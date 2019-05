Hora 25 (28/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias sí la cama veinticinco Ángels Barceló Price del Banco de España que no ahora

Voz 0194 00:20 vamos lo suficiente y que las familias son demasiado optimistas y poco prudentes con sus ingresos es cierto que la tasa de ahorro es la más baja de la historia pero también es verdad que el modelo de trabajo precario que se ha impuesto en nuestro país y el alto coste de la vida no dejan mucho margen de maniobra en las maltrechas economías de los hogares es sólo una de las claves del informe que la entidad publicado hoy sobre la marcha de nuestra economía hay que incluye otras afirmaciones discutibles como la inexistencia dice de una burbuja en el precio del alquiler oso apuesta por subir la edad de jubilación enseguida abrimos la tertulia con este informe sobre la mesa antes nuestro habitual repaso a la actualidad hasta ahora Pablo Morán buenas noches

Voz 1667 00:55 Ángels buenas noches lo que podemos hacer sumar alguna voz más

Voz 0194 00:58 a la crónica postelectoral de este martes por ejemplo

Voz 1667 01:00 mensaje a Pablo Casado desde Galicia después de su choque con varios barones territoriales durante un almuerzo ayer es Miguel Tellado número dos del PP regional que ha puesto voz al mensaje que Feijóo trasladó ayer al líder popular ha sido en La Ventana de Galicia

Voz 3 01:15 el Partido Popular temo hito que cambiar creo que nada

Voz 1667 01:18 tenemos que aprender de Ciudadanos nada tenemos que

Voz 3 01:20 aprender de Vox dicho Partido Popular para reconquistar la confianza mayoritaria ciudadanía o quieren que facer en mirarse hacia sí mismo Isère o que se Profumo non cero que nunca fuimos creo que ese O Camiño da moderación S O Camiño do centro do constitucionalismo S O Camiño da moderación

Voz 1667 01:41 hoy todos siguen tomando posiciones de cara a la formación de los gobiernos especialmente central Pedro Sánchez ha reclamado a todos los partidos incluidos Ciudadanos y Podemos que reconsideren su posición

Voz 1667 01:53 no hizo ciudadanos exige a sus interlocutores socialistas que renuncien a las políticas de Sánchez todas las voces a partir de las diez en la crónica desastre

Voz 0194 02:02 el Gobierno ha cosas Rusia de sobre reaccionar en su polémica con Josep Borrell

Voz 1667 02:06 una polémica que parte de unas declaraciones del ministro en funciones en el periódico en el que se refería a Rusia como un viejo enemigo que vuelve a ser una amenaza el Ministerio de Exteriores ruso ha convocado a nuestro embajador en Moscú y ahora llega la respuesta de exterior

Voz 0194 02:20 amplia Rafa Panadero exteriores la reacción

Voz 1775 02:22 de Rusia ha sorprendido negativamente consideran que Moscú ha sobre reaccionado interpretando en clave bilateral una serie de reflexiones sobre la política global que el ministro hizo desde el prisma europeo ha sorprendido la reacción ha sorprendido aún más añaden fuentes del Ministerio que esa reacción se haya hecho pública de momento no hay más valoraciones recordamos que Borrell dijo en una entrevista en el periódico el pasado día veintitrés que nuestro viejo enemigo Rusia vuelve a decir aquí estoy yo y vuelve a ser una amenaza lo que Moscú ha considerado una declaración in amistosa que perjudica la relación bilateral

Voz 0194 02:53 la justicia reabre la investigación por la venta de pisos públicos en Madrid

Voz 1667 02:56 es la venta de mil ochocientas sesenta viviendas públicas a un fondo buitre durante la etapa de Ana Botella en el Ayuntamiento la decisión se basa en el informe del Tribunal de Cuentas que ya condenó a la exalcaldesa ya su equipo al pago de una multa de veintitrés millones de euros los afectados esperan ahora la apertura de juicio oral Arantxa Mejías exportavoz de esas familias ya hablado en La Ventana de Madrid vamos a ti

Voz 5 03:17 dari estudiar con nuestro abogado que vaya también a declarar la los responsables de la Junta de Gobierno de aquel momento sea la señora Botella hay su equipo y vayan a declarar a dar explicaciones de esas decisiones tan nefastas que tomaron que ya hemos visto pues como ha perjudicado a muchas familias más

Voz 0194 03:32 os para endurecer la Ley Antitabaco ocho décadas

Voz 1667 03:35 diez personas están a favor de prohibir fumar en los coches con niños o en piscinas o centros comerciales cada día mueren en España ciento cuarenta fumadores María Fernández y Lucía correcto de la Sociedad Española de Medicina Familiar dejan este encargo para el futuro gobierno

Voz 6 03:50 en la actualización de la normativa de lucha contra el tabaquismo es una de las tareas

Voz 7 03:54 qué debería marcarse el nuevo equipo del Ministerio

Voz 8 03:57 no puede ser que todos los países de alrededor de España han tengan un precio de tabaco even todos a comprar aquí seamos el estanco de Europa no

Voz 1 09:08 Ángels Barceló nueve y nueve minutos de la noche

Voz 0194 09:11 doce y nueve en Canarias quédense porque vamos a hablar de economía doméstica esto siempre nos interesa nos afecta a todos y hoy con más razón porque el Banco de España nos dice que tenemos que ahorrar más como si eso fuera fácil nos acompañan Berna González Harbour buenas noches

Voz 0283 09:25 hola buenas Cristina de la Hoz buenas noches buenas noches

Voz 0194 09:27 Gonzalo Velasco buenas noches buenas noches ustedes ya saben también están invitados a participar Pedro Blanco espera sus mensajes en la mesa de producción a las ocho Pedro les preguntabas a los oyentes si les alcanza el salario como para poder ahorrar no

