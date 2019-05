Hora 25 (23/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1450 00:00 dando la talla en los momentos importantes no es decir si tienes que defender la unidad de España no se trata de estar todo el día reiterando lo que ya lo sabemos sinceramente el Partido Popular es el que sigue teniendo una posición más moderado más solvente el que más confianza genera el que tiene las ideas más claras y menos despista a la gente el Partido Popular en el Mariano Rajoy por cierto está de gira Pedro sabemos conocida no dudaba que anoche coincidió con Susana Díaz

Voz 0860 00:30 Pedro Sánchez Mariano Rajoy esta noche hacía campaña en Cataluña

Voz 0194 00:34 pues vamos para Barcelona Inma Carretero buenas noches hola buenas noches el presidente en funciones compara la derecha con los independentistas porque cree que todos tienen la intención de fracturar así que refuerza el discurso que le llevó a ganar las últimas elecciones

Voz 0806 00:47 si entonces fue el veto a los Presupuestos del Estado y ahora el veto a Miquel Iceta al frente del Senado un hombre de diálogo ha dicho el líder socialista que hoy ha atizado por igual al independentismo y a las tres siglas de la derecha de las que siempre habla

Voz 1 01:01 Isabel porque vetaron siempre el Partido Socialista porque representamos lo que ellos no quieren para Cataluña representamos una Catalunya que quiera a España yo una España que quiera a Cataluña una sociedad inclusiva integradora no segrega que no divide Acciona eso es lo que los separa a los otros de ellos todos queremos a España a diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros consideramos que éste es un hogar en el que cabemos todos y todas

Voz 0806 01:31 ha sido el mensaje central de Pedro Sánchez en este único mitin del presidente en Cataluña para su regreso ha elegido un lugar que encierra mucho simbolismo para él porque se ha celebrado aquí en el barrio de San Andreu en una antigua fábrica textil que abarrotó en las primarias cuando el PSC se volcó con él ya regresaba estatal en un momento en el que los socialistas catalanes han ganado mucho peso en el conjunto del PSOE por cierto que estaba previsto que viniera al mitin presidenta del Congreso pero al final no ha llegado porque tenía tarea de Madrid quienes no han faltado han sido los candidatos europeos Borrell Timerman y ambos han situado a Pedro Sánchez como referencia de los socialistas en el continente negro

Voz 1229 02:09 muchas gracias por el impulso que la astado socialismo France

Voz 2 02:17 son dos de la referencia del socialismo europeo quiero que esta nueva página de la historia de esa Europa que queremos liderar sea como la que habéis empezando a escribir en España yo con Juan Margallo también llegó hoy viva España

Voz 0806 02:37 aplausos en Barcelona el Viva España de Timerman se en un mitin de todas formas Ángels un poco frío sentarnos allá en los actos la fatiga electoral y eso que no ha dejado de sonar la rumba que le han compuesto aquí a Collboni para para esta campaña a la alcaldía

Voz 0194 02:50 gracias Inma gracias esta mañana Unidas Podemos celebraba esta noche al cierre de la campaña europea porque aunque la campaña acabe mañana como tal hoy reunía a sus aliados en Europa Mariela Rubio buenas noches buenas noches iba a ser un acto centrado en Europa pero Iglesias lo ha llevado al terreno de Madrid no señal de de lo que se juega también en lo interno

Voz 1450 03:07 eso es el acto de hoy llevaba por título Una Europa de derechos ya había sido concebido como el gran acto final de la campaña europea de hecho han intervenido representantes de Francis sumisa o del Bloco portugués pero Iglesias que sabe que el futuro del liderazgo del espacio del cambio se juega en Madrid en la batalla con Íñigo Errejón no ha pronunciado siquiera el nombre de su número uno para Bruselas María Eugenia Rodríguez Palop Easy en repetidas ocasiones el de la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid en ella ha centrado su discurso anís a Serra a quién Alabama decía su valentía al apostar por prohibir las donaciones de Amancio Ortega

Voz 3 03:37 Calixto de verdad Amancio Ortega si es que es una vergüenza que haya empresarios los utiliza mecanismos aunque sean legales de ilusión fiscal que realidad y les pues pretenden hacerse propaganda donando una parte que deben crecer ahorra con genérica a la fiscal para lavarse la cara hay que tener mucha para hacer Weisz

