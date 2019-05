Hora 25 (23/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 el diputado preso y sometido a juicio fuera un corrupto sentado en el banquillo y en prisión preventiva habría tantas dudas sobre la interpretación de la ley o del reglamento del Congreso

Voz 0194 00:36 hola buenas tardes ya veremos si mañana hay decisión de momento la Mesa del Congreso volverá a reunirse a las doce y media deberá contar con el informe que hoy ha pedido a los servicios jurídicos de la Cámara sobre si cabe o no suspender a los cuatro presos independentistas Meritxell Batet es la presidenta del Congreso

Voz 6 00:52 de todo garantizar que toda decisión que tome la mesa al respecto tiene fundamentos jurídicos sólidos ir todas las garantías como les decía de no poder ser calificada en ningún caso una decisión

Voz 7 01:21 opta restaría incurriendo en prevaricación Si una vez ya ha notificado el Tribunal Supremo que tiene que tomar la decisión ella no suspende de inmediato a los presos golpistas en su condición de parlamentarios así que ya les avanzo que si mañana

Voz 8 01:36 no se suspende en sus funciones a los presos preventivos pediremos la dimisión de la presidenta romanos

Voz 0194 01:42 así arranca esta legislatura con un nivel de ruido muy alto el presidente en funciones lamentaba hoy la actitud de los tres partidos de la derecha en estos primeros compases

Voz 1995 01:51 no es que el otro día en el Congreso lo vimos nuevo unos están desubicados no sabían en qué escaño ponerse los otros están desaforados yéndose hacia la derecha impropio de partidos que se califican como liberales y el Partido Popular está desconcertado porque no ha entendido lo que le dijeron los españoles el pasado veintiocho de abril

Voz 0194 02:10 aunque el sonido del día lo hemos grabado en el País Vasco

Voz 9 02:13 podéis que ir con las sirenas con las alarmas porque nunca los que hallaréis no no sabes callado con tiros no nos vais a callar con sirenas en el acto

Voz 10 03:00 así que creo que los resultados son impredecibles creo que los socialistas y los socialdemócratas están muy igualados veremos depende de la participación cuánta gente vaya a votar el domingo por la noche los abren

Voz 1715 03:13 hablaremos de vivienda del aumento del precio que registra ya niveles similares a los de la burbuja en el primer trimestre se encareció un cuatro por ciento

a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:23 buenas tardes Giro de Italia a primera etapa de montaña protagonismo para Mikel Landa que atacó al grupo de favoritos y sacó veintiocho segundos a sus rivales es el primer español en la general todavía lejos de la cabeza a cuatro minutos y medio del líder virtual que es el esloveno Rok ligue en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula uno primeros entrenamientos libres y problemas de nuevo para el McLaren de Carlos Sainz que solamente pudo dar una vuelta por problemas en la electrónica del coche y amistoso que acaba de terminar en Tanzania el Sevilla ha ganado cinco cuatro al Simba

Voz 0978 03:54 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes ahora mismo descargan chubascos e incluso alguna tormenta lo hace con intensidad en Cantabria el País Vasco en el curso medio y alto del Ebro también en la ibérica y en los Pirineos y mucha tensión en la próxima noche justamente en los Pirineos en general entre Aragón y Cataluña ya que es donde tenemos las tormentas que descargarán con más esa fuertes rachas de viento incluso con riesgo de granizo y mañana la lluvia con el paso de las horas se irá extendiendo a prácticamente todo el Mediterráneo dejando un poco al margen Baleares más en el resto del país en la mayor parte de provincias con temperaturas sin grandes cambios las mínimas pero van a bajar de manera significativa las máximas el fin de semana cada vez hará más sol con temperaturas sin grandes cambios empieza

Voz 0194 04:35 Hora Veinticinco Pedro y reportado una historia cuyo

Voz 1715 04:38 contado los compañeros de la Ser en Madrid es una gran historia cientos de alumnos de un colegio concertado han firmado una carta para pedir que las chicas puedan usar pantalón para ir al colegio nos lo cuenta Laura

Voz 1275 04:49 sí son alumnos y alumnas desde sexto de Primaria hasta segundo de Bachillerato y piden a su colegio el Santa María de la hispanidad en la capital que actualice el uniforme de las chicas con la falda no están a gusto

Voz 11 05:00 con la falda sube teniendo así que estar pendientes todo el rato no te puede sentar sin preocuparte porque ese te levante algunas chicas no les gusta porque tienen confirma complejo físico te puede llegar a sentir en coma hay observada

Voz 1275 05:13 el centro asegura a La Ser que no se opone a los cambios en el uniforme femenino siempre y cuando haya acuerdo de toda la comunidad educativa aunque advierten que será en todo caso un proceso lento el colegio no cambia su código de uniformidad desde hace más de treinta años en este centro no llevar el uniforme

Voz 0978 07:14 Bin ser

Voz 5 07:17 hubo una veinticinco

Voz 16 07:21 Pedro Blanco así que mañana según

Voz 1715 07:23 la entrega después de que el Supremo le devolviera la pelota al Congreso que había intentado devolvérsela antes al Supremo que es el había puesto antes en el tejado del Congreso vamos al Congreso José María Patiño buenas tardes es Xavier Carrera buenas tardes que atar amordazar bueno parece ridículo pero en esas estamos ahora mismo en esas estamos mañana segunda reunión de la Mesa del Congreso se supone que con el informe de los servicios jurídicos que hoy han decidido pedir la presidenta Batet asegura que busca dan así proteger a la institución dar garantías jurídicas a una decisión la suspensión de los diputados presos que no quieren que tenga José María una posible interpretación política

