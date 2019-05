Hora 25 (29/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:18 Ciudadanos ha pasado de pedir a los socialistas que reniegue de Pedro Sánchez para pactar con ellos

Voz 1971 00:23 proponer a Jaume Collboni socialista para la

Voz 0194 00:25 la alcaldía de Barcelona todo esto en menos de veinticuatro horas impedirle que reniegue de nada esto ha sido la respuesta del partido de Albert Rivera a la oferta de Manuel Valls cuya candidatura apoyaba ciudadanos Valls ha ofrecido sus votos Ada Colau ha dicho que sin recibir nada a cambio prefiere la alcaldesa a la líder de los Comunes que aún independentista como Ernest Maragall ciudadanos contraataca proponiendo aún socialista partido en torno al cual Albert Rivera había situado un cinturón sanitario la grieta entre Valls y Ciudadanos es evidente que se hace todavía más profunda impone a la actual alcaldesa en un brete inclinarse hacia el sector de su partido no independentista o convertirse en muleta del independentismo ICO parar a convertir Barcelona en la capital del pluses como ya ha dejado claro que va a hacer Maragall y la Juande Valls inteligente den tras una jugada política porque la política también va de matices y de renuncias obliga Colau a dejar de ponerse de perfil con los independentistas deja en evidencia Albert Rivera por su tibieza con la ultraderecha de Boss golpe de efecto de Valls en Barcelona cuyo impacto llega a la sede de Ciudadanos en Madrid

Voz 0194 01:33 con nosotros Emilio Contreras Victoria Lafora y Carlos Cué y se incorpora Sastre buenas noches buenas noches Barceló el juicio al proceso ha superado hoy una de sus fases decisivas y que seguramente haya sido la más larga de todas después de que hayan declarado cuatrocientos veinte testigos de que se hayan visto los vídeos que pidieron las defensas y las acusaciones esta tarde las partes han presentado sus conclusiones como adelantó

Voz 1704 01:53 ayer la Cadena Ser pide la fiscalía veinticinco años de prisión para Junqueras Si diecisiete para Forcadell Sanchez y Cuixart

Voz 4 02:00 por rebelión pero para dejar constancia de que las penas no han sido objeto de modificación en las conclusiones del Ministerio Fiscal como ya se ha anunciado con anterioridad que pronto son las mismas que figurarán escrito de conclusiones provisionales

Voz 0194 02:13 Alberto Pozas buenas noches hola Ángels buenas noches y de las mismas penas como tiranos contabas anoche y añade algo más que es muy significativo porque exige que los condenados cumplan al menos la mitad de su pena antes de que les den el tercer grado es decir no quieren que les dejen irse a sus casas en cuanto lleguen a cárceles catalanas en caso de que les condenara

Voz 5 02:32 sí nos ha pillado a todos un poco por sorpresa cuando lo había

Voz 0055 02:34 todo el fiscal Jaime Moreno quiere que se aplique o que el tribunal sea específico a la hora de aplicar en su sentencia el artículo treinta y seis punto dos del Código Penal esto implica como dices Salles que no quiere que puedan acceder al tercer grado penitenciario antes de cumplir la mitad de la condena el tercer grado implica un régimen de semilibertad con permisos también pues por ejemplo con permisos de fines de de semanas el paso anterior a la libertad condicional normalmente se suele obtenerse puede llegar a obtener aparte de por buen comportamiento y otros requisitos sino paga la multa la responsabilidad civil a la que le han condenado hoy se cumple por ejemplo Un cuarto de de la condena en este caso la Fiscalía quiere que quede claro que como su condena puede ser Si se dicta una condena en los términos que ellos piden mayor de cinco años la ley

Voz 5 03:15 obliga a que no puedan obtener este tema

Voz 0055 03:18 puede que la este grado penitenciario sino han cumplido la mitad de los años de cárcel qué quieren que les impongan

Voz 0194 03:24 en el caso de pozas la Fiscalía pide expresamente que sino que cumpla los veinticinco años dentro de la cárcel en caso de que sea condenado

Voz 0055 03:31 en caso de que sea condenado la Fiscalía es el mismo artículo la fiscalías bastante específica la hora de decir los párrafos del artículo que quiere que se que se apliquen este mismo artículo porque sabes que en España existe un cumplimiento máximo aunque te condena a treinta mil años de cárcel existen cumpliendo máximo de veinte entre rejas por decirlo de alguna forma pero en esta hay hay algunas excepciones el terrorismo por ejemplo y en este caso la Fiscalía pues alude también este artículo alude a la posibilidad de que se aumente el cumplimiento efectivo desde por ejemplo hasta los veinticinco años pueda aumentar hasta hasta más arriba pero no sería el caso ni mucho menos de Oriol Junqueras son artículos es un artículo el XXXVI seis puntos en cual caso Angers que que estará el Código Penal está ahí y se puede aplicar aunque la fiscalía no lo ponga encima de la mesa pero es significativo que el trámite de conclusiones

Voz 0194 04:11 en también las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones lo que piden es la absolución evidentemente pero por si son condenados proponen que sus clientes se libren de la cárcel porque actuaron como cargos públicos

Voz 0055 04:21 si no ha habido muchas sorpresas en ese en ese sentido ninguno de los acusados ha reconocido los hechos como delictivos todos uno por uno lo vamos a escuchar han solicitado la absolución el tribunal

Voz 6 04:31 la sala esta defensa eleva a definitivas sus conclusiones provisionales aparte va a elevar a definitivas las conclusiones de la primera la quinta para elevar a definitivas las conclusiones todos los análisis pero eso sí han introducido una novedad hoy estamos tenemos ya