Voz 1450 03:58 también en su discurso ataques sin mencionarla Manuela Carmena al referirse a esos sectores progresistas que se han dejado seducir por operaciones especulativas de suelo en referencia a la llamada Operación Chamartín defendida por la alcaldesa de la puerta que consigan los morados en estas elecciones depende la capacidad de Iglesias de negociar su entrada en el Ejecutivo de Sánchez y el líder de Unidas Podemos reivindicaba sin la necesidad de un gobierno de coalición

Voz 3 04:21 hace falta intervenir en el mercado de la vivienda Pelegrí que los ayuntamientos puedan declarar zonas el mercado tensionado esto va a implicar sentarse en la mesa poner cara de gobierno no cara de amigo a fotos buitres como la ropa o la piensa y que podemos hacer

Voz 1450 04:41 esta mañana Iglesias cierra la campaña con un mitin en La Laguna en Tenerife donde la formación según las encuestas podría mejorar resultan Sonia gracias Mariela hasta luego

Voz 0194 04:50 con la campaña de las municipales nos llegan algunas historias difíciles de creer como la que nos está contando y Nicolás Castellano Nico buenas noches qué tal buenas noches es la historia de un voluntario de Cruz Roja que después de ocho años atendiendo a las personas que llegaban en patera ha pasado a encabezar la lista de Vox

Voz 1620 05:08 sí un viraje muy difícil de justificar que empieza con el típico pero

Voz 4 05:13 si te gusta la inmigración es correcta que tengo mi casa pero

Voz 1620 05:18 on pero asociada a la inmigración no suele llevar sumado nada bueno Ángels así que Miguel Ángel López como así se llama pasó por el Ejército del Aire al volver a Motril estuvo ocho años

Voz 0860 05:28 Cruz Roja ayudando los inmigrantes recién llegados

Voz 1620 05:30 al puerto de hecho podemos ver en Cadena Ser punto con su foto de entonces cuando un bebé africano en los brazos y la actual en el cartel a la alcaldía de Combo

Voz 4 05:39 el punto de vista que quiero llevar al bloqueo desde el punto de vista de fuera el tema yo creo que es bastante sencillo no realmente habría que pararse a pensar qué cantidad de inmigrantes realmente con mimo soportar cuando no hice voy a poner un muro más esfuerzo saber quiénes Auction sin bien tienen algún tipo de enfermedad como se ha podido comprobar el comprobar que hay algunas personas son personas que vivan con antecedentes penales

Voz 1620 06:10 en declaraciones a la SER presume de que en su lista también Bao marinero de la patrullera de Salvamento Marítimo que rescata a las pateras dice que con esto se demuestra que Vox hiel no son xenófobos

Voz 4 06:21 que ahí me lo más y les muestra que tema es que el partido no promueve Devine de por ejemplo me gasto que te ha pasado en la llevando el tema del eran sabemos que lo volvería totalmente pero si no no Juan LOCE tripulante de la Salvamar Hamal que con todos los hidrantes no

Voz 1620 06:45 una reacción un aumento de la xenofobia que ha causado sorpresa y frustración en un municipio Ángels donde hay un activismo social de más de dos décadas sensibilizando sobre inmigración Antonio Franco de la ONG emergencia frontera sur y Luis Carlos Nieto que juez y organizador de la jornada más antigua de España en esta materia

Voz 5 07:02 a mí a mí personalmente sí me sorprende mucha gente que piensa que en ningún momento puedan ser votantes debo son votantes de Vox que es de avalar

Voz 6 07:13 cuando estas tesis sino el problema es que ese disco

Voz 1229 07:15 cursos está expandiendo

Voz 6 07:17 a todos los partidos políticos yo creo que eso es lo

Voz 1229 07:20 lo más grave son dos caras de Motril frente a la ola xenófoba capaz de captar aunque parezca increíble Ángels hasta quién durante tantos años miró a los ojos de la desesperación de los que se acaban de bajar de una patera gracias hasta luego

Voz 0194 07:34 la crónica de campaña me voy a parar Aroca en la visita que ha hecho Albert Rivera la localidad donde nació Josu Ternera localidad que en las últimas elecciones seleccionan los obtuvo treinta y siete votos y que ni siquiera lleva candidato para estas municipales pero él ha querido ir allí a hacer campaña

