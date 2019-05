Hora 25 (24/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 es diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:12 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:17 hoy sí hoy ha dimitido la primera ministra británica Theresa May tanto tiempo al límite hasta que hoy ha anunciado entre lágrimas su dimisión derrotada por un Brexit imposible marinos sido capaz de convencer al Parlamento británico para que aprobara el acuerdo alcanzado con Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea quedando el país a un paso de la salida sin ningún tipo de acuerdos una dimisión en diferido una fórmula que aquí en España conocemos bien dejará de ser líder de su partido el siete de junio y abandonará el cargo de primera ministra en cuanto se nombre a su sucesor y entre sus posibles sustitutos el mejor situado parece el exalcalde de Londres y exministro Exteriores Boris Johnson un activo euroescéptico que vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de un Brexit duro a lo que hay que sumar la posible victoria de las elecciones europeas en las que el Reino Unido como no se ha ido participa con esta posible victoria con May fuera lo que está por llegar es posiblemente una loca carrera por ver quién es más euroescéptico hombre excita a las bravas es ahora mismo el escenario más probable Europa y advierte que con mayor o sin ella el acuerdo no se toca Ángels Barceló

Voz 1544 01:22 sentados en la mesa de análisis y preparados para la tertulia de esta noche de viernes Emilio Contreras buenas noches hola buenas noches Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches y María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenas noches después iremos con May pero de lo doméstico de lo que pasa que en casa

Voz 0194 01:38 acabó el serial al menos de momento

Voz 1544 01:40 la Mesa del Congreso de los Diputados declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo a los Excmo señor Don Oriol Junqueras Josep Rull Andreu Don Jordi Sanchez Jordi Turull

Voz 0194 01:55 con efectos desde el día veintiuno de mayo

Voz 1544 01:58 lo de dos mil diecinueve en el que adquirieron la plena condición de diputados por concurrir las circunstancias necesarias para la aplicación del artículo trescientos ochenta y cuatro bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Voz 1071 02:12 el anuncio para el final de la semana los cuatro diputados independentistas presos han sido suspendidos antes de las elecciones como se daba por hecho que iba a suceder pero después de una inédita polémica entre el poder legislativo y el judicial en enconado debate político eso supone la verdad menos novela porque esto empieza a ser habitual del debate político al final recordemos de dos campo

Voz 0194 02:31 Cañas consecutiva Sastre buenas noches buenas noches Barceló el informe de los letrados proponía que fueran suspendidos que es la decisión que ha adoptado aunque esa decisión no se ha tomado por unanimidad no ahora la mesa va a tener que aclarar si el cómputo para la mayoría absoluta se reduce estas quinielas que estamos haciendo todos estos días es decir si Pedro Sánchez podrá ser investido en primera votación cuando toque votar la investidura y el Senado a su vez tendrá que pronunciarse sobre la situación de Raúl Romeva partes José María Patiño buenas noches hola muy buenas noches la mesa adoptado la decisión que proponían los letrados aunque se ha desmarcado Unidas Podemos lo ha habido

Voz 1108 03:04 la Navidad en efecto porque aunque los letrados estiman que la suspensión de los cuatro diputados en prisión preventiva es automática

Voz 1170 03:11 en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Voz 1108 03:13 me señalan que no se puede aplicar el artículo veintiuno del reglamento del Congreso como había dicho el Supremo esta consideración ha llevado a Unidas Podemos por boca de su portavoz Irene Montero a reconocer que su voto ha sido discrepante porque la decisión correspondía al Supremo Hinault al Congreso

Voz 1544 03:30 con la que nosotros hemos manifestado desacuerdo y que entendemos que debía tomar el Tribunal Supremo porque afecta a la posibilidad de que diputados electos por la ciudadanía puedan ejercer con plenitud

Voz 1108 03:43 antes Meritxell Batet había limitado a esa discrepancia con sus socios en la mesa en esta legislatura pero sobre todo ante la prensa ha querido justificar que su decisión decisión de obtener

Voz 1170 03:54 todas las garantías ha sido la adecuada

Voz 1108 03:57 consciente de que la oposición iba a ir en su contra como lo ha hecho Ciudadanos José Manuel

Voz 1170 04:02 llegas no les quedaba otra hace ahora

Voz 1089 04:04 usted pero ella no sabemos por qué ha estado intentando retrasar esta situación ha estado haciendo el ridículo

Voz 1108 04:13 eh Teo García Egea de dice que la suspensión ha sido gracias a la presión del Partido Popular insurrección

Voz 1170 04:19 durante ante la mesa Ana Pastor así lo ha recordado

Voz 3 04:21 ayer advertimos ya que la suspensión venía dada por imperativo legal y que la mesa debía adoptar las medidas para la plena efectividad de la suspensión lo demás supondría incumplir la ley

Voz 1108 04:34 la decisión de suspensión en cualquier caso Agnes se sitúa en el día veintiuno cuando adquirieron su condición de diputados pero no se dice hasta cuándo durará en qué condiciones se podría levantar uno informe de los letrados debe aclarar este extremo

Voz 0194 04:48 ahora Patiño qué pasa con la mayoría bueno esto

Voz 1108 04:51 que tiene que decidir la mesa en una nueva reunión polémica como te puedes imaginar ciudadanos estima que la mayoría absoluta ciento setenta y seis votos actualmente no se modifica porque aunque suspendidos los diputados enjuiciados no renuncien a su acta hay por tanto su escaño cuenta aunque esté bloqueado es decir sigue habiendo trescientos cincuenta diputados sin embargo los propios letrados en su informe estiman que la mesa debe decidir cómo afecta a la sus

Voz 1071 05:15 menciona en funcionamiento de la Cámara en tanto que

Voz 1108 05:18 trastoca la proporcionalidad que se aplica en su funcionamiento y en concreto a esa mayoría absoluta que me preguntabas si se descuenta a los tres diputados suspendidos de Jx serían trescientos cuarenta y siete diputados y la mayoría absoluta bajaría a ciento setenta y cuatro de ahí que a instancias del PP se haya pedido un nuevo informe a los letrados Meritxell Batet

