Hora 25 (24/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0122 00:00 primero debe ser la última hora así que vamos a Francia

Voz 0194 00:02 la de novedad desde la explosión registrada esta tarde

Voz 0122 00:05 en una calle céntrica de Lyon que ha dejado varios heridos Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 00:09 la policía busca a un hombre de unos treinta y cinco años que se habría acercado en bicicleta hasta la céntrica calle Víctor Hugo en Lyon donde habría depositado un paquete bomba delante de una panadería que estalló poco después han resultado al menos una decena de heridos leves entre ellos una niña el presidente Makoun quedaba en esos momentos una entrevista se ha referido a la explosión con un ataque asustando tanto por lo que sabemos no hay víctimas mortales pero sí heridos la Fiscalía de París ha abierto una investigación por intento de asesinato en acto terrorista el artefacto explosivo era de carácter artesanal construido con clavos y Torres

Voz 0122 00:45 Carmen son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:48 eh

Voz 4 00:59 cadena SER Hora veinticinco

Voz 5 01:07 Ángels Barceló buena buenas tardes

Voz 0194 01:10 pues los cuatro diputados independentistas presos siguen siendo diputados pero ya no tienen derechos ni obligaciones la Mesa del Congreso les ha suspendido atendiendo al criterio de los letrados de la Cámara Meritxell Batet

Voz 6 01:21 han buscado en todo momento en primer lugar salvaguardar el poder legislativo y las instituciones democráticas del Estado respetar y cumplir los principios constitucionales de exclusividad del Poder Judicial de colaboración leal entre los poderes del Estado y tomar las decisiones conforme a derecho con la máxima seguridad jurídica puesto que en ningún caso una decisión de estas características debe tener carácter político o discrecionales

Voz 0194 01:47 la decisión se ha tomado con el apoyo de PSOE PP y Ciudadanos y en contra del criterio de Podemos para quién debería ser el Supremo Hinault el Congreso quién acordara la suspensión

Voz 1170 01:56 entendemos por tanto que se han perdido varios días necesariamente porque como ha reconocido el servicio de la Cámara

Voz 1293 02:03 la aplicación es automática no le quedaba otra opción era Batet pero ya no sabemos por qué ha estado intentando retrasar esta situación ha estado haciendo el ridículo

Voz 7 02:15 con la que nosotros hemos manifestado desacuerdo y que entendemos que debía tomar el Tribunal Supremo porque afecta a la posibilidad de que diputados electos por la ciudadanía puedan ejercer con plenitud

Voz 0194 02:27 si los servicios jurídicos del Congreso van a tener que aclarar ahora qué consecuencias tiene esa suspensión sobre las mayorías en el Congreso si modifica uno la mayoría absoluta de la Cámara un dato fundamental para el próximo debate de investidura y esta noche se cierra la campaña de las elecciones europeas municipales y autonómicas

Voz 1296 02:44 hora25 resumir hemos los mensajes de este último

Voz 0194 02:46 día en el que Pablo Iglesias se ha fijado en el proceso que se abrirá a partir del lunes la negociación para formar un gobierno el líder de Unidas Podemos en una entrevista en la agencia

Voz 7 02:55 en este sentido común que el candidato el Partido Socialista está en el Gobierno yo los gobiernos de coalición los candidatos de los partidos que formando sus gobiernos están todo es sentido común digamos con un gobierno plural en el que cada uno esté representado en función de los votos que ha tenido con las personas que cada partido considere más eficaces para eso

Voz 0194 03:18 interesa ha dejado caer entre las presiones in disimuladas del sector más duro de su partido de su Gobierno Pedro Blanco

Voz 1715 03:24 si hoy le ha puesto fecha a su dimisión como líder del Partido Conservador será el siete de junio

Voz 8 03:29 huy si no más asequible sus sí

Voz 1715 03:36 Macy Aído entre sollozos abre así la carrera por su sucesión al frente del partido también al frente del Gobierno el Ejecutivo español teme las consecuencias de este proceso

Voz 0194 03:45 es previsible por tanto perdón un nuevo

Voz 6 03:48 líder conservador duro Un Brexit duro un tiempo duro Cyes Ante estas dificultades ante las que debe reforzarse nuestro compromiso europeo en nuestras instituciones comunes

Voz 1715 04:04 escucharemos el testimonio de un hombre que nos ha contado en la SER los abusos a los que les sometió a un profesor del colegio de los Salesianos en Pamplona a finales de la década de los sesenta del siglo pasado

Voz 1 04:13 me desperté antes de tiempo porque me despertó y me contó que estábamos con con los pantalones bajados Si yo yo yo he estado haciendo malabarismos con

Voz 0194 04:24 cuando tomando tus genitales y a las ocho y media de deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas

Voz 0919 04:29 buenas tardes estamos en la final de la previa de la Copa del Rey de fútbol en el Barça todo el protagonismo ha sido para Leo Messi que ha hablado más del desastre del Liverpool que la final ante el Valencia en el equipo de Marcelino también han comparecido ante los medios el capitán parejo el técnico luego escuchamos a los protagonistas de los dos equipos y en el Giro de Italia protagonismo para el español Mikel Landa de nuevo en la montaña ha sido tercero en la etapa ha atacado al grupo de favoritos ya recortado un minuto y medio a corredores como Robin o Nibali también ha sido noticia el segundo puesto en la etapa de Mike

Voz 0978 05:01 el nieve hoy el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes en nubes abundantes en el mediterráneo con chubascos incluso algunas tormentas descargarán con intensidad especialmente en la región de Murcia riesgo de fuertes rachas de viento aguaceros y también algo de granizo por suerte estas tormentas viajan a mucha velocidad y cuando llegue la noche ya habrán desaparecido solo quedarán algunas nevadas en la vertiente norte de los Pirineos a partir de unos dos mil metros de altura en fin de semana va a ser soleado la mayor parte de horas con temperaturas más bajas durante las noches llegar a hacer frío en el interior de la mitad norte también en pueblos de montaña durante las tardes al sol ambiente agradable en Extremadura Castilla La Mancha en el Valle del Guadalquivir un poco de calor con máximas de más de treinta grados mañana por la tarde todavía algunas tormentas en el Mediterráneo limpias

