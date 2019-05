Hora 25 (27/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1915 00:00 preguntas para un día de resaca están dispuestos el PP y Ciudadanos a ser los cerrajeros de Vox abrirle las puertas del poder podrá ser Ciudadanos un partido bisagra vascular de la izquierda la derecha sin que eso le deje cicatrices no cree Pablo Iglesias que insistir en un gobierno de coalición pese al descalabro de su partido ya no parece una exigencia sino una súplica y uno más volverían a gritar hoy las bases del PSOE aquel con Rivera no

Voz 1 00:25 son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:48 Marcela hola buenas tardes se abre un tiempo complejo de negociaciones en todos los niveles desde La Moncloa a los ayuntamientos es impensable que no estén conectadas el primero en abrir los brazos ha sido Ciudadanos el partido de Albert Rivera comenzarán mañana mismo revisar cada caso cada negociación sin cerrarse a nadie Inés Arrimadas

Voz 2 01:07 doce horas después de conocer el resultado de la selección

Voz 0793 01:09 se ha constituido un Comité Nacional de negociación de gobiernos y no se ha hablado de ninguna situación concreta de ninguna comunidad autónoma ningún ayuntamiento ni se ha dado ninguna instrucción que pueda afectar a ese comité lo que sí que es acordados que ese comité empieza a trabajar mañana

Voz 0194 01:25 el último en pronunciarse esta misma tarde ha sido el PSOE su secretario de Organización intercambia mensajes con Ciudadanos al que pone entre la pared de su ideología las

Voz 5 01:33 la de Vox es españoles y españolas han pinchado en las urnas la burbuja de la extrema derecha en España no sería comprensible pues que un partido que se define liberal les procurará este año

Voz 0194 02:06 si podemos todavía no sale del shock provocado por sus malos resultados de ayer Pablo Iglesias no se aparta ni deja de pedir entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez aunque sea por una puerta lateral

Voz 5 02:16 bueno pues tenemos que ser conscientes de lo que pensamos

Voz 6 02:18 y tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición que pueda proteger la justicia social y los derechos sociales y en el que bueno podamos estar en la proporción modesta que nos corresponde

Voz 0194 02:31 hay un buen puñado de comunidades y ayuntamientos que hoy no saben quién les gobernará Pedro Blanco

Voz 1715 02:35 bueno por ejemplo Barcelona es verdad que ha ganado Esquerra por muy pocos votos sobre Ada Colau el PSC asegura que hará lo posible para impedir que gobierne el independentismo la alcaldesa en funciones

Voz 7 02:45 antes de hablar de alcaldes y alcaldesas antes de hablar de alcaldes y alcaldesas hay que hablar entre formaciones políticas que tenemos un mandato de la ciudadanía y que tenemos que buscar que haya un gobierno lo más amplio estable progresista posible para llevar adelante las políticas que la ciudad necesitan

Voz 1715 03:01 Ada Colau apuesta por un acuerdo a tres desde la izquierda apuesta por no llegar a acuerdos ni hindús percate ni con Manuel Valls más allá del eco de las urnas la novedad de la tarde la decisión del Rey emérito de retirarse completamente de la ya muy escasa vida pública que tenía a partir del dos de junio el Rey Juan Carlos se dedicara sólo su vida privada no tendrá ninguna agenda institucional que les contaremos los hallazgos de la Guardia Civil que apuntalan la relación de OHL con el pago de comisiones por las obras del Tren de Navalcarnero en Madrid o la condena Francisco Correa seis años de prisión una de las piezas de Gürtel la que investigaba los contratos firmados por Aena con empresas de la trama

Voz 0194 03:37 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:39 buenas tardes Rafa Nadal ha debutado con victoria en Roland Garros ha derrotado al alemán Huffman en tres set con facilidad también se clasificaron hoy para segunda ronda Pablo Carreño Carla Suárez y Roberto Carballeda y mientras tanto el Valencia sigue festejando su título de la Copa del Rey de fútbol hoy ofrece el trofeo a las instituciones de su ciudad luego nos daremos una vuelta para vivir en directo la

Voz 0978 04:01 esto ni el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes el tiempo soleado que ha hecho hoy se mantendrá gran parte de la semana no esperamos situaciones e significativas ente lluvia para el conjunto del país y lo más destacable esta semana va a ser el calor que hará a partir del jueves ambiente plenamente veraniego en la mayor parte de la península y los archipiélagos hoy ya hemos alcanzado máximas de treinta y cinco grados en ciudades como Sevilla o Córdoba la próxima noche va a refrescar un poco hasta primeras horas de la noche nubes en el Cantábrico con tendencia a desaparecer algunas tormentas como ahora mismo entre Aragón y sobre todo Cataluña pueden descargar con intensidad pero aceptando pocas poblaciones y mañana a primeras horas temperaturas parecidas a las de hoy las máximas en cambio bajarán un poco pero aún así máximas alrededor de los treinta y cinco grados en gran parte del suroeste peninsular empieza hora25 pero

Voz 1715 04:46 el día antes de cerrar portada la nueva lista de enfermedades aprobada por la Organización Mundial de la Salud se va a aplicar dentro de unos años a partir del dos mil veintidós

Voz 1915 04:54 pero va a incluir entre otros

Voz 1715 04:56 el síndrome del trabajador

Voz 1915 04:59 quemado Laura Marcos hay dos caminos para llegar a este síndrome

Voz 8 05:02 el horario de trabajo excesivos PIP altos niveles de exigencia habitual

Voz 1915 05:08 desde Ginebra el coordinador de salud en el trabajo de la OMS explica a la SER que paradójicamente los colectivos médicos son los más afectados por este estrés que deriva en depresión úlceras incluso daños cerebrales trabajar cara al público presiona los jefes también

Voz 8 05:23 se necesita aumentar la consciencia de los empleadores para que no encargan los trabajadores con tareas que no se pueden cumplir dentro del tiempo que queda mucho trabajo necesita incluir otras personas se necesita ayuda

