Hora 25 (27/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:18 pues ya hemos votado todo lo que teníamos que votar y hoy es el día para digerir los resultados y comenzar a pensar en la negociación de las alianzas que van a ser necesarias para gobernar cada territorio del resultado de las autonómicas y municipales nos vamos a encargar a partir de las diez de la noche ahora vamos a dedicar el tiempo que se merece a la Unión Europea que tras las elecciones de ayer tendrá un Parlamento más fragmentado por primera vez sin la mayoría absoluta que sumaban populares socialdemócratas en la Cámara estaremos en Bruselas pero también en Francia en Italia en Reino Unido donde se impone la ultraderecha los euroescépticos en Alemania con el notable ascenso de los Verdes como alternativa y en Portugal que presume de ser el único país del sur de Europa sin la ultraderecha en sus instituciones antes de comenzar recorrido vamos con nuestro habitual repaso a la actualidad hasta ahora Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches la empresa globo niega vinculación con el repartidor muerto en Barcelona

Voz 1667 01:07 varios de sus compañeros varios de los conocidos como Riders se han concentrado hoy ante las oficinas de la compañía para exigir que la muerte de su compañero se trate como accidente laboral este joven perdió la vida el viernes en una calle de Barcelona arrollado por un camión de limpieza

Voz 5 01:26 muchos de ellos han prendido fuego como escuchan a una mochila de la compañía

Voz 1667 01:30 asegura en un comunicado que el joven trabajó

Voz 6 01:33 voz por su cuenta Barcelona Carla turrón la compañía asegura que la mochila que llevaba era de otro trabajador aunque añade que a pesar de todo asumirán los gastos equivalentes a los que hubiera cubierto el seguro privado con el que cuentan los trabajadores de la plataforma aseguran que están trabajando de forma estrecha con las autoridades para esclarecer los hechos que provocaron el accidente el sindicato de los repartidores Free Riders ha presentado ya formalmente denuncia ante la Inspección de Trabajo argumentando que la empresa incumple la normativa de prevención de riesgos laborales y que somete a los trabajadores a cargas extenuantes de doce y trece horas que provocan dicen un riesgo en la conducción

Voz 0194 02:08 la posible fusión terrenal y Fiat dispara su cotización en Bolsa

Voz 1667 02:11 crearían el mayor fabricante de coches del mundo las negociaciones han provocado eso sí inquietud entre los catorce mil trabajadores de Renault

Voz 0527 02:18 España informa Eladio Meizoso Renault estudia con interés según un comunicado oficial la oferta de Fiat de fusión entre iguales juntos sumando la alianza Nissan Renault produciría más de quince millones de vehículos uranio sería el nuevo líder mundial tal pero hay otra lectura sobre esa posible fusión fuentes del sector apuntan que Renault estaría buscando ganar tamaño con Fiat y fortalecerse frente a Nissan en un momento de tensión entre el grupo francés y el japonés con

Voz 0515 02:45 el reparto de poder dentro de la alianza ahora cuestionó

Voz 0527 02:48 entre tanto los representantes sindicales de Renault en España reconocen su inquietud Unai Hernández de CGT en Valladolid

Voz 1425 02:56 el que haya habido una fusión con otra compañía que ha dicho que no nos cuente el nada y qué repercusiones puede tener esto sobre las condiciones de trabajo de de toda la plantilla de Renault España

Voz 0527 03:05 los mercados de momento están por la fusión las acciones de Renault han subido hoy un doce por ciento en Bolsa las de Fiat un ocho por ciento

Voz 0194 03:12 Israel sigue sin Gobierno casi dos meses después de las elecciones

Voz 1667 03:15 las elecciones legislativas que ganó Benjamin Netanyahu el pasado nueve de abril hoy sigue sin gobierno y el parlamento se ha reunido esta noche no descarta decretar su disolución en las próximas horas

Voz 0194 03:25 la voz más con la que nos quedamos a esta hora de Isabel Allende

Voz 1667 03:28 que hoy ha presentado en Madrid su última novela largo pétalos de mar una historia sobre la guerra civil y el exilio español republicano a partir del viaje de una pareja catalana a Chile la escritora ha trasladado aquella realidad al día de hoy ya definido como van a escuchar lo que está haciendo Donald Trump en la frontera de México

Voz 0527 03:45 vivo

Voz 7 03:46 en Estados Unidos donde este es el tema político de hoy son los Nigrán como el Gobierno hecha ha hecho imposible pedir asilo ya hecho la situación de la frontera

Voz 0194 03:58 prácticamente un genocidio enseguida vamos con el análisis electoral antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches buenas noches la nueva

Voz 12 04:59 sigue a operarle sin en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Facebook Twitter arroba Hora Veinticinco quien Facebook Hora

siete minutos de la noche ocho y siete en Canarias abrimos la Mesa de análisis de los resultados electorales con Fernando Vallespín buenas noches Eduardo Madina buenas noches años Javier Aroca buenas noches buenos noche de Ignasi Guardans buenas noches una edición especial de Hora veinticinco desde ahora y hasta las once y media prestando mucha atención a la digestión de esos resultados electorales empezaremos por Europa por las elecciones europeas pero después seguiremos por las autonómicas y por las municipales y Pedro queremos que nos ayuden como siempre los oyentes

Voz 0527 07:41 claro les vamos a quitar no tanto que analicen los resultados concretos de ayer como que arroje sus opiniones sobre lo que va a ocurrir a partir de ahí planteamos cuatro pero la primera de ellas su ustedes creen que el Partido Popular y Ciudadanos van o no a permitir la entrada de Vox en el poder y donde Vox exija esa condición para facilitar gobiernos del Partido Popular segunda pregunta si creen que Ciudadanos en su negociación a la derecha ya la izquierda va sufre algún tipo de desgaste que en el partido de Albert Rivera digan que están dispuestos a negociar y hablar desde el Partido Popular a Vox o al Partido Socialista tercera pregunta si creen que Pablo Iglesias todavía tiene fuerza fuerza política para seguir reclamando entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez o así debería renunciar sería tercera pregunta la cuarta pregunta tiene que ver con el Partido Socialista con los ecos de aquel con Rivera no que le gritaban a Pedro Sánchez después de las últimas elecciones generales si creen que el Partido Socialista debe aplicar sordina a que el ex deseo expresado de la militancia para negociar con Ciudadanos y con Rivera así allí donde ciudadanos les pueda dar el pozo cuatro preguntas esperamos opciones hay

