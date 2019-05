Hora 25 (21/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:18 ya está en marcha la décimo tercera legislatura de nuestra democracia con la Constitución esta mañana de las Cortes Generales hoy es un día de estreno sobre todo para los nuevos diputados del Congreso que ser renovado como pocas veces lo había hecho antes en total de los trescientos cincuenta diputados de la Cámara son doscientos siete los es estrenan nuevas caras quizá también nuevas ideas las nuevas sensaciones que vamos a trasladarles en la voz de cuatro de esos debutantes una Andrea Fernández del PSOE Diego Gago del PP Aurora Ana Canino de Ciudadanos y Martina Velarde de Podemos ellos van a ser esta noche en Hora Veinticinco la pequeña representación de los diputados que hoy han estrenado su escaño antes nuestro habitual repaso a la actualidad hasta ahora Pablo Morán buenas noches bonito comenzamos con una última hora en Barcelona

Voz 1667 00:59 si los Mossos d'Esquadra han localizado el cuerpo sin vida de una mujer en un descampado del Prat de Llobregat Se trata de Yánez millas la mujer desaparecida desde el pasado trece de marzo

Voz 0194 01:09 vamos a ampliar la información con la ayuda de Ana si buenas noches

Voz 0196 01:12 unos operarios que estaban haciendo unos trabajos en un solar en la calle Mayor número cuarenta y ocho del Prat de Llobregat han localizado esta tarde el cadáver de una mujer estaba en el interior de un agujero y tapado con una manta Fuentes policiales han confirmado a la Cadena Ser que se trata del cadáver de Jeanette Jumilla es una mujer de viudedad Cannes desaparecida el trece de marzo cuando iba gestiones a la Agencia Tributaria incontrolada el Llobregat hay un hombre de treinta y dos años de nacionalidad española que está en prisión preventiva desde hace una semana como presunto homicida de Jeanette humilla era un conocido de esta mujer los Mossos d'Esquadra lo relacionan directamente con el crimen porque encontraron en su casa restos de sangre de la víctima y también lo vieron cuando iba al contenedor a lanzar dos bolsas de basura donde había dos fregonas que estaban manchadas de sangre también encontraron las gafas rotas de la víctima

Voz 0194 02:02 ya hace unos minutos ha confirmado la detención de un hombre presuntamente relacionado con el asesinato de otra mujer en un bar de Barcelona informa Oriol suele

Voz 4 02:09 la Guardia Urbana ha detenido al presunto autor de la muerte violenta de una mujer en el distrito de las Sham Pla de Barcelona los hechos han ocurrido sobre las cuatro y media de la tarde en la avenida Mistral dentro de un bar que había abierto hacia tan sólo dos meses sus puertas pero que hoy permanecía cerrado el presunto homicida ha sido localizado en el centro de la ciudad horas más tarde ensangrentado y en estado de shock ya ha sido arrestado por la Policía Local la división de investigación criminal de los Mossos d'Esquadra ha abierto una investigación para esclarecer los hechos

Voz 0194 02:40 además todo pendiente de la agenda de la nueva legislatura

Voz 1667 02:42 mañana a las once de la mañana la nueva presidenta del Congreso Meritxell Batet comunicará al Rey la composición de la nueva Cámara ya a partir de ahí convocará la primera reunión de la Mesa del nuevo Congreso que tiene que decidir sobre la suspensión de los diputados en prisión PP Ciudadanos y Vox dirigen sus primeras críticas a Batet por permitir la fórmula con la que sus diputados presos han prometido su cargo la ultraderecha incluso ha porreado los escaños que ocupaban en el hemiciclo les ha respondido hace unos minutos en Leganés Pedro Sánchez

Voz 5 03:11 y mira yo os digo yo después de ver lo que he visto en el Congreso de los Diputados lo que les digo a la oposición es algo muy claro y que creo que es de sentido común en el Congreso de los Diputados no es un ring de boxeo el Congreso de los Diputados es la casa de la palabra del diálogo de la cooperación trabajemos todos por la justicia social de los España

Voz 6 03:34 yo les por la convivencia por la limpieza en el ejercicio de la acción

Voz 7 03:38 sí del exterior miramos a Siria las organizaciones de derechos humanos

Voz 1667 03:41 Nos del país denuncian la violación de los acuerdos de reconciliación por parte del régimen sirio

Voz 0194 03:46 corresponsal Oriol Andrés los servicios de inteligencia

Voz 0502 03:49 de Bashar al Assad arrestando y acosando figuras opositoras activistas de medios y trabajadores humanitarios en regiones como dará oculta oriental así lo vienen denunciando activistas y medios opositores desde hace meses y ahora Human Rights Watch ha podido documentar al menos once casos de detenciones y desapariciones arbitrarias cifra que grupos locales elevan a centenares todos los arrestados habrían firmado pactos de no agresión con el Gobierno en unos acuerdos que fueron apadrinados en muchos casos por Rusia una muestra asegura la organización de derechos humanos de lo vacías que son las promesas del régimen cuando se refiere a retorno reformas o reconciliación

Voz 0194 04:25 enseguida recibimos a nuestros invitados diputados y diputadas que se estrenan en la Cámara antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches

hora veinticinco

Voz 0194 05:38 nueve y cinco minutos de la noche ocho y cinco en Canarias un nuevo Congreso con más caras nuevas que nunca la Cámara que se ha constituido esta mañana tras las generales del veintiocho de abril está repleta de diputados y diputadas que se estrenan como tal y que han entrado esta mañana por primera vez en el hemiciclo

Voz 14 05:58 los nuevos son más de la mitad son doscientos veinte de los trescientos cincuenta escaños

Voz 1667 06:03 componen la Cámara aunque hay que aclarar que trece de ellos ya fueron diputados en otras legislaturas como es el caso por ejemplo en el PP de Cayetana Álvarez de Toledo así que los que se estrenan hoy de verdad son doscientos siete diputados estamos hablando como decías Angels de más de la mitad de la Cámara de la renovación del sesenta por ciento del pleno del Congreso

