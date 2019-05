Hora 25 (27/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:18 ahora les imagino más informados de los grandes números de los resultados electorales de anoche con victorias con aires de derrotas y derrotas con celebraciones de victorias y una certeza importante con suertes abre un periodo largo sin elecciones a la vista más allá de las autonómicas con calendario propio y esto no es una tontería que llevamos un ciclo electoral extenuante de los políticos depende que esta ventana que se abre ahora dure los cuatro años de rigor porque para ello los acuerdos van a ser fundamentales y cuando todavía no hay acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez se cruzan las negociaciones para el Gobierno de algunas comunidades autónomas de ciudades importantes aquí ciudadanos junto con Vox convierte en pieza clave sin campaña electoral a la vista los cordones sanitarios pueden caer en cualquier momento en cualquier rincón de España como ya anunciado esta formación de momento ha creado un comité para estudiar caso por caso pacto pacto de momento los precedentes nos dicen que el partido de Albert Rivera no ha tenido ningún problema para entenderse con la ultraderecha aunque en Andalucía puso como condición que no hubiera negociaciones directas ahora Ciudadanos no descarta esa posibilidad a la vez que abre la puerta también algún entendimiento con el PSOE ya no hay veto o al menos ya no hablan de veto lo que parece claro es que la necesidad de pactos va a obligar a los partidos no sólo a ciudadanos pienso por ejemplo también en la ciudad de Barcelona a revisar sus estrategias la irreverencia visto que el cordón sanitario al PSOE no le ha dado los resultados que pretendía no ha conseguido superar al Partido Popular lo de ser el líder de la oposición pues se va a quedar en eso en una actitud como él mismo dijo Rivera tiene que pensar que lo que les lectores piden con los resultados es permitir que los gobiernos se muevan en el espacio del centro que él desde ño al acercarse a la ultraderecha El Comité de ciudadanos que va a estudiar los pactos tiene que decidir ahora si quiere volver a moverse por ese centro en contra de las contundentes declaraciones de su líder durante la campaña

Ángels Barceló

Voz 0194 02:13 en la tertulia de hora25 esta noche coste electoral Fernando Vallespín Javier Aroca Eduardo Madina Ignasi Guardans se incorpora Lluís Orriols muy buenas noches y los oyentes que tiene su opinión sobre los pactos y los comportamientos de los políticos

Voz 1715 02:28 sí hemos hecho varias preguntas a las nueve de la noche más o menos recuerda algunas de ellas que debe hacer Pablo Iglesias después del mal resultado de ayer renunciar a a pedir entrar en el futuro gobierno de Pedro Sánchez o insistir en que debe hacer Pedro Sánchez ahora que Ciudadanos le puede permitir al PSOE conservar o ganar algunos ayuntamientos con algunas comunidades autónomas hacer caso aquel con Rivera no o obviar de alguna manera el mensaje que le envió la militancia que creen que van a hacer PCI y Ciudadanos bloquearan el acceso de Vox al poder o lo facilitarán en poco más de minuto y no Éstas son algunas de las reflexiones de los

Voz 1645 03:11 Peres

Voz 0527 03:12 ahora verdad lo estoy seguro de exigió anoche y lo hará que Podemos no tiene ninguna fuerza para poder exigir un gobierno de coalición

Voz 4 03:20 eh que es que podemos una hora después de las municipales y las europeas ya no tiene cuarenta ido los diputados y el PSOE de no si reteniendo ciento veintitrés queremos mezclar las cosas

Voz 5 03:37 Pablo Iglesias no debe empecinarse en entrar en el Gobierno mucho menos Madrid se ha perdido por su inquina con Íñigo tiros que gritaban con Rivera no está claro que Garre podemos yo estoy seguro

Voz 6 03:52 que tanto el PP como ciudadanos puedan estar dispuestos a pactar con Vox porque el poder les importa mucho más

Voz 7 04:01 votante del Partido Socialista el veintiocho de abril y desde luego para mí es en un rotundo con Rivera no y más si es capaz de pactar con la con la ultraderecha

Voz 8 04:14 en cuanto a Pablo Iglesias a mí no me parece que que Pablo Iglesias tenga que echar un pie a tierra me me es verdad qué podemos eh bueno pues ha perdido poder territorial en España en estas selecciones pero no nos podemos olvidar que Podemos es un partido recientemente Novo y que no tiene la misma base territorial y la misma consistencia que puedan tener partidos de más tradición

Voz 0194 04:40 lo opiniones de los oyentes Hora Veinticinco después de las elecciones que este ha sido este lunes ha sido el día de la digestión que es distintas según los resultados de cada municipio o cada comunidad también una lectura nacional enclave de victoria de derrota o de ambas cosas a la vez es lo que vamos a dedicar los siguientes minutos explicar no tanto como queda a cada uno sino cómo han cambiado ahora que al menos oficialmente se han acabado ya las campañas electorales Sastre buenas noches

Voz 1715 05:03 los dicen buenas noches Barceló mira lo que decía esta tarde en Ferraz José Luis Ábalos que uno no sabe eso es una descripción un deseo o la promesa de una nueva

Voz 9 05:12 año electoral campañas ya han termina

Voz 0527 05:15 esta es la decisión de los ciudadanos los partidos políticos a partir de aquí una vez han hablado los ciudadanos debemos respetar nuestras estrategias pensando en el interés general y en la estabilidad política institución