Voz 1296 05:46 ahora veinticinco Pedro vamos ya con todo a la vuelta

Voz 1715 05:49 de publicidad buscamos las novedades que nos ha dejado este día sobre el futuro de los cuatro diputados independentistas presos

Voz 3 06:03 disculpe conocen tan Gemma tiene una marisquería están buscando Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblen esquina eso lo encuentran que bien

Voz 9 06:15 la Alan vive un verano con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google bate un Google Home Mini de regalo al

Voz 3 06:22 reservar hablo por sólo sesenta euros pagas diez meses se encuentra un precio mejor toro igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida al club inglés y sujeta a su aprobación

Voz 10 06:34 esta semana en dos muchos libros el dolor

Voz 11 06:36 es capaz tras vidas

Voz 0273 06:39 a mí lo que me hace es

Voz 3 06:41 dir más con otros visita la ex ministra de Cultura Ángeles González Sinde en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias

Voz 12 06:50 los muchos libros Macarena Berlín Cadena SER

Voz 13 06:54 hola a planta ya verás cómo te encanta mi nueva casa sobre armas de Securitas Direct desconectado

Voz 14 07:00 pero si también te has puesto alarma es que cuesta mucho menos de lo que pensaba escuché en la radio que podías calcularlo

Voz 15 07:06 online en su web por lo que cuesta no veas la trama

Voz 16 07:08 cálida queda en Securitas Direct protegemos

Voz 12 07:11 lo que más importa llamar al novecientos ciento trece ciento trece o calculan una INEN Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 10 07:19 la peine ser

Voz 4 07:22 hora veinticinco

Voz 5 07:25 Pedro Blanco los diputados

Voz 1715 07:28 dependiente estas ya están suspendidos no porque lo diga el reglamento del Congreso sino porque le obliga la ley de Enjuiciamiento Criminal IS es el argumento que han dado los letrados de la Cámara argumento que le ha servido al PSOE al PP y a ciudadanos que no ha terminado de convencer a Unidas Podemos que finalmente se ha opuesto a la suspensión José María Patiño buenas tardes

Voz 3 07:49 buenas tardes Pedro el informe de los letrados

Voz 1108 07:51 nos ha servido a unos y a otros para justificar sus posiciones en su defensa Meritxell Batet ha aprovechado que los servicios de la Cámara han concluido que no se puede aplicar el reglamento del Congreso para justificarla con Sulca

Voz 0273 08:03 las propias dudas de los servicios de la Cámara también manifestadas en la reunión de la Mesa de ayer el propio contenido del informe que hoy hemos conocido ponen de manifiesto la necesidad de su solicitud

Voz 1108 08:17 la vicepresidenta Ana Pastor también se ha cargado de razones porque la suspensión es automática como dijo ayer el PP en la mesa

Voz 1170 08:24 entendemos por tanto que se han perdido varios días innecesariamente porque como ha reconocido el servicio de la Cámara

Voz 3 08:31 aplicación es automática para su secretario general

Voz 1108 08:33 era el Teodoro García Egea ha sido el PP con su presión quién ha conseguido la suspensión un mérito que le disputa Ciudadanos su secretario general José Manuel Villegas cree que Batet ha hecho el ridículo y empieza mal

Voz 1293 08:45 qué nos queda claro es que al final Batet ha empezado muy mal su mandato

Voz 1108 08:49 decisión como decías no satisface tampoco a Unidas Podemos que ha votado en contra Irene Montero

Voz 7 08:54 con la que nosotros hemos manifestado desacuerdo y que entendemos que debía tomar el Tribunal Supremo porque afecta a la posibilidad de que diputados electos por la ciudadanía puedan ejercer con plenitud

Voz 1108 09:07 vox que no está en la mesa pero también buscar su foto cree que se ha quedado corta y pide la invalidez de la condición de diputados

Voz 1715 09:13 ahora vendrá la segunda parte porque el Congreso tiene que aclarar qué consecuencias tienen la suspensión de estos cuatro diputados mientras ellos no renuncien a sus actas y hagan cola la lista dicho de otra manera si se mantienen como diputado suspendidos cambiará o no cambiará la composición de la Cámara se modificará o no se modificará la mayoría absoluta porque no es una consecuencia menor Patiño a las puertas de que Pedro Sánchez se someta a debatir investido

Voz 0919 09:39 hola

Voz 1108 09:40 la nueva aplicación del artículo veintiuno del reglamento ha llevado a los letrados en su informe aconsejar a la mesa que evalúe el alcance de la suspensión para los propios afectados pero también para el funcionamiento el propio Congreso ya que influye por ejemplo en la proporcionalidad de la composición en determinados órganos y sobre todo en la fijación de una nueva mayoría absoluta la es de ciento setenta y seis y los diputados de Jones guardan el acta bajaría a ciento setenta y cuatro es decir Pedro Sánchez no sólo no dependería de una abstención en segunda vuelta sino que podría ser investido como presidente del Gobierno en la primera ciudadanos cree que la mayoría absoluta no cambia el PP a petición de Ana Pastor ha solicitado un nuevo informe de los letrados

Voz 17 10:21 para dirimir este nuevo elemento de controversia

Voz 1108 10:24 en este asunto gracias Patiño los partidos

Voz 1715 10:26 cuatro diputados suspendidos Esquerra Republicana IU Junts per Catalunya anunciado que van a pedir a la Mesa de la Cámara que reconsidere su decisión Jaume Alonso villas es abogado de Puigdemont pero además es diputado en el cómo

Voz 16 10:39 por eso seguramente ha contado que eso les da votos que quitase los quita en Cataluña pero seguramente se los da en el resto de España como que estamos en una situación en la que vapulear a los catalanes aun cuando sea a costa de romper todas las costuras del Estado de Derecho parece que da votos en el conjunto de España pues en esa competición han optado por vulnerar todas las normas

Voz 1715 11:06 explicables esta legislatura todavía Gate a ya se están viviendo las primeras fricciones entre quiénes están obligados a entenderse PSOE y Podemos han discrepado hoy en la primera decisión transcendental del Congreso pero dice Irene Montero que no hay que darle mayor trascendencia que la que tiene

Voz 0273 11:23 mostrar una posición discrepante en un asunto

Voz 7 11:26 en concreto en la Mesa del Congreso creo que no cambia la necesidad que en España existe de que haya un gobierno de coalición progresista