Voz 1715 09:40 no no unos horarios para poder ahorrar hemos recibido ya unos cuantos mensajes ahora recordaré el número de Whatsapp que enviar sus notas de voz pero vamos a escuchar los primeros cuatro mensajes cuatro testimonios de cuatro oyentes a los que por sus condiciones circunstancias personales o pensando las circunstancias personales de otras personas recuerdan que es imposible ahora

Voz 27 10:01 es hoy informático tengo el que considera un trabajo decente bastante bien pagado para lo que se considera hoy en día me es imposible ahorras

Voz 28 10:13 qué le vamos a pedir a una familia monoparental que la madre el padre sea mileurista con niños que quiera crías lo decentemente

Voz 29 10:26 a ver cómo puede ahorrar una de las máximas de la vida aunque parezca una tontería sería ahorrará algo pero llevo muchísimos años sin poder ahorrar primero porque me separé y luego tuve que que hacer cargo yo de la mayoría de los gastos mantener la custodia y ahora que que tengo otra pareja porque tengo que ayudar a esta pareja porque vivimos en su pasa porque a la vez tengo que pagar parte de la hipoteca de la mía

Voz 30 10:48 el Banco de España dice que ahorramos poco vuelos amigos que me Saura mucho mes al final

Voz 0194 10:54 sueldo

Voz 1715 10:56 me sobra mucho mejor que este oyente seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es nuestro número de whatsapp pueden ahorrar seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 11:08 es que nuestro punto de partida este martes es el informe anual que elabora el Banco de España sobre la marcha de nuestra economía es la principal herramienta que utiliza la entidad para difundir sus análisis sobre la marcha de las cuentas públicas hizo recomendaciones que muchas veces levantan cierta polémica nos acompañan jefe de Economía de la Cadena Ser Javier Ruiz Buenas noches buenas noches Hoyos creo que nos podemos atrever a decir que el Banco de España es esta vez especialmente de polémico porque sus comentarios y recomendaciones afectan directamente a las clases más desfavorecidas por la crisis

Voz 4 11:39 te son doscientos ochenta y cuatro folios de análisis dirigidos especialmente donde tú estás diciendo las clases más bajas lo que dice es la tasa de ahorro es efectivamente la más baja de toda la historia de toda la serie histórica que maneja el Banco de España nunca había sido tan bajo cuatro coma nueve por ciento de la renta disponible y ahorran especialmente poco dice los más pobres que son los que deberían protegerse dice el Banco de España los que deberían ahorrar más ahorro poco advierte el Banco de España gastan demasiado lo que está diciendo el Banco de España es desde el año dos mil diez desde la crisis está empezando a aumentar el nivel de endeudamiento la gente está empezando a pedir créditos así que pocos ahorros muchos créditos dice el Banco de España receta para el desastre dice hay una ex exhiba asunción de riesgo por parte de los consumidores dice el Banco de España están siendo demasiado optimistas especialmente especialmente a los más pobres

Voz 0194 12:37 ahora entramos en los detalles del porqué las familias nos lo han dicho ya que las familias apenas pueden ahorrar pero la gran pregunta que crearon ustedes es cómo diablos se puede ahorrar con el actual coste de la vida

Voz 1667 12:49 pues debemos echar cuentas palos sin entrar en muchos detalles

Voz 0194 12:52 cuánto se puede gastar un hogar encubrir sus nevadas

Voz 1667 12:54 mira esvástica que es un cálculo aproximado nada científico pero empecemos por el alquiler de la vivienda los últimos datos del portal idealista indican que la renta media por metro cuadrado se ha situado en el primer trimestre de este año en los Jeff con siete euros mensuales así que por una vivienda de ochenta metros cuadrados pagaríamos ochocientos cincuenta y seis euros recordemos que hablamos en precios medios que ya sabemos que en Madrid o en Barcelona los precios están mucho más caros si además de la casa queremos luz y gas es algo bastante bastante habitual

Voz 0194 13:23 a serlo deberemos saber

Voz 1667 13:25 vivimos en uno de los países europeos con la luz y el gas más caros unos cincuenta y seis euros al mes sólo de factura de luz de media según datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia casi treinta y cinco euros mensuales de media para pagar la de gas en un hogar de dos personas y habrá que sumar otros necesidad básica la de alimentarse la OCU calcula que llenar el carro de la compra puede variar entre los cuatrocientos hilos cuatrocientos treinta y cinco euros al mes dependiendo de la provincia el número de miembros del hogar es de decir que sólo para cubrir estas cuatro necesidades básicas de un hogar sin contar con los gastos extra super haríamos los mil euros en Javier

Voz 9 14:04 no todos los sueldos llegan para cubrir los porque se impone la precariedad cuantas veces hemos hablado de eso los sólo no todos no llegan sino que la media de los salarios en España apenas llega a eso

Voz 4 14:16 los datos queda el Banco de España son los que hacen la paradoja en este círculo se dice ahorren ustedes especialmente los más pobres pero es que los nuevos trabajadores son los más pobres todos los nuevos trabajadores dice el Banco de España la remuneración media de quién entra al mercado de trabajo es menor que la de quién es sustituido en sale cobraba más quién entra quién les sustituye cobra menos así que todos los salarios están aminorado primera y segunda los salarios son de gente que querría trabajar más horas pero el cincuenta y cuatro por ciento de los asalariados la mitad de ellos tiene contratos a tiempo parcial que querría que fueran a tiempo total a toda jornada el noventa por ciento de los veintidós millones de contratos el año pasado el noventa por ciento fueron contratos temporales uno los querría de doce meses y en realidad algunos de ellos duran semanas así que esta es la gran paradoja como pedirle a quién vive estas condiciones laborales que tenga esas condiciones financiera el

