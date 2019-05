Hora 25 (22/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 Barcelona fue una de las ciudades que simbolizó el cambio hace cuatro años y el perfil de la política municipal se eleva en una ciudad que no ha podido aislarse del clima en Cataluña hoy en Hora Veinticinco debaten los principales candidatos a la alcaldía de Barcelona menos el de Esquerra Republicana Ernest Maragall son las ocho las siete en Canarias

Voz 3 00:29 en la Cadena SER Hora veinticinco hola buenas tardes cada vez más cerca las elecciones

Voz 0194 00:43 municipales autonómicas y europeas del próximo domingo a las que es probable que lleguemos sin saber qué pasará con los diputados independentistas presos y quizás sea precisamente eso lo que es este buscando la presidenta del Congreso Meritxell Batet quiere que el Supremo se moje así que le ha pedido un informe sobre cuál debe ser el futuro de esos cuatro diputados presidencia por supuesto

Voz 1544 01:03 no no ha tomado ninguna decisión sobre el fondo de la cuestión sino precisamente lo que ha hecho ha sido remitir eh y solicitar mayor información e aclaración al al Tribunal Supremo que me parece que es precisamente como como representante del poder judicial el que tiene que determinar esa esa decisión

Voz 0194 01:25 el Supremo se había desentendido de este trámite y ahora le presionan a varias bandas porque la fiscalía ha pedido al tribunal del uno de octubre que exija al Gobierno la suspensión inmediata de los presos la sesión constitutiva de las Cortes puede tener otro efecto secundario el PP va a estudiar si puedo actuar legalmente contra los independentistas por la fórmula que eligieron para acatar la Constitución Pablo Casar

Voz 1157 01:45 no vamos a analizar si la figura del perjurio que está presente en otros tratamientos jurídicos es decir jurar sabiendo que lo haces falsamente o jurar sabiendo que lo haces de forma ofensiva contra la propia legalidad es constitutivo de algún reproche penal

Voz 0194 02:01 en Hora Veinticinco resumir hemos este antepenúltimo día de campaña que deja una imagen de alto morbo político la de Pedro Sánchez con Susana Díaz

Voz 1284 02:08 es lo que tenemos que hacer

Voz 3 02:10 es volver a apostar por el Partido Socialista y si el próximo veintiséis de mayo Susan ganamos también como ganamos el veintiocho de abril a mí me da que muy pronto muy pronto Andalucía volverá ser gobernada por el Partido Socialista

Voz 0194 02:23 por cierto que el Tribunal Constitucional ha anulado un artículo de la Ley de Régimen Electoral que permitía a los partidos recoger información de la opinión política de los ciudadanos para elaborar perfiles de sus posibles votantes el recurso lo presentó el Defensor del P

Voz 4 02:36 no han Xuso nuestras tesis creo eran otros tiempos de exceso de los derechos de los ciudadanos aspecto tan importantes como la intimidad la libertad ideológica la partida

Voz 0194 02:51 y desde el Reino Unido llegan los ecos de la conspiración interna contra Theresa May Pedro

Voz 1715 02:55 en las últimas horas han sido un hervidero de rumores filtraciones algunos de sus ministros y una parte de sus diputados maniobra para tumbar cuanto antes de la primera ministra que

Voz 3 03:03 hoy ha defendido de nuevo la redacción

Voz 1715 03:05 nueva redacción del acuerdo sobre el Brexit que quiere someter a una votación en junio y que deja en manos del Parlamento la decisión sobre un segundo referendo

Voz 3 03:12 te saquen un nuevo debate de la cuerpo de retirada permitirá esta Cámara tomar una decisión sobre un segundo referéndum que sigo pensando que no es el camino que en este país deberíamos desarrollarlo que salió del primero antes de sugerir

Voz 1322 03:25 pero nada relacionado con el segundo

Voz 3 03:28 exacto a esta hora Theresa May sigue resistió

Voz 1715 03:30 no las presiones sigue siendo primera ministra estamos además pendientes de la decisión definitiva sobre el español Pablo Ibar la vamos a conocer en cualquier momento el jurado tiene que optar por la Cadena perpetua o por la pena de muerte les contaremos también el comunicado emitido por la CEOE por la patronal para apoyar a Amancio Ortega para cuestionar las críticas que le han lanzado estos días desde Unidas Podemos

Voz 0194 03:49 hay a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 03:53 tardes el Sevilla cambiar de entrenador para la próxima temporada el club y Joaquín Caparrós han anunciado que el técnico pasa al organigrama de la entidad y que se buscará otro entrenador para dirigir al equipo el año que viene Aduriz ha renovado su contrato con el Athletic de Bilbao hasta el año dos mil veinte terminará ese contrato con treinta y nueve años como el jugador más veterano en primera división y tenemos baloncesto se juega un decisivo Baskonia Juventud de Badalona a las ocho y media decisivo para ver cómo quedan los play off

Voz 0194 04:21 ni el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:24 los chubascos que ahora tenemos cerca de puntos de montaña del Mediterráneo irán desapareciendo con la llegada de la noche y mañana de nuevo podremos disfrutar de tiempo soleado

Voz 0055 04:31 conjunto del país y temperaturas muy

Voz 0978 04:34 vidas a las de hoy incluso un poco más altas especialmente las máximas valores e de veinticinco a treinta grados serán habituales por encima de los treinta en el Valle del Ebro en gran parte del centro y sur peninsular cerca de los treinta y cinco en el Valle del Guadalquivir y esta noche algunas lluvias débiles en Galicia mañana por la tarde chubascos más intensos en Asturias Cantabria y el País Vasco también en la Ibérica gran parte del valle del Ebro y los Pirineos algunas tormentas irán acompañadas de fuertes rachas de viento incluso de algo de granizo me empieza a final de la jornada

Voz 3 05:05 eso empieza hora25 Pedro Jaime Ramos ahora si hoy despedimos a alguien que fue mucho más que lo que la mayor parte de la gente recuerda del experimentador Punset no sólo fue su forma de hacernos entender la ciencia aunque es verdad que es a lo que se dedicó fundamentalmente en los últimos años de su vida muerto tenía ochenta y dos años Barcelona disuelto

