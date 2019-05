Hora 25 (20/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 Nasser por las selecciones que sepan que mañana

Voz 1071 00:02 a debate autonómico en La Rioja por pedir

Voz 1 00:05 es una opinión que cambiaremos pronto de asustó pero parece claro que si suma la izquierda va a ir junta Edú ir puede producirse un cambio de Gobierno importante en Madrid

Voz 2 00:17 parece claro no no podrían explicar que si suma

Voz 1 00:21 yo creo que es lo que se desprende del debate de perfeccionar

Voz 2 00:24 o alguna que esas sumas y pues yo estoy seguro que se llevará a cabo ese convertida en una mayoría para bueno en principio todas las encuestas dicen que desveló que digamos de la izquierda primera referencia al primer partido será Ángel Gabilondo el Partido Socialista así que es de prever que si esas Humala que parece más posible que hace un mes más posible hoy que antes de las elecciones generales esas sumas se llevará a cabo esperemos que no haya problemas entre Íñigo Errejón y su ex partido Sun no sé ni cómo decirlo del todo entre Madrid y Podemos a la hora de hacer esa suma que no es par no se podría explicar por tanto no sucederá no ahora que piel tan fina Rocío Monasterio no capaces de llamar de todo a todo el mundo y que no se les pueda llamar machistas de mierda sí lo son estamos en campaña ellos están llamando de todo a todo el mundo todos los días han batido el récord olímpico insultos desprestigio amenazas propuestas insostenibles desde el punto de vista constitucional han dicho yo he hecho de todo y no se les puede llamar machistas de mierda sois tú que sois unos machistas de mierda

Voz 1 01:27 a esa fuente y lo de machistas mierda yo creo que

Voz 2 01:29 eh eh emigra porque lo de machistas no entienden parece

Voz 3 01:33 qué puede haber gobierno Andrés quedan y lo cual casi casi suena inverosímil por por todos estos años de gobierno del PP y además lo interesantes cómo se va a producir no parece que esta vez en términos marketiniana la la diversificación de la oferta puede estimular la demanda no ha habido muchas conjeturas muchas interpretaciones de si el paso de Rejón estaba justificada o no la verdad es que la encuesta de hoy que le da el país el concienciar también le da un subidón pero el país mucho más significativo el crecimiento y esto implica que hay una cierta en el diagnóstico de que bueno entre las personas quizás decepcionadas con el PSOE pero que no pueden identificarse con Podemos hay una bolsa de votos muy significativa

Voz 1 02:14 esa es un aprendizaje de muchas otras elecciones no

Voz 3 02:17 en el dos mil quince cuando se presentaron Izquierda Unida PSOE y Podemos por separado sacaron más votos número de votos en las generales de dos mil once que meses después en en Portugal Si hay un bloque de izquierdas es porque se han presentado por separado tres formaciones si Syriza fue el Gobierno también no fue asimilando al Partido Comunista sino presentándose por separado también la que cuando hay fuerzas que son relevantes la la la suma pues consigue la lectura alguien que no

Voz 1 02:44 visión su la división suma que no va a pasar en El Aaiún

Voz 3 02:47 también lo por lo que se ve

Voz 2 02:49 entonces se yo yo solamente tengo los datos de las encuestas yo ya había una quedaba la cosa digamos hay empate técnico se quedara ganar esta y luego hay una cosa que me preocupa que es la abstención no no se percibe tanta móviles

Voz 1 03:03 cien como en las elecciones generales se percibe

Voz 2 03:06 más lo que pasa es que también puede haber abstención de derechas que que también hay un sector yo creo de la derecha que quedó decepcionado

Voz 4 03:13 demos con los nuevos líderes liderazgo entonces es

Voz 2 03:17 es muy difícil que yo creo que va a estar en un se sitúen en muy pocos votos pero es muy difícil anticipar la vida

