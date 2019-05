Hora 25 (30/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 3 00:13 en la Cadena Ser

Voz 4 00:15 hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:18 entre la confusión y la polémica el análisis de los datos que publica el CIS siempre genera confrontación política hoy parece que también sociológica por la interpretación de los datos del estudio que se ha hecho público hoy la encuesta se hizo después de las elecciones generales preguntó a los españoles entre otras cosas por sus preferencias sobre los pactos en los próximos minutos vamos a mirar con lupa los porcentajes y a pedir ayuda a los expertos para entenderlos y colocarlos en su sitio antes repasamos otras nuevas ya están Esther Bazán buenas noches las noches empezamos con otro asunto relacionado con la política y las elecciones en este caso con las últimas las europeas autonómicas y municipales después de los errores detectados en el recuento que se están subsanando el PP quiere explicaciones del Gobierno de momento se ha registrado ya una petición de comparecencia

Voz 5 01:02 congreso Javier Torres es de las primeras solicitudes de comparecencia sino la primera del recién constituido grupo parlamentario popular en el Congreso registrada esta misma tarde firmada por quién de momento es su portavoz José Antonio Bermúdez de Castro en ella se pide que el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska acuda al Congreso para informar sobre los problemas o ánima guías que es como lo califica el PP sucedidas con la publicación de los resultados provisionales de las elecciones del pasado domingo cómo ni siquiera se han constituido las comisiones del Congreso la petición no indica cuál es la que debe estudiar esa petición y en su caso autorizarla aunque lo que dicta el sentido común es que deba ser examinada por la que se ocupa de las competencias que ahora están adscritas paladín

Voz 0194 01:42 con éxito de la revisión del recuento ha terminado en Cantabria da un diputado más al PSOE baja al partido de Revilla había otra revisión de la que estábamos pendientes esta tarde en la Junta Electoral de León y hay ya una decisión aunque puede no ser la definitiva cómo quedaría ese recuento Pablo bodega

Voz 6 01:57 pues en León podemos arrebataría un escaño a Ciudadanos Se trata del del candidato de la formación morada a presidir la Junta leonés Pablo Fernández que el domingo se quedó fuera del Parlamento autonómico de momento salva el escaño por una diferencia de tan sólo doce votos después de que el recuento oficial detectara que es atribuyeron erróneamente votos de Podemos al Partido Comunista en al menos

Voz 4 02:15 cinco mesas pero ojo porque este reparto

Voz 6 02:18 había no es definitivo ya que varias formaciones han impugnado los resultados y habrá que esperar unos días a que se resuelvan estas reclamaciones estos errores se suman a los detectados en las municipales donde el PSOE le arrebató un concejala Vox tras detectarse errores en el volcado de los resultados de catorce años

Voz 0194 02:32 a las diez en la crónica desastre volveremos al recuento y situó haremos en qué punto se encuentran los anuncios de conversaciones que quizá terminen en algún pacto de lo hemos adelantado en la Ser se ha entregado esta tarde el presunto autor del envío del vídeo de Verón la expareja de la mujer que trabajaba en Iveco se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo en Madrid en estos momentos está declarando ante la policía en las próximas horas pasará a disposición inicial era el principal sospechoso de los hechos del envío de esas imágenes de contenido íntimo tras cuya difusión masiva Verónica se suicidó Trump se defiende acusando el presidente de Estados Unidos acusa al fiscal de la trama rusa de actuar por revancha de ser un verdadero anti Trump ha añadido que un posible juicio político contra él que evalúan los demócratas en el Congreso es algo sucio asqueroso repugnante y habla de un acoso gigantesco activado el dispositivo seguridad para la final de la Champions hablamos de un escenario de alerta cuatro con más de cuatro mil policías desplegados es sólo una parte de lo que está dispuesto para ese partido del fin de semana entre el Tottenham y el Liverpool y que ampliamos ahora con Ana Terradillos buenas noches las notas y como siempre con tres círculos de seguro

Voz 0125 03:29 Díaz para evitar ataques mediante vehículos lanzados y también con cacheos antiterroristas en los aledaños del Estado guión la Policía Nacional va a emplear por primera vez drones para detectar frecuencias in neutralizar las en el caso de que existiesen las dos aficiones van a llegar a diferentes terminales semana alojar también en hoteles distintos por supuesto entran en diferentes áreas de acceso a la Policía dice que no le preocupan las dos aficiones porque se llevan bien le preocupan sobre todo los falsificadores de entradas y la gente que va a intentar colarse al campo con acreditación

Voz 0194 03:59 las falsas ni Nos queda gracias a menos queda una propuesta más para esta próxima hora la cara B de Sara vitorear sin cerramos el círculo porque vamos a mezclar números y política Sarah nos habla hoy de combinaciones en las hay de todas formas en muchos ámbitos de la vida vamos ahora ya con todo a unos quedan de esa noticia Iberia Nacho Palomo buenas

Voz 7 04:13 H es buenas noches este verano es el momento de viajará a los fiordos noruegos Iberia te lleva desde este sábado a Bergen y a partir del quince de junio también a Oslo para que descubran uno de los rincones del planeta que dejan sin palabras entra en iberia punto com o la nueva Iberia reserva tus billetes para volar a Noruega a partir de junio

Voz 4 04:35 hora veinticinco

Voz 8 04:38 el único seísmo juvenil es el seísmo con el que ahorra que

Voz 9 04:43 dime ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once Conchita convicción

Voz 8 04:51 es el línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 10 04:54 la sedas las especies el papel

Voz 1880 04:57 te trae de Oriente Japón China

Voz 10 04:59 Indonesia Nepal India

Voz 1880 05:02 aún algún país oriental usted como describe salsa orden wasabi te gusta comer con palillos

Voz 4 05:08 me gusta me apasiona comida ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis tres uno esta noche alumbrados Oriente con el Zar de la SER a partir del faro con Mara Torres

Voz 11 05:29 comprarse un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 1322 05:31 contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga una idea aún mejor porque con Smart Mobility Iberdrola de instala el punto de recarga se encarga de todo para que tú a hombres hasta un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina y siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento octavo Centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 12 05:54 sí

