Hora 25 (31/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1667 00:00 para Calmas son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 3 00:16 hola

Voz 1667 00:17 parece que fue ayer pero hoy se cumple un año de la moción de censura de la imagen del bolso de Soraya Sáenz de Santamaría que ocupó el escaño del entonces presidente mientras Mariano Rajoy abatido por la corrupción trataba de digerir la derrota con los suyos en un céntrico restaurante de Madrid una imagen que se convirtió en el icono de aquel día date han pasado doce meses y la situación ha dado un vuelco total el éxito de la moción la resurrección y victoria del PSOE en cuatro citas electorales han hecho que Pedro Sánchez disfrute de un liderazgo que incluso les reconocen fuera y le llegan a dar un papel activo en el futuro reparto de poder en Europa pero ojo porque ahora empieza a ser el cuento de ejercer ese liderazgo y el camino es como el juego de las minas hay que tener cuidado dónde se pisa la primera complicación está siendo elegir y negociar los apoyos para la investidura que sean los que sean no van a resultar fácil de explicar y pueden suponer incluso un desgaste en el electorado socialista si es que finalmente se llega algún tipo de acuerdo con Ciudadanos en segundo lugar el factor económico y la amenaza de una nueva crisis internacional alimentada esta vez por políticas como las de Donald Trump que utiliza el comercio para tapar sus vergüenzas sin pensar en las consecuencias y el tercer Riesgo Catalunya y el independentismo del que Sánchez parece escarmentado después de que le dejaran caer una vez pero sigue condicionado por su apuesta por el diálogo para normalizar la relación con la Generalitat eso y la oposición que planteará la derecha y que tampoco se lo va a poner nada fácil Pablo Morán esta noche nos acompañan en la Tertulia María Elvira Roca buenas noches María Elvira María Elvira uno María Elvira la de dos horas y ahora sí alto y claro muy bien vamos a aprobar con Sevilla María Esperanza Sánchez hola hola buenas noches también Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches y Pedro Blanco ya atento en la mesa de producción a cualquier última hora a sus mensajes al App el programa y lo más inmediato de la noche nos lo va a traer a este estudio el jefe de Economía de la SER el el jefe de Economía de la SER que es Javier Ruiz Javier buenas noches qué tal buenas noches que acaba de cerrar Wall Street y hoy la bolsa refleja el alcance de la última bravuconada de Donald Trump que presionado de nuevo por la trama rusa en la Casa Blanca ha amenazado con imponer aranceles a los productos de México en apenas diez días ha sentado bastante mal en los mercados esa anunció no

Voz 4 02:44 ha sido una auténtica debacle la que acaba de cerrar Wall Street acaba de caer el Dow Jones más de trescientos cincuenta puntos un uno coma cuatro por ciento el drama no es del día el drama es que ya

Voz 5 02:57 va acumulando seis semanas con

Voz 4 03:00 ese cultivas de pérdidas las de la guerra comercial con China y ahora la que acaba de abrir Estados Unidos la nueva guerra comercial con México así que el Dow Jones la Bolsa americana lleva un cinco coma tres por ciento perdido en un mes un tres por ciento perdido esta semana e insisto una racha de seis semanas en rojo sí y como no puede ser de otra manera Wall Street acaba de cerrar pasándole factura a quiénes exportan a México General Motors se acaba de dejar un cuatro por ciento en Bolsa o a quiénes importan desde México por ejemplo corona la fábrica de cerveza mexicana pierde un seis por ciento en la Bolsa de Nueva York en un solo día yeso que pasa factura allí pasa factura en Estados Unidos ha hecho exactamente el mismo recorrido en la bolsa española hoy el Ibex ha perdido un uno coma siete por ciento y hoy valores como el BBV como tienen filial allí la filial mexicana Bancomer cae un cuatro hoy Cie Automotive la empresa que exporta allí cae un cuatro y medio así que insisto acaban de cerrar los mercados americanos

Voz 1667 04:05 la de Pablo la palabra es sangría todos claro y esta amenaza Javier esta vez nos toca muy de lleno aquí en España no por la cantidad de empresas españolas con intereses en México te escuchaba esta mañana con Pepa explicar que son cerca de seis mil las firmas españolas con intereses allí y claro lo han pasado hoy mal también en en su cotización

Voz 1170 04:24 en su cotización en su negocio porque

Voz 4 04:28 te contaba hace un momento cotizaciones de las empresas españolas en España para que

Voz 1452 04:33 que nos entiendan es la segunda

Voz 4 04:37 economía que invierte en México la primera es Estados Unidos nosotros somos los segundos inversores internacionales con un trece coma dos por ciento de la inversión total allí hay cinco mil ochocientas empresas en México y efectivamente hoy yo te decía Cie Automotive como te estaba comentando cuatro con cuatro BVA un cuatro pero es que Inditex que también tiene negocios tres con seis el Sabadell dos seis

