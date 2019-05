Hora 25 (24/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0554 00:00 no os imagináis no hace falta de una imaginación oriental para imaginar cuál va a ser la Vía Dolorosa de esta legislatura

Voz 1 00:08 para conseguir cada que sigue sí miles de ahí cero frente a tener un Partido Popular que se ha dado un batacazo tremendo eso es una a Unidas Podemos que Salado otro batacazo es decir

Voz 0554 00:18 eso es lo que ha hecho poner en valor eso ciento veintiún diputados veintitrés diputados no tanto por el resultado en sí sino en relación a los contrincantes dentro de su propio segmento electoral como ya podemos como de sus adversarios en la derecha es decir tanto Podemos con el Partido Popular ha sufrido un batacazo electoral que en el Partido Popular no tiene precedentes y claro eso ha puesto en valor eso ciento veintitrés diputados pero no olvidemos son ciento veintitrés diputados ya vimos lo que le costó a Rajoy gobernar con ciento XXXVII cuenta es que no no hay que perder de vista un dato objetivo edad en tres años y medio en España ha habido tres elecciones dos presidente del Gobierno y un solo presupuesto y con esto resultó no parece que vayamos a ir mucho mejor esperanza

Voz 1452 01:05 si no yo en fin no no estoy totalmente de acuerdo con con lo que estás diciendo pero en todo caso tienes razón que son Tanto veintitrés diputados que en fin que no es algo ni mayoría algo cercano a la Alhambra y muy cercano a la mayoría absoluta pero desde luego yo sí creo que es un éxito importante sobre todo teniendo en cuenta como decía Ángels que bueno el resto realmente es algo Ciudadanos se va claro claro lo está pasando no entonces no y ciudadanos tampoco a ver

Voz 1 01:36 pues bueno Ciudadanos porque siempre tiene las expectativas muy altas siempre que en todo caso es decir Urbas aquí es Mercier siempre se ponen las expectativas muy altas que nunca acaba de cumplir las expectativas pero sí objetivamente tiene tiene un buen un buen un buen resultado

Voz 1452 01:51 de todas maneras en este momento tan bien para el Partido Socialista es muy importante que el voto en fin no no sea menos que que ha sido en las generales que bueno a ser posible fin consolide de alguna manera aunque ya no no rija para al para la consecuencia para el Gobierno pero sí consolide en fin al partido en este momento en el que efectivamente si fueran para atrás la los los votos aunque sean elecciones locales elecciones autonómicas no sería mejor

Voz 1 02:24 Carlos para Juan Carlos yo estoy un poco nerviosa

Voz 1170 02:27 bordo con Emilio pero te entiendo tu tu argumentación y me parece muy bien expuesta tendemos a considerar que ciento veintitrés diputados es decir si tú dijeras ahora la gente si el Partido Socialista ha ganado con mayoría absoluta mucha gente te diría que seguramente que si osea que se ha creado una burbuja realmente de victoria abrumadora evidentemente cuando Se va la realidad tiene muy pocos diputados pero no tiene exactamente ciento veintitrés diputados que los cuarenta y dos de Podemos son un voto que es imposible que se desliga salvo digamos que pase cualquier cosa pero Pedro Sánchez

Voz 1 03:06 no no va hacer nada que

Voz 1170 03:08 eh desliga absolutamente a Podemos por lo tanto no está tan lejos de de de de tener una mayoría más que suficiente para gobernar y luego hay otro elemento importante que yo creo que también tendremos que aplicar hace dos años Pedro Sánchez estaba absolutamente desahuciado parecía que era un líder de paso que el Partido Socialista se lo iba a quitar de medio bueno se lo quitó igualando volvió que lo iba a quitar porque conseguir resultados electorales terribles dos años después ex presidente del Gobierno iba a gobernar durante

Voz 1 03:39 otros años el país ha repasado algunas de las frases de la campaña electoral pero la verdad es que ha dado todo este tiempo ha dado para muchas más

Voz 1071 03:48 la campaña campañas una lucha constante por llamar la atención en un mundo que ya es una lucha constante por llamar la atención así que los candidatos lo intentan con todos sus recursos lo habitual son las imágenes aunque no siempre acierte a poner esas imágenes derechas