Voz 1715 11:34 bueno cuanto más se acerca el momento de la negociación más claro está siendo el líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias hoy en una entrevista en la Agencia Efe ha aportado un argumento más para justificar su presencia en un hipotético futuro un gobierno de coalición con

Voz 7 11:50 sí lo creo que en este sentido común candidato el Partido Socialista esté en el Gobierno de los gobiernos de coalición los candidatos de los partidos que forman a sus gobiernos están esto es sentido común digamos con gobierno plural en el que cada uno esté representado en función de los votos que ha tenido con las personas que cada partido considere más eficaces para eso

Voz 1715 12:13 sentido común es el argumento que exponía le han preguntado a la ministra portavoz hoy después del Consejo de Ministros por las palabras de Pablo Iglesias dice ella que no hay nada menos científico que el sentido común

Voz 18 12:25 no obstante si usted me pregunta por el sentido común pues ya sabe conoce hace que el tema del sentido común al final y resulta ser un criterio bastante subjetivo

Voz 12 12:36 acabé elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1715 12:49 bueno pues todo se acaba eso ya lo saben incluso las campañas electorales incluso esta campaña electoral en la que andamos metidos de manera perpetua último día de campaña europea autonómica y municipal con casi todos los líderes en Madrid menos el de unir

Voz 0194 13:06 los Podemos que ha apostado por las Islas canarios a todos en Madrid menos Iglesias que acaba de hablar en Tenerife

Voz 19 13:13 el Partido Socialista siempre se guarda la carta de llegar a un acuerdo con la derecha

Voz 0919 13:17 si en España no va ser posible es porque

Voz 19 13:20 Rivera se ha vuelto loco y pasa por la derecha voz

Voz 0194 13:22 a esta hora están en marcha los horas de campaña de todos los partidos políticos pero Pedro Sánchez ha estado antes en Valladolid en el mismo sitio en el que celebró uno de los primeros actos de las primarias

Voz 6 13:31 siempre los últimos metros de la que arregle que tenemos que hacer esto apretar los dientes y correr más para llegar antes a la meta que ninguno otro de las formaciones políticas

Voz 0194 13:40 ahora está en un parque de Madrid y muy cerquita a Albert Rivera en un distrito en el que Ciudadanos fue el partido más votado Pablo Casado está también en Madrid en uno de los bastiones que teme perder en estas elecciones pero también ha estado en Ávila y en su tierra natal Palencia pide claridad de los

Voz 0522 13:53 nosotros ya lo decimos el próximo domingo no vamos a pactar ni con la izquierda Nico los independentistas Nicolas batasunos me gustaría que lo dijera al Partido Socialista y Ciudadanos

Voz 0194 14:04 también en marcha el acto de Vox ahora que en pleno juicio del proceso se ha ido a la plaza el Tribunal Supremo

Voz 8 14:20 sus sí

Voz 1715 14:25 bueno pues así entre sollozos Theresa May ha vuelto a anunciar hoy que dejará el liderazgo del Partido Conservador digo que he vuelto anunciaron que hay una diferencia es que ahora le pone fecha y abre por tanto la carrera para su sucesión o Theresa May se marchaba o iban a devorar la los suyos vamos a Londres corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 14:46 un final esperado para Theresa May después de haber perdido la confianza de ministros y diputados conservadores desde hace ya tiempo abandonada por todos sabiendo que su acuerdo para el Brexit nunca superaría una cuarta votación en el Parlamento la primera ministra anunciado el calendario para su marcha

Voz 8 15:03 todo ha salido bien

Voz 0273 15:08 hoy a dimitir como líder del Partido Conservador unionista el viernes siete de junio para que se pueda elegir

Voz 8 15:15 su sucesor

Voz 0273 15:18 el proceso para esa elección de nuevo líder debe comenzar la semana siguiente May permanecerá en el cargo como primera ministra nominal hasta que sea designado a finales de julio posiblemente su sucesor y los candidatos no faltarán como el ex ministro de Exteriores Boris Johnson favorito en las encuestas hoy desde Suiza Johnson ha declarado que el Reino Unido se irá de la Unión Europea con o sin acuerdo el XXXI de octubre sacar adelante el pacto del Brexit era la única misión durante su mandato para May Hinault lo conseguido

Voz 8 15:50 ese es V la NASA sí lamento

Voz 0273 15:56 hoy siempre lamenta de no haber podido completar el Brexit decía May El líder de la oposición Jeremy Corbijn se ha felicitado de su marcha ya ha pedido que se celebren elecciones generales y no se permita que otro tory gobierne sin pasar por las urnas Hora veinticinco

Voz 3 16:13 cuando abres la nevera para coger una ventanita con esa tarta de tres chocolates estas pensando con el estómago que puedes pensar con el estómago puedes pensar con las reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire limpio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 20 16:37 porque por mi y por todos mis

Voz 12 16:42 esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros pintores o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta

Voz 10 16:52 qué hacemos que las cosas sucedan peines ser

Voz 4 16:58 hora veinticinco

Voz 3 17:01 Blanco en otros historias de Liga por ejemplo el testimonio de un hombre

Voz 1715 17:06 que nos ha contado hoy en la ser los abusos a los que les sometió a un religioso del colegio de los Salesianos en Pamplona la contaba a los compañeros de la SER en Navarra es la primera vez que este hombre hace pública su experiencia que terminó en el día en el que despertó incidió ese profesor tocando los genitales vamos a Pamplona Celia

Voz 16 17:27 pero los hechos sucedieron en mil novecientos

Voz 21 17:29 de ahí siete cuando Iñaki tenía diecisiete años compaginaba trabajo con estudios por lo que acudía Salesianos por la noche en su segundo año allí el top y profesor de Física y Química comienza citarle para darle clases particulares momento en el que el religioso abusaba de él sólo Boom

Voz 1 17:46 mía este señor cuando yo iba quedaba con él no sé cómo lo hacía como que no sé cómo lo hacía aquello pues eso resultaba me quedaba hay consciente y las veces que ocurrió dos o tres veces que me recuerdo yo que haya que hubiese pues eso que me decía que me había desmayado bueno yo siempre tenía poco dejó estaba bien qué tal

