Hora 25 (27/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 actores instaban a ser fundamentales porque el tema catalán va a estallar en cualquier momento pacto no

Voz 0860 00:06 les necesariamente equivalente a Coalición no significa lo mismo ni significa lo mismo una coalición de gobierno con una coalición parlamentaria o una coalición resultará no digo porque bueno a mí me da la impresión de que cuando alguna foto la política están barajando la posibilidad de coaliciones no están pensando en la mejora de nuestra democracia para enriquecer el pluralismo sino para la propia supervivencia en determinada circunstancia ante lo decía Lluís no de referente algunos partidos si abriéramos La Ventana ignorando de Podemos por ejemplo no ir al más novia recibiendo refiriendo ello si abriéramos La Ventana osea abrieron las ventanas los dirigente de Podemos tendrían dos dos ejemplo muy muy interesante el primero el de el de Alemania en Alemania la socialdemocracia en coalición en coalición ese con Vicepresidencia y con con ministro no ha dejado de perecer electoralmente y la último ejemplo hacía esta propia elecciones europeas fue tenemos lo de Portugal la coalición a la portugués ante notaba el corresponsal reposando daba lo dato el experto los miembros de la coalición a la portuguesa han mejorado sus expectativas electorales en las europea por eso digo que no

Voz 2 01:19 porque Alemania es un bicho muy raro ésa es un bicho es un bicho muy raros

Voz 0860 01:24 Ignasi pero constante treinta años está intranquila están obstante mete perdiendo la socialdemocracia

Voz 1171 01:32 la socialdemocracia cuando en la gran coalición esa es la que es un bicho raro conmovido coaliciones a Alemania de los los liberales con unos liberales con otros ha funcionado perfectamente bien lo que no funciona cuando

Voz 2 01:42 los dos bloques están juntos porque efectivamente eso suprime la alternancia hoy porque el aceite y el agua como estamos hablando de pacto es inevitable ir a Barcelona

Voz 3 01:53 hubo empate a escaños entre Ernest Maragall y Ada Colau que quedó por debajo por menos de cinco mil votos Maragai celebró anoche la victoria dio por hecha la Alcaldía prácticamente hay una mayoría de votantes no independentistas en la capital y para que Esquerra gobierne haría falta el concurso de los Comunes esta mañana advertencia de Miquel Iceta sin querer hacer valer su recetas

Voz 1772 02:15 decía no es extraña que desde la noche electoral se de por hecha la Alcaldía independentista en una ciudad en la que el independentismo ha reculado no solo decía Iceta no tiene mayoría sino que tiene menos concejales de los que tenía hace cuatro años Barcelona Pablo Tallón buenas noches hola qué tal que escenarios hay abiertos en este momento porque Colau dice que intentará reeditar el tripartito a nivel municipal

Voz 1673 02:36 si su escenario ideal sería este Gobierno con Esquerra y el PSC pero el problema es que el PSC descarta dar la alcaldía un independentista que Esquerra quiere pactar con los Comunes sí pero también con

Voz 1772 02:47 per Cataluña hoy Colau improvisado

Voz 1673 02:49 en la rueda de prensa esta tarde y ahí se mostró decepcionada con estas intenciones de Maragall y ha reivindicado pues que lo que pide la gente son políticas progresistas en materia de vivienda de transporte o de Medio Ambiente y esto dice no se puede hacer con la derecha

Voz 0137 03:03 antes de hablar de alcaldes y alcaldesas antes de hablar de alcaldes y alcaldesas hay que hablar entre formaciones políticas que tenemos un mandato de la ciudadanía y que tenemos que buscar que haya un gobierno lo más amplio estable progresista posible para llevar adelante las políticas que la ciudad necesitan

Voz 1673 03:19 sí que es verdad que el domingo Colau daba por hecho que Maragall llegaría a la alcaldía si os fijáis en este corte de voz estaba hablando del futuro alcalde o alcaldesa en cualquier caso luego hay un segundo escenario que es el que dibujaba Miquel Iceta que sería un posible pacto entre los comunes y el PSC que sumaría dieciocho concejales con lo cual faltarían tres para la mayoría absoluta de donde podrían salir pues por ejemplo de tres independientes del grupo de de Manuel Valls podría ser el propio Valls o el exalcalde socialista Celestino Corbacho si esto pasada Colau alcaldesa tercer escenario el miércoles pasado mañana la junta electoral va a publicar el recuento definitivo de votos y atención porque si el Partido Popular pierde una centésima es decir cero coma cero puntos

