Hora 25 (31/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Siria vive ya su noveno año de guerra según los datos facilitados el pasado mes de marzo por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos trescientas setenta y un mil doscientas veintidós personas han muerto en ese conflicto de esas casi ciento trece mil son civiles en la próxima hora vamos a ocuparnos de lo que está ocurriendo allí en Siria de quien lo cuenta Il lo haremos a partir de cine enseguida van a saber porqué es viernes y los viernes hasta ahora también tenemos gastronomía hoy en el menú caracoles antes repasamos otras noticias con Ester Bazán Ester buenas noches buenas

Voz 1454 00:48 noches terminamos la semana de la digestión de los resultados electorales y de momento sólo con declaraciones de principios y movimiento o aproximación alguna la última en pronunciarse ha sido hace unos minutos en la ministra de Economía Nadia Calviño en la Reunión del Círculo de Economía reunido en sí

Voz 5 01:03 es nada se ha repetido el riesgo de los populismos las incertidumbres económicas en un mundo global y que se enfrenta a un cambio profundo de paradigma que quizá no se había visto desde la revolución industrial en términos de la transición ecológica y la digitalización este nuevo escenario no se exige pensar de forma creativa aplicar políticas diferentes si queremos obtener resultados diferentes de los que hemos podido tener sufrir en otros momentos de nuestra historia este escenario no se exige a hablar a aparte

Voz 1454 01:38 desde las Yepes profundizar hemos en los argumentos de hoy de todos los partidos y recordaremos los cambios que ha provocado la revisión de los recuento

Voz 1667 01:44 el presidente de la patronal catalana pide un gesto a Torra

Voz 1454 01:48 en una declaración formal e inequívoca que pueda facilitar el retorno de las empresas que se llevaron su sede de Cataluña Josep Sánchez Llibre Beck

Voz 6 01:56 que parece enquistado se pueda conquistar para que finalmente haya una acción verdadera de los dos gobiernos para poder impulsar la economía productiva

Voz 1667 02:07 ya está ahora concluido ya el juicio contra de libro pues

Voz 1454 02:09 de marcar un antes y un después en las relaciones laborales de los trabajadores y esta empresa acusada de utilizar falsos autónomos

Voz 7 02:15 al final una esclavitud

Voz 1284 02:17 más que nada

Voz 7 02:18 porque si eres pues Ryder

Voz 1454 02:21 esa considera que se ha llegado hasta el día de hoy fruto de las presiones

Voz 1667 02:24 Anpe insiste en México no entrará en provocación

Voz 1454 02:27 de López Obrador ha dicho que no contestarán a la desesperada al anuncio de una subida arancelaria progresiva que empezaría el diez de junio sino controla Ifrán a la inmigración

Voz 1667 02:35 el calor para este fin de semana más calor del habitual

Voz 1454 02:38 estas fechas dicen los expertos con temperaturas que irán entre los treinta y tres y los treinta y siete grados las mínimas también van a subir de forma progresiva el viento soplará fuerte en el Estrecho

Voz 8 02:54 ser de Europa en el resto de la Unión Europea residen cerca de un millón de ciudadanos españoles en su mayoría por motivos de trabajo el alto paro en nuestro país les impulsa a buscar empleo sacando ventaja de la libertad de movimiento que garantiza la Unión

hora veinticinco

Voz 9 03:29 ni siquiera te daban para cubrir los gastos a muchos compañeros les salían las nóminas negativa le debían a la empresa aún trabajando les debían porque no llegan

Voz 10 03:36 al mínimo de horas me pagarán menos para

Voz 11 03:39 fui a preguntar que qué estaba pasando con eso me dijeron que iguana

Voz 5 03:42 privado suele vieron por decir

Voz 11 03:45 las suficientemente bien

Voz 0743 03:46 esta es la voz de dos jóvenes que junto a la de otros quinientos han denunciado las irregularidades laborales ante la Embajada española en Holanda quién ya ha advertido de las trampas en la red de las ofertas laborales en el país que pintan un empleo de ensueño dicen que luego no se corresponde con la realidad algunos de estos jóvenes españoles han denunciado incluso el riesgo que puede tener para su salud

Voz 1667 04:08 el hecho de que estemos moviendo

Voz 12 04:10 que pesaban pocos entre una tonelada o una tonelada y media himno técnica asco sea todo un una mala gestión horrible y todo esto para para acabar cobrando una una miseria que no me llega ni para volver otra vez a mi casa

Voz 0743 04:45 en Reino Unido Portugal o Bélgica la explotación laboral es la principal forma de tráfico de personas por encima incluso de la explotación sexual por ello la principal demanda de los trabajadores se centra en la autoridad laboral europea un órgano de protección de los derechos de la clase trabajado

Voz 0335 07:26 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 16 07:37 mí

Voz 22 07:40 en la Cadena SER Hora veinticinco

Pablo Morán el veintiuno de febrero de dos mil doce el informativo de la CNN dirigido por Anderson Cooper conectó vía telefónica con la corresponsal de guerra médico Elvin que había entrado en Siria desde donde escribía para el periódico británico Sunday Times aquel día estaba en la ciudad de Homs asediada por las fuerzas de Bachar Al Asad

Voz 5 08:07 a la vista

Voz 1667 08:09 Mary hablabas sobre las imágenes de un vídeo amateur donde se mostraban los intentos desesperados inútiles por sacar adelante a un niño agonizante víctima de un bombardeo Mary defendía la necesidad de que tú todos en nuestras casas miramos aquellas y otras imágenes parecidas por impactantes que fuera de esa era la realidad exigua

Voz 23 08:31 si hago digas

Voz 1667 08:35 pocas horas después un cohete lanzado por el Ejército del régimen de Asad caía sobre el centro de prensa improvisado en un edificio de viviendas del barrio opositor de Paván and donde trabajaban varios periodistas occidentales que en aquel ataque murió el fotógrafo francés Rémi ocho Nick in Mary College

