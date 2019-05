Hora 25 (22/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 miles ser elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

edición especial de Hora veinticinco desde Barcelona a esta hora ya saben que empezamos siempre la tertulia ya recopilar todas las noticias del día pero nos queda todavía un ratito de debate de mesa política con los principales candidatos con algunos de los principales candidatos a la alcaldía de Barcelona Ada Colau actual alcaldesa y candidata de Barcelona en Comú Jaume Collboni candidato del Partido Socialista de Cataluña Manuel Valls candidato de Barcelona para el Cambio Ciutadans y el número dos de la candidatura de Junts per Catalunya hemos empezado hablando y primera pregunta era como el pluses afectaba a una ciudad como Barcelona y a partir de ahí nos hemos se oculta no les hemos ido cruzando en un debate que yo creo que es interesante porque así se entiende de alguna manera también para el resto de España la importancia que tienen estos comicios en toda España evidentemente pero especialmente en una ciudad como Barcelona tenía la mano levantada Ada Colau

Voz 0008 00:57 pues varias interpelaciones

Voz 0194 00:59 Miguel Sanz Cádiz la última era el propio presidente

Voz 0008 01:02 que no sabes escuchar no como digamos directamente aludía a mi persona diciendo que yo no había ejercido de alcaldesa porque no pienso como él no soy independentista como él eso ya da una idea de cuál es el sentido institucional del señor Torra que ya lo hemos ido viendo estos meses que creo que es más allá de sus opiniones una independencia que son legítimas no son las mías pues son legítimas pero yo creo que hay que tener un sentido institucional guber de Torra ha sido un empeoramiento general de la situación en general de todas las políticas ya no es que lo hemos sufrido todos los ayuntamientos y que lo vengo denunciando desde hace meses entonces el señor todo lo que tenía que hacer es asumir sus responsabilidades porque nos tienen abandonados y eso el señor Torra pero es que

Voz 0194 01:40 la República que lo quiero recordar que es que gobierna

Voz 0008 01:42 juntos hacen ver que se pelean pero luego gobiernan juntos están buenos han dejado solos con escuelas infantiles que nos debe más de cuarenta millones de euros en viviendas son responsables en teoría tienen la principal responsabilidad de vivienda y tienen que asumir el sesenta por ciento están asumiendo el veinte por ciento de las políticas y nosotros tenemos que hacer nuestra parte Illa suya con residencias para gente mayor lo mismo con seguridad lo mismo sea realmente hemos visto un abandono del liderazgo de las políticas públicas y que encima se vaya Girona decir que el Girona tendría que ser la capital bueno creo que lo dice todo de todas maneras enlazó también con lo que se decía antes no yo ya me he ido acostumbrando evidentemente soy la actual alcaldesa tengo posibilidades de volver a ganar aquí entonces en los debates suele pasar lo que pasa también aquí que es todos contra Colau pero también con este cruce de acusaciones absurdo donde unos me dicen que yo me he hecho amiga de los independentistas y los independentistas me dicen que yo quiero pactar con los socialistas y que es soy anti antivirus es y anti el general independentismo sea que me acusan de las cosas contrarias los unos y los otros no yo reivindico reivindico que efectivamente esas una ciudad profundamente progresista izquierdas una una ciudad fundamente democrática que quiere generar grandes consensos que mi quiere mirar hacia adelante que quiere hacer políticas valientes para defender a su gente y a sus barrios que somos empezar a hacer estos cuatro años que me dicen el tema de los acuerdos osea en el contexto más duro y más difícil institucional hemos hecho acuerdos históricos y hemos de ese encallado cosas que otros no habían de ese encallado desde el Barça a que la Sagrada Familia por fin paga impuestos después de más de cien años de no pagar ni un puñetero impuesto tantos y tantos otros acuerdos como que llegue el Metro al barrio de la Marina cosas que llevaban años y años en calladas por lo tanto acuerdos hemos hecho nosotros lo que queremos hacer es seguir haciendo esos acuerdos en clave progresista porque si eso marca una diferencia yo con la señora Arcadi tengo un modelo opuesto de ciudad solo lloró que ambas lo reconocemos entonces creo que conciudadanos también tenemos un modelo bastante opuesto entonces lo que me sabe mal es que el señor Collboni en lugar de sumarse a los nuevos tiempos de aquí los dos progresistas estables siga insistiendo en que su objetivo es echarme a mí pactando con los señor

Voz 0194 03:48 el Barça Vigalondo en titulares en callamos lo del Barça no hemos llegado al final de la Champions que desencadenó no el nuevo estadio vale vale del Barça es bueno les salió muy bien si es que es una institución en el Barça algo muy importante que llevaba mucho

Voz 0008 04:02 los años encallado y que finalmente hemos hecho un acuerdo para

Voz 0194 04:05 además creadas precisamente por los acuerdos

Voz 0008 04:07 como ha existiendo diferencias políticas en otros ámbitos pues cómo podemos llegar a a tener acuerdos para buscar soluciones en beneficio de la ciudadanía que al final

