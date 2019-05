Hora 25 (29/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 por si había alguna duda tres meses y medio andando para acabar en el mismo punto el juicio por el uno de octubre acabará como empezó son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:31 hola buenas tardes el juicio por la consulta del uno de octubre ha entrado en la fase final la Fiscalía tal y como adelantó la SER ha elevado a definitivas sus conclusiones esta misma tarde juego para dejar constancia de que las penas uno han sido objeto

Voz 6 00:45 modificación en las conclusiones del Ministerio Fiscal como días anunciado con anterioridad que por tanto son las mismas que figuraban escrito de conclusiones provisionales

Voz 0194 00:53 sí que pide veinticinco años de cárcel para Oriol Junqueras y diecisiete para Forcadell Sánchez y por el delito de rebelión pero hay una novedad es que la Fiscalía quiere evitar otro caso Oriol Pujol si los políticos independentistas son condenados propone que los jueces obliguen a que cumplan al menos la mitad de su pena antes de recibir el tercer grado el presidente Torra querido contraprogramar ha convocado una declaración institucional ya anunciado

Voz 6 01:16 al ver esa tratará formalmente a la fiscal cerrado todas las partes

Voz 0919 01:21 qué pedirá al fiscal superior de Cataluña que pida la foto

Voz 0194 01:24 Cal general que pide al Supremo que ponga en libertad a los presos porque un comité de trabajo relacionado con la ONU ha concluido que su encarcelamiento es arbitrario enseguida nos acercamos al Tribunal Supremo en un día en el que casi todo está conectado en Barcelona Manuel Valls sorprendía hoy ofreciendo los votos de sus concejales a Ada Colau con tal de que no gobierne el independentismo

Voz 6 01:43 no tenemos que evitar que la ciudad tenga un alcalde independentista la prioridad es evitar que Barcelona

Voz 6 01:53 la capital de una república imaginaria lo que Ernest Maragall prometió que haría de momento la propuesta de

Voz 0194 02:01 el se queda solo en un titular esta tarde el candidato más votado Ernes Maragal le ha mantenido las dos primeras reuniones con él sarta de Cataluña hay con Ada Colau que se ha comprometido a negociar con Esquerra un acuerdo de gobierno antes que uno de investidura en Madrid Manuela Carmena deja ahora la puerta entreabierta después de que el mismo domingo cediera por derrotada

Voz 8 02:19 el claro de la candidatura a la que tiene mayor número de votos como sabéis caso de que no hubiera acuerdos por el mero hecho de tener mayor número de votos sería la candidatura que tendría que decidir de día

Voz 0194 02:35 es que si la derecha no consigue un acuerdo ella volvería a ser la alcaldesa por ser la candidatura de la fuerza más votada el PP a la Alcaldía desde el pasado domingo pero necesita los votos de Vox hoy su líder Santiago Abascal ha amagado con dejar que gobierne la izquierda si Ciudadanos se empeña en no negociar directamente con ellos

Voz 6 02:52 pero lo que tienen que saber ya desde este momento es que será imposible ningún tipo de gobierno alternativo en este momento si no hay un diálogo político con voz sino se respeta a los votantes de dos asesinos no se nos trata con normalidad con respeto como cualquier otra fuerza política

Voz 0194 03:09 iremos a Bruselas para contar lo que ha ocurrido hoy a las puertas del Europarlamento Pedro

Voz 1715 03:13 es que hoy han acudido allí algunos de los europarlamentarios electorales les entrega una acreditación provisional a Puigdemont ya Comín se les ha prohibido la entrada se les ha pedido el acta de eurodiputados que se entrega en España el próximo día diecisiete de junio con firmaremos la chapuza que ha sido en algunos municipios al volcado en la web del Ministerio del Interior de los resultados de las elecciones el pares del domingo en Ibiza por ejemplo ha pasado de ganar el Partido Popular a ganar las elecciones el Partido Socialista o en León se han confirmado errores en catorce días nos vamos a ocupar de la historia de Verónica la mujer que se suicidó después de que algunos compañeros de trabajo compartieran un vídeo de contenido sexual en el que aparecía ella la policía ha abierto una investigación la Fiscalía ha pedido información también la Agencia de Protección de Datos Soledad Murillo la secretaria de Estado de Igualdad en funciones

Voz 9 03:59 yo creo que tenemos que hacernos una pregunta aunque sea muy dolorosa y muy incómoda se ha suicidado la hemos empujado de hecho el entorno por qué el cuerpo de la mujer y la sexualidad con un interés tan malsano

ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes a las nueve se juega la final de la Europa League en vacuno enfrentan Arsenal y Chelsea ya tenemos alineaciones en el Chelsea hay tres españoles en el once inicial Kepa Azpilicueta hay Pedro en el Arsenal jugará el defensa Monreal Roland Garros hoy cuatro españoles se han clasificado para la siguiente fase Rafa Nadal Pablo Carreño Garbiñe Muguruza y Carla Suárez y en el Giro de Italia después de una nueva etapa de montaña sigue líder ecuatoriano cara paz Mikel Landa el Espanyol ha recortado quince segundos en la general a los también favoritos Nibali Robby Krieger tiempo Jordi Carbó buenas tardes

buenas tardes las temperaturas mantienen su línea ascendente y se va confirmando que en la segunda mitad de la semana durante las tardes el calor va a ganar protagonismo en la mayor parte del país pero cuidado porque durante las noches las temperaturas seguirán bajando el ambiente sino otra fresco incluso algo frío en pueblos de montaña del interior una tarde más máximas alrededor de los treinta y cinco grados en gran parte del Valle del Guadalquivir esta noche rápido descenso de temperaturas pocas nubes mañana será un día soleado radiante en todo el país temperaturas máximas de veinticinco a treinta grados en la mayo parte de poblaciones alrededor de los veinte en el Cantábrico en gran parte de Extremadura también el baile