Voz 0194 15:19 yo tenga la previsión para para ahorrar saludamos Antonio González miembro de Economistas frente a la crisis economistas muy buenas noches estamos anteponiendo la recomendación del Banco de España las familias deberían ahorrar más frente a la precariedad laboral que se traduce en salarios precarios cuál es la solución cómo se puede hacer para que las familias ahorren

Voz 31 15:42 bueno pues yo creo que ustedes lo han planteado muy bien él no hay más remedio que los salarios tienen que subir hice tiene que reducir la precariedad del empleo y los que trabajan a tiempo parcial y no lo desean tiene que empezar a trabajar a tiempo completo y los trabajadores temporales que tienen contratos temporales que no dura más que unos pocos meses y ahí están en la rotación laboral permanente tienen que dejar de estar en esa rotación laboral que le haber menos fraude en los contratos temporales y en fin las cosas se tiene que normalizar en este país se tiene que normalizar todo el aspecto laboral se tiene que normalizar desde luego las subidas salariales

Voz 0194 16:23 por qué qué riesgos puede entrañar ese bajo nivel de ahorro de las familias

Voz 31 16:28 bueno los riesgos son en primer lugar para las propias familias el bajo nivel de ahorro significa que están al límite al límite de sus posibilidades sino ahorran es por qué se lo gastan Easy quiénes lo están adaptando casi todo lo hacen porque tienen unos ingresos muy bajos pues significa que están al límite de sus posibilidades para cubrir digamos las necesidades básicas

Voz 0194 16:54 no pueden hacer frente a ningún imprevisto

Voz 31 16:57 no pueden hacer frente a ningún imprevisto eso ya lo dicen todo

Voz 0194 17:00 por las encuestas la encuesta de condiciones

Voz 31 17:02 de trabajo etcétera toda que dicen que hay unos porcentajes elevadísimos de población que no son son veinte los trabajadores con contratos precarios que también los trabajadores con contrato indefinido ahí unos porcentajes elevadísimos de trabajadores con salarios muy bajos que también está están en esta situación y por tanto bueno pues está en una situación en la que no pueden hacer frente más que a los gastos básicos malamente erró van a poder aumentar su tasa de ahorro como dice el Banco de España que el ahí es donde está el absurdo en su planteamiento no en la contradicción

Voz 0194 17:41 decía antes cuando hacíamos con Pablo el cálculo de los gastos en primer lugar hemos puesto el alquiler de la vivienda pero claro Javier el Banco de España habla

Voz 0283 17:48 de de de esto precisamente

Voz 0194 17:51 sí habla dice que no hay burbuja de alquiler

Voz 4 17:53 dice dos cosas de vivienda la primera la ilusión de riqueza dicen los hogares españoles son más ricos porque porque el mercado inmobiliario es está calentando así que tres coma dos por ciento más ricos que tiene una casa tiene la ilusión de riqueza y luego y luego está efectivamente lo del mercado del alquiler el Banco de España dice justo lo contrario de lo que dice el Ministerio de Fomento es contrario a limitar los precios del alquiler literalmente dice no parece adecuado limitar el precio de las viviendas alquiladas ya que según la evidencia internacional ese tipo de medidas sólo reducen la oferta y además pueden favorecer el deterioro de los inmuebles lo que dicen es si uno limitan los precios la gente sacan menos viviendas en alquiler esto es lo primero que dice del alquiler pero lo segundo es lo más grave tu mencionabas lo segundo es no hay burbuja alguna no hay sobrevaloración apreciable dice no está subiendo de forma generalizada ni uniforme el alquiler está viendo subidas pero son fruto del mercado dice eso sí el Banco de España admite afectan especialmente a jóvenes a colectivos con menos formación ya extranjeros

Voz 0194 19:02 volvemos otra vez al principio es buena solución limitar a Antonio los precios del alquiler

Voz 31 19:10 vamos a ver la solución digamos a medio y largo plazo la verdadera solución es hacer como han hecho los demás países aquí tampoco tenemos nosotros que inventar la pólvora que es crear parques públicos viviendas sociales en alquiler eso es lo que se debería haber hecho desde hace muchísimos años y no nos encontraríamos con los problemas que tenemos ahora y eso es lo que no hay más remedio que hacer hay que hacer viviendas públicas sociales de alquiler muchas y hay que hacerlo pronto porque los alquileres diga lo que diga el Banco de España en muchas grandes capitales están subiendo de manera exponencial y muy por encima desde luego de los salarios que además sabemos que han bajado óseas devaluado como decíamos antes por tanto esto hay que hacerlo pero claro hay en hacer las viviendas se va a tardar un tiempo no obstante hay que hacerlas eso es básico y fundamental si queremos tener un control de los precios de los alquileres mientras tanto pues tendremos que tomar algunas otras medidas transitorias se están barajando posibilidades está embarazada todo medidas digamos que por lo menos palíen algunos de los factores que están detrás de este aumento de los precios de los alquileres no hay muchos alquileres que se ha convertido en en en en alquileres turísticos

Voz 0194 20:39 de todas formas que que que indicadores puede estar utilizando el Banco de España porque además tú decías que va en contra de lo que dice Fomento bueno lo que dice el sentido común seguro y sobre todo el bolsillo de los españoles pero que indicadores puede estar utilizando el Banco de España