Voz 0194 08:59 no no por teléfono

Voz 0527 09:02 el seis el tantas emociones seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo repito Marcos seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres notas de voz se Telecinco

Voz 0194 09:13 disponemos de bienes a los oyentes y luego no les contamos cómo tienen que entregar esos deberes bueno en este primer tramo de programa nos acompaña también Paul Morillas que nos va ayudar a entender mejor las claves de los resultados en las elecciones europeas Paul buenas noches hola buenas noches tendremos tiempo e ir detallando pero vamos a empezar con los resultados en España que permitirán al PSOE liderar por prime otra vez en su historia al grupo socialdemócrata de la

Voz 1667 09:35 y en eso sido clave la participación que superó el sesenta y cuatro por ciento es el segundo mayor registro de participación en unas europeas en España el PSOE se hizo ayer con cerca del treinta y tres por ciento de esos votos lo que le permitirá aportar veinte diputados a la Eurocámara supera al PP que obtiene doce escaños del Parlamento comunitario ciudadanos mejora de dos a siete y la coalición liderada por Unidas Podemos pierde casi la mitad de los escaños que tenían los partidos por separado de once a seis el reparto se completa con tres eurodiputados para Vox tres para la coalición liderada por Esquerra dos más para Jones per Cataluña y un eurodiputado para la candidatura impulsada por el PNV

Voz 0194 10:15 Paul con estos resultados cambia el papel de España en el equilibrio de fuerzas de la Unión

Voz 1667 10:19 humanas que lo que permite una triple fortalece

Voz 0527 10:21 a digamos tras altas los resultados en primer lugar hay una fortalece fortaleza de la izquierda como ven decía es el mayor grupo en los socialistas de Demócratas en el Parlamento Europeo una fortaleza del sur de Europa

Voz 19 10:33 donde hay un socio estable y encabezado por el Gobierno de Sánchez que ha sido visto como a digamos un un un un actor fundamental a tras tras las elecciones generales y en tercer lugar una fortaleza tras el Brexit que abre una ventana de oportunidad para España para ocupar un lugar en la Unión Europea en la gobernanza de la Unión Europea que hace tiempo que se la espera hay que ha tenido menos menos papel del del del que debería ser por la por la fortaleza como como país europeo lo que no a eso responde claramente el tratamiento que Macron le está dando esta misma noche al presidente del Gobierno

Voz 0194 11:08 SER refuerza el liderazgo de Pedro Sánchez dioses seguramente ante la debilidad de otros

Voz 19 11:13 sin duda sobre todo lo que le permite es actuar como un como un socio convencido dentro del proyecto europeo cosa que no es obvia recordemos por ejemplo que hubo un tiempo atrás era Polonia a quién tenía que ser el nuevo gran país el a de de de enriquecer los países grandes de la Unión Europea Polonia se ha borrado del mapa Italia está borrada del mapa también por lo tanto como país mediano Hinault visto desde un punto de vista negativo es decir un país mediano comparado con los grandes países no comparado con con Francia con Alemania con el Reino Unido aunque se vaya a ir por lo tanto hace que esta conjunción de factores hará que vea hacía referencia con esa triple forza no es la que le permita a Sánchez jugar un papel que quiere debe querer jugarlo también porque una cosa es estar en el buen sitio y otra conseguir los propósitos

Voz 0194 12:03 eso de que depende pues bueno de pena

Voz 19 12:05 buena parte de un liderazgo político que mire a Europa como un terreno de juego político y de fortaleza política en el que se quiere jugar

Voz 0194 12:13 y que por lo tanto haya

Voz 19 12:16 se tenga una una agenda proactiva propositiva en la política europea y que por lo tanto la estabilidad del Gobierno te lo permita también Icon esos factores saber jugar buenas bazas y las bazas estando el favor a su favor en ese momento

Voz 0194 12:30 venga pues abro la tertulia por incorporarse cuando tú quieras sé que estás en Radio Barcelona requiere también conocer la opinión de de los tertulianos primero sobre este primer punto después iremos pasando por diferentes países pero pero este primer punto Guardans el papel de España el resultado español y la fortaleza que esto le puede dar a Pedro Sánchez

Voz 20 12:49 sería perdón este último comentario que hacía porque me parece muy oportuno que es que hay habrá liderazgo si se quién ejercer el liderazgo cosa que efectivamente por ahora lo que sabemos es que España y el Partido Socialista está puesto en una posición en la que puede influir pero no basta eso eh no basta que un coche de carreras y luego no lo usas pues no vas a ninguna parte y por tanto eso no es un día puñetazo en la mesa esos un trabajo que exige que el grupo parlamentario socialista en el Parlamento Europeo quiera liderar que quiera pues ocupar puestos en comisiones importantes dentro del Parlamento que en el reparto inminente de responsabilidades que va a haber pues España vale su peso y que después durante los últimos cinco años o los cuatro que solas en la española que es más corta que el mandato europeo pues el Consejo Europeo primero y en el Consejo de Ministros después pues se tomen decisiones lleven iniciativa se pacte etcétera que hay mucho más pero efectivamente si el marco está para que España pese y me gusta mucho cómo lo descrito por Morillas y un eje de Izquierda hay un liderazgo indiscutible en la izquierda hay un liderazgo posible en el sur notan indiscutible porque bueno nos dependerá dependerán poco de lo que Macron quieras liderado incluso de Portugal que el liderado pero bueno hay un cierto liderazgo con el sur de Europa me eso sí sí está claro irnos que cerca de Riquelme que bueno si el Brexit es Brexit efectivamente lo que hace es cambiar las cifras no cambian poco panorama Illa hace efectivamente convierte a España en un en un país más fuerte sólo porque efectivamente las aparece en el Reino Unido da más peso sea que si si es una gran oportunidad pero yo subrayó a día oportunidad usted la toma o la deja

