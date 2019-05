Hora 25 (28/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0283 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:18 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha propinado hoy un serio revés al independentismo sobretodo al relato del independentismo basado en presentar al Estado español como un Estado represor opresor donde se garantizan los derechos de sus ciudadanos donde no hay separación de poderes y donde la calidad democrática es más que deficiente pues bien el Tribunal de Estrasburgo al que tanto nombran los independentistas al que tanto miran como solución final para su situación convencidos de que va a enmendar la plana a la justicia española ese tribunal hoy les ha dicho algo tan obvio como que España es un Estado de Derecho donde hay una norma que es la Constitución cuyas leyes son de obligado cumplimiento la decisión del Tribunal Europeos la respuesta a la demanda que presentó cara escucha escuchamos y otros diputados contra las Susper son por parte del Constitucional del pleno del Parlament de Cataluña que iba a proclamar la independencia porque creían y por eso alegaron que se vulneraba sus derechos a la libertad de reunión y de participación política y la respuesta es que en un Estado de derecho democrático como España las leyes y las normas hay que cumplirlas esto qué es es una obviedad dinamita el relato de los independentistas a los que el Tribunal Europeo no cuestiona que quieran la independencia que la reclamen pero les recuerda que hay que seguir los cauces legales y democráticos para ello Puigdemont acude a Europa para que Europa le dijera que las leyes hay que cumplirlas los independentistas en su relato hablan de la vulneración de derechos pero obvian voluntad daría mente que detrás de cada derecho en democracia hay deberes que cumplir

Voz 0194 01:51 le siguen en la tertulia de hora25 Berna González Harbour Gonzalo Velasco Cristina de la Hoz Pedro Blanco en la mesa de producción pendientes de sus aportaciones y de cualquier novedad que se produzca hasta final del programa porque mientras el juicio alto se sigue en el Supremo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como les decía ha enviado hoy desde Estrasburgo una señal a quiénes como los independentistas fían toda su estrategia a que la Justicia europea desmonte finalmente el proceso judicial al que se les somete en España porque supuestamente infringieron la ley Estrasburgo da la razón al Constitucional que anuló el pleno en el que cada las Mon iba a declarar la independencia Sastre buenas noches buenas noches Barceló

Voz 1071 02:32 hablamos el día cinco de octubre del año dos mil diecisiete Carme Forcadell puso ese día un tuit este tuit suspender plenos que no están convocados es la nueva oferta de diálogo ironizaba se quejaba porque el Constitucional había suspendido ese pleno en el que en teoría iba a declararse la independencia después del tuit Forcadell hizo unas declaraciones estas declaraciones

Voz 5 02:54 no no no hemos decidido todavía lo que vamos a hacer por supuesto porque estamos analizando todavía la interlocutoria pero lo que sí digo hoy como hemos defendido siempre es que en este Parlamento se va a poder hablar de todo que vamos a defender la soberanía el Parlamento

Voz 1071 03:07 es lo que hicieron el pleno no se celebró nueve pero sí se celebró al día siguiente el día diez fue sería cuando Puigdemont declaró la independencia por veinte segundos luego la dejó en suspenso pero Forcadell Puigdemont setenta y cuatro diputados más recurrieron al Tribunal de Derechos Humanos por el hecho de que el Constitucional suspendió el pleno creían su entendían ellos que se estaba vulnerando su derecho de expresión de reunión ideas

Voz 0194 03:31 asociaciones pero lo que cree Estrasburgo es que el Constitucional tenía razón Javier Álvarez buenas noches de hecho dice que la suspensión era una frase textual necesaria en una sociedad democrática sí

Voz 0689 03:43 es el Constitucional no tenía otro remedio más que hacer cumplir las sentencias que ya había dictado hoy defender el Estado de Derecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo aquí en continuamente se está apelando como señalabas desde el banquillo del proceso le ha dicho a las cosas muy claras que justifican esas decisiones caída adoptando a lo largo de los últimos tres años el hilo la forma de actuar del Tribunal Constitucional la Corte europea dice que suspender el pleno del que estábamos hablando era una necesidad social apremiante ya que es estaba impidiendo a los parlamentarios que representaban una minoría poder participar en ese debate de ahí Angers que el Constitucional hizo lo que debía asegurar el cumplimiento de sus propias decisiones para el mantenimiento de la seguridad pública dice el Tribunal de Estrasburgo la pot protección del orden constitucional y también la protección de los derechos y libertades de terceros los jueces recuerdan titulo decías al principio que se puede hacer campaña a favor de cualquier tipo de Biología incluso de la independencia pero siempre que los medios utilizados sean legales y democráticos en todos esos aspectos

Voz 0194 04:43 decíamos ahora que los independentistas Javier fían su estrategia que una vez haya sentencia ellos van a apelar a Estrasburgo es verdad que ese caso será distinto pero lo de hoy envía un primer mensaje qué importancia dan los tribunales a esta sentencia

Voz 0689 04:56 mensaje claro mensaje nítido fijaos que por ejemplo para empezar los jueces invocan el dictamen de la comisión de Venecia que obliga a todos los estados a cumplir las resoluciones de sus propios tribunales constitucionales Ése es el marco todo lo que se salga de ese marco será rechazado por el Tribunal europeo es un aviso a navegantes porque el Constitucional

Voz 6 05:14 el ha jugado un papel primordial a suspender

Voz 0689 05:17 anular o al denunciar todas y cada una de esas resoluciones en consecuencia si este primer envite la respuesta Europa reconoce que lo hicieron bien por el bien y salvaguarda de los derechos del Estado cabe imaginar que resto recursos cuando lleguen seguirán el mismo camino al menos eso suponen las fuentes que hemos consultado desde el Tribunal de Garantías Ángels ahora respiran tranquilos ya que Europa sentado esas bases de respeto que les merece cualquier decisión que adopte hemos en España