Voz 13 06:01 sigue a Hora Veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Baker la Roma Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 4 06:13 esta noche en El Larguero Manu Carreño tendremos toda la actualidad deportiva ISE pasará como cada martes Antoni Daimiel con su sección de la NBA toma las partes parte pagamos a las once y media de la noche una hora menos en Canarias Carreño El Larguero Cadena SER

Voz 16 06:49 buenos días Carlos buenos días

Voz 15 06:50 eso no

Voz 17 06:56 son las cinco menos veinte de la gente de Joaquín

Voz 18 07:03 ha llamado gorda

Voz 4 07:06 aquí de buenas a primeras bonos de gas a nada

Voz 5 07:11 algo cambiar de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor

Voz 4 07:21 en la Cadena SER

Voz 19 07:23 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la moderna como no son los avispados tocones David

Voz 8 07:30 pero ahora estamos tratar esta gente aquí la otra

Voz 19 07:34 le siguen los también en Cadena Ser punto com nuestra el susto no en la Cadena Ser

Voz 4 07:42 el golpe del perfume se puede evitar este bulo que ha regresado

Voz 8 07:46 no va a ser la policía te cuenta cómo hacerlo

Voz 20 07:48 en nuestra sección de tendencias seleccionamos para lo más Viranós tomar

Voz 4 07:53 rol de la Ser lo que quieras cuando tú verás descarga de nuestra aplicación de la Champions

Voz 3 08:07 el sábado siete de la tarde una hora menos veinte Nuria de la metropolitano Pérez Luis de las FARC en la capital con las acciones u garra de los a última hora y la narración a dos voces

Voz 1 08:37 emisora del UEFA Champions Festival

Voz 21 08:39 dos mil diecinueve

Voz 11 08:44 bueno ya que quiero este alarme a una alarma ha sufrido algún robo a nosotros no

Voz 22 08:49 han Rafa del chalet de al lado y no tenía alarma

Voz 1463 08:52 se han entrado en el suyo podían haberlo hecho perfectamente en él

Voz 1880 08:55 pero que es igual

Voz 9 08:56 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres au calculan en Securitas Direct punto eso recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 3 09:07 cadena SER Hora veinticinco

Voz 4 09:14 Ángels Barceló nueve minutos de

Voz 0194 09:16 noche ocho y nueve en Canarias abrimos mesa de información y tertulia en Hora Veinticinco hoy nos acompañan Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches Carmen del Riego buenas noches que Neus Tomàs buenas noches buenas noches y Pedro Blanco cundía más está en la mesa de producción esperando sus comentarios de App del programa que también atentó cualquier última hora de la información hoy Pedro al hilo del CIS de toda la polémica sobre qué preferimos los españoles y gobiernos de coalición Si gobiernos en solitario porque no hacemos un CIS paralelo nosotros venga a ver a ver si coincide con el de tejano

Voz 1715 09:46 este resultado sale por qué fórmula modelo de Gobierno apuestan ustedes Gobierno del más votado

Voz 1880 09:54 es el más votado con miembros

Voz 1715 09:56 de otros partidos en el Gobierno pero que no se llame coalición no sabemos cómo llamarlo gobierno de coalición puré dura en el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres nos pueden enviar

Voz 5 10:09 ese número de Whatsapp sus notas de voz

Voz 1715 10:12 con su apuesta para una fórmula de de Gobierno seis tres ocho siete siete cuatro seis

Voz 0194 10:18 cuatro estudiantes de escucharles la última polémica con el CIS de Tezanos polémica que ha generado la publicación de su último barómetro en el que se pregunta a los españoles qué tipo de gobierno quieren tras la celebración de las generales

Voz 1667 10:33 Barómetro elaborado entre el uno y el once de mayo del que el Centro de Investigaciones Sociológicas saca una conclusión digamos que cuestionable la de que el cuarenta y cuatro coma uno por ciento de los encuestados desea un Gobierno sólo del Partido Socialista como el partido que obtuvo más votos os sólo con acuerdos puntuales que es la opción por la que ha venido apostando la dirección socialista al menos hasta

Voz 1880 10:55 la hoy luego con Sastre escucharemos la apuesta que ha lanzado hoy José Luis Ábalos

Voz 1667 11:00 pero el caso es que el problema es que ese porcentaje del que habla el CIS ese cuarenta y cuatro coma uno por ciento

Voz 4 11:05 es cuestionable porque se deduce de dos preguntas distintas Javier Ruiz buenas noches qué tal muy buenas

Voz 0194 11:11 os explicar este lío porque nosotros llevamos todo el día los creyentes incorporan ahora con lo cual vamos a ver si somos capaces en la encuesta no hay una pregunta de la que salga directamente ese porcentaje que destaca el CIS

Voz 23 11:23 ninguna pregunta de la que salga puede parecer técnico es muy fácil de entender es la trampa de la segunda pregunta primera pregunta primera pregunta Gobierno solitario no esa primera pregunta en esa primera pregunta la mayoría dice en coalición es decir lo contrario de lo que dice Moncloa en coalición

Voz 21 11:45 cuarenta y cinco coma dos en coalición treinta y ocho por ciento solitario como lista más votada cuarenta y cinco coma dos hay una mayoría clara en coalición pero hay una segunda pregunta qué tipo de coalición en esa segunda pregunta se mete una opción que permite que te contradiga a ti mismo porque la opción de en qué tipo de coalición introducción en solitario otra vez segunda vez que se te permite ir y ocurre un siete coma nueve de los que han dicho en coalición dicen ahora en solitario así que que hace no el CIS porque el CIS no de agrega esto que hace la nota que emite subdirector José Félix Tezanos Josefina este celos suma ese siete coma nueve por ciento a gobierno en solitario hice los resta al gobierno en coalición así que donde antes tenías una mayoría cuarenta y cinco coma dos coalición ahora tienes una minoría de coalición y una mayoría de solitario lo que ha hecho es meter la trampa de la segunda pregunta contra decirte a ti mismo para restar eso de ahí dárselo a la primera casi