Voz 0515 14:29 bueno yo no tengo dudas creo que el donde este cenando hoy el presidente del Gobierno español es indicativo de algo creo que no hay ningún grupo parlamentario en el Parlamento Europeo con la fuerza que va a tener el grupo socialista o la delegación española del grupo socialista en el propio Parlamento Europeo no tengo ninguna duda de que va a jugar un papel en términos de responsabilidad institucional muy relevante figuras españolas que serán no sé si Borrell Nadia Calviño quién sea en el ámbito de de la Comisión Europea del propio Parlamento Europeo por supuesto de la delegación socialista el grupo esto

Voz 0860 14:59 yo diría que es indiscutible

Voz 0515 15:02 si se tiene que dar dadas las circunstancias en las que están en otros países y otros partidos socialistas del resto de Europa dado que en los cuatro de los seis países más poblados de la Unión Europea ha ganado la extrema derecha en España el PSOE saca un treinta y dos por ciento Pepe Barrena saca un treinta y dos por ciento que este es un un porcentaje por encima de la línea psicológica perdón del treinta por ciento no la pregunta es saber con esas responsabilidades y esa fortaleza influir en las políticas que la Unión Europea tiene que hacer básicamente mi opinión en cuatro ejes uno contra la austeridad nunca más locuras austericidio como las vividas aquí en este espacio político llamado Unión Europea que hemos vivido en esta última década a favor de una mayor integración de soberanías por ejemplo en

Voz 0194 15:46 el Gobierno de nuestra economía

Voz 0515 15:48 en avances serios que hagan de la Unión Europea un espacio político más sólido si vuelven a venir olas como las que han venido desde el año dos mil ocho dos mil nueve qué papel vamos a jugar en la esto que se denomina por la polio lejía la gobernanza de la globalización un poco difuso pero que sino no europea no se puede hacer y cuatro vamos a ser una voz relevante con este peso que hoy tenemos o que podemos tener en la gestión de los flujos migratorios y refugiados si para eso la Unión Europea encuentra en España una aliada yo creo que será bien invertido el tiempo ahora es pregunto a vosotros

Voz 0194 16:18 todos pero como ya es sabido esa cena que no sé si están manteniendo ya o van a mantener dentro un ratito entre Macron y Pedro Sánchez nos vamos a ir a París Carmen Vela buenas noches buenas noches en qué punto están en alguna novedad el encuentro

Voz 0390 16:29 bueno sólo hemos visto llegar el presidente francés ha bajado las escalerillas del Elíseo para saludar en la puerta del coche a Pedro Sánchez se han dado dos besos y cada uno con la mano en la espalda del otro han entrado en el Palacio para la cena de trabajo no pasa desapercibido aquí efectivamente que sea el jefe del Gobierno español convertido en líder

Voz 0194 16:47 él está europeo que había sido el primero

Voz 0390 16:50 a reunirse coma tras las elecciones europeas aunque esta cena de trabajo se que como sabéis en los encuentros que está teniendo el presidente a Francia con sus socios europeos ya han pasado por aquí el portugués António Costa Donald todos tus que mañana se reunirá con Merkel y varios mandatarios del Este antes de la cumbre Macron quiere discutir efectivamente con Sánchez sobre el reparto de poder en las instituciones europeas tras este nuevo paisaje político que aparece tras las elecciones el presidente francés quiere una alianza de progresistas en el Parlamento Europeo para cinco años no es un secreto que tratará de acercarse a los socialistas y verdes no sabemos que ofrecerá Paris a cambio

Voz 0194 17:28 ahora volveré contigo para hablar más concretamente de los resultados en Francia pero sobre el liderazgo español sobre el resultado en España Aroca

Voz 0860 17:35 bueno yo creo que Macron aparte de los aspectos simbólicos que tienen el que hoy esté cenando con el presidente del Gobierno de España una vez que sean conocidos resultado es tiene también significado práctico Macron sabe que los ejes tradicionales de del poder en Europa se han debilitado incluso el eje París Berlín está debilitado está debilitado porque Angela Merkel no está en su mejor momento porque él tampoco lo está ha sido derrotado a la europea y los otros desde el los otros ejes alternativo uno no existe no existe el eje Londres Londres con nada el eje París y Roma no existe porque Romagosa en poder de euros séptico ultraderechista luego por tanto que queda queda primero liderazgos de la izquierda no hay hay que recordar los resultados catastrófico de la socialdemocracia en Alemania hay un Partido Socialista desaparecido desaparecido en Francia bueno hablando aparte de Italia por tanto reconocimiento a la izquierda pero reconocimiento también del liderazgo de España hay de Pedro Sánchez sobre los países mediano no no solamente me refiero por ejemplo al frente ibérico Portugal y España siempre han caminan junto pero ahora tienen más motivo Portugal a ser un país de un tamaño reducido pues no tenía la importancia que al que le querían dar pero hay una cosa muy importante de la reunión de Macron Macron está liderando el fin de los automatismos en el reparto de poder en Europa me explico hasta ahora era automático que lo poderes más importantes recibieran en el grupo popular que ganaba siempre y la socialdemocracia es acomodada como pasó con Juncker por ejemplo eso está liderando Macron que no sea así está abonando como se ha dicho ante una mano la mayoría progresista que aúne a gente de la socialdemocracia pero también a liberales y alguno del del incluso del ámbito del Partido Popular podía

Voz 20 19:33 en esa perdona perdona perdona yo creo que el escenario sería muy distinto si sumaran que era el sueño que tenía Timerman sí tenía Macron si efectivamente verdes más el grupo que monte Macron más socialistas pudieran alternativa ITER una mayoría absoluta eso sería mucho más fácil pero hoy es imposible sin al Partido Popular por tanto es verdad que ya no puede imponer nada pero sin el Partido Popular tampoco se puede hacer nada por eso

Voz 0860 20:00 dicho Ignasi ediciones y al final con quizá comparte el Partido Popular Europeo porque el Partido Popular es una amalgama en cierto sentido pues amorfa no porque hay conviven desde el partido con una tradición democrática fortísimo

