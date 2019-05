Hora 25 (21/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 ojalá el ruido de hoy sea sólo fruto de la sobre excitación del primer día ojalá se tome en el Congreso en serio al menos tanto como nosotros nos tomamos el voto son las ocho las siete en Canarias

Voz 1203 00:15 sí

Voz 3 00:24 la cadena Hora veinticinco

Voz 0194 00:34 hola buenas tardes la legislatura empezado con un tono bronco y con un buen puñado de imágenes de gran valor simbólico un tono bronco por la presión que la derecha ejercido sobre los diputados presos algunos entre quejas por las fórmulas elegidas para acatar la Constitución

Voz 4 00:48 España es una democracia aquí no hay presos políticos hay justicia señora presidenta le pido que actúe para frenar estético actitudes

Voz 5 00:56 puesto que no es la primera vez que se utilizan fórmulas distintas y por tanto no se ha mermado la esencia el acatamiento

Voz 0194 01:04 y otros los diputados de Vox con gestos de escasa cortesía parlamentaria entre golpes cuando intervenía Oriol Junqueras Juncker

Voz 6 01:12 con

Voz 0194 01:18 la legislatura ya comenzado el lo hace con dos catalanes al frente de las cámaras con Manuel Cruz como presidente del Senado estoy seguro de que gran parte de la solución a la situación territorial de España dependerá de lo que seamos capaces de hacer en esta Cámara durante estos cuatro años Icon Meritxell Batet al frente del Congreso

Voz 5 01:37 cada uno de nosotros somos del pueblo pero ninguno somos el pueblo

Voz 0011 01:58 en el reglamento del Congreso de los diez

Voz 0376 02:00 Estados está claramente ese supuesto contemplado pero es que es más es que hay un auto que indica que están en una situación en la que no pueden ejercer

Voz 0194 02:08 en la legislatura es larga a saber qué le deparará el diputado Zamarreño pero ya ha dejado su huella por su forma de ejercer hoy como presidente de la mesa de edad

Voz 8 02:16 crean un enorme disturbio a los que están pendientes de votar Se me oye estamos teniendo un trombo de difícil solventa ción en el foso a ver si se

Voz 0194 02:35 la además en Hora Veinticinco volveremos a escuchar a Theresa May hablar del Brexit Pedro Blanco

Voz 1715 02:39 el problema sigue sin resolver la primera ministra ha comparecido hoy ante el Parlamento la espera de conocer los detalles del nuevo acuerdo que quiere someter a votación

Voz 1203 02:46 me dándonos Chuck E on vuelta chafado

Voz 0194 02:50 Mario dejado la puerta

Voz 1715 02:51 Marta un segundo referéndum siempre claro que el Parlamento apruebe este nuevo acuerdo que se va a votar en junio hablaremos del precio de la luz el año pasado España fue el segundo país de Europa en el que más subió también hablaremos de la protesta de los educadores de infantil creamos sonrisas con sueldos de risa ese era uno de los lemas que hoy coreaban para denunciar su precariedad salarial Nos vamos a detener también en el caso de la organización Infancia Libre policía detenido hoy una tercer integrante acusada también de retener a su hija incumplir el régimen de visitas con

Voz 0194 03:24 parecía a las ocho y media ya saben deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:28 buenas tardes el deporte ha despedido hoy a uno de sus grandes esa el piloto austríaco Niki Lauda que ha muerto a los setenta años tras una enfermedad respiratoria provocada por el grave accidente que sufrió en mil novecientos setenta y seis Lauda fue tres veces campeón del mundo de pilotos ir cuatro veces campeón como director de la escudería Mercedes amistosos postemporada está jugando el Atlético de Madrid en Israel segunda mitad Beitar de Jerusalén dos Atlético de Madrid uno aunque la noticia es la lesión de Diego Costa hasta que ha tenido un problema en su tobillo izquierdo ya falta de confirmación puede ser una lesión grave en las calles de Pamplona hoy se celebra el ascenso de Osasuna primera división luego estamos allí para contar cómo ha sido el chupinazo futbolero

Voz 0194 04:08 el tiempo mañana volverán a subirse a los treinta grados en algunas zonas del país Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:12 buenas tardes ahora mismo tenemos tormentas activas en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo las que descargan con más intensidad y fuertes rachas de viento así como muchos rayos y truenos entre las provincias de Albacete el sur de Valencia y el norte de Alicante chubascos que irán desapareciendo cuando llegue la noche también las nubes de manera que esta noche sin a penas nubes con poco viento las temperaturas bajarán rápidamente mañana miente un poco frío a primeras horas pero a destacar que mañana va a hacer mucho más sol que hoy en todo el país esto ayudará a que suban más las temperaturas máximas de veintidós a veintiséis grados en la mayor parte de la Península en los archipiélagos cerca de los treinta en el centro y sur peninsular superando los treinta en el Valle del Guadalquivir y mañana sólo esperamos algunas tormentas en el Pirineo más oriental y al sur de la ibérica entre las provincias de Teruel y Castellón empieza ahora venden

Voz 0194 05:00 cinco Pedro el cierre el puerto de una derrota

Voz 1715 05:02 algunas víctimas del accidente de Spanair en agosto del dos mil ocho murieron ciento cincuenta y cuatro personas el Tribunal Supremo ha dado la razón a la aseguradora Mapfre rebaja la indemnización que va a recibir la familia de uno

Voz 0055 05:14 de los fallecidos porque el Supremo cree que hay que aplicar el baremo para víctimas de accidentes de tráfico corregido nos lo va a contar Alberto Pozas el Supremo ya había resuelto casos de miembros de la tripulación y este es el primer caso de un pasajero fallecido una catástrofe que sentencia en firme los familiares pedían ser indemnizados en base a normativa comunitaria alguien en Monreal con cantidades más altas pero los jueces de lo civil explican que el dinero debe calcularse con el baremo aplicado a los accidentes de tráfico la indemnización por tanto en este caso baja de los más de doscientos treinta mil euros que estableció la Audiencia de Barcelona a algo menos de ciento setenta mil aunque eso sí a falta de calcular los intereses que también tiene que pagar la aseguradora ciento cincuenta y cuatro personas fallecieron en este accidente aéreo en el aeropuerto de Barajas hace ahora casi once años

