Hora 25 (30/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

hoy el Gobierno nos habla a través del CIS el polémico CIS de Tezanos ha vuelto hoy a ser motivo de controversia con la cuestión de las coaliciones la mayoría de medios hemos interpretado algo que según Tezanos el CIS no decía así que el Gobierno ha enviado una nota aclaratoria para que todos tuviéramos claro que lo que decía el CIS era que la mayoría de los España les prefieren un gobierno del PSOE en solitario que es lo que el Gobierno quiere que pensemos la mayoría de los españoles el problema como les hemos contado hace un rato es que para llegar a esta conclusión la encuesta del CIS hace un triple mortal con tirabuzón incluyendo algunas preguntas que directamente son preguntas trampa porque de la lectura del CIS lo primero que es interpretas que los españoles prefieren un gobierno de coalición parece que el Gobierno quería un titular determinado y la encuesta sea adaptado a él y claro todos entiende con la secuencia que se completa con las declaraciones de hoy otro de Fomento en funciones José Luis Ábalos que por primera vez habla de la posibilidad de que miembros de Podemos entren en el Gobierno pero deja claro que a esto no se le llama coalición habrá que buscarle otra denominación a lo que toda la vida sea llamado coalición un gobierno del PSOE con alguien de Podemos pero que sea sólo un gobierno del PSOE por ejemplo y como esto es un lío el Gobierno ha puesto el CIS a nuestro servicio para que nos aclare las

Voz 0194 01:35 tiene la tertulia de hora25 Carmen del Riego Milagros Pérez Oliva Aus Tomás pero vamos a empezar con las novedades que hemos contado esta tarde sobre el caso de Verónica la mujer que trabajaba en San Fernando de Henares y que se suicidó después de que se difundieran su empresa un vida lo de contenido sexual la buenas noches qué tal Ángels buenas noches porque el hombre que filtró el vídeo sea entregado esta tarde en un cuartel de la Guardia Civil lo último que sabemos es que hombre ha quedado en libertad sí la última hora es que la antigua pareja de Verónica ha quedado esta noche en libertad sin cargos tras prestar declaración en la Jefatura Superior de Policía de Madrid los agentes lo han hecho

Voz 0259 02:10 interrogado lo han dejado en libertad porque no han apreciado elementos suficientes para que pase a disposición judicial según han informado a la Cadena Ser fuentes cercanas a la investigación ante la policía ha negado ser el autor de la filtración del vídeo sexual de la posterior dice sido masiva de la grabación entre los trabajadores de Iveco eh ante ahora la policía va a remitir esa declaración toda esa documentación la declaración de este hombre al juez a la jueza mejor dicho que investiga el caso al Juzgado de Instrucción número cinco de Alcalá de Henares recordemos que hasta ahora era el principal sospechoso de esa filtración del vídeo se había entregado a las cinco de la tarde en el cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo el más próximo a su domicilio después fue trasladado a las dependencias de la jefa

Voz 0194 03:03 dura Superior de Policía Nacional de Madrid y hay que recordar

Voz 0259 03:07 Ángels que la divulgación de vídeos íntimos sin el consentimiento de la persona afectada es un delito por eso Un juzgado lo está investigando está castigado con hasta un año de prisión o multa en el artículo ciento noventa y siete del Código Penal del Juzgado de Alcalá de Henares como decimos y la policía van a continuar mañana con las investigaciones y hay un último detalle antes que queremos destacar fuentes cercanas al caso han señalado a la Cadena Ser que además de toda la presión social y toda la ansiedad del entorno laboral que sufrió esta mujer Verónica también tuvo un fuerte conflicto con su familia más cercana

Voz 0194 03:46 tras la difusión de ese vídeo gracias Mariola hasta luego ahora os pregunto por esta cuestión ayer dedicamos buena parte del programa Hablar de de ello pero hay otra última hora que es un terrible suceso Pedro si lo ocurrido en Canarias la Guardia