Voz 0055 05:42 se ven respaldados por una sentencia del Tribunal de

Voz 0689 05:45 derechos humanos que ha invocado además los compromisos como te decía antes internacionales de todos los estados para demostrar que el Estado español lo está haciendo bien y en el otro tribunal donde también se está llevando a cabo historia sobre el proceso en este caso en el Tribunal Supremo también ven con satisfacción estar solución porque vaticina eso es lo que entienden que las decisiones adoptadas por los tribunales están dentro del marco legal Ángels son justas sin vulnerar ningún derecho

Voz 0194 06:10 gracias Javier buenas noches saludamos a Fernando Álvarez Ossorio profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Fernando muy buenas noches

Voz 7 06:17 buenas noches cabía esperar una sentencia

Voz 0194 06:20 ha distinta porque lo que hace es ratificar que en un Estado de Derecho el constitucional es el árbitro

Voz 7 06:26 que no que no que no cabía esperar otra otra decisión pero además un matiz no es una sentencia y se trazó ha sido una difusión de la sección tercera de derecho humano el deja claro si no admite el recurso de amparo que presenciaba a mí era diputado y por lo tanto de esas al tratarse de una decisión inadmisión ese derecho humano tiene que indagar mucho para al final confirmar que efectivamente no ha habido violación de ningún derecho fundamental y por lo tanto en el fondo del asunto ni emitir una sentencia en el fondo lo que lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene a decir es que tanto el Parlamento como de Cataluña como el Govern perfectamente sabían que dieran que eran conocedores y tenía noticia por parte del Tribunal Constitucional que las leyes de desconexión estaban suspendidas que por lo tanto ese pleno no se podía convocar y lo que vino a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha hecho muy bien es que el Tribunal Constitucional al suspenderlo sencillamente lo que estaba preservando era su propia autoridad por extensión la defensa del ordenamiento constitucional ir en último lugar bueno o en el mismo plano la defensa de los derechos de los diputados de la minoría

Voz 0194 07:43 pero el tribunal llega a decir que en una democracia no cabe otra cosa tú dirías que esto complica el discurso de los partidos independentistas

Voz 7 07:51 complica mucho por lo que debía a decir el Tribunal Constitucional Ekin de hecho los retuerce a su antojo etcétera no pude no puede pedir que se derecho que él pretende retorcer etc eso sí amparado hilo complica porque el relato sacaba el el primer europeo derecho inhumano el lo que hacer recordar lo que provoca el Constitucional que nuestro sistema constitucional es un sistema democrático que permite la reforma de la Constitución y que lo único que no admitiría sería reforma reformó la Constitución que fuese encontró los desde la propia esencia de la democracia de los derechos humanos y además si me lo permite pero ella es una una una interpretación que hago muy personal el penúltimo último apartado de la sentencia Convenio Europeo de Derechos Humanos no reconoce un derecho de secesión ni de autodeterminación intenta que lo que hace que se complique una una vía unilateral para mí un independentismo que políticamente debe existir que pudo existir pero que tiene que saber que tiene que la hacer uso de las normas constitucionales entre todos y que hablando pues en política al final pues algunos pueden conseguir cosas

Voz 0194 09:02 el Fernando es capaz de prever el impacto que pueda tener si es que lo tiene esta decisión del Tribunal de Estrasburgo en el juicio que estará en marcha

Voz 7 09:12 no tienen unas son dos juicios distintos IN Pinto que los juristas así debemos reconocer porque es amparo al Tribunal de Derechos Humanos este mediante decisión lo ha inadmitido por otro lado tenemos un proceso penal abierto pero si yo pongo de de coincidencia en el fondo lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eso es importante para separar Estado español lo que viene a decir es que aquí ha habido una un acto de desobediencia grave de ese abrir a ver pues a tener una respuesta por parte del Estado muy amplia por parte del Tribunal Constitución en este caso por ejemplo suprimiendo pleno la aplicación doscientos cincuenta y cinco y un acto de desobediencia que acaba en el Tribunal Supremo en un juicio penal en el que precisamente por ser un desobedientes pues pueden incurrir en los tipos pero por los que se le está juzgando ahora bien dicho en la medida en que se resiste también es verdad que la decisión de hoy creo que que hay que decirlo en no suele precisamente porque son muchas cosas a las que se han hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos seguro que va a de más recursos por parte de los sentido dado que aquí es su derecho incluidos se lesionado la últimas canción que pudo hablar para para defender la legitimidad pensabas creció

Voz 0055 10:31 Fernando Álvarez Ossorio como siempre muchísimas gracias

Voz 0194 10:34 a vosotros buenas noches el ministro de

Voz 0055 10:36 Exteriores en funciones Josep Borrell se felicitaba por esta decisión del tribunal

Voz 8 10:40 es una noticia importante porque hechos humanos rebate todos los argumentos formulados por el independentismo catalán han acerca de que esa decisión del Tribunal Constitucional era una lima

Voz 0055 11:05 muy importante en cambio la Generalitat se ha limitado a expresar respeto y a confiar en que otras sentencias vendrán esto decía la portavoz Meritxell

Voz 9 11:13 nosotros respetamos las decisiones de los tribunales internacionales las que ganamos también ha como en este caso la que no nos da la razón no lo que preguntamos nosotros lo lo que nos preguntamos es si por parte de las fuerzas unionistas aceptarán y acatarán cuando vengan estas resoluciones sobre la represión que está llevando a cabo el Estado español

Voz 1071 11:36 casos que si depués de Montse habla hoy en Europa no es sólo por esta decisión estando porque quiénes han sacado su nombre en Bruselas han sido en la misma mañana esta misma mañana Pablo Casado y Albert Rivera han ido allí a reunirse con los partidos antes de la cumbre que está celebrando esta noche antes al atender a los periodistas

