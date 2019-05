Hora 25 (28/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0283 00:00 a querer un ocupan Moncloa etc bueno pues ya neutralizó todo esto en estas nuevas elecciones pese al susto yo creo que lo decía antes es Nieves pese al susto de de la noche electoral porque Madrid ha sido muy traumático para para la izquierda se han rehecho están releyendo los resultados vuelve a emerger un momento digamos de interesante en el este en el que les dicen a los demás espera todos tenemos que todos tenemos que reconsiderar lo que hacemos y lo hace desde una posición de fuerza porque yo creo que ahora vemos con más sentido lo que ha hecho en el último mes que es recordáis cómo no sorprendió que no llamo primera en primer lugar a Podemos sino que llamó en primer lugar

Voz 0194 00:44 a Pablo Casado Pablo Casado Arribes

Voz 0283 00:47 ya es decir con una posición un poco monárquica y Maya estática no que criticamos porque era un poco extemporánea pero ahora le vemos el sentido es decir le dijo a Pablo tú a la cola que primero Humgría

Voz 0194 01:00 tu posesión como tú a su esposo y cierre efectivo no

Voz 0283 01:03 ella ahora les sirve para decir veis ahora vamos a volver a hablar no entonces bueno esto es lo interesante van a ser semanas unas tertulias me parece que vamos otra vez un poco complicadas hasta julio pero pero bueno están todos los mapas digamos esto fuera Juego de Tronos sin serlo todos los mapas sobre la mesa los mapas son el Nacional varios autonómicos varios municipales muy importantes y empieza a Juanjo

Voz 1 01:29 haber mucho ruido muchas escaramuzas muchos faroles es decir que que vamos a ver declaraciones de todo tipo y condición pero yo ahora mismo todas las declaraciones las pondrían en cuestión desde que ayer la la noticia ayer era que Ciudadanos sabría pactar con el PSOE la noticia hoy es que ciudad Nos unas condiciones absolutamente imposibles para pactar con el PSOE a lo mejor mañana a otra cosa es decir yo creo que esto va a estar muy cambiante aunque tampoco se va a ir a un proceso muy largo de negociación

Voz 0194 01:59 vamos a ir con estas condiciones que pone hoy ciudadano será la segunda palabra que era renegar porque lo que le pide ciudadanos aquellos socialistas que quieran contar con su apoyo con el apoyo de Ciudadanos para poder gobernar en municipios un comunidades autónomas es vale de acuerdo pero reniegan de su jefe y hay respuesta por parte de los socialistas

Voz 1071 02:16 el presidente en funciones Carmen Calvo que esta tarde decía

Voz 2 02:19 la vicepresidenta Bekele parece los requisitos

Voz 3 02:21 impone ahora Ciudadanos para mí

Voz 1071 02:27 poco disparate ha dicho Calvo que conecta con la tercera y última R del día que resignarse porque claro anoche el domingo muchos dieron por hecho que serían alcaldes o presidentes o que no lo serían en estas pocas horas dando cuenta de que no tenían por qué resignarse

Voz 0194 02:40 esto nuestro Gonzalo si es un poco disparate un mucho disparate pero claro pedir que además lo firmes por escrito no no te vale de palabra en una reunión de negociación decir sí a mí lo que hace Pedro Sánchez a mí tampoco me gusta no es que lo tienes que poner por escrito Ciudadanos

Voz 1406 02:53 va camino de convertirse en un partido apolíticos hay dos factores desestabilizadores de la política española ahora que es el independentismo y Ciudadanos C's nació con para combatir dos pecados originales de algún modo la corrupción institucional el peligro del independentismo parece que la corrupción del PP es algo que ya se ha olvidado pelillos a la mar sí

Voz 0194 03:12 al igual que está está dispuesto a apoyar al Partido Popular de Madrid

