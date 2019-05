Hora 25 (22/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:13 en la Cadena

Voz 3 00:14 SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:19 cuatro días quedan para el super domingo electoral y esta noche emitimos Hora Veinticinco desde Barcelona porque desde aquí desde Radio Barcelona vamos a moderar un debate entre los principales candidatos a la alcaldía de Barcelona los que más opciones tienen de Victoriano va a estar eso sí el candidato Esquerra Republicana Ernes Maragall que no puede participar por un problema de agenda empezaremos sobre las nueve y cuarto nueve y veinte con ellos enseguida iremos pero antes un rápido repaso a la actualidad hasta ahora Pablo Morán buenas noches

Voz 1667 00:44 Ángels buenas noches entre lo más interesante está

Voz 0194 00:47 era una imagen de la campaña que siempre despierta mucho interés

Voz 1667 00:50 la de Pedro Sánchez y Susana Díaz una imagen compartiendo mitin en Sevilla es el segundo acto de hecho que comparten hoy

Voz 4 00:57 pero va a ser un grandísimo presidente de chepa y va a tener el apoyo el Cali el calor el aliento de todos los socialistas andaluces porque España necesita que él ponga rumbo a un país solidario inclusivo que la propuesta que los vivido nosotros hicimos el pasado abril no será tan rotunda cómo queremos que sean los socialistas sino ocultamos con gobiernos municipales con gobiernos provinciales y muy pronto Susana con gobiernos autonómicos que creo también en la justicia social en la convivencia

Voz 1667 01:26 enviar públicamente guardan las formas pero el PSOE mantiene su estrategia de desgaste contra Susana Díaz tal y como les venimos contando hoy aquí en la SER la sede socialista de Ferraz no descarta intervenir incluso las listas de las diputaciones provinciales para limitar así todavía más el poder de la ex presidenta de la Junta andaluza

Voz 0194 01:44 una campaña que sube detonó por la posible suspensión de los diputados catalanes en prisión si es la no

Voz 1667 01:49 la Mesa del Congreso se va a reunir por primera vez mañana a las doce y media de la mañana para debatir sobre esa posible suspensión por la que la presidenta de la Cámara Meritxell Batet ha preguntado al Supremo Albert Rivera la acusa también a Pedro Sánchez de ser cómplice de los golpistas

Voz 0040 02:06 eso que tuvimos que hoy el golpe Cataluña ayer lo rememoran allí rememoráis unos señores hablando de España como si fuera una dictadura cobrando dinero público de todos los españoles procesados por un por rebelión y golpe Estado sentándose en nuestros escaños los de los españoles para insultarnos a todos lo grave no estuvieran separatistas y procesados lo grave no es cubra golpistas es que tenían una cómplice que un partido cómplices la cómplice se llama y Sánchez el partido se llama Partido Social

Voz 1667 02:33 el debate oyes es quién y cómo debe aplicar la suspensión a esos diputados en la cárcel Éste es el criterio de Ignacio González Vega portavoz de Jueces para la Democracia que ha hablado este mediodía en Hora catorce

Voz 5 02:44 es una posición que separación de poderes ir de la misma manera que nadie conoce viviría como un congreso os diputados pudiera acordar la suspensión de un magistrado no te muy interesante el poder judicial en este caso ocurre lo mismo pero en sentido contrario IS la Mesa del Congreso la que tendrá que decidir con arreglo a reglamento de la Cámara IU los informes que pueda recabar tanto de los letrados de la Cámara como del Tribunal Supremo tendrá que tomar en última instancia la decisión de suspender o no a estos diputados

Voz 0194 03:16 nueva fase en el juicio del proceso es la FAES

Voz 1667 03:18 Se de las pruebas periciales entre los que han intervenido hoy se encuentran sociólogos propuestos por Jordi Cuixart para desacreditar el delito de rebeldía del que se le acusa su informa Alberto Pozas

Voz 6 03:28 el presidente de Omnium Cultural combate así las acusaciones de liderar una rebelión el perito Paul deberás concluye que Jordi Cuixart era un líder social sí pero no

Voz 7 03:36 el violento es un ejemplo de liderazgo no violento frente a momentos de mucha potencial social

Voz 6 03:43 es algo episodios concretos han dicho estos peritos y uno de octubre hubo algún insulto agresión a la policía no fue con una violencia buscadas sino por inexperiencia en la desobediencia civil que sumamos a esta hora dos

Voz 0194 03:53 desde el mundo de la cultura que son noticia primera es

Voz 1667 03:56 la de la novelista Siri has vete galardonada hoy con el Premio Princesa de Asturias de las Letras esta tarde ha hablado con la prensa en el Instituto Cervantes de Londres para agradecer este reconocimiento

Voz 0194 04:06 yo lo que entre otras cosas del futuro del feminismo

Voz 8 04:12 necesitamos al feminismo porque la Historia no está acabada porque es una forma de liberar a los seres humanos de las cadenas culturales otro voz

Voz 1667 04:23 es la de la estrella de hoy en el Festival de Cine de Cannes es Quentin Tarantino que presenta Érase una vez Hollywood un homenaje al cine de los sesenta que incluye la historia de un asesino el la la historia del asesino Charles Manson

Voz 3 04:35 han Omar prisa

Voz 6 04:37 de hecho muchas investigaciones en los últimos años he leído libros escuchado podcast especiales de televisión intentando entender cómo alguien era capaz de tener a estas mujeres y someterlas cuanto más sabes y más información tienes menos claro es más oscuro se vuelve eso creo que es también parte de la fascinación podrían Piñeiro Chubby han hacen que te has

Voz 0194 04:59 enseguida vamos con todo antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches buenas noches

Voz 9 05:05 va Up de Iberia puedes hacer el check in y elegir de manera gratuita entre más de seis mil periódicos y revistas para disfrutar durante tu vuelo descarga T la nueva Abdi Iberia elige tus publicaciones preferidas Ibis disfruta de tu viaje