Voz 0194 06:23 partidos es el PSOE el que más novedades presenta el setenta por ciento de su grupo nuevo

Voz 1667 06:28 esto es estrenan ochenta y ocho de sus ciento veintitrés diputados en el PP a los diputados que se quedan fuera hay que sumar los que se renuevan XXXI de sus sesenta y seis escaños Ciudadanos tiene treinta y seis diputados nuevos Podemos diecinueve Esquerra destaca por ser otro de los partidos con mayor porcentaje de renovación se estrenan diez de sus quince diputados a ellos también hay que sumar los nuevos diputados que aporta Vox con su entrada en el Congreso aunque dos de ellos fueron diputados con el PP son Ignacio Gil Lázaro Il Lourdes

Voz 0194 06:59 después a partir de las diez analizaremos todo lo que ha dado de sí ese pleno pero ahora en este ratito de radio les proponemos escuchar a cuatro de los diputados que han entrado por primera vez como tal en el Congreso y a los que agradecemos por anticipado que nos acompañan esta noche en directo después de una jornada que ha sido muy intensa que ha comenzado a primera hora de la mañana quizá ustedes también quieran desearle suerte o pedirle algo en particular Pedro ayer pedíamos algo para los alcaldes podemos pedir algo para los imputar

Voz 15 07:24 los vale vamos a pedir a los oyentes que hagan una carta a los nuevos diputados que esperan de ellos en esta legislatura

Voz 16 07:34 espero ante el Congreso que esperan de los diputados a los que algunos de nuestros oyentes habrán votado número de Whatsapp al que enviar notas de voz seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo recuerdo seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 9 07:50 quédense con los nombres porque quizá hablemos mucho

Voz 0194 07:52 Ellos esta legislatura les tengamos que invitar muchas más veces aquí ahora XXV son Andrea Fernández nueva diputada por el Partido Socialista en León Andrea Fernández muy buenas noches hola buenas no te da en Els Diego Gago nuevo diputado por el Partido Popular en Vigo buenas noches

Voz 17 08:08 buenas noches Angels ya aquí en el este de Madrid me acompaña

Voz 0194 08:11 con Aurora najerino que es nueva diputada por ciudadanos muy buenas noches buenas

Voz 7 08:14 sí se estrenará también en el Congreso como diputada

Voz 0194 08:17 por Podemos Martina Velarde muy buenas noches la noche y permítame comenzar contigo Martina porque hemos conocido algo de de su historia en La Ventana

Voz 1667 08:25 tras diputada por Córdoba aunque es natural de Rota en Cádiz tiene treinta y nueve años es licenciada en Derecho ejerce como abogada y comenzó a colaborar con Podemos desde el principio desde las primeras elecciones europeas de dos mil quince hoy en su estreno la Cámara ha querido traerse aún joven adolescente amigo de la familia que a pesar de su edad está interesadísimo por la política Francino hablaba con él esta tarde en La Ventana se llama Fabio al la política desde hace un año y medio empezó interesa esa sí

Voz 18 08:55 porque yo creo que la política es algo que realmente cambia cosa no cosa que hablan en el Congreso sino cosa de tu día a día tener un juicio personal acerca de distinto ámbito

Voz 17 09:04 te puede llevar a debatir con mucha persona en contra

Voz 18 09:06 nuevo punto de opinión y sobretodo yo me empecé entre sale por la política cuando en el colegio encuentra esa persona que no comparte tu ideología pero a pesar de ello Chiara es debatir con él y a ver si puede cambiar de opinión o no simplemente dale tu opinión

Voz 9 09:20 mira cómo surgió la idea de traer a un estudiante que estaba yo sentado a su lado porque he estado esta tarde en La Ventana con Francina me he quedado impresionada de de la madurez de de ese chaval como si de la idea de de traer a un chaval tan joven para que presenciar este pleno

Voz 19 09:34 bueno es que tiene una madurez impresionante es hijo de una amiga hay bueno y y hace ya mucho tiempo que como sabía que yo estaba en política pues siempre me me llamaba mi amiga para preguntarme cosas oye que quiere que la ACT

Voz 20 09:48 de qué qué tal hay empezaba a venir a a de repente a a todo a o va vamos

Voz 19 09:57 a todo lo que ahí vamos haciendo ya interesa muchísimo y me decía que hablaba con la gente de la clásica entregarlas en el interesaba para nada vale nada la política es el que está metiendo el gusanillo a a la gente de su clase y entonces me parecía que era algo muy bonito que estaba estando tan interesado pudiese habló en en directo

Voz 9 10:16 él nos ha explicado aquí la sensación es que se ha llevado de del pleno de esta mañana qué sensaciones se lleva Martina Velarde del pleno de esta mañana de su estreno en el Congreso de los Diputados

Voz 19 10:27 bueno no es lo mismo verlo por la tele que estar ahí no me llevó en una sensación un poco al principio de vértigo cuando cuando entra hay por el por sobre todo por la responsabilidad que conlleva de los votantes que que tenemos en en Córdoba lo cordobés sigue la cordobesa deposita la confianza en nosotras mucha responsabilidad pero bueno con con mucha gana con mucha alegría y con mucha fuerza para para trabajar

Voz 9 10:56 dónde ese asentado

Voz 21 11:00 en media de como ya había carreras para ver quién hacía el sitio como lo han hecho

Voz 19 11:05 buenas dotarnos nos hemos sentado en la en el centro de el hemiciclo

Voz 9 11:10 edad de de tres de los líderes del partido ahora ahora seguimos pero vamos a presentar a otros compañeros de estreno para que los oyentes se vayan quedando con con los nombres Pablo qué podemos contar de Andrea Fernández

