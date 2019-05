Hora 25 (21/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0806 00:00 Pedro Sánchez pero ellos aseguran que hay opciones en la segunda votación nos emplazan a la semana que viene en que que viene creen que ahí severa todo con más claridad hay un tema en el que no se pillan los dedos ahora pero que vistos los números de hoy no es una cuestión baladí lo comentabais antes en la tertulia es que si los políticos Cata planes que están en pleno juicio oral van a conservar o no las actas son suspendidos en el en principio Junqueras renunciaría para quedarse con el escaño de eurodiputado si los otros tres no lo hacen estarán ausentes en la investidura y el PSOE Unidos Podemos Compromís PNV y los regionalistas cántabros sumarían ciento setenta y tres síes frente a ciento setenta y dos no es de PP Ciudadanos los Vox Navarra Suma Junts per Catalunya Esquerra Republicana Bildu pero sus per Cataluña con tres ausencias así que serían ciento setenta y dos no es ciento setenta y tres síes esos son los números en función de lo que ocurra con los escaños de los políticos independentistas y por supuesto también en el PSOE la Moncloa están Espert cuando a ver cómo queda definido el mapa político después del domingo que viene a partir de ahí fuentes de Ferraz aseguran que la dirección federal quiere tomar partido en las negociaciones de los territorios que quieren pilotar el proceso en ayuntamientos y comunidades autónomas para controlar los detalles conectar unas negociaciones con otras en definitiva ver qué intercambio de cromos pueden hacer sobre todo en plazas importantes como los ayuntamientos de Barcelona o de Madrid dejarán para el final la investidura de Pedro Sánchez

Voz 0194 01:36 la otra imagen con carga política más sido ese encuentro breve entre Oriol Junquera así Pedro Sánchez Junqueras lo ha buscado al final se ha cruzado lo contaban ahora entre Sastre y Oscar muy pocas palabras pero bueno algo se han dicho Junqueras Sanz

Voz 0806 01:51 si realmente el Gobierno de dice que que se ha producido un contacto por pura cortesía parlamentaria Junquera esa buscada a Sánchez en un par de ocasiones en la primera se dieron la mano pero no cruzaron palabras en la segunda así en las imágenes se ve claramente que Pedro Sánchez le pregunta cómo estás Junqueras según el PSOE Le comenta tenemos que hablar ya a partir de ahí hay versiones variadas en Ferraz aseguran que Sánchez responde como hace siempre que es que se puede hablar dentro de la Constitución y de la ley ahí es donde ha querido poner el acento el PSOE mientras que las redes sociales el Partido Popular está usando un no te preocupes que pronunció el presidente no lo niegan en La Moncloa pero le quitan relevancia política este tema porque aseguran que estaba respondiendo a un comentario del líder de Esquerra Republicana sobre si le incomodaba que le saludara como era previsible cada uno utiliza esa imagen según su conveniencia aunque en el Gobierno como decimos le restan importancia

Voz 0194 02:45 gracias Inma operativas

Voz 1 02:48 hoy Pedro esa mesa de producción ahí decía que no les resta importancia del Partido Popular le a toda la importancia hablaba ya Inma que afrontaba que se ha hecho en redes sociales hace ahora un poquito menos de una hora

Voz 1715 03:00 el líder del Partido Popular ha emitido este tuit con el momento del vídeo justo el momento en el que Pedro Sánchez que además en ese vídeo se ralentice hace un zoom para que se lean los labios el no te preocupes el texto de Pablo Casado dice Sánchez le he dicho Juncker as preso por dar un golpe al Estado no te preocupa pues después de que éste le dijese tenemos que hablar hice pregunta Pablo Casado se estará refiriendo al indulto que le va a dar a cambio de sus votos en la investidura eso es lo que oculta a los españoles para el veintiséis cm te sea mensaje del líder

Voz 0194 03:33 interpretación que hace el Partido Popular que hace el líder del Partido Popular Pablo Casado delante de esa conversación entre Junquera si Sánchez estaba el diputado del PSC que en realidad hoy era el hombre que estaba en medio de todas partes porque en ese momento no estaba en su escaño pero sí estaba de pie justo delante de del Banco del Banco del de los ministros Blanco del Gobierno José Zaragoza muy buenas noches bueno usted ha oído lo que han dicho es yunquera si Sánchez

