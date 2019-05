Hora 25 (21/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:17 sabíamos que no iba a ser una sesión de constitución del Congreso como las otras sabíamos que los que nos había llamado la atención cuando en la constitución de las Maras entró podemos quedaría como una anécdota todas las previsiones se han cumplido políticos encarcelados ocupando sus escaños la ultraderecha buscando y consiguiendo la foto detrás del presidente del Gobierno camisetas reivindicativas fórmulas para el acatamiento de la Constitución para todos los gustos pataleo abucheos aplausos y lucha por la reivindicación del liderazgo de la oposición sesión bronca ratos y con destellos de política ratos según lamente lo que nos encontraremos en el Congreso a lo largo de la legislatura una división que a día de hoy parece insalvable a pesar de la férrea voluntad y el discurso impecable de la nueva presidenta del Congreso Meritxell Batet y unas mayorías tan tan justa estará apuradas como han reflejado esos ciento setenta y cinco votos que ha conseguido la nueva presidenta del Congreso y más allá de algunos excesos verbales y gestuales lo de hoy en el Congreso no supone ninguna frente al Estado como denuncian airadamente algunos es precisamente un triunfo del Estado de una demostración de la fortaleza de nuestra democracia porque es precisamente en los censos donde se demuestra esta fortaleza en la gestión de esos desacuerdos y el momento en el que más se han puesto en evidencia a los desacuerdos ha sido y en el acatamiento de la Constitución pero allí estaba la política y la propia Constitución para hacer volver las aguas a su cauce al final se imponen las reglas se imponen las normas hoy Burundi al conflicto catalán ha vuelto al terreno de la política de donde no debería haber salido nunca hay gente en los dos bandos quiénes esto no les gusta que prefieren la trinchera al entendimiento porque de eso depende su subsistencia Ángels Barceló

Voz 2 02:02 la mesa de análisis par la tertulia de Hora veinticinco Carlos Cué te saludo el primero muy buenas noches bien bienvenido a esta tu casa gracias Carmen del Riego buenas noches muy buenas noches nervioso digo a los oyentes porque siempre llega apurado y haya llegado muy bien decía el pobre siempre fines Victoria Lafora buenas noches muy buenas soy una populista peca pues arrancamos si la sesión de hoy sirve como anticipo de la legislatura que viene no

Voz 0194 02:27 buenas y malas noticias hemos visto algunos destellos muy buenos pero también un clima bronco que no es puntual ni mucho menos espontánea todo lo con

Voz 1071 02:36 en la misma sesión a la que Meritxell Batet tenía ya escrita esta frase como se intuyó era lo que estaba a punto de pasar

Voz 4 02:42 desde su creación ateniense la democracia siempre ha tenido algo de espectáculo pero ese espectáculo no debe ser el de los gritos o la falta de respeto sino el de la fina inteligencia y cuando se pueda la brillantez oratoria y la defensa leal

Voz 3 02:59 de las posiciones políticas en esa misma sesión artistas ponemos sintonía de fondo de algunos fragmentos porque los ayudan el relato pero

Voz 1071 03:07 sin embargo se va a entender mejor se escucha a pelo tal como ha sonado en la Cámara

Voz 4 03:11 vamos a proceder ahora al juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de todos los miembros de la Cámara en los términos previstos guardaban los se

Voz 5 03:26 Alonso Padillas histrión Jauma

Voz 4 03:50 señor Rivera no vamos a interrumpir el acatamiento no vamos a interrumpir el proceso de acatamiento de la conquista

Voz 5 04:33 la yunquera Zvi ex Oriol

Voz 4 04:57 muchas gracias todas las señoras y señores diputados

Voz 0809 05:00 prestado al llamamiento

Voz 4 05:01 han adquirido condición plena de diputados y diputadas enhorabuena

Voz 2 05:06 vendo a Juncker por ejemplo apenas será escuchado lo que decía

Voz 3 05:09 lo que ha dicho era esto

Voz 0194 05:20 bueno todo han sido fotos selfies y símbolos desde las diez de la

Voz 1071 05:23 mañana la sesión de las nuevas primeras veces primera vez para los políticos presos primera vez de Vox en la Cámara luego la bronca con los mecanismo para acatar la Constitución que seguramente sea un presagio de momento esta era la posición de José Manuel Villegas C's Santiago Abascal Vox

Voz 0458 05:38 para la empresa española de ese intento de humillar otra

Voz 8 05:41 está la inmensa mayoría de los españoles

Voz 9 05:43 que no se pueden permitir arengas

Voz 10 05:46 golpistas que es lo que ha ocurrido y en la Cámara para tristeza de todos los españoles vamos a recurrir las porque entendemos que varios diputados no lo son diputados en estos momentos

Voz 1071 05:55 la posición del presidente del PP Pablo Casado ha quedado recogida en esta frase que acaba de pronucia

Voz 1645 05:59 lo que ha pasado es que el Partido Socialista y el PSC ha permitido entrar común Caballo de Troya al independentismo a la sede de la soberanía nacional les ha permitido injuriar a la Corona les ha permitido humillar la Constitución española les ha permitido pisotear la democracia que también la Constitución y nosotros que tenemos que hacer al respecto no simplemente para LEAR no simplemente quejarnos no presentar iniciativas da rabia ya humillar pisotear son los verbos que ha conjugado Casado

Voz 1071 06:36 tiene en Collado Villalba también en Madrid no demasiado lejos en Leganés mitin de Pedro Sánchez están

Voz 11 06:40 mira yo os digo yo después de verlo

Voz 12 06:43 que he visto en el Congreso de los Diputados lo que les digo a la oposición es algo muy

Voz 0809 06:49 yo creo que es de sentido común

Voz 12 06:52 el Congreso de los Diputados no es un ring de boxeo el Congreso de los Diputados es la casa de la palabra del diálogo de la cooperación

Voz 1071 07:01 mañana será valida un año por cierto es de que el PSOE presentó una proposición de ley de la que luego nada se supo en la que planteaba que para que alguien asumieron cargo público manifestara de forma expresa su acatamiento de la Constitución no impedían ese texto que se añadirán muletillas pero exigía el acatamiento expreso y la promesa o el juramento eso es que todas estas declaraciones venían por esto

