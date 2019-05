Hora 25 (23/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:05 no

Voz 3 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco de como puede ser esta legislatura

Voz 0194 00:19 ya tuvimos algunas pistas el martes con la constitución del Congreso pero es que desde entonces el ruido no ha disminuido ni un solo decibelios desde ese día estamos liados con la suspensión de los políticos independentistas encarcelados que se convirtieron en diputados que el Supremo dice que es cosa del Congreso suspenderle es que la presidenta del Congreso dice eso es cosa del Supremo que el Supremo dice que no y que la presidenta dice que se toma su tiempo y que espera los informes de los decorados y en paralelo la batalla política la oposición contra la presidenta del Congreso la socialista Meritxell Batet a la que amenazan con reprobar llevar a los tribunales por no haber tomado ya la decisión de suspender a los diputados independentistas encarcelados lo confieso creo que no hay ciudadanos que soporte tanto ruido ni capaz de digerir tanta batalla porque esta vez ya no sólo es entre partidos hay batalla también entre poderes legislativo y judicial parece claro que tanto la ley de enjuiciamiento criminal como el Reglamento del Congreso eso dicen que los políticos encarcelados deben ser suspendidos pero hay que tomar la decisión del Supremo dice que esto es competencia del legislativo porque al fin y al cabo de lo que se habla es de diputados es una cuestión complicada como lo demuestra la literatura que estos días se pueden leer sobre el caso de juristas y expertos tan complicada que lo que no vale es seguramente la línea recta como pretende la oposición es fundamental el respeto a las leyes incluso por parte de aquellos que siempre acusan a los otros de no hacerlo lo que no vale para nadie es utilizar la Mesa del Congreso como escenario de los mítines electorales porque para esto hay otros espacios más idóneos Ángels Barceló

Voz 3 01:56 siguen en la tertulia en la mesa de análisis Miguel Ángel Aguilar Berna González Harbour Javier Aroca Pedro Olano

Voz 0194 02:01 con la mesa de producción pendiente de todos ustedes y sentado a mi lado Sastre buenas noches Noches Barceló la partida de pimpón o tenis entre el Congreso y el Supremo por la suspensión de los independentistas presos se alargará hasta mañana aunque parece se vislumbra que eso será ya su

Voz 1071 02:16 jornada final ya veremos si después de la reunión de este mediodía larga la presidenta del Congreso Meritxell Batet ha convocado en efecto otra para mañana de manera que la suspensión de Oriol Junqueras Jordi Turull Josep Rull Jordi Sanchez podría conocerse antes de las elecciones

Voz 0194 02:32 domingo José María Patiño buenas noches y buena noche ha sido una reunión tensa pero en la que han decidido darse veinticuatro horas para que los letrados del Congreso digan cuál es el procedimiento todo eso después de que el Supremo haya vuelto a dejar en manos de la Cámara la responsabilidad

Voz 1108 02:48 has sido la propia presidenta quien ha puesto en el orden del día de la mesa la suspensión de los diputados en prisión se ha encontrado con los argumentos que PP y Ciudadanos ya habían explicado en sendos escritos sobre el automatismo en la aplicación de la Ley de jueces ciento criminal del reglamento el Congreso del otro lado PSOE y Unidas Podemos han considerado lo que se trata de una decisión lo suficientemente importante en democracia como para que deba sustentarse en argumentos jurídicos sólidos que no menoscabe ni los derechos de los propios parlamentarios ni la propia institución así que Meritxell Batet ante la falta de esa unanimidad se ha apoyado en la mayoría de PSOE Unidas Podemos para solicitar un informe que dé garantías de que la decisión no es política ni arbitraria

Voz 1544 03:33 la decisión por tanto queremos que se tome con todas las garantías jurídicas como decía pero también queremos que se tome con el máximo de celeridad posible

Voz 1544 03:48 la pretensión es que la mesa de mañana esté en condiciones Selim

Voz 0194 03:52 forme así lo permite de tomarla

Voz 1544 03:55 visión

Voz 5 03:56 ese es el objetivo el secretario general

Voz 1108 03:58 según fuentes conocedoras de esa reunión ha pedido tiempo para acabar de perfilar el informe cuyos argumentos estaban siendo ya estudiados de hecho por los letrados de la Cámara Baja desde que el Supremo envió las indicaciones para la sesión constitutiva los miembros de la mesa lo tendrán antes para poderlo estudiar Hinault retrasar así la decisión contra la que cabe recurso los grupos parlamentarios afectados según ha sabido la Cadena Ser están ultimando esa vía que no tiene carácter suspensivo aunque la presidenta Batet podría convocar otra mesa el lunes para estudiar las alegaciones a una decisión que entraría en vigor ese mismo día

Voz 0194 04:35 Alberto Pozas buenas noches hola buenas noches Batet pidió un informe al Supremo para que le aclarara qué quería que hiciera el Congreso y como unos apuntabas anoche el Supremo responde que no tiene nada que aclarar