Voz 1667 11:21 o es que se ha convertido hoy en diputada del PSOE por León con sólo veintiséis años es la diputada más joven que llega al Congreso por Castilla y León nació en Valencia de Don Juan localidad leonesa de algo más de cinco mil habitantes

Voz 17 11:34 he leído que esos referentes en política son Carmen

Voz 1667 11:37 Akon Pedro Zerolo o José Luis Rodríguez Zapatero que también desde León llegó a Moncloa

Voz 9 11:42 Andrea en yo no sé con veintiséis años imaginado que a esta edad ya estarías ocupando un escaño en el Parlamento

Voz 22 11:50 pues la verdad es que siempre ha sido para mí una gran ilusión poder formar parte del Congreso de los Diputados pero lo cierto es que jamás me espere poder hacerlo con veintiséis años y desde luego que para mí es un orgullo muy grande algo que he vivido con una ilusión pues enorme o no os podéis

Voz 23 12:05 imaginar no la la ilusión las ganas

Voz 22 12:07 así la felicidad de estar hoy allí pues en un momento histórico para este país

Voz 9 12:11 lo mismo que le pregunta tu compañera de Unidas Podemos que sensación ese primer día cuando llegas entras había estado en el Congreso antes

Voz 22 12:20 sí recuerdo una excursión en la que estuve cuando era más pequeña bueno estaba en el colegio todavía y además recuerdo la ilusión con la que lo viví porque de aquella bueno pues ya tenía cierta vocación política estaba muy interesada por por la política hay bueno pues recuerda que el momento no hay hoy al volver a estar allí

Voz 9 12:36 es como dictaba como diputado

Voz 22 12:38 hoy sí

Voz 9 12:40 puede que puede aportar o qué pueden aportar los diputados jóvenes a a la cámara

Voz 22 12:45 pues yo creo que una cámara como el Congreso debe estar representada por la sociedad en sí misma entonces los jóvenes no dejamos de ser parte de la sociedad y por tanto que estemos allí que tengamos voz es muy importante porque tenemos muchas problemas muchos problemas asociados a nuestra edad no pues problemas laborales de vivienda y el hecho de que estemos allí podamos tener voz lo enriquece y sobre todo pues la puerta mucho valor no yo creo que es importante que estemos hemos en en condiciones porque además hemos gente preparada formada y que además bueno pues podemos aportar frescura ganas de trabajar y mucha ilusión

Voz 9 13:19 Pablo seguimos que nos pues contar de Diego

Voz 0194 13:21 Dago recordamos que es nuevo diputado por Vigo en el grupo popular

Voz 1667 13:24 Diego estrenan el Congreso pero no en política porque es presidente de Nuevas Generaciones en Vigo y durante cuatro años ha sido concejal en el Ayuntamiento ejerciendo la oposición al alcalde Abel Caballero asumiendo temas relacionados con el transporte y la juventud es asesor fiscal llegó a la política después de trabajar en el sector turístico

Voz 17 13:43 tiene treinta y un años aunque me cuentan que

Voz 1667 13:45 con frecuencia tiene que repetir la edad porque aparenta bastante menos

Voz 9 13:49 los cierto Diego

Voz 17 13:50 vaya a esa es una anécdota que no sabía yo que ya llegó a Madrid también veo que sí que está informados simplemente hace una apreciación porque soy presidente no aceleraciones de España no desde hace dos años ha sido a nivel autonómico también provincia Limpiezas dos años pues tengo el honor de presidir la primera organización político juvenil del país bueno ya estoy envío esta mañana hemos es esto hemos estado los cuatro en jurando prometiendo el cargo en Madrid yo ya estoy en Vigo porque estamos inmersos en la última semana de campaña electoral legítimamente activamente Nos quedan setenta y dos horas para

Voz 7 14:21 para cerrar la campaña por eso no estoy Madrid le preguntaba

Voz 9 14:24 antes Andrea que pueden aportar los diputados jóvenes en el Congreso cuál es la aportación que piensas tú que podéis hacer

Voz 17 14:30 bueno lo primero yo creo que la Cámara de la soberanía nacional debe representar también pues a los diferentes sectores y ámbitos de la sociedad no a los menores de veinticinco años suponen pues un tercio de la población por lo tanto yo creo que ese equilibrio es importante que también se produzca ese traduzca en la Cámara porque al final y quién mejor va a canalizar iba a trasladar las inquietudes las necesidades y las demandas de la sociedad más joven pues ese los jóvenes no yo creo que eso es un papel que primordial que nosotros tenemos que que digamos que coger esa bandera sí hacer partícipe de ella en el Congreso

Voz 9 15:06 cuántos años llevas en la política pues mira yo

Voz 17 15:09 han ya con dieciséis años ahora que no tengo familiares

Voz 9 15:14 según dicen Política poco el caso de Fabio nos contaban de Martín a dieciséis años tenía

Voz 17 15:19 sí decir que yo me enganché precisamente porque a esta hora de la noche cuando todas las noches escuchábamos en casa que era una tradición pues en los programas informativos y programas de debate político por la noche no era como un ritual siempre a las nueve a las diez y al final de poste te vas enganchando te vas metiendo te va gustando y te apetece ir conociendo cada vez más pues qué es lo que está asistiendo a tu país no y eso pues desde los trece catorce quince de al final ya los dieciséis con poco más de madurez pues dije oye voy a dar un paso hacia adelante y me voy al filial partido pero

Voz 9 15:51 a pesar de esa experiencia política que que tienes ya a pesar de la Junta en las espaldas de cuando asentada ya como diputado que sensación Ascen lleva pues muy emoción

Voz 17 15:59 no no al final quién tiene esa vocación de servicio público aquí le gustará política la verdad