Voz 1715 05:25 a Punset cada año se hacía esta pregunta

Voz 3 05:28 estoy donde quería estar

Voz 5 05:30 o estoy donde los demás han querido que esté

Voz 1715 05:34 decía que para ser feliz era necesario saber cambiar y lo puso en práctica trabajando como economista Ministro o colaborador en la BBC en los últimos años lo que más le llenaba era la divulgación científica el físico Manuel Toharia destaca que Punset acercó la ciencia al gran público sin pontificar

Voz 6 05:51 yo me quiero básicamente de toda la obra del couché que el campo de divulgación con sus muy buenas

Voz 1501 05:57 están muy buenos científicos de todo el mundo

Voz 3 05:59 fuente con quien trabajó destacaba la capacidad tanto divulga desde el mundo

Voz 1715 06:03 de la política el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha agradecido que nos hiciera pensar en los hiciera mejores el ministro de Ciencia Pedro Duque ha destacado su cercanía y carisma los familiares de Punset quieren que se recuerde su energía por compartir conocimiento con su eterno optimismo

Voz 5 06:19 que firmamos es que hay vida antes de la muerte porque hasta ahora con treinta años de esperanza de divida a la gente sólo podía pensar en si había vida después de la muerte

Voz 7 06:35 en estas ahí tenemos buenas noticias para el seísmo Si y estamos esperando tu llamada ola o la Ligue directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche listo para

Voz 3 06:51 el seísmo nueve credos un dos tres cero

Voz 7 06:54 Efe nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter

Voz 8 07:00 lo que ocurre que el escuchar algo piensas Chupinera esto José María Izquierdo tal buenos días Pepa escuche el ojo izquierdo

Voz 9 07:08 por hoy hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 8 07:14 cadena SER

Voz 3 07:15 oye tú tienes alarma la y qué tal estamos pensando en ponernos una calle todos los chavales tienen alarma y me preocupa que si roban entrenen en la mía que yo no tengo

Voz 1444 07:25 vas a estar todos los días preocupado porque iban a entrar a robar en tu casa que cuesta merece la pena vivir tranquilo

Voz 10 07:31 Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece digo calculan una INEM Securitas Direct punto tres recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 8 07:40 cadena SER

Voz 2 07:44 hora veinticinco

Voz 1715 07:47 Pedro Blanco la pelota de tejado en tejado rebotando del Supremo al Congreso del Congreso al poder judicial del Poder Judicial al Supremo la presidenta del Congreso gana tiempo retrasa la decisión sobre la suspensión de los cuatro parlamentarios independentistas presos paté que

Voz 11 08:04 que sea el Supremo el que se pronuncie

Voz 1715 08:06 sobre lo que habría que hacer con ellos y así sólo ha pedido José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 08:10 buenas tardes para la presidenta del Congreso debe ser el Tribunal Supremo el que aclare cuál es la situación de los procesados una vez adquirida su condición de diputado Meritxell Batet estima que el texto remitido a la Cámara Se refería a la sesión constituyente Ike ahora el Supremo debe aclarar cuál es su situación respecto a la legislatura

Voz 12 08:30 el auto que remitió el Tribunal Supremo se refería a la sesión constitutiva parece parece adecuado conocer la situación para toda para toda la legislatura

Voz 1108 08:41 en paralelo Batet ha convocado para mañana a la Mesa del Congreso a fin de que manifiesten su postura los grupos representados entre ellos PP y Ciudadanos que exigen la suspensión inmediata bate no ha descartado que se pida uniforme a los letrados de la Cámara sobre la aplicación del reglamento en cualquier caso la decisión que será jurídica y no política como aclaraba esta mañana en la Cadena SER no se adaptara hasta la semana que viene a la espera de recibir una respuesta del Supremo y una vez superada la cita electoral del domingo

Voz 1715 09:10 la cita electoral del domingo claro esa es la clave el contexto ayuda a entender el contexto es el lector

Voz 1444 09:16 qué tal

Voz 1715 09:16 Cataluña también hay mucho en juego el líder de En Comú Podem Jaume Assens segurado hoy que no descarta votar en contra de la suspensión de los diputados cuando la Mesa del Congreso tenga que tomar una decisión

Voz 0871 09:29 es una de las opciones no no hemos tomado la decisión porque estamos a la espera como les digo de los informes jurídicos estamos debatiendo estamos debatiendo porque como les decía es una situación nueva de una enorme complejidad pero es una opción que no descartamos

Voz 1715 09:42 una opción que ellos no descartan una opción la de la suspensión que en opinión de Ciudadanos debe ser inmediata tanto es así que dice Albert Rivera si mañana mismo la Mesa del Parlamento no le suspende será un escándalo

Voz 8 09:53 pero como mano

Voz 0040 09:54 llana al Partido Socialista se le ocurra se le ocurra alargar la suspensión va a ser un clamor popular sea estoy convencido que los españoles no van a tolerar que mañana el señor Sánchez les alarga estos señores el sueldo y la pelota parlante lo dice la ley suspensión automática del cargo público

Voz 1715 10:12 bueno así que el Congreso le pide al Supremo que aclare qué hacer pero el Supremo había dejado en manos del Congreso la decisión un guirigay en el que también ha intervenido la Fiscalía para pedir a la Sala que juzga el uno de octubre que le deje claro al Congreso que sólo cabe suspender a los diputados presos Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 10:28 buenas tardes el Supremo había rechazado tomar la decisión deslizando en sus autos que era suficiente con aplicar el Reglamento del Congreso para tomar la decisión pero finalmente tendrán que pronunciarse la presenta al Congreso Meritxell Batet como os contaba Patiño se ha dirigido al tribunal por mediación del presidente del Poder Judicial Carlos Lesmes para saber si basta con aplicar como dice por ejemplo Rivera automáticamente la ley de enjuiciamiento criminal Ésta es precisamente la postura que defiende la Fiscalía Pedro qué

Voz 0919 10:51 hoy ha pedido al Supremo que recuerde a las cámaras

Voz 0055 10:53 que los cinco Yunquera Rull Turull Sánchez irrumpe Eva no pueden ejercer porque ya están suspendidos porque ya cumplen los dos requisitos que exige la ley procesados en firme por rebelión en prisión provisional como les sucedió hace un año cuando fueron apartados de sus escaños del Parlamento catalán

Voz 1715 11:08 que esta legislatura sea estrenado enredada muy enredada que el Partido Popular asegura que va a valorar si la forma en la que ayer acataron la Constitución los diputados presos puede ser denunciada puede ser constitutiva algún tipo de delito lo decía hoy Pablo