Voz 1406 03:15 exacto y en cambia personifica en Pedro Sánchez todos los males del independentismo por dejarse apoyar en la moción de censura y además por delegación por contagio Ángel Gabilondo Tudanca Castilla y León también son culpables de ese dejarse apoyar el independentismo no es más importante eso que todo lo demás de hecho ya no sólo es la cuestión de la corrupción sino que eso hace que no en otras cuestiones como por ejemplo la inacción gubernamental en Castilla y León que ha hecho que sea una comunidad vapuleada en las crisis económica los chiringuitos que pueda haber en sitios donde un solo partido ha gobernado durante tanto tiempo no de tal manera que por qué no aplicar la misma lógica que en Andalucía en Castel no esto hace cosas absurdas claro que es un disparate pero hacen Arrimadas en el Parlament diciendo aquí sólo se habla de independentismo de la declaración de independencia y habla de los problemas de los ciudadanos quiere que en todas las comunidades autónomas se hable de doscientos cinco

Voz 0194 04:08 el de zinc y sobre esto de dejarse apoyar escuchábamos antes a Villegas cuando le preguntaban por el apoyo de Vox decía es que yo no sé cómo se hace eso de no recibir los apoyos de de otro partido político es decir Pedro Sánchez no no supo decir que no a los apoyos de los independentistas y ellos no saben decir que los sé

Voz 0283 04:24 en decir que no va a por ejemplo prestará Vox los datos de la violencia de género de los trabajadores de la violencia de género es decir que todos sabemos que Vox el partido del odio de la exclusión que va a meter cuñas venenosas allí donde donde pueda eso de ser rehenes en Ciudadanos y el PP pero con respecto a lo que ha dicho Villegas es un disparate claro es una teatralización pero ya muy caricaturesca no muy de sainete porque acaso hay que recordarle que quién ha ganado las elecciones es Pedro Sánchez no es el líder de Castilla y León que también no es no es que también no es que aquí hace un mes ha ganado las elecciones un señor que se llama Pedro Sánchez por eso hoy Pedro Sánchez les está bajando los humos porque no es irreal absolutamente esta idea

Voz 1 05:15 bueno yo no creo que haya una deslegitimación del triunfo de Sánchez y Ciudadanos es es muy soberano de poner las condiciones que estime convenientes para alcanzar según qué pactos a mí también me parece extemporáneo condicionar los ciento cincuenta y cinco entre otras cosas porque no forma parte ni siquiera de las competencias que puede tener un presidente autonómico ya es trasladar una una una red Pons habilidad que no te compete a alguien que que que no tienen ninguna posibilidad de de cambio a lo sumo de presión en todo caso por ejemplo eso sí justificaría plenamente un pacto en en a en Aragón porque Lambán ha sido muy duro con las políticas territoriales de de de Sánchez ya marcado bastantes diferencias algo más complejo está en el tema de Castilla y León de todas maneras insisto yo creo que estamos en un momento muy preliminar creo que que que bueno que uno llega a una mesa de negociación con una petición de máximos

Voz 0194 06:07 vamos a la negociación se tratara el negocio

Voz 1 06:09 acción le dice a nombre no se preocupe no no no tienes que a poner tus condiciones sin deslegitimar ningún resultado pero oye si dependen de ti y tu pasa a ser fundamental en en articular una mayoría absoluta pues tienes capacidad de influir inicia idea iré determinar el el color de de un Gobierno pero es verdad que que bueno pues ayer parecía que la cosa sabría más que se abría más el foco hoy quizás ha cerrado a lo mejor en la asustado no le interpretación que de la reunión de la ejecutiva de ayer era de que eso de que Ciudadanos la puerta pactos con el PSOE ya lo mejor se han asustado pero yo recuerdo Begoña Villacís no levantó ningún cordón sanitario en torno a Pepo ya en Castilla León tampoco se levantó ningún cordón Igea tampoco levantó ningún cordón sanitario contra Tudanca yo creo que todavía está todo muy abierto y que las posiciones iniciales a lo mejor lo han variado