Voz 1772 04:02 el PP se queda fuera del Ayuntamiento

Voz 1673 04:04 esos dos concejales irían una Esquerra Republicana y otro al PSC que pasarían este escenario pues que republicanos y comunes Colau y Maragall sumarían mayoría absoluta ya no necesitarían ni a socialistas ni a Jones para Cataluña y luego hay un cuarto escenario que si todo esto falla pues Maragall ser alcalde porque como sabéis pues en las municipales hay premio para la lista más votada siempre que no haya una mayoría absoluta alternativo

Voz 1772 04:27 gracias Pablo hasta luego se cero coma cero uno cincuenta votos no decías para que lo pudieran que cada este panorama ves tu qué posibilidades tú más factible

Voz 4 04:38 bien Pablo cerraba yo creo con con el elemento central que que que que que que rige las los gobiernos locales es que sólo puede desbancar a la primera fuerza la fuerza más votada suman una mayoría absoluta en Barcelona ya pasó en las anteriores elecciones está altamente fraccionado mayoría

Voz 1772 04:58 es absolutas necesitas pactos contra natura necesitaría Manuel Valls se pusieran de acuerdo con Ada Colau para desbancar

Voz 4 05:04 a a Esquerra Republicana por lo tanto eh ante ante esto han cuando tenemos estos consistorios están fraccionados al final la primera fuerza política es la que acaba la que acaba imponiéndose probablemente Esquerra Republicana acabe teniendo muchas facilidades para conseguir la la la Alcaldía a no ser que haya algunos pactos que yo de verdad me parecen que son altamente inestable como no desbordan

Voz 1171 05:29 no hay mucho tiempo para análisis pero esto habrá que dedica lema rato porque eh fijaos lo que ocurrió con la suspensión de los diputados en la mesa sea no olvidemos que los que están en la mesa son la mano derecha de Colau sigue el portavoz el responsable de Colau Vicenç es un independentista digamos las cosas por su nombre no por tanto en Podemos a independentistas catalanes están si mandan en el grupo de Podemos y por tanto esta sensación de que de repente hacemos abstracción bien Madrid el PSOE pues bastar lidiando la próxima legislatura que como marca de comentar pues va a tener curvas muy tirantes motivadas y decisiones tremendas con con envites al Estado el se podría decir por la parte del independentismo qué cambió claro en Barcelona ese mismo podemos puede estar muy probablemente pues se pactando con el independentismo y en coalición prácticamente de gobierno no y es es esa sensación de esquizofrenia va a ser muy difícil de llevar yo creo que en el tiempo de analizar la aquí pero va a ser fácil de llevar y es lo o el dramático de Ada Colau que ha preferido ser mucho más una una aliada del independentismo que una aliada de el discurso de progreso o de Izquierda como lo quiere llamar

Voz 1772 06:35 si sois breves Edward y Fernando

Voz 1 06:37 son muy pocas horas sí puede pasar de todo tanto en Barcelona como todos los demás sitios no pero yo comparto el análisis de Lluís me cuesta mucho ver una mayoría alternativa a lo que puede crearse alrededor de Maragall y de Esquerra Republicana que usted les guste ha sido la primera fuerza el número de votos en el Ayuntamiento

Voz 1772 06:54 es que además PSC e ir comunes no suman es decir que necesitáis

Voz 0860 06:59 para si así ha sido lo que pasa es que la única anti naturaleza que ha predicado durante su campaña es la antinatural esa del independentismo él no la hecho asco a otros a otros sí sí claro claro otra dirección pero si es que lo que se dice ya lo decía Marius dejar la campaña las campañas se hacen en poesía en prosa

Voz 1 07:25 Fernando no sí pero bueno yo que Colau la escucha o que ya le gustaría un gobierno de progreso no es decir que Gobierno que fuera discal con Esquerra y el PSC y por tanto evitar tener que entrar en la en la gran fractura que la independentistas no independentistas no si consigue eso pero ahí tiene que querer Esquerra