Voz 0055 04:43 ciclos pues han introducido una eximente introducción el veinte puntos siete artículo veinte puntos siete que dice que habla textualmente de de exonerar a alguien de no es responsabilidad penal en caso de que se entienda que actuó cumpliendo un deber cumpliendo con su deber o ejerciendo un cargo legítimo es decir dicen que que bueno que en caso de que

Voz 1645 05:00 sean considerados culpables de los delitos de los que esas

Voz 0055 05:02 la cosa pues que no sean condenados que no sean enviados a la cárcel por entender que estaban cumpliendo con el ejercicio de su cargo

Voz 0194 05:10 falta ahora para que termine el juicio pues mira ayer te decía

Voz 0055 05:12 que no te fieras mucho el calendario yo nos lo han vuelto a a retrasar el día final ha dicho hoy el Supremo el día doce ayer era once hoy es el doce vamos a ver mañana qué es lo que toca pero bueno queda escuchar los informes finales las conclusiones y además verbalmente expuestas pues de los abogados de los acusados pidiendo la absolución de la Fiscalía verbalizando desarrollando lo que ha pedido y Abogacía del Estado también de de Vox después ese día doce si Dios quiere pues también escucharemos las últimas palabras el derecho de última palabra de los acusados pues quedará vista para sentencia

Voz 1071 05:42 pues veremos qué pasa Pozas gracias a ver si es verdad

Voz 0194 05:44 hasta luego entre tanto hoy ha vuelto a ser día de

Voz 1071 05:47 son de vídeos en el Supremo entre ellos uno con una comparecencia de Puyo de aquellos días de octubre se ha visto y oído en la sala entonces al gran ausente presencia virtual en diferido en este último día de esta fase

Voz 7 05:59 ha entrado en vigor mesura es propulsadas para el Gobierno español hortícola sin sin cuántas

Voz 8 06:05 yo nunca nunca vamos a dar ningún tipo de apoyo a ninguna actitud violenta ninguna actitud tal te y democratizar

Voz 1071 06:16 el grupo de trabajo de Naciones Unidas ha pedido en un informe que en realidad no es vinculante que se liberara a los políticos presos a eso es a lo que Sagarra adoquín Torra que ha hecho esta tarde en Palau en el Palau de la Generalitat una declaración sin preguntas

Voz 9 06:32 ver atravesará formalmente al fiscal general hasta Parque primó yo Tribunal Supremo ya las Risto para

Voz 1071 06:40 pedir que sean liberados quiénes están ahora en prisión provisional entre tanto esta tarde Puigdemont Comín Carles Puigdemont Antoni Comín se han ido al Parlamento Europeo para que les dejaran entrar aunque todavía no tienen el acta el acta ya saben que se recoge en Madrid

Voz 0194 06:54 es verdad que los nuevos parlamentarios reciben un pase provisional hasta que los países comunican que han sido elegidos pero ahora Griselda Pastor buenas noches

Voz 1600 07:02 hola buenas noches ante lo que ha hecho Puche

Voz 0194 07:05 PP PSOE y Ciudadanos piden que se retire esa acreditación provisional a todos los diputados españoles elegidos el domingo y eso para

Voz 0738 07:12 bueno pues para evitar que un nuevo contencioso judicial convierta en europeo el problema catalán especialmente si Puigdemont consigue demostrar que no es exactamente cierto que ningún diputado español se pueda acreditar en el Europarlamento sin pasar por Madrid y esto porque las actas españolas no se han dado a una nadie pero son varios los eurodiputados españoles que han obtenido ya su acreditación provisional osea que Puigdemont exige al Parlamento Europeo que justifique lo que él considera una discriminación lo escuchamos

Voz 0315 07:43 nosotros vamos a defender nuestros derechos vamos a atacar esta discriminación vamos a pedir responsabilidades a quién ha sido el responsable de esta discriminación Easy va a pasar lo mismo que con la Junta Electoral Central inicialmente intentaron y consiguieron apartarnos de las elecciones finalmente ganamos lo mismo

Voz 0738 08:02 monótona Arribas esposa de Raúl Romeva es una de las diputadas que ha conseguido la acreditación temporal y acompañado como testigo a Puigdemont para dar fe que el Parlamento Europeo tenía una lista dicho con todos los electos españoles en la que los nombres de Comín Puche Junqueras tenían un color especial

Voz 0194 08:20 has Giralda buenas noches entre tanto el Senado ha suspendido esta mañana a Raül Romeva como senador con los mismos argumentos por los que yunquera Sánchez Rull Turull fueron suspendidos en el Congreso

Voz 1071 08:30 proponían ya los letrados de la Cámara Alta y lo ha acordado la mesa con el voto en contra del representante del PNV esto solos

Voz 0194 08:35 eh testimonios de la vicepresidenta el Senado las

Voz 1071 08:38 socialista Cristina Narbona el nacionalista vasco Imanol Landa

Voz 10 08:41 se ha tomado tras conocerse el informe que han preparado los letrados de esta Cámara en aplicación del artículo trescientos ochenta y cuatro bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal supone un ataque directo a la autonomía a la soberanía de la Cámara del Senado

Voz 0194 09:00 bueno a punto de terminar Cué el juicio empiezan ya las conclusiones finales y la Fiscalía está donde estaba con ese detalle que es importante que no se les permita acceder al tercer grado cuando cuando se le permite a otros presos precio de alguna manera

