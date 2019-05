Hora 25 (30/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 Nos de los errores que de los que hemos conocido hoy

Voz 0378 00:02 no son errores no ha informado

Voz 2 00:05 no no no no son de transcripción algunos de ellos han de transcripción pero en cualquier caso Neos errores que en algunos casos también los los resultados de manera bueno vimos ayer por ejemplo el Ayuntamiento de Ibiza como de como el Partido Socialista lo recuperaba después de tener la sensación de haberlo perdido la noche electoral en León no es fantástico porque cada día es

Voz 3 00:24 yo creo que a lo mejor lo que ha pasado es que en otras ocasiones debía haber algún error pero es que esta vez ese acumulado tampoco puede ser sólo de las transcripciones doce hay algún problema más no no sé exactamente si en todos los sitios es él

Voz 2 00:38 mismo pero hasta ahora saltando de garantías

Voz 0378 00:41 sí

Voz 2 00:42 hay muchas garantías para para saber decía que sí

Voz 3 00:45 ha votado por eso digo que es normal si es normal que pidan explicaciones y también a la empresa aunque en todos los casos no se ha no se guía por nos queda una cosa más de la política

Voz 1071 00:58 porque además de lo que pueda suceder en Madrid en la ciudad en la Comunidad a Íñigo Errejón que estaba esta mañana aquí con Pepa le preguntábamos por lo que ha ocurrido ya en Podemos bueno preguntas varias por ejemplo sigue siendo usted del partido con respecto a la cuestión de Podemos

Voz 0799 01:18 yo no estoy salí de los se han hecho en el grupo es decir de la dirección de de la dirección de Podemos entiendo que eso es que ya no estoy

Voz 2 01:27 sí está fuera del telegrama es que está fuera

Voz 0799 01:31 a dar hablamos de lo tengo claro la verdad yo sentimentalmente el funda hoy les voy a tener siempre muchísimo respeto aprender le pregunta en la práctica esta inscrito es militante Nanín nadie me lo ha aclarado pero tendrá que decidirlo podemos bueno

Voz 4 01:45 y luego este momento lo que dijo ayer Pablo Iglesias de anoche en el programa en la frontera de público Televisión el programa de Monedero

Voz 0867 01:53 qué habrá otros sectores que legítimamente quieran construir la nueva izquierda ya lo hizo en su momento alguien muy inteligente como Diego López Garrido Cristina Almeida que construyeron el partido de la nueva izquierda después legítimamente decidieron integrarse en el Partido Socialista haya cada cual lo que hace una maldición cubano sacada a la fuerza a la izquierda del Partido Socialista termina incorporándose al que está adscrito de las Strauss ya veremos en el futuro en qué partido acaba cada uno

Voz 4 02:22 no lo mencionan usted expresamente vamos que se puede intuir se puede se puede intuir que anunciar que acabara en el PSOE

Voz 0799 02:30 yo creo que es es humanamente comprensible que cuando tiene unos malos resultados se aplique a buscar a buscar culpables pero es un mecanismo que no ayuda a encontrar soluciones no no vi la entrevista estos un estos un extracto pues que selló su opinión los que no quiero perder mucho tiempo ahí

Voz 2 02:47 bueno la guerras total pero lo que nos llama a mí me llama mucho la atención y Katy Carmen en uno sabe que ya no es del partido en el que militaba porque te echan The Telegraph no de de

Voz 1071 02:56 el grupo del grupo

Voz 0378 02:58 el hombre que le echen de la dirección vale pero yo pregunto es que no pagan

Voz 2 03:05 claro que ha ideado por parte del partido sea pequeña

Voz 3 03:10 no piensa lo mismo y es verdad que los dirigentes y los de los diputados de Podemos se mueven todos en Tele osea que a lo mejor es un grupo de Whatsapp y no lo sabe pero igual en claro un grupo para lo que te echen The Telegraph debe ser bastante definitivo en Podemos sí sí pero más allá del más allá de la broma a mí lo que me interesa más de Errejón sinceramente es que aclare si está dispuesto porque la yo interpreto del todavía interpretamos oye pero de las declaraciones que ha hecho últimamente también de la noche electoral es que él está pensando en algo más que no se queda en Madrid