Voz 3 07:20 hora veinticinco

Voz 17 07:23 Pedro Blanco ocho y nueve minutos siete

Voz 1715 07:26 siete en Canarias todo ha empezado así un minuto que resume el primer acto de esta nueva legislatura

Voz 0919 07:32 buenos días por favor

Voz 8 07:34 en los escaños

Voz 5 07:39 Pedro Antonio hoy Apulia Belén estamos pidiendo

Voz 8 07:43 es un trombo de difícil solventa ción en el flamante presidente del Congreso de Diputados doña me Batet la amaño

Voz 5 07:53 bienvenidos al Congreso de los Diputados vamos a proceder ahora al juramento o promesa de acatamiento a la

Voz 4 08:06 España es una democracia aquí no hay presos políticos hay jugadores

Voz 5 08:09 que no es la primera vez que se utilizan fórmulas distintas o estrictas tenemos ninguno de nosotros individualmente ninguno de nuestros partidos por sí solo representa en exclusiva a España

Voz 1715 08:22 bueno este veintiuno de mayo se han constituido las Cortes el Congreso y el Senado hilo lo han hecho con ruido con los primeros aspavientos de la derecha que estaba yo especialmente molesto con la presencia de los diputados presos en el hemiciclo diputados presos resulta extraño incluso decirlo usar esas dos palabras bronca por qué estaban allí bronca por la fórmula que han usado para acatar la Constitución bronca por la respuesta de la presidenta del Congreso con la que ya han tenido un primer encontronazo José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 08:53 buenas tardes los aplausos y los tímidos abucheos a la llegada de los políticos presos al hemiciclo quedaron diluidos en el ritmo lento de los escrutinios para elegir a los integrantes de la mesa pero el adormecido hemiciclo despertó de pronto con el relevo de la mesa de edad por la nueva Mesa del Congreso

Voz 1108 09:11 ciento setenta y cinco votos los diputados de Vox que había madrugado para situarse en primera fila no tardaron en iniciar una clave de gritos y patadas secundada por los del PP y Ciudadanos que ahogaban el acatamiento de los diputados

Voz 18 09:24 independentistas el Oriol Junqueras casi inaudible acataba por imperativo le

Voz 1108 09:30 al que otros diputados independentistas situaban en el mandato dado por el pueblo catalán el primero de octubre Rivera intentó protestar la presidenta Batet no se lo permitió hasta el final

Voz 4 09:41 señora presidenta Le pido que actúe para frenar este tipo actitudes

Voz 5 09:44 puesto que no es la primera vez que se utilizan fórmulas distintas o estrictas tenemos jurisprudencia del Tribunal Constitucional y por tanto no se ha mermado la esencia del acatamiento

Voz 1108 09:57 te retomó la situación con un discurso en el que señaló que sólo cuando el Congreso habla con un amplio consenso Se puede decir que representa a todo el pueblo ningún diputado dijo representa a España ni a una parte de España por sí solo

Voz 1715 10:09 por eso de las fórmulas que algunos han utilizado para catarro y la Constitución conviene recordar que el Constitucional se pronunció hace ya diecinueve años y que entonces ese tribunal apostó por una interpretación flexible del acto de acatamiento de la Constitución en un Estado decía el Constitucional en un Estado que defiende la libertad ideológica y que entro Niza el pluralismo político entonces los electos de Batasuna habían introducido la coletilla por imperativo legal el constitucional concluyó que no había mayor inconveniente esta legislatura por tanto ya ha echado a andar una de las primeras decisiones que va a tener que tomar el Congreso la Mesa del Congreso es si suspende o no los diputados Press

Voz 7 10:52 la suspensión es obvia evidente

Voz 0011 10:56 el reglamento del Congreso de los Diputados esto

Voz 0376 10:58 aclara vende de ese supuesto contemplado pero es que es más es que hay un auto que indica que están en una situación en la que no pueden ejercer

Voz 15 11:06 mi opinión es que tienen que poder trabajar como diputados pero yo no puedo

Voz 1203 11:09 herir a mí vicepresidenta ya a mi secretario en la Mesa que no cumplan

Voz 0194 11:14 es mérito que vengan cinco para ver

Voz 0978 11:16 varios a la sesión constitutiva de las Cortes para mí es algo que hay que evitar Joy pediremos la suspensión de las funciones parlamentaria

Voz 19 11:22 me parece que tiene que defenderse la dignidad al pueblo español ya es una cuestión jurídica es que que se sienten en un en un escaño cuatro escaños personas procesadas por intentar dar un golpe Estado me parece ir en contra de la del sentido destaca de la democracia

Voz 1715 11:36 bueno es lo que nos decían esta mañana en Hoy por hoy antes de que comenzara la sesión la vicepresidenta Carmen Calvo el líder de Unidas Podemos líder del Partido Popular el líder de Ciudadanos en todo caso la decisión la debe tomar la Mesa del Congreso de momento no se ha convocado la primera reunión de hecho la presidenta del Parlamento clichés Batet tiene que verse antes con el Rey y eso va a ocurrir mañana a José María Patiño

Voz 1108 11:59 la nueva presidenta del Congreso se ha querido quitar presión y ella misma se ha fijado una agenda que pasa primero por acudir mañana a Zarzuela para entrevistarse con el Rey tras almorzar con su familia y amigos debe estudiar los informes que reposan en su despacho y ponerse al día