Voz 5 09:14 sí efectivamente la Fiscalía siguen siguen ese papel que es que que que causó un impacto fortísimo y que sigue causando un impacto fortísimo en Cataluña y en el resto de España porque todo indica que no es el el lugar perdón no es la posición por la que está discurriendo el juicio todo indica que no va a ser el resultado no tenemos ni idea sólo lo sabe el Tribunal pero por todo lo que va llegando de la gente que está siguiendo el juicio con más detalle todo indica que la posición de la Fiscalía va mucho más allá de lo que va a acabarse la sentencia no que va a ser dura lo lo lo tiene todo el mundo más o menos Asón asumido pero no al nivel de lo que pide la fiscalía es bastante llamativo que que después de todo el desarrollo del juicio la Fiscalía la Fiscalía cuenta en una posición que efectivamente no yo creo que está bastante solos porque porque no ha sido no ha sido la línea general ni siquiera fue la línea la línea del propio Gobierno lo que lo que marcó la Abogacía del Estado pero es evidente que les costó muchísimo llegar hasta ahí llegaron contra contra muchísimas opiniones jurídicas de muchísima gente ya han decidido mantenerse y eso es lo que está también causando un impacto muy fuerte y una sensación muy fuerte también en Cataluña de que de que la Fiscalía de que yo creo que lo lo que sobrevuela todo esto es la posibilidad de que cayeran veinticinco años a un señor que vimos el otro día

Voz 0194 10:30 veinticinco años que además la la la la Fiscalía pide que sea de obligado cumplimiento

Voz 5 10:34 de obligado cumplimiento no claro que es España que a veces nos olvidamos que España tiene un régimen que lo hemos ido modificando unos códigos penales el Codigo unidades bastante duro

Voz 11 10:42 en este sentido yo creo que

Voz 5 10:45 es es muy difícil de así

Voz 11 10:47 Pilar que una persona que que es el libro

Voz 5 10:51 es uno de los en este momento el partido más votado en Cataluña puede acabar cumpliendo veinticinco le le pidan veinticinco años de cárcel

Voz 0554 10:58 el Inter bueno sería una muestra de que la ley es igual para todos en el caso de que el el que uno temo coincidiera cosa que no es probable con la precisión de la de la Fiscalía porque todos sabemos que generalmente en todos los los los procedimientos la Fiscalía siempre es la que más pide es la defensora de de de la ciudadanía la defensora del interés público de del orden y del orden jurídico y constitucional y por lo tanto suele ser siempre la más extremada en la petición de de sentencias probablemente como ha dicho Carlos pues no no llegue a tanto en cuanto a poner un tope a la a la al disfrute de los primero privilegios au beneficio fiscal cale diarias que conecta estamos en estos días de declaración de las penales claro es que no hay que tener mucha imaginación para recordar que hace un mes al hijo de Jordi Pujol que estaba condenado no sé cuánto añoro dos meses lo pusieron ahí pusieron la calle recurrieron la Fiscalía recurrió el juez la da la razón y ha vuelto a la cárcel claro en previsión como acaba de decir de que en las las cárceles y el sistema penitenciario Peridis cero catalán competencias que están transferidas por por ley a la a la Generalitat de Cataluña pudiera hacer ese uso parece ser que partidista e interesado de la legislación penitenciaria pues E M en previsión de que eso pudiera ocurrir la Fiscalía pide esa cautela al tribunal que luego ya veremos si lo concedió no lo concede

Voz 1971 12:29 Victoria y a ver yo creo que la como decía Emilio la Fiscalía siempre pide pide penas y muy por encima de que lo lo lo que las que luego el tribunal asigna a cada a cada procesado por lo tanto no es muy llamativo que en este juicio también la Fiscalía pide a penas muy altas no me llama especialmente la atención si me llama la atención el hecho de que siempre se ha dicho que la Fiscalía tenía dependencia orgánica jerárquica del Ministerio de Justicia y por tanto por tanto es muy significativo que en este momento y bueno pues lo que el Gobierno de Cataluña pretendía era que no solamente a la Abogacía del Estado sino también la Fiscalía revertir a la petición de rebelión sedición ahora ya llegan un punto más han dicho que estaría muy bien que la Abogacía del Estado incluso retirada la de sedición y bueno pues esto demuestra la extrema derecha de este país que la Fiscalía es un órgano independiente que el Gobierno no está presionando por intereses partidistas para lograr la investidura no está cediendo a las peticiones de los independentistas

Voz 0554 13:45 el caso de la Abogacía del Estado no es así no merecía

Voz 1971 13:48 a la fiscalía me refiero a la Fiscalía entonces bueno pues yo pienso que de todas maneras el independentismo catalán lógicamente ver a sus dirigentes de semejante en semejante trance pues todo el tiene que parecer

Voz 0554 14:01 corrí libre entonces bueno pues efectivamente

Voz 1971 14:03 si hubieran sido en lugar de veinticinco veinte años el escándalo hubiera sido

Voz 5 14:07 Carlos bueno pero es que son XXV seas que que no nos parezca yo obviamente no soy jurista no me voy a meter a discutirle argumentos jurídicos a la Fiscalía que saben de esto mil veces más que yo pero que no nos llame la atención que en un país como éste le pidan veinticinco años al líder de un partido de insisto el partidos es es por lo menos un hecho absolutamente no eso no es no es normal que la Fiscalía pide más de que es verdad es cierto que lo habitual pero veinticinco años elección a ver no sé yo no no no sé no sé vosotros pero el día que se planteó el escrito de la Fiscalía fue un impacto brutal recuerdo que abrimos todos los periódicos y Burón el debate porque hay serias dudas de gente que evidentemente saben mil veces más que yo de éste estos asuntos juristas de reconocido prestigio personas que han sido presidentes del Tribunal Constitucional de este país gente que incluso elaboró el de el en la redacción del Código Penal del delito de rebelión como López Garrido que tiene muy serias dudas y han argumentado muy en serio que tienen dudas de que haya del revés