Voz 0194 05:27 nueve y cinco minutos de la noche ocho hicieron en Canarias les decía que hoy emitimos hora25 desde Barcelona en muy pocos minutos va a empezar un debate entre los principales candidatos a la Alcaldía de esta ciudad la alcaldía de Barcelona unas elecciones municipales que trascienden que van más allá de la política municipal que también es Dante como se está viendo en todos los debates que están celebrando los candidatos trasciende porque evidentemente la cuestión del proceso se mezclas se cruza en los debates sobre política municipal enseguida iremos con ello pero hay dos informaciones del ámbito internacional que hasta ahora les tengo que contar una que nos ha sorprendido esta tarde en el Reino Unido porque ha sido una tarde muy complicada para Theresa May una tarde de complot Side motines contra la primera ministra que ayer abrió la puerta un segundo referéndum por el Brexit la revuelta en su partido parecía esta tarde imparable corresponsal Begoña

Voz 0273 06:18 ese buenas noches que hay buenas noches algunos de los suyos bueno de los supuestamente suyos no le daban a ni una semana no y aún no podemos asegurar cómo acabará la jornada de hoy posiblemente Main no va a dimitir esta noche pero los días están realmente contados porque lo de hoy ha sido febril y dar rumores tensión hay peticiones abiertas de que se vaya aire que necesitan los conservadores un líder cuanto antes la última crisis ha estallado al incluir precisamente May en el acuerdo remodelado del Brexit la posibilidad de dejar en manos de los diputados la opción de un segundo referéndum de la unión aduanera esta tarde se ha reunido el poderoso Comité mil novecientos veintidós el gran diputados conservadores euroescépticos lo que querían era encontrar una fórmula para volver a presentar un voto de censura inmediatamente contra la primera ministra finalmente lo que se ha acordado es que el jefe el presidente de ese de ese comité Graham Brady se va a reunir con May este viernes para hablar de su futuro Se espera que ahí se fije el calendario de salida de la primera ministra porque el viernes pues porque mañana los británicos van a las urnas en las elecciones europeas y es totalmente insólito que estemos esta noche con diputados con ministros pidiendo la dimisión de su líder de la primera ministra justo en vísperas de unas elecciones

Voz 0194 07:34 en Theresa May aguanta Begoña pero ha habido una dimisión no la Cámara de los Comunes

Voz 0008 07:38 sí ha habido una dimisión esta misma noche eso

Voz 0273 07:40 digamos que no podemos asegurar acabar la jornada porque no sabemos

Voz 10 07:43 listas la primera de una serie de dimisión

Voz 0273 07:45 es la que sí hay dos importante es una mujer se llama Andrea Ali son es la líder de la Cámara de los Comunes un con mucho poder con mucho tirón con los mismos

Voz 1510 07:56 desde el gabinete ya digo que

Voz 0273 07:59 no se puede descartar que otros miembros del Gobierno sigan su ejemplo

Voz 0194 08:02 gracias Begoña seguimos pendientes cualquier novedad es paso de acuerdo

Voz 10 08:06 de acuerdo está siendo ha sido una tarde

Voz 0194 08:08 complicada para Theresa May decía Begoña Arce todavía no sabemos cómo va a terminar la noche y hemos tenido la sensación en innumerables ocasiones que Theresa May estaba en la cuerda floja siempre conseguía sobrevivir por Morillas director de sido buenas noches

Voz 11 08:23 hola buenas noches una supervivientes

Voz 0194 08:25 muchas veces la hemos visto la hemos situado al borde del abismo pero siempre se ha salvado crees que ahora ya es irremediable la salida de Theresa May

Voz 11 08:34 claro la diferencia es que ahora ella hecho gestos para poner el el país por delante del partido no que es lo que siempre había sido lo contrario hay siempre había puesto la unidad del partido por delante de cualquier acuerdo con la los laboristas por ejemplo o incluso la posibilidad de segundo referéndum porque eso sabía que ido a romper su partido en el momento en el que para el partido la realmente evolucionando contra el liderazgo de medir es el momento en que ya ha realmente en en la cuerda

Voz 12 09:03 ya que aboca esto

Voz 11 09:06 pues yo hace tiempo que creo que el el segundo referéndum como au no puede suceder si no hay algo más importante antes diese algo más importante sería una dimisión de de tres también ellos serían unas elecciones anticipadas diez son los dos últimos dos únicos casos que pueden a parar el reloj roja en su momento parar el reloj del Brexit o plantear una salida en forma de segundo referéndum para que eso sucediera hechas estas otras cuestiones como la dimisiones las elecciones tenían que sucede parece que inevitablemente nos vamos a hacer cuando a a la dimisión de The Mail que el problema es cuál cuál es la alternativa y la alternativa muy probablemente en el Partido Conservador es un líder que querrá reabrir el acuerdo de retirada porque va a ser todavía más de euro escéptico de lo que ya es medio

Voz 0194 09:56 ya todo esto Paul elecciones europeas el domingo con presencia del Reino Unido

Voz 11 10:01 efectivamente este es el otro elemento a tener en cuenta ayer que los sondeos dan un descalabro absoluto del Partido Conservador una victoria a cómoda para Nigel Farage que su único punto de campaña es un Brexit duro huir de la tradición que el club tierno conservador está haciendo sus a sus ojos con las negociaciones en la Unión Europea y eso es lo que ha convertido digamos todo el fenómeno del Brexit en una cuestión primordial de la agenda nacional pero que mantiene a la a la Unión Europea en vilo constantemente aquí se había llegado a un buen acuerdo en el sentido de que bueno pues habrá unas elecciones participarán los nombres teniendo mala te damos sobre que él exceden estado del Brexit no tiene al cabo pero no era esquivó para la Unión Europea donde probablemente con con el escenario en el que vamos a entrar a partir de ahora volverá a ser

Voz 0194 10:55 polen definitiva en las próximas horas puede ser decisivas

Voz 11 10:58 yo creo que sí lo decía Begoña quedan muy poco tiene muy pocas horas sean horas sean vías no no pero pero en ningún caso parece que su liderazgo vaya a sobrevivir