Voz 0860 07:50 bueno yo creo que es quien mejor lo ha respondido ha sido el propio Mariano Rajoy no creo que cuando ha hecho subir intervención creo que nos estamos refiriendo directamente a verlo por lo menos me lo ha aparecido creo que una respuesta bastante coherente no es decir bueno mire usted no hace falta ser gesticular provocar hace la laca bueno yo creo que efectivamente está mejor hablando del PP Don Mariano Rajoy que no el señor Aznar que tanta crispación a por todas la campaña y tan mal le fue no cierre las respuestas ahí pero independientemente de que la respuesta mejor en mi opinión haya sido de Mariano Rajoy ogro es que señora este Rivera está pitó sólo se sólo dice Mis hijos no sé si no creo que sea una palabra mala no exista muy nervioso está muy crispada otra muy exaltado no creo que que haya ido allí para en vez de sacar XXXVII voto como sacó la última lesiones treinta y ocho yo no me salvo que hayan aumentado se ha tenido que traerlos los seguidores del ha querido veo va va va allí porque está en clarísima competencia con la radicalidad del extremismo de la extrema derecha española con quién compite con ese discurso de lujo todo el PP no que está tendiendo la moderación y a la a la reflexión con con quién con quién más compite yo creo que está compitiendo abiertamente como se vio también la sesión constitutiva del Congreso con la extrema derecha que por cierto sube fue la que le dio la ovación más grande al señor Rivera en en el en el peor

Voz 0283 09:21 eso yo creo que sobre todo se equivoca porque bueno todos sabemos porque hace lo que está haciendo y para que lo hace y bueno como ha dicho alguno por ahí tiene todo su derecho a cero pero sobre todo se está equivocando yo creo que hay que recordar Maroto creo que que no logró su escaño en Vitoria precisamente por un tono parecido porque llamó no sé si era escoria o no así a a dentro de a ya es exactamente pero ni siquiera así lo han lo han conseguido bien no quiero decir que la descalificación estamos en un momento en que yo creo que el mensaje de las urnas en el veintiocho de abril fue un diálogo diálogo tono constructivo y fin de la espacio en yo creo que se premió ese intento de fin de la crispación estos gestos van en el camino contrario en el de recuperar la la crispación que creíamos que que bueno habíamos empezado otra etapa distinta y que sobre todo eso se equivocan si lo hacen como estrategia se están equivocando porque parece que podemos entrar en una nueva etapa Miguel Ángel

Voz 1551 10:28 estuvimos antes conforme lo cual desdice de de la droga

Voz 0194 10:32 que deberíamos para siempre hay que tener ya la habéis tenido en la primera

Voz 1551 10:36 la lenta pero lo contrario no era bueno que si eso contraste esto pero iba a decir que

Voz 7 10:45 ah y suscribo todo lo que

Voz 1551 10:47 ya ha dicho de Rivera y sus errores me parece que está apuntando donde no dedique por ahí no hay nada que rascar y me sorprende que aquí el Pablo Iglesias que esto ahora ya no se llama Pablo Manuel las cuando les quitaron a votar una y otra vez ya no le llamaron Pablo no le llamaron para

Voz 0194 11:09 aquí el único que leía más Pablo Manuel eres tú Miguel Ángel Bloc

Voz 1551 11:12 al pie del Congreso de los Diputados lo único que le

Voz 0194 11:14 además Pablo Manuel eres tú bueno pues ahora no

Voz 1551 11:17 Juan Pablo solamente entonces me me sorprende es que Papión Manuel el nombre malo de ministros las causas las claras las causas que ha elegido osea elegir como fin el lugar hay que acudir al señor este de Inditex

Voz 0194 11:34 Amancio Ortega realmente no

Voz 1551 11:37 seguro este otra cosa mejor más más idónea más y más atractiva no lo no lo acabo de ver porque mira que en el mundo este de la empresa de las finanzas de la tal hay hay realmente disparates pero fin para una cosa que es español ha salido bien bastante bastante bien parece que no se le conocen grandes contraindicaciones no ya existe pero oiga

Voz 8 12:05 por eso me ante impuestos que se abra una investigación que impida que no no hay ninguna no hay ninguna investigación abierta para investigar y me parece apasionante

Voz 1229 12:16 de ahí que debe no se les favorezca el qué

Voz 0860 12:21 la gente para esos impuesto y creando seguro operaciones de ingeniería de elusión fiscal y evasión fiscal

