Hora 25 (29/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1450 00:00 de la autocrítica no lleva francamente mal no Pablo Iglesias tiene a todos los demás claro osea tiene para todos claro es verdad que que la estaba entrevistando también es que tampoco creo que haya sido una entrevista tampoco yo creo que haya sido una entrevista pero claro sea tiene cero capacidad para la autocrítica para disparar contra todo el mundo sí

Voz 1 00:18 a ver si podemos tienen un drama organizativo podemos está en una situación dramática porque evidentemente le está fallando la organización entera pero es que cuando falla la organización entera el I ayer es el máximo responsable esto funciona así es hay una cosa que dice que es verdad que es que los debates bueno las encuestas las postelectorales ya lo veremos pero todo parece indicar que los debates le dieron a Podemos un en esa semana un un cambio notable pero es que para un líder no es sólo un señor que hace bien los debates líder es un señor que construye un partido ganador y es evidente que Podemos ha demostrado una debilidad como partido enorme y el partido lo construido eh

Voz 0554 00:55 hombre dice que relanzó pero se perdió treinta diputados hay un relanzamiento Luis es como su huelga relanzó como si tiras un cohete en Cabo Cañaveral y Eduardo la luna se va al fondo al mar

Voz 1971 01:06 pero esta tendencia de hacer eh

Voz 1450 01:09 critica los demasiado hacer autocrítica le viene acordaros cuando volvió hoy dijo lo hemos hecho muy mal plural hizo lo hemos hecho muy mal lo sabemos nunca hemos sabido a qué se refería pero decía por las peleas internas que las peleas eran Rejón dejadme que siga un poquitín más con las selecciones porque es verdad que a veces los programas especiales por las selecciones se alargan porque los escrutinios se alargan lo que no habíamos visto nunca es un escrutinio tan largo como éste de las municipales y autonómicas porque lo que parecía un caso puntual resulta que no lo es tanto

Voz 2 01:42 los municipios que han confirmado hoy que el reparto de concejales no va a ser como se dijo el domingo que sería que han confirmado en algún caso incluso que cambian hasta de alcalde interior el Ministerio del Interior admite un fallo pero dice que fallos los hay en todas las elecciones

Voz 1450 01:56 vamos a hacer una ronda rápida con algunos de nuestros compañeros para ver cuáles han sido los cambios en Ibiza Lola verá buenas noches buena en Ibiza cambia hasta el alcalde cuál cuál fue el fallo

Voz 3 02:05 bueno pues el fallo como ya adelantábamos ayer y que hoy se ha confirmado la Junta Electoral y es que se volcaron mal los datos al introducirlos en el sistema informático que es enviaba después al Ministerio de Interior votos del PSOE que se atribuyeron a otro partido por error en la práctica son casi mil papeletas más para el PSOE que se traducen en nueve concejales en el Ayuntamiento de Ibiza el domingo les daban seis ediles el error era tan evidente que en principio nadie va a impugnar parece ser recuento de hecho el Partido Popular han sido el primero en felicitar a los socialistas tras confirmarse ese vuelco a pesar de que durante unos tres días pues se han considerado vencedores de un plumazo se ven en la oposición durante cuatro años más así que ahora el alcalde socialista Rafa Ruiz deberá contar con Unidas Podemos para tener esa mayoría suficiente pero parece que no va haber demasiados problemas para que alcancen ese acuerdo

Voz 1450 02:52 gracias Lola vamos a León Pablo bodega que ha cambiado allí buenas noches

Voz 4 02:57 buenas noches pues aquí no sabemos muy bien todavía lo que ha cambiado porque vamos a tener que seguir esperando de momento los cambios que ha dejado esta mañana ese recuento de la Junta Electoral por el error en el volcado de los datos algo similar a lo que pasaba en Ibiza en trece mesas casi todo traspase de Cotos vox hacia el PSOE porque sabían adjudicado erróneamente un concejal el tiene diez Vox pierde uno sin embargo los socialistas van a recurrir dos mesas más cuyas actas arroja admiten unos datos anómalos que hacen sospechar que sus votos están también cambiados con la formación de ultraderecha en una de ellas corresponden que es que el PSOE impuso con augura uno de estos colegios electorales en los que la izquierda suele arrasar Vox obtuvo ciento treinta motos en una de las mesas la única que ganas toda la capital leonesa por veintiocho del PSOE este recurso es fundamental prosperar Cox se queda sin concejales la Unión del Pueblo Leonés pasaría a tener tres de esa manera los socialistas podrían gobernar condiciones innatas y con Podemos Ciudadanos que ahora es llave pasaría a ser irrelevante algo muy importante porque seguro que también recordáis que Castilla y León Ciudadanos también tienen