Voz 2 04:01 bueno en primer lugar yo quiero enseñar esta foto es el póster de Lenin es el exponente

Voz 1071 04:08 comunismo Lehman que estaba tumbado eso se juega con las imágenes forman metáforas con la espada

Voz 3 04:14 tras la naranja y los cítricos son algo más que la fruta que produce Valencia es nuestra manera de ser yo me siento representado

Voz 1 04:22 por una naranja por una mandarina

Voz 1071 04:24 bueno se siente representado por lo que buena gente quiere la campaña ha supuesto el descubrimiento en realidad hay básicamente de Isabel Díaz Ayuso que ha conseguido el protagonismo que busca cualquier candidata aunque no esté claro que con los efectos que pretenda cualquier candidata cualquier cantidad

Voz 1 04:39 a mí cuando empiezan habían empleo basura me parece que eso

Voz 2 04:41 defensivo para la persona que está a lo mejor deseando tener ese empleo basura

Voz 1071 04:45 sí ese empleo basura luego lo delicioso de los atascos también estuvo lo de la Casa de Campo este momento esté chotis que escuchamos porque en realidad la campaña madrileña no ha dado grandes pactos el coche de espera espera espera esquemas

Voz 1 05:02 sabes que había vale vale vale tenemos tenemos el chotis venga

Voz 1071 05:06 madre

Voz 4 05:07 sí

Voz 5 05:08 acabarme que puedo como te queda aquí

Voz 6 05:13 dado que quisieras escuchar el chotis pero para ver si prosigue ordenada por los cortes intentaba recuperar

Voz 1071 05:21 vaya acabado por demostrar que por ejemplo Cayetana Álvarez de Toledo efectivamente todavía no no se lo ha perdonado la Carmena a Kadaré

Voz 7 05:30 cubriendo que a Carmina las madereras la compra en los supermercados

Voz 1071 05:35 frases que a veces son prefabricadas que a veces dicen sin pensar frases que a veces delatan lo que cada uno piensa de verdad

Voz 8 05:43 si coincido con Rocío Monasterio en una cosa que las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo aquello que crea más conveniente pueden comer más pueden comer menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo porque corregir las asunto esto sea lucha

Voz 1071 05:54 en España en estos días hemos visto pues paseos y pico de las campañas las peticiones de voto casa por casa calle por calle selfie por selfie

Voz 9 06:04 el ha presentado nuestro candidato a la alcaldía de Madrid como está que no mira nada

Voz 1071 06:11 Carlos y luego está también lo que aprenden y descubren nuestros compañeros que van en las distintas caravanas por ejemplo me acaba de escribir Javier Bañuelos que estaba cubriendo el mitin de Casado esta noche mira lo que ha escuchado y lo he aprendido de matemáticas escuchando a Pío García Escudero

Voz 3 06:25 si todo el mundo vota al Partido Popular ganamos de sobra

Voz 6 06:30 la verdad es que como argumento sin hacerlo desde un fino análisis político todo el mundo vota al Partido Popular ganamos de sobra a que es bueno esto es bueno porque lo acabas de escuchar claro Pío García Escudero aquello si piensas muy fuerte muy fuerte que ganamos vamos a ganar

Voz 1 06:46 te acuerdas de aquel futbolista que dijo si la pelota entra es gol está en la misma línea hemos repasado las claves locales y las nacionales de las elecciones de este domingo pero tienen también este domingo elecciones clave continental porque Europa decide que quiere ser las elecciones europeas son las que después de las Indias más electores convocan en todo el mundo

Voz 1071 07:07 la mayoría de los países votará el domingo aunque también España está entre ellos pero Reino Unido Holanda Irlanda Letonia Malta Eslovaquia y la República Checa ya habrán votado para el domingo a las urnas van a aclarar el futuro real de la socialdemocracia hay preocupación real por ejemplo pues el socialismo francés con un peso histórico evidente maravedíes la fuerza la democracia cristiana hay sobre todo van a medir la pujanza de la extrema derecha que en Europa

Voz 1 07:30 es distinta según de qué país sea Salvini por ejemplo aspira a liderar una coalición de euros bastarda de la noche cuando seguramente la suerte está echada que hay en Bruselas en la Pastor inquietud miedo