Voz 0055 04:45 si hablábamos de esto precisamente hace veinticuatro horas el Tribunal Supremo ha dicho que no se mueve ni un centímetro ni un solo centímetro de lo que ya dijo hace una semana y media por un lado en esa respuesta que ha enviado a la presidenta del Congreso dice que no va a hacer ningún informe sobre la aplicación o no aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal en el detalle está la la respuesta dice que es imposible hacer este tipo de informe por encargo por la configuración constitucional del propio Tribunal Supremo y eso en román paladino Ángels estamos hablando de la separación de poderes que el Tribunal Supremo entiende que hacer un informe a petición sería influir a mezclarse con la con la vida política del del Congreso por otro lado preguntaba Meritxell Batet que si podía aplicar y de qué manera el artículo famoso trescientos sesenta y cuatro bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el Tribunal Supremo se lava las manos entiende que esta no es la respuesta Ile explica que está todo en el Reglamento del Congreso vuelve a remitir lo que dijo de semana y media ese artículo veintiuno del reglamento del Congreso de los de los diputados que habla de suspender de sus funciones a un diputado dado que ha sido procesado en firme previa petición de un suplicatorio que en este caso por las circunstancias como como cómo se ha desarrollado el caso en el escaño de diputada llegado después de procesamiento por tanto no ha sido necesario insista en prisión provisional Si cumple esos dos requisitos pues es lo que dice el reglamento que tiene que suspender el Supremo lo vuelve a poner encima de la mesa dando un claro mensaje que ellos desde luego no lo van a hacer en ningún caso

Voz 0194 06:07 para que entendamos bien el caso Pozas cuál es la diferencia entre los diputados entre estos diputados de los que estamos hablando y los que fueran suspendidos en el Parlament porque en aquel caso sí que fue el instructor del Supremo y arena en aquel momento quién lo suspendió

Voz 0055 06:21 estas Ésta es sin duda la pregunta del del millón en ese momento tiene que ver sobre todo con con los tiempos hace un año el juez Pablo Llarena pues proceso por rebelión pues ese procesamiento fue confirmado fue declarado firme ir por aquel entonces ya eran diputados en el Parlamento Cataluña estamos hablando de de los mismos los mismos cinco que están atravesando ahora a esta situación y además el ex president Carles Puigdemont en todos diputados en el Parlament de Catalunya en ese momento además acabo de echarle un ojo al auto que dictó entonces Pablo Llarena dijo el juez el juez instructor que era algo automático en ese caso automático en un momento en el que eran diputados cuando fueron procesados en firme por rebelión en este caso las cosas han llegado al revés en este caso ya estaban procesos de hecho ya estaban siendo enjuiciados cuando han adquirido esa condición de diputados eso es lo que parece que ha llevado al Tribunal Supremo en este caso porque el Tribunal Supremo la sala de enjuiciamiento que está juzgando el pues es lleva ya varias semanas cada que plantea algo relativo puesto a poder salir de prisión para tomar posesión de poder participar en la vida política no han dejado de de explicar que estar en prisión o está siendo enjuiciado o estar acusado por rebelión a su forma de entenderlo que no tiene porqué in posibilitarles participar de ninguna manera si les limita pero no les imposibilita para participar en la vida política desde luego pues no cuadraba demasiado con con intentar ahora desde luego de aplicar este artículo aunque cumplen los requisitos están procesados en firme por rebelión están en prisión

Voz 0194 07:43 es importante esta diferencia entre lo que pasó cuando dictó esa decisión ojo de arena con la diferencia de lo que pasa ahora Pozas muchas gracias hasta luego

Voz 6 07:54 insiste el Gobierno en que no hay dudas los presos deben ser suspendidas lo dice Carmen Calvo

Voz 1071 07:59 la vicepresidenta en funciones con la misma contundencia con que lo dijo ella al martes cuando todavía no se había constituido el Congreso que el Reglamento del Congreso

Voz 1934 08:07 tiene eh una previsión clara acerca de cuándo diputado una diputada está en una situación procesal como esta pero a mí no me toca decidirlo lo que sí digo y repito que además lo digo con conocimiento de causa porque conozco muy bien a la presidenta váter la presidenta Batet es una mujer muy solvente

Voz 1071 08:25 la mesa correctamente ha dicho Ábalos esta tarde en Valencia al Partido Popular ha llegado a advertir a la presidenta de la Cámara de que está dispuesto a denunciarla por prevaricar

Voz 7 08:35 estaría incurriendo en prevaricación Si una vez ya ha notificado el Tribunal Supremo que tiene que tomar la decisión ella y sabiendo que la legislación en vigor la ley de dentro criminal reglamento el Congreso lo dice que hay que hacerlo de forma inmediata y automática ella no suspende de inmediato a los presos golpistas en su condición de parlamentarios

Voz 1071 08:55 esto llega tanto Ciudadanos pero Inés Arrimadas también carga contra la presidenta de la Cámara a la que no llamas solo por su nombre Vila

Voz 0419 09:02 el PSOE iba se tiene que dejar de excusas baratas tiene que suspender inmediatamente a los golpistas porque cada día que pasen cobrando un sueldo público estos señores es un día de humillación a España de todos los españoles y además es que desde el punto de vista jurídico no hay ninguna duda

Voz 0194 09:17 reclamación de rimas Arrimadas esta mañana esta tarde en el mitin ha dicho Forcadell ha unido los nombres de Carme Forcadell de Meritxell Batet tal Javier Álvaro buenas noches buenas noches preguntamos a nuestro jefe de Tribunales para que no sitúe se en esta polémica que cruza lo legal con lo político para que podamos entender las razones de unos y de otros porque dice el Congreso que es cosa del Supremo y porque dice el Supremo que es cosa del Congreso

Voz 1108 09:39 pues el Congreso sabe perfectamente que deben ser ellos los que suspendan a los diputados pero no lo hacen pues por razones políticas electorales apuntan algunas fuentes consultadas jurídicas para no destapar más suspicacias ante esta inmediata cita del domingo o quizá por razones de oportunidad para esperar que amaine el temporal y tomar una decisión la semana que viene con cabeza fría pero

Voz 0194 10:00 ayer el Congreso y si me apuran

Voz 1108 10:02 fiscalías yo creo que se han equivocado volviendo a preguntar otra vez