Voz 10 11:54 lo que espero es que el Partido Socialista Pedro Sánchez aproveche el Consejo Europeo para decir que España no va a tolerar que el señor Carles Puigdemont intente agredir a nuestras instituciones en el tiempo que dure el debate en la adquisición de su condición como parlamentario

Voz 11 12:13 les anuncio que una de las primeras leyes que vamos a llevar a la cámara es la reforma al sistema electoral con una una cosa muy concreta que es que los huidos de la justicia o los procesados por determinados delitos no puedan eh concurrir a unas elecciones precisamente porque han atacado a la democracia hasta que no se resuelven asuntos no deberían poder ser diputados o no deberían desde luego cobrar dinero de todos los españoles

Voz 0194 12:36 allí en Bruselas Griselda Pastor buenas noches buenas noches allí no hay reacciones concretas a esta sentencia pero para el equipo de Puigdemont y asumen que es un traspiés justo cuando intenta dar la batalla legal para que pueda convertirse en eurodiputado

Voz 0738 12:50 lo que aquí constatamos y es la distancia con la que el equipo de Carles Puigdemont ha seguido el anuncio de esta sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo lo que pude dar la medida del disgusto político porque esta decisión llega en un momento clave no y es que aunque en las instituciones siguen con un silencio muy evidente todo el proceso también es cierto que toman nota de todo lo que pasa porque como tú has dicho aquí lo que está en juego es saber la decisión on que habrá sobres sí Carles Puigdemont y Junqueras pueden o no llegar al Europarlamento aunque por el momento no hay reacción oficial ni sobre esto ni sobre nada más al margen que hoy hemos podido preguntar al presidente del Europarlamento así su informe jurídico tiene que ser renovado después de los votos que han tenido los dos candidatos en Cataluña Yell ha contestado con un lacónico informe dice que este es un problema en España

Voz 0194 13:43 la Lobo contigo para que nos explique es qué tal va la cumbre de acuerdo hasta ahora mismo quiero saludar ahora Luis López Guerra es ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos muy buenas noches

Voz 12 13:53 ya he una noche escuchábamos antes a la portavoz de la llena

Voz 0194 13:56 Caritat que decía que ella espera que lleguen resoluciones de Estrasburgo que condenen la represión del Estado por usar sus palabras se juzgará a Estrasburgo eso

Voz 12 14:05 bueno yo creo que es una situación muy general es decir Burgos lo que lo que esa mina son alegaciones a concretar de de vulneración de determinadas de pie derecho fundamental eso de derecho convenio en toda esta cuestión del independentismo catalán y los procesos que siguen pues obviamente hay muchas cuestiones hay problemas muy muy distintos y hay que esperar a la resolución final que de los tribunales españoles a cada una de estas cuestiones hablar de represión general yo creo que es vislumbra que es una forma de hablar pero no es una digamos de ficción jurídica de lo que está pasando

Voz 0194 14:40 pero para que para que los oyentes lo entiendan para que lo entendamos todos es decir en el caso de que hubiera sentencia voy a poner por sedición ya es decir por por rebelión cuya esencia exención el Tribunal de Estrasburgo no entraría a valorar nada de esta sentencia sino si se han vulnerado los derechos de los juzgados

Voz 12 14:58 cada naturalmente sea el Tribunal europeo lo que haces nada analizar alegada violaciones de derechos del convenio Innova entrar en disquisiciones diríamos política usualmente sobre la situación general políticas de un país lo que hace es examinar la demanda concreta el derecho que se dice que se ha vulnerado

Voz 0194 15:17 en los independentistas lo decíamos antes se lo fían todo a Estrasburgo miran constantemente al Tribunal de Estrasburgo la decisión de hoy del Tribunal es un primer revés para ellos

Voz 12 15:29 no yo para empezar dio la cuestión esta de fiar todo a Estrasburgo Noe parece el enfoque adecuado es decir el Salzburgo es una o que actúe de forma subsidiaria cuando hayan actuado pues todas las instancias nacionales no puede ser de otra forma pues tanto por motivos de de los recursos que tiene poco por la cantidad de casos que le llevan el tiempo que se tarda entonces donde realmente debe existir una protección de los derechos fundamentales estableció al convenio es dentro de los países que debe ser protegido fue por los tribunales y las autoridades nacionales empezáis donde debe centrarse realmente Cossio falso de protección de derechos las batallas que se dan ante los tribunales nacionales es cómo se crea Estado de derecho confiar todo en Estrasburgo como es máquina como como una ultimísima instancia que va a resolver todo pues no no tiene sentido porque ahí hay hay millones de casos en toda Europa hay cientos de miles de personas afectada está Burgo pues no puede remediar absolutamente todos los casos este enfoque te confiar toda Estrasburgo pues la verdad es que no resulta muy muy aceptable son los tribunales nacionales los que deben decidir lo que es los que debemos esperar que realmente pues proteja los derechos del convenio que vinculan al al Estado español que vinculan a todas las autoridades entonces yo afines la estrategia de confianza de Estrasburgo pues veo que es un poco ilusoria porque realmente son ya digo son los tribunales nacionales los que tiene que hacer el vigente los derechos que afectan a todos

Voz 0194 17:03 José López Guerra muchísimas gracias

Voz 12 17:06 a ustedes

Voz 0194 17:08 hemos al juicio de es porque hay novedades también ahí pero antes os quiero preguntar por esta decisión que no sentencia como muy bien Fernández Fernando Álvarez Ossorio Nos ha corregido esa decisión del del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre esa demanda que presentó Puche Mon y setenta y pico diputados más por ese pleno que el Constitucional suspendió pleno en el que Puigdemont tenía la intención de proclamar la independencia lo que viene a decir la sentencia resumiendo mucho es que es que la Constitución hay que acatarla esa obviedad tan tan clara claro va contra la línea de flotación del relato de los independentistas Cristina