Voz 21 18:07 hasta que un día me desperté

Voz 1 18:10 ser que antes de tiempo porque me desperté y me contó que estaba pues con con con los pantalones bajados Si yo señor estado haciendo malabarismos con con mis cosas

Voz 21 18:19 estaba tocando tus genitales ahora por primera vez rompe su silencio en la SER tras los casos desvelados para animar a que salgan más testimonios

Voz 1715 18:28 ojo este dato que aportan los psicólogos están reunidos en su congreso nacional en Ibiza un niño que ha sufrido acoso en el colegio sufre secuelas durante décadas incluso durante cuarenta años no sólo eso sino que además tienen más riesgo de sufrir acoso laboral en su vida adulta Laura Marcos

Voz 15 18:47 uno de cada cuatro casos de bullying se puede evitar con planes específicos pero Celso Arango director de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón reprocha a los políticos su falta de voluntad

Voz 6 18:57 través que hay elecciones las promesas son reducir la lista espera quirúrgica pero si tengo un adolescente a un niño con depresión en casa con riesgo de suicidio alguien habla esa listas de espera

Voz 15 19:06 al menos uno de cada diez niños sufre este acoso en las aulas de ellos un cinco por ciento tiene ideas suicidas y las secuelas se prolongan hasta cuarenta años duplicando las posibilidades de tener una depresión Juan nos ha pedido usar un nombre ficticio sufrió burlas y palizas en el colegio y luego marcaje y humillación en el

Voz 22 19:25 abajo empiezas con ansiedad luego la renta de depresión empieza a evitar a esas personas que hacen mobbing empiezas a esconderte

Voz 15 19:35 denunció pero aún hay un cuarenta por ciento de adultos que sufren mobbing y que no piden ayuda

Voz 1715 19:39 en Valencia el palito a la Fiscalía de la juez que investiga la construcción del circuito de Fórmula uno el fiscal había pedido que archivara el caso la juez no sólo lo mantiene abierto sino que además acusa la Fiscalía de mantener una posición poco seria dice en este caso vamos a Valencia Amparo cotos

Voz 0122 19:57 la titular del juzgado que instruye el caso Carmen García Mingo ha rechazado archivar el caso de la Fórmula uno donde están investigados el ex president de la Generalitat Francisco Camps y otros exaltos cargos por la construcción de este circuito recordamos que la Fiscalía

Voz 0194 20:12 la opción pidió hace unos días el sobreseimiento

Voz 0122 20:14 lo de la causa e incluso afeó a la juez a su actuación porque los delitos investigados decía estaban prescritos sin embargo en un auto con fecha de hoy la jueza reprocha a la Fiscalía Anticorrupción que haya hecho caso omiso a las indicaciones de sus superiores para avanzar en las investigaciones recuerda asimismo que fue la Fiscalía quien reclamó el auto de incoación de procedimiento abreviado para así poder fijar fecha para la vista oral y que fue quién aportó la confesión del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa que establece supuestos vínculos entre las donaciones de constructoras a la caja b del PP y los contratos origen de esta causa

Voz 1715 20:51 en la Audiencia Nacional el juez De la Mata ha propuesto juzgar a siete ex directivos de las clínicas y dental en una de las piezas separadas por ese fraude de esa red les acusa de veinticuatro delitos contra la Seguridad Social por un valor de más de veinte millones de euros hay varias comunidades autónomas están investigando los supuestos sobornos pagados a responsables médicos españoles por una farmacéutica alemana no una farmacéutica cualquiera sino la empresa líder mundial en diálisis información está recogida en un informe de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos sea compañía alcanzó allí en ese país un acuerdo para pagar cientos de millones de dólares por prácticas corruptas en otros país es es ir entre ellos España bueno el olvido buenas tardes

Voz 0259 21:35 buenas tardes sí que implican a nefrólogos de hospitales públicos de Valencia Almería hay Barcelona recibían de la multinacional frase News dinero regalos viajes y otras prebendas a cambio de pasarle información confidencial sobre concursos públicos derivar pacientes o comprar material la Comunidad Valenciana relaciona este escándalo con la etapa de corrupción y descontrol del Gobierno del PP Illa vicepresidenta Mónica Oltra añade sobre la investigación

Voz 23 22:01 también incluso podría ser materia de investigación penal Si de esta investigación se deriva que hay algún ilícito penal en este caso se derivaría a los tribunales

Voz 0259 22:12 la Junta de Andalucía asegura que será expeditiva Si se confirman los sobornos y las autoridades catalanas señalan que estas prácticas están extinguidas aunque actuará si detecta cualquier indicio la noticia publicada por El País involucra a la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología entidad que ha salido en su defensa

Voz 1715 22:33 en la segunda hora del programa vamos a reunir de a repasar todas las peticiones a sus alcaldes que nos han ido enviando durante estas dos semanas de campaña y que de manera fragmentada hemos ido escuchando en hora25 la cara B va a estar muy relacionada precisamente con este asunto vamos a hablar de las promesas

Voz 1880 22:53 servidores hola hola pero si las promesas que ellos han hecho que los políticos han hecho que deberían cumplir si nos quedamos con el significado de la palabra promesa es la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer porel algo y además hacemos está cara B porque nos lo pidió un oyente escucha

Voz 24 23:09 por si algún día tratarles sobre el tema de las promesas electorales propongo para la cara B aquella famosa canción de Patxi Andión que decía así

Voz 16 23:22 los dos y tres una dos y tres quiera para arrastró es una dos y tres una dos tú eres lo que usted no quiero

Voz 0919 23:30 también ha prometido esta noche

Voz 1880 23:32 batir de las nueve y media vamos a escuchar a Patxi Andión escucharemos también de nuevo al oyente y su una dos y tres desde la filosofía la música y el cine en la cara B promesas

Voz 1715 23:41 gracias en la tertulia de Hoy viernes María Esperanza Sánchez Emilio Contreras y Juan Carlos Jiménez Éstas son para él las claves del día