Voz 4 20:53 tenemos un problema con esto y es que no hay un índice de vivienda en alquiler de mercado de alquiler con lo cual que uno tome una referencia u otra te lleva a conclusiones radicalmente diferentes las del Ministerio de Fomento que está elaborando esto un índice de alquiler sugieren que efectivas antes se ha calentado el Banco de España publica un cuadro que es muy significativo para que la gente no entienda es una especie de horquilla bueno pues la horquilla extraordinaria la horquilla es subidas de un veinte a casi un cuarenta por ciento hay ciudades en las que ha subido un cincuenta por ciento el alquiler lo que pasa es que el Banco de España dice esto no es una burbuja esto es lo normal hay mucha gente pidiendo vivienda y hay pocas viviendas para servir a esa gente así que lo normal insisto el problema es que vuelve a caer sobre los mismos si antes decíamos ahorren los precarios ahora decimos vivienda de los mismos los precarios jóvenes extranjeros hay gente con poca formación

Voz 0194 21:47 Antonio no es una burbujas no normal dice el Banco de España

Voz 31 21:51 me parece que es un planteamiento semántico que lo único que intenta es en fin tratar de disculpar por decirlo así tratar de disculpar la evolución que están teniendo los precios de los alquileres es evidente que está subiendo muchísimo en las grandes ciudades eso lo sabe todo el mundo incluso sin disponer de un verdadero índice de precios de los alquileres lo cual ya es muy significativo que un país como España no tenga un índice

Voz 0194 22:19 pues sí pues sí Antonio González economista muchísimas gracias

Voz 8 22:25 hombre daba trabajos hasta luego buenas noches luego nos pararemos

Voz 0194 22:28 minutito en dos cuestiones más que que presenta este informe del Banco de España pero quiero abrir la tertulia con estos dos datos no el problema con el ahorro dice el Banco de España se ahorra poco señores tienen ustedes a que ahorrar ya hemos hecho el cálculo sabemos de la precariedad de los sueldos de la calidad del trabajo sabemos también de los precios de los alquileres Berna bueno yo creo que estamos viendo la la

Voz 0283 22:49 contradicción en la que caen los mismos organismos internacionales y nacionales que nos dan lecciones que por ejemplo apoyan las reformas laborales para abaratar el empleo y el despido en un momento dado y luego lamentan que no hay dinero suficiente para que estemos con sumamos ahorraremos etcétera son contradictorios y no parece que nadie les pida consecuencias por ello nosotros tenemos memoria recordamos estas cosas no podemos sino en ambas situaciones tanto en lo que respecta al ahorro como al la burbuja del alquiler es hora de que un gobierno llevamos tres años de inestabilidad de que un gobierno por fin haga políticas necesitamos políticas sobre el alquiler sea la la limitación de precios que efectivamente yo tengo mis dudas sobre ello pero sea por ejemplo lo que dice Antonio González de la construcción

Voz 0194 23:42 la vivienda sencillas pero hace falta una política

Voz 0283 23:44 la del alquiler para que haya acceso a las viviendas y hace falta una política laboral para que la clase trabajadora pueda empezar a respirar porque ahora mismo está en empleos absolutamente precarios Gonzalo

Voz 32 23:57 vamos a ver tres cosas la primera efectivamente las recomendaciones de los organismos internacionales parece que están referidas solamente a un sector de la población que es el sector que bueno pues goza de una cierta propiedad de una cierta estabilidad porque en el informe de hoy Le hemos recomendaciones como que bueno son heces

Voz 0194 24:15 varias fórmulas innovadoras para

Voz 32 24:18 para extraer beneficio de la Propiedad Inmobiliaria con por ejemplo las hipotecas inversas bueno estupendo pero estoy ya hay que tener una cierta propiedad inmobiliaria las recomendaciones que hemos escuchado otras veces los planes de pensiones privados sabemos que en España por lo menos son totalmente regresivas es decir sólo benefician a partir de unas rentas más o menos altas no de tal manera que parece que están dirigido solamente a una porción de la población en segundo lugar no se ha tratado o una dimensión que que ejerce una gran presión sobre esta las capas de población fundamentalmente jóvenes y precarias que es que en la insostenibilidad del sistema de pensiones más que la presión de transferencia de rentas de los más jóvenes a los más mayores recaiga sobre las personas que precisamente están peor porque no la población envejecida va a significar que se fugó en inversiones porque va a haber menos tributos por renta porque las cotizaciones por impuestos indirectos en la medida en que los los productos que consume generalmente en la tercera edad tienen tienen tipos reducidos pues va a ser menor etcétera no de tal manera que va a haber una enorme presión tercer factor que yo creo que es muy importante política de vivienda acabamos de ver unas municipales en las que esto ha sido uno de los factores seguramente estoy es muy difícil de explicar pero por los que se ha criticado han caído los ayuntamientos del cambio las ciudades son el centro de la política del futuro es donde está pasando todo nuestros municipios tienen muy pocas herramientas muy pocas herramientas tenemos que pensar si la política de vivienda entendería que estar más en manos de nuestros municipios Cristina hombre el tema

Voz 0283 25:45 el último caso por el que me gustaría empezar comentaba Gonzalo esta legislatura y esto es un informe oficial del Ayuntamiento de Madrid se prometieron en la legislatura que acaba de terminar sólo en Madrid cuatro mil doscientas viviendas de alquiler

Voz 13 25:59 socia se hicieron sesenta y tres quinientas

Voz 0283 26:03 además se bloquearon desarrollos urbanísticos que hubieran sido fundamentales para que los jóvenes y menos jóvenes por qué tal

Voz 0194 26:10 es que es todos los jóvenes con las con las

Voz 33 26:12 precariedad laboral con nos podemos olvidar de monstruos exacto no estamos pensando sólo jóvenes de veintiséis años J

