Hora 25 (30/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:33 ves pero la última hora nos lleva a hablar del suicidio de Verónica porque esta tarde se ha entregado a la Guardia Civil el principal sospechoso de haber difundido el vídeo de contenido sexual

Voz 0919 00:41 de esta mujer Pedro Blanco sí siempre lo de la Guardia Civil

Voz 1715 00:44 cuartel de Mejorada es una localidad de Madrid este hombre está ya bajo custodia de la Policía Nacional que es quien investiga el caso justo hoy un Juzgado de Alcalá de Henares había abierto una investigar

Voz 0194 00:53 ahora nos dará más detalles Mariola la urdido por lo demás hallando en estos días los partidos abriendo y cerrando puertas entre las que se abren hoy las del PSOE a formar un gobierno que en su terminología no sería un gobierno de coalición aunque incluyera miembros de Podemos José Luis Ábalos en Antena tres esta mañana coalición

Voz 5 01:11 sus frutos podríamos en un momento dado plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones y en este caso de Podemos pero desde luego no os con la fórmulas de coalición

Voz 0194 01:23 en las puertas que se cierran al menos las que saldrán cierran hoy son las de Ciudadanos el partido de Albert Rivera asegura que no hará lo que Vox exige para poder cerrar pactos a tres bandas Ciudadanos ni se sentará ni acordará nada con Vox José Manuel Villegas en Televisión Española vamos a sentarnos con voz

Voz 6 01:38 negociar ni entrados en el Gobierno ni pactos de gobierno pese lo que se negocia cuando toque negociar cualquier acuerdo de investidura en el Ayuntamiento de una comunidad

Voz 0194 01:49 el CIS ha preguntado en su última apuesta por la fórmula de Gobierno que preferimos los españoles después de aplicar una mezcla de cocina hay fórmulas matemáticas la conclusión del Centro de Investigaciones Sociológicas es que la mayoría quiere que el PSOE gobierne solo el presidente del CIS ha pasado por Hora catorce

Voz 7 02:03 el veinticuatro por ciento y una mayoría muy grande incluso si excluimos los que no sabe no tiene criterio y no contesta serían cuarenta y nueve coma ocho por ciento una mayoría amplísima en segundo lugar la segunda preferencia es un gobierno de coalición entre PSOE Unidos Podemos con apoyo de los partidos no nacionalistas o independentistas que eso sería Xisco todo

Voz 0194 02:24 las urnas obligan a aplicar la geometría política en algunas de las grandes ciudades y en algunas comunidades en Madrid el partido de Carmena Errejón evita ciertas líneas rojas y está dispuesto a negociar lo que haga falta y con quién sea necesario para encapsulado vos

Voz 8 02:37 lo primero es una declaración de intenciones lo que pasa es que estamos tan poco acostumbrados en este país que de repente todo tiembla lo primero que hemos hecho es oigan Nos sentamos e intentamos que el futuro de la Comunidad el Madrid madrileño dependa de Vox

Voz 0194 02:50 unas ocuparemos del caso de las cremas solares que protegen menos de lo que anuncian

Voz 1715 02:54 sí es uno de los temas más comentados hoy un informe de la OCU denuncia que dos cremas para niños protegen menos bastante menos de hecho de lo que dicen proteger una de esas cremas la fábrica inútil su consejero delegado reconoce que el factor que parecen sus productos es una mera aproximación de laboratorio que no garantiza que en la vida real se cumpla se llama Pon Naya

Voz 9 03:16 en HP OMEN se sino que se calculan en el laboratorio buenos estudios con unas lámparas tirar unas dosis que no son reales claro ese número porque se sabe que existe variabilidad que ese número represente hace digna la porque tienen condiciones reales pues pues a veces puede ser que sí a veces puede ser que no

Voz 1715 03:39 estaremos de nuevo en el CIE de Aluche una juez ha pedido que se investigan los policías que trabajan en ese centro por presuntas torturas por unos incidentes que se registraron el pasado dieciocho de abril los agentes obligaron a los internos entre ellos había personas mayores y enfermas a permanecer bajo una intensa lluvia para ser sometido son

Voz 0194 03:55 y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:58 buenas tardes Sergio Ramos ha dado una rueda de prensa para aclarar que no quería irse del Real Madrid sin pagar traspaso como había dicho el presidente Florentino Pérez el capitán blanco en esa rueda de prensa que ha sonado a disculpa afirma que su objetivo es jubilarse en el Madrid Ike jugaría hasta gratis

Voz 1896 04:14 disidente pues también lo lo puede decir que yo siempre he dicho que que nunca Mérida Real Madrid siempre y cuando eh tuviese contrato anotaría dispuesto incluso a a jugar te gratis aquí porque así lo siento