Voz 0194 05:24 del Guadalquivir la parte más occidental

silla La Mancha máximas alrededor de los treinta y cinco gratuito

Voz 0194 05:30 qué Zahara XXV Pedro nos íbamos ya con todo que por cierto

Voz 1715 05:33 hoy es mucho a ver si tenemos tiempo para contar todo lo que ha sucedido hoy pero se ha metido en este estudio Íñigo Sastre y eso suele significar que tiene algo que contarnos hola ello

Voz 1 06:27 cerca tenemos

Voz 3 07:37 cadena SER Hora veinticinco

Pedro Blanco y siete minutos siete y siete en Canarias

Voz 1715 07:47 es hora de irse en directo al Supremo Alberto Pozas buenas tardes la Pedro buenas tardes con la Fiscalía ha hecho lo que ayer les anunciábamos que iba a hacer es decir elevar a definitivas sus conclusiones sin novedades en los delitos sin novedades en las penas que pide para los procesados sin embargo si hay un elemento nuevo en su escrito es que la Fiscalía quiere evitar un Puyo lazo es decir quiere evitar que la Generalitat el caso de que pudiera en el futuro conceda un tercer grado a los políticos independentistas con rapidez siempre claro que finalmente sean condenados que haga con ellos lo que hizo Alberto con Oriol Pujol

Voz 0055 08:24 es si la Fiscalía Pedro mueve pocas cosas en su relato en Cataluña hubo una rebelión en contra de las órdenes

Voz 0194 08:30 el Constitucional facilitada con lo público hoy un aspecto

Voz 0055 08:32 por tanto que acabamos de encontrar en este escrito nuevos de ciento treinta páginas considera probado la Fiscalía que Carles Puigdemont iba a declarar la independencia o tenía pensado declarar la independencia Se había violencia en las calles de Cataluña ha hecho definitivas la Fiscalía por tanto sus peticiones de cárcel que van hasta los veinticinco años de prisión que pide para Oriol Junqueras introducido como dices eso sí una novedad importante ha pedido que si son condenados se les aplique un artículo concreto del Código Penal

Voz 15 08:56 en realidad la única modificación ese la contenida en el apartado quinto en el que se interesa la aplicación del artículo treinta y seis y dos del Código

Voz 0055 09:08 hay un artículo que dice que no podrán obtener el tercer grado penitenciario en régimen abierto de semilibertad con permisos y salidas de fin de semana hasta que no cumplan al menos la mitad de la condena es el mismo el mismo régimen que obtuvo demasiado pronto como decías Oriol puso en el primogénito de ex presiden condenado por corrupción la Abogacía del Estado Pedro ha mantenido también en su conclusión inicial así que acusa por sedición uno por rebelión y pidió máximo de doce años de cárcel

Voz 1715 09:30 a las defensas Alberto mantienen en su versión nada cambia ya lo decía al empezar después de estos tres meses de juicio salvo eso sí un criterio que se introduce la algunos de los escritos para intentar evitar que si finalmente son declarados culpables sean condenados a cárcel el albur y el argumento Alberto es que hicieron lo que tenían que hacer

Voz 0055 09:51 si las defensas bueno pues ninguna acusado asume las acusaciones y las defensas de los doce han pedido la absolución pero también se han querido cubrir las espaldas

Voz 14 10:00 con la venia de la sala esta defensa eleva a definitivas sus conclusiones provisionales aparte va a elevar a definitivas las concluso

Voz 6 10:06 desde la primera a la quinta para elevará

Voz 0194 10:08 encima han introducido Pedro lo que se conoce como una novedad subsidiario

Voz 0055 10:11 los abogados de varios de ellos Oriol Junquera Raül Romeva Turull Sánchez o Forcadell y han pedido que en caso de ser considerados culpables no se les imponga pena de prisión que queden exentos de responsabilidad penal porque dicen estaban actuando en el ejercicio de un cargo y en cumplimiento de un deber

Voz 1 10:25 gracias Alberto hasta luego pero en Cataluña el presidente de la Generalitat referéndum

Voz 1704 10:32 el adscritas a participar y son legítimas al Reina de España dilapidó toda credibilidad democrática

Voz 1715 10:38 insisto ahorra leído hoy otra declaración institucional al calor de un informe elaborado por un grupo de trabajo relacionado con Naciones Unidas que pide la puesta en libertad de los presos renunciado que al calor de ese informe el también va a pedir a la Fiscalía General del Estado que pida al Supremo la libertad de los presos ya en Bruselas Belda Pastor buenas tardes Griselda estará el Europarlamento le ha negado hoy el acceso esta tarde a después de ya Toni Comín ya saben son dos europarlamentarios electos a ellos pero no al resto de los europarlamentarios españoles que se han podido acceder

Voz 0738 11:11 sí este es el problema que ha denunciado Puigdemont acusando al secretario general de trabajar día actuar con discriminación vamos a escucharlo

Voz 1704 11:21 nos vamos a defender nuestros derechos vamos a atacar esa discriminación vamos a pedir responsabilidades a quién ha sido el responsable de esta discriminación muy va a pasar lo mismo que con la Junta Electoral Central inicialmente intentaron y consiguieron apartarnos de las elecciones finalmente ganamos ellos su