Voz 0283 17:46 vamos a ver yo yo lo querría comentó

Voz 0436 17:48 a para empezar que España es uno los países europeos que menos condenas recibe por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos proporcionalmente infinitas menos que por ejemplo

Voz 13 17:58 Bélgica es decir somos de los países más

Voz 0436 18:01 los condenados por por Estrasburgo por vulneración de derechos humanos es es ha sido es un revés de tal calibre que que voy oye el abogado de Oriol Junqueras Sanya enfrascado una bronca en Twitter a raíz de este tema no porque hoy ha dicho que hay que

Voz 0194 18:18 llegado de Puigdemont con el abogado de Oriol una exactamente

Voz 0436 18:21 hay que ir a Europa con los deberes hechos que el el el texto tenía el recurso que se presentó tenía fallos de tipo técnico que era una vergüenza y entonces se han empezado a atribuir responsabilidades de porque has sido este este enorme varapalo por el relato de construido sobre que que España es un Estado opresor que no respeta los derechos libertades de los ciudadanos y que sería el argumento con el que ellos acudirían en última instancia Estrasburgo para decirnos han respetado mis derechos como juzgado ni como reo yo creo que sí que afecta en muy buena medida

Voz 14 18:55 texto que ya no lo podemos llamar sentencia

Voz 0436 18:57 dice cosas muy importantes porque apela a la protección de los derechos y libertades de todos habla también de cuestiones de seguridad pública es decir incluso entre algunos temas que han estado pilotando sobre sobre la cuestión de de Horta independentista si también ha puesto en cuestión ya en peligro la seguridad del país y en esa vía puntualiza ese tipo de cuestiones entonces yo creo que sin duda estoy de acuerdo con la prudencia de que no demos nada hecho no cuando empiecen a recurrir a Estrasburgo pero esto ha sido un un torpedo en la línea

Voz 0194 19:32 no legitima la de ese trato claro el retrato del retrato

Voz 0436 19:38 el retrato de la sociedad y que nos

Voz 0283 19:41 espeta derechos humanos de ese Estado totalitario

Voz 0436 19:44 de esos derechos vulnerados y yo creo que que esto la verdad es es un contratiempo de enorme calado

Voz 0283 19:50 veremos si los independentistas tendrán una ilusión de éxito en sus acciones en el exterior que han metido muchísimo dinero en ello muchísimo esfuerzo muchísimo

Voz 0194 19:59 creo que Europa les recomendaría una vez

Voz 0283 20:02 el ya ex efectivamente antes de empezar ya tenían esa ilusión a los tribunales alemanes ya le han exonerado a eso voy han tenido ciertos éxitos en el sentido de que tanto Bélgica como Alemania rechazaron las las el la la la grabación de rebelión por eso al final el terreno Supremo renunció a seguir pidiendo es euro orden porque no quería traerle en una condición menor que todos los demás que se sientan en el banquillo pero ellos amasado algunos pequeños algunos éxitos importantes como eso de Bélgica Alemania otros menores como artículos en prensa puntos de vista expresados en el sentido de que España el franquismo las herencias del pasado etc entonces bueno esa ilusión de éxito que ha tenido algunos mojones importantes bueno sea éste hallado hoy de plano con la realidad los independentistas y sus abogados tan creativos nos están llevando a unos territorios transitados anteriormente Nos dejan a todos perplejos cada vez que abren una nueva vía de estas creativas porque todo por ejemplo ahora los siguientes Puigdemont y su acta de diputado ellos sostienen Gonzalo oye sostiene que la puede recoger allí y todos hemos sabido por todas partes que no pero ya todos tenemos que ponernos a estudiar todos los periodistas del Estado a todo el mundo tiene que analizar cómo se puede hacer para hacerlo

Voz 0194 21:30 el carril esa opción en fin esa ilusión

Voz 0283 21:32 de éxito que digo se ha estrellado con

Voz 6 21:35 en lo que consideran su Suu

Voz 0283 21:38 quiso perfecto que es extras

Voz 0194 21:40 el elemento más importante también en esta decisión en numerosas unos cuantos cristiana es el hecho que defiende los derechos de los diputados no independentistas a aquellos que ningunear a unos días no ningunean sin idearon exacto porque el independentismo siempre he pensado que la cámara el Parlament eran ellos y todo empieza además por el recurso del Partido de los Socialistas del PSC es decir que defiende los derechos

Voz 0283 22:03 el Tribunal Constitucional es menor ante el Tribunal Constitucional que está cumpliendo su deber

Voz 0436 22:11 en tal muy muy rápido contra el marco mental que muchas veces esta ley que a veces incluso nosotros incurrimos en el de que esto es un problema de Cataluña con el resto de España el propio Tribunal de Derechos Humanos dice no no esto es un problema en el que ustedes no han respetado de hechos del auto

Voz 6 22:24 Cataluña literalmente lo que reconoce la decisión es que hubo una injerencia en el derecho de reunión pero que se Gerencia era una necesidad social porque ese plenos a celebraba de acuerdo a dos leyes la de transitoriedad irá del referéndum que habían sido suspendidas por el Tribunal Constitución