Voz 2 07:43 es decir no puede no claro bueno precisó claro pero no sé

Voz 5 07:47 el el ahí está la gran

Voz 1 07:50 a desafío no entonces bueno yo no sé por qué Valls parece que también está manteniendo cada vez más distancias con respecto al propio Ciudadanos no puede esta nueva hoy frente al el hecho de que pueda llegar a pactar con es una manera digamos de

Voz 1772 08:07 pues ya ha pactado con Vox y Rangel

Voz 2 08:09 ciudad con el grupo decida el grupo de Valls

Voz 0860 08:14 cómo voy yo digo grupo porque a más no llego el grupo de vas como ha advertido Ignasi es muy desagradable si no veo yo ahí una un grupo compacto capaz de caminar de de consuelo y probablemente puede haber caminatas individuales porque

Voz 1 08:31 algo que comparto con guardadas que el PSC no tiene pacto con Esquerra tampoco hace falta es imposible pero tampoco hace falta

Voz 4 08:38 hola o lo que Colau aceptara Novo do buscar mayorías alternativas a Esquerra querría sería es decir que no es necesario el beneplácito del PSC para que hubiera una Un un pacto sea de Gobierno o sea digamos de Denver

Voz 0860 08:55 figura o con acuerdos digamos de acción de gobierno entre Colau y Esquerra Republicana

Voz 1772 08:59 esto por lo que respecta al ayuntamiento luego las europeas que ahí Puigdemont le ha ganado el pulso Esquerra en el ámbito independentista ya estaremos en el tema de la recogida del acta la suspensión etc etcétera Griselda Pastor buenas noches Chile Alberto Pozas buenas noches hola años buenas noches la pregunta rápida e qué planes tiene Puigdemont que para ser eurodiputado le dijo el Parlamento Europeo que debía venir a España recoger el acta pero su abogado si insistiendo en que no hace falta

Voz 0738 09:26 a ver el Parlamento Europeo lo que hizo fue pedir un informe para ser exactos la presidencia del Parlamento Europeo pidió un informe Bruce informe es una opinión no es una decisión del Parlamento Europeo que hay que ir con cuidado con esto es una opinión que debería ser la base en su caso para una decisión pero la decisión el Parlamento Europeo no la tomado el abogado de Puigdemont sí que consta que insiste en que de momento el derecho a su defendido a asumir el acta es superior al procedimiento español para poder acceder a ella no yeso ellos mantienen que se va a dirimir en los tribunales europeos es decir en el tribunal de Luxor Burgo lo que no sabemos es cómo van a llegar a Luxemburgo se van a llegar vía pregunta prejudicial en España os iban a llegar intentando forzar una decisión en el Parlamento Europeo que decisión que implicaría una respuesta inmediata ante el Tribunal de Luxemburgo hay muchas incógnitas sobre este caso y lo cierto es que ayer por la noche que pudimos pasar un rato hay que decirlo por la sede del club de prensa donde estaba couché Money toda la gente que lo acompañaba no hubo ninguna referencia práctica a cuál va ser la situación ahora ya las preguntas que intentamos formular directamente al abogado y a su entorno la respuesta es vamos a ver vamos a ver hay que esperar

Voz 1772 10:46 bueno pues habrá que esperar Griselda gracias hasta ahora en el caso de Yunquera Pozas es distinto no porque el Tribunal Supremo le va a dejar ir a Estrasburgo igual que le permitió ir al Congreso

Voz 0055 10:56 no parece que vaya a tener problemas en cumplir el primer paso que no puede cumplir Puigdemont ante la Junta Electoral prometer la Constitución ser eurodiputado electo a partir de ese momento el problema va a estar después cuando dices inicien la Fiscalía lo tienen claro si tiene o no tiene que ir presencialmente una vez España metas su hombre en la lista de diputados electos que es ese segundo eso en este caso ahora mismo en el Supremo la Fiscalía por ejemplo no tienen claro si es posible trasladar a un preso en condiciones de seguridad dos viajes de avión etcétera y luego el mismo debate si no es suspendido en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo que no va a ser posibles ejercerlo que no va a permitir el Supremo mientras sea preso preventivo es que vaya ahí venga para ejercer como europarlamentario hay dos palabras que vamos a escuchar mucho en las próximas semanas me temo Angers es suplicatorios en Munich

Voz 1772 11:40 vamos también tendremos que esperar en este caso gracias Pozas hasta luego