Voz 0194 20:13 por otro los socialistas también se escucha a Fernando escuchamos acuérdate de Vic es lo usamos la Fernando Fernando no sé yo soy más

Voz 21 20:23 escéptico pero aún así estético porque en España no se haya producido efectivamente un acontecimiento muy importante a efectos europeos no que esos resultados de Pedro Sánchez en las elecciones en las elecciones europeas sino porque es bueno nos está cambiando un poco el digamos el modelo de de Europa en el que en el que estábamos incorporados hay una cosa hay una cosa que dice Javier que tiene toda la razón vamos a ver es que ahora lo que ha ocurrido en el Parlamento Europeo es lo mismo que está ocurriendo desde hace años en los diferentes Parlamentos nacionales de los estados europeos es decir la fragmentación partidista es decir eso que automáticamente se general mayorías de una manera casi casi mecánica después de cada elección eso ha pasado a la historia con lo cual ahora vamos a entrar en una fase de politización del Parlamento que me parece que es una fase interesantísima hay que además viene muy bien para Europa donde tenemos que empezar a negociar entre diferentes grupos donde para los verdes que incorporar según el tema incluso algún partido de euro escépticos porque realmente hay ahora hay cuestiones fundamentales que son las que pueden dotar de popularidad a la gestión europea que son tremendamente tremendamente en el en el centro del debate en Europa que es por ejemplo el medio ambiente no el calentamiento global en la fiscalidad trasladar eso me parece que es muy relevante negando que vaya

Voz 0194 21:49 a Bruselas porque apuntabas eso la fragmentación no hay mayorías absolutas es decir que ahora toca negociar a toca moverse de otra manera Bruselas Griselda Pastor buenas noches

Voz 0202 21:58 hola muy buenas noches lo que decimos no esto

Voz 0194 22:00 va a obligar a negociar en una Eurocámara más fragmentada con los euroescépticos ojo con el veinticinco por ciento de los escaños algo lejos todavía de poder bloquear iniciativas legislativas

Voz 0738 22:10 si los euroescépticos son justamente el principal argumento que a nivel europeo usan los populares para reivindicar en Europa es así un pacto con socialistas y liberales que les permita mantener la presidencia de la Comisión es objetivo porque los populares europeos aquí si reivindican los derechos del partido más votado observando con mucha desconfianza los primeros movimientos entre socialistas y liberales especialmente molestos hay que decirlo con las declaraciones de la danesa sabes Taher que ayer anunció el final del monopolio

Voz 1425 22:41 es una ambición desmedida como siempre en esta señora no hay ningún monopolio nunca lo ha habido por parte del Partido Popular Europeo siempre ha habido unas negociaciones entre las principales fuerzas pro europeas ya un consenso que creo que es muy necesario para la propia estabilidad ya estuviese europeas frente al fenómeno de los populismos estas declaraciones no ayudan mucho

Voz 0194 23:02 bueno lo dice es el secretario

Voz 0738 23:04 era el del Partido Popular Europeo yo en declaraciones a la Cadena SER se ha mostrado también bastante agrio con el presidente de Francia lo escucha

Voz 1425 23:11 a Macron no puede lucir palmito en Francia y desgraciadamente para todos Le Pen le ha superado en las elecciones europeas

Voz 0738 23:22 bueno que tenéis una muestra del ambiente que nos deja el recuento europeo frente a los cambios que puede provocarse concreta eso de modificar pareja en el grupo socialista

Voz 0194 23:32 se espera que es el libro como escuchábamos a López Istúriz metiéndose con Macron con esos resultados vuelvo a París que está Carmen todavía escuchándonos porque ahí Macron se vio superado por la ultraderecha por Marie Le Pen

Voz 0390 23:44 bueno Macron ha salido con un ojo morado de esa contienda pero su rival de la ultraderecha no ha conseguido dejarlo KO como pretendía como auguraban por cierto muchos sondeos tras el año horrible y la virulenta revuelta en los chalecos amarillos es cierto que la ultraderechista ha revalidado su triunfo pero con menos de un punto poner cima de Macron sin llegar en ningún caso al nivel que obtuvo hace cinco años ambos tendrán veintitrés escaños cuando salgan los británicos el Le Pen había planteado las elecciones europeas como un plebiscito una revancha sobremesa como ante su fracaso en las presidenciales ir el jefe del Estado aceptó este deseo en efecto entre progresistas europeos y nacionalistas el macro Nisman cambio muestra desde anoche un verdadero alivio ante lo que se considera una derrota muy muy limitada los ministros hablan como si hubieran ganado la sorpresa además del aumento de participación en ocho puntos fue el enorme salto de Los Verdes que suben hasta el catorce por ciento casi superan a los conservadores que caen hasta el dramático ocho coma cuatro socialistas insumisos insumisos perdón consolidan su debacle

Voz 0194 24:55 gracias Carmen Michel antes de despedirte la participación aumentado el conjunto de la Unión ha superado el cincuenta por ciento

Voz 0738 25:04 cuenta y un por ciento es muy importante para el Europarlamento porque representa la legitimación de este proceso de elección complicado por la estructura de la Unión y en el que los grupos políticos y los gobiernos buscan un equilibrio en un proceso doble para que hay que decir son muchos los los grupos que esperan que empiece ya el juego también los Verdes aunque con cierta desconfianza escuchamos a Ernest Urtasun de iniciativas de

Voz 1425 25:29 yo lo que sí pero es que esa esa oferta que parece que hacen ahora los socialdemócratas se concreten algo de verdad ya hace cinco años yo asistía palabras parecidas por parte de Martin Schulz y luego se cerró en falso una gran coalición de los últimos años pues ha supuesto un auténtico fracaso

Voz 0738 25:47 bueno hay desconfianza pero también hay mucha expectativa ya hay que decir que de momento todos los grupos de todos los colores los proeuropeos quieren que los gobiernos que a que mañana tienen esa cumbre extraordinaria hacen forma en formato de escena respeten el proceso de las candidaturas europeas algo que no está garantizado para nada y que va a ser el primer pulso al que podremos