Voz 1450 04:06 a raíz de la comunidad autónoma

Voz 4 04:08 León podría ser una de las cartas que formasen parte de esa negociación así que de momento aquí no sabemos lo que va

Voz 1450 04:14 venga pues seguiremos pendientes gracias Pablo buenas noches hasta luego en Las Palmas Desiré Rodríguez buenas noches qué tal buenas noches en Canarias cambia la distribución incluso de algunos cabildos

Voz 2 04:25 podría dar un vuelco incluso en la presidencia de varias instituciones insulares a esta hora La Gomera Hierro son los únicos Cabildo donde ha acabado este recuento en el primero vence Agrupación Socialista Gomera Hierro el PSOE también lo más reseñable es ya esa corrección de los datos en Lanzarote y Fuerteventura se habían asignado consejeros a las dos instituciones sin haber tenido en cuenta la barrera del cinco por ciento ahora con el nuevo reparto en Lanzarote aunque ganan escaños el PSOE puede ser factible un gobierno de derechas en Fuerteventura aunque poco Coalición Canaria también podría ser viable otro de izquierdas a uno de los llamados pactos del cambio en el resto de islas en Tenerife donde también podrían cambiar mucho las cosas hasta ahora faltan por contabilizar unos tres mil votos la presidencia del Cabildo tinerfeño por ahora la ostentaría Coalición Canaria pero les siguen muy de cerca los socialistas en La Palma también han cambiado las cosas Coalición Canaria afianza su presidencia con la obtención de un consejero más en estas últimas horas abriendo las puertas a posibles pactos tanto con los socialistas como con el Partido Popular y donde se mantiene prácticamente todo igual desde el domingo es en Gran Canaria donde vence Nueva Canarias gracias decide

Voz 1450 05:30 se cuenta que estamos dando resultados electorales de la noche del domingo el miércoles a las once y cinco de de la noche y Ramos en Andalucía Alfredo Guardía buenas noches buenas noches que haya habido errores en Córdoba en Granada y en Cádiz si en Cádiz en la Junta

Voz 5 05:43 Toral proclama vencedora unidos por Chipiona el PSOE aventajaba este partido en quince votos ahora aquella formación recibe veintitrés sufragios que habían sido atribuidos a Izquierda Unida ambas se quedan con cuatro ediles pero unidos es la lista más votada en la provincia de Córdoba también se ha detectado algún error como lo ocurrido en el municipio de Cañete de las Torres ciudadanos tuvo ocho votos las hicieron doscientos cuarenta y siete que se traducía en un concejal la consecuencia es que el PP tiene ahora mayoría absoluta la Junta Electoral ha estado reunida toda la tarde porque el sistema informático no ha registrado los cambios en las actas hasta las nueve y media de la noche en Granada la Junta Electoral de Baza ya ha ratificado la mayoría absoluta del PSOE en esta localidad por quise había transmitido mal los datos en Motril un partido independiente le quitan concejala Vox por lo que un gobierno del PP la fuerza más votada Teenage más difícil un pacto un acuerdo múltiple entre cuatro partidos daría de nuevo la alcaldía al PSOE no obstante hasta mañana no se podrá confirmar la mayoría absoluta del PSOE en la Diputación

Voz 1450 06:41 pues se alarga todavía allí la noche electoral Gracias Alfredo hasta luego en que aquí tenemos más casos de lo normal y errores que se repiten Ana Terradillos buenas noches qué tal vaya lío vaya lío que además parece que son distintos tipos de error o eso dicen hay algunos que según el Gobierno fueron errores humanos sí por ejemplo en los cosos de Ibiza León Torrelavega Chipiona Villanubla así por coger algunos lo que dice interiores que ha sido un fallo humano similar al que ha pasado en otras ocasiones dicen que el fallo estado en el volcado informático un bólido que se hace de forma manual en el que las personas que han participado han fallado interior subraya que las actas el lector