Voz 15 08:53 va a golpes

Voz 1667 08:59 el activista Caleta Bush Ana te muestran los cuerpos sin vida cubiertos por unos trapos sobre el suelo de la habitación alcanzada por aquel sin impide desesperadamente la intervención de la comunidad internacional es el sonido que están escuchando de fondo único Albín que había informado de las vida las las penurias y las muertes de otros desde Sierra Leona Chechenia Timor Oriental Kosovo Zimbabue Mary que había perdido un ojo cubriendo la guerra en Sri Lanka que había seguido a pie de calle las primaveras árabes acabó dando un paso al otro lado se convirtió en noticia valen el cinco de julio Movistar Plus emite Under The Wire documental inspirado en el libro autobiográfico del fotógrafo Paul Roy que entró en Siria con Mary Colville Iker reproduce sus últimas horas

Voz 5 09:57 ocho no lo hice

Voz 3 10:02 de fondo

Voz 1667 10:04 en Feve y con el libro de ese fotógrafo también se ha convertido en película de ficción la corresponsal que ha llegado hoy a los cines españoles y José Manuel Romero de cine de la SER ya la ha visto

Voz 24 10:16 Moody's

Voz 1084 10:18 el cine siempre reservado un papel privilegiado a los corresponsales de guerra sus historias tienen muchos ingredientes para crecer en la ficción hay cintas de acción comedias y dramas románticos que comparten la épica IS ese patrón de héroe que triunfa en Hollywood la corresponsales sin embargo un thriller psicológico un retrato panorámico de los claroscuros de una reportera

Voz 5 10:38 de guerra ha visto más que que mucha falta unos tienes que tomarte esto en serio estar en zonas pero me siento obligado a verlo por mí mismo enganchada

Voz 1084 10:52 la cinta muestra las dos caras de Marie Coll bien su pasión profesional las incursiones en el campo de batalla su obsesión por encontrar historias y dar voz a las víctimas eso que Bush llamó daños colaterales a la población civil indefensa que sufría hay moría por las bombas

Voz 25 11:06 Joao Silva perdió las dos piernas en Kandahar cuando trabajaba para el New York Times estuve con él en Afganistán Zappa Buzai para quién trabajaba una niña palestina de doce años solos

Voz 26 11:19 tú no tengas que estar unos PES para que nosotros no tengamos que hacerlo pero también porque no imaginas tu vida de otra forma nadie en su sano juicio haría lo que haces tú Bari pero si pierdes tus convicciones que esperanza hemos los temas

Voz 1084 11:34 pero también se detiene en su vida personal sus problemas con el alcohol esos ataques de pánico cuando volví a Londres el estrés postraumático las pesadillas el tormento de ver la muerte tan cerca la actriz Ruth un PAI da vida en pantalla a la reportera del Sunday Time

Voz 5 11:48 muy bien

Voz 27 11:52 vamos mostrar tanto a la mujer en el campo de batalla como la mujer en su hogar queríamos mostraron la persona comprometida con la causa algo que

Voz 5 11:59 es innegable seguía las historias muy intensamente

Voz 27 12:02 eso le hizo superar cualquier preocupación que sufriera pero también vemos a una mujer atormentada cuando volvía a su hogar por las fuerzas que había visto sin posible estar expuesto a ese tipo atrocidades no pagar por ello de alguna forma en algún momento

Voz 1667 12:15 ains

Voz 5 12:17 la cinta está dirigida por Matthew G

Voz 1084 12:19 han de sólo treinta y cinco años promesa del cine documental que aporta su mirada crítica y huye del relato heroico Jordania acogió el rodaje para ambientar las distintas zonas de guerra La película abarca desde que perdiera el ojo en Sri Lanka a su muerte en Siria el realizador sabe equilibrar el realismo con esa exploración psicológica para dice reflexionar sobre los medios de comunicación en la era de la post verdad donde la propaganda totalitaria

Voz 0887 12:43 abre paso da es una película sobre sobre la lucha por la verdad es una película sobre una mujer que Alice en su vida y acabó muriendo buscaba la verdad luchaba por ella en nombre de las víctimas de las guerras que no tienen voz Pancho y murió dando voz a los que no tienen que ver

Voz 1084 13:02 la corresponsales un homenaje no complaciente un recuerdo casi nostálgico de un reporterismo que ya no se financia una reivindicación del periodismo como contrapoder como altavoz de todos los inocentes que sufren el horror de la guerra

Voz 1667 13:22 Javier Espinosa ex corresponsal en Asia para el diario El Mundo con base en Shanghai Javier buenas noches en fin no hay suficientes horas para contar el trabajo de Javier como corresponsal pero queremos volver Javier al veintidós de febrero de dos mil doce al barrio opositor de Baba AMRO en Ons tú estabas allí cuando se produjo aquel ataque que acabó con las vidas de Remi clic y idea Marie Coll Bin e hirió a varios compañeros como lo recuerdas tú

Voz 29 13:49 bueno fue algo muy repentino porque estábamos sirviendo y despertó realmente bombardeo no estábamos era muy temprano

Voz 2 13:57 como la de la teniendo

Voz 0518 14:00 ahí empezaron a caer los obuses

Voz 29 14:02 casas cercanas dos de ellos impactaron en el caso de los miembros todos que la acción prensa de de esa que se barrio y entonces