Voz 0194 12:54 para que los oyentes lo entiendan cuando hacemos los núm

Voz 21 12:57 pero no sale el titular que nos da

Voz 0194 13:00 sí que nos da el Gobierno

Voz 21 13:02 pero sólo si hacemos los números de hecho si hacemos números no porcentajes no este cuarenta y cuatro coma uno que ha publicado Tezanos sino los números número sensible en solitario cuando se hace la pregunta original mil cien personas dicen en solitario mil trescientas cincuenta dicen en coalición que ha hecho Tezanos Tezanos Le quita esa segunda pregunta la contradicción interna que son unas ciento diez personas situ le restas a los de Coalición esas ciento diez personas hice las brasas del Solitario de repente las mayorías ya son distintas de repente los solitarios son mil doscientos cincuenta kilos de la coalición son mil doscientos cuarenta y dos es restar de una columna dárselo a la otra y los números lo explican mucho mejor que los porcentajes de veinte es más fácil la coalición son mil doscientos cuarenta y dos menos que el solitario mil doscientos cuarenta y ocho qué casualidad que el CIS acaba diciendo lo mismo que dice La Moncloa en solitario

Voz 0194 14:01 sí que dice decían bueno trataba de explicar este caso

Voz 1667 14:04 era mediodía en Hora catorce la insistía José Antonio Marcos que el dato que valía era el de la nota de prensa el que nos decía Javier el del cuarenta y cuatro coma uno por ciento

Voz 24 14:12 cuando hay un filtro una pregunta que hacer una lectura conjunta es que el cuarenta y cuatro coma uno por ciento prefiere un gobierno sólo del PSOE un cuarenta y cuatro coma uno por ciento que debe gobernar el partido que tiene más votos y escaños pero continúa por eso sí pero está en la nota explicativa en la tabla que elegimos no pero no en los datos si están los datos y salen bien los datos pero yo lo hice Aziz publica una nota de prensa con esta información y la da y me consta que usted tiene hombre no veo que sea muy correcto que no se fíen lo que les estamos diciendo además es que lo podemos demostrar matemáticamente

Voz 21 14:49 también baraja no claro en los datos no está en los datos hay que deducir paró deducir que la gente que ha dicho coalición en realidad cuando se contradice lo que quería era decir eso

Voz 0194 15:00 a sumarse a los de la primera pregón

Voz 21 15:02 esta insisto la trampa de la segunda pregunta es claro es el cuestionario cuestionable es el cuestionario más cuestionable que hemos visto es muy cuestionable porque en esa primera opción ni siquiera se les dice claramente insólita

Voz 1463 15:16 no se habla de la lista más votado del partido más votado

Voz 21 15:18 efectivamente la palabra solitario un gobierno

Voz 0194 15:21 no en solitario no sale así explícitamente en primera persona

Voz 21 15:24 da en esto con todo el respeto porque hemos admitido aquí ya hemos admitido muchas veces José Félix Tezanos tiene razón en esta ocasión en esta ocasión no es el CIS es José Félix Tezanos quien suma resta divide multiplica para acabar diciendo lo que Moncloa dice porque insisto el FIS no dice lo que Hall José Félix Tezanos sí dice este cuarenta y cuatro coma uno eso no está en las tablas eso no está en el CIS y eso no lo asegura el Centro de Investigaciones Sociológicas

Voz 0194 15:53 esa pregunta algún experto como Pepe Fernández Albertos politólogo Pepe muy bien

Voz 8 15:58 hola buenas noches a mi me después de conocer el el CIS en Twitter Abbas hablabas de pirueta poco eso no se consigue llegar ahí pero claro después de un salto mortal

Voz 25 16:10 de varios varios saltos mortales que no sabéis lo sabía bastante bien para mí es más importantes de este gas me tiene al final que no es tanto la llegada a una un porcentaje a partir de respuestas a diferentes preguntas que ya es algo digamos controvertido sino que el punto de partida el grueso de los intereses de esta muestra que dice según el chiste querer un Gobierno en solitario es de gente que contexto una pregunta yo creo que no echa de forma muy correcta que es hace obligar a la gente a elegir entre un gobierno de coalición o la preferencia de que debería gobernar el partido que ha obtenido más votos y escaños aunque no tenga mayoría absoluta en el Parlamento de los dos cosas que no son incompleto

Voz 0194 16:50 claro es que es que uno puede ser el más votado gobernar con ayuda de otros

Voz 25 16:54 claro a Pablo Iglesias esta pregunta no saben cuál escoger el segundo de su discurso está diciendo que quiere que gobierne el PSOE pero que quiere que gobiernen en coalición las dos opciones de una pregunta que es algo que no se debe hacer una encuesta lo ofrecer unas opciones que no sean excluyentes entre sí

Voz 8 17:14 problemas no que

Voz 25 17:16 si lo que quieres es saber cuánta gente quiere que el PSOE gobierne en solitario lo más sensato es preguntar en una encuesta quiere usted que el PSOE gobierne en solitario

Voz 8 17:25 es una pregunta muy sencilla que tú tienes

Voz 0194 17:28 tú que has to que es manejado muchas encuestas que entiendo que este tipo de preguntas Se han hecho otras veces en el CIS después de otras selecciones es la primera vez que te encuentras esta fórmula tan tan tan complicada

Voz 25 17:39 a ver preguntar sobre coaliciones es complicado porque el margen de opciones posible es ser hasta infinito no de

Voz 8 17:47 policías los posibles Chile

Voz 25 17:49 lo que tienen pero el Gobierno con apoyos externos e internos llamar a independentistas me llamados te hay muchas fue entonces hay una forma digamos canónica de de preguntar pero pero yo creo que ahí ningún formas de preguntar que te alejadas por Te doy no te acercas a esta pregunta que ahora estamos todos con toda la gente quiere que el PSOE opte por un gobierno en solitario por un gobierno en coalición y esto habrá opciones para todos los gustos y almacenar interesante saber qué tipo de votantes quieren una opción este tipo de votante otras pero el que el punto de partida para preguntar esto sea quiere usted pero que que la lista más votada gobierne y tienen coches más cañí el Gobierno no tenga mayoría absoluta o quién bueno coalición que son cosas que no son excluyentes entre sí

Voz 8 18:33 pero es un fruto del Partido Amadís

Voz 25 18:35 lo que la segunda pregunta que hiciese es un poco mejor porque si ofrecen un abanico de posibilidades a los encuestados de quiero que gobierne el PSOE con apoyos internos quiero que gobierne el PSOE con Podemos quiero que gobierne conciudadanos esta pregunta que si tiene más sentido por una razón que no sabemos muy bien por qué el Chicho la pregunta sólo a los que han contestado un gobierno de coalición entre las contradicciones que alguien que haya dicho que yo quiero que Gobierno de coalición luego unas una pregunta se arrepiente un minuto después se dice que quiere que el Gobierno se mucho en el PSOE y esto es decir los humanos pues no es esta noche en física de la nota de prensa de los suma para alcanzar este cuente cuando porque yo creo que hay muchas personas que lo han hecho muy bien