Voz 1157 11:22 no vamos a analizar si la figura del perjurio que está presente en otros son elementos jurídicos es decir jurar sabiendo que lo haces falsamente o jurar sabiendo que lo haces de forma ofensiva contra la propia legalidad es constitutivo de algún reproche penal

Voz 1715 11:38 y hoy le han preguntado al líder de Vox Santiago Abascal por su pataleo de ayer el suyo el de sus diputados por la bronca que organizaron cuando intervenían los diputados

Voz 13 11:48 los nosotros no hicimos ruido ni haremos ruido cuando algo no nos gusta ayer lo que hicimos fue protesta porque no estaba acatando la Constitución porque estaba atacando la Constitución porque se estaba insultando a todos los españoles que estaban en el Congreso tomándonos el pelo unos diputados que están siendo juzgados precisamente por atacar la soberanía nacional

Voz 8 12:06 en el

Voz 14 12:06 de elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 3 12:19 mira esta campaña sólo les quedan tres días

Voz 1715 12:21 has y aunque estemos un poco anestesiados de tanta campaña electoral nada desde luego limita la relevancia de las elecciones del domingo que pueden confirmar el giro a la izquierda de las instituciones esta tarde tiene en agenda todos los líderes de los grandes partidos vamos a repasar lo fundamental de este día de campaña en Javier Carrera Javier buenas tardes

Voz 0866 12:38 qué tal buenas tardes si Pedro Sánchez derrota por Andalucía a esta hora en Sevilla antes en Córdoba desde donde animaba a la movilización de las mujeres contra la derecha

Voz 3 12:46 vamos a sacarles de nuevo la tarjeta roja a todos aquellos que quieren sumar para arrestar en derechos libertades a las mujeres de este país

Voz 0866 12:52 en Torrejón en Madrid se encuentra a esta hora Pablo Casado por la mañana desde Barcelona habría el libro de los símiles deportiva

Voz 0919 12:58 los contra Sánchez hoy con el atletismo veinte

Voz 1157 13:00 desde mayo lo que queremos es al menos vallas vallas por lo menos para que no puedan pactar con él

Voz 0866 13:05 independentistas literalmente de Cañas se ha ido Albert Rivera así se anunciaba su acto en Alcalá de Henares desde donde se mostraba especialmente optimista de cara al domingo

Voz 3 13:15 el partido que más crece las próximas elecciones que gobernará alcaldías y comunidades autónomas será ciudad

Voz 0866 13:20 sí desde Galicia tierra de Amancio Ortega hoy Pablo Iglesias repetía el mensaje de inicio de campaña

Voz 5 13:25 el peso que podamos tener en gobiernos autonómicos sea grande para que estemos más cerca

Voz 0866 13:31 más cerca dice Iglesias de lograr entrar en un Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 1715 13:39 por cierto que el Tribunal Constitucional ha tumbado uno de los artículos más controvertidos de la Ley de Régimen Electoral salvo podemos el resto de partidos votó a favor de una ley que les permitía recopilar información sobre el perfil político de los españoles

Voz 8 13:54 es el suyo y mío reunir

Voz 1715 13:58 nuestras opiniones políticas vertidas por ejemplo en redes sociales para acabar con vertiendo ese material en perfiles políticos de posibles votantes pues bien el Constitucional dice que eso es inadmisible María Manjavacas basta

Voz 1444 14:14 buenas tardes juristas y asociaciones de defensa de los derechos digitales lo celebran y lo explican gráficamente es el triunfo de la sociedad civil frente a la clase política un David frente a Goliat porque lo decías tú llegó al Congreso con el aval de todos todos los partidos al final

Voz 1715 14:30 Podemos se desmarcó en el Senado pero fue en el

Voz 1444 14:32 Timo minuto ya no se pudo hacer nada desde el sector profesional decían que como a todos los partidos les venía bien esta tropelía pues entre todos lo aprobaron pero ellos se encargaron de que llegará al Defensor del Pueblo para que lo llevara a los tribunales y ahora el Constitucional les ha dado la razón Fernández Marugán se mostraba así de satisfecho

Voz 4 14:49 a nuestras tesis que no eran otras que la defensa de los derechos de los ciudadanos el aspecto tan importantes como la intimidad la libertad

Voz 1444 15:00 yo Gijón Pedro a destacar también que haya sido aprobado por unanimidad de cara a las elecciones de este domingo bueno pues ya se sabe la tentación de los perfilados desde hoy es anticonstitucional

Voz 8 15:13 hora veinticinco

Voz 15 15:20 por mi

Voz 3 15:22 en mis compañeros esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros punto tres o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta

Voz 8 15:34 si hacemos que las cosas sucedan de ese ese momento en el que tienes una duda legal necesitas un abogado pero el único que ese es el de la película

Voz 15 15:45 ese ese es un momento legalizadas Delhi desde quince euros al mes entre el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos ciento seis seis tres

Voz 1715 15:57 comprase un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 3 15:59 contratar con Iberdrola todas las relacionado con la recarga

Voz 1322 16:02 una idea aún mejor Mar móvil de Iberdrola de instala el punto de recarga el se encarga de todo para que tu ahorre hasta un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina y siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 8 16:22 cadena SER

Voz 2 16:25 hora veinticinco

Voz 3 16:29 Blanco doce puede consentir que la salud de nuestros hijos o de nuestros padres dependa de las

Voz 16 16:35 dos dio multimillonario que se entere el señor Amancio Ortega una democracia digna no acepta limosnas de millonarios

Voz 1715 16:42 el debate sobre quién decide cuáles son las prioridades de la sanidad pública no que vengan súper millonario a decidir porque esa es la diferencia Unidos podemos contar Amancio y la CEOE con la patronal ha emitido hoy un comunicado elogioso con el fundador

Voz 1444 16:57 de Inditex oro que el partido de

Voz 1715 17:00 Pablo Iglesias lo ha devuelto a Amancio Ortega la conversación pública cuestionar sus donaciones

