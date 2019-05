Hora 25 (20/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Cataluña protagonista de la constitución mañana de las Cámaras españolas Congreso y Senado ya

Voz 5 00:23 hoy los políticos encarcelados han for

Voz 0194 00:26 al izado los trámites ya han recogido sus actas de diputados y senadores desde la cárcel al Parlamento del Parlamento a la cárcel una anomalía que nos recuerda que el tema de Catalunya sigue ahí llega además a un escenario el hemiciclo que pone en evidencia todas las aristas del conflictos políticos independentistas encarcelados tomando posesión de su acta como diputados el senador del Parlamento de España el país del que se quieren separar veremos la fórmula que utilizan pero mañana deberán prometer o jurar la Constitución española esa que dicen no que no les representa y algunos de cuyos artículos han retorcido hasta incumplir los políticos encarcelados que están siendo juzgados ocupando sus escaños algo que no soporta la comparación qué hacen los independentistas entre España y algunos países gobernados por regímenes totalitarios políticos catalanes del PSC presidiendo las dos cámaras en una clara prueba de que Cataluña es mucho más plural de lo que los independentistas cuentan no hay sólo una Cataluña ni todos los catalanes piensan lo mismo la oposición del PP Ciudadanos dando la réplica a los independentistas para que la Mesa del Congreso les suspenda inmediatamente de sus funciones mientras que niegan cualquier gesto para que la investidura de Pedro Sánchez no tenga que depender precisamente de esos independentistas este es el contexto para el inicio de la legislatura que no deja ninguna duda de que Cataluña va a seguir monopolizando toda actividad política

Voz 3 01:49 el Barceló

Voz 0194 01:51 se sientan hoy un poquitín más tarde de lo habitual nuestros analistas nuestra tertulia con Fernando Vallespín muy buenas noches al buenas noches Eduardo Madina buenas noches Gonzalo Velasco buenas noches venga pues vamos ya con todo porque después de una campaña que se hizo eterna en mitad de otra que todavía no ha acabado el Congreso y el Senado van a abrir mañana un paréntesis que nos va a dar pistas sobre la legislatura que está por venir la décimo tercera legislatura que mañana empieza

Voz 6 02:22 pues muchas gracias señorías muchas gracias a todos los miembros de esta Diputación permanente muchísima suerte a todos a los que se incorporan en la decimotercera de todos los demás tanto en lo profesional como lo personal muchísimas gracias

Voz 1071 02:38 la despedida de Ana Pastor esta mañana en la Diputación Permanente del Congreso consciente ya Pastor de que le quedaban horas al frente de la Cámara Sastre buenas noches Noches Barceló

Voz 0194 02:47 que la campaña ha paralizado las negociaciones o al menos las ha dejado en un segundo plano cada discursos un mitin

Voz 1071 02:52 pero mañana la cosa acá porque mañana veremos a la nueva Mesa que dirigirá por tanto la vida parlamentaria se verán los primeros acuerdos la entrada en el hemiciclo de los políticos presos la nueva correlación de fuerzas que dejaron las últimas generales o la llegada de la extrema derecha será la nuez

Voz 0194 03:07 la mesa bajo la presidencia de Meritxell Batet si no hay sorpresas de última hora la que tome la primera gran decisión es si suspende a los políticos presos que hoy han ido a presentar sus credenciales como diputados José María Patiño buenas noches buenas noches Ángels muchos juristas dan por hecho que serán suspendidos pero la mesa pedirá primero un informe de los letrados de la Cámara

Voz 1108 03:29 esto es lo que nos dicen al menos fuentes parlamentarias conocedoras del asunto es muy probable que mañana por la tarde

Voz 5 03:35 quizá el miércoles la nueva presidenta con

Voz 1108 03:37 que a la mesa para entre otras cosas abordar como decías la decisión de si su suspende a Junkera Sánchez Rulli Turull en virtud del artículo trescientos ochenta y cuatro bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal referido al delito de rebelión lo obstante no señalan las mismas fuentes que no se tomará una decisión sino que se encargará en efecto un informe a los letrados de las Cortes la controversia ya se han manifestado hoy en los pasillos porque mientras que PP y Ciudadanos sostienen que esas suspensiones automática de hecho el PP ya ha filtrado ya elaborado un largo texto a la mesa con sus argumentos jurídicos Gerardo bisabuelo de Unidas Podemos sin embargo

Voz 0861 04:14 qué va a ser además futuro primer secretario de la nueva Mesa

Voz 1108 04:17 ah pues advertía de que el Legislativo debe ser independiente el juicio

Voz 5 04:20 para defender siempre con

Voz 0515 04:23 eh digamos la mayor determinación la autonomía parlamentaria es decir que se respete la voz de la mesa y que se respete la voz del pleno

Voz 1108 04:32 esa es la posición de fondo de Unidas Podemos decía pisar Eloy de hecho el mismo Supremo en una nota enviada a la Mesa del Congreso señala en efecto que es el Congreso de los Diputados el que debe tomar una decisión fuentes parlamentarias conocedoras del procedimiento señalan que no hay urgencia en cualquier caso porque la sesión de investidura aún queda lejos sólo podría tomarse antes dicen en caso de que Esquerra ha proponga Junqueras como portavoz ya que los grupos comienzan a constituirse el próximo lunes no obstante el propio yunquera Sanders podría optar de hecho pone el Parlamento Europeo dejar su escaño también la semana que viene