Voz 2 06:18 muy buenos días veamos cómo se ha despertado el mundo

Voz 4 06:31 el Peine SER Hora veinticinco

Voz 11 06:39 Pedro Blanco y vamos a intentar poner

Voz 1715 06:42 poco de orden en esta resaca colectiva etapa que se abre ahora una etapa muy compleja una etapa políticamente muy interesante el equilibrio el equilibrismo política siempre es un espectáculo muy vistos por empezar por lo último la rueda de prensa del secretario de Organización del Partido Socialista el partido que ayer ganó la mayor parte de las comunidades en una buena parte de los ayuntamientos el partido que ayer ganó las elecciones pero que sin embargo tiene un cierto sabor agridulce por que no va a poder gobernar en algunos lugares como Madrid si es que finalmente ocurre lo que parece que va a ocurrir bueno el Partido Socialista ha analizado esta tarde en su ejecutiva los resultados de ayer el escenario que se abre a partir de ahora escenario de negociación y dicen en el PSOE ellos no van a renunciar a nada que lo van a intentar todo Inma Carretero Inma buenas noches

Voz 0806 07:35 sí buenas tardes se ha reunido la ejecutiva de su del PSOE sin Pedro Sánchez que ha viajado a París para verse con Macron entre otras cosas para poner el foco en el rechazo de los liberales europeos los socios de Rivera a los pactos con

Voz 2 07:48 la ultraderecha lo que pide el PSOE Ciudadanos es que

Voz 0806 07:50 no insufló aire a Vox y en realidad eso reportaría mucho poder territorial a los socialistas que de entrada como decías no renuncian a nada José Luis Ábalos secretario de Organización

Voz 12 08:01 somos conscientes de que algunos perdedores lo han celebrado como una victoria del Partido Socialista no da por perdido nada lo va a pelear todo iba a intentar que prevalezca la voluntad mayoritaria de los ciudadanos

Voz 0806 08:14 así que en comunidades y ayuntamientos el PSOE mira a Ciudadanos pero para la gobernabilidad en España mantienen a Podemos como socio preferente aunque Ábalos recomienda atender a la decisión de los votantes y ser humildes

Voz 1600 08:26 sí habla de un Gobierno monocolor

Voz 12 08:29 el Gobierno de orientación socialista eso sí un gobierno abierto a independientes progresistas pero en definitiva un gobierno socialista

Voz 0806 08:38 eran las respuestas de Ábalos en una rueda de prensa en la que ha informado de la disposición de la dirección federal del PSOE de la andaluza a negociar las listas de las diputaciones provinciales tras la reunión de esta mañana de Pedro Sánchez y Susana Díaz

Voz 1715 08:51 así hasta luego hasta luego así que por un lado tenemos al PSOE que va a tener que negociar comunidades ayuntamientos y La Moncloa el PSOE que envía mensajes los hemos escuchado a Ciudadanos C's que a su vez enviaba mensajes esta mañana a derecha y a izquierda ha sido el primer partido en abrir los brazos lo decía Ángels al arrancar hora25 partido que quién sabe puede acabar siendo un partido bisagra dispuesto a girar a la derecha o la izquierda según sea el caso según sea la negociación y sin prejuicios qué es lo que había anunciado allí donde sus votos sean claves habrá negociación habrá sin instrucciones previas sobre con quién sentarse o con quién negociar Óscar García

Voz 1645 09:34 ya no hay vetos ya no hay cordones sanitarios todo está abierto y todo pasará y se decidirá por el Comité Nacional de negociación de gobiernos una especie de grupo de trabajo con Villegas a la cabeza que la Ejecutiva de Ciudadanos ha creado esta mañana para analizar a qué partido apoyar en qué condiciones allá donde son necesarios

Voz 1715 09:53 nos vamos a encontrar con cal nada vamos a hacer

Voz 1645 09:55 buenas modernas según Inés Arrimadas la Ejecutiva no ha analizado hoy ningún caso concreto pero preguntada por la posibilidad de pactar con Vox o con el PSOE como podría darse en Aragón o en Castilla y León la portavoz nacional no ha descartado ni lo uno ni lo otro dice que lo analizará ese comité

Voz 0793 10:14 a través de este Comité nacional de negociación de gobiernos vamos a vehicular todos los casos de todas las comunidades autónomas en coordinación obviamente con nuestros compañeros de las comunidades autónomas y de los gobiernos que se trate

Voz 1645 10:25 Arrimadas por cierto que ha ganado desde hoy protagonismo en el Congreso la ejecutiva la elegido nueva portavoz del grupo parlamentario en sustitución de Juan Carlos Girauta que sí

Voz 1715 10:35 le del organigrama de dirección la derecha esa derecha que quiere liderar o monopolizar el líder del Partido Popular tiene que decidir si permite que Vox entre hasta la cocina o que se quede en el recibidor de momento Pablo Casado salva a esta partida pese a la pérdida de cientos de miles de votos presenta algo crecido ante los suyos para lanzarse dice a la refundación del centro derecha Adrián Prado

Voz 0019 11:02 no es la única forma de volver a ganar elecciones y no depender de pactos poselectorales dice Casado a partir de hoy empieza la remontada por delante cuatro años para consolidar un proyecto programático político y territorial que permita apuntalar la recuperación y para quienes tienen dudas sobre quién debe liderar ese proyecto mensaje claro y contundente

Voz 1017 11:21 qué voy a liderar ese cambio voy a liderar esa remontada voy a liderar este cambio de ciclo político voy a liderar esta y volver a empezar para no sólo hacer al Partido Popular Un partido más popular más atractivo sino para volver a hacer al Partido Popular

Voz 0019 11:37 casado vuelve a hablar de la herencia recibida para justificar la situación en la que el partido llegó a esta última cita electoral niega el giro al centro del que hablan los barones para explicar la recuperación Isère refiera Vox como un partido que se sitúa a la derecha del PP insistiendo en que eso no es una calificación peyorativa Irún estaba Podemos Pablo Iglesias que después de un

Voz 1715 11:56 dos horas de silencio de reflexión o de poselectoral ha comparecido hoy ante los medios para asumir sus malos resultados para negar que piense dimitir para insistir es verdad que ahora lo hace con muchos menos decibelios pero para insistir en su deseo de formar parte del futuro Gobierno de este país Iglesias avenida a decir hoy en esa rueda de prensa que asume que no están para pedir mucho Mariela Rubio