Voz 0194 05:31 total que han acabado las campañas anda desde el Gobierno a los gobiernos todo está por negociar

Voz 11 05:37 yo entiendo la premura yo entiendo que doce horas después de las elecciones todo el mundo quiera saber cómo van a estar configurados los gobiernos de toda España Icon y somos conscientes de que nosotros somos una figura grave para la clave para la gobernabilidad a este país

Voz 1715 05:52 Ciudadanos de pronto así la caída del vocabulario la palabra veto ya no hay cordón sanitario al PSOE quiere decir que lo ha levantado quiere decir que por lo que sea no lo nombran luego ya veremos eso fue lo que pidió anoche Pedro Sánchez en lo que hoy insistían en la sede de FAES

Voz 2 06:05 que es hora de que se levante el cordón sanitario al Partido Socialista poner fuego apartar a la ultraderecha

Voz 1715 06:11 el PSOE ganó las elecciones pero le duele Madrid aunque no de nada por cerrado todavía ahorro explicamos hoy que estaban claros los resultados algunos se han agarrado al ISI como si fueran posibles pequeñas ventanas de esperanza que es la palabra que hoy trataba de construir Pablo

Voz 12 06:26 cada día hay una recuperación ha empezado la remontada a la que hacíamos referencia

Voz 1804 06:31 incluso eh yo diría que que podemos decir que

Voz 13 06:54 tenemos que ser conscientes te lo que estamos tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición que pueda proteger la justicia social y los derechos sociales y en el que no podamos estar en la proporción modesta que nos corresponde

Voz 0806 09:50 los preferentes para la gobernabilidad de España hay allí donde la Izquierda suma pero claro el PSOE ha ganado en comunidades en las que los números no dan con Podemos PP Ciudadanos y

Voz 14 10:00 pueden apearle del poder es lo que

Voz 0806 10:02 han en la Comunidad de Madrid en Castilla y León en Murcia o en Aragón en el primer caso peso el Inaem y los ciudadanos no suman solos pero sí que hay una mayoría de los socialistas y de los naranja en los otros tres territorios también ocurre eso en un buen puñado de alcaldías por eso el secretario de Organización José Luis Ábalos ha lanzado hoy un mensaje directo otro Albert Rivera

Voz 15 10:24 que no sufre aire a Vox

Voz 0527 10:26 las instituciones es decir que no se convierta en la llave que dé acceso a la ultraderecha en los gobiernos locales o autonómicos españoles y españolas han pinchado en las urnas la burbuja de la extrema derecha en España no sería comprensible pues que un partido que se define liberal les procurará este año

Voz 0806 10:47 Ábalos ha insistido en que el PSOE va a dar la pelea en todos los sitios y que no renuncia a nada allí donde ha ganado sobre la opción de devolver ese posible apoyo de Ciudadanos le preguntaba hoy por la tarde un compañero en la sede socialista por el caso de Begoña

Voz 0194 11:01 Villacís en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0527 11:04 para apoyar a la señora Villacís o para apoyar a la del PP para apoyar a la señora viajáis bueno primero también titulares falta la concurrencia del PP a lo mejor no hagamos despejando las hipotecas y luego ya nos metemos en operaciones libres de cargas eso tiene un inconveniente no parece libre de hipotecas siempre es mejor entenderse

Voz 0806 11:28 así que todo cambia para el PSOE si el PP no está de por medio

Voz 0194 11:31 claro es que en detalle importante y es que a la vez se tiene que negociar el Gobierno yo no sé si hoy en el PSOE son menos partidarios de un gobierno de coalición

Voz 0806 11:40 Ábalos ha remitido a la posición que públicamente Pedro Sánchez ha defendido antes y después del veintiocho de abril que es la formación de un Gobierno monocolor

Voz 0860 11:48 sí

Voz 0527 11:48 el Gobierno lo orientación socialista eso sí un gobierno abierto a independientes a progresistas pero en definitiva un Gobierno Sofía

Voz 0806 11:57 lista ha insistido el secretario de Organización en eso de la incorporación de independientes progresistas hay fuentes de Ferraz que piensan que algunos de los perfiles en distintos niveles de la Administración pueden ser negociados con Podemos pero

Voz 0194 12:11 la opinión mayoritaria que pulsar más allá de hoy

Voz 0806 12:13 en la dirección federal y en el Gobierno es que Pablo Iglesias de Montero u otros cargos de Podemos no entrarían en el Gobierno pero la negociación como decimos no ha comenzado Ángel

Voz 0194 12:24 Mariela Rubio buenas noches qué tal buenas noches es que la caída en Podemos ha sorprendido al primero al partido hemos oido a Iglesias a hablar del Gobierno de coalición pero por ejemplo ya no dice lo que dijo el viernes que sería de sentido común que al Lennon

Voz 1645 12:35 era ministro así es Iglesias hablaba en todo momento de gobierno de coalición pero añadía en tono modesto que sea de entender que esa presencia pueda ser discreta mi cargo está siempre a disposición de las bases si éstas lo solicitan decía preguntado

Voz 14 12:48 por si había valorado esta posibilidad pero creo

Voz 1645 12:51 añadía que mi obligación es ahora liderar las negociaciones para ese gobierno de coalición