Voz 0518 14:11 nos dijeron que teníamos que el la casa porque parecía que estaba siendo objetivo de un ataque no de de Viana de del ejército de azar que iba osan a salir corriendo se preciso instante eh yo han optado dormíamos descalzos no estaba descalzo y fui a ponerme las botas por un un sexto sentido me puse detrás de un muro llenen ese mismo instante estalló el tercer obús que qué impacto contra la casa en realidad que impactó en la entrada justo en la entrada del edificio maricón y Remi estaban en ese momento salieron salir dio de lleno de yo en el avión socavón a la entrada estaban detrás del socavón no con lo cual murieron en el acto

Voz 1667 14:53 estabais cubriendo el asedio a Homs no por las fuerzas de Eva Serra a las esa

Voz 0518 14:57 sí sí eran los últimos días de de resistencia parece que se había convertido en el símbolo de la revuelta contra el régimen de Bachar el Ejército ya se encontraba muy cercanos Saban Ahmet todas de podían escuchar los tanques a escucharlo Soriano dos obuses osea ya había todavía varios miles de personas dentro sobre todo el adiós miles doce civiles que era lo que más nos interesaba todos y entonces reunimos un pequeño un reducido grupo de de periodistas era muy difícil entrar había que entrar por un conducto una tubería subterránea entonces estaba Conroy es el que sale también el documental ya había tres fotógrafos franceses en documentalista sir yo yo vivo gente extranjero no despertaba todo el equipo de activistas que llevaba cubriendo el sufrimiento de darle durante es que el tipo que eran nativos fallido

Voz 1667 15:53 Javier hablarnos de Mary Kolding que recuerdas de ella

Voz 0518 15:55 hombre yo a Mary yo conocí la Consejería dos veces no era no puedo decir que pues el niño Migueli que la creación yo pero las dos veces que la conocí me impactó el hecho de que ella era de las que se queda todo el tiempo que hiciese falta no no era de estas de estos periodistas que ahora hace ya mucho no estar cuatro cinco días si tienes rápidamente no porque ya hemos estado allí con lo cual ya puede que estuvimos estén no ya de las que estaba ayer por Kerviel la historia era de largo recorrido o no de cumplir primero con ella en la guerra venía delante la revolución engañó ante y también cuando llegue ya ya estaba cuando yo me fui sin yo osea que ella se queda mucho tiempo en este caso también ella había llegado antes que yo había salido ya había vuelto a entrar era una periodistas y teme su biografía que dedicó toda su vida a la profesión a incluso con un alto coste para su vida personal no pero que que el que agrava esa profesión no que que que que creía en ella que creía que podía cambiar las cosas no de hecho no podría ser que subió a Le Monde que no hubiera costado la vida de haber intentado influir en la audiencia internacional al dirigirse por televisión los canales internacionales denunciando lo que estaba pasando en va andando porque se dice que precisamente esas emisiones policías fueron las que localizaron a las que dieron la localización del centro de prensa por eso pudieron atacarlo las fosas nasales

Voz 1667 17:30 fíjate que a pesar de de esa entrega de la que no sabes Javier lo injusto que es la vida no porque se habla de Marie como una persona de carácter arisco difícil de reducido círculo de personas en las que confiaba como era eran las distancias cortas

Voz 0518 17:44 Bono que ya te digo que yo personalmente no la conocía mucho pero sí es cierto que la gente que la conoció que me contó que te contaba era era una persona complicada tengo carácter complicado el hecho de de amar tu profesión de ser una entrevista no es contradictorio con que después

Voz 29 17:59 quienes se convierten en ejemplos

Voz 0518 18:03 claro es miles de ejemplos en ese sentido que ella tenía un carácter duro con un carácter duro porque también hay que pensar que que que el hecho de ser mujer en un entorno como el de los corresponsales que cubren conflicto bélico mucho también lo machito en lo que se consiguieran bromuro que duplica el esfuerzo de piezas personal de estas son válidas para reafirmarse que son grandes profesionales no sabía o no entonces ella carácter duro era bastante arisca cierto no se solía mezclar muchos yo recuerdo que en que tanto en Libia como un como en Siria ya dormía en habitaciones separadas al resto de los periodistas con miras a avalaba María está en una habitación sola en ella también yo una habitación sola pero eso no quita para que fuese una transaccional sí vamos beber muy nosotras pide en primera división Javier

Voz 1667 19:00 tienes una historia personal en aquel ataque no porque la agencia oficial siria de noticias Ana te dio por por muerto y en cambio tú conseguís huir cómo fue esa huida de Siria recuerdan SLO

Voz 0518 19:12 sí bueno la siempre que al final ya cuando cuando matan a en que quedan los dos periodistas herido con donde Hervías y ya se decide hay que evacuar el dar sabía que iba a caer de la caída era inminente no entonces que durante un par de días no pudimos salir porque se vio que la salida que era la famosa convictos festejando la tubería por qué puedo embargada se desmoronó entonces hasta que me hicieron un que dentro de la propia tubería que se pueden entonces ya el último día se crea un convoy de gente con todos los propios periodistas heridos rotos bueno llegamos hasta al acta la famosa tubería lo empezamos a andar todos los que Podemos en ellos también se ha todo hay común entonces hubo carrozas al final porque aviar en lo que fue muy reducido había que arrastrarse Isaías justo del otro lado de la bajamar en mitad de una llanura cosa pero también había como casas Rosetta era todo de noche me tampoco sabía muriendo cada cabía al salir yo recuerdo que yo estaba descansando junto porque claro en ese trayecto el tríptico de teoría era muy muy cansado de ocasión calor sofocante no te hayas ido erguida como adaptado siempre encorvado entonces miraba al otro lado no cuando llegamos a cansar a los cinco minutos poco iba delante poco reunir paso adelante y logró evitar la emboscada no a los cinco dentro de llegar a un acuerdo que empezó un tiroteo valentísimo porque los las tropas que están ya muy cerca debían haber escuchado la presencia todo de niños que estaban llorando él tenía mucho miedo hacia mamá mamá mamá entonces esos gritos eso ayer volvieron a alertar a las tropas siempre gran al parar todo el mundo yo salí corriendo como pude no sé hacia dónde tuve la suerte de que en aquel entonces tenía buena memoria ahora ya no tanto conseguía recordar el camino porque habiendo me di cuenta que ese mismo camino porque debió entonces me escondí en un pequeño bosque cada día donde me encuentre por ser cuatro soldados rebeldes mira este es el camino que yo he unido se dirime por aquí íbamos a salir lo que pasa que es que en esa segunda yo deje mi ordenador mochila todos pasaporte pero se espera no entonces imagino que en ese tiroteo mataron a alguien porque tuvo como Vicente pasé era muy violentos os digo he encontrado mi mochila al lado entonces alguien decisivo en muerto a las ciudades de Spinoza lo que yo estaba muerto pero yo conseguí volver al sitio donde había salido Llanos nos dijo estar hacer