Voz 0738 07:44 muy buenas noches pues en Bruselas hay sonido en la plaza pero ahí ahí ya sí muy buen tiempo nos vamos a ver no tiene nada que el constitucional hay que decirlo pero es ideal para esperar un recuento del que depende claro saber si es posible gobernar ya sin miedo a la ultraderecha

Voz 1 08:04 vamos a quedarnos en la con dos claves la primera es que puede pasar con eso con la extrema derecha con que ya esté en el Parlamento ve como una opción real la posibilidad de tener su propio grupo

Voz 0738 08:15 sí hay dos están muy divididos a ver si finalmente podrán unirse los de la ultraderecha hay italiana francesa polaca checa en fin es el gran reto vamos a escuchar a Jauma Duque director general de Comunicación de la Europa

Voz 10 08:30 lamento la diferencia no va a estar en el número de escaños pueden ser unos cuantos más o puede que no eso también lo tiene que decidir la gente sino que va a ser si hay capacidad de organización o no hasta ahora estos partidos han tenido muchas dificultades para organizarse conjuntamente en el Parlamento Europeo entre otras cosas porque muchos de ellos viven de la oposición

Voz 0738 08:55 al otro pasarán a ser el segundo o el tercer grupo de la Eurocámara sería terriblemente problemático más sobre todo si después de eso consiguieran bloquear decisiones a nivel de Consejo Europeo pero vamos a esperar a ver qué pasa

Voz 1 09:11 la otra clave Griselda es el declive de los dos grandes de las dos grandes familias que construyeron la Unión socialistas y conservadores y que ya no van a sumar según las encuestas así que vamos a asistir a nuevas alianzas

Voz 0738 09:23 bueno lo primero que hemos visto en esta campaña es que que los socialistas su candidato socialdemócrata holandés lo que ofrece es ahora un pacto progresista con los liberales vamos a escucharlo

Voz 11 09:37 Cube en mayo

Voz 1071 09:40 es

Voz 0738 09:43 la mayoría progresista la Isquierda eh y también el Partido de los Liberales no sé cuántos estarán pero voy ahí unirlos así lo dijo en la primera entrevista que en esta campaña ya Siro repitió en lo que fue el debate lectura dijo que quiere un acuerdo que vaya desde Macron a Tsipras es un arco muy amplio pero en resumen eso quiere decir que están dispuestos se les salen las cifras a intentar llegar a la comisión sin pacto con el Partido Popular

Voz 1 10:15 Gisela muchas gracias disfruta de este concierto caras escucho

Voz 6 10:20 buenas noches hoy enseguida crónica en Hora Veinticinco con

Voz 1 10:23 música de jazz de fondo muchísimas gracias es verdad que con la efervescencia que ha tenido la política española con las elecciones anteriores ha costado colar hablar de las elecciones europeas lo hemos hecho hemos insistido entre otras cosas porque hay que explicar a los ciudadanos que yo creo que ya lo saben pero hay que recordar que muchísimas de las cosas que nos pasan muchísimas de las leyes que tenemos aquí dependen de Europa con lo cual lo que pase allí nos afecta directamente pero no sólo en la política nos afecta en nuestro día a día también se presenta el panorama Juan Carlos en estas elecciones europeas muy muy interesante

Voz 1170 10:56 habría que insistir que una gran parte de la labor legislativa de los parlamentos

Voz 1 10:59 hace unos transponer claro claro claro media

Voz 1170 11:02 las europeas por tanto no es importante votar en Europa y lo que pasa en Europa y además digamos no no es de España no es una excepción lo que pasa en España claramente está pasando en Europa a mí lo que me parece es que el líder del el Partido Socialista holandés se equivocaría absolutamente si decidiera hacer un una política de bloques dejando al margen al Partido Popular Europeo han edificado ellos dos han sucedido ya han edificado los pilares básicos de la Unión Europea tal y como la conocemos hoy otra cosa es que no nos guste cómo está y entonces que queremos construir otra pues sí pero si se va la izquierda con un cierto anclaje en el él lo el Partido Liberal pero se va la izquierda lo que está dejando clarísimamente hilo que le está diciendo el Partido Popular Europeo es que él se puede ir a la derecha a buscar un bloque alternativo la ruptura de ese centro puede llevar a un problema extraordinariamente grave a una Unión Europea que está en unas horas no baja sino absolutamente