Voz 0194 04:18 hacía independentista cuando están preocupados

Voz 0008 04:20 por su día a día y también por su futuro les importa bien poco cuán según que temas entonces nosotros siempre hemos defendido y hemos aplicado que el alcalde era alcaldesa de la ciudad Barcelona responsable de todo de todo lo que pasa en la ciudad y para esto hace falta diálogo hace falta negociación hace falta buscar acuerdos acuerdos y consensos y esto es precisamente lo que no hemos tenido en este Ayuntamiento hace falta colaborar entre instituciones importante que tener una actitud proactiva en este sentido no ayuda que Sedena datos falsos en la señora Colau sabe perfectamente que a las ayudas en la vivienda también incluyen ayudas de alquiler ayudas para pagar el alquiler para la rehabilitación que usted todas estas no las cuenta porque a lo mejor no le parecen importantes las contase diría los datos tal y como son el pisará dialogar con todos los sectores entidad de esa asociación esto lo que tiene que ver con la sociedad civil que en Barcelona es muy rica si tiene que pensar en acuerdos que vayan más allá del mandato que vayan más allá de quién está en el Gobierno y quién no y uno de los casos es el Plan de Vivienda el Plan de Vivienda desde el desde el grupo del Partido Demócrata Se dio apoyo al grupo de la señora Colau pero hay que trabajar para que estos consensos es la alcaldesa que ha sido reprobada más veces de la historia del Ayuntamiento de Barcelona es la única alcaldesa que han aprobado ninguno presupuesto es me refiero son cinco segundo a las declaraciones que hacía ayer presentó raya que las habéis puesto el reclamaba que Barcelona tiene que estar abierta tenía que mirar al área metropolitana hay que tenía que mirar a todo el país y que necesitaba ejercer la capital del país porque Barcelona que todos no la queremos mucho y que estamos muy orgullosos en parte es lo que es también por todas las ciudades que están alrededor de Barcelona la gente que viene a trabajar en las ciudades con las que colaboramos y lo que se refería es que tenemos una alcaldesa que se ha reunido más veces con la alcaldesa de Madrid que no con la alcaldesa de Girona

Voz 0867 06:07 bueno al

Voz 2 06:09 bueno pues es soy muy optimista por lo que se refiere al futuro de la ciudad de Barcelona porque lo tenemos todo para que nos vaya bien somos una ciudad que tiene

Voz 0008 06:18 eh

Voz 2 06:19 talento que tiene capacidad emprendedora que tiene un tejido asociativo cultural deportivo espectacular que tiene una tradición de cooperación público privada que forma parte del éxito de esta ciudad yo soy optimista porque creo que podemos acometer los principales retos que tienen hoy en día a los ciudadanos de Barcelona yo creo que hay una solución al problema de la vivienda creo que hay un problema para el prole hay una solución para el problema también de la seguridad cuál es la fórmula pues gobernar bien hacer las cosas bien cuando yo mi en mi campaña del PSC defendemos la idea de que Barcelona a ser Barcelona es porque lo hemos hecho durante la historia de esta ciudad y lo podemos volver a hacer

Voz 0194 07:02 en sentido la política de vivienda

Voz 2 07:05 ejemplo pues esta ciudad ha tenido durante la etapa socialista un ritmo de producción de vivienda pública de mil viviendas al año la señora Colau ha cerrado su mandato con ochocientas en cuatro años el Ayuntamiento de Barcelona durante la etapa socialista hizo un gran

Voz 0194 07:20 con esfuerzo

Voz 2 07:22 por la igualdad de derechos desde la cuna estableciendo una red de guarderías infantiles de cero a tres años pública que llega cien de las cien noventa y cinco se han hecho en etapa socialista yo si gano estas elecciones yo soy alcalde volveremos la producción de de de de guarderías de cero a tres años es decir tenemos la capacidad de hacerlo que es lo que ha fallado durante estos años pues no estar centrados en los problemas de la gente estás desviados tener desviaba la atención no tener la capacidad de llegar a acuerdos porque efectivamente no han podido aprobar los presupuestos durante cuatro años en la ciudad cuando ha habido un acuerdo de gobierno progresista las lo rompió y eso forma parte tener estabilidad institucional tener certezas para que la economía funcione por ejemplo para estar al lado de los comerciantes de los restauradores de las pymes necesitan ver que en el Ayuntamiento hay rigor hay buen gobierno y hay un sentido decir hay un horizonte

Voz 0194 08:22 para la ciudad que me me ha ayudado Jaume Collboni a centrar el tema nos quedan unos diez minutos aproximadamente y es verdad que al final Barcelona más allá del proceso comparte problemas con las grandes ciudades el otro día hablábamos con el alcalde de Bilbao por ejemplo hemos seguido muchos debates de candidatos a la Alcaldía además el problema es la vivienda hilo decía ahora la el el señor Collboni un problema que afecta muchísimo porque al final la vivienda destila otras cosas se destila desigualdad decir precariedad es decir la vivienda de la vivienda cuelgan muchísimas cosas in hoy leía un artículo de más en el país clamaba fuegos artificiales que son aquellas cosas que los ayuntamientos y las comunidades aprueban a última hora como para que en el esprín final les funcione no la Generalitat ha aprobado un decreto ley que prohibe las subidas de alquiler por encima del diez por ciento sobre los precios del índice oficial de referencia este no lo hace nada poco antes de las elecciones cuando tengo entendido que al Ayuntamiento le han boicoteado algunas iniciado

Voz 0867 09:21 Sebas no pues me con Manolo Saiz

Voz 0008 09:24 pues sí sí sí efectivamente nosotros llevamos desde el principio el mandato pidiendo que se regulen los alquileres lo hemos perdido la sanitaria lo hemos pedido al Estado nos han dicho que no ahora a cinco días se sacan un decreto de debajo de la manga que no han consultado con nadie ni con ayuntamientos ni con entidades sociales y que parece ser que tiene muy poca aplicación este nivel catalán nosotros la regulación de los alquileres que es el tema clave que pedimos todas las grandes ciudades se lo planteamos al Pedro Sánchez cuando echamos al Partido Popular los situamos como una prioridad Pedro Sánchez se comprometió en Barcelona esa regulación y luego no cumplió

