiento de las instituciones lo que representan es una involución son evidentemente una amenaza porque lo que quieren es entrar en las instituciones para boicotear las pero están ahí por algo están ahí porque existe una Europa que no ha respondido ropa no ha sido no ha hecho su trabajo a la hora de crear empleo de calidad de crecer ha hecho su trabajo a la hora de proteger a sus ciudadanos de muchas cosas que les preocupan de la inseguridad de las amenazas globales el cambio climático

Voz 11 14:09 a mí me llama muchísimo la atención que se hable de amenaza

Voz 4 14:12 tras que pone de manifiesto pues pues bastante poco espíritu democrático porque eso sí

Voz 1715 14:18 partidos políticos que concurren a las con a sus

Voz 4 14:20 es en sus países y que tiene una determinada representación

Voz 1715 14:25 segundo debate que hemos vivido hoy la Cadena Ser en Madrid y el diario El País ha reunido a todos los candidatos a presidir la Comunidad bueno no todos reído un candidato o una candidata que no ha venido la del Partido Popular ha preferido dedicar la mañana otras actividades políticas dijo la semana pasada que su equipo le había dicho le había aconsejado había decidido que no participar en ese debate bueno este debate ya perfilado con nitidez los dos grandes bloques ideológicos que entran

Voz 0799 14:50 juego a mi me gusta mi país tal como está ahora y a usted le gusta una caricatura de país de hace cincuenta años por cierto señor Aguado yo no sé si a usted le apetece mucho pactar con señores como estos bomberos

Voz 1022 15:00 no es pactar con un poste de Lenin detrás no no no pero pero bueno yo hablaré con todos los partidos políticos que tengan representación

Voz 12 15:06 lo de Ciudadanos es un pacto entre dos los pactan unos hace unos ciudadanos dice que no usted que ayudarlos dice que no habíamos acabado una cosa es hablar con todos que otra cosa es gobernar

Voz 0809 15:14 estar aquí para defender las ideas de la libertad frente al consenso socialdemócrata otros ni siquiera se presenta

Voz 4 15:21 sólo quiero preguntar pregunta usted parece Cáritas soy de ochenta

Voz 6 15:25 sí algunos de ellos efectivamente las mujeres por mucho que tengamos enfrente a la extrema derecha vamos a seguir avanzando el creo le vamos a las salas en una región en la que cada dos cada dos días hay una violación no hemos los únicos que decretase más duras para los violadores

Voz 0799 15:43 a ustedes no pero quiere usted oídos que usted para ser de colegio privado está usted mal educada en la escuela pública enseñamos

Voz 0919 15:49 con modales eh

elecciones municipales autonómicas y europeas de dos mil diecinueve

Voz 1715 15:55 sí y un asunto más para cerrar este amplio bloque político una la plataforma que se creo en su momento y en la que están integrados militantes y ex militantes de Ciudadanos una plataforma que pretende denunciar las supuestas irregularidades cometidas en el proceso de primarias de ese partido ha presentado hoy el resultado de un peritaje informático que han desarrollado sobre el sistema de votación empleado por ciudadanos IS peritaje concluye que ese sistema como cualquier otro sistema informático es vulnerable así que ahora están valorando ese acuden o no la Fiscalía Óscar García

Voz 1645 16:31 en concreto dice el informe que el certificado digital emitido por ciudadanos cuando se produce una votación no cumple con los requisitos

Voz 0919 16:37 os de garantías básicos que el voto no es secreto

Voz 1645 16:40 sí que puede ser manipulable la plataforma se plantea ahora llevar el asunto a la Fiscalía Mónica libre a eso abogada

Voz 13 16:46 vamos a poner en con han en conocimiento de la Fiscalía que tire adelante que se admitan que se hagan una serie de pruebas que nosotros vamos a pedir que se Soliz vamos a solicitar en vista de lo que nos digan la Fiscalía bueno pues por supuesto se hay indicios racionales de criminalidad pues seguirá

Voz 1715 17:00 en todo caso aunque el informe concluye que el sistema es

Voz 1645 17:03 vulnerable los peritos que lo han elaborado no han encontrado ninguna prueba de que en las primarias las votaciones efectivamente se manipularon