Voz 1544 05:38 se han cargado a la secretaría general del Congreso de los Diputados por tanto a los servicios jurídicos de la Cámara Un informe precisamente para que se manifiesten sobre el cómputo de mayorías que es lo que lo que me preguntaba

Voz 1170 05:56 es decir otra nueva controversia no se espera la semana que viene nos salimos Patiño gracias hasta luego hasta luego

Voz 0194 06:03 la pregunta no qué van a hacer los independentistas presos van a renunciar a su escaño Barcelona Pau rumbo buenas noches

Voz 4 06:08 hola buenas noches delante lo primero que van a hacer es recurrir

Voz 0194 06:11 la decisión de la Mesa pero ellos son conscientes no de que la suspensión no tiene vuelta de hoja

Voz 4 06:15 sí argumentan que no se sustenta jurídicamente dicen que reglamento en mano debe ser el pleno quién decida sobre la suspensión de los diputados y que además no habido suplicatorio pero como dices son conscientes de que la decisión está tomada llora giran la vista hacia los tribunales primero irán al Constitucional pero como suelen repetir no tienen demasiadas esperanzas depositadas en ese tribunal ilegalizan si hace falta dicen a la Justicia europea otro asunto distinto una vez suspendidos es lo que comentaba

Voz 0194 06:41 Nos ahora qué harán con su escaño con Patiño teníamos la ley

Voz 4 06:43 Tura desde el punto de vista a las mayorías del Congreso pero se puede hacer electro desde el punto de vista de lo que puede perder las dos formaciones dejarán que corra la lista y evitarán así perder esos cuatro votos recordemos que en el caso de Cataluña pierden tres de sus siete escaños es un porcentaje importante pero eso no parece importarle a Jordi Turull de Cataluña que en un mitin esta tarde era así de concluyente plaga

Voz 5 07:07 la Bella negra a otros no

Voz 1258 07:10 enviar euro comino no renunciaremos es lo que ellos querrían que Europa no fuera consciente que aquí hay unos diputados que están siendo silenciados decía Jordi Turull en

Voz 4 07:20 Esquerra pues no supone un problema tan grande porque Oriol Junqueras ha dejado bastante claro que priorizará ser eurodiputado si sale escogido pues en su caso en la lista correrá de forma natural de escuchamos

Voz 6 07:31 lo que pasa que dos días viendo los antecedentes a pesar de la suspensión hemos visto como he podido ir al Congreso a recoger el acta de diputado con el mismo argumento podrá recoger el acta de europarlamentario

Voz 4 07:46 eso yo lo hemos viendo en cualquier caso en las últimas horas han abundado las críticas hacia Meritxell Batet

Voz 1170 07:51 desde el independentismo también hace al PSOE en general

Voz 4 07:54 y hacia los Comunes el Sartori hace tan sólo unos minutos ha sido muy contundente en su mitin contra ellos tachando los de falsos demócratas de hipócritas textualmente por haber apoyado la elección del actual presidente

Voz 1071 08:04 Congreso Pau gracias hasta luego el presidente del Senado encargó el pasado miércoles sólo informe a los letrados de esa cámara de la Cámara Alta para saber si se debe suspender como senador a Raül Romeva no cargó el miércoles pero el Senado lo ha contado hoy el Partido Popular había pedido que la Mesa se reuniera de forma inminente de momento esa mesa en el Senado está convocada para el miércoles de la semana que viene

Voz 5 08:26 vamos por ejemplo a votar si queremos que Meritxell Batet como ha hecho hoy se pasa tres días discutiendo con el Tribunal Supremo con los letrados para no suspender los presos golpistas vamos a votar si es posible que la Zarzuela ser reciba a partidos que están con sus líderes condenados por rebelión y sedición en la cárcel para participar en la ronda de consultas para investir un presidente del Gobierno

Voz 1071 08:50 hasta el cruce este cruce entre el debate sobre la suspensión de los presos la campaña electoral y más que la campaña la competición entre el PP y Ciudadanos por ver quién se arroga más el mérito de una suspensión que ellos mismos dicen que en realidad se debe a la ley

Voz 1089 09:04 la señora Batet al final se ha visto forzada a tomar esta decisión tanto el Supremo como los letrados de la Cámara admitió ya que sí que la ley dice que automáticamente tiene que ser suspendidos Rega enterarse ya tienen que ser suspendidos y al final esa suspensión se ha producido sea puesto el asunto a votación en la mesa de

Voz 1071 09:25 relato que hacía el Villegas esta mañana en el mismo Parlamento esta tarde el líder de Vox Santiago Abascal

Voz 7 09:30 acabas de suspender a cuatro diputados a pesar de la resistencia de la Mesa del Congreso como se puede suspender a cuatro diputados que en realidad no eran diputados porque no había jurado la Constitución

Voz 1071 09:43 bueno Éstas son las posiciones por tanto de hoy del PP de Ciudadanos de Vox respuesta esta tarde en Valencia de la vicepresidenta en funciones del Gobierno que llamaba hooligans a la oposición

Voz 8 09:53 pero creo que la presidenta Batet ha dado una lección de buen hace de prudencia de saber estar en un cargo donde otro practicamente se han comportado como si hubiesen estado repito ya te lo decía de de hooligan al acuerdo discoteca este país es un Estado debe

Voz 1071 10:14 descripciones diferentes relatos de lo que ha ocurrido ahora tres apuntes el primero qué efectos puede tener para la negociación sobre el gobierno entre PSOE y Unidas Podemos este voto distinto que han tenido hoy bueno ninguna ninguna consecuencia si atendemos a Irene Montero

Voz 1544 10:28 mostrar una posición discrepante en un asunto concreto en la Mesa del Congreso creo que no cambia la necesidad que en España existe de que haya un gobierno de coalición y progresista

Voz 1071 10:38 hablando de Podemos segundo apunte recuperemos el testimonio de Pablo Iglesias estuvo el martes Elia que se constituyó el Congreso aquí en La Ser en Hoy por hoy y esto es lo que decía sobre la decisión que tomaría su partido sobre la suspensión de los diputados

Voz 1258 10:51 la Mesa del Congreso habrá que cumplir la ley lo que diga el Tribunal Supremo lo que digan los informes de los letrados es decir los miembros de la Mesa del Congreso no pueden incumplir la ley citó eso opiniones que tienen que poder trabajar como diputados pero yo no puedo pedir a vicepresidenta y a mi secretario en la Mesa que no cumplan la ley

