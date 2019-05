Hora 25 (29/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

seguramente todos debemos hacernos hoy una pregunta después del suicidio de Verónica la trabajadora de Iveco que se quitó la vida por la difusión de un vídeo privado de carácter sexual esa pregunta es qué habríamos hecho nosotros o que solemos hacer qué hacemos cuando recibimos material de este tipo es cierto que nada ni nadie puede evitar que llegue nuestro móvil un vídeo así pero lo que ocurre después sí que es responsabilidad nuestra allí en la próxima hora les vamos a contar hasta donde llega ya les avanzo que no vale la excusa de es que me lo han mandado y que la responsabilidad es penal hablamos de ello enseguida antes nuestra habitual repaso a la actualidad hasta ahora Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches recta final del juicio de Bruselas la Fiscalía confirma su acusación contra los procesal

Voz 1667 00:57 tal y como les avanzó ayer la cadena SER el escrito de la Fiscalía considera probado que hubo rebelión en Catalunya el veinte de septiembre y el uno de octubre de dos mil diecisiete por tanto mantiene su petición de penas de hasta veinticinco años de cárcel para los procesados la novedad es que pedirá que ninguno de ellos pueda acceder al tercer grado hasta que no cumpla la mitad de esa condena esta tarde en Bruselas el Parlamento Europeo ha impedido la entrada de Carles Puigdemont aire Toni Comín pese a haber obtenido escaño como eurodiputados porque todavía no tienen el acta que acredita ese escaño y lo tienen que recoger en Madrid

Voz 4 01:29 nosotros vamos a defender nuestros derechos vamos a atacar esta discriminación vamos a pedir responsabilidades a quién ha sido responsable de esta discriminación

Voz 5 01:38 va a pasar lo mismo que con la Junta Electoral Central inicialmente intentaron y consiguieron apartarnos de las elecciones realmente ganamos

Voz 0194 01:48 hay otro frente abierto desde Bruselas por su ultimátum a Italia

Voz 1667 01:50 están dos días para que expliquen por qué han incumplido los límites de déficit un paso previo antes de abrir el proceso sancionador que ha provocado múltiples contactos esta tarde entre los socios de gobierno

Voz 0194 02:01 más Joan Solés todos han evitado pronunció

Voz 1667 02:04 ese por ahora predispone a usted podrá responder a una carpa antes llevo leerla ha comentado Salvini sorteando así a los periodistas el requerimiento de la Unión Europea Italia llega en el peor momento no porque los comisarios firmantes ejercen funciones sino principalmente por una minicrisis en el seno de los Cinco Estrellas cuyo líder el vicepresidente de mayo ha decidido someterse a un referendo interno mañana para decidir su continuidad o no en el Ejecutivo tras la derrota en las europeas

Voz 0194 02:36 el choque entre Bruselas e Italia ha pesado en la bolsa este miércoles

Voz 1667 02:39 también el temor por la guerra comercial que mantiene con la Street en rojo de nuevo con caídas destacadas de las tecnológicas incluso caídas superiores al uno por ciento en línea con la sesión de hoy en Europa el IBEX35 ha encajado una bajada superior al uno por ciento María Jesús Montero ha apostado esta tarde por reforzar a Europa frente a ese pulso tecnológico ha sido en el encuentro anual IMD

Voz 1907 03:00 estamos asistiendo ya nadie de la sala estoy convencida de que es el escapa a una preocupante guerra comercial entre dos gigante que amenaza con crear un nuevo telón de acero tecnológico por lo que hay más necesario que nunca reforzar el papel de Europa de construir una alternativa realmente competitivo

Voz 1667 03:19 es una optativa por orden judicial el Tribunal Superior de Justicia de Valencia aceptado un recurso del Arzobispado para que se incluya la asignatura de Religión como optativa en segundo de Bachillerato

Voz 0194 03:30 Valencia Inma Pardo la sentencia estima parcial

Voz 0808 03:32 ante el recurso pero deniega otras pretensiones planteadas por el Arzobispado como ampliar la oferta para aumentar las horas de clase en primero y segundo de Enseñanza Secundaria Obligatoria la sentencia que puede ser recurrida tampoco considera probado que la reducción de clases de religión de dos horas a una hora semanal en primero y segundo de la ESO impida un tratamiento suficiente de la materia la sala aplicado a este contencioso la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo concretamente una sentencia en la que el alto tribunal se pronunció sobre un decreto de la Junta de Extremadura similar al decreto del Consell por el que se establece el currículo desarrolla la ordenación general de la ESO del Bachillerato en la Comunitat Valenciana

seguida habremos tertulia antes la noticia Iberia

Voz 0194 08:04 hay nueve y ocho minutos de la noche ocho y ocho en Canarias abrimos tiempo de información tiempo de tertulia en Hora Veinticinco hoy con Victoria Lafora buenas noches muy buenas Emilio Contreras buenas noches hola buenas noches bien enseguida va llegar aquí al estudio de la Cadena SER Carlos porque vamos ya con el asunto que vamos a abordar en los próximos minutos ha sido de Verónica la trabajadora de Iveco que decidió quitarse la vida por la difusión de un vídeo privado de contenido sexual en un caso que nos apela a todos porque a todos nos horroriza el desenlace de esta historia pero la pregunta que hoy es difícil de responder con sinceridad es Itu que habrías hecho habrías visto el vídeo lo habrías compartido

Voz 25 08:44 hubo un muy buen

Voz 14 08:49 este simple gesto

Voz 1667 08:50 acabamos de escuchar en sonidos en apenas cinco segundos el de abrir un mensaje nuestro Whatsapp verlo ir enviarlo Se repitió demasiadas veces entre los trabajadores de la planta de Iveco de Madrid la semana pasada lo que compartían era el vídeo privado de Verónica una compañera que estaba en actitud sexual dos mil trabajó

