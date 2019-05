Hora 25 (20/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

recta final hacia el súper domingo electoral sólo quedan seis días y a lo largo de la semana vamos a trasladar Antena los principales asuntos que marcan el debate de esta campaña hoy comenzamos poniendo el foco en las municipales con un encuentro diferente entre tres candidatos que tienen todas las papeletas para conseguir la reelección una vez más les hemos llamado los incontestables y como tal han aceptado acompañarnos esta noche el candidato del PNV a la alcaldía de Bilbao Juan María Aburto también Ramón Fernández Pacheco que opta a la reelección por el Partido Popular en Almería y en Soria no espero el candidato socialista Carlos Martínez que también aspira a continuar en la Alcaldía una legislatura más enseguida los saludamos y abrimos con ellos una mesa de política local

la crisis que estalló por la publicación de un vídeo en el que el vicecanciller que además es líder del partido ultraderechista prometía contratos públicos a cambio de financiación ilegal el primer ministro ha propuesto también la destitución del ministro de Interior del partido ultra

Voz 1 02:25 este indio

han izado un homenaje a las víctimas del terrorismo en mira valles donde este fin de semana se rendía tributo al histórico dirigente de ETA

pues esta siendo la gala sorprendentemente ágil muy muy muy rápida estamos ya en el ecuador de la Galia parece que vamos a cumplir las dos horas de de ceremonia unos premios que abrían los más de danza premiando a Eva Yerbabuena Daniel Doña según Friedman Ignacio Molina la gala está girando claramente en torno a ese lema de la fiesta de de la libertad hemos escuchado textos de Lorca Rosales de Calderón ya está el momento dos discursos muy muy emocionante suena el de María Hervás galardonada con el Max a Mejor Actriz Protagonista por su trabajo en Ifigenia en Vallecas que se preguntará por qué seguía siendo actriz ese contestaba decía porque en un escenario existo soy vino la gente también existir sí parece que el mundo tenga sentido Isabella Albertí sector el Teatro Nacional de Cataluña al recoger su Max a la mejor dirección por tiempos salvaje decía Vivimos tiempos salvaje y quizá es el momento de decirle a los políticos que los verdaderos patriotas somos los artistas

Voz 0194 06:15 nuestros invitados esta noche son tres fijos en las quinielas de sus partidos son tres candidatos que salvo sorpresa mayúscula conseguirán retener la alcaldía de sus ciudades a pesar de la aparición de nuevos partidos en algunos casos a pesar incluso del desgaste que pueda suponer años con el bastón de mando de un ayuntamiento cada uno de ellos tiene sus retos particulares pero los tres comparten preocupaciones similares como el modelo de ciudad por el que apuestan y sus oportunidades de de desarrollar a los presento hablo con ellos pero antes Pedro Blanco como llevamos toda la campaña pidiendo a los oyentes que nos cuenten qué le piden a su alcalde hombre hoy podemos aprovechar que tenemos a tres candidatos aquí sentados en la mesa

Voz 1715 06:55 claro hemos escuchado peticiones de oyentes de muchos puntos de la geografía de ciudades grandes de pueblos pequeñitos pequeñitos hoy vamos a pedir a los vecinos de Bilbao de Almería de Soria que nos digan qué le dirían a su próximo alcalde o alcaldesa

Voz 1 07:12 cosas de esas

Voz 1715 07:14 que impactan en su vida diaria el no solucionar los grandes problemas del mundo pero si las pequeñas deficiencias de su ciudad el número de teléfono de Whatsapp que enviar sus notas de voz es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres los repito para los vecinos de Bilbao Almería hay Soria sobre todo hoy esos tres cualquier otro para otros días seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro

Voz 10 07:38 tres tres nueve presentar uno a uno a nuestros invitados el primero Biden Bilbao yo les digo hoy nosotros les decimos no os vamos a defraudar somos quiénes vamos a defender vuestros intereses los intereses de Bilbao de su gente y lo vamos a hacer en Bilbao en Madrid en Europa o donde haga falta en todos y cada uno de los rincones al hablar

Voz 0194 08:03 hoy lo hace habría campaña el candidato del PNV a la reelección el pasado día diez Bilbao para Maika Gabón abona Angels candidatos Juan María Aburto los nacionalistas vascos confían en él para conservar un ayuntamiento que han gobernado siempre en democracia no pues si ningún bilbaíno de menos de cuarenta años ha conocido no

