Hora 25 (22/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 el patrimonio público en el momento en que se presta el servicio por parte del empresario

Voz 1071 00:05 el momento en que se presta el servicio bueno segunda declaración relevante los peritos propuestos por Jordi Cuixart que han concluido que lejos de ser un líder violento es un ejemplo sostienen ellos de todo lo contrario para nosotros

Voz 2 00:17 es un ejemplo de liderazgo no violento frente a momentos de mucha potencia social

Voz 1 00:29 dos de campañas ese alguna vez nos tuvimos elecciones municipales autonómicos y europeos dos mil diecinueve

Voz 0194 00:43 empecemos por el mitin en el que coincidían esta tarde Pedro Sánchez y Susana Díaz en Sevilla Inma Carretero buenas noches hola buenas noches escenificación de unidad entre dos líderes que guardan las formas y exhiben sonrisas a pesar de la ruptura entre ambos y de hecho en Ferraz pretenden seguir recortando espacios a la líder socialista andaluza lo ibas contando todo el día

Voz 0806 01:01 si la estrategia de la dirección federal es seguir desgastando el poder de Susana Díaz aquí en Andalucía donde el franquismo tiene una presencia muy reducida Ferraz va paso a paso el siguiente que preparan es intervenir en las listas de las diputaciones provinciales en este momento el PSOE gobierna en siete y todas las contra la Susana Díaz todas las presiden los secretarios provinciales y en el caso de Sevilla la más relevante en términos electorales está al frente el presidente de los socialistas sevillanos que es un veterano padrino político de Susana Díaz Fernando Rodríguez Villalobos Ferraz ya tiene el calendario y lo que tiene previsto es que una primera revisión de las candidaturas en la Comisión Federal de Listas antes del siete de junio en la dirección andaluza entienden que esto se tiene que resolver negociando aseguran que hay margen para el acuerdo y que quitar directamente algunos secretarios provinciales seria practicamente una declaración de guerra así que a día de hoy insisten en que eso no se va a producir eso es lo que viene pero lo que hemos visto hoy es la última foto de la tregua electoral de Pedro Sánchez y Susana Díaz juntos ha sido en un mitin de aforo discreto en Sevilla con el alcalde Juan Espadas ya y ella ha prometido lealtad a Sánchez y él de forma menos efusiva ha hecho algún guiño sobre la recuperación del Gobierno andaluz

Voz 3 02:17 pero va a ser un grandísimo presidente de este país va a tener el apoyo el Khalid el calor el aliento de todos los socialistas andaluces porque España necesita que él ponga rumbo a un país solidario inclusivo

Voz 4 02:29 que la propuesta que los sitios nosotros hicimos el pasado veintiocho de abril no será tan rotunda cómo queremos que sean los socialistas si no contamos con gobiernos municipales con gobiernos provinciales y muy pronto Susana con gobiernos autonómicos que crean también en la justicia social de la convivencia la

Voz 0806 02:47 muy pronto Susana decía por la tarde en Sevilla en Córdoba por la mañana ha dicho algo similar ha dicho que él le da que pronto van a recuperar la Junta pero la verdad es que es mucha la preocupación entre los cuadros andaluces del PSOE por el futuro del partido aquí aunque esperan ganar con mucha claridad a las municipales en Andalucía el próximo domingo

Voz 0194 03:07 Emma feliz cumpleaños gracias

Voz 0806 03:10 hasta luego buenas tardes

Voz 1071 03:14 pues más de la campaña en su acto de esta tarde en Alcalá de Henares ha dicho Albert Rivera el presidente de Ciudadanos que está deseando ir mañana a Amira valles que es el pueblo del terrorista Josu Ternera a donde irá acompañado de José Manuel Villegas de Maite Pagazaurtundua y los diputados Edmundo Bal Joan Mesquida