Voz 26 09:08 por que se haya llegado pues a más tardar

Voz 27 09:11 la mitad seguro

Voz 14 09:13 seguro dos solamente ver lo sabía o por toda la zona

Voz 1667 09:17 acompañar a era Verónica como decía de treinta y dos años madre de dos niños al principio no quiso darle importancia pero comenzó a ser víctima de una enorme presión de sus compañeros miradas comentarios llegó a trasladar esa situación al comité de empresa de la planta de Iveco en San Fernando en Madrid Verónica se quitó la vida el pasado sábado después de que las imágenes llegaran al móvil de su actual marido

Voz 14 09:40 también nos interesa mucho su opinión pero antes de recordarles cómo pueden hacerlos llegar lo que piensan quiero que escuchen la sinceridad con la que la periodista de El País Luz Sánchez Mellado hablaba con Carles Francino esta tarde en La Ventana de preguntaban qué haría ella si recibe un

Voz 0194 09:55 vídeo de estas características

Voz 28 09:58 de los resultado dos sobre si abriría ese vídeo sobre si lo compartiría en una red general no en un grupo por supuesto en un ámbito más amplio pero con soltó no vamos a ver estamos hablando de una persona a la que los que han compartido esa imagen conocen me miradores espejo y no me ha gustado lo que he visto

Voz 14 10:29 no sé porque todo esto pero sí por eso digo que no me siento orgulloso pero estoy haciendo ejercicio de de honestidad desplante ante lo sin caretas Sin personaje sin moralina pues hoy les pedimos que hagan el mismo ejercicio de sinceridad que piensen en su respuesta frente a ese espejo al que se situaba Luz Sánchez Mellado no respondan a esta pregunta qué harían ustedes si reciben Un vídeo así Pedro blancos pero sus respuestas pero abrimos

Voz 1715 10:54 ya nuestro canal de guasa al que siempre cada noche les pedimos que nos envíen notas de voz así lo podemos escucharles en Antena seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres la pregunta es qué harían

Voz 28 11:08 vieron un vídeo como el que se difundió otros compañeros de esta empleada de Iveco

Voz 1715 11:14 que acabó quitándose la vida recuerdo el número de Whatsapp seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 11:21 importante de la sinceridad en sus respuestas porque estos días todos estamos hablando mucho dando clases de moral pero es importante que nos miremos hacia dentro como hacia nuestra compañera y que nos planteemos con sinceridad que es lo que nosotros haríamos marear al herido buenas noches qué tal año Varela es nuestra jefa de Sociedad haya anoche Nos avanzaban la apertura de una investigación sobre el suicidio de Verónica después de la difusión de su vídeo que investiga Mariola exactamente bueno sigue anoche adelantábamos en Hora Veinticinco esa apertura de una investigación de oficio por parte

Voz 0259 11:50 de la Policía Nacional por un posible delito de contra la intimidad es una actuación prendada hoy precisamente por la Fiscalía General del Estado la fiscala de sala de Criminalidad Informática Elvira Tejada ha ordenado abrir diligencias informativas ya ha pedido a la policía un informe sobre las causas y las circunstancias que rodearon al suicidio de Verónica trata de determinar si hay comportamientos que tengan relevante lo penal puedan ser investigados aunque fuentes de esta Fiscalía como insultada por la Ser ya admite las dificultades para una persecución penal en este caso por se exige para ello una denuncia de la afectada recordemos Verónica no presentó denuncia no quiso presentarla la investigación policial todavía podíamos decir está arrancando los agentes están analizando evidentemente el vídeo tratarán de averiguar quién fue el primero que lo difundió y quiénes lo distribuyeron por el guasa por los grupos de whatsapp para ello obviamente es imprescindible que los investigadores tomen declaración a los compañeros y compañeras que compartieron el archivo todavía no sabemos el año quince de la circulación del Vidrio entre la plantilla de la empresa de Iveco en San Fernando de Henares que cuenta con dos mil quinientos trabajadores la Agencia de Protección de Datos también ha abierto una investigación de oficio por la divulgación del vídeo sin consentimiento de la afectada es lo que se denomina sexting está castigado con hasta un año de cárcel o multa en el Código Penal como sea

Voz 0194 13:18 sobre las también se ha movido ha denunciado el caso ante

Voz 0259 13:21 Inspección de Trabajo que debería haber hecho la dirección de Iveco según lo que dice el sindicato pues activar el protocolo para la prevención del acoso sexual en el trabajo y no lo hizo según el sindicato que asegura que cuando tuvieron conocimiento de la propagación del vídeo hablaron con Verónica Illa acompañaron a una reunión con los responsables de recursos humanos de la empresa Iveco no tomó medidas por eso han acudido a la Inspección de Trabajo Raquel Márquez es la portavoz de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Madrid

Voz 29 13:50 por no haber abierto el protocolo de acoso que recoge en la propia empresa hay que tenía al menos la empresa conocimiento desde el jueves desde luego por el la Ley de Prevención de Riesgos Laborales comunicamos la situación de riesgo y la empresa no ha actuó con ninguna medida preventiva

Voz 0259 14:07 dije Comisiones Obreras que la empresa les respondió que era un asunto del ámbito personal Hinault laboral en la denuncia ante la Inspección de Trabajo el sindicato pide precisamente que el suicidio de Verónica se considere un accidente laboral irse pronto