Voz 1667 16:04 pues desde luego uno de los foros

Voz 17 16:06 más impresionantes Si al final más importantes

Voz 9 16:10 que pueden realmente condicionaran

Voz 17 16:12 los españoles pues no deja de ser el diputado

Voz 7 16:15 así que emocionó también es decir sin

Voz 17 16:17 traen grandes dotes políticos que un poco preocupado

Voz 9 16:20 ahora hablaremos de eso te deja Loi dejarlo ahí colgado para ahora hablaremos de eso porque primero quería conocer vuestra sensaciones y es verdad que os estrenáis en el Congrés pero los diputados en un pleno que no ha sido vamos a decir normal que había muchísimas cosas muchísimas fotografías que no se habían dado antes y fotografías que seguramente pasarán a la historia quiero conocer la opinión de quienes estrenan precisamente en este pleno tan poco habitual pero me queda una cuarta imitada está aquí conmigo en el estudio de Radio Madrid Aurora no

Voz 1667 16:48 Aurora ya es diputada por Burgos es natural de la localidad de Covarrubias tiene treinta y dos años es politóloga periodista de hecho ha colaborado con medios como El País ya ha participado en libros sobre ciencia política y no sólo eso ha trabajado todavía más cerca de la política como asistente del diputado Nacho

Voz 9 17:06 Prendes que es lo mismo ser asistente de ser diputado no es muy

Voz 0716 17:11 eso eso sí yo siempre digo que en una campaña en la que en la que se ha hablado mucho de de fichajes no de fichajes electorales yo siempre me reivindicó como la cantera yo entre entre en el Congreso después de las elecciones de diciembre de dos mil quince formando parte de del staff técnico de del grupo parlamentario de Ciudadanos y ahora me ha caído la responsabilidad no de de cambiar el foco a estar delante de los focos en lugar detrás de los focos

Voz 9 17:37 asume las a responsabilidad política pero lo importante es la cantera nosotros hoy queríamos tener alguna representa usted es la representación de la cantera los partidos políticos a veces prefieren que nosotros entrevistemos a los nombres a los fichajes como tú decías parece importante que hoy conociéramos los cuatro venís algunos más algunos menos porque algunos llevan más tiempo en política ahí en el en otros ocupando otros cargos dentro del partido pero venís de de la cantera que sensación has tenido tu

Voz 0716 18:03 pues mira un poco distinta de la que esperaba yo esperaba que esto iba a ser el día más importante de mi vida seguramente en términos profesionales es el día más importante de mi vida pero Nava con una solemnidad distinta y en ese sentido ha salido del hemiciclo tengo que decirlo con una cierta pesadumbre ha sido tengo recuerdo un poco agridulce no porque será que yo soy muy friki

Voz 20 18:30 esto no pero yo tengo

Voz 9 18:33 hemos jurado o prometido el cargo yo soy de las que lo prometo

Voz 0716 18:35 en porque tengo la la fortuna de no ser creyente pero para mí lo más lo más parecido algo sagrado que existe es es el Congreso de los Diputados no es la sede de la soberanía nacional es la sede de la democracia yo tengo un respeto reverencial por las instituciones entonces cuando llegas y ves que en ocasiones se convierte en un circo que pierde la solemnidad que pierde la función para la que ha sido llamada esta cámara que es la de representar a la ciudadanía con altura no con con solemnidad con con distinción con dignidad pues ahí tienes una cierta pesadumbre pero bueno espero que espero que sea sólo el primer día hay que

Voz 9 19:18 así de remontémonos ha sido el primer día veremos cómo sigue la la legislatura ella dicho pesadumbre ahora volveré a a Diego que nos decía preocupación con qué sensación te has quedado tú buena

Voz 19 19:31 creo que para nosotros lo más lo más importante lo más relevante que que hemos visto que iniciamos una legislatura en la que bueno puede salir un Gobierno de coalición progresista que que gobierne haciendo una medida propuesta leyes que que mejore la vida de la gente entonces en realidad esa es la sensación la sensación que tengo

Voz 9 19:56 lo que he pasado en forma parte del vamos a decir que no era un debate si no de la vida parlamentaria

Voz 19 20:01 dirías tú bueno que prometer y prometer un cargo en San prometer allí en en catalán o en o en o en vasco no tiene ningún ningún tipo gusano no dice que tiene pesadumbre la compañera por por eso pero bueno que algo es algo normal y que está permitido en el pleno tal como ha dicho además la la presidenta del pleno entonces pues nosotros no estamos de acuerdo para nada en ese en ese diagnóstico Andrea tú qué sensación que ha servido

Voz 9 20:32 pesadumbre ha salido preocupación tú qué sensación

Voz 22 20:35 bueno pues lo cierto es que durante todo el desarrollo de la sesión yo me he sentido muy cómoda muy muy feliz de estar allí pero bueno lo cierto es que al final se han producido pues algunos momentos que los he vivido con tensión porque bueno para cualquier demócrata una situación así pues no es agradable yo personalmente pues bueno no comparto alguna de las formas de jurar o prometer que han tenido algunas de de los miembros del Congreso

Voz 9 20:58 pero sin duda si hay algo que me ha generado

Voz 22 21:01 eh total desasosiego ha sido disculpa ha sido en ese momento en el que algunos diputados y diputadas de Vox han puesto a golpear los escaños para impedir que se escuchará la palabra de de otras personas en en la Cámara que no deja de ser la Casa de la democracia y bueno para mí ese momento pues como digo como demócrata ha sido algo que vivido pues de forma que me han me ha parecido pues bastante desagradable ir desde luego que es una mala noticia para para el Congreso de los diputados que se produzcan ahí esas situaciones pero bueno sí que es cierto que más allá de lo sucedido lo que estamos ante una cámara de corte fundamentalmente progresista y creo que eso es una buena noticia que vamos a conseguir sacar adelante políticas que van a beneficiar a este país y creo que Si la amplia mayoría de las personas que estamos allí trabajamos desde el sentido de Estado y desde la responsabilidad que supone estar allí pues lo conseguiremos sacar adelante una legislatura que será positiva para este país