Voz 0194 12:27 pero no es el caso de Ortega porque no tengo una investigación

Voz 0860 12:30 a ver yo estoy no sé lo que me parece bueno pero él que respondo ante sus electores yo lo estoy diciendo que yo aplaudo iré todo discurso que concita en que paguen más los que más dinero ganan y además que no se puedan producir elusión fiscal ni evasión Sindical

Voz 1229 12:47 Touré yo cómo no vamos a estar de acuerdo con bueno pero alemanes y que luego no se practica por eso digo que todos tenemos que estar ahí que eso fuerte asociar las de

Voz 0194 12:59 a otro otro de los claro con el debate de si se pagan uno se pagan suficientes a esta eso sí

Voz 8 13:05 miénteme dota de Teresa ministro lo dijo la ministra

Voz 0860 13:10 Montero digo no es incompatible una cosa con la otra alguien puede dinero pero al mismo tiempo

Voz 8 13:17 el debate es interesantísimo la sanidad pública le exigen también el profeta la

Voz 0194 13:26 dejadme tiempo exacto que me tengo que ir al Reino Unido anoche nuestra corresponsal Begoña Arce ya nos contaba la historia de motines y complots contra Theresa May en su propio partido desde el momento en que abrió la puerta a otro referéndum sobre el Brexit Begoña buenas noches

Voz 0273 13:40 buenas noches las horas de mi parecen contadas

Voz 0194 13:42 mientras los británicos precisamente votan hoy en la Ser

Voz 0283 13:45 europeas

Voz 0273 13:47 si los colegios electorales acaban de cerrar la celebración de esas selecciones ha hecho que la jornada de hoy desde el punto de vista de la fiebre política haya sido algo más tranquila aunque la tensión está ahí un tiempo muy tenso que estamos todos esperando realmente para la decisiva reunión de mañana entre la dirección del Comite mil novecientos veintidós de diputados conservadores Theresa May que van a hablar como dicen aquí de su futuro utilizando una fórmula muy inglesa muy elegante en realidad el comité elevó a pedir que acepte un calendario para su partida posiblemente el diez de junio sea la fecha en que comenzaría el proceso de elección de un nuevo líder del Partido Conservador y por tanto su destitución un proceso que puede durar entre seis ocho semanas y durante ese tiempo May permanecería en el cargo como primer ministro en funciones nada está confirmado veremos mañana lo que pasa lo que sí confirmó hoy es que ese famoso proyecto de retirada cuyo texto se iba a presentar oficialmente este viernes se ha retrasado su publicación hasta principios de junio es es el texto en el origen de la crisis por introducir la posibilidad un segundo referéndum dos ministros que hoy ha recibido May por separado el interior y el de Exteriores le habrían pedido que retire esta ley o que la modifique al menos May podría estar a estas alturas aún introduciendo nuevos cambios Easy de una jornada electoral aquí con mucha reclamaciones por cierto de europeo residentes a los que no se les ha permitido votar por error al parecer administrativo de algunas autoridades locales claramente era aún personal que no iba a votar precisa

Voz 0194 15:22 la Brexit gracias buenas sala

Voz 1715 15:25 sólo se votaba en el Reino Unido se ha votado en Holanda han cerrado los colegios hasta el domingo en los ese plan resultados pero hay sondeos y los sondeos dicen que de manera inesperada habría ganado el partido socialdemócrata el partido de France Timerman Xaquín antes escuchábamos y que de manera no prevista el partido del actual primer ministro habría quedado segundo qué ha pasado con la ultraderecha bueno pues uno de los partidos de ultraderecha ha perdido tres de los escaños que tenía que ha ganado otro de los partido en la ultraderecha que no tenía eurodiputados y que ahora pasa a tener tres ávido por tanto un mero trasvase de votos ha quedado patadas

Voz 9 15:58 hora veinticinco

Voz 0882 16:01 en Hora veinticinco apostamos por un modelo de consumo sostenible y lo hacemos responsablemente pero cada segundo que pasa a los españoles tiran XXXVIII kilos de comida a la basura en total son mil doscientos treinta

Voz 0860 16:16 millones de kilos al año según el último informe

Voz 0882 16:18 parado por el Gobierno por categorías las frutas las hortalizas son los alimentos que más se desperdician en los hogares de nuestro país seguidos del pan y los platos precocinados estos son los consejos de la OCU para no tirar comida