Voz 1084 03:59 está investigando el hallazgo de los cadáveres de una pareja los dos presentan heridas de arma de fuego en la cabeza el hombre tenía cincuenta años una mujer XXXVIII los dos mantenían una relación sentimental la Guardia Civil se ha incautado de una escopeta que había en el piso donde se ha encontrado los cadáveres el hombre fallecido tenía un permiso de armas en vigor se está investigando lo sucedido

Voz 0194 04:26 una de las hipótesis claro es que sea un nuevo caso de violencia machista pues suceso también no posible caso violencia machista en esta localidad de Canarias os pregunto decía que ayer dedicamos un buen tramo del programa eso hay una investigación abierta un una cuestión terrible el suicidio de de Verónica esto mil ayer hablamos de cómo nos tiene que hacer al margen de las consecuencias penales no lo donde nos tiene que llevar la reflexión a todos no otros a los seres humanos al uso que hacemos de las nuevas tecnologías de las redes sociales de lo que pasamos de lo que vemos de lo que abrimos de lo que recibimos

Voz 1587 05:03 bueno es aquí hay varias varios aspectos que que tienen una reflexión el primero es como muchas veces llevados por la confianza de una relación amorosa en un momento determinado

Voz 0194 05:15 satisfactoria if it fructífera mucha

Voz 1587 05:19 las mujeres muchas chicas dejan consienten ser firmadas sin prever que esa relación quizá no dura toda la vida que puede acabar mal que pueda acabar con resentimiento que puede tener problemas y que entonces ese es un material que puede volverse contra Tiesto muchas muchas chicas jóvenes se dejan firmar a la hora pues en vídeos y diríamos desnudas au haciendo el amor etcétera etcétera no porque piensan que no saldrá del círculo en el que creen que tienen un control ese control no está garantizado de por vida otra cosa también importante es que

Voz 4 05:57 el estado anímico en el que está una chica

Voz 1587 05:59 dos deja grabar en esas circunstancias puede que no sea el que tendrá más adelante cuando ese vídeo puede ser objeto de exposición pública a mí me ha sorprendido mucho la muerte de de esta de esta mujer víctima de la exhibición del vídeo sobre todo pienso que ha tenido que tener un sufrimiento enorme porque es madre de un niño de cuatro años y madre de otra criatura más pequeña pensar no me puedo imaginar el sufrimiento que ha tenido como para quitarse la vida dejando a sus hijos sin madre entonces claro esto Ésta es un aspecto otro aspecto es cuando la gente recibe en su móvil un vídeo de esta naturaleza y se pone a reír lo hacer chascarrillos va comentar y lo envía a otro tendría que ser tendría que pensar cómo actuaría si ese vídeo en lugar de otra persona las imágenes que difundiera

Voz 0194 06:58 son las suyas tan sencillo como ponerse en ese lugar exactamente entonces entonces decir qué haces con con esas con esas imágenes

Voz 0378 07:37 vamos a hablar de chicas porque esto lo padecen sobre todo chicas cada vez se hacen de una forma más fácil acceden a mandar fotografías a que les hagan vídeos a de repente se encuentran no es el primer caso que sucede

Voz 1587 07:57 con qué toda una clase todo un instituto

Voz 0378 08:00 tienen esa esas imágenes surge el problema esto es un acoso como el que ha tenido que sufrir esta mujer estoy de acuerdo perfectamente con lo que decía mira el dolor que tiene que tener una mujer para quitarse la vida siendo madre de dos niños tan pequeños no soportar la presión familiar de trabajo por lo que nos están diciendo por la emisión de esto me parece algo aberrante que sufrimos insisto sobretodo las mujeres

Voz 4 08:36 bueno está mal llamado pero pero tiene nombre se llama Porno de venganza no existe y luego yo buscándole una lectura a este caso que me parece pues todo lo que se ha comentado y más yo creo que a menos que tenga lo que sea que sea ejemplarizante quiero decir ayer escuchaba un abogado penalista que decía que que a este tipo se le puede acusar de instigar al al suicidio por lo tanto si se puede hacer que se haga luego los que lo han reenviado en este caso no que comentaba Mila son cómplices entonces yo no sé si penalmente