Voz 0194 22:39 claro esto en

Voz 6 22:42 jurídica política lo que viene a desmentir es lo siguiente que lo los derechos humanos y los derechos políticos activos la Constitución o la arquitectura legal institucional sean dos cosas separadas porque parece que presentan los derechos humanos Illa el los derechos políticos activos como algo que viene reprimido por el Estado y la arquitectura constitucional cuando al contrario es arquitectura institucional y constitucional es su garantía no qué pasa que Catalunya en cierto modo vive en lo que llamamos un estado negación al nuevo Estado nacional pues por ejemplo claro es el el cambio climático en en bueno cuando uno va al médico y se niega a todas las evidencias a que está enfermo pues es un estado negación en cierto modo Cataluña en este Estado nacional yo no sé si esto va a servir para desmontarlo por qué porque esto

Voz 0194 23:28 es seguro esa posición

Voz 6 23:30 entre entre política ley no entre democracia y ley entre soberanía y ley en realidad esta lógica jurídica viene a matizar la idea es mentira pero seguramente vaya a seguir operativa porque la idea es de acuerdo si esto es así pero si la ley no reconoce una negociación entre política o entre democracia y le si la ley no establece algunos cauces para aquellas en negociación cuando las leyes han dejado pues de ese estará actualizadas vigentes entonces es legítimo desobedecer la ley claro ya cuando esa desobediencia se enfrenta ante pues en todos las tribunales internacionales pues puede sufrir acertada es legitimidad pero yo creo que la lógica y que de algún modo la burbuja va va a continuar no esto no quiere decir que por otro lado bueno pues ese malestar social ya ese sentido social deba ser canalizado y esa es una responsabilidad de la política del Estado también lo de los tribunales que analizarla aceptarla y reconocer reconocerla de algún modo no pero siempre bueno pues atendiendo a los cauces más o menos establecidos y por último y una de las cosas que deberían a lo mejor fomentar los políticos independentistas es decir bueno si esto es así si efectivamente hay una oposición entre nuestra voluntad democrática las leyes vigentes pero transformarla requiere tiempo requiere tiempo los cauces constitucionales establecido requieren un tiempo pero

Voz 0194 24:48 esto no es lo que cuentan ellos no no esto

Voz 15 24:50 no es el discurso del debería ser su discurso es el digo

Voz 0194 24:54 de la decisión del constituye del perdón del Tribunal de Estrasburgo deberían modificar su discurso porque es que les deja absolutamente desautorizados antes ante los independentistas entre su gente

Voz 0283 25:03 pero estamos de acuerdo en la portavoz esta que habéis citado que es lo que ha dicho bueno bueno creemos tanto en Estrasburgo que ya veremos también ya sí bueno ellos son tenido este discurso y tienen muy poderoso muy facilón poderoso sobre que están siendo perseguidos por sus ideas Estrasburgo ha dejado claro hoy que no están perseguidos por sus ideas sino que los hechos son los únicos Val evaluables en un Estado de derecho por la cadena de de tribunales judiciales es decir el Constitucional actuó así no por unas ideas de hecho ellos siguen teniendo esas ideas sino si bien es el beneficio de Supremo no se juzgan las ideas bueno pero ellos siguen insistiendo en que están ahí por las ideas no el el Constitucional tomó esa decisión por unos hechos para evitar unos hechos y era su obligación y eso es lo único que considero el Tribunal de Estrasburgo nada de ideas no es Turquía no es Venezuela no es no es no es no es no es lo que están sosteniendo bueno pues vamos a ver si se pincha el globo

Voz 0194 26:10 de su ilusión internacional gritaron los hechos

Voz 0055 26:13 que sólo por recordarlo luego al final un día después acabaron celebrando ellos ese pleno en el que Puigdemont aquella declaración todo eso porque claro los hechos conviene recordar lo que venía después de una semana en aquellos plenos infausto es el seis de septiembre en los que sí

Voz 0194 26:27 produjo lo que todo el mundo recuerda que se modo vamos a hacer una pausa la vuelta voy con el juicio en el Supremo porque de alguna manera la decisión de hoy del Tribunal Europeo de hechos humanos impacta en lo que está pasando en el Supremo

Voz 16 26:38 hora veinticinco

Voz 23 28:54 a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora veinticinco punto es

Ángels Barceló en la tertulia Berna González

Voz 0194 32:08 Harbour Gonzalo Velasco y Cristina de la Hoz comentando antes de irnos a publicidad esa decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque como decíamos a todo esto hoy seguía al juicio del proceso

Voz 32 32:18 aquí

Voz 1071 32:26 hoy día de vídeos y todas aquellas escenas que ahora íbamos recordando al hablar de la sentencia de Estrasburgo son las que ha visto el Tribunal y las que nos han recordado también el vértigo de aquellos días

Voz 0194 32:37 Alberto Pozas buenas noches buenas noches Ander primer día de vídeos iría con fecha

Voz 0055 32:41 porque ha dicho al tribunal que quiere que el juicio acabe el oro

Voz 0194 32:44 se de junio

Voz 0055 32:45 si hoy nos han pasado una providencia con esas fechas aunque también después de varios meses he aprendido a no firmé exactamente de éste

Voz 0194 32:52 pero la notaremos la notaremos por si acaso

Voz 0055 32:54 a esposa caso en teoría el juicio para después Independentista quedara visto para sentencia el martes once de junio desde hoy hasta esa fecha pues tenemos que terminar de ver los vídeos la semana que viene en teoría ya empezaremos con los informes finales de las partes los informes de conclusiones finales y después ya ese once de junio pues las defensas expondrán esos conclusiones escucharemos la última palabra también tienen derecho a la última palabra de los doce acusados Ibai quedará visto para para sentencia hoy hemos visto hemos empezado a ver los vídeos la fase documental todos los días de la acusación tanto la Fiscalía como de la Abogacía del Estado como también de Vox que se ha limitado a adherirse a los vídeos que han pedido otros vídeos del veinte de septiembre de la Conselleria de Economía ya de lo lo de octubre por supuesto también de algunos otros registros unos vídeos que tienen pues un doble filo porque para la Fiscalía por ejemplo si hemos visto muchos vídeos dos ríos por ejemplo o en diversas localidades de Barcelona en la provincia de Barcelona hemos visto vídeos en los que había disturbios había muchos disturbios muy graves para la Fiscalía e implica una demostración de la violencia para las defensas implica una demostración de que la violencia fue policial ha sido curioso también ver cómo Fiscalía y Abogacía del Estado hablando este doble filo pedían en muchos casos los mismos vídeos teniendo en cuenta que la Fiscalía acusa por rebelión y la Abogacía del Estado por sedición violencia o no violencia en fin todo esto ya está en la mente del tribunal

