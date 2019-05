Hora 25 (28/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 Pedro Sánchez quiere que se lo pongan fácil que todos cambien sus estrategias después del veintiséis de mayo que Ciudadanos levante su veto y que Pablo Iglesias renuncia a entrar en el Gobierno porque en su opinión al votar los ayuntamientos y las comunidades también estábamos confirmando un Gobierno socialista en solitario son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:41 hola buenas tardes es el mensaje que Pedro Sánchez envía desde Bruselas a Rivera Iglesias el presidente en funciones cree que el veintiséis de mayo las urnas le han fortalecido en su deseo de gobernar en solitario

Voz 0194 01:19 Josep Sánchez también ha dicho que nadie en Europa entenderá que Albert Rivera se preste a negociar acuerdos con la ultraderecha de Vox de momento Ciudadanos fija ya las primeras condiciones leoninas para llegar a acuerdos con el PSOE que sus candidatos reniegue del presidente

Voz 1089 01:33 cuando tengamos un acuerdo vamos a pedir que hay una coherencia con ese punto que mencionado de igualdad en unión de Unió en igualdad de todos los españoles y por lo tanto eso implica va a implicar renegar de las políticas de Sánchez de pacto con los separatistas con los populistas

Voz 0194 01:53 de momento Ciudadanos pone más condiciones al PSOE que al PP para darle sus votos ni unos ni otros ocultan que hay una evidente cercanía entre ambos Pablo Casado

Voz 0194 02:21 casado se encontraba hoy en Bruselas como Albert Rivera hay como Pedro Sánchez la justicia europea dado el primer revolcón serio al independentismo al rechazar el recurso que interpusieron decenas de diputados catalanes contra la decisión del Constitucional de anular el pleno del Parlament en el que Puigdemont quería declarar la independencia el Tribunal de Estrasburgo cree que el Constitucional hizo lo que debía para preservar la democracia y el respeto a la Constitución y el ministro Borrell está más que satisfecho para el Tribunal Constitucional en el juicio por el uno de octubre el se ha vivido una jornada muy visual Pedro Blanco

Voz 1715 02:59 que sean proyectado los vídeos que en opinión de la Fiscalía demuestran el uso de la violencia en Cataluña

Voz 1715 03:11 la Fiscalía por cierto va a mantener su acusación por rebelión cuando dentro de unos días presenten las conclusiones vamos a hacer cuentas también con el Banco de España cree esta institución que los españoles ahorramos poco porque no sobra optimismo económico que no hay burbuja de alquiler o que urge reformar

Voz 0194 03:27 el sistema a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco en un día en el que se proyecta la sospecha de la corrupción sobre varios jugadores y el presidente del Huesca Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:36 buenas tardes operación policial contra el amaño de partidos en el fútbol español la policía ha detenido hoy a seis personas cuatro futbolistas y el presidente del Huesca por supuesta pertenencia a una organización criminal relacionada con el amaño de partidos para apostar en la red el blanqueo de capitales la investigación que sigue en curso parte de la denuncia presentada por la Liga respecto al encuentro de Segunda División que se jugó hace un año Huesca cero Nástic uno en Roland Garros los españoles Fernando Verdasco y Roberto Bautista se han clasificado hoy para segunda ronda ya en el Giro de Italia etapa de montaña el ecuatoriano de Movistar Richard cara Paz sigue como líder su compañero el español Mikel Landa sube al cuarto puesto de la general

Voz 0194 04:14 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:16 mañana a primeras horas va a llover en el País Vasco especialmente en la provincia de Guipúzcoa al norte de Navarra en la mitad triste de Cataluña algunas lluvias el cada vez más débiles chubascos en las islas de Mallorca y de Menorca pero mañana acabará luciendo el sol en todo el país la mayor parte de horas con temperaturas sin grandes cambios respecto las de hoy a primeras horas un poco más bajas las mínimas hace algo de frío especialmente en el interior peninsular y en pueblos de montaña durante la tarde sol ambiente agradable en el centro y sur de la península calor especialmente gran parte de Extremadura en todo el valle del Guadalquivir con máximas en muchos casos alrededor de los treinta y cinco grados y se va confirmando que a finales de semana durante las tardes el ambiente va a ser prácticamente de pleno verano

Voz 0194 04:58 empieza Hora Veinticinco Pedro un euro del problema

queremos que nos trasladen su experiencia sobre una de las realidades que describe esa institución los españoles dice ahorramos pocos ustedes ahorran poco mucho nada porque por un exceso de optimismo o por la precariedad de sus ingresos

Voz 9 06:03 INCIBE en una opinión Iñaki Gabilondo unos días Almudena Grandes qué tal en el Jabois bienvenido a Argelia que era al buenos días buenos días José Antonio Pérez José María que para el resto

Voz 3 06:45 hubo una veinticinco

Voz 1715 06:49 Pedro Blanco oiga si le parece vamos a ir de lo grande a lo pequeño que todos van tomando posiciones ante la negociación a varias bandas que se abre a partir de ahora negociación para formar gobierno en España recuerden que el Gobierno sigue en funciones que el presidente sigue en funciones Pedro Sánchez cree que los resultados de antes de ayer del veintiséis de mayo deben forzar a los partidos a reconsiderar sus posiciones o dicho de otra forma que después del pasado domingo Rivera debería dejar de vetar le Iglesias tendría que dejar de empeñarse en entrar en el Gobierno

Voz 1715 07:57 bueno que todos cambien sus posiciones el va a tener que explicar personalmente Pedro Sánchez Pablo Iglesias porque en Podemos insisten en pedir entrar en el Gobierno hoy mismo hemos escuchado en Hoy por hoy a Irene Montero

