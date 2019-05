Hora 25 (23/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:20 papel y lápiz pero sí les recomiendo que presten atención si no quieren perderse nada del super domingo electoral que se nos viene encima el domingo va a comenzar a partir de una determinada ahora esa lluvia de datos de cifras de declaraciones en cuanto cierren las urnas así que les hemos preparado una especie de guía sonora para no perderse con los resultados un recorrido que vamos a abrir enseguida con los compañeros de las emisoras de la Cadena Ser que nos van a explicar dónde se pueden producir los vuelcos más importantes que puede pasar con los ayuntamientos del cambio o que se juega cada partido en cada territorio antes vamos con nuestro habitual repaso a la información hasta ahora Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches marcada por la bronca en torno al futuro de los diputados en prisión

Voz 1667 01:00 más de dos horas ha durado la primera reunión de la Mesa del Congreso que ha terminado sin acuerdo sobre la posible suspensión de esos diputados la Mesa ha pedido un informe de los letrados de la Cámara y mañana volverá a reunirse la oposición acusa a Meritxell Batet de cometer un delito de prevaricar por no suspender les de forma automática una presión a la presidenta de la Cámara que en plena campaña llega desde cualquier territorio desde Galicia por ejemplo este es el mensaje de Alberto Núñez Feijóo

Voz 3 01:26 mide la presidente al Congreso de los Diputados tiene que ejercer chutar les recordamos que los cargos son intolerables y que las competencias de cada cargo han de ser ejercidas por los titulares de esos organismos que los españoles no debemos nada los independentistas eso por mucho que le pueda deber el Partido Socialista Obrero Español

Voz 0194 01:48 a los independentistas vuelven los nervios en las tecnológicas

Voz 1667 01:51 valor bursátil en Estados Unidos vuelve a caer con fuerza este jueves Apple Microsoft o Google pierden hasta ahora alrededor de un dos por ciento en plena guerra comercial entre EEUU y China la ministra de Economía en funciones Nadia Calviño ha planteado una solución para que este choque no afecte al desarrollo tecnológico en Europa

Voz 4 02:10 más que hablar de subida de precios lo que tenemos que ver es el posible impacto de cara a la innovación y el desarrollo que lo más importante es que trabajemos en el ámbito europeo para establecer unos mecanismos de certificación que nos permitan seguir contando con las empresas de vanguardia y con las tecnologías más avanzadas y más eficientes para este proceso de transformación tecnológica y de innovación que es verdaderamente el futuro multa por no responder

Voz 1667 02:34 multa de dos mil quinientos euros a los ex diputados de la CUP Antonio Baños y Eulàlia Reguant que se negaron a responder a las preguntas de Vox en el juicio del informe

Voz 0194 02:43 Alberto Pozas

Voz 2 02:45 el veintisiete de febrero Toni baños y hablaría Reguant ex diputados de la CUP se negaron a contestar a los abogados del partido ultraderechista Vox señoría yo me negaré a contestar lo que sí que sí que no lo cuenta Un partido machista xenófobo no aceptaré contestar las preguntas asumiendo las consecuencias

Voz 0055 03:02 la consecuencia es una multa de dos mil quinientos euros que acaba de confirmar el Supremo aunque la decisión es recurrible el envío del caso a la justicia ordinaria por si hubiese que abrirá también una causa penal el Tribunal del se recuerda que los testigos tienen obligación de contestar a pesar de las divergencias ideológicas

Voz 0194 03:16 el conseller valenciano Rafael Blasco reconoce tres delitos en el caso Cooperación

Voz 1667 03:20 es el caso en el que está imputado por el desvío de cinco millones de euros destinados a proyectos solidarios Blasco ha firmado un acuerdo con la Fiscalía que rebaja su petición de cárcel de día

Voz 0194 03:29 dieciséis a tres años y medio Valencia Inma Pardo

Voz 0808 03:32 según consta en un escrito del Ministerio Público se atempera así la respuesta penal al esfuerzo reparador realizado por los diferentes acusados para resarcir total o parcialmente a las arcas de la Comunitat Valenciana en el caso del ex conseller Rafael Blasco además de admitir los delitos de malversación prevaricación y falsedad aportado dos bienes inmuebles tasados por su representante legal en unos ochocientos mil euros con los que resarcir su responsabilidad civil en este proceso se enjuicia a veinticuatro procesados por el desvío de cerca de cinco millones de euros que deberían haberse destinado a once proyectos de cooperación internacional entre dos mil nueve dos mil once

Voz 0194 04:09 en Reino Unido activan una nueva cuenta atrás para Theresa May

Voz 1667 04:12 una nueva cuenta atrás hacia su posible dimisión esta tarde la primera ministra británica se ha reunido con el líder del grupo de diputados conservadores euroescépticos en medio de las informaciones que apuntan a una renuncia de Bay incluso mañana mismo el portavoz de la Comisión Europea margaritas Esquinas ha recordado que pase lo que pase en Reino Unido ya sea firmado el acuerdo del Brexit con Bruselas

Voz 5 04:32 has dicho que nuestra posición es clara el acuerdo de salida no puede volver a negociarse ese tema ya está cerrado las conclusiones del Consejo Europeo vienen a confirmar que la declaración política no interferirá para nada en lo que es la idea del acuerdo les fin Lacko

Voz 0194 04:50 enseguida nos vamos de ronda antes la noticia debería Nacho Palomo buenas noches buenas noches

Voz 0194 07:35 pues nueve y siete minutos de la noche ocho y siete en Canarias y lo que vamos a hacer es abrir Ronda inmediatamente con todas las claves electorales del domingo para que ustedes puedan seguir este programa especial que va a emitir la Cadena SER y lo vamos a hacer con el análisis de Berna González Harbour buenas noches hola buenas noches Miguel Ángel Aguilar buenas noches y Javier Aroca buenas noches y Pedro Blanco como siempre está en la mesa de producción que pedirá pasos si hay alguna última hora relevante tomen nota abrimos nuestra aquí día de instrucciones para un súper Domingo electoral vamos a recorrer primero las plazas en las que según las encuestas se puede producir un vuelco electoral después de años después incluso de décadas de gobiernos del Partido Popular probablemente la mayor atención el domingo este en los resultados de la Comunidad de Madrid Javier Casal buenas no tienes buenas noches Andy la izquierda tiene posibilidades de gobernar veinticuatro años

