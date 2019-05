Hora 25 (24/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 es una de las ocho en Canarias

el domingo decidimos con nuestros votos quiénes serán los alcaldesas las alcaldesas y los

desde que regirán nuestras ciudades y pueblos durante

Voz 0194 00:24 en los próximos cuatro años y también los sesenta mil concejales que cobrarán nuestros ayuntamientos durante toda la campaña hemos ido recabando las peticiones que ustedes les han dirigido y esta noche cuando solo quedan tres horas de promesas vamos a repasar la lista de demandas que han llegado desde todos los rincones además en nuestra cara B sacaremos punto ese concepto el de promesa pero antes un rápido repaso a la actualidad hasta ahora Pablo Morán buenas noches

Voz 1667 00:48 Ángels buenas o primera actualizamos la información dispone

Voz 0194 00:50 hable sobre la explosión en pleno centro de Lyon que ha provocado heridas a trece personas

Voz 1667 00:55 la policía francesa confirma que no se teme por la vida de ninguna de esas personas ahora están buscando a un hombre de treinta y cinco años que pudo colocar esa bomba en la calle Víctor Hugo de la ciudad francesa como se sospecha después de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad

Voz 4 01:10 hola he dicho

Voz 1667 01:11 miles de sembrar Macron que ser referido a lo ocurrido como un ataque baile le ha sorprendido en una entrevista en directo en Youtube el ministro de Interior de Francia ha reforzado la seguridad de los lugares públicos y en eventos deportivos culturales y religiosos

Voz 0194 01:24 la noticia que es que por fin llegamos al cierre de la campaña

Voz 1667 01:27 mañana jornada de reflexión y el domingo elecciones municipales autonómicas y europeas los líderes van dejando sus últimos mensajes entre ellos la llamada a la participación de Pedro Sánchez y su interés con pactar con Ciudadanos que denuncia Pablo Iglesias

Voz 4 01:40 siempre los últimos metros de la carrera lo que tenemos que hacer es apretar los dientes y correr más para llegar antes a la meta que ninguno de otra de las formaciones políticas

Voz 5 01:48 el Partido Socialista siempre se guarda la carta de llegar a un acuerdo con la derecha si en España no va a ser posible es porque Rivera se ha vuelto loco y pasa por la derecha voz

Voz 1667 01:58 allí desde Cataluña el último mensaje que hemos recibido el de Quim Torra que vuelve a cuestionar la capitalidad de Cataluña

Voz 6 02:06 es que lo sigo afirmando necesitamos recuperar la capital de Cataluña necesitamos que la capital del país esté del lado del país en este momento histórico trascendental del lado de los derechos y libertades me lo habéis oído decir muchas veces del lado correcto de la historia correcta la historia

Voz 0194 02:24 los diputados suspendidos por el Congreso no renuncian al acta

Voz 1667 02:27 es una posibilidad pero de momento han pedido a la Mesa del Congreso que reconsideren su decisión antes de recurrir al Constitucional otra de las dudas será si esa suspensión afecta a la mayoría del Pleno de la Cámara el Gobierno cree que la investidura de Pedro Sánchez se conseguirá con los mismos votos que los de Meritxell Batet

Voz 7 02:43 se reunieron ciento setenta y cinco votos ahí no ocultaron votos de ERC PDK sin embargo se llegaron a ciento setenta y cinco votos esa es la orientación que se tiene que bueno pues con pequeñas variaciones podrá va a servir para aprueban investidura

Voz 0194 03:05 mil quinientos soldados más a Oriente Próximo soldados

Voz 1667 03:08 esta americanos que Donald Trump a desplegar en plena escalada de tensión con Irán

Voz 9 03:12 igual de mero

Voz 1667 03:16 así lo anunciado dice que es una medida de protección aunque al menos de momento se queda muy lejos de los planes iniciales de enviar hasta veinte mil militares más a la zona tran también ha confirmado que está estudiando el indulto de varios soldados dos o tres ha dicho acusados de crímenes de guerra

Voz 0194 03:32 nueva agresión machista en Valencia a un hombre ha sido

Voz 1667 03:34 tenido allí después de asestar varias cuchilladas a su compañera que había iniciado los trámites de separación

Voz 0808 03:41 Valencia Inma Pardo la mujer de veintiocho años ha sido atendida con heridas de arma blanca en el torso y manos en su domicilio de Valencia posteriormente ha sido trasladada a un centro sanitario donde permanece todavía ingresada según ha podido saber la Cadena SER el hombre que disponía de las llaves de la casa se ha presentado en el domicilio tras una fuerte discusión ha agredido a su ex pareja de la que estaba en trámites de separación la mujer permanece ingresada pero está fuera de pedir otro y otro

Voz 0194 04:06 hace protesta juvenil contra el cambio climático

Voz 1667 04:09 con el movimiento Freire que ha vuelto a la calle en casi mil quinientas ciudades de todo el mundo también en medio centenar de localidades españolas como Madrid donde ha estado la pequeña Matilda

Voz 10 04:19 estos días estamos haciendo lo que yo quiere salvar el a planeta enano el cambio bleu bueno el año

Voz 0194 06:42 estamos cerrando campaña pero el cajón de peticiones todavía sigue abierto quién puede negarle una farola en la puerta de su casa un poco de asfalto agua potable en el grifo un carril bici un contenedor los de basura una escuela de música para el barrio una línea de autobús cosas razonables nada sobrenatural llevamos semanas acumulando promesas de nuestras futuras alcaldesas alcaldes y concejales ellos son quienes se fijarán en el cuerpo a cuerpo quienes ejercerán la política que se toca algunos les hemos escuchado a quién hora25 y también hemos procurado dar voz a sus convecinos un espacio modesto para peticiones modestas y sin embargo imprescindibles que vamos a ensanchar durante los próximos minutos porque Severino Donate buenas noches buenas noches vamos a recuperar lo que los oyentes han venido reclamando durante las dos últimas semanas en el buzón

Voz 1900 07:28 los Grama cada cual tendrá sus prioridades no podemos dar voz a todas Imposible Nos falta vida pero son una buena muestra de la política de las cosas