Voz 1444 17:05 de equipos médicos para hospitales de la red pública

Voz 1715 17:08 los empresarios dicen de ese colega que su labor es ejemplar

Voz 1444 17:11 Javier Ruiz las cúpulas de los grandes y pequeños empresarios cargan contra las declaraciones de Podemos dicen que son desafortunadas las declaraciones de esos dirigentes políticos por criticar a Amancio Ortega y sus donaciones a la sanidad en concreto CEO y CEPYME recuerdan que la ONU dicen literalmente ha exigido aportaciones a las empresas y que han de estar al mismo nivel que las realizadas por los Estados y la sociedad civil así que cargan contra Pablo Iglesias y cargan contra las declaraciones de la formación morada Ceoe Cepyme aplauden Amancio Ortega dicen los empresarios reconocemos su ejemplaridad y agradecemos la labor de su fundación

Voz 1715 17:52 a partir de las once aproximadamente en Hora veinticinco vamos a intentar hablar con el presidente de la CEOE ojo a este informe de la Organización Internacional del Trabajo OIT concluye que las empresas que tienen más mujeres en sus consejos de extracción ganan más dinero mejoran sus márgenes de beneficio y no es que lo diga sólo la OIT es que lo piensan las propias empresas claro otra cosa es que luego cumplan con su opinión sobre cómo deben ser las cosas Rafa Bernardo

Voz 0055 18:18 trece mil encuestas a empresas de setenta países señalan que el setenta y cinco por ciento de las compañías con una dirección que presenta diversidad de género reportan un aumento de sus beneficios de entre el cinco y el veinte por ciento Además la mayoría asegura también que han mejorado en materia de creatividad innovación apertura ir Reputación Corporativa con todo el informe de la OIT constata que la mayoría de las empresas consultadas no alcanzan el umbral a partir del cual la propia organización detecta esos resultados positivos que es al menos un treinta por ciento de presencia femenina en las direcciones la OIT urge a combatir sesgos de género que actúan como barrera a la diversidad como las paredes de cristal que es la tendencia a situar a las directivas en áreas de apoyo como los recursos humanos en vez de en las estratégicas como las operaciones que son las que tienen mayores oportunidades de promoción ir a combatir la desigualdad en las retribuciones la brecha salarial en el empleo por cada crecimiento del uno por ciento del empleo femenino dice la OIT el PIB crece en un promedio anual del cero dieciséis por ciento

Voz 1715 19:11 el machismo estructural tan pronto nos topamos con el mundo de la empresa como en el deporte deporte profesional lo aficionada en el País Vasco los organizadores de un Campeonato de Pelota en Azcoitia han decidido suspenderlo por los comentarios machistas que habían hecho algunos de sus participantes en grupos de Whatsapp vamos a San Sebastián Inés Chavarri

Voz 1315 19:31 comentarios sexistas y ofensivos en un grupo de Whatsapp entre los chicos que iban a participar en el campeonato masculino del día del pelotari una cita señalada en Azcoitia respuestas a esos mensajes con emoticonos a los que se les saltan las lágrimas de la risa descalificaciones machistas en las que los chicos preguntaban quién iba a preparar la cena en la cocina Silas chicas iban a jugando a la pelota mensajes inaceptables para la organización del campeonato con cuarenta parejas masculinas en liza que ha decidido suspenderlo lo que sí se mantiene es el resto de actividades previstas para el ocho de junio como la final del Campeonato de chicas o los partidos de pelota de ex profesionales a través de un comunicado la organización ha pedido disculpas por no haber actuado antes y ha insistido en que seguirá trabajando con determinación por la igualdad los integrantes por cierto de ese grupo de Whatsapp también han pedido perdón tanto a la organización como a las chicas Un juez

Voz 1715 20:24 la sentencia del Supremo ha confirmado la condena a nueve años de cárcel a un hombre por violar a su mujer si los jueces tienen muy claro que incluso en el contexto del matrimonio una mujer puede ser violada por su marido porque nunca nunca pierde su libertad Alberto Pozas contaros es algo

Voz 0055 20:43 sentado en las sentencias españolas desde finales de los ochenta y repite ahora el Tribunal Supremo nueve años de cárcel condena firme para este vecino de Málaga por violar a su mujer esto obligación dijo en una ocasión a su esposa antes de violarla para los jueces del Supremo no hay duda es una violación aunque hay víctimas sean marido y mujer la libertad de una mujer casada recuerdan es la misma que la de cualquier otra mujer el matrimonio añaden no puede suponer su misión la sentencia recuerda otra cosa Pedro importante no existe un derecho a tener relaciones sexuales

Voz 8 21:12 era clínico del mundo la agonía

Voz 1715 21:14 crítica de Theresa May la primera ministra ha terminado por provocar una sublevación entre algunos de los miembros de su Gobierno y de su propio partido que han decidido en las últimas horas recrudecer la presión para forzar su dimisión de momento hay que decir no lo consiguen la conspiración en todo caso las maniobras son indisimulada algún los ministros de hecho aseguran no dan el nombre eso sí que Theresa May no pasará del próximo lunes nos vamos a Londres Begoña Arce

Voz 0273 21:41 ante las voces pidiendo su dimisión Theresa May se ha atrincherado no ha querido recibir a varios importantes ministros que habían pedido verla entre ellos el titular de Interior Sayid Habib y el de Exteriores Jeremy Hunt todo indica que la primera ministra sobrevivirá esta noche se acaba de anunciar que el presidente del Comité mil novecientos veintidós Graham Brady se reunirá con May el viernes para discutir su futuro ese comité de diputados conservadores euroescépticos ha estudiado esta tarde la forma de presentar una moción de censura contra la primera ministra pero no ha llegado a conclusión alguna el encuentro con Lady puede indicar que se va a tratar de forzar la salida de May sin necesidad de esa moción la reunión entre ambos en todo caso tendrá lugar después de las elecciones europeas que en el Reino Unido se celebra mañana en las que los tories se enfrentan a un absoluto desastre el resultado se conocerá el domingo de ahí que haya miembros del Gobierno también casas de apuestas indicando que May no sobrevivirá al lunes

Voz 8 22:43 Hora Veinticinco han llamado los del coche

Voz 17 22:47 de dónde previsto que ya lo tiene

Voz 8 22:51 creo que el SAS de hecho

Voz 10 22:57 esta sueldo de tu vida de la ONCE gana dos mil euros al mes durante quince años disfruta de esos maravillosos imprevistos borrasca sueldo de tu vida de la ONCE

Voz 8 23:08 cuando vas a ver el partido de fútbol siete de

Voz 3 23:10 novio un sábado a las ocho de la mañana lloviendo estás pensando con el corazón