Voz 5 09:15 llegado decidió no sé si penalmente podrá tener consecuencias

Voz 0194 09:18 yo la teología en el en el penal en dos mil quince y fue a raíz del caso de Olvido Hormigos

Voz 1089 09:26 ya por eso decía lo ejemplarizante

Voz 1587 09:46 el y todas las medidas posibles pero yo creo que aún

Voz 4 09:48 así habrá generaciones que ya no podremos evitarlo pero habrá generaciones que todavía estamos a tiempo de que entiendan que no es que no no tengas que mirar determinadas cosas es que lo que comentaba lo que comentaba Carmen es que no tienes que contribuir a difundir determinadas imágenes y denunciarlo no entonces yo para no no puede tener ninguna lectura positiva pero en todo caso que sirva de ejemplo y que sin el caso de olvido pues se cambió el Código pues que esté sirva para que también las empresas que en este caso por lo que sabemos hasta ahora no actuó tampoco como correspondía

en cualquier caso la última hora es esta eh a media tarde había se había entregado en un cuartel de la Guardia Civil el sospechoso de haber difundido el material Easy ha quedado libre de momento sin cargos avanzamos íbamos con la crónica política porque el día traído varios enredos hemos dedicado las nueve al

pero que es el CIS el resultado de la encuesta con la mayoría de españoles inclinándose por el gobierno de coalición y en cambio esa nota con la que el CIS ha hecho la suma para que diera otro resultado luego lo avanzamos a las nueve porque es que luego está Ábalos por primera vez se abre a que miembros de Podemos estén en el Gobierno pero a eso que no lo llamen coalición

cómo se podría llamar entonces a una coalición sin llamarlo coalición Sastre buenas noches Barceló

el día en que Tezanos le haría decir al CIS que los españoles prefieren Gobierno solitario Ábalos lo que son las cosas con este mensaje en Antena tres

Voz 6 11:39 tiene más margen un gobierno socialista de llevar adelante una agenda progresista si los condicionamientos que puede suponer otra fórmula os uso hemos dicho reiteradamente que a Podemos lo consideramos un socio programático prioritario lo que nos parece más importante es acordar programas de transformación social que no presencias en el Gobierno socio

Voz 0194 12:27 posición ellos aseguran que están en las mismas

Voz 0806 12:30 los aunque digan lo digan ahora de forma distinta y que su propósito es negociar perfiles con Podemos pero no meter a sus dirigentes con

Voz 0194 12:38 en el otro partido del Ejecutivo con áreas propia

Voz 0806 13:50 las decidirá el presidente y hay que darle importancia a esta puerta que dejan siempre abierta porque la verdad es que los ministros con los que hablamos cuando le preguntamos por la continuidad en el Gobierno por la estructura del Ejecutivo siempre responden en privado que en gran medida va a depender de lo que pase con Podemos

Voz 0194 14:06 ese sabes bestia han empezado esas conversaciones que Iglesias quería que fueran discretas

pues veremos qué pasa ese día gracias Inma gracias esta mañana si hablamos de territorios hay dos ciudades que se llevan el simbolismo de estas negociaciones que son Madrid Barcelona hemos casos áridos cándida

es que decíamos que el tablero de lo que pueda ocurrir lo ha removido Errejón en Madrid

de momento Pau rumbo buenas noches

Nos en comunidades autónomas y ayuntamientos

Voz 2 28:31 los sorteos del triple de la ONCE de hoy los números premiados han sido en el sorteo de la mañana en el sorteo de la no

Voz 0194 28:43 sí seis cero

Voz 2 28:51 claro es que al participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punta es recuerda que mañana como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro chat de la ONCE en la ONCE Nos mueve hoy lo sean