Voz 0194 07:36 lo que las cosas de la política Pedro Blanco buenas noches qué tal buenos vamos a hacer una cosa vamos a mantener buzón abierto para las peticiones de última hora antes de que es decir en la campaña desde que nos pongamos a reflexionar

Voz 4 07:48 qué le pedirán o qué le dirían

Voz 16 07:50 en su próximo alcalde o alcaldesa notas de voz recuerden a nuestro número de whatsapp seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo repito tenemos ya abierto seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres Seven vamos con la primera entrega que no

Voz 1900 08:08 lleva a Fasnia Tenerife a Bilbao al Puente de Vallecas en Madrid a Molina de Segura Murcia Torrox Málaga ya salientes León

Voz 18 08:20 buenas noches pediría al futuro alcalde de Fasnia Tenerife que arreglara el antiguo cine que yo voy a serlo algún año y lo convirtiera en espacio cultural

Voz 2 08:31 por qué falta

Voz 8 08:35 hola buenos de Bilbao yo a mi alcalde le pediría que se acuerde de las personas mayores de los peatones en penetrar cada vez es más difícil poder salir de casi disfrutar corre riesgo en una acera aquí donde vivimos nosotros en Chad Rico los coches juegan a las cuatro es finitas en los pasos de peatones y me sirve a mí que pinten Pep pasos de cebras y luego qué tiene que cuidar que todo y se cumple y se respeten mis derechos no lo hace la Miguel vivo en Madrid Madrid pero en Puente de Vallecas es impresionante la fusión Melina pequeño cartelito van poniendo de coches traseros pechos vagina pasando caminando al colegio con mi hija Nissan siempre pienso que pinchar los objetos frío me preocupa su importe también todavía no tomaba medida hola buenas noches

Voz 20 10:03 las siendo yo les diría las calles de esa de Molina de Segura Murcia recalificar a de nuevo todas las casas porque hay mucha tierra que tienen un valor muy alto y pudiera bajar las contribuciones porque están sobrevaloradas

Voz 21 10:20 bueno es mi nombre streaming pude cito de las líneas de Málaga que se muertos todos me gustaría pidió a nuestro el próximo alcalde o alcaldesa en primer lugar que pues Fagor tuviera un entendimiento de lo que significa al la violencia machista viera empatía perica de esa sensibilidad mucho más apoyo para las personas afectadas y las víctimas de la violencia de género

Voz 4 10:55 hola llama desalojos

Voz 22 10:58 una pedanía del Ayuntamiento de Palacios sexy en la provincia de León lo que le pediría nuestro Mou alcalde alcaldesa es que se arreglará la caída de agua del pueblo porque muchas casas hay días en que no tenemos una cosa básico el siglo XXI ya puestos saber qué pasa con el reciclaje que no se nos quejamos de que el contenedor de vidrio lleva lleno cuatro años íbamos lo vacía dentro desde llevando el contenedor muriendo es el perro se Gabo la rabia que no

Voz 3 11:36 monarcas Escudero buenas noches

Voz 23 11:39 hola buenas noches

Voz 0194 11:42 el acaban de escuchar ustedes la llamamos a un teléfono fijo además de porque el sonido habitualmente es mejor habitualmente porque tampoco no hay más remedio no los teléfonos móviles no tienen cobertura que es otro de los problemas de los pequeños pueblos y pedanías como lugar donde vives

Voz 23 11:57 aquí no tenemos cobertura de móvil

Voz 0194 12:01 cómo es salientes cuántos habitantes tiene

Voz 23 12:04 pues mira salientes es un pueblo pequeñito es una pedanía del Ayuntamiento de Palacios del Sil y estamos en el Alto Sil estamos muy la en la Cordillera Cantábrica ahí es pues un sitio muy montañoso está en un valle y estamos rodeados de montañas

Voz 24 12:21 cuánta gente vive

Voz 23 12:23 bueno pues censados me parece que somos treinta y nueve personas pero viviendo todo todo el año unas doce uno tres lo que pasa es que luego ha aumentado mucho la población los fines de semana sobre todo de verano ir mes de agosto entonces hay mucha gente que tiene segunda residencia sí cuáles son las ventajas de vivir ahí bueno pues que tienes la naturaleza aquí mismo y tener un paisaje precioso todo Hilario bueno me agrada es tener la natural legado nosotros queremos una casa rural que se llama a mi madre mía rojas si aquí la gente viene mucha gente para parar de rutas de montaña para Veloso tendemos es la zona de la Cordillera Cantábrica donde está masa está aumentando más la población de oso pardo lujo darte un paseo oí íbera los el otro día nos cruzó en por la carretera iba por la carretera dando cuando subíamos con mi coche

Voz 0194 13:21 es que vive una cosa tiene un un hotel rural pero tenéis problema con el agua como va la traída de aguas os habían prometido que se solucionaría cuando uno tiene un un establecimiento de servicio público está estas cosas estos servicios básicos debéis sufrir mucho por ello

Voz 23 13:36 claro porque la gente además claro viene de una ciudad cuando lo entiendes que pierde a pasar un fin de semana que pagan su dinero por el alojamiento y que no que no tenga agua aquella problemas de con el agua es que aquí el problema con el abastecimiento de agua es que es una toda la la red es muy antigua la ida muchos problemas todos los años arreglamos dos o tres averías y hace unos tres meses que no se mueve nos dimos cuenta de que tenemos una avería muy gorda pero no lo no dábamos con ella no saben Mursi que entonces claro está por más vueltas que le damos al tema y entonces hace pues hacerme dos meses y medio me puse en contacto con el Ayuntamiento con la junta vecinal no no no nos hicieron caso hicieron caso hasta el sábado pasado que como estamos en campaña el equipo de gobierno a dar un mitin y nos dijeron que iban a mandará a gente pero claro no ha dado tiempo sí que vino me llevo el el miércoles mandaron a una persona con una máquina que detecta fugas de agua estuvimos por todo el pueblo mirándolo pero