Voz 1322 16:33 no compres más de lo que vas a consumir realice una planificación de menús semanal elabora una lista para no llenar demás el carrito de la compra hijo a las ofertas dos por uno con fechas de caducidad próximas al hacer la compra pide los recortes de carne o pescado cuando los limpien servirán para realizar caldos salsas

Voz 0882 16:52 según los datos oficiales de la Comisión Europea el cuarenta por ciento de los desperdicios de alimentos se generan en los hogares el treinta por ciento las empresas de alimentación el quince por ciento restante en los bares restaurantes en una encuesta reciente casi la mitad de los españoles aseguraba que tiraba alimentos cada día al cubo de la basura porque habían superado la fecha de consumo preferente pero otro quince por ciento reconocía a la vez que desechan comida porque simplemente no saben cómo aprovechar las obras

Voz 1880 17:22 desde el Corte Inglés conscientes de que el desperdicio alimentario es un problema que exige soluciones urgentes Se han cedido durante el año pasado un total de quinientos ochenta y cuatro mil kilos de alimentos procedentes de setenta de sus centros de España y Portugal además se trabaja en la donación a bancos de alimentos y otras entidades benéficas para concienciar a la población proponen recomendaciones como llevar una lista con todo lo que hay que comprar para no adquirir productos innecesarios congelar los alimentos en pequeñas raciones o elaborar el menú de cada día de la semana con antelación

Voz 0882 17:53 responsablemente un espacio en colaboración con El Corte Inglés

Voz 1229 18:01 cadena SER Hora veinticinco

Voz 9 18:08 Ángels Barceló unos vientos que nos queda

Voz 0194 18:11 yo quiero detenerme en una noticia cuyos efectos van creciendo en los últimos días y tiene que ver con la asociación Infancia Libre quizás

Voz 1229 18:17 orden el primer caso fue el uno de abril una madre María Sevilla fue detenida por incumplir una sentencia que otorgaba al padre la custodia de su hijo al que se llevó a una finca de Cuenca y tuvo sin escolarizar medio año policía detuvo luego a dos madres más por casos similares por impedir a los padres a sus hijos o incluso acusa

Voz 0194 18:34 estas detenerlos secuestrada Ana Terradillos buenas noches qué tal buenas noches hay tres casos judicializado pero los casos investigados pueden llegar a la decena que es que es lo que investiga la Policía

Voz 0806 18:44 pues eso más casos sobretodo porque tenemos día tres judicial judicializado ya hay otros cinco que presentan los mismos parámetros de esos tres que ya están siendo investigados en todos existen Ángels denuncias de abusos sexuales fraudulentos un mismo psiquiatra una misma abogada y una vinculación sobre todo directa con la socia acción Infancia Libre en concreto con la presidenta de esta asociación que fue detenida con María Revilla la sede ha podido confirmar además de fuentes cercanas a este caso que durante los últimos siete días la policía ha recibido pues la verdad es que un aluvión de llamadas de momento lo que se sabe es que hay dos casos otros dos que es asemejan a estos ocho detectados con lo cual estaríamos hablando ya de una decena vamos a ver lo que pasa porque son casos que están en la investigación pero podríamos alcanzar los diez casos relacionados con esta investigación

Voz 0194 19:30 en el informe policial no está acabado todavía pero de qué se les puede acusar

Voz 0806 19:34 bueno se podría imputar a esta asociación delito de organización criminal porque las tres detenidas siguieron dije la policía la misma dinámica a la hora de presentar sus denuncias de prestar declaración judicial aconsejada por estas tres personas sabes que esté delitos se les puede imputar Simply cuando se demuestre por ejemplo que existe un reparto de funciones entre la Asociación los médicos y los abogados vamos a ver también esto pero de momento la Policía dice que puede ser un delito que puede ser fácilmente digamos imputable a esta gente por cierto Ángels que han cerrado la web de la asociación en las últimas horas aparece un aviso legal donde se ve que está cerrado lo lleva el marido de la presidenta de esta asociación dice la policía hemos preguntado hace nada media hora que lo que está haciendo estas asociaciones borrar pistas para evitar esta acusación de organización criminal

Voz 0194 20:19 podemos tener novedades en las próximas horas

Voz 0806 20:22 seguro yo creo que sí porque bueno es un caso que está llevando ahora mismo la la unidad de la Policía adscrita a los Juzgados de Plaza Castilla y sobre todo yo creo que eso se fundamenta lo que me preguntas en el aluvión de llamadas que está habiendo en los últimos siete días me han contado que han llamado diez personas ilesas diez dos casos parecen verosímiles a esos ocho que ya están siendo investigados tres de ellos acuérdate judicial y dados pues vamos a seguir muy pendientes