Voz 2 03:47 en ese en hacerlo en hacerlo más a la pregunta que le ha hecho Pepa de si está pensando en Base España ha dicho que no bueno para guardó quiere poner otro nombre más pero no me iba hace más península no sobre si está o no

Voz 0378 04:01 lo que está claro es que a efectos públicos Él no se ha ido y nadie le ha echado entonces te sino porque han tenido muchas oportunidades es decir echamos a Errejón

Voz 5 04:12 sí

Voz 0378 04:13 sí sí de verbalizar lo verbalizar lo decirlo y no lo han hecho hecho tampoco es decir no es ya que es que la hayan echado

Voz 6 04:21 qué harán de telegramas celebra desde echaron el partido eso sí una red de sabes pero cuando Pablo

Voz 2 04:28 se someta a votación de los

Voz 0378 04:30 a simpatizantes afiliados como lo llamen

Voz 2 04:33 y el pacto que alcance con con Pedro Sánchez que pruebe pregunte no que que intente votar a ver intente votar Errejón a ver si le de Jaro bueno sabes que podría pasar que tuvieran una reunión Íñigo Errejón Pablo Iglesias en la que Rajoy dijera tengo una oferta para irme a China y entonces no no puede ser estás dando el pie para que diga bueno carreras

Voz 7 04:56 el Larguero buenas noches qué bien lo has hecho bien como como y las los temas es que lo de tener gran toda la tarde

Voz 2 05:03 los tiene locos pero a mí lo de Sergio Ramos diciendo

Voz 7 05:06 jugaría gratis en el Madrid también me tiene loca Ramos diría que me han echado del Daily Telegraph

Voz 8 05:14 pero no nos ve hasta bien hasta hoy en la rueda de prensa bueno hasta bien luego lo vamos a analizar

Voz 1375 05:19 hay varias contradicciones entre lo que dijo Florentino hace unas semanas si nos dice menos de una semana que ha hecho esta tarde Ramos yo no acabo de entender todavía la puesta en escena de hoy ni la rueda de prensa Ramos luego vamos a escuchar vamos a escuchar algunas de las contracciones y lo vamos a analizar

Voz 2 05:32 yo es que pedía disculpas en la rueda de prensa

Voz 1375 05:35 yo creo que él no quiere que el madridismo claro preso dentro es quiere arreglar esto como sea pero yo creo que en esta partida Florentino le ha hecho jaque mate y ha dicho no puedo mover vamos a dar una rueda de prensa porque no sé si me hubiera plan caso ya no sé si llevo blancas o negras estoy perdido además gastar Pochettino al entrenador del Tottenham en cuarenta y ocho horas de la final de la Champions en veinticinco minutos vamos a contar

Voz 2 06:01 siempre me hace lo mismo vas a dejar de entrar en Hora Veinticinco vas a dejar Se acabó pero además hoy si éstas

Voz 1375 06:07 de pie siéntate

Voz 2 06:10 vamos por Dios no lo que más me van a obligar esa quedarme bueno señores no se pierdan era bueno se vean lo que agrava errejones

Voz 7 06:16 por ejemplo por el grupo The Telegraph Madrid Ramos

Voz 8 06:24 mete Gerard Piqué en aquel grupo que dice que iba metiendo gente pero luego hablaremos de de Ramos a las once y media