Voz 14 17:10 hora veinticinco la cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema blogs Chain donde el ex computing es tan flexible como Flex Juan ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado por

hora veinticinco

Pedro Blanco guerras comerciales

Voz 1715 18:32 de este siglo se van cobrando sus víctimas y hoy hay millones de personas en todo el mundo que se pregunta tan en que les va a afectar el anuncio de Google de dejar de prestar soporte a los teléfonos Huawei en España hay muchos terminales bueno de hecho uno de cada cuatro teléfonos móviles que se venden al año nuestro país es de esa marca china de juego

Voz 1553 18:52 hoy Javier Ruiz Huawei ha entrado en lo que se llama lista

Voz 0919 18:56 de entidades para el mundo económico

Voz 1553 18:59 la lista de la muerte pocas entidades sobreviven el haber estado ahí para los clientes lo que tienes una primera consecuencia práctica el sistema operativo el sistema la base sobre qué trabaja su teléfono se va a quedar obsoleta Google no va a actualizarlo es más Google no va a proporcionar ese sistema a nuevos teléfonos los usuarios están protestando ya me con

Voz 4 19:22 el móvil hace un mes pero claro si ahora Google prohíbe utilizar aplicaciones suyas pues yo espero que la regla porque sino no sé que voy a hacer cuando está que comprarme otro será de otra marca porque si me está quitando

Voz 1553 19:34 hoy ha emitido un comunicado diciendo que va a dar soporte pero de momento los abogados dicen se abre toda una batalla judicial de reclamaciones a una compañía que vendió un teléfono y que ahora proporciona menos servicio todo esto es el usuario Además hay una guerra económicas está frenando la economía ya Ángel Gurría OCDE dice puede haber hasta una recesión miedo o estábamos en plena recuperación

Voz 0978 20:00 on no sólo la ha detenido sino que está ralentizando la economía y el riesgo de algo peor sigue ahí estuvo

Voz 1553 20:07 Huawei es un gigante que ganó ocho mil quinientos millones de dólares el año pasado y que tiene ciento ochenta mil empleados en todo el mundo mil doscientos en España

Voz 1715 20:17 no no es un aranceles por el cinco G pero lo cierto es que las cosas andan de susto en susto estables temerosas con pérdidas generalizadas las bolsas no levantan cabeza el Ibex ha dejado hoy un cero con nueve por ciento las caídas han sido mayores en los mercados europeos a esta hora el Nasdaq en Wall Street pierde un uno con tres por ciento aprovechando esta mañana estaba por aquí el ministro de Exteriores en funciones Josep Borrell le hemos preguntado por este pulso comercial entre China y Estados Unidos

Voz 4 20:41 los yo creo que es muy criticable la actitud que está tomando la administración Trump que está protagonizando por así decirlo un una globalización tecnológica no es una guerra comercial es una guerra tecnológica

Voz 1715 20:58 historias del día como la investigación abierta quién fue embajador de España en Venezuela se llama Raúl Morodo ocupó la Embajada entre dos mil cuatro y el dos mil siete aunque los hechos que se investigan son posteriores la Audiencia Nacional intenta aclarar si participó en una operación de blanqueo de dinero dinero sustraído la petrolera venezolana Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 21:15 buenas tardes son cuatro detenidos por formar una presunta red de blanqueo en cinco años sacaron de la petrolera venezolana más importante del país casi cuatro millones de euros el líder de esta presunta trama es el hijo del que fue embajador de España en Venezuela el ex político socialista Raúl Moro

Voz 1553 21:31 todo para aflorar este dinero el hijo del ex

Voz 0125 21:33 embajador utilizo países de tránsito como Panamá y otros países latinoamericanos según aparece en diligencias policiales la investigación se centra principalmente en esta persona que blanqueo este dinero como asesoramiento ficticio los contratos de falsos asesoramiento se realizaron entre los años dos mil ocho y dos mil trece la Policía Nacional ha registrado esta mañana varias oficinas propiedad del ex embajador español en Venezuela la operación está dirigida por el juez Pedraz de la Audiencia Nacional el han llevado a cabo miembros de la UDEF de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional los detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas esta noche duermen en dependencias policiales