Voz 0194 11:10 Paul muchísimas gracias

Voz 11 11:12 nada un placer hasta luego tarde

Voz 0194 11:14 tensa e en el Reino Unido con Theresa May pendiente de un hilo esta vez parece que sí como decía Paul Morillas director decido las próximas horas pueden ser decisivas para la salida de la primera ministra británica esta era el primer punto de conexión de emergencia de urgencia que teníamos en el Reino Unido pero hay otro asunto de la crónica internacional que es la sentencia sobre Pablo Ibar estamos muy pendientes de la decisión definitiva sobre el español jurado tiene que optar por la Cadena perpetua o la pena de muerte Marta del Vado buenas noches Ángels buenas noches tú acabas de salir del juicio precisamente para atendernos en qué punto estamos

Voz 1510 11:48 pues ahora mismo esta la defensa argumentando sus alegatos finales es el último intento que tienen para convencer a los doce miembros del jurado no de no de que crean en la inocencia de Pablo Ibar no de que crean en que se puede reinsertar lo están convenciendo de que les salven la vida es lo que les decía el abogado que Bin cool que que el poder que tienen en las próximas horas es diferente del de los casos convencionales no que tienen que elegir entre la vida

Voz 0194 12:19 o o la muerte de una persona Ésta es

Voz 1510 12:21 la decisión que tienen en sus manos después de la defensa le toca el turno de cierre al Estado la Fiscalía si después los doce miembros del jurado que son civiles de aquí del del condado de

Voz 0194 12:34 cuarta en Florida se van a retirar a Delhi

Voz 1510 12:37 esperar esperamos que en las próximas horas lleguen lleguen a a unas conclusiones que elevan a presentar al juez la pena de muerte la tienen que alcanzar por unanimidad es una el consenso al que tienen que llegar para aplicarle la pena capital con que uno solo con que uno de ellos esté en desacuerdo entonces se aplicaría la cadena perpetua ahora mismo están todos en la sala Pablo Ibar vestido de traje muy serio a la izquierda de la sala enfrente están los dos

Voz 0194 13:11 el jurado atrás en los bancos están

Voz 1510 13:13 los familiares de de Pablo Ibar Cándido su padre Tania su mujer con sus hermanas con su madre los hermanos de Pablo del otro lado de la bancada están también los familiares de las víctimas esperando a que el jurado se retire a deliberar lleguen en las propia

Voz 0194 13:29 más horas a una conclusión pues lo mismo crecía Begoña Arce Marta quedamos pendientes de cualquier novedad que se pudiera producir en las próximas horas de acuerdo

Voz 10 13:36 aquí estamos pendientes todavía una última

Voz 0194 13:39 la conexión está en Madrid recordamos que estamos emitiendo hora25 desde Barcelona María Manjavacas buenas noches hola buenas noches pues también una noticia de esta tarde que no sea llamado muchísimo la atención Llanos llamó la atención en su momento pero la decisión del Constitucional parece cortante porque ha anulado el artículo que permitía a los partidos políticos estamos en plena campaña electoral recopilar los datos personales de opiniones políticas los usos los gustos que expresan los usuarios en las redes sociales así que los partidos se quedan sin la opción de poder envían propaganda personalizada María cuéntanos sí la verdad que aquello cuando se aprobó a todos nos costó extrañeza digerir yo me acuerdo que seguir el debate y claro pensar que aquellos aprobaba en el Congreso y te daba la sensación de que estábamos un poco indefensos por eso juristas y las asociaciones de defensa de los derechos Ziggy tales lo están celebrando porque además es el lo decían gráficamente es como el triunfo es lo decía antes a Pedro entera como el el triunfo de David contra Goliat porque era la sociedad civil contra la clase política porque ese día en el Congreso todos los partidos voy a hacer hincapié Ángels todos todos los partidos con representación parlamentaria en el Congreso votaron a favor de este artículo de la ley luego la ley como ya sabéis pasa del Congreso al Senado en el Senado ya fue Podemos el que en el último momento se desmarcó hoy dijo yo no puedo aprobar esto más o menos vinieron a decir que me perdone si no es así pero Bono por decirlo un poco lenguaje coloquial parece que se la colaron estas cosas que hay muchas veces que me perdonen si no es así de estás veces que tienes muchas cosas que leer algunas veces pues se te pasa y pasa lo que estás haciendo lo que estás aprobando lo que está firmando porque aquello la verdad que a todas luces parecía una tropelía a los periodistas decíamos pero como pueden los políticos aprobar esto entonces por eso te digo que que el fallo es tan importante desde el sector profesional a mí como sigo esto fueron los primeros que empezaron a decirme que estos gravísimo que estos gravísimo que esto no se puede permitir pero claro era ahí

Voz 13 15:40 ir

Voz 0194 15:41 contra el gigante pero ellos pasito a paso lo consiguieron organizaron todos como para presentarte ante el Tribunal Constitucional necesitas por decirlo de alguna forma una entidad que te represente fueron al Defensor del Pueblo el Defensor del Pueblo y les dijo que tomaba nota y que lo iba a cursar con celeridad se sabía que iba a ser con tanta ellos lo llevaron al Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo fue el que se encargó de llevarlo al Tribunal Constitucional y luego claro la satisfacción es doble íbamos a escuchar a Fernando Fernández Marugán

Voz 14 16:14 estoy satisfecho con el contenido de la sentencia porque han trufados nuestras tesis que no eran otros que la defensa de los derechos de los ciudadanos el aspecto tan importantes como la intimidad la libertad ideológica la participación política también no se ponen de relieve primero la sentencia se aprueba por unanimidad seguro las tensas a programas carrera rapidez por lo tanto eso que se dice que la justicia justicia tiene que ser rápida en este caso se ha cumplido

Voz 0194 16:54 bueno ya lo habéis visto lo ha dicho claramente ha aprobado por unanimidad ojo con una celeridad que no se pensaba porque no ha llegado para las elecciones generales

Voz 10 17:02 se ha llegado para las elecciones autonómicas que las tenemos ya que

Voz 0194 17:05 domingo exacto llega en el último tramo ya de la campaña María muchísimas gracias un abrazo información también que conocíamos esta tarde que afecta a las campañas de los partidos políticos campaña de la que vamos a hablar en nada en menos de un minuto porque ya Ana aquí sentados conmigo algunos de los principales candidatos a la alcaldía de Barcelona veinticinco

Voz 15 17:26 a formar formato empresa quitando todos los despachos para ser más Open Office poniendo pubs para pensar en la Sala de Reuniones y una pizarra con rotos flúor de colores una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente y con eso ya lo tienes