Voz 1715 12:12 ya aún por confirmar oficialmente

Voz 1108 12:14 la que la Mesa del Congreso se reúna mañana para pedir un informe a los letrados sobre la suspensión de los presos requerida por el Supremo de esta manera la mesa decisiva se sitúa en el martes de la semana que viene en la que con los grupos ya constituidos Se comenzará a discutir además sobre la distribución en el hemiciclo y las comisiones Parlament

Voz 1715 12:34 Darias bueno pues pasar al tiempo poco a poco irán tomando decisiones y saldremos de dudas gracias Patiño Congreso y Senado presididos desde hoy por dos catalanes

Voz 20 12:42 es blancos ochenta y cuatro nulos quince se tiene en mente señora dos mil once votos perdimos señor don Manuel Cruz ciento cuarenta votos habiendo obtenido mayoría absoluta

Voz 21 12:55 queda elegido como presidente estacas sigue Manuel Cruz es el presidente del Senado elegido sin con la mayoría absoluta del PSOE tres

Voz 4 13:04 en España es una responsabilidad un privilegio que no esperaba como ustedes no ignoran pero si algo me propongo para estos próximos años en la Cámara Alta es que miremos todos hacia el futuro

Voz 1715 13:16 al haber perdido la mayoría de mios

Voz 8 13:19 la Cámara queda en consecuencia proclamada presidente del Congreso de Diputados doña me Batet en el amaño

Voz 1715 13:30 Meritxell Batet es la presidenta del Congreso de los Diputados sede elegida en este caso en segunda votación

Voz 5 13:34 desde su creación ateniense la democracia siempre ha tenido algo de espectáculo pero ese espectáculo no debe ser el de los gritos o la falta de respeto sino el de la fina inteligencia y cuando se pueda la brillantez oratoria y la defensa leal de las posiciones políticas o no

Voz 21 13:53 tenemos Congreso constituido Senado constituido Mesa del Congreso

Voz 1715 13:57 Mesa del Senado presidenta del Congreso presidente del Senado casi todo está en su sitio en esta primera sesión Congreso ha sido una mezcla de arena en la que se combate de escenario en el que se actúa de plató en el que se sobre actúa esta sólo un puñado de imágenes que nos ha dejado otro día de esos históricos desde el peculiar presidente de la mesa de edad los saludos entre Juncker así Sánchez pasando por los diputados de Vox buscando el protagonismo con la elección de las bancadas en las que sean Santa asentado en fin estas son imágenes que deja otro día histórico Óscar García

Voz 1645 14:32 la mañana ha empezado muy muy temprano para los diputados Broch que con Abascal al frente han llegado pasadas las siete de la mañana al Congreso para coger sitio los primeros hice han sentado donde normalmente se sienta el PSOE Abascal en el lugar de Adriana Lastra justo por encima de Pedro Sánchez que al llegar les ha saludado con gesto amable uno a uno minutos antes entraban en el hemiciclo los diputados encarcelados aplaudidos envió por algunos y repudiados al grito de Fuera fuera por Tros yunquera saluda a Pablo Iglesias Rull Turull a Inés Arrimadas Buqueras ha estado casi todo el tiempo departiendo con Rufián y Sánchez Rull Turull ensimismados en sus teléfonos móviles comienza la votación

Voz 6 15:15 atasco de diputados que tenían que subir a depositar la papeleta en la urna para elegir a los miembros de la Mesa y la primera llamada de atención del presidente Agustín zamarra

Voz 18 15:23 a veces se unió hemos

Voz 8 15:25 en una cola hubo primera segunda señores diputados mejor en el flujo tercera estamos teniendo un trombo de difícil solventa ción en el foso

Voz 1645 15:37 hasta seis veces trató de ordenar el tráfico de diputados y fue ahí en mitad de la votación cuando Junquera se ha acercado a Sánchez se han saludado fríamente y luego han estado hablando durante unos segundos camisetas con gais per o mensajes de los Países Catalanes y chaquetas y blusas con colores nada casuales azul para Cayetana Álvarez de Toledo del PP amarillo para Miriam Nogueras de Cat y naranja para Inés Arrimadas

Voz 1203 16:00 hora veinticinco no importa si juegas por los treinta y cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años con lo que importa es que cuando compran el cupón diario y la paga de la ONCE colabore hasta que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas

Voz 3 17:09 hora veinticinco

Voz 17 17:12 Pedro Blanco Lanuza otra vez

Voz 1715 17:14 el precio de la luz según Eurostat España es el segundo país de la Unión Europea en el que más se encareció la electricidad el año pasado sólo por detrás de Chipre subió más

Voz 0919 17:25 además pagamos más que la media de la Unión

Voz 1715 17:28 de Ruiz la subida de la luz en España

Voz 23 17:30 es de casi el catorce por ciento sólo superada por Chipre con el diecinueve y son trece años consecutivos de subidas de la luz IS trece coma ocho significa que el recibo ha subido el año pasado siete veces más de lo que subieron las nóminas desde el año dos mil seis insisto trece años crisis recuperación lluvia o nieve el recibo no ha dejado de encarecerse ni un solo ejercicio a día de hoy a día de hoy España es el quinto país con la electricidad más cara de la Unión Europea y el tercero si se mide equiparando poderes adquisitivo sólo es más cara en Portugal en Alemania la subida es especialmente grave porque llega después de que

Voz 1203 18:11 el Gobierno renunciara a uno de los impuestos para abaratar el recibo no

Voz 1715 18:16 la policía ha detenido hoy a una tercera madre e integrantes de la organización Infancia Libre la mujer incluía incumplía perdón el régimen de visitas con su marido también había denunciado a él a su expareja por abusos sexuales aunque la justicia archivó el caso el pasado mes de abril o la mujer ha quedado en libertad con cargos Mariola Loriga Él mismo juzgado