Voz 13 07:21 señor Rivera señora presidenta conforme al artículo setenta y dos cuestión de orden si se ha incumplido el artículo ciento tres punto uno insultando al decoro de esta Cámara en las instituciones del Estado se ha permitido que se hable de presos políticos en una democracia España es una democracia aquí no hay presos políticos hay justicia señora presidenta Le pido que actúe para frenar este tipo actitudes personas que han atacado las instituciones del Estado han pisotea la dignidad de España hoy han venido a volver a humillar a los españoles no lo vais a lograr no lo lograrán pero esta cámara presidenta Pereza que obscenos decena a todos los españoles le pido que actúe

Voz 7 08:00 todas las fórmulas sea acatamiento han sido respeto

Voz 4 08:03 cosas con el artículo cuatro del reglamento y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional puesto que no es la primera vez que se utilizan fórmulas distintas o estrictas tenemos jurisprudencia del Tribunal Constitucional concretamente la sentencia ciento diecinueve mil novecientos noventa y por tanto no se ha mermado la esencia el acatamiento que es el compromiso de respeto a la Constitución y esta presidencia será ejercida esta presidencia será ejercida para que en todo momento haya respeto a la Constitución respeto a la ley ir respeto

Voz 0194 08:41 muchas gracias Javier Álvarez buenas noches lo que decía Batet a lo que dijo el Constitucional que fue lo que sentenció el Tribunal porque

Voz 0689 08:51 Tribunal Constitucional hace diecinueve años tuvo que resolver un asunto que por primera vez llegaba

Voz 0194 08:57 a manos de la mano de Herri Batasuna rico

Voz 0689 09:00 Orbaiz que entonces Batasuna estaba como brazo político de ETA estaba en en solfa era imposible ver un escenario de movimientos au de juramentos a sus electos sin alguna coletilla o a los esperaba allí efectivamente así fue el Tribunal Constitucional vino a decir que no había ningún problema en que se añadieron coletilla eso que se añadiera frases porque lo importante lo esencial del asunto es que al final o la fórmula del prometo la fórmula del juro el ex diputado asumía asumía el rol que le toca jugar dentro del Parlamento asumiendo la Constitución a por tanto daba igual que se utilizara un antes un durante un después algún término legal y eso es lo que ahora se puede aplicar entonces fue por imperativo legal recordar aquellas

Voz 0458 09:45 eh tres palabras pero ahora no ahora

Voz 0689 09:48 quiere frase añadida delante durante después mientras el final sea jurar o promete a la Constitución desde luego el tribunal lo va a haber bien por tanto no tiene mucha viabilidad un recurso aunque lógicamente todo lo que se hace en en este país que tiene un rango de de ley pues puede ser recurrido perfectamente está

Voz 14 10:07 momento que describe Alvarez remite a que el pleno del año ochenta y nueve

Voz 15 10:11 Don Juan Cruz Idígoras de Guernica Beitia prometer acatar la Constitución

Voz 16 10:18 por imperativo legal dice doña

Voz 15 10:21 ahora el donante al alcalde de Linares Don Juan Cruz Idígoras de qué rica Beitia al no haber utilizado la fórmula reglamentaria no han adquirido la condición plena de diputados les ruego abandonen

Voz 1645 10:33 con será el presidente del Congreso

Voz 0194 10:35 pues más tarde vuelvo contigo Paral precisamente del Constitucional el acuerdo de acuerdo hasta ahora mientras tanto saludo a Fernando Álvarez Ossorio profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla muy buenas noches cabe todo no entonces en la fórmula para acatar la Constitución

Voz 17 10:51 no lo alto cabe si que fórmula que no implique dedica al final Nuestra acatando la prostitución es decir que pueden haber con todos ellos Castro efectuó así como apostilla a la fórmula de él sí juro así prometo no puede haberla contraído apostilla lo que a continuación añade que es la fórmula ritual de acatamiento a lo que inconstitucional un orden constitucional que además como el Tribunal Constitucional dicen esas acaba de comenzar el orden abierto que permite el pluralismo político muy en todos los suspensión por lo tanto cabe incluso que dentro de Siria después de haber grupos político no lo hicimos un ciudadano que bloque perderme precisamente su reforma o o pretender algo tan tan aunque también sabido como puede ser la independencia la buena parte del territorio

Voz 0194 11:39 pero cabe por ejemplo que ha sido una fórmula utilizada por alguna diputado como es el caso de de Meritxell Borràs cuando ha dicho por el mandato de el uno de octubre que fue una consulta ilegal y contraria a la Constitución eso cabe

Voz 17 11:53 es que yo creo que hay que diferenciar entre el acatamiento in si el Tribunal Constitucional en eso sentencia cuyo ponente fue el de la entrando sugieren que el profesor Rubio lo que sí dentro de la Fórmula uno fuera asesinada se puede lucir materialmente que tú estás atacando ataca con el orden constitucional cualquier cualquier cosa que se añada debe entenderse que debe permitir adquirir un mes el ejercicio de las funciones parlamentarias por una razón más que yo creo que está en el en la sentencia que el mandato Parro se adquiere por la elección no por el hecho el juramento el juramento lo que te va abrir la la puerta a las funciones de tal forma que ni la propia Constitución exige que haya que jurar o prometer la Constitución es una es una es una conmigo una orden que éste que se recoge dentro de los reglamentos el Congreso se observa que la Constitución no lo impide pero que cubrió ni siquiera existirá

Voz 0194 12:51 para terminar en resumen Se puede recurrir lo que ha pasado hoy ante algún tribunal

Voz 17 12:56 no no se puede se considera que son actos internos de la Cámara que como que están dentro de su autonomía y por lo tanto se quedan dentro del ámbito parlamentario y en su caso se algún grupo político quisiera pedir una reconsideración a la Mesa de la presidenta podría hacerlo supuesto extremo de quiere siempre fundamental por medio creo que tampoco en este caso pudiera atribuirse porque lo entiendo que derecho fundamental que hubiera algún cobra lamentaron cuyo diputado lo yo diputados algunas acaparado prometía Constitución utilizando la fórmula ritual Di María