Voz 0194 14:21 sólo el que apela comisiones que dice realmente

Voz 0259 14:23 harán caso como como éste sí porque obliga a la empresa garantizar un ambiente laboral exento de acoso sexual a prevenir estas situaciones a proteger confidencialmente a las víctimas ya sancionar a los culpables y entre los ejemplos y casos concretos que cita figura el uso de imágenes de contenido sexualmente explícito cuando se activa el protocolo la normativa establece que Iveco debe actuar con rapidez y urgencia debe crear una comisión de investigación adoptar medidas cautelares con el fin de salvaguardar a la víctima cortar de raíz el hostigamiento y si se confirman las acusaciones sancionar al acosador con el traslado forzoso o suspensión de empleo y sueldo hasta tres meses si es una falta grave muy grave la sanción puede llegar incluso al despido disciplinario pero Iveco siguen silencio después de situar el caso

Voz 0194 15:12 no en el ámbito doméstico barra privado y no tomar ninguna medida ante la difusión del vídeo no dicen

Voz 0259 15:18 efectivamente Angeles llevamos veinticuatro horas esperando a que la dirección de Iveco se pronuncie públicamente no da su versión sobre los hechos dice que es un asunto muy delicado que está bajo investigación policial que por respeto a la trabajadora por respeto a la familia quiere ser muy prudente y muy cautelosa ni siquiera Iveco responde a la denuncia de Comisiones Obreras que la acusa de absoluta inacción Cross saludar a Borja Suárez profesor y abogado experto en derecho dijo

Voz 0194 15:46 tal ex director de la entidad pública Red punto es Borja

Voz 0259 15:49 muy buenas noches

Voz 0194 15:51 bueno vamos primero con el plano legal algo apuntaba ya Mariola El plano legal y penal de este caso cuál es la responsabilidad de los trabajadores de Iveco que compartieron el vídeo

Voz 30 16:02 bueno pues pues dos calificaciones una efectivamente la de la revelación de secretos porque aunque el vídeo fue grabado voluntariamente parece ser enviado también voluntariamente a la que era su ex pareja en ese momento ni su expareja sería la autorización para difundirlo qué es lo que se llama El porno beca vengativo no cuando acaba una relación ni los compañeros de trabajo a difundirlo con lo cual lo que debe quedar muy claro a todos los que nos oye es que Red difundir contenido que menoscaba gravemente la intimidad de alguien es un delito desde el dos mil quince que exista una modificación del Código Penal

Voz 0194 16:45 no influye nada queda claro también que ella misma compartiera el vídeo con su ex pareja

Voz 30 16:50 no porque justamente antes del dos mil quince la revelación los secretos sólo era delito si se había accedido ilegalmente a las imágenes

Voz 0194 17:00 que será las hubiera Se las hubieran robado

Voz 30 17:02 claro si las hubiera compartido voluntariamente no era delito lo revelación diese el famoso caso de Olvido Hormigos

Voz 31 17:10 que no condenaron al que reveló el vídeo

Voz 30 17:13 por qué fue antes del dos mil quince como ella lo había mandado ya voluntariamente no pudieran condenarle por revelación de secretos hubiera sido después del dos mil quince siempre hubieran podido condenar o revelación dos proyectos

Voz 0194 17:26 este caso Borja tiene también una lectura moral en una reflexión sobre nuestra actitud yo apelaba a los oyentes precisamente la sinceridad sobre nuestra actitud cuando se recibe un vídeo de estas características que falla y que falla en el comportamiento humano para para compartir para redistribuir un vídeo de este tipo

Voz 30 17:45 pues falla la educación en primer momento y a eso hay que añadir además una cultura de las redes sociales muy vinculada a los meses a los contenidos que se difunden para obtener más light que más me gusta que los adolescentes ya no sólo de sexto de contenido sexual sino también de violencia de peleas que se graban de retos en que ponen en riesgo sus propias vidas entonces estamos acostumbrados a las redes sociales guasa muchos de estos contenidos que la gente se esfuerza por que sean más fuertes para obtener seguidores impactos etc entonces estamos perdiendo el norte en que detrás de una pantalla detrás de las teclas podemos estar cometiendo verdaderos delitos contra la intimidad en este caso

Voz 0194 18:33 sería Borja lo mejor tan fácil como que cada uno cuando recibieron este tipo se pusiera en la piel de la persona que protagoniza el vídeo no pensar si si yo quisiera que me pasaría que me pasara esto

Voz 30 18:44 si no sólo eso sino que yo hago una reflexión que además también lo más importante no es la parte jurídica que es lo importante sino la reflexión ética y social decías esta pobre chica no no se ha subsidiado por la difusión del vídeo se ha suicidado por la reacción de sus compañeros de trabajo ante la acción de sus compañeros de trabajo cuando reciben en Sevilla en el grupo de guasa le dicen a ese compañero de trabajo oye tú que estás haciendo la denuncia no lo llevan ahí a a dirección en la empresa que esta chica seguiría viva con su familia porque ha difundido el medio la expareja de esta chica porque sabía que podía prever cuál iba a ser la reacción los compañeros de trabajo y que se iba a producir pues una redifusión ser la comidilla el que le miraran mal

Voz 32 19:41 claro es que hay ahí va Borja no es sólo la redifusión sino a lo decía antes Pablo los comentarios hacia ella las miradas hacia ella

Voz 30 19:50 exacto la reprobación el acoso por eso no lo del protocolo de acoso porque en el fondo que es la otra calificación jurídica que yo creo que es por la Fiscalía es un delito contra la integridad moral y que está muy próximo al acoso es decir si tú con lo con la difusión de lo que pretende es es crear una situación en la que los compañeros empiezan a acosar a esta chica con miradas con comentarios humillando la publicamente y encima llegando incluso a manos de su marido cuando ya no ve una situación pues uno salida pues al situación de acoso es cuando toma la decisión de suicidarse