Voz 3 03:23 sí pero hay un cierto sentido en el que hay menos razones para no ir a votar en sí desde Izquierda en la Comunidad de Madrid en el en el mero sentido de que bueno están representadas todas las sensibilidades

Voz 1 03:33 estas decepcionado con el PSOE pero desde luego

Voz 3 03:36 hay algo en Pablo Iglesias que no eres afín en esa vinculación con la vieja izquierda Unida pues tienes esta otra formación que suponen de tal manera que bueno parece que todo el espectro está más cubierto y que la desmovilización no tiene tanta razón de ser

Voz 2 03:49 la desmovilización es porque nota porque no te apetece usted cansado no estás cansado o sea que yo creo que ahí es más no es por falta de digamos de de de partido al que digamos al que te identifiques que creo que tienes razón que hay una oferta más amplia sino simplemente

Voz 1 04:03 porque un estado de ánimo no seamos escasos tenéis todos los teléfono encima de la mesa alguno tiene un juega hoy domingo no Javier Ruiz buenas noches qué tal muy buenas noches años voy a publicidad hallaran cuentas todo este lío

Voz 1496 04:17 hora veinticinco

Voz 5 05:44 cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló Fernando Vallespín Eduardo

Voz 1 05:54 Tina Gonzalo Velasco y se sienta su minutito de siempre Manu Carreño que con nosotros buenas noches

Voz 1375 05:59 Angels qué tal con una buena noticia que a Pedro Blanco la puesta

Voz 1 06:02 no contento si buena noticia para Osasuna

Voz 1375 06:04 hala para al resto de equipos y ya saben que sólo queda una amenaza para el ascenso directo pero no pueden sobretodo no pueden subir todos dos de forma directa el otro lo tiene casi casi ya también a tiro de piedra del Granada que ha ganado en el campo de la Albacete así que esa victoria de los andaluces ascienden ya matemáticamente a eso es una que llevaba ya dos semanas tres acariciando el ascenso esta noche estaban los jugadores viendo el partido de repente Granada en el estadio

Voz 1 06:24 han ascendido sin jugar lugar un ascenso un poco

Voz 1375 06:27 es raro no viéndolo en el Vestuario edad pero es un ascensor y están en primera división así que enhorabuena Osasuna luego estaremos ahí con ellos y también vamos a estar en París porque ayer dijo en una gala que le daban un premio que bueno ya veremos el año que viene eh el proyecto sí en París o en otro lugar ha tardado el emir de Qatar como diez minutos en cortarle la cabeza me podría traducir al árabe que has querido decir Gemma ha dicho no quiere me voy a quedar en París Saint Germain

Voz 1 06:54 así que si alguien pensaba en papel por lo menos

Voz 1375 06:56 el año que viene se queda en siete llama al emir de Catar

Voz 1 06:59 si te sí un poco las piernas me está llamando

Voz 1375 07:01 yo no soy y además de esto tenemos a Unai Emery que siempre apetece hablar con el técnico ex del Valencia ex del Sevilla entre otros ahora en el Arsenal va a jugar una final europea dentro de unos días con el Chelsea y seguro que vamos a tener una charla muy futbolera con con una

Voz 1 07:14 pues todo esto en el Larguero Manu muchísimas gracias

Voz 1375 07:17 ya es a los navarros vamos con con él

Voz 1 07:19 asunto económico del día que tiene en realidad un poco de todas las materias es económico tecnológico han también tiene de juego estrategia internacional está con nosotros Javier Ruiz Javier estamos hablando de la crisis entre Google hijo away que tiene repercusiones para millones de usuarios y por lo que vamos viendo en millones de dólares de momento cómo ha ido el día en las bolsas

