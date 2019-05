Hora 25 (31/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las ocho a las siete en Canarias

Voz 2 00:05 y sí

Voz 4 00:14 cadena SER Hora veintiuno

Voz 3 00:16 venga

Voz 1667 00:23 ahora mismo están muy buenas tardes es el programa económico de Pablo Iglesias es una parte del andamiaje sobre el que quiere construir el acuerdo de coalición de gobierno el líder de Unidas Podemos se ha ido hoy hasta Sitges a las jornadas del Círculo de Economía Ian el empresariado de Cataluña ha propuesto una combinación de impuestos reforma laboral reducción de las horas de trabajo semanales y un ingreso mínima

Voz 5 00:47 las propuestas que yo les voy a traer hoy aquí son propuestas para hacer gobierno desde la coherencia programática ir desde un entendimiento programático con el Partido Socialista que sobre la base de los programas es real y que yo creo que sería bueno para España y bueno para las empresas españolas y bueno para Catalunya que se tradujera en un gobierno de coalición

Voz 1667 01:09 pero el Gobierno insiste en despreciar la fórmula de la coalición hoy la ministra portavoz pedía a Unidas Podemos que no pierda la conexión con la realidad y no descartaba un gobierno con representantes de la ideología de Podemos y no tanto del partido

Voz 6 01:22 tampoco descarta que pueda ser personas que se alinean más con unas ideologías que con otras es decir personas que pudieran ser designadas por otras fuerzas políticas en este caso creo que mencionó podemos suyo

Voz 1667 01:38 hoy de nuevo Ciudadanos y Vox cruzan sus mensajes el partido de Albert Rivera ya no descarta sentarse en la misma mesa que Vox pero no para negociar Xbox insiste en que si se sientan en la misma mesa no va a ser para tomar café José Manuel Villegas Iván Espinosa de los Monteros

Voz 2 01:53 digo lo de la imagen sentado no me preocupa no va a haber negociaciones da negociaciones semana producir con con pasta de forma preferente como digo con el Partido Popular

Voz 7 02:04 condición indispensable por ahora es sentarnos a negociar con cualquier grupo que pretenda formar parte de un Gobierno que pretenda obtener nuestro apoyo

Voz 1667 02:13 Donald Trump que ha vuelto a sacudir los mercados de todo el mundo esta vez con su amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos sino frenan la llegada de inmigrantes a su país Pedro Blanco

Voz 1715 02:23 once les de un cinco por ciento que entrarán en vigor el diez de junio algunos medios de EEUU aseguran que los secretarios de Comercio del Tesoro se opusieron a la aplicación de ese castigo castigo el que México responde con prudencia López Obrador es el presidente mexicano

Voz 8 02:36 te digo a todos los mexicanos que tengan confianza que vamos a superar esta actitud de el Gobierno Estados Unidos van ellos a rectifica el pueblo en México no merece un trato como el que se quiere

Voz 1715 02:57 aplica en Barcelona un juez ha tenido una idea brillante librarnos de un youtuber como es

Voz 1915 03:03 aquí cómplices galletas usuario Gillette

Voz 9 03:05 es la cremita iguales es pasta dental ves alguien

Voz 10 03:09 a mí me parece interesante este reto así que vamos a serlo y quiero hacer otro reto más dentro de este reto y es regalar dinero a gente que lo necesita lo que quiero decir es que voy a darle veinte pagos a una persona de la calle necesitada ir también los óleos con pasta dental

Voz 1715 03:25 bueno pues tuvo la feliz idea de darle galletas rellenas de pasta de dientes a un mendigo aún sin techo grabó el vídeo lo publicó en You Tube había sido condenado a quince meses de cárcel a indemnizar con veinte mil euros a ese mendigo ya estar fuera de Youtube durante cinco años a las ocho

Voz 1667 03:40 media deportes en Hora Veinticinco hoy desde la Plaza Mayor de Madrid Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:45 qué tal muy buenas tardes la Plaza Mayor de Madrid es ahora mismo el centro de la final de la Liga de Campeones fiesta y cánticos de miles aficionados la mayoría del Liverpool a las ocho y media como dices vamos a contar desde aquí las noticias de la previa con lo que ha sucedido en el último entrenamiento del Liverpool ir el Tottenham con lo que han dicho los dos grandes entrenadores que dirigen a estos equipos Pochettino Jurgen Klopp además protagonistas del día Rafa Nadal se ha metido en octavos de final de Roland Garros ha ganado en cuatro sets alberga como FEM y también en el fútbol protagonismo para Bordalás el técnico del Getafe mucha rumorología sobre su futuro pero al final renueva con los getafenses hasta el año dos mil veintidós a las ocho y media desde aquí desde la Plaza Mayor de Madrid

Voz 1667 04:31 ahora volveremos a la Plaza Mayor porque la Cadena SER es la emisora oficial de esta final de Champions y en un rato se va a vivir un partido de fútbol digamos histórico ahora van a saber porque antes el tiempo el presagio de un fin de semana sofocante Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:44 buenas tardes el calor que ha hecho hoy se va a repetir durante el fin de semana en algunos casos con temperaturas más altas mañana por ejemplo en todo el interior de la mitad oeste de la península desde el interior de Galicia hasta el Valle del Guadalquivir máximas alrededor de los treinta y cinco grados subieran menos en el litoral peninsular y los archipiélagos aún así máximas de más de veinte grados en estos sectores a ratos algunas nieblas o nubes bajas pero sin más consecuencias y el domingo empezarán a bajar las temperaturas en Galicia con algunas lloviznas durante la tarde pero en el resto del país igual o más altas que mañana es decir calor plenamente veraniego mucha atención también al viento que soplará con mucha fuerza en el área de Les

Voz 1715 05:21 hecho empieza ahora veinticinco Pedro decía Pablo la Plaza Mayor va a ser testigo de un partido de los que hacen historia no tengo claro que sea un partido de los que hacen afición Severino Donate Severino bueno