Voz 1108 08:02 lo cierto es que la reunión de la Mesa no había ni unanimidad para tomar la decisión ni garantías jurídicas suficientes para adoptarla estos han sido los argumentos de Meritxell Batet para solicitar apoyándose en la mayoría de PSOE y Unidas Podemos un informe a los letrados de la Cámara al objeto de tomar la decisión de suspender a los diputados procesados mañana

Voz 17 08:21 la pretensión es que la mesa de mañana esté en condiciones si el informe así lo permite de tomar la decisión ese es el objetivo

Voz 1108 08:30 el propio letrado según fuentes conocedoras de la reunión ha pedido más tiempo la mesa para terminar de perfilar los argumentos que comenzaron a prepararse hace unos días la suspensión de los procesados por el Supremo sería efectiva el lunes aunque fuentes de las formaciones independentistas señalan a la SER que evalúan solicitar una reconsideración de la decisión

Voz 1715 08:50 a la propia mesa bueno la reunión de hoy ha sido larga ha sido muy larga las posiciones era más o menos conocidas en la mesa de cuatro partidos representados que son PSOE Podemos PP y Ciudadanos estos dos últimos han vuelto a insistir hoy en que no hay ningún motivo que justifique el retraso en la suspensión de esos diputados presos Javier se de hecho

Voz 1108 09:12 la mesa se han posicionado en contra de la petición de la informe creen que la ley

Voz 1715 09:15 inflación es suficientemente clara

Voz 1108 09:18 estaba la popular Ana Pastor los pronunciamientos del Supremo instando a Batet aplicar las medidas necesarias de lo contrario asegura estaría incumpliendo la ley

Voz 17 09:26 los informes jurídicos se solicitan cuando hay dudas jurídicas en este caso la ley es clarísimo apliques en la ley sin dilación

Voz 1108 09:35 más beligerantes demostraba al portavoz de Ciudadanos Juan Carlos Girauta amenazando ya con pedir la dimisión de la presidenta

Voz 8 09:42 ya no sólo sin adecuado sino que interfiere en un proceso judicial así mañana no se suspende en sus funciones a los presos preventivos pediremos la dimisión de la presidenta de Arco

Voz 1108 09:52 asegura el diputado de la formación naranja que lo que busca Batet es no perjudicar los intereses electorales de su partido

Voz 1715 10:00 gracias Javier gracias José María Patiño ya ven con este ambientazo se estrena la legislatura en el baile de la contundencia un día le toca Ciudadanos otro retoque al Partido Popular hoy es el PP el que eleva algo más el tono contra la presidenta del Congreso buena escuchar a su lidera Pablo caso

Voz 7 10:20 estaría incurriendo en prevaricación Si una vez ya ha notificado al Tribunal Supremo que tiene que tomar la decisión ella y sabiendo que la legislación en vigor la Ley de juramento criminal reglamento el Congreso lo dice que hay que hacerlo de forma inmediata y automática ella no suspende de inmediato a los presos golpistas en su condición de parlamentario

Voz 1715 10:39 pero de decía hoy en su comparecencia ante la prensa la presidenta del Congreso que con el informe que han pedido entre otras cosas buscan aclarar qué norma hay que aplicar Lidl judía habiendo criminal Reglamento del Congreso ICO el los dos casos no parece haber mucho espacio para la duda o quizás sí vamos a recordar que dice la ley que dice la literalidad del reglamento Alberto Pozas Alberto buenas

Voz 0055 11:04 qué tal buenas tardes Ser Supremo no se mueve ni un centímetro de su postura inicial ir responden dos párrafos a la presidenta del Congreso ni va a emitir un informe jurídico ni iba a suspender a los cinco parlamentarios presos el juez Marchena explica que sería inviable hacer un informe con el que pide Meritxell Batet en cuanto al fondo del asunto se remite a lo que ya dijo hace semana y media que la respuesta está en el Reglamento del Congreso y en su artículo veinte uno que literalmente hola de suspender a diputados que se sienten en el banquillo y que estén en prisión provisional previa petición de suplicatorio al Tribunal Supremo no especifica por tanto al Congreso si puede ampararse en la ley de enjuiciamiento criminal que también establece dos requisitos procesamiento firme por rebelión en situación de prisión provisional esto es Pedro lo que pide la fiscalía teniendo en cuenta eso sí que en unos meses dictará una sentencia que les absorberá o les en inhabilitar a son condenados

Voz 1715 11:46 el procesamiento firme una de las condiciones prisión preventiva otra de las condiciones que figura tanto en el Reglamento del Congreso como en la ley de juicio habiendo criminal y que cumplen los cuatro diputados independentistas presos también en senador Raul Romeva aunque es cierto que la discusión en la que no estamos dejando es en la de la Mesa del Congreso porque Noray o menos no tenemos noticias de ella en la Mesa del Senado que también debe tomar una decisión por cierto Alberto que el Supremo ha confirmado hoy la destitución de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat acordada por el Gobierno de Rajoy al amparo ya saben del ciento cincuenta y cinco ya su manera Supremo Le viene a decir a pude de Mon

Voz 0055 12:28 Castro el Supremo reconoce que existe un derecho constitucional como dice pues de Amón a permanecer en cargos públicos pero sólo si se respeta la Constitución es una nueva consecuencia de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco que avala el Tribunal Supremo en el último año después por ejemplo de la disolución del Parlament o la convocatoria de elecciones