Voz 0194 20:44 Ana muchísimas gracias hasta luego buenas noches averno de frases frases e imágenes quizá

Voz 1071 20:51 la hayan visto ya desde luego es impactante más de doscientos alpinistas han hecho cima en el Everest rompiendo el récord de ascensos en una misma jornada pero ha creado también un atasco que ha provocado una cola de varias horas en un estrecho paso de la ladera hasta

Voz 0194 21:04 hemos hablando de has visto la fotografía me has visto nubes es espectacular que ejerce

Voz 1071 21:09 PP ha publicado esta foto del atasco la trombosis en lo alto que dio al presidente de la mesa sí que es verdad el caso es que dos de los turistas que iban a subir al Mont atribuyen los expertos estas dos muertes al retraso

Voz 1229 21:21 eso por la afluencia masiva de compañeros según

Voz 1071 21:24 uno de los organizadores de la exposición mira cómo lo cuenta por ejemplo porque es noticia que está dando la vuelta al mundo en la imagen también la NBC

Voz 11 21:35 lo iba a decir que suben el jovencitos pero sube gente ya muy mayor si yo tengo un amigo que está por encima de los ochenta que todos los sí sí sí que lo hace porque tiene una afición enorme prepara durante dos o tres meses y sigue subiendo árabe ha cumplido ya el ochenta y uno

Voz 0194 21:54 cuéntale cuéntale bueno habrá visto la fotografía igual a lo mejor incluso uno de los de los de la sobre el conflicto por juega Wade frases pero lo ves aquí bajo lo lo ves arriba porque yo no me a Miguel Ángel subiendo al Everest

Voz 1229 22:10 día

Voz 0194 22:13 de verdad está contando que tiene un entrenador personal cualquier día no sorprende subiendo al Everest

Voz 1229 22:21 pero el

Voz 1071 22:25 pero el conflicto por decíamos frases de la ministra Calviño que marca la posición española asegurarse dice de que las empresas cumplen con las garantías pero que puedan trabajar con normalidad

Voz 12 22:35 pero me parece que lo más importante es que trabajemos en el ámbito europeo para establecer unos mecanismos de certificación que nos permitan seguir contando con empresas de vanguardia y con las tecnologías más avanzadas y más eficientes para este proceso de transformación

Voz 1071 22:50 seguir contando con las empresas pero a la vez incide lo de mecanismos de certificación decía la jueza de Vigilancia Penitenciaria anulado el tercer grado que la Generalitat concedió a Oriol Pujol Ferrusola hijo de Jordi Pujol tendrá que ingresar de nuevo portando la prisión donde iba sólo a dormir entre semana desde hace dos meses en concreto desde el día veintinueve de marzo cuando salió de la cárcel sin pronunciar frases

Voz 1229 23:15 quedaron las preguntas en el aire

Voz 1071 23:17 la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar niega que sea culpable después de que anoche escapara de la pena de muerte aunque le condenaron a cadena perpetua en Estados Unidos frases del padre de Ibar que estaba esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy

Voz 13 23:29 es muy duro pero tanto active la peor va a estar mucho mejor de lo que estaban porque eso de estar por dos de tres por tres todos los días todos los años los en y cómo se puede vivir

Voz 1071 23:41 Ivonne esta historia casi cuatrocientos alumnos de un colegio concertado de Madrid se llama Santa María de la Hispanidad han pedido a la dirección que cambia el uniforme para que las chicas puedan llevar pantalón en lugar de falda

Voz 14 23:51 que la falo sube no te puede sentar sin preocuparte porque eso te levante algunas chicas no les gusta porque tienen complejo físico no pues correr justo como todos hemos hecho