Voz 11 08:09 obviamente nosotros sabemos que nuestra fuerza es más modesta y a partir de ahí creo que lo que ha dicho la gente con contundencia es que quiere un gobierno progresista en España creo que es lo que corresponde ahora es que nosotros con discreción sabiendo que a haber muchísimas presiones para que es un gobierno de coalición no se produzca podamos trabajar desde las modestas en los resultados que tenemos pero también su contundencia desde el hecho de que son determinantes para que pueda haber un gobierno de progreso pues podamos trabajar para que eso CD por el de España

Voz 4 08:48 que lo que no se tiene en Europa es que un partido que se autodefine como liberal y en Andalucía en en otros lugares afrontó ahí hay una contradicción muy importante partir

Voz 1715 09:03 bueno ya saben que Ciudadanos dijo ayer que no ponía puertas al campo que habría negociación es el caso por caso is in instrucciones previas bueno pues la primera en el ciento cincuenta y cinco ciudadanos todavía no se ha sentado a negociar nada con el PSOE pero ya pone muy alto muy alto el listón para poder alcanzar acuerdos allí donde los socialistas ganaron pero sin mayoría suficiente Rivera quien de que los socialistas necesitados reniegan de su líder de Pedro Sánchez y abracen el ciento cincuenta y cinco Óscar García

Voz 1089 09:53 a aplicar renegar de las políticas de Sánchez de pacto con los separatistas y con los populistas pero además

Voz 1645 10:01 danos pedirá que también apoyen el ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 1089 10:05 seguramente sí es uno de los requisitos de esa enmienda a la totalidad de la política de Sánchez está no sentarse no pactar con los golpistas sino aplicar la Constitución en Cataluña

Voz 1645 10:16 el listón es tan elevado que en Ciudadanos ya dan casi por seguro que los pactos con el PSOE serán muy difíciles

Voz 1089 10:21 lo normal será que lleguemos a acuerdos con el Partido Popular

Voz 1645 10:26 el PP será por tanto el socio preferente y fuera queda Vox de momento el partido de Rivera no tiene intención de abrir negociaciones con el de Abascal y sólo le pedirán como hicieron en Andalucía que apoyen o no los acuerdos alcanzados con el PP

Voz 1715 10:40 me dicen los líderes socialistas que deberían a renegar de su jefe para conseguir los votos de Ciudadanos hay tres casos sobre todos los demás Madrid Aragón y Castilla y León en esta última comunidad por ejemplo su candidato el candidato del PSOE intenta que la negociación conciudadanos si es que finalmente llega no traspase las fronteras de las necesidades de esa comunidad Oscar

Voz 1645 11:02 de momento hay bastante prudencia entre los barones socialistas a los que afectan posible acuerdo con Ciudadanos realmente ninguno ha entrado hoy en el fondo del asunto en las exigencias del partido naranja en Castilla y León Luis Tudanca dice que de lo que hay que hablar es de los asuntos de esa comunidad

Voz 12 11:18 yo no quiero hablar de otra cosa que no sea lo de aquí porque eso es lo que han votado los castellanos y los leoneses es lo que nos ocupa se quieren seguir hablando de la política nacional que hablen yo voy a seguir hablando de la política de Castilla y León

Voz 1645 11:29 más prudente aún se ha mostrado el presidente de Aragón en funciones Javier Lambán que antes de la ejecutiva del PSOE regional esta tarde ha preferido directamente no pronunciarse hasta ahora hasta hasta

Voz 13 11:39 ahora yo no le he oído ninguna condición hasta que yo no escucha ciudadanos plantear exactamente qué piensa

Voz 0919 11:45 o lo que piensa el paro lo que piensa el PP oro que

Voz 13 11:48 esa cualquier otro yo no me voy a pronunciar y en Madrid

Voz 1645 11:50 donde a esta hora sigue reunida la Ejecutiva Regional del PSOE fuentes del entorno de Ángel Gabilondo aseguran a la Cadena Ser que lo que se está produciendo es mucho ruido y pocas cosas concretas quieren escuchar de viva voz las exigencias de Ciudadanos para conocer sus verdaderas intenciones

Voz 1715 12:05 el ruido y pocas concreciones creen en el Partido Socialista de Madrid y no les falta razón es lo que viviremos en los próximos días ruido las concreciones irán llegando en Bruselas estaba también el líder del Partido Popular Pablo Casado insiste en cortejar a ciudadanos ese partido decía hoy el líder del PP es su socio prioritario

Voz 1660 12:24 estalla la comisión negociadora formada Hay en estos días hablará primero con ciudadanos que es nuestro socio prioritario tal y como lo ha sido en cuatro autonomías desde el dos mil quince La Rioja en Murcia en Castilla León en Madrid y más recientemente en Andalucía hemos tenido unos gobiernos satisfactorios con ellos con los primeros que vamos a hablar

Voz 1715 12:44 bueno casado y Rivera estábamos escuchando a Casado aunque haya colado por en medio diciendo cosas que no tenían digo en casa de Rivera no han querido soslayar un problema que no debía de estar muy lejos del lugar en el que ellos hablaban Carles Puigdemont ya saben que es eurodiputado electo el líder del Partido Popular quiere que Pedro Sánchez haga pedagogía ante los jefes de Gobierno es lo que le ha pedido el vez Rivera propone cambios en las leyes para evitar que se repita una candidatura como la del ex presidente de la Generalitat

Voz 1660 13:15 lo que espero es que el Partido Socialista Pedro Sánchez aproveche el Consejo Europeo para decir que España no va a tolerar que el señor Carles Puigdemont intente agredir a nuestras instituciones en el tiempo que dure el debate en la adquisición de su condición como parlamentario