Voz 0738 11:40 bueno pulmón asegura que había una lista tenían los conserjes una lista con todos los eurodiputados electos españoles en la que su nombre el de Yunquera es el de Comín estaban en color gris lo cierto es que hace pocos momentos acaba de llegar no es una carta que suscriben Esteban González Pons Iratxe García Pérez del PSOE Javier Nart y Ciudadanos para pedirle a la presidencia del Parlamento que suspenda de forma inmediata la acreditación provisional de todos los diputados españoles ya esto porque entienden que se está produciendo una grave perturbación política de una inseguridad jurídica ya que no hay actas oficiales

Voz 1715 12:17 gracias a todo en el día en el que Manuel Valls daba un giro inesperado a los acontecimientos y aunque el resultado acabe siendo el mismo Hinault influya en el final la irrupción de Valls en la negociación poselectoral ha introducido un elemento novedoso interés

Voz 7 12:32 este tenemos que evitar que la ciudad tenga un alcalde independentista la prioridad es evitar que Barcelona sea la palanca del independentismo y la capital de una república imaginaria que Ernest Maragall prometió que haría

Voz 1715 12:49 hoy Manuel Valls ha ofrecido sus votos para que Ada Colau siga como alcaldesa con el PSC con su apoyo a cambio de nada dicho bueno si a cambio de algo no menor a cambio de que no gobierna al independentismo que es el objetivo final de ese movimiento ya veremos si lo de balsa acaba siendo sólo una oferta voluntarista de momento Ernest Maragall el candidato de Esquerra el ganador de las elecciones han mantenido hoy las dos primeras reuniones con el sarta di con Ada Colau que se abre a negociar con Maragai un acuerdo de gobierno vamos a Barcelona Monica Peinado All Star

Voz 1600 13:22 buenas tardes el ganador de las elecciones Ernest Maragall ya asegura que Ada Colau está dispuesta a negociar un pacto de gobierno con él como alcalde

Voz 1 13:30 ella nuestro compartido de trabajar perderán un acuerdo de gobierno que nos permita constituir Rolling también quince de junio con el Maragall como el pádel pero los como

Voz 1600 13:40 en ese explican que de momento han empezado a negociar sobre políticas concretas que puedan conducir a un pacto de gobierno sin sentara sin entrar a hablar todavía de quién sería el alcalde el número dos de Colau Joan Subirats se ha referido también a esta oferta de Emmanuel Schwartz de votará Colau como alcaldesa para evitar que Barcelona tenga un alcalde independentista

Voz 16 14:00 no hemos tenido ninguna conversación con Weitz no ir nos hemos enterado de esta noticia a través de los medios de comunicación no agradecemos digamos su buena disposición a votar ha colado pero no tenemos ninguna ninguna voluntad pensamos de discutir con él un acuerdo de gobierno del tipo en el que estamos ahora comentando no

Voz 1600 14:19 en los Comunes hay debate sopesan el daño que les haría gobernar con el PSC y con los votos de Manuel Valls y los perjuicios de un pacto con los republicanos sin tener la alcaldía gracias

Voz 1715 14:29 el es fue un fichaje de Ciudadanos fichaje estrella que pronto cortó el cordón umbilical las discrepancias entre ellos son hoy palmaria en Ciudadanos no quieren saber nada de Colau como alcaldesa su apuesta que no es la de Weiss es intentar que gobierne el candidato del PSC Óscar García

Voz 0055 14:47 en la dirección de Ciudadanos hay bastante malestar por el movimiento de Valls a pesar de que algunos de sus miembros vienen a decir que lo esperaban en cualquier caso ni Rivera manda sobre Valls niveles tiene que dar explicaciones a Rivera ya que es un independiente que creo su plataforma independiente con el apoyo eso sí de líder naranja tras casi un año de desencuentros que han desembocado en que Rivera no ha apoyado a Valls esta pasada campaña electoral en ni un solo mitin ahora al borde de la ruptura la decisión que ha adoptado la dirección de Ciudadanos ha sido la de darle definitivamente la espalda de hecho el partido naranja da un inesperado giro propone negociar con una formación

Voz 1715 15:23 León a la que Rivera sitúa en las antípodas de

Voz 0055 15:25 Ciudadanos el PSC porque el Partido Social

Voz 17 15:28 esta Cataluña Songo'o Partido Nacionalista actúa como los nacionalistas habla como los nacionalistas

Voz 0055 15:33 y pide pactos con los nacionalistas pero hoy tras el movimiento de Valls ciudadanos si ve bien que el alcalde de Barcelona sea Jaume Collboni del PSC aunque eso sí con condiciones el partido hoy no ha aclarado cuáles pero ayer Villegas habló de tener que renegar de las políticas de Sánchez iré apoyar por escrito el ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 1715 15:51 ciudadanos tiene que decidir si adopta o no la pose andaluza en esta negociación que se abre ahora es decir si intenta que sea el Partido Popular al que se manche negociando con Vox os dice remangados y también se sienta a la mesa y esa es la condición que pone el líder de Vox aquí os manchan todos o no habrá acuerdo es lo que viene a decir Santiago Abascal

Voz 18 16:10 pero también afirmamos que será absolutamente imposible apoyar gobiernos de quién ni siquiera se quiere sentar a hablar con voz para dialogar para negociar en función de la fuerza que nos han dado los españoles que sabemos que es una fuerza menor que la que han dado al Partido Popular Ciudadanos

Voz 1715 16:31 en Madrid la alcaldesa en funciones se ha dado cuenta de que tiró la toalla muy pronto la misma noche electoral ahora Manuela Carmena ya no descarta del todo que pueda seguir siendo alcaldesa porque siempre también la vía el pasado domingo siempre habrá una remota posibilidad de que la derecha no se ponga de acuerdo no de Madrid Carolina Gómez