Voz 0194 13:29 pues Fernando Álvarez Ossorio como siempre muchísimas gracias

Voz 17 13:32 a vosotros buenas noches aún

Voz 0194 13:34 la primera parada aquí para el análisis porque iremos parando han pasado tantas cosas en el en el pleno de hoy vamos a ir parando a bloques casi para para ir comentando lo primero que ha sido lo que ha montado la bronca evidentemente más allá de la llegada de los presos encarcelados de los políticos encarcelados el momento de la acatamiento a la Constitución esas fórmulas que ya hace tiempo que hemos empezado escuchar que no ha sido la primera vez en el pleno de hoy es verdad que se introducía hoy la novedad de que había bueno pues políticos independentistas que utilizaban otra fórmula pero también lo han hecho los diputados de Podemos también en esto de los diputados de Bildu etc etcétera Álvarez Ossorio profesor de Derecho Constitucional Nos dice

Voz 1971 14:11 qué bueno que esto cabe

Voz 0194 14:13 perfectamente como como dice el precedente que además ya ha dicho Meritxell Batet la presidente del Congreso en la Constitución

Voz 1971 14:19 pero yo no sé donde se han montado todo este revuelo de una supuesta

Voz 18 14:23 ilegales legalidad de la de la

Voz 1971 14:26 de la fórmula de juramento cuando se viene repitiendo es decir ya en la anterior legislatura podemos también utilizó la fórmula pero hoy lo que más se llama la atención es que claro todo el espectro político cada cual al algo utilizó su latiguillo entonces desde los de Vox de juro por Dios y por España por España sólo por España bueno pero a ver desvalida

Voz 0194 14:43 las hicieron por Dios y por España claro pero a que sí

Voz 1971 14:46 la idea aquí era haber dicho por Dios y por España llevar crucifijo lo que pasa que han dicho a veces no pasa el tiempo al final

Voz 0194 14:52 ahora sólo por España pero yo me remito a que también ha dicho por España

Voz 1971 14:55 Pablo Iglesias acto exacto a la intención que traían

Voz 18 14:58 y luego el el a Pablo Iglesias por la el la la igualdad

Voz 1971 15:04 social osea cada cual han utilizado entonces habría que no solamente a los a los cuatro políticos presos sino a todos a todos los que han utilizado una adenda un latiguillo habría que haberles quitado el la la función por lo tanto yo no sé este escándalo yo no sé si es que Rivera vuelve a utilizar otra vez desde el primer día esa significación como el líder de la derecha del del Congreso bueno tan de la derecha que Borgia aplaudido fervientemente después de su intervención entonces yo creo que cada cual aquí que es un poco lo que a mí me parece más yo que sé que no sé cómo describirlo ha utilizado la las armas que tiene para montar el jolgorio entonces Rivera para convertirse en ley de la derecha los de Vox para demostrar que van a estar paliando toda la legislatura bueno por los independentistas para decir por la República he el uno octubre

Voz 14 15:58 no por España hay por la hispanidad ha llegado Juan I got ha llegado a prometer por la hispanidad prácticamente nadie salvo los del PP y el PSOE prácticamente nadie respetó la fórmula tradicional porque el propio Rivera también ha hecho un añadido quiero decir eh le podemos dar muchísimas vueltas a esto el gran lo que realmente protesta a Vox y lo que realmente protestaba Rivera hay piloto estaba estaba casado era que estuvieran los presos ahí más allá de la fórmula ha sido la la utilización de la fórmula para generar hoy impacto televisivo porque era muy era muy impactante el momento realmente aire pero lo habéis dispuesto lo dispuesto sonidos sonidos muy espectacular dentro era aún más espectacular en dentro de Al realmente cómo retumbó daban esos golpes hay un hay un diputado por por Badajoz de Vox que es bastante conocido porque llevaba bastante a las a las tertulias que es una vez más muy muy corpulenta y que golpeaba de una manera el escaño que de verdad que parecía que la rompe lo podía romper porque era muy muy muy muy agresivo y había personas que está cerca que te contaban normal realmente esto no lo habíamos visto hasta ahora pero esa es la parte del show pero en el fondo lo que estaban discutiendo es que esos diputados pudieran estar sentados ahí yo creo que ese es un punto es y más interesante que el que el show del de con qué palabras creo que precisamente como decía bastantes en el análisis precisamente que estén sentados ahí lo que hace es reforzar la democracia española de una manera espectacular que está diciéndole los corresponsales hoy había también allí ha habido mucho en fin ha tenido cierta repercusión no tanta pero cierta repercusión porque ha muy impactante ver a Di dados presos saludando al presidente de Gobierno disfrutando de las cuatro cinco horas que han este dentro y después se vuelven a Soto del Real pues ya lo hemos asumido como que llevamos tantos días contándolo que asumimos que esto es normal pero es increíble lo que está pasando y efectivamente demuestra la fortaleza de la española que como estos señores son inocentes de que se demuestra tienen derecho a ser diputados iban a ser suspendidos en ahora en poco te ahora iremos

Voz 0194 17:59 esa esa imagen tan potente porque ha sido una imagen muy potente de de la presencia de los cuatro diputados presos pero sobre las fórmulas y la polémica Carmen sobre las fórmulas utilizadas que por cierto por frivolizar un poco a mí me recordaba con las entregas de los premios de los Oscar por ejemplo que se enrolla en tanto dicha

Voz 19 18:15 qué les ponen un límite de elemento para tener que quitar Bono ya no solo ya no lo suben tendrán que quitarles el mito

Voz 0378 18:20 no fue no fue más larga por ejemplo ahora de Errejón en dos mil dieciséis es que que acato la Constitución por todo para cambiarla por los pueblos por los pobres por los par sólo por todo lo que se le ocurrió pero al final han acatado la Constitución ni la pregunta es esa yo he oido a Junquera es decir sí prometo no ha acatado la Constitución no hay más que decir que es conveniente que se permita este tipo de él juramentos tratamientos yo creo que se necesita una reforma del Reglamento para muchas cosas pero entre otras para poner negro sobre blanco en una ley la fórmula de acatamiento de la Constitución lo mismo que en Estados Unidos hay una fórmula para que el presidente de los EEUU adquieran la condición de presidente una vez elegido y tiene que leer unas frases exactas ante una vida