Voz 0040 13:33 les anuncio que una de las primeras leyes que vamos a llevar a la cámara es la reforma del sistema electoral con una una cosa muy concreta que es que los huidos de la justicia o los procesados por determinados delitos no puedan concurrir a unas elecciones precisamente porque han atacado a la democracia y hasta que no se resuelvas asuntos no deberían poder ser diputados o no deberían desde luego cobrar dinero de todos los españoles

Voz 1715 13:57 hoy la justicia europea le ha dado un primer revés serio primer revés serio Nos el primero ser segundo pero éste es de fondo al independentismo decenas de diputados y diputadas de Cataluña habían recurrido la suspensión por el Constitucional del pleno previsto para el nueve de octubre de dos mil diecisiete en el que se iba a declarar en el Parlament la independencia bueno los jueces creen que el Constitucional hizo lo que debía la porque suspenderse pleno era una necesidad democrática una necesidad constitucional Javier Álvarez

Voz 0689 14:27 la protesta de Forcadell y otros setenta y cinco ex diputados autonómicos es manifiestamente infundada y aunque ni siquiera sea admitido a trámite el Tribunal de Derechos Humanos ha aprovechado para entrar al fondo del asunto y sentenciar que la actuación de los tribunales españoles ha sido correcta y además necesaria en una sociedad democrática para preservar la seguridad pública y el orden constitucional a los siete jueces europeos contestan a Forcadell que cuando autorizó la comparecencia de Puigdemont sabía que implicaba un incumplimiento manifiesto de las decisiones del Constitucional que había suspendido las dos leyes principales del proceso independentista del referéndum de transitoriedad jurídica la Corte Europea justifica todas las decisiones adoptadas por el Tribunal de Garantías español suspender el pleno porque se trataba de una necesidad social apremiante ya que se estaba impidiendo a los parlamentarios que representan una minoría poder participar en el debate desde el Constitucional interpretan esta sentencia de forma muy positiva porque Europa ha dejado claro que la actuación española fue legal proporcional y adecuada mientras desde el Supremo ven también con satisfacción esta resolución porque vaticina que las decisiones adoptadas por los tribunales están dentro del marco legal y son justas sin vulnerar ningún derecho

Voz 1715 15:34 el juicio por el uno de octubre se ha puesto hoy a ver las pruebas a revisar los vídeos en los que las acusaciones fundamentan el relato de la violencia por tanto el las que fundamentan los las acusaciones de rebelión acusación que la Fiscalía va a mantenerse lo venimos contando desde primera hora de la mañana cuando dentro de poco dentro de unos días de tengo que presentar sus conclusiones Alberto Pozas

Voz 0055 15:54 después de casi cincuenta sesiones la fiscalía cree que las pruebas siguen apuntando a lo que siempre ha defendido a una rebelión a una violencia en las calles de Cataluña en dos mil diecisiete permitida instrumentalizada por los acusados para conseguir la independencia por eso va a hacer definitiva su acusación por rebelión para nueve de los acusados por la que de forma provisional pidió por ejemplo está veinticinco años de cárcel para Oriol Junqueras lo hará la semana que viene el tribunal ha dicho que será entonces cuando las acusaciones expongan sus informes hasta entonces hasta entonces las decenas de vídeos del veinte de septiembre y del uno de octubre propuestos por las partes una fase que ha empezado hoy

Voz 1715 16:41 no lo vamos a mirar a Europa al menos Tomás más allá de los hombros de pulmón porque esta noche los jefes cenan bueno tarde noche porque es horario más europeo que español de hecho ya están reunidos digo que los jefes de Gobierno cenan y discuten sobre quién debe presidir la Comisión Europea por un lado el Partido Popular pide que sea el suyo por otro bloque conformado por socialdemócratas y liberales que piden que los populares tengan en cuenta la nueva composición del Europarlamento Griselda Griselda hasta

Voz 0738 17:09 hola muy buenas tardes Sánchez de si en esta cumbre el negociador de los socialdemócratas europeos para quitarle al Partido Popular la presidencia de la Comisión dársela a su candidato europeo que es el holandés Frans Timerman su un objetivo que se convierte también en el primer gran reto del presidente Sánchez entre las bambalinas de Bush

Voz 4 17:27 los liberales los verdes y eso lo que está haciendo la socialdemocracia eh el negociador principal con el resto de familias para poder empezar a articular esa mayoría y la renovación de los puestos

Voz 0738 17:42 negocia Sánchez con Macron y también con los primeros ministros de Bélgica y Holanda son liberales base acompañado por el portugués Costa lo que está en juego es en estos momentos aunque aquí de momento la decisión esta noche no va a ser sobrenombres es eso sí si se mantiene ose finiquito de forma clara el sistema actual de candidatos europeos

Voz 1715 18:03 hacías Griselda Ana Javier Ruiz así que en un minuto nada más que un minuto Le metemos mano Javier sino al Banco de España el informe del Banco de España desgrana algunas de sus consideraciones sobre el ahorro sobre las pensiones o sobre la Aquila

Voz 10 18:16 Hora Veinticinco no importa si juegas por los treinta y cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es

Voz 7 18:25 que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colabore hasta que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario ya paga de la ONCE Piatti qué te importa necesitas unas vacaciones entrar lo el punto com Ivette al Caribe con todo incluido desde ochocientos veintinueve euros o navega por las islas griegas buenos incluidos desde setecientos noventa y nueve euros o descubre Turquía durante diez días desde cuatrocientos ochenta y nueve euros aquí Travel especialistas en vacaciones los GAL

Voz 1645 19:03 sí repuestas treinta litros más de carburantes BP Ultimate disfrutes de más kilómetros cambiando cincuenta y seis puntos también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de