Voz 0599 08:22 de que no sea del PNV me recordaba el otro día

Voz 0194 08:24 me compañero Jon Egaña Hinault ocurre en ninguna

Voz 0599 08:27 la capital española parte del mérito hay que atribuírselo a la sigla y otra parte claro a los regidores desde mil novecientos setenta y nueve en el caso de Juan María Aburto se estrenó con el difícil reto de suceder al carismático Iñaki Azkuna cuatro años después las encuestas pronostican que puede incluso superar su legado y alcanzar la mayoría absoluta sino siempre podrá repetir coalición con los socialistas con quién es la única discordancia conocida se produjo en torno a restringido el acceso al centro de Bilbao en coche Juan María Aburto ha empleado estos años de alcalde en sentar las bases del futuro Bilbao La isla de Zorrozaurre el soterramiento de la llegada de la alta velocidad ir a encarar con grandes pactos los principales problemas de la Villa la seguridad el desequilibrio entre centro y barrios la movilidad urbana la atención a los más desfavorecidos en la capital vasca con más paro no toda la oposición le ha secundado han visto mucho maquillaje y foto poco presupuesto como en otro de sus proyectos más personales que retrata su perfil social la carta de valores de la Villa un mínimo común denominador de valores como seña de identidad a proteger desarrollar el primero el respeto a los derechos humanos Juan María Aburto muy buenas noches hola buenas noches que parte de las once

Voz 0194 09:42 desde de su reelección Se atribuye usted qué partes a marca del PNV que nunca ha abandonado el Ayuntamiento de Bilbao

Voz 1226 09:49 bueno yo creo de verdad que nosotros quiénes tenemos ahora coyunturalmente la responsabilidad de representar al PNV en diversas instituciones tenemos es una forma de gobernar que llamamos el estilo PNV y creo que ese estilo es el que el que hace que gobernemos muy cerca de la gente que defendamos los intereses de la gente que nuestra agenda este muy marcada por lo que la gente vive por lo que la gente desea por lo que la gente sueña y como decían esa presentación inicial un poco mitinero

Voz 0194 10:23 pues defendemos no los intereses

Voz 1226 10:25 Picasso de de Bilbao en los sitios donde haga donde haga falta en un ministerio en Bruselas si es necesario y eso es algo que yo creo que la gente valora mucho ISS les lo PNV y hay otras dos cosas no y es un poco como ha sido la trayectoria de gobierno en Bilbao que yo creo que ha sido una trayectoria muy valorada por por la gente lo cual pueda ser la trayectoria personal mía o el perfiles social no que yo puedo tener no no contaba ahora Eva que tiene opciones de alcanzar

Voz 0194 10:52 la mayoría absoluta pero le apetecería repetir acuerdo con los socialistas vascos sino necesita

Voz 11 10:58 bueno yo creo que hay que esperar no al al al domingo

Voz 1226 11:02 no yo creo que las encuestas no marcan Más que tendencias es verdad que son métodos científicos de análisis y cuando hay varias pues marcan una tendencia pero lo importante en estos momentos es que la gente vaya a votar el domingo eso es fundamental porque Si Si hay una manera no de confirmar esas encuestas de que se transformen en realidad es yendo a votar el domingo y ese es el mensaje que yo quiero trasladar a partir de ahí yo creo mucho en los en los acuerdos no hay y creo que sería bueno ensancharlos acuerdos lo más posible yo siempre he dicho que si frente a ese novio clásico de Gobierno oposición creo más en un gobierno en un binomio que sea Gobierno colaboración no en ningún sitio está escrito que la oposición por el hecho de ser oposición tenga que oponerse a todo no la ciudadanía Si algo no se está reclamando es que seamos capaces de colaborar yo he tenido un pacto de gobierno con el Partido Socialista que creo que ha funcionado bien que creo que no ha servido para que personas diferentes podamos acordar cosas en interés de la ciudadanía hay sea necesario o no sea necesario pactar yo apostaría los acuerdos

Voz 0194 12:07 siga con nosotros se hará seguimos hablando pero quiero presentar a dos invitados más esta noche el segundo en la otra punta de España estábamos en Bilbao unos vamos a Almería

Voz 1758 12:15 hice la confianza en la clave de necesita Almería para saber aprovechar el momento que estamos viviendo para aprovechar este magnífico momento que hoy vivimos disfrutamos todos lo almerienses porque la confianza de una puerta abierta al futuro porque la confianza es tranquilidad

Voz 0194 12:31 es la voz de Ramón Fernández Pacheco ser candidato a la alcaldía de Almería por el Partido Popular un puesto que ocupa desde hace cuatro años cuando se convirtió en el alcalde más joven de una capital de provincia

Voz 1667 12:41 Javier Romero buenas noches qué tal Ángels buenas noches cómo estás

Voz 0194 12:44 muy bien cuáles pueden ser las claves de su reelección

Voz 1667 12:46 el hombre tiene XXXV años y lleva desde hace meses ya todas las calles y barrios de la capital gastronómica de España este año dos mil diecinueve trasladando un mensaje que se resume lo acaban de escuchar en la idea fuerza de su campaña confianza confiados un programa de gobierno dice que está centrado en resolver las necesidades cotidianas de los almerienses y que se aleja de la confrontación ideológica entre blue es que viene marcando la agenda política española los últimos meses Ramón porque así es como aparecen en los carteles quiere que el Ayuntamiento lidere el gran momento que a su juicio va a vivirla Almería que está por venir y que va a entrar en la segunda década el siglo XXI en el umbral de una transformación histórica que va a ver resueltos problemas endémicos como las pésimas comunicaciones ferroviarias que va a permitir equilibrar la situación los barrios iba a la ciudad en torno una idea tan ilusionante como el proyecto Puerto Ciudad que batas formar sin duda toda la franja litoral de la capital y permíteme Angels que Ramón es el único candidato a la Alcaldía Almería que ha conseguido aprobar con un cinco noventa y uno la valoración de los almerienses una encuesta publicada hoy por La Voz de Almería en la que aunque aparece como claro ganador de estas elecciones del veintiséis m apunta la necesidad de contar con los apoyos de ciudadanos y vos algo muy parecido a lo que ha tenido que hacer en la Junta Andalucía su amigo como así lo dice él Juanma