Voz 14 19:20 yo no no es no es no es la mejor

Voz 0378 19:23 no es entender cuando digo que Obama no no que Obama se equivocó en en donde ponía un adverbio y tuvo que repetir el jurado ciento Entonces yo creo que hay que hacer eso poner una regla pero a día de hoy han acatado todos la Constitución y lo demás lo demás voy a concretarlo que es los que han sido impresentables y la sobreactuación de Rivera que ha sido también lamentable Quito al PP porque el PP ha protestado después

Voz 0194 19:57 sí pero pero durante la

Voz 0378 20:00 durante la sesión se ha comportado me parece que de una manera institucional que es lo menos que se puede pedir por lo menos a un partido que se dice institucional porque que Vox no sea institucional pues ya lo sabemos que no lo es pero me ha parecido una sobreactuación que no tiene más recorrido se queda ahí

Voz 0194 20:20 venga pues superado lo que no tiene más recorrido que es la fórmula que han utilizado unos y otros para el acatamiento de la Constitución hacemos una pausa y a la vuelta volvemos con los otros momentos que han vivido en esta sesión del Congreso

Voz 20 20:35 en Volkswagen tiene

Voz 21 20:36 es una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte que no cabe dice oferta financiado con los años cincuenta comisión y apertura del tres por ciento de quinientos cincuenta y cuatro euros entrado ochocientos de dicho continente siete euros timbas coma cincuenta y nueve coma noventa y siete final de doce mil ochocientos ochenta y siete con sesenta y siete euros conoció el siete de mayo de dos mil diecinueve aparte que cabe dice que sólo en mayo puedes conseguir un que igual por doscientos veintinueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años

Voz 1 21:04 hola qué tal estás

Voz 22 21:06 muy preocupada mi negocio no está yendo

Voz 1971 21:08 como esperaba

Voz 23 21:11 desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 9 21:13 toda la ciudad me conoce estos son no parar amistoso

Voz 23 21:17 deberíais probarlo es fácil rápido y económico dedicarse al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 16 21:23 entre ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta bien ser publicidad punto es

Voz 24 21:31 sí sí

Voz 1 21:38 a la Comunidad veinticinco escucha opina en Hora veinticinco

Voz 5 21:47 ser los primeros no es una prioridad esta semana esté rodando mis últimas escenas de Cuéntame aquí horas colgado esto me debían de ser las tres menos cuarto menos cuarto hay pocos que las mejores respuestas están en las segundas preguntas pregunta una alumna pero profe Tucker

Voz 0194 22:06 es que algún día vamos a mejorar

Voz 5 22:08 para mí es un alzó la respuesta muy profesora tengo que dejar que los sentimientos afloren con naturalidad estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo poner el verbo conversar por encima de entrevistar que te recuerden como buena persona es bagaje suficiente yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario discrepar sin miedo al contrincante puede discrepar contigo que lo cual es muy sanos mismo ya había anoche vuelven Rapsodia encantada o si le ha gustado mucho

Voz 0194 22:40 es importante

Voz 7 22:43 lo mismo

Voz 5 22:45 habla de ventanas Frantino saca el apoyo de las TIC

Voz 7 22:49 la séptima temporada con

Voz 0485 22:58 un buen Gemma pisó lo fregado que me enteré yo padres veces cuando usted fíjate publicidad estamos rompiendo estereotipos repito que me pisa los fregado yo no he sido padre se la juró como que unos y no voy a pedir es bar no es ocasión manifiesta padre como que no que no no es un ataque prometedor pero Sabina voy a tuya pero las huellas interpretable padre ahí no entra al bar jamás de proceso de Carrusel deportivo un carrusel esa boquita padre Carrusel deportivo uniendo las familias desde mil novecientos cincuenta y dos ya antes

Voz 25 23:30 con las

Voz 11 23:34 más lo que pase

Voz 26 23:40 aburrido de tus gafas es hora de cambiar reanuda este con General Óptica ahora tienes todas esas gafas graduadas con un treinta por ciento de descuento disputas las gafas de sol también con un treinta por ciento así es el plan renove ven estrene vestido al mejor precio y renueva de General Óptica

Voz 27 24:01 abrir las facturas de la luz y no entender nada lo normal sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 28 24:08 por eso en Lucerna dejamos de hacerlo normal para hacer algo mucho más honesto ofrecer luz a precio de coste entre el luciera punto es y que la factura de la luz no te quite el sueño luz

Voz 2 24:22 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cinco asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido fe mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ti siendo ilusión buenas noches que recuerda con los ojos de la ONCE la ilusión

Voz 29 24:57 cadena SER Hora veinte

Voz 3 25:04 Ángels Barceló ya en la tertulia Carlos Cué

Voz 0194 25:07 Carmen del Riego Victoria Lafora la bronca del final del pleno en el momento del acatamiento a la Constitución que es lo que analizábamos antes de la publicidad puede que esté entre lo más significativo del día pero lo de hoy no era el final de nada es al revés hoy empezaba la legislatura

Voz 1071 25:20 a preguntas pues qué es lo que va a pasar a partir de ahora ahora se pone en marcha eso que se llama la maquinaria bate tiene que verse mañana con el Rey los partidos tienen que formar sus grupos que decidir también donde se van a sentar lo de hoy ya no va a volver a pasar y luego la mesa tiene que tomar una decisión sobre los presos si suspende o no al Gobierno le caben pocas dudas sobre el que tiene que ser así

Voz 0809 25:42 en la suspensión es obvia evidente en el Reglamento del Congreso de los Diputados está claramente ese supuesto contemplado pero es que es más es que hay un auto que indica que están en una situación en la que no pueden ejercer su su función la función para la que han sido elegirlos

Voz 1071 26:01 eso es lo que decía Carmen Calvo esta mañana aquí en la SER en el programa especial que ha hecho hoy por hoy desde el Congreso que es donde Pepa le he preguntado también a Pablo

Voz 30 26:08 estas en la Mesa del Congreso habrá que cumplir la ley lo que diga el Tribunal Supremo Il lo que digan los informes de los letrados es decir los miembros de la Mesa del Congreso no pueden incumplir la ley dicho eso de opiniones que tienen que poder trabajar como diputados pero yo no puedo pedir a mí vicepresidenta y a mi secretario en la Mesa que no cumplan la ley