Voz 1071 05:06 recordemos para los cálculos de la investidura o cuando se produzca que si fueran suspendidos los cuatro diputados que están en prisión preventiva la mayoría absoluta no estaría en los ciento setenta y seis escaños sino los ciento setenta y cuatro de manera que Pedro Sánchez podría ser investido con los apoyos si es que los consiguiera del PSOE estos los tiene seguros Unidos Podemos y Compromís PNV Partido Regionalista de Cantabria y Coalición Canaria es decir sin el apoyo de los independentistas

Voz 0194 05:30 la Pablo Casado como Albert Rivera tienen claro que a los independentistas se les tiene que Susper

Voz 1071 05:34 esto es lo que decía el presidente del PP en el discurso que hacía a los parlamentarios de su grupo en el mismo congreso esta mañana

Voz 1947 05:39 yo creo que ese arranque de la legislatura que ya ha sido ofensivo en el día de hoy para la mayoría de los españoles con un espectáculo de provocación cómo ha sido hoy la acreditación de cinco parlamentarios que están procesados por el Tribunal Supremo por haber dado un golpe a la legalidad o por ejemplo en la participación que van a tener mañana la sesión constitutiva de las Cortes bueno pues sinceramente creo que que es un escarnio del que nosotros tenemos que reponer los muy rápidamente y acompañar a los españoles en la resolución de ese tipo de cuestiones

Voz 1071 06:12 en ese texto en ese escrito el recurso que ahora nos detallaba Patiño el PP se basa en un artículo de la Constitución Española dos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal himno del Reglamento del Congreso de los Diputados ha sido allí también en el Congreso donde Alves Rivera después de presentar sus credenciales como diputado cargaba también contra esta posibilidad que estén como diputados

Voz 0040 06:31 que mañana al minuto siguiente de que se produzca la votación y que ese constituida la Cámara hay este escogida la mesa vamos a presentar un escrito pidiendo la mesa la suspensión automática de los diputados que han intentado dar un golpe de Estado en Cataluña

Voz 0194 06:44 de momento Patiño la de mañana será una primera foto que va a enviar los primeros mensajes simbólicos a partir de las diez de la mañana

Voz 0861 06:51 sí porque es un día fuerte de cara

Voz 1108 06:53 Tere institucional pero que viene marcado por esa excepcionalidad de la situación así que la primera foto yo creo es es donde se van a sentar los grupos nuevos como por ejemplo

Voz 0515 07:03 los políticos presos por supuesto mal

Voz 1108 07:05 Ana no hay sitios asignados porque aún no hay grupos cada parlamentario se sientan de quiere o puede pero Esquerra Junts quieren situarse en el centro por arriba de los Comunes junto a las tribunas para que quizá

Voz 1071 07:18 de Oriol y compañía puedan saludar a familias

Voz 1108 07:20 ese amigos hay que recordar que una vez en el hemiciclo los cuatro juzgados tendrán libertad de movimientos y esto hace especular también con otra imagen una eventual saludo de Junqueras yp Pedro Sánchez puesto que le desde Esquerra tendrá que ir a votar con su papeleta a la urna situada en el estrado de la Mesa del Parlamento es probable que al menos cruce una mirada al bajar con el presidente del Gobierno que estará en su escaño en el escaño del Gobierno hice haya apretón de manos ose hacer una cobra eso ya

Voz 0515 07:48 lo veremos mañana por supuesto están ahí

Voz 1108 07:51 imagen de la nueva presidenta del Congreso si todo sale bien como decías Meritxell Batet con toda probabilidad dirigiéndose a la cámara cuando sea elegida pero seguro también veremos tomar muchas fotos de Agustín Javier Zamarreño Moreno de setenta y tres años diputado socialista por Burgos presidente de la mesa de edad que luce una barba ya lo veréis Blanca patriarcal que llama la atención

Voz 0515 08:13 pues todo esto lo van a poder seguir mañana desde

Voz 1071 08:15 primera hora aquí en la SER a partir de las ocho de la mañana Pepa Bueno va a dirigir una edición especial de Hoy por hoy desde el Congreso por la querían pasando además pues todos los protagonistas del día entre ellos estarán Carmen Calvo Pablo Casado Albert Rivera Pablo Iglesias o Ana Pastor

Voz 0194 08:28 llegue mañana a madrugar te escuchamos Patiño

Voz 1071 08:31 no sólo haga mañana que evidentemente además

Voz 0194 08:33 María trasnochar lo siento buenas noches

Voz 1071 08:37 a la espera de las imágenes de mañana

Voz 0194 08:39 esto tenemos las que ha dejado este lunes con los cuatro diputados presos yendo a presentar sus credenciales en medio de una nube de periodistas

Voz 1071 08:46 para sortear la la Guardia Civiles ha entrado por el aparcamiento y luego han súbito directamente en ascensor a la primera planta donde está la sala en la que se acreditan como diputados allí esos compañeros de grupo les han grabado un vídeo a cada uno aunque tenían prohibido pero el Supremo atenderá a los medios pero han buscado esta manera para hacer llegar sus mensajes

Voz 3 09:03 estaba al Congreso hasta que estábamos data mixta April todo transformar

Voz 1071 09:10 imanes que viendo los trámites una perdida toda la gente de decía a Sánchez poseídos sostienen los mensajes de Yunquera Sánchez huye en el Congreso mientras Raúl Romeva iba al Senado a cumplimentar los trámites

Voz 0194 09:23 Monta también mañana el pleno que constituirá la cámara y lo hace pendiente de lo que resuelva el Tribunal Constitucional ya saben que el PSC recurrió la votación del Parlament de Cataluña que vetó la designación como senador de Miquel Iceta Javier Álvarez buenas noches de momento no hay decisión mañana se reunirán en pleno pero ya sabemos que los letrados del tribunal partidarios no son de admitir a trámite el recurso que presentó el PSC