Voz 2 06:30 a las once y media El Larguero escuchen lo todos ISI están de pie sienten se como dice como dice Manu Carreño me quedan dos historias todavía que contar porque esta mañana les hemos cantado en la SER que un empresario reclamaba doscientos setenta y cinco mil euros a la familia del portavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros lo reclama por una operación inmobiliaria en la que para vender un edificio tenían que desalojar el inmueble en la denuncia este empresario habla de hostigamiento a los inquilinos entre ellos una anciana que murió a los pocos días el propio Iván Espinosa hizo de intermediario en Estados

Voz 1071 07:01 gracias sobre un poco de contexto hasta operación estamos hablando de un edificio en Madrid cerca del Tribunal Supremo en el centro buena zona es de familia de Espinosa que lo quiere vender el edificio bueno hay gente viviendo todavía en el caso es que se lo compran pero nuevo dueño el que comparecer egipcio lo quiere vacío la familia Espinosa contrata entonces a un empresario para que lo vacía especializado en eso hilo despiden antes de que acabe su trabajo y es ahí cuando este empresario decía

Voz 0047 07:26 de de mandarle Pedro Jiménez buenas noches qué tal buenas noches hablando el edificio más caro de España que no es broma no no y eso es lo que han dicho algunos medios especializados Angers quinientos metros cuadrados de media tienen los doce pisos que se han construido con piscina privada Spa todos los lujos vistas al Supremo precio entre quince y veinte mil euros el metro cuadrado

Voz 2 07:44 lo que podemos aportar a esta hora es lo que se escribían por Whatsapp los tíos de Iván Espinosa de los Monteros y el empresario que les ha demandado se contaban y se contaban las quejas de los inquilinos a los que querían echar el Chad

Voz 0047 07:57 me llamo desalojo General Castaños y la tía de Iván Espinosa de los Monteros escribió por ejemplo que le había llamado

Voz 2 08:04 pese porque esto es literal nadie

Voz 0047 08:06 ha avisado de las obras y me han mandado unas fotos de su cocina inserta las fotos en el grupo de whatsapp no están viviendo en la casa porque no podían soportar las obras con un bebé pero sin duda la peor historias la de una anciana de noventa y cinco años su sobrina escribió a los propietarios para decirles que su tía M está sin agua desde ayer no avisaron del corte y no han podido coger unas jarras para beber ni para cocinar añade que le parece gravísimo tener a dos personas mayores una de noventa y cinco años de salud delicada imposibilitada para salir del edificio puesto que habéis censurado el ascensor casi veinticuatro horas sin agua la respuesta del tío del portavoz de Vox en el Congreso es la siguiente la compartió en el chat y dice seguimos sorprendidos de que mantenga esa tu tía viviendo dentro de una obra me parece

Voz 2 08:48 es inhumano que no quieras llegar a una solución recorte

Voz 0047 08:51 hemos que la demanda se dice que se false una IT para justifica

Voz 2 08:55 a estas obras

Voz 0047 08:56 responde la sobrina los que estáis provocando muchos perjuicios con una actitud incalificable sois vosotros esta nos pone una demanda así zanja la conversación latía de Iván Espinosa de los Monteros después de leer estos mensajes M Ángels falleció cuatro días después de este cruce de mensajes ahí acertó porque ésta es decir la sobrina

Voz 2 09:14 fue denunciar pero la Justicia no lo dio la razón no

Voz 7 09:16 no no le dio la razón en la última inquilina en abandonar el

Voz 0047 09:19 difícil años también puso su caso en conocimiento de la Justicia antes de llegar a un acuerdo económico con el portavoz de Vox en el Congreso con Iván Espinosa de los Monteros y en su querella dijo que han convertido su casa nunca eso Gruber lleno de agujeros con peligros de desprendimiento de escombros por lo que ha tenido que Higuera par sábanas en el techo para que no le cayeran en los cascotes y poder protegerse a eso hay que sumar dice la querella el precinto del ascensor corte de suministro eléctrico y de agua o ruidos incesantes desproporción

Voz 2 09:47 era inclina que abandonó el edificio se llama María ha podido hablar con ella con ella y con otros vecinos no como como lo describen como un como un queso Gruber dijo ella no