Voz 0194 09:56 yo espero que ahora haya un acuerdo progresista

Voz 0008 09:58 hable y que tenga como prioridad cumplir con ese compromiso porque es urgente regular los alquileres en en toda España no sólo no sólo en Barcelona no predecía el señor Collboni sobre son sobre vivienda que hay que hacerlo bien IN pone esa vivienda que usted dice que hacía el partido socialista no está sea el fracaso es el modelo de estos cuarenta años donde el Partido Socialista el Partido Popular Convergencia i Unió en Cataluña han hecho políticas de especulación pura y dura que precisamente por eso mucha gente nos tuvimos que implicar el Moviment por el derecho a la vivienda y tuvimos que parar miles de desahucios generados por leyes que aprobaron ustedes entonces venirme a decir que Barcelona que ahora mismo es la ciudad de todo el Estado que está haciendo más política de vivienda reconocida en todo el Estado con mayor inversión social que estamos haciendo más de cuatro mil seiscientas viviendas en alquiler social que nos hemos inventado una unidad antidesahucios que no existía hemos paralizado más de siete mil desahucios que estamos impulsando la regulación del alquiler que hemos hecho algo muy novedoso que es obligar a los privados hacer vivienda asequible todo eso no se había hecho en cuarenta años y esa vivienda que usted dice que hacían nacían en propiedad y cuando hemos entrado ese parque no existía a diferencia de

Voz 0194 11:06 no puedes hablar de fracaso desde luego

Voz 0008 11:09 gran fracaso en las políticas de vivienda que han liderado

Voz 3 11:12 al ser preguntado antes una cosa que yo no he podido responder lo hago son las del señor Torra ya hay inscritos del señor Torra por eso digo que aquí el problema por suerte nos Vox el problema al nacionalismo catalán las palabras del señor se usan hace unos meses hizo no era presidente del Gobierno que hasta la señora Le Pen no pondría al señor Torra en sus listas esas palabras de desprecio hacia Barcelona sus escritos supremas insistas o las palabras de la soñada Núria de Gispert demuestran lo que puede ser a pesar de buenas intenciones las derivas del nacionalismo eso pero con las palas añadió las palabras del señor Maragall que quiere hacer de Barcelona la palanca de la República representa el peligro para todos por España por supuesto para el resto de España pero también para los barceloneses después yo creo que no Nos volver atrás yo creo que si la señora Colau ganó hace cuatro años no sólo porque a lo mejor la gente quería aire fresco posible pero también porque había un modelo económico social que ha no funcionaba pero las soluciones que bucean buscar durante cuatro años son las buenas y aquí tenemos no solamente un gran fracaso en temas de seguridad pero tenemos tan en un fracaso en tema de billetes pero lo más importante para nuestros oyentes para la gente de Barcelona es como construir más y mejor y más alquiler hace que más hacer por eso yo propongo ya mil viviendas nuevas en ocho años cuál setenta y cinco por ciento serían de alquiler asequible no con medidas

Voz 0194 12:44 ya lo vemos las medidas de la Aaiún

Voz 3 12:46 lamento el treinta por ciento que no va a funcionar las medidas ahora de la Generalitat en plena campaña con unas declaraciones lástima que no esté aquí del señor Maragall ayer diciendo que hemos de utilizar las expropia las expropiaciones delante de con con los pisos vacíos pero eso es imparable líder bolivariano que además eso no funciona hoy en nuestra economía pues como lo hacemos pactando con el sector privado porque aquí sólo hay menos del dos por ciento de de vivienda pública pactando con el sector privado utilizando los el suelo público pues propiedad de Barcelona de los ochenta de dos solares para construir construir vivienda asequible para couché más hay muchas posibilidades de cubrir

Voz 0194 13:30 más y mejor con menos burocracia las vanidades

Voz 3 13:33 Vermell del pueblo Nuevo lo piden las familias lo en los jóvenes que se van de Barcelona lo Pires los barceloneses que están en la lista de espera lo piden después de que el hecho que el alquiler ha subido un cuarenta por ciento pues aquí con el sector privado y Collboni tiene razón es el ADN esa ciudad la cooperación pública privará pero haciéndolo no con decretos no con leyes que no van a funcionar en un mercado que necesita estabilidad política y jurídica

Voz 0008 13:59 sí de hecho venimos el mandato con la alcaldesa con más instrumentos para mejorar la situación de la vivienda yo problemas veinte veces más preocupante que hace cuatro años se han seguido manteniendo los desahucios doce mil en este mandato sabes perfectamente que no hacemos hueco de ninguno de los instrumentos a menos nosotros no Esquerra algunos sí pero nosotros hemos querido dar de los instrumentos para realmente solucionar un problema que es cierto que viene de los alcaldes socialistas aquí señor poner todas las medallas que quiera de los miles y miles de pisos que se construyeron estos pisos no existen porque los vendieron y luego los liberalizará en el mercado se hizo la transformación del frente marítimo no queda nada pero esto lo hicieron los alcaldes socialistas res que iniciativa tenía la era concejala de Vivienda y el señor Ernest Maragall también era concejal de este Ayuntamiento aparte de la vivienda el otra gran preocupación de la ciudad mi AMS la seguridad yo sí que le quería preguntar al señor Collboni porque son preguntas que que siempre las deja en el aire si ahora cuando Pedro Sánchez entre el Gobierno español por la puerta de atrás como parece que va a tener que entrar si va a permitir que se contraten eh agentes del cosa Mossos d'Esquadra o va a seguir boicoteando esto sí va a permitir que se investigue qué pasó el diecisiete de agosto del dos mil diecisiete en Barcelona o va a seguir boicoteando las comisiones de investigación porque ustedes hablan mucho de seguridad pero a la hora de poner los instrumentos y a la hora de investigar las cosas que pasan en la ciudad se ponen tan o más

Voz 0194 15:20 de perfil debe corresponder al señor Collboni porque tendremos que ir despidiendo He leído corresponde

Voz 2 15:25 bueno es como siempre yo voy a hablar de vivienda

Voz 0194 15:29 una cosa es predicar una cosa Katada el diecisiete de agosto

Voz 0008 15:33 con el proceso es que la gente

Voz 0194 15:37 señor les pido Le pido brevedad en la respuesta

Voz 2 15:40 una cosa es predicar y dar trigo yo cuando se dice no los socialistas no hicieron nada o privatizar o no sé cuántos yo estoy pensando en los vecinos del Turó de la Peira qué pensarán sobre esas palabras qué piensan los vecinos de Trinitat Nova qué piensan los vecinos sesenta bella del Besòs de la Marina que viven en pisos de protección oficial rehabilitados miles y miles por toda la ciudad porque lo que los socialistas