Voz 0554 12:01 es tan importante

Voz 12 12:04 cómo funciona Europa y por lo tanto

Voz 0554 12:05 es tan importante en nuestro voto el domingo en esas lesiones que hay un dato que es estremecedor y que voy a dar lo dio lo bien reproducir lo dio el que era gobernador del Banco de España en octubre del año dos mil doce Luis María Linde en una comparecencia pública que tuvo hace ocho diez días dio el siguiente dato en octubre del año dos mil doce el sistema financiero español para entendernos los bancos debían al Banco Central Europeo cuatrocientos nueve mil millones de euros que le insufló para evitar que los bancos colapsan y cuando el banco colapsan no que pierdan su dinero pierden el nuestro eso cuatrocientos nueve millones de euros era dinero que habíamos depositado en nuestra cuenta corriente nuestra cartillas los bancos lo habían prestado por la crisis o por error eso por lo que sea no lo habían recuperado luego fue recuperando una parte importante pero en ese momento sí Europa no pone esos cuatrocientos mil es cuatrocientos nueve mil millones de euros en la banca española habremos tenido una cosa que lo argentino le llevaron el corralito es decir que ibas a a sacar dinero en el cajero no te lo habría dado porque el banco no tendría no tenía dinero o iba a extender un cheque ibas a pagar el banco no te pagaba dinero de manera que Europa es mucho más importante lo que la gente cree yo estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho es estoy de acuerdo contigo Juan Carlos que ha hecho de la ruptura

Voz 1 13:27 la colaboración entre socialistas

Voz 0554 13:29 el demócrata Partido Popular que han sido los que han lo que inventaron la Unión Europea y lo que han construido en sesenta años

Voz 1 13:37 pero es que Europa me lleva al Brexit a mediodía frente a la residencia a su residencia del diez de Downing Street la primera ministra del Reino Unido anunciaba que tiene las horas contadas para seguir siéndolo

Voz 13 13:50 escuchamos dice no vincula sus sí

Voz 1 13:59 con todo aludió a un país que ama cuando Theresa May se ha quebrado la voz en la imagen que ya ha dado la vuelta al mundo luego ha vuelto a la residencia para encontrarse con las portadas de los medios digitales y los elogios de todos aquellos que el acababan de Begoña Arce buenas noches buenas noches desde que se votó el Brexit has contado muchas noches qué es la vida política de medio andaba sobre el alambre pero por los motines que describía esta semana esta vez sí parecía evidente que de esta no escaparía

Voz 1452 14:25 era el punto final algo fundamental había cambiado con respecto a las revueltas ya las protestas anteriores la sublevación iba más allá de los habituales euroescéptico radicales Theresa May buscaba un compromiso con otros partidos para el acuerdo del Brexit ya la hacer concesiones al abrir la vía a un posible segundo referéndum cruzó una línea inaceptable para sus diputados para sus ministros alguno de ellos y esto es importante no lo olvidemos van a ser candidatos ahora a la sucesión de May y esos futuros aspirantes de ninguna manera podían arriesgar su candidatura apoyando votando un proyecto de ley con esta posible segunda vuelta may en su discurso de renuncia ha hablado de ese fracaso de marcharse sin haber logrado conseguir un consenso sobre el acuerdo del Brexit

Voz 13 15:11 es un problema ahí sí

Voz 1170 15:15 hay lamenta el no haber podido completar el preside hacía May

Voz 1452 15:25 bueno ahora esa misión queda en manos de los que a mis sucesores esta noche conservadores ultra escépticos culpan a media haber ido demasiado lejos en su compromiso sobre este acuerdo otros moderados más proeuropeos afirman por el contrario que esa búsqueda de consenso con los distintos grupos del Parlamento llegó demasiado tarde iría haberla hecho hace dos años el caso es que su mandato que ha estado enfocado exclusivamente a sacar al Reino Unido de la Unión Europea dejando a un lado todos los demás asuntos muy importantes en la vida del país ese mandato concluye con un fracaso total

Voz 1 16:00 y ahora Begoña han empezado las quinielas no las apuestas quedado con tanto predicamento en el Reino Unido además por las sucesiones donde aparece el nombre de Boris Johnson