Voz 0194 26:28 ah no parece bastante claro que el Congreso va a suspender a los presos José María Patiño buenas noches hola muy buenas noches oye pero no se lo toma con toda la prisa que quiere la oposición

Voz 1108 26:40 no no estilo de Meritxell Batet se impone con la sobriedad de su voz pero la firmeza de sus argumentos y ella misma ha puesto su agenda no ha impedido que se la pusiera a los demás lo primero ha dicho es ver al Rey mañana en la Zarzuela para informarle del pleno de hoy de los pasos a dar en los próximos días después bate no ha podido ser más clara tiene muchos informes encima del escritorio en estas momentazo

Voz 0818 27:04 ya ni siquiera me me sentado en una en una mesa allí en una silla para para ver todos los temas pendientes que tenemos por delante y por tanto pues abordaremos en esta primera mesa desde luego todos aquellas cuestiones que que sean que sean necesarias desde el punto de vista logístico desde el punto de vista de decisiones de funcionamiento normal de la Cámara

Voz 1108 27:25 se refería bate de Angers a una mesa quizá la semana que viene previsiblemente el martes que no sólo deberá estudiar ese informe que debe encargarse antes a los letrados sobre la interpretación del artículo veinte uno dos del Reglamento del Congreso sino en la que con los grupos ya constituidos como decías Sastre se distribuyan a disposición de en el hemiciclo comience el reparto de las comisiones con sus correspondientes mesas

Voz 0194 27:48 de momento Patiño el discurso de Meritxell Batet ha sido yo diría el contrapunto de la jornada no con ese llamamiento

Voz 1971 27:54 a una política de altura que tengan cuenta Ali

Voz 0194 27:57 pero al adversario

Voz 1108 27:59 nueva muestra quizá de ese carácter debate tal que no referimos un discurso breve pero consistente en el que ha hecho un llamamiento a sus señorías a respetar y cuidar el poder legislativo porque como diputados argumentado somos los más interesados un Parlamento plural que refleje una España diversa que ningún diputado ni grupo debe hacer su patrimonio ni

Voz 4 28:19 bueno de nosotros individualmente ninguno de nuestros partidos por sí solo representa en exclusiva a España ni a ninguno de sus territorios ni a la voluntad de toda la ciudadanía cada uno de nosotros somos del pueblo pero ninguno somos el pueblo

Voz 1108 28:39 un pueblo cuya máxima representación ha hecho bate en el Congreso se alcanza con el máximo consenso

Voz 4 28:46 sólo cuando el Congreso habla con voz unánime deberíamos decir ya aún con cautela que expresa la voluntad del pueblo de todo el pueblo sólo cuando habla desde un amplio consenso podemos afirmar que nos acercamos a esa aspiración

Voz 1108 29:03 Batet ha defendido la Constitución como un gran pacto de convivencia que se debe mejorar para las generaciones futuras ya querido tener un último detalle dando las gracias en las lenguas cooficiales de España

Voz 3 29:15 molduras gracias muchas gracias señorías gracias Padilla

Voz 2 29:25 año tras tanto en el Senado

Voz 1071 29:28 las cosas han sido digamos poco más fáciles y eso tiene que ver claro con la mayoría absoluta del Partido Socialista allí

Voz 31 29:34 blancos ochenta y cuatro nulos quince se tiene en mente señora doña junto con once votos perdimos ellos don Manuel Cruz ciento cuarenta votos habiendo obtenido mayoría absoluta queda elegido como presidente

Voz 32 29:51 señorías estoy seguro que gran parte de la solución a la situación territorial de España dependerá de lo que seamos capaces de hacer en esta Cámara durante estos cuatro años seamos todas y todos conscientes del momento que inauguramos aquí y ahora

Voz 0194 30:11 las ha sido el mensaje del nuevo presidente en el Senado ha estado Javier Carrera buenas noches

Voz 14 30:15 qué tal buenas noches una sesión más tranquilo

Voz 0194 30:18 Illa y con un mensaje de fondo del presidente sobre el problema territorial

Voz 0378 30:21 sí

Voz 0866 30:22 sí un mensaje de fondo porque el nuevo presidente de la Cámara Alta como buen filósofo no lanza soluciones mágicas sino reflexiones preguntas abiertas para aquel que quiera recogerlas para empezar con una crítica velada a los políticos a todos por el debilitamiento de las instituciones en los últimos años y sus consecuencias en la actualidad

Voz 32 30:41 no lo sufren en exclusiva uno u otro partido una u otra administración las que se resienten son la convivencia la estabilidad y la salud de nuestra democracia

Voz 0866 30:54 un primer toque de atención conexos a la situación en Cataluña para luego mostrar la mano tendida a todas las formaciones eso sí dentro de la Constitución

Voz 0458 31:03 desde la palabra y el respeto

Voz 32 31:05 lo constitucional todas las ideas y proyectos políticos son legítimos quiere

Voz 0866 31:11 Manuel Cruz Ángels un Senado que sirva de verdad para afrontar la cuestión territorial no esperara a la reforma largamente demandada y para ello hace desde ya un llamamiento al diez al diálogo censurando las posiciones inmovilistas

Voz 32 31:24 porque honestamente importa más el punto de destino el consenso al que podamos llegar que la negativa implícita en el punto de partida en el que se ubica cada cual

Voz 0866 31:37 todo en una sesión como decíais más tranquila que la del Congreso eso sí marcada también por los juramentos de los senadores de Esquerra Republicana Cat intervenía el nuevo presidente para pedir silencio a la bancada popular por la presencia también del líder independentista en prisión Raül Romeva que buscaba al inicio saludo con Manuel Cruz

Voz 14 31:54 días después como Rafael Hernando nuevos

Voz 0866 31:57 el letargo de la mesa chafado a su intervención anchas para acatar la Constitución interrumpiendo le con la llamada al siguiente parlamentar

Voz 0194 32:04 gracias Javier hasta luego hablaremos de de los dos discursos que con el ruido del del pataleo que tú no es decías antes Cué en la radio suena como suena que ya es mucho pero que ahí es tremebundo porque es verdad que en el hemiciclo que es mucho más pequeño de lo que aparenta se oye todo muchísimo más a mí los dos discursos tanto el de Meritxell Batet como el de Manuel Cobo han padecido un remanso de paz en medio de todo eso haremos a ellos pero antes la presión de la oposición Carlos para que tome una decisión sobre la suspensión para que la mesa el Congreso tuve una decisión sobre la suspensión de los diputados encarcelados Meritxell Batet que marca los tiempos