Voz 9 21:58 tengo preocupación decías

Voz 17 22:01 la preocupación porque al final es la norma fundamental del Estado es la Constitución no cuando yo soy licenciado en Derecho irá bueno pues todos tenemos a la Constitución como la fundamental como digamos la ley de Alemany rige en el resto de leyes no no tanto cuando se hace una pregunta tan clara y concreta en la sede de la sobria nacional representando todos los españoles sí se prometo no sé

Voz 1667 22:22 jura la Constitución

Voz 17 22:23 hice aplican treinta cuarenta fórmulas distintas y algunas de ellas bueno pues con relatos que no recoge ni siquiera la palabra clave que es prometer o jurar y además cuando también vemos sentados a cuatro diputados que se están inmersos en un proceso judicial

Voz 9 22:43 pues bien pero que tienen autorización judicial para estar ahí

Voz 17 22:46 sí lo que ahora esta tarde me tiene según ha informado mientras volaba Vigo me han dicho que la Mesa del Congreso sea estaba reuniendo para analizar si efectivamente en base al Reglamento del Congreso y en base también a la Constitución al Código Penal y la Ley Enjuiciamiento Criminal eso no comparable que un procesado ya fase de juicio oral es bueno pues se puede o no tener de derechos y deberes

Voz 9 23:11 de diputados déjame que sean una pregunta casi más filosófica por no entrar no es porque hoy es el primer día tampoco quisiera entrar mucho en el terreno político político pero Aurora cómo cómo se vence la crispación es decir como como Se como se se tapan las trincheras se habla desde el mismo nivel todo el mundo cómo se hace eso sea gente joven como vosotros que vendáis por primera vez en la Cámara y queréis lo que habéis visto hoy que lo han visto todos los ciudadanos cómo se consigue entrar las trincheras

Voz 0716 23:42 bueno en primer lugar yo creo que tiene que haber es una presidencia que que ordene que ordene los debates y que impida que impida que algunos partidos políticos hagan uso de de sus escaños de la tribuna para para salirse de los temas enmarcados

Voz 24 24:00 y hacer un una

Voz 0716 24:03 una Performance lo que yo creo que al final lo que hemos visto hoy es una cierta Performance no incluso con con partidos en los que hay personas que se encuentran en una situación judicial a la que cumplen prisión preventiva que hacer unos hablando de presos políticos me parece extremadamente grave no que que se permita a hablar de presos políticos en una democracia y en la sede de esa democracia que es el Congreso de los Diputados ese es un hemiciclo en el que entre otros han hablado de personas como Manuel Azaña como José Ortega y Gasset es el hemiciclo en el que salga aprobado leyes tan importantes como la Ley para la Reforma Política que permitió las primeras elecciones democráticas en mil novecientos setenta y siete o incluso la ley de amnistía cuando sí que existían presos políticos en España y que defendió por ejemplo un histórico del Partido comunista como Marcelino Camacho esta institución la historia de esa institución merece un respeto

Voz 9 25:02 todo el mundo

Voz 0716 25:03 por supuesto por todos y cada uno de los diputados yo espero que que pasado el primer día cuando se pongan en marcha los trabajos parlamentarios las comisiones podamos centrarnos en eso que es que es al final lo que interesa a los ciudadanos que todos los grupos políticos nos centremos en trabajar en sacar iniciativas parlamentarias que sirve a los intereses generales de los españoles

Voz 9 25:23 no tiene como se supera esa esa crispación que después tampoco se traslada tanto a la sociedad hay una prueba yo creo que fue el resultado de las elecciones que al final de la situación que la sociedad está mucho menos polarizada está mucho menos crispada no vive en trincheras como a veces si viven los políticos al mejor vimos también los medios de comunicación como como se rompe esta dinámica

Voz 19 25:44 estoy de acuerdo con lo que dice por eso cuando antes me preguntabas hablaba de la relevancia de de un gobierno de progreso que es lo que no importa evidentemente para nosotros se combate con democracia y con más democracia es decir esa falta de respeto falta de de Educación que hemos vivido hoy en en en el Congo eso ese debate con más democracia a decir no vamos a no vamos a permitir el autoritarismo en el Congreso el que no se deje hablar a la gente creo que es una falta de respeto además a toda la ciudadanía a toda la gente que no estaba que no estaba viendo por lo tanto creo que cada

Voz 23 26:22 el grupo se retrata como voz

Voz 19 26:25 directamente en el Congreso ha retratado retratado hoy ya no sólo es lo que nos importa es lo que la Constitución como decía decían antes que se cumpla pero evidentemente que se cumplan los derechos al final de la contienda son las pensiones la sanidad la educación la educación pública la la Jutta justicia fiscal eso es eso solo lo derechos sociales que nos importa llamas por eso también en nuestro nuestra promesa decíamos eso no pero la democracia pueblo derechos sociales

Voz 9 26:53 vamos a ver qué piden los oyentes a los diputados que bien estrenado legislatura Pedro

Voz 15 26:57 bueno saquen papel gráfico hoja grande de papel porque bueno Éstas son algunas de las peticiones que hemos recibido hemos recibido más la verdad es que los oyentes han implicado mucho en el ofrecimiento que les hemos hecho esta noche pero en fin peticiones de de todo tipo respeto tras

Voz 5 27:18 bajo elegancia nivel vamos

Voz 25 27:22 sólo van a hacer política que sepan expondrá sobre todo que respeto respeto respeto respeto

Voz 5 27:35 que trabajen en serio que trabajen mucho y que piensen que están ahí que son nuestros representantes que nosotros les pagamos decía Alberto Einstein

Voz 26 27:44 que la única forma de predicar con el ejemplo si los diputados se comportan con mala educación en este país habrá muchos maleducados