Voz 12 12:44 algo sea autoproclamado de manera

Voz 0055 12:48 unas medidas que ese veintiuno de octubre de dos mil diecisiete Carles Puigdemont calificaba de liquidación de autogobierno los jueces de lo Contencioso explican que la destitución estaba dentro de ese catálogo de posibles consecuencias porque pues Damon dejó de actuar dicen textualmente desde la lógica de sus competencias y empezó a hacerlo desnaturalizado ir evaluando su estatus constitucional gracias Alberto

Voz 0919 13:06 luego

Voz 1715 13:23 penúltimo día de campaña el mapa de los candidatos no iba de Barcelona donde está Pedro Sánchez a Canarias a donde ha viajado el líder del PP pasando por Madrid donde se ha quedado Pablo Iglesias o por Palma de Mallorca donde se ha ido Santiago Abascal y Rivera se ha tomado la tarde descanso después de pasar la mañana en el País Vasco darnos lo va a contar Óscar García pero ante resumen de los principales mensajes de campaña con Sara

Voz 0194 13:46 sí ha dejado el papel a Inés Arrimadas que está ahora en Valencia Pedro Sánchez ha hecho hoy triplete por la mañana dar un paseo por Husein

Voz 1995 13:53 ya allí

Voz 0194 13:55 a Palma de Mallorca y queremos que el avance que

Voz 1995 13:57 empezamos el pasado veintiocho de abril votando mayoritariamente al Partido Socialista sea rotundo necesitamos gobiernos municipales gobiernos eh

Voz 0194 14:06 ahora está en Barcelona con Miquel Iceta Pablo Iglesias tiene también a esta hora un acto en Madrid centrado en las elecciones europeas esta mañana en un desayuno informativo Irene Montero ha dicho que son optimistas con formar parte de un Gobierno en coalición pero que la iniciativa tiene que ser del PSOE Unidas Podemos estamos en plena disposición para hablar las horas el tiempo que sea necesario para garantizar que eso sea así y de Soldado también Pablo Casado que como Rivera descansa esta tarde pero esta mañana ha estado en Gran Canaria

Voz 7 14:30 estos son los ministros que va a tener Pedro Sánchez la economía de Podemos que Gobierno para negociar Pedro Sánchez a partir el veintisiete de mayo por qué no lo está diciendo porque jugar a la moderación

Voz 0194 14:39 el líder de Vox Santiago Abascal tiene también un acto a esta hora en Palma de Mallorca por redes sociales ha convocado una concentración contra el partido de extrema derecha el lema es contra el racismo el machismo y la elegido y fobia esto

Voz 1715 14:51 como ya hizo en las generales hoy Albert Rivera se ha marchado al País Vasco al pueblo de Josu Ternera o municipio en el que ni siquiera se presenta ciudadanos actos de desagravio para unos una provocación para otros para todos ruido más ruido hay estado Óscar García

Voz 0978 15:07 pancartas con mensajes de fuera de aquí no eres bienvenido pasquines con Fuera fascistas y una concentración de unas doscientas personas han recibido a Rivera este mediodía en Miralles muy cerca de Bilbao todas estas personas daban la espalda en silencio al líder de Ciudadanos a su paso por la plaza del Ayuntamiento un silencio sólo roto por el propio Rivera cuando ha dicho es poco más de cinco minutos ha durado el paseo donde ha habido insultos

Voz 18 15:38 a que han continuado llegando al frontón con este estruendoso sonido de una sirena que incluso ha permanecido en el minuto de silencio pedido

Voz 0978 15:46 Maite Pagazaurtundúa

Voz 9 15:49 las colas alarmas porque nunca los que hallaréis no no sabéis callado con tiros no nos van a callar con sirenas

Voz 0978 15:56 Rivera ha dicho que prohibirá los homenajes como el del sábado pasado a Josu Ternera después del acto una decena de personas ataviadas con trajes de limpieza han vertido cubos con jabón y agua y han limpiado con cepillos este

Voz 1715 16:07 lugar esta nueva visita de Ciudadanos al País Vasco ha molestado mucho tanto la anterior como ésta al PNV su presidente le pide Albert Rivera que les dejen que no interfiera en la reconstrucción de la convivencia tiene todo el derecho del mundo hacerlo yo tengo todo el derecho del mundo a decir que me parece una índice no nos gusta y creo que a las víctimas tampoco que se utilice para fines partidistas dejamos de estigmatizar a los parques a los pueblos de este país que ya hemos sufrido bastante ya que no le importe la convivencia de este país que creo que al señor Rivera no le importa la convivencia en Euskadi por lo menos que nos deje a los que signos importa que las cosas

Voz 16 17:15 en Hora veinticinco

Voz 16 18:37 Pedro Blanco nombres Begoña

Voz 1715 18:40 Begoña buenas tardes buenas tardes antes de nada Begoña a esta hora Theresa May sigue siendo primera ministra verdad sigue en el cargo hemos echado cuentas made anunciado ya en tres ocasiones intención de marcharse pero a esta hora siguen el puesto y la pregunta sí no la misma que durante las últimas semanas incluso meses cuánto tiempo va a resistir este jueves Begoña ha sido día de transición entre las maniobras de ayer lo que pueda ocurrir mañana algunos medios incluso dicen que mañana puede ser el día en el que May dimita de algo