Voz 3 11:43 la Junta Electoral Central leyendo antes se calcula

Voz 4 11:47 yo la Agencia EFE que citará a los

Voz 3 11:50 los eurodiputados electos para que acaten la Constitución él diecisiete de junio diecisiete de junio en dos semanas un poquito más de dos semanas teletipo de la agencia Efe recuerda algo interesante y es que en el caso de la fórmula de acatamiento de los eurodiputados es la propia Junta Electoral Central la que puede darlos por no válidos si por ejemplo tú quieras decidiera utilizar la fórmula que goza en el Congreso de los Diputados al presidente de la Junta Electoral Central me podría decir oiga esto no es válido usted no asume el acta y pone un ejemplo en el dos mil catorce Pablo Echenique utiliza una fórmula que no gustó al presidente de la Junta Electoral Central que le dijo que advirtió de que no podía ser válida Echenique recortó aquella fórmula y se limitó a decir un sí prometo por imperativo legal

Voz 1772 12:35 ya sé que me pedías la palabra me parece

Voz 1171 12:37 sí porque creo que ahí hay una pequeña confusión yunquera será eurodiputado de pleno derecho aunque no quiso Estrasburgo lo podrán quitar a las dietas pierdes momento que juró ante la Junta Electoral Central será un diputado en la cárcel de Soto del Real y no tiene porqué ir Estrasburgo Bejarano no pero será absolutamente los diputados el caso de Puigdemont es mucho más complicado porque efectivamente mientras no juré no lo es

Voz 1772 12:59 la LISI jurará pues esta diga situación en La Cabrera

Voz 1171 13:01 Bale suplicatorio Bruselas de lo que no se está hablando bastante

Voz 0860 13:04 porque yo quería decir que coincide acaba de decir en Asia hay una opinión importante dentro de la doctrina que que afirma que en él mi propio momento va al acatamiento ante la Junta Electoral la Junta electoral una vez concluido la acatamiento y Il la proclamación suspende porque la Junta Electoral puede aplicada automáticamente el artículo trescientos

Voz 2 13:28 de cuatro bis luego decimos de alguien que es eurodiputado porque primero primero a Capra primero Cata

Voz 0860 13:35 ya es diputado pero inmediatamente dejan de serlo porque es la Junta Electoral Central la que dice que aplica el ochenta y cuatro bis Cinema escénicamente a criminal así las actividades

Voz 1772 13:45 de aquí sin necesidad de implicó al implicar ninguno

Voz 0860 13:48 no me tengo que ir a poesía

Voz 6 13:51 hora veinticinco

Voz 6 15:49 KPN SER Hora veinticinco Ángels Barceló todo lo que tenía no

Voz 1772 15:58 pues con la resaca electoral ya una había una noticia a media tarde que nos tenía que sorprender María Manjavacas buenas noches

Voz 1444 16:04 buenas noches el Rey Se retira de toda actividad pública sí desde luego de forma oficial y estas cosas se hacen con el formalismo de la institución una carta muy curiosa porque se mezcla el protocolo con el tono familiar empieza con majestad querido Felipe termina con un grandísimo abrazo de tu padre y en cuanto al contenido dice que la idea la tenía en mente desde que cumplió ochenta años pero la realidad

Voz 1772 16:27 en diciembre pasado cuando se celebraron los cuarenta años

Voz 1444 16:29 de la Constitución ese día asistió a la ceremonia del Congreso bueno la solemnidad de ese acto allí con los presidentes con los padres de la Carta Magna recordamos que se le vio muy emocionado y allí en ese día dice que ratificó su decisión

Voz 0860 16:42 firme

Voz 1444 16:43 meditada tomada desde el cariño desde el orgullo como padre dice textualmente la carta con la que comunique por supuesto anuncia que desde este domingo cuando se cumplen cinco años de la dedicación deja oficialmente la actividad institucional

Voz 1772 16:56 entiendo que además de la carta Se lo debía hacer en persona en algún momento no

Voz 0055 16:59 suponemos que no evidente

Voz 1772 17:01 el formalismo que siempre tiene la institución hoy cuál era hasta ahora la agenda pública del Rey emérito María bueno pues era muy escasa podían pasar