Voz 0259 18:36 la número cuarenta y ocho de Madrid la había ordenado detener esta mañana por un presunto delito de desobediencia no por sustracción de menor eso secuestro como las otras dos madres de la asociación Infancia Libre arrestadas en los dos últimos meses en este caso una mujer sí tenía la hija escolarizada ir desde hace año y medio no dejaba que la viese sí la pareja que acaba de ser absuelto como dices en abril por abusos sexuales pero condenado por maltratar a la pequeña a la que se le prohíbe acercarse a menos de quinientos metros fuentes oficiales han señalado a la Cadena Ser que no se descartan nuevos casos y que es posible que investigue a otras madres de esta asociación porque todas seguían el mismo modus operandi aconsejadas además por las mismas personas entre otras una abogada un psiquiatra

Voz 1715 19:21 ojo a la advertencia que ha lanzado la patronal de los hoteles turísticos asegura que muchos establecimientos podrían abandonar el programa del Imserso estos dos próximos años si el Gobierno no cambia el pliego de condiciones o dicho de otra manera si el Gobierno no revisa el precio que se va a pagar Eladio Meizoso el precio no cubre las cosas desde el servicio asegura patronal Cehat impresiona por dos vías con un recurso contra los pliegos de condiciones buscando el apoyo de la ministra de Industria Turismo tras su fracaso con los responsables del Imserso y con una advertencia de su presidente Juan Molas no ponen soluciones pende un disgusto dice porque muchos hoteles a pesar de haber comprometido plazas para la próxima campaña puede dar marcha atrás a la vista de los precios finales

Voz 24 20:03 no sabemos cuánto puede durar uno o trescientos cuarenta y nueve

Voz 1715 20:05 el perfil hicieron no habrá suficiente capacidad alojativa

Voz 0919 20:08 en esta patronal insiste en que quieren la condena

Voz 1715 20:10 ya de los viajes del Imserso reconoce que hay poco tiempo ya para cambiar las bases y ofrece como alternativa prorrogar ahora las de dos mil dieciocho llevara dos mil veinte un nuevo modelo que atienda entonces si las peticiones del sector este martes educadores y educadores de infantil se han movilizado para denunciar las condiciones laborales en las que trabajan con sueldos muy bajos que ni siquiera les permiten ser mileuristas Adela Molina

Voz 0011 20:32 las educadoras infantil el noventa y cinco por ciento son mujeres han reclamado en concentraciones por toda España que el nuevo convenio que se firmará mañana les garantice salarios dignos de los que poder vivir

Voz 25 20:41 cobramos entre ochocientos o novecientos euros

Voz 0919 20:44 es como mucho

Voz 26 20:47 con unas unas responsabilidades que si le pasa algo un niño nosotros

Voz 0194 20:51 por la cara por este

Voz 5 20:53 esperamos sonrisas con sueldos de risa final no llegamos a mil euros Nicolas Lucie Salario Mínimo Interprofesional y exigimos un poco de reconocimiento

Voz 0011 21:02 en las protestas a las que muchos han llevado a sus propios bebés han querido reivindicar también el valor educativo de esta etapa no guardamos educamos sea gritado en Madrid CCOO convocante de la huelga cifra en un ochenta por ciento el seguimiento la patronal en un comunicado lo rebaja al mínimo entre dos o tres por ciento defiende un convenio del que dice contempla mejoras salariales garantiza la viabilidad de las empresas recuerda además las dificultades del sector

Voz 1715 21:28 por la caída de la natalidad o por las políticas

Voz 0011 21:31 dice de gratuidad desde la Administración

Voz 22 21:34 difícil con la cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema blogs Chain donde el ex computing es tan flexible como Flex Juan el Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 1203 21:45 por el momento

Voz 17 22:23 de la crónica del mundo

Voz 1715 22:24 con el Brexit que lo teníamos un poco abandonado Theresa May ha comparecido hoy en el Parlamento para explicar las líneas generales de un nuevo acuerdo sobre el Brexit que quiere someter a votación en junio Londres Begoña Arce

Voz 0273 22:34 el texto aprobado y firmado con la Unión Europea es intocable pero en el proyecto de ley sobre el acuerdo de retirada Theresa May ha incluido concesiones el objetivo desesperado de esa maniobra es lograr el respaldo mayoritario en la Cámara de los Comunes a la cuarta y última intentona entre los compromisos May incluye la posibilidad de que los diputados voten sobre la conveniencia de un segundo referéndum sea aprueban previamente su acuerdo

Voz 0194 23:01 el año

Voz 0273 23:03 reconozco que hay opiniones fuertes genuinas y sinceras en la Cámara de los Comunes sobre este asunto importante

Voz 0978 23:11 el Gobierno va a incluir en la ley

Voz 0273 23:12 de retirada un requerimiento para votar si celebrar un segundo referéndum May también ofrece un voto a los diputados sobre la permanencia temporal del Reino Unido en la unión aduanera a la lista de incentivos la primera ministra añadido garantías ya conocidas sobre los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente las reacciones a su plan ha sido muy negativas laboristas liberales independentistas escoceses unionistas de Irlanda del Norte han adelantado que votarán contra el proyecto de ley en junio también lo rechazará un buen número de conservadores incluidos algunos que antes votaron a favor

Voz 1715 23:51 en la segunda hora del programa vamos a montar una mesa de diputados novatos esta legislatura se renueva buena parte del Congreso del Senado algunos llevar a venir por aquí en la tertulia Carmen del Riego Carlos Cué Victoria Lafora está son para ella las claves

Voz 0978 24:04 el arranque de la legislatura no cabía llamarse a engaño los independentistas iban a darla nunca la derecha cortarse las venas pese a lo poco edificante el espectáculo lo ocurrido es legal y les gusta o no a sus compañeros de Soto del Real han tenido que prometer la Constitución Sánchez se ha prodigado en saludos desde yunquera Santiago Abascal para compensar Dead ha demostrado ser la presidenta de todos y su discurso inaugural impecable que difícil tarea les pero más le valía haber seguido de ministra antes de suspender a los políticos presos