Voz 0273 19:07 bueno Theresa May tiene dos cargos y ex líder del Partido Conservador y primera ministra lo que puede decidir mañana ante el Comité mil novecientos veintidós con el que se va a reunir es la fecha de su cese como líder del partido por eso los medios hablan de una posible renuncia mañana a partir de esa fecha en la que ella dimite como líder se abriría proceso para elegir un nuevo jefe de los conservadores que puede durar entre seis u ocho semanas y entre tanto May seguiría como primer ministro en funciones hasta que hubiera un sucesor en firme al que la reina pueda encargar la formación de gobierno ese es el procedimiento normal por eso el ministro de Exteriores Jeremy Hunt decía hoy que May seguiría siendo primera ministra hay recibiría Donald Trump que estará en Londres del tres al cinco de junio esta noche el conocido periodista Robert Peston afirmaba que May va afectar mañana que el proceso de designación de nuevo líder comience el lunes diez de junio ya veremos si es así

Voz 1715 20:00 por cierto Begoña que hoy en el país que quiere dejar Europa se vota en clave europea

Voz 0273 20:07 gran contradicción unas elecciones que son el ejemplo del fracaso del Gobierno y también de la oposición para lograr la ratificación del acuerdo de salida hoy el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker decía en declaraciones a la CNN que estaba harto porque los diputados británicos están más interesados en la sustitución de May que en buscar un acuerdo para el Brexit y sugería que unido pedirá en octubre otra ampliación del plazo el Gobierno aquí por cierto ha reiniciado los preparativos para una salida sin acuerdo y en cuanto a la jornada electoral lo más destacable es que hay muchas reclamaciones de europeos que viven aquí a los que no se les está permitiendo votar por una gestión aparentemente una mala gestión de las autoridades locales

Voz 1715 20:47 gracias Begoña hasta luego hasta lo también se vota hoy en las elecciones europeas en Holanda en este último país a media jornada había acudido a las urnas el trece por ciento del censo trece por ciento es incluso un punto menos que las a últimas europeas la vivienda otra vez la vivienda evocando los peores tiempos su precio sube al mayor ritmo desde la burbuja una media del cuatro con cuatro por ciento en el primer trimestre del año pero como es habitual en este mercado el encarecimiento del metro cuadrado no es homogéneo depende de los Territorios Eladio Meizoso

Voz 0527 21:17 eres subidas de precios sedán en Madrid Barcelona Navarra entre el ocho con tres y el siete por ciento interanual pero hay diez provincias también Ceuta en que los precios han bajado sobre todo en Lugo y Soria más del cuatro por ciento pero también ocurre en otras tres provincias de Castilla y León en las dos extremeñas además de Teruel Ciudad Real Lleida el precio medio para otros países está todavía un veintidós por ciento por debajo del máximo de la burbuja inmobiliaria en el primer trimestre de dos mil ocho pero en Madrid o Guipúzcoa el precio medio actual es sólo un trece por ciento más bajo en Barcelona un catorce en el municipio más caro de España San Sebastián la vivienda cuesta casi seis veces más que en Alcoy y hay dos municipios de Ibiza entre los cinco más caros de España

Voz 16 22:00 hora veinticinco

Voz 1715 22:54 a las nueve en la segunda hora vamos a hacer el mapa de las claves de las elecciones del domingo con los compañeros de las emisoras de la SER el abordaremos una especie de libro de instrucciones para la noche electoral ya en la cara B sanitos George

Voz 17 23:06 la Pedro pues también clave es una palabra que tiene once acepciones y nosotros vamos a hablar del significado de clave como elemento básico fundamental lo decisivo de algo pero también es un instrumento musical el clave o clave Zin también es un código de signos secretos están nos lo explica para que Taiwán y que se hacker experto en ciberseguridad

Voz 0919 23:23 lo que no

Voz 20 23:25 vuelve a nuestros servicios de correo electrónico de redes sociales de esa contraseña no te permite hacer una red wifi que llegamos como como claves también habla de de primaria que a lo mejor es de valor

Voz 17 23:38 sobre estos significados y como siempre con películas y músicas hoy en la cara B las claves

Voz 1715 23:43 en la tertulia de Hoy Miguel Ángel Aguilar Javier Aroca Berna González Harbour estas son para ella las claves del día

Voz 0283 23:49 parecía que después de las elecciones la crispación había llegado a su fin y que entrábamos en una nueva era un poco más dialogante pero el sueño ha durado el PP y Ciudadanos no han entendido el mensaje del veintiocho de abril que penalizó el discurso más duro premió las vías abiertas a la inclusión Rivera hay Casado vuelven a sobreactuar y compiten por gritar más alto contra una Mesa del Congreso que en su primer día afronta ya acusaciones gravísimas la derecha amenaza con reprobar a la presidenta Meritxell Batet incluso con denunciarla por prevaricación sus líderes sean inflamado ya con peticiones de dimisión y aspavientos de emergencia injustificables cuando apenas han pasado unas horas la suspensión de los diputados podrá ocurrir mañana como pudo haber ocurrido hoy pero nunca antes más importante es que esté bien documentada porque llegar a Estrasburgo todas las cautelas eran pocas para mostrar que se ha hecho con garantías en ningún caso el ritmo lo debe marcar la crispación

Voz 1715 24:48 bueno pues estas son algunas de las claves para Berna González Harbour después sumamos algunas más las de Miguel Ángel Aguilar desde Javier Aroca cobra son las ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 21 24:57 eh

Voz 1715 25:06 desde la justicia y los espectáculos de Loca academia Batman y celebró

Voz 0295 25:10 desde veintinueve coma noventa en Park

Voz 22 25:12 el punto com

Voz 0295 25:14 tiene ya las entradas para el concierto que damos en algún sitio donde quieras tenemos un aparcamiento cerca seguro