Voz 13 12:56 nosotros no vamos a poder pedir muchos elementos que nos gustaría llevar a la práctica a llevar a cabo si tuviéramos más peso electoral a partir de ahí bueno pues tenemos que ser conscientes de lo que estamos tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición

Voz 15 13:11 el Gobierno de coalición Iglesias moderaba así el tono

Voz 1645 13:13 dándolo a los resultados de ayer pero no renunciaba a su aspiración de que podemos entre en el Gobierno de Sánchez

Voz 0194 13:21 por tanto el primer asunto son las negociaciones que ahora empiezan y aquellos partidos que puedan negociar con el PSOE

Voz 1715 13:26 el asunto quién piensa negociar con Vox que será portavoz del partido ultra en el Congreso Espinosa de los Monteros advertía esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy que no serán tan generosos como lo fueron eso decía él en Andalucía

Voz 16 13:38 yo creo que sabes lo dicen todos los que ya hemos hecho un ejercicio de generosidad política pero ahora las cosas al visitas eh yo creo que Vox cerezas proporciona nuestra pues en cada sitio pues así se dados y debería ser más aquí tenemos a la política local autonómica

Voz 0194 13:54 Óscar se cierra Rivera pactar con la extrema derecha

Voz 1645 13:57 pues mira aquí estamos recibiendo argumentos de todo tipo Angels en la dirección se mucho en decir que Ciudadanos no pacta con el partido de Abascal como insiste en una y otra vez no lo hizo en Andalucía porque ellos ellos sí siguen pensando que lo de Andalucía no fue un pacto con Vox ahora la situación cambia digamos que sobre la mesa tienen muchas andaluz días desde el comité tendrán

Voz 17 14:17 salir un criterio un criterio concreto de momento de momento lo que podemos decir es que no hay un no rotundo a pactar con Vox no hay ningún cordón ningún veto de momento las pues

Voz 1715 14:28 las están abiertas avisó a Rivera por si pacta con la extrema derecha aviso de Manuel Valls que logró seis concejales ayer

Voz 1645 14:34 Barcelona aquí el problema no era vox era el nacionalismo pero para el resto de España que las cosas queden muy claras cualquiera

Voz 18 14:42 danza para conquistar una comunidad autónoma a una gran ciudad

Voz 1645 14:45 pienso en la capital de España cualquier alianza con

Voz 18 14:48 vox sería una ruptura total con el partido

Voz 1645 14:51 sería una ruptura total definitiva

Voz 0194 14:55 Oscar gracias gracias buenas noches a las conversaciones que puedan producirse entre el PSOE y Ciudadanos tienen un asunto europeo esta misma noche como explica vamos a las nueve que es ese encuentro entre Pedro Sánchez Emmanuel Macron en el Elíseo saben que Macron si tiene un cordón sanitario en torno a la extrema derecha de Le Pen que ganó las elecciones ayer vuelvo a París Carmen estás ahí

Voz 0390 15:13 o sea que está de buena parte que ese sabe de la

Voz 0194 15:16 Reunión bueno Sánchez El Elíseo desde

Voz 0390 15:18 a las ocho de la tarde el jefe del Gobierno español convertido en líder socialista europeos el primero en reunirse con Macron desde las elecciones europeas y aunque esta cena de trabajo se enmarque en los encuentros claro que está teniendo el presidente Francia con sus socios Makoun quiere discutir con Sánchez sobre el reparto de poder en las instituciones europeas tras el nuevo país el eje político que aparecer tras las elecciones el presidente francés quiere una alianza de progresistas en el Parlamento Europeo para cinco años no es un secreto que tratará de acercarse a socialistas y verdes no sabemos que ofrecerá París a cambio con la reunión entre Sánchez y Macron los socialistas españoles lo han dejado ver lo estáis diciendo también quieren mandar un mensaje a los liberales de Ciudadanos aliados de Macron en España que rechaza negociar pactos con los socialistas pero no hacen ascos a la ultraderecha de Vos aquí es lo contrario aquí sí que hay cordón sanitario claramente de todos los partidos hacia la ultraderecha

Voz 0194 16:13 gracias Carmen hasta luego regresamos a España Adrián Prado buenas noches qué tal Ángels buenas noches casado está dispuesto a pactar con Vox

Voz 0019 16:22 pues en realidad no le queda otro así pretende gobernar en algunos territorios en los que sin los de Abascal la suma no da sin ir más lejos la Comunidad de Madrid de ahí una vez más el cambio de tono de Casado tras la debacle de las generales no dudó en hablar de Vox como la extrema derecha hoy estará su definición

Voz 12 16:37 es un partido que se sitúa a la derecha del Partido Popular y eso no es una calificación peyorativa

Voz 0019 16:42 el líder el PP insiste en exportar el modelo andaluz y de hecho el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno recordaba esta mañana un principio básico con el que afrontar la negociación con Vox

Voz 1804 16:51 el Partido Popular tiene que mirarse asimismo y no perder su personalidad igual en nuestra personalidad un partido de centro derecha

Voz 0019 16:59 como siempre el gallego Núñez Feijóo claro y contundente no oculta que los de Abascal no le hacen ninguna

Voz 10 17:05 hacia de una de las cosas que estoy satisfecho

Voz 19 17:08 en Galicia es que pocos eh ha sido un partido absolutamente testimonial

Voz 0019 17:13 decía lo mismo presidente gallego de Ciudadanos de momento ya se ha constituido un equipo negociador en la calle Génova lo encabezan como pasión Andalucía Teodoro García Egea y Javier Maroto se une la presidenta del PP navarro Ana Beltrán