Voz 1715 22:10 tiene también como origen de esta otra noticia el aumento muy llamativo de la llegada de mujeres venezolanas a España traídas por redes de trata de blancas

Voz 1553 22:17 Marino eludido nunca había ocurrido Nigeria Colón

Voz 0259 22:21 hay después Venezuela Éstas son las principales nacionalidades de las víctimas de la trata de la explotación sexual y de la prostitución según el balance estadístico de interior del año pasado la causa el éxodo masivo y la grave crisis del país José Nieto es el inspector jefe de la Ucrif ha pasado esta tarde por la ventana

Voz 1553 22:38 Europa Schengen no le pide visado a a Venezuela ellas están intentando salir por todos los medios y las mafias están aprovechando esa necesidad esto es crimen organizado y encima te cuyo blanco estamos en pleno siglo XXI sigue habiendo esclavos sigue habiendo gente que compra personas hay gente que alquila personas

Voz 0259 22:57 la Asociación habrán que asiste a las mujeres prostituidas lleva detectando desde hace dos años a Venezuela como un país emergente también perciben otro Honduras

Voz 1715 23:07 muy la carabela vamos a dedicar una de las grandes conversaciones del fin de semana a la filantropía Sarria profesor

Voz 0809 23:13 hola Pedro hablamos de Amancio Ortega y de sus donaciones de las que los políticos también opinan ya los hemos escuchado en este informativo y también lo han hecho esta misma mañana en el debate los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid que hemos tenido en la radio la financiación de la sanidad pública no

Voz 6 23:27 de depender de la caridad el humor con el que se levanten los millonarios lo que necesitamos es que personas como Amancio Ortega paguen impuestos

Voz 0809 23:35 nosotros parece que estamos orgullosos de empresarios como ellos que piensan en el beneficio público no amor al género humano así es como se define la filantropía también tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada incluso a costa del interés propio bueno desde la economía hay desde la ética como siempre desde la cultura análisis de la filantropía en la grave

Voz 1715 23:55 ir la tertulia hoy Fernando Vallespín Gonzalo Velasco y Eduardo Madina Éstas son para él las claves del día

Voz 18 24:00 les veinte de mayo del año dos mil diecinueve un día que en forma de claves nos deja dos planos dos imágenes la primera cuatro presos en situación de prisión preventiva presentando sus acreditaciones para convertirse parlamentarios en el Congreso de los Diputados es enorme la fuerza esa imagen porque de entrada contradice el argumento de sus principales protagonistas son políticos presos porque ningún preso político presenta nunca su acreditación en el Congreso de los Diputados de ninguna democracia modelo La segunda imagen una especie de telón de fondo la guerra comercial más abrupta hay más peligrosa que hemos conocido en décadas ya está aquí dos superpotencias enfrentadas por decisión del presidente de los Estados Unidos que amenazan el recorrido económico del mundo los conclusiones que aparecen ya en el horizonte de la primera que es sabido que la autarquía ir aislamiento comercial sólo llevan a la pobreza la segunda que el presidente Trump empieza a configurarse como el mayor peligro geopolítico de nuestra época

Voz 1715 24:56 ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Hora veinticinco Madrid

Voz 21 26:12 particularmente es una opinión personal creo que no debería aprobarse en este momento creo que es mejorable en este sentido yo sé que no es una opción reforzarlo no es una opción por supuesto lo pararlo de nuevo que lleva décadas de bloqueo esta situación pero sí es muy importante que se mejore puede ser una gran oportunidad para Madrid

Voz 0799 26:31 Pepu Hernández que ha defendido una descentralización coordinada ha dicho De la gestión municipal que la expropiación no es la solución para el problema del IBI de la vivienda en la capital y que mantendrá los