Voz 16 17:41 o puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital informa Telefónica a punto es

Voz 17 17:57 sabes dónde montar las mejores Bergman

Voz 18 17:59 más de ya que ahora esa ruta en bici es sólo tú lo conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar o no actúe a la ciudad con tu nuevos de Tarraco uso de hasta siete plazas por veintiséis mil novecientos noventa euros

Voz 19 18:19 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 7 18:32 nueve y dieciocho minutos de la noche ocho dieciocho

Voz 0194 18:35 Canarias entre los muchos puntos en los que vamos a tener que fijar nuestra atención el domingo que viene cuando empiecen a conocerse los resultados de las elecciones municipales autonómicas y europeas entre los muchos puntos en los que nos tendremos que fijar esta la ciudad de Barcelona imposible aislar la campaña municipal de todo lo que supone el pues es Barcelona es la capital de Cataluña imposible también analizar sus resultados sin tener en cuenta esto en medio de los grandes debates de la ciudad de cualquier gran ciudad de los que hablaremos también hoy aquí vivienda movilidad contaminación turismo bueno se cruza el debate sobre la independencia esto es lo que hace que estas elecciones sean algo diferentes la lucha por la alcaldía está muy reñida según las últimas encuestas hay prácticamente un empate técnico entre la actual alcaldesa y el candidato de Esquerra seguidos muy de cerca por el PSC así que este es el contexto para la mesa política que abrimos inmediatamente con Ada Colau actual alcaldesa y candidata de Barcelona como muy buenas noches muy buenas noches extrema Collboni candidato del Partido Socialista de Cataluña muy buenas noches

Voz 1788 19:32 muy buenas noches Bonet Manuel Valls candidato de Barcelona

Voz 0194 19:35 han visitarán es muy buenas noches y el número dos de la candidatura de Cataluña muy buenas noches muy buenas noches a todos las gracias a los cuatro por aceptar nuestra invitación habíamos invitado también al candidato de Esquerra Republicana de Cataluña Ernest Maragall pero excusado su asistencia por problemas de agenda Nos ha dicho bueno llevan ustedes creo muchos debates a sus espaldas han encontrado más de una ocasión todavía reconoce no entre los cuatro y eso me tranquiliza

Voz 3 20:00 tomé en serio este debate de todas formas

Voz 0194 20:02 de una manera distinta eh no hay ninguna regla más allá de la cortesía yo propongo los temas Ustedes hablan se interrumpen dicen lo que quiera yo ya me encargo de poner orden que para para eso me me pagan es una mesa política una charla entre candidatos así que vamos a empezar pero antes desde la mesa de producción Pedro Blanco vamos a invitar también a los oyentes eso que estamos haciendo y desde que antes dado la campaña para las municipales que es que participen con sus peticiones

Voz 6 20:26 sí hemos escuchado durante todo este tiempo ha es ciudadanos de pequeñas localidades de muy pocos habitantes a vecinos de grandes ciudades hoy vamos a pedir a los habitantes de Barcelona que a través de las notas de voz en nuestro número de whatsapp dos digan que le van a pedir que les pedirían al próximo alcalde o alcaldesa de Barcelona cuál es la necesidad más perentoria en su barrio en su calle en la zona en la que viven qué es lo que creen que debe cambiar en esa ciudad seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres recuerdo el número recuerdo que pedimos notas de voz al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro

Voz 0194 21:02 escucharemos al final de este debate gracias Pedro las peticiones de los ciudadanos de Barcelona al su futuro alcalde pero antes de empezar y antes de entrar en materia de política municipal déjeme que les haga una pregunta porque yo lo lo ponía sobre la mesa ahora cuando les presentaba con

Voz 0008 21:18 el Prius es cómo ha afectado a la ciudad de Barcina

Voz 0194 21:21 Bona

Voz 0008 21:22 hombre pues es capital de Cataluña y claro que afectado no y afectado pues muchas situaciones muy duras que hemos vivido estos años y que tenemos precisamente la responsabilidad entre todos de empezar una nueva etapa radicalmente diferente nosotros siempre lo hemos dicho estas una ciudad democrática profundamente democrática que cree que las cosas se deben resolver hablando pactó ando negociando agotando y no con porras como hizo el Gobierno el Partido Popular que creo que es un gran responsable de como se ha crispado todo no pero tampoco se resolvió por la vía unilateral en No somos y también muy claros no es decir nosotros defendemos el derecho al voto pero por la vía unilateral está claro que no se ha resuelto nada al contrario hoy tenemos una completamente bloqueada tenemos un proceso de judicialización que bueno perjudica seriamente la situación actual entonces bueno hasta la anomalía de que hay presos políticos que hay un candidato que que no está aquí porque se les reconocen sus derechos civiles y políticos pero no está aquí entonces

Voz 0194 22:18 con quién y por lo tanto y eso creo que también hay que decirlo no

Voz 0008 22:20 la situación todavía es de excepcionalidad sin embargo creo que tenemos la responsabilidad de empezar una nueva etapa que Barcelona ha sido muy activa eso no siempre dijimos había que echar al Partido Popular le propusimos al Partido Socialista a hacer una moción de censura se tardó en hacer esa moción de censura nosotros lo habíamos propuesto un año antes pero cuando finalmente las fuerzas progresistas nos pusimos de acuerdo empezamos una nueva etapa de diálogo acordamos presupuestos sociales que también es un tema que no puede esperar más el tema de los derechos sociales que desde los ayuntamientos estamos en primera línea de trinchera y hemos estado solos abandonados por el Estado por la Sanitat durante todo este tiempo entonces hay que empezar una nueva etapa de pactos progresistas a todos los niveles donde instaure hemos el diálogo como forma de resolver los conflictos también que descartamos las vías unilaterales que creo que ya es hora de dejar las completamente atrás porque tampoco representan la mayoría de Cataluña y luego evidentemente poner la agenda social que insisto no puede esperar más

Voz 0194 23:14 temo Collboni que afecta gel pluses y al margen cuando uno gobierna en tiempo que afecta que unas Generalitat bloqueada te bloquea finalmente en alguna cosa en cuanto a la imagen Barcelona