Voz 0194 10:05 Supremo qué pasa qué hacemos con los presos

Voz 1108 10:08 el Congreso Batet es catedrática de Derecho Constitucional debería saber algo de esto conocen perfectamente la opinión de los expertos que ven una única dirección para aplicar el reglamento y suspender no aplicar la ley la Fiscalía también ha metió baza como sabemos para intentar que sea el Supremo sin necesidad el que tenga que instar animándole a que ordene esa suspensión el Supremo ya ha contestado a la Fiscalía indirectamente todavía no lo ha hecho lo tendrá que hacer pero probablemente lo hará dándole traslado al resto de las partes puesto que lo ha presentado dentro del juicio la Fiscalía intenta asegurar que ellos no o el Supremo mejor dicho lo que asegura es que ellos no están para hacer informes ni nadie está para que a ellos les insten a tener que decir al Legislativo que es lo que tiene que hacer cada uno desde luego sabe lo que tiene que hacer desde el Supremo apelan a esa responsabilidad de que lo cumpla

Voz 0194 10:57 pero que Miguel Ángel que decir algo digo yo

Voz 1551 11:00 el Supremo contesta a la señora presidenta Ike ha preguntado a la señora presidenta donde está el texto de la señora presidenta porque la señora presidenta ha redactado un texto por su cuenta antes de reunir a la Mesa del Congreso

Voz 1108 11:15 pues ha querido maestro da la impresión de que debe ser ella la que tiene que responder

Voz 4 11:19 a porque ya sólo tiene la red que estáis ahí de de obra no tenéis copia porque claro lo lo que ha amainado mandado

Voz 0194 11:28 de hecho el señor Marchena Study

Voz 4 11:30 posición de todo el mundo y ha dicho esta señora a disposición de quién está

Voz 1108 11:34 para empezar Miguel Ángel sabemos que esto ha de ésta

Voz 4 11:37 Pablo y grandes enfados en el tribunal

Voz 1108 11:39 temo por una parte pero vamos que dieron

Voz 4 11:42 la cosa colmo de Irving con lo difícil que lo tiene Marchena por qué le poner más dificultades a ver qué me lo cuente había

Voz 1108 11:49 bueno es que son cosas distintas no no no no lo mezclemos Marchena lo tiene difícil porque Marchena y los seis jueces que están juzgando el proceso lo tienen difícil porque es un caso muy complicado muy novedoso en el que se está viendo el derecho por primera vez en Munich

Voz 4 12:04 electrónicos microscopio electrónico lo cual estamos

Voz 1108 12:06 bien y con absoluta transparencia y otro asunto es que encima Tech en cargas como están haciendo en todo el asunto este del independentismo y que sea el los tribunales los que lo resuelva este mismo mío este mismísimo asunto de debate de la suspensión total no va a acabar aquí lo comentaba esta tarde con José Luis Sastre esto va a ir mucho más allá porque tener en cuenta que cabe recurso

Voz 0860 12:29 no

Voz 1108 12:29 es decir esto llegará al Tribunal Constitucional porque cabe recurso de amparo parlamentario lo puede presentar cualquiera que

Voz 0194 12:35 se sienta ofendido en la Cámara por lo que pase

Voz 1108 12:37 ah o por lo que pase ve por tanto hasta incluso dentro de tres semanas no tendremos ya una definitiva sentencia del Constitucional que es muy

Voz 0194 12:45 difícil Javi esta tarde que el Constitucional discuta una decisión que ha tomado alavesa porque el Constitucional tiende siempre a respetar lo que la autonomía del Parlamento decide su obra de gobierno

Voz 1108 12:55 evidentemente y por eso mismo José Luis estamos

Voz 0194 12:57 no hemos razonado que el sí

Voz 1108 13:00 premio tampoco es quién para quitar o poner senadores para quitar o poner

Voz 4 13:04 de personas Osuna meterlas

Voz 0194 13:07 es una pregunta responde brevemente por favor Javi en el en en el Senado porque hay un senador Raul Romeva va a pasar lo mismo que en el congreso será lo mismo que en el Congreso

Voz 1108 13:14 no es lo mismo es practicamente igual en el Senado ha sido desde luego más discretos y más ágiles han pedido un informe a los letrados de la Cámara para afianzar lo que ya tienen claro que es la suspensión aunque en esta Cámara hay digamos un plus de garantía no no es buena la expresión pero podría denominarse así un plus de garantías ya que la decisión de suspender les tiene que ser refrendada además por el pleno de la Cámara que como sabéis es de mayoría absoluta para el barrio

Voz 0194 13:36 socialista Javier muchas gracias y Miguel Ángel cualquiera de nosotros no sugiere otra pregunta te llamamos seguro por favor tenga luego con el Supremo ha avalado hoy la decisión de Mariano Rajoy de destituir y del gobierno anterior vaya a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat decisión que como recordarán tomó nada más aplicar el ciento cincuenta y cinco entiende el Supremo que su cese estuvo justificado porque devaluado devaluó su estatus constitucional ley estatutaria al filo de la suspensión de los diputados presos se han planteado otras preguntas porque es para Cataluña por ejemplo propone que sea Jordi Sanchez quién vaya en su nombre a entrevistarse con el Rey cuando empiece su ronda de consultas por la investidura ponía Pablo Casado en el supuesto de que eso se pudiera ya

Voz 8 14:14 llegar a producir ningún gobierno puede someter a la jefatura del Estado que a todos los españoles representa a la humillación de recibir en el Palacio de la Zarzuela a un preso por haber roto la legalidad incluso la Constitución Patiño quién va a ir esa ronda