Voz 1406 07:01 además esto va digamos que estamos tenemos que asumir una temporalidad distinta de la política un momento de la crisis económica la crisis institucional que aceleró los tiempos históricos no era necesario un frente popular un frente regenerador después un frente constitucionalista según otros pero ahora ya sin el horizonte electoral a la vista quedan cuatro años larguísimos en los que no podemos estar en blanco o negro no en líneas rojas que no se pueden cruzar va a haber cuatro años en los que va a haber que hacer política de verdad además habría

Voz 1 07:30 al hoyo no comparo la la capacidad desestabilizadora del independentismo de ciudadanos me parece que no tiene nada que ver una cosa con otra ciudadanos hace política con mayor o menor fortuna y el independentismo ha saltado las

Voz 0283 07:43 sí eso lo que ya querido separa una parte

Voz 1 07:45 el territorio yo creo que no tiene nada que en la medida que no

Voz 1406 07:48 los parlamentos de algún modo hay una negación de hacer de hacer política solamente en esa en esa pero yo sí

Voz 0283 07:53 yo creo en las líneas rojas pero no con el PSOE y Ciudadanos sino con Vox para empezar y luego bueno con el independentismo más más agresivo no más Juli

Voz 0194 08:03 vean que estamos dejando que nos falta todavía el PP porque las aguas bajan revueltas por la decisión de Pablo Casado de presumir de un giro al centro del que ahora reniega para enfado de sus barones Adrián Prado buenas noches

Voz 0019 08:14 hola qué tal ayer se produjo un desencanto

Voz 0194 08:16 entre ellos pero hoy Casado insistía en su mensaje

Voz 0019 08:20 sí más de una vez ha reconocido que es bastante cabezón y sus barones lo están comprobando a diferencia de lo que piensan ellos Casado mantiene que si los resultados del domingo fueron mejores que los de las generales no es porque el partido y ha vuelto al centro según dice nunca se han movido de ahí

Voz 0360 08:33 Partido Popular es el único partido que ha crecido en este último mes y la razón las aplicamos ayer detalladamente y es que el votante de centro y derecha se ha dado cuenta que la fragmentación beneficia a Pedro Sánchez de la izquierda el Partido Popular sigue donde estaba que es el centro derecha en la como

Voz 0019 08:50 ya que ayer se celebró en la sede de la calle Génova tras el Comité Ejecutivo Nacional algunos líderes regionales tomaron la palabra entre ellos Alberto Núñez Feijóo para trasladar un mensaje parecido al que su número dos Miguel Tellado explicaba esta tarde en La Ventana de gala

Voz 1148 09:02 el Partido Popular temo hito que cambiar que nada tenemos que aprender de Ciudadanos nada tenemos que aprender de Vox que para reconquistar la confianza mayoritaria ciudadanía o creen que facer en mirarse hacia sí mismo que siempre fuimos non cero que nunca fondos

Voz 0019 09:19 ser lo que siempre fuimos no lo que nunca fuimos también tomó la palabra Isabel Bonig la líder del PP valenciano desde su entorno aseguran que ayer los líderes regionales reclamaron a Casado que se les tengan más en cuenta a tomar decisiones de plantear una estrategia de partido cada territorio tiene sus necesidades su público objetivo los discursos no pueden ser diferentes a nivel nacional más derecha izado que a nivel autonómico más en el centro hay que unificar mensajes sin embargo Ángels desde la dirección nacional dicen que ayer hubo absoluta sintonía

Voz 0194 09:48 sí de las alianzas Adrià que dice Casado porque él sí mira no claramente a ciudadano

Voz 0019 09:52 si el PP quiere seguir el modelo de negociación que se produjo en Andalucía y su socio preferente ahora mismo y a pesar de los reproches y los ataques en campañas el partido del Berry pero lo decía esta mañana Casado

Voz 0360 10:01 estalla la comisión negociadora formada Hay en estos días se hablará primero como ciudadanos que es nuestro socio prioritario tal y como lo ha sido en cuatro autonomías desde el dos mil quince La Rioja Murcia Castilla León en Madrid y más recientemente en Andalucía y hemos tenido unos gobiernos satisfactorios con ellos con los primeros que vamos a hablar