Voz 1667 21:59 bueno y a pesar de todo eso por por lo que pasaste por lo que nos cuentas decidiste volver a Siria que que se enciende en la cabeza de de los corresponsales para volver a pesar de todo esto qué nos cuentas Javier es una decisión más impulsiva es más reflexiva en tu caso

Voz 0518 22:16 más impulsiva no si reflexionas piensas demasiado sobre la cobertura de conflictos no das por Montse muchos no pero bueno es un poco como lo que me pasaba Marino Marini también estuvo a punto en origen sin han caído el Siria no lo única le dieron comentarte debería arrancar uno el ojo no fue cuando perdí el ojo que quieres contar la historia de lo que está pasando allí no quieres que la gente se entere del sufrimiento de los civiles vivo no de gente que no tiene la capacidad y la posibilidad que ya de puedo herir cuando tú quieres ver cuando tu quiere no que somos unos privilegiados decidimos bueno pues ahora voy yo ahora me vuelvo a veces no como Marin que se quedó pero en la mayoría de los casos y lo puedes hacer pero ellos no tienen esa posibilidad ellos se quedan allí de hecho en el documental que no se cuenta la historia final pedí planos actor de Marisol ha tratado el vivido gravemente no me lo encontré después al cabo de una semana en la historia que contaba como he salido mar en las espeluznante entonces sí que escapó de la muerte por pocos centímetros y se puede decir él no tienen privilegios cómo salir

Voz 1667 23:31 has conocido a más corresponsales que se convirtieron tristemente noticia como James Foley por ejemplo con quién te encontraste durante tu secuestro por parte del Estado Islámico el el cabo ejecutado como era James Foley

Voz 0518 23:46 persona de Mishima físico era un personaje que combinaba el gran periodista trocear una gran persona moneda que ha desprendido y solidario o sabes capaz de compartir todo con sus compara no no no creía en la que en algún cuajar entre los profesionales no que era más sus para mí me me impresiona su calidad como ser humano mundo por eso me viese es hay muy pocos que conozca grandes profesionales pero esa combinación de profesional un gran persona es muy difícil no creo recordar muy pocos Miguel quinta también lo era no proporciona un periodista que también murió en África no

Voz 1667 24:35 Javier es siempre la figura del corresponsal de guerra hay una aureola de lo mismo L'Oreal la mística en torno a él no sé qué piensas sobre eso

Voz 0518 24:47 bueno yo estoy totalmente en contra el estereotipo que se crea que asociado militan también referente imagin pero ya los corresponsales de guerra son muy malas hay persona persona muy buenas como me fue bien y elegir dos hay de todo que haya estado del dos tipos del Adviento yo creo que simplemente hacemos o sea ya que alguien tiene que hacerlo por qué hay que denunciar el sufrimiento de las víctimas civiles muy todo de lo que la gente no puede que no lo sabía pues no yo yo ya no creo por ejemplo puede tantos años ya no creo que como decía Marchisio venga cosa no me lo creo

Voz 29 25:33 como CEPYME de las cosas se ponen los pelos

Voz 1667 25:36 vamos no

Voz 0518 25:39 que la no lo sabíamos sumo

Voz 1667 25:42 sí sí que es verdad que puede haber un estereotipo o no de corresponsal como mujer hombre blanco occidental que se mueve no se en un mundo lejano y hostil y fíjate que no se nos ocurre pensar nunca en los periodistas locales hoy llegados de otras latitudes no Iker tú habrás conocido muchísimos más

Voz 0518 25:57 sí efectivamente sea en en un periodista local normalmente corren muchísimo más llegó los enviados especiales sosteniendo el activista podemos sesión mixta Pellón creer que cuadre muchísimos conflicto por ejemplo Arias no donde los locales a informar de atascos de tráfico hay una su patio trasero modos a los niños gente que después salió magníficos reporteros a los que yo he visto después en otras partes del mundo nótese que sí que se formaron en aquel conflicto que pues sí quiero de reporteros de guerra no pero pero esa gente claro son una guerra su propio paraísos como lo cual tiene que ir Lala veinticuatro horas vendía porque ellos no tienen la posibilidad de escapar a tienen que están tan aferrados a sus raíces que prefiere no hacerlo con el claxon Lodge hay verdaderos corresponsales de guerra que los enviados ahí salimos

Voz 1667 26:59 tú me decías Javier estamos aquí para que la gente sepa lo que pasa para que al menos no pueda poner la excusa de que no lo sabe pero cómo asimila es tú la indiferencia con la que el mundo rico hoy en paz recibe a veces las informaciones que tú firmas en el periódico