Voz 1108 14:31 aquellos que decidan los grupos políticos que por decisión de la Mesa de hoy por cierto tienen hasta el miércoles que viene cuando el plazo acababa el lunes en este nuevo plazo por tanto comunica en a la mesa quiénes les representan ante el Rey no hace falta que sean diputados de hecho en otras ocasiones ha sido un dirigente de una formación política quién ha representado a un grupo parlamentario pequeño

Voz 1551 14:52 no esta lista

Voz 1108 14:53 Pere será entregada por la presidencia de la Cámara al Rey la semana por la presidenta queríamos decir por Batet la semana que viene al Rey el monarca decide cuándo empieza a esa ronda de consultas y quién puede ir o no de hecho se negó a recibir a Carme Forcadell no por ello Esquerra ha dicho que no va a enviar a nadie Junts como decías ha anunciado que irá yo Sánchez sin embargo según fuentes de la Cámara su condición de preso implica que el Supremo le conceda autorización no está claro que suspendido porque si se toma una decisión mañana estaría suspendido ya la semana que viene el tribunal le conceda otra vez de manera excepcional la asistencia a un acto que en este caso no es indispensable como la asistencia a la sesión constitutiva no menoscabe por tanto sus derechos al tomar esa decisión de no dejarle ir a Zarzuela

Voz 0194 15:39 espérate un momento porque Miguel Ángel esta base del micrófono cerrado unos días diciendo

Voz 1551 15:44 la verdad es que Miguel Ángel es doctor en este templo Gago decir lo que intento es averiguar pero As al citado Carme Forcadell a la que se negó el Rey percibir pero no era aún no era en turno de consultas

Voz 1108 15:56 efectivamente no la recibió cuando

Voz 1551 15:59 no iba a darle cuenta pues no me acuerdo hiciera del de la elección de Push de mono de que historias entonces

Voz 0283 16:05 el nombramiento yo creo su propia no

Voz 4 16:07 pero tú lo sabes mejor que yo creo que fue milagro que es el rey en cualquier caso es El Rey escrito quién quién no pero vamos que no estaba

Voz 1551 16:17 la negándose a recibir a alguien que había entrado había sido designado para de ese turno de Construmat era ese no es el caso de Forcadell

Voz 0194 16:26 Patiño gracias era la investidura era la investidura de él para que hemos quede clara todo será la investido de Puigdemont que era un caso diferente a esa ronda de consultas como decía Miguel Ángel centro un momento el foco en el tema del Supremo el Congreso el Congreso el Supremo el Congreso la Mesa del Congreso eso ha pedido esos informes de los que no tenemos ningún tipo de carta ningún tipo de documento que no tengamos los informes

Voz 1551 16:51 que tenemos la carta que ha mandado a Marchena

Voz 0194 16:53 eso es eso no esa no la tenemos hizo tú crees que sacar te debe ser público tampoco conocemos los informes previos que también los hay sobre la decisión que tenga que tomar la Mesa o que en base a los que la mesa el Congreso tiene que tomar una decisión en cualquier caso base del Congreso cuando la presidenta tenga su informe sobre la mesa ante el apremio de la oposición verla que quieren que esto sea para antes de ayer bueno

Voz 0283 17:18 vamos a ver esto está desafiando una vez más todas nuestras lagunas mis escasos conocimientos porque no soy jurista yo no sé decidir si lo tiene que hacer el uno o el otro ya que si ellos no lo saben que son los que les

Voz 4 17:31 ambos para ella no puede ayudar a tus con pensiones perfecto

Voz 0194 17:37 de verdad jurídico de carácter

Voz 4 17:40 gracias a estos superpoderes que me reales vamos a ver

Voz 0283 17:44 yo no soy jurista no sé pero lo que sí se ha valorar creo poder valorar es que estamos hablando de horas estamos hablando de Tías creo que se ha montado un un aquelarre en torno a la presidenta del Congreso si estamos oyendo acusaciones de prevaricación estamos oyendo peticiones de reprobación peticiones de dimisión cuando la actuación cuando realmente se estrenó ayer la la Mesa del Congreso ya no sé si es estrenó ayer os Astre

Voz 9 18:14 dado hoy hoy claro hasta hoy

Voz 0283 18:18 entonces estamos hablando de horas o de días es verdad que ya está intentando ganar tiempo sí sí es verdad que el PP y Ciudadanos están intentando presionar para que ese tiempo no pase de en el calendario de mañana pero estamos hablando de horas yo no tengo ninguna duda nadie en el Gobierno la tiene Ny en el en el PSOE por lo que ven tengo entendido ni siquiera en Podemos de que se les va a suspender ahora ya que lo tenga que hacer uno que lo tenga que hacer otro bueno pues es muy interesante guardar todas las garantías necesarias porque esto va a llegar a Estrasburgo es verdad permíteme Angels que es verdad que el reglamento prevé la suspensión tras recibir el suplicatorio de un diputado aforado entonces esta es una situación inédita en la que se está pidiendo una suspensión de alguien que ya estaba procesado previamente a la busca su aforamiento

Voz 1551 19:16 el primero es un adivinó verás esa carga de conciencia Lete el el auto de de del Tribunal Supremo que son me parece que son diecisiete folios donde está perfectamente establecido la la que no parque para nada tiene que pedirse un suplicatorio cuando estos señores están procesados

Voz 0194 19:34 no pero pero una espero ha dicho Berna era un hecho inédito alude el Supremo ha al reglamento de la Cámara y el reglamento que leído como tú muy no me lo

Voz 0283 19:45 impreso como tú que lo tienes aquí todo bien dispuesto pero sí lo he leído que habla de la solicitud de una respuesta aún suplicatorios es suplicatorio no sea produce