Voz 0194 34:11 que recordemos Pozas la información que está explicando desde primera hora ahora que ya han desfilado todos los testigos que han sido cuatrocientos que no son pocos la Fiscalía se ratifica en que hubo

Voz 1468 34:20 a rebelión

Voz 0055 34:20 cuatrocientos veinte que los veinte también también costaron la Fiscalía después de de analizar todas las pruebas las declaraciones de los acusados estos más de cuatrocientos testigos la prueba documental también todo lo que ha habido a lo largo de Dennis surgen pues ha llegado a la conclusión de que no hace sino ratificar su acusación inicial que lo que hubo en Cataluña considera la Fiscalía fue una rebelión que los líderes independentistas que se sientan en el banquillo cada uno desde su posición permitió alentó incluso ir tan también instrumentalizado una violencia una presión callejera de lo que se ha llamado a lo largo de este juicio todo el rato como la más la más a las grandes concentraciones de gente esa capacidad de movilización del independentismo en Cataluña a lo largo de dos mil diez siete Ike además todos pues se hizo en gran parte con con dinero público significa que la semana que viene cuando la Fiscalía ya haga sus conclusiones finales y eleve a definitivas las que eran provisionales pues va a mantener esta acusación por rebelión contra nueve de ellos el resto pues están acusados de desobediencia algunos también de malversación esto lo que sí que está por ver Ángels es si hacen algún tipo de cambio a nivel el cuantitativo Aniano médico porque las penas de cárcel pues en el caso de Oriol Junqueras llegan hasta los veinticinco años el resto dieciséis diecisiete entonces sí que está por ver si hay alguna modificación en ese sentido de la cantidad de años de cárcel lo de años de inhabilitación que pide la fiscalía que son muchísimos pero pero lo que no se va a tocar ni mucho menos porque consideran que todas las pruebas van en ese sentido es la acusación por un delito de rebelión

Voz 0194 35:45 pozas gracias hasta mañana gracias antes Sastre que hoy al ver esas imágenes recordamos aquellos días de vértigo como éramos incapaces de recordar los días de los plenos porque vivimos bailaba en las fechas porque claro vivimos tantas cosas en el Parlament aquellos días que no recordábamos el día nueve que había pasado exactamente porque se había pasado al día siguiente el eso ya para las memorias a las memorias ex acto pero ahora huyera cuando estaba siguiendo el juicio era impactante volver a ver todo aquello que vivimos en en aquellos días de de dos mil diecisiete venga hoy se ha colado esta cuestión en la apertura veníamos hablando de los pactos y de la reflexión y la digestión postelectoral porque pasada la campaña la crónica política ya tiene solo una incógnita lo apuntábamos son las alianzas esa incógnita se extiende tanto en la política local y autonómica como en la nacional

Voz 1071 36:35 en la política nacional el presidente en funciones

Voz 0194 36:37 Pedro Sánchez ha lanzado han lanzado un mensaje relevan

Voz 1071 36:39 podríamos decir de alguna manera que la crónica del día de este martes escribe con tres palabras y las tres empiezan en R vamos pues a la misma página diccionario la primera de esas tres meses reconsiderar que es lo que ha pedido a Pedro Sánchez a los demás no los ha nombrado pero parecía claro que el mensaje iba a Ciudadanos pero sobre todo a Podemos a Unidas Podemos que quiere formar un gobierno de coalición la palabra por tanto reconsiderar

Voz 33 37:02 todos tenemos que reconsiderar nuestras estrategias de todo lo que ha ocurrido el pasado entre socialistas pintor restricciones ha dicho que quería conformado obviar es una orientación política determinada con independientes de reconocido prestigio incorporados al Gobierno

Voz 0194 37:37 bueno pues vuelva a Bruselas Griselda hola de nuevo sí aquí estoy porque Sánchez no cita Quini a Podemos Ciudadanos aunque entiende perfectamente lo que quiere decir si ha llegado a citar a Ciudadanos pero por otra cosa no por si se acerca la extra

Voz 0738 37:49 a ver si si es que el presidente en funciones no ha parado de aprovechar sus citas en Bruselas para subrayar la la distancia no en la actitud política de los liberales europeos y la de Ciudadanos en un mensaje destinado a empequeñecer parece la talla de Rivera lo escuchamos

Voz 33 38:09 yo soy muy respetuoso con las políticas que puedan seguir otras familias pero lo que sí que le puedo garantizar es que lo que no se entiende en Europa es que un partido que se autodefine como liberal conformar gobiernos ni en Andalucía ni en otros lugares por lo tanto ahí hay una contradicción muy importante

Voz 0738 38:30 esto claro después de su segunda cita con con Macron con el que ayer cenó y que hoy ha almorzado va acompañado también de los jefes de los gobiernos liberales de Bélgica y de Holanda pues en fin parece que suena todavía más grave

Voz 1071 38:44 Nos Macron vaya de pareja de Macron

Voz 0055 38:47 Europa sobre las alianzas en fin Irene Montero que estaba esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy le preguntaba Pepa por la coalición gobierno progresista y esta es la expresión que utilizaba Montero gobierno progresista