Voz 18 24:41 esperan el dictamen de los letrados del Congreso al igual que al el Senado pero lo que no hay duda es que en Irún y Turull ni Romeva ni el resto mantendrán los escaños hoy ha sido la jornada de los Juegos de artificio

Voz 28 24:56 nos hemos llegado de las ocho

Voz 29 25:02 el aislamiento de viviendas de la Comunidad de Madrid con ayudas de hasta trescientos cincuenta euros por vivienda hasta setecientos cincuenta euros por vivienda unifamiliar aislada sus fachadas y tejados del frío y el calor disminuye tu factura energética mejora tu confort informa ten el cero doce o en plan renove aislamiento punto com Comunidad de Madrid

Voz 30 25:26 hora veinticinco Madrid buenas tardes Íñigo Errejón candidato de madrid a la comunidad evita hablar de pactos poselectorales prioriza si llega

Voz 6 25:35 la Puerta del Sol quiere crear una oficina de transparencia y acabar con el aforamiento de los diputados de las

Voz 31 25:41 hay que ayudar a que la información sea lo más visible posible para que los periodistas para que los fiscales para que los jueces puedan hacer su trabajo es que a lo mejor lo primero que vamos a tener que hacer cuando llegamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid es parar las trituradoras de papel usted votaría a favor

Voz 18 25:55 de el Finder aforamiento en la Asamblea

Voz 6 25:58 Errejón casado hace unos minutos en La Ventana de Madrid donde se ha mostrado más tibio en torno a temas de los que está haciendo campaña Unidas Podemos como la expropiación de las viviendas

Voz 30 26:09 Mauresmo día de campaña electoral a esta hora

Voz 6 26:11 mitin del PSOE en Leganés feudo históricamente socialista Ángel Gabilondo está arropado por el presidente en funciones Pedro Sánchez en su tercera aparición en la campaña y han dejado fuera del recinto a mucha gente ahí está Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 26:25 buenas tardes Pedro Sánchez acaba de disculparse con las quinientos personas que se han quedado fuera el partido socialista reconoce que hace doce años que no celebraban un acto en este teatro porque les daba miedo no llenarlo hoy sí lo han hecho con Ángel Gabilondo al que en dos ocasiones han ovacionado al grito de presidente

Voz 18 26:38 él pide prudencia y paciencia que tenga suerte y además sus productos que será habrá rifa el domingo otros me dicen haber cigalas yo digo

Voz 0861 26:55 bueno Topas el uno Gabilondo también ha reprochado la malversación del Partido Popular durante estas veinticuatro veinticuatro años Pedro Sánchez ha dicho que él no es tan intelectual como Gabilondo él directamente lo llama corrupción

Voz 6 27:07 Más Madrid está en la capital en la plaza de Lavapiés feudo muy ligado a esta formación ahí está Elena Jiménez buenas tardes bueno

Voz 32 27:15 a veces empezaba una de las participantes diciendo Lavapiés no un barrio cool es un barrio de alegres rebeldía contra los desahucios o las redadas por perfiles étnicos la candidata de Unidas Podemos Sisa Serra está escuchando las reivindicaciones de colectivos inmigrantes empleadas del hogar sin derecho a paro mujeres que piden garantías para las que denuncian violencia machista de no tienen papeles o bueno como antes planteaba Isa Serra cambiar las políticas que ha hecho hasta ahora el Partido Popular en la Comunidad de Madrid

Voz 33 27:41 la política del Partido Popular ha consistido en en cuanto querían que viniese mucha gente a trabajar en forma precaria hacer una Consejería de Inmigración y posteriormente han recortado drásticamente el presupuesto en inmigración y han recortado también el presupuesto en cooperación hasta un cero coma cero dos

Voz 6 28:00 los bomberos del Ayuntamiento están realizando labores de extinción de un incendio en San Blas Se trata de un edificio en obras cerca del Parque Quinta de Torres Arias ha ardido una capa de plástico en la última planta que ha dejado una enorme columna de humo en la capital retenciones de tráfico en la zona vamos a comprobar cómo se circula está ahora en las carreteras de la Comunidad de GT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 0864 28:58 va en la capital la alcaldesa Manuela Carmena renuncia aprobar la operación Madrid nuevo norte porque no tiene el consenso de todos los grupos políticos acusa al Gobierno regional de haber retrasado el envío del expediente medioambiental necesario para dar luz verde a esta operación dice que lo hace por razones electoralistas escuchamos a la alcaldesa Manuela Carmena y al candidato popular Martínez Almeida

Voz 36 29:18 lamento muchísimo que por estrategias políticas para exclusivamente perjudicarme a mí para perjudicar mi candidatura se ponga en peligro algo tan importante como un proyecto bueno para Madrid

Voz 37 29:28 ella asumió que si se podía llevar a un pleno antes de las elecciones lo haría no ha consensuado esto jamás salvo ahora que necesitaba una excusa para faltar a su compromiso y su palabra

Voz 6 29:38 con eso llegamos a las ocho y media con veintitrés grados en el centro de la capital siguen con Hora veinticinco hasta mañana

Voz 38 29:52 hora veinticinco Madrid

Voz 39 30:02 veinticinco Deportes con Angel

Voz 18 30:05 es Barceló in Jesús Gallego Gallego buenas tardes Bolaños quieres empezar Niki Lauda sí porque hoy ha fallecido a los setenta años Niki Lauda que era un súper piloto de Fórmula uno realmente un superhombre superhombre un sobreviviente con una historia tremenda

Voz 0919 30:20 marcada por un brutal accidente

Voz 18 30:24 en definitiva es una historia que hoy queríamos recordárselo a todo el mundo