Voz 0867 08:26 es casi un cuarto de siglo en los que se han sucedido los gobiernos de Gallardón Esperanza Aguirre Ignacio González y los presidente de esta legislatura loca Cifuentes Garrido Rollán el PSOE sólo acarició el poder en dos mil tres cuando el tamayazo Gabirondo parte como favorito en estas elecciones las encuestas pero aquí la clave no es ganar sino sumar en esta suma Gabilondo va a necesitar previsiblemente a Íñigo Errejón demás Madrid y dado lo ajustado el escenario también el respaldo de Unidas Podemos que concurre junto a Izquierda Unida IU Madrid en pie Gabilondo prefiere ser prudente Errejón no da nada por seguro así que veremos si la Izquierda termina o no pagando la factura de ese divorcio político entre Rejón Pablo Iglesias

Voz 0194 09:05 aunque no parece que Podemos se vaya a quedar fuera

Voz 0867 09:08 el Parlamento en el otro bloque Ciudadanos busca el sorpasso al Partido Popular tras una campaña escorada a la derecha la nueva derecha que lleva en sus listas recordemos el anterior presidente autonómico del PP Ángel Garrido el PP que tiene que evitar el descalabro con Ayuso más viral que convincente y está por ver si Vox se desinfla en Madrid como le ocurrió en las generales del veintiocho de abril ojo ojo Ángels porque en esta legislatura hay número par de escaños es decir cada una posibilidad remota que haya empate técnico en la Asamblea y que haya que repetir las elecciones en otoño

Voz 0194 09:37 bueno eso en la Comunidad luego está al Ayuntamiento que ahí lo único que parece claro es que Manuela Carmena va a ser la más votada pero lo que está en el aire es que pueda repetir

Voz 0867 09:45 bueno el escenario municipal en realidad es un todos contra Manuela Carmena todos menos el PSOE los socialistas confían en el impulso de la marca hay de Pedro Sánchez muy presente en toda la campaña local estos días iban por buen un resultado que ayude a sumar a Carmena y que les permita entrar en el gobierno municipal una idea que a Carmina tampoco le disgusta así que seis suma el acuerdo no parece que vaya a ser muy complicado en el Ayun esto se repite esa fragmentación de la izquierda que también se produce en la Comunidad que suma además en el caso del Ayuntamiento un tercer cartel que se llama Madrid en pie que según todas las encuestas se queda fuera lo que haría que esos votos se perdieron por el sumidero lo que en definitiva va a complicar las cosas a Manuela Carmena ya digo que la campaña y el planteamiento electoral de Ciudadanos Partido Popular y Vox es un ataque frontal a la alcaldesa Carmena no siempre con demasiado rigor en el manejo de las críticas y de las cifras una campaña además sobreactuado por parte de la derecha y a la desesperada en la que ha Carmena le han acusado de dar cobijo a los okupas de un antisistema o de buscarle la ruina los comerciantes con sus planes sobre muy

Voz 0194 10:43 gracias Javier hasta luego a no tener primer punto de atención el domingo cuando se empiezan a conocer los resultados Comunidad de Madrid donde puede haber vuelco después de veinticuatro años de gobierno del Partido Popular pendientes también del Ayuntamiento no tanto por quién gane que parece claro que Sarah Manuela Carmena sino por si puede o no puede repetir como alcaldesa otra comunidad donde los resultados de Domingo pueden ser históricos es Castilla y León Radio Valladolid Manuel Rodríguez muy buenas noches

Voz 1667 11:10 buenas noches Angels hay las encuestas auguran las

Voz 0194 11:13 torea del PSOE que puede acabar con sientes veinticuatro años nos asustaban con treinta y seis años de hegemonía del PP en la Junta

Voz 1667 11:20 pues sí la verdad es que el PP empezó con la Aznar el año ochenta y cinco tomó el poder en Castilla y León desde entonces no lo ha soltado ahora en cambio todos los sondeos abren la posibilidad de que el nuevo candidato del PP Alfonso Fernández Mañueco que quede por detrás de Luis Tudanca del candidato socialista a la mayor parte de las encuestas conocidos estos días efectivamente años coinciden al apuntar una caída de los populares de más de seis puntos y de entre nueve y trece escaños vale menos

Voz 0860 11:43 es una subida del PSOE estaríamos hablando de siete

Voz 1667 11:45 juntos de entre cuatro y nueve escaños el PP sólo ganaría en dos provincias de nueve en Ávila y en Salamanca en el resto ojo ganarían los socialistas además Ciudadanos también experimenta un incremento de apoyo según estas encuestas y otro de los datos destacados la irrupción de Vox en el parlamento de Castilla y León con dos procuradores que sin embargo parece que no serían suficientes para que el PP revalidará el poder en esta comunidad además hay otro dato destacado el candidato de Ciudadanos Francisco Igea no se ha cansado estos días de denunciar el régimen clientelar que ha protagonizado el PP en Castilla y León en los últimos años cabe entender que estaría abierto a pactar un gobierno de coalición con el PSOE si consiguen sumar la mayoría y el candidato del PP Alfonso Fernández Mañueco durante diez años también hay que recordar ha formado parte como consejero de los gobiernos de Juan Vicente Herrera Gobierno salpicado por casos de corrupción como la trama eólica o los pelotazos urbanísticos de la Consejería de Economía

Voz 0194 12:37 hay muchísimas gracias gracias Angels apunten esto Damien eh punto de atención el domingo por la noche si las encuestas no se equivocan puede haber vuelco histórico en la comunidad de Castilla y León treinta y seis años de hegemonía del Partido Popular y también atención a Murcia Javier Ruiz Buenas noches buena los sondeos también están allí muy apretados pero si finalmente se impone la izquierda allí se acabaría con XXV años de control del Partido Popular en esa comunidad