Voz 1108 09:46 así es es un primer informe en el que los magistrados los doce magistrados después de haber decidió que el asunto tiene tanta enjundia que tiene que ir a Pleno han estado estudiando esos informes que le hace los letrados con todas las vericuetos jurídica

Voz 1071 10:00 pues qué voy a tener el caso como señalan

Voz 1108 10:02 es y cree que no se debe admitir porque no aprecia una vulneración clara de ningún derecho constitucional de alguna manera lo el informe de los letrados que no tiene porqué ser seguido de ninguna manera por los magistrados dan a entender que el sistema de votación que es precisamente lo que Iceta los socialistas están recurriendo pues no prejuzga nada en todo caso Angels la la mayoría del tribunal desde luego es partidaria de aceptar que el caso debe de ser admitido al menos para estudiar su alcance y escuchar a todas las partes afectadas no valdría no sería suficiente para el Constitucional opinar ellos solos sin darle traslado por ejemplo al Parlament al fiscal antes de decidir sobre el fondo el asunto como ya sabemos además la importancia que tiene este caso porque es la primera vez que se plantea nos han explicado hoy que además la relevancia constitucional también será en este caso porque lo que decidan sentará las bases para el futuro en casos similares lo más probable es por tanto que admitan a trámite este estudio ahora bien lo que parece improbable según las fuentes que hemos consultado es que acepten la medida cautelar de suspender los efectos de la votación del Parlament que es lo que propone el lo que proponía Iceta porque sería Anger una clarísima injerencia en el ámbito político aunque desde luego abrirá la correspondiente pieza separada para estudiar esa suspensión pero parece difícil que vayan a acordar en el pleno de mañana

Voz 5 11:21 coincidencia con el pleno de formación de las Cortes

Voz 1108 11:24 los jueces el TC pues veremos

Voz 0194 11:26 el que pasa mañana vamos a verlos aquí lo contaremos contáramos venga hasta luego hasta luego adiós venga primera parada para el análisis empiezo partido que has estado en otras sesiones constituyentes del del Congreso que la de mañana bueno es muy normal muy normal no va a ser con esos políticos encarcelados ocupando sus escaños es esa primera misión que tiene esa mesa que todavía no se ha conformado sí y de bueno decidir si suspende o no les suspende

Voz 0515 11:54 sí bueno es una situación yo creo que no desde las Cortes Constituyentes hasta la actualidad nunca en el Congreso de los Diputados ha visto en una situación como la que tiene que resolver sobre todo la mesa no pero todas las estructura porque los letrados tienen que ver es que prevalece prevalece ese artículo famoso el XXI punto dos del reglamento interno del Congreso de los Diputados que dice que todo diputado quedara suspendido si se hallara dice utilizas en prisión preventiva tendrán que es fijar una posición Si este artículo opera en aquellos casos en los que los juicios ya están iniciados ya esa prisión preventiva digamos que no se llega desde la activación de un suplicatorio por parte del propio Congreso de los Diputados au sino me temo que van la suspender y que por tanto la lasitud porque están en prisión preventiva a las puertas de una sentencia en los próximos meses no seguramente en el entorno de septiembre octubre dicho esto

Voz 0861 12:51 así no se no se sustituye usted

Voz 0515 12:54 bueno por las mayorías cambiará pero yo creo que mañana vamos a ver una una Patiños señalada algunos rasgos no dar algunas pinceladas la sesión de apertura que desde luego yo no viví nunca nada parecido y que creo que nos recordamos no hacer el hecho que tú señalabas de introducción una cierta catalán hizo de la sesión de protagonistas catalanes en la presidencia al Congreso que serán Meritxell Batet una diputada excepcional por cierto la etapa en la que estuvo trabajando en el Congreso lo conoce muy a fondo esta yo creo que es una personalidad política muy apropiada para un debate en tiempo una época en la legislatura como esta dos la presencia estos cuatro políticos que están en situación de prisión preventiva que hacen que todo sea excepcionalmente anómalo mi sensación la imagen va a dar la vuelta al mundo porque porque se han empeñado en decir que esto era una dictadura que este era un país opresor y los países opresores no suelen dejar a los oprimidos que los elijan diputados ese señor tan no vayan hay un juego de contradicciones de un juego de imágenes que desde luego en mi opinión va a dar mucho que hablar y que como tú dices pues se constituye toda una sesión de apertura muy anómala

Voz 7 13:58 Fernando hemos tenido haberle vueltas a la a la anomalía pero lo que quizás sacando a la luz de la contradicción que supone no el el lo que es la la idea de representación no es decir que yo Si están en el Congreso porque han sido elegidos no es decir que el principio democrático si se quiere ante al digamos las necesidades someterse al Estado de Derecho por tanto de seguimiento de la ley no entonces no hay una fórmula limpia no en la que se puedan en la que se pueda el gran no lo es el el núcleo normativo básico de estas dos dimensiones y el mejor ejemplo es este sea este es un esto que los juristas los juristas anglosajones llaman Case es decir es un caso difícil no es un caso difícil precisamente porque chocan no chocan principios ambos de los cuales son reconocidos también por el propio por otro sistema político no entonces resulta que estos señores son elegidos por tanto son legítimos diputados pero por otra parte como están implicados en tuvo una serie de juicios opera sobre un conjunto de excepciones y quién tiene que decidir sobre eso es precisamente el cuerpo de todos los diputados su sé que es una cosa como muy extraña porque al final de hecho tiene que decidirlo el Congreso de o no es decir que aquí no pueden recurrir que era lo fácil hasta ahora de venga que lo resuelva un juez marrón