Voz 1600 16:49 el domingo Manuela Carmena lo daba todo por perdido

Voz 0055 16:52 sabemos que no vamos a poder gobernar y por tanto pues yo no voy a seguir siendo alcaldesa pero hoy en su primer acto pudo

Voz 1600 16:59 dijo tras las elecciones no ha descartado continuar al frente del Ayuntamiento sino hay alternativa

Voz 8 17:04 claro es la candidatura que tiene mayor número de votos como sabéis caso de que no hubiera acuerdos por el mero hecho de tener mayor número de votos sería la candidatura que tendría que decidir

Voz 1 17:19 caldea la ley dice que si nadie logra mayoría

Voz 1600 17:22 en la investidura sería proclamado alcalde el candidato de la lista más votada en este caso Manuela Carmena con sus diecinueve concejales de Mas Madrid la constitución del Ayuntamiento está prevista para el quince de junio

Voz 1715 17:33 el la gestión de los datos de voto de las elecciones municipales del domingo el volcado de esos datos al sistema informático que todo el Gobierno ha sido bares es una chapuza hasta el punto de que por ejemplo en Ibiza no ganó quién creíamos que había ganado o en León donde el reparto de concejales no era el que nos habían dicho que era las juntas electorales han revisado hoy las actas que tenían en esos casos poco que ver con el resultado que se volcó a esa página web informa Lola haber ahí Pablo

Voz 19 18:01 pues en Ibiza todo ha cambiado en poco más de cuarenta y ocho horas la marca derrota del domingo para los socialistas de Ibiza ha pasado a esto Rafa Ruiz parece claro que será de nuevo alcalde ya que junto a los dos concejales de Unidas Podemos contarían con la mayoría suficiente para seguir llevando las riendas de este consistorio el error en el volcado de los datos como les adelantábamos ayer ha hecho que los resultados facilitados por el Ministerio de Interior del domingo les concedieran a los socialistas unos mil votos menos de los que en realidad tenían la Junta Electoral ha validado esta mañana esa victoria del PSOE en el Ayuntamiento con algo más de cinco mil votos obtenidos en estas elecciones seguido del Partido Popular con cuatro mil quinientos

Voz 20 18:43 aquí en León el PSL arrebatan concejala Vox y suma diez ha habido errores de volcado en trece mesas pero esta composición no es definitiva los socialistas van a recurrir los resultados de dos actas en las que dicen sus votos están cambiados con los de Vox en una de ellas correspondiente a un colegio en el que el PSOE se impuso con holgura Vox se lleva ciento treinta votos y el PSOE XXVIII los socialistas lo atribuyen a un error de transcripción este recurso es fundamental si prospera Vox se quedaría fuera del Ayuntamiento su concejal pasaría para la Unión del Pueblo Leonés y el PSOE podría así gobernar con los leonesistas y Podemos Ciudadanos que ahora es llave pasaría a ser irrelevante

Voz 14 19:19 mire historia que nos ha sacudido todos

Voz 1715 19:21 el suicidio de una trabajadora de Iveco que unos días antes le había contado el comité de empresa que algunos de esos compañeros andaban compartiendo un vídeo suyo con contenido sexual la Fiscalía ha decidido intervenir ha pedido un informe para aclarar todos los extremos de esta historia Madrid

Voz 0259 19:38 buenas tardes Pedro la fiscala de sala de Criminalidad Informática Elvira dejara ordenado la apertura de diligencias informativas ya ha solicitado ese informe sobre las circunstancias que rodearon al suicidio de Verónica para determinar si hay delito la policía ya está investigando quién grabó quién divulgó ir reenvío por Whatsapp el vídeo que compartieron muchos de sus compañeros y compañeras en la planta que Iveco tiene en mal di con dos mil quinientos empleados y mientras la empresa sigue guardando silencio ni siquiera responde a la denuncia ante de Comisiones Obreras ante la Inspección de Trabajo que la acusa de no activar el protocolo Anti acoso impide Comisiones Obreras que este suicidio se considere un accidente laboral

Voz 0055 20:23 Raquel Márquez el entorno donde claro

Voz 21 20:25 desarrollado todos en el ámbito laboral igual que el más en el ámbito escolar el fijo con la difusión la causa directa es el ámbito laboral el entorno laboral

Voz 0259 20:38 la Agencia de Protección de Datos Pedro también ha decidido actuar de oficio ya ha abierto su propia investigación

Voz 10 20:44 hora veinticinco

Voz 22 20:49 al para ayudarla

Voz 1 20:50 buenas ya porque quiere alarme a una alarma

Voz 23 20:53 ha sufrido en Roma no nosotros no

Voz 1 20:56 han robado del chalet de al lado y no tenía la

Voz 1600 20:58 tema irse han entrado en el suyo podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro que es igual

Voz 1704 21:02 sí

Voz 1715 22:02 esencia de fiscal especial que investigó los vínculos de TRAM con Rusia y las denuncias de obstrucción a la justicia y ha asegurado que si hubiese querido exculpar completamente a Trump lo habría hecho expresamente Marta del Vado

Voz 1600 22:11 hasta ahora buenas tardes y lejos de exonera al presidente de un presunto delito de obstrucción a la justicia el fiscal especial Robert

Voz 1 22:18 el mercado de muy buena asegura que si tuviera la certeza de que el presidente no ha cometido ningún delito lo habría dicho explícitamente en el informe explica que él como trabajador del departamento de justo