Voz 1788 23:25 bueno yo para empezar muchas gracias por invitarme si soy elegido alcalde pondré un cortafuegos contar pues es independentista para que no afecte más a Barcelona para que no afecte a nuestra convivencia para que no afecte a nuestra economía para que no afecte a lo que tiene que hacer un ayuntamiento que es hablar de vivienda hablar de seguridad hablar de Medio Ambiente el pues es lo ha tapado todo con el tiempo se va a ver hice está viendo que el pues es en el fondo fue una huida hacia adelante de la antigua Convergència que en su momento sirvió para tapar pues los casos de corrupción y el fracaso político del señor Mas y de aquellos polvos estos lodos no en estos momentos tenemos no sé la acción muy preocupante de fin de vulneración de los principios del Estado de Derecho España es un país democrático un país que tiene da todas las garantías para que todo el mundo puede expresar libremente quién pluralidad sus opiniones pero respetando las leyes y respetando las instituciones claro que afectado a la ciudad Barcelona de hecho ya la gobernabilidad de Barcelona no porque fin a la señora Colau digamos toma una decisión que fue romper el acuerdo progresista con el Partido Socialista por presión de la independentismo pero también también hizo permite también se vio ya eso fue un giro que empezó a hacer el seis el siete de septiembre cuando dejó en la estacada al Señor Coscubiela en el momento que había que defender el pluralismo político las reglas el juego todas las minorías y la defensa de las instituciones entonces es normal que la gente dude en estos momentos aquí en votar sobre todo porque la señora Colau a la hora de la verdad entre los independentistas si Barcelona eligió los independentistas esa ha sido también las consecuencias del proceso en la gobernabilidad de Barcelona y la necesidad insisto de centrar la política al servicio de la gente de los problemas reales

Voz 0194 25:18 Manuel Valls en qué ha notado Barcelona todo la crisis

Voz 13 25:20 según las selecciones más importantes de la democracia para para España desde para Barcelona desde cuarenta años Nos jugamos vamos a hablar de eso no el modelo de ciudad los temas de su

Voz 3 25:32 seguridad de vivienda de Medio Ambiente

Voz 13 25:35 de cultura de recuperación del cerco económico el modelo de ciudad después de los cuatro años de gestión de la señora Colau que para mí son un fracaso pero esto es el debate histeria casi el debate normal en una gran democracia que es España un Estado de Derecho con separación de de de poderes pero el otro debate es el futuro de Barcelona en el conjunto español lloró antes de empezar ese debate estaba usted hablando con la corresponsal en Londres en que estaba pasando en grande España vemos lo que puede ser una una locura no de de adaptar Ory salir de la Unión Europea o aquí de salir de España y pues de la Unión Europea y que viró muchas ambigüedades somos un país democrático de Estado derecho si uno oí sólo cuestiona la señora Colau estamos en un momento donde las ideas tienen que ser muy claras yo sí soy candidato y alcalde precisamente es para cambiar el modelo de de de ciudad hay recuperar el liderazgo Barcelona después para evitar que esa ciudad cayó en las manos del separatismo Berna Maragai aliado con la señora Colau eso es un pacto de izquierdas yo no creo creo que el debate izquierda derecha creo que el debate precisamente es recuperar salvar Barcelona

Voz 0194 26:54 Asarta dijo en debates de cómo hacemos

Voz 10 26:56 da mejor claramente cuando miras el barómetro que que indica cuáles son las preocupaciones las inquietudes de la ciudadanía que al final son los que votarán el domingo la primera inquietud es la seguridad y la segunda es la vivienda hay un proceso independentista es cierto hay un problema de represión también es cierto hay un problema de vulneración de derechos y libertades y hay mucha parte de la sociedad catalana y también en Barcelona que está sensibilizada y que está reclamando un cambio pero es mentira que esto lo tapa todo porque aquí tenemos que trabajar en beneficio de todo el mundo cada día en todos los ámbitos hacer un discurso como están haciendo el partido los socialistas a mí a día de hoy me sigue sorprendiendo porque hacen él mismo

Voz 0008 27:37 curso muchos días que que hace pues el PP

Voz 10 27:40 o el que hace Ciudadanos cuando por ejemplo también se refieren a la señora Colau como independentista que no lo es ya me gustaría que lo fuera pero no lo es o cuando ignoran que la inmensa mayoría de la ciudadanía está a favor de votar está a favor de decidir libremente el futuro del país está en contra de la represión que aplica el Partido Socialista en tan está en contra del ciento cincuenta y cinco y por tanto aquí tenéis una desconexión con lo que está pasando en la ciudad tiene el país que es sorprendente que que sigáis estando alineados eh con con el PP y conciudadanos en el que ese el problema político más importante que tenemos ahora mismo sigue siendo sorprendente que Pedro Sánchez después de haber estado Master diez meses en el gobierno en España haya seguido apostando por intentar silenciar intentar a ignorar que hay un problema político en vez de apostar por el diálogo y la negociación a mí me sigue sorprendiendo por parte de los socios

Voz 0194 28:36 turnos para las réplicas porque aquí ha habido ya acusación

Voz 3 28:39 el primero la Ada Colau la la palabra porque le acusaba

Voz 0194 28:44 el representante el candidato del Partido Socialista de haber roto usted ese pacto de gobierno por ahora ha dado los independentistas es que efectivamente les enseña imponía

Voz 0008 28:52 a mí me sabe muy mal y que lleva toda la campaña intentando es decir que yo soy independentista sacando él precisamente el tema de procesos en eso se parece mucho a la señora Arrimadas está haciendo la señora Arrimadas en esta campaña porque él dice que hay que proteger a Barcelona el pues es el saca el pues es siempre en todos los debates

Voz 0194 29:09 al el primer tema el primer tema que saca siempre

Voz 0008 29:12 para yo creo me lamentablemente intentar justificar que él que sabe que no va a ganar las elecciones porque lo dicen todas las encuestas y que esto está entre Esquerra Republicana y nosotros intentar justificar un pacto de perdedores conciudadanos que es la derecha yo sí creo que hay que hablar de izquierdas y derechas porque esta es una ciudad profundamente progresista y creo que hacen falta soluciones progresistas tanto para los temas sociales como para los temas de contaminación como también para el tema la de la relación entre Cataluña y España y eso es lo que venimos trabajando nosotros como demócratas yo no soy independentista y lo sabe todo el mundo pero sí que creo que hay que dialogar