Voz 1170 23:50 el resultado de las elecciones del domingo parece abierto pero para el PP pueden ser mucho más importantes que el ganar o perder algún poder territorial porque su los resultados son malos en algunos lugares clave el partido puede entrar en una fase crítica hoy es una amarga herida y enferma el lunes puede que sea una marca tan vaga que obliga a repensar el centro derecha español la presidenta del Congreso ha tenido que aceptar la suspensión de los políticos en prisión preventiva era lo que marca el reglamento y la ley de enjuiciamiento criminal por lo que la dilación era absurda no hacía falta la legitimación y del Supremo ni un informe de los letrados de la Cámara era obligación de la mesa tomar la decisión que finalmente ha tenido que adoptar aunque con el voto negativo de Podemos en el Reino Unido Theresa May ha llegado a su final creían poder vivir sin Europa el ver si ha acabado como el Gobierno ya ha llamado a los políticos del país a un absoluto ridículo está claro que España no es diferente por lo menos del reivindicó

Voz 1715 24:44 bueno pues habrá tertulias y la última de la semana en Hora Veinticinco información Ramoneda para acabar el día los contenidos habituales de programa ocho veinticinco siete veinticinco

Voz 26 25:02 la luz verde del taxi es más visible con el nuevo Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid con el que llegan los vehículos de nueve plazas a la flota además ahora sus reservas por teléfono vía tendrás la opción de compartir tu trayecto con otros pasajeros os saber lo que te costará tu viaje antes de hacerlo

Voz 27 25:19 los taxis con la luz en Madrid Comunidad de Madrid

Voz 17 25:24 hora veinticinco Madrid buenas tardes final de campaña hasta ahora todos los partidos celebran los actos de cierre de la campaña municipal y autonómica con la presencia de Sánchez casado y Rivera que están en Madrid respaldando a los suyos cuarenta y ocho horas para las urnas y última jornada con el eco de la posibilidad de una repetición electoral la candidata popular Isabel Díaz Ayuso asegura en la SER que prefiere que gobierne la izquierda antes que se repitan los comicios Ayuso Ayuso hace unos minutos en La Ventana de Madrid

Voz 12 25:54 diga del empate técnico esta vez sí es posible pero que es peor que se produce

Voz 0919 25:58 como empate técnico o que la izquierda

Voz 12 26:00 el técnico había repetir las elecciones acudir otra vez a las urnas en octubre podría es el caso de los que eran porque creo que hemos tenido bastantes elecciones todos si este año volverá a estar en las mismas

Voz 17 26:19 por eso sociedad enseguida conectaremos con los actos de final de campaña de los principales partidos antes carpetazo judicial al caso Bici Mad la justicia no encuentra las irregularidades denunciadas por el Partido Popular en la municipalidad acción de este servicio un proceso que ha investigado a Inés Sabanés y al gerente de la EMT el caso queda archivado Inés Sabanés hace unos

Voz 1108 26:41 juntos en el cierre de campaña además Madrid

Voz 0684 26:43 que yo pensé desde el primer momento que lo único que había hecho es resolver un problema gravísimo que había generado el Partido Popular y que nos habían dejado un desastre y que nosotros lo resolvemos con una empresa pública era un éxito tal qué es lo que no podía soportar lo único que tengo que decir lamento profundamente que por su culpa no tengamos hoy extendido y ampliado Bici Mad en todas las

Voz 17 27:17 lo vamos a comprobar cómo se circula a esta hora en las carreteras en la Comunidad DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 8 27:23 buenas tardes a esta hora todas las complicaciones en Madrid se concentran en las salidas de la capital dificultades en la A tres en Rivas la cuatro en Pinto y en la A42 en Torrejón de la Calzada en el resto de carreteras como decimos se circula con normalidad

Voz 29 27:43 hace cinco mil años en la Edad del Cobre se consagró en Europa la costumbre de introducir en las tumbas de los jefes junto a sus lujosas pertenencias una original cerámica Gil vaso campan informe con la que se brindaba por el difunto el Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares celo muestra en la exposición un brindis por el príncipe entrada gratuita Comunitat de Madrid

Voz 10 28:03 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 17 28:08 ocho y veintiocho Pablo Casado acompaña a Díaz Ayuso y a Martínez Almeida y a sus candidatos a las europeas en un acto en Madrid Río y ahí está Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 30 28:18 buenas tardes de momento este mitin final ha dejado una frase para las hemerotecas según Pío García Escudero si todo el mundo vota al Partido Popular ganaran de sobra José Luis Martínez Almeida acaba de terminar sobretodo ha hecho reír a cerca de tres mil personas se aquí en el Puente del Rey

Voz 1855 28:31 y promete que Madrid no va a ser una aldea gala madre no va a vivir desconectada de su corona metropolitana Madrid no se entiende sin la Comunidad de Madrid Camargo obra volverá a haber un ayuntamiento que adopte medidas que van en perjuicio sin consensuarla previamente como ha sucedido en esta legislatura

Voz 30 28:49 de comenzar su discurso Isabel Díaz Ayuso reivindicando una ciudad que sueña

Voz 17 28:54 a Pedro Sánchez arropa Pepu Hernández Ángel Gabilondo también a Josep Borrell candidato socialista a las europeas cierre de campaña en el parque Pinar del Rey en Canillas está Carolina Gómez

Voz 0268 29:03 sí mitin del PSOE en Hortaleza en un auditorio al aire libre que han llenado con tres mil quinientas personas arropan a los candidatos socialistas a Pedro Sánchez que se ha volcado en esta campaña cinco ministras Josep Borrell hace un llamamiento al Partido Socialista la movilización para llenar las urnas el domingo y para que ese cuento de Adas que comenzó el veintiocho de abril con la victoria de Sánchez decía el secretario general del partido en Madrid termine con un final feliz con las comunidades y los ayuntamientos lideradas por gobiernos de progreso en este momento interviene el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid

Voz 17 29:33 la del desdichado diez defender el derecho de los Carmena Errejón cierran juntos la campaña más Madrid está la Plaza Roja de Vallecas ciudadanos celebra su cierre en el parque Alfredo Kraus con la reaparición de Begoña Villacís siguen con Hora Veinticinco con esto llegamos a las ocho y media con fines

Voz 10 30:03 veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 6 30:10 Gallego buenas tardes collages hablado Messi no ha vendido hoy sí es noticia porque llevaba años

Voz 0919 30:16 en la rueda de prensa sobre todo era noticia porque era su primera comparecencia pública después de lo de Liverpool Mañero es la final de Copa ante el Valencia casi todas las Pérez