Voz 0047 09:57 María lo que le pasó Angers fue que se fue de vacaciones

Voz 2 10:00 volvió se encontró esto

Voz 9 10:02 no no me lo encontré absolutamente destrozada para que no pudiera vivir espantoso pues yo no he no había ascensor había que subir andando y no había luz me parece hasta las ocho de la noche que la ponían no se podía guisar

Voz 1480 10:21 cine espantoso espantos otro de los eh

Voz 0047 10:23 Illinois recordaba recordaban la SER aquellos meses reconoce que las obras a él no le afectaron tanto pero que eran molestas

Voz 5 10:29 sí que es cierto que que hubo todo un teatro en relación a eso pero como una casa muy grande pues tampoco molestaba mucho pero yo decir

Voz 10 10:38 que había un grupo con

Voz 5 10:40 por eso estaba todo el día seis verdad etcétera luego quitaban desconectar la electricidad

Voz 1071 10:50 pues esta mañana han preguntado a Espinosa de los Monteros por esta información que está dando Pedro aquí en la SER ha sido su respuesta

Voz 0237 10:56 yo contribuir a solucionar esta situación de conflicto nuestros vecinos propiciando un acuerdo sensato prudente y amistoso entre todas las partes estoy muy orgulloso de haber contribuido a evitar problemas y poner soluciones en el ejercicio de mis funciones destacó privado antes meses antes incluso años antes de estar en la función pública muy contento

Voz 1071 11:14 Pedro gracias a una información gracias a vosotros hoy por cierto el juez ha retirado la imputación por completar el judicial Alberto Ruiz-Gallardón ya Ignacio González en el caso que investiga la compra de una sociedad a manos del Canal de Isabel Segunda en Madrid y también estamos contando hoy aquí en la SER que Eduardo Zaplana fracasado en su intento de anular la declaración del testigo clave en su contra el testaferro uruguayo que confesó el supuesto entramado de blanqueo y ocultación de más de once millones es de euros kilo último yo creo que una de las cuestiones de los temas de los que más

Voz 2 11:44 ha hablado hoy Adela Molina buenas noches buena

Voz 1071 11:46 hasta que has estado contando esta tarde uno de los grandes temas del día que ocurre con las cremas solares de las marcas es Dean iba varía bueno pues que parece que no protegen del sol todo lo que prometen o al menos eso es lo que dice la Organización de Consumidores y Usuarios la OCU que analizado diecisiete protectores solares en formato pulverizado por estos que se usan en espray o pistola según ese estudio el spray foto protector pediátrica de cincuenta plus que es para niños no tienen factor de protección cincuenta sino quince es decir una protección media en lugar de una muy alta que es lo que promete el de Bavaria también para niños se queda en un treinta de cincuenta una protección alta la hablan la Unión de Consumidores y Usuarios pide que las dos cremas se retiren del mercado Enrique García es su portavoz

Voz 11 12:30 el tendremos que esto aunque producto están en el mercado con una información al etiquetado que no se corresponde con la realidad del producto se trata en realidad de productos que tiene un factor de protección menor del que dicen en su etiquetado en base a eso yo que eso puede provoca perjuicio a los consumidores pedimos su retirada

Voz 2 12:50 Adele que dice la empresa

Voz 1071 12:51 bueno el consejero delegado This dignos explica de esta tarde en la SER que el factor de protección ese cincuenta plus que en teoría nos asegura una protección muy alta es un número que se fija en el laboratorio que puede variar según como se mida incluso reconoce que puede no corresponderse con la protección real de la crema el consejero se llama Juan Naja

Voz 5 13:09 ese número por eso sabe que existe variabilidad según como salida entre las diferentes compañías esto conocido de hace trece años así y también decir que que se número represente primera fidedigna la protección en condiciones reales pues pues a veces podría ser que sí a veces puede ser que no