Voz 0194 17:24 es curioso no como los barones dicen que si el PP ha evitado la debacles por el supuesto giro al centro y ahora es casado quién niega que haya dado se volantazo

Voz 0019 17:31 sí es un auténtico tire afloja en este asunto entre los líderes regionales y casado tras las generales los barones le pidieron un cambio de rumbo alejarse de Vox volver al centro y hoy creen que ese cambio de estrategia ha dado sus frutos lo decían Juanma Moreno y Alfonso Alonso

Voz 0860 17:45 no yo creo que recuperar el centro ha sido clave para

Voz 1804 17:47 la que estos resultados haya sido unos resultados mucho más positivos

Voz 20 17:50 que tenemos que seguir mirando hacia la centralidad hacia la moderación que tenemos que confiar en nuestro partido y que tenemos que tener flexibilidad capacidad de acuerdo

Voz 0019 17:59 sin embargo Casado lo niega ni giros ni bandazos la sintonía ha sido siempre la misma

Voz 9 18:05 yo creo que el partido ha tocado con una misma partitura

Voz 12 18:09 creo que yo he intentado ser un director de orquesta que ha dado pie a los solistas inició la mayor el Partido Popular sigue donde ha estado siempre

Voz 0019 18:19 casado ha aconsejado a los suyos salvar menos del funcionamiento y la anímica interna del PP abrirse más a la sociedad porque dice no se pude remar con un solo remojo de cables

Voz 1715 18:28 los del PP una retirada está el ex ministro Rafael Catalá

Voz 21 18:32 le he pedido a mi presidente a mi amigo Pablo Casado que acepte mi renuncia al escaño en el Congreso de los Diputados

Voz 10 18:40 los director de orquesta decían

Voz 0194 18:42 anuncia su escaño Català de diputado por Cuenca

Voz 1715 18:45 perdió más de veintiun mil votos en las generales

Voz 0194 18:48 el capítulo de autocríticas Aunque en algunos casos los de la autocrítica es un decir por seguir en el PP Adri Casado habla de remontada a pesar de la gran cantidad de votos que ha perdido

Voz 0019 18:57 sí así que cero autocrítica la campaña fue acertado tanto en las generales como en las elecciones de ayer y de nuevo vuelta al argumento de la herencia recibida casado y se ha referido a la corrupción la crisis económica y la gestión de la crisis en Catalunya como debilidades del partido que han desgastado la imagen de marca eso sí dice que en los próximos cuatro años podrán salvarse gracias a su liderazgo

Voz 0194 19:18 gracias Adrian hasta mañana no sé si en el capítulo de la autocrítica o de la crítica tenemos que contar el encuentro que hoy se ha producido entre Pedro Sánchez y Susana Díaz aunque ellos dicen que ha sido para los elogios si la semana pasa

Voz 0806 19:29 nada de recuerdo que contábamos que Ferraz preparaba el siguiente asalto a la Federación Andaluza para seguir conquistando posiciones en esta ocasión a través de la intervención en las listas de las diputaciones provinciales decíamos que la dirección andaluza confiaba en que esto se pueda solucionar negociando pues a eso ha venido hoy Susana Díaz a la Moncloa a reunirse con Pedro Sánchez y hablar sin intermediarios y han quedado según ha explicado José Luis Ábalos en buscar puntos de encuentro veremos si hay acuerdo porque la dirección federal pretende

Voz 0194 19:58 sustituir como poco al president

Voz 0806 20:01 de de la Diputación de Sevilla Fernando Rodríguez Villalobos que es el padrino político de Susana Díaz eso confirman a la Cadena Ser fuentes de Ferraz que quieren renovación pero por el momento dicen que lo van a negocio

Voz 0194 20:12 sí

Voz 0527 20:12 agradecen los escapa a algunos desencuentros que hemos tenido con ocasión de las últimas candidaturas pues la voluntad es que esto no tenga que ocurre lo contrario ese ambiente de colaboración haya más y finalmente tengamos una federación donde los militantes los militantes se sientan claramente integradas

Voz 0806 20:33 así que hablan de colaboración y ha recordado José Luis Ábalos que no toca en Andalucía Congreso así que asegura

Voz 0194 20:38 para que no hay una hoja de ruta para

Voz 0806 20:41 el relevo de Susana Díaz esa es la posición que defiende la dirección federal que como decimos trabaja para ir desgastando poco a poco el poder de la dirección de la dirigente andaluza en la federación más grande del Partido Socialista

Voz 0194 20:54 gracias Inma buenas noches hablamos de autocrítica vamos a tener que detenernos en Unidas Podemos que merece capítulo aparte a esta tarde en cuatro esto es lo que decía Juan Carlos Monedero

Voz 1171 21:03 eres Joseba argumentando que va a ganarse y no se gana todo es decir representa el mismo porcentaje que en dos mil quince con una sola diferencia que su aventura Le ha costado en la cabeza a Manuela Carmena esta postura de de de de de Mata alcaldesas

Voz 9 21:17 he tenido alcaldesas decía ya puso ayer tuit anoche un tuit contra Errejón Mariela ahora mismo cuál es el estado de ánimo en Podemos