Voz 3 19:27 hora veinticinco

Voz 1715 19:30 Pedro Blanco las historias de días siempre jugosos los informes del Banco de España Javier Ruiz muy buenas tardes tal buenas tardes el Banco de España cuestiona la poca capacidad de ahorro de las familias y pide que moderen su optimismo es decir que gasten menos y ahorren más básicamente lo que dices en swing

Voz 1645 19:45 por Manuel la tasa de ahorro de los hogares españoles es la más baja de la historia

Voz 0919 19:50 cuatro coma nueve por ciento de la renta disponible

Voz 1645 19:53 es más baja que la del resto de economías de Europa y el nivel de endeudamiento está empezando aumentar por primera vez desde el año dos mil diez que dice ah es hay excesivo optimismo entre los españoles están asumiendo demasiados riesgos hay que ahorrar más cuál es el problema como ahorrar cuando se cobra menos porque se cobra menos cuando la remuneración media está cayendo cuando los salarios son en el cincuenta cuatro por ciento de los asalariados a tiempo parcial involuntario gente que querría trabajar a plena jornada o el noventa por ciento de los contratos son temporales el Banco de España no resuelve ese problema simplemente dice ahorren más especialmente los que menos renta tienen gran

Voz 1715 20:36 de pensiones el Banco de España insiste en pedir una reforma del sistema de pensiones reforma urgente porque ha hecho cálculos sino se hace nada dice el Banco de España el gasto en pensiones se disparará siete puntos del Teide hasta suponer toda la recaudación de

Voz 1645 20:49 dice el Banco de España que ya no tenemos una pirámide de población sino una peonza de población que la figura es una peonza ahora mismo y que hay que hacer dos cosas Éstas son las dos recomendaciones que hace a los políticos españoles y a los españoles primera alargar la vida laboral es decir retrasar la edad de jubilación trabajar más años segunda dejar de indexar las pensiones al IPC como acaba de hacer el Gobierno y el Pacto de Toledo dos recomendaciones económicas a las que hoy han contestado los sindicatos Unai Sordo decía

Voz 14 21:22 no estamos de acuerdo es todo lo hemos dicho por activa y por pasiva la edad de jubilación real se va modificando en función de distintas variables está cercana a los sesenta y cinco años evolucionará también en función de cómo se traten otras formas de jubilación como la jubilación anticipada esto tiene variables pero no estamos de acuerdo con la elevación de la edad legal de jubilación

Voz 1645 21:43 el Banco de España dicen lo económico trabajar más y cobrar menos pensión dice algo más en lo político son tantos los de más de sesenta y cinco que en el año dos mil cincuenta y uno de cada tres españoles va a tener más de sesenta y cinco es decir que pueden secuestrar la agenda política advierte el Banco de España frenar la reforma

Voz 1715 22:01 en favor de los jóvenes bueno a las nueve además luego de escuchamos Javier hasta luego por cierto que esta tarde se ha publicado el ranking de competitividad mundial nuestro país se estanca en el puesto treinta y seis escuchen Arturo Eyries

Voz 15 22:14 la competitividad es prosperidad prosperidad requiere primero que la gente tenga un salario adecuado y segundo que se pagan impuestos Si hasta que no entendamos que prosperidad requiere calidad de vida no seremos más competitivos exporta haremos más pero no queremos más empleo

Voz 1645 22:30 una estadística que da buena cuenta de la magnitud

Voz 1715 22:32 problema tres de cada mil mujeres están reconocidas en España como víctimas de violencia machista tres de cada mil están protegidas de alguna manera de sus parejas o ex parejas

Voz 0259 22:41 por los treinta y un mil mujeres maltratadas y treinta y un mil agresores machistas son los datos del año pasado que recoge el registro del Ministerio de Justicia Ike ojo sólo incluye a las que están protegidas con alguna medida de las ciento sesenta mil que denunciaron aumenta un diez por ciento las víctimas jóvenes de dieciocho años y todavía más un quince por ciento las mayores de sesenta Ángeles de Pablo es presidenta de la Asociación Themis

Voz 16 23:06 la doble vulnerabilidad de las mujeres mayores por dependencia económica ir por fin por por una educación más con sesgos ideológicos machistas que también eh las disuade de acudir a los poderes públicos para pedir protección

Voz 0259 23:27 también es significativo el incremento del catorce por ciento de los jóvenes agresores la mitad de los delitos fueron lesiones y un veinte por ciento amenazas torturas y maltrato psicológico

Voz 1715 23:36 a las nueve en la segunda hora del programa nuestra grave la vamos a dedicar a las retiradas

Voz 1880 23:43 a retiradas despedidas adioses ceses de actividad vamos a empezar por el Rey emérito habérnoslo avanzaba María Manjavacas a las seis de la tarde

Voz 17 23:51 el Rey Don Juan Carlos dejará de desarrollar actividades institucionales y completará su retirada de la vida pública a partir del dos de junio al cumplirse cinco años de la abdicación desde ese día

Voz 1880 24:03 pero después de las elecciones también algunos políticos han decidido retirarse otros lo están pensando vamos a analizar este concepto en la cara B y lo vamos a hacer desde la sociología con Pau Miret que es investigador en el centro de estudios demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona y además como siempre con ejemplos de la cultura la música la literatura o el cine

Voz 1715 24:21 y calculado el tiempo así que las claves habituales de esta hora las vamos a escuchar en directo más tarde cuando los tertulianos ahora XXV que hoy son Berna González Harbour Gonzalo Velasco hija Cristina de la Hoz que es quién no sabía preparado una tarde maravillosa pero quedará para más tarde por cierto el número de Whatsapp seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres a que les pedimos que nos envían son los textos notas de voz para a partir de las nueve escuchar si consiguen ahorrar si no lo hacen están dispuestos a hacer caso a las recomendaciones del Banco de España ahorrar más y gastar menos ocho