Voz 23 25:20 antes de salir entra a uno de los setenta aparcamientos de Madrid Central seis mil plazas para aparcar con total tranquilidad sin multas sin que importe la etiqueta cumpliendo la normativa de movilidad aparcamientos de Madrid en Madrid entramos todos

Voz 6 25:37 bueno veinticinco Madrid buenas tardes Manuela Carmena promete ayudas para el pequeño comercio las grandes vídeos comerciales para hacer frente a la subida del alquiler la alcaldesa y candidata además Madrid ha defendido en una entrevista hace unos minutos aquí en la SER que una de sus prioridades es apoyar los pequeños establece

Voz 0283 25:56 vamos a hacerlo yo creo primero en pequeños en pequeños lugares digamos experiencias piloto no una muy interesante va a ser Malasaña precisamente buscando cómo podemos dar fíjate ayudas para pagos de alquileres a sanciones de de Libby apoyo apoyo para que puedan seguir existiendo esos comercios

Voz 6 26:16 la alcaldesa de la capital ha defendido la continuidad de su proyecto sin ella dice que si es necesario hay un plan B

Voz 0283 26:23 me voluntad hasta luego acabarla no tengo ninguna duda no voluntad es continuar no pero si va a surgir el plan B que aparece cuando cuando es necesario o no cuando es necesario pues todos sabemos que cuando es preciso que haya una alternativa surge es la ley de la vida no

Voz 6 26:44 recta final de la campaña electoral y hasta hace unos minutos personas del mundo de la cultura han mostrado su apoyo a la candidatura del socialista Ángel Gabilondo con un acto en la plaza Pedro Zerolo de la capital a Gabilondo le han acompañado entre otros el presidente de la Asociación Médica Colegial Juan José Rodríguez Sendín

Voz 24 27:02 hay que pagar todos al fisco proporcionalmente de forma justa lo que ganamos y luego si queremos hacer regalos nos hacemos después fíjense ustedes si solamente páramos en España lo que nos corresponde a la media de lo que nos tocaría como europeos tendríamos que pagar dos sistemas nacionales de salud no uno dos

Voz 6 27:25 hay más noticias antes vamos a comprobar cómo se circula a esta hora en las carreteras en la Comunidad DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1315 27:34 muy buenas tardes pues a esta hora se va normalizando el tráfico pero aún van a encontrar complicada la salida de Madrid por la carretera de Toledo por la A42 a la altura del Getafe y especialmente denso el enlace de la M quinientos tres a la altura de Majadahonda con la M50 en el resto de carreteras se normaliza el tráfico

Voz 15 27:56 Nuevo Plan Renove de Ventanas de la Comunidad de Madrid con ayudas de hasta setenta euros por cada metro cuadrado de vidrio instalado Cambia tus ventanas por otras más eficientes disminuye tu factura energética y mejora tu confort informa T en el cero doce o en plan renove de venta

Voz 1715 28:12 las punto com comunidad en Madrid

Voz 16 28:17 la Guardia Civil ha detenido a dos

Voz 1553 28:19 es uno de ellos menor de edad por agredir sexualmente a una adolescente de catorce años ocurrió en la madrugada del domingo durante una fiesta ilegal en una nave de un polígono industrial en San

Voz 0055 28:30 Fernando de Henares en la fiesta

Voz 1553 28:32 de alcohol a los menores el examen forense que se realizó en el Hospital de La Paz ha confirmado que las lesiones que padece la joven definen una agresión sexual

Voz 16 28:42 en la Cañada Real

Voz 1553 28:43 dadas e incendiado la cubierta de la parroquia a un lugar muy simbólico en este poblado chabolista no ha habido heridos investiga las causas del incendio de momento no se puede utilizar la Iglesia lo explica Agustín el párroco

Voz 25 28:55 el resto ahora está hecho unos plazos porque han entrado los bomberos han tenido que reventara una puerta admita su techo de escayola para poder apagar y para poder sofocar todo bien han tenido que quitar las partes de la zona de la cubiertas que tenemos una avería grande no te do propiamente dicho el interior en principio no está más deteriorado que todo lo que le ha caído encima y la cantidad de agua alcanzó

Voz 6 29:18 la República Dominicana es el país invitado en la próxima edición de la Feria del Libro de Madrid que comenzará el treinta y uno de mayo el Ayuntamiento ha presentado hoy la programación el lema una historia a cada paso la programación cuenta con trescientas actividades trescientas sesenta Hyun casetas la organización quiere superar los dos millones de visitantes de la pasada edición recuerden que hay paros en Metro afectan hoy a las líneas dos seis y diez con esto llegamos a las ocho y media con veintisiete grados en el centro de la capital hasta mañana

Voz 26 30:01 euros veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus calles

Voz 0194 30:09 buenas tardes antes me has dejado cuando has entrado a las ocho en la portada con ese partido amistoso del Sevilla en cáncer en Tanzania para el símbolo contra el Simba decimos que de hecho como un elefante no logo o algo así

Voz 0919 30:22 yo los estuve puesto el Rey León

Voz 0194 30:25 sin Ángel personajes a tu hermano bombas no

Voz 0919 30:30 pero no sé qué era el SIMA bueno en este caso es un equipo de fútbol parezca lo contrario pero Leonor pero otra cosa es a costa Morgan ganó cinco cuatro no han ido perdiendo por no han remontado Simba cuatro Sevilla cinco en la Liga española es universal y hoy se ha jugado este partido en la capital de Tanzania Dar es Salaam bueno pero el partido de esta semana se juega el próximo sábado en el Pizjuán es la final de la Copa del Rey se enfrentan el Barcelona y el Valencia los dos equipos han preparado de manera diferente el partido el Valencia ha decidido viajar ya Andalucía está concentrado desde primera hora del día de hoy en Jerez la frontera el Barça no viajará a Sevilla hasta el mismo día de partido por la mañana