Voz 1715 26:42 presupuestos participativos aumentando incluso

Voz 0799 26:44 sus partidas

Voz 11 26:47 el día de campaña electoral

Voz 0799 26:50 ya también del debate entre todos los candidatos salvo la popular Díaz Ayuso que no asistido al debate organizado hoy por La Ser y El País por decisión de su equipo un debate donde los cinco candidatos han reafirmado los dos bloques que se disputan la Puerta del Sol y que las encuestas la última publicada hoy por El País da la victoria a la izquierda por lo que uno de los temas protagonistas del debate ha sido los pactos del día después por cierto señor Aguado oscila mucho pactar con señores como estos de epatar con un poco

Voz 0919 27:18 de Lenin detrás no no pero pero va pactaron de Obama

Voz 12 27:20 no mucho mejor eso pero va a pactar una gobernando ya no me contesta con un no lo de Ciudadanos es un pacto entre todos los pactan unos ciudadanos dice que no usted querido nos dice que no habíamos acabado

Voz 6 27:32 yo creo que evidentemente no podemos pretender que se le llame un gobierno progresista a un Gobierno con Ciudadanos otros vamos a estar ahí para Death

Voz 0809 27:43 dar la batalla cultural para defender las ideas de la libertad frente al consenso socialdemócrata otros

Voz 11 27:48 ni siquiera se presentan se refiere

Voz 0799 27:51 a Díaz Ayuso que no asistido al debate y hace unos minutos en un acto en Chamberí ha contestado a vos

Voz 22 27:56 vox no tiene ni idea de que la Comunidad de Madrid y habla sin saber de las cifras va siempre a la polémica y ahora habla de unos supuestos chiringuitos que no son cierto la Comunidad de Madrid es una comedia que estaba gestionada de manera integra esta legislatura de hecho hemos reducido e los organismos públicos más

Voz 0799 28:16 a Ayuso que lo que llevamos de campaña ha anunciado la creación de dos nuevas consejerías hay más noticias vamos a comprobar antes cómo se circula hasta ahora en las carreteras de la Comunidad DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 23 28:27 buenas tardes a esta hora normalidad en la red principal y secundaria de toda la comunidad no hay complicaciones tampoco en las entradas a Madrid bien las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta una así desde la Dirección General de Tráfico les tenemos que pedir precaución al volante

Voz 1322 28:46 Nuevo Plan Renove de aislamiento de viviendas de la Comunidad de Madrid con ayudas de hasta trescientos cincuenta euros por vivienda ir hasta setecientos cincuenta euros por vivienda unifamiliar aislada sus fachadas y tejados del frío y el calor disminuye tu factura energética y Mejora tu confort informa ten el cero doce buen plan renove aislamiento punto com Comunidad de Madrid

Voz 1259 29:09 la Comunidad de Madrid ocupa el último puesto en el ranking nacional sobre el desarrollo de servicios

Voz 1715 29:13 sociales es la conclusión de un estudio que se ha publicado

Voz 1259 29:16 hay que elaboran los profesionales del sector sitúan a Madrid como la última región en factores como el gasto por habitante es José Manuel Ramírez

Voz 1715 29:23 es el presidente de la Asociación de Profesionales de servicios sociales

Voz 4 29:28 de la Comunidad de Madrid es la comunidad que peores servicios sociales tiene de toda España el podríamos decir de toda Europa si no invierten en servicios sociales el desarrollo del sistema en los parámetros en la cobertura son mínimos

Voz 0799 29:43 con con esto llegamos a las ocho y media siguen con Hero con Hora veinticinco tenemos veintiún grados hasta ahora en el centro de la capital

Voz 0295 30:03 lo hizo Jesús Gallego

Voz 0295 30:07 lo hizo Jesús Gallego

Voz 0866 30:15 los Juego de Tronos que te parece vamos está antes en vamos a hacer una serie de paralelismos a ver qué te vale mirar Leo Messi el Rey en el norte un poco melancólico como John Nieve sí que parece es ese sabes qué pasa que no te puedo contestar porque no he visto bueno pues Quique Setién sabes que no siguen el Betis un incomprendido como tirios vale Zinedine Zidane un caminante blanco más es también ante porque lo el Madrid es andar en el campo hoy nada más y en el Madrid todo el mundo soñando con el Desembarco del Rey embate qué te ha parecido pues que los que han visto José Trans lo van a entender que no lo entiendo