Voz 1071 13:37 es Ding defiende que en cualquier caso su crema protege más de un factor quince qué es lo que dice la OCU y ha presentado varios estudios que avalan en el laboratorio que su crema tiene un factor de protección cincuenta y sanidad

Voz 2 13:48 le dice algo el Gobierno de momento ha pedido al

Voz 1071 13:51 Cook le remita el estudio completo para que lo estudie la Agencia Española del Medicamento que es que encontró la estos productos antes de tomar cualquier decisión también es Dean ha enviado a Sanidad sus propios informes Adela gracias gracias a vosotros

Voz 2 14:03 todas las cosas llevamos toda la tarde con lo de Tele eran con lo de Sergio Ramos pero Mila yo con las explicaciones del responsable de jardín pero esto explica son de juzgado de guardia claro es que eso es lo que más me ha llamado la atención porque bueno puede es decir poco a lo mejor se ha equivocado pero sin sale y te trae su propio su propio estudio que demuestra no no es que lo que dice es que en cuenta pero pero se puede quince treinta o no sabemos exactamente

Voz 0378 14:28 hay una variabilidad en la en la en la medición entonces si no estará en condiciones de asegurar que tiene cincuenta de protección etiquetas sencillamente es decir aproximadamente entre treinta y cincuenta Si eso es la variabilidad pero si dicen que tiene Protecció cincuenta porque ahora pongámonos en en la en la piel nunca mejor dicho usuario no tú tienes sensibilidad alta al sol que corre peligro porque tienen una piel que tiene que es muy sensible tú compras porque es una marca que piensas que es buena porque porque compras el máximo factor de protección que la piel de tu hijo no va a sufrir con esto no

Voz 2 15:16 no es que esto no me ha parecido que además me me da hasta para desconfiar de todas lo los factores de protección

Voz 0378 15:24 ese tiempo eso hace tiempo que ya en las en en en ciertos medios así más críticos gomas ya hace tiempo que se ha dicho que muchas de las cremas protectoras no son lo que de lo que prometen y lo que dicen y además

Voz 3 15:40 y esto quizá tendría que salir el Ministerio aclararlo lograr la la verdad es que yo estando totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho y además Mila que sabe muchísimo más de información referente a sanidad de que ello brilló en tres vidas pero ha pasado una cosa curiosa nosotros en el diario hemos pedido a la OCU que nos que nos diese el informe original para ver los datos y también para poder cotejar

Voz 1071 16:07 como nos lo ha dado no nos lo ha dado

Voz 2 16:09 pasado nosotros claro van a mí

Voz 3 16:12 y evidentemente sin desconfiar

Voz 2 16:15 te las explicaciones dadas en plena preocupas es el elemento sea yo creo que el elemento que que que que pone el foco en esto son la es la empresa la verdad que no ha querido dar el el el estudio con lo cual dices bueno pues puedo sospechar de este estudio que hay algo detrás yo qué sé pero menos sabes si sale el de la empresa claro a no no es que no no supone cincuenta pero no

Voz 3 16:38 pero por eso que ya puestos que que también nosotros podamos cotejar los igual igual que Sanidad lo ha pedido que los medios podamos acudir algún tipo de experto que nosotros porque a lo mejor resulta que todavía es peor o o no no lo sé ya es cierto que al final con lo que dice la empresa por supuesto que de entrada hay que desconfiar porque ya ellos mismos reconocen que está mal

Voz 2 17:00 no yo creo que en esta cuestión

Voz 0378 17:03 tampoco los medios tenemos instrumentos para poder decidir quién tiene razón y yo creo que la la protección y la seguridad

Voz 1 17:11 los a los a los consumidores

Voz 0378 17:14 será tiene que dar la autoridad

Voz 2 17:16 estos a quién tiene que hablar claro

Voz 0378 17:20 no estamos hablando de cosas baladí hay mucha gente que es alérgica al sol y que necesita llevar una protección muy alta para poder simplemente salir a la calle salir a la calle pero incluso con una gorra para que no le de directamente