Voz 0194 16:09 amigos y compañeros iniciativa

Voz 2 16:12 socios a medias de la señora Colau hicimos fue lo básico cuando los ayuntamientos democráticos fue rehabilitar barrios enteros que el que el franquismo dejaba caer de aluminosis y esa fue la prioridad ahora la prioridad es la vivienda social asequible de alquiler pero en aquel momento yo estoy muy tranquilo cuando me dicen

Voz 0194 16:33 bueno la gente que está en su casa viviendo los pies

Voz 2 16:35 esos que hicieron en la etapa socialista dirán pues no sé pues menos mal que no se hiciera

Voz 0194 16:39 de esos porque hoy tengo una vivienda digna

Voz 2 16:42 Bella cuando Andrés Ayala

Voz 0194 16:44 que habíamos bajado ya a la arena lo que realmente importa a los ciudadanos y en este caso la vivienda Pedro Blanco que piden los ciudadanos de Barcelona pónganse los auriculares que piden los ciudadanos de Barcelona a quien vaya a ser su alcalde o alcaldesa

Voz 5 16:59 bueno pues de decir que hemos recibido muchos mensajes de vecinos de Barcelona que ninguno de ellos hablaba

Voz 6 17:06 pues qué bien identidad

Voz 0194 17:09 e independentismo en independencia

Voz 5 17:11 de seguridad de seguridad para las mujeres

Voz 6 17:14 ola de movilidad hablan de vivienda del problema de la vivienda

Voz 5 17:19 en fin vamos a escuchar dos minutos algunas

Voz 0055 17:21 de las preguntas o reflexiones que nos han hecho llegar a los oyentes de Barcelona

Voz 0867 17:26 sí a nivel de Barcelona lo que yo le

Voz 7 17:28 sí al futuro alcaldes que por favor se mejore la seguridad porque han incrementado se ha incrementado los delitos eh y no sólo eso sino a mí las agresiones y obviamente sobre todo las mujeres no podemos en sí caminar tranquilas y seguras en la propia ciudad de Barcelona muchas gracias y buenas noches camina como mujer

Voz 8 17:53 ahora que me liguero del moño con perdón y no tener que padecer por mi seguridad en escena

Voz 9 18:00 parte de la Ciutadella nos han colocado carriles bicis sin consensuar con unos vecinos cambiar direcciones decae sin consensuar con los vecinos manu militari e implantación de todas estas situaciones

Voz 10 18:15 yo le pediría próximo alcalde de Barcelona que se acuerde de la juventud que por no poder pagar vivienda aun teniendo empleo no poder pagar vivienda ni de alquiler de compra se acuerde de esa juventud que le están echando de la ciudad de Barcelona hay que concedió regular el precio del alquiler en estar las es uno de los mayores problemas que hay hay sin duda meter mano también en las agencias inmobiliarias que se ceban con los futuros inquilinos que pidiendo unas comisiones desmesuradas para el trabajo que prestan

Voz 11 18:54 cómo pretende Barcelona impulsar una acogida sistemática ir alargada en el tiempo que sea estable e para para estos colectivos y que involucre también los barrios los tejidos sociales y a los ciudadanos en su conjunto para cuando tú

Voz 0137 19:11 la conexión del tranvía Trambaix y Trambesòs por la Diagonal algo que pide la ciudadanía

Voz 0194 19:18 creo que este año se lo estamos repitiendo eh con todas las ciudades y hemos pedido a los oyentes que nos llamen desde que empezó la campaña y es muy curioso porque ante los grandes debates que a veces mantienen los políticos muchas veces a Ciudad azuzados y moderados por los periodistas está lo que la gente quiere que la gente pide son este tipo de cosas problemas con los carriles bici la seguridad a la vivienda etc etcétera cosas que pueden parecer pequeñas pero que a uno le afectan directamente en sus vidas yo agradezco a los cuatro que hayan estado aquí

Voz 12 19:49 como no hay minuto de oro porque aquí no el minuto de oro quemaban a responder el minuto de oro no voy a utilizar yo paralela adelante para decir que

Voz 0194 19:56 esta es mi ciudad que es una ciudad maravillosa

Voz 0867 19:59 a quién salga que la cuide muchísimo porque vale muchísimo la pena

Voz 0194 20:03 y que la gente vaya a votar que es lo que les queda

Voz 0867 20:06 muchísimas gracias a vosotros

hora veinticinco

Voz 23 24:13 me me barrunta yo mil millones de descargas

Voz 0867 24:23 cuenta con la SER

Voz 0137 24:32 vivimos en un mundo rodeados de pantallas en el trabajo en el bolsillo en el gimnasio nuestros ojos rara vez descansan es lo que se conoce como Scream polución un nuevo tipo de contaminación según el estudio elaborado por sondea para multi ópticas pasamos once horas al día delante de una pantalla ciento sesenta y siete días al año si queremos cuidar nuestros ojos es necesario que empecemos a hacer un uso más racional de las pantallas por eso multiplicas se ha aliado con expertos de la Universidad de Valencia con las

Voz 0008 25:00 posición en pantalla dos porque está en juego

Voz 0137 25:02 la salud de nuestros ojos

Voz 25 25:04 esta noche en el Larguero además de toda la actualidad deportiva tendremos la sección de Yankee Lang día con el gran Jose