Voz 18 23:16 si puedes pensar con el corazón puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener

Voz 3 23:22 el aire litio piensa con los pulmones recicla

Voz 18 23:25 en mes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 1715 23:29 a las nueve en la segunda hora del programa vamos a tener un marcado tono electoral por un lado conversaremos con la candidata del PP a la Comunidad de Madrid diez Ayuso y por otro a partir de las nueve y veinte más o menos asistiremos al debate entre los candidatos de los principales partidos que aspiran a gobernar la ciudad de Barcelona no estará el candidato de Esquerra Republicana que ha preferido no atender a nuestra invitación y tenemos tertulia hoy empezar algo más tarde con Milagros Pérez Oliva con Javier González Ferrari con Ignasi Guardans estas son para él las claves del día

Voz 14 24:00 bueno pues ya tenemos Congreso ya tenemos Senado tenemos cuatro años por delante para la Gilad pero ante todo presupuestar formó gobierno que eso pueda poner a trabajar hay otro tipo de debates que se van a ir produciendo en paralelo como esté ahora de la suspensión de los diputados pero eso me parece coyuntural sobre la realidad de conjunto que es que va a haber una mayor estabilidad así me parece importante destacar que parece que para la oposición especialmente a los ciudadanos y quizá también el Partido Popular quieren convertir empresa política la propia Presidencia del Congreso si eso es así ahí tendríamos una novedad importante a seguir en Europa lo más importante que hay que seguir son las elecciones europeas que empiezan mañana efectivamente de España según el domingo pero en otros países antes a las selección se reparten durante unos días y que a partir de mañana ya empieza a algunos ciudadanos Oropesa a votar eso para configurar nuestro propio futuro con los resultados que sólo conoceremos obviamente el domingo por la noche así que efectivamente días importantes que nos afectan mucho a todos

Voz 3 24:55 así llegamos a los ocho veinticinco y veinticinco en Canarias

Voz 0194 25:01 la luz verde del Thaksin es más visible con el nuevo Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid con el que llegan los vehículos de nueve plazas a la flota además ahora sí reservas por teléfono vía tendrás la opción de compartir tu trayecto con otros pasajeros os saber lo que te costará tu viaje antes de hacerlo los taxis son la Lomce Madrid Comunidad de Madrid

Voz 19 25:22 gire a la derecha llegará a su destino por ahí no tiene el Madrid Central que sí que para eso soy un GPS actualizado y se más que tú

Voz 20 25:31 Madrid Central tiene setenta aparcamientos con seis mil plazas para venir sin problemas sin multas con la etiqueta que tengas en tu vehículo cumpliendo siempre con la normativa de movilidad aparcamientos de Badri Emma entramos todos

Voz 0919 25:45 hora veinticinco Madrid

Voz 11 25:47 las tardes Ángel Gabilondo el candidato socialista a la Comunidad de Madrid responde al órdago que la derecha lanza sobre la subida de impuestos insiste en que no va a subirlos al noventa y ocho por ciento de los madrileños iba más allá en una entrevista hace unos minutos en La Ventana de Madrid ha anunciado rebajas fiscales a los autónomos que consoliden su

Voz 10 26:08 desde el costero noventa millones de euros que lo hemos estudiado no hizo que los que no tengan una tarifa plana los que tengan un ingreso de negocio de hasta ciento cincuenta mil euros pues esto sirve para incentivar la economía pero hay más cosas igual sólo tiene un negocio no quiere pasar o quiere pasárselo no sé a sus propios empleados pues hay que modificar esa posibilidad o uno que compró un piso trip hop joven menos de treinta y cinco años primer piso de que no sean parece superada doscientos cincuenta mil euros pues igual también hay que ayudarle

Voz 11 26:38 Gabilondo que ha dicho que descarta dejar la Asamblea sino llega este domingo a la puerta del Sol aunque subraya si no gana las elecciones pondrá su futuro inmediato a disposición del partido a cuatro días de las elecciones hace unos minutos el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado ha estado en un acto en Alcalá de Henares con Albert Rivera allí han llamado a la movida

Voz 21 26:58 estación de su electorado estamos a un escaño de conseguir liderar por primera vez en la historia Gobierno autonómico el Gobierno de la Comunidad de Madrid el escaño gusta llamarlo el escaño de la dignidad el escaño la victoria ese escaño en el escaño de la dignidad y os pido que el veintiséis de mayo nadie se quede en casa

Voz 0700 27:14 el Partido Popular ha presentado hoy su programa educativo haciendo bandera de la

Voz 11 27:18 libertad de elección Isabel Díaz Ayuso siempre Eric

Voz 22 27:20 hoy ha defendido que la educación especial es un derecho que tienen todas las familias madrileñas ir voy a defenderla como es tener también la concertada y la pública y la privada porque todas las familias en la Comunidad de Madrid han de tener el derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos

Voz 11 27:38 Unidas Podemos mantiene la vivienda como uno de los ejes temáticos de su campaña su candidata esa sierra hoy se ha reunido con los afectados por la venta de viviendas del IVIMA a un fondo buitre en tiempos de Ana Botella ya ha prometido que las expropiar

Voz 1291 27:50 bueno lo que nosotros pensamos es que hay que revertir ese proceso hay que recuperar esas viviendas no puede ser que las viviendas públicas de protección social sean vendidas por regaladas como fondos buitre lo que necesitamos es abrir un procedimiento judicial por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid también si es que llegamos a a él para revertir ese proceso no

Voz 11 28:12 vamos a comprobar a esta hora cómo se circula en las carreteras de la Comunidad DGT Patricia rehaga buenas tardes

Voz 23 28:19 muy buenas tardes pues a esta hora van a encontrar dificultad en el acceso a Madrid por la uno a la altura de Alcobendas y también les salida van a encontrar algo retenida a la carretera de Toledo la A42 a su paso por Getafe la circunvalación M cuarenta Se va normalizando el tráfico tan sólo leves retenciones en la zona de Coslada en sentido tres

Voz 24 28:43 hace cinco mil años en la Edad del Cobre se consagró en Europa la costumbre de introducir en las tumbas de los jefes junto a sus lujosas pertenencias una original cerámica el vaso campan informe con la que se brindaba por el difunto el Museo Arqueológico Regional en Alcalá de esté muestra en la exposición un brindis por el príncipe entrada gratuita Comunitat de Madrid