Voz 0919 04:27 en Roland Garros dos españoles Roberto Bautista se ha metido en tercera ronda Fernando Verdasco ha quedado eliminado y hoy comienzan los playoff de la Liga ACB de baloncesto con dos partidos Baskonia Zaragoza y Real Madrid Manresa

Voz 0194 04:37 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:40 Natura sigue en su línea ascendente y yo ya hemos superado los treinta y cinco grados en el Valle del Guadalquivir pero también en gran parte de Extremadura y el interior de Galicia mañana temperaturas un poco más altas el máximo de esta situación lo alcanzaremos a lo largo de las tardes del fin de semana durante las noches las temperaturas bajarán los sucio

Voz 8 05:00 de como para que llegue a refrescar un poco sobretodo

Voz 0978 05:02 comparación al calor querrá durante las tardes y también esperamos que las temperaturas suban menos que en el resto en todo el litoral peninsular y los archipiélagos incluso en algunos momentos del fin de semana en estos puntos costeros se formarán algunas nieblas allí donde se presenten en ambientes se notará fresco

Voz 0194 05:17 empieza hora25 Pedro

Voz 1715 05:20 el estudio Íñigo Sastre así que vamos a escuchar con mucha atención lo que tiene que contarnos Íñigo ahora

Voz 3 06:54 en Hora veinticinco

Voz 1715 06:58 Pedro Blanco ocho siete minutos siete y siete minutos en Canarias pendientes claro de la última hora vamos a saludar a Mariona lo aludido Mariola muy buenas tardes buenas tardes Pedro Benzal vas a eso de las siete y media de la tarde se ha entregado hoy esta tarde en un cuartel de la Guardia Civil el principal sospechoso de la difusión de ese vídeo vídeos de contenido sexual de Verónica la trabajadora de Iveco que acabó suicidándose

Voz 0259 07:22 sí tal y como hemos adelantado en La Ventana el antiguo pareja de Verónica sea entregado a las fuerzas de seguridad lo ha hecho esta tarde a las cinco en un cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo y ha sido trasladado a los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid sea entregado después de que el Juzgado de Instrucción número cinco de Alcalá de Henares recordamos abrirse esta mañana una investigación para determinar si hay un posible delito contra la intimidad en la filtración en la difusión del vídeo sexual entre la plantilla de

Voz 1715 07:54 con esa investigación no digo la judicial sino la previa a la policial la llevaba la Policía Nacional así que por lo que contabas el ahora detenido que sea entregado a un cuartel de corte de la Guardia Civil ha sido trasladado luego a dependencias policiales

Voz 0259 08:10 sí además era el principal sospechoso de los hechos en una rápida investigación la Policía había centrado en este hombre todas las pesquisas Verónica hiel habían tenido una relación hace unos años y en ese momento fue cuando se grabó este vídeo esta relata a la mantuvieron antes de que Verónica se casara obtuviera los dos niños el juzgado va a investigar si él pudo utilizar ese vídeo para extorsiona sentimentalmente a Verónica para que volviera con él esta persona trabaja también en Iveco es compañero de Verónica era compañero de Verónica en la fábrica el juzgado tendrá que decidir también si hay algún delito en la transmisión masiva del vídeo entre los empleados de la empresa de camiones y un último dato Pedro Fuentes canas al caso han señalado también a la Cadena Ser que la difusión del vídeo había provocado también un fuerte conflicto familiar e conflicto familiar y Verónica y su entorno más próximo

Voz 1715 09:07 gracias Mariola hasta luego

Voz 0259 09:09 hasta luego

Voz 1715 09:12 el PSOE intentando encontrar la difícil cuadratura del círculo que le permita formar un gobierno con miembros de otro partido pero sin llamarlo gobierno de coalición el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos ha defendido hoy la fórmula del gobierno en solitario pero acompañado el Gobierno del PSOE con Podemos pero sin que sea un gobierno del PSOE con Podemos y sea sólo un gobierno del PSOE y Macron

Voz 0806 09:36 pero lo que no quiere el PSOE es un gobierno de coalición al uso con dos formaciones que se reparten áreas dentro del Ejecutivo hecha esta salvedad

Voz 1915 09:45 José Luis Ábalos el secretario de Organización

Voz 0806 09:47 sí que ha hablado hoy de incorporar a miembros de Podemos

Voz 5 09:50 el es podríamos en un momento dado plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones y en este caso de Podemos pero desde luego no bajo la fórmula de coalición tiene más margen un gobierno socialista de llevar adelante una agenda progresista si los condicionamientos que puede suponer otra fórmula

Voz 0806 10:10 eso decía Ábalos a primera hora en Antena tres después tanto el ministro como Ferraz han incidido en que el propósito que tienen es un gobierno socialista con independientes que serían esos nombres según fuentes del PSOE pactados con Podemos pero sin incluir a Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros esgrimen como argumento que no tiene sentido compartir gobierno con otras siglas Si juntas no suman la mayoría absoluta aunque al mismo tiempo la dirección del PSOE no oculta que quiere estabilidad en la legislación