Voz 0194 13:54 el presidente de la Junta Ramón Fernández Pacheco muy buenas noches

Voz 1667 13:58 hola muy buenas noches te preguntaba antes al

Voz 0194 14:00 el alcalde y candidato del PNV a la alcaldía de Bilbao por cuanto pesa la marca en este caso el PNV cuanto bueno la persona la gestión claro le preguntaría usted yo no sé si usted teme que la marca esa tendencia negativa que sufre el Partido Popular acabe afectando a la persona

Voz 1758 14:16 bueno pues eso saldremos de duda el próximo domingo nombro qué duda cabe que el Partido Popular ha cosechado un resultado malo en la última elecciones generales también en la provincia de Almería en la ciudad de Almería que afortunadamente tenemos una democracia lo suficientemente madura como para que la gente sepa en cada momento qué es lo que se está eligiendo yo domingo lo almeriense igual que lo bilbaíno lo Soriano van a elegir quién quieren que sea su alcalde quién quiere que lidere el proyecto de ciudad para los próximos cuatro años y yo creo que la cosa no va a salir mal

Voz 0194 14:46 hay una encuesta que publica hoy mismo nuestros compañeros de La Voz de Almería que dice según la encuesta es usted necesitará del apoyo de Ciudadanos y de Vox para mantener la alcaldía no le preocupa tener que negociar tener que pactar

Voz 0349 14:58 con Vox

Voz 1758 14:59 bueno yo yo estoy muy de acuerdo en lo que acaba de decir el el alcalde de Bilbao no al final lo lo ayuntamiento como todas la administraciones pública pero lo Ayuntamiento de manera muy especial lo que necesitan es estabilidad necesitamos estabilidad para aprobar los presupuestos para poder llevar la modificación de planeamiento a los pleno y que salgan sin problema para que la ciudad funcione en esa estabilidad no siempre tiene que ser ideológica podría ser simplemente aritméticas al final se cumple los lo que la encuesta vienen diciendo pues yo la primera persona que voy a llamar el día veintisiete va a ser a la líder del Partido Socialista en Almería y ojalá que ella tenga la altura de miras suficiente como para portar la estabilidad que esta ciudad necesita

Voz 0194 15:37 esto pactaría con el Partido Socialista prole

Voz 1758 15:40 Emma claro ya no será el alcalde más joven a lo mejor hay alguno más joven que usted bueno es

Voz 12 15:45 con la juventud de algo que los años pues es cierto nuestro tercer invitado esta prácticamente a medio camino entre Bilbao y Almería unas esperan

Voz 1 15:53 el próximo veintiséis de mayo

Voz 13 15:56 tenemos una oportunidad una oportunidad histórica de no

Voz 14 16:00 tres de futuro el resultado de las urnas del pasado de del Carlos

Voz 0194 16:03 Martínez candidato a la reelección por el PSOE

Voz 14 16:06 Varias a nuestro compañero José Carlos San José muy buenas noches qué tal buenas noches

Voz 0194 16:10 este candidatos para renovar en la alcaldía por cuarta vez

Voz 14 16:13 con experiencia a sus espaldas Carlos Martínez Mínguez Soriano cuarenta y cinco años los últimos doce como alcalde los ochos ante los ocho anteriores como concejal cuatro de ellos en la oposición busca este próximo domingo renovar cargo y como bien dices afrontar su cuarta legislatura al frente del Ayuntamiento de Soria en la que como en la primera quiere seguir desarrollando su proyecto que se resumen hacer ciudad y es que la transformación la modernización de esta urbe de apenas cuarenta mil habitantes es el eje central de su programa la peatonalización del centro de la ciudad con sus partidarios y detractores la apuesta por la mejora de servicios han ocupado el regidor socialista en esta docena de años en la que la lucha por combatir la despoblación tratando de atraer empresas se ha topado con problemas como el polígono de Valcorba aún sin recepcionar y cuya titularidad es al cincuenta y cinco por ciento estatal los impuestos concretamente el argumento con el que la oposición y demás candidatos tratan de doblegar a Martínez después de que la actualización de los valores catastrales en dos mil ocho y han supuesto un incremento de la tasa impositiva para los sorianos pasando de cinco millones a trece las recientes elecciones generales pueden dar una