Voz 6 25:03 Hora veinticinco Madrid buenas tardes

Voz 1915 25:07 Estados por la venta de pisos públicos del Ayuntamiento a un fondo buitre quieren que también se abra juicio oral al equipo de gobierno responsable de la operación encabezado por Ana Botella la justicia ha reabierto el caso que afecta al menos a dos mil familias que fueron expulsadas de sus casas la portavoz de los afectados Arantxa Mejías hace unos minutos La Ventana de Madrid

Voz 18 25:25 vamos a plantar y estudiar con nuestro abogado y que vaya también a declararla en los responsables de la Junta de Gobierno de aquel momento sea la señora Botella hay su equipo y vayan a declarar y a dar explicaciones de esas decisiones tan nefastas que tu que ya hemos visto pues como ha perjudicado a muchas familias

Voz 1915 25:40 la Audiencia Provincial estima los recursos que presentaron el PSOE y la Empresa Municipal de la Vivienda contra el archivo de la causa la concejal socialista Mercedes González

Voz 19 25:48 aquí hubo perritos aquí hubo saqueo y aquí hubo lo peor que podía hacer Ayuntamiento que desgraciadamente parece ser que va a volver a gobernar esta ciudad o el Partido Popular que es quitándole las viviendas a la gente que más lo necesitaba y espero que ya que no se ha hecho justicia en las urnas a justicia a los tribunales

Voz 1915 26:07 enseguida vamos con el resto de noticias de este martes veintiocho de mayo pero antes vamos a estar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Nerea Fernández buenas tardes buenas tardes a esta hora estamos pendientes de un accidente de la M cuarenta a su paso por Coslada que genera cuatro kilómetros de retenciones dirección dado sí que cierra el carril izquierdo al tráfico más complicaciones de entrada a Madrid por la A seis desde Las Rozas hasta Aravaca por otro accidente en este caso ya resuelto ocho veintiséis desde las siete de la tarde está reunida la Ejecutiva Regional del PSOE según fuentes socialistas se prevé una reunión larga y tensa hay un sector del partido crítico con la elección de Pepu Hernández como candidato en la capital aunque no le culpan exclusivamente a él iban a exigir a la dirección que busque ocupar el hueco que se queda en la izquierda con más Madrid fuera del gol pero de la capital también se aborda el papel de Gabilondo a priori sin posibilidades para gobernar la Comunidad del candidato socialista quiere sentarse a hablar con todos los partidos a los que ha convocado a través de una carta busca apoyos también en Ciudadanos para frenar la entrada de la extrema derecha en los gobiernos y ciudadanos responde con ambigüedad cuando se le pregunta si estaría dispuesto a pactar con los socialistas a cambio por ejemplo ya hacer alcaldesa a Begoña Villacís en la capital José Manuel Villegas

Voz 1089 27:24 no hay ninguna operación nos gustaría que Begoña Villacís fuera alcaldesa de Madrid sí y lo vamos a intentar nos gustaría ya que Ignacio Aguado sea presidente de la Comunidad de Madrid sí lo vamos a intentar también lógicamente en esa negociación

Voz 1915 27:41 Villacís dice que no pone cordones sanitarios en una entrevista en Radio Nacional ha asegurado que lo natural sería un pacto con el Partido Popular pero que su programa está abierto a todos

Voz 20 27:50 nosotros en la campaña electoral hemos hecho cordón sanitario nadie nosotros lo hemos propuesto un programa de gobierno proyecto para la madre que hay gente que se siente cómoda con ese proyecto con ese programa en apoyos son bien recibidos vengan de del Partido Socialista vengar llegó en el fondo lo que estamos hablando es de Madrid

Voz 1915 28:09 los populares muestran menos problemas para incluir a Vox en los pactos incluso en puestos dentro de un hipotético gobierno lo decía el presidente en funciones Pedro Rollán

Voz 21 28:17 si cualquier formación política que quiera dar su apoyo al programa mayoritariamente elegido dentro del electorado de centro derecha que ha sido el del Partido Popular lo que hace es sumarse al mismo yo no tenía mayor inconveniente en que dentro de esos parámetros eh pudiera compartir en este sentido un lugar en el Consejo de Gobierno

Voz 1915 28:39 no Jean que ha tenido que responder en la rueda posterior al Consejo de Gobierno por la supuesta implicación de uno de sus asesores en la inmensa en la investigación de una operación urbanística en Las Rozas la operación policial se saldó de momento con la imputación de veinte personas se investigó en operación urbanística de hace diez años pero entre los imputados hay cargos del PP en activo entre ellos como decimos ese asesor de

Voz 22 28:58 el presidente dice que prefiere esperar a que se pronuncie la Justicia creo que se trata de una cuestión administrativa hoy por lo tanto lo que vamos a hacer es esperar a que tengan lugar esa cita porque

Voz 21 29:07 es cierto que en los últimos tiempos hemos visto como personas que en un primer momento se han podido ver señalados en un muy corto espacio de tiempo afortunadamente han podido demostrar verificar que nada tenían que ver o que no ocurrió absolutamente nada

Voz 1915 29:22 y un apunte más el tramo cortado de la línea dos de Metro entre las estaciones de retiro y sol reabrirá el próximo viernes los problemas empezaron el pasado veinticinco de enero por las obras de la constructora OHL las que está haciendo en el complejo de Canalejas y ahora deberá indemnizar suburbano por los perjuicios causados llegamos a las ocho y media con veintidós grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco hasta mañana