Voz 1452 16:07 Boris Johnson si ya anunciado ya anunció de hecho hace unos días que sería candidato cuando hubiera una vacante dijo entonces hoy lo ha confirmado inmediatamente es el favorito en las apuestas pero ya veremos porque habrá muchos más aspirantes la lista final la conoceremos en la segunda semana de junio sabremos quién será el triunfador a finales de julio pero sí se puede anticipar que el tono de esta carrera el tono de los aspirantes no va a ser de Compromiso Por el contrario va a ser una carrera a ver quién ofrece el Brexit más duro más radical desde desde luego que el acuerdo de May van a prometer lo vamos a ver que no les va a temblar el pulso por ejemplo Si el treinta y uno de octubre el Reino Unido se tiene que marchar sin un acuerdo in los resultados del próximo domingo de las elecciones europeas con la previsión de una gran victoria aquí del Partido del Brexit en I horas aumenta aún más la presión sobre todos ellos para adoptar una postura más extrema que pueda competir con el populismo de farolas que va diezmar a los conservadores y evitar que todo eso se repita ya haya una sangría de votantes descontentos en unas futuras elecciones generales que quizás cederle Brent el año

Voz 1 17:14 Ximo gracias Begoña buenas noches hasta luego

Voz 14 17:17 previsible por tanto perdón un nuevo líder conservador duro Un Brexit duro un tiempo duro

Voz 1 17:26 ante estas dificultades las que debe

Voz 15 17:28 eh reforzarse

Voz 14 17:30 Nuestro compromiso europeo

Voz 1 17:33 en nuestras instituciones comunes presagios de tiempos duros tiene el gobierno español después de lo que pueda pasar a partir de ahora sí después de esta renuncia mientras despedidas Amey tanto en el Reino Unido como fuera del Reino Unido

Voz 13 17:48 avería

Voz 1 17:49 la canciller Angela Merkel que siempre han tenido bien con la hasta ahora primera ministra y que ahora trabajará para conseguir un Brexit ordenado el presidente francés Emmanuel Macron ha pedido un comunicado los británicos que se aclare lo contaba Begoña carrera por la sucesión que quiere decir carrera por una salida seguramente sin ningún tipo de orden Brexit a las bravas Brexit duro lo decía también Isabel Celaá la portavoz del Gobierno que en España y lo dice la prensa internacional Pedro hay mucho pesimismo no

Voz 1715 18:16 basta darse un paseo por las principales cabeceras del mundo para entender que hoy la mayor parte de los analistas no apuestan a caballo ganador en el Reino Unido apertura en el New York Times la renuncia de Theresa May deja el Brexit en el limbo un nuevo primer ministro dice tendrán sólo unos meses muy pocos meses para intentar reconstruir los restos del acuerdo de Theresa May y luego decidir qué hacer si eso falla en el Washington Post también es el asunto de apertura con la renuncia de Theresa May Un Brexit sin acuerdo puede ser incluso más probable dice el Washington Post hice pregunta en uno de sus análisis arreglará la renuncia Theresa May la política británica Is responde no apuesten ustedes porque eso vaya a ocurrir no será la solución apertura también en el Frankfurter Allgemeine Zeitung en Alemania una amarga despedida se pregunta ahora qué pasa ahora en este predicó casi Se responde también fracasada y la materialización del Brexit su sucesor difícilmente lo va a tener más fácil porque la situación el Parlamento no ha cambiado y sólo pueden quedar nuevas elecciones y una referencia más en en Le Monde en la prensa francesa los europeos dicen entre la amargura y el fatalismo después de la salida de Theresa May

Voz 1 19:35 asimismo generalizado por lo que todo apunta a una salida a un Brexit a las bravas un Brexit duro saludó Anna Pardo deberá directora del diario Público muy buenas noches