Voz 14 32:42 sí Meritxell Batet es sobre todo porque tiene una mayoría clara pero no nos olvidemos evidentemente aquí los números le dan al PSOE y los números en la mesa van a ser cinco cuatro sistemáticamente pero la oposición ha dejado clarísimo y desde el primer minuto Batet ha hecho ese discurso y al terminar ese discurso ni le han aplaudido lo sea en la mayoría de los diputados de PP Ciudadanos no han aplaudido el discurso de la presidenta el nombramiento el nombramiento de toda la mesa así ni siquiera ha habido momentos en los que ni siquiera aplaudían los nombramientos de algunos por ejemplo de Podemos

Voz 0194 33:14 el secretario de Podemos no aplaudió de osea

Voz 14 33:16 no había ambiente de consenso para nada en la Cámara hoy le han dejado clarísimo que no le van a apoyar en nada y ese es el mensaje que recibió presidente del Gobierno cuando se reunió con Rivera y se reunió con Pablo Casado y el sabe perfectamente que hubo grandes alabanzas y grandes mensajes de grandes acuerdos de Estado él sabe perfectamente que esta va a ser no va a ser una legislatura de es va a ser una legislatura de intentar aprobar con esos ciento setenta y cinco de hoy que ya veremos si se consolida no no o van bajando porque Coalición Canaria vamos a ver qué pasa si se baja de seiscientos setenta y cinco pero la mesa va a ser cinco cuatro yo creo que lo de hoy estamos viendo que esto de los presos también muy probablemente se tomará una decisión que no apoyarán PP PP y Ciudadanos C's exigen que se decida ya que si decidiera hoy mismo icónica cuando

Voz 0194 34:04 pero cuando se decida lo decía Carmen Calvo lo decía la vicepresidenta señalaba la suspensión la vicepresidencia

Voz 14 34:10 la suspensión no no sé lo que entiendo

Voz 0194 34:13 extraños si es así que toda la mesa no votara en mismos sí

Voz 14 34:16 te quiero decir ya ya veremos se acaba se acaba votando pero pueden perfectamente porque no se ha hecho antes no se ha hecho a la velocidad quiero decir que

Voz 0194 34:22 sí sí sí sí soy tendrán pero no sé lo que se ha acabado

Voz 14 34:24 tanto porque no está decidido ni mucho menos pero lo que sí creo que hoy ha dejado clarísimo es que esto no se van a poner de acuerdo ni en las cosas más pequeñas las cosas más pequeñas ya digo es el propio discurso de Baser debatir ya hoy Batet en los pasillos del Congreso el Ciudadanos ya la estaba desautorizando diciendo que lo que ha hecho es un desastre que demuestra que que no vale como presidenta es que no ha tenido ni media hora de no es que cien días no ha tenido ni media hora esto va a ser así sistemáticamente una oposición dura porque además hay una guerra dentro de la derecha fortísima y eso mueve y además está Vox con lo cual mueve hacia una posición dura

Voz 1971 35:00 a mí me pagaría el discurso de Batet impecable pero absolutamente impecable además ha tenido mucha gracia porque ten en cuenta que el sesenta y cinco por ciento del hemiciclo los nuevo vienen ya con las malas mañas el han hecho nunca la número de diputados La mala educación de no escuchar lo que decía la que acababan de nombrar presidente al Congreso con los teléfonos merecido mucho la atención pero vamos a ver osea tú te ha nombrado diputado pastar allí chateando con la novia chico tan nombrado pastar escuchando lo que dice la señora que va a mar presidirá la legislatura y luego otra cosa y el toque irónico que ha dicho que ha hablado de cuál debe ser el la forma de expresarse de los diputados y les ha recordado que cuando se pueda pues podría la brillantez siempre es una cosa que visten muy bien entonces a mí me ha aparecido como un ligero aguijón lazo a la oratoria parlamentaria hay otra también que es es significativo la Mesa del Senado de las que no hemos hablado porque claro el Senado siempre es como sacarle porque tiene el partido

Voz 0194 36:07 socialista mayoría absoluta con lo cual la sesión ha sido un poco más

Voz 1971 36:09 quién no pero la Mesa del Senado se había llegado a un acuerdo para que fueran osea que el PSOE estuviera exactamente herido por la mitad el PSOE tuviera tres y los demás se repartieran no los los otros pues no es momento apelando a que el PP se abstuvo en la el nombramiento de Iceta en el Parlament de Cataluña ha decidido que cuatro el PSOE dos el PP PNV con lo que tiene mayoría absoluta en también en la mesa los es bueno pues esto es muy curioso porque se ha decidido hoy sea cambia hoy sobre la marcha entonces ya empezamos a marcar distancias a poner límites no sé yo creo que Batet va a ser una magnífica presidenta del Congreso

Voz 0378 36:55 yo creo que ya fue una magnífica vicepresidenta del Congreso y eso que lleva es importante para poder dirigir la Cámara iraquí que no se crea Vox que va a poder estar pateando porque Meritxell Batet les llamará tres veces al orden y les expulsará a todos sin que le tiemble sin que le tiemble la voz sobre las suspensiones que me parece un debate tan absurdo que que que solamente puedo entender todos los movimientos que ha habido por parte de Rivera por parte esta vez sí una vez acabado el pleno por parte de Casado ir por parte de Boss como sobre actuaciones para ver quién es el que es más español con esa españolidad que ellos entienden que no tiene nada que ver con lo que la mayoría de los ciudadanos españoles entienden porra por defender a España sí sí no no no más de un minuto a leer la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya el Reglamento del Congreso verían que solamente puede haber una solución que es que queden suspendidos no les pido ni siquiera que el auto del Supremo que lo dice también iba bien clarito con lo que no sé de qué estamos hablando lo mismo Carmen ayer lo comentaba

Voz 0194 38:17 Nos que decía creo que era Vallespín que decía no o Gonzalo Velasco no no valen atajos lo mismo que cuando hablan de la aplicación del ciento cincuenta y cinco