Voz 0599 17:07 lista pensar en otros cuatro años de color socialista

Voz 14 17:10 el Ayuntamiento de Soria pero si bien revalidar la mayoría absoluta por tercera vez es el gran objetivo de la un alcalde la perspectiva de unos comicios distintos a los últimos con hasta siete partidos presentados con la ley donde por medio puede dificultar la tarea

Voz 0194 17:23 Carlos Martínez muy buenas noches

Voz 1 17:26 hola buenas noches lo debe hacer esté muy bien

Voz 0194 17:29 hace una política como nos decía alcalde viva muy pegada a la gente pero ahí está ganando una elección y otra elección

Voz 0349 17:34 pero fíjate estaba escuchando yo también empecé siendo el más joven resulta que hay también piensan

Voz 0194 17:39 ya curado no se me ha curado

Voz 0349 17:42 yo soy el vas es más veterano de todos los que hemos hablado no habíamos compartido o no muchas experiencias con Juan Mari especialmente no han peleando por fondos europeos peleando en Bruselas a estoy presentando la Federación de Municipios europea la Federación de Municipios española también a las sido internacional Ciudad de sigo con el Locales Unidos no pero es escuchándolos lo primero que tenía que deciros es gracias por visibilizar los no gracias por visibilizar un territorio como Soriano que necesita de de de de salir del foco mediático como tantas y tantas ciudades pequeñas y medianas editan de poner el foco mediático para poder resolver esos problemas que a partir de ahí que a gente como como lo hemos hecho en estos últimos doce años no pues trabajando teniendo en proyecto un equipo intentando revalidar no o retornar la confianza de la ciudadanía a base de trabajo y hechos que realidades no no ha sido fácil porque habíamos vivido en contexto de inestabilidad política brutal una crisis econó Mika también brutal y lo que hemos hecho es ir a contracorriente en el momento dado no intentar contrarrestar esa ese austericidio compulsivo que planteaban algunos desde la administración

Voz 1 18:53 a base de inversiones

Voz 0349 18:54 sí estoy de servicios públicos nunca creo que es la clave de todo

Voz 0194 18:57 me decía lo de poner el foco porque claro ser alcalde de uno de los territorios que forma parte de la llamada España vaciado debe tiene sus particularidades no

Voz 0349 19:09 sí es es reconfortante porque la ciudad te arropa la ciudadanía te arropa no sobre todo cuando reivindica cuando exige es lo que por justicia te corresponde pero es verdad que es muy frustrante cuando llegas al otro lado cierran puertas no y te dicen que la política es trasversal y que la política no se puede enfocar a un territorio concreto tienes que tejer alianzas que redes no yo ahí tengo que reconocer incluso a Juan Mari no el apoyo que me ha dado no o la Manuela Carmena no como alcaldesa de Madrid el que hayamos podido transversal izar el problema de la España vacía da entendiendo de momento de la desde el punto de vista de la cooperación de la necesidad de que territorios con grandes problemas medioambientales con grandes problemas de masificación con grandes problemas en los que la exclusión social en la periferia es una realidad se provocan precisamente por el exilio que se provoca en estos Pequeñas y Medianas Ciudades territorios como Soriano como Almería seguramente que te tiene también un una parte importantísima de ese de ese problema que que gracias a una consecuencia que deriva de la concentración de la inversión de las políticas públicas las grandes territorios en las donde en las grandes urbes olvidan a esa España del Interior no esa sensación yo esta legislatura la detenido buscando esas alianzas no a través como digo de la Federación de Municipios de la Federación Europea de la Feria Internacional ya hemos conseguido coordinar esas alianzas por tanto es verdad que que que que es más difícil pone el foco pero también es verdad que hay hoy por hoy estamos en una buena senda en un buen camino para poder resolver los problemas que tenemos entre todos

Voz 0194 20:45 era aprovechar para preguntarle como decía a lo mejor también en Almería al alcalde Almería tiene la sensación que tiene que gritar un poquitín más que alcaldes de otras ciudades vamos a llamar más es decir más importantes más visibles tiene que gritar más

Voz 1758 20:59 hombre qué duda cabe que al final al frente de la administraciones públicas hay persona no lo importante es tener interlocutores que sean capaces de ese es sensible aquellos problemas que lo alcalde vamos que no son alcalde no no son problema nuestro perdón son problema de la de los ciudadanos que representamos no yo yo soy alcalde de la capital más alejada del poder autonómico en mi comunidad autónoma no nosotros estamos prácticamente a la misma distancia de de Sevilla que de Madrid eso a lo largo de los años pueda su puesto también un sentimiento de lejanía respecto al Gobierno de la Junta de Andalucía que lo en Almería se halla muy

Voz 0194 21:31 bueno al final como digo no se trata de color

Voz 1758 21:33 el político ni se trata de distancia kilométrica se trata de personas que somos los que estamos al frente de la administración hoy tomamos decisiones más sensible más responsable en algunos casos y ABC desgraciadamente pues todo lo contrario

Voz 0194 21:45 en cada ciudad tiene sus particularidades su idiosincrasia pero si tuviéramos que pensar