Voz 0518 27:13 la vivienda fue ya paso de los años de dolor de barriga no yo me acuerdo que mucha gente pero el cojo tuvo tres mucho sobre todo en la localidad de tantos atentados que no tener muchos datos de Consuegra sentado demasiado gráfico no es el único que me inspira ni intentar fastidiar en la comida a los lectores me parece cuando menos todo lenteja porque queremos Iker hay que que mi no lo entiendo no entiende el que la gente no se cura como leer con lo que está pasando en Siria en entiendo que se pueda conmover con lo que con lo que pasó en la que uno era de es cuando te pasan African Nuño no a mi se me escapa en un ciego y si se puede llamar así de de la población de todo no porque no española no está ni mucho a la gente solidaria pero no es una cosa que que ser el que la gente sea mala Comité las tropelías éramos el edifico por donde ellos pues diferencia también es una cosa que me preocupa

Voz 1667 28:28 Javier Espinosa muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora Veinticinco esta noche

Voz 0518 28:33 nada

Voz 30 28:36 no me Decker Sinde

Voz 10 28:46 this Hora veinte

Voz 22 28:49 cinco

hoy no nos va a quedar más remedio que remite

Voz 1667 29:49 vernos las servilletas al cuello y chuparse los dedos por qué tenemos caracoles aunque con el caracol no suele haber medianías o te gusta mucho o los repudia ya podemos imaginar algunos gestos de desagrado al otro lado es cierto que su aspecto físico no ayuda y que hay culturas gastronómicas que no consiguen comprender cómo se le puede considerar un manjar pero hoy vamos a poner todos los argumentos sobre la mesa para convencer a los infieles Carlos Cano es responsable de la sección Gastro en Cadena Ser hola Carlos buenas noches hola Pablo buenas noches en España si tuviéramos que sumar mayorías ahora que estamos en periodo postelectoral gustan los caracoles

Voz 0335 30:28 yo creo que en general gustan mucho es verdad que hay gente que vemos que no le van y que los evita a toda costa no pero en general sí que es un plato bastante popular de hecho uno han sido un plato de pobres cocina de subsistencia no como como tantas otras especialidades que que han llegado a nuestros días los caracoles bueno eran algo que los trabajadores del campo muchas veces recogen en los caminos en el huerto de ahí a la cazuela no entonces era era un plato bastante asequible hay sitios si sitios es verdad en Lleida por ejemplo hay mucha cultura del Caracol eh luego vamos a hablar de ello en Córdoba son típicos los puestos en esta época este año más de cuarenta repartidos por toda la ciudad en Madrid que es fácil entrar en un bar y que tengan un visado

Voz 1284 31:06 caracoles en una de esas vitrinas que hay encima de Navarra

Voz 0335 31:09 sobre todo si es un bar antiguo de los de toda la vida como como el Villa Guerin que tenemos aquí delante de grado se luego en los que son los misma más modernos ahí es más complicado de hecho hace unos días estuve hablando con Xavi Pedraz que tiene un puesto en la Boqueria de Barcelona me contaba que él prácticamente solo eleven de caracoles a la gente mayor que los jóvenes no nos interesan demasiado por este producto y es curioso porque en los últimos años y hablamos mucho de los insectos un producto que fascina escandaliza casi por igual pero que en todo caso no forma parte de nuestra cultura gastronómica los caracoles en cambio que no son de la misma familia pero sí que por tamaño se pueden asociar un poco al al tema de los insectos los caracoles sí que nosotros hemos comido siempre y es una pena que perdamos bueno pues todo ese patrimonio todo ese conocimiento por ejemplo preparando esta sección he hablado mucho con con Severino Donate que de él experto en tradiciones manchegas de hora el apetito de las cosas bueno es que la Feria de Albacete también es muy típico comer caracoles hay una zona de la ciudad que le llaman así los caracoles al menos eso me explicaron cuando fui bueno pues gracias a Seve hemos podido acceder a la sabiduría culinaria de Lola en materia de caracoles

Voz 33 32:22 sí hay cuatro tipos de caracoles está el típico serrano que ese cría en la sierra entre los romero tomillo nos las plantas aromáticas está la Serra neta que se cría en entre el campo en los límites del campo de la montaña está la maleza que es un caracol gordo pero ya es de

Voz 5 32:49 Berta

Voz 33 32:50 el Caracol más pequeñito que es el que más solemos gastar en Hellín se cría en el mes de abril y mayo suele los solemos gastar hasta junio llega uno de los principales aperitivos en estos meses en en la zona del

Voz 1667 33:09 o sea que estamos en plena temporada estamos en plena temporada

Voz 0335 33:12 cuántos tipos de caracoles que hay seguro vamos yo no tenía ni idea desde algunos habría a ponerle nombre aunque sí que luego los veo y lo reconozco me gustan pero bueno Lola los hace con gazpacho manchego los hacen a Ros lo hace en salsa esas recetas no da tiempo a contarlas todas en esta sección de la XXV pero he leído que Severino se comprometa a grabar un podcast de Play Gastro conmigo para hablar un poco de de estas recetas manchegas de de los caracoles bueno la espera desde el podcast vamos a saludar a Marc

Voz 1667 33:41 en Berasategi Martín buenas noches buenas noches

Voz 1520 33:44 hablo Carla día a ti te gustan los caracoles

Voz 1667 33:46 ya decíamos es un producto tan especial que normalmente te encantan

Voz 10 33:50 no no puedes con ellos pues también

Voz 1520 33:52 me gustan muchísimo porque es un producto muy arraigado a la cocina vasca recordó que cuando era niño los confiamos en Navidad sobre todo Navidad Bodegón seguís ahí cuando llovía pues la cocina se llenaba de Seròs que los traían recién cogidos en el campo ya sería los alrededores de bulimia o alrededores del do en las huertas de Uruburu luego pues tengo que decir que el caso de que el caracol casa bien con muchas de las alzas clásicas de la cocina vasca yo personalmente me gustan un poco picantes con salsa vizcaína Hay y luego pues en el País Vasco tradicionalmente está hacían ensalza Barrón salsa roja ahí ya algunos tienen costumbre de rellenar los con jamón o con setas de primavera o incluso con carne picada como los enseña a hacer llegaran a mi gran amigo Iturbe bigotes de Guernica que es una uno de los cocineros que más ha hecho por la cocina española