Voz 1645 21:25 entre los cuadros del partido el ambiente es literalmente fúnebre pero Iglesias hoy trataba de conjurar ese clima o de tomar distancia hablando de necesaria autocrítica sí pero reivindicando a la vez los cuarenta y dos diputados que tiene en el Congreso las comunidades en las que dice pueden ser decisivos relacionando ambas cosas de hecho decía textualmente que tienen un enorme peso estratégico

Voz 13 21:46 no estamos para nada contentos pero también les digo que no nos rendimos que somos conscientes del enorme peso estratégico que tiene nuestra formación política para contribuir a un bloque de gobernabilidad progresista en el estado en ayuntamientos y comunidades autónomas preguntaban

Voz 1645 22:04 José Iglesias y suscribía las afirmaciones de Monedero que aquellas que ponía ahí en In Twitter las de Errejón se ha dejado seducir por las cloacas para dividir a la Izquierda Iglesias decía no lo comparto y a renglón seguido a la pregunta de si se arrepentía de haber pedido el voto también para la candidatura rival de Carmena respondía así

Voz 22 22:22 creo que a todos nos toca hacer autocrítica y que la división no suma la división resta la imagen de división que ha dado la izquierda en el Ayuntamiento de Madrid en la comunidad creo que es algo que ha contribuido por desgracia a que la derecha mantenga la Comunidad de Madrid ya que recuperen el Ayuntamiento nosotros tendremos que hacer autocrítica por supuesto pero creo que los aliados también tendrán que hacerlo

Voz 1645 22:45 como ya hiciera tras las generales Iglesias en cualquier caso ha postergado el análisis en profundidad de estos resultados electorales a una próxima reunión del máximo órgano entre asambleas el Consejo Ciudadano Estatal que nos dice serán convocados en los próximos días allí acudirán los líderes de un territorio morado devastado en el que pocos liderazgos alternativos quedan vivos de cara a un hipotético Vistalegre tres

Voz 0194 23:07 gracias Mariela hasta luego venga la vuelta abrimos tertulia con el día después de las elecciones

Voz 38 28:43 es celo a la tertulia Fernando Vallespín Javier Aroca Eduardo mal

Voz 0194 28:47 Lina Ignasi Guardans y Lluís Orriols ellos mismos han observado que son muchos con lo cual las intervenciones cuanto más y más breves mucho mejor y más dinámico nos queda el programa Luis quiero empezar contigo con las posibles alianzas ya sobre la mesa más allá de los análisis de los resultados electorales es verdad que el que le ha puesto un nombre más y más acordes a ciudadanos que habla de ese comité de pactos pero es verdad que en todos los partidos han puesto a trabajar para ver cómo gestionan las posibles alianzas el hecho de que no estemos ya ante una campaña electoral el hecho de que no tengamos ya elecciones va a mover posturas obviamente esto

Voz 14 29:21 lo mismo toca la fase de pacto de pactos de gobierno ahora vamos a ver de verdad en el Gobierno también de la nación además hay en el Gobierno de hay intereses contrapuestos y yo entiendo muy bien porque Podemos quiere entrar en el Gobierno la mejor garantía para que un acuerdo de investidura un acuerdo de gobierno se cumpla están en el Consejo de Ministros no estando en el Consejo de Ministros puedes enfermar algo y que luego se desvirtúe porque en el proceso no por tanto digamos una salvaguarda una garantía es estar en el Consejo de Ministros no de Secretario de Estado no es simpatizantes independientes asesinos que algún miembro destacan la tu partido están aconsejó ministros probar otra Pardo el Partido Social esta tampoco tengo ningún incentivo porque aún incorporando a Podemos en el en el Gobierno sigue siendo un gobierno minoritario seguiría siendo un gobierno que no goza de la mayoría del Congreso de los Diputados realmente al Partido Socialista lo que le interesaría si quisiera un gobierno de coalición sería un gobierno tripartito incorporando Esquerra Republicana o incorporando algunos otros partidos que le garantizaran ser mayoritarios en el Congreso de los Diputados ahora mismo esto no está encima la mesa hay por lo tanto ante un gobierno minoritario sin un solo partido o un gobierno minoritario de coalición

Voz 10 30:36 preferiblemente es un gobierno

Voz 14 30:38 a un solo partido prueban no se levantarán vetos y me refiero a Ciudadanos

Voz 0194 30:42 el levantaran Gordon sanitario Ciudadanos C's

Voz 14 30:45 si es inteligente va a tener que levantar vetos precisamente porque vamos a tener ahora una situación interesantísima en España es que el es que Ciudadanos va a poder decidir si la presidencia de las comunidades de algunas comunidades autónomas como podría ser por ejemplo Madrid pasan en manos del Partido Socialista o pasan en manos del Partido Popular el hecho de que tenga esa capacidad de decisión le da un poder negociador importantísimo para intentar paliar el efecto de Vox en el Gobierno por ejemplo Vox y en la Comunidad de Madrid quiere entrar en el Gobierno el Ciudadanos tiene una baza importante para intentar amortiguar este golpe no por tanto tendría si es si son inteligentes sabrán que levantar vetos es la mejor forma de poder negociador igual que tendrá un comité central queman común el a la estrategia esos

Voz 0194 31:37 las decisiones no se toman individualmente

Voz 9 31:40 eso sí en exactamente porque hay un bien común

Voz 14 31:42 es maximizar el poder y la influencia de Ciudadanos y eso muchas veces va Acosta digamos de los intereses particulares de alguna región