Voz 34 38:58 obviamente nosotros sabemos que nuestra fuerza es más modesta y a partir de ahí creo que lo que ha dicho la gente con contundencia es que quiere un gobierno progresista en España creo que es lo que corresponde ahora es que nosotros con discreción sabiendo calaveras muchísimas presiones para que es un gobierno de coalición no se produzca podamos trabajar desde la modestia de los resultados que tenemos pero también su contundencia desde el hecho de que son determinantes para que pueda haber un gobierno de progreso pues podamos trabajar para que eso se ve por él

Voz 0194 39:26 ya bueno pues este es el contexto con el que Sánchez afronta las negociaciones para gobernar o para su investidura Nieves Goicoechea qué tal buenas noches buenas dotes de momento saben pocas cosas es de esas negociaciones parece que ahora las prioritarias son las otras las de ayuntamientos y comunidades pero dicen en Moncloa que están tranquilos lo que no se ese acaban de confiar en Pablo Iglesias Si se han superado ya las rupturas por aquella investidura fallida de Pedro Sánchez de hace unos años

Voz 1468 39:51 bueno la verdad es que lo que dices tienes razón no acaban de fiarse de Pablo Iglesias te lo comento ahora lo que estamos diciendo es que estamos mirando al mes de julio que es la investidura que es la última parada de estas próximas estaciones en las que tenemos municipales y autonómicas pero está muy entre la azada con ellas no el Gobierno como digo tiene previsto esa investidura en el mes de julio primera semana dijo hace dos semanas la portavoz del Gobierno así que falta todavía un poco de tiempo pero las personas con las que hemos hablado esta tarde y que han estado la del presidente desde el domingo le ven muy contento con el resultado Eleven muy tranquilo con esa sesión de investidura y fíjate Ángels que en la imagen que vimos el domingo Pedro Sánchez y sus dirigen es cuando comparecieron tenían una cara poco triste por el ya que los resultados no eran realmente los que tuvo parece que los han vuelto a analizar y ahora están parece más mucho más contentos con el resultado a las europeas es más en el PP resalta mucho resultado de del Partido Socialista en las europeas que dicen que es un resultado muy bueno no parecía que no era tan bueno el domingo bien pues a partir hay lo que dicen ahora es que aparece presidente más firme con Pablo Iglesias hoy

Voz 0283 40:54 que ante su exigencia dentro del Gobierno le dice

Voz 1468 40:56 con otras palabras lo que hemos escuchado antes que no me exija se entrar en un Gobierno porque tú has obtenido unos resultados mucho peores que nosotros ya te he dicho que quiero un gobierno socialista con algunos independientes bueno lo que reconocen esta tarde es que también aparte de decirle eso es que no son de fiar de Pablo Iglesias ni de Unidas Podemos y que ese puede ser uno de los factores clave para que en teoría Pablo Iglesias no entrase en ese Ejecutivo otra cosa es qué pasa con la sesión de investidura ahí es cuando dicen también en el Partido Socialista en el Gobierno no va a ser ahora que vaya a hacer lo mismo que en el dos mil dieciséis es decir que Pablo Iglesias no apoye un pactó un gobierno con Pedro Sánchez icono y apoyado por Ciudadanos va a dejar en este caso entonces que Pedro Sánchez no sea presidente del Gobierno

Voz 0194 41:35 ya difícil para que aunque ahora se enfade porque

Voz 1468 41:38 es en el Gobierno no creen que eso sí queda fuera motivo para no apoyar una investidura de un presidente de izquierdas y luego ha preguntado esta noche en Unidas Podemos como se cogen este fallezca o este jefe de bofetón de de Pedro Sánchez con Ciudadanos y con Unidas Podemos es lo que se toman esta es esta opinión mirando ellos a sus generales ellos dicen que su resultado en las generales que es el resultado estatal es bueno

Voz 0194 42:02 es el que va a la investidura sexo es ellos para ello

Voz 1468 42:05 la investido la marca su resultado y su fortaleza del veintiocho de abril por lo tanto

Voz 0283 42:11 en que hayan interesado en que

Voz 1468 42:14 no se hable de eso pero ellos no quieren hablar de su debilidad del domingo sino que para negociar con Pedro Sánchez habría que fijarse en lo que sí

Voz 6 42:22 estuvo Unidas Podemos pero hay que recordar

Voz 1468 42:25 que tenían setenta y dos diputados ahora tienen cuarenta y dos en las generales Hiperión un millón y pico de votos

Voz 0055 42:31 por qué bueno

Voz 1670 42:34 jamás bueno Portalet estatales relativa a sentarse a negociar

Voz 0194 42:38 Sánchez pues seguiremos de cerca lo que podamos de estas negociaciones porque recordemos que también advirtió ya Pablo Iglesias que tendría que hacerse todo con muchísima discreción Nieves gracias buenas noches

Voz 0283 42:48 desde el presidente Sánchez hablaba de la situación española en bruto

Voz 0194 42:51 las donde negocia también como representante de los socialistas europeos ya que es el que más escaños aporta al grupo socialdemócrata hecho Griselda Sánchez ha seguido las negociaciones con los liberales que empezó anoche en París con Macron como decía esto antes para que el holandés Timerman sea el presidente de la Comisión es decir para que por primera vez en quince años ya no está mal hayan progresista al frente de Europa