Voz 23 29:53 hora veinticinco

Voz 6 29:54 Madrid

Voz 6 30:10 buenas tardes buenas tardes noticias en duda esa operación contra los amaños en el fútbol es una operación que viene de largo vamos a situar a la gente hace un año justo un año se jugaba tal que hoy un partido de la penúltima jornada de Segunda División Huesca Nástic de Tarragona el Huesca

Voz 0919 30:28 ya se había salvado perdón ya había ascendido a la Primera División no se jugaba nada en ese partido y el Nàstic se jugaba la permanencia en Segunda División ese día en todo el mundo en Asia en Ucrania en más países del Este se apostaron en la red cantidades altísimas diez mil euros quince mil euros a que ese partido al descanso iba a terminar cero cero y que al final del partido iba a ganar el Nàstic de Tarragona las casas de apuesta detectaron un incremento espectacular a esa puesta

Voz 25 31:05 y curiosamente el partido al descanso terminó cero cero y al final ganó el Nàstic con en este gol bordada en el Algora nueve

Voz 26 31:17 el equipo catalán Uche de cabeza remacha cero uno ganó en las

Voz 0919 31:24 que las casas de apuestas fueron a la Liga de Fútbol Profesional y denunciaron ese movimiento extrañísimo en las apuestas repito de todo el mundo en As la liga denunció esto a la policía y la policía puso en marcha la operación Oikos que hoy ha terminado con la detención de cuatro ex futbolistas un presidente de un club organización criminal corrupción entre particulares Ana Terradillos ese partido ha llevado a que detenciones y porque buenas tardes

Voz 0125 32:00 buenas tardes desde luego es la madre del cordero no como se diría coloquialmente porque a pesar de que han sido investigados otros nueve partidos este es el Gordo este es el que dé sin cadena esa operación policial un partido que como dices levanta las sospechas de la policía primero de la Liga de las casas de apuestas y que se investiga y cómo se investiga porque la Policía Judicial empieza intervenir telón Ponos empieza a ver el modus operandi de todos aquellos sospechosos y empieza a ver como esos futbolistas utilizan grandes cantidades de dinero algo muy importante que por lo menos para la policía eh bueno pues supone una pista de lo que está pasando en este escenario es decir en ese partido es donde la Policía Judicial comienza a investigar al ex presidente de la Sociedad Deportiva Huesca al jefe de los servicios médicos de esa sociedad también de ese equipo al ex jugador de los así

Voz 0194 32:45 una Carlos Aranda y también al cabecilla de esta presunta

Voz 0125 32:48 la trama de corrupción ilegal a Raúl Bravo esto es en lo que desemboca en toda la operación de hoy que ha acabado con once detenidos seis y ha pasado a disposición judicial prácticamente van a pasar todos todos decías tú blanqueo de capitales organización criminal corrupción entre particulares

Voz 0919 33:04 Raúl Bravo Carlos Aranda Íñigo López jugador del Deportivo de La Coruña que entonces jugaba en el Huesca Agustín asados a como nos decía Ana el médico del Huesca Juan Carlos Galindo pero también ha sido detenido atención el jugador del Valladolid Borja Fernández porque la investigación apunta al partido de este año en primera Valladolid cero Valencia dos

Voz 0125 33:27 Borja Fernández una persona a la que presuntamente se investiga según fuentes policiales por alcanzar acuerdos con jugadores amañando los partidos excederá el modus operandi de toda esa presunta trama criminal y uno de esos partidos es es el que dices Valladolid Valencia un partido que se disputó hace diez días en el que la policía insiste subraya en el que el Valencia no tiene nada que ver que se investiga exactamente a esta persona a Borja Fernández por eso por presuntamente alcanzar acuerdos con jugadores amañando esos partidos y en concreto este partido

Voz 0919 33:56 recordemos que el Valladolid en esa jornada se había salvado no se jugaba nada y el Valencia necesitaba ganar para garantizarse el cuarto puesto que le daba acceso a la Champions gracias Ana vamos a ir a Huesca que es el centro de la investigación para ver cómo está la comisaría allí es están llevando a cabo las investigaciones los demás nidos siguen en dependencias policiales cuál es el retrato de la Ciudad de Huesca ahora mismo Luisa Badía buenas tardes

Voz 0978 34:23 qué tal buenas tardes Jesús pues te puedes imaginar cómo está Huesca desde primera hora de la mañana que la policía ha llegado a la sede de la Sociedad Deportiva busca que lo ha registrado durante una hora y cuarto con el presidente Agustín la salsa que había sido detenido en su domicilio de ha sido trasladado a dependencias policiales donde ya se encontraba el médico del club Juan Carlos Galindo se espera que durante estas horas empiecen a llegar tan

Voz 0919 34:43 en el resto de detenidos porque el jueves van a

Voz 0978 34:45 lograr aquí en Huesca ante el juez la son las informaciones que tenemos un Huesca que también ha emitido un comunicado se ha reunido el consejo de administración ha dicho que no ha participado en ninguna actividad irregular que desde luego va a colaborar en toda esta operación Ike en de momento al Huesca no se les imputa la comisión de hecho delictivo alguno así que por lo tanto hoy Huesca se ha visto sacudida por esta noticia importante y que veremos cómo afecta al futuro de la entidad