Voz 1444 17:10 semanas sin que le viéramos en la agenda de hecho en la carta el dice textualmente es el momento de pasar página hay de completar mi retirada de la vida pública este completar tiene su significado porque desde la abdicación Celaá ha visto poco en muchas veces en condiciones yo no sé si decir que de salud pero desde luego su movilidad sus problemas eran más que evidentes leíamos en el funeral de Rubalcaba con grandísimas dificultades hasta para andar ya el año pasado no fue a Marivent a Mallorca dijeron que por un problema en el brazo recientemente se la ha visto

Voz 1772 17:39 con un ojo morado con unos apósitos en la cara la semana pasada los toros

Voz 1444 17:43 ventas al parecer tuvo una lesión de piel pero en principio según Zarzuela no hay un problema más de salud un añadido por decirlo de alguna forma Zarzuela no cierra la puerta que en algún acto puntual bueno pues pueda representar a la Corona pero sería excepcional desde ahora ya no aparece en la agenda y la crisis sigue con la agenda institucional es la Reina Sofía

Voz 1772 18:02 de todas formas la agenda privada sí que la tiene llena porque se le ve mucho ver para bajo eh

Voz 1444 18:06 sí sí de hecho la semana pasada Se le veía en los toros en Las Ventas el año pasado se le vio en una cena en Torrelodones buenos y son famosos sus encuentros privados pero desde luego institucionalmente en lo que era en la agenda oficial no tenía muchos actos

Voz 1772 18:20 pues la noticia de esta tarde era el Rey emérito Se retira de toda actividad pública María muchísimas gracias un abrazo hasta luego hasta luego nos queda saludar al director de La Vanguardia Marius Carol buenas noches

Voz 10 18:31 bueno que con toda la digestión

Voz 1772 18:33 de los resultados electorales como a La Vanguardia

Voz 10 18:37 la verdad es que La Vanguardia hoy pues lleva a su portada buena parte dedicamos de las cuestiones que quedan pendientes después de los resultados y la más importante y con la que abrimos es con un titular que dice Colau la con Bonnie dejan abierta una alternativa más real qué sociedad aboga por un acuerdo de los comunes el apoyo externa de males en cambio Barcelona como toda la alcaldesa pidió un pacto que incluya a Esquerra Republicana es decir lo que ayer parecía muy claro que Maragall esto el alcalde de Barcelona en las últimas horas está complicando están intentando buscar fórmulas en realidad lo que ocurre ayer fue un empate técnico tanto Esquerra Republicana como la formación de ahora Colau Barcelona como obtuvieron diez concejales queda mucho que al PSC entonces lo que ayer parecía que era la forma de qué ha tirado la toalla en intentar aquellas no dijo en ningún momento sé que no iba a luchar por por seguir siendo alcaldesa pero parece que el paso atrás y las emisoras que ha habido es realmente moroso que los contactos para decir que si buscamos una mayoría alternativa pues en esos pues eso es la portada la fotografía de portada es el

Voz 0860 20:00 entonces Pedro Sánchez

Voz 10 20:02 en el Elíseo con Emmanuel Macron en lo que es una una reunión improvisada que no suenan en la que sobre todo todo lo que intenta es que ante las otro Brexit

Voz 1772 20:17 pues me me quedo me quedo con estas dos cosas Maris porque no tengo tiempo para mucho más porque quiero contar precisamente lo que tú estás contando de la fotografía que es esa cena Mario muchísimas gracias

Voz 10 20:27 pues oye encantado pues es lo contrario

Voz 1772 20:31 ves que se ven grandes y porque es que tenemos novedades es bueno es la versión que está dando Moncloa de cómo ha ido la cadena la versión de La Moncloa

Voz 3 20:37 dicen en el Gobierno español que la cena sea desarrollado una excelente sintonía es han repasado los resultados de las europeas en clave europea y nacional aunque son de familias políticas diferentes comparten la intención de trabajar desde postulados europeístas progresistas en una alianza de claro rechazo a la ultra derecha de claro rechazo a la ultraderecha es la expresión literal que se usa para dar esa versión han analizado la renovación institucional de los cargos de la Unión que deben reflejar y con esto ya termino la nueva mayoría del Europarlamento

Voz 0860 21:10 ya no sólo tiene la mayoría más destacada

Voz 3 21:12 Partido Popular Europeo también socialdemócratas también liberales pues nos quedan las frases Valle jefa la Organización Mundial de la Salud ha incluido el síndrome del trabajador quemado como una de las enfermedades en su clase sostiene el buenos un hecho no es que Harel sostiene el voto del tertulia