Voz 0194 14:54 a ver a ver si se les va a obligar a promesa después de las elecciones Mónica

Voz 23 14:58 claro es que ese es el problema porque si vino vino y el viñedo en mil personas lo intentó sin intentarlo intentó pero claro no es una cosa sencilla simpática sencilla ya asumida localizado la avería y ahora lo que pasa es que se vuelve a salir este alcalde pues tenemos cuatro años por delante que tampoco hay prisa si salen los siguientes y buena voluntad que pongan en un mes hasta que no tomen posesión de del Ayuntamiento y vamos a estar así

Voz 0194 15:31 tampoco el contenedor de vidrio ha vuelto ha vuelto al pueblo el contenedor

Voz 23 15:36 el contenedor Revilla si en verde y encima nos lo trajeron el jueves sí pero mira te voy a contar lo que pasó con el contenedor de vidrio contenedor dice que yo llevaba cuatro cinco años sin vaciarse estaba lleno hasta los topes estaba iban los lo vaciaban entonces el día veintidós de abril de ánimos que cogí tenía un montón de bolsas de vidrio que las cojo el coche a Palacios de sí lo a Villablino y la y la allí en un contenedor como las tenía todas en bolsas

Voz 0194 16:11 sí

Voz 23 16:13 puse delante de la puerta del Ayuntamiento por la tarde que está cerrado a la semana siguiente viñedo que se llevaron el contenedor y luego si el sábado fue pues fíjate desde el veintidós de abril bueno pues el el sábado ya dijo el alcalde que que esta semana no se hayan encontré lo tenemos ahora tenemos contenedor ahora cuando hace cuatro años

Voz 0194 16:41 pues también os voy hacer una cosa veis muy poco porque si en cuatro en cuatro años sólo un contenedor en este pueblo que beige muy poco

Voz 23 16:48 no no no lo que pasa que se no se llena y luego está cuatro años lleno

Voz 0194 16:52 el Inter os buscáis la vida para tirarlo en otro sitio Mónica tengo muchísimas gracias

Voz 23 16:59 me quedé dejando otra cosa por ejemplo en el tema del médico tiene una terrible también cuando cuando yo vine aquí a vivir hace trece años venía una vez al mes el médico hace dos años ya lo desde hace dos años me ha vuelto más el médico antes bueno ya no teníamos médico aquí pero podíamos bajar a Palacios del suele teníamos médico todos los días ahora ya pasada semana ya a lo mejor no no encuentran bajas y no hay médicos para cerrar entonces también es otro problema muy grande

Voz 0194 17:29 pues a ver si hay suerte con el alcalde que salga si puede atender aussie responde a todas las promesas que entiendo que habrán hecho durante la campaña electoral Mónica muchísimas gracias

Voz 23 17:40 venga muchas gracias haciendo

Voz 0194 17:42 hasta luego un pequeñito pueblo salientes en León con la de problema sólo viven de edad dicho unas treinta personas imagina no tienen cobertura en el teléfono móvil tienen problemas con el agua con el contenedor de vidrio el médico tampoco pasa imagínate si tiene trabajo el alcalde vamos con la segunda peticiones

Voz 1900 17:59 que llegan de Béjar Salamanca de una pedanía de la huerta murciana de Borriol en Castellón Melilla Palma de Mallorca Jerez de la Frontera Graus en Huesca

Voz 25 18:13 bueno está Esther Béjar en Salamanca le pido a la alcaldesa o el alcalde electo la construcción de una cera para que las personas con discapacidad intelectual y con dificultades en la movilidad puedan desplazar centros metas así a la ciudad esta o a setecientos metros pero estos récords hito ocurre por una estrecha y empinada en sinuosa cafeteras para que estas personas puedan participar mínimamente de la vida en la comunidad

Voz 26 18:43 a su seguridad se vea afectada

Voz 25 18:47 muchas gracias

Voz 17 18:49 sólo desde una pedanía de la huerta problema con solo pero en particular con las motos con escape libre normalmente son motos pequeñas producida por jóvenes que parecen estar al margen de la ley muchas veces básica con muchas veces sin luz por la noche algunas veces van haciendo el caballito y la policía ni pasan y se entera aquí en general todas las pedanías estamos muy mal en este aspecto de le cuido eh

Voz 8 19:29 sin llamo por Castellón mire a mí me gustaría Ayuntamiento no participó festejos taurinos dicen la colaboración festejos taurinos ya que es bastante octubre para el animal muchas gracias bueno

Voz 4 19:44 bueno yo quisiera sabe yo soy ciudadano ya vigor y Melilla residente en Melilla porque no llega el autobús hablaron aeropuerto

Voz 27 19:53 soy Nieves yo pediría al nuevo alcalde de Palma de Mallorca que cumpla la ordenanza de su ayuntamiento que prohibe la circulación en el centro histórico en calles de menos de siete metros de ancho Mikati descuideros con cinco metros de ancho he reformado para sortear tonal entre tradición aceras el Ayuntamiento permite la circulación yo soy legal para descarga de casa así descongestionar carga y descarga oficial de su plaza del Ayuntamiento sin importarle la ley a los llevo dos alturas pidiéndole indicase muchísimas gracias

Voz 4 20:26 yo soy Rubén diera para desde la frontera de digo debe año las aguas vuelvan a ser inofensiva buenas Miyamoto Dani se de Graus Huesca le pediría a mi alcalde a todos los alcaldes del mundo rural que realicen proyectos municipales contra la despoblación

Voz 28 20:49 tiene aspirina que el estado de una respuesta que está muy bien no llegar mientras los pueblos van a seguir muriendo que se centre en sobretodo en las pedanías más pequeñas que son las que antes no

Voz 8 20:57 a morir

Voz 0194 21:00 Dani es danesa la mero Herrera muy buenas noches maldito estudias en Madrid no yo sí que es que estás estudiando

Voz 29 21:08 sí estoy de Ciencias Políticas te queda mucho

Voz 0194 21:12 dos añitos todavía tú has vivido en Graus toda tu vida tu familia viven Graus y además tiene en mente volver cuando acabe los estudios volver para qué qué quieres hacer en grados