Voz 2 03:58 lo saludo entre dos personas que que les ha gustado y que cota educación que el presidente contestaba una cosa vamos de de de relación normal entre personas educadas pero yo tengo una conversación política nada que pueda aparecer como tantas otras por lo bien que coincides con gente piensa de manera diferente de carretes y esa es la fuerza que había tenido la el pleno de hoy que la fuerza de la democracia que junta gente de pensamientos educación su capaces de de compartir los jugadores de aceptarse juntos pensé de manera muy esto es de la época de Gobierno que ha respondido amablemente a al que yo quiero

Voz 0194 04:44 pero acaba de escuchar a usted la interpretación que hace Pablo Casado

Voz 2 04:47 bueno Pablo Casado de record que es el que eso quiere vírico de novecientos ochocientos cincuenta leer la lista de algo casado con Isabel Díaz Ayuso en esto de México bueno pero no claro yo entiendo que hay para para el Partido Popular se hacía muy complicado eran sesenta y siete diputados restaron ahí poco reconocidos en su lugar el político y más grande ellos están descolocados como siempre parte hablar en esta huida hacia adelante intentó decirla la gorra osito no les queda más que manipular y decir cosas que no son ciertas la modera estamos acostumbrados estaban de hacer política en el Parlament de Cataluña cuando los independentistas va en contra de no hay cierta como senador el PP no estuvieron es decir no tengo ningún problema en votar como senadores a los independentistas usted sabe que paralela Catalunya los diputados de Ciudadanos y dos diputados el PP votaron a favor de Valencia como senadores de los independentistas en cambio sea estuvieron en defender los derechos unos nosotros entonces esto es una Senado esto que es que no se preocupen van a decir es la la la de la política que en la que ha caído PP Iker esta lleva democrática es decir de aquellos polvos estos lodos

Voz 0194 06:03 luego señor Zaragoza está ese escaño que ha elegido usted para sentarse de cosos de ya llegaba de casa con esa idea Oslo ha encontrado

Voz 2 06:12 ah pues mire yo estaba cuando me ha llamado a Vox han nuestra escaños ayer dos etapas estrictas el concepto siempre y desde que hay democracia recién podemos estar sentado ahí irracional que aún no hayan oído hace allí contra que aunque porque se habían acampado en aquella zona de duración toman José soy yo estaba ahí entretenidos entonces dirigido he visto que había

Voz 0194 06:36 no

Voz 2 06:38 la que te ellos han tensado mucho que que antes aquí no dice pues también lo estamos aquí no hay escaños asignados no expuestos fotos aquí no dice sí pero bueno es que estaba que nosotros bueno estoy yo si lo que quería evitar el petróleo democrático que intenta hacerle Vox ha presente algo que no ocupando los escaños que habitualmente está bodas arquitecto hacer controles yo creo que queda claro que esas son las batallas democráticas lo que números cuarta tras con mucha educación y buenas maneras pues demostrar que estamos aquí

Voz 0194 07:12 de todos Mantero nuestra posición de todas formas es momentos de tensión que me dice usted al principio de que haces tú aquí etc etc luego yo que seguido la sesión le he visto departir tranquilamente con el señor Abascal y con enseño Espinosa de los Monteros

Voz 2 07:23 porque esa es la fuerza la democracia yo creo que la educación es bueno maneras al final hace que la gente pueda hablar y bueno estaba hablando de cosas de Intendencia les explica confirman que no tiene ni idea de nada es gente que yendo allí con cuatro consignas políticas y se ha visto después cuando santificado aporrear os escaños pero con poco conocimientos donde estaban y se explicaba cómo funcionaba genético de las votaciones las secuencias tiene que subir de darle la papeleta en fin tal cosa porque como diríamos de con una persona que conoce cómo funciona y otros que era entonces yo creo que eso es una democracia que era educación de Televison uno el pie para la creación de nuestras posiciones y un paso atrás que que representa yo he intentado evitar que hoy el auto a derecha tonalidad

Voz 0194 08:13 el culo que lo que no ha podido evitar señor Zaragoza es que aporrear a los escaños

Voz 3 08:19 no eso no es más no solamente eso lo pero también ha habido momentos que las cuentas ha observado que ha venido al abogado según aseguró ruego hace muchos años hemos estado hablando en catalán mientras quedan con estupor a las calles dos otros diputados a la conversación que teníamos han estado silenciando en todo caso también hay que reconocer y cuando venido tuya saludar porque nos conocemos pues lo mismo