Voz 10 29:47 quise hay millones de personas movilizándose hay que

Voz 0008 29:49 hablar hay que hablar con la gente que intervenir el autogobierno con el Partido Popular y conciudadanos es lo que hizo el Partido Socialista y eso rompió el pacto yo lo intente salvar y hablé con el señor Collboni pero sí

Voz 0194 30:00 el Partido Socialista se alinea con Ciudadanos y con el PP

Voz 0008 30:03 para intervenir el autogobierno que el propio Partido Socialista ayudado a construir pues eso evidentemente nos aleja ahora bien cuando el Partido Socialista vuelve a mirar a su izquierda nos hemos encontrado siempre le hicimos presidente a Pedro Sánchez negociamos unos presupuestos e hicimos que fueran los más sociales de la historia de España y los defendimos más que el propio Partido Socialista ahora acabamos de negociar la mesa por favor podemos ya empezar una nueva etapa estable donde las izquierdas progresistas hablen de acuerdos estables basados en el diálogo basados en la soluciones democráticas en priorizar la agenda social nosotros estamos plenamente dispuestos y lo hemos demostrado con nuestro

Voz 0194 30:39 es una pulmonía problemas que la señora cola cuando

Voz 1788 30:41 pero las izquierdas está reponiendo Esquerra Republicana que es con quién va a pactar el problema es que ahora estarán anunciando un cara a cara que fin yo creo que va a ser puro teatro porque ya han dicho que van a pactar porque insisto la idea en que los hechos nos demuestran yo creo que este formato permite reflexionar los hechos demuestran que la señora Colau a la hora de la verdad cuando ha habido que tomar una decisión trascendental ha optado por los independentistas el seis y siete de septiembre dejó a Rabei Coscubiela al pie de los caballos el proceso

Voz 10 31:13 falso

Voz 0194 31:14 de hecho no siempre la vía unilateral ha criticado siempre quiso mentira señores se ha colado por favor

Voz 1788 31:23 dar para que las personas que no entiendan que que nos están escuchando y que están intentando discernir cuál es el voto más útil para garantizar un gobierno progresista para tener un alcalde de todos para tener un Gobierno

Voz 0194 31:35 bueno que resuelva los problemas de verdad de la gente

Voz 1788 31:37 hemos página no se puede hacer cuando tienes en la cabeza pactar con Esquerra Republicana como tienen la señora Colau

Voz 12 31:44 lo ha dicho lo ha repetido

Voz 1788 31:46 hoy lo vuelve a decir ese cara a cara que iban a escenificar el viernes pues bueno va a ser una escenificación porque a la hora de la verdad se ha demostrado en seis y siete de septiembre la ruptura con el PSOE el Gobierno y ahora cuando llegue la hora de la verdad que garantías va a dar la señora Colau de que no va a volver a apartar con los independentistas es verdad y es cierto que que en fin que a la hora de la verdad pues es ahí esos son los hechos yo no yo no ya ya ni los ni los valoro sólo los expongo para que las personas que están razonado en estos momentos su voto sepan qué puede pasar si en lugar de votar una candidatura progresista que señor Arcadi lo que hace es defender el Estado de derecho lo que hace es defender como nadie como nadie el diálogo dentro de la ley de las instituciones contra viento y marea que cuando hemos tendido la mano para dialogar para llegar a acuerdos se se ha mordido la mano mire lo que pasó con el señor Iceta hace unos días que cuando al final se plantearon unas selecciones entre la derecha izquierda en en España el Partido Socialista gana las elecciones

Voz 12 32:52 contra el Partido Popular contra la autora

Voz 1788 32:54 derecha te Vox ciudadanos esos son los hechos yo lo que no quiero es que sobrepasa Barcelona es así de sencillo

Voz 13 33:00 las tres cosas primero consecuencias del proceso aquí en Barcelona y en Cataluña cuatro mil empresas más que sentido son centros de decisiones eso afecta a la economía y liderazgo de Barcelona segundo divisiones en la sociedad en la en las familias eso afecta a toda la actividad humana social de la ciudad hay además los separatistas pueden ganar en Barcelona sin tener mayoría política y social en Barcelona segundo es sólo una cosa de derecha izquierda o lo están demostrando o es la realidad hoy un teatro mañana es posible que pacten PSOE y Podemos para gobernar España que va a pasar con el señor pisar el oye señora ausente tenientes de alcalde de la señora Colau oye está en las Cortes que señor ascenso es soberanista que pasa Jaume Collboni con con con esos pactos donde están las ambigüedades usted siempre sería a lo mejor teniente de alcalde lo de la señora Colau si no lo hubieran echado en el dos mil diecisiete pues eso es el teatro por eso no es el debate de hoy el debate es el futuro de Barcelona yo ya estoy harto que hoy señor Collboni habla de la extrema derecha el examen le voy a decir dos cosas dos cosas me puede mirar el señor Corbacho

Voz 1788 34:20 era el señor Corbacho

Voz 13 34:22 señor Corbacho eso el número tres de la lista alcalde de Hospitalet de Llobregat ministro de Zapatero y se fue del PSC porque pensaba que el PSC tenía una posición ambigua tengo en el comité que me apoya a una señora que se llama Ana María que fue jefe fiscal de Barcelona que aguantó frente a las amenazas

Voz 20 34:49 estas señora o ese señor que me apoyan son de extrema derecha

Voz 13 34:55 eso sí el viejo debate de la política del viejo debatido los partidos la gente está harta de eso yo lo que quiero recuperar Barcelona y que el debate sea el más claro posible sobre los temas de seguridad de vivienda de movilidad por supuesto es lo que piden los barceloneses nos hablan de eso pero también sobre los pactos cómo salir de esta situación de esas ambigüedades yo creo que la democracia pide claridad verdad es sólo lo que pido no acusaciones no derechas y es cierto esos viejo la gente está harta de eso