Voz 0378 38:25 ese no no estoy totalmente de acuerdo es decir yo se lo he preguntado varias veces

Voz 0194 38:30 os pido que voluntariamente los procedimientos

Voz 0378 38:33 yo le he preguntado en ruedas de prensa varias veces a Casado pero antes de aplicar el ciento cincuenta y cinco usted tiene que hacer un requerimiento al presidente de de al que le va a aplicar el ciento cincuenta y cinco para que cambie su actitud y rectifique que él le va a pedir que rectifique porque será algo concreto no que es que sea bueno y benéfico que desea la Constitución de mil ochocientos con lo que me parece que es una sobreactuación que no nos lleva a ningún lado nada más que para entretenernos en debate bien es verdad que la Mesa del Congreso y ha sido muy significativas las acciones que habéis puesto de Pablo Iglesias la Mesa del Congreso la presidenta y los vicepresidentes sobre todo que no son de PP y de Ciudadanos pedirán informes todos los informes del mundo para tener una justificación que Casado a mi me gustaría que pudieran estar aquí pero la ley hay que cumplirla bueno pues la ley dice que no pueden estar aquí que que hoy tenían que ir pero que una vez que sean diputados es cuando pierden su condición por estar procesados en prisión preventiva hay procesó por un delito de rebelión respecto a la legislatura a mí me gustó mucho los dos discursos el debate Turiel de Yell de Manuel Cruz debaten me ha gustado mucho las llamadas al diálogo la institucionalidad que que ha demostrado pero eran muy parecidos a los que hacía Ana Pastor también siempre con llamadas al diálogo al al a los que hacía Jesús Posada a los que hacía Patxi López y luego al final pues dos partidos son otra cosa yo lo único que confío es en que después del domingo

Voz 0194 40:22 ya me todo ya habrán otro panorama político nueve

Voz 0378 40:25 ese han habrá otro panorama político después de la sentencia del proceso entraremos en también en otra etapa en otra etapa política y sobre todo después de ese momento quedarán tres años prácticamente no cuatro porque nos queda todavía un un camino hasta tener la sentencia en la que no va a haber elecciones

Voz 1971 40:50 eso es imposible Carme que sonoras en catalán

Voz 2 40:52 en Cataluña y el País más largo pero las catalán

Voz 0194 40:59 sobre sobre la sobre la legislatura que no se espera tú has puesto que la cifra sobre la mesa Carlos son esos ciento setenta y cinco es que era tan claro ha sido tan evidente se ciento setenta y cinco ese escaño ese voto que falta para la mayoría absoluta que iba a ser un deba sudar

Voz 14 41:16 eso fue la noche eso fue la noche electoral no todos lo estábamos viendo estamos viendo las más porque además bailó bastante hubo varios escaños que bailaron varios escaños que también el PSOE podía haber perdido o que podía haber ganado por muy poco esto es lo que te demuestra cuando decíamos en la campaña electoral señores que esto de verdad va de uno a dos tres escaños cambia todo bueno hubo una movilización de voto masivo porque la gente se tomó muy en serio que eso podía pasar pero bueno la carambola quiso que le faltara sólo uno y uno va a ser definitivo aún así hoy ha demostrado que se puede es que puede salir en segunda votación yo creo que lo más probable es que Sánchez salga con este mismo número o vamos a ver Coalición Canaria insisto vamos a ver qué pasa el domingo puede ser puede ser algo menos pero con la abstención de Esquerra Republicana creo que es el escenario más prueba más probable hoy sean han votado nulo lo que se espera es que más adelante se abstengan en cualquier caso evidentemente ciento setenta y cinco ni cientos desde entonces no es el número ideal porque hay un montón de cosas que hay que hacer un montón algunas cosas que hay que hacer más mayoría absoluta como las leyes orgánicas osea no evidentemente todo el mundo quiere setecientos setenta y seis no lo tienen pero yo creo que van a tirar adelante con con lo que tienen porque no hay mayoría alternativa

Voz 0194 42:22 pero vamos a ver qué puede pasar

Voz 1971 42:25 los si al final resulta que los cuatro que van a ser suspendidos no no nombran uno sucesores a unos que corra la lista porque si es así la mayoría absoluta baja

Voz 33 42:36 en todo caso otra paralela

Voz 14 42:38 a lo que baje la relativa

Voz 33 42:41 llamen a la normativa a la mayoría

Voz 1971 42:43 la diva con lo que sería muy cómodo para Pedro Sánchez yo creo que en el fondo el PSOE está con los dedos cruzados

Voz 14 42:49 es que no pero bueno no puede cambiar en cualquier momento es una decir eso deja

Voz 1971 42:53 habló de la investidura si la investidura yo creo que

Voz 14 42:55 nadie en los pasillos del Congreso cuando hablas con todos los sectores nadie se plantea realmente en serio que haya dado la posibilidad a un escenario de que de que Sánchez no salga en segunda votación no en primera mi investidura está prácticamente hecha costará un montón que amontona habrá negociaciones pero está prácticamente hecha pero es que no hay sólo hay que hacer una clara clara hay que cambiar un montón de leyes Se supone que Sánchez viene había propuesto ocho grandes proyectos como grandes pactos de Estado pero que seguramente si lo quiere hacer los tendrá que votar con este bloque no creo que el ciudadanos le vaya a votar una reforma educativa Sánchez

Voz 0378 43:28 bueno yo que yo destacaría es que son ciento setenta y cinco diputados sin ningún nacionalista eh

Voz 19 43:37 sin ningún nacional el PNV pierdan me refería Charlene digo ningún independentismo sin ningún intérprete