Voz 0194 19:56 sí porque no tenía porque claro pero es que hay que tener todo para llegar a Estrasburgo tú no eres jurista pero yo si te aseguro que no tengo criterio en tampoco tienes claro

Voz 0860 20:11 no debo de ser una excepción porque hay mucho compañeros de la judicatura como de la doctrina como la Fiscalía que tampoco lo tienen claro incluso aunque se pueda leer un auto una sentencia con en fin con la fidelidad que Aller Miguel Ángel a veces los jueces equivoca porque si lo fuese no se equivocan no existirían y los recursos los remedios precisamente el legislador contemplar que los jueces se pueda equivocar y por eso hay recursos por tanto a mí me parece aventurado hacer afirmaciones contundentes de lo que está pasando lloro gay que Peral los dos precepto invocado requiere una interpretación no todo el mundo coincide en esa interpretación tú has leído como parte del artículo veinte veintiuno el artículo XXI dice las comas son muy importante también que los preceptos dice cuando conseguir la autorización objeto de un suplicatorio es verdad que eso está resuelto parcialmente por el Tribunal Supremo pero es un nuevo objeto de controversia a mí me parece me parece vendría muy bien profundizar en la diferencia entre Llarena imán llena digo por el momento en cada uno las observaciones y las lupa y la dificultad de que han pasado en el devenir de este asunto desgraciado que ha grabado en la vía judicial y que va a final bajaba contaminando como ya lo está haciendo a los poderes ejecutivo legislativo y judicial vamos a ver yo creo que la justicia española no viene sin nombre apellido tan dudosa timorata Tasso estaba porque se siente observada con lupa nadie quiere pasar a la historia como el juez o el tribunal o el jurado el que sea que estuvo bajo la lupa del Tribunal de Estrasburgo tal y como ya está ocurriendo la jueza también son persona tímida el el Tribunal Supremo podría haber resuelto esto de manera expedita aplicando el artículo tres ochenta y cuatro de la lengua cimiento criminal trata Boon ahora ha preferido que sea la mesa descargando en El ágil nativo en la aplicación del artículo veintiuno digo yo por qué por qué porque él mismo la la la misma presunción de división de poderes que cantamos todo con respecto a los tribunales porque no la reclamamos también con respeto al poder legislativo y a la Mesa del Congreso a mí me parece acertadísimo que se pida un informe jurídico sobre qué está pasando y qué interpretación a que se pero yo o adelanto una cosa se tome la decisión que se tome el poder legislativo ya está pringao también en este lío en los que nos metieron los dirigentes políticos de este país que no fueron capaces de políticamente poder al menos la vía de solución de un conflicto político

Voz 0283 22:48 porque ellos tienen gran ellos alegan que

Voz 0194 22:50 venga a diferencia de Marchena lidiaba con el Parlamento catalán y que el reglamento del Parlament catalán me explico ha explicado que era al revés ya eran ya eran diputados explicaba que puede Basanta

Voz 9 23:03 eso que empecé la gran merece la pena

Voz 0860 23:09 no yo que se hubiera comportado igual sobre todo con las vicisitudes

Voz 0194 23:14 los a los hechos

Voz 0860 23:16 por la que se formó con la orden de detención y entrega

Voz 0283 23:19 te vamos a los hechos la primera diferencias esa ellos ya eran diputados y esa es una gran diferencia pero hay una segunda y es que el reglamento de la Cámara osa del Parlament catalán no es explícito a este respecto como lo es el de el del Congreso de Diputados ahí el Supremo le está diciendo al Congreso de Diputados usted tiene este reglamento aplique lo bueno pues eso también Nos una división de poderes interesante en la que hay que observar

Voz 0194 23:45 yo tengo muchas dudas Miguel Ángel que me digas avala

Voz 4 23:47 pero yo no tengo tantas Lodz

Voz 1551 23:50 uno yo no veo querido Javier un comportamiento timorato de la justicia ni nada de eso yo estoy yendo a las sesiones del juicio no veo esa timidez Nina eso veo autoridad solvencia gente competente yo estoy admirado de Chrome admiración a la manera de proceder que está teniendo la Sala presidente y me parece que saben que están siendo observados pues como como lo sabemos cualquiera de nosotros que que vamos por la calle estamos siendo observados porque no reconocen la voz o lo que sea usted yo les iba a obtener más leña en fin cosas que nos dice

Voz 0194 24:33 bueno es un poco diferente porque eso no es un juicio que no tiene precedentes vamos a llegar a Estrasburgo claro eso es un juicio que no tiene precedente

Voz 1551 24:39 pero quiero decir que no veo que no veo esa actitud que señala que señala Javier Bueno eso es mío mil me concursó como observador fijo discontinuo de de

Voz 0860 24:51 dio cero creo que los observadores charemos cada uno un punto de observación yo observo otras cosa no no lo digo lo digo con temor porque yo no tengo admiración denominación yo creo que los poderes del Estado deben de funcionar sin admiración posible si no se trata de combinar sino se trata simplemente de que cada uno cumpla escrupulosamente su

Voz 4 25:11 mí es lamentablemente lamentablemente que

Voz 0860 25:14 Miguel Ángel los comportamiento ultimamente el Tribunal Supremo no son para presumir

Voz 0194 25:18 mira aquí elemento que repudia migración termina

Voz 1551 25:21 bueno pues acabo con la presunción yo que a mí me me complace realmente me me me siento muy muy bien cuando veo que la gente cumple con su deber eso me parece que necesitamos instituciones prestigiosas necesitamos prestigiar a las instituciones y me parece que lo que está haciendo en la vista del juicio es en va en esa doble dirección y yo quiero la carta de la señora