Voz 0040 03:30 señor Ortuzar del PNV a los del Ayuntamiento a los de Bildu a todos los que pretenden que nosotros mañana no vayamos estoy deseando y saben por qué porque me metí en esto por la libertad en el pueblo donde tuvo que ver nacer a un asesino que más sacra niños en el cuartel de Zaragoza tiene que haber un partido que sin temor vaya rendir homenaje a poner flores a las víctimas del terrorismo es el vuestro partido partido de los valientes

Voz 0194 03:55 Rivera hoy en Alcalá de Henares Pablo Iglesias estaba en Ferrol esta tarde mensaje para los empresarios

Voz 1663 04:01 es que gobernar es fundamental para cambiar las cosas es que desde el Parlamento se pueden cambiar algunas pero donde se cambian las cosas de verdad es desde el Gobierno teníamos algunas dudas pero nos las han resuelto Nos las ha resuelto la CEOE cuando ha dicho que no quiere que estemos en el Gobierno nos las ha resuelto Ana Patricia Botín cuando ha dicho que no queremos es que que no quieren que estemos en el Gobierno pues les damos las gracias a la CEOE ya Ana Patricia Botín porque nos han con

Voz 5 04:29 en fin lo de que es fundamental que estemos en el Gobierno

Voz 1071 04:33 en Galicia que es la tierra de Amancio Ortega la Ceoe Cepyme las patronales han emitido un comunicado conjunto en el que reconoce la labor de Ortega y agradecen su trabajo después de las desafortunadas declaraciones se puede leer en ese papel de algunos dirigentes políticos por sus donaciones a la sanidad a Ortega le definen como referente indiscutible para la sociedad y Antonio Garmendia el presidente de la ACB muy buenas noches

Voz 0194 04:58 qué les ha llevado a hacer este comunicado conjunto

Voz 1193 05:02 bueno pues que realmente nosotros pensamos que Amancio Ortega es es un ejemplo es un ejemplo para la sociedad española pensamos que los empresarios como Amancio son la gente que realmente crean la riqueza empleo y crían los bienes y servicios a la sociedad no es más que yo sinceramente que en el caso de Inditex en el caso de Amancio Ortega la además es especialmente un ejemplo para gente joven que piensan lo piensan que con el emprendimiento pues puedo impedir un proyecto de futuro generalmente caso una gran empresa irse a la vez encima de la generosidad con la que cobró la que encima ha donado seiscientos millones de euros a la sanidad pública pues hombre nos parece bastante hemos alucinado bastante cuando vemos que encima algunos se quejan cuando además avances yo creo que con muy bien criterio a destinó el dinero a la sanidad pública precisamente porque haya pública pensamos que funciona muy bien porque es la que podían necesitar de estos temas el equipo de hacer un pequeño análisis es que las la propia ONU atrás relacionados mil treinta iría a través de los Rodés es de las que el objetivo de desarrollo sostenible dice que son las empresas las que tienen que estar a los frente en muchos casos de la sociedad que este tipo de actuaciones portando Nos ha sorprendido muchísimo que la gente se meta pues posiblemente con el mejor ejemplo en España el buen hacer de la creación de empleo y la creación de riqueza

Voz 0194 06:38 ese ese algunos critican ese algunos es Podemos que lo que dice es que los servicios públicos no pueden depender de la caridad de los donantes

Voz 1193 06:46 cierto es que el PSC es independiente es decir tres independiente la gestión es independiente de la eficiencia para que para que alguien de de una fundación pudo la todavía querer ayudar más en este caso a los servicios públicos porque bueno lo otro pues muy bien es la teoría pero en la práctica la que que me empleo la que es la riqueza de un país es la que es bueno pues muy bien la teoría me encanta eso será lo que tenga que ser pero al final yo creo que renunciar renunciar a que a que una parte de la sociedad civil como es el caso en este caso del presidente de Inditex a través de su fundación a través de sus ahorros decida todavía ayudar más si lo hubiera donado es es que es curioso es una paradoja si lo hubiera donado a un hospital privado Nati hubiera dicho nada ese es el hospital privado lo necesita pero no necesita la gente lleva ese hospital privado esas máquinas sin embargo sí se sabe que esas máquinas en este caso para el tratamiento del cáncer pues pues es una mejora de la sanidad pública que todos sabemos que además en este país funciona bien la gente que lo hace lo hace muy bien los técnicos que están una señal publica previamente yo creo que que son un ejemplo en El Mundo además con otro elemento vivo que es muy importante me vas a perdonar