Voz 1971 15:04 es una es claro Carlos están pidiendo veinticinco años

Voz 5 15:07 o sea no quiero decir no normalizó vemos esto como si fuera que además normal del mundo los juicios de pide más porque yo no digo que no sea legítimo y por supuesto no tengo capacidad para discutible jurídicamente la capacidad de ingresos Carles no digamos que es normal que se pidan veinticinco años de

Voz 1971 15:22 yo no he dicho que fuera normal lo mal sino yo no he dicho que fuera normal la cifra de veinticinco años que

Voz 5 15:29 es normal que haya más

Voz 1971 15:31 mal que la Fiscalía vaya más allá y que pida penas que luego el tribunal no aplica IED dicho que pese a que efectivamente juristas de reconocido prestigio que consideran que en los hechos probados no sé si no coinciden con el delito de rebelión si la Fiscalía considera que el delito rebelión esa es la pena que corresponde al delito de rebelión que luego el tribunal la puede dejar la mitad pero es que la la la calificación es la clave porque si lo hubieran Si hubieran dicho que después de las pruebas vistas la vi osaba no coincidían con el delito de rebelión habrían bajas edición baja doce años pero la pena prevista

Voz 0194 16:12 una vez considera Anabel consideras que los acusados son acusados de un delito de rebelión

Voz 1971 16:17 con veintisiete ocupantes no no es casualidad

Voz 0554 16:20 lo que sí repugnante es que porque un señor ex dirigente de un partido político resulte casi inaceptable que se le puedan pedir veinticinco años lo que habría que ver

Voz 0194 16:29 agarra la defensa claro claro porque es que

Voz 0554 16:32 el ser dirigente de un partido político ni es atenuante ni eximente al contrario la exige un penalmente no pero moralmente y éticamente sí exige una ejemplaridad en el cumplimiento de las leyes el problema está en que presuntamente estos señores desde el ejercicio de su cargo público se han alzado en rebelión sedición contra el Estado y el el el Tribunal Supremo decidirá una cosa o la otra pero el hecho de que sean dirigentes de un partido el más votado de Cataluña no tiene por qué suponer ningún privilegio

Voz 5 17:05 no faltaría faltaría más yo lo digo es lo que digo es que hay mucho

Voz 0554 17:08 ante claro claro no y sobre todo es mucho cante

Voz 5 17:10 tiendo de la base de que hay serias dudas de que haya rebelión colocarnos

Voz 0554 17:15 es bueno el Supremo luego al día pero bueno

Voz 5 17:17 haría podía también no pedir por rebelión no porque a media

Voz 0554 17:20 uniones bueno por eso digo que no hay discrepancia la Fiscalía podía

Voz 5 17:22 perfecto no asumamos que esto la Fiscalía Él ha hecho lo normal no la Fiscalía tomó una decisión insisto legítima para eso les pagan para que para evaluarlo pero no ha hecho una decís ha ido al rango más alto de todos hay muchísimas dudas de rebelión tanto es así que insisto no sólo los expertos sino incluso luego en otros países no se ha analizado el asunto por algo tenemos el problema que tenemos de que el señor Puigdemont no está como como pidió la la justicia española está en España porque en Alemania los tribunales determinaron que ellos no veían el delito de rebelión en una en esta es la acidez

Voz 0554 17:54 perpetración exagerada de lo que es bueno que las que nos puede

Voz 5 17:57 parecer bien o mal pero pasó y hay muchísima gente que dice que no hay rebelión hay de hecho durante el proceso de hecho estamos asumiendo todos en esta mesa todos asumimos que el tribunal no les va a condenar por lo que es lo bueno que es lo más loable doscientos

Voz 0554 18:09 elecciones yo también lo que estamos viendo tampoco

Voz 5 18:12 experto pero lo que estamos viendo es bastante probable que no esconden por rebelión luego la Fiscalía podía perfectamente haber hecho otra cosa ha hecho una cosa que es una decisión

Voz 0194 18:19 todo todo todo esto de del juicio de las peticiones como estamos hablando de Cataluña independentismo todo esto nos liga con con la resaca de la noche electoral y con el avance o no de las negociaciones porque según van pasando los días las conclusiones a las que muchos llegaron esa noche de las elecciones parece que son menos sólidas ahora aquellas alcaldías que se presentaban tan claras bueno parece que ya no lo son tanto

Voz 1071 18:42 y eso que en teoría no han tenido tiempo de ponerse negociar y eso que en principio lo único que han pasado pues son los días es que la noche electoral incluso en los lugares en los que no había mayoría absoluta había dos grandes ciudades Madrid Barcelona en las que pudimos escuchar abatimiento euforia

Voz 9 19:00 bueno Joan fetua eh absurda e Barcelona tendrá un alcalde República tras

Voz 1704 19:08 dudar pero lo hemos logrado Barcelona tendrá un alcalde republicano dijo en la noche del domingo Ernest Maragall en fin

Voz 1071 19:14 no todo acaba siendo como se creyó ya en el primer momento que sería pero al menos de estos primeros días llegamos a una conclusión que no está todo escrito del todo ni parece que vaya a estarlo hasta el próximo quince de

Voz 1971 19:25 junio

Voz 12 19:31 evita que este es un alcalde independentista Cat Fundición una condición las dos palabras en boca de Manuel Valls la prioridad es evitar que Barcelona sea la palanca del independentismo y la capital de una república imaginaria nosotros no queremos que Barcelona esté al servicio del independentismo de una Causa que divide a la sociedad

Voz 0194 19:57 así es como se ha hecho un anuncio que ha marcado el día en Barcelona Monica Peinado

Voz 1600 20:00 todo o nada más eh buenas noches lo ha marcado porque deja claro que la pelota está en el tejado de Ada Colau que tiene que elegir entre pactar con Esquerra Republicana o hacerlo con los socialistas sabiendo que en este caso sería investida alcaldesa con los votos de Manuel Valls que unió su plataforma Ciudadanos