Voz 1450 12:21 así es los resultados son malos y hay que hacer autocrítica decía Iglesias que al tiempo reivindicaba a sus cuarenta y dos diputados en el Congreso y que hay comunidades aunque sean pocas

Voz 1715 12:29 donde los gobiernos socialistas dependen de ellos

Voz 1450 12:32 incluso de enorme peso estratégico

Voz 6 12:34 estamos para nada contentos pero también les digo que no nos rendimos que somos conscientes del enorme peso estratégico que tiene nuestra formación política para contribuir a un bloque de gobernabilidad progresista en el estado en ayuntamientos y comunidades autónomas

Voz 1450 12:51 considera que tiene ahora peores cartas para negociar con Pedro Sánchez Iglesias respondía insistiendo en que aspira a un gobierno de coalición con presencia morada aunque sea modesta

Voz 6 13:00 bueno pues tenemos que ser conscientes de lo que estamos tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición

Voz 1450 13:06 Sober Madrid y ante la pregunta de si se arrepiente de haber pedido el voto también para la candidatura rival de Carmena respondía así el líder de Podemos

Voz 6 13:12 la imagen de división que ha dado la izquierda en el Ayuntamiento de Madrid es la comunidad creo que es algo que ha contribuido por desgracia nosotros tendremos que hacer autocrítica por supuesto pero creo

Voz 0194 13:23 que los aliados también tendrán cabida podemos analizará los resultados

Voz 1450 13:26 dos en profundidad en un Consejo Ciudadano Estatal que se convocará en los próximos días

Voz 1715 13:32 la dulce derrota histórica del PP de Madrid es una de las paradojas que deja la jornada de ayer pese a la pérdida de de cientos de miles de votos la división de la izquierda el comportamiento también del candidato del PSOE van a echar del Ayuntamiento yo a uno de los símbolos de los gobiernos del cambio de los ayuntamientos del cambio Manuela Carmena y en medio de todo esto está Vox que dice que quiere tocar poder Radio Madrid Javier Casal

Voz 0867 13:56 a Vox no le basta con un acuerdo de investidura o un pacto a la andaluza quiere más con prudencia y a la espera de las negociaciones Rocío Monasterio candidata a la Comunidad dice que serían útiles dentro del Ejecutivo

Voz 13 14:07 las personas que forman la candidatura de Vox en la Comunidad de Madrid pues son muy útiles en un gobierno eso hay que verlo con los partidos no podemos adelantar por medios de comunicación porque sería pues una hormona incorrecta de proceder

Voz 0867 14:21 vox confirma a la SER que el Partido Popular ya ha establecido contactos informales el PSOE mientras tanto no tira la toalla pero aunque Gabilondo ha enviado esta mañana una carta al resto de grupos para negociar y aunque ciudadanos Levante ahora las líneas rojas un acuerdo

Voz 1715 14:34 entre ambos partidos tampoco sumaría la mayoría necesaria

Voz 0867 14:37 Madrid en el Ayuntamiento Manuela Carmena por su parte seguiré estos días como alcaldesa en funciones Illa con ella de salida más Madrid prepara su reorganización interna necesitan aún portavoz fuerte para la oposición el nombramiento

Voz 1915 14:48 que todavía no se ha decidido y que puede provocar tensiones internas

Voz 1715 14:52 porque Barcelona también puede ver cómo CEAPA otro de los rostros de la nueva política Ada Colau segunda en votos después de Ernest Maragall por muy pocos votos es verdad con el mismo número de concejales pero cuenta con pocas opciones de repetir como alcaldesa en Barcelona hay hoy un tráfico denso muy denso de mensajes una propensión a la trombosis como diría el que fue presidente de la Mesa de Edad del Congreso mensajes de Esquerra Colau Mercat de Colau a Esquerra Ivars de Iceta Esquerra Nicolau en fin vamos a Barcelona Monica Peinado buenas tardes

Voz 1600 15:27 buenas tardes es síntoma de que todo está muy abierto desde Esquerra Republicana Ernest Maragall querría un acuerdo con Junts per Cataluña Barcelona en Comú aunque sabe que son formaciones incompatibles y por eso ve como opción más viable gobernar en solitario pero Ada Colau le ha mandado un mensaje a Maragall esta misma tarde le ha dicho que los ciudadanos no le han dado un resultado tan amplio como para gobernar en solitario que lo que han dicho es que Barcelona debe tener un gobierno fuerte y estable de izquierdas y por eso la actual alcaldesa propone abrir conversaciones con republicanos y socialista

Voz 7 15:58 antes de hablar de alcaldes o alcaldesas antes de hablar de alcaldes y alcaldesas hay que hablar entre formaciones políticas que tenemos un mandato de la ciudadanía y que tenemos que buscar que haya un gobierno lo más amplio estable Progrés

Voz 1450 16:10 esta el PSC dice que hará todo lo posible

Voz 1600 16:13 para que Maragall no sea alcalde lo que parece una oferta de acuerdo a Colau pero comunes y socialistas necesitarían el apoyo de al menos tres concejales de Manuel Valls un apoyo que al menos de momento Ada Colau rechaza

Voz 1715 16:25 gracias Mónica sigue creen que estarán hablando a esta hora el presidente francés Easy Pedro Sánchez bueno los dos están compartiendo cena presidente español en funciones ha viajado a París a verse con Emmanuel Macron para hablar de Europa para hablar de los resultados de las elecciones europeas de ayer a lo que vamos a dedicar por cierto la segunda hora del programa In muy probablemente para hablar del escenario español de los pactos que se iban a negociar ahora y quién sabe si una hipótesis de Ciudadanos Albert Rivera el papel que puede jugar vamos a París Carmen Vela