Voz 1600 22:30 decía no puede acusar a un presidente en ejercicio sería inconstitucional dice por eso se ha limitado a describir en el informe diferentes episodios que pueden ser constitutivos de este delito también asegura que no hay evidencias suficientes para hablar de conspiración entre el equipo de campaña de Donald Trump ir Rusia pero no dice que no existan algunas dice que son insuficientes las declaraciones de son las primeras que ha hecho en dos años y contradicen las afirmaciones del fiscal general que aseguró tras conocer las conclusiones de su investigación que no había colusión con Rusia no obstrucción a la justicia Donald Trump ha dicho en Twitter que el caso está cerrado pero la pelota está ahora en manos del Congreso quién tiene el deber de investigar las conclusiones del informe si creen que hay delito la capacidad de iniciar un juicio político un impeachment contra el presidente

Voz 6 23:17 hay en la cara B hoy vamos a mirar al fútbol Ana trampa al amaño ese va a ser el concepto que desarrollemos hoy servidores una

Voz 26 23:26 hola Pedro ayer contábamos que iniciaba la investigación de amaños en los resultados de partidos de fútbol para obtener beneficios en apuestas deportivas y por eso le amaños vamos a hablar en la cara veló vamos a hacer desde el deporte con José Luis López profesor de INEF y también desde la psicología con Isabel Serrano Rosa que es especialista en inteligencia emocional y como siempre en la cara B con un montón de recomendaciones culturales

Voz 1715 23:46 eso a partir de las nueve tenemos tertulia claro como cada día hoy con Victoria Lafora con Carlos Cué con Emilio Contreras Éstas son para él las claves

Voz 0554 23:54 los ciudadanos vive una crisis de identidad porque en los dos últimos procesos electorales ha tenido como único objetivo sustituir al PP en el liderazgo de centro derecha y no lo ha conseguido ahora quiere volver precipitadamente a su antiguo proyecto de partido bisagra Ciudadanos no quiere apoyar al PSOE por temor a que muchos de sus votantes decepcionados del PP TD en la espalda y ha montado una coartada exigiendo lo imposible

Voz 0055 24:15 la aplicación de ciento cincuenta y cinco y la revisión de todos

Voz 0554 24:18 Política Territorial tampoco quiere un pacto con bosque lo convertiría en una excepción en Europa son los riesgos de la indefinición de no tener un plan de Ada Colau está en una disyuntiva de difícil salida no quiere un pacto con los separatistas porque uno de ellos el PP Cat es conservador tampoco un pacto con la Izquierda porque necesitaría la actuación de Valls otro burgués y es que en Cataluña hay una doble línea divisoria la que divide a constitucionalistas y separatistas y la quede más enfrenta a la izquierda y a derecha que el resultado de esta doble división no será otro que la inestabilidad

Voz 1715 24:49 con las claves de Emilio Contreras llegamos a las ocho y veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:04 cinco Madrid buenas tardes el PSOE insta Ciudadanos a que aparte la extrema derecha de un hipotético gobierno en la Comunidad de Madrid el secretario general de los socialistas madrileños José Manuel Franco asegura que la formación naranja tiene una oportunidad única para regenerar las instituciones después de veinticuatro años de gobiernos del Partido Popular Ciudadanos tendrá que decidir

Voz 0349 25:23 si quiere realmente un gobierno de cambio gobierno de progreso en la Comunidad de Madrid encabezado insisto por la fuerza más votada o prefiere pactar con la ultraderecha

Voz 1915 25:33 declaraciones de Franco hace unos minutos aquí en La Ser en La Ventana de Madrid donde también ha hablado sobre el candidato a la comunidad Ángel Gabilondo preguntado por la posibilidad de que Pedro Sánchez le llame

Voz 0691 25:42 para ocupar un puesto en el Gobierno lo veo como ministro

Voz 0349 25:44 como presidente del Gobierno como Secretario General de la ONU habitando en cualquier puesto porque la llave previa de hoy está centrado en el compromiso que tiene con los madrileños que es gobernar la Comunidad de Madrid

Voz 1915 25:55 entre tanto en la capital Manuela Carmena no tira la toalla hoy en su primer acto público tras las elecciones no ha descartado la posibilidad de continuar al frente del Ayuntamiento de Madrid Si no hay otra alternativa de gobierno como ella ha explicado si nadie logra mayoría en la votación de investidura sería proclamado alcalde el candidato de la lista más votada en este caso ella Manuela Carmena con sus diecinueve concejales demás mal

Voz 8 26:16 claro de la candidatura y que tiene mayor número de votos como sabéis caso de que no hubiera acuerdos por el mero hecho de tener mayor número de votos sería la candidatura que tendría que decidir de al día de Carmena

Voz 1915 26:33 sólo una de las posibilidades sobre la mesa la otra es que el PSOE apoya a la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís para que se quede como alcaldesa a cambio de impedir la entrada de Vox Pepu Hernández

Voz 0349 26:42 la extrema derecha podía condicionar un gobierno Madrid eso es algo que nos preocupa muchísimo que tenemos que hacer todo lo posible porque eso no ocurra no la línea del Partido Socialista y la mía propia es ese tratar de aislar la la extrema derecha y eso es justo lo que estamos haciendo nuestros momentos tratando de que sólo por Madrid

Voz 1600 27:01 y qué dice la extrema derecha bueno pues el presidente

Voz 1915 27:04 de Vox Santiago Abascal entiende que si Carmena tiene alguna posibilidad de gobernar es por culpa de Ciudadanos y advierte que sin ellos no habrá gobiernos alternativos a la izquierda es que ella misma se daba horror

Voz 1804 27:15 políticamente acabada la noche electoral durante estos días ha resucitado y ha resucitado precisamente por los titubeos por las dudas de Ciudadanos ha pensado que tiene alguna posibilidad porque ve que Ciudadanos no está siendo claro y no está facilitando una alternativa al gobierno municipal de de Manuela Carmena