Voz 0919 30:32 el uno de agosto de mil novecientos setenta y seis Niki Lauda tenía veintisiete años la temporada anterior había sido campeón del mundo de Fórmula uno por primera vez estaba en el camino de revalidar el título porque llevaba ganadas cuatro carreras de seis disputadas ese uno de agosto en el Gran Premio de Alemania el Ferrari de Niki Lauda se salió en una curva chocó recibió el impacto de otro coche se convirtió en una bola de fuego con Niki Lauda dentro por supuesto todo Nos fuimos testigos a través de las imágenes de televisión del agónico rescate en el que participaron cinco espectadores un policía y tres pilotos que detuvieron sus coches para ayudar a Nicky fue impactante Lauda tuvo quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo muchos huesos rotos y los pulmones destrozados por haber inhalado combustible un sacerdote llegó a administrarle la extremaunción

Voz 8 31:32 pero sobrevivió

Voz 0919 31:34 ya nos parecía un milagro eso pero es que a las seis semanas Niki Lauda con la cara y el cuerpo destrozados por las quemaduras Se subió Ferrari disputó el Gran Premio de Italia donde quedó cuarto y estuvo a punto de revalidar ese año el título mundial cuando terminaba las carreras de aquel Mundial hice quitaba el casco su rostro muchas veces aparecía ensangrentado ante las cámaras porque sus heridas todavía no estaban curadas fue tremendo vivir aquello Lauda siguió compitiendo y al año siguiente fue otra vez campeón del mundo con Ferrari y luego se retiró pero volvió en mil novecientos ochenta y dos volvió a ganar el Mundial esta vez con McLaren de pilotar creó varias compañías aéreas volvió a la Fórmula uno como mánager ganando de nuevo el campeonato esto dirigiendo la escudería Mercedes con Hamilton llevando su coche más rápido pero más allá de sus éxitos Niki Lauda ha sido un mito un mito del deporte y un mito de la vida un ejemplo de superación de confianza en uno mismo con su cara abrasada con sus eterno problemas respiratorios provocados por aquel accidente que al final tras un doble trasplante de pulmón le han llevado a perder la vida hace unas

Voz 1715 32:52 tras para Niki Lauda tener

Voz 0919 32:55 Alfredo desde hace mucho tiempo podía ser una enfermedad mortal sí claro que sí hicieron chistes y chascarrillos con la oreja y la cara arrugada de Niki Lauda somos así pero todos le respetábamos porque en el fondo sabíamos que Niki Lauda era el único ser humano al que habíamos visto volver del infierno con vida lo habíamos visto con nuestros propios ojos puede que sin una oreja pero con dos pelotas tan grandes como una rueda de un fórmula gracias Nicky por ejemplo que nos distinto

Voz 1203 33:37 descansa en paz pero pisando a fondo

Voz 3 33:52 con la música y el buen humor de los

Voz 0919 33:54 Peter Sellers bueno pues a parte de esta triste noticia ah nos lleva a Israel donde está jugando un partido amistoso el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera buenas tardes Gallego buena el Atlético que está perdiendo con el equipo de Jerusalén pero la noticia no es el marcador es la lesión de Diego Costa

Voz 1576 34:10 sí porque mediada la primera parte de una entrada dura en el área de un defensa ahora que con muy mala fortuna porque con el cuerpo cae sobre el tobillo sobre la pierna de Diego Costa y sufre un esguince de alto grado en ese tobillo izquierdo el delantero está pendiente de la realización de pruebas radiológicas para descartar que tengan una afectación ósea

Voz 1709 34:28 es que la pinta de cómo se habla de ese tobillo

Voz 1576 34:31 ha quedado muy feo va perdiendo dos uno Minuto noventa y medio y el gol lo anotó de penalti Antoine gris

Voz 0919 34:37 enseguida estamos en Pamplona en la fiesta de Osasuna y enseguida hablamos de otros temas del día como el Giro de Italia donde ha ganado la décima etapa el francés Arnaud de Mer no hay cambios en la general el mejor Espanyol sigue siendo José Joaquín Rojas cuarto en esa general pero como siempre en el inicio del programa

Voz 18 34:55 vuestros mensajes de guasa

Voz 41 34:58 ver paso para que suba el Málaga Mi el primer paso era que que ganara el relieve nada ya que a lo tenemos conseguido nunca se puede perderla esperamos mira

Voz 42 35:16 sí sí

Voz 41 35:18 P

Voz 43 35:21 mucha lo beba traer a bueno lo estaba mal

Voz 0919 35:27 eh

Voz 22 35:27 difícil la verdad deja vuestro mensaje queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa

Voz 3 35:36 qué opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 44 35:46 a primeros de temporada mes programa cuando se cuestionaba el bar dije que a mí me parecía muy positivo la prueba la tenéis el Madrid el tercero y perdiendo como perdió hoy que ningún entrenador es bueno para él claro lo que le faltan son los penaltis de última hora cuando iba perdiendo

Voz 3 36:06 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 18 36:12 exprésate

Voz 0919 36:16 aquí hay para todos empezamos

Voz 18 36:23 cuarenta vale

Voz 0919 36:24 sabemos no ha vuelto a llamar el de la barbacoa aquí seguimos esperando vamos a Pamplona Osasuna celebra su ascenso a Primera a su regreso tres años después habrá aparecido hoy en la ciudad por la tarde que selló San Fermín

Voz 18 36:39 Javier Laquidain buenas tardes

Voz 41 36:42 qué tal Jesús la verdad que estar la sintonía que vamos a escuchando desde ayer por la noche a las once cuando se consumó ya ese ascenso a Primera División hoy después de la celebración nocturna de ayer las recepciones tanto en el Palacio de Navarra con el Ayuntamiento de Pamplona es decir estamos casi casi viviendo pues un anticipo de los Sanfermines de lo que va a ser dentro de aproximadamente mes y medio la Ciudad de Pamplona sí claro tanto cántico canto cántico pues alguno como el capitán Oller empieza ya a perder la voz