Voz 8 29:05 la Fiscalía

Voz 11 29:06 exculpa a Gallardón en el caso Lezo pero considera que hay indicios de delito en la actuación de dos de sus hombres fuertes en Madrid Juan Bravo Pedro Calvo Gallardón que hace un año tuvo que declarar como imputado por la compra presuntamente fraudulenta de NASA se libra la Fiscalía considera en cambio que podría haber delito en la actuación de Bravo y Calvo porque sabían que la compra de la empresa colombiana se iba a hacer a través una sociedad de un paraíso fiscal muy terminamos eso hay paros hoy en Metro de Madrid que afectan a las líneas cuatro ocho once y a Metro Ligero mañana continúan los paros en este caso afectan a las líneas tres seis diez con eso llegamos a las ocho y media con veintisiete grados en el centro de la capital

Voz 2 30:04 hora veinticinco Deportes con Jesús

Voz 0919 30:12 hola qué tal buenas tardes bienvenidos un día más muchas gracias por escuchar el programa este miércoles donde dos entrenadores son noticia uno porque lo deja Joaquín Caparrós no seguirá en el banquillo de Sevilla la próxima temporada lo anunciado el club hispalense que el entrenador dicen que ha sido de mutuo acuerdo antes de jugar ese amistoso que van a jugar mañana en Tanzania Caparrós lo deja pasa al organigrama técnico del club y ahora Monchi tendrá que buscar en los próximos días el nuevo entrenador para liderar el proyecto del Villa ya esta tarde el Celta ha hecho oficial que Escrivá sigue en el banquillo la próxima temporada firma por dos temporadas el entrenador que llegó al Celta para intentar salvarlo del descenso lo a conseguí todo con muchos apuros pero Fran Escribá se ha ganado parece la confianza del club ir renueva su contrato para las dos próximas campañas pero al que vamos a escuchar en el inicio de este espacio es a un futbolista

Voz 3 31:09 eh

Voz 0919 31:09 el futbolista que está haciendo evolucionar la especie porque hace unos años era prácticamente imposible que una persona que un hombre de treinta y nueve años jugase al fútbol en la elite ya Aritz Aduriz lo va a hacer porque Aduriz que tiene ahora mismo treinta hecho ha renovado hoy su contrato con el Athletic de Bilbao por una temporada más firma hasta junio de dos mil veinte en enero del próximo año cumplirá treinta y nueve ir cuidado cuidado que dice que lo mismo se piensa seguir hasta los cuarenta Aduriz no te van a dar que sería

Voz 26 31:47 es difícil es muy difícil que haya una continúa

Voz 5 31:51 Díaz como como jugador pero nunca vamos a ir poco a poco ir paso a paso pero bueno pero bueno sí

Voz 0919 32:03 estaba es probable vamos a por los treinta y nueve cero no descartamos seguir jugando con cuarenta bueno estoy yo para volver incluso no digo más en el Giro de Italia mañana por fin llega la montaña hoy en la última etapa tranquila por así decirlo ha ganado al sprint el australiano Cadel Evans no hay cambios en la general sigue de líder Conti pero mañana va a haber movimiento y tenemos baloncesto en directo porque se está jugando un partido de la ACB en Vitoria Baskonia Joventut de Badalona y es un partido importante porque puede decidir pues en qué puesto de playoff se clasifican los dos equipos vamos hasta

Voz 1284 32:39 era el pabellón con Javier Lekuona como empezado Leku qué tal muy buenas gallego pues ya ha comenzado a darle un minuto y no anotar azotan centenario que era cero entre olés Baskonia ayer al Joventut recordemos bueno a la jornada de este fin de semana que no se pudo a disputar en Vitoria como consecuencia de la organización de la Final Four dos bajas en el equipo del Joventut Dawson Todorov y que tiene molestias en la rodilla dos en el Baskonia creen Jeffrey Janine ocho treinta y tres para el final del primer cuarto canasta de la Peña Baskonia cero Joventut dos

Voz 0919 33:14 menos mal que han metido una canasta porque Irán partido baloncesto oí decir Ban cero cero en que queda rarísimo bueno pues así empieza el programa como siempre con vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 17 33:27 queda yo creo que el Madrid al final para mí lo seguramente me equivocaré pero yo creo que decida

Voz 27 33:35 no se me da la sensación

Voz 17 33:37 con que va a ser un fracaso

Voz 27 33:39 pues porque no

Voz 17 33:40 yo hubiera fichado Mourinho creo que Mourinho lo hubiera dado

Voz 27 33:45 quise mangas si jamás no sea otra cosa

Voz 17 33:48 Zidane le veo no le vamos la veo no es que no le vale no sé pero bueno ahora resulta que Cross y ahora resulta que el Madrid iba y fichar Cross hasta el año dos mil sesenta vamos yo no me imagino que me moriré y seguirá jugando bien pues que siga así Madrid seguramente ganará todo otras cincuenta Copa de Europa buenas tardes por Mourinho no

Voz 0919 34:16 le aquí hay opiniones para todos los gustos dejad vuestro mensaje

Voz 2 34:21 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 27 34:38 hola soy yo mida in sólo para decirte que me gustó mucho lo de Niki Lauda allí me gustó mucho galleguidad yo ERE ERE estupendo te llega te diga cómo lo dijiste las cosas qué dijiste de la forma de es que es que eres eso ya está queréis muy grandes reconforta reconforta con la vida eh cuando la gente como de que todo y tal yo y esté pues es un gusto un gusto y reconfortante qué quieres que te diga venga esto no lo pongas ahí que parece que te estoy dorando la píldora

Voz 2 35:25 el guasa Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 35:36 lo tenía que poner porque reconfortan con la vida es la cosa más grande que me ha dicho alguien nunca se me hubiera ocurrido a mí mismo empezamos

Voz 17 35:45 mí no me gusta Solari

Voz 8 35:51 vamos a Sevilla el Sevilla está en Tanzania

Voz 0919 35:53 ni hay desde allí han comunicado la noticia Fran Rome Quillo quizá esperada de que Caparrós no será el entrenador la próxima temporada hay que Monchi busca técnico hola Fran