Voz 16 19:45 qué tal muy buenas noches Ángels buenas noches al todo

Voz 1 19:48 buscando las apuestas de público para mañana

Voz 16 19:51 buscando por supuesto al cierre de campaña

Voz 1 19:54 hemos encontrado el cierre de campaña

Voz 16 19:56 desveló que hemos todas las claves de lo que van a hacer o al menos las más importantes porque es un panorama electoral infinito de lo que van a hacer las elecciones del domingo es centrando la perdí mira posible del poder territorial del Partido Popular la cómo ganará terreno el Partido Socialista sentando lo esto en Madrid el Ayuntamiento y la Comunidad qué pasará con los ayuntamientos del cambio hablábamos también como comentabais ahora de la entrada de la ultraderecha de las europeas no tanto con el tema de Vox que parece que va a ser mucho menos de lo que de lo que es apuntaba sino como el grupo de la ultraderecha en si realmente por fin los socialistas se podrá desmarcar de los conservadores del Partido Popular como también a tu apuntaba tirar más hoy en una entrevista en El País más allá de eso llevamos una un tema especial que que hemos recibido una serie de documentación y demás sobre el que la asociación Infancia Libre

Voz 0738 20:51 sí bueno

Voz 16 20:53 pues que hemos hablado con el Consejo General de Poder Judicial en el Ministerio de Interior y con la Policía Nacional nos descartan absolutamente que exista una a una causa general contrasta contra esta contesta asociación aparte de una serie de puntos oscuros bueno todavía como te digo tenemos que ir desmenuzando implicación que tenemos que es mucho en muy amplia pero que apunta a tiene visos de encontrarse con un tema de de criminalización sobre la falta de protección de menores ante sus padres es un tema muy complicado e invitó a leerlo porque mañana desmenuzó jugamos buena parte de hechos

Voz 1 21:32 pues pues estaremos pendientes diario publicó Anna Pardo deberá muchísimas gracias hasta luego nos queda Sastre el cuaderno de frases

Voz 1071 21:41 la frase la ha pronunciado mientras estaba ya empezada Hora el cierre de campaña Pío García Escudero vamos a recordar el interés informativo evidente ha dicho si todo el mundo los vota ganaremos de eso bueno frases de pasajes maravilloso a nuestra compañera Teresa Rubio está explicando hoy el contraste de dos frases nos parecen extraordinarias porque pertenecen al mismo personaje las pronuncia la misma persona se llama Eduardo rabioso ex secretario de Sanidad del PP en Madrid primero hablaba hablaba así para un foro de médicos

Voz 17 22:10 los profesionales médicos de Atención Primaria en esta comunidad tienen de media treinta y siete pacientes citados todos los días enfermería tiene dieciocho alguien aquí piensa que enfermería no podría arrimar el hombro un poco más son dos universitarios podría implicar un poco más para resolver la situación estamos yo lo pienso así enfermería del hombre

Voz 1071 22:31 vamos a escuchar a Eduardo rabioso la misma persona hablando para un foro de enfermeras

Voz 17 22:36 enfermería sois un colectivo extremadamente dinámico muy dispuesto siempre a tomar la iniciativa agradeceros la labor que haces todos los días manifestar los que tenéis desde luego todo el apoyo de la comunidad para requerir sacando y empujando delante una profesional

Voz 1071 22:53 es negras es maravillosa que es maravilloso la prueba Teresa Rubio contra la información que él alega que es que le hemos malinterpretado a vale vale vale que en fin que dirá en otros foros contamos anoche la muerte de dos montañeros en la cima del deberes por el atasco para poder coronar luego una imagen que sigue dando la vuelta al mundo en este momento horas de espera con tampoco oxígeno

Voz 1 23:13 pido hoy que como consecuencia de ese mismo embotellamiento fallecieron otros cuatro alpinistas por tanto seis en total

Voz 1071 23:20 para el cierre

Voz 18 23:22 lo que Pablo Milanés

Voz 1071 23:30 asociado siempre a la nueva trova la revolución cubana nos ha contado esta tarde Mauricio Vicent que Milanés saca disco por primera vez cantando así en inglés con estándares de jazz