Voz 2 37:18 buenas tardes arratsalde on

Voz 0919 37:20 muchas gracias afición porque vuestro apoyo ha sido

Voz 2 37:23 fundamental para nosotros simplemente terminar con nuestro himno como el roble Montañés el vino de la Ribera Navarra entera de primera

Voz 41 37:34 bueno pues dándolo todo hasta la voz el sábado hay partido Vaccaro después del ascenso a Osasuna quiere ser campeón de Liga el sábado juega contra Las Palmas a ver si recuperan la voz y el estado de forma

Voz 0919 37:44 un poquito de agua durmiendo mucho durmiendo mucho como se recupera enhorabuena a Osasuna y a todos sus aficionados ocho y XXXVIII estos hora25 deporte en la SER

Voz 0919 39:40 se apunta determinar el amistoso del Atlético de Madrid en Jerusalén está perdiendo el Atlético dos uno partido es tremendo en el minuto noventa y ocho ha subido a dan a rematar un córner como si esto fuera final de la Champions más noveno pero bueno lo importante lo preocupante en este caso es la lesión de Diego Costa que Llanos avanzaba al principio del programa Miguel Martín Talavera que estaba a expensas de pruebas radiológicas

Voz 18 40:03 señoras han hecho incluso en Jerusalen

Voz 6 40:06 sí parta actualizado gallego hay ocultas en las realizadas a pruebas radiológicas en un hospital de Jerusalén que han descartado que tenga una afectación ósea lo que está claro es que tras regresará a Madrid le van a realizar pruebas para valorar el grado de afectación ligamentos a que sí los tienen

Voz 0919 40:18 pero una lesión de ligamentos ya veremos de qué grado ha terminado la temporada ya estamos en amistosos de postemporada el Atlético juega uno y el Sevilla se da jugar uno a Tanzania DC a Tanzania o el Sevilla un amistoso con el equipo de Simba

Voz 18 40:35 no estoy de broma eh

Voz 0919 40:38 en rojillo buenas tardes hola buenas tardes hace bromas Timón y Kumba esperan allí al Sevilla el equipo Simba efectivamente que el que va a enfrentarse a Caparrós yo en el que posiblemente va a ser el último partido de Caparrós como técnico ya no está Andre Silva que se ha despedido de la ciudad del club por el que el Sevilla no va a ejercer la opción de compra pero la la noticia del día ha sido que el mercado no se ha montado en el avión para ir a Tanzania alegando que tiene derecho a unos días de descanso antes de ir citado para la Copa América que cara no se habrá quedado cuando esta tarde ha dado la lista Scaloni no está mercado entre los veintitrés ahora sí

Voz 1264 41:16 se queda sin argumentos se enfrenta un expediente del

Voz 0919 41:20 ahora ya no da tiempo a Tanzania no no no yo no lo llevo bueno pues ese día en Tanzania hay otros equipos preparando ya la próxima temporada con su nuevo entrenador ayer se despidió el Pitu Abelardo en Vitoria del Alavés después de haber hecho dos temporadas realmente buenas pero el Alavés tiene nuevo entrenador Asier Garitano presentado esta mañana Kevin Fernández hola

Voz 1264 41:41 hola Gallego buenas tardes muy lesionada llegado el técnico de Vergara que firma hasta final de temporada aunque si consigue la permanencia estará renovado por una campaña más llega acompañado de su preparador físico muy ilusionado con la nueva temporada aunque ya se dan por perdidos a jugadores como Calleri Johnny se va a intentar el fichaje de Javi Eraso la opción de compra portar cobras sana que ejercerla pero Garitano tiene una cosa clara en cuanto a su estilo de juego va a ser continuista al que tenía Abelardo el escuchamos

Voz 4 42:07 creo que hay que darle una continuidad a un equipo que siempre ha sido muy solidario de mucho esfuerzo de darlo todo en cada situación de los partidos sí pero sobre todo para el día a día tener un buen grupo tácticamente ha trabajado bien los partidos que ha defendido bien para poder atacar más veces

Voz 1264 42:25 esta tarde y acto seguido la primera toma de contacto con el nuevo director deportivo con el director deportivo del Alavés lo primero organizar la pretemporada y empezar a ponerse manos a la obra en materia de fichajes porque seguro que es otro verano gallego con muchos movimientos en cuanto el vestuario de la la

Voz 0919 42:38 pues otro entrenador noticia es Bordalás el técnico del Getafe temporada en el suyo parece que había ofertas para salir la oferta de Getafe para quedarse hoy tomaba la palabra Bordalás y no se Óscar Egido Si nos da alguna pista de por dónde va su futuro buenas tardes

Voz 1385 42:57 hola Gallego deben hacer alguna pista estallido esa tarde la temporada responden a preguntas de la afición del Getafe ha sido en un acto con el patrocinador principal del club ya he dicho lo más parecido a un me quedo pero eso sí sin cerrado el toda la puerta a nada como hemos podido Madrid Bordalás va a cumplir el año de contrato que le queda pero no va a renovar por ahora con las setas

Voz 47 43:17 pero todo mi pensamiento está en continuar atentando pero no he dicho puntualmente que haya habido ofertas sí que es verdad y a través de mi agente pues hemos hecho una gran temporada pero tenemos contrato por lo tanto no pensamos en otra posible mira bueno vamos a ver ahora estamos tranquilos tenemos contrato oí vamos a ver qué ocurre en los próximos días

Voz 41 43:40 vayan al turno de Getafe

Voz 1385 43:43 la sobre el futuro de devolver a porque Ángel Torres da una rueda de prensa a las once y media de la mañana va a ser junto al nuevo director deportivo que va a servir para presentar además Ángel Martín González su estarán arriba

Voz 0919 43:53 sorpresa el sábado final de la Copa del Rey vamos a preguntar por la última hora de los dos equipos Barça y Valencia ya sabéis la final se juega en Sevilla en el estadio del Betis el Barça muy pendiente de la enfermería a ver a cuantos jugadores puede recuperar Valverde buenas tardes