Voz 0194 15:28 Tica quién tiene que tiene que resolverlo

Voz 7 15:31 ahí es que por ello haya apreciado es cosas que me parece que que sean importantes primero que si sacara a la luz que qué ocurre algo o sea es decir eh esto es una anomalía del sistema democrático y que por tanto hay que resolverlo y eso es algo que en lo que por ejemplo noventa la derecha de la derecha automáticamente Puma quede quieren introducir les dentro de un track dentro de un dentro una vía que es precisamente la vía judicial esto es lo que dice la ley por ahí vamos yo resto muchísimo más complicado yo creo que el propio Congreso de los Diputados debería tomarse un poco de tiempo aunque sea recurriendo efectivamente a los letrados que analice bien además que no que no que no hay prisa que no hay prisa que luego además hay otro problema asociado y es que fue lo que se presente lo que ocurrió en el en el Parlamento antes es aceptó que es bueno sí en su lugar los siguientes en la lista no es decir porque es decir no no que te lo siguientes de tal manera que no sé me facilitaría entonces a a Pedro Sánchez la investidura sino volvería a tener el mismo problema de de los ciento setenta y seis es complicado pero yo creo que es muy importante también que digamos a la gente no oiga esto no es tan sencillo como nos lo hacen ver los partidos no esto genera realmente eso chirría dentro de un sistema democrático y por tanto analicemos lo con muchísimo cuidado aunque solamente sea por partes lo largo del tiempo pero pero es importante que no liquidez hemos no simplemente diciendo punto pues esto va por esta vía sino si no hay que matizar muchísimo

Voz 5 17:09 sí hay muchos planos de análisis en lo primero es que hay una especie de de apoya lógica en esta no ellos son legítimos representantes pero su motivación para presentarse es que no están de acuerdo con la situación judicial que precisamente les impide ser parlamentarios de tal manera que cuando esa situación judicial impida ser parlamentarios ellos se verán corroborados en su

Voz 7 17:30 voluntad de presentarse lo cual es ojalá

Voz 5 17:33 su no no no hay una salida adecuada a esta voluntad de utilizar esa esa representación cómo andamos

Voz 7 17:41 de protesta no segundo lugar

Voz 5 17:43 a lo que señala Fernando no tomemos atajos a el sentido común cuando hablamos de cuestiones jurídicas y cuando hablamos de la representación política a veces no no no es buen consejero porque precisamente el derecho y la política establecen lenguajes establecen lógicas distintas cuando efectivamente lo Llum era si los demás políticos catalanes vayan a prometer jurar la Constitución pasen delante por ejemplo del presidente no serán presos serán parlamentarios sean representantes por lo tanto no creo que el presidente deba hurtar les la mirada hacerles la cobra porque sean presos ellos son en ese momento parlamentarios como tales otra cosa es que en ese momento se apliquen algunas excepciones

Voz 0515 18:25 es necesario considera y en tercer lugar

Voz 5 18:27 sí claro es verdad es que es importante los gestos que se han dado en los últimos días no yo creo que de algún modo esta inteligencia comunicativa de adelantarse siempre dos pasos en el juego de ajedrez constante en el que se ha convertido la política ha hecho que se vayan a confrontar dos Catalunya no estamos hablando de las dos Españas pues aquí parece que que va a haber en juego dos Catalunya es una la de los catalanes que efectivamente van a estar al mando de las dos grandes instituciones representativas de del Estado y otra los que bueno han tomado esta serie de vías de difícil legitimidad para atajarla

Voz 0515 19:01 yo parece interesantísimo debate que introducir pero yo creo que hay que mirar este artículo veintiuno dos en coherencia con

Voz 8 19:10 en el ordenamiento constitucional nuestra

Voz 0515 19:12 el país no que quiero decir con esto primero tienes que tiene que paralizó claro está claro nuestras nuestro sistema electoral no establece como por ejemplo establece Reino Unido circunscripciones uninominal es de voto en lista abierta a un diputado o a una diputada no produce nuestras selecciones generales una mayoría que sólo se sostiene sigue existiendo en cada pleno si esa mayoría no queda alterada por ejemplo por la situación de prisión preventiva de uno dos au da igual cuántos diputados o diputadas que estando en la cárcel no pueden obedecer al mandato de la sociedad española porque están en la cárcel qué hace este artículo trata de garantizar que lo que la sociedad española ha decidido se produzca ese reproduzca en cada uno de los plenos para que una situación personal no altera una mayoría democrática decidida por cuarenta y ocho millones de españoles son por los que hayan votado en las elecciones por tanto creo que este elemento hay que tenerlo en cuenta que no puede ser alterado el mandato cívico de la sociedad española las últimas elecciones generales por la situación en este caso de cuatro diputados que van a estar Garzelli que no pueden ir