Voz 0194 26:10 Estir mañana gracias Giralda buenas noches hablábamos de de la victoria de de Manel Le Pen otra de los estados en los que la ultraderecha consigue colocar más diputados es Italia Roma Joan su les buenas noches la Liga Matteo Salvini pasa atención de cinco a veinticinco eurodiputados y eso deja en el aire la continuidad e incluso del actual Gobierno italiano

Voz 0946 26:29 si hoy nos han comentado en las calles de Roma que Salvini con un treinta y cuatro coma tres por ciento de los votos se ha convertido en el nuevo emperador de Italia emperador gracias a los populistas Cinco Estrellas que pagan caro su alianza con la derechista Liga dejan de ser el primer partido del país superados incluso por la izquierda del partido lo democrático y pierde nada menos seis millones de votantes de las pasadas generales Salvini ha presentado hoy a sus exigencias a sus socios de gobierno muchas como el túnel ferroviario de alta velocidad bajo los Alpes inaceptables para los cinco estrellas que difícilmente podrán mantener el liderazgo ante la embestida política de Salvini que cuenta además Salvini en Italia con cierto apoyo de los neofascista

Voz 0860 27:16 estas de Frattini d'Italia de biznieto

Voz 0946 27:18 el ducha Cayo Julio César Mussolini que obtienen por primera vez siete eurodiputados cierto apoyo de Berlusconi de nuevo en política a sus ochenta y dos años elegido eurodiputado cuya primera decisión ha sido comprarse una mansión en Bruselas al margen de los apoyos en Europa de la francesa Marine Le Pen por ejemplo Salvini dice contar también con cierto apoyo divino de escuchamos

Voz 22 27:45 en la sub en hora Utah Matteo Salvini a la Liga gracias al cielo no por la ayuda Salvini o a la Liga sino a Italia ya Europa para que hay esperanza orgullo raíces trabajo y se olvida afirmado besando un rosario en mano con el corazón inmaculado de María ha añadido el futuro y el destino del país y del continente los resultados ha concluido nos dan la razón la Norah Jones

Voz 0946 28:14 esta es la Italia de Salvini Ángels diez millones de italianos

Voz 0194 28:18 lo han votado gracias Joan buenas noches buenas noches Paul cómo hay que interpretar ese aumento de la ultraderecha en dos países fundadores como Francia o Italia que lectura hay que hacer

Voz 19 28:30 pues que efectivamente es el es el el titular de de de lo que es el es con el descontenta miento alrededor del del proyecto de integración y sí ha surgido con fuerza esta contestación al proyecto europeo y la polarización a la que sometida pero yo lo que quisiera también es es es digamos romper una lanza en favor de aquellos que que decían que no todo se jugaba en estas elecciones en una la dicotomía en la versión maniquea de lo que eran las elecciones entre los pro Europa hilos contra Europa yo creo que lo que las elecciones no han demostrado es que el campo pro europeo es mucho más diverso de la gran coalición incluye también a verdes incluye a los Libia

Voz 0194 29:12 con muchos matices hay muchos matices

Voz 19 29:14 hay aún un amplio campo que defiende la integración todavía también que el campo contra de la Unión Europea no tendrá tanta influencia Ike seguirá probablemente dividido como estaba hasta ahora no se ha generado el movimiento Banon con éxito los incentivos para amor para montar un solo grupo de los euroescépticos han dado también porque sus resultados hombre son preocupantes pero tampoco son dramáticos como se había vivido y por lo tanto presentar eso en lógica pro contra esa visión maniquea creo que es negativo porque al fin y al cabo lo que está surgiendo y eso lo ha comentado a alguien anteriormente es una Europa mucho más política mucho más politizada por lo tanto hay distintas visiones sobre esa Europa

Voz 0194 29:56 ahora os pregunto al resto eso sobre ese pro Europa contra Europa pero ya que estamos hablando de el euroescepticismo en el Reino Unido Begoña Arce buenas noches una participación bajísima apenas superó el treinta y siete por ciento y el mismo Nighy él fuera es que impulsó el sí al Brexit con mentiras arrasado ahora en las europeas de unos en parte ha sido por el absoluto desplome de los conservadores

Voz 0273 30:18 sí sí el partido del presi ha logrado un tercio de los votos veintinueve escaños a costa sobre todo como dices de los conservadores que han tenido el peor resultado en una elección a escala nacional en su historia han quedado quintos con un nueve por ciento de votos frase ha beneficiado además aunque en menor medida del descontento de los laboristas en zonas deprimidas de Gales del noreste de Inglaterra en el polo opuesto a triunfo dado los liberales demócratas el partido tradicional de centro hundido desde hace años que ahora renace han logrado un veinte por ciento de votos a costa en este caso de los laboristas proeuropeos los laboristas han perdido la mitad de sus escaños en resumen los dos grandes partidos han sido severamente castigados los tories abandonados por sus simpatizantes que querían Brexit ya hilos laboristas no haber habido al no haber querido Jeremy Corbyn respaldar claramente la celebración de un segundo referéndum el profesor John Curtis un profesor de Ciencia Política eminente en este país explicaba así el resultado de estas elecciones

Voz 23 31:15 sí yo estoy flipado llevaba esto

Voz 0194 31:18 en el Reino Unido hasta

Voz 0273 31:21 Conthe ha dividido sobre él pero si te hemos visto a los electores revolverse a favor de partidos que contemplan la posibilidad de una salida sin acuerdo principalmente partido Denaes farolas o partidos que pide no segundo referéndum sin ambigüedades como los liberales o los verdes son dos fuerzas de una parecida pero con puntos de vista muy

Voz 0860 31:40 gerente Fabre

Voz 0273 31:44 bueno la cadena Channel Four ha echado esta noche cuentas ya ha habido seis millones de votos de quienes quieren marcharse de Europa como sea hay nueve millones para los que desean un segundo referéndum todo esto va a pesar en la elección de un nuevo líder Consell