Voz 0390 16:54 va com que considera haber limitado su derrota ha perdido por menos de un punto y en todas las europeas los franceses suelen castigar al partido gobernante quiere discutir con Sánchez sobre el reparto de poder en las instituciones europeas el nuevo paisaje político que aparece tras las elecciones obliga a un encaje de bolillos el presidente francés pretende que el grupo liberal en lo que los franceses formarán la nacionalidad más fuerte sean la bisagra en el Europarlamento desde hace meses Macron habla de una alianza de progresistas para que la ultraderecha en Europa no pueda bloquear las políticas ecologistas ni imponer su cerrada visión sobre la inmigración o impedir la arquitectura del euro en Francia sigue vigente el cordón sanitario hacia la ultraderecha aunque ésta se haya banalizado y nadie tampoco los medios dan como posible una alianza con ella

Voz 14 17:41 hora veinticinco

Voz 0194 17:43 sí repuestas treinta litros o más de carburantes BP Ultimate disfrutas de más kilómetros también recibes cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de

Voz 15 17:52 carburante durante un año también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también esta promotora hemos contado cincuenta y seis palabras más información en Pepe queda más punto com BP Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 16 18:06 buenas llamaba porque quiere instalar una alarma ha sufrido algo rojo no nosotros no

Voz 2 18:12 han Roma donde el chalet de al lado y no tenía alarma

Voz 17 18:14 ese han entrado en el suyo podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro que es igual

Voz 18 18:19 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece digo calculan una en Securitas Direct punto eso recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 4 18:29 cadena SER Hora veinticinco

Voz 11 18:35 Pedro Blanco dieciocho sitio

Voz 1715 18:38 dieciocho En Canarias hay vida más allá de las urnas lo que no hay es mucho tiempo para contarla hoy bueno el Rey emérito no quiere tener agenda oficial no quiere tener actividades institucionales no quiere tener vida pública y eso que ya era escasa la vida pública que viajen daban Juan Carlos le ha escrito una carta a su hijo de esto es una pura formal Irak que no ha dicho sólo por carta para contarle que lleva tiempo meditando su deseo de retirarse del todo y que ha llegado el momento de hacerlo a partir del dos junio María Manjavacas buenas tardes casas de ese justo el día en el que se cumplen cinco años de la abdicación el Rey pondrá fin ya a su agenda Poble calle la carta le explicase dijo que es el momento de pasar página completa su retirada dice que la idea la tenía en mente desde que cumplió ochenta años ahora tiene ochenta y uno pero la reafirmó en diciembre pasado cuando se celebraron los cuarenta años de la Constitución ese día asistió a la ceremonia del Congreso con presidentes padres de la Carta Magna en ese acto en el que se le vio muy emocionado renovó su gratitud a todos los que hicieron posible la Transición una convicción meditada firme tomada desde el cariño desde el orgullo de padre con lealtad dice textualmente la carta que finaliza con un abrazo

Voz 2 19:42 no no había agenda ninguna actividad institucional

Voz 1715 19:45 mete su último acto público fue el pasado diecisiete

Voz 1915 19:48 el Escorial días después en privado sí que es el novio Las Ventas en la Feria de San Isidro con dos apósitos pero entonces desde Zarzuela no se dio ninguna explicación

Voz 1715 19:56 pero la herida hasta luego entre las novedades de este lunes algo que les viene contando la SER la Guardia Civil ha conseguido cuadrar fechas e importes por intentar demostrar el pago de comisiones por parte de la constructora OHL a cambio de la construcción del tren a Navalcarnero Miguel Ángel Campos los agentes destacan en su escrito que es la

Voz 1552 20:15 primera vez que encuentra en un documento interno de OHL directamente vinculado con el pago de la supuesta mordida a Ignacio González por la concesión de la obra del madrileño de Navalcarnero hasta ahora la empresa había tratado de justificar de forma sistemática esos pagos de dos coma cinco millones de euros como contraprestación por servicios prestados

Voz 1450 20:34 los a sus filiales en México pero los investigadores

Voz 1552 20:37 certifican que se corresponden tanto las cantidades al euro como las fechas en las que se ejecutaron esos pagos en Suiza el documento interno de OHL clave al que se refieren los agentes es la supuesta contabilidad B de la empresa incautada al ex directivo de esta compañía felicísima Ramos en su oficio la UCO también advierte al juez de que algunos de los investigados literal han pretendido destruir pruebas ya aleccionar a terceros que iban a prestar declaración por lo que reclama de nuevo el secreto de las actuales

Voz 1715 21:06 hoy hemos conocido otra sentencia del caso Gürtel es la tercera seis años y nueve meses de cárcel para Francisco Correa cinco años para el ex director de comunicación de AENA en esta causa se estaba investigando la adjudicación de contratos empresas de la trama entre el año dos mil dos mil dos y otra historia del día decenas de repartidores se han concentrado hoy en Barcelona ante la sede de globo este pasado fin de semana murió uno de sus Riders les llama así implicado en un accidente con un camión de basuras Rafa Bernardo

Voz 1450 21:37 los sindicatos exigen más actuaciones de la Inspección de Trabajo y que las nuevas Cortes intervengan para regular este tipo de plataformas cuyos repartidores no tienen en la mayoría de los casos relación laboral sino que son autónomos y que no reciben ningún tipo de formación señala Ana García de la Torre secretario de Salud Laboral de UGT

Voz 19 21:52 empresa ocupa absolutamente nada simplemente de de de presionarles que tienen que hacer y qué servicios muchos de ellos tienen accidentes pero es que tienen que seguir trabajando al día siguiente excluyan de la plataforma

Voz 1450 22:03 en La Ventana acabamos de hablar con Josefina Gómez que hace casi dos años sufrió un accidente de moto mientras trabajaba para deliberar y desde entonces está de baja médica

Voz 20 22:11 los compañeros de las bicis y las motos se tira accidente va a diario lo que pasa es que no hay consecuencias si te levantas coges tu bici si coges tu moto hoy sigue sigue adelante sabes

Voz 1450 22:24 según los datos provisionales del Ministerio de Trabajo en el primer trimestre de dos mil diecinueve todo el colectivo de autónomos sufrió seis mil setecientos ochenta y dos accidentes de trabajo

Voz 21 22:36 un problema no tener un marcado tono poselectoral claro tenemos motivos y la cara B la cara B no va a poder desentenderse de ese clima Sara vítores