Voz 0700 36:05 hola Gallego así muy esperada y de hecho a Caparrós ha dicho que no tenían claro toda la parte cuando se han reunido tanto Monchi como Pepe Castro y el propio afectado Caparrós que antes del entrenamiento en Tanzania previo al partido de mañana ha dicho esto acerca del comunicado

Voz 0017 36:20 esta mañana hemos tenido una reunión aquí con el presidente y con Monchi y hemos llegado a esa esa conclusión aunque ya lo teníamos también las dos partes muy claro qué duda cabe bueno pues yo aún me quedan tres años de contrato y quiero cumplirlo y y aportar todo lo que pueda pues al Sevilla al sevillismo

Voz 0700 36:40 y a partir de ahora buscar un entrenador e atención porque se suma a las quinielas el nombre de Rudi García que también hoy ha hecho oficial en el Olympique de Marsella que no va a seguir al frente del banquillo francés baile de entrenadores el Betis sigue buscando también entrenador el sustituto de Setién el Betis que es un club especial eh bueno lo ha demostrado hoy rojillo porque ha presentado su nueva camiseta en el capi

Voz 0919 37:05 Tokio de Washington si en el Capitolio de Washington Joaquín y compañía se han puesto la nueva camiseta del Betis ha hecho la foto allí todo todo lo Pavlov es todo fe

Voz 0700 37:14 da ha habido varios modelos hay posando en el Capitolio efectivamente una bonita postal una camiseta con más franja porque son más estrechas verdiblanca que la de la temporada pasada y vuelve la zona blanca a la equipación del Betis y por tanto será el pantalón blanco y no verde como en la pasada campaña apunten otro nombre Un francesa bien Claude Puel el entrenador que estuvo en el Mónaco el Lille el Olympique de Lyon en liza en Inglaterra en el Antón tiene Leicester City está también en la órbita de Lorenzo Serra Ferrer para dirigir al Betis al margen de que Abelardo y Cocu no se caen tampoco de esa quinielas el Betis presentando su nueva camiseta en el Capitolio

Voz 0919 37:51 cuando escuche esto Rubiales la próxima la próxima camiseta de la selección española en la Muralla China y sino al tiempo

Voz 7 37:59 le canta el movimiento del seísmo por la mañana ciento en la ahorra Libia Direct pese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 1444 38:15 se repuestas treinta litros a más de carburantes BP Ultimate disfruta de más kilómetros también recibe cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de carburante durante el año también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también esta promotora hemos contado cincuenta euros palabras más información en punto com de P Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 28 38:35 presentación del ranking de competitividad de los países de IM de Business School a cargo de presidente sinceros de las principales empresas españolas FIDE expertos de IMD miércoles veintinueve de mayo a las diecinueve horas en el Museo Nacional Thyssen Bornemisza Madrid organizado por IMD Cadena SER cinco días y el país eventos prisa punto com barra encuentro IMD

Voz 29 38:58 cuando abres la nevera para coger una manita pero eso conversar chocolates estas tensando con el estómago que si puedes pensar con el estómago puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el americio ayudas Amman

Voz 3 39:12 le dé el aire limpio con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 0919 39:20 hemos contado que Caparrós unos sigue si lo hace el entrenador del Celta Jacobo u Z los vigueses anuncian que se quedan con Hermida dos temporadas buenas tardes

Voz 0841 39:29 qué tal buenas tardes Jesús después de los experimentos fallidos de Mohamed y Cardoso pues el Celta decidió tirar un poco asegurar entrenador que conoce la Liga que ya conoce el club que salvó al equipo además normal sin dobleces dos temporadas firma Fran Escribá con su cuerpo técnica habitual en el que está David Generelo van a seguir Borja Oubiña Mario Bermejo que están en la secretaría técnica de Celta dos ex jugadores también formando parte del mismo y la novedad es que entra también el cuerpo técnico de Fran Escribá Carlos Hugo García Bayón el queda hasta el momento director deportivo de las categorías inferiores

Voz 0919 40:00 uno de los entrenadores que está sonando para muchos equipos es Bordalás aunque parece que se puede quedar en el Getafe hueso tiene su cabeza el presidente Ángel Torres Gonzalo Conejo buenas tardes muy buenas pues si el presidente ha valorado la temporada que ha hecho el club ha hecho

Voz 30 40:14 desde diez que la intención es continuar esta dinámica y que como

Voz 0919 40:17 la pasada campaña tienen que aguantar el bloque

Voz 30 40:19 el míster de Bordalás aseguró que va a seguir que en ningún momento sea planteados había estado

Voz 0919 40:23 morada

Voz 30 40:23 pero que si Vinyes un equipo grande llevárselo él sería el primero en alegrarse

Voz 31 40:28 a seguir se hubiese ido ese va el que más contento bazar suyo porque demostró un entrenador que no lo quería nadie que la órbita y ojalá mañana vengo a un equipo grande Isinbayeva el primero que lo celebrará serio y me alegré poder porque es lo merece citó lo que bueno que que volarán en a partir de ahora me alegraría que presidente que gracias ante todo

Voz 0919 40:48 si alguien está buscando entrenador por favor que llame Ángel Torres porque Ángel Torres es que acierta cierta alguno tiene dudas de que sea Zidane no sigue Valverde Guardiola en el City Ángel Torres seguro que da con el idóneo en el Atlético de Madrid después de de de estar el amistoso de ayer en Israel estábamos pendientes de cómo estaba el tobillo de Diego Costa ayer nos asustamos mucho en el programa pero pero Fullana parece que no es tan grave sufre un Elia

Voz 32 41:15 quince de segundo grado en el tobillo izquierdo se descartó la lesión sea tras el partido y todo queda en ese esguince de alto grado que va a requerir de ahora mismo descanso reposo que lo va a tener por delante durante un mes con las vacaciones y trabajo de fisioterapia para estar en plenas condiciones ya para empezar la pretemporada en la segunda semana de julio fue la peor noticia sin duda del amistoso de pretemporada este amistoso último partió el Atlético de Madrid y mañana despedía de Juanfran acto privan en Metropolitano parecida a Dios Atlético Madrid después de ocho temporadas y media

Voz 2 41:43 para Rickman nueva y cuando se eh

Voz 0919 41:46 firme definitivamente lo del Barcelona de haber despedida o no

Voz 32 41:49 de momento muy diferente el adiós de Griezmann por la puerta de atrás