Voz 0125 07:15 les están bien que no hay error en el recuento

Voz 1450 07:18 por eso la Junta Electoral ha rectificado y que el error ha sido en ese proceso humano del volcado y luego el Gobierno ha recibido otras quejas no concreto de la CUP lo contábamos ayer lo contaba Pedro que protesta porque dice que no aparecen los votos que recibieron

Voz 0125 07:31 claro interior también admite que hay números que bailan en la web porque la empresa que se ha encargado de este servicio ha utilizado dice un criterio de publicación de información sobre el recuento que ha dado lugar a interpretaciones erróneas y cuál es ese criterio bueno pues según Interior esta empresa que es excite del sector a nivel provincial solamente ha publicado los votos que se traducen en escaños Hinault los demás y eso ha dado horrores porque claro los que no conseguían escaños han quedado fuera poderoso el ministerio insiste en que el recuentos correcto y que lo que ha fallado eso sí que lo conocen es la información sobre este recuento tanto los reconocen que ha habido fallos que hoy Grande Marlaska el ministro ha celebrado una reunión con la empresa para aclarar uno cuál ha sido el motivo para elegir ese griterío dos intentar subsanar los errores que quedan porque todavía quedan todos los resultados Angels de las diputaciones si también de las juntas electorales

Voz 1450 08:20 gracias Ana hasta luego hasta luego en la noche electoral fue tan larga por seguir todavía con la resaca electoral vamos al PP y a la tensión entre Pablo Casado y los barones tensión que se vivió el lunes en el almuerzo que compartieron en Génova y que se extiende ahora al nombre de Cayetana Álvarez de Toledo Adrián Prado buenas noches qué tal Ángels buenas noches que este era el nombre que se había planteado en el que fuera su portavoz en el Congreso a pesar de los malos resultados que obtuvo en Cataluña recordemos que ella es la única la única diputada los llamados barones avisaron de que no les gustaba este nombramiento Génova hace saber que se lo sigue pensando de hecho no descarta Adri para el puesto

Voz 0019 08:57 no no para nada fuentes del PP lo siguen situando como una de las candidatas con más posibilidades en el entorno de Casado creen que haría un buen papel y que sería una figura importante para contrarrestar por ejemplo Inés Arrimadas la portavoz de Ciudadanos el líder PP siempre ha tenido en mente para ocupar la portavocía en el Congreso los resultados en las generales y el malestar de algunos barones por la quizá haciendo el partido hicieron que Casado aparcar esa posibilidad ahora las retoma aupado por la mejora del PP que registran las municipales autonómicas del pasado domingo aunque sabe que un sector del partido no la quiere así se lo surgieron algunos barones en esa famosa comida del lunes tras el Comité Ejecutivo Nacional uno de ellos fue el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo que hoy precisamente hablaba así de Álvarez de Toledo

Voz 6 09:40 esta diputada que me parece una diputada desde el punto de vista de formación es el punto de vista de ideológico una diputada muy profunda estoy convencido de que el presidente del partido pues entro las diputadas y diputados pues nos

Voz 0554 09:58 concretara cuál es la diputada que le parece mejor hoy diputado con mejor

Voz 0019 10:02 me ha costado Feijóo que tengáis que Gallego e Adri de la digo aquí efectivamente no sabía muy bien cómo salir del entuerto desde el entorno de Cayetana aseguran que todo esto es ruido propio de las épocas dicen en las que un partido afronta cambios organizativos y al tiempo Ángels Se barajan ya otros nombres con un perfil un poco más moderado como el del actual vicesecretaria de Política Social Cuca Gamarra o de personas con experiencia parlamentaria como José Ignacio Echániz diputado en tres legislaturas lo que sí parece que de momento vamos a tener que esperar para saber el nombre definitivo porque era en el PP dicen están centrados en los pactos municipales y autonómicos