Voz 7 20:18 yo negociar leyes votar proposiciones de ley

Voz 0515 20:21 los presupuestos generales del Estado proposiciones no de ley hacer el trabajo para el que han sido elegidos por tanto caza el reglamento trata de proteger la decisión soberana no las elecciones generales de la sociedad española desde esa perspectiva lo tienen que analizar los letrados porque es que no hay otra otra sería una alteración de mayorías por una situación de prisión preventiva y un hecho de no prevalecer aquello que la sociedad española decidido en el recorrido de la legislatura imaginemos una las la prisión preventiva en la que están metidos a mí me parece anómala no la puedo entender pero es de año y pico va padres a años Ángels imaginemos que va a cuatro y que no pueden trabajar como diputados para lo que han sido elegidos durante cuatro años que es lo que dura la legislatura el mandato de la sociedad española quedaría alterado cuántos diputados ha obtenido Esquerra esos están garantizados en el momento que quedan suspendidos porque la lista corre es decir el la Mesa del Congreso no altera las mayorías si Esquerra Republicana pierde a dos diputados que están en prisión preventiva entrarán otros dos y aquellos que la sociedad en este caso catalana porque eso nos han presentado en las cuatro circunscripciones de Cataluña nadaba Esquerra seguirían teniendo ese mismo número de escaños en el Congreso ese enfoque los letrados lo van a tener que hacer y en la mesa por eso tengo la sensación de que van a decidir decía en principio la suspensión no pero el debate que plantean Gonzalo y Fernando Javier D que está en el corazón del debate de la representación del orden funcionamiento constitucional como danza eso con el reglamento interno de la propia cámara no debate intelectual física pero vamos a ver

Voz 7 21:48 hay hay un tema que no podemos perder de vista y es la también la la la excesiva utilización política de la dimensión jurídica sea es decir el derecho va por un lado lo que no lo que no se puede hacer es que sea imposible que alguien como Maribel Batet se haya pronunciado sobre digamos que yo hubiera preferido que no estuvieran en la cárcel y que se le llueven flechas de punta eh porque tenga esa opinión planearme

Voz 0515 22:17 por medio de algunos decir vamos a ver qué pasa

Voz 7 22:19 que es que usted Inter usted interpreta lo que es un buen ciudadano en función de su propia interpretación de la ley pero bueno esto qué es no es decir que es que me parece que lo que está ocurriendo y lo que está en lo que ha generado esta especie de distorsión política tan tremenda de la situación catalana es desde el principio en la judicialización entonces claro deja deja desarmada la política para poder operar el digamos que es la única lo único instrumento a través del cual se puede resolver porque el derecho puede decir si son suspendido son los ofendidos si éstos van a la cárcel al final tantos años sonó van si luego después hay un indulto deja pero pero el derecho no nos dice cómo vamos a resolver el problema

Voz 1071 22:57 la saques

Voz 7 22:59 es decir no hay un artículo que nos diga esta es la solución para este tipo de problemas entonces claro tenemos que ser un poco imaginativo está bien no es decir el hecho de que cumplirlo pero podemos dejar desarmada la política y lo que es peor sea permitir esa politización del derecho que hace un sector de nuestra clase política de una manera muy interesada para impedir que sea precisamente la política la que hable no en detenías refieres a ciudadanos y al partiendo efectivamente están ya diciendo lo que tiene que hacer y que suspender usted sabe realmente si que suspender

Voz 0194 23:31 sólo ellos aquellos que reclaman siempre el cumplimiento de las leyes si fueran ellos serían quiénes la saltaría en lo mismo que con la aplicación del ciento cincuenta y cinco es esto lo que él decía no valen atajos no vale nada porque además

Voz 5 23:42 tiene sentido en relación a lo que comentaba es que que que la solución tenga que darse una de esa producido lo que yo llamaba ante esa podría por qué porque los derechos políticos son individuales de tal manera que no se pueden evaluar anula sus derechos individuales preventivamente porque vayan a alterar mayorías es una vez que se han constituido las Cortes como muy bien explicada EEUU activamente esa condición de prisión preventiva va alterar las mayorías cuando hay que actuar pero no antes preventivamente porque entonces estaría hurtando los derechos individuales de tal manera que tiene sentido que sea ahora el Congreso y la Mesa al Congreso la que actúe es verdad que hay algunas cuestiones que implican cierta incomodidad por ejemplo que que que sus derechos políticos activo estén intactos pero que al mismo

Voz 7 24:25 modo al mismo tiempo se les impida reúne

Voz 5 24:27 se conservó parlamentario se impida cierta libertad de movimientos dentro de la cámara no hay hay algunos bueno son más grises que entiendo que son complejas pero que hacen que la situación no sea del todo clara pero en realidad una vez que quién quién ha fallado en realidad a todo esto el el café hallados la mediación que es el partido político es decir el partido político al que tiene que decir bueno yo no voy a presentar a un candidato que tenga un caso de corrupción que este imputado que tenga pues en cierto modo tendría que hace tampoco presento

Voz 0515 24:56 en este caso se trata precisamente de de

Voz 5 24:59 pero ves presentan precisamente se ha producido la paradojas pues es por eso no decir del mismo modo que cuando en los códigos deontológicos de los partidos que incorporan códigos deontológicos en el momento mismo en que hay una imputación o cualquier atisbo de duda pues evidentemente tienen que dejar el acta no de tal manera que la mediación que es el partido entre los derechos individuales de esos de esos políticos el momento de llegar a los cargos representativos es la que ha fallado o evidentemente porque buscaban esa bueno pues esa voluntad de de protesta política

Voz 0515 25:28 que no lo hace nadie lo que pasa es que en el debate en la deliberación Si quieres porque tenía razón y Fernando en el análisis que como para no hay una tecla ninguna fórmula mágica ni un artículo en ningún lado que diga pero usted así que si lo hace se resuelve el problema de Cataluña probablemente se habría encontrado ya ese artículo hace mucho tiempo y no es así no pero dicho esto hay en la deliberación si quieres una cierta jerarquización subjetiva perdón poner los palabros estamos jerarquizado su vivamente y los oyentes acabar con la cabeza está muy bien