Voz 1071 11:11 quedémonos en el martes porque hemos escuchado antes Patiño los ponía el fragmento de voz en el quedar Pastor decía bueno esto tiene que ser por imperativo legal bueno pues vamos a escuchar que decía El mismo día que se constituyó el Congreso la que dejaba de ser su presidenta Ana Pastor que decía que no hacía falta informe a los letrados de consultas Rada decía hoy pues el martes

Voz 0194 11:29 esto cualquier decisión que tome esta Cámara por lo menos en el tiempo que yo he sido presidenta cuando estamos hablando de interpretaciones de temas tan relevantes de pedir informes a los servicios jurídicos de la Cámara que son los que como en otras ocasiones son los que tendrán que decir a qué atenerse sorpresa sorpresa porque lo Ana Pastor esto el martes en Antena3 tanto Iglesias como Ana Pastor hicieron estas declaraciones el martes no han pasado tantos días estamos a viernes ya han modulado completamente sus declaraciones y su discurso sobre sobre esta cuestión primera parada para el análisis con esta decisión de la Mesa del Congreso Juan Carlos que era inevitable que era lo que tenía que pasar sino de toda la controversia que hay porque hay literatura para todos los gustos desde los que dicen que es el Tribunal Supremo quién debería haber dado ha adoptado esta decisión que es el Congreso en cualquier caso la posición de Meritxell Batet ha sido bueno pues te poner sobre la mesa todas las garantías que avalada por las las los informes de los letrados

Voz 1170 12:27 sí lo que pasa es que el problema es que la la la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de aplicación directa entonces la Mesa del Congreso en materia de haber hecho aplicarla de forma directa y además es un artículo enormemente taxativo es una aplicación inmediata y no necesitas la legitimación que la presidenta del del del Congreso quiera

Voz 0194 12:45 sí Ana Pastor el martes lo decía eh que quiere

Voz 1170 12:47 forzar una medida que no es fácil es decir porque no es una medida que no tenga ninguna consecuencia es una medida política importante que lo haya querido reforzar bueno pero a mi me parece que no tenían la necesidad porque la Mesa del Congreso está perfectamente legitimada para tomar la decisión de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Voz 1452 13:08 sí

Voz 0554 13:10 sí yo comparto en eso la opinión con con Juan Carlos I es más yo voy quizá un poco más allá por un elemental sentido de la prudencia a mí me parece bien que la presidenta del del Congreso decidiera pedir un dictamen a los servicios jurídicos de la Cámara que están integradas por personas con una preparación jurídica extraordinaria fuera de lo normal es uno de los cuerpos de más difícil acceso de toda la Administración pública española para cubrir bien un una decisión que tiene una clarísimas repercusiones políticas lo que ya no me pareció adecuado y por lo tanto no me pareció bien es que le pidiera al hace tres días al Supremo que lideró un dictamen en el Supremo lo tuvo que recordar que el Supremo no está parada para emitir dictámenes a favor del o en contra de un asunto que plantea el el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder judicial y el poder legislativo son independiente yo no tengo porque hacerle ningún dictamen a usted tiene su servicio jurídicos y eso la señora Batet que es una jurista porque profesora de Derecho constitucional debe saber que en y ya tiene diríamos que legitimación el punto de vista jurídico para exigir un dictamen de ese tipo en ni el Tribunal Supremo tiene el deber de de emitirlo pero con independencia de lo que sí supuso pues una propagación de de esta suspensión que era evidente porque lo dice la ley de juicio siento criminal que realmente pues de un día y medio dos días ya a partir del momento en que pide el dictamen a los servicios jurídicos a mí me parece bien que lo que lo pidiera pues si a partir de ese momento pues el asunto estaba claramente resuelto otra cosa como había dicho son la las consecuencia que yo unas consecuencias políticas

Voz 1170 14:50 veremos a las consecuencias

Voz 0194 14:52 esperanza

Voz 1452 14:53 sí yo buenos las primeras ya se están viendo y es que a base de base el objetivo de la derecha sin ninguna clase de dudas empezado que hablase muerte pero bueno no es que yo ahora está empezando a decir que ya se ha visto claramente en la que

Voz 0194 15:10 se vio el día de día de la constitución del Congreso

Voz 1452 15:13 también se vio el día de la pero vamos ya es que definitivamente está claro que al menos desde luego la estrategia de de Ciudadanos cuenta entre sus en fin su principal arma o actividad a Batet no sea eso parece claro pero en fin confiemos en que no se nos convierta desde el principio la legislatura en un campo de batalla intransitable porque los ciudadanos están ya bastante cansados no de esta manera de hacer política no esas exigencias de la de la derecha son verdaderamente lamentables y además vale todo puede decirse cualquier cosa no sean da igual tenga rigor o no lo tenga Easy hoy digo una cosa y mañana digo otra pues tampoco pasa nada Ana Pastor a la que todos hemos admirado por su prudencia y por su manera de ser y estar en en la política bueno pues hoy se ha desdicho de lo que dijo el otro día Bonis ha quedado tan tranquila no no sé si la presionan desde la dirección de su partido o sencillamente nos va a ir dando una cara que no conocíamos pero es lamentable es verdaderamente lamentable y luego el asunto de Podemos a ver yo en fin creo que Iglesias dejó muy clara su subvención su postura no un poco de apoyar al Gobierno de estar cerca de la presidenta del Congreso de pronto alguien se debe haber dado cuenta de que estábamos a dos días de que los

Voz 0194 16:42 pero es que yo creo es que yo creo que esta que esta es la clave no el hecho de que se cruza en medio de todo esto es la clave yo creo por los dos partes por parte del Partido Socialista intentando demorar algo que que que tenía que esta decisión iba a llegar más tarde más temprano por parte de batirse por parte de la oposición poder señalar de esta manera al Partido Socialista

Voz 1452 17:01 claro está clarísimo sea realmente

Voz 0554 17:04 ella sí irá a la prueba de que lo que has dicho del Partido Socialista es cierto es que la vicepresidenta del Gobierno