Voz 0919 30:50 bueno pero en papel no va a desembarcar en el Real Madrid porque a pesar de que ayer hizo unas declaraciones diciendo que estaba para aceptar nuevos retos y demás y todo el mundo y jodió no nuevos retos el Real Madrid hoy el Paris Saint Germaine a través de sus redes sociales ha dicho que los lazos que unen a embate con el París Saint Germain seguirán unidos la próxima temporada así que no hay desembarca en cualquier caso y le han preguntado a Toni Kroos que ha renovado su contrato una temporada más con el Real Madrid Si él ficharía a en papel y la verdad es que Toni Kross que no lo parece pero se ha integrado perfectamente en en en el fútbol español ha tirado de ironía me costó como

Voz 25 31:31 pero pero es eso no es las para mí porque yo no le puedo compró es tenga un buen contrato pero no le por poderlo comprobar entonces desde una pronta para para bueno para aquí

Voz 0919 31:47 tengo un buen contrato pero no me da para fichar a empapelar un buen contrato pero Gema P ni con todo el dinero del mundo lo puede fichar ahora mismo el Real Madrid movimiento en el mercado de entrenadores el Alavés va a presentar mañana Asier Garitano como tú nuevo técnico ya sabéis que Abelardo se ha despedido hoy en el Girona una vez que ha bajado a Segunda división Eusebio Sacristán el club han anunciado que no sigue el año que viene el técnico renuncia a su contrato y estaba pendiente de la segunda que hoy sí tenemos fútbol de Segunda se juega un partido entre Albacete Granada el tercero contra el segundo sin jugar ese partido osas no puede ser esta noche nuevo equipo de la Primera División está todo preparado para la fiesta en Pamplona enseguida estamos allí pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de agua

Voz 26 32:37 señor de una apuesta decida no no comienza la Liga el veintisiete de este mes

Voz 0919 32:50 sado Pepe bueno vamos a ver esa apuesta se la dejamos luego para Ángels Barceló hoy en la tertulia de Hora veinticinco la que Zidane empieza la temporada no sé yo he dejado vuestros mensajes

Voz 27 33:05 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él programa opina critica y lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 4 33:21 hola don Jesús Gallego buenas tardes buenos pues ya

Voz 28 33:25 definitivamente sale del Madrid el señor Zidane con la suya con lo buen portero que es que las acercó la portera sin luchar el señor Courtois y el niño Luca Zidane que da la casualidad que es el hijo del entrenador de no digo que sea bueno ni malo pero

Voz 15 33:39 simplemente por tener esa ha pedido que se te de la primera plantilla

Voz 28 33:43 el dejando de lado al

Voz 1022 33:46 con portero campeón de Europa trece seguidas que no

Voz 28 33:48 ha salvado de muchos muchos partidos y no ha dado muchos muchos puntos no me parece lógico ni normal en fin lo dicho espero que les salga bien y que no se arrepiente de tener a ese tipo de porteros en el equipo muchas gracias ya está

Voz 27 34:00 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 34:11 a Zidane le tienen que salir muchas cosas bien empezamos a las nueve se juega en el Carlos Belmonte el último partido de la jornada en Segunda División Albacete Granada el tercero contra el segundo y aunque no está allí en el Carlos Belmonte el partido también lo juego Osasuna porque si el Albacete no gana ese partido Osasuna va a celebrar esta noche su ascenso a la Primera División primeros setenta y ocho ocho puntos la fiesta rojilla está preparada pero

Voz 1284 34:44 Der vamos al Carlos Belmonte de Albacete Granada hay ambiente

Voz 1715 34:48 el Albacete también se gana da un paso importantísimo

Voz 1284 34:50 no Juanma Sevilla buenas tardes

Voz 0684 34:53 hola Jesús Gallego muy buenas tardes desde el Carlos Belmonte pues ambientazo claro que sí en el coliseo manchego que acoge un encuentro que puede decidir el ascenso directo a Primera División y un choque que también se va a seguir con atención desde Pamplona tú lo has dicho perfectamente si el Alba no consigue la victoria automáticamente Osasuna será equipo de Primera División se enfrentan segundo contra tercero ya está ahora continúa el goteo incesante de espectadores que siguen llegando al estadio manchego tarde agradable en el Albacete unos veinte grados de temperatura calientan ya los dos equipos en el terreno de juego habrá lleno a reventar en el Carlos Belmonte a las nueve con arbitraje del madrileño Pizarro Gómez comienza este Albacete Granada