Voz 0283 26:18 les pero es verdad que es han bloqueado desarrollos urbanísticos importantísimos en la Comunidad de Madrid en estos cuatro años que hubiera servido para aliviar la situación del alquiler la propia Carmena al ya digamos la la la la la alcaldesa en funciones vino a decir que lo auténtico problema de la vivienda de alquiler ni siquiera los fondos buitre ni los pisos turísticos será que no se ha hecho nada en vivienda protegida y efectivamente esta ha sido una de las causas por los que los ayuntamientos del cambio han tenido esa fortísima contestación interna y el hecho de que es muy paradójico que a Carmena se la ya castigado precisamente en los distritos con la renta salarial más baja de Madrid y en cambio se hayan mantenido o incluso ha crecido en los distritos ricos los informes del Banco de España pues ya sabemos cómo son ya sabemos qué tipo de recomendaciones hace amén de todas maneras estoy fuera y me han llamado la atención en la medida en que dice

Voz 32 27:08 que el consumo se se se cree

Voz 0283 27:11 sentado por el optimismo que tienen los ciudadanos a la hora de ver el futuro y a la hora de que el futuro va a ser mejor que eso

Voz 1463 27:18 presente porque el consumo ha crecido

Voz 0283 27:21 con respecto a la situación de crisis anterior es decir el consumo y la renta no están creciendo al mismo tiempo pero pero lo lo basa en el optimismo que

Voz 33 27:31 pero es es la lectura que hace el Banco de España en Javier es no ahorran porque gastan demasiado

Voz 4 27:36 bueno porque se endeudan demasiado lo que se refiere como optimismo el Banco de España lo entiende como optimismo financiero lo que el Banco de España dices ustedes creen que los créditos van a estar siempre así de baratos que están usted

Voz 0283 27:49 pero a mí no me parece más esa advertencia Javier le advierta señores esto mañana a lo mejor hay otra crisis de a qué hacen con su

Voz 4 27:56 yo yo tengo becas y sus créditos en ningún buen amigo en el Ministerio de Hacienda que siempre se queja de lo mismo siempre dice oye nadie compra camisetas del árbitro dice él y entonces lo que dices todo el mundo le sirva al árbitro es verdad el Banco de España está diciendo lo que hay es verdad que hay una contradicción flagrante entre pedirle a la gente que ahorre y que lo que quédense en doscientos euros netos para vivir con esos doscientos euros es imposible pero también es verdad que el Banco de España está advirtiendo ya que los tipos van a subir tarde o temprano no se metan ustedes hasta el cuello porque como suban los tipos de Intel

Voz 32 28:32 a a tener un problema lover estar más

Voz 0194 28:34 yo no sé si esto ya lo hemos vivido es simplemente

Voz 0283 28:37 quisiera recordar fallecido un un muchacho de O Globo que estaba llevando yo que ser lo que transportaba y que ni siquiera era él el contratado estaba digamos subcontratado entre comillas por el precario es decir la precarización de la precariedad está llegando a unos niveles

Voz 0194 28:55 estamos hablando creo que era un sin papeles

Voz 0283 28:58 la nepalí lo estoy diciendo de memoria y esa es la realidad que hay en nuestro país es decir queremos una pizza que nos la traigan Globo que que pagar por ella poquísimo pero que no haya derechos laborales detrás de quién no

Voz 32 29:10 en cambio este Banco de España en el que dijo que la subida de salario mínimo interprofesional iba a traer una

Voz 4 29:16 apocalipsis el empleo cuando las últimas encuestas

Voz 32 29:18 población activa han demostrado todo lo contrario

Voz 4 29:21 ahora pero yo creo que al final al final

Voz 0194 29:23 lo recoge el informe también habla de promedio

Voz 4 29:26 esto pero al final eh yo creo que el el economista que escuchábamos y la Economistas frente a la crisis lo dicen también quienes no están a la izquierda en lo económico sino en la derecha lo que dicen es hay dos cosas que hay que hacer si uno quiere que la gente tenga una casa que pueda alquilar primero hay que subir salarios hay que subir salarios estos salarios ha comenzado la recuperación y la recuperación salarial no llega segundo estos le al lado de la Puerta que la gente pueda coger del lado de la perdón de lado de la demanda de lado de la oferta hay que ofertar más vivienda pública tiene que haber más vivienda para poder acceder a ella

Voz 0194 29:59 dos cositas de manera breve que recoge el informe por seguir con lo que decía Gonzalo con la advertencia que había hecho previamente del Salario Mínimo Interprofesional que comportaría destrucción de empleo pero parece ser que no dice es un informe

Voz 4 30:10 el Banco de España y tuvimos ayer reunión con ellos lo que dice el Banco de España es es demasiado pronto para evaluarlo la autoridad fiscal independiente dijo nos hemos equivocado cuarenta mil puestos de trabajo dijimos nosotros dice el aire que iban a destruirse no se destruyó ninguno

Voz 0194 30:29 ayer preguntó a qué tal

Voz 0283 30:31 prefieres a a la viuda del salón algo más

Voz 0194 30:34 al impacto de las que sólo decía muy claro que España creció el Banco de España para esto

Voz 4 30:39 Suite ciento veinticinco mil bueno pues el Banco de España ahora lo que dice es todavía es muy pronto para evaluarlo todavía estamos en dos mil diecinueve todavía puede haber destrucción de empleo cuanta todavía no sabemos cuánta pero en estos momentos el Banco de España todavía no rectifica dijo ciento veinticinco mil despidos todavía no rectifica

Voz 0194 31:00 mantener el número de evaluación

Voz 4 31:03 en final será a finales de dos mil veinte

Voz 0194 31:05 imagínate mil luego sobre las pensiones futuro de las pensiones dice que la inmigración no resuelve el y apuesta por retrasar la edad de jubilación

Voz 4 31:13 dice dos cosas dos recomendaciones políticas la primera alargar la vida laboral en castellano jubilarse más tarde incorporar más vida laboral y la segunda dejar de hacer lo que está haciendo el Gobierno indexar las pensiones al IPC lo que dice literalmente eso es demasiado dinero eso no se puede pagar que responde