Voz 1496 07:38 ha sido Ángels un día terrible en las bolsas ya van N hoy solamente Google ha perdido mil trescientos millones de dólares en valor sólo Google Huawei ha perdido probablemente su futuro porque ha pasado a engrosar la lista de entidades prohibidas que en el mundo financiero se conoce como la lista de entidades fallecidas que Estados Unidos te ponga en él la lista significa que tu futuro es muy muy negro en las bolsas decías bueno pues si empezamos por lo más abajo que te contado que son las empresas seguimos al sector el sector tecnológico hoy se ha desplomado un y medio ha perdido el Nasdaq que es ese índice donde cotizan las compañías tecnológicas las bolsas americanas toda sangrando Easy uno mira nombres propios Apple el tres por ciento abajo porque Estados Unidos sanciona Huawei ahora lo que se espera es que China sancione Apple así que tres por ciento de de Apple los fabricantes de chips trece por ciento de caída hoy así que brutal lo que ha ocurrido hoy en los mercados Angels Si me dejas peor lo que puede pasar en la economía porque hemos ido de firma a sector a Bolsa

Voz 1 08:51 en economía hoy la OCDE que mañana presenta

Voz 1496 08:53 previsiones dice dice de todo menos la palabra recesión escucha Ángel Gurría

Voz 11 09:01 es como no de Berkeley

Voz 1496 09:09 dos Brown literalmente que estábamos en una recuperación pero que esto nos ha parado la recuperación ralentizado ir dice a partir de aquí lo peor puede llegar lo peor se llama recesión años

Voz 1 09:22 claro es que estamos hablando a Javier de Google del segundo mayor fabricante de móviles del plan

Voz 1496 09:27 ETA sino no es exagerar Huawei es por poner cifras a un gigante que gana más de ocho mil millones de euros al año tiene ciento ochenta mil empleados en el mundo por cierto mil doscientos en España pero es que Google es un maestro que gana ocho mil millones al trimestre con cien mil trabajadores Ike vale en Bolsa nada menos que ochocientos mil millones de dólares para que la gente no entienda vale casi lo que vale España el PIB español Éste es el tamaño de los gigantes que se están peleando así que

Voz 1 10:00 sólo con eso cabe imaginar el tamaño de

Voz 1496 10:02 los daños que se pueden infligir en el debate europeo que tenían

Voz 1071 10:05 pues esta mañana aquí en la SER Hoy por hoy opinaba al ministro de Exteriores en funciones Josep Borrell enfocaba al tiro precisamente hacia los Estados Unidos ya la Casa Blanca

Voz 1030 10:12 yo creo que es muy criticable la actitud que está tomando la administración Trump que está protagonizando una localización tecnológica no es una guerra comercial es una guerra tecnológica Estados Unidos se da cuenta de que China está avanzando mucho más rápido que ellos a nosotros las tecnologías cinco G estar tratando de recuperar ese tiempo perdido poniendo dificultades al desarrollo de un país que tiene instrumentos muy fuertes como es esta empresa y otros eso sobre Estados Unidos

Voz 1 10:42 los en Europa tratan de dar mientras tanto con una arresto

Voz 2 10:45 no está única que una a todos los socios comunitarios hubiesen Pastor buenas noches muy buenas noches han pasado ya unas cuantas horas que dice Europa

Voz 0738 10:53 bueno por denegación del derecho de servicio la Comisión podría abrir un expediente pero la Comisión por el momento Calder hay de momento advierte que Europa es un mercado abierto quizás una advertencia aunque los técnicos están en stand by esperando a los que digan los políticos que de momento observan el dos sí con la conciencia del lío tan difícil que se podría abrir porque éste podría ser un pulso directamente contra contra Trump porque la empresa Google se encuentra sometida a una causa mayor osea que de momento no se ha tomado aquí ninguna decisión argumentando que Google no ha explicado la situación exacta para los usuarios europeos al margen que decirnos también que subiera razones a nivel europeo para vetar por seguridad al nuevo gigante chino pues eso correspondería tomar la decisión a los gobiernos algo que como sabéis

Voz 2 11:47 nadie ha hecho gracias Gisela buenas noches

Voz 1071 11:51 la son algunas de las derivadas que tiene muchas económicas internacionales políticas luego están estamos los usuarios a quién reclamar lo que se tenga que reclamar cuando se tenga que reclamar ese ese tiene que reclamar bueno hablábamos en Hora catorce con el portavoz de Facua Rubén Sánchez