Voz 0019 10:22 más allá de los nombres y las caras primero hay que llegar a un buen acuerdo de es la premisa con la que parten los populares al menos eso dicen en la dirección nacional que en el caso de Madrid es quién va a liderar las negociaciones mientras que mientras con otros territorios tendrán más peso los candidatos municipales autonómicos eso sí siempre bajo la supervisión de Génova en cuanto a la negociación con Vox la estrategia en cápsulas los asuntos en los que si se está de acuerdo la unidad territorial de España la bajada de impuestos las reformas económicas y los temas en los que se discrepa dejarlos al margen de las conversaciones para llegar a un acuerdo de gobierno

Voz 0194 10:52 gracias Adrian hasta mañana a las pregunto por estos nervios que hay en Génova en el Partido Popular pero una cosa más sobre las selecciones porque se está produciendo algunas sorpresas que además podrían cambiar el resultado en dos municipios

Voz 1071 11:04 si ocurre en esos dos ayuntamientos aunque ahora Pedro nos va a contar que hay más casos que vamos conociendo la lo largo de las últimas horas estos dos casos son León Ibiza en el primero el PSOE denuncia que cuando se volcaron las actas al sistema informático se atribuyeron a Vox votos que eran socialistas y en Ibiza pues también el PSOE denuncia el mismo error si eso fuera así la otra derecha podría quedarse fuera de esos consistorio

Voz 0194 11:24 lo mismo resolverá la Junta Electoral primero vamos a ir a Ibiza Lola verá buenas noches Lola en qué cambiaría la cosa

Voz 4 11:30 bueno pues la cosa cambiaría radicalmente porque según aseguran desde el PSOE el error detectado en once mesas pues daría un vuelco a los resultados que conocíamos y es que de ser el PP el partido más votado en Ibiza ahora sería el PSOE el que ganaría las elecciones con posibilidad además de revalidar el gobierno de la ciudad a la espera de esa verificación que defienden las actas mañana miércoles Forlán la Junta Electoral por las cuentas de los socialistas pues pasarían de seis a nueve concejales el PP también subiría uno de siete a ocho mientras que Unidas Podemos y Ciudadanos obtendrían dos ediles cada uno y eso no cambiaría aquí en afectaría pues quedaría fuera Vox que había conseguido un concejal ahora Ibiza tras otro y también en el partido insularista propuesta pero Ibiza que con dos concejales pues tenía la llave del gobierno municipal de obras se quedaría sin representación alguna en el Ayuntamiento y cinco

Voz 0194 12:17 pues veremos a ver cómo resuelve mañana la Junta gracias Lola

Voz 4 12:19 hasta luego hasta luego León María García buenas

Voz 0194 12:22 es es el mismo caso

Voz 5 12:26 es parecido si hablamos además aquí de una diferencia tan escasa de votos pero que puede variar tantísimo el panorama que dejaron las lesiones del domingo que te digo yo que algunos de pasado y la noche entera revisando las pues a ver si detecta algún otro error mira todos estalló cuando el PSOE repasando el recuento oficial el le llamó la atención chocó que mesas donde yo era la fuerza más votada esa posición ahora la ocupaba Vox al comparar las actas detectaron el error el sistema volcó más los votos mil quinientos del PSOE se fueron a parar a Vox unos trescientos de Vox se fueron a los socialistas por tanto mañana la Junta Electoral le da la razón al recurso que van a plantear se rompe el empate a nueve concejales entre el PP y el PSOE pero por la ley D'Hont en cascada resulta perjudicada II que pierde los dos ediles conseguidos porque un puñado de votos no llega al cinco por ciento de representación aquí que un concejal de los ultraderechistas iría al PSOE y otro a la Unión del Pueblo Leonés que sumando sus concejales al de Podemos facilitarían y darían entrada al cambio de gobierno en el Ayuntamiento de León ciudadanos que han sostenido al PP en la pasada legislatura pasaría debe ser la llave imprescindible para llegar al poder papel prácticamente irrelevante a la hora de formar gobierno