Voz 29 21:21 pues yo tengo clarísimo que quiero volver yo quiero dedicarme ocho años a la política y de hecho alcalde sí que me gustaría pero no sé cuando ha hecho lo que sí que tengo claro es que quiero seguir dedicándome al negocio familiar es una tienda taller de bicis y material de jardinería es decir quiere ser

Voz 0194 21:39 aquellos que se va para no volver y que van vaciando como tú decías todas esas partes de España

Voz 29 21:44 exacto yo tengo muy claro que voy a volver al pueblo como Graus puer Kraus tiene tres mil habitantes tiene bastantes núcleos agregados que precisamente sobre los más olvidados pero grados a pesar de tener tres mil habitantes sigue cobrándose también interés por ellos por lo que indicada algún proyecto municipal contra la despoblación

Voz 0194 22:06 por qué crees que sepan despoblado estas zonas

Voz 29 22:09 hombre pues no tienen los servicios necesarios Idi desde luego hay una dejación por parte de las administraciones los políticos que creo que realmente les importa el mundo rural

Voz 0194 22:20 en Grace me dices que hay tres mil y pico habitantes pero en la zona hay también aldeas que se van quedando vacías

Voz 29 22:26 sí ahora gracias a la capital de la comarca ahí hace el pueblo con más habitantes pero la mayoría de los con los tienen diez veinte cincuenta hay alguno en alguno de de trescientos Si hay por encima de seiscientos habitantes sólo suele cuando sólo cuatro pueblos y la mayoría pues si quieres la Ribagorza de la comarca de la Ribagorza en un siglo ha perdido dos tercios de la población ahora mismo somos doce mil habitantes osea es una barbaridad

Voz 0194 22:49 estás estudiando políticas me han dicho que querría que querías dedicarte ocho años a la política incluso no descarta ser alcalde pone son pone sobre la mesa un problema muy importante del que hablamos muchísimo últimamente que es la la despoblación dices que nadie está haciendo nada venga qué proyectos municipales propondría esto si fueras alcalde

Voz 29 23:08 mire ayer siempre pongo el ejemplo de empezar pierda que es un proyecto precisamente contra la despoblación del pueblo de Al Qaeda

Voz 0194 23:14 es un pueblo del norte de Aragón

Voz 29 23:17 Itziar piedra con setenta habitantes que por supuesto tienen un presupuesto mucho más bajo que pues como puede ser Graus contra los Benabarre con mil habitantes eso las doscientos habitantes se partiera contenta habitantes ha conseguido realizar un proyecto exitoso que ha conseguido atraer a nueve jóvenes osea no nueve personas dieron nueve jóvenes que se quede en el pueblo pues el a mí que si ellos pueden desde luego cualquier otro pueblo podría ir es posible que en algunos casos no centralizar no se consiguieran los resultados deseados pero es que significa intenta está claro que escribamos trae los pueblos llegan a Maurice muchísima suerte

Voz 0194 23:56 pues muchas gracias hasta luego seguiremos hablando porque te vas a dedicar a la política algún día me tocará entrevistar te venga un beso hasta luego seguimos adelante porque se acumulan las peticiones tengo que decir que desde el primer día que ofrecimos a los oyentes barra ciudadanos quisieran las peticiones a sus alcaldes hemos recibido muchísimas muchísimas peticiones algunas más habituales iluminación agua seiscientas de algunas bastante curiosa es la verdad siguiente bloque de dónde viene

Voz 1900 24:24 de Nava Asturias de Ponferrada de Llucmajor Mallorca de La Palma de Cervelló ya en Barcelona de Valencia de una urbanización dependiente de San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo en Madrid ID Zahínos al sur de Badajoz muy cerca de Portugal

Voz 4 24:42 su próximo

Voz 1950 24:49 ya está llamo de parte de mi hermana que vive en Nava en Asturias quería pedir el futuro alcalde de Nava que en el barrio de Las Rozas ponga es facilita los vecinos farolas es que en la entrada de casa de mi hermana no hay alumbrado y luego el problema que tienen con la traída de agua ya que el agua del gris

Voz 4 25:10 por el sale turbia muchísimas ocasiones

Voz 17 25:15 un saludo

Voz 1525 25:17 iríamos Delia soy de Poncerrada yo lo que le pediría al alcalde alcaldesa lo que tengamos usted en estas elecciones sería Industria para el Bierzo Industria que se mueve en el Bierzo necesitamos Ingushetia sé que no es fácil pero

Voz 30 25:35 buenas noches soy Antonio veinticuatro años se sean de derecho en lo que no podemos esperar a corregir la próxima legislatura pienso es la gestión de los residuos el reciclaje hay muy pocos contenedores están sirve saturados somos el municipio de la es la que menos reciclando un habitante

Voz 31 26:05 buenas noches este mensajes para el futuro alcalde o alcaldesa de La Palma de Cervelló La Palma es un pueblo que no llega a tres mil habitantes de la provincia de Barcelona y que además está situado en un entorno rural privilegia me gustaría decirle a esa persona que por favor regular el uso de pirotecnia en la noche de la verbena de San Juan estos últimos años ha sido un despropósito no pido que las prohíba pero sí que propongo establecer una zona y horario para la pirotecnia ya que no hace tanto que parte del bosque se quema muchas gracias

Voz 21 26:34 me llamo peligroso soy de Valencia

Voz 32 26:36 ya eh quería pedir

Voz 21 26:38 claro de

Voz 22 26:39 que se acuerde de la gente que trabaja boratos es que sale y entra de nuevo sus trabajos viviría de autobuses las veinticuatro horas del día por lo menos nocturnos toda la noche y el metro tratamiento Granada

Voz 33 26:53 buenas noches se asunción de cine ha decido Alcampo una urbanización que depende de los ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo aunque parezca increíble a estas alturas no tenemos agua potable lo que pido a los alcaldes de estos dos municipios es que no garanticen el derecho al agua potable saneamiento que está reconocido en las leyes españolas