Voz 0900 13:04 veinticinco años de mayorías absolutas del PP que se pueden acabar el domingo el PP te recuerdo llegó a tener aquí el sesenta y cinco por ciento de los votos y ahora sus votos sean disgregar entre ciudadanos el propio Partido Popular Vox que ha sacado aquí en las anteriores elecciones era la primera vez que se presentaba una una cantidad de hasta el diecinueve por ciento el máximo de todas las comunidades autónomas ya ganado por decirlo de alguna manera en ayuntamientos como el de Torre Pacheco una situación verdaderamente complicada para el Partido Popular los de Ciudadanos todavía no han dicho a quién van a apoyar pero si ganara al PSOE parece claro que se acabará el gobierno del Partido Popular

Voz 0194 13:45 muchísimas gracias un saludo hasta luego hasta luego hoy tercer punto de atención y aquí pararemos ahora momento para la tertulia Murcia XXV años de control del Partido Popular es verdad que las encuestas marcan un resultado ajustado pero de producirse esa victoria del Partido Socialista si el Partido Socialista pudiera recabar los apoyos suficientes ahí se terminaría con veinticinco años de control del Partido Popular en esa comunidad Berna se juega mucho Pablo Casado en estas elecciones date cuenta que hemos parado en Madrid donde se puede perder una comunidad histórica para ellos para el Partido Popular hemos parado en Castilla y León treinta y seis años hemos parado Murcia Sisi tomado nota de las tres orquesta me va a servir de va a servir para

Voz 0283 14:25 sí efectivamente vemos que hay en juego que el PP pierda ante el PSOE tres comunidades que ha tenido veinticuatro treinta y seis y veinticinco años respectivamente pero es decir hay un pulso hay PSOE PP muy interesante y clave para el futuro de este país pero hay otro pulso aún tal vez más interesante para el futuro de Casado que es el que libra con Ciudadanos no hay el sorpasso que se puede producir en varios de estos sitios a manos de de Ciudadanos es muy interesante comprobar cómo tras el susto andaluz que cambió todo el calendario político de este país estamos viendo poco a poco el lo vimos en las generales si es posible que lo veamos este domingo que esa suma de las tres derechas no suma sino que divide no ha acabado dividiendo al menos esta parece que ser la la tendencia o sea que muy muy interesante

Voz 0194 15:15 muchas gracias la gran estos tres puntos que decíamos Pablo Casado juega como decía Berna no sólo se juega que el mapa deje de estar pintado del color del Partido Popular sino que hay la amenaza del sorpasso en algunos puntos

Voz 1551 15:28 ella dice Berna dice no suma divide no yo diría no suma resta y esto esto no suma sino que resta la la división de la derecha resta votos a la derecha hay ilegal y sobre todo resta votos y sobre todo les resta escaños entonces esto va a tener consecuencias

Voz 0194 15:53 claro que esas esa era la pregunta el lunes en función de los resultados ahora

Voz 1551 15:58 esto es el asunto de las generales ya está dilucidando pero el asunto de las autonómicas y municipales es lo que vamos a ver si se produce el sorpasso en esos dos ámbitos entonces yo no en arriendo la obesidad al señor casado

Voz 0194 16:16 claro de hecho es como cuando uno va a los exámenes trimestrales que si suspende tienes la recuperación vamos a decir que estas elecciones son la recuperación para Pablo Casado Aroca no

Voz 0860 16:27 no absoluto de casados enfrenta otro problema no solamente al problema la varíe la variable o la variante política se enfrenta otra variable yo alguna vez lo ha llamado el ERE del Partido Popular porque claro si se confirman toda esta encuesta no solamente va a haber una crisis política sin acabar ve una crisis de subsistencia es decir que los gobierno pues aportan una serie de recursos y una serie de de de fin de de de virtudes que no se tienen cuando uno está en el Gobierno no Andalucía no da para tanto ya bastante ha hecho contraerse a Enric Millo y algún otro más que se está atrayendo como a tanta gente no se puede traer a mí me llamó una cosa mucho mirando Josa la tensión primero estamos hablando de veinticuatro años XXXVI año veinticinco años quiero decir que ha pesado los pregones del Partido Popular por ejemplo en Andalucía de que hay que ver el tiempo que llevaba al Partido Socialista gobernando el PP no se va solo los sitio sea XXV han insisto veinticuatro años y treinta y nueve porque le hagáis como a estar cuatro años más en el que en algunos casos serían cuarenta veintiocho veintinueve no se va porque el pueblo lo echa luego por tanto hay que tener un poquito de coherencia lo pregone ir pues claro estaríamos hablando con un efecto más chico incluso si no tuviéramos el caso extraño de Madrid en Madrid se produce al efecto Brian que yo llamo también sea O'Brien con nuestro compañero también también como homenaje a nuestro Estado

Voz 0283 17:57 Alain Pérez estaba pensando

Voz 0860 17:59 Palestina no estaba pensando en esa disgregación de los partidos políticos la fragmentación

Voz 1551 18:06 si no sé

Voz 0860 18:08 la micro política que ocurre en Madrid que prácticamente no ocurre ni otra parte de España llevada puede dar como al traste de las esperanzas de que se ponga fin al tiempo del tamayazo indica

Voz 0194 18:21 el Gobierno de todas formas lo que ha estado leyendo mucho estos últimos días Orriols por ejemplo entre ellos ayer y así como decíamos que la derecha la fragmentación de la de la derecha divide entonces y arresta en este caso la división de la izquierda en Madrid dicen los expertos

Voz 0860 18:36 qué puede sumar dicen los que saben yo hemos

Voz 0194 18:39 que puedes no yo no sé de todo lo que sí se lo

Voz 0860 18:41 existe en los años que llevo con uso de razón política la fragmentación a los Bryan de Madrid siempre ha producido estragos en la izquierda madrileña