Voz 9 17:10 la Carmen Carmen

Voz 0554 17:13 Carmen Calvo mantuvo desde el principio una posición clara esto hay que suspender los usted

Voz 0194 17:18 a él mismo martes ese mismo martes

Voz 0554 17:20 claro es de aplicación inmediata como ha recordado Juan Carlos otra cosa que para cubrirse pida un dictamen pero era de aplicación inmediata y la presidenta del el Congreso de los Diputados no

Voz 1108 17:31 no lo entendió así

Voz 0554 17:32 qué dicen algunos pues mire usted por qué o al Partido Socialista en Cataluña electoralmente no le puede beneficiar mucho electoralmente el que se actúe de esta manera con estos diputados que están en la cárcel sin embargo al Partido Socialista en el resto de España así le puede beneficiar por lo tanto n tendría explicación política la posición distinta sobre ese asunto de la señora Calvo

Voz 0194 17:55 dependen donde estuvieran pensarlo claro una cosa buena

Voz 1170 17:57 yo creo pienso su cortijo clave yo creo que la estrategia el Partido Socialista muy acertada no ha sido porque la decisión era evidente que se tenía que tomar la tomes el viernes en números el lunes que va a suponer un cambio fundamental tu electorado yo tengo serias dudas y lo que ha hecho es quedar mal con unos quedar mal con otros ha quedado en una posición intermedia bastante difícil de de de justificar por tanto no

Voz 0194 18:21 quisiera aguantar la decisión hasta el lunes que viene pero

Voz 9 18:24 sí

Voz 10 18:25 activo claro a no ser que quisieras prorrogar

Voz 0194 18:27 que quisieras prorrogar hasta el lunes pero claro que la oposición haya presionado claro dura o tal pero presentes

Voz 1170 18:32 es que la oposición está para eso hay que lo que hay que ver es que además tiene que hacer

Voz 0194 18:38 vilmente sostenible no tomar una decisión cuando ya tienes los informes de los letrados porque si es verdad que esa premura es automatismo con el que saltó la oposición en el primer momento también a decir momento vamos a a ver a pedir los informes de los letrados cuya exalto una vez tienes a los informes de los Estados es difícilmente sostenible que no tome es la son los informes iba a tardar extraordinariamente poco

Voz 1170 18:58 el mente la decisión era muy muy fácil

Voz 0194 19:01 interpretar yo pregunto también consecuencias políticas decías Emilio

Voz 0554 19:05 yo recuerdo aquí hace un par de semana alguien dijo en este acuerdo dijo ustedes Si al final estos cuatro estos tres diputados de que están en la cárcel son suspendido de sus funciones al Partido Socialista le viene muy bien y al presidente del Gobierno porque por qué harán falta solamente harían falta una mayoría de ciento setenta y cuatro diputados que son los que se encubren con los

Voz 0194 19:28 ahora los contaba también patín del Partido Socialista de

Voz 0554 19:31 Podemos de salio con ciento setenta y cinco por ningún voto de los de entonces de esa manera quedan bien tanto el parto el socialista como los señores de de del PDK por qué porque el Partido Socialista dirá por Pedro Sánchez ha salido investido presidente sin necesidad de recurrir lo de los separatistas y estos señores que lo defina están haciendo lo que están haciendo ellos podrán decir sin embargo en suenan en Cataluña nosotros no hemos apoyado señor Sánchez no ha hecho falta que nuestro voto nosotros no tenemos nada que ver con él tal sabiendo como sabemos que ellos en el fondo quieren y desean que Pedro señas sea presidente del Gobierno porque cree que con ellos y con él existe una posibilidad de entendimiento no por lo tanto las dos partes se consideran satisfechas quedan los dos muy bien yo creo que a ambos les viene fenomenal que la mayoría se compute en base a ciento setenta y cuatro que es lo razonable porque alguien ha dicho buena que sigue habiendo trescientos cincuenta no sigue habiendo nominalmente teniendo en cuenta pero con la capacidad de actuar pues solamente hay lo que hay por lo tanto la mayoría de cien de porque los otros que no pueden votar y lo que tú no puedes computar a gente para que vote que no

Voz 1170 20:44 puede votar Carlos yo yo ahí tengo ten algo muy serias dudas yo creo que verdaderamente el informe a los servicios jurídicos tenía que resolver este este este problema que no es tan sencillo de resolver entre otras cosas porque si tú les suspende pero la suspensión no invalida su condición de diputado que previamente han adquirido

Voz 0194 21:05 no de obra ese es el argumento que está dando ciudadano no tiene capacidad obra

Voz 1170 21:08 pero es una suspensión del derecho no es sino una un elemento pero son el el lo que está es sometido a un elemento disciplinario pero no le invalida su condición máxima entonces pero les retira les River cero cargo pero una cosa es que le ha suspendido del ejercicio pero no la condición tanto tendría pero si no puedes votar cómo era con pero tú lo que tienes que ver la el el como sea genera una mayoría de trescientos cincuenta diputados porque efectivamente en el Congreso hay trescientos cincuenta diputados aunque no puedan tener determinados luego no derechos los hay los hay lo que no pueden es votar pero haberlos haylos

Voz 0554 21:44 a los efectos era que a mí sí que me gustaría

Voz 1170 21:47 un grito que yo desde luego a mí me parece que la verdadera el el verdadero quid jurídico de esta de esta cuestión es esto es resolver cómo se va a resolver las mayorías yo estoy muy de acuerdo en que le favorece a Pedro Sánchez pero ya los alumnos que no se tiene que tiene que significar pero

Voz 0194 22:09 favorece a la oposición que no podrá seguir con el mantra de del apoyo de los independentistas Strauss tanto