Voz 0194 20:16 un anuncio que además Oscar García en Ciudadanos ni conocían ni comparte

Voz 1645 20:19 terremotos y en Ciudadanos Ángels que roza la ruptura con el fichaje estrella de Rivera los naranjas en rechazan el plan de Valls para apoyar a Colau y anuncian que quieren negociar con el PSC partido al que Rivera ha criticado hasta la saciedad

Voz 1600 20:31 pues empecemos Monica con las razones explican este anuncio

Voz 0194 20:34 de de Valls y las opciones que tiene de prosperar

Voz 1600 20:36 Manuel Valls es consciente de que sus resultados no son buenos que no le han dejado en una posición para exigir pero cree que sus seis concejales pueden servir a uno de los objetivos que ha defendido durante toda la campaña que es que Barcelona no tenga un alcalde independentista también renegaba campaña de lo que llama el populismo de Ada Colau pero dice ahora que en política Se trata siempre de escoger pues la opción menos mala todo el mundo

Voz 13 21:01 ha de hacer un esfuerzo la política en el mejor sentido de la palabra es muy a menudo escoger la solución menos mal

Voz 1600 21:12 el socialista así comunes sumarían dieciocho concejales les faltarían tres para conseguir la investidura ellas aquí donde entrarían en juego los concejales de Bali el número dos de la candidatura de Ada Colau Joan Subirats dice que no negociarán nada con Valls pero no rechaza a sus votos para una hipotética investidura lo escuchamos

Voz 14 21:32 no hemos tenido ninguna conversación con Weitz no agradecemos digamos su buena disposición agotar ha colado pero no tenemos ninguna ninguna voluntad de discutir con él un acuerdo de gobierno

Voz 1600 21:44 entre los de Ada Colau hay debate están analizando qué beneficios tendría qué problemas les acarrearía llegará a la Alcaldía con los votos de Valls

Voz 0194 21:52 el serbio esta tarde con el Sartori y con Ada Colau Monica tienen este aumento Maragai más opciones que Colau de ser alcalde

Voz 1600 21:58 el dice que sigue en la reunión de esta tarde con Ada Colau ella sea abierto a hablar de un acuerdo de gobierno con Esquerra Republicana y con él como alcalde

Voz 15 22:06 ya hemos hablado de nuestra voluntad compartida de trabajar para tener un acuerdo de gobierno que nos permita constituir el Ayuntamiento el quince de junio con Ernest Maragall como el pádel pero los comunes

Voz 1600 22:17 no dicen lo mismo aseguran que han iniciado conversaciones con Esquerra Republicana para pactar políticas concretas que les permitan llegar a un acuerdo de gobierno pero que no han hablado todavía de quién debe ser el alcalde los Comunes excluyen de este hipotético pacto con Esquerra Republicana a Jones Per Cataluña y quieren ampliarlo a los socialistas así que todo está todavía muy abierto y son los comunes los que tienen ahora que debatir y que decidir si aceptan el ofrecimiento de Maragall o el de Collboni Bakic

Voz 0194 22:44 gracias Mónica buenas noches buscarnos decías que el anuncio de balsa descolocado Ciudadanos en un primer momento en un segundo momento lo que han hecho sido enfadarse tanto que ellos que basaron su campaña en el lema con el PSC a la vuelta de la esquina bueno ahora resulta que ofrecen la alcaldía al candidato del P

Voz 1645 22:58 en eso es Ciudadanos rechaza de plano que Valls apoye a Colau porque considera que es populismo puro este partido dice la dirección no pacta con populistas y tampoco con independentistas sin embargo Rivera ha buscado una salida que le aboca a una gran contradicción porque el partido que propone para negociar con el que de hecho

Voz 0055 23:15 quiere negociar es el PSC

Voz 1645 23:17 considera nacionalista así lo definió hace tan sólo unos días cuando se debatía la propuesta de Iceta para presidir el Senado

Voz 0040 23:25 dado que va a presidir el PSC igual las dos cámaras van a ser presididas por un Gobierno nacional por un partido nacionalista que es el peses porque el Partido Socialista Cataluña supongo Partido Nacionalista actúa como los nacionalistas habla como los nacionalistas pide pactos con los nacionalistas

Voz 1645 23:40 bueno pues la persona que ahora Ribera ve como la mejor situada para ser el alcalde de Barcelona es Jaume Collboni que es hombre de total confianza de Miquel Iceta ciudadanos dice que está dispuesto a negociar con él pero con condiciones recordad que ayer ya contábamos que Ciudadanos va a exigir a los cargos socialistas que reniegan de Sánchez que apoyen por escrito

Voz 0194 23:58 el ciento cincuenta y cinco puede decirse Óscar hoy que hay quién se arrepiente del fichaje de Valls

Voz 1645 24:04 el antídoto decirse así puede decirse porque es la realidad de hecho algún que otro cargo de Ciudadanos con el que hablábamos esta tarde nos decía que esto ya se veía venir porque primero por la forma en que se gestó el fichaje de Valls que no quiso ir bajo las siglas de Ciudadanos Rivera tuvo que acatar esa petición luego durante la formación del Gobierno de Andalucía avales criticó casi como una gota malaya el hecho de que Ciudadanos se dejara apoyar polvo no puede haber ningún pacto con

Voz 5 24:30 la constitución de las listas de supla

Voz 1645 24:32 normal la de Valls también género bastante tensión en Ciudadanos tanta que Rivera no le ha acompañado en ningún mitin esta pasada campaña electoral bien el vaso rebozado con lo de hoy una decisión que ha generado mucho malestar en la dirección nacional de Ciudadanos hasta el punto de que las relaciones están al borde de la ruptura