Voz 0194 20:32 lo que está claro es que no nos comportamos igual en el mundo virtual que en el mundo real

Voz 30 20:38 bueno yo no estoy tan seguro porque esto son uno Real esto aparte de los móviles es que estaban ahí al lado de ella viva según ha contado alguna compañera a su puesto de trabajo para ver cómo sala de envidio o sea que esa combinado las dos cosas porque esto no fuera virtual en este caso

Voz 32 20:56 se departamento también

Voz 30 20:58 por qué inició insoportable la presión que tenía entonces yo creo que no valoramos porque nadie piensa que usted fuera suicidaba no valoramos la repercusión que puede tener porque cada uno va a lo suyo a algunos famosos mandaba fulanito yo claro cada uno sólo ha dado a dos o y eso crea una sensación de agobio de acoso insoportable

Voz 0194 21:25 hay que denunciar Borja no cuando uno recibe de este tipo lo primero que debería hacer sería renunciar denunciar

Voz 30 21:31 bueno yo para empezar porque tapó quiero ser poco critica todos hemos recibido cuando recibes no sabes que viviendas cuando quieras estupefacto caben dos cosas si además sean compañeros decirle al compañero oye tú que estás haciendo te has vuelto loco cortarlo y zanjar lo hay ya lo mejor y lo zanjan tampoco tiene

Voz 32 21:52 sí adiós

Voz 30 21:55 porque a tu campo quiere meter aunque bañera en la cárcel no pero si en vez de zanjar el asunto ahí ponerse serios arropar a la víctima afearle no es lo que ha hecho al al que ha asumido el vídeo lo que ocurre que marcha Camus a la víctima Nguema Chacal delincuente

Voz 32 22:16 eso es lo que no puede ser pues Borja Suárez muchísimas gracias por habernos atendido esta noche gracias Inma buenas noches lo podemos decir

Voz 1667 22:24 que este caso nos pille de nuevas porque hay varios antecedentes a este caso

Voz 33 22:29 con lo recordaba nuestro invitado uno de los más claros es el de

Voz 1667 22:33 Olvido Hormigos pero otros reciente que también acabó en tragedia como el de Verónica ocurrió en Italia cuando la joven Ana cantones se quitó la vida en dos mil dieciséis después de que se visualizará en Internet un vídeo suyo haciendo una felación hay un momento en el que ella se da cuenta de que la grababan dice estás grabando un vídeo Bru hago una frase que todavía hoy es viral

Voz 34 22:59 me da había

Voz 1667 23:02 hoy se encuentran vídeos en la web en las que se parodia la frase de Triana se hicieron camisetas incluso con esa frase hasta carcasas de teléfono móvil ella intentó o cambiarse de identidad pero tampoco resistió la presión ISE suizo

Voz 0194 23:14 ya hay Mario era un elemento más de Mucho PSOE que yo creo que hay que tener en cuenta en este caso de Verónica que es el componente machista no sólo por parte de quién envía primero ese mensaje sino por la reacción de mujeres y hombres al verlo

Voz 0259 23:25 se mira sobre esta arista fundamental del caso se ha pronunciado claramente la secretaria de Estado de Igualdad en funciones Soledad Murillo lo explica muy bien

Voz 1907 23:34 yo creo que tenemos que hacernos una pregunta aunque sea muy los hay muy incómoda se ha suicidado la hemos empujado techo hecho el entorno por que el cuerpo de la mujer y la sexualidad concita el interés tan mal sano es una pregunta incómoda las eh pero en está hacerla nos toca hacer la y vídeos también de violaciones que han sido ha recibido más de tres millones de visitas pensemos qué pasa con nuestras relaciones a efectos de por qué tenemos que estar en evitar que alguien haga eso la hemos empezado como ella han han podido protegerse porque la mujer Nos sentimos culpables porque todavía la decencia todavía el insultar a las mujeres con palabras que tienen que ver con su libertad sexual sigue siendo estándar

Voz 0259 24:17 los de día y otra reflexión interesante la de Julia Pérez de la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares vamos a escucharla

Voz 30 24:24 aquí ha habido fallos de todo tipo en la propia empresa los propios compañeros porque una mujer joven niños pequeños a su madre por este tipo de violencia que yo creo que requiere educación yo creo que además es un delito penado todavía porque realmente el daño que se pueda hacer lo estamos viendo es como si te mataran socialmente

Voz 0259 24:45 me gustaría terminar con unos datos sobre una encuesta de el sindicato CSIF hoy nos lo ha recordado Nos ha recordado esos datos el cincuenta por ciento de las trabajadoras convive a diario con situaciones sexistas el cuarenta por ciento ha soportado piropos o comentario sobre su apariencia física y el treinta y dos por ciento pues ha tenido que soportar ha tenido que Recio ha recibido comentarios ofensivos por ser mujer ocho de cada diez pues nunca comenta Mónica denuncian estas situaciones y además denuncian también que sus puestos de trabajo en sus centros de trabajo y empresas no existen protocolos contra el acoso sexual

Voz 0194 25:22 que es una historia terrible que además nos obliga a hacernos lo decías Soledad Murillo y lo planteaba al principio a raíz de la respuesta de de de luce hoy en en en la

Voz 0259 25:31 tanto nos obliga a hacernos preguntas muy incómodas a nosotros mismos no como como se cómo se llega a una situación así