Voz 0194 08:05 sí

Voz 1193 08:06 el dinero va exactamente a las máquinas que le han pedido que no se ha perdido ni un euro en las manos ni en los dedos de nadie de nadie que gestiona es decir de esa fundación ha dicho que es lo que hace falta hacía pública le he dicho que hacía falta esto las máquinas es que todo el dinero ahí Estado hacia sinceramente no no entendemos bueno pues daba ideológicamente no ser entendible pero en la práctica el yo pienso Honda practica de una tranquilidad creo que va a llevar a estar

Voz 0194 08:36 di diría usted que en este país se penalizan las donaciones a diferencia de lo que pasa en otros países

Voz 1193 08:43 bueno eso creo que cualquier otro país se le procuró con la suerte de de pasear por otros países en estos momentos a este señor le había puesto dentro de yo creo que es la pequeña diferencia iguales y estamos en campaña electoral pero vamos a ver qué pasa que me electoral de yo creo que ojalá ojalá es lo digo los huesos propios objetivos es es que hay que es Damiá todos estamos implicados que tenemos que trabajar esa acción la veinte treinta de realmente realmente es lo que nos dicen es que todas las aquí en los tenemos que implicar no es sólo la clase política que pretende implicar es más en los holandeses y a la propia o no dice que son las asociaciones empresariales que son las empresas las que realmente tienen que votar esta semana fondos yo creo que es un poco lo que lo que ha pasado por tanto hemos salido simplemente para llamar la atención de qué de algo que no entendemos es más no estamos en campaña ni vamos a estar en campaña nos quiere meter permanentemente campaña nosotros lo que vamos a trabajar en generar lo que digo el empleo Lary el trabajo de miles y miles de empresarios y empresarias autónomos que en este país y que yo creo que también se simplemente un récord

Voz 0194 09:56 me dice no estamos en campaña no nos van a meter en campaña pero mientras estaba esperando que les saludara seguramente habrá escuchado esas declaraciones de Pablo Iglesias que le da las gracias a la CEOE por convencerles de que hacen falta en el Gobierno

Voz 1193 10:08 bueno pues me parece muy bien bueno pues parece que somos más importante verdad yo pensaba que éramos pero bueno me parece me parece bien nosotros sólo hemos transmitido una cosa y yo creo que ya hemos hecho una evaluación no hemos hecho campaña nosotros hemos dicho dos cosas que son fundamentales para la economía este país con respeto total a las inversa acciones políticas pero que es queremos estabilidad al modelo hacia nosotros pensamos sinceramente que lo que suma o yo lo dije claramente podía ser un pacto de los partidos o que el Gobierno en este caso el Partido Socialista que ahora no las elecciones pudiera con la abstención de otros partidos pues eh trabajando en solitario y trabajar con unos y con otros es la opción que hemos dicho tengan lo porque lo que demuestra o no sino simplemente porque si queremos en la moderación porque pensamos que es lo que han votado sin más

Voz 0194 11:01 José Antonio Aramendi agradezco que no haya atendido muy buenas noches

Voz 1193 11:04 pues muchísimas gracias hasta luego

Voz 0194 11:06 empieza desde lo último para atrás con la crónica de campaña este debate está polémica que es verdad que la pone en campaña las sacan campaña Unidas Podemos criticando esa esa donación vinculándolo a los impuestos que paga Amancio Ortega que pagan los impuestos que la tocan otro debate quizás sería si son puestos suficientes en nosotros la yo creo que aquí se han mezclado dos cosas que no tenían que mezclarse una es que en este país sí que hay un debate