Voz 1715 10:39 en la búsqueda de esa fórmula mágica el CIS el Centro de Investigaciones Sociológicas sacudido hoy con argumentos sociológicos según la nota de prensa que ya enviado ese organismo el cuarenta y cuatro por ciento quiere o que gobierne el partido que ha conseguido más votos es decir el PSOE o que gobierne el PSOE solitario es decir el peso PSOE claro que en la pregunta que origina la red pregunta quiénes optan por una coalición de gobierno son más que los que eligen que gobierne el partido que más votos ha obtenido es decir el PSOE pero vamos a ver si conseguimos aclarar este jaleo Javier qué tal muy buenas tardes qué es lo que quieren

Voz 1 11:15 por eso los encuestados al menos vamos a ver lo que dice la respuesta es que quieren un gobierno de coalición en mayorías justo lo contrario de lo que dice el CIS dicen cuarenta y cinco coma dos esto es lo que dicen no dice lo que dice el CIS no dice lo que quiere Moncloa cuarenta y cinco coma dos prefieren en coalición como el resultado no es el que quiere Moncloa y aparentemente tampoco es el que quiere el CIS el CIS hace una segunda pregunta viendo que el Gobierno sólo en minoría treinta y ocho por ciento frente al cuarenta y cinco pregunta qué tipo de coalición quiere usted segunda pregunta vuelve a preguntar por segunda vez lo mismo y qué tipo de coalición quiere usted y ahí les da a los encuestados que ya habían dicho antes que preferían un gobierno en solitario o que se habían manifestado por en coalición la posibilidad de contradecirse y algunos lo hacen el siete coma nueve por ciento de ellos en esa red pregunta se contradice quiénes apostaban por en coalición en esa pregunta dicen bueno también un gobierno del PSOE en solitario así que a partir de aquí empiezan las matemáticas más burdas que se pueden hacer antes no salía que el cuarenta y cinco quería en coalición el XXXVIII sol pero como hay un siete de los de coalición que se contradicen les quitamos S7 a los de la coalición se lo ponemos a los del Gobierno sólo no sale que lo del Gobierno sólo es mayoría que es tan sencillo como esto es tan burdo como esto preguntar una vez y otra vez y otra vez hasta que salga el resultado que quieres que salga o al menos el que Moncloa quiere que Sadam

Voz 1715 12:46 el error llamativo en este caso es como en la pregunta sobre qué fórmula de coalición preferí usted una de las respuestas que el CIS ofrece a los encuestados habla de un Gobierno

Voz 1 12:58 en solitario exactamente es la para colmo primera opción qué tipo de coalición quiere usted la primera opción que es el edad los españoles es un gobierno del PSOE en solitario muy de coalición no suena siete coma nueve por ciento de ahí a partir de ahí el CIS recalcó Lula recalcó la de tal manera que les sale exactamente el mensaje que la Moncloa deseaba el de que el Gobierno tiene que ser del PSOE sólo sin Podemos

Voz 1715 13:25 gracias Javier hasta ahora esa es la explicación relativamente compleja porque la trampa o la Tricky no Ella nos obliga a dar una explicación Larga explicación aunque el resultado yo creo que es perfectamente transparente por cierto que esta encuesta también incluye proyección de voto claro que es una proyección que conviene relativizar porque la encuesta se hizo después de las generales pero justo antes de las municipales y autonómicas en todo caso que proyección de voto incluyen el pecho

Voz 1468 13:54 las tardes buenas tardes pues si el barómetro esta hecho justo como decías después de las elecciones del veintiocho de abril en la que el PSOE gana claramente con un treinta por ciento de los votos primera fuerza Ciudadanos adelanta al PP sorpasso con el trece por ciento frente al PP que cae a la cuarta posición con el nueve por ciento Unidas Podemos es la tercera fuerza con el diez por ciento de los sufragios en cuanto líderes Pedro Sánchez está en la primera posición seguido de Albert Rivera y Pablo Iglesias el paro figura como principal problema sobre las dudas para votar a uno u otro partido se comentó que mucha gente no sabía quién votar el sesenta y seis por ciento dice que decidió su voto bastante antes de que se iniciara la campaña electoral irse vuelve a preguntar Pedro por la reforma de la Constitución en este caso para eliminar de lo que hablamos si hay que eliminar la mayoría absoluta en general pues bien casi la mitad de los encuestados españoles apoya eliminar la mayoría absoluta

Voz 1715 14:45 sigue dándole vueltas a la pregunta el CIS es como si usted le preguntan dónde prefiere vivir usted un piso o en un chalet Illa preguntan en el caso de que elija chalet qué tipo de chalet quiere la primera respuesta que te ofrecen es un piso oiga a poner ha dicho que no chalé porque me vuelve a ofrecer la opción del pisos y eso ya que me lo preguntó antes pues más o menos lo mismo hasta luego