Voz 2 17:37 hay gente que ha tenido problemas de cáncer de piel que no puede claro

Voz 0378 17:40 hay gente que tiene problemas de es decir que tiene riesgo de cáncer de piel porque tiene algunas alteraciones ya tiene otro cáncer con genes implicados en ese cáncer que también pueden a veces está presente en el cáncer de piel y una de las cosas que te dicen cuando ha tenido un cáncer es vigilar Carmen por eso la las explicaciones de la empresa no son de recibo a partir de mañana debería poner si dice que que puede ser del quince al cincuenta que pongo el quince pero por lo menos que no engañe que no engaña a la gente hay otras sin embargo que sí que cumplen ese ese esa marca llegan a ser cincuenta según está estipulado pues que se diga también cuáles son garantía para los ciudadanos

Voz 2 18:28 déjame que ampliamos la información quedábamos también al inicio de este tramo ese hallazgo de dos cara de dos cadáveres en Canarias desear Las Palmas Maca me mesa detalles tenemos

Voz 1480 18:39 pues es la principal teorías que se trate de un crimen machista fueron los familiares de una de las personas fallecidas que mantenían una relación sentimental Él de cuarenta y siete añadía de treinta y nueve Los Angeles noticias de la mujer desde ayer acudieron al domicilio situado en el municipio grancanario de Agüimes donde se encontraron los cuerpos de ambos sin vida los datos recogidos por la Policía Judicial señalan que fallecieron de una herida en la cabeza hecha con un arma de fuego la Guardia Civil ha incautado una escopeta que era propiedad de él ya que tenía licencia en vigor y que es presuntamente el arma homicida los cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal en la capital grancanaria para averiguar la causa exacta de los fallecimientos por lo que hemos podido saber no había denuncias previas de malos tratos

Voz 2 19:22 la came muchísimas gracias

Voz 1480 19:24 gracias a otro suceso para cerrar la noche

Voz 1715 19:27 pero sí vaya noche la Guardia Civil está investigando el hallazgo de dos cadáveres en el municipio de Mijas un hombre de treinta y seis años una mujer de veintisiete llevaban varios días muertos de hecho los vecinos avisaron a la policía por el olor que desprendía el piso todas las hipótesis están abiertas no se descarta que sea una sobredosis pero en fin los medios de Málaga cuentan que hay algunos datos que no terminan de encajar nos quedamos pendientes

Voz 2 19:49 ni un minuto para conocer que lleva El Diario Montañés Íñigo Noriega dirán

Voz 12 19:53 por muy buenas noches hola muy buenas noches cuales cuarta apertura para mañana bueno pues seguimos con el en el recuento de Cantabria no

Voz 13 20:03 sabéis que ayer todo el día y la mañana de hoy

Voz 7 20:07 se recuentos ha repetido

Voz 13 20:09 numerosas irregularidades por fin hemos conseguido saber cuál es el

Voz 1071 20:16 el resultado

Voz 13 20:17 no sé si definitivo de momento de provisional

Voz 2 20:21 y alguna cosa más

Voz 14 20:22 vas del recuento

Voz 13 20:24 bueno seguimos el la la noticia sobre al Racing que se juega el ascenso a Segunda División el el próximo domingo también otra información en la que quince aspirantes a policías de Santander patrullaron armados sin tener la formación necesaria para llevar esas armas consigo

Voz 2 20:43 es decir hacían hacían su trabajo sin sin estar todavía cualificados para hacerlo

Voz 13 20:47 exacto era era habían pasado la oposición pero todavía no había incompleto los cursos necesarios para ser