Voz 1450 10:38 gracias Adrian

Voz 1 10:39 hasta mañana no sé hasta dónde va a ir el pulso no Carlos

Voz 1450 10:42 entre los varones y casado yo creo

Voz 1 10:44 pero un pulso definitivo porque a Cayetana creo que además aquí

Voz 1450 10:48 creo perdona eh las declaraciones de Feijóo son nítidas en su ambigüedad son completamente nítida

Voz 1 10:54 Feijóo habla muy claros y eso es lo que sólo lo que pasa que habla diferente al resto de los políticos pero habla muy claro si siempre que habla se le entiende todo el mundo y en el PP entiende rápidamente un mensaje no sólo habla hoy en público sino que habló el lunes en privado y no fue sólo él sino varios y que le dijeron esta es una batalla muy importante porque en un partido de oposición que tiene poca bueno vamos a ver si gobierna en Madrid pero en cualquier caso tiene poco poder territorial la la portavoz del Congreso es absolutamente claves un puesto fundamental porque además Cayetana de Toledo que en esta tertulia la conocemos bien porque hemos

Voz 1450 11:27 especialmente has compartido muchas han sido compartido muchos

Voz 0689 11:29 pues con ella idealmente Cayetana de Toledo tiene una doble cara que una cara que le gusta mucho

Voz 1 11:37 yo a la derecha porque es verdad que es una mujer que que tiene un discurso muy fuerte muy potente que la derecha está muy contenta con ella pero tiene la contracara de que moviliza a la izquierda contra ella de una manera espectacular porque es tan fuerte sus posiciones en algunos casos que claramente hay gente que vota y ese es el gran drama que Arriola siempre era la del Galán teórico de esto no hay que las elecciones se ganan movilizando los tuyos pero sobre todo no movilizando a los de enfrente y el gran temor que tienen todos los barones es que en la posición que defiende Cayetana en Toledo que es la posición natural de Pablo Casado porque viene de ahí Pablo Casado esa posición gusta mucho la derecha pero moviliza mucho la izquierda ellos creen que es lo que pasó en buena parte el veintiocho de abril Emilio

Voz 0554 12:21 mente el veintiocho de abril fue consecuencia de la derechización del del Partido Popular que hubo un momento en que daban la las entrar Mi tiene yo mismo la sensación de que daba igual votar al Partido Popular que va a votar a Vox Ícaro hubo mucha gente que desertó es que no hay que olvidar que un ciudadano se quedó a doscientos mil votos del Partido Popular que es una barbaridad todo ciento cincuenta MIT claro eso eso eso es una cosa y luego dice no es que en la selección en municipal ha habido una mejora una mejora de de de del mayor fracaso electoral que ha tenido el Partido Popular en los últimos treinta años

Voz 1450 12:58 las municipales una mejora que hace que

Voz 1 13:01 el PSOE le haya no ganado sino barrido

Voz 1450 13:03 claro no sólo maquillados por lo que ha pasado Madrid que veremos cómo termina lo de Madrid que a día de hoy veremos cómo termina

Voz 1 13:10 sí la idea del PP es un partido de gobierno Le tiene que ganar al PSOE y es que el PSOE no le ha ganado

Voz 1450 13:14 ya el día de marras ya de la supuesta

Voz 0554 13:17 en el caso de que el Partido Popular tuviera la comunidad o la presidencia de la Comunidad y el Ayuntamiento es una victoria pírrica es una historia aparente porque no es que el Partido Popular vaya a gobernar en el Ayuntamiento en la Comunidad es que va a tener la presidencia pero va a tener que compartir el poder de hecho conciudadanos y con Vox luego no es que haya ganado en Madrid es que va a tener la presidencia en la cabeza de un cuerpo dividido en tres partes

Voz 1 13:42 sí pero ojo eh política antes una perdona cosas políticamente en Madrid no es cualquier sitio desde el punto de vista político de influencia mediática de influencia Real Madrid se convertiría en el centro de la oposición si gobierna Madrid no gubernamental

Voz 1450 13:56 pero Hassan Arabi precisa dejada a Víctor previsiblemente pero una cosa