Voz 1468 19:16 el Ibex sube le quería preguntar tu opinión porque hemos hablado con José Félix Tezanos esta tarde mientras ha llamado hoy nos ha dicho que él no podía el CIS no debía incluir la pregunta excluyente en la primera parte de gobierno de coalición o gobierno en solitario porque eso sí que es sesgado para José Félix Tezanos por tanto hacía esa pregunta más abierta en la parte de arriba de la pregunta en la segunda parte que él considera que es la misma pregunta es cuándo deja un abanico más abierto para que la gente opte por todas esas opciones esto es lo que él explica del sesgo que debería que hubiera llevado Si hubiera sido excluyen

Voz 8 19:52 para nada para nada el sesgo

Voz 25 19:54 introduces además al decir que gobierne una lista además este año y la opción de gobierno en coalición no le hoy no le dices para que sume una mayoría de los votos y dos escaños realmente por ejemplo de eso sí con una de las opciones es decir algo favorable a un opción es decir que para eso es que el sesgo se corrijan la segunda cuando la segunda una pregunta cómo diciendo todo a decir que están tienen el yo tal yo no lo entiendo muy bien cómo corregir la sutileza de la primera pregunta con una pregunta que sólo se hace una muestra de la de la del peligroso de los encuestados no lo no tiene mucho sentido entonces yo creo que el principal problema es eso que hacemos una pregunta con categorías no es que siguientes y eso eso no es como si quieres que te gusta más Francia o París es que mi pues son qué informaciones estamos sacando de Ben de ahí

Voz 28 20:51 sí yo Fernando hecho solamente tengo una duda después de haber perdón después de haber visto después de haber visto toda la y de la Serie A lo largo del día durante todo el día

Voz 21 21:05 Pepe yo te quiero preguntar esto es chapuza o esto es malicia esto está hecho sin saber o o no estos chapuza vuestros males

Voz 25 21:18 te digo que como como experto como usuario y como dice cuestionarios esta forma de preguntar le veo muchas debilidades debemos sobre todo la pieza principal de que las dos categorías no son excluyentes de que la segunda se hace con un filtro cuando las opciones sugieren que el sistema se debería haber aplicado yo creo que ha habido un problema no sé si con la premura de los cuestionarios eso pues la no la verdad es que yo no puedo entrar en qué es lo que ha ocurrido pero el resultado no es muy no no no salir más que nada no nos ayuda sabes muy bien cuáles son las preferencias sino preguntas cuál es su lectura de estos datos es que aún cuando a los encuestados le pone la opción de que gobierne el partido que ha ganado las elecciones es algo muy digamos violento es decir la opción contraria aún así hay gente que dice gobiernos de coalición con que está en casa un poco lo que es viendo en muchas encuestas decidís para el que es que es que la población está muy predispuesta que los gobiernos entrenados partidos lleguen a acuerdos son conscientes de que los partidos son minoritarios y que razonable llegar a trabajar

Voz 8 22:21 bueno muchos de ellos

Voz 25 22:23 el nuestra tampoco general Andrés dar preferencia por gobiernos de coalición digamos un poco latente bastante más lo que a veces no

Voz 0194 22:33 Pepe y déjame que tenga una una ultima pregunta que después hablaremos a partir de las diez de las declaraciones que ha hecho Ábalos abriendo la posibilidad de que entre en un Gobierno del Partido Socialista miembros de Podemos pero dice que eso no es una coalición es decir es un partido un un gobierno del PSOE con gente de Podemos eso es una coalición unos una coalición

Voz 25 22:54 pues es una coalición yo sí me decía estoy codifican como politólogo a veces a músicos de ponernos a mirar cómo estás los gobiernos que nos compone esta gente procedente de diferentes partidos tiene estar en el Consejo de Ministros codifican un gobierno en minoría de monocolor es un gobierno de coalición pues eso es un gobierno de coalición evidentemente

Voz 8 23:14 vale eso de eso hablaremos a partir de las diez pero necesitábamos tu luz para después a partir de las diez sacar las conclusiones Pepa

Voz 21 23:20 muchísimas gracias

Voz 8 23:22 a un par de cosas más porque

Voz 0194 23:25 este barómetro incluye también intención de voto no si el son

Voz 1468 23:27 atribuye al PSOE ocho puntos más que en las elecciones del veintiocho de abril y envía al PP a la cuarta posición por detrás de Ciudadanos y Unidas Podemos así que el PSOE obtendría el treinta y seis por ciento también reduce los apoyos del PP qué pasaría de dieciséis a al al once y luego a Vox que también perdería la mitad del respaldo de diez al cinco por ciento a Ciudadanos el dieciséis por ciento que hace el sorpasso con el PP en voto directo ir luego a Unidas Podemos como te digo están el quince las fuerzas independentistas catalanas apenas experimentan cambios y el PNV apenas dos décimas del uno con cinco uno con tres h Bildu sube ligeramente la coalición Navarra Suma que tiene dentro PP Ciudadanos y UPN conservaría la posición si valoración de líderes bueno pues el líder peor valorado es Santiago Abascal con un dos sobre diez mientras que Pedro Sánchez es el preferido con un cinco sobre diez el segundo político con una mejor valoración es decir por detrás de Pedro Sánchez sería Pablo Iglesias con cuatro seguido de Albert Rivera también que puntúa un cuatro el presidente del Partido Popular Pablo Casado obtiene un tres y esta puntuación Ángels es algo superior a la que tenía Rajoy que le dieron los españoles de un dos sobre diez

Voz 0194 24:37 te voy a abrir la mesa de tertulia yo creo que ha quedado ya muy claro tanto con las explicaciones de Javier Ruiz como de Pepe Fernández Albertos pero me voy a agarrar a la pregunta que hacía que hacía Javier que que Pepe entiendo que no quisiera responder la como como analista pero vosotros no tenéis ya capacidad para eso Christine la maldad no hay a Carmen maldad chapuza