Voz 11 05:32 bueno nunca se sabe Pedro para gustos los cánticos que se están escuchando de fondo no son por el partido por este es por la cerveza que bueno pongo en antecedentes a los oyentes

Voz 0919 05:42 sobre los adoquines de la plaza Mayor a los pies de las

Voz 11 05:45 la tu ecuestre de Felipe III se ha montado un campo de fútbol con gradas dando la espalda a la Casa de la Panadería y en menos de una hora el mundo del fútbol que estará pendiente del enfrentamiento entre el equipo de Carrusel deportivo contra el equipo de El Larguero la Ser es la emisora oficial de la UEFA Champions ya tenemos alineaciones oficiales Carrusel deportivo entrenado por Antonio Romero y Dani Garrido baja de última hora ya que mandamos un abrazo saltarán al campo Gustavo López Roberto Trashorras Pablo Pinto Martín Talavera tal a Pedro Fullana entre otros por el equipo de El Larguero entrenado por Laura Martínez y Manu Carreño jugarán Benjamín Zarandona Kean Carlos Marañón y aquí me voy a quedar que no acabamos arbitra Iturralde González ex colegiado del comité de árbitros del País Vasco vial que sigue persiguiendo la polémica y la fama de tarjeta pero speaker Ponseti el estado del terreno de juego es espectacular se espera un lleno total en un partido que será táctico osea cada uno hará lo que pueda el partido

Voz 1038 06:41 comienza en menos de una hora visitas el pitido final queda

Voz 11 06:44 el jugador en piel ya sólo con Carlos todos ellos a narrar el Tottenham Liverpool por Raposo

Voz 1715 06:49 la Severino una porra una porra

Voz 11 06:52 eh cuatro

Voz 12 06:53 cuatro cuatro cuatro yo me voy a mojar yo voy a decir Carrusel deportivo

Voz 2 06:59 como siete Larguero tres

Voz 12 07:03 esguinces esa parilla tarjetas precisó luego se vino luego en el noventa y siete

Voz 3 07:18 sólo lo

Voz 13 07:56 mañana sábado ahorras del veintiuno por ciento de IVA en electrónica electrodomésticos y videojuegos con las ventajas y facilidades de nuestras tecnoprecios también ahorra del veintiuno por ciento iban electrónica deportiva música cine cocinas mampara

Voz 1038 08:09 muebles de baño recuerda mañana sábado

Voz 14 08:12 ahorra del veintiuno por ciento de IVA en Hipercor

Voz 13 08:14 el Corte Inglés desde las diez de la noche en nuestra web

Voz 3 08:18 la SER Hora veinticinco

Voz 1715 08:25 los blancos así que pasan los días y lo único que ocurre es que se cruzan mensajes en público al menos que se sepa no ocurre nada más ningún avance en las negociaciones el PSOE y Podemos que hasta donde se sabe no se han retomado después de las elecciones hoy Pablo Iglesias ha aprovechado su intervención ante los empresarios del Círculo de Economía en Catalunya en Sitges hacer dos cosas la primera insistir en la colisión la segunda dejar fijado el programa económico sobre el que debería construirse esa coalición en resumen más impuestos para ciertos niveles de renta menos jornada laboral o más ayudas a los trabajadores precarios Nos va a contar Albert Prat

Voz 1157 09:04 el líder de Unidas Podemos considera que los españoles han dejado muy claro en las urnas que quieren un gobierno progresista y que además el último CIS avala que un pacto entre PSOE y Podemos es la opción preferida Iglesias ha insistido hasta dos veces que quiere formar parte del Ejecutivo

Voz 5 09:19 el gran reto que nuestra economía debe acometer es profundo y de largo recorrido y a nuestro juicio exige un Gobierno de coalición estable y coherente sostenido por una base parlamentaria sólida y a su vez coherente

Voz 1157 09:32 Pero Iglesias al mismo tiempo ha presionado al PSOE para que cumpla lo prometido en campaña aquí

Voz 5 09:36 viene una crítica afectuosa a nuestros socios del Partido Socialista que parece que han tardado poco en proponer una suerte de acuerdos de gobierno a Ciudadanos pero hay que ser coherentes con los progres

Voz 1157 09:48 más algunas de las reformas que quiere sacar adelante podemos si acaba entrando en el Gobierno son por ejemplo la reducción de la jornada laboral a treinta y cuatro horas la bajada del IVA en los productos de higiene femenina y la reducción del impuesto de sociedades para pequeñas entre

Voz 1715 10:02 esas mensajes cruzados les decía antes los medios somos estos días una especie de y diles llevando de acá para hallar lo que unos y otros se andan diciendo coalición pide Pablo Iglesias de eso nada responde el Gobierno como mucho como mucho decía hoy a portavoz un gobierno con independientes designados por Podemos que representen su ideología Ino tanto las siglas Inma Carretero

Voz 0806 10:26 el Gobierno en funciones no contempla un fracaso de la investidura de Pedro Sánchez

Voz 6 10:30 lo consideraremos en lamentable que se instalara la opinión de otras selecciones

Voz 0806 10:36 para evitar estas elecciones cuentan con un acuerdo con Unidas Podemos a quiénes la portavoz Isabel Cela ha calificado como los acompañantes preferentes del PSOE

Voz 6 10:46 no prevemos no poder trabajar con Unidas Podemos Si bien todo el mundo tiene que ser consciente de que lamentablemente no se suma no se llega a la mayoría

Voz 0806 10:58 así que como PSOE y Podemos no suman mayoría absoluta la portavoz ha descartado un gobierno de coalición con los mismos argumentos que José Luis Ábalos pero

Voz 6 11:07 tampoco descarta personas que pudiera ser designadas por otras fuerzas políticas en este caso creo que lo podemos

Voz 0806 11:18 así que podemos podría designar independientes para un gobierno del PSOE que mantendría el diálogo abierto según la portavoz con todo

Voz 1715 11:26 la derecha ha mantenido ya los primeros contactos son más informales que otra cosa como la Isquierda ocupa una parte del día en decirse cosas en público hoy Ciudadanos suaviza algo su postura ya no se opone a mancharse las manos sentándose con Vox el partido de Abascal aplica cierto realismo negociador y asume que no pedirá entrar en todos aquellos ayuntamientos en los que habrá negociaciones y en los que sus votos pueden ser decisivos Óscar García