Voz 0194 08:44 pues en Zaragoza diputado del PSC muchísimo que no haya atendido a esta hora de la noche de un día tan largo muchísimas gracias a vosotros hasta luego

Voz 4 08:53 todavía colea el otro Leo que él mismo lo reconoce José Zaragoza reconoce quería entro LEAR al presidente del Gobierno y al final de ese toro lidiado yo a ellos pues todavía colean

Voz 1715 09:01 dentro Leo no que el recordaba que Simancas le dice hoy están haciendo esto vamos para allá alguien en Twitter decía el que no haya sido Simancas se va a ver qué es lo más grande es más grande Josefa eso Santiago Abascal en el mitin de esta tarde que tenía en el Madrid se ha referido a una conversación que dice Santiago Abascal ha tenido precisamente con Rafael Simancas bueno más allá de los insultos que se escuchan en un segundo plano cuando Abascal mencionas Simancas Ésta es la escena son treinta segundos que ha relatado esta tarde el líder

Voz 5 09:33 el señor Simancas a que nos ha visitado rostros a partir de ella pero esto no es así porque la radiación bragueta dispuestos a domicilio del Partido Socialista es la primera vez realista darle ver contando Arico las radiales

Voz 1715 10:05 fue la reacción de Abascal en un mitin

Voz 1 10:08 esta tarde crítico no me la creo no me lo creo

Voz 0194 10:11 no te crees tú crees que está falseado esto que no estaban en un mitin

Voz 0378 10:15 no hombre no que es lo que ha contado en el mitin estoy segura que no sucedió

Voz 0194 10:19 que aparte de que Rafael Simancas nunca

Voz 0378 10:22 el presidente de la Comunidad de Madrid ya hubiera querido

Voz 1 10:25 mira que hubiéramos querido todos los años de la vida

Voz 0378 10:29 aquel episodio que impidió que tenían los votos fuera presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 0194 10:34 pues lo diga vas conociendo conociendo

Voz 0378 10:37 va a Rafael Simancas y con el antecedente que hubo en la anterior legislatura en la que podemos protestó porque les habían quitado sus sitios Illes dijeron oiga que es que no hay sitios asignado asignados no me creo que Rafael Simancas haya ido a decir lo que sí en esta legislatura ver todo ahí porque es es que es mentira es que no puede ir por ahí porque la semana que viene es asignan los espacios para para los grupos luego no ha podido decir Rafa Simancas eso pero

Voz 1971 11:10 en cualquier caso sea teniendo en cuenta que la mayoría que tienen en la Mesa del Congreso que es la que asigna los los asientos y los escaños irreal

Voz 0194 11:18 vas tú muy bien Carmen del día

Voz 1971 11:21 del año pasado porque querían mandar a Podemos al gallinero que montar

Voz 0378 11:25 no una al día de la Constitución que también ellos fueron al lugar donde la anterior legislatura había no habían estado y se encontraron con que no recuerda quién era el Niper pero eran

Voz 1 11:37 como había hecho el reparto sabía mandar gallinero montaron una del demonio que al final tuvo el PSOE que dejarle su bancada de subirlos los diputados para arriba pero que ahora en este momento Vox va a acabar al gallinero vamos lo tengo más claro los independentistas perdón los de Esquerra Republicana de Cataluña muy posible no me parece bien no me parecería lógico pues ya ya te digo no estando en la mesa ya veremos

Voz 6 12:01 hoy es lo que es hoy es lo que se rumoreaba en en el Congreso para que acabarían pero es verdad me parece que son muchos pero pero todo todo es posible lo que lo que está clarísimo es que ellos son expertos le o sea ellos van a tratar de hablar porque evidentemente ellos necesitan destacarse por algo es que hay tres partidos en la derecha ahora mismo y hay cosas en las que no se pueden destacar porque la posición política muchas cosas va a ser similar lo que se tiene ellos intentan destacarse en esto de todos los trofeos de todas las cosas raras que han dicho soy la más rara es cuando han dicho que es que ellos pensaban que esos escaños eran del PP usted aquel que pensar que que ridículo evidentemente pensar que hay hay personas hay como el propio Santiago Abascal que es política desde los diecinueve años Isabel que en todos los parlamentos del mundo no han en español a la izquierda se sienta la izquierda sienta la derecha esos bastante básico pero que han llegado a decir que no que Gil creíamos que estos escaños eran los del PP