Voz 0841 12:05 directamente al operador de telecomunicaciones que nos vendió el móvil aplazó o a las de lo adquirimos en el caso de que el móvil esté en garantía son como esos dos años de garantía si vamos más allá del periodo de garantía también se podría reclamar podía hacer igualmente a Hacienda de entrada tanteando una digamos un incumplimiento contractual el hecho de que el equipo que nos han vendido ya no sirve para lo mismo que servía en el momento en el que me lo decidieron

Voz 1715 12:33 estaba leyendo ahora un teletipo de la agencia Reuters que cuenta que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha decidido que la soga apriete un poquito menos sobre juego y es interesante esto porque de hecho la decisión llega después de que en la Bolsa ya ha pasado lo que ha pasado hoy que los valores de algunas tecnológicas han caído con fuerza bueno pues han aprobado una licencia temporal para que Juan Wei pueda seguir operando subir a sus redes existentes en Estados Unidos para que pueda seguir proporcionando actualizaciones de Software a los teléfonos móviles que existen en juego y esta medida según León Writers se toma pensando precisamente en los usuarios de esas redes de esos teléfonos expira el diecinueve de agosto pero en la práctica supone aligerar algo

Voz 1071 13:25 todas las restricciones que se aprobaron y se anunciaron la semana pasada al menos hasta el diecinueve

Voz 1 13:29 esto no aprieta pero pero no ahoga Javier pero claro el efecto sobre el usuario también es importante

Voz 9 13:37 claro lo que ocurre es que ese plazo de diecinueve de agosto

Voz 1496 13:40 en realidad al usuario eleva salvar muy poquito porque hay que ver qué efecto tiene esto en tres plazos a corto cortísimo plazo a corto cortísimo plazo efectivamente esto eh no supone ningún cambio quién tenga un Hawai hoy no deja de funcionar le sigue funcionando Lecuona Android cualquier mínima actualización Le va a seguir funcionando así que a corto cortísimo plazo llamemos eso diecinueve de febrero o perdón diecinueve de agosto quería decir esto no es un problema a medio plazo a medio plazo si lo es porque a medio plazo Android ya está trabajando en un nuevo sistema operativo una veta que ahora se llama Qiu eso eso saldrá en septiembre octubre y eso ya no va a cubrir a los que tengan un Jáuregui así que de momento esa gente se va a quedar con un sistema operativo viejo más un poquito más a medio plazo quién se cumple un nuevo juego y ya no va a tener ni siquiera el Android que en castellano significa para usted que tiene un teléfono que no va a poder conectarse a Google Maps o no va a poder ver chucu o no va a poder consultar el Gmail así que todo esto es insisto el corto y medio plazo a largo plazo ya te digo Ángels que que la frase en el mundo económico es eso estar en la lista de entidades prohibidas es estar en la lista de entidades fallecidas osea que te puedes imaginar

Voz 1 14:58 veremos cómo evoluciona mañana el asunto Javier muchísimas gracias

Voz 1496 15:01 gracias a ti un hasta luego no hay mejor

Voz 1 15:04 manera de entenderse de una guerra comercial como cuando afecta algo que tiene que habría rollitos sí que mucha gente lleva en su bolsillo total tu es muy difícil explicarlo y de golpe cuando pasa esto la gente lo entiende perfecta

Voz 2 15:14 la la primera sentir a la primera vez incremento de precios que van a tener algunos productos la inaccesibilidad algunas aplicaciones algunos Software algunos programas tiene razón el ministro de Exteriores de fondo si quieres saber una guerra tecnológica pero es una guerra comercial es una gran cuando poco a poco sobre un discurso ideológico de una concepción del mundo de renacionalización cierre de fronteras y en última instancia autarquía que es soñó con