Voz 5 25:11 Antonio Ponseti yo creo que les da con la otra

Voz 0867 25:14 yo no que sabes cómo puede acabar

Voz 5 25:19 tuvieron que El Larguero con Manu Carreño Cadena SER

Voz 0194 26:28 diez y veintiséis minutos de la noche nueve veintiséis en Canarias abrimos aquí el tiempo habitual para la información y el análisis en Hora Veinticinco hoy está aparte es un poco más reducida por el debate de los candidatos de algunos de los candidatos a la alcaldía de Barcelona más reducida pero no menos intensa intentaremos mantener la intensidad que hemos vivido en él este debate entre los candidatos barceloneses en la mesa esta noche Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches González Ferrari buenas noches

Voz 5 26:54 buenas noches e Ignasi Guardans buenas noches

Voz 0194 26:56 muy buenas noches Insabi seguido el debate os pido un titular porque al menos mil ha estado aquí todo el rato pero pido un titular y que te aparecido mil

Voz 0008 27:02 yo creo que las cosas están muy ajustadas y que la verdad el tema está entre la alcaldesa Pasqual Maragall es Ernes Ernes Maragal hay Ernes Maragall que se aprovecha ha precisado

Voz 0194 27:14 de del apellido pero quiero decir que que el dúo

Voz 0008 27:17 por mucho que creo que Collboni ha hecho una buena campaña está progresando bien en no llega y entonces la gran el gran dilema en Barcelona es Maragall

Voz 0194 27:28 Colau Guardans no se ha podido escuchar algo

Voz 4 27:30 lo escuchaba entero a así me gusta que se aplicado que seas aplicado no no hoy conectores y que te que te que te parece la batalla que aquí bueno me parece me complicada decías tú muy bien que eso también ilustra los oyentes del resto de España la compra Zidane no que viven en Madrid pues unas pactos muy novios muy naturales entre Podemos Si el PSOE que resultan imposibles en Cataluña o en Barcelona por por la proximidad al independentismo de algún agente del equipo de Colau de la acción de colaborador matiz porque en el caso de algún agente de que pues son claramente deben dentistas allanó pero la acción lo ha sido no por lo tanto eso contamina relación eso es un dato objetivo luego bueno yo lo que pondría como titulares que algunos intentan disimular y el elemento independentista en campaña es decir claro que el Sartori salga diciendo que bueno hay que hablar tanto de Roses cuando su propia gente que el profe Quim Torra dice que el problema de Cataluña es que no es de Barcelona que que no es que no es la capital no es la capital hay que no suficiente capital de la República pues claro es ponerse en la piel de oveja el de cordero con guías decirlo antes de las elecciones Ferrari

Voz 5 28:35 sí yo creo que bueno algunos de los candidatos no lo practicamente nada lo del tema del independentismo pero yo me quedo con primero yo creo que ha sido un debate también lo he oído también ha hecho los deberes e Ángels muy bien así me gusta lo lo he oido entero me ha parecido un debate de ágil se han dicho cosas interesantes pero por lo visto no se han dicho cosas interesantes que les interese demasiado a los ciudadanos por lo que hemos escuchado después a los ciudadanos que les les preocupan las cosas cotidianas de su vida de su ciudad caramba es decir nadie habló del Proceso de los que han llamado aquí hora25 la gente quiere seguridad ciudadana quiere limpieza quiere movilidad quiere que que Barcelona vuelva a ser la gran capital europea no

Voz 0194 29:23 cultura que fueras de todas formas Ferrari esto ha pasado en el debate de hoy pero nos estamos dando cuenta con estas peticiones que estamos haciendo los ciudadanos que pidan a su salud

Voz 1071 29:31 de es lo que lo que sea que te das cuenta que ese gran debate que hay sobre su

Voz 0194 29:37 los grandes más que una nosotros nos parecen que

Voz 1071 29:39 eh que España según de sino lo solucionamos la gente lo que quiere es que les solucionen claro tiene al lado de que esos al fin y al cabo es la política la política municipal

Voz 0194 29:48 venga empezamos por la pelota que viene y que va entre el Supremo y el Congreso

Voz 1071 29:51 sobre la decisión de suspender a los presos independentistas que ayer adquirieron su condición de diputados una decisión que como saben puede alterar las mayorías de la Cámara Sastre buenas noches buenas noches Barceló es la primera incógnita de esta legislatura es una incógnita la verdad extraña porque todo el mundo parece que tiene claro qué es lo que va a ocurrir que es esa suspensión porque legalmente no parece que haya mucho más margen no lo hay pero el debate está en quién asume esa decisión esta mañana la presidenta del Congreso Meritxell Batet respondía antes incluso de ir a ver al Rey respondió a la pregunta de Pepa en hoy

Voz 0194 30:21 hoy la ley del juramento criminales

Voz 1544 30:23 es bastante clara creo que el Reglamento del Congreso también pero en cualquier caso creo que es bueno que que respetemos los tiempos y creo que es bueno que la Mesa se reúna y pueda poner en común cuáles cuáles son las las reflexiones en la mesa no no va a tomar una decisión política al respecto la mesa en todo caso si si es que tiene que tomar alguna decisión será

Voz 0194 30:46 exactamente jurídica Alberto Pozas buenas noches

Voz 0008 30:50 gracias buenas noches y José María Patiño buenas noches

Voz 0055 30:53 hola buenas noches seamos convocada los dos para sí

Voz 0194 30:55 ver exactamente quién tendrá la última palabra en el Supremo Pozas la Fiscalía urge al tribunal para que emplaza al Congreso a tomar la decisión

Voz 0055 31:04 sí un movimiento inesperado en el propio Tribunal Supremo la Fiscalía pide al Tribunal Supremo que recuerde al Congreso y también al Senado que los cinco tantos Junquera como tú y como Rull como Sánchez y también como Romeva están suspendidos y que tienen que ser suspendidos inmediatamente en base a ese artículo de Sade que mencionaba de hecho la presenta del del Congreso esa mañana esta mañana en en Hoy por hoy en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal articulo trescientos ochenta y cuatro puntos esa tanto mismo Angels que lo que sucedió hace un año cuando todos fueron procesados por rebelión Illa en ese momento el juez ya arena instó suspensión entonces como diputados del Parlament de Cataluña entiende la Fiscalía como entendió entonces cumplen los dos requisitos necesarios para suspender políticamente a alguien de forma preventiva están procesados en firme por rebelión de hecho ya está en la siguiente pantalla están siendo juzgados también están en situación de prisión provisional la Fiscalía cree que esto es lo que el Supremo tiene que recordarle al al Congreso y al Senado la aplicación del artículo trescientos ochenta y cuatro bis de la Ley Enjuiciamiento Criminal