Voz 30 27:16 un abrazo soy conservarlo Cotillo vivo en el pueblo más pobre con una será concedido permiso para abrir una mina de uranio en nuestro pueblo actualmente no existe en Europa ninguna mina de una al año de mineral del campo mirar que la muerte y la apertura dictamina provocaría la muerte no a que se abra una mina no queremos conservar nuestras es

Voz 34 27:43 José Carlos Castillo muy buenas noches José Carlos buenas noches hoy creo que le hemos perdido vecino de Ceinos él decía el pueblo más pobres

Voz 0194 27:54 España y que tienen un problema con la mina de uranio entiendo que quieren que el pueblo de Jassé verla tenga este dejó de ser el más pobre pero no precisamente quieren conservarla de esa colocando una mina de uranio en la localidad vamos a ver si si lo conseguimos sino mientras tanto vamos a hacer una cosa Pedro como hemos pedido a los oyentes que hicieran las últimas peticiones es como la carta a los Reyes que hasta el último momento antes de que pase la cabalgata estás escribiendo

Voz 16 28:18 vamos seguimos recibiendo muchos e muchos mensajes de oyentes notas de voz a nuestro número de guasa recordarlo por si todavía de algún rezagado seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres que en este minuto poco más de un minuto vamos a escuchar a oyentes que están preocupados por la limpieza de sus barrios por los malos olores de sus barrios por el futuro de la Banda Municipal en de Santander por la contaminación en una gran ciudad como Barcelona Estas son las reivindicaciones de esta nueva tanda de dientes

Voz 35 28:48 me llamo a eso de Barcelona en el barrio de San Martín y me gustaría pedirle a cualquiera de los alcaldes que mire un poco por los malos olores en esta zona es insoportable desde hace muchos años olas pues yo les subiría al alcalde de aquí

Voz 36 29:04 porque en cualquier ciudad son necesarias y estamos en una ciudad que es una película que tiene muchísimo mal pero tiene muy pocas zonas

Voz 4 29:12 verdad es el perímetro urbano Soy una vecina del barrio de Usera de Madrid hizo lo veo a los barrenderos de cuatro en cuatro años queremos un barrio limpio

Voz 8 29:27 pues a la alcaldesa un alcalde de Barcelona le pediría aunque ya sé que esto es prácticamente imposible que aquí tanto independentistas como no tenemos los mismos problemas que es una contaminación ves Dial por favor quiero Madrid Central en Barcelona

Voz 37 29:45 yo le pediría al futuro alcalde o alcaldesa de Santander que cuiden de nuestra Banda de Música que son la única agrupación musical profesional de Cantabria dique con la dichosa crisis la han ido dejando cada vez más adelgazado

Voz 0194 30:02 peticiones hasta el último minuto de los ciudadanos estábamos intentando hablar con José Carlos Castillo José Carlos no escuchas ahora hola buenas noches te preguntaba decíamos que Zahínos es el municipio más pobre de España como esta ahí nos

Voz 29 30:17 bueno pues de Sabino un pueblo que se encuentra el suroeste de la provincia está no acostumbrarme aguda que tiene unos con mil novecientos habitantes Hay bueno como tú bien dices el año pasado hemos considerado o renta per cápita al pueblo más cobren España Vigen eminentemente oncólogo que se dedica a la agricultura y la ganadería y sobre todo al aprovechamiento de dos forestal con leña de coches y bueno dicho mi que todos los días sale con valentía enfrentarse a la realidad que tiene nuestra negros

Voz 0194 30:48 José Carlos tú a qué te dedicas

Voz 24 30:50 yo soy como eres informático

Voz 0194 30:53 hay hay muchos niños en ese en ese en ese pueblo mucha gente hay mucha gente joven en el pueblo

Voz 29 31:00 sí que hay gente joven tenemos un instituto de enseñanza secundaria obligatoria y el colegio

Voz 24 31:08 y qué pasa con la mina de uranio

Voz 29 31:11 bueno pues un permiso cuadra para ir un enorme uranio sobre dicho mil quinientas hectáreas plural que nos da miedo porque el mineral del cáncer de mineral de la muerte muy cerca del pueblo

Voz 23 31:24 el ritmo curvas no Pepa

Voz 29 31:26 si se va a cargar la biodiversidad que sí he nuestro ahora es

Voz 38 31:31 aparte de la mina

Voz 0194 31:32 imagine que puede pedirle no sólo al alcalde imagine que también hay elecciones autonómicas que le puede pedir al que vaya a ser su presidente o presidenta de Extremadura que más les pediría

Voz 29 31:42 bueno yo les verían presidente o presidenta que revoque este permiso de investigación en Eindhoven Extremadura cultura arrugar que ya que hemos ido por desgracia lo último en el que ahora tenemos la oportunidad de ser los primeros en ecología de aprovecharse incluyendo ecológico determinar nuestros productos aquí nadie sabe aprovechar por nuestro soul por nuestras una vale si quiere género uranio dentro de la diosa España vacía no se llena vaciando latidos va a ir a votar el domingo sí claro que más que nunca

Voz 0194 32:12 José Carlos muchísimas gracias y muchísima suerte gracias a vosotros hasta luego y escuchamos la última entrega vale pero

Voz 1900 32:18 tienes es para las futuras alcaldesas y alcaldes de Valladolid A Coruña se daría en Valencia Galapagar en la Comunidad de Madrid La Laguna Tenerife y también para los futuros regidores de las ciudades de Sevilla Madrid Vigo

Voz 39 32:38 eh

Voz 27 32:42 soy un ácido Valladolid le pediría al nuevo alcalde que bajará los precios de las piscinas e4 cuarenta a dos veinte como están es Leo

Voz 19 32:56 yo les llaman todo el mundo

Voz 1525 32:59 sí

Voz 19 33:00 que antes de empezar a cero grados mantenga los que ya están porque

Voz 32 33:11 buenas noches eh soy Raúl de un pueblecito de un pueblecito al lado de Valencia al sur de Vall de la ciudad de Valencia yo lo que pediría mi alcalde o alcaldesa es que por favor solucionen ya el tema del alcantarillado de una de las avenidas principales del pueblo porque cada vez que llueve ya aquí en Valencia la gota fría por desgracia está empezando a ser cada vez más habitual se inunda toda la avenida ha entrado en los bajos en los sótanos de los parajes etc