Voz 15 21:50 un modelo de ciudad en el que sueñan los alcaldes de Bilbao de Almería de Soria Juan María Aburto cuál es ese modelo de ciudad cuál es su modelo de Bilbao que le gustaría ya tener cien por cien al alcalde

Voz 16 22:03 bueno yo sólo decir que quiero un hacia

Voz 1226 22:05 edad que sea abierta moderna que sea atractiva que esté limpia que se asegura que sea solidaria y que sea inclusiva no en ese sentido creo que es muy importante que el modelo en el que yo creo sea esa ciudad en la que las personas jóvenes puedan encontrar ese medio de vida estable que les permita realizar su proyecto vital el que las personas mayores tengan unos entornos amigables y accesibles en el que las mujeres sientan que la igualdad real y efectiva Estacio la amiga de la infancia no que somos tantas ciudades hoy día no y que hemos obtenido ese certificado de de Unicef no de tal manera que además seamos ciudades atractivas para el desarrollo económico

Voz 11 22:46 yo para la inversión para las empresas para

Voz 0194 22:50 el turismo no que que que de alguna manera

Voz 1226 22:53 que haga que las ciudades tengan una doble mirada no una mirada hacia adentro la ciudad hacia nuestro las necesidades de nuestros vecinos y vecinas pero también una mirada más de carácter hoy Día Internacional hacía Carlos no con el cuello coincidido tanto en Bogotá como en China como en tantos sitios defendiendo cada uno nuestros intereses pero colaborando como él decía no esa mirada internacional que Bilbao no tenía hace treinta años y que hoy día gracias a que las cosas se han hecho bien podemos tener resultar atractivos no que eso es lo que lo que yo deseo para para el futuro

Voz 0194 23:23 ese sería el de para el futuro de de Bilbao pero si le pregunto al alcalde de Soria muchas de las cosas au sino casi el cien por cien coincidiría también cuando piensa en su Soria

Voz 0349 23:32 pero fíjate hay una hoja de ruta que nos hemos dado a nivel internacional que es la agenda de treinta no dejar a nadie atrás en ese no dejará atrás hemos pasado una agenda de cooperación internacional Lage hacer una agenda de desarrollo también en el ámbito interno o nacional no dejaran mediatas significa que territorios como Soriano tengan la misma dotación de infraestructuras viarias ferroviarias tecnológicas eléctricas qué te equiparen las oportunidades de desarrollar un proyecto vital independientemente de resinas y ahí está la razón de ser de un de un estado de una administración pública del Gobierno de España de las comunidades autónomas no quede escucha a Juan Mari no sé qué qué ciudad quieres no yo quiero hace una seria viva yo que una Soria con oportunidades en la que mis hijos pasado mañana no tengan siquiera inicia sepuede ni pero que ser obligatoriamente irse para poder desarrollar un proyecto vital y es muy fácil no desde el País Vasco el siete mil setecientos kilómetros cuadrados más de dos millones de personas diez mil setecientos diez mil setecientos kilómetros cuadrados en la provincia de Soria ochenta y cinco mil almas necesitamos el kilómetro de autovía Costa lo mismo necesitamos estas infraestructuras políticas públicas que nos diviertan y por eso nosotros cerramos así clavo ardiendo que nos queda en la agenda internacional en la agenda europea a través de las políticas de cohesión porque necesitamos que esa política de cohesión realmente genere oportunidades en este territorio aplicando correctamente la filosofía de la agenda y no dejará a nadie atrás la política de cohesión europea no se vierta en el en el traslado de los fondos que llegan de Europa otros territorios porque tengan más población porque es rehén temas políticamente necesitamos que los kilómetros de autovía lleguen aquí que los kilómetros de ferrocarril lleguen aquí que los kilómetros de tecnología lleguen aquí IS es nuestra

Voz 0194 25:19 pelea es es nuestra gran dificultad entonces

Voz 0349 25:21 el modelo de ciudad es fácil es más fácil seguramente de un una gran urbe como es Bilbao que hablan de otros temas es más complejo desde un pequeño ayuntamiento pero al final mi ciudadanía me pide lo mismo silencios públicos de calidad que pide una oportunidad para poder llevar a sus hijos a la escuela hay poder sería una calidad de vida con su videncia actividad cultural la actividad deportiva jerga esa Soria viva que en otros que

Voz 0194 25:46 que una cosa era alcalde de Soria que entiendo que me suscribiría también el alcalde de de Almería cuando dice no dejar a nadie atrás pero sobre todo que es que la gente que se quiera ir que se vaya porque quiere pero que no se vean obligados a marcharse entiendo que en Almería también deben pensar lo mismo

Voz 1715 26:03 en verdad que la la ciudad de Almería la

Voz 1758 26:07 la capital que más crece de toda Andalucía es verdad que no pasa lo mismo los territorios del interior de nuestra provincia pero lo que es la ciudad en concreto pues ya estamos rondando los doscientos mil habitantes e ir creciendo no yo eso es siempre una buena noticia yo creo un de un tiempo a esta parte yo creo que el debate en la ciudad de ya no está solamente en el crecimiento en cómo seguir creciendo sino también en cómo aportar calidad de vida