Voz 0194 18:53 otra de las grandes claves de este super domingo electoral será si los ayuntamientos del cambio que revolucionaron el panorama municipal hace ahora cuatro años recuerden consiguen revalidar sus gobiernos el más emblemático aquí junto a Madrid Barcelona Pablo Tallón buenas noches hola qué tal para intriga eh porque la carrera entre Colau y Maragall está siendo muy muy apretada

Voz 1673 19:13 sí sí los dos llegan empatados hicimos la cosa parece que se va a decidir por un puñado de votos según todas las encuestas ir en este sentido tenemos que decir que tanto el equipo de cola o como el de Maragall pues se han marcado en rojo una cita en la agenda que es el cara a cara que va a haber mañana aquí a las diez y media de la aquí Cunit ediles Ser Cataluña se van a medir las caras Colau y Maragall que está pasando pues que mientras Esquerra y los Comunes intentan polarizar intenta reducir las opciones aún Colau o Maragall el resto de candidatos trata de romper este relato sugiere que estos dos teóricos rivales ya han decidido que van a gobernar juntos y la verdad es que algunas encuestas dan por una posible suma de de ambos esto es que lo vimos muy claro ayer aquí en el debate de Hora Veinticinco lo escuchamos

Voz 0979 19:51 el candidato Esquerra Republicana ha dicho que él está dispuesto a pactar con la derecha catalana en este caso con la señora harta de una cola o no sufriría mucho porque yo he visto grandes declaraciones de amor entre de parte del señor Maragai algunas por escrito

Voz 1673 20:05 y otra de las dudas es hasta qué punto va a aprovechar el socialistas Jaume Collboni el efecto Pedro Sánchez que por cierto hoy ha estado aquí en en Barcelona apoyándole las encuestas lo que dicen es que podría doblar resultados pero es verdad que tendría que haber una sorpresa bastante grande para que ganara pudiera por lo tanto optara a la alcaldía quién no parece que va a cumplir las expectativas es Manuel Valls que llegó muy fuerte pero que según las encuestas se quedaría con cinco seis concejales que para que os hagáis una idea son los mismos que consiguió Carina Mejías hace cuatro años cuando Ciutadans no es lo que es ahora en aquel momento para cargas Navidad tenían nueve diputados en el Parlament ahora XXXVI pues bien en Barcelona más o menos igual habían resultados otra duda si el PP se queda uno sin asiento en el Ayuntamiento ya para acabar sólo una curiosidad es que estas elecciones podemos decir que son las del ADN del PSC porque décimo sexto atención Colau lleva a Jordi Martí en sus listas que se llegó a presentar a las primarias del PSC harta di lleva a otro histórico de los socialistas a Mascarell Manuel Valls lleva de número tres al ex alcalde de L'Hospitalet Celestino Corbacho del PSC y obviamente el PSC pues lleva años

Voz 0194 21:08 la PSC faltaría más

Voz 1673 21:10 se unió también te digo que eso eso también es cierto malo

Voz 0194 21:13 merece una mención especial el Ayuntamiento de Badalona que es la cuarta ciudad de Cataluña que ha vivido todo menos una legislatura tranquila los últimos cuatro años y que de nuevo Presentat Xavier García Albiol como candidato

Voz 1673 21:24 sí es muy curioso porque de hecho empezó con un pacto de toda la oposición para echar Albiol de la Alcaldía hicieron alcaldesa adulto Sabaté que lo que lideraba era una coalición un poco peculiar donde había la CUP Podemos y también mucha gente independiente que pasó que a mitad de mandato y tras el referéndum tras la declaración de independencia el PP con diez diputados le regaló sus votos al PSC que sólo tenía cuatro concejales llevó al socialista Álex ex pastor a la Alcaldía tras una moción de censura ahora que pasa es que Albiol se quiere cobrar todas estas revanchas para evitarlo pues hemos visto otra coalición inédita en este caso es Esquerra la CUP y también algún sector de Podemos que se han unido bajo una misma lista que lidera la exalcaldesa de los Sabaté que es la que echó del poder el PP y el PSC a mitad de mandato sí que resulta curioso que sea precisamente en Badalona que es una de las poquísimas alcaldías a las que aspira al PP en Cataluña podemos decir prácticamente la única pues que Albiol se ha sumado a esta moda de intentar esconder las siglas de su partido

Voz 14 22:21 eso de que representando a quién represento hayan vecinos de Badalona que son socialistas lo que son de Podemos pero que en las municipales dicen que que nos van a votar

Voz 1673 22:33 dice que hasta algún independentista eleva a votar y luego está la otra duda si el PSC nota el efecto Pedro y el efecto haber pasado por la Alcaldía aquí los cálculos del actual alcalde de Alex Pastor pues pasan

Voz 0860 22:42 por quedar por encima de dolor Sabaté de delantales

Voz 1673 22:45 de la CUP y de Esquerra corre decíamos y a partir de ahí intentar un pacto de izquierdas para que Albiol

Voz 0194 22:50 no vuelva a gobernar Badalona Pablo gracias

Voz 1673 22:52 gracias mirada pues el domingo recuerda

Voz 0194 22:55 en Ciudad de Barcelona por si Ada Colau la revalida la alcaldía o si los independentistas con Ernest Maragall de Esquerra Republicana se hace con después esa ciudad Badalona tercera ciudad de Cataluña como decía Pablo quizá la única ciudad en Cataluña que pueda tener un alcalde del Partido Popular si es que gana HB García Albiol también en la vanguardia de los ayuntamientos del cambio está el de Valencia Julián Jiménez buenas noches