Voz 8 15:02 más alto que no revueltos este asunto

Voz 1715 15:05 y la de vuelta gel vamos a dar estos días a los amagos a las advertencias a las amenazas a las filtraciones a los avances ya los retrocesos a las sumas ya las restas de diputados y concejales en fin en la negociación que no se ha caído encima la habrá días en los que parezca que va a ocurrir lo que al día siguiente se desmienta que va a ocurrir la derecha anda intercambiando llamadas y mensajes ciudadanos asegura que no tiene nada que ver con Vox como sino gobernar en Andalucía gracias a Vox bueno el partido ultra insiste en que no se sientan con ellos nada de nada Óscar García

Voz 1645 15:35 aunque todavía no ha habido ninguna reunión formal los contactos a dos bandas sí han comenzado por ejemplo en Madrid la popular Isabel Díaz Ayuso se reunió ayer con Ignacio Aguado de Ciudadanos aunque sólo quedaron en que tenían que negociar también ha habido un contacto entre Espinosa de los Monteros de Vox García Egea del PP de momento dicen conversaciones informales en Ciudadanos las fuentes consultadas calculan que las reuniones formales serán la semana que viene los naranjas han decidido hoy que no pactarán con Vox aunque sí dejarse apoyar por ellos a pesar de las advertencias del partido de Abascal Iván Espinosa de los Monteros

Voz 15 16:08 lo que no vamos a hacer es apoyar gobiernos compuestos por uno o más partidos que no se habían sentado con nosotros ni siquiera gobiernos en los que haya un acuerdo entre dos formaciones y sólo una se siente con nosotros

Voz 1645 16:19 presión de Vox a Ciudadanos pero también del PP cuya dirección ha pedido a Rivera que no se cierre en banda a negociar con los de Abascal la vicesecretaria de Política Social del PP Cuca Gamarra espera que todo esto no se convierta en un foco sus declaraciones esta mañana en Hoy por hoy

Voz 16 16:33 que lo sea la política de pactos no se convierta en un mercadeo o en un en un toco donde priman intereses particulares

Voz 1645 16:41 Ciudadanos también ha contactado ya con el PSOE Villegas ha hablado con Ábalos mientras que el PSOE está entregando documentos con propuestas concretas a Ciudadanos en

Voz 1715 16:50 algunos territorios probablemente el baile de concejales y diputados tras un recuento en unas elecciones municipales y autonómicas haya sido habitual en otros comicios yo no lo recuerdo otro cambio más otro cambio de resultado más este en Castilla y León después del recuento de la Junta Electoral de León Ciudadanos pierde un diputado autonómico Podemos gana un diputado autonómico otro error en el recuento había votos de Podemos que habían sido atribuidos a otro partido gana un diputado podemos lo pierde ciudadanos dos voces más dos de las negociaciones con mayor morbo político que tienen lugar en Madrid y en Barcelona ha pasado por La Ser por Hoy por hoy Íñigo Errejón en que se muestra dispuesto a intentar un acuerdo que evite un gobierno del PP apoyado en Vox es eso

Voz 8 17:40 sólo sería posible echando manos de ciudadanos queremos explorar escenarios para que el futuro de los madrileños no dependa de Vox y queremos que cree eso lo tiene que decir ciudadanos de todas formas que va a tener que elegir qué quiere hacer yo sospecho que ya elegido porque en campaña electoral le preguntamos insistentemente si iba a pactar con Bono como en Andalucía y siempre daba la callada por respuesta así que yo sospecho que ya tomó una decisión pero que no sea por nosotros yo no me voy a sentar encima del medio millón de votos a quejarme bueno pues quiero hacer

Voz 1 18:09 política útil lo dije fraguando dimitir del Congreso

Voz 8 18:11 los diputados dije que no venía a estar en política sino hacer política

Voz 1715 18:14 en Barcelona Ada Colau reconoce que le ha sorprendido posiblemente también descolocado la propuesta de Manuel Báez de favorecer que sea reelegida sin nada a cambio sólo para evitar que gobierne el independentismo ha dado con la otra

Voz 17 18:25 es que estas para aulas cada vez que se haya transparencia el año

Voz 18 18:28 la sorpresa Tots a mí también estas

Voz 1509 18:30 la verdad es que hacía referencia Valls nos han sorprendido a todos admite

Voz 1628 18:33 bien yo estoy dispuesta a lo que hemos explicado en todo momento que más del sesenta por ciento de los barceloneses y barcelonesas han votado a fuerzas progresistas de izquierdas y es a partir de aquí que queremos explorar posibles de acuerdo

Voz 4 18:46 si esa chica Moulin a explorar Hora Veinticinco ayer de este seísmo

Voz 10 18:56 yo directa se supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 19 19:03 cursó precondiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter ir de cuerdas y usa es una furgoneta para trabajar sólo Limia directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 20 19:21 por mi equipo