Voz 9 27:58 muy bien es verdad el interés general

Voz 5 28:01 que se dejen realmente intereses partidistas miden el pueblo que hagan política política con mayúsculas que no insulten que no mientan que no manipulen Jerte con carros ya un espacio de concordia un en remanso de paz un espíritu de fraternidad un poco de decoro Educación en el Congreso lo diputado no vendría mal a nadie

Voz 0194 28:29 los científico e porque es una selección

Voz 9 28:31 de los muchos que han llamado pero si van parece por ese esa línea que yo decía de que la sociedad parece que está mucho menos crispada y les piden precisamente a los políticos que trabajen desdeñoso eso que estrenan estuvo como ya verás cuando sábado por cierto en and Andrea os habéis preparado o te has preparado para las críticas sí por supuesto como se prepara bueno para mostrarse

Voz 22 28:54 mala la política al más alto nivel desde luego que estamos ostentando cargos que requieren de muchísima responsabilidad de mucho trabajo y desde luego que no no siempre vamos a ser capaces de dar gusto a todo el mundo y de agradar a todo el mundo entonces viendo que durante los próximos años pues desde luego que recibiremos algunas críticas y oye pues aquellas que sean constructivas y de las que podamos aprender pues las aceptaremos con humildad eh bueno pues aquellas que sean destructivas que no nos aporten pues las desde estaremos de la mejor manera posible que ya está creo que que esa es la actitud que debemos llevar y bueno pues así será no Pitu devotas preparado para

Voz 9 29:30 las críticas pues si Bono ya desde hace unos

Voz 17 29:33 años que las críticas no sólo llega a través de los medios

Voz 7 29:36 comunicación en la calle no sino que llega también a través de la red

Voz 17 29:38 eso ciudadana con las redes es mucho más complicado ejercer la política diría que más ácida también si no las críticas pero la realidad es que bueno de todo crítica cuando es medianamente constitutiva siempre eso tiene algo positivo yo pues comparto la reflexión de todos los oyentes no me quedo especialmente con la última reflexión yo creo que los partidos políticos debemos mirar fundamentalmente por el interés general y no tanto por interés partidista que yo creo que es algo que ha predominado quizá los últimos años sí eso lo conseguimos pues yo creo que los españoles volverán a tener un grado de conocimiento de conexión con los políticos y con la política que se merece

Voz 9 30:13 pues entonces ahora que te sientes preparado para las críticas y luego estaba pensando como asistente Tarin que ha sido diputado cuando ha recibido críticas tú eres de las que decías no te preocupes o a lo mejor tienes más más capacidad de gestión de la crisis es humano creo que las críticas depende de cómo se ejerzan pueden ser positivas no pueden ser destructivas

Voz 0716 30:34 lamentablemente sabemos que la política es

Voz 9 30:37 esas ocasiones cruel

Voz 19 30:39 hay gente que considera que

Voz 0716 30:42 que aguantar una crítica cruel insulto o la humillación va en el cargo va en el sueldo yo creo que no yo creo que todo eso es siempre es una excusa para amparar la mala educación

Voz 24 30:55 pero bueno sabemos sabemos donde estamos también

Voz 0716 30:59 nosotros tenemos que ser constructivos desde el punto de vista no queremos que nos hagan las críticas destructivas también nosotros tenemos que ser respetuoso en el trato al adversario esta cámara al final es es un es un altavoz es es un foco en el que podemos proyectar la imagen que nosotros queramos Parlamento no y creo que tenemos que intentar que esa imagen sea lo más digna en lo más elevada lo más respetuosa posible

Voz 9 31:23 que tu martirio te has preparado para las críticas bueno yo

Voz 19 31:25 de que cuando a alguien da un paso adelante pues tiene que asumir que eso que eso va a pasar entonces bueno lo importante es escuchar sobre todo a a aprender de del porque se escuchas también puede modificar algunas cosas que no esté haciendo a lo mejor como como se espera pero piensa que haciendo el trabajo con entidad ICO y con esfuerzo y bueno creo que que se sobrelleva mejor la familia que os dice cuando decía

Voz 9 31:56 this meteros a diputados a ti que te dice Martina

Voz 19 31:59 para mí al principio te aun pero fíjate

Voz 21 32:02 a dónde vas y en cambio y que te decían

Voz 19 32:04 hoy muy contentos y muy contenta acto estaban toda está muy muy feliz también por mí saben que que que estaba vamos que tiene muchísima muchísima gala de dar un paso adelante y al final lo lo he hecho hay bueno lo han asumido al Príncipe desde luego me decían bueno porque yo creo creo que eligen toda la familia no pero que qué hacía allí que es es un mundo muy duro muy desagradable que que no tiene necesidad que eres abogada que hace tu tu tu trabajo día a día normal porque te vas a meter en eso pero bueno ahora ahora ya no la queda hamacas en vilo

Voz 9 32:37 ya tendrá que te dice la familia es exactamente la edad de mi hija yo pienso lo que le diría que te dice la familia pues la

Voz 22 32:43 gracias que las consejos de mi familia son siempre los mismos que mantenga la humildad y los pies en el suelo que no me olvides de dónde vengo Ike bueno que trabaje duro que no les saque los colores ahí eso es muy malo

Voz 9 32:55 Dante eso para una madre es muy importante

Voz 22 32:58 que me porte bien por así decirlo no que haga mi trabajo con honestidad y decencia y desde luego que para mí mis padres pues son mis referentes morales no porque son personas pues humildes trabajadoras que provienen de un entorno rural y que y que bueno pues con los que me he criado viendo el telediario hoy Ivano pues viviendo la política desde fuera entonces para mí es muy importante lo que ellos me dice mi desde luego que

Voz 19 33:20 e intentaré cumplir

Voz 22 33:23 a a rajatabla todos esos consejos que nada para mí sería peor que decepciona darles a ellos