Voz 1715 26:29 a lo a la ciudad consolidada no

Voz 1758 26:31 yo cuando me preguntan qué qué tipo de ciudad quiero para el futuro siempre contesto lo mismo la que quieran los almerienses y por eso se lo estamos preguntando en Almería sólo estamos preguntando a través de un plan estratégico basado también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible veinte treinta a los que hacía referencia el alcalde de Soria para que por primera vez sea la sociedad a la que nos diga los políticos como debe ser la Almería del futuro es Almería que lucha contra las desigualdades que elimine la diferencia entre el barrio que aporte por el transporte público que le dé más protagonismo al peatón y menos al al coche particular y que se llama verde que sea más atractiva y en definitiva pues tal y como decía han momento compañero de tertulia que sea capaz de aportar idea ofrecer oportunidades yo creo que la palabra oportunidades a cuanta más gente me

Voz 0194 27:16 hemos hecho un ejercicio durante estamos haciendo durante esta campaña electoral aquí en Hora Veinticinco que es pedir a los ciudadanos

Voz 15 27:24 a los oyentes que le pidan a a su alcalde lo que lo que necesiten que cuál es para ellos su prioridad nos estamos encontrando con cosas y peticiones que

Voz 0194 27:34 la verdad para nosotros muchas veces son un baño de realidad porque no

Voz 15 27:37 nos alejan de ese gran debate político bajan a ras de suelo de suelo es habitualmente en el que trabajan los alcaldes porque

Voz 0194 27:46 si hay alguien que está cerca y lo decían ellos mismos al principio si alguien está cerca de los Llanos son los que ejercen la política los que hacen la política municipal así que hoy antes de empezar habíamos pedido a oyentes de Bilbao de Soria de Almería si tenían alguna petición para el alcalde tenemos así que si me permiten les vamos a hacer escuchar alguna petición para ustedes

Voz 1715 28:05 sí ya les digo que los elogios los dejamos para otro día venga a Iker

Voz 0194 28:10 mandaremos Los

Voz 1715 28:12 de oyentes que nos han enviado notas de voz nos expresan cada uno preocupaciones de diferentes ámbitos vamos a empezar por Almería este oyente que vamos a escuchar le formula una pregunta al alcalde que tiene que ver con el mobiliario urbano

Voz 1880 28:26 en qué medida va a tomar

Voz 17 28:28 en el patrimonio porque en el último año estamos viendo como se está devastando todo lo que la el casco histórico de Almería todo lo que el mobiliario urbano en pro de de otra manera de entender la ciudad que los ciudadanos no compartimos que

Voz 0194 28:43 qué pasa con el mobiliario urbano alcalde

Voz 1758 28:45 bueno no no sé muy bien que que se refiere a esa pregunta la verdad es cierto que el en toda la ciudad vez tenemos un reto que es luchar contra el bando

Voz 1667 28:54 la ley contra la sinrazón glaciar Almería

Voz 1758 28:57 dedica demasiado esfuerzo a arreglar lo que algunos rompen no pero pero yo creo que no tener una situación de alarma nuestro casco histórico sino todo lo contrario no estamos en vías de ponerlo más en valor todavía ya nuestro pasado se convierta en nuestro principal activo de futuro no y bueno supongo que se referirá algún caso concreto que que yo

Voz 0194 29:17 no debemos pillado así a la sorpresa bueno

Voz 1715 29:21 moño en Almería movilidad urbana

Voz 18 29:24 ya en Bilbao en realidad

Voz 1715 29:27 Melià de quiénes trabajan repartiendo mercancías vamos a escuchar lo que dice estoy

Voz 19 29:31 estamos en la ciudad que esa amabilidad con el ciudadano aquellos transportistas que queremos estar por la villa que necesitamos prestar nuestros servicios por la villa no vemos con unas dificultades enormes para poder desempeñar nuestra abajo por tanto mi pregunta es cuándo vamos a encontrar realmente un apoyo la movilidad los empresarios del tráfico industriales Bilbao alcalde

Voz 0194 29:55 conoce que vivas una ciudad amable eso sí los reconoce el oyente pero los transportistas dice que tienen un problema

Voz 1226 30:02 siempre suelo decir que gobernar una ciudad es buscar siempre el equilibrio no en este caso

Voz 20 30:07 el equilibrio entre el peatón y el ciclista entre el ciclista y el vehículo entre el vehículo y el peatón entre el transportista Hay el ciudadano de a pie de la ciudad no yo creo que que hay que buscar espacios con medida