Voz 1170 22:14 Pedro Salguero no habrá disco

Voz 6 22:17 usas para luego parece algo parecido genera genera mayoría

Voz 1170 22:21 con una diferencia de dos escaños no es tan fácil

Voz 1452 22:26 no no que que decía que de todas maneras obras siempre alguna excusa para coger enfant en falta al Gobierno que por otra parte es el papel de la oposición no pero yo estaba pensando que hace hasta hace muy pocos días hemos estábamos pensando bueno el resultado de las elecciones va a hacer que cada partido en fin reflexione sobre le lo que le ha pasado como para unos las cosas que para otros pero bueno parece que los ciudadanos han dicho que hagamos el favor de intentar entendernos de intentar llevar adelante una legislatura en la que se vea que hay política intención de hacer política yo ya soy muy pesimista realmente yo creo que la la traté de la oposición va a ser extremadamente duras sea o no justa injusto me parece que haya llegado tan lejos hoy ciudadanos combate sinceramente me parece profundamente injusto por lo tanto no válido y no sé lo que lo que va a pasar evidentemente es cierto que a a primer en una primera mirada el hecho de que el Partido Socialista haya tenido la la fin el comportamiento que ha tenido en este asunto le puede le puede venir Itziar en el resto de España no así en Catalunya pero tampoco lo tengo yo tan claro hay gente que ha dicho en Cataluña con sus votos queremos ampliar la posibilidad de actuación e intervención en la política con más fuerza el partido el Partido Socialista por ejemplo no entonces qué piensa la la la ciudadanía en Cataluña que piensa en España que quieren yo creo que unos y otros han votado justamente porque han creído en la posibilidad de intentar abrir nuevos caminos para no seguir por este trillado tremendo aburrido y terrible por el que hemos andado durante la anterior tiempo de una manera verdaderamente dramática

Voz 1170 24:24 yo de eso tengo bastantes dudas es decir si yo elijo o a Ciudadanos elijo al PP a Vox espero que hagan la oposición más dura posible al Partido Socialista y a todos sus elementos no video devengo que a mi me parece que es decir no es no eso no es bueno lo hicieran eso a mí me parecería una cosa muy extraña salvo que es que se puede hacer verdad Juan Carlos se puede hacer un

Voz 1452 24:45 la oposición muy fuerte muy potente muy potente y muy fuerte sin necesidad de llegar a extremos en los que de pronto o te vas contra la pared o te caes al precipicio

Voz 1170 24:54 yo no yo no veo con cobró yo no veo cuando este caso bueno pues a yo lo que quiero es que los partidos que están en la oposición a la oposición y lo más dura posible dentro del hotel los no términos normales si civilizados en los que vivimos pero yo quiero que hagamos oposición

Voz 0194 25:09 iremos si cambian las cosas a partir del lunes porque es verdad que nada de lo que ha pasado en este país en los últimos tiempos se puede entender sino es porque estamos en el marco de una

Voz 1170 25:19 a ello otra campaña electoral el lunes no está

Voz 0194 25:22 hemos en campaña electoral vamos a ver cómo cómo se modifican los comportamientos a la vuelta vamos con la campaña

Voz 2 25:27 hora veinticinco

Voz 11 25:30 te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene

Voz 0806 25:35 mejor conocer la de un banco que no te cobran y gastos Nico

Voz 12 25:38 misiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra las NG punto es

Voz 5 25:51 antes de marcar su primer tanto con la selección española de rugby Thierry no sólo cruzó el campo sino también un desierto tumbos que en tres playas de enero cuando saltó tres vaya

Voz 14 26:04 este domingo a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias diez y fruto City el valor de un sueño en acento Robinson el lado humano del deporte con Michael Robinson peina ser buenas noches el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado hoy ha sido cuarenta mil ochocientos catorce

Voz 15 26:28 Serie ciento dieciséis

Voz 14 26:33 este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones Si se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto Es mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldo lazo del fin de semana buenas noches cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 16 26:54 sí repuestas treinta litros o más de carburantes BP Ultimate disfrutas de más kilómetros también recibes cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de carburante durante un año a también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también esta promotora hemos contado el cincuenta y seis palabras más información en Pepe te da más punto com BP Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 17 27:16 hola qué tal está

Voz 0554 27:17 es muy preocupada

Voz 17 27:19 siendo como es tocabas

Voz 5 27:22 desde que anunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad me conoce estos son no parar

Voz 18 27:28 deberíais probarlo es fácil rápido y económico dedicarse al cliente que necesitas para Túnez

Voz 14 27:33 hacía cinco ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar apunta Viana ser publicidad punto es

Voz 20 27:47 a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora veinticinco punto es

Voz 14 27:57 los viernes después de El Larguero Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega buenas noches cerebro programa de hoy será muy distinto a los habituales como McCann no ha parado de cada Las Noches de Ortega Juan Carlos

Voz 21 28:14 venga los también en nuestra obligación mobbing y Cadena Ser punto com

Voz 14 28:20 con la medida los sábados a la una de la tarde el programa de radio que triunfa en todo el mundo I love you radios aunque nadie lo entienda aquí nadie sabe todo nada me gustaría otro nombre está alguna patada en los huevos

Voz 21 28:43 nadie sabe Nadal con Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa en el que pueda

Voz 14 28:48 pasar no se nota unidad de todo hay

Voz 13 28:56 quisimos nosotros somos explorador ahora muy simple del de Maya es un explorador Council

Voz 14 29:01 como nos presentamos ante los oyentes que nos vamos a poner el casco de legionario las armaduras PIL humano como decía Astérix y hacer funciona al vete a todos los oyentes vaya es como si formara parte de la Historia Historia no es un programa de Historia es un viaje a la historia

Voz 22 29:22 presión que sus creo que en estos meses de Cronovisor no me habías traído nunca a un lugar tan exótico como es intentar paradisiaco es que cuesta de enero gerente de presupuesto

Voz 14 29:32 pero hemos tenido la casa por la ventana SER Historia con Nacho Ares madrugada del sábado al domingo y siempre

Voz 0194 29:38 quieras punto es

Voz 14 29:41 cadena SER

Voz 23 29:43 han

Voz 24 29:50 disculpe conocen tan tiene una marisquería están buscando haremos Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblones escribe suele encuentran que bien la la vive un verano con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google Google Mini de regalo

Voz 18 30:08 el reservar hazlo por sólo sesenta euros paga hasta están diez meses se encuentras un precio mejor tela igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 25 30:20 en Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no caben una cuña de radio la parte

Voz 26 30:24 que no cabe dice oferta varios como cincuenta y siete cuotas comisión de apertura del tres por ciento de cuatrocientos veintiocho con treinta y uno euros entrar a cuatro mil cuatrocientos millones con noventa y cinco euros un ocho coma siete por ciento TAE diez por ciento a final de nueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve euros promoción Vari de hasta treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve más información hasta qué punto es