Voz 0194 29:21 pero más vamos a entierros ya en las combinaciones porque hemos puesto sobre la mesa las combinaciones para formar gobierno el Gobierno central en quién se puede apoyar y si va a entrar o no a alguien en el Gobierno del Partido Socialista lo que pasa en Madrid lo que pasa en Barcelona pero luego los compañeros Nos han estado explicando también todas las posibles combinaciones y los posibles apoyos en algunas comunidades autónomas donde el Gobierno no está no está a estas horas no está nada claro pero el principio esa declaración Neus de Ábalos diciendo un Gobierno del Partido Socialista con alguna incorporación de Podemos pero ustedes esto no lo llamen coalición nombre como le llamamos

Voz 4 29:53 coalición ya está

Voz 16 29:55 claro claro yo no sé si es que ya

Voz 4 29:59 es que a veces hay que intentar interpretarlos pero cuesta no sé exactamente si lo que no se está diciendo es que habrá o habría algunos ministros o incluso Soto averno no que se dice a veces pues no se secretarios o directores generales que pudiesen ser como más afines al espacio de Podemos sin para que nos entendamos sin que sean Pablo Iglesias o Echenique hoy Anne Montero por poner tres ejemplos de que la gente identifique rápidamente no entonces pero puede ser llegado el caso pues no sé un alcalde de los del cambio que se han quedado por el camino o alguien no algún diputado pues pues pues no lo sé entre que no sea Pablo Iglesias que sea un desconocido que pueda gustarle más conocido que pueda gustarle a Podemos pero que no tenga un perfil político pues no se le puede ser muy amplio mil ahora yo soy capaz de ir más lejos porque no sé exactamente qué nos está diciendo Ábalos

Voz 0194 30:59 Milá yo yo creo que sí que lo

Voz 1587 31:02 has entendido así creo que si no lo sé no lo sé

Voz 0194 31:07 pero lo ha interpretado así lo interpretó arriesgó

Voz 1587 31:10 vamos a ver una cosa es llegar a un acuerdo con otro partido para formar un gobierno es decir ponerse de acuerdo en un programa de Gobierno y otra cosa es la unidad de acción del Gobierno lo explico la antecedente en el cual pienso que pueden estar pensando como negativo creo que es entenderá cuando Pasqual Maragall hizo el tripartito en Cataluña Él tenía muy claro que como dice la ley el presidente nombrar Gobierno el presidente a quién le corresponde decidir qué personas de su partido pero también de otros partidos forman parte de su Gobierno y se encontró con que antes desde que él decidiera nada se encontró con que Esquerra Republicana había publicado los nombres de los ministros sin saber de qué carteras entrarían en el Gobierno tripartito yo creo que eso fue una un debilitamiento profundo del propio tripartito porque ahí no era un gobierno de coalición en el que ha pactado un programa en el que el presidente gobierna dirige un Gobierno que tiene una unidad de acción sino que cada partido tenía una parcela del Gobierno que administraba por su cuenta que a duras penas conseguían coordinar a duras penas llegó al extremo de que un partido tenía el consejero de un área por ejemplo educación y el secretario de área tenía que ser de otro partido porque se dedicaban a vigilar se mutuamente por la desconfianza que había eso también lo han hecho a Cataluña pero la diferencia es que los cargos de de de ambos partidos pero sí tanto del ocaso del del partido pequeño en este caso si fuese Unidas Podemos son gente de partido claramente del una cosa es una cosa pero es muy distinto ya había programa conjunto pero es muy distinto que nunca Gobierno el presidente decide quiénes son los miembros de su Gobierno otra cosa es que el presidente llega a un acuerdo con Podemos los Le consulte a Podemos y Bono de vuestra diríamos de vuestra afinidad os parece bien estos parece bien lo otro lo que sea pero yo creo que es entiendo

Voz 0194 33:24 pero si no pero Ominami me lo que me cuesta entender es que esto se haga sin un programa de Gobierno con claro porque te puedes encontrar que tienes la oposición dentro del propio Gobierno claro claro no