Voz 7 26:04 buenas jerarquización subjetiva de

Voz 0515 26:06 el hito nadie presenta a diputados o candidatos en prisión preventiva no lo hace nadie excepto cuando tú porque crees que estás en una situación más política que judicial pretendes politizar a dar una personalidad política el hecho de que estén en la cárcel porque dices crees que son presos políticos les presentas a las elecciones pero no lo son están siendo juzgados por algo que con arreglo a criterios de uno y otro está en el Código Penal después discutimos si es justo o no que que si ha habido o no ha habido argumentos para un delito de rebelión si la prisión preventiva se puede explicar o no si la sala uno cree que está de acuerdo con lo que ha parecido todo esto es discutible pero lo que no es discutible son los hechos y los hechos que está en el Código Penal nadie presenta nada nunca que yo recuerde gente que lleva un año en prisión preventiva a las puertas de ser juzgado presentado a unas elecciones que pasa que estamos sujetos bando aquello que considera nuestro código penal un delito y nosotros discutimos y eso no delito en función de eso hombre no es lo mismo la corrupción que haber intentado que Cataluña sea independiente o lo contrario estamos sujetos ese debate la realidad es que nadie presenta a un candidato en prisión preventiva el reglamento lo que tratas de salvaguardar el mandato de mayorías que los distintos grupos conforman sobre un total de trescientos cincuenta escaños que la sociedad española ha dado él en la selección

Voz 7 27:24 a quieres en teoría perdón veces son una cosa muy pequeña en teoría tendrían

Voz 0515 27:28 con todo yo estoy no no no

Voz 7 27:30 por lo que pasa es que es que esto es lo importante sea si efectivamente se trata de preservar ese mandato de mayorías lo normal es que fueran a alguien quién ocupe ese lugar que sí está claro es que ese es el eso sería digamos el resultado lógico para satisfacer el principio que trata de satisfacer perdón que trata de imponer el el reglamento en cualquier caso decir que esta es un poco densos pero todavía no yo

Voz 0194 27:55 no no no no los tres al fin porque también decía decía antes Fernando la gente le debe estar buen dando vueltas la cabeza que en cualquier caso tu introducidas el elemento el principio es que hay matices hay que hablarlo con calma hay que discutirlo con calma esto que está pasando esta noche aquí compuesto análisis es la antítesis del atajo que toman muchos para encontrar una solución a este problema

Voz 3 28:15 veinticinco

Voz 0194 33:53 intensa tertulia Fernando Vallespín Eduardo Madina Gonzalo de las conseguida vamos con lo que ha pasado hoy en día de campaña electoral pero antes Pedro hay novedades de Venezuela

Voz 1715 34:03 en Venezuela hoy Nicolás Maduro junto a sus seguidores celebraba el primer aniversario de su última victoria electoral aquellas elecciones

Voz 2 34:12 por que no se presentó la oposición a las que no compitió en la oposición ha aprovechado esa ocasión para entre otras cosas

Voz 1715 34:18 anunciar que quiere que pretende adelantar las elecciones a la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional Parlamento del país es el que sí está en manos de la oposición las últimas elecciones se celebraron en el dos mil quince en las próximas deberían celebrarse en dos mil veinte propone que se vote antes de el dos mil siete vamos a escuchar

Voz 1623 34:38 yo lo una propuesta hoy veinte de mayo

Voz 3 34:41 hala posiciones

Voz 1623 34:45 vamos a medir dos electoralmente vamos a seleccione vamos a legitimar la un stick la única institución que no sea legitimado en los últimos cinco año vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional a ver quién tiene al pueblo quién tiene los votos para ver quién gana

Voz 1715 35:10 bueno pues eso es lo que quiere que se vote por cierto que Nicolás Maduro a este has esa vía en unos reconoció la semana pasada vuelta insistir hoy que está habiendo contactos negociaciones en Noruega entre la oposición y su gobierno con la mediación del Gobierno noruego Kjell ha dicho en un momento de su intervención que él está contento porque cree que están yendo bien a renglón seguido anunció

Voz 0194 35:31 este es el anunció veinte de mayo como él decía propone esa convocatoria adelantar esa convocatoria electoral para la Asamblea Nacional que como recordaba Pedro es la que controla la oposición venga volvemos a la política doméstica porque esta frase sonará extraña con el ritmo que llevamos pero hemos entrado en la última semana de campaña

Voz 3 35:49 la Cadena SER elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1071 35:57 tenía un mitin esta tarde Cayetana Álvarez de Toledo en un municipio de Navarra antes de que llegara a un grupo de desconocidos esparcido estiércol sobre la calle cuando ha empezado el acto tenían además escritos de funk

Voz 24 36:09 la xenófobos priva listas evoca la palabra la plaza pública

Voz 1071 36:20 GA ha ocurrido de este incidente que ocurrió Navarra es lo que decía esta noche el presidente del PP Pablo Casado

Voz 3 36:27 dice que les Cierco no ha disuadido de su pérfida intención de ir a hacer campaña a un pueblo de Navarra pues resulta que veinte simpáticos abertzales les han escrache como a mí en San Isidro el otro día como los Sanfermines pues vosotros escaseaban de otra forma poquito

Voz 12 36:48 más peligrosa hace unos años y no pasa absolutamente nada porque resulta que claro que en el fondo somos nosotros los que crispados

Voz 1071 36:55 hubieras esta tarde hemos sabido que Alves Rivera organizado un homenaje a las víctimas del terrorismo en mira Valles el pueblo de Josu Ternera y donde este fin de semana se rendía tributo al histórico dirigente de ETA escuchábamos estas palabras de Casado han sido en Bilbao antes que él ha hablado en el mismo mitin de de un nuevo partido Alfonso Alonso es verdad que si tu preguntas Alfonso Alonso pues quizá te dice que simpatiza más con Soraya Sáenz de Santamaría que con Pablo Casado en fin lo que fuera el caso es que cuando le hacía de telonero Alfonso Alonso