Voz 0194 13:35 pues también en León igual que en Ibiza muy pendientes de lo que resuelva la Junta Electoral María muchísimas gracias y no sólo León

Voz 1715 13:42 esa no no sólo leo este ejemplo en el Independiente municipio este es un ejemplo pequeño irrelevante diría yo municipio de Val desate en Burgos la aplicación la web del Ministerio de Interior dice que han votado ciento cuatro personas el Partido Popular con treinta y seis votos consigue

Voz 6 14:02 cuatro concejales Vox con con

Voz 1715 14:05 treinta y ocho votos un concejal así que no tiene muchos hacia bueno más errores este lo cuenta en Londres

Voz 0194 14:11 buena muestra sí sí porque en fin que si yo estoy

Voz 1715 14:14 no revisando también algunos municipios pequeños de Navarra salen menos votantes de los que luego dice que han ido a votar según los datos del Ministerio de Interior en Madrid esto lo cuenta el confidencial en la la manzana en la que Ferraz tiene digo el PSOE tiene su sede en la calle Ferraz los datos dicen que el partido más votado fue la Falange seguido de Izquierda Unida IU del Partido libertario en esa manzana ni más Madrid Ciudadanos ni PSOE ni Vox tuvieron ningún voto manzana no colegio electoral manzana en esa zona los datos que aporta el concienciar pero hay más la CUP asegura que con los datos que el Ministerio interior aportó al final del día el recuento después de sumar la propia Cup los datos del Ministerio de Interior mesa por mesa el número global les resta cincuenta y seis mil votos el número global de los datos aportados por Interior son cincuenta y seis mil votos menos que los que la CUP consigue sumando los datos del propio Ministerio del Interior esa promesa en fin el jaleo es tremendo a ver si tendremos que volver a ir a votar creo no creo espero que no porque la política otra campaña electoral ha estado ha sido que se guardan las papeletas no

Voz 3 15:28 tras volver volver el recuento volverá a averías recuento manual con lo que no hay ningún plan

Voz 1715 15:32 añado algo más y es que el Ministerio del Interior las fuentes del Gobierno que ha consultado la SER dicen que los errores son subsanables claro están las actas largo revisaron las que va a revisar la Junta electoral desde el Gobierno dicen que en todo caso estos errores de traslado a la aplicación a la web no interfieren los resultados pararles evidente los resultados los proclamará la Junta Electoral Central y que cuando termine todo este recuento estudiarán si abren un expediente a la empresa

Voz 0194 15:56 además hay resultados como en el caso que nos contaban de León pieza que cambia completamente el panorama en el Ayuntamiento en función de como de como vaya el el recuento un titular porque no me da tiempo además Cristina pero sobre los nervios al Partido Popular la que le liaron ayer a Casado los varones

Voz 0283 16:11 esa fue la entrada a la entrada ya a Juanma Moreno Alberto Núñez Feijóo Alfonso Alonso hablaron de que la mejora de los resultados había venido de la mano a la centralidad y moderación

Voz 1 16:22 luego Pablo Casado lo dijo que no que no

Voz 0283 16:24 hay ningún nunca haya cambiado

Voz 1 16:27 ha cambiado que el partido se ha estado en el mismo sitio en la cuestión se volvió a suscitar en la comida ese suscitaron más porque no momento dado Feijóo le dijo a Pablo Casado nos ha ido mejor de lo que esperábamos pero no hemos ganado ningún sitio cuando hablas de que hay que refundar el centro derecha como cómo se reconstruye a ese centro derecha sí pidieron un plan estratégico para este mes de junio que empezar a aplicar en en septiembre es que lo que ha pasado es que los resultados en Madrid han maquillado el desastre absoluto Popolare pues un poco en Andalucía tuvo usa Carmen los resultados pero te tengas opción a gobernar aquella hace mucho tiempo en este país ya no se trata tanto de ganar gana quién gobierna antes de