Voz 11 21:31 pero quemada dijera desea velado dice nada

Voz 3 21:34 sostiene el coordinador de salud en el trabajo de la OMS que el trabajo está detrás de una de cada diez depresiones hablaba con el nuestra compañera Laura Marcos le recogía estas frases que son mensajes también lo que son las cosas para las jefas y los jefes

Voz 12 21:47 que no encargan los trabajadores con tareas que no se pueden cumplir dentro del tiempo que los trabajadores tienen mucho trabajo en necesita incluir otras personas

Voz 3 22:01 en lo del tiempo tiene razón porque el programa de hoy ha sido la lucha contrarreloj Renault y Fiat negocian su fusión lo que crearía el mayor grupo automovilístico del mundo las acciones de la compañía francesa han subido hoy un doce por ciento y las de la italiana un ocho Renault tiene catorce mil trabajadores en sus cuatro factorías españolas frases de Unai Hernández de la CGT que admite incertidumbre en las plantillas

Voz 13 22:21 pues creación de quien no el que haya habido una fusión con otra compañía que dediquen a unos cuentes nada y qué repercusiones puede tener esto sobre las condiciones de trabajo de de toda la plantilla de Renault España

Voz 3 22:32 y la Guardia Civil acreditado por vez primera al presunto pago de mordidas de la constructora OHL al ex presidente madrileño Ignacio González la información la está contando hoy aquí en la Ser nuestro compañero Miguel Ángel Campos dos millones y medio de euros a Camí supuestamente de obra pública las obras en el tren de Navalcarnero

Voz 1772 22:49 Nos queda Ramoneda

Voz 14 22:51 el dietario

Voz 0554 22:55 uno de los ejercicios preferidos de los dirigentes políticos es engañar para auto engañarse por muchas vueltas que se le de el PSOE ha ganado claramente las elecciones y el PP ha tenido un mal resultado y así estaba en el ambiente la derecha hasta que un puñado de votos le abrió la oportunidad de hacer el doblete en Madrid en Génova corrieron uno improvisar un escenario para vender la moto de la remontada Madrid y el fracaso de Ciudadanos en el intento de conseguir el sorpasso permitían construir una imagen que atenuar la debacle el precio puede será alto para el PP primero porque por lo menos de momento el auto engaño sirve para salvar a Casado y segundo porque Rivera puede verse tentado a buscar alianzas más allá del tripartito de la derecha incitarles algún triunfo en clave europea dos buenas noticias los socialistas españoles convertidos en prime el Partido Social Demócrata Europeo ganan influencia la cita de hoy entre Macron y Sánchez lo confirma el crecimiento de verdes y liberales aporta vitaminas necesarias para sacar a Europa de su atonía a la derecha renquea la socialdemocracia sigue dando malas noticias tanto en Alemania como en Francia sin embargo acciones cita construir una nueva mayoría que afronte el malestar que ha impulsado la extrema derecha que la amenaza haya sido menor de lo esperado no significa que haya que minimizar el problema en Cataluña Esquerra Republicana ratifica su hegemonía territorial en los campos soberanista que Puigdemont se consolida como icono de los que buscar la confrontación permanente el independentismo optado por el voto dual en una urna el voto para gobernar en otra urna la europea el voto de la protesta el PSC recupera impulso y amplía Territorios pegaran fracaso es el de las diversas derechas ejemplo Barcelona La Izquierda Ezkerra comunes PSP suma veintiocho escaños la derecha Jones porque Cataluña by si el PP suma entre efe Moraleja en muchas ciudades y autonomías las diferencias las han marcado un puñado de votos es una gran oportunidad para tejer alianzas que rompan las fronteras Cinecittà en mayorías amplias que permitan políticas efectivas y eviten los bloqueos y esto significa más polivalencia y menos confrontación

Voz 15 25:07 hay terminamos aquí Fernando Vallespín Javier Aroca Eduardo Madina Ignasi Guardans Lluís Orriols muchísimas gracias tengan buenas noches ustedes

Voz 11 25:15 hasta la semana que viene Sastre mañana tranquilito síndrome del quemado no voy a ir escuchando a Manu que ahora dice que tiene importante no venga venga pues lo dejamos adiós