Voz 1 15:40 con eh que estamos hoy muy pasos o yo por lo menos

Voz 2 15:43 Erótico de Donald Trump cerrar por completo las fronteras casi con la visibilidad de un muro en términos comerciales porque cree que es positivo para su economía luego hay de fondo una guerra tecnológica claro Gray por ejemplo Alemania invierte todos los años tres mil millones de euros en inteligencia artificial

Voz 1496 16:01 Sina cien mil millones Ése es el diferencial

Voz 2 16:04 versiones de cómo se está tomando en serio en fin coge robótica inteligencia artificial telecomunicaciones una potencia una superpotencia si quieres como China grandes referentes europeos para nosotros que el más grande de todos es Alemania no hay de fondo la gran comercial si traerá réplica no será buena para la Academia americana

Voz 3 16:21 el popurrí utiliza el término deslocalización es preciso porque vivimos en en en los tiempos que sea llamada ciudad global no porque se produce en un sitio pero la materia prima proceden otro la entidad financiera está en otro país se comercializan otro que dos países en esta ciudad global decidan hacérselo soberanos con política arancelaria pues claro es la traducción es que bueno si se ponen brutos la pagamos todos no pero claro cuál cuál es además la la especificidad de décimos es es una guerra tecnológica para frenar el desarrollo tecnológico de China es que China tiene algunas herramientas que no tiene este países para empezar tiene la capacidad de manejar la política fiscal y monetaria Trump insiste mucho en que Lars va federal debería estar en manos de la Ejecutivo tres que además tiene una política laboral esclavista no el presidente de de Alibaba Jack Inma tiene la forma de nueve nueve seis De nueve a nueve seis días a la semana parece ser que el Gobierno está planteándose aumentar el número de días de vacaciones obligatorios para que se incremente el consumo igual aquí no entonces Cuzco cómo competir con estoy Estados Unidos lo sabe y claro esta guerra puede ser muy larga

Voz 2 17:29 exacto no no quería repetir algunas cosas pero pero esto me da siempre me me me da el en especie que cuando de vez en cuando tengo una noticia dices huy esto empezó así no con es que luego después empezó a complicarse empezó a complicarse y acabó todo fatal en no a sus entonces él no yo creo que yo creo que es un tema muy relevante no es relevante porque realmente es este rompiendo con el statu quo digamos de lo que es la la sociedad comercial lo que son las los tratados internacionales que regulan que regulan el el tráfico de bienes el el golpe que está pegado y la bolsa yo creo que es considerable o todos en monta hoy sobre la tecnología es dice la tecnología es el el bien fundamental que crea valor además lo que ha permitido además que países como China creció algo ha crecido ha yo precisamente eso que le ha hecho muy competitivo y empezamos a lesionar es allí donde es cómo siendo empleados AIS pararnos a las piernas pues al final damos dos pasos inacabados

Voz 1 18:27 lo advertía al visitante La de la OCDE máximo dirigente de la OCDE corría pero es verdad que algún día diré

Voz 2 18:33 esa frase de en qué momento empezó todo

Voz 1 18:36 hemos Juan que existe porque siempre pasa no si se clave en los ciclos económicos cuando cuál fue el primer día que hablamos de pues a apunten veinte de mayo

Voz 1071 18:46 me apunte económico sí porque es relevante Fort el grupo fuerte ha anunciado hoy que eliminará en los próximos meses siete mil puestos de trabajo es un diez por ciento de la plantilla mundial dos mil trescientos de estos puestos sabe ya que serán en Estados Unidos y del resto no se sabe Se sabe que el grupo pretende ahorrar seiscientos millones de dólares al año

Voz 1 19:04 si habitualmente hasta ahora siempre dedicamos un par de minutos a conocer las apuestas de algún medio de comunicación de algún periódico pero hoy lo vamos a sacrificar porque nos queremos dedicar un momentito al teatro se han entregado los premios Max los más prestigiosos de las artes escénicas de nuestro país así que nos vamos al Teatro Calderón de Valladolid Marta García buenas noches