Voz 5 25:54 tres comodines Miguel Ángel lo divino lo mismo

Voz 4 25:57 a ti te interesa el prestigio de este tribunal y a mí también eh yo también quiero un Tribunal Supremo prestigioso a mí me interesa también muchísimo el prestigio del del Congreso de los Diputados a la Mesa del Congreso yo creo que es prestigiar eh yo creo que le quita prestigio

Voz 1551 26:13 señora presidenta mande una carta una común

Voz 4 26:16 la canción que se hurta al conocimiento de la ciudad

Voz 0194 26:18 pero vamos dando a Le quita Ureña de prestigio el hecho de que ella quiera tener todas las garantías jurídicas antes de tomar una decisión

Voz 1551 26:27 Soledad aprecie pero yo que no saben en qué términos ha pedido eso porque no lo sabemos conocemos la respuesta el señor presidente de la Sala Segunda no conocemos qué pregunta le ha hecho a la señora presidenta el Congreso Iker

Voz 0860 26:40 pues conocer responda a Miguel Ángel por favor cuanto antes

Voz 3 32:10 Ángels Barceló y en la tertulia

Voz 0194 32:12 Miguel Ángel Aguilar Berna González Harbour Javier Aroca se acaba la campaña electoral en la SER estamos hablando con algunos de los candidatos a estas europeas autonómicas y municipales y esta noche hemos invitado al candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid Pepu Hernández que además es un recién llegado a la política buenas noches candidato

Voz 14 32:30 muy buenas noches cuando llegado el he dicho reglaje

Voz 0194 32:32 ese porque he visto que llegaba aquí como que yo creo soy ya lo último que tiene esta noche

Voz 14 32:37 sí oficial peor lo normal

Voz 25 32:40 los Stones oficial no me meto extraoficial eso luego luego

Voz 0194 32:43 buenas noches mientras relaja Pedro Blanco como estamos pidiendo a los ciudadanos que le pidan a su alcalde lo que consideren que necesitan aprovechemos que están Pepu Hernández allí

Voz 1715 32:54 supongamos que Pepu Hernández acaba siendo alcalde de Madrid le pedimos a nuestros oyentes que nos envíen notas de voz a seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres para que nos digan que debería hacer durante todos estos días estamos descendiendo a pie de calle a pie de barrio a pie de acera estamos descubriendo que las preocupaciones de los españoles de las españolas van por otros derroteros que no son siempre los de la gran política y la gran discusión mañana por cierto a las nueve de vamos a recopilar muchas de esas notas de voz que nos han ido enviando pero bueno pensemos hoy en Madrid que creen que necesita esta ciudad que consideran que es urgente en Madrid que creen que debería hacer Pepu Hernández si finalmente sale elegido alcalde seis tres el ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es nuestro número de Whatsapp que pedimos notas de voz repito por última vez seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro

Voz 0194 33:48 estos están captando este ejercicio que hemos puesto en práctica candidato porque nos estamos dando cuenta de eso que nosotros ahora que teníamos un debate encendido decimos sobre la suspensión de los diputados de los diputados independentistas etc etcétera luego te das cuenta que la gente habla mucha gente habla de otra cosa evidente que estos temas también interesantes no hablaríamos de ellos pero la gente tiene preocupaciones mucho más terrenales por decirlo de una manera usted no percibe cuando va por la calle cuando se a la gente le le pide cosas concretas

Voz 14 34:16 cosas muy concretas para mí es muy emocionante también porque es cuando más disfruto no ir por la calle charlando preguntando también algunos ocasiones pero la gente se está acercando mucho hoy nos está proponiendo cosas muy concretas porque lo que pregunta lo que preocupa realmente es el barrio no la zona es es es exactamente no yo heces hasta espacios muy reducidos de los barrios no esa percepción que tenemos también esta mañana estado Villaverde y también una señora me ha preguntado Willy que qué es esto de que vayan unos diputados y luego tener que volver al a la cárcel y tal y como pueden ir estando encarcelados

Voz 0194 34:50 es verdad que es Ricardo Perrotta un puesto también me interesa al

Voz 14 34:53 pero sobre todo mucho más lo más cercano yo creo que también es muy interesante no que la política local es eso es tratar de bueno saber que

Voz 0194 35:00 qué piensan que perciben que necesitan mi Dios

Voz 14 35:02 que no somos estado dedicando para mi ha sido fundamental y lo he comentado con el equipo estamos escuchando hemos escuchado hoy seguiremos escuchando porque creo que eso es muy importante al final nuestro programa está basado también en lo que hemos oído en lo que no se han ido pidiendo lo que dio solicitando Estado no solamente todas las agrupaciones de distrito de Madrid sino también con las asociaciones y hemos estado pues bueno tratando de ver distintos sectores distintas cuestiones pero hay en unas cosas que son realmente preocupantes no que preocuparme Madrid relacionadas con Vivienne la hacinados con los barrios y los distritos que muchas veces están dejado Si hace mucho tiempo que no se hace nada sobre ellos

Voz 0194 35:37 eso también lo que decidir le decidió meterse en política que era para hacer política municipal es decir hubiera aceptado de candidato al Congreso no lo sé o de eurodiputado

Voz 14 35:47 no lo sé nivel planteado lo que me ofrecieron fue directamente el Ayuntamiento y la verdad es que dé un respingo dije como Ayuntamiento de Madrid me parecía una cosa una responsabilidad tremenda ilógico a lo sumo eso con una con mucha ilusión pero con una gran responsabilidad porque también es cierto que es una no solamente es una gran ciudad es mi ciudad es la que creo que conozco y he conocido muchísimo mejor ahora creo que sí