Voz 0378 33:33 no pero no pero el programa común no se discute no se escucha lo que se quiere hacer es un programa común y luego la discusión está en si entra Podemos en el Gobierno o no entra Podemos quién decide quién

Voz 5 33:49 entra hombre hacer un programa común sin compartir gobierno comete no

Voz 1084 33:54 eh puede existir

Voz 0194 33:56 también se llama gobiernos

Voz 0378 33:59 los acuerdos de legislatura se pero yo creo que ha puesto la cuando dice afines lo que dicen en el entorno de Pedro Sánchez es que lo que se pretende es no meter por supuesto lo que decía la que había pasado en el tripartito de Cataluña pasó también en el no sé si era tripartito o cuatripartito de de Galicia que al final eran estancos donde tres ministros como eran de un partido pues casi no hablaban ni con el presidente sino que hablaban con su formación esto por supuesto no se quiere pero por ejemplo no es lo mismo que esté Pablo Iglesias en el Gobierno a que esté por ejemplo de ministro justicia ASEM ocurre alguna persona que la gente identifique como como afín a Podemos independientes

Voz 1587 35:03 es o pueden ser también de Podemos pero no pero

Voz 0378 35:07 en el entorno de Pedro Sánchez hablan es independientes en cuanto a que no son pues ni diputados ni cargos orgánicos de Podemos pero que digamos si sale se identifica cuando hablan con poder

Voz 1587 35:22 pues haremos interpretado todo lo mismo tú porque yo he dicho

Voz 4 35:31 lo que entre que no esté Pablo Iglesias

Voz 1587 35:33 puede haber una figura que sea podemos la pueda comprar pues hay un abanico importante pero yo creo que yo creo que hemos dicho lo mismo explicado yo peor eso sí pero pero no pero pero no yo creo que la clave está en marcar las expectativas de cuál y cómo es el poder decisorio en el Gobierno esa es la la cuestión cuando yo digo que a Maragall lo divino lo debilitaron el día que se enteró de que Esquerra Republicana había hecho lo que se estaba quitando es de alguna forma prerrogativas de la figura sí claro pero que en ese caso se llegó al extremo de no dejarle cambiar el Gobierno déjame que volvamos a escuchar

Voz 0194 36:15 Ábalos porque como a ver si estamos como estábamos diciendo independientes pero del entorno exactamente qué es lo que dice a verlos

Voz 6 36:22 qué frutos podríamos en un momento dado plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones y en este caso de Podemos pero desde luego no está hablando de mí

Voz 0194 36:31 miembros de otras formaciones que pastas hablando de lo que pasa que incorporamos

Voz 0378 36:35 lo que pasa que a continuación desde Ferraz se decía bueno

Voz 0194 36:40 Maragall ha querido pero luego vienen las matizaciones como la nota ya no tengo que mandar para explicar el cero lo que ha dicho te habrás de miembros de Podemos no no no de independientes anulado siendo nosotros

Voz 1587 36:52 podríamos incorporar que es distinto decir Podemos y el PSOE se sinceró una mesa ida allí cada uno sale con su parcela de gobierno para entendernos

Voz 0194 37:03 es distinto quizá por eso quieren que sea tan discreta en la negociación porque claro que sí se han visto en él si no han visto ni de qué han hablado no pero eso es algo que hemos aprendido eh

Voz 0378 37:12 cuando lo moderno

Voz 0194 37:15 lo lo maravilloso era que sí

Voz 0378 37:17 SER retransmitieron en directo las negociaciones así

Voz 0194 37:21 Nos iba eh no no voy a publicidad antes usted pues es que está Nacho sufriendo porque piensa que ve publicidad no voy a preguntaros por los otros pactos no me quiero alargar mucho pero nos quedaba Madrid chinos quedaba todavía Barcelona no me quiero alargar mucho porque es verdad que muchas novedades no tenemos pero simplemente la percepción que vosotros tenéis por ejemplo hay en Cataluña Neus y Mila hay alguna posibilidad de que esa oferta que lanza ayer Valls tenga algún futuro es decir que Ada Colau