Voz 1513 19:22 buenas noches cómo ha ido la gala porque creo que no ha sido una gala

Voz 1 19:24 la convencional no las que estamos acostumbrados

Voz 1513 19:27 lo ha sido un poco anti gala ha sido un poco anti gala porque para empezar ha sido muy ágil ha sido muy rápida Nos prometieron dos horas de duración y lo han cumplido pero a la exactitud era la primera vez que se hacía en la gala de los Premios Max en Castilla y León ha sido en Valladolid en el teatro Calderón ya ha sido una ceremonia pues muy campestre porque en el escenario había amapolas había alpaca también ha habido muchos versos y muchos textos de Lorca de Luis Rosales de manera detecte María Teresa León María Hervás ha sido la una de las grandes triunfadoras de de la ceremonia Mejor Actriz Protagonista Revelación

Voz 1 20:00 por Ifigenia en Vallecas

Voz 1513 20:02 Silvia Pérez Cruz sábado Max a la Mejor Composición Musical por grito pelado de oración Molina que también ha sido premiada por el mejor espectáculo de Danza y la ternura de Alfredo Sanzol ese proyecto del teatro de la ciudad que comenzó hace unos años con Andrés Lima y Miguel del Arco galardonada como mejor espectáculo de teatro Sanzol además bueno que ya sabemos que es la Juan de director del Centro Dramático Nacional apelaba al equipo y defendían la libertad en las salas de ensayo una Galán Jens a la que han asistido en el ministro de Cultura Guirao ni la directora general del INAEM Amaya de Miguel en ningún portavoz de Cultura de ningún otro partido político

Voz 1 20:36 mí de forma breve de algún momento destacar pues mira

Voz 1513 20:39 todo más no todos los discursos pero muchos de ellos han girado en torno a la libertad a la libertad expresión a la libertad creativa Isabel Albertí que es el director del Teatro Nacional de Cataluña que recogía el Max a la mejor dirección hablaba en la idea de patria

Voz 12 20:53 vivimos un tiempo salvaje quizá es momento de decirle a nuestros queridos políticos que los verdaderos patriotas los verdaderos gestores de la libertad los veladores gestores del verdadero compromiso con el respeto a todos heterogénea somos los artistas

Voz 1513 21:12 bueno y además de Albertí quien levantaba el patio de butacas era Concha Velasco que recoge en casa el Max de Honor ella bueno pues agradecía muchísimo el premio que reconoce que había tardará que había tardó mucho en recibirlo hice lo dedicaba una mujer que la había mercado enormemente en su vida si me lo permiten yo quiero acabar

Voz 13 21:30 dando las gracias primero a todos vosotros por estar esta noche aquí por este recibimiento por este Max que tanta ilusión me hace pero recordando a una gran mujer a la que yo tuve el gusto de la vida cinematográfica Teresa de Jesús Dra

Voz 1 21:50 grande como siempre Concha Velasco Marta muchas gracias beso cada luego Sastre las frases

Voz 1071 21:54 vamos a empezar en Francia porque después de más de diez años en estado vegetativo los médicos han dejado de alimentar por quinta vez a Vicent Lambert cuyo caso revive en el país el debate de la eutanasia en los padres y dos hermanos querían mantenerlo con vida mientras su esposa sin embargo y otros cinco hermanos han defendido la opción de dejar que muera una vez que se ha descartado toda esperanza de que pueda recuperar la conciencia los padres militan en la asociación ultra San Pío X apelaron al Tribunal de Estrasburgo que rechazó por tres veces su petición tras son las frases que ha pronunciado esta tarde su madre a las puertas del mismo hospital