Voz 1645 11:53 Ciudadanos y Vox han aflojado hoy las tensiones de estos días entre ellos el partido de Rivera ha pasado de no querer la foto con los de Abascal

Voz 15 12:02 tenemos previsto abrir acuerdos o negociaciones en este caso a asumirla como algo natural

Voz 2 12:10 te digo lo de la imagen sentado no me preocupa

Voz 1645 12:14 eso sí Villegas garantiza que si se sientan con Vox será sólo y exclusivamente para informarles de los acuerdos alcanzados con el PP no para negociar

Voz 2 12:22 no va a haber negociaciones ETA negociaciones semana producir de forma preferente como digo con el Partido Popular

Voz 1715 12:28 eso ya se verá dicen en Vox que hoy también

Voz 1645 12:30 en antes tensado la cuerda del lo queremos todo te hace unos días

Voz 5 12:34 será imposible ningún tipo de

Voz 16 12:37 Brno alternativo sino hay un diálogo político con

Voz 1645 12:40 a reconocer hoy que ese todo no es todo todo

Voz 7 12:43 como digo son veinte capitales lo vamos a pretender forma parte de los veinte ayuntamientos

Voz 1715 12:46 por su parte la dirección del PP trata de quitar in

Voz 1645 12:49 estancia a las peticiones de Vox y las fuentes consultadas por la SER insisten en que el modelo será el andaluz la primera reunión formal entre Ciudadanos y el PP será la próxima semana de momento no hay cita de los de Rivera con el PSOE porque según ven en Ciudadanos la negociación se está enfriando con los socialistas por sus coqueteos dicen con el PNV EH Bildu en Navarra

Voz 1715 13:09 entre los errores en las actas y la chapuza en el recuento electoral del pasado domingo en León ha terminado por rotar la victoria quién había perdido y por echar del Ayuntamiento a quién había entrado al Ayuntamiento la Junta Electoral rectifica el recuento de una última mesa de la última mesa curtida así que el PSOE consigue un concejal más Vox se queda fuera del Ayuntamiento

Voz 17 13:30 lo ocurrido hoy es que sea esclarecido la verdad se han confirmado los resultados que los leoneses quisieron en esa mesa concreta pieza adjudicarán los votos a quién los leoneses habían decidido

Voz 1715 13:40 claro el candidato socialista quien acabamos de escuchar estaba contento estaba muy contento aunque es verdad que habrá que esperar algunas semanas más antes de que el resultado sea definitivo por qué porque Vox ha anunciado que va a interponer un recurso ante la Junta Electoral Central pero en todo caso los errores en el volcado de datos los fallos en el funcionamiento del sistema que contrató el Gobierno no han preocupado mucho en Moncloa hoy la portavoz ha querido restar gravedad a los errores me decía Isabel Cela son habituales

Voz 6 14:10 no ha podido dar un error humano a las once de la noche nacionalice pero no superior a ningún otro el escrutinio que es lo importante está bien realizado tenemos todas las garantías toda la transparencia

Voz 1715 14:27 bueno hoy en la SER les estamos contando las quejas enviadas al Ministerio de Interior por algunos de los trabajadores que se iban a encargar precisamente de utilizar esa aplicación esa tablet ese dispositivo de recuento de los votos de volcado de los datos a la web del Ministerio de Interior pocos días antes muy pocos días antes de la votación alertaron al Ministerio de los errores de los problemas que habían detectado que nos estaban solucionando Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 14:55 buenas tardes el sistema utilizado por la empresa State el actor falló en los simulacros que hicieron quince días antes de las elecciones y el personal administrativo encargado de ese recuento interpuso una decena de quejas ante interior en una de ellas tramitada dos días antes de estas elecciones publicada en la web de la Cadena SER sepuede leer no hemos podido probar la aplicación en condiciones en las elecciones son pasado mañana necesitamos más seguridad para que el envío de datos se produzcan de forma correcta

Voz 18 15:22 en caso de las locales las europea tenían contrato a una empresa que vino con unos dispositivos móviles pero ese dispositivo móvil no funcionaba en el curso no funcionó la ópera haciendo funcionaba teníamos que hacer un simulacro en ya once bien el simulacro no funcionó tampoco

Voz 0125 15:41 es una de las remitentes de estas alertas que prefiere no ser identificada por temor a represalias interior respondió a estas quejas asegurando que era consciente de los errores y que estaba trasladando las incidencias a la empresa

Voz 1715 15:54 algo más para cerrar este bloque el Gobierno ha elevado el tono de la queja ante Naciones Unidas va a pedir que se aparte a dos de los autores del informe de ese grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias España sostiene que esos dos firmantes tienen conflicto de intereses por haber trabajado con el abogado que contrató Omnium Cultural Juan

Voz 1645 16:12 Torres piense al Gobierno que el informe que ha elaborado un grupo de trabajo el de detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un despropósito entre otras razones porque contiene errores y distorsiones según dice la ministra portavoz Isabel Cela

Voz 6 16:26 parecen desconocer el delito por el cual están inculpados las personas que están en el proceso judicial e desconoce aparentemente la separación de poderes

Voz 1645 16:38 una nota verbal remitida por el embajador español en Ginebra a la ONU solicita la revisión del citado informe por esos errores historiales contenidos en el mismo pero es más la cree que dos de los cinco miembros de ese grupo deberían haberse abstenido respecto a este asunto porque han tenido relaciones dice calificadas como estrechas con un abogado de los líderes independentistas razón por la cual se ha enviado otra nota verbal a la ONU