Voz 0194 17:07 del final quiero contarles todavía una de las historias yo creo que más estremecedoras de la jornada buenas noches buenas noches Ángels la historia de una mujer que se llamaba Verónica de la que ese compartido por whatsapp un vídeo de contenido sexual el vídeo lo vieron sus compañeros de trabajo también su marido y un día después Verónica se suicidó

Voz 0259 17:26 sí podemos adelantar que la Policía Nacional ha abierto una investigación por un presunto delito contra la intimidad de Verónica por la difusión de ese vídeo según ha avanzado a la Cadena Ser fuentes policiales la mujer de treinta y dos años no había denunciado los hechos ante comisaría pero sí los había puesto en conocimiento del comité de empresa añade más fuentes Verónica madre de dos niños pequeños uno de nueve meses y otro de cuatro años trabajaba en Iveco una empresa de camiones era operaria en la planta de Madrid en San Fernando de Henares que tiene dos mil quinientos empleados el vídeo de contenido sexual se difundió la semana pasada entre muchísimos de sus compañía los Verónica fue víctima de una gran prisión acoso miradas comentarios en fin era una grabación de hace cinco años de antes de casarse con su marido la máxima preocupación de la mujer era precisamente que el vídeo no llegará a sus manos pero él lo recibió el viernes en su Whatsapp sufrió un ataque de ansiedad al día siguiente como dices el sábado Verónica no aguantó más y se quitó la vida en Iveco como te puedes imaginar tanto la dirección como los trabajadores están consternados están en estado de shock sus compañeros se concentraron hoy dos veces por la mañana a la hora del bocadillo esta tarde después de la jornada laboral para mostrar su dolor ir rechazo todo lo ocurrido en un comunicado el comité de empresa lamenta el uso irresponsable de las redes sociales que ha tenido esta trágica consecuencia el suicidio de Verónica señala que las responsabilidades compartidas tendrán que depurarse el Código Penal recordamos Ángels carne castiga con hasta un año de cárcel o multa de hasta doce meses la difusión de vídeos íntimos sin la autorización de la persona afectada María muchísimas gracias al luego Historia tremenda absolutamente tremenda

Voz 0194 19:15 Ángel Ortiz director del norte de Castilla muy buenas noches buenas noches vamos con lo que lleva al norte de Castilla no sé si lleva mucho de pactos de negociaciones con que va

Voz 7 19:26 pues mira llevamos las reacciones de los dos Lidl sobre el que ganó la selección es decir el ir al PP que las perdió y que no interviniera no no valoraron ayer los dos datos el domingo en un caso en el caso de que Tudanca que es el líder el peso después con su su declaración en la que hemos destacado es pues en la que expresa que los castellanos y leoneses no quieren que que hagamos el cambio solos de alguna manera abre la mano a alto acto es necesario imprescindible de Ciudadanos Mañueco pues se muestra disponible para hablar con y o con quien sea es de Ciudadanos también para para lograr pactos están están disputando digamos los favores de Francisco Igea del que ya hemos hablado en alguna ocasión pero en este pues propicio para para ser investido uno de los dos expresidentes

Voz 0194 20:22 y alguna alguna cosa más

Voz 7 20:24 sí llevamos una fotografía con la detención de Borja que fue hasta hace dos semanas el capitán del Real Valladolid y que ha sido implicados en esta operación contra una supuesta red de amaño de partidos esas cosas más importa

Voz 0194 20:39 el escándalo del fútbol que llega también a nuestro de Castilla muchísimas gracias Ángel a vosotros hasta luego nos queda Sastre del cuaderno de frases

Voz 1071 20:48 si empezamos por aquí la Audiencia de Madrid ha reabierto la investigación sobre la venta de mil ochocientas viviendas públicas a un fondo buitre durante la etapa en la que Ana Botella fuera alcaldesa de la capital la decisión se basa en el informe del Tribunal de Cuentas que condenó a la exalcaldesa y a su equipo a una multa de veintitrés millones de euros caso afecta al menos a dos mil familias que fueron expulsadas de sus casas presas de la portavoz de los afectados de Arantxa Mejías que pasaba esta tarde por la ventana de Madrid