Voz 1971 25:38 ya lo que pasa que aquí yo creo que lo primero que habría que analizar es la cultura patriarcal muy judeocristiana que hemos recibido en este país y que todavía perdura hay pervive que hace que la sexualidad de las mujeres sea una cosa a ocultar es decir me Si este vídeo lugares haberlo protagonizó una chica treinta y dos años lo protagoniza un varón de veintisiete no habría sido objeto de chascarrillos más que de administrativos habrían valorado la longitud de su miembro viril

Voz 0259 26:08 según futbolista la parda damos antes Banega que cuando

Voz 0194 26:10 dicho por el Valencia se hizo famoso precisamente por un vídeo de unas características Isaac

Voz 1971 26:15 exacto entonces eso es lo más a mí lo que me parece más doloroso de todo el hecho de ser mujer hace que un vídeo sexual te convierta no vez en objeto de mofa vez ya además que te llega a poner tan contra las cuerdas que acabe llegando a esa decisión tan absolutamente drástica a mí eso es lo que más me irrita es decir por qué esa diferente valoración de un acto sexual si lo hace un hombre os lo hace una mujer porque al final lo tiene que hacer un hombre y una mujer pero lo que en un hombre es una hazaña en una mujer es una vergüenza para la honra porque el concepto de honra no sigue persiguiendo parece mentira que en pleno siglo XXI pero esta mujer se quitó la vida por vergüenza de su honra que es que es muy fuerte yo soy otra cosa que también me preocupa mucho sí sí Moyes ya hablando de las redes sociales yo creo que ya ahora una especie de ligereza digo bien entre las adolescentes de subir a las redes vídeos de contenido erótico festivo sexual con la parejita de turno esta parejita en el momento que se vez despechada hace lo mismo que ha hecho este compañero y al final esas adolescentes acaban en el colegio con graves problemas de convivencia y muchas de ellas iconos con caso y se de lo que estoy hablando terminan abandonando el colegio los estudios porque no son capaces de aguantar las mofas de las compañeras por favor que los institutos en los colegios se Duque es un elemento de riesgo hay que decirlo así de fuerte es un elemento Riesgo por favor a las adolescentes que no suban vídeos a las redes Carlos Cué

Voz 14 27:52 que ha llegado buenas noches

Voz 1971 27:54 hola buenas noches la verdad es que estoy sobrecoge

Voz 27 27:57 todo parece parecen estamos más bien un capítulo de Black Mirror Teno pero esta es la realidad Ésta es la realidad de ahora Hay este es un caso extremo pero vemos casos más si quieres más suaves que no acaban tan terrible pero lo vemos todos los días tú no es tanto las redes sociales ante casos son los grupos de whatsapp que es un

Voz 0194 28:12 sí pero también un IPC tejen un tejido que es una redundancia pero claro pero que al final se distribuye no no es lo mismo que en las redes pero tiene un nivel de difusión nacional son brutal porque

Voz 27 28:22 las las redes de de máxima confianza

Voz 14 28:25 el el trabajo de los amigos

Voz 27 28:28 de los amigos del colegio de tu todos tenemos yo no sé si abrir Columbus y grupos de azar tenemos todos un montón de grupos de whatsapp tenemos esto ha cambiado muchísimo tenemos la vida dentro del móvil todo el mundo tiene la vida dentro del móvil es frecuente como todo el mundo sabe caso sí seguro que todos lo que estamos aquí sabemos casos de gente que comete un error porque al fin no es un error es tan sencillos una décima de segundo es equivocarse en un vídeo que querías mandaré mandas otro esto es lo que está pasando constantemente tenemos en el en el móvil una información tenemos todo en el móvil todos nuestra historial te equivocas en mandar un vídeo de tener constantemente supongo que os pasará en vídeos de whatsapp de repente alguien borra el vídeo diciendo borra borrar mensajes de perdonad darlo por no leído hay una situación muy incómoda que no ha pasado absolutamente a todos no llega a este nivel pero esto está pasando todo el rato y el problema es que efectivamente como decía antes Luz Sánchez Mellado de que ha sido bastante silencio

Voz 35 29:20 era y es ahí dentro en los grupos de whatsapp nos comportamos de una manera

Voz 27 29:26 que probablemente la radio no se puede reproducir

Voz 35 29:29 saben con normalidad porque porque nos comportamos

Voz 27 29:31 porque hay una cierta sensación de impunidad y un hacer cierta sensación de que lo que está pasando ahí adentro

Voz 0194 29:37 pues yo yo era un poco de tu teoría hasta que Borja eso ahora me me me ha hecho caer en la otra cuando aire claro claro claro se comporta igual en la vida virtual que en la vida real no hay estaban comportando también en la vida real tú ves el vídeo pero te vas a la mesa donde trabaja esa chica Illa cosas porque aunque no les digan nada la miras y la está acosando es decir se se traslada de la vida virtual a la vida real

Voz 27 30:01 se juntan a Betty efectivamente las dos cosas es lo que pasa es que el el el digamos el origen del problemas que empiezan a reenviar lo de forma masiva el origen del problema es que practicamente como lo que están contando la mitad de la empresa lo visto la mitad de la empresa lo ha visto no todo el mundo se comporta de la misma manera algunos directamente van a verlo

Voz 1971 30:16 hace falta tenemos formas si lo pensamos

Voz 27 30:18 cinco minutos sea estamos hablando en el año dos mil diecinueve una mujer masturbándose pero esto que osea que que cuál es la novedad cuales cuando como puede

Voz 0194 30:28 bueno es lo que decía lo que decía Victoria que una mujer en actitud sexual sigue siendo sigue siendo uso y una espectral