Voz 1600 28:50 el responsabilidades por no haber aplicado el protocolo contra

Voz 1915 28:52 eso sexual Raquel Márquez ex secretaria de Salud Laboral

Voz 21 28:55 la empresa tiene un protocolo que lo primero que hay que ver en función de la esta es que es sumario es preferente rápido se crea una comisión y sobre todo se pueden tomar medidas cautelares para evitar o para proteger siempre a la víctima de ha situado

Voz 31 29:13 Jon Imanol significarse siempre mandarlas

Voz 32 29:16 casa o cambiarla en el centro a veces

Voz 31 29:19 yo acosador propios legado

Voz 1915 29:21 y un apunte más Ayna gestionará mil quinientos vuelos y cincuenta y cinco mil plazas extra para la final de la Champions desde mañana y hasta el domingo habrá un operativo especial en el aeropuerto de Barajas para acoger la llegada de vuelos de equipos y aficionados desde varios aeropuertos británicos el domingo dos de junio con más de mil setecientas operaciones será el día de más actividad de toda la historia del aeropuerto llegamos a las ocho y media con veinticinco grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco esta mañana

Voz 6 30:09 Gallego buenas tardes se juega la primera final europea sin equipos españoles de que estábamos acostumbrados a en Sevilla era Atlético de Madrid nada este año ni ni hoy ni el sábado

Voz 0919 30:22 nada que contarlo final de la Europa Ligue en Baku juegan dos equipos de Londres en el Chelsea y el Arsenal y bueno no podemos consolar diciendo que en ambos equipos hay futbolistas españoles Giovanni van a intentar llevarse este primer torneo europeo nos vamos hasta allí hasta Bakú con el enviado especial de la Cadena SER Pedro Morata falta media hora para que comience el partido dibuja el escenario las alineaciones hola Pedro

Voz 1704 30:48 hola qué tal Gallego muy buenas tardes desde el estadio de Baco aquí en Azerbaiyán donde aproximadamente de los sesenta y ocho mil espectadores de capacidad que tienen estadio habrá un treinta por ciento ahora mismo aproximadamente siendo generosos la UEFA ha confirmado oficialmente la Cadena Ser que es sólo seis mil aficionados londinenses han viajado directa veinte entre los dos equipos hasta aquí hasta la capital azerbaiyano y que han devuelto otras seis mil localidades entre ambos clubes no obstante esperan que haya fans de los dos equipos que vienen de otras partes del mundo en este instante insisto un treinta por ciento aproximadamente de capacidad alineaciones confirmadas oficialmente por parte del Chelsea va a jugar Kepa Arrizabalaga en la portería Azpilicueta en la derecha con Palmieri en la izquierda David Luiz iba a jugar Christensen los dos hombres en el centro de la defensa en el medio campo Giorgi niño con canté Kobayashi y arriba van a actuar Eden Hazard Giroud yp Pedrito por parte del arsenal de Unai Emery el Rey de la Europa veinticuatro eliminatorias consecutivas superadas hasta el momento tres Europa League ganadas con el Sevilla para jugar inicialmente Peter cheque en la portería que se despide Se habla que puede ser el próximo director deportivo del Chelsea el equipo que tiene hoy enfrente Check higo portería del Arsenal con papas topónimos junto con otros cien LIC y Monreal uno de los españoles en el once inicial mail Arnais banda derecha colas sin en la Izquierda en el doble pivote jugaran hay saca y arriba el tridente ofensivo que destrozaba lamentablemente al Valencia en las semifinales con Ozil ir la caseta y a Obama hayan a partir de las nueve de la noche hora española dos horas más aquí esta final de la Europa League

Voz 0919 32:26 en tenis en Roland Garros hoy solamente de un español ha caído eliminado Rafa Nadal se ha metido en tercera ronda ganado fácilmente al alemán Mein en tres va a jugar con el belga In también se han clasificado para la siguiente ronda Pablo Carreño Garbiñe Muguruza y Carla Suárez el eliminado ha sido Roberto Carballeda en el Giro de Italia la etapa ha ganado un francés Lance Peter en la general Landa recortado quince segundos a Nibali a Roddick sigue cuarto en la general pero está un poquito más cerca del pop

Voz 1715 32:58 Dion

Voz 0919 32:59 y luego sigue adelante la investigación ya sabéis la operación Oikos con cuatro futbolistas detenidos el presidente del Huesca el médico

Voz 6 33:08 Ska mañana en el juzgado número cinco de Huesca van a prestar declaración los detenidos veremos si el juez decide dejarles en prisión dejarles en libertad

Voz 0919 33:22 con alguna medida cautelar luego contamos la última hora de este Tour cuyo asunto de las apuestas del amaño de partidos pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa ver

Voz 34 33:36 da señor Gil Marín de verdad veinte millones por un defensa central de treinta años no se podían haber utilizado odie para renovar a Godín de verdad es doña Gil Marín Icon treinta años no se podía haberse dio la misma política con Godín buenas tardes Gallito valiente

Voz 1 34:02 se refiere a el fichaje de

Voz 0919 34:04 Felipe central brasileño del Oporto que tiene treinta años y el Atlético de Madrid lo ficha por veinte millones de firmar un contrato de tres años Si estás en el Atleti tienes treinta renueva año a año pero si vienes de fuera puedes hacer un contrato más largo bueno

Voz 1715 34:20 que recuperen a Godín el año que viene y así lo puedo

Voz 0919 34:23 en firmar dos años dejar vuestro mensaje

Voz 5 34:26 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Mailín los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 35 34:40 veinticinco señero gallego sea que toda esta historia de la trama de los partidos amañados así el tema de la conducción de los obispos parece ser que todo viene de China darle pero en Double