Voz 0378 43:44 ante esta efectivamente con un añadido que por primera vez no hay ningún representante nacionalista en la Mesa del Congreso a esa es la la venta en las concesiones al al independentismo que ha hecho hasta ahora qué ha hecho hasta ahora Pedro Sánchez que no le han apoyado en sus candidatos a la mesa y que no ha cedido ningún ningún puesto en la mesa a los independentistas ni a los nacionalistas porque los nacionalistas del Congreso digo porque en el Senado se les ha cedido pero seguramente porque los los nacionalistas vascos tampoco yo creo que hoy se ha visto perfectamente que tiene asegurada la investidura Coalición Canaria no va a apoyar a un Pedro Sánchez que tenga un acuerdo con Podemos con lo que se quedarán ciento setenta y cuatro pero si quitas de los ciento setenta y seis los cuatro claras son ciento setenta a la mayoría lo que quiere lo que no la la Xunta con lo que lo tiene garantizado para la las leyes orgánicas que decía Carlos es que me parece tan importante en las leyes orgánicas que son desarrollo constitucional que no las puede o no pueden salir adelante sólo con una parte muy concreta de la Cámara que necesita de de acuerdos entre no sé si conciudadanos no sí sí sí

Voz 0194 45:18 se tienen que cambiar las cosas bueno pero es que ahora mismo mucho tienen

Voz 0378 45:22 pero si no merecería que se que se cambiara porque todo lo que he hecho hasta ahora la mayoría de las leyes orgánicas que se han hecho hasta ahora han sido con ese consenso

Voz 0194 45:33 hora veinticinco

Voz 20 45:37 no importa si juegas por los tres

Voz 9 45:38 no hay cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario en la paga de la ONCE colaboran para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas caballo no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo el diario ya paga de lounge que a ti qué te importa

Voz 5 46:04 todos me parecía interesante y me parece creíble y me parece

Voz 2 46:10 estremecedor lo lo que cuenta no me gusta algo lo cual no quiere decir mucho Carlos Boyero todos los miércoles en La Ventana con las Francino en la SER

Voz 1 46:35 únete a la Comunidad veinticinco de escucha opina en Hora veinticinco ves que Larguero de la Cadena SER

Voz 9 46:44 todas las opiniones seamos capaces de opinar sin perderle el respeto sobre todo a la autoridad campo

Voz 7 46:52 bueno claro clarísimo señaló justo a Mitrovica hábito yo tengo muchas dudas verdad piano peligroso

Voz 9 46:59 ha habido falta piadoso y con el que creo que es falta dentro de dentro de los dentro del campo El Vestuario y Sebastopol yo lo que digo es lo que dice él va para mi falta de ejemplo de Mc Cain

Voz 7 47:12 sí hombre

Voz 0194 47:29 vale día ahora no acabaría

Voz 34 47:35 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la pida moderna con David Broncano yo tenía tenía los monólogo pero ya lo de mañana o no los nadie ahí siguen los también en Cadena Ser punto com nuestra esto no radica en la Cadena Ser

Voz 2 47:54 ser claros es bueno no andar con rodeos es bueno tener algo que decir tenemos mucho de lo que habla

Voz 0194 48:02 esta mañana es bueno

Voz 9 48:05 descubre lo bueno de despertar informados cara mañana por hoy muy buenos días con Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 1645 48:12 también en Cadena Ser punto com y nuestra

Voz 0809 48:15 para llevar una vida sana no basta con alimentarse bien que es verdad la cerveza no tiene muchas kilocalorías pero el problema es que no solamente nos está aportando kilocalorías que son kilo calorías vacías que prácticamente no tienen nutrientes sino que además detiene la combustión no el gasto de las grasas y de los hidratos de cables

Voz 35 48:30 ni tampoco hacer deporte a cualquier precio hay que estar en forma para poder correr no corre para estar en forma cuando cuidarse es el objetivo en Be Ok Nos gusta tomarnos lo con

Voz 36 48:40 hay un plato que como si fuera la aldea gala de Astérix no existe

Voz 1645 48:45 o de Hawai el pope como te decía

Voz 35 48:48 los disponible cada dos semanas en Cadena Ser punto com plataformas digitales

Voz 9 48:57 todavía no has visto el vídeo de la gimnasta perfecta SAP es que ha vuelto a repetir su atlética pero dice que no usas la toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 11 49:17 se cuenta con las eh

Voz 2 49:23 vas

Voz 11 49:25 paz

Voz 27 49:37 abrir las facturas de la luz y no entender nada es normal sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 28 49:43 en Lucerna sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es y descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz luz

Voz 29 49:57 C cabinas ser pobres

Voz 9 50:02 veinticinco

Voz 19 50:05 Marcelo la tertulia Carlos Cué Carmen del Riego Victoria Lafora hay un ratito sentado aquí con nosotros también Manu Carreño director del Larguero buenas noches

Voz 0458 50:14 Jersey compañía con qué vais hoy porque yo ya cuando sacan

Voz 19 50:16 a la Liga y todo eso yo ya no sé si el mercado se vende se compra no pagados no me he visto antes aquí una tele puesta que está jugando al Atlético de Madrid y eso cuando Griezmann persiste ya no es el Atlético de Madrid bueno sigue siéndolo hasta el treinta y hasta que no venga míster

Voz 0458 50:29 quizá la cláusula de ciento veinte millones el uno

Voz 0194 50:33 Julio que le he visto ahí pensé que era una repetición de un partido

Voz 0458 50:35 no era un amistoso en Israel que además ha marcado Griezmann

Voz 14 50:38 a lo último gol como rojiblanco marcado de penalti ha perdido

Voz 0458 50:40 digo de uno se ha lesionado Costa vamos a hablar de eso de las declaraciones que ha hecho Bale que ha dicho que los futbolistas son como robots

Voz 37 50:46 porque no se iban a todas partes comen suben al autobús

Voz 0458 50:51 tiene que estar tal sitio tiene que el partido ha dicho que no es como los jugadores de golf o de tenis que ellos pueden gestionar su vida deportiva de otra manera no sé si buena tú

Voz 0194 50:59 dos poner algo de optimismo supongo que el mucho una pues ante otras dos no aprenden a hablar castellano sí

Voz 0458 51:04 eh en cinco años podría haber puesto algo designó la verdad que habría que hablar un día de los británicos que han venido al fútbol español y ninguno de ellos hemos tenido la suerte de que hayan o al menos en la en la intimidó han hecho pues el uno

Voz 0194 51:15 el último fue Michael Robinson bueno en está aprendiendo

Voz 0458 51:18 no progresa adecuadamente además hemos hablado con un entrenador de Primera División el pito largo que ha dejado el Alavés veremos a ver cuál es su próximo destino

Voz 37 51:29 hay un conflicto político bélico que impide a un jugador