Voz 8 21:14 vamos a plantar estudiar con nuestro abogado que vaya también a declararla en los responsables de la Junta de Gobierno de aquel momento sea la señora Botella hay su equipo y vayan a declarar a dar explicaciones de esas decisiones tan nefastas que tomaron que ya hemos visto pues como perjudicado a muchas familias ruso

Voz 1071 21:30 ya ha convocado al embajador español en Moscú en protesta por unas declaraciones de Josep Borrell y hace unos días entiende ese país que son palabras in amistosas Estas fueron algunas de las frases de Borrell nuestro viejo enemigo

Voz 9 21:41 era la Rusia vuelve a la escena internacional con fuerza

Voz 1715 21:45 Diego enemigo dice en entrevista según el vídeo que publicó el periódico en su web en la transcripción escrita se leía esta frase atribuida al ministro en funciones nuestro viejo enemigo Rusia vuelve a decir aquí estoy yo y vuelve a ser una amenaza ha dicho el Ejecutivo español que Rusia hasta sobre reaccionando

Voz 1071 22:02 Bonnie para frases estas del arzobispo de Valencia que no desaprovecha cualquier ocasión para generar discordia sostiene que los países musulmanes siembra el odio yo

Voz 1715 22:11 accidente el Occidente lo llama él Se lo consiente

Voz 10 22:15 hace perdonar te hemos tenido buenas relaciones se ha sembrado el odio odio libertad ir en Occidente de los países poderosos

Voz 1071 22:36 Cañizares que dio como si lo conociera la Audiencia de Vizcaya acabamos con esto ha condenado a trece años de prisión a cada uno de los tres acusados de violar a una chica de dieciocho años en Bilbao de grabarlo difundirlo con un móvil ocurrió en el año dos mil diecisiete lo hemos ido contando a lo largo del día la antena de la SER el juzgado les condena diez años por abusos sexuales la pena máxima para este delito pero no habla de agresión sexual nos queda Raman

Voz 11 22:58 en el dietario

Voz 12 23:03 ciudadanos exige a los barones del PSOE que quieran pactar que reniegan de la política territorial de Sánchez un dislate que sólo se explica porque los errores de estrategia han dejado a Rivera y los suyos en terreno de nadie cuando uno se agarra demasiado las banderas corre el riesgo de perder el mundo de vista ciudadanos nació pretendiendo ser socialdemócrata al pronto abandonó lo primero con el conflicto catalán se alejó de los segundo para subirse al carro de la restauración conservadora objetivo desbancado al PP en las generales querido pisar los talones a Casado pero ahora descubierto que hacerse con la hegemonía de la derecha es más complicado porque resiste el PP porque tiene aquello de lo que Ciudadanos carece poder local y arraigo vitorianos y esto no se gana en dos días y menos cuando todas las fuerzas se coloca en un solo tema el enemigo secesionista a ciudadanos les sería útil repasar la experiencia de Podemos en dos mil quince crío que iba supera al PSOE y miren ahora dónde está cada uno la visita de Pedro Sánchez Emmanuel Macron tenía agenda europea pero también era un aviso la española dirigida Rivera cuidado con Vox que a tu socios europeos no les gusta Macron quiere afianzar su poder en Europa aprovechando el retroceso de los populares y liderando la batalla contra la extrema derecha himno está para escarceos oportunistas el Banco de España se opone limitar el precio del alquiler de las viviendas cuál es el papel de los poderes contra mayoritarios los que mandan mucho pero carecen de legitimidad y control democráticos defender a los inversores a proteger a los ciudadanos en cualquier caso la obligación del Gobierno es garantizar que todos españoles tengan derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada lo dice el artículo cuarenta y siete la Constitución nuevas detenciones por amaños en partidos de fútbol me temo que esto no ha hecho más que empezar siempre me acuerdo de una frase de Juan Antonio Samaranch que conocía muy bien las alcantarillas el deporte lo que un día puede llegar a destruir al deporte profesional no será el dopaje serán las apuestas