Voz 3 37:24 eso esta frase introductoria

Voz 1006 37:27 nerviosísimo porque normalmente yo nunca intervenga antes que el presidente nacional lo he tenido todo este tipo de telonero porque les gustaba intervenir antes lo cual me parece que devuelve las cosas a la centralidad de la que nunca tuvieron que salir

Voz 25 37:42 sí está está muy bien

Voz 1071 37:44 voto una idea nos lleva también habrá dicho está muy bien en lo que está centrada ahora el Partido Popular es que Ciudadanos no les supere en las elecciones del próximo domingo de buen era que no pierde ocasión para referirse a Rivera aunque sin nombrarlo claro

Voz 3 37:58 nosotros no nos conformamos con liderar la oposición Soy Llanos va a otorgar la ciudadanía española nosotros lo que queremos hacer es liderar a nuestro país desde la oposición

Voz 26 38:15 este debate no va sobre si Amancio Ortega eso no Un buen hombre yo no le conozco no lo sé pero este debate Nova sobre si los multimillonarios son buenas personas este debate va sobre quién decide cuáles son las prioridades de la sanidad pública

Voz 1071 38:34 desde luego hay un debate que está suscitando Unidas Podemos a partir de la donación de Amancio Ortega ya saben la posición de Podemos lo explicaba esta tarde quién escuchaban a portavoz del partido Irene Montero en un mitin que ha sido en Madrid

Voz 26 38:46 no que vengan súper millonario a decidir sin la sanidad hay buenas o no hay buenas máquinas para curar el cáncer quiero que sea una decisión democrática y que no dependa de los designios o de los caprichos un multimillonario porque esa es la diferencia entre un país que es democrático y uno que no lo es

Voz 1071 39:02 preguntaban a la ministra de Hacienda por esta polémica María Jesús Montero

Voz 27 39:06 decirle una fiscalidad justa con que las empresas puedan dedicar parte de su beneficio en los servicios público yo prefiero que la reviertan en un servicio que para todos los ciudadanos que en otra fundaciones privada evidentemente no se gestiona ni tiene la repercusión y la multiplicación que tiene el servicio

Voz 1071 39:24 cómo no sobre las donaciones hablaba también Albert Rivera más que de las donaciones del discurso que tiene Unidas Podemos

Voz 0040 39:30 sobre las donaciones a Podemos no le gustan las donaciones para curar el cáncer pero le gustan las donaciones de Maduro pide el régimen de Maduro para financiar a su partido nosotros no queremos financiación ilegal ni financiación inmoral de regímenes totalitarios y queremos claro que sí que toda ayuda sea bienvenida da igual si eres rico

Voz 0194 39:51 pobre o lo que sea Fernando como te posicionarse en este debate suponen parece que que Podemos está haciendo mucha demagogia

Voz 7 39:59 con este tema hay otras de argumentarlo no a saber a Amancio Ortega no está no está interfiriendo en las prioridades de la sanidad pública española no Amancio Ortega han no está hurtando digamos es su obligación de pagar impuestos pagar los impuestos que legalmente le tocan Amancio Ortega lo que decides bueno oiga aquí me sobró mucho dinero yo tengo un especial predilección por por algo que me parece que falla en nuestro país que es digamos las máquinas estas que ayudan a que a bajar las listas de tal bueno pues aquí estoy dispuesto darles dinero porque compran esas máquinas de sanidad pública española pues luego puede distribuidores como le de la gana hacer lo que lo que quiera con eso incluso puede rechazarlo sí que mire no pero es que no hay una interferencia en la política sanitaria española por el hecho de que millonario que era regalarle un edificio si quiere o o lo que sea no esa importancia creo que son dos dos dimensiones de es distinto es una es que es quizá donde sí tiene razón podemos Se graba suficientemente a los ricos suficientes de los ríos Ésta es una dimensión pero otra distinta es no queremos que los ricos no porque no vamos a querer yo sí quiero eh yo sí quiero que lo rico saben como en Estados Unidos impongan ponen cátedras a las universidades yo quiero que los ricos financie laboratorios quiero que los ricos los en carreteras y es necesario porque claro el lo que también tenemos que pensar es que el el en Estados Unidos otros lugares incentivos para que los ricos hagan eso cosa que no existe en España e en España no hay una una ley que realmente regule regule este tipo de donaciones de una manera de una manera activa como sin Estados Unidos no pero vamos en uno va cualquier universal americana él no para de ver si no fuera tú es que tiene nombre de algún rico que puntea para dinero etcétera a mí lo que me me ha me aterroriza haría es que no es que los ricos no pagar impuestos pero yo creo que eso

Voz 0194 42:01 es que no es incompatible pedimos que se aumenten los impuestos para los ricos que además no es incompatible esto con que el Rico si quiere haga la donación que que claro porque además John esta impone

Voz 7 42:11 con la sanidad pública un cambio de política pública después hace eso es lo que les da la gana es decir que ahí no hay una alteración de la digamos que no hay un diseño de políticas públicas sanitarias por parte de Amazon