Voz 0554 14:00 lo que tú dices que cierto y otra cosa

Voz 1450 14:04 porque en ganado y han perdió dieciocho diputados que no puede Victoria muchas gracias Emilio has tan disciplinada estás esperando que ellos termina Up es que el debate entre los dos estoy aquí a ver el yo lo que creo que esto es un problema irresoluble en la medida en que la la comida en que tuvieron los los varones con

Voz 7 14:28 con Pablo Casado fue mucho

Voz 1971 14:31 lo más bronca mucho más bronca de lo que han querido luego tras trasladar hice dijeron cosas mucho más duras pero una de las cosas que quedó muy claro es que los barones pensaban que le habían convencido de que el giro al centro era lo que había propiciado los buenos resultados en las locales autonómicas y Casado salió al día siguiente dice cuando que no había sido eso porque no a él no había cambiado cuál es el problema el problema es que Cayetana Alvarez de Toledo forma parte del círculo de nuevo Partido Popular que quiere Casado igual que Lasquetty igual que toda la gente de la que se ha rodeado entonces no se trata de echar a Cayetana o de evitar que sea la portavoz se trata de que el PP de Casado no les gusta los barones pensaban que la oportunidad de quitárselo de enmedio iba a llegar con estas elecciones pero el resultado de Madrid la salvo el pellejo cuánto tiempo van a aguantar pues eso es lo que queda por ver pero no es Cayetana es Cayetana en dos

Voz 1450 15:30 más todos los que leer y también suena extraño lo decía lo decía antes Carlos que una persona que ha tenido unos resultados electorales que ha tenido porque al final debo consideraron premios el portavoz del partido no hombre

Voz 1 15:42 no es es el permiso es por eso mismo Si eres Si estás en la oposición ser portavoz

Voz 1450 15:47 para premiar a alguien a la que has elegido para que levante los resultados en Cataluña volver de Cataluña con los peores resultados que el Partido Popular ha obtenido en Cataluña hombre

Voz 1 15:58 sí pero es un pulso entre pulso es un pulso muy interesante porque efectivamente si Pablo Casado no puede ni siquiera tomar la decisión de portavoz pone quiere decir como hemos visto todo el mundo que Pablo Casado está intervenido por los barones Pablo Casado que es el líder del PP pero el resultado desastroso de las generales le convierte en un lider disminuido e intervenido por los barones que sí tienen

Voz 0554 16:23 en el por eso historia que decías no es el peor resultado ha sido clave en la historia del Partido Popular y además añado brevemente una cosa si Pablo Casado persiste en esa línea hay que se podría expresar en la designación de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz ciudadanos tiene la vida política asegurada tampoco ha terminado la noche electoral en Cantabria no Pedro pero que no sé

Voz 1450 16:47 ha pasado este año con la selección en Osona

Voz 0554 16:50 muy torpes no sabemos contar

Voz 1450 16:52 o no estamos todos hemos cambiado empresa no sí

Voz 1 16:57 os ahí vamos cuerpo mira en Cantabria

Voz 1450 17:00 todo revisar todas las mesas electorales de Cantabria porque fíjate lo que ha pasado hoy a la una y media terminó el recuento del voto de los

Voz 0554 17:09 videntes suena cántabro que fuera con esos votos

Voz 1450 17:13 a las cinco de la tarde había quedado la Junta Electoral de Cantabria para firmar el acta definitiva con la certeza o con la idea de que no suponía ningún cambio en el reparto que ya se había asignado pero el PSOE ha hecho cuentas dicho no oiga aplicando la ley Don a nosotros nos tocó diputado más dos dicho anda es verdad sí que cambio resultado justo animan a firmar las actas expresa ha dicho oiga hay una mesa de Santander donde aparecen cero votos cuando en realidad hubo noventa hay que revisarla partido regionalista cántabra dicho no no revisemos toda la mesa porque tenemos noticias de más errores en más mesas así que se han puesto revisar a partir de las cinco de la tarde todos los resultados de Cantabria resultados de todas las mesas después de cinco horas y media revisando mesas han decidido dejarlo para mañana a partir de las diez mayores mañana a ver si tenemos ya a esta hora de la noche el resultado de la noche electoral del domingo les contábamos hace unos días la decisión del Constitucional de anular la ley que permitía a los partidos políticos recopilar datos sobre nuestras ideologías decisión muy trascendente unánime además del alto Tribunal Constitucional contra una ley que aprobaron todos los partidos de nuestro país de la que sólo podemos ya en su última fase de tramitación en el Senado al final se desmarcó hoy conocemos el contenido de esa sentencia Javier Álvarez buenas noches y hay frases muy contundentes del Constitucional contra la ley que aprobó el Congreso llega a decir de hecho que esa ley era un peligro lo dice así