Voz 27 31:10 entrenarán en su uso

Voz 0919 31:13 la relaciones gran ruedas de prensa y al día siguiente por la mañana viajarán a Sevilla parece parece que hay más ganas de Copa en Valencia y una buena muestra de ello es que esta mañana cuando el equipo de Marcelino iba al aeropuerto para coger ese avión que les llevaba hasta Jerez de la Frontera había mil personas diciéndoles es

Voz 28 31:47 Mista ya tiene la Copa hay otros cánticos de ánimo para la gente de Valencia repito a dos días de la final parece que hay más ganas de título en

Voz 0919 31:57 Valencia mañana por cierto se anuncia comparecencia de Leo Messi vamos a ver cómo esta Messi al que no se le ha escuchado decir nada desde lo del Liverpool la otra noticia de la tarde en el Giro de Italia llegó la montaña hubo ataques entre los favoritos aunque la etapa la ganó Benedetti el líder provisional es el esloveno Jan Polán la gran noticia es que Mikel Landa atacó en el grupo de los favoritos con el colombiano Superman López Ile Quito casi medio minuto a sus rivales Mikel Landa es el primer español en la general está cuatro Veinticuatro de roble que es el auténtico líder virtual de la carrera en los entrenamientos libres del Gran Premio de de Mónaco de Fórmula uno mala noticia para Carlos Sainz solamente ha podido dar una vuelta con su Mclaren ha habido un problema en la electrónica del coche así que la jornada del jueves Nole ha servido de nada a Mclaren el más rápido ha sido Hamilton ya sabéis que mañana no hay entrenamientos en Mónaco Iker sábado será la clasificación y como siempre en el inicio del programa no podía faltar

Voz 27 33:01 otros mensajes de guasa muere

Voz 29 33:04 las noches galleguista Jorge Amado Jordi desde la Xunta del Turia Valencia hombre eh

Voz 1610 33:11 en breve este chaval donde entienden las neuronas porque encima de que asume relacionado dice nunca ha hecho declaraciones desde que están en España yo ya he dicho lo que ha dicho ya encima con una foto cuando gol dice que estás tres Sao controlado así

Voz 30 33:32 pica flautas sí

Voz 1610 33:34 este tío tiene más humor lo que no lo que tienen que hacer es ser más humilde insultar a la inteligencia de las personas la dignidad y a los trabajadores

Voz 4 33:44 sí

Voz 1610 33:44 que él está ganando lo que gané gracias a los aficionados como nosotros buenas noches

Voz 0919 33:49 buenas noches como me gusta ese acento valenciano en el contestador Adese llaman mar desde allí dejad vuestros mensajes

Voz 0295 33:56 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él programa prevé opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 31 34:12 oye qué pasa con esto yo no sé qué que es que hace ya muchísimo tiempo que yo no veo Antonio Romero yo que sé me extraña y me preocupa no saber nada de él así que han estado Toni dime algo chiquito la conversión

Voz 0295 34:31 veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 32 34:39 la clave está por aquí lo que pasa es que ha tenido que pasar por el quirófano porque tenía un problema en el en el hombro partido de padre que le dimos una paliza que al final se resintió pero nada ya está Carme no se preocupe usted digo Maite que está está solucionado está ahí en la redacción todavía con el hombro renqueante pero pero bien empezamos

Voz 0919 35:06 a última hora de los equipos en la Copa del Rey la final de la Copa del Rey vamos primero con el Valencia que ya está preparando su concentración en Jerez Ximo MAR mano última hora de los de Marcelino buenas tardes

Voz 33 35:19 hola qué tal muy buenas efectivamente ha cambiado la ciudad deportiva de Paterna por el lujoso Monte Castillo de Jerez donde va a estar el equipo concentrado hasta el mismo sábado del partido hasta horas antes del partido donde se han cerrado el equipo a primera hora de esta tarde ha hecho un primer entrenamiento a puerta cerrada en el que hemos visto trabajar con normalidad sabemos que ha trabajado con normalidad tanto Garay como todos los jugadores que andaban con problemas como con lluvia y ha seguido el entrenamiento ha viajado también el único que se lo va a perder el partido por lesión Caisse Cheryshev que acompañado de sus muletas quiere estar también junto a sus compañeros mañana la rueda de prensa previa el último entrenamiento pero hoy como digo antes de partir Garay uno de los que se va a recuperar a tiempo y no pasa nada va a estar el sábado en el césped del Villamarín como titular ha querido lanzar estas palabras y decir que su equipo va por el Barça con prudencia pero con ganas

Voz 0607 36:14 es un partido diferente saben que nosotros podemos hacer mucho daño me hace muy difícil pero pero si nosotros jugamos a un grandísimo nivel y estamos concentrando todo el partido e seguro que podemos conseguir ganar la Copa

Voz 33 36:29 su misión va a ser intentar frenar a su compatriota y amigo de selección León

Voz 0919 36:33 Leo Messi que mañana va a dar conferencia de prensa en la previa de la final y es una de las noticias de hoy en el Barça Xantia Valle qué tal qué tal muy buenas y Leo Messi