Voz 0202 31:56 Ador y en la línea que adopte el Partido Laborista con

Voz 0273 31:59 este asunto en estos momentos hay mucha presión sobre Corrie para que acepte ese segundo referéndum pero lo que

Voz 0202 32:04 curra con el Brexit

Voz 0273 32:06 sea lo que sea va a ser muy difícil que la otra parte del país lo acepte va a ser muy difícil reconciliar a los británicos

Voz 0194 32:12 gracias Begoña un saludo Paul una pregunta cómo puede condicionar la salida del Reino Unido de la Unión Europea eso precisamente la victoria del euro escéptico Benaiges y el hundimiento de los tories

Voz 19 32:24 claro el el el estas elecciones se han convertido de facto en una crítica al al Gobierno y a la gestión del Gobierno sobre su mayor tema que es la cuestión del Brexit no se han convertido no sólo en una crítica al Gobierno sino también una crítica las mentiras que se han venido exponiendo en los últimos tiempos respecto al Brexit sobre esa facilidad el acuerdo oí de la salida en sí misma no entonces lo que puede hacer este este esta situación es lastrar todavía más la capacidad de la Unión Europea de mirar hacia otro lado porque ahora sí coincide en el tiempo lo que es la gestión de los nuevos cargos y la nueva renovación del del ciclo político en Europa coincide en el en por la negociación de los nuevos marcos presupuestarios coincide en el tiempo la puesta en marcha del nuevo Parlamento de ha de la nueva Comisión y por lo tanto en este en este escenario escenarios cuando nos acercamos el treinta y uno de octubre que esta vez sí ya no es sólo una fecha límite respecto a lo que hayan acordado las partes en este caso Reino Unido la europea sino que es una fecha límite para el funcionamiento de la Unión y es aquí donde poco a poco ese precipicio del del del del momento final sí que nos vamos a acercando a ello yo creo que la situación en el Partido Conservador es más dramática de lo que era porque el próximo líder probablemente esté en una situación más euroescéptica que la que la de mayo

Voz 0194 33:45 os pido la opinión a vosotros os pido brevedad en los argumentos se que todavía tenemos que irnos Alemania ahí a Portugal pero Fernando lo decía porque al final no se trataba tanto de a favor de Europa o en contra de Europa sino que resulta que a favor de Europa había muchos matices pero bueno ahí están dos países como Francia como Italia con esa fuerte presencia de la ultraderecha los euroescépticos ganando en el Reino Unido

Voz 0515 34:06 sí pero yo creo que no tiene la fuerza

Voz 21 34:07 suficiente como para cambiar el orden europeo no parecía que el resultado que de estas elecciones es claramente favorable a los partidos proeuropeos lo que ocurre es que el el donde veo que que que puede haber un problema es efectivamente en la cuestión de liderazgo Se va Merkel Macron tiene muchos es decir tienen tienen muchos opositores incluso dentro de la propia Europa hay países que Cézanne San cerrado detrás del grupo asiático este de los ricos no etc entonces ahí es donde yo realmente no no encuentro un hueco fácil para Pedro Sánchez Dios para compensar esa falta de liderazgo

Voz 0860 34:44 no yo poco porque mientras que entiendo que la pluralidad de los proeuropeo es nuestra riqueza explico que seamos plural y los que somos proeuropeos pero la la pluralidad de los contra europeo no es precisamente ninguna debilidad sino puede ser incluso su fortaleza por qué digo esto porque individualmente también son antieuropeos tenemos el caso de del Reino Unido en Reino Unido es escéptico porque es nacionalista atestado siempre

Voz 0194 35:13 como lo es bueno pero es sido no forma parte de digo

Voz 0860 35:17 pero bueno pero se ha ido pero ha estado durante mucho tiempo ahora ha dado la propia firmeza el proyecto político tenemos Italia tenemos tenemos Hungría tenemos para ser si no están unidos pero siguen siendo ultranacionalista adaptaban

Voz 0194 35:33 antes

Voz 20 35:34 a ver yo sí creo que efectivamente el bloque estar dentro del proyecto contra el proyecto es esencial ya eso no significa que los que están a favor del proyecto imposible me gusta hace la enología porque a veces los oyentes lo entienden más los que juegan dentro de la Constitución el que juegan contra la Constitución entonces dentro la Constitución pues en España digo la logia llega hasta donde llega pero vale pues hay planteamientos muy distintos todos ellos dentro de la Constitución en el ámbito europeo también en cambio hay otros que los que han ido es al Parlamento Europeo para cargarse el sistema y que están ahí solo para destruir el propio proyecto político con lo cual han sido elegidos ya ese corte es fundamental y entonces efectivamente es sí es verdad que los verdes y los populares europeos tienen conceptos distintos de Medio Ambiente de de las obligaciones Ámbito Financiero de la gobernanza económica que comentado hace momento Eduardo todo eso es verdad pero todo eso lo van a hacer dentro del proyecto europeo y eso es una riqueza que hay por tanto yo soy positivo en ese sentido en esa politización que comentaba

Voz 0515 36:33 podría haber sido peor es evidente no pero yo creo que un grupo que es casi el veinticinco por ciento de la cámara que tiene ciento cinco casi ciento setenta diputados desde el cientos cincuenta procedente decisión que además es

Voz 20 36:43 no no es que el grupo no sólo tres grupos hombres

Voz 0515 36:45 son tres no se cree son tres menos

Voz 20 36:48 importante importantes todos los dos grupos

Voz 0515 36:50 son tres tres y además margen más inscritos

Voz 20 36:53 es más detalles pero con

Voz 0515 36:55 la cobrarían una dinámica electoral digamos donde

Voz 20 36:59 cinco países que va se va a quedar tres han tenido

Voz 0515 37:01 como primera fuerza en Polonia en Francia en Italia este tipo de grupos no han saltado todas las alertas salta unas cuantas no por tanto máxima atención

Voz 0194 37:08 otra otra señal de aviso que se extrae de las europeas la tenemos en Alemania Berlín Carmen Viñas buenas noches