Voz 15 20:54 Policía Local pues Íñigo muchísimas gracias

Voz 13 20:56 a vosotros as iba a mañana al diario

Voz 15 20:59 Daniel es desastre Cuaderno de frases pues

Voz 1071 21:01 empezamos con las frases de Trump que nada más despertarse se ha quejado de lo que cree que es un juicio político en su contra ayer compareció el fiscal especial Robert Mueller que insinuó que en realidad más que no acusara trampa el presidente de Estados Unidos de obstrucción a la justicia por la trama rusa lo que ocurre es que no le puede acusar porque es el presidente en ejercicio la jurisprudencia americana pues no avalaría esa imputación los demócratas están pensando dentro se debate recordemos pero tienen candidato dado ya están pensando en esa carrera si promueven o no qué opciones tienen de promover olímpico se queja Trump de que esto es un juicio político y que además define como juicio sucio asqueroso repugnante esto es lo que ha escrito en Twitter nada más le despertarse y luego ha hecho unas declaraciones semejantes cuando estaba a punto de coger el helicóptero la casa

Voz 6 21:47 a me

Voz 16 21:50 igual que Max

Voz 6 21:53 más protección a los municipios que han sufrido los principales incendios en nuestro país en este siglo siguen sin poner en marcha planes de emergencia contra el fuego

Voz 1071 22:00 eso de las Minas de Río Tinto la Juncker

Voz 6 22:03 o Valencia de Alcántara Éstas son las frases de Mónica parrilla de Greenpeace

Voz 17 22:07 el ochenta con quinto que les Munitis que están en riesgo de incendios forestales no tienen planes de emergencia lo cañí iraquí es algo muy muy importante porque la población Putin este plan en el lugar en que asegura la rating de delinquir

Voz 1071 22:23 esta historia Univisión el canal de televisión ha conseguido el vídeo de los diecisiete minutos de entrevista que el empezó a hacer el periodista Jorge Ramos a Nicolás Maduro hasta que Maduro quizás recordó el episodio ordenó que se detuvieran la entrevista le confiscó el material hecho a Ramos del país Bono Ésta fue su frase vienes a provocar me parece que le dice Maduro te vas a tragar tu provocación te vas a tragar con Coca Cola tú provocación todo lo que le dijo cuando el periodista le entregó una lista con los nombres de cuatrocientos de los casi mil presos políticos que las ONGs denuncian que hay en Venezuela es Ramoneda

Voz 18 22:57 el dietario

Voz 1150 23:01 me arriesgo al juego todos los pronósticos Madrid ciudad y Comunidad quedará en manos de la derecha a pesar de los zarandeos que estos días acumula demasiado capital simbólico como para que los tres partidos renuncien a ello Ciudadanos no tendrá el coraje de dar el paso aunque el miedo le condene al papel de subalterno del PP y Vox ladran mucho pero acaba cediendo como en Andalucía en Barcelona gobernará Colau ni Esquerra ni los socialistas aceptaran la puesta a la alcaldesa de juntarse en un tripartito botes Colau presentará candidatura sólo ella podrá conseguir la mayoría absoluta con el votos los socialistas y de vais Iceta se habrá servido la venganza en caliente Ibai ya tendrá coartada para dejarle el Consistorio anunciando que su misión y ha sido medianamente cumplida evitar un gobierno independentista nunca Sánchez lo ha tenido más fácil para satisfacer el deseo de Podemos de gobernar juntos la relación de fuerzas desigual que bastará con unas pocas carteras es para Podemos la única oportunidad de mantener cierta visibilidad en su momento más oscuro pero el futuro de Podemos no depende del Gobierno en un momento de irritación con la politica convencional piezas muy diversas formaron un puzzle que cuando ha tenido que pasar por la polar la red ida ha estallado a pedazos es impensable que se puedan volver a juntar no serán otros los que en un futuro próximo ocuparán este espacio lo hacía la acogida al presidente Torra de la reunión de Sitges del circo de Economía el presidente de la institución José huyera después de que los augurios que hablaban de una caída radical de la economía catalana no se habían cumplido ha denunciado la localización del Gobierno catalán en un solo tema el conflicto político lo llena todo y ha apelado a hacer los esfuerzos necesarios para una salida negociada el presidente ha respondido con un largo discurso de ida y vuelta la negación de derechos libertades para concluir pidiendo los empresarios que secunden un referéndum como edición existente los actuar sus apenas alcanzaron el mínimo de cortesía la salida se hablaba de un discurso reiterativo de piñón fijo sin una sola novedad que diera pie a pensar en una ampliación del campo de juego