Voz 3 24:49 esperemos que voy a la publicidad pero la vuelta nos queda por hablar también del papel de Ciudadanos en Madrid porque también allí en el Ayuntamiento hay algún movimiento veinticinco

Voz 3 30:05 Ángels Barceló una tertulia Emilio

Voz 0194 30:07 Contreras Victoria Lafora y Carlos Cué con Óscar García que nos estaba contando cómo asentado en Ciudadanos el movimiento de Manuel Valls ofreciendo sus votos a cambio de nada para que Ada Colau pueda ser alcaldesa de la de la capital catalana Valls mueve ficha en Barcelona contra el criterio de ciudadanos pero el partido de Albert Rivera también está jugando sus cartas en Madrid

Voz 5 30:26 en vista de que ya les dicen en Madrid lo que les decía

Voz 1071 30:28 en Andalucía ha salido Santiago Abascal a decir que si quieren algo de Vox tendrá que sentarse con Vox que ya que se hicieron la foto de la plaza de Colón pues por qué no repetirla en una mesa con café

Voz 32 30:39 pero lo que tienen que saber ya desde este momento es que será imposible ningún tipo de gobierno alternativo en este momento sino hay un diálogo político con Vox sino se respeta a los votantes de Vox Easyjet no se nos trata con normalidad con respeto como cualquier otra fuerza

Voz 0194 30:56 ellos Ciudadanos se mantiene en no cerrar ninguna puerta otra cosa es que se sienten con Abascal

Voz 1645 31:01 eso es en Ciudadanos sigue manteniendo la misma posición de ayer en Madrid están abiertos a negociar con el Partido Popular y con el Partido Socialista en el Ayuntamiento pero también incluso en la Comunidad a pesar del veto inicial que le habían puesto Ángel Gabilondo de hecho en el Ayuntamiento de Madrid Villacís ya le había lanzado la propuesta a Pepu Hernández de que le apoyará a ella para ser alcaldesa sobrevoló la decisión sobre si negociar o no con los de Abascal pues todavía no está tomada es decir que no hay de momento Ángels un no rotundo

Voz 1071 31:31 decías Óscar hasta luego buenas noches de hecho eran ciudadanos en quién descargaba esta mañana Abascal la responsabilidad de que hoy esta mañana a Manuela Carmena no diera por perdida la Alcaldía de la capital

Voz 33 31:41 ella misma se daba por políticamente acabada la noche electoral durante estos días ha resucitado y ha resucitado precisamente por los titubeos por las dudas de Ciudadanos ha pensado que tiene alguna posibilidad porque ve que Ciudadanos no está siendo claro y no está facilitando una alternativa al gobierno municipal de de Manuela Carmena

Voz 1704 32:02 el caso es que Carmena no sonaba hoy como sonó la noche

Voz 0194 32:05 electoral esa noche Carmena sonó así

Voz 1410 32:07 sabemos que no vamos a poder gobernar por tanto pues que que yo no voy a seguir siendo alcaldesa entonces es una es un resultado que no es el que ni muchísimo menos el que queríamos pero la diferencia que se preveía que podía ser determinante pues ha sido determinante no

Voz 0194 32:28 y hoy Carolina Gómez buenas noches qué tal buenas noches Carmena sonaba de otra manera no había cambiado

Voz 0738 32:34 bueno pues el domingo Carmena prácticamente se despedía daba por hecho que me iba a dejar de ser alcaldesa pero hoy en su primer acto público tras las elecciones no ha descartado la posibilidad de continuar al frente del Ayuntamiento de Madrid si no hay otra alternativa de gobierno que es algo que está en la ley

Voz 0262 32:49 claro es la candidatura que tiene mayor número de votos como sabéis caso de que no hubiera acuerdos por el mero hecho de tener mayor número de votos sería la candidatura que tendría que decidir de día

Voz 0738 33:05 bueno como ya explica sin nadie logra mayoría en la votación de la investidura sería proclamado alcalde el candidato de la lista más votada en este caso Manuela Carmena con sus diecinueve concejales de Más Madrid así que lo que ha cambiado es que la alternativa no está tan clara lo que se daba por hecho el domingo es que el alcalde el próximo alcalde de Madrid iba a ser el popurrí José Luis Martínez Almeida con los votos de Ciudadanos y Vox

Voz 1600 33:26 pero lo decía antes Óscar no es la UE

Voz 0738 33:29 esa posibilidad también se está empezando a hablar de que a la alcaldesa pueda ser Begoña Villacís la candidata de Ciudadanos que es la tercera fuerza política en el Ayuntamiento ella misma le pidió aquí en la SER apoyo a Pepu Hernández para evitar que la extrema derecha entrase en el a Ayuntamiento y el candidato socialista hoy no ha descartado esa posibilidad

Voz 34 33:48 no no hay absolutamente nada estamos a la espera también de todas formas no nos toca a nosotros conducirnos en este momento y lo que sí es cierto es que estamos trabajando en esa línea para tratar de conformar una mayoría equilibrada que creo que necesita Madrid ideas de progreso

Voz 0738 34:02 bueno decía Ben Bernanke es que no hay nada pero que están trabajando para cortarle el

Voz 1600 34:06 el paso a Vox en Madrid Angers gracias Carol

Voz 0738 34:09 hasta luego empezamos por orden porque hay mucho más

Voz 0194 34:11 ferial de negociaciones sobre la mesa lo más sonado de hoy Carlos ha sido sin duda el anuncio de Valls esa oferta Ada Colau sin nada a cambio que a mí eso me parece muy importante aquí tiene los votos señora Colau para que no tenga que ser alcalde Barcelona independentista