Voz 1 12:55 yo no soy no sea no sólo estaba en servicio que se lo entendió

Voz 6 13:01 lo otro es otra mentira porque

Voz 0378 13:03 entre los escaños entre los diputados

Voz 6 13:06 me estaba Gilad está Gil Lázaro que

Voz 0378 13:08 durante mucho ha estaba bastante

Voz 0194 13:11 Hemiciclo se ha paseado bastante formó parte de la

Voz 0378 13:13 esa pero yo quería hacer una cosa porque estamos destacando mucho este toro Leo The Boss las cosas sin embargo ha habido dentro de la excepcionalidad que suponía hoy muchísima normalidad el hecho de que Pedro Sánchez llegara a Abascal le tendieron la mano Illes saludara como algo cívico que debe hacerse me parece que es lo mejor que sepa

Voz 0194 13:36 cómo cómo ha sido de cortesía la conversación que ha mantenido con Oriol Junqueras que no puede hacer otra cosa el presidente del Gobierno saludo a además lo decía Sastre no sé dónde iban por esas escaleras porque estaban situados en el bueno sí pasando por cuando estás en el cine te vas demasiado larga para esa

Voz 6 13:53 estoy cien por cien seguro pero creo que iban a felicitar a batir

Voz 1 13:57 no porque eso que para arriba subiendo para que había que pasar por allí en algún momento

Voz 0194 14:03 tal la interpretación que haga Pablo Casado de la conversación ir jugo que le quiera sacar la oposición a esa conversación además es que nos han puesto la mano en la boca como como los futbolistas que han quedado

Voz 6 14:15 alguien se cree en serio que en cuanto podía durar quince veinte segundos

Voz 0194 14:18 la indultado que en esos Keith le falta algo sí

Voz 1 14:20 para hablar de todo

Voz 0194 14:22 con dos cosas que me quedan porque hablando del PSC hablábamos con con José Zaragoza el Constitucional admitido a trámite el recurso de este partido después de que el Parlament vetar a la designación de Miquel Iceta como senador Javier Álvarez hola de nuevo

Voz 0689 14:34 hola otra vez no toman ninguna medida cautelar no

Voz 0194 14:37 las formas no el Constitucional no ha querido

Voz 0689 14:39 entrar en ese en ese trapo dificilísimo de resolver además Si lo hubiera hecho inmediatamente porque el follón hubiera sido tremendo imaginaros que hubiera dicho que si la formación del Senado no hubiera sido posible porque habría que una nueva votación en fin lo que se ha hecho el Constitucional es considerar necesario que hay que estudiar el caso aunque no aprecie esa urgencia por suspender el acuerdo de la Mesa el Parlament la demanda plantea si es constitucional el sistema de votación elegido para la designación de un senador y los jueces han dicho que esto tiene especial trascendencia porque plantea un problema que afecta a una faceta el derecho que hasta ahora no habían tocado como miembros del Constitucional y además el asunto trasciende

Voz 6 15:21 al puro caso concreto podría tener no

Voz 0689 15:23 muchas consecuencias políticas generales

Voz 6 15:26 la decisión de los jueces desde luego

Voz 0689 15:29 es prudente porque antes de decidir sobre el fondo del asunto quiere conocer la opinión de todos los implicados por lo que concede que el plazo al Ministerio Fiscal al propio solicitante de amparo para que digan lo que quieran pero en definitiva lo que sí es evidente o o la conclusión que se puede sacar de la decisión del Constitucional hoy que es que el tren del Senado se ha ido para Iceta

Voz 0194 15:50 gracias hasta luego Álvarez mientras en España andaba con los plenos en el Congreso y en el Senado Europa volvía la mirada otra vez al Brexit porque Theresa May ha abierto la posibilidad de convocar un segundo referéndum Londres Begoña Arce buenas noches

Voz 0273 16:04 queda de buenas noches parece que me toma el camino que

Voz 0194 16:07 hasta ahora parecía tabú para muchos no es esa posibilidad de un segundo referéndum aunque la decisión la van a tomar los diputados ni siquiera la va a tomar su Gobierno