Voz 1715 17:05 tenemos un problema

Voz 3 18:17 cadena SER Hora veinticinco

Voz 21 18:24 Pedro Blanco sigue de incendio en incendios

Voz 22 18:28 es uno más

Voz 1038 18:31 Donald Trump que libro sus guerras a cañonazos

Voz 1715 18:33 de aranceles y la última víctima ha sido México Estados Unidos empezará aplicar tasas de un cinco por ciento que irán creciendo si México no frena la llegada de migrantes en la frontera con Estados Unidos al otro lado del muro el presidente mexicano prefiere enfriar algo esa discusión vamos a Washington Marta del Vado buenas tardes buenas tardes en secretaria del Tesoro

Voz 1510 18:52 Brown y el representante de Comercio están de acuerdo con la imposición de aranceles a México congresistas y senadores de ambos partidos así como empresarios de diferentes sectores también se han mostrado en contra de la nueva imposición que empezará el diez de junio con un incremento del cinco por ciento e irá aumentando paulatinamente hasta alcanzar en octubre un gravamen del veinticinco por ciento en todos los productos mexicanos si su Gobierno no actúa para acabar con la migración ilegal a pesar del rechazo generalizado el presidente Donald Trump ha insistido en Twitter en la necesidad de aprobar esta medida para proteger la frontera ha culpado a los demócratas por no aprobar el presupuesto que pide para construir el muro ya México de aprovecharse de Estados Unidos esto

Voz 23 19:31 explica Mar altavoz de la Casa Blanca

Voz 1510 19:33 era Teresa hinchan el Congreso ha fracasado en evitar la inmigración ilegal y México dice Sara Sanders tiene la habilidad de hacer más la imposición de aranceles va a poner más presión para que actúe y frene el tránsito de emigrantes el presidente mexicano López Obrador no quiere confrontación sino llegar a un acuerdo que beneficia a ambos países lucro

Voz 24 19:53 una rectificación porque estas medidas

Voz 1510 19:58 no cumplir canciller mexicano viaja hoy a Washington para abrir un canal de diálogo directo con la Casa Blanca y evitar una guerra comercial en Norteamérica

Voz 1715 20:06 cada amenaza arancelaria de Trump se traduce en pérdidas en las bolsas en todas también en la española que además cuenta con empresas especialmente expuestas a la economía de Méjico el Ibex ha cerrado hoy con pérdidas abundantes para acabar un mal mes de mayo Almudena López sino

Voz 1275 20:22 la empresa más perjudicada ha sido Cie Automotive que ha perdido un cuatro coma cuatro por ciento de los bancos que operan en México el más afectado el BBVA que se ha dejado un cuatro por ciento son las consecuencias de la nueva ofensiva comercial de Estados Unidos que han llegado a Repsol cediendo un cero coma ocho por ciento afectada además por la caída en el precio del petróleo en cuanto al IBEX35 ha caído un uno coma seis por ciento salvando por la mínima la barrera de los nueve mil puntos ha perdido más que la media europea que se ha dejado un uno coma uno por ciento esta caída es la segunda mayor del año y en esta semana el selectivo español se ha dejado un uno coma ochenta y seis por ciento

Voz 1715 21:01 y otras historias del día por ejemplo la condena de alejamiento de Youtube dictada por un juez contra un youtuber que dio un mendigo galletas rellenas con pasta de dientes esté gracioso convertido ahora en delincuente deberá permanecer alejado de Youtube durante cinco años Barcelona Nápoles

Voz 0196 21:17 la juez plantee en la sentencia una especie de orden de alejamiento del escenario del delito en este caso virtual porque este youtuber que se hacía llamar reseña no podrá entrar durante cinco años en esta red social desde donde colgó los vídeos en que humillaba este mendigo ofreciéndole galletas Orfeo rellenos de pasta de dientes y lo planteaba con un reto consiguió ganar dos mil euros según la la acción que en su día hizo la Guardia Urbana de Barcelona a través de las visualizaciones que alcanzó también ha sido condenado a quince meses de prisión por un delito contra la integridad moral pero no entrará entre rejas porque no tiene antecedentes también debe indemnizar con veinte mil euros por daños morales a la víctima un hombre rumano que duerme en la calle y que en su día tuvo una indigestión por culpa del consumo de estas galletas con pasta

Voz 25 22:00 de dientes

Voz 1715 22:04 ayer les contábamos la reclamación presentada por un empresario que pide doscientos setenta y cinco mil euros a la familia Espinosa de los Monteros del portavoz parlamentario de Vox por una operación inmobiliaria en la que el político ese político hizo de intermediario la venta de ese edificio vino precedida de una presión de manual a los vecinos que vivían allí para que se fueran y para que por tanto se pudiera llevar a cabo la venta de ese edificio un as obras molestas una inspección técnica supuestamente inventada bueno en la web de La Ser pueden ver las imágenes de las condiciones en las que estaban algunas de esas viviendas y ahora sí vamos por el avance de la segunda hora del programa habrá gastronomía a partir de las nueve hablaremos de caracoles íbamos a conversar con Javier Espinosa corresponsal de guerra ahora que se ha estrenado una película que se titula precisamente la corresponsal Sara tres hora

Voz 1880 22:56 hola Pedro interesantísima la película la corresponsal sobre la vida de maricón Alvin y sobre su muerte Marie murió en Siria un cohete lanzado por el Ejército del régimen de Al Asad caía sobre el centro de prensa donde trabajaban varios periodistas occidentales era muy temprano estaban durmiendo y les pidieron que salieran corriendo entre ellos estaba también Javier Espinosa y el sexo

Voz 26 23:15 no voy a ponerme las botas por un sexto sentido me puse detrás de mudo y en ese mismo instante estalló el tercer obús que qué impacto con

Voz 27 23:25 la la casa en realidad impactó en la entrada justos no

Voz 26 23:28 tras el edificio maricón y Remi estaban en ese momento salieron al día de lleno con lo cual murieron en el acto

Voz 1880 23:35 hoy mismo es cuando llega a los cines esta película la película sobre Marie Collins la corresponsal y después Pedro no vamos a faltar a la cita del viernes como siempre con la gastronomía hoy vamos a aprender a cocinar caracoles te gusta Andy

Voz 1715 23:46 no hay nada que aprovechó la tertulia María Elvira Roca María Esperanza Sánchez y Juan Carlos Jiménez de estas son sus claves del día