Voz 1248 23:17 qué tal buenas noches podrá repetir es Joan Ribó

Voz 0194 23:20 pero mis como alcalde

Voz 1248 23:21 pues eso dicen los sondeos muchos sondeos que también apuntan a un crecimiento importante de los socialistas hasta el punto de que algunas encuestas pronostican un adelanto del PSOE a Compromís veremos lo que ocurre el domingo lo que está claro es que las fuerzas progresistas tienen posibilidades reales de sumar más que la derecha idea erradicar el acuerdo de gobierno junto a Podemos y a pesar de que han tenido desencuentros en temas de movilidad tocó temas como la expansión del Puerto de Valencia la realidad realidades que ha primado siempre la unidad de hecho el tripartito ha sacado adelante sin problemas los presupuestos del Ayuntamiento de Valencia en estos cuatro años pero sí una cosa Angels ha marcado estos cuatro daños en el Consistorio de la capital del Turia ha sido la agonía del grupo popular en febrero de dos mil dieciséis recordaréis con el estallido del caso Taula nueve de los diez concejales del Partido Popular eran imputado y hace unos pocos meses el único concejal lo investigado que hacía las veces de portavoz desde entonces era llamado a declarar como investigado por un patrocinio del aeropuerto de Castellón cuando formaba parte del Gobierno valenciano apoyen ninguno de los diez se repite en la lista del PP que lidera María José Catalá la cara nueva de estas elecciones que tiene el domingo el enorme desafío de frenar la pérdida de

Voz 0577 24:37 estos que las encuestas le auguran y sobre todo angels que no les supere Ciudadanos

Voz 0194 24:42 no hay estancias Julián hasta luego fue uno de los ayuntamientos del cambio Valencia con Joan Ribó de Compromís al frente parece ser que puede repetir veremos a ver qué es lo que pasa hay también tienen que anotar ustedes dónde tienen que poner la atención tengo y hace cinco años los hoy también Galicia llevaron la marca de En Marea Aida Pena buenas noches hola buenas noches ante los ayuntamientos de A Coruña Ferrol y Santiago cómo se presenta el domingo ahí pues

Voz 0012 25:06 complicado para esos ayuntamientos del cambio en todos ellos es posible que les pase por encima otra marea en este caso la Marea socialista ni Jorge Suárez en Ferrol ni Xulio Ferreiro en A Coruña ni Martiño Noriega en Santiago de Compostela tienen garantizado repetir todos los sondeos indican que el que lo tiene más difícil es el ferrolano pero también están las cosas muy ajustadas en las otras dos ciudades algunos problemas de gestión y la ruptura del propio espacio de confluencia a nivel gallego pueden pasarles factura el domingo Pablo Iglesias en la única visita que ha hecho a Galicia en esta campaña ha pasado de largo tanto de la capital Santiago como de A Coruña y un apunte al margen para mareas socialista la que se espera en Vigo Abel Caballero podría obtener el más

Voz 0979 25:44 por porte porcentaje de voto en un año

Voz 0012 25:47 también lamento y ampliar la holgada mayoría absoluta que ya tiene

Voz 0194 25:50 en el PP los resultados Aida mantener una segunda lectura ahí es la del futuro de Alberto Núñez Feijóo ahora que se le vuelve a apuntar yo creo que el apunta siempre como repuesto a casa

Voz 0012 26:00 si los populares gallegos necesitan recuperar si poder urbano ahora solo gobiernan una ciudad y además en minoría Feijóo quiere resarcirse de la noche electoral del veintiocho de abril en la que el PSOE por primera vez en Galicia tuvo más votos quiere demostrar que el PP gallego tiene un plus de resistencia para eso deberá conseguir el gobierno de alguna de las ciudades y alguna de las diputaciones Feijóo ha recorrido Galicia en estos quince días de norte a sur sólo uno de esos de ellos de esos quince días acompañado de Pablo Casado con el que evitó las grandes ciudades el presidente de la Xunta niega que tenga interés en en lideró algo conservador hoy mismo decía que estaba cansado de responder a esa pregunta

Voz 3 26:38 los en Galicia de de les como presidente de la Xunta esta pregunta contesté tantas veces que ustedes perfectamente respeto

Voz 0012 26:46 el PP solo gobierna en Ourense en minoría en un concello en el que un partido de corte populista puede disputarle la alcaldía se llama democracia orensana está haciendo campaña desde hoy y mañana con la ayuda de un robot

Voz 15 26:58 el el tres años

Voz 16 27:01 para que al electorado Brain sale

Voz 0979 27:05 vaya que aquí no nos falta nada te diste todo ayuda muchísimas gracias buenas gentes

Voz 0194 27:11 en todo un acontecimiento en la victoria lo que se llamó los ayuntamientos del cambio los candidatos de En Marea en esas elecciones municipales de hace cuatro años peligra que puedan repetir han pasado muchas cosas con las confluencias que se llamaron entonces nos decía ahora ida ni siquiera Pablo Iglesias ha pasado por algunas de las ciudades donde se presentan estos candidatos y en Aragón Eva Pérez Sorribas buenas noches hola buenas noches zaragozana cosa está en el aire por la fragmentación de la izquierda si así

Voz 0604 27:38 es de hecho Zaragoza fue uno de esos laboratorios del cambio también ganó en el dos mil quince la plataforma

Voz 0194 27:43 Zaragoza en Común liderada por un abogado penal

Voz 0604 27:46 lista Pedro Santisteban aprovechando esa o la de subida de Podemos pero ahora cuatro años después no ha habido manera de que se pongan de acuerdo acuden con dos listas con tremendo lío además esta división todo un mandato de bronca permanente con la oposición se lo han puesto más fácil al PSOE que según los sondeos podría recuperar el voto que perdió entonces convertirse otra vez en la fuerza mayoritaria en la capital si esto ocurre su candidata que Pilar Alegría podría convertirse Angels en la primera alcaldesa mujer socialista de la historia es muy curioso porque en los pasados comicios Zaragoza en Común consiguió el Ayuntamiento en la Plaza del Pilar gracias al apoyo en la investidura del PSOE y ahora podría ser justo al revés lo que no parece que vaya a producirse aquí en Zaragoza es un pacto a la andaluza porque la derecha con PP Ciudadanos y Vox lo dicen las encuestas no suma no está o están muy lejos de sumar