Voz 40 33:49 me gustaría que en el cuerno en Galapagar las campañas a escolares de Artes Escénicas para niños y niñas formara parte de los presupuestos de la Delegación de Cultura muy pero que muy bien

Voz 30 34:04 desde La Laguna tener solicitó carriles bicis reducción de la velocidad en las zonas urbanas a treinta kilómetros hora Parking para bicicletas en todos los núcleos del municipio mejoras algún versión paradas de UAW especialmente para que las mujeres puedan estarlo en la noche y sin que se extinguió iluminadas

Voz 41 34:28 bueno Teresa desde Sevilla yo haría de la ciudad de Cádiz una cosita que me gusto y que fue que aparte de recogerlas en Cádiz que iba suele llevar una botellita con agua y detergente para echar sobre los pies de los perritos es una idea se puede copiar buenas noches a un llamamiento del Ayuntamiento de Madrid para que todas las plazas de aparcamiento regulado sean usadas mente por residentes el IVA ciudad al caso absurdo y a diario debe encontrar ninguna plaza de siguiente cuando alrededor hay decenas de plazas azules de pago que jamás se utilizó las vueltas y más vueltas con el coche al final tenemos que aparcar pagando en el parking las todo de tiempo y gasolina en tiempos de cambio climático

Voz 33 35:21 y cito que es atienda a la petición de los vecinos del Camino de Figueirido al Ayuntamiento de Vigo en ella advertimos que muchos con Ito conductores circulan excediendo la velocidad límite es un tramo peligroso para para personas y animales sin arcenes rogamos incorporen el había los badenes necesarios para regular la circulación y evitar así cualquier peligro gracias

Voz 4 35:43 empezamos esto como un experimento pensando

Voz 0194 35:47 que pedirán los ciudadanos nosotros aquí siempre estamos en el bucle de la política de las grandes declaraciones y mira todo lo que piden los ciudadanos esto la realidad aquí están la realizados lo que tienen que escuche desde que bajen de precio las piscinas has de circulación de contamina serio artes exactos yendo como cosas que nunca no se imagina haríamos si es lo que la gente le pide a su alcalde eso es lo que tienen que que están haciendo Ferrando campaña ahora exacto lo que tienen que escuchar eso es lo que deberían en lugar de escucharse tanto entre ellos deberían estar eso sí exacto en bucle Seve muchísimas gracias hasta luego

Voz 1821 36:43 a pensar hábitos buenas noches buenas noches tontas Vestas Petit

Voz 0194 36:47 los oyentes tu crees que se cumplirán pues deben

Voz 1821 36:49 se lo cumplidores que sean sus políticos no depende de si cumplen sus promesas una vez que sean elegidos hoy último día de campaña a cuarenta y ocho horas de las elecciones en la grave vamos a hablar de esas promesas pero además lo vamos a hacer porque un oyente nos lo propuso lo buenos que nos propuso el concepto pero además no sugirió una canción escucha

Voz 43 37:08 buenas tardes noches años equipo por si algún día trata sobre el tema de las promesas electorales propongo para la cara B aquella famosa canción de Patxi Andión que decía así

Voz 2 37:28 esto es el rastro señores vengan guía se

Voz 44 37:32 que aquí estamos nosotros somos Papá Noel le vendemos barato con él presidido en ingles somos todos lo honrados que usted pueda K

Voz 4 37:44 de sus tres quiera poner rostro vamos ciprés nuevos titulares lo que usted no quiero estos toros

Voz 1821 38:00 su buen saludo decía al final lo bien que canta bueno pues con una dos y tres con esta canción de Patxi Andión abrimos la cara B de hoy dedicada a las promesas

Voz 4 38:11 apto con el parecido

Voz 17 38:14 somos no los dos que usted cree

Voz 4 38:20 como siempre vamos al diccionario

Voz 1821 38:22 sí una promesa es la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer porel algo la palabra promesa viene del latín Romy sus compuesta de pro que significa antes IMI sus que es el participio de perfecto de mí Tere que es enviar así que es hacer o dejar ir adelante o dejar progresar promesa tiene también la misma raíz que prometer claro y que compromiso comprometido

Voz 0194 38:45 prometer y jurar tampoco es lo mismo no jurar tiene una implicación religioso

Voz 1821 38:49 eso es es una de las diferencias jurar implica poner por testigo a alguien sea asegura por un poder divino o podrían poner un poder institucional por ejemplo sobre la Biblia o sobre la Constitución ya hay una segunda diferencia y es que luego jurar no implica necesariamente proyección hacia hacia el futuro puede referirse a hechos pasados por ejemplo te juro por las estrellas y la luna del cielo que aún que sospeche es cualquier cosa pero tienes razones para hacerlo según

Voz 0194 39:15 lo que os acordáis de este tema es el único tema realmente caro

Voz 1821 39:18 con ramos de esta banda se llaman All for One

Voz 2 39:20 lo juro

Voz 0194 39:38 hemos dicho que no implica proyección hacia el futuro pero prometer sí

Voz 1821 39:41 sí prometer si según recoge la Fundéu la Fundación del Español Urgente encierra en su significado esa idea de futuro no la acción de prometer siempre se refiere a hechos que se van a cumplir no que ya se han cumplido este carácter le viene dado al término la palabra por el prefijo por el PRO del que hemos hablado no que indica Impulso movimiento hacia delante y mientras juramos poniendo por testigo a alguien el que hace una promesa crea un compromiso pero consigo mismo luego claro están los que prometen cosas que no valen nada yo creo que en este caso no se están refiriendo a los políticos este que vamos scooter es un tema de mil novecientos noventa y cinco de los piratas