Voz 0515 42:22 yo lo veo igual que vosotros pasa es que es verdad que en campaña todo cabe esta mezcla de temas puesta juego pero yo no podría nunca alfoz con quién da sino que trataría de ponerlo en aquel que quita que concretamente es el PP durante dos décadas y media la pregunta es no es si hay que aceptar que Amancio Ortega financie los últimos aparatos de Investigación Sanitarias la pregunta es por qué no los teníamos ya un sistema sanitario que es de los más avanzados del mundo que es verdad que tiene asimetría no los igual en algunas comunidades autónomas que digámoslo claro donde ha gobernado más tiempo la izquierda que no todas donde el PP ha hecho básicamente en Madrid un laboratorio ideológico ensayado en su día con Esperanza Aguirre de privatización masiva y la reducción de la financiación sobre habitante en educación en sanidad Madrid tiene Marías que si hay un cambio de gobierno a partir del domingo que viene tendrán que ser corregidas y no va ser nada fácil yo creo que es compatible que haya donaciones con con que haya una financiación cada vez mayor progresiva suficiente de nuestros servicios públicos en el conjunto del territorio en términos de cohesión social cohesión si quieres de vertebración territorial y que haya una mejor fiscalidad para rentas más altas estudien sabido no ha habido agujeros fiscales que lo sabido pero no sé por qué hay que mezclar temas no yo trataría de poner más el foco con quién ha quitado non quién da ha quitaos el PP no sé qué pinta Amancio Ortega en un debate electoral sobre la Comunidad de Madrid donde que la izquierda cambio de gobierno después de veinticuatro años que lleva perdiendo no

Voz 0194 43:56 sí sí

Voz 5 43:57 si las donaciones no son excluyentes con los impuestos y las donaciones son además confiando en el criterio de los profesionales en cuestión para administrar las evidentemente la lucha para prevenir y para curar el cáncer es una cosa más que justificada pero bien podrían los médicos pensar que hay otras causas igualmente justificada si quizás no menos que no que no Grange en tanto reconocimiento social bueno el que hacer esa donación debería aceptarlo igualmente lo que sí que creo es que deberíamos deberíamos intentar que los impuestos tuviesen ese reconocimiento y ese elogio social que tiene las donaciones no porque cuando alguien hace una donación de algún modo es un filántropo al que debemos agradecer y todo el mundo bueno pues sale a engrandecer su figura cuando se pagan impuestos pues era en en en el Chris de los papeles al contrario genera una suerte de resentimiento en aquel que aporta ese dinero no debería haber una especie de casi de celebración de esa donación porque es una donación a la solidaridad orgánica la solidaridad entre todos el hecho de que somos un conjunto social

Voz 0194 45:00 tenemos la responsabilidad sobre las cosas

Voz 5 45:02 que nos pueden llegar a pasar a todos porque todos vamos a envejecer a todos nos puede acontecer una enfermedad que todos podemos tener un accidente de tráfico y por lo tanto para prevenir esas contingencias todos debemos corresponsabilizarnos no yo creo que el impuesto debería estar más en el centro de nuestra pedagogía copero

Voz 0194 45:21 es que para eso para el reconocimiento lo que hay que

Voz 28 45:23 la gente tiene que entender que con los impuestos que pagan el señor Amancio Ortega obtuvo yo quién sea eh es con lo que se paga la sanidad es con lo que Sepang también esas maquinarias

Voz 5 45:33 claro es que esa esa corresponsabilidad lo que genera vínculos

Voz 0194 45:36 claro no tanto las identidades claro Ormuz imaginadas

Voz 7 45:39 pero hay un tema muy bonito muy parecido eh y precioso de un debate que surgió en Francia a raíz de las del incendio de Notre Dame que entonces las grandes en los grandes millonarios empezaron a dar cien ciento y pico millones

Voz 1071 45:53 sí porque no ha llegado en enero eh

Voz 7 45:56 Ali la heredera de L'Oréal lo que tocara no y entonces hubo mucha gente que deja bueno ahora si para esto si queréis soltar la pasta no pero para ayudar a la gente en plan Amancio Ortega ojo porque los impuestos se presume también que los pagan paraíso no estáis entonces en ese sentido Amancio Ortega bueno pues vamos a ver digamos no es equiparable a los millonarios franceses que si les gusta porque es bueno pues eso es salen ya en la prensa porque es bueno pues es un edificio histórico no irá sin embargo moralmente la cosa es mucho más complicada todavía no pasa que tampoco quiero seguir tampoco porque hay un hay un libro muy bonito de de un gran filosofal vais a Peter Sloterdijk deje no sé si lo conocéis

Voz 3 46:44 ahora es bien van al filósofo de la mesa lo mejor pero el resto por eso nombres no

Voz 7 46:50 oye te libras del norte tiene un libro Mi provocador donde dice que los impuestos deberían ser voluntarios y que esa voluntariedad es lo que crea el vínculo es decir la gente ese genera asimismo una solidaridad que no podía hacer un poco lo estaba hablando Gonzalo sea que al final fueran voluntarias unos pagarés

Voz 0194 47:08 la mayoría de la gente espérate cuidado eh

Voz 7 47:10 que el que eso sí ha siempre había gente que paga impuestos siempre lo es fijaría pues esa siempre podríamos debatir sobre la necesidad de más recursos de convencer a la gente para hacerlo bueno él no resume su libro no pero el conjunto de argumentos por supuesto todos los economistas dijeron que estaba loco pero eso filósofo no que se pone a a plantear una alternativa y claro lo malo de los impuestos es que son obligatorios no que eso es lo que nos duele no pero muchas veces quizá nosotros por nosotros mismos seríamos más generosos que lo que nos vemos obligados a pagar por los impagos

Voz 0515 47:48 es que suponga una tesis estén confían mucho la razón alemana ese filósofo