Voz 0378 24:58 yo creo que es más chapuzas no que maldad estoy de acuerdo en que en que la chapuza es la intencionalidad yo soy más mala yo creo que la la pregunta es una chapuza por lo menos no es clara no es clara yo de todas formas algo que yo quiero más importante aún está hecha a los tres días de las elecciones después ha habido otras selecciones de las primeras de la primeras elecciones de las generales ávido otras selecciones que ha cambiado el panorama político también y todos hemos dicho por ejemplo que Pablo Iglesias están peores condiciones de pedir una una un gobierno de coalición con lo que yo relativiza haría todo el todo los datos ahora si entras en las tripas del CIS hay cosas que sí te pueden te pueden mostrar el camino por ejemplo qué piensan los votantes del PSOE sobre con quién tiene que tenía que llegar a acuerdos o no si tiene que gobernar en solitario o no y los votantes del PSOE un cincuenta y tres me parece que es

Voz 0194 26:19 quiere que gobierne en solitario modelos a partir de las diez tendremos ocasión de hablar de las coaliciones pregunto también han eres tú que eres tan mala como yo intento una intencionalidad o chapuza

Voz 26 26:29 es que a mí me cuesta mucho de entender que ayer nadie pensase que esto podría pasar porque a ver todos los periodistas y además en todas las relaciones normalmente cuando siempre hay algún experto que es el que se dedica a la demoscopia por lo tanto lo tiene muy por la mano todo el mundo ha titulado iguala después aparece la nota de prensa Iceberg que no cuadraba con lo cual me sorprende mucho que no supiesen en el CIS que esto pasaría que nadie ayer pensase que esto podía pasar luego a ver cuando tú pregunta sigue preguntas decía antes Javier Ruiz no y al final la respuesta es a medida o el deseo que que tendría la Moncloa pues hombre como mínimo sospechoso en los no quiero no quiero acusar a nadie de mala fe porque no lo sé y como no tengo una información no puedo hacerlo pero me sorprende seguro que no pueden estar sorprendidos ellos porque no es que un medio haya ido a buscar esa tabla se haya quedado con ese porcentaje de los que de los españoles que pedían ese gobierno de coalición es que lo ha hecho todo el mundo y además es que este CIS tampoco tenía mucha más sorpresa que a eso y la intención de

Voz 0194 27:45 yo tampoco tenía más yo creo que es importante lo escucharemos después a las diez y por eso le preguntaba a Pepe Fernández Albertos la secuencia se completa con las declaraciones de Ábalos hablando de un gobierno del Partido Socialista con miembros de Podemos pero atención señores no se vayan a pensar que esto no es una coalición Albertos lo sabíamos todos pero a preguntárselo a él para quedará claro politólogo eso es una coalición Mila

Voz 0378 28:06 bueno yo a mí me me cuesta pensar porque

Voz 29 28:09 lo encuentro como demasiado chapucero y fácil de desmontar para que sea malicioso por eso para para Galicia tiene que tiene que haber inteligencia no sea tiene que hacer propósito de engaño pero con una cierta solvencia porque el engaño que es fácilmente desmontable pues se suman más que malicia es tontería es decir que no yo es yo creo que hay veces que que no cuando quieres mucho una interpretación de una cosa

Voz 0378 28:41 pues a veces te auto convence es la manera de llegar a esa de llegar ahí sí

Voz 26 28:50 porque si no tendría que haberse dado cuenta que es qué pasaría lo que ha pasado exactamente que en este momento todas las versiones que hay de la encuesta son para cuestionó la encuesta pero sí es verdad eso es un como un precedente un poco peligroso porque está porque la hemos pillado para hablar de manera coloquial pero y si no

Voz 0194 29:10 no puede haber era era patente pero haría falta hacer defensa

Voz 0378 29:13 esa es una de las preguntas en las encuestas ya sabemos que están dirigidas hacia determinada siempre hacen de determinada forma para que el resultado sea

Voz 0194 29:24 siempre dice Miguel Ángel Aguilar que lo interesante de las encuestas no son la respuesta es sino que se pregunta Javier digo hay que decir

Voz 21 29:31 el CIS que el CIS no dice lo que dice el precio

Voz 0194 29:34 la nota cisma Claire que es distinto

Voz 21 29:37 dice el presidente de lo que dice el papel esto uno dos uno que ella se hace cínico acaba definiendo la estadística como esto es una ciencia exacta dice exactamente lo que quiere es que de exacto

Voz 0194 29:48 todas un titular y después ya buscas la manera para llegara a ese titular nosotros hemos hecho un CIS paralelo así muy científico no será pero nuestros oyentes como los clientes siempre tiene la razón

Voz 1715 30:00 durante el cien por cien de nuestros oyentes tiene largas

Voz 4 30:03 pues las ciento cincuenta por ciento de que

Voz 1715 30:05 eh han enviado los que no han enviado en general las opiniones compartidas apuntan a un gobierno en el que no tenga nada que ver la derecha vendido como partido de la derecha también Ciudadanos hay apuestas más claras de gobierno PSOE Podemos quiénes apuesta en positivo el primer oyente incluso que vamos a escuchar quién quién que apuesta negativo en los decía en la segunda parte del mensaje que no se va a oír que el ex votante de Ciudadanos

Voz 0194 30:32 apuesta por un gobierno PSOE Podemos para que nos enteremos

Voz 1715 30:34 de lo que será un gobierno PSOE Podemos bueno vamos escuchar en un minuto las opiniones los oyentes pues espero

Voz 30 30:40 que Pedro Sánchez Podemos se pongan de acuerdo y este país vea estos cuatro años la barbaridad que hemos cometido

Voz 31 30:50 no ha puesto por Gobierno socialista con ayuda de Podemos ir de partidos no ID no independentista desde luego lo que no hay que dar lugar a que la derecha

Voz 32 31:03 se abre hueco la mayoría de la gente lo que quiere es que

Voz 4 31:06 que el PSOE gobierne solo porque ya

Voz 32 31:08 el polen Podemos en cuarto de momento les va a apuñalar

Voz 33 31:13 pero vamos a ver eh señor presidente futuro presidente del Gobierno Don Pedro Sánchez por qué si quiere usted hacer políticas progresistas por qué le cuesta tanto integrar a gente de Podemos que es el partido que al fin y al cabo qué pasos tenerle usted en esas política