Voz 0194 40:46 vamos a la filosofía por una semana más nos acompañan a Carrasco filósofa profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid Ana muy buenas noches buenas noches entiende la filosofía lo que es una promesa es una promesa como muy bien decías ahora tiene que ver con esa proyección a futuro y es una al futuro además muy interesante porque la promesa nos permite ver la importancia de la palabra

Voz 45 41:06 cómo sabemos lo que vamos a hacer mañana como tomamos las decisiones afecciones importantes porque cuando Pep pensamos por ejemplo que haremos mañana sábado pensamos por ejemplo darnos un paseo por el Retiro sabemos que el retiro va a estar pero cuando estamos hablando de relaciones sociales de asuntos de asuntos humanos eso ya es mucho más complicado porque no sabemos qué esperar o atraerlos con respecto al otro así que en este momento la promesa es un pacto la promesa es una vinculación entre personas que me permiten construir un proyecto de futuro un futuro que en realidad no existe así que podamos pensar que cuando se da la palabra lo que se da es una baldosa para empezar a construir un camino común por eso es importante la palabra porque la Pola paraba lo que hace es decir hay una hay una frase de en que no me no me puedo resistir

Voz 46 41:56 de decir a mencionar no

Voz 45 41:59 ganar en decía que la promesa era la isla de seguridad frente al futuro que está

Voz 0194 42:05 la incertidumbre habituales de la importancia de la palabra bueno entiendo que la promesa implica dos cosas decir ahí estaría la palabra y hacer

Voz 45 42:12 hay un decidir ella nacer pero en el caso de la Vall de la de la palabra hay un texto muy bonito de un de un filósofo que se llama os ostern que dice cómo hacer cosas con palabras y la palabra lo que nos permite es ver que aunque parece que inicialmente hay una diferencia entre hacer y decir hacer que tiene que hacer coctel tiene que ver con construir con transformar con ayuda material si quieres el decir en el fondo aunque parece que puede ser descriptivo o comunicativo el decir también hace cosas en el caso fue la promesa lo vemos de forma muy muy evidente porque cuando tú promete salvo lo haces un acto per formativo igual cuando hizo por ejemplo yo os declaro marido mi mujer a mujer y mujer o marido marido lo que estamos diciendo es que ese acto hace lo que es ese acto pero cierta

Voz 0194 42:55 vete se compromete pero eso es

Voz 45 42:58 el que promete se compromete tiene que tener mucho cuidado con romper su palabra y es un punto importante porque antes antes Sara hay una diferencia entre jurar y prometer jurar se centra sobre todo en el juramento en el contenido el juramento pero cuando se promete donde prestamos más atención es en quién promete Nos puedan prometen muchas cosas pero si no tenemos fiel no es fiable la persona que nos está diciendo eso sí no sabemos que cuando él dice algo lo hace entonces esa estabilidad esa construcción de de futuro esta decisión que además sido bueno hay prisión en base algo que te ha prometido es un trastorno brutal que no te lo que no que no te lo cumplan porque tú has hecho tu proyecto de vida tu tu tu tu forma de A tenerte de tomar decisiones

Voz 0194 43:42 pero también pueden hacer promesas que luego sabes que no sean no que luego desde el momento que las hace sabes que no vas a cumplir

Voz 45 43:48 bueno existe existe esa posibilidad pero cuando tú tienes cuando tú te haces una promesa tienes que tener en cuenta varias cosas es verdad que una promesa implica decía antes un camina hacia el futuro una promesa algún sentido y una promesa da una intención ya que hay que tener en cuenta entonces la intención del que promete aquel que promete tiene que tener en cuenta siempre cuando hace una promesa si puede cumplir lo que dice si tiene los medios suficientes para hacerlo se ocupa la puso la posición que requiere en el caso de que el momento en el que él promete una de esos elementos falla evidentemente está mintiendo pero cuidado también es posible que esté utilizando esa promesa

Voz 46 44:30 no tanto para mentir sino para esta par

Voz 45 44:36 para manipular para conseguir lo que quiere que es el el el problema de la de de la promesa cuando la promesa parte de la falsedad cuando la promesa fallo desde el principio es una estafa porque no es simplemente que no coincida lo que se dice con lo que sea

Voz 0194 44:49 cuando porque saben perfectamente que no vas a cumplir esa promesa

Voz 45 44:51 este enfoque al futuro sabes que lo estás haciendo es manipular por cierto estafar tiene una he tiene un origen en la pared tengo un origen muy bonito que significa precisamente quitarle el estribo del jinete si te quitas el estudio de canjes secas

Voz 47 45:06 no para ser año calendario estas bebidas Chris los días más felices Lohan

Voz 1821 45:18 y esta es una petición de producción de Hora Veinticinco de Brian Pérez vamos a convertir la cara Elba disco solicitado usted que habíamos prometido poner esta canción a Brian y la ponemos prometo de Pablo Alborán promesas que implican esa idea de futuro que no estaba contando Ana no lo que quiere cumplir uno en el futuro llega a decir Pablo Alborán te prometo que vamos esto es

Voz 2 45:41 Carlos internos

Voz 1821 45:43 de esto sabe que no puede cumplir eso eso es mucho promete claro esto es una estafa no es una está él tiene tiene esa intención ese compromiso metafórico que elabore dura

Voz 0194 45:57 hace un par de canciones de las que se materializan esas promesas

Voz 1821 46:00 sí hay veces que no se dice directamente tal cual no no se dice te prometo tal cosa u otra sino que directamente explicas el contenido de esa promesa entonces vamos con el primero de los ejemplos es la Pitu silla

Voz 48 46:13 sí sí

Voz 49 46:18 la semana o con el agua

Voz 48 46:24 no

Voz 49 46:27 sí es la canción gallega de los años treinta que luego Basilio Martín Patiño incluyó en la película Canciones para después de una guerra vamos con la segunda promesa de la música española es Miguel Bosé

Voz 4 46:39 eres tú a o amante vivían muy claro lo que lo que iba a hacer no lo que iba

Voz 1821 46:53 SER pero no promesa era promover no por abulense te lo prometo pero si esta frase no es la mejor frase sobre promesas de la política española