Voz 10 19:23 todas mis compañeros esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros con Torres o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta

Voz 21 19:34 pues hacemos que las cosas sucedan

Voz 1715 19:38 la Generalitat ha encontrado la forma de mantener el privilegio penitenciario que ya concedió Oriol Junqueras aunque algo disfrazado recuerdan condenado por corrupción apenas unas semanas después de entrar en la cárcel se le concedió el tercer grado lo anuló un juez bueno pues ahora le van a permitir salir de prisión cada día y regresar a dormir Álvarez buenas

Voz 17 19:56 buenas tardes Pedro el hijo de quien fue presidente de la Generalitat durante más de dos décadas está cumpliendo una condena de dos años y medio de cárcel por el caso de las ITV cobró comisiones ilegales de empresarios a cambio de interceder para que les concedieron licencias de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos en Cataluña pues bien cuando llevaba menos de dos meses encerrado la Junta de también toda la cárcel que depende en última instancia de la Generalitat le concedió el tercer grado eso le permitía irá su celda sólo a dormir por la noche una jueza lo tumbó y le obligó a volver a pasar veinticuatro horas en la cárcel ya ahora está junta de tratamiento la misma la Generalitat por lo tanto ha aprobado permitirles salir a trabajar y hacer voluntariado durante el día la diferencia sustancial con el tercer grado es que el fin de semana se tendrá que quedar entre rejas ahora la jueza lo podrá volver a tumbar pero mientras no se pronuncie el permiso seguirá vigente

Voz 1715 20:47 dio hoy coinciden un puñado de apellidos ilustres todos son las han tenido que ver con la justicia los resultados son desiguales por un lado lo estamos contando y en la SER los jueces han tumbado el intento de Eduardo Zaplana de anular el testimonio de su supuesto testaferro externas

Voz 1454 21:00 la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia sostiene que Zaplana carece de legitimación para pedir la nulidad de esa prueba y que al contrario de lo que opina su derecho a la defensa permanece incólume la credibilidad del testimonio del testaferro dice la Audiencia en su auto contra el que no cabe recurso ya será ventilada dicen en el momento procesal oportuno la declaración que quería anular Zaplana no es la de un testigo cualquiera Se trata de su testaferro uruguayo pieza clave en la causa y sin cuyo testimonio los investigadores hubieran tenido muy difícil probar sus acusaciones

Voz 1715 21:30 dos nombres más de relumbrón González y Gallardón vaya pareados se han librado de procesamiento en el caso que investiga la compra de una sociedad a manos del Canal de Isabel II

Voz 1454 21:39 la decisión del juez del caso Lezo que archiva a instancias de la Fiscalía la investigación que había abierto por la compra presuntamente fraudulenta en el año dos mil uno de la empresa amenaza el Ministerio Público pidió sacar del procedimiento a Gallardón al no quedar acreditado que conociera los pormenores de esa operación en el caso de González queda fuera de esta pieza pero se mantiene la imputación en otras

Voz 1715 21:57 es probable que hayan visto leído oído algo sobre cremas solares para niños que no protegen tanto como dicen proteger lo denuncia la OCU el Gobierno pide más datos una de las compañías reconoce que el índice de protección pues no es todos lo fiable que uno pensaría del amor y la

Voz 0011 22:12 la OCU pide que se retiren una crema en spray de Bavaria para niños que tienen factor treinta unos cincuenta coma asegura el fabricante y otra de seis Dean este caso es más grave porque el protector solar pediátrico en España cincuenta plus según la OCU en realidad es un quince una protección baja el consejero delegado This Dean ha asegurado a la SER que ese número el factor de protección se fija en el laboratorio y que puede variar según como se mida incluso reconoce que puede no corresponderse con la protección real Juan Naja

Voz 9 22:38 es que ese número se presente mira fidedigna la protección en condiciones reales pues pues a veces pues no me imagino cuando hay discrepancias nosotros lo que podemos decir es que la protección real que da al producto es superior al quince con total seguridad

Voz 0011 22:58 Sanida ha pedido a la Organización de Consumidores y Usuarios el informe completo para estudiarlo antes de tomar cualquier decisión es Dean le ha remitido los suyos

Voz 1880 23:07 la cara B hoy hablamos de combinaciones al habituales hola hola pero coaliciones pactos apoyo sumas combinaciones posibles para formar gobiernos tanto a nivel nacional como autonómico o local hay muchísimas de ellas vamos a hablar en la cara B lo vamos a hacer desde las matemáticas con Eduardo Sáenz de Cabezón pero combinaciones hay de todo tipo también las hay musicales