Voz 1880 22:46 hola Pedro que no hoy en la grave derrota o victoria porque muchos de los derrotados realmente han ganado en votos muchos de los que han perdido en número de votos terminarán gobernando dice Pedro Chacón que es profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco que la aritmética en política cobra una dimensión específica

Voz 22 23:05 los partidos ganadores salieron con caras largas diciendo que queremos dan las elecciones pero dados en la escasez de Soriano que en realidad no estaban contentos hay pasaba algo no ya porque hayan pedido plazas verdes no todo es precios en porque sabían que política de facto las podían perder como de hecho haga perder en cambio los perdedores no salir diciendo hemos perdido las elecciones tampoco es el hemos ganado las elecciones viviendas es muy curioso por ejemplo en hoteles ya que ya moda remontada

Voz 1880 23:32 bueno pues hoy en la cara B sobre victorias derrotas ganadores y perdedores también luce así winners los iremos al inglés desde la pole

Voz 1715 23:39 diga la música y al cine de los resultados hablaremos a eso de las diez y media aproximadamente con Inés Arrimadas representante ya saben de Ciudadanos en la tertulia de Hoy Eduardo Madina Javier Aroca Fernando Vallespín Ignasi Guardans hoy es una tertulia XL Éstas son para él las claves del día

Voz 5 23:55 ya termino la noche electoral con urgencia de resultados alegrías y lágrimas sorpresas desilusiones pero la realidad no es como aparece en los periódicos del día la foto real de la distribución del poder para estos próximos cuatro años cinco en el caso de Europa puesta revelada todavía muchos no van a entender esta imagen pero la realidad es que el reparo donde el poder se está formándose está revelando ante nuestros ojos Se va tomando forma lentamente en el papel bajo los líquidos químicos hizo lo cuando esté del todo revelada verán detalles posibilidades cree siquiera vías habían captado en el momento de pulsar el botón de la Cámara en Bruselas en varias capitales de Europa en ayuntamientos y parlamentos que España eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora pactos que parecían imposibles de hecho indispensables líneas rojas que que replantear terceras vías que sólo existirás después de complejas negociaciones a veces con enorme coraje político las políticas parte apasionante yeso política pura es lo que vamos a ver en los próximos días Izquierda sepa administrar mejor cara

Voz 1715 24:54 y así llegamos a las ocho y veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 24 25:04 cinco Madrid buenas tardes los contactos entre el PP para sacar adelante un gobierno en la Comunidad de Madrid ya han comenzado de manera informal lo admitió hace unos minutos aquí en La Ser en La Ventana de Madrid la candidata de la formación de extrema

Voz 1915 25:18 dicha Rocío Monasterio que aunque asegura que es pronto para hablar de su entrada en un hipotético Gobierno

Voz 1528 25:23 las personas que forman la candidatura de Vox en la Comunidad de Madrid pues son muy útiles entre un Gobierno pero eso hay que verlo con los partidos no podemos la de la tarde medios de comunicación porque sería pues una forma incorrecta de de proceder

Voz 1915 25:38 monasterio advierte además a Ciudadanos un apoyo de la formación naranja el PSOE sería una traición a sus votantes

Voz 1528 25:44 pasar de le de hablar de Lenin y de socialismo a negociar con el socialismo a mí me parece bueno me parece una estafa a sus votantes

Voz 1915 25:54 es que la dirección de Ciudadanos evita el veto al PSOE en las negociaciones para conformar gobiernos la Ejecutiva ha creado un comité para acordar los mejores pactos sin órdenes para vetar al PSOE o excluir a Vox la portavoz del partido Inés Arrimadas

Voz 0793 26:07 un comité nacional de negociación de gobiernos no se ha hablado de ninguna situación concreto de ninguna comunidad autónoma ningún ayuntamiento ni se ha dado ninguna instrucción que pueda afectar a ese comité lo que sí que es acordados que ese comité empiece a trabajar cuanto antes se reúne mañana

Voz 1915 26:23 el PSOE no da nada por perdido el partido ha designado una comisión de seguimiento que estudiará los diferentes escenarios autonómicos José Luis Ábalos llama a Ciudadanos a la reflexión

Voz 5 26:32 nuevamente hemos sido la primera fuerza política con claridad otra cuestión es que van a hacer los demás si iban a respetar esta posición si lo que en algún momento hablaron de cambio de régimen esto es o no considerado un régimen como otros que en su día así lo consideraron y si finalmente para hacer todo eso tienen que posibilitar el acceso al gobierno de la ultraderecha alguien tiene que reflexionar sobre el caso

Voz 1915 26:57 que a toda la comunidad Ángel Gabilondo ha mandado una carta a todos los partidos para negociar en paralelo el PP busca ya esa alianza de la derecha y la extrema derecha también en la capital donde el que se perfila como alcalde José Luis Martínez Almeida no cierra la puerta a que Vox forme parte de su Gobierno

Voz 1852 27:11 yo creo que lo razonable es que los que más está en la oposición los que conocemos a fondo el Ayuntamiento podamos gestionar el Ayuntamiento si le digo la verdad no voy a cerrar la puerta ninguna posibilidad pero desde luego sería mi planteamiento inicial

Voz 1915 27:23 esa suma de la derecha que deja fuera a Manuela Carmena obliga Más Madrid a buscarle sustituto empezando por la portavocía del consistorio ella Carmena ha agradecido a través de las redes sociales el apoyo recibido en este domingo a las urnas he querido y quiero y siempre querré a esta ciudad maravillosa por regalar ni este inmenso afecto ha escrito la candidata de Más Madrid que dejará el Ayuntamiento cuando se constituya la nueva corporación el próximo quince esta tarde se ha producido un accidente múltiple en la M cuarenta en el que han resultado heridas leves dos personas vamos