Voz 3 30:25 juntas han ido sobre lo sobre la final de la Champions de Liverpool

Voz 0919 30:29 fijos incluso cuando les recordaban que hoy se puede proclamar Bota de Oro de esta temporada porque juega en papel último partido con el París Saint Germain en su liga siembra P no marca cinco goles en ese último partido Messi será Bota de Oro cuando le preguntan por eso a Messi contesta así

Voz 1715 30:47 Sonia a título personal el ganar otra otra Bota de Oro

Voz 1293 30:51 sí sí sí pero ni lo pienso en la verdad que no tenemos en los que no acabó estas todavía no estamos reponiendo de lo que pasó en suelo personalmente como dijeron de fue un golpe muy duro y estoy en eso oí la verdad que Ny ni pienso no en lo personal simplemente en intentar de cómo ante también de de ganar esta final y terminar el año bien

Voz 0919 31:13 con otro título todavía nos estamos reponiendo de lo de Liverpool ya han pasado semanas cómo ha sido lo que ha pasado mes en Valencia también día de comparecencias su hombre más importante su capitán Dani Parejo el Barça es favorito pero

Voz 31 31:31 yo creo que siempre que juegas contra el Barça o cuando el Barça suele jugar este tipo de partidos casi siempre suele ser favorito favoritos el Barcelona es verdad que la temporada ellos la eliminación de Liverpool fue dura bueno es verdad que que hacia fuera todo parece indicar de que nosotros venimos como motos y ellos van a ir a la Copa bueno yo creo que no va a ser así el Barcelona se Barcelona tiene a Messi que los jugadores que tiene yo creo que Bárcenas es favorito

Voz 0919 32:01 enseguida estamos en Sevilla con la última hora de ese gran partido que cierra la temporada mañana Barça Barça Valencia Valencia Barça en el Benito Villamarín final de Copa pero en la portada también tiene que estar Mikel Landa el corredor español que hoy en la segunda etapa de montaña del Giro ha vuelto a atacar ha terminado tercero en la etapa pero sobre todo ha pegado un hachazo en el grupo de favoritos ya recortado un minuto y medio a rivales como Nibali o como Rowling está todavía lejos pero pero se puede soñar con la victoria Mikel Landa

Voz 12 32:36 en principio no está muy difícil somos muchos muchos correos Iker

Voz 32 32:41 pues ganar y estamos también la tapa

Voz 0919 32:44 trece vamos a día a día el segundo puesto en esta etapa también ha sido para otro español para Mikel Nieve bueno pues enseguida todo esto pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp bañeros

Voz 33 32:57 lo que queda en evidencia es que no tenéis ni

Voz 0919 33:00 puñetera idea de lo que pasa en el Real Madrid

Voz 33 33:03 solamente especula is

Voz 34 33:05 es opinión es sensación es de impresión para cuando el P

Voz 35 33:09 heroísmo ella llegó que Gallego

Voz 34 33:12 el mono es la sensación las impresiones la subjetividad eso es una excusa yo no engaño para tapar que no te

Voz 8 33:21 la nieve

Voz 34 33:23 claro Isabel saber cuándo cómo se llama eso darnos gato por liebre cuando Norgay vuestra opinión como si fuera

Voz 0919 33:29 información el dar gato por liebre sonata

Voz 34 33:31 madura de pelo es decir un timo un fraude repasan Luis reflexionar lo que hacéis

Voz 0919 33:38 pero vamos a ver cómo vamos a saber lo que pasa en el Real Madrid sí a veces no lo saben ni en el Real Madrid a vuestro mes que vimos que

Voz 4 33:47 los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 15 34:02 bueno y hecho de de la Copa del Rey un pues yo no soy del Valencia por supuesto de Valencia nada pero vaya debe esta ocasión ha puesto bueno loca pues te sino que que voy a su favor que me gustaría que ganara comensales las cosa bueno pues eso que el Valencia hubo una época que que le tenía la moral caída al Barça sabes es eh acetato tampoco tampoco hablando de la época cuaternario

Voz 36 34:38 muy

Voz 15 34:41 ya nos da que que eso que te gustaría muchísimo que se llevará la Copa del Valencia

Voz 4 34:48 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 24 34:58 vamos con la final de Copa

Voz 0919 35:07 tenemos al Valencia concentrado ya en Jerez cerquita de Sevilla el Barça no viajará hasta mañana pero hoy en Barcelona era un día un día de llenar la sala de prensa porque cuanto tiempo hacía que Messi no daba una conferencia de prensa Lluís Flaquer buenas tardes

Voz 1296 35:23 hola qué tal muy buenas pues cuatro años desde mayo de dos mil quince cuando Guardiola el Bayern visitaba el Camp Nou por primera vez desde ese día la previa ese partido de semifinales de Champions cuatro años después que no hablaba a Messi en rueda de prensa el lo ha hecho como decías al principio pues dieciocho días después de la debacle de Anfield que ha centrado gran parte de esa rueda de prensa con muchísima expectación en la que Messi tres a la final de mañana pide ganarla para acabar la temporada con buenas sensaciones de lo de Liverpool pide perdón no porno ganar sino por no saber competir dice que los jugadores son los principales responsables de esa eliminación europea por repetir los errores de Roma libera de culpa Valverde que dice que tiene muy poca responsabilidad lo que pasó en Anfil y por eso y por el trabajo impresionante que dice que está haciendo el míster Messi hoy se ha mojado quiere que el año que viene el entrenador del Barça siga siendo Ernesto Valverde

Voz 1293 36:09 sí la verdad que sí que me gustaría que que sigue como dice reside en todo este tiempo que que lleva te puede gustar o no como como jugamos durante todo ese tiempo pero en el año pasado hicimos el doblete quedó manchada obviamente por por la eliminación de de Champions de manera que fue

Voz 1715 36:26 sí este año podemos hacer otro otro

Voz 0919 36:28 de TI lamentablemente con

Voz 1293 36:31 otra vez con una mancha pero esta mancha mucho va mucho más grande

Voz 1296 36:36 también será trasladada argentino capitán del Barça si le gustaría o no que Griezmann fichara por el equipo este verano hace un año no tenía reparos Messi en decir que el encantaría habla maravillas de Messi hoy un año después y con la decisión de hace un año del francés de decirle no al Barça pues el argentino Messi ha cambiado de opinión prefiere no hablar del francés