Voz 32 31:33 los sindicatos que dice que dice hoy por ejemplo Comisiones Obreras que esto

Voz 4 31:37 de alargar la vida laboral de ninguna manera hay otras fórmulas dicen

Voz 34 31:42 no estamos de acuerdo esto lo hemos dicho por activa y por pasiva la edad de jubilación real se va modificando en función de distintas variables está cercana a los sesenta y cinco años evolucionará también en función de cómo se traten otras formas de jubilación como la jubilación anticipada esto tiene variables pero no estamos de acuerdo con la elevación de la edad legal de jubilación la alargamiento de la vida

Voz 4 32:06 el de indexar es básicamente lo que hemos dicho mil veces trabajar más cobrar menos hay dos cosas que dice si me permites muy rápido breve que son muy llamativas la primera la implicación económica oiga ustedes jubilados completen con completen con cosas como la hipoteca inversa si usted tiene una casa se la da al banco el Banco le da una mensualidad y usted al final se muere pierde la casa segunda una implicación política que es provocadora dice el Banco de España llegan las reformas corriendo porque la población está envejeciendo tanto que en el año dos mil cincuenta uno de cada tres españoles va a tener más de sesenta y cinco es decir que los jubilados van a secuestrar la agenda política que no va a haber posibilidades de hacer reformas en favor de los jóvenes porque sólo van a votar viejos insisto provocador

Voz 32 32:52 llamativo a mí lo que me llama la atención es que no mencionan que que el criterio de financiación de las pensiones no puede sólo por los seis por las cotizaciones de empresarios y trabajadores que además en un país en el que la renta nacional es cada vez que el porcentaje de renta salarial que forman parte de la renta nacional es cada vez menor hay que buscar formas de de de financiación alternativas a las cotizaciones no y esto no se menciona

Voz 0194 33:13 venga cerramos con los oyentes había al principio y sigue bien

Voz 1715 33:15 en fin sigue habiendo así que ya pido disculpas a todos aquellos oyentes que no van a escuchar su voz en la antena porque son muchos los mensajes Hinault caben todos los mensajes que hemos recibido insisten en la misma descripción quién puede ahorrar con sueldos algunos de ellos de miseria otros muy limitados Icon gastos constantes el alquiler la hipoteca a los niños la familia

Voz 13 33:40 las personas a su cargo vamos a escuchar más cuánto cobra los que hacen ese informe cuánto cobran al mes cobran mil euros entonces sabrán por qué nos ahorra no se cobran mil euros como todos iban a una persona que ahorren

Voz 35 33:56 con un sueldo de cuadros cientos de vuelos

Voz 13 34:00 dos hijo

Voz 36 34:01 el viento que paga agua el eh a mí me está obra también me al final de mi sueldo de bienes obrando casi casi veinte años

Voz 0283 34:12 hola pues quería grabar este mensaje para decir que yo soy profesora de universidad y que tampoco puedo ahorrar qué vergüenza

Voz 7 34:20 de ahorrar con un trabajo de esto de esclavitud tres ahora al área el día echando otra gratis para está empresa cobrando quinientos treinta euros

Voz 9 34:33 le buena noche soy flipando un poco con los datos del Banco de España y del Banco de España viviendo a persona que ganamos mil cien mil doscientos euros que corremos no tienen no tienen datos no sabe lo que un español medio gana todos los meses

Voz 37 34:53 eso señora del Banco de España tendrían que tener ello los mil euros dos mil doscientos mil quinientos Iberia actúa como piden ustedes cómo serían incapaces de decir lo que acaban de decir no podrían vivir sin sencillamente no podría vivir

Voz 38 35:09 es una pareja que hemos conseguido ahorrar un dinero pero nuestro banco parece que le molesta no para de ofrecer productos financiar así que por un lado queremos ahorrar pero por otro quiere que le importamos desafiando a él mismo

Voz 0194 35:27 pues esta es la opinión de los oyentes sobre el ahorro Javier Ruiz muchísimas gracias exacto flipa moscovita que dice el Banco de España Pablo hasta mañana adiós

Voz 39 35:53 esta

Voz 0194 35:58 David vítores buenas noches si hay un momento en la vida en el que uno decide retirarse

Voz 1880 36:03 a retirarse o obligan a hacer te retiran en cualquier caso dicen

Voz 0194 36:07 siempre que una retirada a tiempo es una victoria parece ser que sí

Voz 1880 36:10 lo dijo Napoleón Bonaparte es una de esas frases que se quedan ya para siempre no como la de cortarse la coleta que justo es eso no retirarse en principio se usaba sólo en el mundo taurino es dejar de torear retirarse de los ruedos pero se hizo extensiva a cualquier profesión por cierto años que en su primer día de retirada el Rey Juan Carlos

Voz 0194 36:28 se va a los toros el dos de junio lo ha dicho Jean

Voz 1880 36:31 sin actividad pública que considera privada así que bien la cara B retirada así porque por una u otra razón estamos asistiendo a unas cuantas y es posible que haya más la primera confirmaba la del Rey emérito ayer nos lo avanzaba María Manjavacas a las seis de la tarde

Voz 40 36:46 tenemos noticia de última hora el Rey Juan Carlos

Voz 4 36:49 a dejar toda la actividad institucional

Voz 40 36:51 en la vida pública

Voz 0194 36:53 bueno pues esta semana María Manjavacas buenas tardes buenas tardes y es una decisión que ha anunciado Zarzuela a través de un comunicado en el que se dice textualmente que el Rey Don Juan Carlos dejará de de esa

Voz 1880 37:04 qué actividades institucionales esto en la Casa Real pero sí nos vamos a la política Manuela Carmena también se despedía el domingo tras conocer los resultados de las elecciones municipales en Madrid