Voz 9 33:28 ella te Diego ya no digo que te dicen ahora sino que te dijeron en su momento que te siguen diciendo

Voz 17 33:32 efectivamente porque mi mi casa o cierta catarsis cuando con veintisiete años que tenía hace cuatro años pues ha ido número dos en Vigo no quiere ciudad en Galicia la hora que que yo creo que mi padre sobre todo y padre estuvo setenta y dos horas sin dormir pero bueno después de superar estos cuatro años ya de de oposición en Vigo y de también de Curtis porque al fin uno en la oposición se acorte pues ahora lo que me dices bueno pues además de trabajar pues que lea mucho no eso es muy importante es al final pues para un padre y una madre pues ver a su hijo en el curso diputados lo que le preocupa es que esté a la altura responsabilidades y por lo tanto también que sepa salir de todas y cada uno dos atolladero es que eso que surgiera exprés

Voz 9 34:14 decía Andrea que no les saque los colores y dolor que te dice la familia bueno buenos preguntabas antes como llevábamos las críticas pues creo que mi padre las lleva ver que yo eso pasará siempre si te sirve de consuelo

Voz 22 34:25 sí la verdad es que

Voz 9 34:26 que mi familia es el principal apoyo que tengo me han apoyado desde el principio

Voz 0716 34:30 yo no me han dicho estas loca creo que se hacían un poco iba a que la niña podía tirar por ahí creo que ya se lo esperaban y hoy en el hemiciclo todo Rato estaba pensando en ellos también a mi madre que que no puede verme porque murió hace unos años y que quiero pensar que estaría tan orgullosa cómo está mi padre

Voz 9 34:51 seguro que sí Jos agradezco a los cuatro Andrea Diego Aurora Martina que ese estado con nosotros al principio no sabía si hablaros de usted hablaros de tu tengo que confesarlo no vamos a saber las normas porque como volverá algún día este estudio hoy es hablado de tu porque es un día especial el día que os habéis estrenado porque sois todo muy joven estoy hablando con alguien que tiene hasta la edad de mi hija imaginaros pero también os digo lo que a partir de la próxima entrevista yo seré la periodista vosotros seréis los políticos os hablaré de usted ya veremos muchísimas gracias a los cuatro muchísima suerte que la vais a necesitar un beso grande muchísimos

Voz 23 35:25 a la invitación

Voz 23 36:19 es un tiempo nuevo en el que novatos como decías son todos porque sí porque la legislatura es nueva así que para todos es algo nuevo pero claro hay novatos novatos los que por primera vez llegan al Congreso no

Voz 0194 36:30 los que estaban ahora mismo aquí en el estudio cuántos hay de los nueve

Voz 23 36:33 los nuevos pues mira en esta legislatura un sesenta y tres por ciento de los diputados son nuevos y más cosas hay casi paridad real entre hombres y mujeres ciento sesenta y seis mujeres que son un cuarenta y siete coma cuatro por ciento del total hay cuatro diputados gitanos tres de nacionalidad extranjera senegalés guineano brasileña y uno con discapacidad bueno cuatro de los nuevos diputados están en prisión preventiva se que son todo no de todo nuevo qué más de un sesenta por ciento de novatos una legislatura estrenar pues bueno si todo novato así sonaba la apertura de la legislatura

Voz 28 37:06 buenos días señor Díaz por favor con fotos de los escaños yo en virtud de lo dispuesto en el artículo Agustín zamarra

Voz 0194 37:16 on también a pesar de su edad una cara nueva para la mayoría de nosotros diputado por Burgos que ha sido el encargado de conducir la sesión de constitución del

Voz 23 37:24 eso yo no sea Ángels pero yo creo que ha sido o bueno que es un momento muy emocionante escuchen poquito más a zamarra

Voz 28 37:31 la nueva legislatura entran al tiempo continuidad izquierda la renovación suma asumimos la alta responsabilidad con

Voz 23 37:43 no hay Yebra renovación en sumas lo que ha dicho novata es también claro la nueva presidenta del Congreso Meritxell Batet promete

Voz 28 37:50 la verdad es la Constitución cumplir fielmente mis

Voz 23 37:53 obligaciones como presidenta del Congo

Voz 28 37:56 esa de los diputados cuál es la definición de novato

Voz 23 37:59 novato es nuevo o principiante en cualquier facultad o materia así que he ido a principiante y la definiciones que empieza a aprender o ejercer un oficio o una profesión o a realizar una actividad novato viene de nuevo Nous en latín principiante que viene de principio es un préstamo del latín también del siglo XIV Prim Kipling que es comienzo origen derivado de Prim que esprín hippies el primero como sinónimos Nobel novicio primerizo aprendiz principiantes absolutos los de David Bowie y era obligatorio empezar con ellos

Voz 13 38:34 a ser

Voz 11 38:58 Juan Robles es doctor en Antropología Social profesor de Antropología por la Universidad Autónoma de Madrid Juan muy buenas noches volamos buenas noches

Voz 7 39:06 ser nuevo en algo es algo que se celebra vaya vaya pregunta es algo que se celebra pues dependen lo que sea uno Nobel no pueden cosas malas por eso por eso por eso hoy es verdad que hubo en y siguiendo el hilo de lo que se estaba hablando no cuántos nuevos nuevas diputados y diputadas noveles no bueno pues este culto también a a la juventud no que que que bueno que ese es interesante de ver quizás lo lo Nobel a mí desde luego hoy en la en esta toma de posesión quizás no es lo que más me ha llamado la atención me permites Sara Angers lo que más me ha llamado la atención como como como antropólogo gente que analizamos un poco muy de cerca no la la realidad pues para tomar un poco el el sentido no de lo que parece cotidiano no lo es para dotarle de otro o de otro significado de cierta diversidad no vaya a modo mucho la atención el culto a a la corporal y da al cuerpo a la presencia bueno en ese sentido ha sido muy emocionante no en la llegada de los presos políticos políticos presos al al Congreso no yo creo que es así