Voz 0194 31:52 Fernando tendrá que levantar vetos Ciudadanos

Voz 15 31:54 porque si no tendrá que levantar Vito es pero lo que no sé es cuáles porque tendrá que levantar y probablemente poner vetos no porque lo de lo de Vox L puede complicar no a mí lo que me preocupa de ciudadanas es que Ciudadanos es sobre todo una persona que es que es Albert Rivera que Rivera es que imponen los vetos no lo pone el partido los con Albert Rivera interesantísimo eso que hemos escuchado antes de decir no el veto es a Sánchez no es al PSOE que no sea como su

Voz 0194 32:25 aunque también es Ángel Gabilondo gel Gabilondo

Voz 15 32:27 bien porque claro ya se había decidido que es Ángel Gabilondo con lo cual hay parece que que ya pre pactos previos a mí lo que me parece que es que es un dato que que tiene que hacer reflexionar muy profundamente a ciudadanas es que se ha quedado a diez desde el Partido Popular es decir que no solamente sino que se uno ve donde hay que ver lo que hay que ver qué son los resultados de las europeas pues son los que recoge realmente la distribución del voto nacional Ciudadanos ha perdido un millón largo de votos e respecto de las generales es decir ha sido acaso eso bueno pues tiene que hacerles Rectorado alguna manera teniendo en cuenta que el Partido Popular lo que estamos hablando al Partido Popular de Casado antes de haber ganado Madrid no es decir que no solamente no ha hecho el sorpasso sino que ha perdido pie con respecto al Partido Popular entonces yo creo que ahí trial

Voz 0194 33:16 peor Partido Popular al Partido Popular

Voz 15 33:18 yo creo que hay no tiene más remedio que moverse en alguna dirección si quiere recuperar lo más mínimo

Voz 0194 33:22 Eduardo

Voz 10 33:24 yo la verdad debo decir que no sé quién ha sido el genio que les ha dicho a los dirigentes de Ciudadanos que veta no son vetos es un veto exclusiva el Partido Socialista o a su secretario general que y que vetando al Partido Socialista pactando con Vox en Andalucía podían llegar a colmar las aspiraciones que tenían lo sé de dónde han sacado esto este análisis porque es nítidamente contraproducente en términos electorales para el rendimiento electoral que el propio partido ha tenido nueve más dos no olvidemos que este proceso negociador entre mientras la investidura del presidente de Gobierno de Gobierno de España es entra en proceso de negociación por tanto yo creo que ahí si uno hace el análisis de que los independentistas no deben tocar bola en la gobernabilidad de España lo que no puede hacer es dificultar o impedir o tratar de dificultar o al menos tratar de impedir que el partido más votado forme gobierno debe facilitar que lo por tanto si es cierto que no quieren que esto recaiga en manos de los independentistas que se abstengan e impidan que tengan estos un mayor papel político del que podrían tener si es que decidieran abstenerse no dicho esto es muy difícil entender que hay alguien que prefiera en términos de su objetivado ideologizada a Díaz Ayuso antes que Ángel Gabilondo por tanto en Madrid yo creo que Ciudadanos tiene que pensar qué haces

Voz 15 34:45 que a la velocidad que

Voz 0860 34:47 la circulan las categorías política y la memoria no hace poco al principio del programa el secretario general de los populares europeo reclamaba la primacía del partido

Voz 2 34:58 o como el más votado por formar gobierno en Europa

Voz 0860 35:01 qué pasa con la con las lista más votada porque yo sepa Harmon así perdón Carmena ha sido la más votada Gabilondo hacia los más votados dónde están esos llamados a la lista más votada

Voz 0194 35:11 ya se cayeron pues por eso lo primero

Voz 0860 35:14 yo me pregunto una cosa se puede vivir sin Madrid digo políticamente hablando de si hay vida política más allá de Madrid porque es que el PSOE incluso en los últimos tiempo ha vivido sin Madrid Zapatero vivió sin Madrid sea que Madrid lo contamina todo sea así nos estuviéramos hablando de Madrid probablemente no estaríamos hablando de todo esto en contra de ciudadano opera su mala reputación su propio Garate que Ciudadanos no es un partido fiable a la hora de plantear pactos no podemos retrotraer a a otras experiencia no tan lejanas porque no es muy lejana la vida de de ciudadano le voy a poner un caso no es importante porque Madrid nos ha contagiado tonos contamina todo incluso el punto de vista depresivo ciudadana Andalucía donde está gobernando con la extrema derecha

Voz 14 36:03 ha conseguido solamente doce alcaldías menores de un total de setecientos setenta y ocho alcaldía donde está la importancia de

Voz 15 36:13 bueno Guardans luego volvemos Guardans

Voz 0697 36:15 sí yo creo yo no sé si Ciudadanos es fiable no me atrevería decir eso es lo que sí es sin inmaduro guías es profundamente inmaduro y uno de los elementos que prueban esa inmadurez o que permiten detectar ese Madrid ese esa personalización que que comentaba abran Espino Iker es muy poco propia de cualquier sistema democrático contradicción de coaliciones las coaliciones nos hacen para regalarle el poder a nadie las coaliciones o los acuerdos parlamentarios acuerdos políticos hacen porque tú tienes un caudal de votos que permite complementar el caudal de votos de otro y entonces hacer un programa político que satisface una parte de tus aspiraciones y otra parte las aspiraciones del otro esta es a partir de ahí sabe conjunto que no es ni blanco y negro sino gris intenso si se gestiona bien y se ejecuta bien y se implementa bien no se hace de forma más equilibrada pues permite con el comercio una cierta cosa satisfactoria a veces hace sólo uno de los dos y eso es lo que la pasaban cinco Estela y con Salvini no que el Nacho mal desde el principio pero pero en otros casos funciona hilo que claramente no es es una especie de cosa yo le regalo