Voz 0194 28:41 en la Comunidad va uno de los barones más críticos con Sánchez Lambán parece que lo tiene a mano repetir quién le

Voz 0604 28:46 a decir a Javier Lambán que el efecto Sánchez Leiva

Voz 0194 28:49 el día exacto y lo dicen

Voz 0604 28:51 encuestas el PSOE podría mejorar resultados este domingo sumar o con Podemos conciudadanos un nuevo gobierno para el candidato socialista la cuestión es saber el no lo dice Si esto pasa hacia dónde va a mirar Javier Lambán para sumar porque seguirá necesitando apoyos ya sean violeta o naranja el PP parece tenerlo más difícil sobre todo después de la debacle aquí en Aragón en las últimas generales donde sí hubo sorpasso de Ciudadanos aunque ahora también hay que decirlo su implantación territorial se lo ponen menos negro así que ojo porque nada está escrito por eso Alan Ball le da miedo unos lo decía en la entrevista que la hacíamos aquí en Radio Zaragoza ayer que la izquierda se relaje

Voz 17 29:31 tengo buenas sensaciones porque viene mucha gente a los actos tenemos mucha receptividad como hacía muchos años que teníamos hoy precavido los pronósticos favorables a veces esa zona porque creo que pueden incluso desmovilizar a nuestra gente me da miedo que haya un exceso de confianza

Voz 0604 29:48 miedo decía Javier Lambán que temen la desmovilización de los suyos también tiene otro temor y es que pueda sumar más a la derecha como pasó en las generales con PP Ciudadanos y Vox es verdad que ahora entran también en juego el PAR y Chunta Aragonesista que son los aragonesistas de centro derecha izquierdas no se presentaron entonces y que pueden ser sobre todo los primeros los del PAR que han gobernado tanto con el PP como con el PSOE los que acaben inclinando la balanza no sabemos todavía hacia donde lo que sí que tenemos claro aquí en Aragón es que desde que empezó la democracia en esta tía

Voz 0283 30:19 siempre ha habido que pactar para gobernar

Voz 0194 30:22 pues apuntamos Eva Zaragoza y la comunidad de Aragón para tener en cuenta cuando empecemos a conocer los resultados de las elecciones del domingo muchísimas gracias

Voz 0604 30:30 gracias hacía hago paraba aquí también lo sabían

Voz 0194 30:33 los ha agrupado a pesar de que han salido otras cosas colaterales como los ayuntamientos del cambio lo que supuso hace cuatro años esos ayuntamientos del cambio

Voz 0283 30:42 sí en algunos puntos peligran

Voz 0860 30:45 peligra en cierto sentido por lo que no porque se agote el proyecto no porque las coaliciones no hayan funcionó sino como decía al principio con refiriéndose a Madrid por la fragmentación de la división de la fragmentación de la izquierda o como se ha dicho en Galicia del espacio de confluencia no eso es nefasto no se está viendo se está viendo se aprovecha afortunadamente digo afortunadamente va desde el Partido Socialista porque lo peor hubiera sido que se beneficie para el el Tri el tripartito de la derecha que eso si hubiera sido muy lamentable parece que no parece que la flojedad de las opciones de derecha son bastante generalizada con respecto a Barcelona es un tema que me fascina porque dice dando corte no solamente el que ordinario que se dan otras ciudades sino el el corte veinte independentista independentista me llama la atención el que mientras que algunos alguno no sé si muchos no pensamos que la centralidad política en este nuevo tiempo puede estar en Barcelona incluso después incluso desplazando en parte Madrid si serán determinadas y esto combinaciones incluso más recuerdo el principio amigo habla de la hospitalidad del Estado no Cuervo cuando ocurre eso resulta que Barcelona puede ganar protagonismo político pero puede perder capitalidad incluso alguien ha dicho que la capital debería de estar en Girona

Voz 0194 32:08 sin embargo ayer escuchamos a al conductor mente lo decía Berna ayuntamientos del cambio

Voz 0283 32:16 interesante si comparto tu lectura Javier muy interesante como se está recuperando el PSOE a todos los niveles de la era del cuatripartito mismo no se había acabado el bipartidismo llegó el partidismo y ahora el que sí se está recuperando es el PSOE por la vía de los votos además que es la más interesante es decir hemos visto un enfrentamiento fratricida entre pediría etc ir por la vía de los votos ya vemos que Lambán no era Pedrito o hemos visto muchos casa

Voz 0194 32:43 ya tienes la gracia lo decía Eva que se vaya a progresar de la hora socialista con lo que el habría a Pedro Sánchez

Voz 0283 32:49 gracias entre comillas al al susto andaluz sino aunque hubiera producido el andaluz que Susana Díaz debe estar muy arrepentida de haber convocado tan pronto elecciones seguramente no habríamos visto este calendario vertiginoso y este cambio de ciclo vertiginoso interesante digo eso cómo se está recuperando por la vía del voto popular no por la de

Voz 13 33:09 eh los líderes pero ahora

Voz 0283 33:12 en a todo es Miguel Ángel

Voz 1551 33:15 bueno pues es verdad no no no temblado el micrófono en otro punto tanto que me he puesto muy lejos quiero decir que es interesante ver cómo esta recuperación del Partido Socialista se ha producido de tal manera que muchas de las gentes que estaban o algún accidente significadas que estaban fuera de la órbita Pedriza pues pues han acercado a esa órbita porque han considerado quizá orbita les beneficiaba

Voz 0283 33:53 tenía claro que sí

Voz 1551 33:56 por ejemplo en el área del Partido Popular que la gente visto que que suma han preferido Kursaal no invitaciones para para que no se pase por allí no Ia aquí pues esas disensiones han enterrado en muchos casos en pro de que hoy Pedro suma Pedro añade no pues que venga