Voz 0391 37:15 hola buenas noches Ángels desplome allí de la gran

Voz 0194 37:17 son formada por la CDU de Merkel y los socialdemócratas aunque la alternativa allí no ha sido la ultraderecha sino los verdes que superan el veinte por ciento de los votos es la segunda fuerza

Voz 0391 37:27 sí la segunda fuerza y el partido que más ha crecido nada menos que diez puntos sus temas clave que son el medio ambiente la justicia social estaban entre los más relevantes para los alemanes estas elecciones ya han sabido conectar que los desencantados de los partidos tradicionales que han sufrido los peores resultados en unos comicios conservadores y socialdemócratas han entonado el mea culpa pero no ha habido dimisiones ni sabe muy bien cómo recuperar esos votos según hemos escuchado a sus principales líderes la CDU que obtenido un veintidós coma seis por ciento con una caída de siete coma cuatro puntos afirma tener un problema de imagen sobre todo entre los jóvenes y que no ha sabido colocar sus tema en el centro del debate para el SPD la debacle ha sido total caen hasta el tercer puesto al hacerse sólo con un quince coma ocho por ciento de los votos y perder once coma cinco puntos porcentuales en cuanto a la ultraderecha no ha tenido el éxito que esperaba con el once por ciento de los votos gana un tres coma nueve por ciento deja clara su hegemonía en el este del país

Voz 0194 38:25 aguantará la gran coalición

Voz 0391 38:28 en principio la disposición de conservadores y socialdemócratas es continuar pero él es de ahora mismo es un hervidero de rumores tres y de exigencias su secretaria general y jefa del grupo parlamentario André anales ha anunciado esta tarde que adelanta la próxima semana la elección de este puesto de la jefatura del grupo para enfrentarse a quienes quieren que deje paso al ex líder del SPD Martín Schulz además el tres de junio la junta directiva del esperé ha convocado una reunión extraordinaria a puerta cerrada para discutir las próximas estrategias de partido este otoño hay elecciones en tres importantes leyenda y además tienen que repasará el acuerdo de coalición merle Por su parte guarda silencio sólo ha hablado el portavoz de Gobierno para decir que no habrá remodelación de que más allá del puesto de la ministra de Justicia de Katharina Varley que se marcha el Parlamento Europeo

Voz 0194 39:18 gracias Carmen te despido que estoy sufriendo por este solicitó muchas gracias hasta luego los verdes en Alemania otro gran bastión de rechazo a las políticas de ultraderecha Portugal Lisboa Aitor Hernández buenas noches

Voz 24 39:30 buenas noches

Voz 0194 39:30 por qué Portugal sigue siendo el único país del sur de Europa sin la ultraderecha en las instituciones ayer tampoco consiguieron representación

Voz 25 39:37 efectivamente anoche los ganadores fueron los socialistas cosa quiénes fueron los más votados en unas elecciones europeas marcadas con una excepción histórica y nueve siendo el buen tiempo o la resaca de la final de la Copa de Portugal y el desinterés de echado de los temas comunitarios contribuyeron a la alta tensión pero también parece merecido decisivo el hecho de que estas elecciones se han celebrado apenas cuatro meses antes de las generales de octubre mucho han tomado el voto del domingo como un ensayo de las legislativas y aunque son hizo que muchos se hayan decidido irse a la playa de este al colegio electoral el resultado pintan muy bien para el primer ministro lo Costa que aspira a un segundo mandato no estoy vivo si bien la lecciones en Portugal siempre vienen condicionadas por factores externos como por ejemplo los incendios que pueden surgir a lo largo del verano y en este sentido los socialistas han aprovechado la fama del llamado portugués para hacerse con nueve de los veintiún escaños de la Eurocámara Luis García estas del Bloque de Izquierda él podemos portugués también amplia han ampliado la representación y el Partido de las personas los animales y la naturaleza entrar en el Parlamento Europeo por primera vez la única formación de la llamada Jennings Concha que no ganó anoche fue la coalición curiosamente de comunistas y verdes que quiénes estaría unos doscientos mil votos y los grandes perdedores de la noche fueron los partidos de la derecha el partido socialdemócrata la principal formación de la oposición conservadora perdió dos de los otros diputados que tiene y la coalición ultraderechista va a conseguir los votos suficientes para tras la Eurocámara por lo que prácticamente Portugal mantiene su particular estatus como único país de Europa partidos ultra con representación

Voz 0860 41:15 muchísimas gracias a vosotros hasta luego Paul Portugal porque están

Voz 19 41:20 claro bueno efectivamente ése es la es la la la contraposición una una receta distinta y uno es una rara avis dentro de lo que es la la construcción europea he venido totalmente a copada por una cuestión de alrededor de la inmigración Ikea totalmente transformado la esencia del proyecto europeo pero aquí también es interesante el ejemplo de los Verdes en en alemán por qué lo digo porque es la primera vez que surge un un discurso alternativo proactivo de reforma que no viene de la la euroescéptica y que por lo tanto plantea unas cuestiones que no rehúyen temas de la agenda central del país en este caso en Alemania sino que los europeízan hilos hace lo los europeízan de propositiva energía cambio climático temas de género temas de la inmigración es decir temas centrales de la agenda política alemana y que se han transformado en una visión alternativa y que por lo por lo tanto estará uno más de acuerdo menos de acuerdo les tendrán más apoyo menos apoyo eso es secundario lo que es primario es que sean temas que es europeízan no sólo por el lado negativo sino también por el lado positivo propositivos

Voz 0194 42:30 por Morillas gracias por ayudarnos en el análisis de las elecciones europeas complacer como siempre hasta luego tertulia no se queden aquí conmigo también despido a Pablo hasta mañana hasta mañana

Voz 0202 43:03 a Sara de tres buenas noches buenas noches a partir de las diez seguiremos con el análisis

Voz 0194 43:07 resultados de las elecciones ya en clave municipal

Voz 0202 43:10 económica los posibles pactos pero antes tiempo para la cara del tiempo en el que vamos a analizar también los resultados pero desde otra perspectiva desde los conceptos porque años es curioso cómo muchos casos hay partidos que han ganado en número de votos pero han sido los perdedores indudables o todo lo contrario que tienen menos votos menos votos que nunca pero se consideran ganadores así que hoy en la grave victoria o derrota