Voz 25 30:38 la parte que cabe dice que sólo en mayo pude conseguir un gol por ciento ochenta y nueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años este sábado desde las cinco una hora menos en Canarias

Voz 21 30:51 las copas y frente a en el equipo desde el Benito Villamarín Fútbol Club Barcelona

Voz 27 31:09 la Copa busca un nuevo Rey IT lo contamos aquí le en Carrusel deportivo con Dani Garrido Cadena SER

Voz 1693 31:19 los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés te hacen la vida más fácil con la última tecnología en aspiradoras como el aspirador refriegas suelos Wiesel Cross web diseñada para aspirar fregar y secar todo tipo de suelos de una sola pasada hallen la mitad del día

Voz 0194 31:33 lleva el cross bueno

Voz 18 31:36 por sólo doscientos noventa y nueve euros Icon todas las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés

Voz 13 31:42 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 31:51 de la Tertulia Emilio Contreras Juan Carlos Jiménez y María Esperanza Sánchez y después de una precampaña interminable dos campañas seguidas al fin ha llegado el momento esta noche

Voz 18 32:00 termina la campaña electoral en la Cadena Ser que elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 14 32:12 es verdad que nos quejamos aunque para ser sinceros

Voz 1071 32:14 luego las echamos un poco de menos árabe pregúntele a nuestros

Voz 0194 32:17 compañeros que llevan dos campañas seguidas en su cuerpo

Voz 1071 32:19 no matar si no fuera por las campañas no hubiéramos visto aparecer y desaparecer les presidente como les sucedió a José María Aznar igualó al revés no hubiéramos visto desaparecer ya parecerse a otros presidente ahí está

Voz 0194 32:31 él envuelto en selfies en halagos

Voz 1071 32:33 hoy que por cierto se cumple un año hoy un año de la sentencia de la Gürtel que luego todo lo precipito agentes políticos previsibles reaparecido de Mollet algunos presentaron las elecciones de mayo las del domingo como la segunda vuelta de las de abril las que ya fueron de hecho la política y las negociaciones para formar un gobierno quedaron en suspenso a la espera de lo que se vaya

Voz 0194 32:56 Montes que este domingo están en juego también algunos liderazgos nos hemos dedicado ya las claves autonómicas y municipales así que vamos a centrarnos en qué es lo que esperan las grandes sedes empecemos por el PSOE Inma Carretero buenas noches hola buenas noches los socialistas confían en repetir este domingo la victoria de las generales Sánchez cerrados anoche en Madrid consciente de que lo que suceda en la comunidad y en el Ayuntamiento a medir buena parte del éxito o del fracaso de esta cita

Voz 0806 33:21 sí cierre de campaña del presidente en funciones con cinco ministras en la primera fila justo un año después lo decíais antes de que se conociera la sentencia de Gürtel y último mitin precisamente donde el PSOE considera que está el kilómetro cero de la corrupción del Partido Popular en Madrid el lugar que quieren convertir el domingo en el gran símbolo de la recuperación de la nueva hegemonía de la izquierda porque el PP gobierna aquí desde hace veinticuatro años

Voz 1722 33:46 hay que hablar de limpieza porque el próximo veintiséis de mayo tenemos la oportunidad yo diría más aún la responsabilidad de acabar con más de treinta años de corrupción en la Comunidad de Madrid

Voz 0806 34:01 aquí en Madrid Ángels es donde ha hecho a Pedro Sánchez más actos en la campaña con Pepu Hernández y con Ángel Gabilondo las dos grandes apuestas personales del líder socialista que lleva toda la campaña y hoy ha vuelto a hacerlo por última vez alertando contra la desmovilización intentando que no se apague el miedo a la suma de la derecha después de la victoria del veintiocho de

Voz 0194 34:20 Abril

Voz 1722 34:22 veremos por tanto pues oye el gustazo esperamos el pasado veintiocho de abril de frenar a la derecha y a sus tres siglas pero mira ese ese trabajo no está terminado tenemos una triple oportunidad el próximo veintiséis de mayo tenemos la triple oportunidad en tres urnas de lanzar un mensaje claro y rotundo de una apuesta decidida en las ciudades en nuestra Comunidad en Europa por la justicia social la convivencia y la limpieza

Voz 0806 34:49 ha repetido Sánchez que el trabajo no está hecho todo el rato los socialistas están convencidos de que iban a ser la fuerza más votada en las municipales autonómicas y europeas pero otra cosa va a ser poder gobernar

Voz 0194 35:00 donde ganen todo va a depender de los pactos que

Voz 0806 35:02 por cierto reportaron al Partido Socialista mucho poder en dos mil quince gracias Inma gracias hasta luego

Voz 1071 35:09 la campaña operado como una especie de puerta de fuerza transformadora para Pablo Casado que de mentar a Aznar ha pasado a reivindicarse como adalid del centro fue en este último mes cuando confesó que había tenido una revelación Vox era para

Voz 14 35:21 el un partido de extrema derecha se acuerdan aquello es esos resultados queda claro que es falso que en España ya tres derechas era un tópico no hay tres derechas en España en España sólo hay un partido de centro derecha que es el Partido Popular hay otro partido de extrema derecha que es vox

Voz 1071 35:40 frase que tanto le costó pronunciar aquello fue el día treinta de abril no ha pasado ni un mes

Voz 1170 35:45 sí desde aquel día Nieves Goicoechea buenas noches qué tal Ángels buenas noches desde aquel

Voz 0194 35:49 hasta esta misma noche Casado ha tratado de taponar las fugas de lectores a Ciudadanos ya vos sí tapando fugas fugas que se han ido a Ciudadanos y que se produjeron sobre todo por la decepción que ocasionó en muchos votantes la gestión la reacción tardía

Voz 14 36:04 lenta a los casos de corrupción del PP

Voz 0194 36:07 no no va a volver a ocurrir

Voz 0684 36:08 que este partido no va a tolerar ninguna conducta irregular pero que no hagan pagar a una nueva ejecutiva a una nueva generación por algo que hizo una ínfima minoría hace ya mucho tiempo