Voz 1715 27:56 el izar la situación del tráfico en las carreteras de la común

Voz 1915 27:58 dad dgt Nerea Fernández buenas tardes buenas

Voz 0159 28:01 tarde es lo peor a esta hora sigue estando en ese tramo de la M cuarenta en Ciudad de la Imagen dirección a cinco donde como dices esta tarde ha tenido lugar ese accidente múltiple y donde todavía permanece cortado el arce en más complicaciones en este caso leves de salida de la ciudad por la A seis en El Plantío en el resto de vías de la Comunidad afortunadamente se circula con normalidad

Voz 1915 28:27 ocho hoy veintiocho la justicia investiga posibles delitos de prevaricación y malversación en la ejecución de varios contratos de la empresa municipal de gestión del suelo en Las Rozas culminadas entre dos mil siete y dos mil diez cuando estaba al frente del Ayuntamiento el popular Bonifacio de Santiago los registros en el Ayuntamiento han empezado a primera hora de la mañana y se han alargado durante todo el día el alcalde José de la Hoz que ha colaborado con la Guardia Civil defiende la transparencia de esas contrataciones

Voz 25 28:52 lo que hemos hecho es cambiar a criterios objetivos y la máxima transparencia en la contratación pública para evitar cualquier tipo de de problema por tanto pues lamentar la imagen a la ciudad que estamos teniendo hoy una ciudad que es maravillosa que es extraordinaria

Voz 1915 29:06 que llamara la confianza ya la tranquilidad en la capital hoy se ha paralizado el desahucio de una pareja y sus dos hijos de ocho y diez años en su vivienda de la calle de Lavapiés es el tercer intento de desahucio la familia pidió una vivienda de alquiler social otras tres familias desahuciadas de ese mismo bloque hace tres meses temen que el cambio de Gobierno en la capital les deje sin la alternativa habitacional que les prometió el Gobierno de Carmena Pernando Barrera es el portavoz de la plataforma bloques en lucha

Voz 26 29:30 el otro ayuntamiento que les había prometido el realojo de hablamos de realojo hablamos de pagar una vivienda no no voy a y ahora que que seguramente pues no tengamos más ese Ayuntamiento pues la incertidumbre aumenta porque no saben lo que va ser de ella no tiene recursos

Voz 1915 29:44 llegamos a las ocho y media con veinticinco grados

Voz 27 29:46 en el centro de Madrid sigue Hora veinticinco hasta mañana

Voz 28 30:02 veinticinco Deportes con Angels

Voz 5 30:06 Marcelo Ike sus

Voz 3 30:10 buenas tardes de Valencia sigue celebraciones hoy toca esas visitas a titulaciones que están en funciones bueno ya que tanto el Ayuntamiento tampoco saca acciones

Voz 0919 30:22 ahora vamos a dar una vuelta por la fiesta del Valencia que sigue celebrando ese título de Copa que ganó al Barcelona el pasado sábado dejando al equipo de Valverde con una estocada ya el entrenador con una estocada impresionante bueno solamente que escuchará Jordi Alba el azulgrana ha tomado la palabra esta tarde para contar su estado anímico después de las últimas derrotas la de Liverpool Illa

Voz 0977 30:46 Allen es un momento jodido eh no te voy a negar que que lo estoy pasando bien Ny su momento muy muy jodido ya no sólo para mí sino para todos los jugadores del del equipo pero como bueno pues a muchas veces en el en la temporada ahí en la temporada me mi carrera nunca nadie me ha regalado nunca nada siempre pues he tenido momentos muy muy jodido Si bueno este es uno más afrontarlo de la mejor manera posible ya está ahí el fútbol está claro que es mi profesión y ido vivo pues con mucha intensidad pero pero bueno ahora recuperarme mentalmente y físicamente y estáis no

Voz 0919 31:26 hay más vida después del fútbol es una farsa

Voz 1269 31:29 Se tremenda eh tremendos

Voz 0919 31:31 bueno pues ahora estamos en Valencia y estamos en Barcelona le echamos un vistazo al mercado de fichajes que estamos ya a punto de que empiecen a moverse las grandes operaciones íbamos a hablar de tenis que Rafa Nadal ha debutado hoy en el torneo de Roland Garros ha ganado en primera ronda al alemán Huffman entre ese jugador que venía de la previa Rafa dice que se ha encontrado muy bien

Voz 1774 31:54 de aunque de Juan miles de veces aquí pues siempre es diferente y bueno yo creo que echó el partido correcto he jugado sólidos sin sin complicar me iguana yo creo que hecho que tiene que hacer el primer día no queda encontrar una buena sensación habrá pues tengo otro día mañana para entrenar

Voz 0919 32:13 de partido Rafa jugará el miércoles contra el alemán Jan hija de también se han clasificado para segunda ronda Roberto Carballeda Pablo Carreño y Carla Suárez ya sabéis que en el Giro tenemos hoy jornada de descanso quedan unas etapas de montaña preciosas de aquí al viernes luego lo comentaremos pero queremos empezar como siempre con vuestros mensajes te llama a la gente de

Voz 3 32:32 colectivamente

Voz 29 32:34 buenas noches calle aquí Jorge hijo Jordi sus ballets aquí los valencianistas tandas celebración de manera rotunda meritoria ya que anoche ganaron justamente creo con un resultado corto porque debieron de ganar por goleada Amir Fútbol Club Barcelona dicho esto me gustaría lanzando una pregunta directa hay que mes fuera sincero en la respuesta a ver crees que con los éxitos cosechados por Ernesto Valverde en su sistema en el Barça debe continuar la próxima temporada yo particularmente opinó que no porque no ha sabido gestionar la plantilla no han tenido un sistema ir no ha sabido recurrir a jugadores talentosos de un Barça B como puede ser discípulo ocho Adele Ruiz otros si hemos ganado por los goles de Messi Suárez le buenas noches Gallego

Voz 30 33:34 un abrazo y animo y yo coincido contigo lo va a tener complicado Valverde la presión sobre Bartomeu y la desazón generalizada que hay en la plantilla del Barça pero bueno ya veremos qué sucede deja vuestros mensajes