Voz 1452 23:54 ha anunciado de momento sólo Nunciatura aranceles amenazan agonía melódico sino para la inmigración irregular en su frontera con Estados Unidos que esa gran obsesión de está la Miranda perjudicaría gravemente España segundo inversor internacional México el Trump ha vuelto a estar hoy en el centro de la escaparate de la política pero faltan diez días para que comience a ser efectivas amenaza que siete de México dice que este asunto hay que tratarlo con política con diálogo cabrear al pregunta es posible la política con Trump que significa esta amenaza tiene miedo ante un no descarta Dovi impeachment del se sigue hablando a pesar del golpe de efecto de hoy en España se ha hablado de su pero también es clave este viernes la política de acuerdos Ono para hacer gobierno el PP y Ciudadanos se acercan Vox quiere de conocimiento indio bici no amenaza con dejarle María la izquierda ni la ministra portavoz de Gobierno le dice a Iglesias que no quieren gobierno de coalición a él está de todas maneras incida con su idea de un gobierno progresista que habrá que pensar que él cree que sólo lo será si el uno de los suyos está dentro la política quizás sea lo que más acerca un político a la debilidad en humano

Voz 1715 25:04 las claves de María Esperanza Sánchez ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:13 Madrid buenas tardes Inglaterra invade el centro de Madrid

Voz 7 25:23 la nueva bueno yo lugar de femme Baby One Time New Life e IU que bicis más light alzó a Imperio

Voz 1915 25:31 exacto las plazas las calles sobretodo las terrazas están hasta arriba de aficionados del Liverpool el Tottenham se calcula que hasta mañana van a llegar hasta cien mil de los diferentes aeropuertos británicos y mucho sin entrada para acceder al campo Madrid está blindada hay cuatro mil setecientos efectivos repartidos por las calles en la Cadena SER les estamos ofreciendo una programación especial desde la Plaza Mayor para seguir la previa y también el día del partido en La Ventana de Madrid hemos hablado con la teniente de alcalde de la capital con Marta Higueras y con el consejero de Deportes con Jaime de los Santos los dos hablan de la importancia de que un evento como éste se celebre en la cabeza

Voz 1516 26:03 su entorno a sesenta y seis millones de euros lo que se va a quedar en la ciudad y la verdad es que otra cosa muy muy importantes en número de espectadores que van a ver este partido que van a haber Madrid eh creo que está en torno a trescientos cincuenta millones de espectadores los que van a ver este esta final van a ver Madrid y por lo tanto eso también es muy muy

Voz 2 26:21 con mucha ilusión por lo que va a ocurrir aquí mañana

Voz 28 26:24 eso es importante de cara a vender esa imagen de marca esa imagen de turismo de una ciudad que que hace no muchos años será bueno jugaba digamos en la segunda y que ahora está perfectamente la Liga de Campeones y que tenemos que seguir incrementando todos los potenciales cada vez sean a los turistas que nos visitan que sean de mayor calidad

Voz 1915 26:41 seguida les saluda a Jesús Gallego en Hora veinticinco Deportes de hecha desde esa plaza Mayor y mañana iremos allí también el A Vivir Madrid con Puri Beltrán antes de ir con otras noticias de este viernes treinta y uno de mayo vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad dgt Nerea Fernández buenas tardes

Voz 29 26:59 buenas tardes a esta hora estamos muy pendientes de dos accidentes uno de entrada a Madrid por la M607 en Colmenar Viejo el vuelco de un camión que ha quedado atravesado en la calzada provoca el corte de esa vía el otro de salida de la capital por la A cuatro en Aranjuez que genera ocho kilómetros de retenciones sentido Córdoba más complicaciones de salida por la A uno en el circuito del Jarama helados en Torrejón de Ardoz la A tres en Rivas la A4 en Pinto la A42 en Torrejón de la Calzada en la A5 desde Móstoles hasta Navalcarnero además retenciones en la M cincuenta en Las Rozas en su incorporación a la autovía de La Coruña

Voz 1915 27:53 ciudadanos dice ahora que sin que si se sentará con Vox asegura el Secretario el partido naranja José Manuel Villegas que la negociación sólo será con el PP pero admite que están dispuestos a hablar con la formación de ultraderecha y mientras Vox insiste que en que aquí

Voz 1275 28:07 Madrid condiciona sus apoyos a puestos en el

Voz 1915 28:09 no de la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital su portavoz en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros

Voz 7 28:14 hay otros sitios donde el ámbito local juega de manera distinta no tenemos tampoco quitaremos poco a poca representación pues no es no sería lógico intentar es decir a solicitar parcelas de poder nos corresponde al intereses llegar la buena comida haga Radio Castilla razonable que estrenos ofrecerlas esperamos que se nos ofrezcan de forma parte del Gobierno las respuestas que yo creo que sería razonable

Voz 1915 28:40 y el presidente de la comunidad en funciones el popular Pedro Rollán advierte la formación de Albert Rivera de que sus votantes no entenderán que frene la entrada de la derecha en los gobiernos madrileños y Ciudadanos quiero hacérsela haraquiri está

Voz 31 28:52 en su legítima aspiración yo creo en este sentido

Voz 4 28:57 que los votantes de Ciudadanos no entenderían que él contribuya a facilitar un gobierno de izquierdas

Voz 1915 29:03 el movimiento feminista se ha concentrado esta tarde en el centro de Madrid en memoria de Verónica la trabajadora de Iveco que se suicidó después de que sus compañeros difundieran un vídeo de contenido sexual

Voz 32 29:14 vamos a que sobretodo en solidaridad con Verónica que pues ha vivido una una injusticia patriarcal la que se ha tenido que sentir muy sola no ascendió una ningún apoyo por parte de Llano de sus compañeros ni siquiera en una compañera le

Voz 1915 29:30 tres dando la policía están alejando el teléfono móvil de su expareja que anoche quedó en libertad sin cargos la policía ha remitido su declaración al Juzgado de Alcalá de Henares que continúa también con las investigaciones llegamos a las ocho y media con treinta grados en el centro de Madrid fin de semana adiós