Voz 0194 37:21 el pondera Sánchez no quiero Sánchez sí sí sí

Voz 0697 37:23 que no cuenta que decir cuenta muchísimos como presidente del Gobierno pero si Ciudadanos apoya a Sánchez los diputados pude esté regalando el Falcon no cosas que hemos escuchado está haciendo pues sobre el conjunto del país la política exterior puede fijar condiciones sólo lo que quiera sobre Venezuela sobre los autónomos sobre esos política nube de eso es falta de madera

Voz 0194 37:44 de de grave dejadme que era seguiremos con las políticas de de de de Alianza así de pactos pero no está escuchando Inés Arrimadas buenas noches

Voz 39 37:53 hola buenas noches que queda muy bien

Voz 0194 37:55 constituido ustedes un comité de pactos han levantado el veto al PSOE

Voz 39 38:01 bueno nosotros seguimos diciendo lo mismo que antes de las elecciones nosotros hemos hecho un Comité de Negociación de gobiernos nos han dado pues el papel de poder gobernar en mucho lugares muy importantes nuestro país asumimos con mucha responsabilidad con mucha humildad esta esta nueva situación pero paso a paso es decir hoy se ha constituido el comité en gobierno mañana tiene la primera guía le digo lo mismo que las entrevistas antes de pegas objeciones nuestra tendencia creo la situación actual pues va a ser más fácil a llegar a acuerdos con el Partido Popular esté Partido Socialista pues es más complicado porque es un partido socialista que tiene tendencia pactar Co con con Podemos y compartió nacionalistas y lo hemos visto en Cataluña incluso en Baleares incluso han presentado la misma lista en algunos casos que partió claramente nacionalista es la misma

Voz 23 38:53 es iba a ser muy complicado

Voz 39 38:56 en cualquier caso sabe una periodo de negociación quedan muchos días yo entiendo la la la necesidad o incluso la la bajada saber qué va a pasar pero sólo puede pedir un poco de paciencia porque esto va a ser largo vamos a tener que negociar muchas cosas a la vez vamos a ser decisivos en muchos sitios

Voz 23 39:15 lo que es que constituir coso

Voz 39 39:18 instrumento muy importantes es decir estamos hablando de gobiernos autonómicos y locales con muchísima competencias que van a afectar bueno ella infectar a una persona de qué hacemos con City mañana este complejo y les iremos informando de comunitario

Voz 0194 39:35 no entiendo por lo que usted me dice que siguen sin fiarse del Partido Socialista por esa cercanía a Podemos como ustedes dicen o a los independentistas si se fían del Partido Popular si se fían de la ultraderecha de Vox es decir para ustedes sería más fácil el pacto hacia ese lado

Voz 39 39:49 bueno sólo lo lo hice esté nosotros

Voz 0194 39:51 los que preguntándose montando por eso

Voz 39 39:54 por eso el eje respondo que esa afirmación comparto es decir nosotros en todos los gobiernos a los que estemos y además es que lo hemos demostrado iban a ser gobiernos moderados y sensatos las generadores iré IBI liderados desde el centro es eso es lo que vamos a hacer en todos los casos porque además hago la siguiente reflexión es decir antes los pacto eran siempre lo importante era saber quién estaba pactando con quién iba básicamente la ciudadanía no tenía ni idea de cuál es la el acuerdo de gobierno lo hemos visto muchas veces entre los nacionalistas y el PSOE y muchas muchos gobiernos de coalición que se han hecho a nivel autonómico que no habido tantos tantos como en otros países pero también hemos tenido la gente básicamente no tenía información de cuál era el acuerdo programático Wall no se le daba importancia a su cumplimiento nosotros queremos cambiar eso queremos que los protagonistas sean los los acuerdos de gobierno pero sí que lo puedo adelantar que vamos a tener mucho más fácil hace gobiernos con el Partido Popular que con Partido Socialista pues que nos llama fachas pues llevaba la pera España o que nos llama perros por Alsasua o qué dijo el otro día sino de partidos hacia habita pues que Ternera era un héroe de la retirada de hijos sexual pues va a ser más fácil ahora le digo vamos a estar en en muchísimos sitios y no lo siento decirlo exactamente lo en lugares con que vamos a captar digo que no pero yo creo que atienda que esto hay que hacerlo bien que hay que mirar muchas cosas y que hay que pecho al interés de dos ciudadanos así tomarse su tiempo porque estos algo muy importante

Voz 0194 41:28 estará Ciudadanos en algún gobierno en el que también estuvo

Voz 39 41:32 bueno nosotros ya le digo nuestro modelo de gobierno son modelos

Voz 23 41:36 centrados moderados es decir negros es decir sin sin sin carteras para vos

Voz 39 41:41 bueno es que nosotros es ese es el modelo de gobierno lo que queremos es es el modelo de gobierno a que también creo que nos ha salido no hay que es la gente estamos