Voz 0194 31:35 el resultado de El CIS de hora25 Javier muchas gracias y desgracias ha saludado hasta mañana

Voz 34 31:50 en

Voz 0194 32:06 entonces es buenas noches buenas noches la de caminos que aún están abiertos tanto en la política nacional como en comunidades y ayuntamientos

Voz 1880 32:13 sí con Coalición eso sin ellas con pactos en ellos con apoyo sin ellos en solitario sumando combinaciones negras que hay muchísima

Voz 0194 32:22 combinaciones que van a ser las protagonistas de nuestra cara B de hoy

Voz 1880 32:25 si esta misma mañana hemos escuchado unas cuantas voces hablando de posibles combinaciones vamos a resumir son sólo voces de esta mañana eh candidato a la alcaldía de Barcelona por ciudadanos Manuel

Voz 4 32:36 yo pido sentido el estado otra vez y capacidad de los unos de los otros hablarse

Voz 35 32:43 ya pactar y candidato a la alcaldía de Madrid por el Partido Popular José

Voz 1880 32:46 Luis Martínez Almeida Comite

Voz 35 32:49 The Nacional que está llevando a cabo todas las conversaciones de los pactos esa centralidad que es necesaria para garantizar el cambio por eso digo que desde el punto de vista hay que tener tranquilidad Iván Espinosa portavoz de Vox en el Congreso

Voz 1594 33:00 si alguien no quiere pacta que nosotros nos puede matar eso está claro nosotros no podemos forzar a nadie al pacto

Voz 1880 33:05 o Manuela Carmena de momento alcaldesa en funciones de Madrid

Voz 1594 33:08 todavía no se ha desarrollado en lo que puede ser en los pactos que puedan permitir o no que siga siendo alcaldesa Sara Kiss combinar

Voz 1880 33:16 es mezclar o unir personas o cosas distintas para componer un todo también es la forma de estar coordinadas cosas personas sólo acciones de forma que se favorezca el función la miento o desarrollo de algo el verbo combinar viene del latín con Minardi que significa juntar a reunir dos cosas emparejar las el prefijo com es juntar unir vinagre de Bellini que es de dos en dos vamos con la primera combinación musical de la cara B son dos muy grandes así que es muy difícil que combinen mal David Bowie Freddy Mercury Ander presos

Voz 34 34:04 mira infalibles Eduardo Saenz

Voz 0194 34:06 de Cabezón es profesor de Matemáticas en la Universidad de La Rioja y divulgador Eduardo muy buenas noches

Voz 37 34:12 muy buenas noches muy bien

Voz 0194 34:14 matemáticas como como se define una combinación

Voz 37 34:18 hombre es matemáticas las combinaciones son como el respeto tan importante que hay toda un área de las matemáticas

Voz 27 34:25 mi notoria básicamente es la forma de elegir elementos de un conjunto dado eso son las combinaciones digamos tenemos un conjunto de vamos a decir en elementos que ya sabes que en matemáticas nos encantan las letras no tenemos conjunto de en elementos pues vamos a elegir cada entre ellos unos cuantos de cuantas formas nos podemos elegir pues eso es la definición de combinaciones en elementos cogidos de Cuenca

Voz 8 34:52 y entonces cuantas combinación se puede combinar de dos al infinito

Voz 27 34:56 sí bueno el infinitos un poquito así raro vamos a decirlo pero sí

Voz 11 35:00 que puedes combinarlos

Voz 27 35:02 desde dos de tres de las formas que tú cojas lo que pasa es que claro conforme crece el número de elementos de ese conjunto del que va a elegir para confirmar el número de combinaciones crece literalmente matemáticamente ciudad de mi exponencial

Voz 8 35:19 no sigamos de PIL según la RAE lo decía Sara combinar es mezclar o unir una combinación matemática también es mezcla unión

Voz 27 35:28 más bien bienes selección elegir forma contar las formas que tienes de elegir que yo creo que se pero bastante bien la situación política por ejemplo no porque realmente combinar en políticas más más bien elegir aunque es elegir para alguien

Voz 8 35:44 si bien las combinaciones todos los elementos que se combinan tienen que ser diferentes

Voz 27 35:49 existen combinaciones petición fin repetición que fueron a la escuela las combinaciones con repetición puede haber elementos repetidos puede que no todos los elementos sean diferentes que tenemos libertad

Voz 8 36:02 diferencia entre combinaciones híper mutaciones

Voz 27 36:05 si las pernoctaciones son cuando Thomas todos los elementos conjunto ves más o menos de cuantas formas los puedes ordenar llevamos si tuviéramos tres elementos Costolo coger primero de nudo luego luego tres o premios de tres luego el dos luego el uno O I dos luego tres luego el uno así entonces las pernoctaciones en las preguntas es Thomas todos los elementos del conjunto en las combinaciones ahí elección eliges

Voz 8 36:28 qué razón podría darse para que varios elementos no se puedan combinar siempre es posible

Voz 27 36:32 fue en el mundo las matemáticas como su ideal

Voz 8 36:37 este es decir no tienen que ser elementos iguales

Voz 27 36:43 no no de hecho es mucho más y no recibir interesante cuando puedes combinar elementos de forma que algunos de ellos son iguales y otras no así que a la creatividad quedan las complicaciones de una riqueza muy grande

Voz 8 37:00 y qué dirías que es más fácil combinar en matemáticas o en política

Voz 27 37:04 en matemática sin ninguna duda

Voz 8 37:08 me parece complicado pero estoy de acuerdo contigo me parece más fácil en matemáticas que en política de Cabezón muchísimas gracias

Voz 4 37:18 un beso luego

Voz 1880 37:32 esta sí que fue una combinación revolucionaria de la música en España Enrique Morente y Lagartija Nick hicieron este disco que se titula Omega en mil novecientos noventa y seis no sé si os acordáis pero al principio hubo muchísima critica que no entendía esa combinación no el flamenco el funk pero ahora es considerado una obra maestra para que digan luego que hay cosas que no conviene

Voz 38 37:52 la más fácil combinar en matemáticas son política visto lo que estamos viendo estos días estos días en política se ve muy difícil la combinación porque hay muchas incompatibilidades por lo que se ve cuando predominan las incompatibilidades y las de afinidades pues claro resulta mucho más difícil juntar no claro Nos decía