Voz 29 40:20 un un rito o no un elemento muy

Voz 7 40:24 muy ritual de que lo importante que sigue siendo en estos tiempos de lo digital en el centro la presencia el cuerpo estar presente físicamente no

Voz 9 40:35 hablamos de de los novatos de lo Nobel que hablamos de la juventud pero claro yo también me he quedado con también era novel el que ha presidido la mesa de edad que con más de setenta años estrenaba es decir Se puede ser novato cualquier edad no entiendo

Voz 7 40:48 pues es que suele ser así al final el el cuerpo es un contenedor de nuestras nuestras de nuestras mentes también me gusta mucho de morderle la antropología pues trabajamos muchas muchas sociedades diferentes no siempre ya sabéis lo que me gusta mucho la sin trabajo desde hace años culturas culturas beduina del desierto trabajó mucho con con los saharauis desde hace años ellos tienen un culto maravilloso a la sabiduría la Seo la sabiduría de los mayores pero no porque sí sino porque su estatus se lo se lo ha dado no sí en un un rito no muy muy bonito no que es la el camello blanco no entonces cuando se reúnen es un es un colectivo muy tú lo conoces le horizontal muy participativo que nunca no le gusta estar sometidos a a nadie no cuando ese regalo si no los elegidos pues para representar un poco a la yema no los representantes las diferentes familias en ese reto le daban una camilla

Voz 9 41:44 camello blanco y el cabello blanco Represa

Voz 7 41:47 cantaba no todos los valores bellos de ese rito de paso que es empezar a asumir una responsabilidad desde lo privado hacia hacia lo lo público y lo colectivo no el blanco de la paz de la libertad todo y esos ritos de paso

Voz 9 42:00 en que se ha traducido esta mañana en el Congo

Voz 7 42:03 eso de los diputados por ejemplo había algún rito de paso has detectado algún rito de paso

Voz 9 42:08 eso los diputados bueno en sí mismo no yo creo que

Voz 7 42:10 asimismo el la toma de posesión es es un es un rito de paso quiere

Voz 0194 42:15 de prometer jurar la Constitución si no

Voz 7 42:18 Iker rito de paso pues es un rito de paso muy tradicional en todas las sociedades la nuestra también lo somos diferente de de muchos otros colectivos y comunidades no el rito de pasar no de tu vida privada a asumir una función pública y colectiva con toda la simbología no que sólo que eso que eso tiene no prometer o jurar decir soy diputado soy diputada ir vestido de etiqueta o ir vestido más informal pues son elementos de ese rito no que va marcando elementos que son fundamentales para nuestra nuestra la sociedad así que representa de alguna forma eso tan importante que es empezar a ser responsable no ante la comunidad

Voz 9 42:56 claro y a lo largo de nuestra vida ponía el caso de del diputado que presidió la mesa edad pero lo largo de nuestra vida

Voz 0194 43:02 podemos ir siendo novatos en muchas cosas es decir cuando uno asocia lo del novato a a ser joven no tiene porqué no porque a lo largo de nuestra vida nos podemos enfrentar a muchas cosas que nos convierten en novatos

Voz 7 43:14 claro porque además vuelvo al leitmotiv de los ritos de paso que veo me ha venido muy bien para para hablar con vosotras no los ritos de paso se suceden cuando cambiamos de fase de lo privado a lo público ser joven va a ser una persona muerta ser adulto a ser mayor uno es el Nobel cuando pasa la edad adulta no los ritos vinculados a a muerte no pues están también vinculados a a esto no al cambio somos noveles no cuando campaña cambiamos cambiamos de fase no siempre puedes justamente estos ritos ayudan a dotar de legitimidad de simbología de de ese de significado no estos estos pasos que vas a cada sociedad tiene lo suyo no nosotros tenemos tenemos los los nuestros no Joy toda la toma de posesión una puesta en escena de esta rivalidad no tan bella tan bella de verlo

Voz 9 44:01 como es que se enfrenta al ser humano a estas novedades esta estos cambios de de fase de de nuestra había cómo se enfrenta el ser humano con miedo

Voz 7 44:09 claro no pues ya bueno ya que es escuchado no aquí a las jóvenes de entradas no pues siempre con con inquietud con con emoción también no porque uno uno es mirado no con con muchos ojos no yo creo que eso hace inquieto no pero que también haya una emoción grande eso de respetar no ese orden social que está vinculado a estar habitualidad pero también cuando hay un orden en el ser humano hay una su versión de Lord por ejemplo el ejemplo que parece tonto pero no lo es porque dice mucho de diputados que van pues vestido con una chaqueta con un Maccabi Marianne BZ de los ilegal es es bajos lo que sea no bueno muestra la su versión no dentro de un rito que marca un orden y una legitimidad dentro de de esta práctica de ese escenario no

Voz 23 45:14 es un tema de mil novecientos ochenta y cinco el título dice nunca también nunca tan bueno como la primera vez es curioso porque todas las canciones que hablan de la primera vez también nos hablan de recuerdos no todos los músicos Se acercan de un modo u otro esas primeras veces a cuando fueron novatos por ejemplo lo hacen también así Simply Red diez años más tarde una canción de mil novecientos noventa y cinco este recordando la primera vez y una más sobre los recuerdos de la primera vez es Remember The Face Time también ejemplos de la publicidad si un par de ejemplos son súper ochenta euros los dos yo creo que ellos van a gustar os acordáis por ejemplo de la chica nueva que llegaba a la oficina

Voz 23 49:29 perfectamente que acabamos de escuchar pertenece a esa pelea el becario una película de dos mil quince con Robert De Niro Icon a Anne Hathaway ella tiene un negocio de moda online y entonces le ponen un nombre para que trabaje con ella es Robert De Niro que eso tiene setenta años que trabaja como becario