Voz 0738 43:12 sí que eso pase a pesar de que los populares han vuelto a ganar las elecciones europeas no es el problema lo que obliga a ese pacto con liberales iba a tener que aplazar hoy el resultado de este Consejo que ha sido rápido muy de tanteo en el que el candidato popular sale debilitado pero que hay voluntad de por el momento dejar sobre la mesa todos los nombres que han circulado con una novedad y es que por primera vez aquí sí ha dicho hoy que lo que quieren es que los cargos a repartir son cuatro dejando aparte el del Banco Central Europeo tienen que ser paritario os parece que hay consenso entre liberales y socialistas lo ha dicho Sánchez ha dicho Macron también de forma explícita quieren dos hombres y dos mujeres y eso es evidente no ha estado nunca hasta hoy en el tablero

Voz 0194 44:06 los se salda gracias hasta ahora decíamos que el días escribe hoy con Tresserras la primera la pronunciaba Pedro Sánchez reconsiderar la segunda nos lleva a las negociaciones para las comunidades y los ayuntamientos pronunciaba Villegas rehenes

Voz 1089 44:18 llegar dijimos que era muy difícil los pactos con este partido socialista de Sánchez pero bueno veremos en algún sitio hay alguien que reniegue de las políticas de Sánchez que reniegue de los pactos con los separatistas y con los populistas que crea que hay que aplicar sólo de aplicar el ciento cincuenta y cinco a lo normal será que lleguemos a acuerdos con el con el Partido Popular

Voz 0194 44:47 Óscar García buenas noches buenas noches esos ciudadanos que primero vetó al PSOE luego le quito el veto sostiene que sólo hablara con aquellos líderes socialistas que se retracte de lo que son o de lo que hace su partido por lo menos

Voz 0055 44:59 exactamente la primera reunión del Comité de pactos de ciudadanos ese grupo de trabajo que se creó ayer con Villegas al frente que comentábamos anoche aquí en este programa bueno pues ha servido para confirmar que Ciudadanos efectivamente levanta el veto al PSOE pero le pone unas condiciones que son algo así como la cuadratura del círculo para empezar lo hemos escuchado todo dirigente del PSOE que quiera pactar con Ciudadanos tendrá que renegar de su líder supremo es decir de Pedro Sánchez pero para seguir tendrá que apoyar el ciento cincuenta y cinco en Cataluña José Manuel Villegas

Voz 1089 45:29 es uno de los requisitos de esa enmienda a la totalidad de la política de Sánchez está no sentarse no pactar con los golpistas sino aplicar la Constitución en Cataluña y aplicar el Estado de Derecho una dice

Voz 0055 45:42 el cómo deberá todo líder del PSOE que quiera pactar con Ciudadanos dar a entender que ha renegado de Pedro Sánchez

Voz 1089 45:48 lo lógico es que todas las posicionamientos importantes de un acuerdo están recogidos en un pacto de gobierno efectivamente

Voz 0055 45:55 osea que no vale sólo con decirlo hay que firmarlo bueno pues en Ciudadanos son tan conscientes que lo que están pidiendo es casi casi imposible que la dirección ya dan casi por seguro que los pactos van a ser con el Partido Popular eso le abre al partido de Rivera el que ya está convirtiéndose en su eterno dolor de cabeza así pactar o no con Vox porque de nuevo las presiones internas de algunos cargos han vuelto a aparecer para para exigir que no lo hagan que no se pacte con Vox bien de momento hablar no se cierran

Voz 1089 46:22 no está decidido pero tampoco creo que a estas en estos momentos el sentarse con los sentarse será lo decisivo es que políticas propones y con quién

Voz 0055 46:30 ni tampoco se cierran a dejarse apoyar como ya lo hicieran en Andalucía

Voz 1089 46:33 yo creo que eh negarse recibir apoyos es una fórmula que algunas veces se nos ha exigido y que yo no he entendido como se hace en en democracia y que no nos vamos a aplicar igual que no aplicamos en en Andalucía

Voz 0055 46:44 por cierto que la dirección del partido Angels no descarta eh

Voz 6 46:48 incluso no estar en en un en el Gobierno

Voz 0055 46:50 para apoyarlo desde fuera por ejemplo si si un acuerdo con otro partido insistimos fundamentalmente con el PP no es del agrado de Ciudadanos

Voz 0194 46:58 si tuviéramos que hacer un mapa Óscar cuáles son ahora mismo los territorios en los que Ciudadanos negocia Se está haciendo valer qué pactos que parecían claros la noche del domingo lo están ahora un poco menos

Voz 0055 47:07 si viene empecemos por Castilla y León donde esta mañana el el verso suelto de Ciudadanos Francisco Igea ha revolucionado sus filas las de Ciudadanos y las del PSOE cuando ha escrito en Facebook un post donde daba a entender no lo decía lo da a entender realmente que rompería con las tres décadas de hegemonía del PP en esa región que pactaría con el PSOE porque hablaba de cambio de fin de una era de castigar años de soberbia de clientelismo pero no rápidamente la dirección del partido ha salido para decir

Voz 1089 47:33 pero eso no prejuzga cuáles van a ser los pactos en este momento en ese ha empezado a negociar en ningún sitio

Voz 0055 47:39 pero si Castilla y León sería uno de esos lugares donde Ciudadanos podría darle la presidencia de la Junta al PSOE a su líder Luis Tudanca le preguntaban hoy por las exigencias de Ciudadanos sobre el ciento cincuenta y cinco en Cataluña yo no quiero

Voz 4 47:52 hablar de otra cosa que no sea lo de aquí porque eso es lo que han votado a los castellanos y los leoneses es lo que nos ocupa

Voz 0055 47:58 el escenario Aragón Ciudadanos podría también mantener la presidencia el socialista Javier Lambán que es precisamente uno de los barones que más crítico se ha mostrado con Sánchez Icon sus políticas pero hoy no hoy prudencia

Voz 15 48:10 eh entrando el cuento no se hable seriamente entre los distintos partidos políticos que me voy a abstener de opinar de lo que digan no de lo que transmitan a través de los medios a través de cualquier otro lado formula