Voz 0194 32:04 Patiño Batet que ha convocado a la Mesa del Congreso mañana a mediodía pero ella de momento lo que hace es preguntar al Tribunal si la decisión de suspender a estos diputados tienen que tomarla la propia Cámara

Voz 0055 32:14 sí porque Meritxell Batet considera que puesto que es el Supremo quién decide sobre lo que pueden o no pueden hacer los diputados procesados es lógico que indique al Congreso que sucede respecto al resto de legislatura

Voz 1544 32:26 que informara el Tribunal Supremo al al Congreso de los diputados a la Cámara las consecuencias de la aplicación de la Ley Procesal en la situación de las de los parlamentarios en las condiciones del ejercicio de su mandato el auto que remitió el Tribunal Supremo se refería a la sesión constitutiva parece parece adecuado conocer la situación para toda para toda la legislatura

Voz 0055 32:51 mientras el Supremo se pronuncia Batet reúne la Mesa como decías mañana para quien queden claras sobre todas las posiciones de los partidos allí representados PP y Ciudadanos piden la suspensión inmediata incluso aplicando el Reglamento del Congreso y por eso la presidenta no descarta que mañana se pida asesoramiento jurídico a los letrados para tomar una decisión posterior que no parece yo creo en cualquier caso Ángels posible antes de las elecciones del Roma

Voz 0194 33:16 no es que no todo el mundo no tiene claro que el Congreso se al que tenga que resolver y Unidas Podemos Patiño avisan incluso de que se plantea votar en contra

Voz 0055 33:24 bueno la que no tiene primero es Meritxell Batet y por eso sí

Voz 5 33:28 tenemos que aclare pero además como decía asumidas

Voz 0055 33:30 podemos sugiere que puede votar en contra de la sus de la suspensión pero como aseguraba ayer también en la SER Pablo Iglesias los miembros de la Mesa de Unidas Podemos no van a incumplir la legalidad básicamente lo que se plantea este grupo es qué sucederá con las prerrogativas de los diputados pudieran quedar en suspenso y bloqueadas como sucedió cuando el joya arena he lo citaba ahora mismo Alberto suspendió a los políticos presos como diputados autonómicos pero hasta qué momento va a ser esa suspensión hasta la sentencia firme hasta después de los recursos esas incógnitas quieren que sean resueltas hay pozas

Voz 0194 34:03 vemos qué intención tiene el Supremo que que contestara

Voz 0055 34:05 es bueno en el Supremo la verdad que comparten opinión con la presidenta del Congreso cuando la escuchábamos esta mañana decía con Pepa Bueno que la ley hambrientos criminal es bastante clara es una opinión que comparten aquí en el en el Tribunal Supremo entonces ahora mismo por lo menos el Supremo se mantiene en lo que ya dijo hace hace unos días cuando en su auto cuando dijo Si podía negro no podían ir al Congo les hoy al Senado ya dejó caer que lo que había que aplicar era el Reglamento del Congreso hablaba de ese artículo veintiuno que habla de las posibilidades de suspender a un a un diputado o un senador también en este caso el Tribunal Supremo está preparando la está preparando los respuestas espera una respuesta para mañana o pronto desde luego porque es una situación que en que urge pero la respuesta no va a ir mucho más allá no esperamos por lo menos a día de hoy una respuesta una orden clara para mí sí Batet para lo que tiene que hacer seguramente les recuerden las herramientas que tiene pero esto es algo que en el Supremo consideran por lo menos a día de hoy que tiene que ejecutar la la Cámara Baja a través de su mesa Pozas gracias hasta luego

Voz 0867 35:05 y de fondo están los ecos de la bronca una tensa sesión de ayer

Voz 32 35:09 vamos a analizar si la figura del perjurio que está presente en otros conocimientos jurídicos es decir jurar sabiendo que lo haces falsamente jurar sabiendo que lo haces de forma ofensiva contra la propia legalidad es constitutivo de algún reproche penal

Voz 1071 35:25 desde el anuncio que casado hoy es curioso pero el diario de sesiones lo hemos ido a buscar esta mañana no recoge nada de los patios de ayer ni de las protestas se puede leer que en el momento de acatar algunos diputados usaron fórmulas varias pero no se habla de las protestas ha pedido por cierto y por escrito Ciudadanos que se recoja la literalidad de cuáles eran las fórmulas por las que fueron jurando o prometiendo por estas protestas preguntaban al líder de Vox Santiago Abascal

Voz 33 35:50 nosotros no hicimos ruido ni haremos ruido cuando algo no nos gusta ayer lo que hicimos fue protesta porque no estaba acatando la Constitución porque estaba atacando la Constitución porque se estaba insultando a todos los españoles que estaban en el Congreso tomándonos el pelo unos diputados que están siendo juzgados precisamente por atacar la soberanía nación

Voz 0194 36:06 esta mañana en esa entrevista en Hoy por hoy Batet

Voz 1071 36:08 es verdad que no nombraba expresamente a nadie pero sí que parecía acordarse de Albert Rivera

Voz 14 36:13 el reto va a ser que el Parlamento pues no sea un un show poco edificante semana tras semana sino que sea un lugar de debate de deliberación de de uso de la palabra pero sobre todo de respeto creo que el Grupo Parlamentario Popular acertó decidió tener un sentido de la institución y un sentido de Estados