Voz 50 47:04 puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes cualquiera que sea su número de escaños

Voz 45 47:13 puedo prometer y prometo Ana la función principal del politicos cumplir sus promesas no en la función principal de político es generar estabilidad credibilidad y fiabilidad sino sino cumple su promesa evidentemente ese tejido social se desintegra porque a uno de las cosas que no he dicho antes es que la promesa tiene que ver como una vinculación lentas subjetivas si esa confianza se rompe no es posible la convivencia de la sociedad

Voz 1821 47:51 bueno pues hemos puesto antes dos ejemplos de promesas en español y ahora vamos con dos en inglés esta es la primera que es en la igualdad de de Tom Petty Lakers lo que está diciendo es no voy a dar marcha atrás voy a mantenerme firme No voy a retroceder íbamos con una más son los proclamas

Voz 2 48:16 qué bueno está buenísima

Voz 1821 48:19 va a ser el hombre que se levante a tu lado el que trabaje a tu lado cuando Eiffel de Lahm habían gana hoy Steichen no voy a ser voy a ser andaría quinientas millas caminará quinientas más sólo para ser el hombre que camina mil millas grabamos con con la tercera en esta es alguien que se promete las cosas asimismo hay Proms My Self Éste fue un exitazo de Nick Kamen era el año noventa toda la canción todo el rato son promesas de amor de amor porque se las vaciando a él mismo se dice me voy a prometer que te voy a querer me voy a prometer que debía esperar no voy a prometer que voy a rezar

Voz 0194 49:03 Portillo uno uno Ana este puede prometer asimismo cosas ponerse caso nada tiene que ver con la Comunidad en bueno no te creas porque en el fondo cuando tú te promete a ti mismo estás intentando cumplir un plan de vida quién quiere ser que decisiones quieres tomar

Voz 45 49:16 qué te comprometen con respecto a esa Ing

Voz 0194 49:18 seguridad personal que tú quieres completa ya que yo soy muy viejos de pensando que no si será llevas para escena final de lo que el viento se llevó a Dios pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre eso sería una promesa a uno mismo propuesta se podría considerar poder hará además es una es un es una es un canto a los propios valores es un canto a a no voy a dejar que nadie me Huelva perderle el respeto de una promesa a uno mismo hay una trilogía cinematográfica Sara en la que el hilo conductor es la promesa de permanece si con ella vamos a empezar las recomendaciones de cine sí pero una pregunta

Voz 51 49:50 si ahora nos encontráramos en un tren te parecería atractiva pues claro no pero tal como se llama ahora te pondrías a hablar conmigo es Víctor porque eso

Voz 1821 50:00 título de la trilogía son Antes del amanecer Antes del atardecer y antes del anochecer en el año noventa y cinco salió la primera en el dos mil cuatro la segunda y la tercera es de dos mil trece y dieciocho años de relación entre Jesse que es Ethan Hawke Céline que es Giuly de PRI son dieciocho años cargados todos de promesas de cuentos vamos con la segunda recomendación Promesas del Este

Voz 52 50:23 decidido ir Sevilla de dijeron que el a la verdad

Voz 53 50:30 pues lo envíe tinglados con billete

Voz 54 50:40 es una película de David Cronenberg que protagoniza Viggo Mortensen el bots que habla sobre es de la mafia rusa en Inglaterra vamos con una más se titula La promesa

Voz 55 50:50 muy triste es que estoy decidido ampliar sus responsabilidades

Voz 1821 51:04 Señor Chaib es la primera guerra mundial en los últimos días del imperio otomano y un estudiante de Medicina el también periodista americano los dos se enamoran de la misma mujer la guerra el amor y la promesa de tiempos mejores están sobrevolando la película que que además por cierto es una coproducción estadounidense también ya hay un término no hemos hablado aún del que vamos a traer dos propuestas es el estar prometido claro claro el declarar que te vas a casar el pro meterte al compromiso

Voz 56 51:35 de aprender el arte de la espina la próxima vez que nos encontremos no pienso fallar me enfrentaría al hombre con seis dedos y le

Voz 4 51:47 hola me llamo in y como Leonardo

Voz 1821 51:52 en ese momento no es la La princesa prometida una película de mil novecientos ochenta y siete sí sí

Voz 57 52:00 que una cosa que me que que que es importante que las promesas y hay que hay promesas que no se cumplen porque están rotas de entrada que son las preguntas que me ha hecho antes me ante me han hecho antes años pero luego otro promesas que no puedes cumplir pero no porque no tengas la intención obtenga es el sentido sino porque te enfrentas

Voz 1821 52:16 a lo imprevisible no qué pasa algo claro es que el caso de la claro de esta de esta película que bueno está basada en un libro vale libros de mil novecientos setenta y tres escrito por William Goldman ir a otro compromiso La boda de mi mejor amigo les dije decían

Voz 47 52:34 Jean enamorado son tan pues nuestros tíos se volvió a abrir José dijo

Voz 2 52:49 muy Maika

Voz 58 52:52 os acordáis

Voz 1821 52:56 pues en este caso en la boda de mi mejor amigo la amiga del novio no que se da cuenta de que lo que le pasa es que está enamorada de él no es que sea eso amigos que está enamorada de él más que la propia novia no es una película

Voz 0194 53:16 es es comercial pero es muy buen aquellas que deben miras por la tele cada vez que la pones sí

Voz 1821 53:20 Robert si Cameron Diaz y luego Diana quien grabó esta canción en las pre For You aunque aquí esta versión que estamos escuchando es de Aretha Fran claro

Voz 4 53:30 es parte de la banda sonora de la película que cerramos

Voz 1821 53:37 pues años es viernes vamos a cerrar bailando ir prometiendo tengo entendido que esta canción de Calvin Harris Anne Smith Se bailar toda discoteca que se precie yo todavía no me haré bailando pero vamos a ver si este fin de semana empezamos el fin de electoral bailando con las promesas promete metes volver el lunes prometo prometo

Voz 0194 54:02 Ana la semana que viene volveré venga cumplir nuestras promesas

Voz 2 54:05 más adiós