Voz 1587 11:32 sí que hay un debate sobre el tipo impositivo

Voz 0194 11:34 lo del impuesto de sociedades

Voz 1587 11:36 si no solamente sobre la cuantía del tipo sino también sobre la efectividad de puesto este porque lo que vemos es que hay unos parece un grupo ayer la normativa que hay sobre la cantidad de exenciones en el pago del impuesto de sociedades de manera que las empresas que están en el Ibex que son las que más beneficios tienen cuando miras lo que pagan pues resulta que en proporciones los beneficios pagan un porcentaje inferior a lo que pagan muchas empresas medianas y pequeñas eso sí que es una anomalía y además lo estamos en convergencia con con con otros países europeos ese es un debate este debate es legítimo lo podemos tener y de hecho lo vamos a tener otra cuestión es que alguien a quién Hacienda no le ha abierto un expediente por no pagar los impuestos que le toque otra cosa es que consideremos que el sistema actual no es suficientemente eficiente y justo pero que ha pagado sus impuestos alguien que quiere hacer una donación esa donación no tiene por qué ser cuestionada al contrario es de agradecer que señor Amancio Ortega piense que se considere en la obligación géneros me parece muy bien que lo haga de devolver a la sociedad una parte de los ingentes beneficios que obtiene gracias a que esta sociedad funciona también hay que decirlo el padre de Bill Gates decía muchas veces estoy encantado de pagar impuestos todos los empresarios deberían estar encantados de pagar impuestos porque sus empresas y ellos han hecho millonarios porque la sociedad funciona otra cuestión diferente y creo que es la tercera derivada de este tema que con el hecho de que señores como Amancio Ortega muy generosamente den estas dotaciones millonarias para mejorar la sanidad no debe llevarnos a pensar que la sanidad debe depender de las donaciones de los mecenas porque el presupuesto público tiene que garantizar una dotación suficiente para que los hospitales tengan aceleradores lineales de última Guardans

Voz 5 13:39 sí esté hoy empieza por el final claro que no depende del mecenazgo pero yo no he escuchado a nadie ni siquiera los que reciben esas donaciones que digan bueno yo a partir de aquí pues ya no voy a hacer ningún esfuerzo ya me lo sustituye a los mecenazgo los privados no es verdad es verdad en otros ámbitos en el ámbito de la cultura por ejemplo otros pues es así lo que se llama el parten pillado público privado que es una forma de implicar también al al sector privado en en actos que hasta ahora o en acciones que hasta ahora se financiaban al cien por cien desde el ámbito público saque ese debate es más amplio y hasta qué punto de ir a tocar alguna parte de la sanidad podemos discutir pero en todo caso los separe lo otro que has dicho tú es verdad pero yo soy mucho más contundente creo creo que Podemos ha hecho un ejercicio irresponsable y vergonzoso de populismo ya alguien tan poco capitalista ultra capitalistas algo que algunos crear otra cosa como Íñigo Errejón esta misma mañana al escuchaba una intervención en la que decía eso dice bienvenida sean las donaciones Ia además disfrutamos de la presión fiscal disfrutamos de la presión fiscal no hablemos solo de impuesto de sociedades porque todos los impuestos indirectos que pagó Inditex computan todos los IRPF es computan y toda la carga social que asumen Dita exportó sus trabajadores computa quiere decir que las contribuciones que hace Inditex dando mano de obra a miles de personas en España y pudiendo tener órgano