Voz 0860 34:21 Nos yo creo yo creo que es un aprovechamiento en cierto sentido oportunista hiciese y Ademar incluso diría sin éxito él le ponemos corría desvergonzado no cuando han sido alguno de yo activistas y profundo de la pelea contra contra contra Pedro Sánchez desaprovecha pero claro el momento el distanciamiento con Pedro Sánchez no era sólo el distanciamiento con Pedro Sánchez el distanciamiento también era con otras opciones políticas que no fuera por ejemplo ciudadano me refiero concretamente a Podemos ya escuchaban Lambán el caso de Lambán que hay hay doble llave Partido Socialista ciudadano veremos a ver cuánto versos sueltos les salen al Partido Socialista porque lo que está claro también lo lleva incluso el país en portada de que parece que al final el partido socialista está convencido de que debería llegar a algún tipo de acuerdo de coalición novedad introduce otro vez los de la a la portuguesa con Podemos

Voz 0194 35:13 lo más todavía más notas que tienen que ir tomando de cara al domingo porque vamos a recorrer algunos de los territorios donde está en juego no sólo el gobierno local y autonómico sita no también volvemos a lo que estamos hablando ahora el crédito de algunos barones socialistas que en su día se posicionaron contra Pedro Sánchez y el caso más claro es Andalucía Sevilla Diego Suárez buenas noches buenas noches allí sólo hay elecciones locales y en lo estrictamente electoral será interesante conocer si el cambio en la Junta el erupción de Vox se extiende también a los ayuntamientos

Voz 0502 35:43 si Vox entró en las instituciones en diciembre por aquí por Andalucía en las generales ha seguido creciendo hasta obtener seiscientos mil votos doscientos mil más que en las autonómicas el domingo vamos a ver si esa importante apoyo se traslada también a los ayuntamientos y permite replicar la Alianza de Derechas que gobierna ahora mismo la Junta de Andalucía veremos si esta fórmula permite al PP mantener su principal Ayuntamiento en España el de Málaga veremos si el PSOE mantiene parece que si su capital más importante de España

Voz 0194 36:11 ya Sevilla y ciudadanos que está

Voz 0502 36:13 al alza logra por primera vez gobernar una gran capital andaluza ellos apuntan a Córdoba Nueva Granada estaremos también atentos a Cádiz para ver si cuatro años después como habéis hablado del Ayuntamiento del cambio José María González kitsch y de Unidas Podemos mantiene o incluso incrementa el apoyo para seguir gobernando la capital gaditana

Voz 0577 36:30 la sobretodo por la incomparecencia de de su

Voz 0194 36:34 la ley está claro también que los resultados del domingo van a ser la prueba definitiva de Susana Díaz después de perder la Junta

Voz 0502 36:39 seis días está forjando en esta campaña recorriendo muchos pueblos el PSOE controla lo que es la Andalucía rural gobierna casi cuatrocientos cincuenta de los setecientos setenta y ocho municipios pero Ferraz Angers no lo interpreta igual no creen que el PSOE andaluz este pisando el acelerador en el acto con Pedro Sánchez ayer en Sevilla por ejemplo había apenas quinientas personas la intención del PSOE Feder les actuar en el mismo mes de junio imponiendo su nombre para las diputaciones sobretodo en Sevilla y en Cádiz donde está el núcleo duro Susan esta ahí donde Díaz tiene su principal herramienta de poder orgánico así que el resultado electoral será importante sí pero Ferraz parece decidido pase lo que pase a desgastar el poder orgánico de Susana Díaz para en el momento oportuno ofrecerle una salida o propiciar su relevo mucho

Voz 0194 37:24 gracias un abrazo pendientes en Andalucía que no se celebrarán elecciones autonómicas si de las municipales resultados interesantes que se puedan dar en algunas de las principales ciudades de Andalucía hay otro varón que Se la juegas Emiliano García Page en Castilla La Mancha Juan Vicente Muñoz buenas noches

Voz 1673 37:40 hola buenas noches las encuestas sitúan a Page como

Voz 0194 37:43 ganador pero la duda está en quién va a ser su socio no su apoyo para la investidura

Voz 1673 37:47 si en esta legislatura sido podemos el socio de gobierno pero el crecimiento de Ciudadanos abre la posibilidad a este otro socio las encuestas por cierto dan por hecho que va a ganar el PSOE la mayoría absoluta se ve prácticamente imposible y el propio Emiliano García Page apelaba esta misma tarde aquí en La Ser en La Ventana de Castilla La Mancha al voto útil

Voz 0549 38:07 la verdad es que es bastante llamativo que en un momento determinado el problema no no es discutir quién tiene que gobernar sino el que quién tiene que ser la muleta el guión me gustaría que la gente fuera a votar el veintiséis de este domingo pensando en que tiene que dirigir la región

Voz 18 38:25 o o Toledo Ciudad Real lo

Voz 0549 38:27 las provincias porque si lo que Banes pensando quién tiene que ser el apoyo de tiene que ser la muleta francamente han finales tanto como reconocernos

Voz 1673 38:37 incapaces para correr a esto hay que sumar la campaña

Voz 0860 38:39 agresiva que en los últimos días ha desarrollado podemos pedir

Voz 1673 38:42 el voto a los socialistas bajo el argumento de que los auténticos socialistas deberían votar a Podemos una campaña

Voz 0194 38:47 las utilizaba la imagen la foto de García Page

Voz 1673 38:50 el motivo por el cual la junta electoral de Castilla La Mancha ha obligado a Podemos ha

Voz 0194 38:54 retirar esta campaña Fame gracias hasta luego en Extremadura hay más Salguero buenas noches buenas noches Taraji Guillermo Fernández Vara está en una situación similar a la que nos contaba ahora nuestro compañero de Page porque allí Ciudadanos no ve tal peso

Voz 19 39:06 no sé si eso sí las miradas hablando de pactos las ponemos especialmente en Ciudadanos donde están su líder Cayetano pueblo al frente no desvela la estrategia pero afirma él sale a ganar