Voz 0860 36:09 tenemos que ser muy responsables para para bueno

Voz 14 36:12 a responder a lo que necesitan los madrileños no estabas tú

Voz 0194 36:14 la noche que dimos la noticia que el respingo también lo dimos nosotras si él yo respingo el día que se lo propusieron y en nosotros dimos el respingo cuando desde control Nos dijeron oye que va Hernández de de candidato que ha dado tiempo arrepentirse no

Voz 14 36:28 la verdad es que no hemos hecho tantas cosas hemos estado tan involucrados no que que no realmente no

Voz 0194 36:35 compromís imaginaba que la política por dentro era así

Voz 14 36:39 bueno lógicamente tenemos una percepción de cómo es la política de cómo puede ser y lógicamente también es cierto que bueno vamos reconociendo otras situaciones pero al final yo trato siempre de relativizar no hizo bueno yo tengo una una misión por así decirlo me lo he dicho y a mí mismo ha dicho que tengo una misión pero tengo una misión con ella pues vamos a ponernos en marcha no hay en ese no eso ha sido un poquito mi línea de actuación vamos a trabajar vamos a conocer vamos a oir vamos a escuchar vamos a ver si podemos dar respuestas en todo caso porque lo que sí es eso es un planteamiento muy serio no no solamente relacionado con el programa que para mí me parece muy importante porque programa yo siempre he dicho desde el primer momento ojo a la gente del equipo que había hablaremos del equipo que me parece imprescindible importantísimo no vayamos a colocar en el programa algo que no podamos cumplir algunas veces no están diciendo bueno y las propuestas estrellas no y cuáles son nuestros proyectos tal es que a lo mejor no tienen que ser procuras estrellas tienen que ser cosas que vayan solucionando realmente la vida

Voz 0194 37:36 a la hora de plantear yo creo que sí

Voz 14 37:38 yo creo que sí porque es la política local y gente que inmediatamente dice cosas luego o a ocurrencias o cosas que son globales que pueden ser muy llamativas pero que al final no solucionó los problemas de cada uno de los barrios los gritos empezando por la desigualdad que yo creo que existe en Madrid es un tema que me preocupa profundamente la desigualdad entre hombre y mujer la desigualdad entre el norte y el sur la desigualdad que puede haber entre el centro y el resto de los barrios

Voz 0194 38:00 la desigualdad también a la hora de adquirir una vivienda que supongo que debe ser otra de las prioridades

Voz 14 38:04 está está incluido en ese tema y tenemos que ver cuáles son exactamente las cifras de Madrid cuatro de cada diez trabajadores no pueden acceder a una vivienda y nuestro alquileres carísimos en cinco años Un cuarenta y dos por ciento el joven no se puede independizar su poder para hasta los treinta y cuatro años de media uno hay una serie de problemas que son realmente preocupantes en madre

Voz 0194 38:25 Pedro Sánchez les te arropan arropando mucho de hecho acude con usted en más de ha acudido con usted en más de un acto hasta tres paseos por la ciudad yo no sé si me han llamado candidatos de otros lugares para decir cómo lo haces porque claro esto es una apuesta personal de Pedro Sánchez existe es un plus de responsabilidad

Voz 14 38:40 bueno ellos para mí es un orgullo lógicamente no también llamó mucho la atención cuando Pedro me pidió que le presentaran el Club de Nueva Economía porque bueno qué hace un hombre del baloncesto presentando a un político no con ese aspecto ir realmente pues bueno puede llamar la atención pero también es cierto que para mí es un honor y un orgullo poder poder estar en su mismo equipo y que que me haya apoyado como apoyado en este en este caso

Voz 0194 39:05 hablábamos antes a las nueve de las claves de estas elecciones la batalla de Madrid todo el mundo coincide en que la comunidad la ciudad van a ser uno de los principales termómetros sobre quién gana a nivel nacional a haber mucho foco mirando a Madrid qué pasa si usted pierde

Voz 14 39:19 bueno a mí no me preocupa tanto perder en este aspecto me preocupa lo la contra no que yo también decidí dar este paso pensé que era un momento muy importante de la política nacional pero que también lo puede ser la comunitaria con respecto a Europa pero también la autonómica y en la local no creo que es un momento muy muy muy importante me recordaba a cuando yo era jovencito con dieciséis diecisiete dieciocho años la transición no creo que también tenemos que buscar cuál es nuestro camino con nuestros comer nuestro camino con respecto a Europa también una definición de cómo debemos de ser como país creo que es un momento imprescindible pero eso me preocupan hay algunas que sean cosas que sean resuelto el veintiocho de abril pero todavía quedan otras por resolver no me preocupa también cuál es la visión de Madrid con respecto a la importancia que tienen no solamente como capital de España sino la imagen que tiene en el resto de Europa y queremos seguir siendo una ciudad abierta una ciudad tolerante una ciudad que lucha por la libertad de una ciudad que lucha por la igualdad a mí me parece muy importante por eso esto me motiva mucho Stone goteo mucho es cierto que tenemos un peligro no que Madrid afortunadamente el veintiocho de abril hemos sido la fuerza más votada al Partido Socialista pero también la izquierda ha sido con ochocientos mil votos pero es que las dos derechas con la extrema derecha no dos mil eso es algo que me preocupa es gente de nuestra generación nos preocupa esto a mí realmente me motiva luchar por que Madrid siga siendo como queremos que sí

Voz 0194 40:42 yo le pregunta qué pasa si si pierde el PSOE tiene ahora nueve concejales tertulianos Miguel Ángel Aguilar que siempre dice que los políticos deberían ir al notario para antes de las elecciones dijeran lo que se considera un éxito lo que se considera un fracaso no tú eres de esa teoría porque luego todo el mundo ha ganado mejor que vayan al notario que digan que sería un fracaso