Voz 0919 34:15 Maite Michael S

Voz 29 34:18 pero queremos ir a China porque le han ofrecido un contrato no multimillonario este señor es el capitán del Real Madrid Seigner que hasta once años en el Real Madrid decide irse a China o quiere irse a China para mejorar el militar el cual inste esta señora decía que es que no era un niñato de interés Ramos que es Ramos que es a mí sinceramente me da asco porque estaba once años del Real Madrid en el Madrid decida irse a China para mejorar su contrato porque aquí sabe que no lo puede mejorar porque Florentino

Voz 32 34:59 lo más de lo que ya le te da

Voz 29 35:01 a mí me da así directamente cuerda no llego

Voz 30 35:15 pero cómo se va y Ramos a China sí que hace con la llegada se la lleva en en barco en avión a China Ramón Langa empezamos

Voz 11 35:38 hoy treinta y cinco minutos de la tarde y hoy en Palencia siguen García

Voz 0919 35:42 esta Ximo balonmano de los campeones de Copa del Rey donde están ahora mismo donde está la Copa buenas tardes

Voz 1269 35:48 hola buenas tardes Gallego valenciano se cansa de fiesta eran once años sin título quince en realidad sin celebrar uno porque el de dos mil ocho cuando el equipo para bajar a Segunda decidieron los jugadores no celebrarlo pues bien este lo están celebrando lo grande cuarenta y ocho horas de celebración ahora mismo los jugadores el cuerpo técnico y la directiva todos en el Ayuntamiento de Valencia siendo recibidos por el alcalde en funciones por Joan Ribó que va a reeditar la Alcaldía está recibiendo ahora mismo la comitiva del Valencia en el interior ir dentro de unos minutos muy pocos minutos saldrán los jugadores al balcón como si fuera una mascletá como si fueran las falleras serán aclamados por los cerca de diez mil aficionados que haya que antes otros cinco mil Anes estado celebrando coreando los nombres de los jugadores y del Valencia en la Basílica de la Virgen en la patronal edad en la Generalitat Valenciana así que ahora mismo el centro neurálgico de la fiesta es la plaza del Ayuntamiento de Valencia

Voz 33 36:48 fiesta por todo lo alto en Valencia

Voz 0919 36:50 lo por todo lo alto en Barcelona pendientes de Ernesto Valverde que parece se ha tomado unos días libres ratificado en el puesto por la junta directiva pero con

Voz 1269 37:00 diente de que en el entorno entre la afición aquí entre los jugadores de la plantilla hay dudas sobre

Voz 0919 37:11 lo idóneo de su continuidad el año que viene ha dejado muchas dudas la competitividad del equipo el Liverpool y el otro día en la final de Copa ante no

Voz 3 37:22 Valencia

Voz 0919 37:23 para saber cómo está el Barça bueno hemos escuchado a Jordi Alba desde el programa no sé qué cara tenía porque escuchándole Adriá Albets la falta de echarse a llorar buenas tardes

Voz 0017 37:33 hola Gallego qué tal buenas tardes pues sí muy tocado el futbolista de del Barça aún pagando pues las consecuencias de esta derrota en la final de la Copa del Rey los jugadores están ya de vacaciones la mayoría aprovechan estos días para desconectar un poco antes de conceder

Voz 0919 37:48 darse con sus selecciones y bueno esta tarde pues ya

Voz 0017 37:51 de Alba estaba eso bastante afectado ha ido a L'Hospitalet a presentar su campus de verano no tenía previsto hablar de hecho la gente que les lleva la comunicación

Voz 0919 38:01 Nos ha advertido de que el jugador no tenían

Voz 0017 38:04 antes de hablar de nada que no fuera del campus pero al final no le hemos preguntado cómo está él cómo está el equipo después de este final de temporada tan complicado ya dicho esto

Voz 0977 38:14 bien anímicamente me encuentro bien está claro que no es un momento muy jodido para mí para todo el equipo creo que a nivel personal hecho la temporada para mí la mejor temporada de mi de mi carrera quitando estos dos partidos pero bueno estos de de humano no al final no lo voy a ganar ni voy a estar siempre a la perfección como todos vosotros os como todos los humanos cometemos fallos igual no me tengo que avergonzar de eso

Voz 0017 38:39 bueno pues Alba se siente señalado en parte responsable de las derrotas en Anfield en la final de Copa porque sabe que no estuvo acertado en acciones puntuales pero aún así tiene la sensación de que ha hecho la mejor temporada de decía de su carrera y ahora lo que quiere es mirada hacia

Voz 0919 38:54 delante Valverde Bartomeu se van a ver a ver algún encuentro hay programada una reunión de la junta directiva o a la espera estamos

Voz 0017 39:03 no toca tomar decisiones importantes estos días de cara al futuro por ejemplo no sólo sobre Valverde sino también si Pep Segura seguirá siendo el director deportivo y lo decías antes el presidente Bartomeu sobre Valverde de momento les respalda apuesta por su continuidad pero es verdad que la junta directiva hay dirigentes que apuestan por un cambio de entrenador el debate existe

Voz 2 39:24 habrá que ver qué pasa en los próximos días el entorno

Voz 0017 39:26 de Valverde sí reconoce a la Ser que él se siente con fuerzas para seguir no tiene ninguna intención de marcharse aunque admiten también que no saben si el club va a decidir al final destituirle en los próximos días habrá reuniones sabremos por dónde pasa el futuro de Valverde también del director deportivo

Voz 0919 41:11 aunque sí admite una sustancia Rubiales para hacer todo más rocambolesco por favor la Supercopa del año que viene en Miami hay equipos que no tienen entrenador todavía para la próxima temporada los dos de Sevilla el Sevilla y el Betis buscando entrenador los representantes de los dos equipos han estado hoy con nuestros compañeros de Radio Sevilla en bueno en la gala de ese programa programón que hacen nuestros compañeros de Sevilla que se llama libre directo pero claro no ha habido manera Florencio Ordóñez de que diga ninguno nada buenas tardes

Voz 35 41:47 tras tarde gallego en la gala del XXV aniversario de librería

Voz 27 41:50 el otro programa local de Radio Sevilla efectivamente

Voz 35 41:52 el presidente de la Liga

Voz 27 41:55 Tebas el presidente el Sevilla Pepe Castro el director deportivo el que hace una especie de director deportivo del Betis Lorenzo Serra Ferrer campeones del mundo como Marchena de Europa como Juanito y efectivamente lo hemos preguntado por el tema de actualidad esto decía Pepe Castro presidente del Sevilla sobre si pronto iba a ver entrenador Monchi no estuvo en la gala por esta cuestión precisamente