Voz 0273 16:16 bueno es una propuesta desesperada sin futuro que puede empeorar aún más las cosas para Theresa May si eso es posible conservadores que votaron por el acuerdo en la tercera ocasión afirman esta noche que no respaldarán ese proyecto de ley la primera ministra piensan someter a votación a principios de junio por cuarta vez el acuerdo del precio en la Cámara de los Comunes hoy ha presentado una lista de concesiones con el fin de atraer a los diputados que necesita para conseguir la mayoría uno de esos compromisos es que si se aprueba el acuerdo hizo lo así los diputados podrían decidir en votación podrán decidir en votación si quieren un segundo referéndum y ha repetido que ella está firmemente en contra de esa consulta pero

Voz 7 16:55 a veces no es es Francho si liga otro

Voz 0273 16:58 reconozco que ha ahí opiniones fuertes genuinas y sinceras en la Cámara sobre este asunto importante el Gobierno va a incluir en la Ley de retirada un requerimiento para votar Sí Se debe celebrar un segundo referéndum o medias y también ofrece una votación a los diputados sobre pertenecer o no tempo oralmente a la unión aduanera ambas concesiones enfurece en a los conservadores incluidos algunos que como Boris Johnson respaldaron el acuerdo en la tercera votación ahora nos pide que votemos por la unión aduanera un segundo referéndum no lo haré dice en un tuit y como él muchos otros tories tampoco lo harán los unionistas la oposición laborista según ha dejado claro Jeremy Corbijn no podemos apoyar esta ley porque es un refrito básicamente de lo que hemos discutido antes no incluye ningún cambio fundamental en el alineamiento de mercados la unión aduanera la protección de derechos el contexto de este anuncio de M es de máximo deterioro llega dos días antes de las elecciones europeas que se celebrarán el jueves por el fracaso precisamente del Gobierno al gestionar la salida de Europa unos comicios en los que según todos los sondeos los conservadores van a caer diezmados a manos del Partido del Brexit de Alfarràs tras la votación de junio May se ha comprometido a anunciar sea cual sea el resultado la fecha

Voz 0194 18:22 de su renuncia gracias Begoña buenas noches casi nos habíamos olvidado del Brexit ahora llega Theresa May con esta propuesta desesperada como decía Begoña prácticamente en vísperas de las elecciones europeas en las que participa al Reino Unido

Voz 6 18:36 el otro día estuvimos en la cumbre de Rumanía y uno detrás de otro todos los presidentes decían es la primera cumplen tres años que no hablamos de Brexit porque ya libio porque la ETA no estaba la primera ministra británica realmente las situaciones es absurda y no nadie sabe nadie sabe cómo resolverla pero lo que lo único que está claro Si insisto va a las cumbres europeas Ibex el ambiente es que esta señora ya no puede contar podrá tendrá la solución interna que que quiera buscar pero leal lo que no va a poder contar es con con aliados dentro de Europa porque realmente la gente sea se alcanzado absolutamente insisto ya hasta hacen una broma osea la primera cumbre que no va todo el mundo encantado de la vida esto esta gama es que

Voz 0378 19:14 que es una nueva fórmula la que presenta que aparte de que no tiene consenso previo ni siquiera entre los suyos que está en llamas en la batalla por su sucesión que en que en otra cosa en realidad no es nada porque lo deja todo a una futura negociación en una negociación que que en Bruselas no se va no se puede dar más de lo que se le ha dado hasta ahora yo no entiendo

Voz 0194 19:44 a ver qué haces algo ya pero

Voz 0378 19:46 a nada entonces cuando su faceta cuando ha llevado tantas cosas que no han servido para nada lo malo es que no hay no le veo ninguna solución

Voz 0194 19:56 lo que he intentado dar un golpe de efecto ha

Voz 1971 19:59 proponiendo dos cosas que sabía que eran no Bustamante imposibles después de la ruptura de su negociación con los laboristas Jeremy Corbijn ya no se cree nada claro lo que ha dicho eso sea esta señora nos regala un paquete pero que no tienen ni el poder ni la capacidad para cumplir lo que no está prometiendo por lo tanto como lo vamos a apoyar yoduro que desde su lado de los los tories y desde los laboristas lo que están ahora es esperando a ver quién va a ser su sustituto porque tienen vamos no semanas Días contados para fuera

Voz 0194 20:32 pues saludamos en estos últimos minutos que nos quedan a Ricardo de Querol subdirector del país muy buenas noches