Voz 14 41:04 el tema del fracaso del éxito siempre luego al lado de una forma muy especial desde mi punto de vista anterior profesión hay veces que sí que reconocido que deportivamente habíamos consideró o habíamos hecho fracasado por así decirlo no tampoco todo parecía que todo el ex del éxito era maravilloso tampoco ha dicho no a lo mejor esto no es el éxito el éxito seguir trabajando seguir haciendo cosas en este aspecto

Voz 1551 41:26 no bueno yo he venido a ayudar para mí

Voz 14 41:29 es lo que me importa ayudar al partido

Voz 1551 41:32 ayudar a mi ciudad y ojalá

Voz 14 41:34 vamos a tener un resultado mejor como hemos tenido las últimas elecciones es cierto que yo también desde mi posición de ciudadano y muy cercano al PSOE en las que este apoyo de nueve concejales Madrid cómo es posible no que se se haya olvidado lo que ha hecho el PSOE por Madrid porque permisos a coste muy importante también viví unos años extraordinarios en Madrid donde realmente se desarrolló o la ciudad donde se centralizó donde se apostó y se trabajó por el resto de los barrios de Madrid y me gustaría que esa etapa volviera otra vez a lucir

Voz 0283 42:03 sí lo que ha hecho el PSOE por Madrid pero hemos visto los madrileños yo soy de aquí también aunque nacido fuera como el PSOE todos sabemos si esto es una virtud de Madrid hemos visto cómo el PSOE ha ido cambiando de candidato constantemente hasta rayar yo desde mi punto de vista en una frivolidad que que bueno nos ha dejado pasmados no a muchos quiero decir que hemos pasado ya no recuerdo bien si los voy a citar bien pero de Miguel Sebastián antes Trinidad Jiménez Lissavetzky creo que hasta Fernando Morán y seguro que me estoy dejando alguno entonces usted que nos emocionó enormemente con su actuación como seleccionador sin duda ellos y lo escrito sin embargo entra en un en una candidatura ahí en un partido que ha jugado con esa frivolidad desde mi punto de vista ahí extravagancia incluso no entonces qué garantía tenemos de que si le votamos y le votan los oyentes usted va a seguir ahí vamos a tener lealmente en los próximos cuatro años e incluso después

Voz 14 43:06 desde el primer momento en la primera agrupación del Partido Socialista que visite que he visitado todas las de Madrid XXI estricto pero una más que es Entrevías mi compromiso fue siempre el mismo los cuatro años me pongan donde me pongan los madrileños eso eso lo tengo muy claro creo que eso es una cuestión de lealtad de una cuestión también de de representar al partido como vuelvo a decir osea no es solamente una cuestión de candidato yo yo lo que presento siempre es un es un equipo para mí eso es importante no es una cuestión de un liderazgo único es una cuestión de concitar todos los liderazgos posibles que hay hemos hecho equipos ternero con conocimiento con experiencia en la vida municipal pero también con incorporaciones que son muy necesarias para mal

Voz 3 43:46 imposibles de Hacienda de administración de servicios sociales

Voz 14 43:49 de igualdad de Medio Ambiente creo que tenemos preparado un verdadero equipo que puede luchar por Madrid

Voz 0860 43:55 buenas noches candidato las cosas que me parece esa misma fascinante más interesante creo que insuficientemente tratada el papel futuro de las grandes ciudades en la configuración territorial del Estado que hasta ahora yo creo que han sido marginada en detrimento a favor de las comunidades autónoma que opina usted dentro de ese discurso de la propuesta de co capitalidad del Estado

Voz 14 44:21 bueno no tengo tengo tengo una respuesta directamente ese tema no lo que sí pienso es la necesidad que tiene Madrid Madrid no solamente de la capital de España este caso es la capital de la comunidad autónoma es la ciudad más poblada de Madrid perdón de España y además y además tiene una un un área metropolitana muy importante yo lo que pienso es que necesita una coordinación muy especial a mi me gustaría que existiera esa coordinación que hubiera

Voz 0055 44:43 pues bueno una

Voz 14 44:44 forma de actuar sobre las necesidades de Madrid pero también siendo conscientes no que también Madrid tiene una influencia tremenda en su suelen metropolitana en la Comunidad y por supuesto también tiene que haber una coordinación perfecta con el Gobierno del Estado donde también lógicamente tiene que muchas cosas que decir Madrid es una ciudad muy complejas una ciudad muy grande difícil de solucionar algunas veces los rompecabezas Si muy necesario que se actúe con perfecta coordinación sobre Madrid

Voz 1551 45:09 hablando de propuestas estrella en algún momento se ha mencionado el asunto de los Juegos Olímpicos y a quién saldría decir eso de capos Ci

Voz 0194 45:22 pero preguntando cómo lleva el inglés le estás preguntando directamente

Voz 14 45:26 bueno tendré que lleva Carmen tendré que recuperarlo pero sí es cierto que llegue a tener un buen nivel de inglés porque mis vecinos eran americanos soy del barrio de Canillejas vecinos eran eran americanos y algunos dicen que no hablo inglés que hablo americano no pero

Voz 5 45:41 con eso con eso

Voz 0194 45:43 sobre sobre los pactos que al final con todos los candidatos a los que estamos entrevistando y antes que hacíamos un repaso de cuáles son las claves nacionales en todas las comunidades Bernard destacaba una cosa dice una cosa está clara que va tiene que haber negociación y pacto en prácticamente todos los lados usted ha dado por hecho que no sólo pactara con Carmena sino que si dan los números estaría dispuesto a entrar en el gobierno de la ciudad yo le pregunto a cambio de qué