Voz 48 44:13 hola Gallego hoy la plantilla tenía el día libre después de la sesión de recuperación de ayer por lo tanto mañana ya podremos empezar a calibrar a qué ritmo se van a Aguirre incorporando sobre todo Coutinho al grupo que de los tocados es el que lo tiene mejor para llegar aunque está ahí ahí para la final el siguiente en la lista sería Arthur que tampoco lo tiene muy claro dijo el domingo que muy difícil por lo tanto practicamente lo descartamos se mete en principio se espera que pasen las seis pruebas cada veinticuatro horas del protocolo por el golpe en la cabeza que recibió por lo tanto sí que podría estar después de la última prueba el el sábado Ter Stegen también llega aunque en principio no va a jugar la buena noticia hoy en el Barça en la plantilla ha sido para el Anglet para el central que ha sido convocado por primera vez con la selección de Francia para los dos próximos compromisos este sí que tiene en principio el sitio garantizado recibió un golpe en el último partido de Liga pero va a estar el domingo para jugar el sábado perdona para jugar contra el Valencia la final de Copa también está lesionado no si es otro que nos tiene ahí en vilo

Voz 18 45:04 va a los que están

Voz 48 45:07 los que tenemos ganas de risas porque decirte lo contrario gallego porque es doy por imposible que pueda tener un sitio en el en el sitio en el once inicial por muy mal que estén en riesgo de delanteros del Barça Gabriel

Voz 0919 45:16 sabe quién sabe pero bueno la sobrecarga de partidos también le tiene que haber afectado bien en vacaciones veo mejor pagadas ha tenido en Barcelona y en el Valencia Pedro Morata Marcelino está pendiente también de alguna recuperación buenos días

Voz 0011 45:28 hola qué tal Gallego buenas tardes también mandó el Valencia para ya cedido a Murillo ni tampoco ha tenido especiales problemas por la acumulación de partidos en el Valencia ha pensando en la Copa del Rey Gallego ayer había preocupación con Efe Kiel Garay porque no entreno no pero sí que ha entrenado hoy así que si completa los tres entrenamientos que faltan Garay será de la partida y quiere Marcelino que sea uno de los once que estén en el equipo titular el próximo sábado también han entrenado con normalidad porque tenían algunas molestias Gabriel Paulista y Santina por lo tanto en el día de hoy a efecto de enfermería todos son noticias buenas y confirmar que el Valencia no va a abrir Mestalla no iba a instalar pantallas gigantes en Mestalla muchos aficionados habían pedido que lo hiciera porque hay muy pocas entradas para ir a Sevilla y finalmente el Valencia ha decidido que prefiere cero una cosa más lúdica para las familias en el cauce del río Turia una fan zone y ahí cuando en alguna pantalla pero no del nivel de lo que se esperaba hacer en el campo de Mestalla

Voz 0919 46:28 soy de mañana contamos atención la próxima semana se disputa en Bakú Azerbaiyán la final de la Europa League juega en el Chelsea el Arsenal en el Arsenal ahí jugador armenio en quitarían sorprendentemente hoy el Arsenal ha anunciado José Palacio Ken quitarían no va a viajar Azerbayán porque no se garantiza su seguridad recordemos que estos dos países tienen una rivalidad bueno tienen un problema diplomático de convivencia desde hace mucho tiempo pero es alucinante que nadie pueda garantizar que en quitarían viaje juegue un partido de fútbol

Voz 6 47:03 me han dicho tanto el jugador en sus redes sociales como el Arsenal en un comunicado que han hecho en su página web esta misma mañana que después de estudiar la diversas opciones que tenía el jugador armenio de viajar o no Azerbayán ha decidido que no viaje que no pueden garantizar completamente la seguridad del jugador y de su familia que también quería estará acompañado de allí en una cita tan importante la de Henrik en quitarle la el Arsenal como es la final de la Europa League el próximo miércoles veintinueve de mayo en el estadio de de Bakú es verdad que es por esas tensiones diplomáticas por esas tensiones políticas que tienen al Azerbayán y ni

Voz 0978 47:38 tenia muchas personas Armenia no son bien recibidas

Voz 6 47:41 en Azerbayán sobre todo en esa zona en la zona de Bakú tienen problemas para entrar en el país y de hecho tienen que sacarse incluso un visado especial desde la UEFA dicen que esa SA seguridad sí que la tenía en sí que iba a tener tranquilidad tanto el bombo la familia pero el club no se ha querido arreglar el jugador tampoco así que no va a poder estar G

Voz 0919 48:00 Nos parece lamentable y dejamos el fútbol para preguntarle a alguien por Niki Lauda hemos hablado de era el principio del programa pero nuestro compañero Manuel Franco ha tenido la suerte de conocerle en persona compartir con muchos ratos a lo largo de los últimos años en grandes premios Manu Franco buenas tardes hola muy buenas tardes a como era Niki Lauda de de cerca en persona

Voz 1385 48:25 bueno lo era todo un personaje es eso que de alguna manera está por encima Albini mal que decía lo que le daba la gana tú no te podría decir que Alonso era un mal perro yo te decía que a lo mejor en la pista eso sí era un tipo muy cariñoso antes comentaba que había muchas camareras español Chema entonces si el pues estaba muy pendiente de todo el mundo de Toto Wolff que era el director hasta las camareras les preguntamos a arrepentir pues por su familia era muy cariñoso y querido todo

Voz 0919 48:58 personaje gran piloto

Voz 18 49:00 aquí

Voz 0919 49:02 tengo O'Leary buena persona gracias Manu once minutos para llegar a las nueve esto es hora25 deportes en la SER

Voz 49 49:09 puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más Open Office poniendo pubs para pensar en la Sala de Reuniones y una pizarra con rotos flúor de colores una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente y con eso ya lo tienes