Voz 1226 30:22 las disuasorias para que los transportistas tengan sus espacios reservados con sus posibles plazas y zonas de de de carga descarga con medidas especiales y específicas en los casos del CAR del casco histórico del Casco Viejo de Bilbao por ejemplo nosotros hemos establecido y hemos aprobado además lo hemos hecho por unanimidad algo que no es nada fácil en el en el Ayuntamiento habla un plan de movilidad urbana sostenible donde sin Se contemplan cincuenta y un medidas para que la movilidad en algo más amable posible no y al final la hay pocas pocos secretos con tenemos que buscar una ciudad en la que el peatón gane espacio en la que la bicicleta hagan espacio en Bilbao el ochenta y ocho por ciento de los desplazamientos se hacen a pie o en o en transporte público solamente un dos doce por ciento utiliza el vehículo privado luego estamos en una buena situación para abordar esas esas medidas y que el transporte público el peatón y la bicicleta sean los auténticos protagonistas

Voz 0194 31:18 sí entiendo Pedro que la última petición para el alcalde de Soria

Voz 1715 31:20 para el alcalde de Soria así esta reflexión de alguien que no lo vamos a escuchar a esta parte el mensaje pero lo dice Si en su nota de voz lleva dos años y medio viviendo en Soria por tanto es una vecina reciente de la ciudad dice que está encantada con la ciudad con la gente con la gastronomía sus reflexiones algo más de fondo algo más profunda por qué tiene que ver con el empleo con la capacitación para desarrollar ciertos trabajos

Voz 0194 31:44 eso ciudad con la mano de obra local les interesa de vamos a escuchar

Voz 1667 31:48 los problemas más importantes

Voz 1 31:49 es que hay aquí es el tema de dejar claro que faltan más posibilidad hasta junio trabajó en los servicios sociales en un centro de menores muchas veces bueno pues cuando hay bajas y nos informamos tenemos muchos problemas para encontrar gente de aquí de Soria en este tipo de recursos

Voz 0194 32:14 alcaldes

Voz 0349 32:15 el gran drama que tenemos en la ciudad de la provincia de Soria porque las estadísticas son los valen tenemos un cinco por ciento de de de de desempleo por tanto estamos fuera de todos los ratios si el problema es que hemos perdido cinco mil habitantes en los últimos cinco años prácticamente por la falta de oportunidades y por tanto hay que intentar medir el desarrollo en en otros parámetros la renta per capita no sirve

Voz 0194 32:38 qué se puede hacer desde el Ayuntamiento

Voz 0349 32:40 la desde el Ayuntamiento se puede salir al exterior lo decía Juan Moreno intentar trabajar a nivel europeo para que la medición del desarrollo para que la política de cohesión y de desarrollo europeo no llegue única y exclusivamente pues las tasas de desempleo la renta per cápita porque entonces territorios como este en el que el denominador es muy bajo con una renta garantizada por una población envejecida por tanto jubilación garantizada por una tu trabajo vinculado al empleo público hace que seamos los más ricos de este país pero la realidad hace que que que es la renta per cápita enmascaran una realidad de su desarrollo de oportunidades diferente a otros territorios con grandísimos potenciales de Patrimonio Natural de Patrimonio Cultural de Patrimonio Histórico de oportunidades reales si la inversión pública se vuelca a poder desarrollar polígonos industriales en una estrategia planificada en el corto medio y largo plazo lamentablemente que es lo que nos está pasando que la renta per cápita es lo que mira el desarrollo de los territorios y por tanto va en detrimento nuestro esa esa ese desempleo que la Junta de Castilla y León se le llena la boca no tener estamos en pleno empleo tenemos un menos de un cinco por ciento claro porque nuestros jóvenes se han ido nuestro nuestro mayor obstáculo la falta de reconocimiento de nuestra situación real tenemos muchísimas oportunidades a Richter los un discurso victimista sino todo lo contrario es un discurso optimista desde la situación real para poder asentar los pilares de desarrollo si reconocemos el problema ponemos las medidas necesarias de las política las pólizas para poderlos resolver esto que sucede a Soria hay muchas horas en este país hay muchas áreas a nivel europeo es decir nosotros tenemos el estado más agudo problema pero tenemos un Estado de problema de enfermedad que hay que reconocer y eso sólo se resuelve mediante una planificación estrategia de políticas públicas desde el Ayuntamiento se incide en dos puntos fundamentales en el ámbito de competencias que a desarrollar mejorando bienestar y calidad de vida en el ámbito de influencia para reivindicar ante otras administraciones lo que por justicia nos corresponde es una cuestión dejaría una sociedad igualitaria a todos los términos ya a todos los niveles y esa es la clave de todo esto no genera una España y una Europa mucho más social y mucho más de lo que buscamos

Voz 0194 34:57 es es evidente que los tres van a salir reelegidos eso lo dicen las encuestas bueno bueno pero hay que votar hay que ir a votar hay que ir a votar y luego contarlo lo que contar los votos pero sí me gustaría hacerles una última pregunta ya para cerrar a cada uno a cada uno de los alcaldes entiendo que tendrán alguna atar una tarea pendiente prioritaria no soy en este proyecto me daría una rabia no poder terminar este proyecto

Voz 15 35:21 cuál es el proyecto que que más ocupa ahora mismo al alcalde de Bilbao bueno