Voz 0689 18:33 así es textualmente lo dice esta sentencia Ángels da la razón al Defensor del Pueblo que vio en esa recogida de datos de la que hablaba José Luis datos personales de los votantes que hacen los partidos políticos una posible vulneración de tres derechos derecho

Voz 1 18:46 mirad a la libertad ideológica y a la partida

Voz 0689 18:49 pasión política al Constitucional sentencia como señala vais de forma unánime es importante decirlo que la norma tiene muchas lagunas porque no está claro por ejemplo que finalidad persigue esa recogida de datos ni en qué condiciones se van a tratar de ahí el peligro anunciado el peligro que invoca el Tribunal Constitucional el los jueces reconocen de alguna manera que suponía un riesgo un peligro para los votantes ya que las formaciones políticas podían recurrir a técnicas muy avanzadas de Big Data para modular cuando no por ejemplo manipular opiniones políticas según el Tribunal de Garantías ahora el derecho fundamental afectado es el de la protección de datos personales fundamentalmente por dos dos cuestiones Anger uno porque no se sabe

Voz 1 19:30 el hacia dónde van a parar y cómo van a ser

Voz 0689 19:32 el izados esos datos personales por otro lado pues porque hay que proteger el derecho fundamental a la libertad ideológica es decir las opiniones políticas dicen los magistrados del Constitucional o que tenemos los ciudadanos son datos personales muy sensibles que deben ser protegidos con mucha más intensidad si cabe que los otros datos personales los gustos las aficiones o los pensamientos que tengamos

Voz 1450 19:54 pues importante la sentencia la conocíamos el contenido de esta sentencia Álvarez muchas gracias buenas noches un minuto para saludar a la directora del día de Mallorca María Ferrer muy buenas noches buenas noches con que va al periódico

Voz 4 20:06 mañana vamos a esta Carlo que ocurrieran Ibiza dan leche a ha sido una auténtica sorpresa hubo un error en la música del recuento de los votos de once mesas electorales Si festejaba la victoria al Partido Popular en la ciudad de Ibiza donde no había gobernado esta legislatura fue una sorpresa porque la verdad es que ha registrado malos resultados en Baleares como en el resto de España Ibra resultaba y parecía elegido alcalde el candidato del Partido Popular sin embargo se ha detectado ese error yo y la Junta Electoral lo ha confirmado ya descorchar el champaña

Voz 8 20:43 la sede del Partido Socialista evita efectivamente esta mañana tres al pues las de domingo por la noche en la ACB era un titular alguna cosa más

Voz 4 20:54 pues llevamos también que ha dimitido el candidato el PAR hoy ha sido mal día para el Partido Popular de Baleares ha admitido el queda candidato alcalde del Partido Popular a Palma a capital por los malísimos resultados que registraron

Voz 1450 21:08 vale pues un mal día para el Partido Popular en las Islas Baleares María Ferrer muchísimas gracias buenas noches gracias hasta luego nos queda poco adorno de frases con una frase de última hora una noticia de última hora

Voz 2 21:21 Israel porque después de la imposibilidad de Netanyahu de formar un gobierno de coalición una coalición de gobierno el Parlamento israelí acaba de votar su disolución así que el país Israel va a unas nuevas elecciones que se celebrarán el próximo mes de septiembre así que eso es lo que está ocurriendo en este momento y frases ahora en otra parte del mundo en Estados Unidos de Robert Mueller el fiscal especial que investigó los vínculos de Trump con Rusia y las denuncias de obstrucción a la justicia ha asegurado que si hubiese querido exculpar completamente a Trump lo hubiera hecho expresamente saben que Trump lleva desde que se publicó el informe diciendo que él ha sido exonerado