Voz 27 30:34 lo quiere y quiere decir como puede ser en el año dos mil

Voz 14 30:37 pues es una cosa

Voz 27 30:39 ante como para generar un un hecho eso en la empresa

Voz 0194 30:44 en mil era a mí no me extraña nada eh que se revuelo no me extraña absolutamente nada es un drama que no es extraño

Voz 1880 30:50 hay mucho Boyer pero

Voz 1667 30:53 a mí lo que me sorprende es que una cosa tan íntima como es un vídeo de esa de esa de ese perfil que envía una persona a otra con la que tiene una relación luego es otra persona lo distribuya si eso autoridades

Voz 0194 31:06 a mí eso me parece que es muy habitual Emilio lo decía bueno pues se mantener echado novios despechados

Voz 1667 31:12 yo estoy criticando el estoy llegando me parece un comportamiento miserable hacer eso me parece un comportamiento miserable indica muy baja calidad amoral y lideró una falta absoluta de educación no solamente los temas sexuales lo que a la referencia que ha hecho Victoria sino lo que es el respeto a los demás la educación eso forma parte de lo que es la debe debería formar parte lo que es la vida cotidiana una persona ilusión no rebotar la distribuirla por toda la empresa y los que lo reciben formó parte eso educación el debería formar parte el no ir decir esa cosa al final es una falta de educación cívica de respeto a los demás que me deja sorprendido

Voz 14 31:50 seamos Pedro una pregunta muy concreta a los oyentes que era mirarnos hacia dentro

Voz 1715 31:54 sí he de decir que la mayoría la inmensa mayoría de los oyentes que son muchos por cierto que nos han enviado notas de voz coinciden en lo mismo abrirían Elvi abrirían ese mensaje de Whatsapp en el que habrían recibido ese vídeo de contenido sexual también es cierto que la inmensa mayoría de los oyentes K aseguran que no lo compartían alguna dice que sí pero que no lo compartían la inmensa mayoría también dice que además lo denunciaría o incluso avisar

Voz 0194 32:24 haría una persona si forma parte de su círculo más

Voz 1715 32:26 marcaron en un minuto veinte segundos vamos a escuchar unas cuantas opiniones de las que nos han llegado que no son todas ellas el vídeo creo

Voz 8 32:40 recuerdos que descanse para ver si

Voz 36 32:43 ver si yo sí conozco la persona la comisaría borraría pues puestos no compartiría porque me parece

Voz 37 32:52 si no huyó con toda sinceridad si lo hubiese mirado

Voz 0194 32:59 dijimos que sí

Voz 14 33:01 no lo hubiese compartido seguramente

Voz 38 33:04 al recibir el el vídeo

Voz 0194 33:07 María

Voz 38 33:09 pero creo que al darme cuenta de su contenido inmediatamente

Voz 14 33:13 lo borraría Si viene ya con algún antecedente intenta no hace falta mirarlo intentar contactar con ella llama así se conocen a la empresa y advertir la sea yo como mujer me solidarizaba haría con ella ante la duda o la posibilidad de

Voz 39 33:30 o la curiosidad mejor ignorarlo

Voz 40 33:33 honestamente creo que lo abriría ir al verde que iba a cubrir volvería un hijos de puta

Voz 4 33:42 no le enviaría porque en la que podría salir en ese vidrio podría ser yo podría ser mi hija podría ser cualquiera con incida jamás

Voz 0194 33:51 esta es la historia Terrero que pasa que el concepto compartido lo decía luz piensan compartir es compartirlo con todo el mundo simplemente que lo comparta con el siguiente grupos de whatsapp que puede ser de cuatro personas que tú crees que son de tu círculo más íntimo ese grupo de cuatro te lleva a un grupo de diez a un grupo de doce y así se convierte algo viral Areola muchísimas gracias a vosotros Pablo mañana tenemos que recordar este caso cuando recibamos el próximo vídeo nuestro móvil todos cada uno de nosotros

Voz 2 34:27 ah P

Voz 0194 34:46 hoy es buenas noches buenas Nacho lo contábamos ayer la Unidad de Delincuencia Especializada Violenta detenía presuntos miembros de una organización criminal dedicada al amaño de partidos de Primera y Segunda División

Voz 1880 34:57 bañaban los resultados de partidos para obtener beneficios en apuestas deportivas hoy la policía ha seguido interrogando a los futbolistas a los técnicos que detuvieron anoche lo contaba aquí Ana Terradillos en el larguero

Voz 14 35:08 todo la investigación de ese partido que ya denunció la liga la temporada pasada el Huesca

Voz 41 35:12 claro ahí denuncia la liga ante la

Voz 1880 35:14 policía ese partido Huesca Nàstic que se disputa mayo

Voz 41 35:16 el año dos mil dieciocho En este este

Voz 1880 35:19 Darius cuando es hoy en la cara B una palabra que me tengo que decir que me gusta amañar espurio sabrá por la eñe es bonita suena bien bueno pues es disponer algo con maña para falsear Lodge obtener un provecho es también preparar algo con engaño artificio tamaña es la destreza o la habilidad para hacerlo mañana viene del latín de manía que esa habilidad manual compuesto de manos que es mano del sufijo ya así que mañana es la habilidad de hacer algo con las manos y Si sumamos el prefijo a para crear amañar es presentar un asunto con habilidad Ésta es la misma raíz de palabras a mandar manejar y manipular manipular y amañar que tienen muchísimo que ver ahora lo veremos maños hoy en todos los ámbitos lo en todas las profesiones más claro es que los humanos no así que si no sólo se los partidos no sólo se engaña José falsea os manipula en el deporte el engaño más flagrante de la así que por ejemplo los que eran pero no eran los que cantaban pero vamos a los mil iba liguera bailarines pero no cantantes y aun así en mil novecientos noventa recibieron el Grammy a artista revelación del año pero claro se fueron de gira y el público se dio cuenta de que están Adele lo playback pero en cualquier caso ese tiempo esos años no dio tiempo a ver un ratito con ellos