Voz 3 42:14 no lo sé porque sabía que esa era la pregunta de casualidad

Voz 0919 42:21 estamos trabajando en ello y más pronto que tarde lo tendremos yo creo que en poco tiempo

Voz 27 42:26 en pocos días y quién lo va a tener ante el Sevilla o el Betis son tres lo que está pensando en fichar el Betis según ha dicho el propio Lorenzo Serra

Voz 3 42:35 Torres

Voz 5 42:36 no estamos en ello oí y lo que sí es cierto es que tenemos mucha ilusión para seguir con este proyecto para mejorarlo si es posible pero dentro

Voz 36 42:46 esta esta terna que estamos valoró

Voz 5 42:49 cuando oyó yo no creo que se va a alargar mucho más nombre los que quieras Gallego

Voz 0919 42:56 hay una lista interminable estaremos atentos y en Villarreal confirman a Calleja como técnico de los amarillos para el próximo año nuevo Xavi Isidro

Voz 37 43:05 qué tal Gallego muy buenas bueno pues oficialmente no aquí hace una semana que ha acabado la Liga aunque todo el mundo da por hecho de que Javier Calleja se va a sentar en el banquillo y que incluso ya está trabajando en la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada sobre todo porque gestos imágenes como por ejemplo que el propio Calleja estuvo ayer en el partido del periodo de acento del Villarreal B contra el Melilla con toda la directiva habiéndose encuentro además bueno pues con cierto cariño no entre unos y otros viendo todos juntos de ese partido del Villarreal B que por cierto acabó en derrota no es oficial pero todo el mundo por hecho de que que hayan va a sentar en el banquillo del Villarreal la próxima temporada

Voz 0919 43:37 mercado de las noticias que han salido las últimas horas destaca que Sergio Ramos a través de su representante ha ido al Real Madrid a decirle que quiere más dinero adelantado nuestros compañeros de jugones en laSexta Varane Sergio Ramos tiene contrato de varios años una cláusula de rescisión de quinientos millones de euros con lo cual es una operación que el Real Madrid dice que no se quiere ni tomar en serio porque si cada jugador con contrato en vigor con esa cláusula va y dice oye que no me paga más o Dame Agatha libertad que me quiero ir entonces se podría vaciar el club Javier Herráez buenas tardes hola qué tal buenas tardes a tener recorrido lo de China lo de que se quiere ir

Voz 33 44:22 yo estoy contigo como decías al principio no imagino a Sergio Ramos Ny a Yucatán ni a nadie fuera de el Real Madrid yo creo que al final se van a entender hasta es que le quedan dos años de contrato y si no me equivoco gana once millones ochocientos mil euros casi doce millones limpios o sea una burrada pero llegar a quince por ejemplo acaba de renovar anda cerca de los doce millones de euros Sergio Ramos es el capitán del Real Madrid está implicado para zidanes insustituible le quedan dos años de contrato las cosas se pueden arreglar seguro que se van a arreglar yo creo que sí que Sergio Ramos está en el Madrigal dinero bueno como todo al final cuando hay un empleado jif UCI y un jefe pues Setién que bueno el acuerdo seguro que algo más podría rascar quizá no sea el momento ahora si más adelante veremos si eso son dos años o al final tres Mari efectivos como tú dices no lo contempla creo yo que esa cabra arreglando porque que central tiene ahora mismo el fútbol español y mundial como Sergio Ramos todavía Con treinta y tres años siendo el buque insignia el hombre más importantes y más lejos pudo cambiar la historia del Real Madrid con aquel cabezazo en la final de Lisboa aquí dice que Florentino lo que tenía que haberle contestado

Voz 0919 45:32 cuando llegó el representante Sergio Ramos llegó nos vamos a China era pues llevarnos Sabei reserva el Atlético de Madrid la reestructuración en el Atlético obligada después de toda la gente que se ha marchado en la línea defensiva tiene un agujero negro tremendo Pedro Fullana ya siete ya han visto un lateral derecho para el año que viene que juega aquí en el Barcelona

Voz 27 45:54 sí pero el futbolista del Barça quien aprovecharán la operación de Griezmann para beneficiarse el Atlético de Madrid y el Barça mete asimismo la operación están dispuestos a negociar la salida de francés para que pueda ahorrarse el Barça los impuestos de la cláusula incluso negociarla

Voz 33 46:08 la con la reacción de el

Voz 2 46:11 pago incluso de la incluso bajando algo la cifra buenos lo que quiere el Atlético de Madrid Si el Barça está dispuesto a negociar por gemelo que tiene una cláusula de cien millones de euros y el que ha despedido ya del Oporto es el central Felipe Monteiro que será uno de los primeros refuerzos en llegar junto al centrocampista

Voz 0919 46:26 Héctor en el Éibar ha hecho un pedazo de temporada ella que estaba cedido por el Fútbol Club Barcelona y Bono Cullum el Eibar se lo va a quedar buenas tardes

Voz 38 46:36 o a quedar pero poco a durar la alegría en casa del pobre te cuento porque ella ha sido una de las grandes revelaciones de esta temporada el Eibar ha hecho efectiva la opción de compra por el jugador de Alella dos millones ha pagado al Barça se ha hecho con los derechos del jugador pero en esa eh contra todavía una opción de recompra por parte del P

Voz 1017 46:54 ah perdone lo que nos llega desde

Voz 38 46:57 es que allí van a intentar bueno van a vivir recompra al jugador para después venderlas y que como te cuento Kureishi ha ahora es del Eibar pero creo que en pocas fechas dejará de serlo

Voz 0919 47:07 para volver a ser del Barça y luego ya veremos si en el Leganés tras haber conseguido brillantemente la permanencia se va a uno de los hombres clave el zar Óscar Egido buenas tardes uno de la mejora de alega que ha jugado poco esta temporada