Voz 40 41:50 dile le pregunto y le preguntó si es inevitable la entrada que es lo que reclaman para darles el apoyo

Voz 39 41:56 es que es que eso de inevitable es decir si va a haber muchas declaraciones de muchos partidos y haciendo que estamos a veinticuatro horas de de conocer el resultado de las selecciones como quizás poquito menos porque allí ayer salieron cuidar de todos no resultados definitivos estamos a menos mundial saber la el resultado de las elecciones entiendo que en los próximos días va a haber muchas declaraciones poder muchos posicionamientos de los partidos nosotros lo hemos dicho muy claro global vernos sensatos moderados la generadores limpios liderados centro ahí va a estar ciudadanos ahora yo lo que tampoco voy a recibir el lecciones como han escuchado algún comentario hoy de miembros del Partido Socialista que nos den lecciones de con quién estamos apartando porque claro si el Partido Socialista va en la misma lista qué partidos claramente independentistas en algunos municipios de Baleares como es el caso de de bueno socialista valer como Esquerra Republicana o pacta en algunos sitios con los populistas de Podemos que son considerados como populistas pasito al cual también en el Parlamento Europeo pues evidentemente no creo que son los que nos tengan que dar lecciones en cualquier caso queda mucho paciencia estamos en gobierno vamos a estar en gobiernos muy importantes y esto va a requerir que tuvo el mundo se traerán sí sí bueno se siente ceda hay un acuerdo total programático sería cuáles son los mejores equipos de gobierno eso pues va a tardar va a tardar subía acudí creo que el que bueno que es necesario que es ojo viernes pues se toma su tiempo para el Barça

Voz 0194 43:26 sí señor llamadas usted ha venido a vivir a Madrid no

Voz 39 43:30 pues no hace lo hagamos caso todavía todavía no han empezado

Voz 23 43:33 pero pero pero va a venir a vivir a Madrid le pregunto es qué le pregunto

Voz 0194 43:43 se le preguntaba porque

Voz 23 43:46 se venía a vivir aquí a Madrid

Voz 0194 43:47 quién preferiría que presidiera la Comunidad Isabel Díaz Ayuso se lo pregunto como futura madrileña Isabel Díaz Ayuso o Ángel Gabilondo

Voz 39 43:55 hombre desde luego Ignacio Aguado que nuestro candidato hay que ha quedado muy cerca de de de poder ser presidente no perdona poder

Voz 40 44:03 entre los otros dos no tiene entre los otros dos no tiene ninguna preferencia

Voz 39 44:07 bueno nosotros ya como un he contestado anterior sitio para apetencia clarisimamente va será priorizar gobiernos con el Partido Popular sin duda alguna es decir

Voz 0194 44:17 va a Isabel Díaz Ayuso

Voz 39 44:19 bueno yo no me ha verbalizado de esa frase de hecho me reservo

Voz 0194 44:23 pero es que Isabel Díaz Ayuso era la candidata del Partido Popular pues esto es lo descubre

Voz 39 44:27 ya lo te estoy bastante pero me reservo creo que Ignacio Aguado sería magnífico presidente para la Comunidad de Madrid once ha comenzado las negociaciones Le puedo que por ser totalmente sincera comentamos ha empezado la Asociación todavía en Madrid pero para mí es muy buena noticia que la ciudad de Madrid porque también como futura medio recibe el Mari que será el Madrid no de de populismo de carpetas yo lo que he visto me Partido Socialista es que su única intención el Ayuntamiento de Madrid era seguir manteniendo a para de cara a cara

Voz 0194 45:02 no contra

Voz 39 45:04 actividad abrir es una plaza muy importante el Ayuntamiento en puertos de la Comunidad y mañana sentir el Comité de negociación y oye todos tenemos que ceder todo lo que son partos tenemos que tener paciencia y bueno yo lo que sí que creo es que las urnas han dado un giro hacia me pacto en muchos sitios prácticamente en todos los sitios salvó un par de mayorías absolutas inhalada estaremos con responsabilidad con ilusión porque nosotros nos hemos pasado unos cuantos años en la oposición sin tocar poder pero sí quizá Campa cosas buenas para la gente ya ahora pues nos tocará estaré gobiernos stocka mucho con el da hay responsabilidad y nada una nueva etapa yo personalmente la vivo con con mucha ilusión desde el Congreso de los Diputados

Voz 0194 45:49 pues suerte en esta etapa muchísimas gracias a hasta la próxima noches

Voz 39 45:55 pero qué percepción tenéis pero que él

Voz 0194 45:57 cursos el mismo que antes de las elecciones como si no hubiera cambiado nada

Voz 0860 46:02 pues yo creo que hay en la determinación importantes algo que la presión en este caso externas

Voz 10 46:10 han muy poderosa

Voz 9 46:13 para mantener el el el mismo

Voz 0860 46:15 tipo de escenario que han mantenido ellos sostienen que en Andalucía le van muy bien iré recordar una cosa porque ante haciendo referencia a la rapidez de la idea de la memoria de que antes de que el partido ciudadano gobernar ahora con la extrema derecha gobernó con el Partido Socialista es decir era imposible que el Partido Socialista de Susana día gobernara en Andalucía sin el apoyo de alguno de los de los digamos ofensas a la que se ha hecho en relación la señora Arrimadas ocurrieron durante el tiempo en que ellos para