Voz 10 37:13 sí creo yo estoy segura porque esa es la riqueza la democracia que Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad

Voz 1880 37:20 luego están los que lo están pensando pero aún no lo han dicho yo espero que todos los que se retiren se vayan tan contentos como Sargento García

Voz 39 37:30 eh

Voz 1880 37:39 quiero decir exactamente retiras pues aunque parezca que no también hay varias acepciones de la palabra en principio la retirada es la acción y efecto de retirarlo de retirarse el que está retirado está distante apartado de un lugar si hablamos de una situación profesional es el que alcanza la situación de retiro pero es que retiro es también la actividad que desarrolla un ser humano cuando se dirige a un cierto lugar para medir dar para reflexionar o para rezar red ha retirado en inglés que es la traducción de jubilado entonces vamos un segundo a ver esa palabra jubilado porque jubilarse es el cese del trabajador en el ejercicio de su carrera o destino por razón de vejez por largos servicios o por imposibilidad y generalmente con el derecho a la pensión jubilarse tiene que ver con el jubileo que es la afectividad la festividad que se celebraba cada cincuenta años porque la jubilación se daba tras cincuenta años de servicio si nos vamos al latín jubilar viene de You Are que era gritar de alegría así que los jubilado os deberían estar felices de alegría por dejar de trabajar tanto como los libró de ers que así es como dicen adiós

Voz 0194 38:55 mire es doctora en Sociología investigadora en centro de estudios demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona pago muy buenas noches cómo se concibe el Retiro él retirarse en nuestra sociedad

Voz 25 39:07 bueno Aaiún lo cierto es que aquí lo que ocurre es que ayuda refiero que su absoluto ósea es desvió de Baltasar el viernes yo no esté retirarse al día siguiente llamó a que es absolutamente nada al cien por cien pero ese ese confió en este sentido no hay transición y es una transición absoluta si no hay transiciones paulatina has de acciones retiros aún la forma

Voz 0194 39:30 ver que ocurre eso ser humano lo mar

Voz 25 39:33 bueno lo que ocurre actualmente es que la esperanza de vida se ha ubicado muchísimo España es de los países donde la esperanza de vida es mayor apoyo y creo que este año ha superado Japón dos esté sometido que en principio cuando cuando nació todos los sistemas de seguridad social pues prácticamente dirías un año de retirar actualmente cuestiones veinte años por delante donde que basa a decidir si la gente lo está preparada no está preparada salvó metió el jubilarse porque es este cambio absoluto entre la actividad máxima ahí no hacer nada con no tener ninguna obligación

Voz 0194 40:05 en España pasamos a ese momento del Retiro a una edad muy temprana o muy tarde

Voz 25 40:11 es muy temprano porque porque un mercado de trabajo es un poco desastroso en España concretamente los que está nos ponemos en Pekín coágulos como años de la edad de jubilación normal o habitual estadísticamente hablando pues al el a los sesenta y cuatro años sólo un veinte por ciento de los hombres en los varones no va a los rincones es otra cosa sólo un veinte por ciento están aún trabajando los los ir en el ochenta por ciento restante se ha retirado antes el mercado de trabajo aunque cambiemos mucho las leyes la verdad es que a partir de los cincuenta y tres años a otros cincuenta y tres años las tasas de actividad caen de vanidad cal

Voz 0194 40:48 claro eso es un desprecio a la experiencia no

Voz 25 40:51 sí sí aquí hay un esto de las que la experiencia es un grado la verdad es que no lo tenemos muy asumido culturalmente aquí lo que es un parece que es más importante es la juventud especialmente cuando se les paga mucho menos de es una cuestión económica en muchos casos porque hay una común presión en la empresa para que la gente se retiró lo más pronto posible fuera alguien pues contratarán Jové que les va a a cobrar la mitad de lo que cobran los sexto de la experiencia es un grado la verdad es que no lo tenemos

Voz 0194 41:23 debería ser una decisión personal la retirada

Voz 25 41:27 pues la retirada en teoría es una decisión personal

Voz 0194 41:30 bueno en teoría eh

Voz 25 41:32 tres agentes aquí la gente es el Estado a quién quién va a partir de ahora cubrir esta retirada otro es a la empresa que tiene a este individuo y otro es la persona pues en teoría tendría que ser una negociación entre estos tres agentes en la práctica es que te dice el ayuno dato ordinaria a partir de ahora o te retiras o te vamos a hacer Moving

Voz 0194 41:56 que al paro o te retiran

Voz 25 41:59 es Rossi Otero otra vez nosotros retiramos

Voz 0194 42:04 muchísimas gracias

Voz 25 42:05 edad hasta luego

Voz 18 42:07 no

Voz 1880 42:15 este es el Good bye Stranger de Supertramp años setenta y nueve del disco Fassi en América dice espero que tu sueño se haga realidad espero que encuentres tu paraíso son esos deseos a la hora de la despedida a elegir el momento en que se quiere retirar no

Voz 9 42:29 ojalá yo creo que retirara tienen tienen poco que ver también con el espacio que dejas para que otro avance para que otros lo ocupe como como los militares no y ahí

Voz 42 42:37 gente que se retira pero se queda muy presente no José estuve Lang de la al que viene después detrás es difícil en nuestro país comenzar la retirada no porque te estigmatiza cualquier renuncia a cualquier cosa parece que caes ya en el lado de los que quitemos desde aquí que no va a rendir al máximo no Izecson te estigmatiza Nos el Casón Rey ha sido por otras razones pero sí es es difícil no hay buena forma de retirarme

Voz 0436 43:05 creo que que también depende de tu trabajo evidentemente trabajos donde retirarse el trabajo lo mismo que hacemos nosotros tiende a perpetuarse es Vedder no vemos el momento posiblemente de retirarnos el grado de satisfacción que tengo la persona con su trabajo grado de satisfacción en tu trabajo si es feliz te cuesta más te limita a cumplir con tu tarea sin mayores pasiones pues estás deseando jubilarse sin ninguna duda