Voz 19 23:40 Bernard Hinault

Voz 20 23:48 eh

Voz 18 23:51 no quiso firma

Voz 1 24:00 cerrados Sara Pablo Milanés canta todo esto vamos a Ramoneda

Voz 5 24:06 el dietario

Voz 14 24:10 PSOE PP y Ciudadanos

Voz 1150 24:11 no suele encontrarse frente al independentismo catalán parece que su único punto de encuentro ellos se han puesto de acuerdo en la mesa del Congreso para suspender los diputados presos sin esperar que pasaran las elecciones del domingo la derecha se ha salido con la suya hay controversia sobre la cuestión y distinguidos juristas veían mejor que fuera el pleno el que decidiera en una especie suplicatorio implícito pero los letrados del Congreso han decantado el debate algo está claro mientras el trasfondo judicial chica presidiendo el escenario político será difícil restañar heridas y recuperar la normalidad política a partir del lunes tendremos cuatro años por delante para empezar este ciclo Un consejo que las instituciones del Estado tengan presente que hay una virtud que concierne a todos la prudencia que consiste en saber manejar la proporción entre las decisiones que se toman los efectos que tienen para la colectividad en Europa hay preocupación por el ascenso de la extrema derecha pero a mí me parece más grave la parálisis política que la ha hecho posible no sólo por el por acciones la derecha sino sobre todo por la desaparición de la izquierda donde está tiene algo que proponer raros tiempos estos en que las aportaciones más progresistas vienen de Estados Unidos de la izquierda del Partido Demócrata americano Theresa May tiró la toalla en vigilias de unas elecciones que las encuestas pronostican fatales para los conservadores británicos el Brexit esta haciendo destrozos en la política inglesa un régimen fundado sobre un bipartidismo centenario considerado por muchos como ejemplar y que superó guerras y conflictos de todo tipo tambalea hoy ante la incapacidad organizar la salida de Europa ordenada no es que abandonar Europa sea un cataclismo es simplemente que a pesar de su curiosa diferencia Gran Bretaña sufre la misma enfermedad que las vecinas democracias europeas una crisis de representación y de confianza fruto de un cambio de modelo económico y social que sus reputadas de elites tampoco supieron anticipar

Voz 21 26:07 terminamos aquí Emilio Contreras Juan Carlos Jiménez María Esperanza Sánchez buenas noches y buena semana Sastre hasta el lunes si como ya que nunca te costras sin saber una cosa más ya sabes que si todo el mundo vota al mismo partido gana ese partido vale me lo Foot apunta te lo cuentas el otro secos ahora cuando llega ahora voy hasta el lunes pedido el fin de semana

Voz 5 26:41 por veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

Voz 13 26:57 ahora en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Twitter la Roma Hora veinticinco aquí en Facebook hora25

Voz 22 27:09 claro

Voz 23 27:11 es el Deportivo quiere ser un programa cercano familiar cariñoso con el oyente pero sin perder de vista la emoción del deporte la pasión por el juego de la competición porque cuando llegue a ese punto cuando llegue ese punto usted deportivos se convierte en una

Voz 5 27:26 en una montaña rusa viajera

Voz 23 27:37 y finalmente análisis pasó del día ya nos retiramos a dormir y eso es un poquito nuestro día a día

Voz 24 27:47 el ciclo de la vida que de

Voz 5 27:49 por Dani Garrido

Voz 3 27:56 esta semana en Sucedió una noche hace cuarenta años murió la novia de América te refieres a Mary Pierce sonreír iremos con Marilyn Monroe en La tentación vive arriba y recordaremos a Pilar Miró y su película más polémica

Voz 25 28:17 come on

Voz 3 28:25 sucedió una noche un programa producido por el canal TCM para la Cadena SER dejamos a las cinco de la madrugada del sábado al domingo los podcast de Cadena Ser punto com

Voz 26 28:37 eh

Voz 5 28:42 hay una radio siempre relojes con las zapatillas de correr puestas pensando en mariposa eso en tinieblas

Voz 27 28:48 vamos a trabajar en las cuestas vamos a dejar en ya no que se cómodo ya no porque hemos correteando alegremente entre mariposas vamos a pasar pues al mundo de las tinieblas

Voz 5 28:57 SER Runner Verónica Gómez Jon Egaña Cadena Ser punto COM Ràdio que tú programas

Voz 7 29:09 no

Voz 28 29:12 en lo quiere escuchar a la calle para trabajar

Voz 29 29:27 está plomo lo va a apretar entre los millennials que Gas

Voz 1170 29:30 yo esto que acabamos de grabar me me barrunta

Voz 29 29:33 en mil millones de descargas

Voz 5 29:37 después les lleva a Torres al gimnasio puede acompañarme Javier del Pino cuando me tumbó en el sofá de después de comer

Voz 13 29:43 en últimos programa selecciona el que prefiere iguale al play