Voz 22 23:27 tan enorme que mucha creí ver

Voz 23 23:32 cansina trae su hija Nancy grabaron esta versión del biopic que fue un éxito en el año sesenta y uno combinaciones perfectas de la música del cine de la literatura a partir de las nueve y media en la cárcel

Voz 1715 23:47 a la tertulia de Hoy Carmen del Riego Milagros Pérez Oliva in Aus Tomás estas son para ella las claves

Voz 0978 23:55 otra vez hay lío con el CIS según las tablas del sondeo presentado hoy el cuarenta y cinco coma dos por ciento de los españoles preferirían una aparición como fórmula de gobierno pero este porcentaje traducido a nota de prensa oficial se convierte en que un cuarenta y cuatro por ciento adquieren un gobierno en solitario del PSOE dónde está la bolita pues en las preguntas y R preguntas que consiguen que haya encuestados que digan lo mismo y lo contrario en todo caso y esa es otra clave del día seguimos sin saber si habrá o no un gobierno de coalición entre socialistas y Unidas Podemos escuchando al ministro Ábalos podría pensarse que se busca un sí pero no que haya ministros o cargos morados pero sin que sea un Ejecutivo de coalición vamos también un poco lo mismo y lo contrario el día nos deja además dos secundarios que se han convertido en protagonistas Errejón Iván que han sacudido a propios y extraños con sus apuestas postelectorales ya veremos si más pronto que tarde acaban teniendo aún un mayor protagonismo

Voz 1715 24:53 ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canal

Voz 1915 27:13 continúan los contactos y las negociaciones para alcanzar un acuerdo de gobierno en la Comunidad de Madrid los candidatos los candidatos de PP y Ciudadanos Isabel Díaz Ayuso Ignacio Aguado se reunieron ayer según ha confirmado el propio Aguado para buscar un gobierno de centro liberal contactos tan quien entre el PSOE y Más Madrid tal y como ha contado aquí en la SER Íñigo Errejón Elia Ángel Gabilondo han hablado ya de la posibilidad de que Begoña Villacís la candidata de Ciudadanos sea la alcaldesa de Madrid para evitar la entrada de la extrema derecha en el Gobierno de la capital Errejón propone escenarios alternativos dice para evitar que Vox toque

Voz 8 27:44 a ver quién tendría que ser alcalde enseñara Manuela Carmena que es la que ha ganado en las urnas nosotros no queremos entrar a hablar en anticipamos escenarios esa es una decisión en todo caso que lo corresponde al grupo municipal de Más Madrid pero no queremos entrar a hablar lo primero sido una declaración de intenciones lo que pasa es que estamos tan poco acostumbrados en este país que de repente todo tiembla lo primero como hecho es oigan nos sentamos e intentamos que el futuro de la Comunidad el ayuntamiento Madrid no dependa de Vox hasta ahí llega nada más y nada menos Carmena además

Voz 1915 28:10 mentó opta por el silencio y en la derecha en el Partido Popular llaman a la tranquilidad a Izquierda dice el candidato al Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida que habrá pactos con Ciudadanos y con Vox

Voz 0919 28:20 que la izquierda no se ponga nerviosa que se tranquilice que no empieza de decir que hay problemas de pactos dentro del centro derecha que se tranquilicen que ellos hicieron el paz en apenas cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la sesión de investidura como yo digo que no aplica el mismo rasero que es aplicaron a ellas y por tanto que estén tranquilos que los madrileños que seguro que va a haber un gobierno de cambio en Madrid

Voz 4 28:41 ya está todo listo para la

Voz 1915 28:43 al final de la Champions en el Wanda el próximo sábado la patronal madrileña calcula que el partido traerá sesenta y dos millones de euros a la ciudad una cantidad mayor que si el encuentro se ha producido entre equipos españoles según el presidente de CEIM Francisco Aranda

Voz 28 28:55 parece que un poco sí porque claro es esto significa que tiene que venir más gente de fuera que hemos detectado es que éste es que espectáculo ha venido gente más Díaz el que si fuera un equipo español

Voz 1915 29:11 la Policía Municipal y el Samur han presentado el dispositivo de seguridad y emergencias que ya está en marcha Daniel Vázquez es el corto

Voz 29 29:17 por de emergencias del Ayuntamiento juntos van a tener este punto sanitario en el que nos encontramos ahora mismo con todo el dispositivo también de seguridad en relación a todo el Champions Festival que es Callao Plaza Mayor Plaza Oriente y Puerta del Sol principalmente y luego el día del partido el sábado vamos a tener punto sanitarios dos en el estadio los alrededor del estadio para zona exterior de aficionados en sólo en el acceso al mismo en las dos Fan zone en Plaza de Colón en la plaza de Felipe

Voz 1915 29:42 cuando llegamos a las ocho y media con veintinueve grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco hasta mañana

Voz 33 36:08 Klose Guardiola Pochettino si la Champions da mucho juego enseguida vamos con ellos pero antes vamos a Huesca