Voz 1071 36:37 superior por tanto creo que era lo que corresponda

Voz 0008 36:40 día en ese momento en su mitin de esta tarde

Voz 1071 36:42 Rivera ha acusado a y día Sánchez de ser cómplices de los golpistas advertía de las consecuencias que tendría para la Mesa del Congreso el hecho de que mañana no suspendiera si así lo decide a los diputados presos

Voz 34 36:54 pero como mañana al Partido Socialista se le ocurra se le ocurra alargar la suspensión va a ser un clamor popular sea estoy convencido que los españoles no van a tolerar que mañana el señor Sánchez les alarga estos señores el sueldo Ittihad pelota parlante lo dice la ley suspensión automática del cargo público

Voz 0194 37:13 precisamente va a distinguir entre la actitud que tuvo ayer Rivera

Voz 0055 37:16 tuvo casado y esa distinción Adrián Prado buenas noches

Voz 0194 37:19 es qué tal buenas noches esa distinción lo que pasa es que también la hacen en el Partido Popular lo que pasa es que no todos la hacen en beneficio de Casado sino al revés

Voz 0019 37:28 sí eso es algunos diputados populares piensan que esto tenía que haber reaccionado de otra manera ante lo que pasó en la sesión constitutiva creen que Rivera esta vez sí les ha tomado la delantera un sentimiento al que Cayetana Álvarez de Toledo le ponía voz esta mañana en Onda Cero

Voz 0194 37:41 pero bueno es adelantó pidiéndola paradores es cierto antes uno puede quedar pensando pues porque yo no lo hice centro supongo que esa reflexión hasta yo misma no cuando escuche a pisar y he escuchado otros dije que ganas de coger el micrófono y tomar la palabra no creo que eso le pasó mucha gente

Voz 0019 37:58 en la calle Génova baje justifican la actuación de casado con un argumento un tanto peculiar dicen que el líder del PP no es un jabalí parlamentar

Voz 5 38:05 yo

Voz 0019 38:06 tratan así de explicar puede dentro de la Cámara su estilo es moderado sin estridencias y que ayer no quiso contribuir al espectáculo evitando un rifirrafe con Batet que le hubiera llevado a formar parte del circo que desde su punto de vista se vivió en el Congreso aún así fuentes del PP señalan que no les parece mal lo que hizo Luis Rivera vienen a decir que ambos líderes tanto el de Ciudadanos como el de PP actuaron correctamente eso sí en la dirección nacional quieren dejar claro que quién ha liderado la respuesta a los políticos presos han sido el Partido Popular a través de sus iniciativas en la Mesa del Congreso denunciando ante la Fiscalía hay proponiendo una ley para que la promesa o juramento de la Constitución se ciña a la legalidad así figura en un documento interno de que el PP ha distribuye entre los suyos al que hemos tenido acceso y en el que se destaca que Casado con él

Voz 0055 38:45 estas propuestas ha sabido asumir su papel de Estado como jefe de la oposición gracias Adri hasta mañana vuelvo a los trámites un momento la presa

Voz 0194 38:53 frente del Congreso Patiño se ha entrevistado esta mañana con el Rey volverá la semana que viene para que empiece la ronda de consultas de cara a la investidura no

Voz 0055 39:00 el plazo establecido ayer en efecto la ley para esa ronda de consultas pero en el ánimo de la presidenta de la Cámara Baja instó a volver la semana que viene a La Zarzuela quizá ya con los deberes hechos sobre los diputados en prisión preventiva y desencadenar así el procedimiento establecido en la Constitución

Voz 4 39:15 claro

Voz 1544 39:15 asimismo ha quedado con el jefe del Estado que la semana que viene acudiré nuevamente a Zarzuela para dar paso precisamente al trámite indicado en el propio artículo noventa y nueve de la Constitución por tanto poder iniciar el trámite de de consultas tradicional de cara a la investidura de del presidente del Gobierno

Voz 0055 39:37 aunque el reglamento del Congreso establece que la apertura solemne de la legislatura es en quince días desde la constitución de las Cortes es decir a primeros de junio este plazo sea modificado en diversas ocasiones por lo que es probable que el Rey acuda a una vez aclarado quiénes será el nuevo presidente del Gobierno incluso si vamos ya de una vez o no si Junkera opta por irse al Europarlamento gracias Patiño hasta luego

Voz 0194 40:00 en pongo el foco en esa pelota que va saltando del tejado del Tribunal Supremo al tejado de la Mesa del Congreso hoy con un revés a dos manos será devuelto Meritxell Batet al Supremo Guardans la ley de enjuiciamiento criminal dice lo que dice Si las decisiones sobre los políticos encarcelados las ha ido tomando el Supremo que haya pasado la pelota al Congreso puede generar

Voz 0008 40:21 sus dudas no

Voz 4 40:23 sí a mí me parece mal me parece que no ha hecho lo que debía equivocado porque además transmite una imagen que podemos una pelota que Podemos ha recogido que decisión decisiones política es decir en la medida en que lo que tenía que hacer era yo creo que lo que tenía que hacer era dar una instrucción o indicar un camino al Congreso el Congreso ejecutar efectivamente la ejecución por la separación de poderes es que el Congreso ejecuta exactamente igual que en el caso del Parlament la mesa tenía que ejecutar y ahí es donde hubo surgió claro porque se negó a ejecutar una instrucción del juez este caso el Supremo tenía que Asunción y esa ejecución correspondía a la Mesa del Congreso pero no para de liberarla sino para ejecutarla en la medida en que en lugar de hacer eso lo que hace es bueno hagan ustedes lo que tengan por conveniente pues claro lo que que el Congreso da la sensación de que eso lo convierte una especie de votación política en la que cada uno puede opinar lo que quiera hay pisar es lo pues sale con lo que sale no por lo tanto eso es un error no sólo jurídico que eso pues lo dirán los doctores que tiene Iglesia dime opiniones que lo es pero claramente un error de de formas y un error de de gestión en un tema extremada extremadamente delicado en el que nos podemos permitir patinazos ni ni discrepancias porque ya bastante complicado esto