Voz 0194 15:00 izado de otra manera y pudiendo estar fue rápido

Voz 5 15:02 durante la empresa hoy creo que podría haber hecho Iker sólo comprara pues G H Yemen porque ya que citamos aquí empresas pues así estaría encantado haría caja el resto embalses acabó todo eso son los trabajadores de una empresa que no pagaría no las en puestos de de Amancio Ortega ni un duro porque lo estaría pagando todos fuera así que me parece de una irresponsabilidad por parte de Podemos estar mezclando debates sólo por arañar unos cuantos votos mezclar lo que es un legítimo debate sobre la fiscalidad con el ataque a una persona por parte de algunos medios Ángels déjame que subrayen de Angulo

Voz 0194 15:34 que no se dice lo suficiente porque hay medios en este país

Voz 5 15:38 yo lo que alguno podría decir que son próximos a Podemos fue su muy subjetivo pero en todo caso medios de comunicación que han estado machacando con la idea de que Inditex defrauda evade huye de sus impuestos y eso es calumniar sí porque esos pura calumnia salvo que tengan información que no han hecho pública Inditex paga los impuestos que la ley hoy ahí le marca y cuando la ley le marque otra cosa pues pagará otros impuestos

Voz 6 16:02 Ferrari lleva pagando siempre yo que tengo la suerte de de haber conocido Amancio Ortega de haber estado en Arteixo de ver cómo se trabaja en esa empresa de compartir con el mantel en su despacho Iber a un hombre hecho a sí mismo con un tipo muy humilde en fin yo creo que es lo que ha hecho es que vamos a ver lo que hace Iglesias es demagogia pura apuran dura dura sí pero a mí me ha hecho mucha gracia antes oírle cuando ha dicho que desde donde se gobierna de verdad desde el Gobierno pero hemos quedado que a usted le gustaba el Gobierno del Parlamento eh ahora no ahora lo que les gusta es el BOE puro y duro eh porque porque se ve pisando moqueta pudiendo influir yo de verdad la Historia de Amancio Ortega cuando lo que ha hecho ha sido dotar

Voz 7 16:59 a la a la sanidad eh

Voz 6 17:02 pública que naturalmente que tiene una dotación tiene una gente magnífica ICD lo que estoy hablando eh que te tratan de maravilla y que con los medios que tienen que son muchos más de los que la gente cree eh eh te atienden de forma sensacional caramba es decir lo que ha hecho este señor esos ochocientos esos cuatrocientos millones de euros casi cuatrocientos millones de euros se los puede haber gastos de otra cosa

Voz 0194 17:27 dejadme que rebotó un poquitín más porque antes de hablar de esta cuestión y de la conversación que ha mantenido con Antonio Aramendi con el presidente de la CEOE nos contaba Inma Carretero desde Sevilla bueno esa imagen Mila otra vez a partir un piñón vamos a decir Pedro Sánchez y Susana Díaz

Voz 6 17:44 que matan Se va a acabar

Voz 0194 17:46 la campaña va a haber las selecciones iba a tardar mucho en llegar otra campaña decía que en Ferraz ya están pensando en cómo van a meter mano al socialismo en Andalucía sí bueno yo creo que que haber Pedro Sánchez

Voz 1587 18:00 en las últimas elecciones ha tenido un spa respaldo tan fuerte en el sentido de que en términos relativos porque porque tampoco es que yo tengo

Voz 0194 18:10 la mayoría absoluta clara de Felipe González en ochenta y dos verdad pero pero ha tan claro

Voz 1587 18:14 si esta tiene un respaldo tan grande que puede permitirse en este momento intentar acabar con una cosa que hasta ahora ha sido un una sangría para para el para el PSOE que es que sin cohesión interna es muy difícil poder afrontar una legislatura qué será dura que ya hemos visto hoy una de las cosas que a mí me ha preocupado más de los últimos días es que estamos volviendo a la dialéctica de la subasta lanza entre casado y Rivera hace porque casado había moderado un poquito el discurso pero

Voz 0194 18:48 el partido esta aprietan claro

Voz 1587 18:50 lo está empezando y luego me preocupa la actitud de Rivera veo en su cara un rictus que me preocupa bastante porque le veo sobre actuando mucho y me da la impresión de que ya no es una cosa sólo de campaña