Voz 6 25:08 terminamos toro de Carmen del Riego Milagros Pérez Oliva Neus Tomàs buenas noches y buena semana buenas noches vaya bien Sastre

Voz 19 25:15 que no yo creo que no nos tenemos que den eso que tienen quedan el estudio ha dicho Manu que viene una noticia que nos va a dejar sentado que estamos sentados con lo cual yo aquí me quedo bueno me apartarse para que el coja este aparato feliz noche hasta mañana

Voz 6 25:45 Ángels Barceló servicios informativos sí que ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en la red

Voz 2 26:00 sociales Roma ahora veinte

Voz 6 26:03 cinco Facebook hora25

Voz 18 26:09 la Cadena SER presenta el placer de escuchar por alguna extraña razón nunca pensé que llegaría a los cuarenta años atrás veinte me imaginaba con treinta viviendo con el amor de mi vida

Voz 0799 26:24 no es cuántos hijos sesenta haciendo tartas de manzana para mis nietos yo que no sé hacer ni un huevo frito

Voz 21 26:32 pero aprendería y con ochenta como una vieja ruinosa bebiendo whisky con mis amigas pero nunca me imaginé con cuarenta años ni siquiera con cincuenta y sin embargo aquí estoy en el funeral de mi madre y encima con cuarenta años

Voz 0799 26:52 no sé muy bien cómo he llegado hasta aquí

Voz 21 26:54 a mí hasta este pueblo que de repente me está dando unas ganas de vomitar terribles y creo que nunca en mi vida ha ido tan mal vestida al llegar a casa que Marais toda la ropa que llevo hoy está empapada de cansancio y de tristeza

Voz 0799 27:08 es irrecuperable han venido casi todos mis amigos y algunos de los de ella y algunos que no fueron nunca amigos de nadie hay mucha gente y falta gente

Voz 21 27:25 también esto pasara

Voz 1071 27:27 el útero

Voz 6 27:30 cadena SER el PP escucha David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este viernes a las ocho de la tarde y me dirijo estos micrófonos

Voz 7 28:00 Las Noches de Ortega tiene el colegio lo que es ser un hombre de verdad

Voz 6 28:05 por teléfono Juan Carlos Ortega cada día un nuevo programa de humor en nuestra tendremos Cadena SER

Voz 14 28:16 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo

Voz 6 28:19 a Argelia que José Antonio Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch varios la Urrea Emilio Ontiveros

Voz 22 28:30 el mundo nos explica solo

Voz 14 28:32 cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo Hoy por hoy

Voz 23 28:44 oye

Voz 22 28:45 me gusta clave la buena Estados enhorabuena porque estás

Voz 24 28:53 la cae una

Voz 22 29:02 que que te acompañan las veinticuatro horas del día para darte información irregular dijo disculpe caballero que este lenguaje ya no se emplea ya lo es emplear el lenguaje ya que era como un Harding antiguo pelín antiguo si no se están perdiendo lo valores la hombre no pregunto no no pregunto si no no no simplemente que los bares

Voz 2 29:26 les han cambiado que qué pena me da

Voz 22 29:28 no qué pena me da la Cadena Ser en verano diga eso qué pena me da

Voz 6 29:33 apenas me dura de nuevos valores y me duele la Cadena Ser

Voz 0799 29:44 cuenta con las