Voz 0194 35:29 el Berceo en nada

Voz 10 35:32 sí gracias a El estado de derecho también es respetar los resultados de las elecciones hubo unas elecciones el veintiocho de abril en Cataluña entre otras personas se votó que fuese diputado Turull

Voz 0008 35:44 Josep Rull Oriol John queda Jordi Sanchez

Voz 10 35:47 ahora mismo estamos delante de la posibilidad de que la señora Batet el gran gesto de los socialistas hacia Cataluña suspenda estos diputados y además lo suspenda con unas con unas consecuencias que que no son menores yo es que se rebaje cuál es el límite para obtener una mayoría absoluta para poder investir al señor Pedro Sánchez y acaba entrando y siendo presidente del Gobierno inicia una legislatura por la puerta de atrás queda alterando las mayorías de la Cámara las mayorías que representa la voluntad

Voz 0008 36:15 claro que para eso vamos a votar en todo

Voz 10 36:17 es sí que sería interesante saber qué intenciones tienen esto el Partido de los socialistas y sería muy interesante poder saberlo antes de este domingo antes de que vayamos a votar porque claro a la ciudadanía le interesa saber si estáis a favor de la democracia si estáis a favor de respetar los resultados o no o que estáis a favor de hacer yo sí que estoy de acuerdo estas elecciones van a favor de esto estas elecciones van de las de las voces libres de Europa estas elecciones también van de cómo hacemos una mejor Barcelona cuando yo me describo como independentista yo no me escribe independentista como por un tema romántico un tema nacionalista yo vengo de una familia castellano parlante el castellano mi lengua materna yo soy independentista porque entiendo que es la mejor In el mejor instrumento para acallar progreso social en Cataluña por eso soy independentista y entre otras cosas cuando vosotros habláis de que si las empresas las dificultades etc etcétera lo que se han venido manifestando denunciando seguidamente año año tras año las empresas en Cataluña ya en Barcelona ha sido también por la gestión del puerto por la gestión del aeropuerto que seiscientos centralizar la mente desde Madrid que a veces los socialistas se ponen de un lugar pero luego cuando te ponen de presidente vea de AENA

Voz 0008 37:27 te olvidas el corredor del Mediterráneo

Voz 10 37:29 los accesos a la ciudad muchas muchos de los elementos que nos debería permitir competir con igualdad de condiciones a nivel europeo y a nivel mundial y que esto no pasa

Voz 0194 37:40 poco Johnny quería responder desprovisto nada

Voz 1788 37:42 dos interpelaciones que han hecho los otros dos candidatos no la señora Tadic la respuesta muy sencilla los socialistas somos como demócratas los socialistas defendemos la democracia las democracias europeas en Occidente los demócratas defendemos el imperio de la ley el principio de legalidad el respeto a las resoluciones de los tribunales el respeto a los tiempos de los tribunales desafortunadamente es verdad es cierto por la negación del Partido Popular durante muchos años del conflicto político que vivía Cataluña también por la radicalidad entre otros de su partido señora Paddy que se ha echado al monte se ha echado a Waterloo por culpa de eso en estos momentos tenemos un problema

Voz 13 38:29 oye muy serio muy serio

Voz 1788 38:32 naciones democráticas en España claro que somos demócratas claro que vamos a defender la democracia y claro que vamos a defender el diálogo aunque estés nos hagan la pinza muchas veces incluso con el PP y Ciudadanos como pasó con los presupuestos de Pedro Sánchez como a pasar con la designación del señor Iceta ustedes o vía que hay dos catalanes al frente de las principales instituciones del país lo obvian porque no les interesa ver que al otro lado hay alguien que quiere resolver el conflicto porque ustedes como ciudadanos viven del conflicto ya les va bien que esto dure y nosotros lo que estamos intentando hacer razonablemente con todas las fuerzas que podemos con toda la paciencia que Podemos es resolver este conflicto después también si al señor vais yo cuando hablo de la ultraderecha usted tiene alguna especie de resorte

Voz 3 39:20 claro claro se da por aludido Honour

Voz 1788 39:24 porque parece que eso por aludido yo no estaba diciendo eso de usted yo estoy diciendo una cosa también que son hechos usted es candidato porque le ha propuesto ciudadanos le ha cedido el espacio ciudadanos que es un partido que ha pactado con el Partido Popular

Voz 13 39:39 y ha pactado con Vox en Andalucía eso

Voz 1788 39:41 son hechos o no son hechos yo lo que estoy diciendo es que el sentí el veintiocho de abril ganamos a la derecha en este país ganó el diálogo ganó el progreso afortunadamente afortunadamente yo espero que salgamos de este lío hoy podamos hablar de los problemas de la gente que podamos hablar de vivienda de turismo de cambio climático porque esto se ordene no va a ser rápido no iba a ser fácil quién lo dice que han sido los independentistas así nos han dejado el país ha sido son dejado al país Ada Colau

Voz 0008 40:13 yo en primer lugar que antes me olvidado pero sí que creo que es relevante el hecho de que no haya venido el candidato de Esquerra Republicana lo lamento creo que este es un debate importante tiene este es un programa de radio muy importante con muchísima audiencia y además justo hoy una cosa que le vengo preguntando durante toda la campaña parece ser que la respondido que ha dicho algo que yo creo que es grave en una ciudad progresista como es Barcelona es que el candidato Esquerra Republicana ha dicho que él está dispuesto a pactar con la derecha catalana en este caso con la señora Tadic para asegurarse de que me echa a mí no y claramente las encuestas dicen señor Collboni las encuestas lo dicen clarisimamente que usted es imposible que pueda ganar las elecciones

Voz 0194 40:48 el tiempo sí señora cola bien hasta que no se vote señora Colau de los votos

Voz 1788 40:55 entonces pero democrático

Voz 0194 40:57 sí pero es que exime a favor más grandes sí por favor calentón rompimos

Voz 0008 41:02 bonito y es evidente que probablemente va a mejorar sus resultados no que las encuestas dicen que va a mejorar sus resultados pero todas las encuestas dicen que no tiene