Voz 14 36:42 de tramposos gatos se descubrió que Bill cantado

Voz 42 36:45 y nada pues maravilloso me acuerdo de momento promete diríamos ahora que no es una práctica exclusiva del deporte pero es verdad que si es bastante común

Voz 1880 36:52 eso se lo he preguntado José Luis López que es profesor de Inés al que siempre recurrimos con asuntos de este tipo no dice José Luis que en el amaño hay dos partes diferenciadas

Voz 22 37:01 en la en el deporte implica que tiene que haber dos partes una de ellas es la que sobornaba a otra parte normalmente para dejarse ganar actualmente el tema de Internet las apuestas etcétera es algo como mucho más global yo más planetario que afecta a muchísima gente antes no simplemente era dos partes esas dos partes fundamentalmente eran una el deportista y otra normalmente por lo menos en la primera mitad del siglo XX la mafia

Voz 1880 37:33 me he quedado sus cada uno de la mafia así que le he pedido a José Luis que nos recordará amaños los los más sonados de la historia

Voz 22 37:39 uno de los más famosos fue en el béisbol en mil novecientos diecinueve un amaño en las Series Mundiales de béisbol que fue precisamente la la mafia la que sobornó a un equipo para dejarse ganar por el otro también en los cuarenta y siete un combate de boxeo de que la Mota que fue también la mafia la que amañado esa pelea mucho más recientemente pues tenemos casos en el fútbol en el calcio que le costó por ejemplo a la Juventus bajar a Segunda División también hacia Argentina perder dos de los scudetto tenemos también en la Fórmula uno cuando Nelson Piquet Jr estrellando su monoplaza a propósito de un gran premio en en Singapur y tenemos las apuestas fraudulentas en el Delhi tenistas de de alto nivel

Voz 2 38:31 fuiste tú deberías haberte preocupado sólo un poco empecé aplica Serbia acertó voy aceptar dinero sucio podía haber disparo hemos ido al boxeador fracasado es lo lo afrontaremos la realidad usted

Voz 1880 38:51 el combate de boxeo De la Mota que nos recordaba además José Luis que se llevó al cine con este peliculón que es Toro salvaje una película de Martin Scorsese de mil novecientos ochenta con Robert De Niro como protagonista

Voz 0194 39:03 Isabel Serrano Rosa es psicóloga especialista en inteligencia socio emocional directora del centro en positivo si muy buenas noches Isabel

Voz 32 39:11 hola qué tal buenas noches y que muy bien qué es que esa amañar

Voz 31 39:16 pues para el psicólogo tienen mucho que ver con una capacidad de de cómo te iría de manipular al otro empezar a ser una una narración para para conseguir algo por supuesto todo esto es amaño es conseguir algo que en general a todos menos a uno de ellos

Voz 0194 39:36 hay que será bien hay que tener maña para amañar

Voz 31 39:40 sí sí sí sí sí la la capacidad de de persuadir es nada tiene una habilidad que se podía es desarrollando con tiempo por supuesto pone se convirtieron por IU puede convencer a otros Si conseguir con nosotros hagan lo que uno quiere o

Voz 32 39:58 o que le acompañan en amañar siempre comporta mentira

Voz 31 40:05 bueno pues otra de varios tipos de mentira pero no siempre comporta mentira e a veces sencillamente es una persuasión como te decía no te están mintiendo pero te están adornando la realidad de tal manera a veces significa también eh coger un rol de víctima y a través de nipón acción voy consiguiendo que tú vayas a donde yo quiero ir entonces pero fue siempre hay un tercero que es excluido está fuera de pista y que pueden ser efectivamente te vio como el engañado El de excluir porque no está en el secreto

Voz 0194 40:37 y entonces Isabel amañar y manipular es lo mismo

Voz 31 40:41 es el fin de manipular y el fin de amañar es conseguir siempre un fin a a algún beneficio de alguna manera parece que amaño tiene como una connotación más baterías dado boscosas como cesan dando ahora de el Cuco

Voz 32 40:57 mientras queman el

Voz 31 40:58 perseguiría que tiene una connotación mucho más de obtener algún beneficio psicológico o alguna una forma de de de de de de articularse ya estar con los demás emocionalmente más bien en las primarias

Voz 0194 41:12 el que maña cómo se siente el que Amanda cómo se siente cuando lo hace

Voz 31 41:16 pues fíjate ahí varios perfiles se hay varios perfiles en general poderoso y en general salvo que lo esté siendo una necesidad digamos con esas cosas que se dicen que en año porque tenía que comer porque le hacía a falta general es una sensación de no no te creas que es de empatía ni de

Voz 32 41:38 no tiene miedo que le puedan pillar pero no se siente pero no se siente mal no se siente mal

Voz 31 41:43 culpable no no culpables no debajo sea realmente no salvo que sea una de estas personas que se han visto contagiadas por una amañados procesional y entonces el el contagio sí que lo están viviendo iba no poco contra esos principios pero digamos que un marcador de todos no no no lo que siempre es poder y deseos de ganar sí sí

Voz 0194 42:06 en cambio el que es víctima de del amaño cómo se siente cuando se da cuenta claro