Voz 0919 41:53 en comparación a los Godín Juanfran y compañía en el Real Madrid hoy en el diario Marca dice Varane que se queda Nacho renueva una temporada en el Real Madrid apuntala

Voz 30 42:03 a su defensa Javier Herráez eso es parece que saldrá Vallejo ya que tapó quieres ayer reggae que hoy ha dicho que de momento él se quiere quedar aunque pueda llegar Mendi el lateral del Olympique de Lyon Marcelo es segurísimo de confianza de Zidane pero renglón dice esto

Voz 33 42:18 bueno mundo pero yo sé que tenido mucho polvo están podrá Madrid tengo contrato en vigor y papelera todo porque darme sueño mi de pequeños nunca ha sido cuando el debutante kilo

Voz 3 42:32 tú lo has dicho así que Nacho hasta el año dos mil veintidós pronto será esa presentación esa puesta en escena

Voz 30 42:38 en el Santiago Bernabéu Varane Benzema Casemiro al final no se va a nadie por cierto que Zinedine Zidane

Voz 0919 42:46 ya ya de vacaciones no no estaba vacaciones está trabajando está haciendo un curso de entrenador no está Recio

Voz 30 42:50 cuando no está en Claire Fontaine estudiando si donde se concentra la selección francesa y está en un curso intensivo de dirección técnica está con sus amigos con Makelele con Sagnol y ahí está con Guy la conga decidan cuando llegue allí le haya dicho a Makelele no sabe lo que tengo allí Bale que no se quiere ir no la han visto más mayor han visto Juan mayor de hace dos meses ahora

Voz 0919 43:11 gracias Javi vamos a Bilbao Aduriz hasta dos mil veinte Íñigo Marquínez se esperaba se estaba pensando marchar como ha sido buena

Voz 0802 43:20 tardes muy buenas estaba cantado que iba a renovar vamos que iba a hacer lo que le diera la gana él y es que ya lo dejó entrever también la dirección deportiva del equipo a dice tenía en su mano renovar seguir un año más con el Athletic la verdad es que ha firmado ese año de renovación como hemos escuchado anteriormente en la portada de este hora25 igual no es el último es curioso no porque lleva ya un montón de temporadas en el fútbol de elite pero él se ha hecho auténticamente estrella del fútbol con treinta y un años es decir a la vejez de Viñuelas este año no le han ido tan bien las cosas ha tenido muchas lesiones de larga duración sólo ha metido dos goles en Liga los dos de penalti eso sí que nadie que piense que el año que viene va a ser algo parecido

Voz 3 43:58 estoy aquí sentados porque ni intenciones intentar jugar todos los partidos todos los minutos intentaron vender por supuesto otra cosa es que que por decisiones o porque no estoy bien no por lo que sea no lo consiga pero intentar pues vamos

Voz 0802 44:16 ahí está Aduriz para la próxima temporada en este año de renovación seguir brillando como lo ha hecho durante estas últimas semanas

Voz 0919 44:21 un ejemplo Ariz Aduriz gracias Marquínez vamos con la última hora de los dos finalistas de la Copa del Rey ya sabéis el sábado en el Benito Villamarín Barça Valencia Valencia Barça hoy comenzamos con la última hora del equipo de Valverde sigue pendiente de la enfermería Adriá Albets

Voz 0017 44:35 sí qué tal muy buenas gallego sobretodo de Coutinho que hoy ha entrenado con sus compañeros aunque el brasileño sólo ha hecho una parte del entrenamiento con el grupo precisamente hoy se cumplen los diez días de recuperación que pronosticaron los médicos del Barça y si la evolución es buena mañana debería hacer todas las sesión con el equipo y el viernes recibir el alta pero dependerá mucho

Voz 0919 44:54 de las sensaciones que tenga el jugador la noticia

Voz 0017 44:56 de esta tarde es que no va a llegar Ter Stegen por sigue con molestias en la rodilla derecha aunque civiles en es el portero de la Copa iba a ser titular el sábado evoluciona bien Artur que parece que podrá reaparecer y veremos si mañana vuelve a entrenarse medio recuperado de la contusión craneal hablado en Barça TV Lenglen sobre la importancia de ganar esta Copa del Rey

Voz 0802 45:18 es el último partido de del año y hay que jugarlo para para ir de de vacas sanas con una sensación no mucho mejor que que lo que tenemos después del partido del Liverpool Hay por eso también queremos ganar la final de Copa

Voz 0017 45:32 sería la quinta Copa consecutiva para el Barça y supondría conseguir el doblete lo que dejaría un buen sabor de boca en el

Voz 0055 45:37 el vestuario a pesar de la debacle la Champions

Voz 0919 45:40 sea que viajará a Sevilla el mismo sábado no así el Valencia que se va a ir de concentración cerquita de Sevilla la última hora de los de Marcelino Pedro Morata por donde pasa hola hola qué tal Gallego en el balón

Voz 0055 45:50 ya se marcha muchísimo antes se marcha mañana jueves se va a Jerez a ochenta kilómetros aproximada

Voz 1501 45:55 gente de Sevilla y la actualidad hoy en el Valencia la enfermería está prácticamente vacía con dos vía sea recuperado Yahoo algunos minutos en el último partido ante el Real Valladolid pero él dice que todavía no está al cien por cien pero para jugar desde luego está porque ya jugó en Valladolid y hoy con dos día ha dicho que evidentemente para ganarle al campeón de Liga como el Barça a pesar de las bajas hay que currar ser

Voz 3 46:19 esto es normal que cuando no

Voz 17 46:21 pasaron a un rival Verdasco trabajas no porque te con un poco de cara al partido como Gaza preparado de partido pero el Barça entonces tienes que si tienes que ser preparados porque vas a jugar con el contra el campeón diluida

Voz 0919 46:38 mañana más de los dos equipos el Valencia estará ya en Andalucía y el Barça seguirá trabajando en Barcelona y hoy se ha puesto nota el hombre que ha dirigido el bar el vídeo arbitraje esta temporada ha terminado la Liga la Liga en la que hemos estado durante meses y meses hablando cada domingo del bar era realmente insoportable no se hablaba de otra cosa pero parece que al final se ha calmado un poco el ruido alrededor de esta nueva herramienta bueno seguramente Velasco Carballo que se pone la nota Asimismo se habrá puesto un notable o un sobresaliente Mario Torrejón buenas tardes