Voz 6 19:03 no que no sobre actúa es que es así

Voz 1587 19:05 vale pues me das la razón yo no lo conozco

Voz 5 19:09 guardans que no pues por esta parte final me da mucha pena mil yo creo vamos y deseo que cuando pase en estas elecciones próximas pues conciudadanos Sagan no se unos ejercicios espirituales o algo

Voz 8 19:22 Raikkonen llevan camino eh

Voz 5 19:24 yo laicos espero que alguien pues los paradores les puede no yo preguntaba si alguien le has

Voz 0194 19:29 es hora que les hagan una terapia

Voz 5 19:32 entonces por qué por el bien del país por el bien de España esa palabra que creo que no necesitamos esa especie de temas inéditos de catástrofe en aeropuertos que nació en esa sobreactuación Guardans hay mucha falta a la verdad

Voz 0194 19:44 porque hoy por ejemplo la sobreactuación era con la presión a Meritxell Batet uno puede pensar que Meritxell Batet bueno ya va a hacerlo como considere ganará su tiempo lo decíamos aquí en la tertulia pero los pasos son los que son los trámites son los que son la ley de enjuiciamiento criminal dice lo que dice el reglamento del Parlamento dice lo que dice es es decir que el otro día lo decíamos no hay atajos lo que busca constantemente señor Rivera son atajos

Voz 5 20:09 hoy es el discurso de reducir la es la manera de presentar otra es la manera de presentar de manera de todos a España necesita otro tipo de se pueden defender las posturas más duras incluso sólo autonomía de Cataluña la recentralización todo eso puede defender todo con un tono mucho más constructivo

Voz 0194 20:25 estamos al borde de la catástrofe cada días

Voz 5 20:27 declara Gedeón osea es una cosa que dejadme

Voz 0194 20:31 salude hoy hemos decidido que además lo necesitábamos ante tanto debate gordo irnos hasta Badajoz Manuela Martín directora del diario Hoy Badajoz muy buenas noches buscando las apuestas de este periódico buenos interesa saber con qué va al periódico y Badajoz

Voz 1193 20:48 bueno pues tengo deje va como noticia damos que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura permite a los ayuntamientos cobra una ecotasa a las empresas eléctricas por utilizar las fincas públicas para esos instalaciones en esta noticia que damos una para hacer otra prueba la de Cáceres muy curiosa porque los turistas asiáticos que recorrían la ciudad monumental se han colado en un mitin de Monago se han dedicado a hacerle fotos fotógrafos les les ha fotografiado a ellas si ha sido un poquito de de de humor a la tienda que no está haciendo larga ahí en Badajoz tenemos otra Guillermo Fernández Vara y con la Plaza alta con la letra que también pues es muy muy difícil

Voz 0194 21:37 es muy estética hay muy bonita exacto

Voz 1193 21:40 muy bonito y luego ya los no nacional te cuela en que también damos que Maris que medie Meritxell Batet que devuelve la pelota de los diputados presto al Supremo

Voz 0194 21:50 esta era la información que que llevamos todos Manolo Martín muchísimas gracias

Voz 5 21:56 para encontrar encontrarán los lectores del diario vuelve a algo Ángels muy breves y una cosa muy breve libre me encanta ver gente toda España pronunciando Meritxell yo creo que al final de cuatro años lo dirán bien perdona pero me he dicho muy bien conductores de Radio Televisión Canaria pero ha dicho bien pero es una persona que intentan

Voz 0194 22:18 hacerlo bien entonces se van al inglés Arthur también te diré una cosa Guardans qué suerte que Cesc se fue a jugar al Reino Unido porque era era imposible que nadie pronunciar bien el nombre de esa espero es verdad que la doble al final es complicada de Maragall a veces pues puesta