Voz 1715 36:54 nosotros gustaría que Griezmann fue pudiese formar parte de la plantilla del Barça la temporada que viene no opina

Voz 1296 37:00 el pues no opina de Griezmann dice Messi que ha encarado comercial a casos desde que por cierto ha dejado en en un papel absolutamente secundario a Gerard Piqué que estaba a su lado en la prensa tres preguntas han trasladado ya a Gerard Piqué que ha pasado desapercibido en esa comparecencia después ha aparecido Ernesto Valverde para hablar de la final que dice que también espera ganar por el hecho de terminar bien esta temporada y por la importancia cero que sería noveno doblete de la historia del Barça ha dicho que que tiene fuerzas para continuar el año que viene y que no nos preocupemos tanto por sus fuerzas de cara a seguir en el cargo y le han preguntado semanas después si visto lo visto cómo fue todo si cambiaría algo para intentar cambiar lo que sucedió en el Liverpool con esa eliminación de hace tres años

Voz 1715 37:40 más de la misma manera que hay veces que crees que se puede cambiar alguna cosa o podrías haber cambiado alguna cosa al con respecto al partido según ha ido este partido no tengo tan claro haber cambiado que cambiaría algo no tengo tanta o quizá amamos la cómo ha estado de cambiaría de verano no ponerle a desvele el día del Celta que se lesionó a los tonta según lo tengo claro

Voz 0919 38:00 cuidado eh cuidado que eso es admitir que ese error pudo condicionar el partido de vuelta el Liverpool FLA que ya hay convocatoria hay novedades en el once inicial se espera algo novedoso de Valverde

Voz 1296 38:13 Nos espera ver la presencia de si existe la posibilidad que fue Coutinho no hay que decir que Valverde ha convocado a todos los jugadores de la plantilla es una final con lo cual hay que ir a hacer piña en viajan incluso los lesionados como Luis Suárez como desveló como Ter Stegen que no podrán jugar mañana viajan también los que siguen sin tener el alta médica pero se espera que la reciban antes de la final como son Coutinho Semel hoy Artur si la reciben continuo apunta al once eh eh para acompañar a Messi en ataques EM doce perfumería como lateral derecho titular mientras que Arturo a pesar de que pudiera ser el alta médica yo creo que jugara Arturo Vidal también viajan tres jugadores del B Iñaki Peña Abel Ruiz Carlos Pérez Se espera gallego para mañana el mismo once que jugó en Ipurúa la único cambio sería así Coutinho recibe recibirá alta entrarían en lugar de Malcolm como digo para acompañar a Messi en punta en punta de ataque el Barça viaja mañana a las diez de la mañana hacia Sevilla bueno

Voz 0919 39:01 esta es la última hora del Barça que lleva cuatro finales consecutivas ganadas dos al Sevilla una al Athletic de Bilbao y una al Alavés en todas ellas el Barça era claro favorito y luego se vio en los partidos que lo era por algo quizá en esta ante el Valencia es la primera en estos últimos años donde hay un resquicio para el rival para el Valencia no se Pedro Morata así Marcelino Parejo la gente del Valencia que hoy atendió a los medios de comunicación también ve que tienen una oportunidad vamos a Sevilla buenas tardes hola Gallego buenas tardes sí sí la verdad es que

Voz 1296 39:37 en tanto Marcelino como Parejo no

Voz 0919 39:40 he escuchado fundamentalmente de Marcelino es que quiere quitarle

Voz 1296 39:42 presión a los futbolistas que ya el objetivo está cumplido el objetivo logrado ser cuartos clasificados e hijo Champions la próxima temporada y aunque el Valencia hace once años que no gana una Copa del Rey la sensación es que el Valencia su obligación era ser cuarto y eso ya lo es por ello toda la rueda de prensa de Marcelino ha sido quitarle presión a su equipo constantemente y luego por supuesto Marcelino respondía a cómo se le podía parar a Messi aunque no sé si tiene la receta

Voz 0522 40:10 las

Voz 24 40:14 pero creo que la mayoría de los entrenadores no sabemos con nosotros lo intentaremos como lo hemos hecho sin intentando que participe que tengas menos participaciones posibles y sobretodo en las zonas de máxima influencia y luego pues tener la suerte de que no tenga su día más acertado puede ser como ser humano que uno de esos días que no máximo acierto pueda ser mañana contra nosotros vamos a intentar nosotros provocarse no

Voz 1296 40:45 me ha dicho gallego Marcelino que para ganarle al Barça hay que tener atrevimiento coraje decisión y acierto porque ha dicho que el Barça va a tener muchas más ocasiones que el Valencia que tenga el Valencia hay que tener más acierto respecto de las novedades deportivas y del posible once Valencia que ha entrenado esta tarde después de esa rueda prensa ayer por la tarde recibió la visita de los vampiros hay jugadores que están seguros Jaume seguro en la portería Pichi ni Gabriel Gayá junto con Garay casi seguro en defensa Parejo también y ahí a su lado entra una duda si va a jugar con dos o Copeland en banda izquierda prácticamente seguro Guedes en banda derecha ahí ya no está la cosa tan clara si juega ofensivamente Soler Si opta por una opción más defensiva vas o Copeland arriba Rodrigo seguro junto a Gameiro o bien Santi Mina

Voz 0919 41:39 y este es Jaume el portero no habitual en el Valencia que mañana ocupará la portería del equipo de Marcelino

Voz 0065 41:46 yo creo que que lo de nuestra afición este año es es para destacar no para para darle las gracias decirles que todo el equipo todo el cuerpo técnico roto todos los que estamos aquí tenemos la la misma ilusión que ellos y que nos vamos a dejar la piel por la mañana llegue llevarnos la Copa para Valencia y celebrarlo juntos porque porque en el año del centenario yo creo que nos merecemos volver a estar ahí volver a celebrar títulos

Voz 0919 42:10 la gran final de la Copa del Rey Barça Valencia Valencia Barça que contaremos mañana en Carrusel

Voz 3 42:18 sabes dónde montar las mejores fármacos

Voz 37 42:20 temas de hoy ya que ahora esa ruta en bici es sólo tú ya conoces el lugar de probar nuevos sabores y acertar o no a tuya la ciudad con tu nuevo SEAT Tarraco uso de hasta siete plazas por veintiséis mil novecientos noventa euros