Voz 13 22:29 y ha dicho que lo están matando sin decirlo que son unos nazis unos

Voz 1071 22:35 en Francia en Austria los los ultras se van del Gobierno el canciller ha destituido al ministro de Interior ultraderechista para poder investigar el escándalo de corrupción que ha obligado a adelantar las elecciones en septiembre fue el líder del partido el que dimitió después de que se filtrara un vídeo que se grabó en una mansión en Ibiza de hecho en Austria esto lo conocen como el caso Ibiza en el que prometía contratos a cambio de donaciones a una mujer que se hacía pasar por sobrina de un oligarca ruso tiene una historia de corrupción el presente el país ha hecho renunciar también al titular de Interior para investigar mejor el resto de ministros

Voz 13 23:10 quién realizaba el jefe de la ultraderecha austriaca el resto de ministros se ha marchado de este partido ultra en señal de protesta

Voz 1071 23:19 imágenes que nos va dejando Europa y el mundo el día en que el cómico Volodymyr Zelensky sea convertirían al nuevo presidente de Ucrania y nada más llegar al cargo ha anunciado la disolución del Parlamento del país pero no le ha puesto fecha de las elecciones legislativas anticipadas lo anunciaba así que estamos contando aquí en la SER todo el día la Policía Nacional ha registrado varias oficinas propiedad del que fue embajador español en Venezuela Raúl Morodo fuentes cercanas al operativo han explicado que Amorós político socialista se atribuye el blanqueo de al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de la petrolera venezolana Petróleos de Venezuela

Voz 1 23:55 Nos queda Ramoneda

Voz 14 23:59 el dietario

Voz 0554 24:03 un Congreso Senado blindados para recibir a unos diputados electos que vienen de la cárcel y regresando a la cárcel lo menos que se puede decir es que es una situación anormal y no precisamente edificante no hay como la acumulación de iconos para mantener vivo en conflicto y las escenas que se han visto hoy transmiten un mal cuerpo que obliga a tomarse en serio la pregunta que todas las partes eluden cómo hemos llegado hasta aquí nadie puede estar contenta ante una situación como ésta la política la justicia un problema que era de su responsabilidad y las consecuencias están a la vista el lío que no cesa y ahora es el Supremo el que le hace un regalito al Congreso que provocado alguna señal de incomodidad en nombre el principio de no injerencia entre poderes Le pide que pronuncia la suspensión de los diputados con un auto que determinan la respuesta a una petición que augura un ruidoso inicio legislaturas es previsible que el Congreso trasladó la petición los servicios jurídicos ya ellos corresponderá advertir sobre los que podrían ser las únicas dudas que la suspensión plantea si es necesario en contra lo que cree el Supremo que se pida previamente el suplicatorio a la Cámara sí no cabe algunas reservas sobre el carácter de una prisión preventiva que parece poco proporcionada normalmente el Congreso dará la razón al Supremo Europa manda mucho sobre nosotros es nuestra escenario de futuro pero forma tuneados los marcos identitarios nacionales y con una teocracia cerrada y escasamente en Patty Calvo Hernando la Unión es difícil dar intensidad a una campaña electoral europea mentalmente sigue quedando lejos hice utiliza a menudo en clave estrictamente interna por ejemplo en relación al conflicto catalán por eso me acuerdo estos días de una frase que se distribuía John Munich juro de los padres fundadores si fuera posible rehacer la Constitución europea empezaría por la cultura sin ellas difícil crear un sentido de comunidad compartida las pasiones nacionales dificultan la tarea de tejer un espacio simbólico común

Voz 1 26:05 terminamos aquí Fernando Vallespín Eduardo Madina Gonzalo Velasco Buenas noches buena semana buenas dejando la semana que viene es verdad una legislatura que mañana empieza mañana lo contaremos Sastre no perder esa mañana la retransmisión llana pleno que puede ser eso cualquier cosa iba a decir palomitas es demasiado pronto tostada con café con leche venga tomado café con leche mientras miramos estoy escuchamos la radio

Voz 5 29:41 a Whats App la policía te cuenta cómo hacerlo en nuestra sección de tendencias seleccionamos Patil y toma el con