Voz 13 41:12 no

Voz 0008 41:13 casi ninguna posibilidad de ganar la Alcaldía pongamos lo así lo dicen todas las encuestas que eso está entre Esquerra Republicana nosotros yo vengo interpelado el señor de Esquerra Republicana el Señor Ernest Maragall que estuvo mucho tiempo al Partido Socialista están Esquerra Republicana y vengo preguntando decir si descartaba ese pacto derechas porque esta es una ciudad progresista que necesita era uno progresista y resulta que ello el señor Maragall ha dicho algo que yo considero que es grave que es que está dispuesto que su principal objetivo es echarme en eso coincide con el señor Collboni y hoy el señor Maragall ha respondido quién sigue sin responder es el señor Collboni que alguna vez sí ha insinuado que quiere pactar con Ciudadanos pero cuando sólo pregunto yo como ha hecho ahora no responde dice usted pacta con independentistas para no responder me porque yo le digo yo quiero liderar un gobierno progresista con pactos amplios ya estables con fuerzas progresistas con partidos de izquierdas usted me dice que quiere echarme a mí y abre la puerta a pactar con Ciudadanos yo creo que eso no le conviene hablar

Voz 0194 42:08 de momento usted eso yo creo que sólo permite hacer

Voz 0008 42:11 yo estoy hablando yo creo que hay que regular los alquileres hay que regular el turismo hay que hacer como hemos hecho un dentista municipal una funeraria pública hay que conectar el tranvía por la Diagonal de todo eso las derechas estar en contra entonces teníamos que siguen abriendo la puerta a hacer un pacto con las derechas esto está ahora mismo ante Esquerra Republicana nosotros ahora mismo nosotros somos la única garantía de que efectivamente haya un gobierno progresista que impulse acuerdos progresistas a todos los niveles porque es lo que queremos hacer y lo hemos dicho claramente lo estamos demostrando cómo lo estamos demostrando también en el Congreso de los Diputados il eso sólo va a pasar si nosotros le diéramos el próximo Gobierno a partir del

Voz 0194 42:48 el primero respeto hacia Bruselas

Voz 13 42:51 tories por favor claro siempre claro el domingo en el dos mil quince usted ese acuerdo muy bien se ha colado las últimas encuestas no daban ganadora en el dos mil diecisiete nadie daba ganadora a Inés Arrimadas las ya Ciudadanos pues respetar yo creo que las cosas están moviendo mucho y que hay muchas posibilidades para todos los lo que son los barceloneses solo ellos no las encuestas no los candidatos nosotros estamos aquí para convencer que nuestro proyecto es el mejor yo pienso que mi proyecto mis propuestas mi equipo son los mejores y que convienen para Barcelona ahora para el modelo de ciudad para parar la victoria del separatismo posible efectivamente de Ernest Maragall que pactará con usted aquí aquí estamos en ese programa es es el el reto respetar a los electores II no tengo mi trayectoria todo el mundo la conoce o la o la recuerda

Voz 20 43:48 pero aquí nos plantó cara durante mucho tiempo cuando mucha gente es escondía Inés Arrimadas en el Parlament

Voz 13 43:56 muestras grandes manifestaciones en el octubre de dos mil diecisiete el señor Bonino fui a la primera cuando la gente estalló en la calle porque había las ambigüedades del PSC sobre el derecho a decidir pero yo lo que creo sinceramente como pasó con el ciento cincuenta y cinco partidos constitucionalistas tienen que siempre que bueno que dialogar pero para ya tienes que saber cuáles son las reglas del juego y aquí hay una diferencia pero yo lo digo muy tranquilamente porque respeto a las opiniones al usual opiniones de los independentistas por supuesto lo ha explicado muy bien antes pero aquí hay una diferencia clarísima sobre el futuro de España lo que es el Estado de Derecho pero voy a decir Señor hasta ayer con las imágenes en las Cortes tenía un sentimiento un poco ambiguo no España y ayer diputados presos delante un tribunal estaban en las Cortes eso da de España una imagen también democrática al mismo tiempo era era un momento un poco complicado supongo para muchos españoles que no entendían cómo había esa situación tendrá que reservar resolver la Mesa de las Cortes Luque es decir que cuando nos jugamos tanto para Barcelona tanto tanto para el futuro de Cataluña en España las repercusiones de lo que puede pasar aquí para el resto de Europa en esta Europa que está en plena crisis cuando sabemos que en el Parlamento Europeo los grandes partidos partir el europeo socialistas liberales ecologistas pactarán frente a los populistas de izquierda o de derecha aquí pienso que el debate para Barcelona no es el debate izquierda derecha es el debate como recuperar como Kepa tus qué alianzas pactos de izquierdas pero con quién señor Boni con con la Q con la Esquerra Republicana lo ha dicho que no yo creo con la señora Colau con la señora Colau como lo va a hacer pues decir las cosas claramente a los electores

Voz 0194 45:54 el saltador

Voz 10 45:54 bueno que haya presos políticos exiliados y que haya más de mil represaliados creo que no es la mejor imagen para para España creo que España puedo hacerlo muchísimo mejor lo ha hecho mejor en el pasado por tanto esperamos que también vuelva a suceder respetará los electores también es no hacer frases como que Barcelona no caigan las manos como si fueran objeto Barcelona es la voluntad popular y la construimos entre todos Barcelona decidir el Gobierno que quiera que es lo que quiere hacer portón veces usted tiene expresiones cuando se refiere la democracia que son extrañas yo sí que estoy de acuerdo estoy de acuerdo que que es extraño también que el señor Maragall le decidió no venir hoy a debate un debate que es importante en un debate en el que no se escuchan muchas personas porque nosotros entendemos que es hablar con todo el mundo y que salir a todas partes y creo que lo hemos demostrado siempre en en todos los ámbitos de la señora Colau no sufriría mucho porque yo he visto grandes declaraciones de amor entre de parte del señor Maragai algunas por escrito incluso que me invitaban a nosotros a participar lo cual ya me parecía muy extraño

Voz 0194 46:54 no porque usted al señor Maragall algo que lo que usted no no sufriría demasiado porque el señor Maragall de sigue no sí si ha por tanto no quiere gobernar con usted bueno es que el otro día dijo que quería gobernar solo que decir que últimamente bueno últimos te has te vienes con nosotros

Voz 3 47:11 sí se puede querer dos personas a la vez