Voz 33 36:41 sí acompañado de Gerard Piqué y el entrenador Ernesto Valverde mañana van a comparecer para arengar a las masas de cara a esta final te cuento que Coutinho ha completado el entrenamiento con el grupo se remedo ha hecho una parte del entrenamiento por lo tanto los dos apuntan a una final que como decías es un poco descafeinada por eso va a salir Messi y hoy ha salido el presidente del Barça Josep Maria Bartomeu que ha querido darle valor a la Liga la Copa escucha

Voz 0978 37:07 tengo Meré

Voz 1622 37:09 ganar la Liga tiene un mérito extraordinario digan lo que digan aquellos que tratan de desmerecer la creo que la temporada ha sido muy buena la espera evidentemente del resultado de la Copa hoy quiero hacer también una llamada unánime para centrarnos en la final de la Copa no podemos desmerecer este título acuden cheque

Voz 33 37:24 un Bartumeu que antes de la final ha dado un espaldarazo público también hoy a Ernesto Valverde

Voz 0919 37:29 lo hace por segunda vez en siete días porque en el ambiente sigue estando que como el Barça pierda la final con el Valencia cualquiera sabe lo que puede pasar ocho y treinta y siete esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 39:12 el como todos los veranos no ha empezado todavía al verano pero estamos a las puertas Yeste también va a ser el hit número uno de la información deportiva que va a pasar con Neymar y embate Noor vais a librar otros dos meses por delante de rumorología

Voz 6 39:28 sea vía haría vía área diaria

Voz 0919 39:31 hoy por ejemplo le han preguntado a que todavía se entrenador del París Anne Germaine to hell bueno pues que qué pasa que si en papel que se quiere y que Neymar que bueno que aquí

Voz 1715 39:41 la Toja la dicho esto son Si

Voz 36 39:46 esto es fútbol no somos ingenuos muchos clubes quieren transferir a muchos jugadores pero si me preguntas a mí a el entrenador si los quiero aquí la próxima temporada pero si no es así encontraremos soluciones

Voz 4 39:57 sufrido si se constata

Voz 0919 40:01 si no es así encontraremos soluciones como si tu gel tuviera garantizados seguir en el París Saint Germaine el año que viene no Chávez Si va a seguir o no en cualquier caso esto llega a Madrid y Javier Herráez en el Madrid en el Madrid están ya cansados de de la canción pero pero saben que el que va sonar este verano

Voz 0978 40:17 sí sí esto va a ser un hit para ellos lastró va a parar eso es como tú decías Un verano

Voz 7 40:23 puede ser hasta infernal pero claro es que alimenta el es que aparte de que acabamos de escuchar ha dicho recordemos que en papel dijo que quería ser el líder de un proyecto el PSOE ya hubo otro equipo ahí ya dejó evidentemente ardiendo lo que es eh la mecha para el PS yen pero es que ha dicho que eso que ha dicho en papel tiene que haberlo dicho en su momento no ahora que cada día tiene que llegar Ashura con comer dormir jugar de forma profesional vamos que le ha dicho que ni si descansa Se cuida ni es un profesional pues ya me de nuestro no sería de Neymar llame perspicaz Neymar es el único que de momento no ha sacado la patita saquen esto están ahora mismo to hell is B recordemos está una caja lo ha de oro treinta y seis millones se lleva a Neymar veinte

Voz 6 41:08 con diecinueve años en va y en medio estamos

Voz 7 41:10 dijo que cree que va a ser el jefe de todo esto pero va a ser complicado

Voz 0919 41:13 con esta semana ha estado en el top diez en la semana que viene estará en el Top nueve la canción de Neymar en papel cosas serias hoy se ha despedido del Atlético de Madrid Juanfran que ha jugado ocho años en el equipo rojiblanco que ha ganado de todo Copa del Rey Liga Supercopa de Europa y que bueno pues yo creo que llegó como ex madridista Miguel Martín Talavera es ahora cien por cien rojiblanco

Voz 1576 41:42 sí qué tal Gallego buenas tardes trescientos cinco partidos después

Voz 37 41:46 a un indio ha dicho él en rueda

Voz 1576 41:48 prensa había que verle a su mujer a su hijo Oliver que va a tener que dejarlo en los benjamines del Atlético de Madrid también llorando porque han vivido una historia impresionante como rojiblancos han ganado muchas cosas han formado parte del mejor Atlético de Madrid lo a su historia ya la gente todavía le costaba asimilar como dijo Juanfran que no iba a seguir a su círculo más cercano

Voz 1187 42:08 se lo digo y nadie se lo cree porque dice pero como te vas

Voz 0978 42:11 a ver

Voz 1187 42:13 además de a mis amigos nadie se cree como pues ser el Atlético Madrid quiere que sillas un año más lo importante quiénes aquí para el vestuario se va mucha gente importante pero bueno entorno sólo dice y no sólo creía por la magnitud porque al Atlético de Madrid no hay ningún sitio o hay pocos sitios mejores que el Atlético de Madrid

Voz 0978 42:33 eso decía aún Juanfran que ha estado acompañado por jugadores de la plantilla los tres capitanes Griezmann Godín y Koke pero también ha estado Tiago hasta o Raúl García ha estado Gabi que a través de un vídeo Fernando Torres el Guaje Villa Radamel Falcao García un tipo muy querido está noche les pedimos en El Larguero a Juanfran Enrique Cerezo que también ha estado como toda la cúpula directiva en ese acto de despedida de Juanfran