Voz 1667 34:44 en prepara tu juicio los mejores caracoles no sé si del mundo pero los mejores caracoles ti recomiendas algún va una tasca

Voz 1520 34:52 bueno tengo las mejores caracoles que yo he comido nunca me los Bishop Pedro Lezama que ser padre de Joseba que es uno de mis jefes de cocina y uno de los responsables de todo lo que me pasa por el mundo y la familia les jamás una familia cocinera vizcaína con mucha tradición que se presentaban a todos los concursos de cocina tradicional y siempre los ganaba y yo recuerdo que los suyos llevaban mucha cebolla roja pulpa de pimiento Choni cero un poco de puerro hueso de jamón y la Zarza quedaba bien trabada después de muchas horas de fuego y lo limpiaban los caracoles sí los conocían aparte Ipad pasan mucho rato ahí metidos chupando la sustancia Hay les Lien increíbles y otro de los sitios espectaculares para comer caracoles hasta el restante de Vitoria de mi gran amigo Gonzalo Antón sufre cocina los borda que voy a decir tengo que hablar también de mí en Barcelona Mi equipo de la Fonda España e pilotado todo el equipo por Germán pues también lo hace de vez en cuando a la ya Unai son caracoles secos y sin salsa y me puedo comer ciento una sentada pero así Tita

Voz 1667 36:01 Carlos tradicionalmente han sido un producto Silvestre lo siguen siendo

Voz 0335 36:05 tranquilamente yo creo que se podría hablar incluso de carne de caza no porque sales a Almonte y los y los coges si te los llevas en principio tú de los puedes escoger y comerte dos en casa pero hasta donde ya está prohibido venderlos sobre todo por temas de contaminación pesticidas y además no al final los caracoles no sabes muy bien dónde han estado hoy que estado comiendo así que ahora lo que lo que hay son granjas granjas de caracoles yo por ejemplo visité una en Guadalajara y es bastante curioso porque no deja de ser una explotación con millones de cabezas de ganado pero claro es muy silenciosa no tiene nada que ver con una granja de vacas

Voz 1667 36:40 todo de correr cualquier otro animal no pero es ganadería

Voz 0335 36:44 bueno España de todas formas consumen más caracoles de los que produce así que los tenemos que comprar fuera de de otros países de nuestro entorno

Voz 1667 36:52 Martín tú nos has puesto algunos ejemplos el de Pedro Lezama

Voz 10 36:54 el de Gonzalo Antón en en Vitoria

Voz 0335 36:57 lo mismo en en tus locales pero en fin en los restaurantes de altos vuelos no suele ser hábil

Voz 1667 37:03 cuál rara vez hay caracoles en la carta alguna vez a los has tenido tú en en la carta

Voz 1520 37:09 pues parece un producto muy singular y ahora que está de moda diferenciarse como bien sabéis en la cocina por los caracoles al igual que la caza son ingredientes con mucha personalidad y hay que tener mucho oficio para los al fuego igual verlos comestibles y luego ya estamos los cocineros de vanguardia para paliar los con ingredientes con los que normalmente no lo ahora nos relacionamos por ejemplo hinojo cítricos anís estrellado mostaza salvia rábano al gas muchos muchos productos Si tengo que decir que hace un tiempo que lo servía yo de guarnición de un lenguado y también de un plato de

Voz 0300 37:44 claro que tenía membrillo rabo de cerdo de su estado

Voz 1520 37:47 la crema de lechuga de caserío que iba con caracoles emplazó que tuvo mucho éxito

Voz 1667 37:51 eso es Mar y montaña además vamos vamos a saber más Carlos con Ferran Dix quiénes

Voz 0335 37:57 pues mira si es el presidente de la Federació de la ciudad cosas del Aplec del gol que es una gran fiesta gastronómica que desde hace cuarenta años se celebra en Lleida a finales de mayo este año lo han retrasado un poquito por por culpa de las elecciones celebran este fin de semana bueno Ferran es es de una colla en concreto de la un una colla una peña podríamos decir la ya una es que la fiesta se organiza así cada colla tiene sus caracoles no para para su gente un poco como las casetas de la área de Abril en Sevilla dijeramos pero al estilo de Lleida también que no tenga colla pero quiera visitar el Aplec puede ir a a los restaurantes de de de la fiesta Ara

Voz 1667 38:34 Nos lo va a contar Ferrán buenas noches hola buenas noches a todos sabían en qué consiste ese Aplec de Caracol que se hace exactamente

Voz 0300 38:41 bueno nosotros recuperamos la tradición de de nuestros de nuestras huertas donde la gente se reunía con familiares y amigos para celebrar bueno todo tipo de fiestas alrededor de la mesa y cuando volvió la democracia en España Nos volvieron a dejar reunir ya quiso Nos ocurrió llevarnos las fiestas de la huerta la ciudad no Yassin nació el Aplec del del caracol nosotros nuestro producto típico como bien habéis dicho de pobre de de la gente que trabaja en el campo que lo tenía a mano era el Caracol además de todas las posibilidades de la huerta con una fruta y verdura que tenemos aquí excelente y a través de eso pues hicimos una fiesta arreglada a la gastronomía que no ha parado de crecer en estos cuarenta años y ahora realmente es una una fantástica demostración de toda la cultura gastronómica popular

Voz 10 39:32 que tenemos aquí en nuestra tierra y una referencia

Voz 1667 39:35 agenda no de de el año anual es una fiesta

Voz 0300 39:38 pone pero si para nosotros estos más con una fiesta es un espíritu una manera de de compartir nosotros sabéis que aquí en toda la parte la latina del mundo nos gusta compartir en la mesa la mesa en Lleida son caracoles indiscutiblemente