Voz 5 34:26 eso es fantástico porque ha venido un ex primer ministro de la República Francesa a España que ya ya eso fue absolutamente impactante a ser candidato no le ha ido especialmente bien la verdad el resultado no es bueno pero con el resultado que tienes se ha puesto un día hacer política un solo día hacer política ya desarmado a todo el mundo porque exactamente hacer política como por cierto se hacen el noventa por ciento de los países de Europa es esto hacer política es hacer como ha dicho él lo menos malo para un señor que está en la ha sido elegido en la lista de Ciudadanos pero que es un socialista

Voz 1071 35:00 que ha sido muchísimos años miembro desde

Voz 5 35:02 de pequeñito miembro del Partido Socialista francés que ha gobernado que ha sido primer ministro con el Partido Socialista pues es bastante razonable poder hacer PP alcaldesa antes que dejar que sea alcalde un independentista poder hacer alcaldesa Ada Colau como poeta

Voz 0194 35:19 el progresista como por otra parte ha hecho

Voz 5 35:21 el Partido Socialista en Madrid con Manuela Carmena que pues lo contrario hubiera sido un escándalo evidentemente todos los los los socialistas quieren ser ellos los Cándida los los alcaldes pero si no se puede de gana una persona progresista pues le hace ser alcalde es lo razonable y en el caso de de Ciudadanos lo llamativo es que esto descoloca tanto al partido porque la lógica de la fe de la formación de ciudadanos del tipo de votante tradicional que ha tenido Ciudadanos y de la oposición incluso hasta el recorrido histórico de la mayoría de sus militantes que no nos olvidemos el que la formación de ciudadanos hay mucha gente que viene el PSC es lo lógico sería que Ciudadanos fueron el partido bisagra en España como es el como los liberales son el partido bisagra en casi toda Europa Un partido bisagra que puede jugar a izquierda derecha en función de la situación que sobretodo que un partido que nace contra el independentismo si tienen una posibilidad de parar al independentismo en un lugar no Laporta de Barcelona según pues no les da descolocada Emily sí

Voz 0554 36:22 pero yo creo que Ciudadanos tiene un problema un problema de fondo en este momento después de las elecciones no es que tiene una crisis de identidad porque durante durante las dos campañas electorales lo que hemos visto es que trataba de aspirar a sustituir al Partido Popular en el liderazgo del centro derecha y no lo ha conseguido y ahora pues ha reconducido su situación trata de volver a ser lo que ha sido durante unos años que era un partido con una vocación de ser partido bisagra que se inclina hacia un lado o hacia otro en este momento partido

Voz 0194 36:57 en el que iba a decir no lo intente reconducir tantos porque sigue poniendo la línea roja en el partido socialista

Voz 0554 37:02 sí lo que pasa que yo he visto en Catalunya cierto lo que ha dicho Carlos que buena parte de los votantes de Ciudadanos del Partido Socialista pero en el resto de España yo creo que puede siquiera votantes yo

Voz 5 37:14 las estructuras torturas sí pero yo

Voz 0554 37:16 creo que en el resto de España el mayor número de votantes de Ciudadanos viene del Partido Popular entonces a gentes que estaban hartos de la corrupción de la torpeza con la debilidad con la que se hizo el asunto de Cataluña en octubre en septiembre y octubre o en fin de de de de de la radicalización del del Partido Popular en esta campañas electorales sobre todo en la Generale lo que parecía que estaba al lado de Bossi casi se confundía con Bojan tuvo un agente de derecha moderada reformista liberal que se fueron a un partido que tapa la imagen de ser más moderado pero claro de eso a entregarle la alcaldía a Madrid yo no hablo de Barcelona porque lo de Cataluña es mucho más complicado a la una dirigente de la izquierda pues podría causarle serios daños electorales al al Partido Socialista preso por lo que el Partido Socialista el partido de Ciudadanos y Rivera seamos una una coartada y la cortada decisivo si yo pacto con el Partido Socialista pero a cambio de que el Partido Socialista renuncie a su estrategia su política territorial que

Voz 0194 38:24 ingredientes pero esa coartada hoy tiene una grieta que esas grietas Valls era demoledor a Villegas la hace cuando ese hace unas semanas rastreo hace una semana hablando del PSC como un partido nacionalista y hoy diciendo antes de que se ha colado le damos la alcaldía alguien que el que piensa que pertenece a un partido nacional y por eso

Voz 0554 38:43 eso por lo que Ciudadanos tiene actualmente una crisis de identidad una crisis muy seria tiene una crisis argumento

Voz 5 38:48 tal porque el como todos sabemos de argumento falta decir efectivamente poco como todos sabemos por hace estoy porque se hago esto se ha ido a esta posición que es por su batalla en el liderazgo de la oposición pero no nos cuentan eso nos cuentan que lo hacen porque quieren porque porque Sánchez se ha ido hacia el independentismo vamos a ver es creíble es razonable pensar que puedan pedir que sea alcalde cool von Collboni que es del PSC y del partido quedan más del PSC platanero y sin embargo en Madrid no puedan hacer presidente a Gabilondo porque es evidentemente es honrar a llegar al tremendo comparado osea es que no no se aguanta todos sabemos que el único motivo es el liderazgo

Voz 0554 39:26 que la suma de Ciudadanos y del partido en Madrid no tiene mayoría en la diferencia pero

Voz 5 39:31 no tiene mayoría pero necesitaría el apoyo pero si jugará

Voz 0554 39:34 no necesitaría el apoyo de Errejón el claro a lo mejor ya hay ciudadanos no llega