Voz 33 29:53 hora veinte

Voz 6 29:53 cinco Madrid

Voz 3 30:02 Hora veinticinco Deportes que sí

Voz 0919 30:05 sus belleza hola a todos muy buenas tardes y bienvenidos a la previa de la gran final de la Champions League desde la Plaza Mayor de Madrid ahora está en vez de Mati Capra ataques ahora mismo el centro del fútbol mundial la plaza de esta ciudad que acoge mañana el partido más importante de la temporada la final de la competición de competiciones el partido que va a ser seguido en todo el mundo por cientos y cientos de millones de aficionados y que pone a Madrid la capital de España ahora mismo como la capital del fútbol mundial va votaré guardarlo venga a eh la mañana habrá setenta mil personas viviendo en directo en el Wanda Metropolitano ese partido entre el Tottenham y el Liverpool pero ya lo están viviendo los millones de madrileños que están recibiendo un su ciudad engalanada ya a cien mil visitantes que se esperan entre hoy y mañana aquí en Madrid que vienen a disfrutar de esta fiesta del fútbol y que ya están dando color al centro de Madrid sobretodo camisetas rojas del Liverpool hay gente del Liverpool que gente del Tottenhan cantando bailando bebiendo claro también está muy bien

Voz 34 31:27 buenas noches

Voz 0919 31:29 en la Cadena SER se quiere unir como emisora oficial de la fiesta con este estudio móvil aquí en el centro de la plaza Mayor para contar llevarnos a todos los oyentes lo que rodea a este fenómeno de masas que es una Liga de Campeones no tenemos a ningún equipo español en la final qué lástima que le vamos hacer pero tenemos la pasión la emoción y la alegría de saber que todo el mundo está mirando ahora mismo a nuestra ciudad a Madrid como la anfitriona de este partido que se va a vivir en todo el mundo en Asia en Oceanía en América en todo el mundo están pendientes de la ciudad de Madrid enseguida vamos a contar la última hora de los dos equipos el entrenamiento del todo en el entrenamiento del Liverpool lo que ha dicho Jurgen Klopp lo que ha dicho Pochettino el entrenador del Tottenham pero antes otros protagonistas de esta jornada de viernes Rafa Nadal se ha metido ya en octavos de final de Roland Garros ha ganado en cuatro sets al belga hago FEM también se ha metido en octavos de final Garbiñe Muguruza han caído eliminados hoy en Francia Carla Suárez yp Pablo Carreño en el Giro de Italia la etapa la ha ganado un colombiano Esteban Chávez no hay cambios en la general entre mañana y pasado se va a decidir quiénes la maglia rosa del Giro y noticias de fútbol Dallas el entrenador del Getafe que sonaba para el Sevilla para el Betis para media Europa finalmente renueva su contrato y va a seguir hasta el año dos mil veinte en el equipo getafense bueno pues todo esto enseguida aquí pero como siempre este programa se inicia con vuestros mensajes de Whats eh

Voz 32 33:08 bueno estar de Ghalyoun es puro escucho ruido de éste sí que ha tenido la piel fina Keating que estar caros los cinturones furgón vivos pero muy caro porque sí la oficina Alia habían hecho una oferta que no ha podido rechazar el tres esta rueda de prensa las situaciones de la vida en inglés Sergio Ramos después del fútbol tiene la vida asegurada la comedia claro es más tarde

Voz 0919 33:45 lo de Sergio Ramos que sigue trayendo cola dejad vuestros mensajes

Voz 35 33:50 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 36 34:05 me encanta poder disfrutar de un partido sin tener una llave que me daría igual si ganara uno que el otro hombre ya te estoy diciendo mi preferencia pero es extraordinario y maravilloso poder disfrutar un partido disfrutar y no echaron porque lo que nos han el otros de que bueno bueno chiquitín

Voz 35 34:26 el Guaza de Hora veinticinco Deportes nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 34:37 vamos a darle marcha a la final de la Champions venga a dar donde están ahora mismo los protagonistas de la final de mañana el Liverpool y el dejan empezamos por el equipo de Klopp Bruno Alemany donde están los chavales del Liverpool buenas tardes

Voz 0301 35:03 hola Gallego muy buenas pues el Liverpool está de camino al hotel debe estar de prácticamente llegando duermen al lado del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas ha completado el entrenamiento sin más percances avistó bien a Fermín ahora hablaremos de novedades pero el Liverpool ya descansando preparando la final de mañana

Voz 0919 35:18 el hotel de concentración el Tottenham de Pochettino que lleva ya dos días en la ciudad de Madrid donde está ahora mismo José Palacio buenas tardes

Voz 1038 35:25 qué tal muy buenas gallego saludos oyentes Hora veinticinco Deportes pues ya no están en el césped pero siguen en el Wanda Metropolitano porque la imagen imágenes preciosa ahora los jugadores del tótem en aras están en las primeras filas en la grada del estadio con sus familiares hemos visto una imagen muy bonita de Fernando Llorente con sus niños al igual que ver el el ex central del Atlético de Madrid Harry Kane con su pareja ahora mismo disfrutando de esta instantánea de estos momentos mágicos previa una final de la Liga de Campeones

Voz 0919 35:51 es bueno dos entrenadores que tienen mucho carácter dos entrenadores que son quizá las estrellas de sus equipos Jurgen Klopp que ha llevado el Liverpool a dos finales consecutivas de Champions el año pasado cayó ante el Real Madrid sorprendentemente ha repetido tras una trayectoria tremenda la del Liverpool eliminando a grandes equipos dando una medida increíble que ha dicho Klopp en la previa Bruno

Voz 0301 36:17 pues ha estado muy distendido el técnico alemán relajado como es habitual arrancando las risas de los periodistas con algunas eh bromas el el es así no lo no lo puede evitar pero no nos ha sacado demasiado de dudas dice que firmó uno que sí que está bien pero no nos aclara si va a ser titular en el día de mañana o no