Voz 1667 39:55 me imagino que cada peña Ferrán tendrá su forma de preparar los caracoles cuáles son las recetas clásicas

Voz 0300 40:01 bueno lo más habitual aquí olas más arraigadas son a la ya una que es la la manera más tradicional en Lleida también anteriormente a la pesca hay ahora últimamente han aparecido las Gorg más que que hay infinidad de posibilidades de combinación evidentemente también en cazuela pensad que el caracol por sí solos muy insípido con lo cual necesitamos a aderezar lo con todo tipo de de de otras cosas realmente Marià muy bien con con una excelente y amplia abanico de posibilidades me gustaría que Ferrán split

Voz 0335 40:37 casi un poco en detalle la receta de los caracoles a la grotesca porque eso que preguntar es intensamente incluso desde el punto de vista antropológicos más especial

Voz 0300 40:45 bueno imaginaros que os tenéis que ir al campo os vais a quedar a comer fuera no pues la gente llevaba un puñado de sal en el bolsillo Icon ese puñado de salte tenían que comer no pues llegan al campo a montas tu fuego tu brasa y encima de una plancha de pizarra normalmente se ponía al puñado de sal los caracoles que cogía es en el campo boca abajo con la sal lo que hacíamos es que el Caracol no se moviera estuviera quieto y entonces se reinaba por encima de paja de paja seca que encontraran en el campo ofensa que estos comida sobre todo de esta época de primavera donde ya empieza a estar seco el el mal y una vez rellenado por encima se le prendía fuego y eso hacía que se conocieran de de abajo para Ossa de de del culo para abajo y luego tenías que es sacar el caracol soplaba toda la paja quemada que quedaban cima cogiese Caracol boca arriba hito comidas y bueno es una práctica la de campo ya os digo de de de subsistencia en el campo pero que se ha ido perdiendo en el tiempo básicamente porque fijaros que en este método no se puede aderezar el Caracol Caracol sólo ha tocado la sal que realmente au tienes algo para acompañarlo o ese Caracol es bastante insípido no eso por eso ha evolucionado y ahora es más habitual en en la ya una que se cocinan de cabeza arriba y ahí pues me meterle pues nuestros fantástico hace de de de de oliva virgen ir luego lo aderezan con con un poco de pimentón negro y rojo y ahí ya sobre gustos disputas no

Voz 1667 42:25 echarse los SS como los Goya

Voz 0300 42:29 en nuestra que ya lo hacemos así lo único que los acabamos al final para que no coja regusto una vez es tan cocidos con un poco de de cómo se llama de una hierba que aquí le llamamos Timón y castellanos exactamente

Voz 0335 42:46 yo tampoco no sé si no hongos

Voz 1667 42:48 ya Simon suena de nada no

Voz 0300 42:52 bueno pues no hay urbano de aquí de secano ha parecido al tomillo que le da bueno les de un regusto a Caracol mezclado evidentemente después con la Jolie que es lo que te acaba de dar el el el gusto plato no

Voz 10 43:05 bueno pero yo quiero ir al origen Carlos

Voz 1667 43:08 quiero ir al origen a la producción de los caracoles y de eso de ello no pueda hablar Miguel Cuenca quiénes mi si Miguelín

Voz 0335 43:15 la historia curiosa porque es informático trabajaba en un gran banco con América Latina pero decidió apostar por los caracoles y ahora tiene una granja como bueno parecida esa que hablaba que yo bien en Guadalajara en la tienen Cadalso de los Vidrios provincia de Madrid también tiene un puesto en el mercado de Vallehermoso quién en el centro de la ciudad donde los venden fresco ya cocinados en Miguel simpatiza con el movimiento Slow Food un movimiento que viene un nombre muy adecuado Slow significa despacio símbolo de hecho es un un caracol pero atención porque su receta estrella que vende ya cocinada en conserva es senegalesa caracoles a la senegalesa ahora no lo va a explicar Miguel Cuenca

Voz 10 43:54 las noches buenas noches a todos oye para empezar cómo viste esa oportunidad en una granja de caracoles cuando te diste cuenta que eso podía ser una oportunidad la verdad es que no sé cuánto me di cuenta de la oportunidad me lo comentaron una los amigos me compré un libro me parecía interesante y a partir de ahí me compró un terreno no me echa la cabeza es difícil llevar una granja caracoles por lo menos más tranquilo lo que nos comentaba Carlos antes mucho mucho Ruiz no es cosa es tranquila y sobretodo de día los caracoles son Lucía fuegos es decir que viven de noche entonces cuando estábamos por la mañana trabajando pues ellos están en sus aposentos en sus casas y ahí es cuando haces la limpieza del campo interponen la comida

Voz 1667 44:37 afectan algo el el cambio climático en los cambios de tiempo de temperatura muchísimo afecta a la producción del caracol muchísimo tienen que es lo que más afecta a la producción el caracol la primera la escasez de lluvia y luego los cambios bruscos de temperatura

Voz 10 44:54 los caracoles detectan los cambios de de tiempo por lo menos un día antes hacen que se activen esos de esa activen entonces dependiendo de las condiciones que haya comen más o menos

Voz 0335 45:11 qué tal va el sector del caracol va a buen ritmo perdón por el chiste pero si va a buen ritmo vamos yo la producción que tengo el año