Voz 5 39:39 hola abstención me da igual

Voz 0554 39:42 oye Errejón ciudadanos Jaime difícil presentando a sus lectores

Voz 5 39:45 si Ciudadanos jugará eso desde luego esa victoria

Voz 0194 39:47 victoria

Voz 1971 39:48 que yo viendo las lágrimas porque como las frases casi todas son huecas tienen bastante poca credibilidad me me remito el ejemplo de esta misma tarde Maragall ha salido diciendo en la reunión que ha mantenido con Ada Colau está le ha manifestado su decisión de apoyarle a él como alcalde y que las cosas iban muy bien pocos minutos después ha sido la propia con la que ha hecho que no había nada cerrado y que ellos tenían habrá que estudiar la oferta que les hacía Valls tan sorprendente por lo tanto como miente como bellaco os vamos a quedarnos con él en el lenguaje de el lenguaje gestual y luego está el son las lágrimas de Ada Colau la noche electoral cuando vio que superaba Maragall les superaba en número de votos y por tanto teníamos posibilidades era alcalde que ella yo pienso que entre la posibilidad de que generosamente Ada Colau acepte que Maragall sea el alcalde cuatro años y además hay que contar con los votos de Cataluña o la opción de fin tolerar tolerar la intromisión de Valls en sus sus decisiones de llegar a la Alcaldía seguir siendo alcaldesa con el apoyo de Collboni Valls pues yo hete aquí que me inclino por la segunda

Voz 0194 41:03 pero que le pesará más esos son mantener la Alcaldía de TAC de todas formas en todo este discurso que estaban teniendo que está manteniendo ciudad de Ciudadanos hay un elemento también importante que yo no sé hasta dónde lo van a mantener son las exigencias de Vox que esto no estuvo en el Pacto de Andalucía que sí hubo un documento con unas exigencias al máximo que luego se quedaron en lo que se quedaron pero es que ahora Vox está pidiendo lo días entre entre el Gobierno vale pero es que está pidiendo que la fotografía de la negociación con Ciudadanos y esto sí que parece que por ahí sí que no va a transigir

Voz 5 41:34 esto sí que es un problema ayer ayer estuve Rivera

Voz 1704 41:36 en en Bruselas reunido con con los liberales con los primeros ministros liberales evidente

Voz 5 41:41 demente allí me ellos insisten en que nadie le está presionando pero porque nadie está presionando también es probablemente sea cierto quiero decir porque no hay porque no hay un consejero de Vox porque no hay no han no han dado ese salto de gobernar con Vox ahora Vox está pidiendo eso en ciudadanos están absolutamente convencidos de que ellos pueden hacer la misma estrategia que en Andalucía que son las deje a lenta de ir obligan llevarlo todo hasta el final cuando ya se acerca el momento de la investidura que la presión externa sobre todo en el mundo la en el mundo de la derecha obligue a Vox a votar a cambio prácticamente de nada que es lo que pasó más o menos en Andalucía porque Vox no se puede dicen ellos no se puede permitir el lujo de que haya un gobierno de la izquierda en Madrid porque Vox no no ha entrado al trapo

Voz 0554 42:27 bueno sí correcto es es esta noche

Voz 5 42:29 eso es lo que van a intentar los de Ciudadanos ahora es verdad lo que dice es verdad Vox aprendido no tienen ojo no tiene más fuerza que en Andalucía tiene menos porque hemos leído mal en las elecciones sí

Voz 0194 42:40 pero quizá precisamente por eso de que le ha ido mal quiere hacerse valer pero

Voz 5 42:44 pero Vox también está viendo que en Andalucía no no está consiguiendo marcar nuestra consiguiendo sacar rentabilidad política de hecho le ha ido mal en las elecciones Andalucía también leído mal sabiendo que no que se puede ir te puedes hacer como un azucarillo entonces lo que tiene le va a sacar todo el partido que puedan todos a tenemos un Vox en caída a veces los partidos son más peligrosos cuando están en caída que cuando está en su vida entonces vamos a ver esto va a ser un pulso clarísimamente vamos a ver quién aguanta más hasta el último día que sí parece bastante evidente con con la con las excepciones que sabemos que puede haber algún cambio lo sí parece bastante evidentes que Ciudadanos está relativamente cómodo en el espacio de la derecha eso es una decisión estratégica de fondo que ha tomado tienen problemas internos Rivera por haber tomas de decisión porque no todo el mundo está de acuerdo pero mayoritariamente parece que el bloque de poder dentro de Ciudadanos

Voz 1704 43:30 de esta cómodo en el bloqueo en sí lo que pasa

Voz 1971 43:33 es si esa tensión contra Vox llega un momento en que no consiguen los efectos deseados la alternativa también resulta sorprendente lo que ha dicho Pepu Hernández esta tarde de que estarían dispuestos a llevar a Begoña Villacís a la alcaldía de de

Voz 35 43:49 que de Madrid con lo que ahí también se podría jugar a Villacís en la Alcaldía y Gabilondo en la Comunidad con el apoyo de Ciudadanos con el apoyo de de

Voz 1971 44:03 Errejón de Errejón por lo tanto nos quedan por ver muchas jugadas y muchas maniobras pero evidentemente que se va a llegar hasta el último día en la presión contra unos y otros evidente no era quedar Vox fuera de todo

Voz 0194 44:18 es exacto pero hay que ver hasta dónde mantiene Vox por eso mantiene el pulso porque quizás si se da cuenta de que se queda fuera de todo y que deja de ser influyente porque los demás se alían contra ellos vamos

Voz 1971 44:29 pero es la misma estrategia que se va a llevar con la investidura de Pedro Sánchez es decir Pedro Sánchez va aguantar hasta el final a no meter a Podemos en el Gobierno pero precisamente apelando a esa estrategia de va a ser capaz pueden

Voz 0194 44:44 os de llevarnos otras elecciones nos queda todavía mucho por por contar y por analizar precisamente de esto de todos estos movimientos de las condiciones de las líneas a la vuelta