Voz 0194 36:22 no me lo hagáis pagar a mí decía casado y en ese tomar nota cambiar el rumbo y actuar Pablo Casado pide a los desencantados que vuelvan a la casa de la brecha sólo así unidos todos decían podemos vencer a la izquierda

Voz 0684 36:34 lesivo que pueden volver a confiar en este partido que este partido no va a defraudarles que este partido sigue siendo su casa que hemos tomado nota Ike hemos reaccionado como nos pedía

Voz 0194 36:49 Pablo Casado quiere seguir su entorno dice que tiene derecho a intentarlo que ha tenido poco tiempo así que el lunes empieza otra etapa para él y para el Partido Popular

Voz 0684 36:59 todo empieza el próximo lunes hay que reconstruir un proyecto político que alberga todo el centro derecha

Voz 0194 37:07 y remata Angels No somos pompas de jabón que desaparecen en el aire gracias hasta luego hasta luego todo empieza el lunes

Voz 1071 37:15 también lo pueden ser los críticos en el PP pero ahora ya veremos ha superado ya veremos lo que empieza el lunes Casado espera ganar a Rivera Rivera pues claro espera ganar a Casado ganarle con números porque en actitud ya dijo que no hay titula ganaba fue otra de las grandes frases uno de los grandes hits de la campaña seguro que lo recuerdan

Voz 1722 37:31 vamos a liderar desde el primer minuto la oposición de este Parlamento porque liderar la oposición no es titula Nos un cargo es una actitud una forma de comportarse es una forma de vida

Voz 0194 37:44 es una forma de comportarse esa actitud es la que Rivera intentado mantener toda la campaña hasta el final Oscar García buenas noches buenas noches Ángels gran vi muy bien también Rivera cierra en Madrid no sí lo ha hecho como Madrid

Voz 1258 37:55 yo para apoyar hasta el último minuto a los candidatos de Ciudadanos a la región el Ayuntamiento Ignacio Aguado de Begoña Villacís ha sido también el territorio donde más mítines ha dado Rivera esta campaña porque él lo tiene claro

Voz 28 38:05 para gobernar español Ignacio Begoña tenemos que gobernar Madrid

Voz 1258 38:10 Rivera dado ha tratado de animar a la máxima movilización una alta participación le va muy bien a ciudadanos nos dicen en la dirección para provocar esa movilización ha tirado de la sesión de constitución del Congreso del pasado martes

Voz 28 38:22 porque entregarle los votos quedándose en casa al Partido Socialista ya podemos va a hacer que vemos escenas como la del martes cada día cada día que puedan en el Congreso nos van a humillar vamos a perder la dignidad ha asegurado que el martes

Voz 1258 38:35 sintió vergüenza porque la nueva presidenta del Congreso no hizo lo que debió en el acatamiento de la Constitución que hicieron los diputados encarcelados y claro tampoco ha faltado la referencia a su visita de ayer al pueblo de Josu Ternera hay sobre todo para contestar a las críticas del PNV por haber ido

Voz 28 38:50 aquellos que no les guste que se piensan que el País Vasco una tribu en vez de un territorio español acumula usted haciendo el Partido Nacionalista Vasco estos que eran con con todos los nacionalistas juntos pues les digo que para ir al País Vasco no hay que pedirle permiso tan usa de ninguna tribu para ir al País Vasco simplemente que es el ciudadano desplazarte por el territorio nacional ir impide tu derecho a la libertad para eso está las fuerzas y cuerpos de seguridad a los Healthcare dar las gracias a la Ertzaintza la Guardia Civil a la Policía elogió en el Telegraph

Voz 1258 39:22 en fin termina así esta campaña electoral en la que Rivera ha tenido muy poco protagonismo en los territorios este papel Se lavado Inés Arrimadas donde Ciudadanos se juega Rex confirmar el sorpasso al PP en algunos territorios y lo fundamental se juega liderar por primera vez gobiernos autonómicos y locales gracias Oscar gracias buenos

Voz 14 39:39 coches

Voz 29 39:42 creo que este sentido común que el candidato del Partido Socialista hasta en el Gobierno que los gobiernos de coalición los candidatos de los partidos que forman los gobiernos están esto es sentido común

Voz 1071 39:53 para el último día de la campaña se ha dejado Pablo Iglesias este mensaje que dejaba caer en una entrevista que ha concedido a la Agencia EFE y en la que él mismo quitaba las noticias de su negociación con Sánchez

Voz 0194 40:02 para la que él mismo pide discreción es de sentido común que sea ministro venía a decir

Voz 1071 40:07 todo común lo preguntaban en La Moncloa a la portavoz en la

Voz 14 40:10 no obstante es esta es nuestra montar el sentido cuando pues ya sabe hace que el tema del sentido común al final resulta ser un criterio bastante sujetos

Voz 0194 40:19 este cruce de fondo y con la discrepancia entre Podemos y el PSOE hoy en la Mesa de la Cámara llegamos al final de la campaña Mariela Rubio buenas noches buenas noches Ángels ha sido una campaña difícil para Iglesias porque las generales le fueron mal y además esas batallas internas con sus antiguos socios de Ci en estas elecciones Iglesias mira de reojo las confluencias que fueron sus antiguos aliados y que hoy son rivales del espacio del cambio Errejón y Carmena en Madrid Compromís en Valencia o los partidos municipalistas que se han independizado como Zaragoza en Común o aquellos que siguen en Podemos pero con los puentes rotos como adelante Cádiz mientras con el otro ojo el ojo derecho e Iglesias sigue mirando a ciudadanos sin descartar que un resultado electoral de los naranjas peor de lo esperado por Rivera pueda acercarlos al PSOE que siempre podrá elegir hoy en Tenerife en La Laguna Iglesias utilizaba su miedo como munición electoral como ya hiciera en las generales

Voz 0684 41:07 el Partido Socialista siempre se guarda la carta de llegar a un acuerdo con la derecha y si en España no va a ser posible es porque Rivera se ha vuelto loco y pasa por la derecha Vox pero aquí se guardan la carta de llegar a un acuerdo con Coalición Canaria en la gente de izquierdas les mande un mensaje para decir con Coalición Canaria no hay un voto útil si podemos