Voz 16 37:49 por mí la va de si tenemos que hacerlo desde aquí dio

Voz 1587 38:00 yo creo que sí que hay una posibilidad en este momento por una razón sí creo que la prioridad de Colau es lo que ha dicho un Gobierno de izquierdas que incluya a los socialistas pero eso es bastante inaceptable para Maragall que prioriza un gobierno con el PDK recordemos que va a haber elecciones autonómicas más pronto que tarde y entonces el PD cat y Esquerra o Cataluña Esquerra Republicana siguen compitiendo E entonces si una vez que que Colau ha puesto a disposición de formar un gobierno tripartito sin discutir todavía quién sería alcalde si esa opción se rechaza Colau queda libre de alguna manera para defender su programa de gobierno su propuesta porque en ese caso cuál sería diríamos el argumento que ella podría utilizar en esa circunstancia pues puede decir que haya empezado a una labor y un programa durante cuatro años que no lo ha terminado que quiere terminar esto implicaría un acuerdo con los socialistas con los que por cierto ya estuvo coaligada con los que gobierna también en la Corporación Metropolitana y con y en otras instancias lo que no hará Ada Colau es negociar con Valls un acuerdo de gobierno entre los puede dársela

Voz 0194 39:30 a los votos a cambio de nada

Voz 1587 39:32 problema interno puede asentarse claro el problema interno lo tendría si diera contrapartidas a ciudadanos entonces puede darse esta circunstancia de que no habiendo acuerdo el día quince Maragall se presenta con su coalición del PDK y a ver quién me vota se presenta el pleno del Ayuntamiento con su coalición con los socialistas y a ver qué me voy

Voz 0194 39:54 además ha dado un dato no se ha sido tú ha sido desde Barcelona que de los cuatro concejales tres son independientes seis

Voz 1587 40:03 pues ya lo ha dicho él en en último término serían Él y dos personas más que son afines

Voz 0194 40:10 exacto si que son necesarios para no necesitaría que los de Ciudadanos C's dieran sus votos ha colado con los independientes dentro de la plataforma tendría tendría suficiente Neus

Voz 4 40:23 ver Laila la posibilidad yo soy incapaz de saber qué pasará de también te lo digo soy incapaz porque además cuando se le ha preguntado R preguntado y mismo en TV3 a a la alcaldesa Ada Colau si aceptaría los votos de Valls no lo ha aclarado con lo manejan muy bien si he aprendido muy rápido entonces si fuese en silos y actuales candidatos y a concejales y alcaldables el respondiese en a lo que agotado la ciudadanía en Barcelona pues el sesenta y cuatro por ciento han votado votos de izquierdas con lo cual Ada Colau acierta al insistir en la idea del Gobierno de izquierdas

Voz 1587 41:05 yo discrepo de de de Mila

Voz 4 41:08 que Ernest Maragall quiere un acuerdo con Cataluña yo creo que lo si consigue salir y yo creo que intentará gobernar en solitario con una minoría muy minoría muy minoritaria porque son diez concejales hasta las autonómicas que no sé si serán a finales de año a primeros de principios de año y luego es cierto que que Valls ofrece estos tres

Voz 1587 41:32 votos que son el suyo el de Corbacho

Voz 4 41:35 yo que viene el PSC Eva Parera que viene de Unió gratis pero en política normalmente nada es gratis y lo digo en el sentido de que Colau los común tienen un equilibrio complejo en su base electoral y hay una hay un dato que lo explica muy bien en las europeas y las motos es este domingo obtuvo ciento cincuenta y seis mil votos los común y en cambio la misma marca los comunes en las europeas tuvieron la mitad ochenta y un mil qué quiere decir que hay votante de Colau que con una voz con una manos no sé si decirlo así vota cola o y con la otra bota independentista