Voz 37 36:35 sí está listo a otra cosa es que haya antes un parking actuar si cuál es la línea me puede en el Ayuntamiento pero desde luego en otra cosa es que vaya poco después ha entrenado esta en perfecta forma está aquí con nosotros como cualquier otro miembro del equipo que espero que no lo haya pasado nada desde que Sanz está perfectamente de admisión

Voz 0919 37:03 siempre bromista Jurgen Klopp Ike es decir de Pochettino que ha llevado a un modesto ya no tan modesto como el dejan a una final de Champions con un recorrido increíble porque ya le tocó en la primera fase Un grupo súper difícil las pasó canutas para clasificarse tuvo una eliminatoria tremenda con el Manchester City con un gol de Fernando Llorente en la prórroga del partido de vuelta que les metía en la semifinal y en la semifinal ni más ni menos ante el Ajax de Amsterdam perdieron en la ida cero uno ir remontaron en Holanda increíble Pochettino seguro Palacio que está disfrutando de estas horas previas verdad

Voz 1038 37:40 sí Salah visto también relajado ha tirado de los céntimo tal esa fuerza y lo ha Unión de el equipo que la que le ha llevado a la final de la Liga de Campeones incluso ha dicho que le pidió a la UEFA que mañana a eso de las nueve menos cinco cuando salte al terreno de juego que también salten los que estén en el banquillo que todos se hagan una foto porque esta final es de los veintitrés futbolistas no sólo de los once que banda saltará al terreno de juego eso sí ha sido un poquito más cortante cuando lo hemos preguntado por Harry Kane por cómo estaba el delantero inglés que llega al sin jugar desde el nueve de abril desde esa eliminatoria de ida de cuartos de final ante el Manchester City en la que salió lesionado el tobillo izquierdo no ha querido asegurar si va a ser titular ni si va a estar en unos minutos en el terreno de juego y le hemos preguntado también qué va a pesar más si la inexperiencia del Tottenham que es su primera Copa de Europa o la experiencia mala del Liverpool al haberla perdido en Kiev el año pasado

Voz 0844 38:29 estarán lo que opinen que la experiencia de haber jugado hace un año tras va a ser importante sigan el Liverpool el porque la experiencia pues al final está claro que va a depender de la calidad el fútbol es de los futbolistas hizo lo que van a determinar un resultado otro nosotros hasta este momento vamos a influir menos cuando empezó hace tres semanas atrás nuestra influencia era grande la preparación y diseño de cómo preparar el equipo dándole la herramienta necesaria pero cada vez que vamos de la competición esa capacidad de intervenir es menor ahora lo que no tenemos tenemos que hacer es darle tranquilidad pero eso es teoría en el fútbol hay mucha muchas teorías y la teoría muchas veces son correctas y otras veces no son correctas

Voz 0919 39:19 Pochettino que tiene un verbo fácil como todos los argentinos bueno vamos con los jugadores los jugadores del Liverpool Bruno que el año pasado disputaron una final seguro que han aprendido cosas de lo que les sucedió ante el Real Madrid llegan con una experiencia importante al partido de mañana

Voz 0301 39:37 sí ya es hola han dado vueltas Alexander Arno Robertson por cierto creo que significativo no ha salido en ninguno de los capitanes principales no ha salido ninguna de las estrellas de el tridente pero creo insisto que designe significativo porque son seguramente los dos mejores laterales de toda esta Champions al menos por rendimiento está temporal la y la importancia que que les da el técnico Jürgen Klopp está ahí como decías desde que está Klopp han jugado dos finales europeas y las han perdido la primera en la Europa League que Basilea contra el Sevilla la segunda el año pasado en Kiev contra el Real Madrid quizá Alexander Arnau que espera que mañana tenga un final diferente un final feliz y está convencido que lo del año basado en que va a ser experiencia positiva de cara a lo que pueda pasar mal

Voz 1667 40:20 la o hacen pastos hacen obesidad no estábamos en Basilea ninguno pero hemos aprendido no de lo ocurrido la pasada temporada como nos ganó el Madrid en Kiev sin en nos ha ayudado mucho para madurar como equipo tenemos esa experiencia a las espaldas lógicamente no queremos repetir otra vez mañana esa sensación negativa de Kiev

Voz 7 40:40 Disney en vilo

Voz 0919 40:43 con el Tottenham bueno Palacio no se va a poner nerviosos después de lo que vivieron ante el City en un partido de infarto o lo que vivieron ante el Ajax en la vuelta igual no mañana ya las emociones las tienen agotadas

Voz 1038 40:55 sí ya los corazones de la han sufrió todo lo que tenían que sufrir mañana por qué van a hacer es disfrutar han salido un veterano y un jovenzuelo ha salido Hugo Lloris el capitán y meta francés de el equipo y luego Harry Windsor aunque la verdad es que ha Wings Le han hecho sólo una pregunta no podemos rescatar gran cosa del medio centro inglés si del portero y capitán de este equipo que ha querido reforzar esa imagen del Vestuario y sobre todo más que el partido ante el Manchester City dice cale unión y el sentimiento de equipo estuvo en el Ámsterdam Arena

Voz 38 41:24 a esfínteres tú queden en creo que aquí

Voz 37 41:27 el sentimiento de equipo que se dio mucho es así marginal de Amsterdam después de partido el sentimiento de comunión entre todos los jugadores entre los jugadores y los entrenadores con los directivos con las aficionadas del equipo a eso fue un momento especial de nuestras carrera

Voz 38 41:45 si queremos que mañana sea un colofón aún mayor Peter Morgan tomorrow hacer de quién

Voz 0919 41:54 bueno lo último de los equipos antes de centrarnos en la fiesta que está teniendo lugar aquí en la Plaza Mayor onces iniciales puede haber sorpresas lo sabemos más o menos todo Bruno en el equipo de Klopp