Voz 0194 36:15 que no le gusta

Voz 0919 36:18 porque hoy era el día clave los seis detenidos prestaban declaración ante el juez

Voz 0194 36:24 el jugador número cinco de Huesca hay cuál

Voz 0919 36:26 otro que han salido en libertad con cargos para los que el juez ha decretado prisión confianza cómo está el ambiente en Huesca en esos juzgados buenas tardes

Voz 1887 36:38 qué tal buenas tardes Jesús pues ya está las cartas sobre la mesa ya sabemos algo más prisión confianza para Aranda y Bravo prisión de de momento con cien mil euros que pueden pagar para eludir el Safja esa cárcel posteriormente Íñigo López pasa al segundo escalón setenta y cinco mil euros y además me Dida provisional de libertad con cargos en el siguiente escalón encontramos también a Borja Fernández y al presidente de la Sociedad Deportiva busca Agustín las a fianzas de cincuenta mil euros por delitos en algún caso de presunto delito de estafa corrupción entre particulares en actividades deportivas y en el último escalón aparece Juan Carlos Galindo el médico de la Sociedad Deportiva Huesca que también ha declarado hoy se la acusa de delito de corrupción entre particulares en actividades deportivas a partir de ahora sigue la investigación pero cada uno ya sabe cuáles

Voz 0919 37:26 el delito del que se le acusa por parte

Voz 1887 37:29 de de el juez veremos a ver por qué también va a haber más investigación en cuanto a declaraciones también en cuanto posiblemente sino a detenidos y personas que van a tener que decir qué pasó a partir de ese Huesca Nàstic y en esos partidos que se han investigado y que han llevado al final a esta resolución la primera del juez que es la que hemos conocido hoy

Voz 0919 37:51 todos los acusados se declaran inocentes bueno Carlos Aranda y Raúl Bravo se han negado a declarar hay que esperar que sigan las investigaciones ya aquí os lo contaremos ocho y XXXVIII Hora deportes en la SER

Voz 1896 39:34 eh yo no me quiero al Real Madrid que yo siempre he dicho que mi sueño y mi ilusión ha sido retirarme aquí y que yo presidente pues también lo lo puede decir que yo siempre he dicho que que nunca me iría de Real Madrid siempre y cuando eh tuviese contrato anotaría dispuesto incluso a a jugar ATI gratis aquí porque así lo siento

Voz 32 39:54 es imposible que el Real Madrid pueda dejar a su capitán que se vaya gratis porque además es un precedente terrible para los siguientes para remar

Voz 1896 40:02 yo soy madridista eh me quiero retirar aquí quiero pasar el resto de

Voz 32 40:08 contrata a cuneros en mi me dieron verme simplemente me dijeron pues cabía una oferta muy buena de una de unos y si no me parece muy bien pero que en los que no no podían pagar Transfer si está ya les dije bueno pues empresariales es que ver qué les voy a decir pues eh

Voz 0919 40:24 en realmente la las versiones no no cuadra lo mismo tendrían que haberse sentado los dos en la rueda de prensa para para explicarlo Javier Herráez Antonio Romero han estado allí compañero buenas tardes hola buenas tardes hola qué tal Gabi Sergio Ramos tenía claro cuál era su discurso esta tarde si se ha plantado allí con una camisa muy veraniega vaqueros quería decir que era un problema sentimental que no era un problema de dinero pero evidentemente si te vas a China no te vas a jugar una Liga competitiva te vas a por dinero a era algo muy complicado de hacer entender porque la gente sabía perfectamente lo que ocurría en este caso es más Sergio Ramos ha dicho esto

Voz 1896 40:59 aquí no me quieren pues obviamente el yo me lo hubiese planteado no es el caso yo creo que sí yo fiel al madridismo a este cubra esta camiseta me siento querido bueno pues como te he dicho la relación octava como yo creo que debe de estar ahí lo hemos solucionado pero en ningún momento me he planteado irme a China y menos teniendo contrato aquí como lo dicho no me voy a gratis ni pagando eso es una especulación que ha salido que quería Luck carta de libertad mentiras yo eso ni lo pedir exigir una propuesta que que habíamos comentado en privado tanto presidente como alguno algunas personas que venían conmigo

Voz 0919 41:30 pleno de contradicciones tan tan pronto decía que no se iba a China como se tenía algo que era una posibilidad efectivamente en pleno de contradicciones Sergio Ramos en esa comparecencia de prensa ha dicho además Sergio que le había invitado al presidente a que compareciera con él lo que el presidente había declinado la invitación de Sergio Ramos y bueno ha dicho que jugaría gratis la verdad es que sí