Voz 2 20:36 tras las sabias supongo que diseccionado como hemos

Voz 0194 20:39 Joaquín Hora Veinticinco todo lo que ha dado si ese pleno del Congreso y también del Senado

Voz 8 20:43 por supuesto amplísima información contamos que Congrés sobre la legislatura mostrando una fuerte división ya está sido así tanto por la crispación que ha provocado la presencia de los presos o la actitud de Vox por los duros ataques de PP y Ciudadanos a Batet la nueva presidenta de la Cámara por los juramentos trufados de alusiones a la República dos encarcelados

Voz 0194 21:06 los derechos

Voz 2 21:09 la imagen desde luego

Voz 8 21:11 una de las más esperadas Pedro Sánchez estrechando la mano de Oriol Junqueras pero no es la única añadimos la imagen de Inés Arrimadas besando a Josep Rull de Catalunya otro de los presos que ocupó allá en su escaño además de esto bueno pues continuamos con una amplia información de las selecciones europeas además de las municipales y autonómicas

Voz 0194 21:33 entrevistamos a va camino

Voz 8 21:34 la de Los Verdes a la presidencia de la Comisión Europea

Voz 2 21:37 a ella se llama esta querer

Voz 8 21:40 recuerda nos tomaban por locos cuando hablábamos del cambio climático estamos también muy pendientes de la crisis de juego y recordarán todos que ha roto con Google ya está metido asedio de Estados Unidos bueno pues será presentado uno móvil pretendidamente como si estuviera pasando ya han declarado la tormenta se quedará en una ducha fría

Voz 0194 22:01 pues no está mal como para pillarse el día libre para El País mañana Ricardo de Querol muchísimas gracias como siempre

Voz 8 22:09 muchas gracias buenas noches

Voz 0194 22:12 frase si es que queda algo por contar si mira algunas

Voz 1715 22:14 cosas por ejemplo la gran polémica en Francia los médicos del hospital de REM han vuelto a alimentar de forma artificial avisen Lambert ya saben el paciente en estado vegetativo desde hace años más de una década al que habían dejado de alimentar ayer precisamente la familia lo contamos está dividida en torno al caso los padres y algunos hermanos piden que se mantenga con vida a diferencia de su mujer y el resto de los hermanos que son sin falta que se pronuncien de de la ONU la madre de Lambert pide que le trasladen de hospital porque cree que es en el que está es para su hijo una cárcel los ministros ultras de Austria han abandonado el Gobierno de ese país después del conocido allí como Ibiza Gay como fue en Ibiza el lío el partido fue grabado ofreciendo proyectos a cambio de financiación ilegal se grabó con una cámara oculta los ministros van a ser sustituidos esta las elecciones anticipadas de septiembre por expertos de conocido prestigio integridad Independent esta es la frase del presidente del país Alexander Van der del el drama en el que ha hablado de crisis de confianza en su comparecencia de la este quiere decir que los que había hasta ahora no era no teniendo prestigio en integridad independencia bueno esto los dicho vale en Argentina como esto bueno nos se que es en los puede escuchar en Argentina ha comenzado el primer juicio por corrupción contra la ex presidenta del país Cristina Fernández que está acusada de varias irregularidades en contratos concedidos a un constructor ella salido del Tribunal saludando a los muchos simpatizantes que había que han ido arropar aunque se ha dejado ver pocos es la verdad

Voz 9 23:47 iba gritando a Castiella Fernández presidenta del

Voz 1715 23:50 seis impelía a será demandada en Estados Unidos por una familia de origen cubano por operar un hotel en la localidad de Cienfuegos que fue expropiado hace sesenta años lo esto tiene que ver con la entrada en vigor de algunos de los capítulos de la Ley Helms Burton que permitirá a los titulares de propiedades que fueron expropiadas pues presentar demandas Ana alavés la abogada del despacho que va a demandar Amelia si es que no llega a un acuerdo con la familia

Voz 10 24:13 sí definitivamente se trata de un acuerdo y en caso de que no se pueda llegar a ningún acuerdo pues entonces procedería incluirlos en la demanda