Voz 1284 35:30 ese partido lo van a seguir en el estadio El Sadar los jugadores de Osasuna preparado para la fiesta por si luego tienen que salir a las calles de la ciudad a celebrar su retorno a la Primera División todo preparado sube Martínez Zúñiga ahora

Voz 29 35:43 hola Jesús así es todo preparado a las nueve esa no lo cita en El Sadar directiva de Osasuna cuerpo técnico jugadores allí en una de las salas de la zona noble ver estadio van a ver el partido todo absolutamente controlado policía hay cuerpos de seguridad coordinados por si a las doce de la noche en caso de ascenso el autobús tienes que partir rumbo a la plaza del Castillo donde celebres a se celebraría en este regreso a Primera División aficionados todo el mundo pendiente de lo que suceda en el Carlos Belmonte Osasuna con la mente puesta en Albacete

Voz 0919 36:15 así que el puede haber un ascenso a la Primera División

Voz 1284 36:19 Se ha sorteado la fase de ascenso a la Segunda División un montón de equipos modestos que sueñan con llegar a la categoría de plata del fútbol español la próxima temporada José Antonio Duro tenemos sobretodo dos finales cuatro equipos de los cuales dos llegarán

Voz 1022 36:34 rápidamente a la segunda de dos emparejamientos principal en los de campeones Racing de Santander Atlético Baleares y Fuenlabrada Recreativo de Huelva los partidos de ida este fin de semana en los campos después del Sardinero y en el Fernando Torres de estos cuatro dos de ellos eran de segunda en quince días en cuanto al resto te digo rápidamente el resto el resto emparejamientos Barakaldo Hércules bajo el Logroñés Castilla Cartagena corneó Medina

Voz 0919 36:55 Villarreal B Melilla y Atlético B Mirandés el fútbol modesto seguramente el que más ilusión tiene en las próximas semanas aunque en el fútbol modesto pasan cosas extrañas raras peliaguda en atención a lo que nos va a contar Antón Meana Ike esta noche en El Larguero ampliaremos la sospecha y la investigación policial ya sobre un partido de este fin de semana donde un equipo Se ha podido vender Meana

Voz 1022 37:20 cuentan que tal Gallego buenas tardes fuentes de la Federación Española de Fútbol confirman a la Cadena Ser que hay indicios serios de amaño en el partido La Roda cero Villacañas cuatro del Grupo XVIII de Tercera División disputado ayer el presidente de tuberías ha presentado una denuncia en un equipo que está implicado en esa denuncia Gallego hay por ejemplo un Whatsapp de un jugador de La Roda que escribe a uno del Tomelloso Ile pide una prima por ganar el partido porque el Villacañas teóricamente ya puesto un maletín esta noche más en El Larguero con el PSOE

Voz 0919 37:52 ellos Roda Tomelloso Villacañas ni el Quijote tenía el tanteo

Voz 0295 37:59 no lo perdáis seguimos en Hora Veinticinco deporte en la SER

Voz 0919 39:29 termina la temporada y el movimiento en los banquillos de los entrenadores es interminable hoy se ha despedido Abelardo de el Alavés después de haber salvado al equipo y no llegar a un acuerdo con la directiva y mañana los vitorianos van a presentar a su nuevo entrenador Kevin Fernández hola

Voz 1264 39:44 hola Gallego buenas tardes sí se ha despedido el Pitu Abelardo después de temporada y media de dos permanencia así de asentar al Deportivo Alavés en Primera División ha dirigido sesenta y nueve partidos al equipo ya decidido él de manera voluntad