Voz 8 34:56 el arte pero qué es esto

Voz 35 35:00 a que no se no entendemos yo lo entiendo nada en la fama así lo entiendo pero que que que no sé qué tiene que ver China aquí a decir que están en el tema o en manos de los poder explica el mejor buenas noches señor Gallego

Voz 5 35:17 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 35 35:24 exprésate

Voz 0919 35:27 en la mayoría de apuestas sobre que el Huesca Nàstic iba a terminar cero cero al descanso y al final con victoria del Nàstic se hicieron fuera de España apuestas de quince mil y de diez mil euros hicieron en Ucrania en países del Este en Asia también se hicieron muchas porque el la mafia de amañar partidos para apostar es internacional como este programa en ha empezado operación Oikos amaño de partidos para puestas corrupción entre particulares blanqueo de capitales ya sabéis detenido Raúl Bravo Carlos Aranda Iñigo López Borja Fernández el presidente del Huesca el médico del Huesca todos esos detenidos van a prestar mañana declaración ante el juez Ruz ante el juez del Juzgado de Instrucción número cinco de Huesca hoy han prestado declaración en Huesca testigos directivos del equipo jugadores Elena tres Nador vamos a Huesca que es el centro de la noticia Luisa varias que ha pasado y buenas tardes

Voz 0691 36:31 qué tal Jesús Bossi intensa jornada hoy la que hemos vivido de nuevo las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional por ahí han pasado como decía José Antonio Martín Otín peatón José Luis Horta as los dos como directivos del Huesca los jugadores de la actual plantilla Camacho Melero y al SGAE ahora además del ex entrenador de la entidad Leo Franco por el momento si mantiene el secreto de sumario por lo que pocos Isabel investigar son que este jueves va a vivir un capítulo muy importante como decías cuando todos los acusados pasen a disposición judicial los jugadores Borja Íñigo López Aranda y Raúl Bravo llegaban esta tarde a Huesca y mañana estará ante el juez junto a Agustín y Juan Carlos Galindo que desde ayer están en los calabozos de la comisaría de Huesca otro capítulo más mañana parece que importante para saber por dónde deriva toda esta investigación mañana

Voz 0919 37:15 es el día clave a ver qué dice su señoría libertad con cargos se quedan en prisión algo más sabremos mañana mientras tanto el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas que fue la que denunció este partido ante la policía por irregularidades posibles irregularidades que ha dicho sobre el asunto Amanda gala buenas tardes qué tal

Voz 0419 37:35 no pudo Estebas ha mostrado tajante con el asunto dice que hay una trama de corrupción deportiva y que los que sean culpables deberán asumir las consecuencias además del presidente llama a la calma dice que es un caso aislado y que está contento por el trabajo de los cuerpos de seguridad y también de la Liga eso sí no tanto con la colaboración de la Federación

Voz 0906 37:53 es quizá responsable policial a personas de la Liga Hans todo este proceso ubicación que que recuerdan ha sido más de un año que esas estado en este caso Avis con trabajo ha ido y al final pues pues ha visto que ha habido algún tema de de de corrección deportivas

Voz 1704 38:08 eso quiere saber si en estos asuntos si la Liga están

Voz 0349 38:10 controlando todo el apoyo que debería de la Federación va a más

Voz 6 38:17 todos estos pantanos

Voz 0906 38:20 cartas ha ofrecido todas esas herramientas para para la investigación hay el trabajo y la estrategia conjunta no hemos tenido muchas respuestas y ha sido a la realidad

Voz 0919 38:30 bueno la Federación por su parte hay que decir que hoy ha ha hecho público un comunicado diciendo que se personan como acusación particular en este caso para que no haya ningún la sombra de duda la Federación con su presidente Luis Rubiales también quiere llegar hasta el final Luis Rubiales que porque por cierto por cierto cuando era jugador del Levante en el año dos mil siete Se jugó un partido que terminó Athletic de Bilbao dos Levante cero con ese resultado se salvó el Athletic del descenso a Segunda División sobre ese partido ha habido multitud de sospechas y denuncias de grabaciones del capitán del Levante Iñaki descarga hablando con el presidente de entonces sobre un presunto amaño vamos una compra del partido Rubiales jugaban el Levante pero dijo que no sabía nada del tema ya que anoche durmió muy tranquilo

Voz 5 39:34 un reconocimiento a la persona por parte del presidente hace frío y sin lugar a dudas también

Voz 0919 39:40 Esther Luis Rubiales que hoy ha sido elegido vicepresidente de la UEFA por unanimidad en Bakú donde está asistiendo a la final de la Europa Liga así que el presidente de la Federación Española es desde hoy vicepresidente de la UEFA por cierto que la Federación también ha hecho público esta tarde un comunicado donde se dice que el sistema de vídeo arbitraje desde el año que viene has de hacerlo la empresa española Mediapro YSL adjudica a la empresa Ojo de Halcón es una empresa filial de Sony que es la que lo hace en la UEFA en la

Voz 6 40:15 de Champions en el Mundial

Voz 0919 40:20 la empresa española Mediapro dice que la adjudicación a ojo de halcón es más cara que la oferta de los españoles que son los que han hecho lugar este año el año que viene él ojo de halcón en la Liga el bar será extranjero y más caro ocho y cuarenta seguimos

Voz 0919 41:53 movimiento en el mercado entrenadores no lo hay en Barcelona ayer hasta ahora Trias vernos decía que el Barça no había dicho nada del futuro de Valverde y luego en el Larguero pudimos confirmar Adrià que Valverde sigue contando por ahora con el apoyo de Bartomeu buenas tardes