Voz 0919 35:10 bueno presunción de inocencia ya veremos hasta dónde llegan las investigaciones el día tiene otros dos nombres propios el primero Ernesto Valverde el entrenador todavía del Fútbol Club Barcelona que está más en la cuerda floja que nunca las presiones sobre la junta directiva la desconexión del Vestuario hacen que Valverde pueda tener sus horas contadas como técnico azulgrana ya se habla de sustitutos por doquier Sergio Ramos ayer el presidente del Real Madrid Florentino Pérez luego lo vamos a escuchar reconoció con los compañeros de Onda Cero que Ramos le ha pedido que le deje marcharse libre a China Sergio Ramos que tiene contrato en vigor Le quedan todavía dos tres temporadas y tiene una cláusula de rescisión de ochocientos millones pero quiere marcharse Dati por supuesto en el Madrid le ha dicho que no fuera del fútbol pues en Roland Garros Bautista hay Verdasco han pasado a la siguiente ronda han caído eliminados Feliciano y Guillermo García López y en el Giro luego lo vamos a contar una etapa tremenda donde se ha subido el Mortirolo cara Paz el ecuatoriano del Movistar sigue siendo el líder el italiano Nibali se coloca segundo de la Peral Robles tercero y Mikel Landa es ahora cuarto todavía queda montaña para que haya pelea pero todo esto en el inicio del programa tiene que ser siempre acompañado aderezado por vuestros mensajes regular

Voz 27 36:37 buenas tardes yo soy muy revista y a mi me encantaría recordamos terminara su carrera en el Real Madrid pero dicho esto yo quiero recordar que en un partido creo que fue de la Copa de Europa no sé que bajó Florentino bueno se encaró con Ramos y con Bale futbolista Iker Ramos le dijo paga mi hija bueno pues donde dan las toman señor Ramos si usted quería se ahora del Madrid quinientos millones me parece que son la cláusula de suelo al Madrid lo mismo que usted les dijo John Florentino buenas tardes Gallego no pero

Voz 28 37:21 seis deja vuestros mensajes y queremos que los oyentes de Hora veinte

Voz 29 37:39 buenas tardes Gallego llamó desde Lanzarote estoy muy triste muy triste por mi vas Ibon mi comunidad estaba o quemado lo ochenta euros mudos por la camiseta en la llamado sábado la que me doy derecho no hay derecho que buen con con la ilusión de la gente no es Valverde solo jugadores lo que derecho Wi Fi

Voz 30 38:02 eso que tiene Oil de Hora veinticinco Deportes

Voz 6 38:10 exprésate

Voz 1293 38:33 sí la verdad que siguen muy inferior que que si a comer que reside en todo este tiempo que que se va que puede gustar o no como como jugamos durante todo el tiempo pero en el año pasado hicimos el doblete quedó manchada obviamente por

Voz 0919 38:47 pues la eliminación

Voz 31 38:49 perder la Copa del Rey con el Valencia Bartomeu Valverde nuestro entrenador y seguirá

Voz 32 38:56 yo no he dicho siempre que Ernesto tiene contrato por una temporada es el entrenador bueno hoy hay que decir que no se creo que esa culpa entrenador esa derrota silente que hoy bueno pues la segunda parte hemos la trabajado mucho el caso

Voz 0919 39:09 que durante las últimas horas en Barcelona todos son rumores especulaciones medios anunciando que hoy mismo el Barça va a comunicar a Valverde que deja de ser entrenador Se habla de acuerdo ya con Roberto Martínez el técnico de la selección belga vamos a Barcelona con lo con lo que pasa ahora mismo ocho y treinta y nueve Adrian B buenas tardes

Voz 0017 39:28 hola Gallego buenas tardes con la información que es lo mejor para contrarrestar los rumores y lo que podemos contar a esta hora en la SER es que Bartumeu sigue pensando que la solución no es destituir a Valverde es decir ahora mismo el presidente mantiene lo que acabamos de escuchar y no tiene intención de echar al entrenador del a eso no significa que en los próximos días las cosas puedan cambiar porque ya hemos ido contando en la SER que hay varios directivos que apuestan por un cambio de entrenador y que están presionando al presidente del Barça pero a esta hora insisto Bartomeu no piensa en destituir a Ernesto Valverde hemos hablado también con el entorno del entrenador del Barça que nos asegura que es rotundamente falso que el Fútbol Club Barcelona le haya comunicado a Valverde su destitución Valverde está en el extranjero sólo ha hablado un par de veces con su representante que además le ha contactado a través del móvil de su mujer porque Valverde tiene el teléfono desconectado el entorno de Valverde cree que no le van ir César pero son conscientes de que esto es fútbol de que al final puede pasar cualquier cosa así que estas la información a esta hora de la tarde a las ocho y cuarenta minutos Bartomeu cree que la solución no pasa por destituir a Ernesto

Voz 0919 40:42 el verde bueno pues estamos contándolo a última hora no me extraña que Valverde tenga el teléfono desconectado yo no lo encendía en tres o cuatro días por lo menos ocho y cuarenta y uno Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 42:12 el próximo sábado gran final de la Champions en el Metropolitano entre el Tottenham y el Liverpool el último campeón dejará de serlo el próximo sábado es el Real Madrid donde el nombre propio sigue siendo Sergio Ramos ayer en Onda Cero Florentino Pérez contó esa reunión con Sergio donde Sergio y su representante le dijeron al Real Madrid tenemos una oferta de China pero nos tenemos que ir gratis

Voz 36 42:40 el unir Amy oficinas me dieron verme simplemente me dijeron pues cabía una oferta muy buena de una sino que me parece muy bien pero que en los que no no podían pagar tránsfer porque ya saben que allí hay unas normas en donde lo que tú pagas tratados el tienes que pagar una misma cantidad a la federación lo han hecho con objeto de limitar precisamente las la compra de jugadores pagando nosotros eso no es nada más y bueno pues si le digo bueno pues empresariales es que que les voy a decir pues que que los que creen que eso no podía ser porque en cualquier caso pues oye ya hablaríamos con el cuchillo chino es pues para digamos también para dar satisfacción a ver pero vamos es imposible que el Real Madrid puedo dejar a su capitán que se vaya gratis porque además es un precedente terrible para los siguientes para remar pero vamos fue nos habló más que eres solos