Voz 39 41:50 cerramos hoy no ha estado nada afortunado Romero

Voz 0239 41:53 crecido bueno yo creo que ha sido un cuento chino con mal final para Sergio Ramos la parecido una pantomima infumable de principio hasta fin eh con además Gallego el olor a naftalina que empieza a convertirse en una mala costumbre de echar la culpa al mensajero yo creo que aquí ha quedado muy claro que el único que no tendría la culpa al mensajero sólo hay una duda tú lo ha dicho al principio del programa y me parece que es la duda que hasta ahora encima de la mesa o mintió Florentino Pérez el lunes o ha mentido y durante toda su comparecencia pública Sergio Ramos ni sensación que Ramos y su entorno no han ido bien el pulso y la fuerza que tiene actualmente en el Real Madrid como capitán sobretodo viniendo después de la temporada que viene pretendían un aumento de sueldo no lo han conseguido y mi conclusión que Florentino Pérez ha ganado el combate por KO prácticamente sin romper ascua pero

Voz 0919 42:36 a Ramos le quedan dos años de contrato si esto puede

Voz 0239 42:40 devolver dentro de nada mejor en un menos dicen que le van a renovar elevan a aumentar y que un año más pero la lo lo que contar en la tarde de hoy es que desgraciadamente porque yo le tengo mucho cariño creo que Sergio Ramos ha hecho el ridículo

Voz 0919 42:52 gracias Romero gracias Javi hablaremos más en El Larguero como hablaremos de Hazard que ayer se proclamó con el Chelsea campeón de la Europa League y que nada va a ser mirar el partido dijo que era un adiós bueno pues dejó claro que quiere irse a otro equipo y el equipo equipos el Real Madrid ya ocupa ahí sí creo que

Voz 40 43:09 es un adiós pero en el fútbol nunca se sabe mi sueño era jugar en la Premier en los hechos durante siete años en uno de los mejores clubes del mundo quizás ahora es el momento para nuevos retos

Voz 0919 43:23 íbamos con la Champions porque pasado mañana Madrid acoge la gran final de la Liga de Campeones el el Tottenham y Liverpool La Ser además es emisora oficial de la Champions

Voz 1038 43:33 seguida vamos a contar todo lo que tenemos preparado en el centro de Madrid para que disfrutéis de ese espectáculo pero lo primero es la información deportiva la última hora empezamos por el todo

Voz 0919 43:42 dejan el equipo de Pochettino que está desde ayer en la capital de España José Palacio buenas tardes hola qué tal muy buena Gallego

Voz 1038 43:50 que ya ha hecho su primer entrenamiento esta misma mañana en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas hayan estado entrenando Pochettino y los suyos llega sin bajas el Tottenham algo que es prácticamente un milagro viendo la Liga de Campeones que ha hecho el conjunto londinense eso quiere decir que Harry Kane va a estar a disposición del técnico argentino el próximo sábado a las nueve de la noche en el Wanda Metropolitano o sea que volvería a la titularidad para formar ataques son Icon dele Ali ya están descansando los hombres de Pochettino en su hotel en hotel Mirasierra Suites mañana a las siete menos cuarto la rueda de prensa inicial del técnico argentino ante los medios de comunicación y a las siete y media el primer contrato con el campo la final con el verde del Wanda Metropolitano

Voz 41 44:31 estamos esperando la llegada del Liverpool de Jurgen Klopp cuál es su agenda José Antonio Duro Liverpool al contrario que el Tottenham no altera sus costumbres en la temporada mientras abeja de Europa llega mañana por la mañana en la previa del partido pasó rápido por el hotel y entrenamiento programado para las cinco y media antes con rueda de prensa previa esto ya en el Wanda Metropolitano también pasarán por Valdebebas sesión de trabajo allí el sábado por la mañana el hotel está cerca del aeropuerto importando también del metropolitano Peer Mino lo dijo Klopp no hay motivo

Voz 0919 44:58 la pensar que no va a estar esta semana el brasileño la empezó trabajando en solitario pero estos días que ya ha entrenado con el grupo se espera la visita en Madrid de cien mil aficionados británicos unos tienen entrada otros vienen a vivir la fiesta hay un despliegue de seguridad tremendo en Madrid la Policía la Delegación del Gobierno el Ayuntamiento están acostumbrados a controlar a aficiones digámoslo así

Voz 31 45:27 ruidosas y alegres

Voz 0919 45:29 muchas veces al año esperemos que no pase nada y confiado

Voz 31 45:33 en las fuerzas del orden además este

Voz 0919 45:36 es un partido para disfrutar la fiesta durante todo el día desde mañana viernes la SER emisora oficial tiene preparado un amplio elenco de actividades Sofía Álvarez para que la gente disfrute la Champions que tenemos

Voz 1915 45:52 sí porque como emisora oficial de la final de la Champions la Cadena SER cuenta con un set propio en la Plaza Mayor donde se emitirá en directo desde hoy jueves hasta el sábado mañana tendremos un gran despliegue a partir de las tres de la tarde podrán escuchar SER Deportivos con Pacojó desde la plaza