Voz 0194 39:56 Oria propio no continuar la próxima temporada por estos motivos

Voz 0005 40:00 a propósito porque Abelardo se quedase en nada eso te lo puedo asegurar yo me conozco me conozco como me conozco para para lo malo sabía que el año que viene no iba estaba al cien por cien si yo no estoy al cien por cien centrado en lo que estoy malo entonces el Deportivo Alavés no se merecía es para mi obsesión más fácil pues bueno me sale mal pues no pasa nada cobro mi dinero me voy para casa creo que que esa no es mi mentalidad nunca perjudicaría al Deportivo Alavés por lo bien que ha aportado como

Voz 1264 40:25 y como dice el refrán a rey muerto rey puesto ya está en Vitoria Asier Garitano mañana a las doce su presentación oficial para dirigir al Deportivo Alavés la próxima temporada Quique Setién dirigió ayer su último

Voz 0919 40:36 partido como técnico del Betis ganando en el Bernabéu al Real Madrid por la A ocho estuvo en el Larguero muy bueno pues confesó que quizá no se ha adaptado bien a la pasión bética en Sevilla

Voz 1757 40:49 cuando llegas a los sitios y hay que adaptarse a ellos y a mí me ha costado yo soy un hombre de convicciones yo soy un nombre que necesita argumentos que necesita que tengo mucho sentido común y a veces esa racionalidad y esa pasión que existe en esta ciudad

Voz 32 41:07 pues no no no es fácil de entender

Voz 1757 41:09 pero a veces para gente como yo y es verdad que seguramente tenía que haber empatizar aún mucho más

Voz 0919 41:16 y a veces es imposible es Betis se ha ido de gira y se ha ido si Setién bueno y sin entrenador quién quién coge al Betis ahora Santi Ortega hola pregunta gallego hay varios candidatos la idea del presidente de que siga un técnico al frente del equipo con estilo similar parecido al de Setién y a lo mejor la de Serra Ferrer que considera que un sistema un poquito más cerrado puede servir para que el Betis prospere en competiciones por cierto la salida de Setién con jugadores a favor y algunos también en contra es lo habitual en el fútbol pero uno de ellos a favor siempre Joaquín

Voz 33 41:50 bueno tres siempre que se va un entrenador pues agradable además bueno al final de temporada desearle lo mejor por supuesto mucha suerte en lo personal y lo profesional así que bueno nada más hay que seguir adelante está claro que al final el último año hemos tenido una filosofía muy muy buena con Quique es verdad que la final

Voz 0919 42:13 en el Sevilla va a continuar Caparrós Monchi le da vueltas hay candidatos que pasas Santi el encuentro se va a producir van a estar todos punto presidente entrenador y Monchi en Tanzania con él en Tanzania se van a jugar un partido amistoso y allí ha comentado Monchi que sea hablará todo porque Caparrós no va a seguir en el banquillo del Sevilla es un asunto que lleva Monchi con mucho sigilo la contratación de un entrenador será lo primero que haga será anunciado la próxima semana madre mía por cierto que hay una operación algo rocambolesca en el Sevilla para recuperar el portero David Soria que estaba cedido en el Getafe qué pasa vamos a ver el Getafe lo firma por dos coma setenta y cinco millones de euros el Sevilla lo podía recomprar tenía una fecha tras terminar esta temporada de forma inmediata pagando

Voz 1022 42:57 cuatro cosa que ha hecho en las últimas horas tras

Voz 0919 42:59 hablar con el propio portero pero el Getafe tiene una segunda opción de recompra que es pagando uno coma cinco millones de euro se queda al portero en el portero para allá y el portero para para mi madre mía madre mía David Soria por cierto que aunque gafe tampoco sabe todavía a su entrenador Bordalás seguirá la próxima temporada y esto también se tiene que decidir ya Paco Hernández

Voz 34 43:22 sí gallego esta es Younes no habido una reunión no ha habido revuelo entre el agente Bordalás ni Ángel Torres pero la pueda ver en las próximas horas porque vamos a tener comparecencias públicas tanto el entrenador mañana en un acto con un patrocinador del club como del presidente comparecencia importante el miércoles por la mañana junto con el nuevo director deportivo Ángel Martín así que son fechas claves fritas plagio esta semana para saber si el Getafe hace pública una decisión de su entrenador que recordemos tiene un año de contrato más y una propuesta para renovar con el club azulón