Voz 8 22:37 bueno bueno bueno con mucho respeto a la responsable del día

Voz 1071 22:43 Sastre Cuaderno de frases y las hemos contado algunas de ellas a las nueve el Constitucional anulado el artículo que permitía los partidos recopilar los datos personales de opiniones políticas los usos los gustos que expresamos los usuarios en las redes sociales que pudieran hacer acopio de este material sin el consentimiento de los usuarios con esta ley podían aprovecharlo sin que los usuarios dieran su permiso y el Defensor del Pueblo mostraban estas frases su satisfacción

Voz 9 23:08 su sueldo nuestras tesis que no eran otras que la defensa de los derechos de los ciudadanos en el aspecto tan importantes como la inquina

Voz 0194 23:18 claro

Voz 1071 23:19 yo dos rosas de Fernández Marwan y bueno para la despedida claro hoy frases de Eduard Punset sin amor no hay vida

Voz 0521 23:28 la bacteria no habría vivido sin amor y luego uno de los descubrimientos de la neurología moderna es justamente que sin amor uno envejecen y que uno empieza a envejecer cuando deja de enamorarse ser echará de menos muchos de alguien Ramoneda

Voz 10 23:46 el dietario

Voz 11 23:51 el próximo domingo

Voz 12 23:53 es una sola vez según los lugares el lector tendrá muchas tentaciones para practicar la infidelidad de voto colocándolos lealtades ideológicas en una urna y el voto útil en otra fase europeas pueden servir para confirmar el resultado en las generales mientras estás municipales estarán muy condicionadas por las previsiones de mayorías posteriores el voto útil puede ser la asegurada la victoria de un candidato o candidata o para poner en contrapunto la mayoría con fuerza suficiente para condicionar las políticas es por ejemplo el quebradero de cabeza que la izquierda tiene hoy en Madrid en Cataluña el voto dividido puede batir récords en Barcelona con el duelo con la Alcaldía Junqueras Puigdemont por Europa que pueden llevar a votantes ajenos a sus partidos a meter baza en territorio apache signos de los tiempos en España la derecha que Aznar había unificado a finales de los noventa se ha desparramado hasta dividirse en tres bloques llevándose por delante al PP el gran instrumento político burocrático en el espacio conservador en Europa el Partido Popular Europeo que de la mano de Helmut Kohl el canciller alemán desde finales dos noventa había conseguido integrar amplios sectores de la derecha europea hasta convertirse en el principal pilar institucional de la Unión se siente amenazado en su poder por un extrema derecha al alza la derecha había asistido impasible al debilitamiento de la Social Democracia ahora le toca ida la extrema derecha no gobernar a Europa pero puede llegar ensuciar la mucho sobre todos los partidos democráticos atrapados en sus sinergias no son capaces de romper las barreras que les alejan de la ciudadanía

Voz 1587 25:22 yo

Voz 12 25:22 es un ejemplo Francia la extrema derecha podría llegar encabeza en las elecciones del domingo Emmanuel Macron llevados años prometiendo reformar Europa sin haber conseguido nada y ahora la desesperada denuncian la injerencia de intereses americanos en favor de Le Pen en vez de especular con teorías conspirativas dos gobernantes europeos harían bien y fijarse con las causas reales del malestar empezando por la más evidente el empleo empieza a subir la precariedad sigue creciendo cargando doce un principio fundamental del sistema que al trabajo garantizar una vida digna España en Babia las lecciones europeas están totalmente eclipsadas por las municipales convertidas en confrontación de las generales por el conflicto catalán Europa merece más

Voz 13 26:12 y terminamos aquí Milagros Pérez Oliva Javier González Ferrari Ignasi Guardans buenas noches buena semana igualmente dicho bastante más próximas ya no hay campaña lean no campaña bueno pero ahora sacar a otra cosa rara otra cosa Sastre mañana de vuelta de vuelta a Madrid nos podemos ir como en Mayfair