Voz 0017 42:11 hola Gallego buenas tardes sí Bartomeu ha conseguido mantenerse firme en su idea inicial de mantener a Valverde no ha cedido ante las presiones de algunos directivos que apostaban por el cese del entrenador y al final Valverde se queda este sí en el Barça ayer a las ocho y media contábamos aquí en Hora veinticinco Deportes que por la cabeza del presidente el Barça no pasaba la posibilidad de echar a Valverde por la noche como decías el propio Bartumeu confirmó al larguero que la decisión estaba tomada el entrenador de la próxima temporada será Ernesto Valverde hoy Bartomeu ha comido con varios directivos del Barça encuentro informal de final de temporada que ya estaba previsto en los próximos días si se esperan movimientos sobre todo en cuanto a las salidas del equipo azulgrana

Voz 0919 42:58 Mar movimientos en el mercado de entrenadores vamos a Sevilla que el Betis parece que puede haber encontrado en Ruby el entrenador del Espanyol al inquilino del banquillo que ha dejado Quique Setién que falta Fran rodillo hola Gallego en el Betis no hay oficialidad todavía pero el acuerdo lo has dicho bien es total con Ruby todo queda a la espera de que se resuelva el finiquito con el español para anunciar el fichaje que será como mínimo de dos temporadas con una opción al o directamente tres campañas porque quieren ofrecerle un proyecto largo al frente del equipo no sé el español cómo ve que que Rubi pueda dejar el equipo recordemos después de haberlo metido en Europa ahí de que este año en algún momento lo pasase mal Rubi tuviera todo el apoyo de los directivos del Espanyol que dicen Raúl

Voz 1395 43:44 González qué tal Gallego pues ha dolido y mucho por lo que tú comentas porque apostaron por él cuando peor iban las cosas hasta seis partidos llegó a perder el español de Rubi igualando la peor racha la historia del club Óscar Pérez apostó por la continuidad de Rubí y ahora ven cómo se marcha al Betis a falta de la confirmación oficial como decía rojillo por un tema de papeles en el Espanyol ya trabajan para buscarle sustituto a Robbie gusta mucho David Gallego el técnico del filial pero no descartan otras opciones y desde la dirección deportiva uno de los nombres que barajan es el de Pablo Machín así

Voz 0919 44:13 que Rubi podría ir al Betis en las próximas horas y en el Sevilla Fran el nombre que suena para el banquillo hispalense el que está buscando Monchi el que Le gusta Monchi sí es Julen Lopetegui sí señor en el Sevilla se ha puesto hoy sobre la mesa por parte de Monchi el nombre de Julen Lopetegui en el consejo de administración que se ha celebrado este mediodía Ike cobra por tanto ventaja sobre Rudi García Javi Gracia que también ojo están en la terna de la dirección deportiva pero de momento aventajado Lopetegui en las quinielas él que no se mueve de su banquillo es Mendilíbar que después de hacer otra gran temporada con el Eibar y bum bum firmó ayer su renovación y esta mañana ha atendido a los medios de comunicación con su gracejo habitual buenas tardes

Voz 32 45:00 buenas tardes Gallego pues si con ese gracejo que tiene y además que sea emocionado muchísimo Mendilíbar haré sí sí acompañado por Amaya Gorostiza la presidenta hizo al Barça el director deportivo Amaya la presi

Voz 0715 45:13 dado unos halagos unas palabras bonitas y cuando ha tenido que tomar la palabra pues eso casi casi pues no podía ni hablar pues eso la lágrima ha estado a punto de caerle porque está muy contento en IVA se siente respetado aunque sabe que nada es para siempre

Voz 38 45:27 tan temprano Trisha a todos los mismos somos es muy difícil un año más quinto espero que que poco podamos estar a aguantar nosotros todo el mundo la relación que tenemos otro pues son puede estar aquí pues pues te has ganado algo que en un momento terminó pues te respetan también no

Voz 0919 45:50 claro que sí Nos encanta que Mendilíbar siga entrenando en Primera División

Voz 6 45:53 no

Voz 0919 45:54 bueno pues el sábado se juega la final de la Champions y en Madrid engalanada allá cómo está la ciudad con los colores de la máxima competición continental se espera la llegada de los equipos el Tottenham Pochettino lo tiene que hacer sino lo ha hecho ya estaba previsto que llegase esta tarde José Palacio

Voz 1038 46:11 muy buenas tardes donde está hola qué tal muy buenas gallego ya están en Madrid ya están en Madrid los hombres de Mauricio Pochettino

Voz 1915 46:18 en el avión desde Londres a eso

Voz 1038 46:20 a las cinco de la tarde sobre las ocho de la cuando publicaba un tuit la cuenta oficial del conjunto Espert que aterrizaban en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas se dirigían al sí a su hotel al hotel Mirasierra Suite donde hoy van a permanecer esta noche donde van a descansar el equipo londinense para ya preparar

Voz 0055 46:39 al final del próximo sábado ha venido con su

Voz 1038 46:41 gran estrella con Harry Kane recordamos que se perdió las semifinales y el tramo final de Premier League pero va a poder estar el sábado probablemente en el once titular mañana entrenamiento a puerta cerrada en Valdebebas en la Ciudad Deportiva del Real Madrid ya esperarán al viernes por la tarde donde entrenen en el estadio la final en el Wanda Metropolitano el equipo de

Voz 0919 47:01 el Porsche Tino que es la gran sorpresa en la final el Liverpool de Klopp fue finalista el año pasado cayó ante el Real Madrid esta temporada nuevo a lista de Champions cuál es la agenda de los de Liverpool Bruno alemán buenas tardes