Voz 20 39:17 eh nuestro pacto lo he dicho ante nuestro pacto con los extremeños lo van a decidir entre Partido Socialista señor Vara Partido Popular es decir más de lo mismo o un proyecto de cambio un proyecto de futuro impuesto modernidad que es el nuestro

Voz 19 39:30 no está claro pero podría ser la llave tampoco Fernández Vara habla de aliados aunque está dispuesto a dialogar si el escenario no le dieran Angels la mayoría absoluta aunque eso sí las encuestas incluida el CIS le eran incluso amplia victoria de ganar sería su tercer mandato el segundo consecutivo quiénes sí han hablado de pactos son unidas por extremas a ellas también podrían ser la llave tan bien podrían jugar ese papel su apuesta es claramente un gobierno progresista quién dejaría escaños sería el Partido Popular José Antonio Monago de momento prefiere no hablar y esperar al veintiséis en lo que a pactos o alianzas se refiere la pregunta Vox el CIS no le da representación pero podría ser otro actor importante si apareciera en el mapa quizá dejaría en el aire un pacto a la andaluza aunque de momento de esto se prefiere no hablar en Extremadura

Voz 0194 40:18 sí podemos esperar alguna sorpresa en las capitales

Voz 19 40:21 sí porque mientras que en algunas de color social socialista como Mérida o Villanueva todo apunta que se van a mantener incluso con seguridad en otras del Partido Popular no está tan claro mención especial en Cáceres cambios su candidato ya en campaña y sobre todo Badajoz allí por primera vez no se puede predecir qué va a pasar por más

Voz 0012 40:39 se intente pero si hubiera cambios en la SER

Voz 19 40:41 el Partido Popular si saliera del Ayuntamiento lo haría después de veinticuatro años de gobierno no

Voz 0194 40:46 gracias Inma pendientes en Castilla La Mancha en Extremadura de los resultados sobre todo pero de los posibles pactos porque pueden desaparecer algunas de las líneas rojas au pueden desaparecer algunos de los cinturones sanitarios cordones sanitarios que se han puesto entre partidos terminamos recorrido en Euskadi en Navarra en Bilbao va Domaica buenas noches porque en Euskadi el pulso entre nacionalistas y no sólo en los ayuntamientos no hay también importan mucho las diputaciones forales

Voz 0012 41:10 sí son tanto o más importantes que los ayuntamientos porque son las que recaudan las que manejan la pasta de Dax que vive en todas las instituciones incluido el Gobierno vasco bueno aquí las tres diputaciones y las tres capitales están ahora dirigidas por el PNV el reto es conservarlas la clave está en Vitoria donde hace cuatro años llegaron de rebote porque ganó el PP ganó Javier Maroto recordarás que la oposición le hecho nombró alcalde al Urtaran ahora la pugna está entre él y ojo no El Partido Popular sino EH Bildu mira que revolcón podría darse de ganar el PP a EH Bildu en cuatro años el resto en general hace prever tranquilo para el PP para el PNV en Bilbao Aburto aspira a la mayoría absoluta en Donostia Goya ampliar la que tiene su principal aquí serio EH Bildu con el reto de ganar en número de concejales incluso la Diputación de Guipúzcoa a más distancia del Partido Socialista intentará rentabilizar sus gobiernos con el PNV y el tirón de Sánchez para ampliar sus nueve alcaldías ir recuperar por ejemplo feudos como Barakaldo o la simbólica Errenteria donde gobierna EH Bildu con el apoyo de Podemos dos morados querrían extender esta alianza a otros municipios y el Partido Popular con sólo tres alcaldes confía en taponar la fuga de las generales al voto refugio del Partido Nacionalista Vasco Ciudadanos a mejorar tiene mucho campo para mejorar tiene todo sólo un juntero y dos concejales y a Vox por aquí todavía no se despega

Voz 0194 42:33 Eva muchísimas gracias allí en Euskadi dependientes de las ciudades también hay mucho de las diputaciones forales en Navarra que la derecha se agrupa bajo la marca Navarra Suma Javier Lorente buenas noches qué tal buenas noches el interés no es tanto quién es el más votado sino el segundo porque Javier

Voz 0831 42:49 pues dicen que Navarra es diferente y para eso también lo somos se da por seguro que la coalición Navarra Suma va a ser la fuerza más votada une UPN a PP Ciudadanos lo hacen para tratar de derrotar al nacionalismo que representa la presidenta actual Uxue Barkos pero ni las encuestas

Voz 1673 43:05 ni la composición sociológica de Navarra diríamos

Voz 0831 43:07 da tres derecha nacionalismo Izquierda dan pie a que pueda tener una mayoría suficiente para gobernar por eso la verdadera pelea este domingo va a estar en quién queda segundo o mejor dicho segunda porque son dos mujeres las protagonistas la actual presidenta Uxue Barkos de la coalición nacionalista agrupaban

Voz 0577 43:25 la candidata socialista María Chivite que

Voz 0831 43:28 confía en el efecto de las generales para llevarle a ese puesto el de segunda fuerza que daría pie abrir la ronda de negociaciones para formar gobierno en la actual mayoría de gobierno en teoría Bai Euskal Herria Bildu parecen tener diríamos su asiento tranquilo pero preocupa sobre todo el desgaste de Podemos la pata más débil actualmente de este Gobierno a cuatro entre nacionalismo Izquierda en el PSN proclaman que en la era de los acuerdos con UPN ha acabado y más aún con un PP unido en esta coalición regionalista con Ciudadanos también de hecho fue María Chivite en la que hace algo más de un mes precisamente en el Foro Ser Navarra mina decir que lo de ser fuerza más votada ya no está de moda sino que el gato al agua se lo lleva quién tiene la capacidad de lograr más apoyos a su alrededor en un Parlamento como el navarro que tiene una media de seis grupos parlamentarios por legislatura y por tanto las mayorías absolutas de un partido son prácticamente una utopía

Voz 0194 44:20 anotamos también Navarra en los puntos de interés de cara al domingo Javier muchísimas gracias buenas noches