Voz 0194 41:31 como en Canarias Iglesias aspira a ser decisivo para los gobiernos del PSOE y que solía ayuden sus negociaciones con Sánchez para un gobierno de coalición el líder de Unidas Podemos ha planteado estas elecciones como una segunda vuelta para ganar fuerza aunque pierdan poder una premisa Ángels que no desentonarían Juego de Tronos sería la que cómo no Iglesias fan confeso hacía referencia hoy concretamente a uno de sus capítulos más célebres de esta última temporada el que lleva por título Las campanas que hoy de forma imprevista sonaban en el mitin de Iglesias

Voz 0684 42:04 que suenen las campanas que no van a evitar que lleguen los dragones pero no con fuego con justicia social y democracia aunque

Voz 0194 42:12 es es Ángels haya cerrado hoy en Canarias donde pueden ser decisivos para un gobierno progresista los esfuerzos de esta campaña los adentrado en que Ada Colau conserve el Ayuntamiento de Barcelona y aunque con peores expectativas mucho peores en Madrid gracias Mariela hasta luego

Voz 1071 42:27 el otro falta es que nosotros fluyera de seguir la campaña a los que no hemos visto tampoco la serie pero proveer saber

Voz 0194 42:32 lo de Sant Jordi y el dragón debe ser más o menos lo mismo Baleares

Voz 1071 42:35 pero hay campanas es verdad Madrid va a medir muchas cosas también a lo interno con la pugna por ejemplo entre crestas Errejón pero no todos en Madrid como hemos sido describiendo esta semana se mide en comunidades en todos los ayuntamientos en la pugna especialmente enviárselo en Barcelona esta mañana aquí Cuní en Cataluña el único cara a cara entre Ada Colau Ernest Maragall a partir de aquella frase de Quim Torra que dijo de hecho esta noche a insistir vuelto a repetirla eso es que Barcelona no estaba no está dice él a la altura del proceso y que Girona ejerce de capital de Catalunya

Voz 0194 43:04 Morales en la esta está clara si no le parecen muy graves estas acusaciones

Voz 0806 43:09 parece una ofensa pero usted quiere ser alcalde de Bardem

Voz 0194 43:11 buena realmente el presidente Torrassa ha convertido en su refugio en su búnker ideológico y casi programa

Voz 0806 43:16 el ex presidente porque ustedes lo han hecho presidente yo nunca habría hecho presidente al sueño

Voz 0194 43:20 arte my frase sonó Torra aunque hasta fin de de la función

Voz 0806 43:24 porque efectivamente está haciendo dejadez de funciones no sólo en seguridad en vivienda en dependencia en educación Nos deben centenares de millones de servicios básicos que estamos cubriendo no

Voz 0194 43:32 otros otra vez otra vez de este señor ha colado un debate sobre el gobierno de la Generalitat que es lo único que parece

Voz 1170 43:38 qué le interesa usted interés ustedes

Voz 30 43:40 bueno eso sino al Colorado mucho ruido ocasiones claras

Voz 0554 43:46 dicho que fui estamos peor que hace cuatro años no presumo

Voz 0194 43:49 la de que estamos vienen vivienda y que han hecho muchas cosas digo que no se ha hecho más que nunca es lo contrario es exactamente lo contrario deben algún Jordi bueno pues a costa del proceso ha hecho buena parte de su campaña Vox a costa de soy de presentarse como el socio al que ahora aislante de ciudadanos pero que luego necesitan Abascal ha cerrado también en Madrid Javier Carrera buenas noches

Voz 1258 44:08 qué tal buenas noches cuál ha sido su mensaje final

Voz 0866 44:11 el mensaje es el de repetir los resultados de las generales que considera un éxito a eso sea agarrado Abascal en este último acto de campaña en un lugar simbólico frente a las puertas del Tribunal Supremo donde se celebra precisamente el juicio Bruselas no han faltado las referencias a su papel en este juicio busca el líder de Vox capitalizar su recién estrenada presencian al Congreso y sus veinticuatro diputados quejándose de una supuesta distorsión sobre aquellos resultados

Voz 7 44:35 claro que hemos jugado en absoluta desigualdad y por eso no sólo hemos triunfado hemos protagonizado una gesta política que tiene un carácter casi milagroso

Voz 0866 44:45 un milagro que pretende repetir Abascal para entrar en ayuntamientos y comunidades donde cree que pueden ser decisivos especialmente aquí en Madrid así que pide a sus seguidores un último esfuerzo as tocar

Voz 7 44:56 a rematar la faena que hicimos el veintiocho de abril este dolor

Voz 5 45:00 tengo acudiendo a votar siendo

Voz 7 45:02 conscientes de que esa voz que ya tenemos en algunas instituciones tiene que estar absolutamente todas

Voz 0866 45:09 todo Angels en un acto digámoslo así modesto en la línea de toda la campaña con varios centenares de seguidores pero lejos muy lejos de las miles de personas que lograron reunir en el acto final de campaña de las generales

Voz 18 45:23 sí gracias Javier han seguida analizamos este cierre de campaña elecciones municipales autonómicas y europeas de dos mil diecinueve

Voz 2 45:33 hora veinticinco

Voz 11 45:35 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro pero si buscas hipotecas

Voz 0806 45:41 tiene aún mejor conocer la de un banco que no te cobran y gastos Nico

Voz 12 45:45 elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 24 45:57 disculpe conocen tan Gemma tiene una marisquería a están buscando Nemo Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no me doblen esas quienes se encuentran que bien La La Land vive un verano decir con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google Google Mini de regalo

Voz 18 46:15 reservar hazlo por sólo sesenta euros paga están diez meses si encuentras un precio mejor tela igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 31 46:26 aburrido de tus gafas es hora de cambiar reanuda este con General Óptica ahora tienes toda esas gafas graduadas con un treinta por ciento de descuento y todas las gafas de sol también con un treinta por ciento así es el plan renove ven estrene vestido al mejor precio y renueva de General Óptica

Voz 1 46:46 comunidades esto

Voz 20 46:53 únete a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora veinticinco punto es

Voz 5 47:01 en la Cadena Ser presenta el placer de escuchar

Voz 33 47:10 los niños crecen excepto uno