Voz 1226 35:26 a nosotros tenemos en estos momentos diseño

Voz 16 35:29 dadas como cuatro inversiones de diferente no

Voz 1226 35:32 Moraleja una son las que tienen que ver con las infraestructuras la entrada del tren de alta velocidad evidentemente es para nosotros prioritaria y también el soterramiento de un barrio de las vías del tren un barrio como como Zorroza donde hay veintiún muertos ya en estos momentos la conexión ferroviaria de barrios de Bilbao con con el centro de Bilbao son las tres las las inversiones más importantes en materia cultural la ampliación del Museo Bellas Artes y el y el Museo Vasco en materia de lo que llamamos inversiones de de ciudad hablaría de esa gran transformación urbana que es el siguiente paso de Zorrozaurre en Bilbao hablaría de inversiones de naturaleza económica que tienen que ver con tres proyectos concretos que son un parque tecnológico en en la ciudad en Zorrozaurre ir dos proyectos que tienen que ver con el emprendimiento en general y con la economía plateada o un centro específico vinculado a las actividades productivas y del conocimiento en el ámbito de las personas mayores pero sigo diciendo que mis dos proyectos principales son las personas y los barrios peligro

Voz 0194 36:31 para el alcalde de Almería esos proyectos que tiene ahí que quiere que quiere terminar

Voz 1758 36:36 bueno nosotros estamos diciendo estamos contándole al Almería almeriense que que nos encontramos en un momento histórico porque estamos a las puertas de solucionar los grandes problemas que endémica mente

Voz 1667 36:46 sufrido esta ciudad ésta sería que como he dicho

Voz 1758 36:49 de esta en una esquina de nuestra comunidad autónoma en una esquina de nuestro país también y al final las comunicaciones cuando se encuentra enclavado en una situación así pues son muy importantes no nosotros no tenemos ni siquiera un tren que no una en Murcia tela con la región la provincia de al lado no podemos ir en tren a Barcelona ya Madrid tardamos casi ocho hora y estamos a las puertas de solucionarlo porcina hay obras del AVE en la ciudad de Almería además un AVE que va a llegar de forma soterrada el acuerdo con el anterior Gobierno en con el Gobierno actual es que en el año dos mil veintitrés El ABC de forma soterrada en el centro de la ciudad IS tiene que ser nuestro principal objetivo junto con integrar el puerto en la ciudad y hacer lo que otra grande ciudades de y costera nuestra ciudad en nuestro país antes

Voz 0349 37:32 en serio para Calderé Soria pues no voy a contar mis penas que perderemos mucha ahí son de sobra conocidas no pero sí es verdad que tenemos una oportunidad magnífica no de sus manos al tren de la modernización y la transformación que tenemos en este país en marcha a partir de este veintiocho de abril y que esperemos que después de treinta y dos años no de régimen de Partido Popular en Castilla León podamos también generan un recambio político de transformación que queremos dar en castellano pero creo que que podría citar muchos cuestiones locales no pero me quiero trascender del localismo no y no decir el Banco España Annie ni las infraestructuras ni el ferrocarril las orejas al hablaba de que tan empezando las obras del AVE ojalá estuviéramos empezando la alta velocidad incluso en tren electrificada en esta ciudad nuestra provincia no yo voy a hablar de de de ojalá podamos poner en marcha de forma definitiva un plan de estrategia contra el reto demográfico que realmente aplique la política de cohesión la política de desarrollo en aquellos territorios que nos estamos quedando lastrados por esa falta de políticas públicas que han planteado modelo de desarrollo que han aplicado la concentración de la impresión donde se concentra la población ese sería el gran reto es verdad que es prácticamente una utopía no no te lo planteas el punto mixta municipal pero desde solía tenemos que plantear esas utopías que hacer realidad el cambio profundo de las sociedades no y en este sentido es ese gran reto que tenemos que poner en marcha esta próxima legislatura Villagrán tejiendo alianzas

Voz 0194 39:03 les agradezco a los tres alcaldes de Bilbao de Almería de sobre candidatos a la reelección para el Partido Nacionalista Vasco por el Partido Popular y el Partido Socialista que se hayan prestado a esto

Voz 1 39:13 a explicarnos un poco qué es

Voz 0194 39:16 en qué está trabajando el alcalde de una ciudad como estas como Bilbao como Soria y como Almería que habitualmente bueno como decía el alcalde Soria no les ponemos el foco porque cuando estamos en campaña nos fijamos en los grandes titulares que eran grandes líderes y eso es lo que se hace en la política municipal muchísimas gracias a los tres muchísima suerte aunque no sé yo creo que no la van a necesitar pero bueno suerte igualmente a los tres gracias buenas noches muy negras

Voz 1758 39:41 muchas gracias hace todo invitaba Almería eh venga

Voz 0194 39:44 bejarano pues un abrazo a Ramón y a Carlos

Voz 1 39:47 hasta siempre he hablado con María Gracia

Voz 0194 39:49 a a las compañeros Eva Domaica Javier Romero José Carlos San José por habernos ayudado

Voz 21 39:54 acciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve eh