Voz 10 45:21 me pasa saqué catorce toneladas de lastre para es que tengo la vendí en Madrid alguna vendo en Palencia o en Cataluña pero no me da para más me parece que eso es lo que se comen en Lleida en un fin de semana seguro oye el el puesto en el mercado de Vallehermoso Miguel cómo va porque no es muy habitual que haya puestos de caracoles en los mercados no yo creo que es el único tipo de negocio que tengas una granja y luego lo venda directamente al consumidor pues va bien popa es un mercado que se creó a partir de la Asociación del día la cosecha ahora un asociación de productores son productores de la Comunidad de Madrid se creo el primer mercado permanente de productores a nivel nacional así llevamos dos años mañana hacemos dos años iba bien no nos podemos quejar la gente cuando

Voz 1667 46:08 los compra de Miguel sabe cómo prepararlo esto te pido

Voz 10 46:11 consejos hay gente que sabe cómo hay gente que no hemos de enseñar a mucha gente como prepararlos hay veces que damos cursos de cómo lavar los caracoles

Voz 1667 46:22 y cómo hacer sus propias recetas y ahí es donde te voy a pedir que me expliques esa receta que nos decía Carlos de Senegal esos caracoles a la senegalesa como son porque es una de vuestras especialidades

Voz 10 46:35 porque cocinero que tenemos en el en el puesto de mercado senegalés Osman trabajaba antiguamente conmigo en la granja cuando apreció este nuevo esta nueva vía de negocio le propuse que que fuese él quien llevase el puesto africano las recetas que tenemos nuestra especie era la sorpresa que se galés significa cebolla lo que quizá

Voz 0335 47:00 no sepa la gente es que también se comercializan las huevas de caracol y además creo que a precios elevadísimos casi de caviar

Voz 10 47:08 si nosotros estamos sacando una nueva vía de huevas de caracol estamos haciendo intentando hacer las conservas y es verdad que lleva mucho trabajo porque a recoger con huevo a huevo a las que sean de un tamaño de un color correcto entonces es bastante costoso Martín le podemos dar a nuestros

Voz 1667 47:27 antes algún consejo algún truco para comprar limpiar o preparar los caracoles

Voz 1520 47:32 estos vais a reír pero cuando yo era pequeño que lo bueno crecí mucho más los pescadores de el muelle del puerto donostiarra limpiaban los caracoles a bordo de las embarcaciones en las chipirones eras salían a pescar y ataban las redes de caracoles la popa el de la Labarca con Menea o de la mar los caracoles llevaban soltando la vaga iban purgando lleves llegaban al puerto perfectamente listos para meterlos en el puchero ya ahora cuando lo cuento hay gente que no se creen que les bacilo

Voz 0335 48:02 eso es complicado de hacer

Voz 1520 48:04 tan bueno de verdad hay que decir que realmente es un lío muy grande conseguirlo sin limpiar los hay así que cuando aunque no es lo mismo suelo recomendar comprarlo ya cocidos y meterlos en una buena salsa un buen sofrito confeccionado en casa ahí os va súper bueno

Voz 0335 48:21 yo sólo quería decir una cosa que está buscando ahora en Google lo del timo que no se decía hace run run podría ser el anís estrellado

Voz 0300 48:31 parecido parecido vale me parece

Voz 0335 48:33 sí hay una variedad entre Tomillo hoy

Voz 1520 48:36 ya el anís o Carlos y cuando has dicho lo el caracol he reído porque ya antes corría muy rápido lo más lento y casi despacio entonces tengo que mirar cuando salió del portal que mirar si cae chirimiri que es la lluvia está la finita sí porque cuando hay la lluvia finita o chirimiri cuando voy así despacio me pasan los caracoles por la izquierda suele decir voy a ritmo caracol

Voz 1667 49:02 oye Martín vamos ya con la con la receta porque nos quedamos sin tiempo caracoles a la vizcaína me me pone por ahí caracoles cebolleta pimiento Chori cero la está en la web publicadas chorizo

Voz 1520 49:11 ante sigue Martín que estamos listos

Voz 10 49:14 contar si pues mira a los caracoles ganado

Voz 1520 49:16 menos setenta y dos horas ante hasta expulsar todas las impurezas una vez pulgadas y limpias se colocan en una cazuela cubiertos de agua y a fuego medio llevarlos Arbor escurrir y aclarar con agua luego de nuevo se colocan en otra cazuela cubiertos de agua con una cebolla la hoja de laurel sal y luego cocina Amos durante sesenta minutos aproximadamente escurrimos los cara con los caracoles reservamos el caldo de cocción que lo comenzamos la vizcaina en una cazuela aprovechando una cebolleta picada las dos grandes grande con las diez cucharadas de aceite de oliva agrega ambos un pedazo de chorizo picante adictos el magro de jamón en adictos seguimos flotando suavemente hasta que quede bien tierna y teñida la salsa incorporamos luego la pulpa de los ocho pimientos chorizos y en medio litro de tomate frito cocinar veinte minutos agregar los caracoles cocidos y la punta David Villa dejamos a otros veinte minutos eh si a la vez vamos agregando si es preciso caldo de de el caldo de del caldo de cocción de los caracoles luego rectificar e insisto para comer estos caracoles a la vizcaína que es una receta clásica de mojar

Voz 1667 50:32 amén más convencido perra Miguel cómo lo vais vosotros comprado me dan bien estival a mí me estoy yo cuando me ya yo creo que deberías

Voz 0300 50:39 Aplec tranquilamente si no bueno pues

Voz 1667 50:42 a Martin Yates gana una invitación oye Ferrán muchísimas gracias por acompañarnos a vosotros Miguel Cuenca suerte con el puesto con esa gran caja de caracoles gracias a vosotros Martín hasta la semana que viene hasta la semana que viene

Voz 1520 50:54 Pablo Carlos Ferrán Miguel pasa a los super bien cargar pilas Carlos gracias hasta luego

Voz 34 50:59 dirás adiós nunca me cientos de cara como les el uso y dos humilla de canciones contraerá eso habrá que esperar a contrarreloj

Voz 4 51:40 era el veinticinco