Voz 0919 42:55 por la tarde ha tenido otro donde ha hablado de de futuro de Griezmann Pedro Fullana que lo mismo Christmas y se va

Voz 17 43:02 es una despedida como esto parecida bueno esa es la duda que tenemos a día de hoy será despedido a Godín en el campo con un acto o privados ha despedido a Juanfran hoy con ese acto con los futbolistas jugadores y también con la familia rojiblanca se despedirá a Griezmann bueno pues esta es la respuesta de Cerezo

Voz 1715 43:19 era Godín pidió fantásticamente bien hoy ha sido emocionante Griezmann digo Griezmann Juanfran y la verdad es que Juanfran ha hecho un discurso parece estoy precioso de lo que es un jugador de fútbol y una persona humana Griezmann pues no lo sé dice que respondieron no no lo sé la verdad es que no se la despedida depende de que se va si quiere despedirse decididas y no sé qué despedir pues no se dirá

Voz 17 43:42 pues Nadal que se va es Griezmann dependerá de él compendio de sabiduría esta repuesta le ha traicionado el subconsciente cuando ha dicho hoy hemos despedido a Griezmann no hoy es Juanfran Griezmann es el que queda veremos ese despide o no de forma importante con sus cinco años en el Atlético de Madrid y otra cuestión también digna de mención porque se decepcionó mucho Cerezo con la salida de Antoine al que siempre defendió claro ahora ya no defiende tanto al resto que se puede marchar por ejemplo donde va a jugar Rodrigo

Voz 1715 44:09 pues la verdad es que no lo sé pero siempre te he dicho lo mismo que los jugadores juegan donde quieren jugar un futbolista si quiere jugar en Londres en Francia en Alemania en Italia lo mismo que a los que nosotros traemos que juegan donde quieren jugar

Voz 0919 44:19 en la Cerezo que se abre ese respuestas en las sabe desde hace muchos años de recuerdo

Voz 17 44:24 con Griezmann era al tres mil por mil las

Voz 0919 44:27 desde que las alguna ese tiene equivocar hombre vamos a Sevilla para hablar de estos dos amistosos de campanillas que han jugado el Sevilla y el Betis vamos a comenzar por el Sevilla deba buenas tardes qué tal muy buenas le ha costado al Sevilla porque el Simba sin bañaba eh

Voz 1414 44:45 dice amistoso de Campanilla no el Simba de Tanzania el campeón de la Liga tan Zara lea la novela sobre todo la primera parte ya llegado el tres a uno y al final lo han podido arreglar cinco cuatro al Sevilla con un gol de Escudero doce Nolito doce promesa flojo partido el que ha servido para cerrar temporada la imagen ha sido mala Se marcha Caparrós mañana se despide por tanto estaremos pendientes del anuncio del nuevo entrenador es inminente

Voz 0919 45:11 hemos hay pendientes y es el Betis jugó ayer un amistoso en Washington hay una imagen que ha resultado curiosa porque jugaba con el el DC United los jugadores salen al campo forman los americanos Si los españoles como como siempre de pronto

Voz 27 45:29 suena esto

Voz 0919 45:33 suena el himno de España en el Real Betis Balompié hilo jugadores norteamericanos siguiendo su costumbre se vuelven hacia la bandera española que ondeaba en el en el estadio en señal de respeto al himno español de de de sus visitantes

Voz 27 45:48 de lo bueno hay que hacemos nosotros no volvemos nos quedamos de frente

Voz 0919 45:54 no no no sabía muy bien ahora te ponen que vino español por ahí estás completamente perdió como los del Betis

Voz 27 46:01 luego sí ganaron Santi El ganaron dos cinco la madrugada

Voz 1108 46:06 la española Mayte con Sergio León Joaquín Bartra es Robert como goleadores le queda todavía un partido al Betis que se juega el sábado paralizará el curso y mientras también esperamos en los próximos días anuncio oficial para el sustituto de Quique Setién que no podían hacer una presentación conjunta

Voz 1715 46:24 lo bueno sería extraordinario eso sería tremendo e gracias a timar de entrenadores

Voz 36 46:31 pasa con el entrenador del Getafe Bordalás que sí que sí pero pero ni siquiera Ángel Torres Uxue Caballero lo deja

Voz 1509 46:41 claro sí porque el presidente del Getafe es han pasado esta tarde por Ser Deportivos para repasar la gran temporada del conjunto azulón ha reconocido que sus éxito terminar en la quinta posición y que no le da rabia no haber entrado en Champions aunque el próximo año volverán a luchar por ello pero ojo a lo que ha contestado cuando le hemos preguntado por la continuidad de José Bordalás

Voz 38 46:58 las dicho públicamente que si a mí me advirtió que sí conocían su pareja marcharte pero está claro que los dos años y medio que lleva el mismo necesita todo y no me extrañaría que un equipo grande de aquí recuerda los votantes Jarrai lo hiciera una río pujan esto es lo que hay que hacer es estar contentos agradecido digo yo no sábado dos año y medio que no fácil los años

Voz 36 47:20 si ocurre si ocurre no lo descarta el presidente hay que estar contentos noticia en Vitoria respecto a un objetivo del Alavés Javier Fernández hola Gallego es Lucas Pérez el ex delantero del Deportivo de la Coruña ex del Arsenal ahora en el West Ham quiere salir de Inglaterra volver a España ATA esto es así que esté dispuesto a rebajarse su ficha tenemos problemas esa es la comunicación

Voz 0919 47:45 vamos a hablar de la Liga Iberdrola porque ha terminado la Liga Iberdrola pero es que él