Voz 0194 38:13 Eduardo que en matemáticas y qué elementos diferentes pueden combinar en política parece un poco difícil

Voz 26 38:20 es complicado porque se mezclan muchas cosas se mezclan el poder se mezclan a veces los personalismos se mezclan las propias peleas internas de los partidos y a veces se olvida es el interés general que para eso están los partidos no

Voz 39 38:37 eso lo complica ya verdad es que muchas veces ese piensa en las elecciones que han pasado pero también los partidos legítimamente claro tiene que pensar a veces también en las elecciones que vendrán no

Voz 26 38:48 también es curioso que a veces los partidos más pequeños son los que más complicado lo tienen

Voz 0194 38:53 a la hora de de aplicar determinados pactos o de explicarnos a en sus votantes no entrar en juego Carmen tantos elementos que no son simplemente dos elementos que puedan común mirar no sólo son dos partidos sino como dice Neus entran hay el contexto hay tantos elementos al rededor que lo hace

Voz 0378 39:08 las complicado y que algunos es repelen claro que Iker no están sujetos a las fórmulas matemáticas para hacer las combinaciones que yo todavía creo hasta recordar alguna de Pando de cuando lo estudiamos

Voz 0194 39:22 bueno recuerdo una de las cuando murió Rubalcaba se hizo público una una entrevista que le está haciendo Manuel Campo Vidal hablando de Física que hablaba precisamente de cuando dos iguales hablando precisamente de pactos exactos de la derecha cuando dos iguales

Voz 0378 39:35 él efectivamente pero hay una cosa que yo creo que contradice lo que estamos es decir estamos diciendo es muy difícil los pactos bueno pues sólo cinco coma cinco por ciento los españoles dice que hay que repetir las elecciones con lo que el resto lo que dice

Voz 0194 39:57 vienen se exacta Gob dicen como ustedes quieran pero otras pasa que hay votantes que dicen

Voz 26 40:03 Linense pero piden que se combinen los otros

Voz 0194 40:05 a quién se combinen se como yo quiero combinen Se como como yo

Voz 0378 40:09 es curioso por ejemplo el ochenta por ciento de Podemos de los votantes de Podemos lo que quiere es un gobierno de coalición de PSOE con Podemos pasa que los del PSOE en opinan tan en tanta mayoría eh

Voz 1880 40:22 qué otras combinaciones musicales nuestra es pues vamos primero con duetos un par de duetos en español el primero es de un disco de colaboraciones de de Pedro del año pasado de octubre del año pasado es te sigo soñando de Pedro con Luz Casal

Voz 40 40:39 sí sí vamos con

Voz 1880 40:58 la combinación segunda pareja también segunda canción de amor la verdad el uruguayo Jorge Drexler la chilena Mon la fuerte en el disco salvavidas de hielo asilo de dos mil diecisiete

Voz 36 41:19 pecie

Voz 1880 41:26 yo creo que todo el mundo le viene a la cabeza Franklin asesinato si ahora mismo la ponemos Frank Sinatra pidió grabar el sanciones Tio Pete a su productor y el productor le dijo que si a cambio de que lo grabara con su hija que la cantarán juntos y ellos hicieron esta versión

Voz 41 41:43 sí que está ahí muy son pues no se ha sido algo

Voz 1880 41:56 el tema habla de una cita en entre una pareja en la que el chico dice sanciones to peer algo estúpido bueno pues es es sanciones Zubiri es que él le dice a ella de Kiel

Voz 34 42:14 he escuchado ya combinaciones de dos de dos voces

Voz 1880 42:18 los músicos pero también hay bandas que se formaron con más elementos si lo que se llama la súper bandas de las que vamos a poner dos ejemplos también unos de ellos son los Tallin Will Boris es un grupo británico y estadounidense no está formado por Bob Dylan George Harrison ya Blind que Roy Orbison y Tom Petty íbamos a ver si podemos hacer un experimento vale Ángels elegido uno de sus éxitos que se llama Händel Walker que empieza así

Voz 4 42:46 Nos vamos a la primera estrofa que la canta Jones Harrison

Voz 36 42:50 eh

Voz 4 42:57 íbamos a dar un paso más ahora ya con Roy Orbison

Voz 1880 43:13 vamos al estribillo llega la súper banda la combinación perdida

Voz 42 43:20 eh

Voz 1880 43:32 pedazo de canción segundo ejemplo con esta ya no hacemos experimentos son del club Tours también se les conoce por las siglas T C V son súper grupo de rock pero este formado en Los Ángeles en dos mil ocho estos son Jos com que es de Queens of the Stone Gates David gol de Foo Fighters van a John Paul Jones de Led Zeppelin yo una combinación más estos no son dos músicos no son un grupo de músicos sino son un poeta un compositor músico Kiko González compuso para Enrique Urquijo inspirándose en un poema de Luis García Montero Aunque tú no lo sepas aquí lo vamos a escuchar en la voz de Quique y además en directo

Voz 15 44:25 no a negro aunque

Voz 0194 44:51 combinación de Quique González Enrique Urquijo de Luis García Montero es imposible que saliera mal verdad es imposible que saliera mal de literatura también hay ejemplos de textos escritos a cuatro

Voz 1880 45:01 humano y también a ocho lo estaba pensando esta tarde por ejemplo Nuevo Testamento no son cuatro evangelistas pues ocho en manos Limpias cuál de los Evangelios es el que te gusta más o menos pero buenos voy con tres títulos por ejemplo de la generación beat se unieron William Burroughs Jack Kerouac para escribir juntos los hipopótamos Se conocieron en sus tanques otras Roberto Bolaño ir Antoni García Porta ellos hicieron una novela a medias sobre las aventuras de Ángel Ros está se titula Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce y una novedad que es la última novela de Enrique Vila Matas se titula esta bruma insensata él es el único autor pero es verdad que la trama precisamente se habla de eso no de la construcción literaria desde varias no

Voz 0194 45:44 y combinaciones cinematográficas tenemos pues

Voz 1880 45:46 Se mira escritor y también director que se junta con un amigo suyo también director nos regalan películas como por ejemplo Blue in the face o Smoke son Paul Auster

Voz 4 45:58 no se puede hacer es como desde reconozco que es extraño es casi como pesar de tal Marcial Guillén pero ser Buster era un tipo hábil primero un cigarro entero tilo lo lo lo peso