Voz 0194 41:41 Milá

Voz 0008 41:42 bueno yo creo que había un antecedente es antecedentes y se aplicó de esa manera el juez de arena lo aplicó de la manera que él se inventó una parte también porque no estaba escrito votaría casi pero sí se aplicó el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pues en este caso tenía que era

Voz 0194 42:00 que no ahora porque no es que dijera

Voz 0008 42:03 supremo al al Parlamento ejecuta el artículo de la Ley de juicio aplica

Voz 0194 42:10 ya el reglamento del Parlamento oiga

Voz 0008 42:13 el Supremo tiene que decirlo al Parlamento se ha de aplicar el artículo veintiuno porque el Parlamento ya sabe si se dan las circunstancias que lo tiene que aplicar esos automático diríamos no no es lo mismo en el Senado no Senado sí que hay una votación pero en el en el Congreso es automático por lo tanto aquí yo creo que ha patinado el Supremo también creo que sí que tenía que haber asumido hombre bate dice cada uno cada poder poder porque además fíjate estamos en una situación de confusión de poderes portando cada poder subir su responsabilidad en todo caso políticamente Abate también le interesa ganar tiempo por supuesto porque primero que tiene que clarificar el fondo de la cuestión y una vez clarificado mientras tanto ya han pasado las elecciones por cierto que quiero aclarar una cuestión que ha repetido tres veces en la mesa insinuando que Pedro por la puerta de atrás

Voz 0194 43:10 dos años atrás si no es verdad

Voz 0008 43:13 no es verdad es decir que suspendan a los diputados el partido cosa que no quiso hacer en Cataluña puede reponer los puede hacer correr la lista

Voz 0194 43:22 los diputados puede leerlas las mayorías Se mantiene que la mayoría dependen dice un argumento

Voz 0008 43:30 a la radio

Voz 5 43:32 sí es un argumento falaz pero en fin hay una cosa que yo creo que exista quedando clarísimo que llevamos ya tantos tanto tiempo años con esa contaminación jurídico política en este país que ya no hay manera de distinguir una cosa de otra claro eso me imagino que al ciudadano lento

Voz 0008 43:51 J

Voz 5 43:52 porque el ciudadano es un usuario también de la justicia es naturalmente un usuario de la política porque decide con su voto lo que va a pasar en este país y eso se tiene que arreglar yo espero que esta legislatura alcancemos una cierta normalidad independientemente de con los apoyos que cuente el presidente del Gobierno que va a ser inequívocamente el señor Sánchez a mí si los señores de de aristas listas no quieren sustituir a los que no van a seguir siendo evidentemente parlamentarios pues más fácil se lo ponen el señor Sánchez de varios pues mire cuatro menos para que la mayoría absoluta setecientos setenta y tres en lugar de ciento setenta y seis vamos eh a mí pero de verdad la contaminación jurídico política de España esa es algo muy difícil de echar atrás la gente y la gente empieza a estar muy harta de ese asunto

Voz 0008 44:54 sí yo sobre esto que añadir una cosa más hemos tenido un pésimo comienzo de la Cámara

Voz 5 45:00 sí pésimo comienzo

Voz 0008 45:03 eso yo creo ha sido una degradación tremenda ya vimos la última legislatura que las sesiones de control al Gobierno se convertían invariablemente en un instrumento de encapsulado eslóganes partidistas y políticos para lanzarlos a la audiencia a través las televisiones

Voz 0194 45:22 decíamos todo como estamos en precampaña lo metimos es verdad que también estamos

Voz 0008 45:25 campaña en sí de acuerdo pero me temo me temo que esto es así primera cosa la bronca la bronca en el Parlamento es absolutamente insoportable degradan la institución integrada en la función de los diputados los que montan bronca sólo falta que saquen el zapato empiezan a golpear en las mesas que sería

Voz 12 45:44 bueno Granados sería sería Parlamento británico eh

Voz 0194 45:47 no no no perdona pero no lo dejan ver Jaime Hermida toreras

Voz 0008 45:52 eso la bronca la bronca por la bronca la bronca para las televisiones la bronca por esto y la otra cuestión importantísima para mí es que cuanto vamos a estar judicializado todos los pequeños detalles que ahí no

Voz 0194 46:07 te refieres a la fórmula de alejamiento que da forma al Partido Popular está estudiando

Voz 0008 46:10 claro ocurre alguno no en que hoy Rivera que también bueno esto es insoportable porque entonces vamos a estar llevando a los tribunales todo todo todo lo que se haga es verdad que lo de la fórmula es un tema yo pienso que obsoleto y que sí que sería bueno quizá que hubiera ya que esto se ha convertido en un problema pues que hubiera un cambio legislativo perdona yo pienso que además de hacer una exhibición pública de viva voz

Voz 0194 46:41 que cuando presente la documentación en aquella que firma firma firmen un papelito que acatan la que vale más que la palabra ya está ahí acaba

Voz 0008 46:49 hemos cual no

Voz 4 46:52 bueno a mí no me parece mal que saque de Bilbao gozosa yo exijo comparto porque es un romántico que lo de bueno porque soy un romántico no porque creo en la palabra creo en la palabra yo creo que la palabra marca mucho más que un papelito que luego no se sabe verdad antes

Voz 0008 47:05 sí

Voz 4 47:05 qué cree podrían ser no alguna palabra ante testigos todavía funciona hay todavía los juramentos los tribunales portaaviones sustituidos como sabes

Voz 35 47:13 mi hijo estaréis de lo mismo único no se podría aplicar Lombillo yo no yo sigo creyendo que esto José viene de los romanos sigue pero de los otros consuelo pues en primero pero yo yo sí sí defiendo es ahora que tiene el derecho romano de la empresa

Voz 12 47:27 no tengo por qué me esa matrícula de honor siempre en Valle no