Voz 1880 43:44 este es el caso de los que se queda no qué hace uno cuando ve que su Rey su candidata oso deportista o bueno supongo que sobre todo su amor no qué hace uno cuando se va pues le pide que se que además es cómo lo cantan los gallegos Eladio y los seres queridos pero vamos con otras dos formas de pedirlo por ejemplo La Habitación Roja él Si tú te vas magnífica desolación o el si te vas de Robe Iniesta de Extremoduro del disco material defectuoso de dos mil once el mundo real pues iremos a la ficción todos tenemos en mente retiradas de políticos de actores músicos y seguro que ahora os van a salir muchísimos más pero vamos rápidamente con ejemplos y con discursos que han acompañado a retiradas diez de enero de dos mil diecisiete Obama se despide como presidentes

Voz 9 44:34 marcha y lo hace con unas palabras que gustaron mucho cada problema económico se retrata como una lucha entre trabajadores blancos de clase media y minorías desfavorecidas trabajadores de todos los colores pelearán

Voz 1880 44:51 los pagas despedidas del mundo de la música español sólo de hace cinco meses la despedida de los escenarios de Pau Donés el grabó un vídeo para despedirse de sus fans

Voz 43 45:00 treinta años conectados a la música bueno sea el momento de hacer cositas con él me viene a la cabeza un montón de de pensamiento

Voz 1880 45:11 ahora más que nunca se sentirá completo incompleto creo yo con esa parte de su vida esos veinte años que deja atrás por cierto que además este tema lo interpretó con Antonio Vega es justo la versión que estamos escuchando ahora mismo si Antonio Vega de él se decía que nunca se iba a marchar no que iba a aguantar pues bueno se acaban de cumplir diez años ya de su muerte vamos con la retirada de un actor

Voz 11 45:30 Steve

Voz 10 45:33 puedes estar casado Bastidas hasta fijar químicas que ganó él es Daniel Day Lewis

Voz 1880 45:40 qué hace muchísimos años anunció ya su retirada no sé si os acordáis dejaba el teatro y dejaba el cine para irse a trabajar de Zapatero a Italia pero luego fue un amago volvió aquí de nuevo ahora ha pedido un descanso lo ha hecho tras rodar la película de la que acabamos de escuchar ese extracto que es el hilo invisible y un par de despedidas del mundo del deporte con lágrimas incluidas las de Iniesta en diciembre del año pasado sido veintidós años o la de Javier Fernández dos veces campeón del mundo siete de Europa de patinaje sobre hielo el anunció su retirada para este año a finales del dos mil dieciocho

Voz 9 46:15 voy a hacer una competición más el Campeonato de Europa a finales de enero después de este campeonato dejaré la competición pero no dejan

Voz 22 46:22 Leire Patín siempre Ortiz sin vivienda

Voz 1880 46:26 esta que caldos Janis Joplin también diciendo Bye bye baby es del año sesenta y ocho adiós Mi amor es lo que dice tiros Nostra eso de la literatura pues vamos a empezar con Walden es el ensayo de Henry David Turó duros se fue a vivir a una cama en una cabaña que él mismo había construido desde allí escribió ese texto no que habla de su retiro primeros en la agricultura las plantas basado en ese ensayo el documental cien días de soledad de José Díaz él hace lo mismo se va a vivir a una cabaña al parque natural de Redes Asturias vamos a escucharlo justo aquí que está recordando una cita de duro día vivir de líbero

Voz 13 47:07 enfrentar solo los hechos esenciales de la vida

Voz 1880 47:11 y qué era lo que tenían que enseñarme basada en hechos reales otro retiro es el de la película Into the wild Hacia rutas salvajes

Voz 44 47:21 muy bueno

Voz 1880 47:24 allí

Voz 22 47:26 no

Voz 1880 47:27 hacer rutas salvajes es una película impresionante sobre la vida de Christopher Mc Ander es un chico que se graduó con muy buenas notas pero lo deja todo Alaska mejor Nos cuanto al final sino la habéis visto no no no no hay más con la banda sonora de Di Vedder que es una maravilla y retiradas pero no tan espectaculares como estas que acabamos de contó también del cine por ejemplo la a propósito de Smith

Voz 11 47:48 afectado en algo comida

Voz 1880 47:53 en este caso sí que es una jubilación el protagonista es Jack Nicholson que se acaba de jubilar está el pobre completamente desorientado sin saber qué hacer en nuestra

Voz 0194 48:01 en esa además me va a mucha gente no lo decía el sociólogo no la gente no está preparada para la retirada con que cerrado

Voz 1880 48:08 pues hoy vamos a hacer un doble cierre vale porque en la retirada hay dos partes como estamos bien no el que se retira el que ve cómo lo hace no bueno pues primero vamos a escuchar las razones del que se retira en este caso como Julieta Venegas

Voz 22 48:21 Hacienda el

Voz 1880 48:48 ahora con la segunda parte no con los que se preguntan por qué se retira

Voz 18 48:54 Oli que bueno

Voz 0194 49:08 ya era hora de que Jeannette estuviera verdad atrás hace mucho si no era del cierre recupera para el cierre mal

Voz 18 49:16 si eres

Voz 0194 49:20 esa es una canción del año del siglo del siglo pasado el año setenta y seis que se titula claro qué te vas también se llamaba así el disco Sara no te vayas no te gusta me duele esta es una decisión personal me voy mañana

Voz 11 49:54 eh

Voz 18 50:03 todo queda

Voz 1 50:10 hora veinticinco

Voz 24 50:13 sí