Voz 1229 23:59 Pepe que no hay llegar de Álvaro pues no parece a Ramoneda

Voz 15 24:05 el dietario

Voz 16 24:07 a ocupen ustedes de suspender a los diputados presos el Tribunal Supremo lanzó un saque envenenado la Mesa del Congreso Ana Pastor se encogió de hombros dejando para su sucesora en Michel Batet la continuación de la jugada la nueva presidenta ha devuelto la pelota mitad la pista contraria y el Supremo respondido raudo con una dejada facilona Batet ha pedido tiempo mandando la pelota los juristas la Cámara aunque el desenlace previsible todos buscan alguien a quién cargarle mucho vuelo puede que este ejercicio de responsabilidad entre dos poderes del Estado distraiga al personal pero no es nada edificantes pocas cosas son más peligrosas en democracia que la transferencia de responsabilidades entre poderes cuando la política se judicializado la justicia se politice es que algo falla en estas estamos sin muchos visos de que esto cambie primer día de legislatura el PP y amenaza la presidenta Batet conllevado los tribunales tiene la derecha otra política que la judicialización de la vida pública el independentismo se ha hecho sentir en la apertura legislatura y la derecha ponen el grito en el cielo es Farid Sicko escandalizarse por ello quién está en la cárcel tiene pocas oportunidades para hacerse visible y mientras dure el proceso judicial la dimensión testimonial y solidaria estará viva cosa distinta es un núcleo cada vez más reducido en torno a Puigdemont que pretende que se pueda dinamitar un Estado a pellizcos lo cual sólo es creíble desde el desconocimiento de que es un estado o de quién sea Europa pero esto no quita que el lunes la independentismo seguirá ahí como una fuerza política central en Cataluña es tan absurdo que unos piensen que se puede encargado de Estado como que otros crean que pueden derrotar al independentismo por lo penal en lo excepcional sino de las instituciones democracia en peligro así lo explica el filósofo italiano Roberto Expósito en un artículo reciente si los estados nación están regidos por el derecho público al mercado mundial sólo conoce el derecho privado desde este punto de vista globalización localizaciones necesariamente antidemocrática externa al principio de soberanía popular

Voz 10 26:12 vamos ya a Miguel Ángel Aguilar Berna González

Voz 0194 26:14 por Javier Aroca buenas noches y buena semana

Voz 1229 26:17 la semana que viene Sastre nosotros hasta mañana que sea viernes mañana es que se acaba la campaña si se acaba la campaña quedar un vacío bastante tiempo esperemos cercano a otros seguro

Voz 9 26:42 hora veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

Voz 17 26:58 la Cadena SER presentan el placer de escuchar Emma but how

Voz 1280 27:04 la Bella inteligente y rica con una familia acomodada y un buen carácter parecía reunir en su persona en los mejores dones de la existencia y había vivido cerca de veintiún años sin que casi la afligida era y no Haase era la menor de las dos hijas de un padre muy cariñoso e indulgente y como consecuencia de la boda de su hermana desde muy joven había tenido que hacer de ama de casa hacía ya demasiado tiempo que su madre había muerto para que ella conserva así algo más que un confuso recuerdo de sus caricias y había ocupado su lugar

Voz 18 27:39 de institutriz mujer de gran corazón

Voz 1280 27:41 que se había hecho querer casi como una más

Voz 19 27:44 sí señorita T

Voz 1280 27:46 los había estado dieciséis años con la familia del señor Bush House más como amiga que como institutriz email encariñara con las dos hijas pero sobretodo con la intimidad que había entre ellas eran más de hermanas que de otra cosa

Voz 18 28:00 los cierto era iraquí los Vega esos peligros de la situación de Henan

Voz 1280 28:04 una parte que en todo podía hacer su voluntad de otra que era propensa a tener una idea demasiado buena de sí misma Éstas eran las desventajas que amenazaba mezclarse con sus muchas cualidades sin embargo por el momento el peligro era tan imperceptible que en modo alguno podían considerarse como inconvenientes suyos llegó la contrariedad una pequeña contrariedad sin que ello en la turbadora en absoluto de un modo demasiado visible

Voz 1229 28:32 señorita Taylor se casó Emma Jane Austen mil ochocientos quince Cadena Ser el placer de escuchar Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia José Antonio Pérez Esther somera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch varios Urrea Emilio Ontiveros

Voz 1280 28:58 el mundo nos explica

Voz 1229 29:00 cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo

Voz 20 29:10 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega

Voz 1229 29:15 Jorge Ponce

Voz 20 29:17 Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado

Voz 21 29:21 en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este viernes a las ocho de la tarde

Voz 1229 29:34 desde estos micrófonos

Voz 14 29:36 Las Noches de Ortega sirio tiene el colegio los que ser un hombre de Belgrado teléfono Juan Carlos Ortega

Voz 1229 29:44 cada día un nuevo programa de humor en nuestra cadena SER