Voz 0919 43:53 el Celta de Vigo que se mantuvo al final en primera división va a seguir Escrivá o no Paula Montes

Voz 29 43:59 pues de momento gallego en la primera y única opción que tiene el Celta para el banquillos lo de iba en los próximos días con los que habrá una reunión con la directiva se despejará el futuro del técnico valenciano la reacción que tuvo el equipo cuando estaba vivo y trabajo y también las de vestuario parece que centre hay Escrivá que también ve positiva esa continuidad están condenados a entenderse

Voz 0919 44:18 y en el Villarreal va a seguir Calleja o toma cuerpo la opción de Setién que nos contaba ayer en El Larguero Xavi Sidrón hola

Voz 34 44:25 qué tal Gallego muy buenas bueno pues si tuviéramos que apostar yo apostaría de momento a Javi Calleja de hecho mañana al técnico madrileño se reúne con Ferrando Rossi con Rosa Figuerola el presidente con el consejero delegado para analizar lo que ha sido están mala temporada Iber si Callejas el nombre ideal a día de hoy es el que más opciones tiene pero asoma como tú decías en el horizonte el nombre de Quique Setién un técnico que siempre ha gustado que en el pasado todos relacionado con el Villarreal pero que ha acabado filmando por ejemplo hace un par de temporadas por el Betis y que ahora tendría opciones de vestir de amarillo veremos lo que ocurre pero a día de hoy el que más papeletas tiene Javi Calleja

Voz 0919 44:58 quién no sigue en el Girona Se esperaba después del descenso es Eusebio Sacristán Raúl Musac qué tal buenas tardes

Voz 32 45:06 efectivamente auxilio ya es historia en el Girona el técnico se reunió con el director deportivo Quique Cárcel y decidió no hacer efectivo el segundo año que tenía firmado

Voz 0919 45:13 cuando aterrizó en Montilivi la temporada pasada

Voz 32 45:16 esta manera podríamos decirle el primer movimiento del Girona dos mil diecinueve dos mil veinte sale a coste cero porqué no han pactado ni indemnizaciones una renuncia con él se van su segundo Onésimo Sánchez y otros miembros del cuerpo técnico Juan Carlos Andrés el preparador físico Gerardo Izaguirre el analista técnico Aitor Unzúe mañana se despiden una rueda de prensa va una en Montilivi el nombre que suena con más fuerza para relevarle en el ex del Huesca Francisco Rodríguez

Voz 0919 45:40 bueno pues ya ves que hay mucho movimiento en el banquillo en los banquillos de entrenadores el Real Madrid que también va a tener mucho movimiento este verano lo último que concierne al Real Madrid es ese comunicado del Paris san Germain diciendo que en va Pe va a seguir ligado al equipo parisino la próxima temporada más allá de las declaraciones que hizo ayer Kilian que despertaron todo tipo de opciones el Madrid tiene un verano largo por delante lo primero que ha hecho es renovar a Toni Kross que tenía todavía dos años de contrato más pero va a seguir Javi Herráez hasta el año dos mil veintitrés en el equipo blue eso es llegó en el dos mil catorce tiene veintinueve años

Voz 0017 46:16 dos Si cumple ese contrato sería hasta los XXXIII Toni Kroos una decisión de el Real Madrid y también del propio jugador con el visto bueno de Zinedine Zidane algo sorprendente como tú decías tenía ya eso contratos año dos mil veinte

Voz 35 46:30 dos la pregunta era obvia si había hablado con Zidane la respuesta es sí Iker había dicho Isabel

Voz 0919 46:36 un tipo de duda porque el año el último año de

Voz 35 46:38 eh Toni Kroos no ha sido precisamente bueno claro

Voz 25 46:41 que que no te voy a decir que que me he dicho porque me ha dicho sino no vosotros pero cree que cuando tiene tiene dudas de te mi futuro estamos aquí hoy