Voz 3 42:37 oye Hugo tú tienes alarma la de Securitas Direct y qué tal que estamos pensando en ponernos una en mi calle todos los chavales tienen alarma y me preocupa que si roban entro en en la mía que yo no tengo vas a estar todos los días preocupado porque iban a entrar a robar en tu casa porque cuesta merece la pena vivir tranquilo

Voz 12 42:51 yo protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres sido calcula una INEM Securitas Direct punto tres recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 0919 43:04 más cosas del día despedida de Joaquín Caparrós del banquillo del Sevilla para pasar a formar parte del organigrama del club ahora Monchi tendrá que buscar entrenador ha sido emocionante la despedida Manolo Aguilar

Voz 0522 43:17 sí qué tal Gallego buenas tardes ha sido emocionante ha estado de muy buen humor a pesar de que pensábamos que él quería seguir como técnico de el Sevilla va a ocupar un cargo en la cantera cree que ha cumplido esta temporada sin nota pero que ha cumplido que tenía decidido no seguir a pesar de haber quedado cuarto algo que no ha ocurrido Ile queda algo por hacer

Voz 38 43:38 ahora lo que sí me va a tener el me me va a permitir Mi situación está ese pues seguro cumplí uno de mi sueño que es ella fondo norte en algún partido ya gracias seguro que partido va a ser

Voz 0522 43:51 a ver si lo vemos la próxima temporada como hincha del Sevilla en el gol norte en el partido evidentemente frente

Voz 39 43:56 que seguro que lo veremos en el Real Madrid hoy es el aniversario de un día histórico

Voz 0919 44:03 día en el que Sergio Ramos marcó un gol decisivo en una final de Champions ante el Atlético de Madrid el Madrid

Voz 24 44:09 en encargado de de promocionar el ánimo

Voz 0919 44:12 el salario con vídeos entrevistas con Sergio Ramos pero Sergio Ramos ha sido noticia durante todo el día porque ayer nuestros compañeros del chiringuito yo y los compañeros del diario Marca abundaban en esa información decían que Sergio Ramos no tiene claro que vaya a seguir en el Real Madrid que tiene dudas nuestro compañero José Félix del martes hablaba de una reunión con Florentino Pérez y esto ha sonado todo muy extraño Javier Herráez buenas tardes

Voz 40 44:38 hola qué tal va digo muy buenas ahí me dicen que Sergio Ramos a fecha de hoy veinticuatro de mayo no tiene dudas que su club es el Real Madrid que ahora sólo piensa primero en ponerse físicamente bien para jugar con la selección el día diez del Bernabeu frente a Suecia casarse con su pareja con Pilar Rubio el día quince ir resolver algún contratiempo empresarial le quedan dos años de

Voz 0273 45:00 la XXXIII casi todo

Voz 40 45:02 seis millones de euros al año se lo ha ganado el mercado tiene ha tenido y tendrá siempre lo quieren Sergio Ramos seguirá siendo capitán del Real Madrid

Voz 24 45:12 no os suena un poco raro en el club dice que es un poco de parafernalia provocada

Voz 0919 45:19 a propósito para buscar una mejora de contrato vamos a ver si se queda ahí o va más en el Athletic de Bilbao también renovaciones de cara a la próxima temporada Verónica Gómez hola

Voz 1509 45:30 muy buenas la de Asier Villa libre hasta dos mil veintitrés con una cláusula de cincuenta millones de euros es el segundo delantero que renueva esta semana después de Aduriz que tienen algo en común el donostiarra no triunfó aquí hasta pasados los treinta vía libre que debutó con Ernesto Valverde ha vivido después cesiones sin mucho éxito en el Numancia el Valladolid y el Lorca el pasado verano apostó por quedarse en el filial que ha hecho veintitrés goles ha sido el pichichi de la Segunda División B iba hoy hacia una reflexión sobre lo complicado que es hacerse un hueco

Voz 41 45:55 cuando eres joven no es fácil dar esa presión de este pequeño cuando pues igual dicen este puede llegar este no sé que hoy llega si haces un partido malo sirve no sé qué es todo muy precipitado no yo creo que hay que tener paciencia tener confianza en mismo

Voz 0194 46:08 en la tenido ahora va a hacer la pretemporada con el primer equipo

Voz 1509 46:11 la lógicamente buscará ganarse la confianza de Garitano y quedarse

Voz 0919 46:14 hoy comienza la jornada en Segunda División jornadas decisivas por arriba y por abajo se juega un Málaga Real Zaragoza entró de catorce minutos en La Rosaleda el Málaga que está en puesto de promoción de playoff Zaragoza está lejos décimo cuarto pero para el Málaga un partido fundamental vamos a ver qué ambiente hay Justo Rodriguez buenas tardes

Voz 1259 46:33 hola buenas tardes Jesús aquí estamos en La Rosaleda va a haber un excelente ambiente a Efe bastante calor aquí calienta el Málaga calienta el Real Zaragoza en estos momentos el Málaga con una novedad en el once inicial con respecto a los que golearon hace dos jornadas al Real Oviedo va a jugar mula por el sancionado que también Vito Fernández en el equipo aragonés quiere la victoria por lo menos puntuar para asegurar matemáticamente la permanencia en Segunda División el Málaga necesita ganar in también esperar otro resultado para meterse en promoción y luego aspira a la tercera posición al partido con arbitraje del tinerfeño Trujillo su

Voz 0919 47:04 bueno a ver si aterriza la nave espacial y Podemos el partido con tranquilidad que otras cosas se deciden este fin de semana en la jornada de liga en Segunda José Antonio Duro para empezar tenemos un ascenso por decir y desde el partido del lunes en Albacete el Granada lo tiene en la mano los

Voz 1038 47:17 a Farías estará en primera Si gana en su partido el Cádiz el domingo a las siete en Los Cármenes en caso de fallar ojo que también ascenderán Si Whelan el resultado que consigan el Alba mañana

Voz 0194 47:26 con el Mallorca el lunes en A Coruña dicho esto

Voz 1038 47:29 la jornada cuarenta puede ser la que confirme precisamente al alba y al Mallorca en la promoción de

Voz 1715 47:33 ascenso ambos tienen que ganar sus partidos amén lo voy a hacer el Málaga en ese partido de ahora la nueva