Voz 7 24:21 pues ahí está demanda preparada por si acaso nos queda Ramoneda

Voz 11 24:25 el dietario

Voz 1150 24:30 no hay que dejarse impresionar por las broncas que desgraciadamente llevan ya tiempo instaladas en la política española pero algo falla cuando un centenar de imputados versión en su gusto la fórmula oficial de juramento del cargo si los de Podemos han prometido por la decencia en los derechos sociales Symonds al grito de juro por España Junquera es lo he hecho como preso político desde el compromiso republicano y por imperativo legal son sólo algunos ejemplos los espacios de consenso son limitados la vida política española y así empieza una legislatura que debería servir para recuperar la confianza faltan cinco días para las elecciones y sin duda esta segunda cita electoral en un mes ha condicionado el espectáculo tengamos paciencia y esperemos al lunes acabado el ciclo electoral y con cuatro años sin comicios por delante puede que el principio de realidad surjan la superficie que poco a poco los comportamientos cambien de momento la histriónica actitud de Albert Rivera tratando por dos veces de interrumpir el pleno parece indicar que no las tiene todas consigo ya ha querido hacerse notar ante la mirada de un Pablo Casado paralizado podría darse que la semana próxima la carrera política de ambos entrar en fase crítica es que la factura del descalabro dará derecha se pasó al cobro el lunes próximo en el lado positivo la dicción de Meritxell Batet ha servido para alumbrar una mayoría sobre la base de PSOE Podemos y PNV que podría poner un poco de luz en la nueva legislatura mientras la derecha purga sus pecados Se además el independentismo bajar a la tierra las nubes que hoy anunciar nueva legislatura lúgubre podrían empezar a disiparse

Voz 7 26:07 terminamos aquí Carlos Cué Carmen del Riego Victoria Lafora buenas noches buena que no estaba mal el día nosotros mañana desde las dejamos expedita la redacción que los Ramos tuyo y Nacho nos vamos a a Barcelona que mañana va a partir de las nueve debate con los candidatos a la alcaldía de Barcelona debate muy importante en vísperas practicamente de estas elecciones del domingo Facebook

Voz 12 26:43 hombre veinticinco Ángels Barceló KPN se servicios informativos

Voz 13 26:56 sí ya aquí héroe las redes sociales Twitter Twitter arroba El Larguero facebook facebook Larguero Larguero

Voz 14 27:09 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 15 27:16 seis días

Voz 16 27:17 calles como peón crecidas

Voz 15 27:20 yo vacila va tras ellos como

Voz 16 27:22 he estado haciendo toda mi vida mientras si con la gente que me interesa es que la única gente que me interesa es la que está loca la gente que está loca por Di Luca por hablar loca por salvarse con ganas de todo al mismo tiempo gente que nunca rezan y habla de lugares comunes sino que arte con los fabulosos cohetes amarillos explotando igual que agallas entre las estrictas

Voz 1715 27:46 el camino Jack Kerouac mil novecientos cincuenta y siete cadenas

Voz 12 27:51 en él

Voz 1804 27:56 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna como no son los organizadores Burchoni tapiz

Voz 1 28:03 Broncano estamos esta gente aquí

Voz 1804 28:07 sigue los también en Cadena Ser punto com Nuestra hasta el susto no Radio Cadena SER

Voz 17 28:14 sí

Voz 1 28:18 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte hoy por hoy evidentemente hoy por hoy estamos en este escenario que Hoy por Hoy por Hoy por Hoy por hoy el programa de referencia de las mañanas en Radio que el presidente tiene un bajo con Pepa Bueno

Voz 1804 28:34 eh Garrido síganos también en Hoy por hoy escucha Cadena Ser

Voz 1 28:41 radio elefante yo presidente USA habrá catador de sopas de la Infanta Sofía escolares Lago escolar el otro por separado

Voz 6 28:50 Caixa para no caer en la boca

Voz 1 28:53 lo eso paradigmas constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana Joven por qué no puedo hace soy el padrino yo tengo una amiga coreano

Voz 16 29:03 nosotros somos la ventana con Carles Francino Cadena Nasser

Voz 12 29:11 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado Jorge Ponce

Voz 1804 29:22 en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las siete de la

Voz 16 29:33 tarde es una maravilla técnico es la sorpresa de las sopesa ser tiros sí sí no

Voz 6 29:39 porque Jorge Ponce las ocho

Voz 1 29:42 la vida moderna con David Broncano en que ahora hemos tenido te veo cada día un nuevo programa de humor en nuestra es una noticia que mundo Biz Larena ser