Voz 1587 42:13 o no o bodas socialista socialista

Voz 4 42:16 pero es que hay otras sufrieron es pero lo que sí que es cierto es que tendrá tendrá un coste ahora bien es cierto el coste de la oposición él de estar en el Gobierno nunca es el mismo supongo que es el que están barajando ahora en en en los Comunes pero no y no descartamos que esto acabe porque ya sabéis que los común son muy aficionados a hacer consultas no descartes que esto acabe en una consulta a las bases

Voz 0378 42:41 era pero pero a a ver qué consultas también que nos pasa como con el FIS la pregunta es lo importante

Voz 4 42:49 en eso también han aprendido Genaro porque

Voz 0378 42:52 qué vas a preguntar aceptas

Voz 5 42:57 pues irá zetas los tres votos a cambio de nada para poder

Voz 1587 43:01 a preguntas no depende de ti el voto de Dios que preguntarlo porque has de preguntar que si acepta ciertas no

Voz 5 43:11 lo que no depende de gira ha acordado una cosita cuando quiera

Voz 0378 43:16 mejor os aclaro porque digo esto porque no se puede preguntar eso por ejemplo de parece que el PP tiene dos concejales están calladitos

Voz 1587 43:24 que pueden votar el día quince

Voz 0378 43:27 Colau para que no sé lo que pasa que decimos oiga espere se que consulto también a mis salas a ver si si quieren que acepta o no hace no es que no se puede decir no acepto los votos otra cosa es yo no voy a negociar con Ciudadanos vale pero es que nadie te ha dicho que no negocia lo que te ha dicho el PSC es yo estoy dispuesto a negociar contigo

Voz 4 43:50 evidente en esta partida porque si después

Voz 0378 43:52 PDK también les da Porro como en tu tesis de que no no no quieren ego juntarse ERC ya

Voz 4 44:03 como se ha dicho que la intención de Ernest Maragall no es tener a Cataluña

Voz 5 44:11 el Gobierno bueno pues lo primero que has puesto es dijo en cambio ha a ir a ver porno la canción en el que hecho pero a ver qué es portavoz de nadie pero pero una cosa es el Gobierno y otra cosa es negociar

Voz 4 44:25 tú investir acto exalto pero pero pero yo lo que estaba aclarando porque me había parecido que sabía ha dicho que estarían en el gobierno yo creo que la intención porque además lo ha dicho públicamente

Voz 5 44:37 vemos al permite que se pueda llegar a

Voz 0194 44:40 a un acuerdo con unos en el gobierno seguro os os dejo ahora contestar sólo con su con uno que no quería alargar me tanto porque está después el caso de Madrid porque Errejón ayer y hoy lo ha ratificado aquí con Pepa Bueno en el Hoy por hoy se ha hecho un vaya por decirlo de alguna manera veis alguna posibilidad de que no sea el PP Carmen quién gobierne sino eh Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0378 45:02 tú

Voz 1587 45:04 si tuviese que apostar será del PP eso es difícil

Voz 0194 45:09 si Mila

Voz 1587 45:10 yo ahí lo veo difícil a pesar de que de que Carmena parte con mejor posición que creo que Colau es una contradicción pero claro me refiero a más votos más concejales muchos más

Voz 0194 50:42 los Pérez Oliva Neus Tomàs en la crónica de hoy del SES Astra

Voz 42 50:47 tras meses y meses de una estrategia de miedo amenazas cárcel y exilio la mayoría de la ciudadanía de Cataluña sigue empujando para hacer posible el proyecto de la independencia ratifica el Govern de Catalunya en sus políticas ningún otro gobierno europeo ha obtenido el apoyo del cincuenta por ciento del electorado en las últimas selección

Voz 0194 51:05 pues a las dos ruedas Torras se ha encontrado hoy con el empresariado catalán en los encuentros que organiza cada año el Cercle de Economía en Sitges Pau sigues ahí no

Voz 1684 51:14 aquí estábamos entretenido conectado un ratito autor rata

Voz 0194 51:16 data de seducir a los empresarios a los que les llega a decir como escuchaban que el independentismo se ha reforzado en estas elecciones mientras los empresarios reprochan que el proceso tiene parada la actividad