Voz 0194 43:31 por ese camino con esas mismas palabras son sinónimos como ganar o triunfar o conquistar es como los políticos analizaban anoche o en el día

Voz 0202 43:38 después los resultados y vamos a escuchar algunas de sus voces de los que se consideran vencedores Pedro Sánchez dice ganar dice hemos ganado

Voz 18 43:44 es que el Partido Socialista ha ganado las elecciones europeas ha ganado las elecciones Casado remontar

Voz 0527 43:54 enfundada los españoles han decidido

Voz 0194 43:56 la primera que no paran de crecer cada vez que se abren las urnas sólo hay una cosa que coincide hay una ola naranja que no para de crecer sellaron hoy de los que se sienten la derrota Pablo Iglesias

Voz 18 44:08 electorales malos toca autocrítica no estamos nada contentos Ada Colau que reconoce a los que vencen

Voz 0194 44:16 la cita Arnés Maragay ya Esquerra Republicana parque engañan salvó Manuela Carmena nas lo esperado pero lo reconocerlos

Voz 26 44:23 sabemos que no vamos a poder gobernar por tanto pues que que yo no voy a ser alcaldesa entonces

Voz 0202 44:31 de Soria o derrota vamos con el significado de las dos

Voz 0194 44:33 palabras de la cara B de antes de ir al dictado

Voz 0202 44:36 tío vamos a hacer una primera parada musical si nos ponemos a hacer binomio de palabras derrota o Victoria por ejemplo o perder o ganar también tenemos que meter diez o Glory de los Class mil novecientos setenta y nueve ibamos al diccionario de derrota tenemos dos significados que vamos a entender mirando su etimología al que nos estamos refiriendo ahora mismo derrotar es la acción y el efecto de ser derrotado es vencer a las tropas enemigas el derrotados el vencido pero también el que está deprimido cansado sobrepasado por los acontecimientos derrota viene del latín de corrupta irrumpía viene del verbo romper romper el otro sacrificado es camino o vereda claro viene de Río ETA de ahí vendrían palabras como por ejemplo derrota

Voz 0194 45:30 la victoria pues mira la victoria es la sí

Voz 0202 45:33 prioridad o ventaja que se consigue del contrario viene también del latín Victoria ahí está formado por Víctor que es el vencedor

Voz 0194 45:40 jo Ia que expresa cualidad Víctor

Voz 0202 45:43 está formado por Vic del verbo Bin quiere vencer y el sufijo Thor así que Víctor es el que vence Victoria la cualidad del que ver

Voz 0194 45:49 lo significativo hoy como decíamos es que algunos de los que ganan en votos pierden gobiernos de otros que pierden votos conseguirán gobernar

Voz 0202 45:56 sí eso es lo que dice también Pedro Chacón Él es profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco de que la clave es que aritmética política no cuando

Voz 24 46:05 los partidos ganadores salieron con caras largas diciendo que están las elecciones pero se en las que no se les veía no queriendo habiendo tan contentos hay pasaba algo no porque hayan pedido plazas porque sabían que para política de pactos las podían perder como de hecho van a perder en cambio los perdedores no salir diciendo hemos perdido las elecciones tampoco sabía las elecciones pidió pues es muy curioso que por ejemplo en caso especias iniciamos la remontada no sé por que de lo que no son normalmente conocemos

Voz 0202 46:37 bueno tampoco está claro que el separarse el que haya a varios partidos con ideologías más o menos similares no siempre hace que se pierda pero es que tampoco hace siempre que serán

Voz 24 46:46 Nos no está clara la formula hemos visto que en Andalucía por ejemplo cuando se inició todo esto en las elecciones andaluzas los tres partidos de derecha e Iván separadas y ganaron se las prometía muy felices llegaron las generales y perdieron iba a separar ficción nuestro funcionan no hemos llegado ahora a las a las generales y nos hemos dado cuenta que que que bueno que sí que parece ser funciona no entonces qué pasa no

Voz 0202 47:09 y además una cosa más cuando antes había sólo dos partidos con posibilidades de ganar o se perdía ose ganaba la hora la traducción de ganar en política es otra

Voz 24 47:19 pero en el problema que ganará ganaba que gobernaba el que perdía pues ya la oposición ahora no ahora es el que gana las elecciones no es el que saca más votos como hemos visto en el caso de nuestro Empire día de Madrid y Ayuntamiento en uno que ganar las elecciones es el que es capaz de Lucifer a su bloque el que es capaz de de liderar a su bloque digamos así no los aires inmediatamente cuando cuando la intente de Madrid la Comunidad Madrid pasaron ya bascular hacia el toque de las derechas cómo salir corriendo

Voz 27 47:47 la Rita por la ventana de siendo presidente de Ayuso

Voz 24 47:50 el alcalde Almeida no

Voz 28 47:53 entonces en ganar significa aglutinar que bloques aunque hayan perdido votos a chorros como hemos visto no

Voz 0202 48:08 quiero ser el elegidos lo que está cantando Alice Cooper era mil novecientos setenta y tres y es lo que querían todos ayer no informó que están penando muchos hoy injurioso

Voz 29 48:16 eh Fernando y yo creo que el Partido Popular es paradigmático en esto unos resultados desastrosos de la historia los ver si se convierten en ganadores ni ellos mismos daban crédito sí pero claro el digamos ahí ahí también

Voz 0515 48:31 influye mucho el fenómeno psicológico si todas las encuestas

Voz 29 48:33 mirando vencedores de Madrid lo hubiera tenido el mismo efecto claro tan perdedores en un principio después acaban ganando ahí también influyen siempre ese tipo de digamos de elementos colaterales que tiene mucho que ver con estrategias de comunicaciones en las expectativas de canciones de lanzadores Zidane

Voz 0194 48:49 dotados vamos a empezar con los derrotados o con los que no lo son

Voz 0202 48:53 Sony no quieren reconocerlo porque por ejemplo como dice Pedro Guerra maneras de derrotar a un hombre hay muchas hay mil

Voz 3 49:01 oscuro