Voz 1 21:58 hemos establecen el informe después de la investigación si hubiéramos tenido la confianza de que el presidente claramente no cometió un delito lo habríamos

Voz 2 22:07 si lo hubiera querido decir pues lo hubiera hecho hubiera palabras hasta que que no vayan tan lejos con las interpretaciones frases de la ministra de Economía en funciones Nadia Calviño respondía al Banco de España que ayer pidió estas una de las frases del año pidió a las familias que ahorren sí pueden

Voz 0585 22:21 es indudable que si uno no puede llegar a final de mes pues no puede ahorrar y por eso tenemos que asegurarnos de que el crecimiento económico llega a todos y que las personas más vulnerables pueden empezar a tomar decisiones tanto de emancipación por lo que se refiere a los jóvenes como de consumo y ahorro por lo que se refiere a las personas con más edad

Voz 1450 22:40 el Reino Unido magistrado ha citado a declarar a Bono

Voz 2 22:42 Johnson que sólo los favoritos para suceder a Theresa May por haber mentido supuestamente en la campaña previa al referéndum del Brexit deberá responder por supuestas falsedades relacionadas con el coste de la salida sabes que dijo que el Reino Unido pagaría trescientos cincuenta pagaba trescientos cincuenta millones de libras cada semana Bruselas tanto los repitieron que incluso

Voz 1450 23:00 lo ponían en los carteles en los autobuses no le pilló en buen momento porque si quiere eso Mail lo tiene en su mejor momento tampoco para él

Voz 9 23:08 moneda Tale

Voz 1 23:11 dietario

Voz 9 23:14 después de un largo ciclo delictivo

Voz 10 23:16 alguien que ha imperado una concepción de la política como lucha entre el amigo y el enemigo los pactos postelectorales deberían servir para verificar hasta donde alcanzan las promesas de distensión que han llevado a Pedro Sánchez a la presidencia triunfarán los pactos que tejen alianzas transversales y abren nuevas perspectivas os seguiremos en la lógica frentista de los últimos tiempos Barcelona es un ejemplo de lo que va a costar a abrir una nueva etapa la izquierda ha ganado ampliamente Esquerra Republicana común y socialistas suben veintiocho escaños un gobierno conjunto sería una oportunidad para empezar a tumbar barreras y sin embargo ni Esquerra ni socialistas están por la labor más difícil todavía miel inacabado desfile de testigos ni el río que sí esto ayer su representante con los vídeos han variado la posición de la Fiscalía sigue firme en la acusación de rebelión que la repetición de altas penas para los acusados aunque sea difícil entender sus razones lo que anuncia un tenso final de proceso ida alas al sector Puigdemont Torra que tiene la lucha contra la represión el único argumento para evitar la latente dispersa donde el independentismo abandonemos las obsesiones hispánicas y miremos poniendo instante a Europa después de elegir nuevo Parlamento dos noticias destacadas primera siguiendo el ejemplo de sus países miembros la Unión también despide el monopolio del poder que ejercía el corporativismo bipartidista de populares y socialistas se abre el juego y enriquece la representa en la segunda los Verdes se hacen fuertes en Estrasburgo dando pistas de por dónde pueden ir las cosas a aquellos sectores la izquierda que llevan tiempo la búsqueda del proyecto perdido la apuesta por una sociedad sostenible tiene futuro Macron se apresura capitalizar el cambio ya se habla de una alianza de un liberales verdes y socialistas frente al poder alemán es la eterna obsesión de los presidentes la República Francesa a echar un pulso Alemania aunque casi siempre lo acaben perdiendo cambiará el destino esta vez noticia Sánchez apunta hablado francés una osadía que no se permitieron es siempre sumisos al poder alemán

Voz 12 25:15 fuera de lo dejamos aquí Emilio Contreras Victoria Lafora Carlos Cué buenas noches buenas noches y buena semana hasta la semana que viene nosotros volvemos mañana en esta noche electoral eterna si a ver si a podemos dar el cien por ciento escrutado el cien por el resultado síganos mañana unos que seguro que lo damos feliz noche