Voz 1880 46:14 pues esto que estábamos escuchando es una escena de smoking una película sobre el paso del tiempo nun estanqueros que desde su negocio en Brooklyn hace fotos cada día para ver cómo cómo va cambiando la vida y esto escuchemos ahora mismo es una vuelta de tuerca más porque la canción que cierra Smoke la peli es esta es de Tom Waits pero aquí está interpretada por una actriz por Scarlett Johansson segunda combinación director y actor Tim Burton Johnny Deep

Voz 15 46:55 siguiera

Voz 1880 47:04 Ellos dos Tim Burton y Johnny Deep trabajaron juntos en Eduardo Manostijeras pero es que también en La novia cadáver Ed Wood echarle fábrica de chocolate y muchas más creo que ocho son las que han hecho juntos antes de marcharnos vamos a escuchar una colaboración otra combinación que está teniendo muchísimo éxito además presenta trabajo nuevo nada en unos días es el Niño de Elche el esta mezclando con todo lo que se encuentra por ahí lo que vamos a escuchar es una canción anterior a este disco nuevo que es un veneno concede tangana

Voz 44 47:34 convicción es tan vasta pintando la mi

Voz 45 47:48 la pregunta que todo vale cantar ni afina su coche

Voz 0194 48:04 en menos una combinación y es que creo que tengo una edad bueno y aquí hay algunas que también la tienen aún sintonía eso se llamaba un combinado no os acordáis cuando una bebida alargaron trago largo era era era un combinado no era ahora ya se llama cada cosa se tiene un nombre pero has combinaciones de las abuelas porque esas eran las combinaciones lo que se pone debajo del debajo del vestido también exigen existiendo sí sí sí con que cerramos la cada vez

Voz 1880 48:32 pues esta es una combinación ganadora yo creo porque va directa al corazón es pido que es así como se llama esta combinación de pin flaco Isolux

Voz 36 48:54 pues me seguidas CT Irán lleva cuerpo era unir a Canberra hasta mañana Sara hasta mañana de la hoy ha ah

Voz 46 49:59 voy a veinticinco

Voz 13 50:08 sigue a hora25 en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Twitter arroba Hora Veinticinco quien Facebook Hora

Voz 21 50:21 la Cadena SER presenta el placer de escuchar de Halo por ceja porque

Voz 4 50:27 por ello que debaten corredores blanquilla

Voz 1594 50:29 hemos donde se juegan las fuentes de la luz de discuto a cada nombre que arrancó con delicadeza de cicatriz muy puliendo tener en cenizas de relámpago no quiero que tengas una forma que sea es precisamente lo que viene detrás se toman porque el agua considera el agua los leones cuando se disuelven las fugas de la fábula y los gestos las arquitectura de la nada encendiendo sus lámparas a mitad del encuentro toda mañana es la pizarra donde te invento y te dibuja pronto a borrar así no eres ni tampoco con ese pelo lacio esa sonrisa busco tu suma el importe desde la Copa donde el vino es también la luna ahí el espejo busco esa línea que hace temblar a un hombre en una galería museo además te que viaje tiempo diferida

Voz 47 51:25 poemas de últimos bable Julio Cortázar mil novecientos

Voz 1880 51:29 los sesenta y nueve

Voz 4 51:30 cadena SER el plan

Voz 8 51:35 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 1880 51:37 el faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 5 51:50 el Faro con Mara Torres síganos también en redes en nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER

Voz 4 52:01 en Hoy por hoy abrimos una página para tus historias de recuerdan nuestro Correa

Voz 1463 52:06 es diariodehoyporhoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 4 52:08 el diario de hoy puro hoy por hoy Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 3 52:20 cadena SER

Voz 48 52:23 eso

Voz 3 52:25 los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en días apenada

Voz 4 52:30 yo creo camino me viene traje parejo de un ventrílocuo

Voz 49 52:34 ya de verdad muchas veces estado tentado de ponerte la mano

Voz 4 52:40 una días apenada con Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa en el que puede pasar viene más gente pero no

Voz 49 52:47 ver que esto pero es mi familia

Voz 4 52:52 perdona de todo Azizi pasar que hay sitios sí sí

Voz 50 52:58 que no cuenta con las

Voz 21 53:05 lo que pasa

Voz 4 53:12 cadena SER

Voz 3 53:16 hora veinticinco

Voz 4 53:19 Ángels Barceló

Voz 0194 53:40 tablones buenas noches hola buenas no sea digna continuación de la cara B quejarás siempre encuentras este tipo de canción

Voz 1463 53:47 pues si es que vamos a viajar a la movida madrileña de la mano de cese pelan dicen dibujante que falleció en septiembre vicios modernos se llama la muestra que recorre su vida desde su etapa escolar hasta los años ochenta la movida la muestra reúne en la Casa Encendida de Madrid cerca de trescientas piezas entre comics originales cuadernos revistas juegos fotografías o la película el día que muera bombitas muchas de las obras nos decía a Elsa Fernández Santos Suu la comisaria de la exposición no pasarían el filtro de la corrección Olga ahora seguro que no

Voz 51 54:19 políticamente incorrectos tienen a es lover como personaje principal que es un ácrata Calvo melenudo pues que es un desgraciado mucho humo que fin hay algunos con mis bastante duros e iban muy violentos

Voz 1463 54:36 lo mismo exacto no pasarían el filtro nada de eso de hecho hay unas viñetas con el título de ponernos no que habla hablaban de pues del género de la pornografía en un momento en el que se pasaba de la transición a la democracia se que es curioso también dibujos que realizó para la opera prima de Almodóvar Pepi Luci Bom estoy conmovido no poquito alarde no sirve muy bien para hablar de fotografía de una duda las exposiciones ya enmarcadas en Photo España ese macro evento de fotografía en todo el país es la que presenta la Fundación Mapfre sobre la primera fotógrafa fotógrafa hipster me pongo nerviosa y todo de hoy en el término de la historia es Berenice Abbott y su obra es muy interesante por su modernidad por su retrato de Nueva York pero también por su compromiso con las mujeres y con el colectivo LGTB

Voz 4 55:27 en qué hace fotografía muy pronto apremia ejército gracia hay hay claro se descubre el mundo que lo va a desarrollar