Voz 31 42:12 hombre pues se en generar un poco estúpido

Voz 14 42:14 es decir tonto iba a decir tanto pero dejando que lo dijeras

Voz 31 42:18 pues Samaras ha estado vamos

Voz 30 42:23 un poco fuera de pista han mantenido fuera

Voz 31 42:26 cuando se ha enterado ha sido ahí se siente inseguro se siente dependiente de una situación pero claro también es verdad mira cuando estamos hablando con personas que han sido víctimas de un engaño lo que te dicen es que no me di cuenta

Voz 14 42:40 claro daba obvio etc etc pero es que no es verdad

Voz 31 42:43 para para realmente llega al punto que llega una persona que amaños manipula tienes que tener la capacidad la la mente de un lado si realmente no compensa es difícil no porque además tipo de personalidades con doble netamente dobles tener una cara otro lado

Voz 32 43:01 Isabel muchísimas gracias

Voz 35 43:03 de nada ha hago yo sí

Voz 43 43:16 ya fuera

Voz 42 43:23 es tu corazón tramposo aquí

Voz 1880 43:25 interpreta Van Morrison pero realmente es de Hank Williams es una canción en mil novecientos cincuenta y dos lo que dice la letra es tu corazón tramposo te hará llorar intentarán dormir pero el sueño no vendrá en toda la noche tu corazón tramposo te lo dirá pero preguntados tertulianos son de amañar pero bueno Contreras uno aquel

Voz 44 43:43 tú que no sé de nunca me he dicho en la obligación en la necesidad de tener necesidad no nunca no digo necesidad no me he visto nunca en el trance tiene que hacerlo como soy Debra la mejor que el IBI encima de amaño

Voz 14 43:56 tampoco han robado dinero del bolsillo y tengo victoria después de cómo habéis descrito el verbo amañar a ver quién es el que ha sido capaz de hacer semejante cosa claro yo voy a decir como una chica buena tiene más pinta de mañana aquí es fue escueto pero pero bueno a sí

Voz 0194 44:18 qué tiene tengo que repartir los papeles

Voz 1880 44:37 los decía la psicóloga Isabel Serrano Rosa que amañar tiene mucho que ver también con manipular no hoy en las músicas de los sinónimos de amañar o las palabras más relacionadas en español esta que estamos escuchando cómo os podéis imaginar manipulan este salió a la venta a finales del año pasado son la pareja Rocío Tsai inri que dice Aparicio son Monte Rosa hemos hablado de la manipula pero también del engaño traído directamente desde Venezuela a la engaña Dora de Nelson Enríquez pura comedia

Voz 2 45:06 ha engañado

Voz 1880 45:13 manipulación engaño y falsedad de la cumbia a la copla años treinta La falsa moneda Imperio Argentina hay para acabar el recorrido de los símiles Manu Chao la mentira

Voz 2 45:30 ver

Voz 14 45:37 del cine digo yo que habrá extraído del golpe dije Si no quieren perderlo creerán que no quiero pagarles

Voz 1880 45:48 el golpe Oscar a mejor película en el año setenta y tres con Robert Redford y Paul Newman dos estafadores que ordena un plan acompañados de sus amigos absolutamente habilidosos en su engaño y además con esta banda sonora tan maravilloso memorable vamos con la segunda también estafadores que además te tienen tensión durante toda la película se titula Nueve reinas

Voz 46 46:13 la enteros urbanizadores gallos y el Giro míster me quedo con criterio Ricardo Darín

Voz 1880 46:21 el Gastón Pauls los estafadores que se encuentran por casualidad decide ponerse a trabajar juntos además de la interpretación de los actores de

Voz 42 46:28 nuevo una banda sonora maravillosa tiene joyas como ésta iba lo de matones de Rita Rita Pavone estoy pensando en las de las películas si os óseas Eleven por ejemplo

Voz 46 46:42 Jones quiere que le devuelva es la camisa con trece millones estrés Carme

Voz 42 46:46 las películas todas ellas de Steven Soderbergh esto que estamos escuchando desde la primera de esas Eleven para que no la haya visto George Clooney Brad Pitt Matt Damon Andy García Juliá error sabrá que yo creo que con eso está dicho y hecho nos da tiempo a un par más plana oculto

Voz 5 47:04 hace poco planea que puso en marcha la ejecución del atraco perfecto a un banco porque porque este es un secuestro con

Voz 1880 47:14 a rehenes en el que entra en juego Jodie Foster es una peli de Spike Lee de dos mil seis y el autor de esta canción de su banda sonora se llama a de esta man in seguro que os suena porque es el mismo que el de la peli de

Voz 47 47:27 no han millones

Voz 1880 47:33 no

Voz 2 47:36 íbamos con la última es atrapa Messi

Voz 48 47:38 puedes tranquilo llega tarde de acuerdo me llamo Álex del Servicio Secreto de Estados Unidos su hombre ha saltado por la ventana a mi compañero lo tiene detenido abajo se de qué está hablando traiga cree que sólo los del FBI persiguen ese tipo basada en la vida de Fran cabañal eh

Voz 49 47:55 el chico que se hizo pasar por primero por piloto luego médico y luego abogado todo esto lo hizo antes de cumplir diecinueve años y además claro pues ganó muchísimo dinero quién interpreta a Fran Cabañal es Leonardo Di Caprio que está la verdad enorme

Voz 42 48:10 has tenido maña para el cierre pues creo que sí ha tenido maña tres veces

Voz 50 48:17 seis tres

Voz 2 48:20 estas será por

Voz 42 48:34 Paquita la del Barrio cantando tres veces te engañé que vamos tres veces mintió para manipularla lo pobre hombre hubo amaño del Plan nunca antes de insultarle después porque la otra canción la derrota en las luces

Voz 2 48:48 pues hasta mañana no quién no inútil

Voz 25 49:16 pierdes

Voz 14 49:43 porque siempre