Voz 0919 43:32 es Luchino no ha aparecido el Real Madrid ha dicho Sergio Ramos que no se va a ir gratis Ike está citado el día siete de julio en Valdebebas para iniciar la pretemporada a las órdenes de Zinedine Zidane pero éste tema va va a dar muchas vueltas y por ejemplo se siga sin hablar de él la semana que viene en la concentración de la selección española donde sí a Sergio Ramos que llevaba dos meses igual con el Madrid pero si va a estar con la selección hoy Javier Herráez hablado un compañero Carvajal buenas tardes

Voz 1660 44:03 hola qué tal Gallego sí ya que estamos en un acto solidario lucha contra el cáncer la clínica Menorca y efectivamente ha estado Dani Carvajal ha hablado de lo que bueno pues es el monotema como tú dices se está complicando muchísimo la abuela sigue creciendo en teoría estaban condenados a entenderse pero son dos años de contrato como tú decías doce millones de euros el quería tercero Sergio Ramos para subsanar algún contratiempo económico merecidos según él y su entorno porque lleva catorce años intachables de compromiso pero ahora mismo la cosa está complicada esto ha dicho aquí Dani Carvajal

Voz 0455 44:35 estoy centrado en la selección todo ganas de de llegar fuerte el próximo lunes eh empezar a tope y el tema es el que es la verdad que cuando lo sé yo estoy centrado en llegar bien el presi el bosón los que tendrá que aclarar su sus cosas pero está claro que Sergio Ramos para nosotros pues es de es nuestro capitán dicho Sergio Ramos que aquí no hay nada

Voz 0919 44:52 el día siete a de julio a empezar

Voz 31 44:55 la pretemporada con el Real Madrid como la empezará el nuevo central del equipo Ron

Voz 0919 45:00 Gibrán blanco del Atlético de Madrid Felipe llega

Voz 31 45:02 Porto Pedro Fullana primer refuerzo del equipo de Simeone

Voz 30 45:06 mira me lo aportó treinta años firma por tres temporadas y cuesta veinte millones de euros es el primer fichaje que ha hecho oficial el Atlético de Madrid el segundo debería ser Héctor Herrera que también llegará del Oporto pero con la carta de libertad que curiosamente está de vacaciones estos días aquí en Madrid y el Atlético tiene el sí de Edison Cavani por si se va dio Costa

Voz 0919 45:23 en el Valencia preocupados de la posible

Voz 31 45:25 echa de Rodrigo Ximo balonmano

Voz 30 45:28 sí porque era al Valencia en la llegado según ha podido saber esta casa la noticia por parte de Rodrigo de su entorno que este año querría abandonar el Valencia este año podría salir después de cinco años de acabar con ese culmen que ha sido la Copa del Rey recordemos tiene

Voz 1645 45:44 con contrato hasta dos mil veintidós ciento veinte

Voz 30 45:46 quienes de euros de cláusula pero obviamente se aceptaría una oferta inferior eso sí que satisfaga las necesidades del Valencia el Nápoles según ha podido saber la sed y confirmado por parte del club de Ancelotti está preparando una oferta está interesado así que en los próximos días creo que vamos a tener

Voz 0919 46:03 culebrón Rodrigo búsqueda de entrenadores en Sevilla Monchi para el Sevilla alguna noticia Fran rojillo que no quiere precipito

Voz 30 46:12 a pesar de todos los que suenan el que más le gusta aunque a lo mejor es que es muy osado es Ernesto Valverde a ver qué ocurre lo que pasa es que Monchi prefiere esperar unos días no elegir a la ligera

Voz 37 46:22 ese día puede traer a cualquier entrenador no el Sevilla debe traer al entrenador que no he decir oye te digo nombres entrar abordará te Rudi García trae a Lopetegui trae a el invento no se a Roberto Martínez trae no es

Voz 0919 46:41 no valen todo no valen todos el Betis ya elegido

Voz 30 46:46 por su parte Serra ha hecho ya una oferta por Rubí contraoferta del Espanyol para renovar me cuentan en Barcelona que Ruby prefiere al Betis mañana se va a aclarar todo aquí en sí

Voz 0919 46:56 Villa al millón de euros tiene Rubí de cláusula de rescisión que tendría que pagarle el Betis al Real Club Deportivo Espanyol y mientras tanto entrenador que lleva años haciéndolo francamente bien Mendilíbar renueva

Voz 31 47:08 su contrato con el Eibar después de la espectacular temporada que ha hecho y bongos pudo buenas tardes

Voz 38 47:13 bueno habrá Diego pues si la Sociedad Deportiva iban a través de un comunicado hacía oficial este mediodía la renovación de José Luis Mendilibar y todo su staff técnico hasta junio de dos mil veinte el técnico vizcaíno firma por una temporada en la que será su quinta campaña al frente el conjunto Amer en primera división en la dos mil cuatro dos mil cinco estuvo a punto de ascender al Eibar de Segunda con David Silva Savia Alonso entre otros en sus filas Mendia dirigido al Eibar en ciento ochenta y nueve partidos con un balance de setenta y cinco victorias idéntico número de derrotas XXXIX empate res nueva son una sola campaña porque dice que aquí está bien no tiene problema ha tenido incluso del extranjero alguna que otra oferta mañana al mediodía rueda de prensa y aunque era algo que estaba prácticamente hecho la afición del Eibar hoy dormirá más tralla

Voz 0919 47:52 si mañana a final de la Europa Ligue en Bakú

Voz 31 47:54 entre el Chelsea y el Arsenal dos equipos de Londres que buscan el primer título europeo de la temporada ya está Pedro Morata como están Pedro buenas tardes