Voz 0301 42:06 yo a esta hora de la tarde gallegos y me tengo que mojar creo que va a jugar firmando apostaría por el siguiente once con Alison en la portería Alexander Arnold ir Robertson en los laterales Matti vivan Day como pareja de centrales en el CNI oro del campo Fandiño Henderson y una tercera pieza que tendría que salir David Naldo Mi Milner yo creo que expira el que puede ser titular mañana pero veremos porque mil netamente no mucha experiencia y arriba los tres de siempre el tridente Sala en la derecha en la Izquierda afirmó como referencia ofensiva

Voz 0919 42:32 y en el Tottenham Palacio Hurricane está recuperado Llorente tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo que se ha visto que esperas

Voz 1038 42:40 pues parece mentira pero los héroes de la semifinal Lucas Moura con el hat trick en Llorente parece que van a apuntar al suplente el fortuna que de estar recuperado Hurricane la gran estrella tiene que ser titular con Llorío en portería Trip y el lateral diestro Danny Rose lateral zurdo al ver el Everton en en la pareja de central de centrales por delante la duda es si juega con un doble pivote más físico formado por Sissoko caigan llama ahí entra a Harry Winston Jové con mejor toque por delante estará eso sí Christian Eric en el danés escoltado por dele aligera Vinson y arriba como no el delantero el nueve la estrella Jarque

Voz 0919 43:14 son las ocho y cuarenta y tres minutos y esto es hora25 de la SER desde la Plaza Mayor de Madrid

Voz 0919 44:31 mañana en el Wanda Metropolitano antes del partido estará tocando esta banda norteamericana Imagine Dragons los invitados de lujo en la final de la Champions de mañana aunque la fiesta no el mañana la fiesta es durante todo el día de hoy lo que estamos viendo aquí en la Plaza Mayor de Madrid con un Nakano ya de césped artificial donde se han jugado un montón de partidos en los que se van a jugar todavía a lo largo de la tarde con miles y miles de aficionados rodeando la plaza en los bares

Voz 1038 45:08 en las terrazas disfrutando de este día maravilloso

Voz 0919 45:10 que estamos teniendo en la capital de España

Voz 11 45:13 hace calor la gente está refrescándose alguno demasiado eh alguna demasiado calle vamos a la Plaza Mayor con el micrófono de Antón Meana cuéntale a la gente cuenta en el mundo como está esta Plaza Mayor Antón buenas tardes

Voz 1038 45:30 la llegó muy buenas todo el mundo animado la gente esperando a la gran final de mañana se han repartido la plaza los de Eto'o tienen en los del Liverpool a medias la parte de la plaza que está más cerca de la Puerta del Sol de la cabina de la Cadena SER es la del Tottenham hilazón aquí está más cerca de la Puerta de la Villa la del Liverpool pero se entremezclan por ahora sin problema con bastante seguridad en los bares de la plaza para que no pase nada hizo una fiesta mayúscula con patrocinadores con eventos con muchos actos y sobre todo con ganas de que el calor mañana sea protagonista en las horas previas al encuentro

Voz 0919 46:04 hoy aquí ha habido grandes leyendas del fútbol en un partido organizado por la Champions donde hemos visto

Voz 40 46:09 yo a gente como Luis

Voz 0919 46:12 Figo a gente como Míchel Salgado bueno de todos los equipos con ellos ha estado nuestro compañero Pedro Fullana alguno de ellos era noticia por otros asuntos Pedro muy buenas

Voz 1038 46:23 qué tal muy buenas y Figo Cafú Victor Bahía Kluivert Pirès Pujol es seguir el equipo que ha ganado el equipo de las estrellas menudo equipazo tenían como para ganar este gran torneo en el centro la capital de Madrid en la Plaza Mayor este magnífico césped campo que hay que es el que ahora haga ubica esta plaza en el centro de la capital de España declaraciones muy interesa antes por ejemplo Ronaldo Nazario actual propietario del Real Valladolid habla por primera vez en la Cadena SER de Borja Fernández de su detención en la Operación Oikos

Voz 41 46:52 bueno lo pues si nada porque no sabemos

Voz 1038 46:55 así es como pueblo

Voz 41 46:58 hemos optimizado

Voz 1038 46:59 os estáis tranquilos imagen con el tema absolutamente tranquilos con este tema dice Ronaldo Nazario otro nombre propio el de Hazard y su fichaje por el Real Madrid así lo ve Michel salga

Voz 4 47:12 desequilibrante cien por cien ahora mismo yo creo que es porque de vendría el Madrid que además yo creo que gustaría mucho a tenderá a Madrid por su forma de actuar no es un jugador desequilibrante jugador vertical tiene profundidad que tiene uno para uno que tiene también algo de magia con lo cual yo creo que es un gol que puede gustar mucho a en el Madrid

Voz 1038 47:34 y la información que contaba anoche El Larguero Griezmann negociando con el Barça desde noviembre firmado desde marzo va a jugar en el Barça hay pruebas documentales iremos preguntado a un jugador del Barça Deco una de las leyendas cómo ve el fichaje de Griezmann

Voz 11 47:49 pero jugador pues grandes jugadores campeón del mundo

Voz 42 47:54 está jugando a un gran nivel por supuesto que él póquer equipo de mundo impuso

Voz 11 48:00 el Barça seguiría según Ronaldo no jugará no Ronaldo no jugará hasta para jugarnos no está para

Voz 0919 48:05 jugar ya veremos si están para jugar a los compañeros de la SER porque dentro de unos minutos juega aquí en esta cancha un partido entre el equipo de El Larguero y el equipo de Carrusel deportivo

Voz 11 48:16 peana hay bajas antes del partido ya bueno hay gente que se quiere tirar del barco pero ya estamos en El Vestuario primeros arengas primero los gritos el que mejor juega de todos Gustavo López hola buenas tardes muy buenas y tal como cree que cree cosas poder hacer de estos un un equipo de fútbol que represente bien a la Cadena Ser luego vamos a intentar que lo represente

Voz 43 48:34 euro vamos a competir somos comunes que como el equipo del Cholo competitivo agua

Voz 11 48:39 ha sido valiente de cohesión amonitol

Voz 43 48:41 no lo sé pero que competimos y seguro gracias