Voz 1170 05:00 Indra un dos y medio en fin hoy

Voz 4 05:02 todo el que tiene

Voz 1452 05:04 algo de negocio allí ya alguien en fin

Voz 4 05:07 sin que tenga la menor conexión allí estas sangrando en los mercados porque a las empresas españolas pueden pagarlo de dos maneras la primera y fundamental es obviamente quién está en México y fabrica en México tiene que exportar desde México a exportar más caro iba a vender menos es el caso de Gamesa de OHL y Acciona FCC como son grandes titanes empresariales en España ellos tienen allí Corporación tienen fábrica hay por tanto van a exportar menos pero es que es que incluso si no eres un fabricante incluso si simplemente tienes negocios allí el peso mexicano ha empezado a desplomarse hoy es decir los beneficios de nuestras empresas allí han empezado a menguar hoy ese es el caso del BBVA del Santander de media de NH Hoteles de Iberostar en fin que la guerra comercial

Voz 1170 05:57 americana ya no es americana tiene una

Voz 4 05:59 factura española puede ser una factura de hasta tres mil millones de euros tres décimas de crecimiento español se pueden es fumar así

Voz 1452 06:08 gracias Javier buenas noches un abrazo Pablo

Voz 1667 06:12 estamos en comunicación con Massimo y es doctor en Economía de la Universidad de Deusto muy buenas noches

Voz 6 06:18 buenas noches y esto que reflejan hoy las

Voz 1667 06:20 el SAS es un susto inicial o puede ir a más

Voz 6 06:23 pues sí camino en bueno tampoco es el comienzo pero sí que seguramente marcará una tendencia de incertidumbre yo creo que la palabra clave para definir un poco el momento que estamos viendo es incertidumbre quizás mayor volatilidad en los mercados los Abidal avisaban diferentes entidades financieras esta mañana es decir todo esto no no ayuda no sabes no lo que genera es un mayor temor de que en el futuro va a haber una desaceleración al nivel a nivel global esa misma mañana hemos leído datos por ejemplo de que en China la producción manufacturera a disminuir en un panorama bastante Chris de noticias como la de hoy han marcado una tendencia desde luego en los mercados financieros pero también van a generar incertidumbre volatilidad que es la peor compañera no en él economía para ese tipo de previsiones

Voz 1667 07:14 si existe algún mecanismo alguna fórmula profesor para contrarrestar esta estrategia de Donald Trump de utilizar la economía hay estos aranceles el comercio en definitiva como arma en su política geoestratégica

Voz 7 07:27 yo creo que la única arma que funciona en el comercio internacional ya está ahora a la verdad que ha dado bastantes resultados hiló hemos visto desde el punto de vista económico midiendo los PIB de los países la cooperación lo que me choca y lo que me sorprende sobre todo hoy en este debate quizás no ha subrayado este es el tema de que se está introduciendo por primera vez en un debate en el debate económico una conexión que es la artificiosa y peligrosa entre cuestiones humanitarias y cuestiones comerciales es decir la contrapartida de los aranceles que está dando Estados Unidos México es de que no entren más personas en Méjico es peligrosa la conexión no sé si hice percibe la cooperación es la única herramienta que hasta ahora funciona Ares ha garantizado que todo funciona es la única respuesta no y otros mecanismos es decir los países cada uno se balancea es decir hay uno que es otro que importa dentro de ese equilibrio general es decir dejando por supuesto no que lo haya nueva ya que grandes desfases quiero decir me robo de patentes de propiedad intelectual pues la cooperación es la única forma que hay que poder contrarrestar iba cooperación lo que comentaba al principio que garantiza esta mayo menor incertidumbre en los mercados y al final ya hice premien todos desde el punto de vista financiero desde el punto de vista económico desde el punto de vista social

Voz 1667 08:47 qué puede esta decisión de Donald Trump profesor arruinar ese Tratado de Libre Comercio ahora mismo se negocia en en en América

Voz 7 08:55 desde luego lo ponen duda no porque hoy creo que en el Senado de Méjico se estaba regatistas estaba empezando el proceso para la ratificación

Voz 1667 09:03 claro a poner encima de la mesa

Voz 7 09:05 además un arancel de una forma un poco y dura no porque sólo arancel que va creciendo justo en el momento en que en los diferentes países esta ratificando ese trazo libre comercio que por cierto hay que acordarse que un tratado anteriormente que se llamaba nafta y que se ha desmantelado para dar vida a otro tratado con la llegada de Donald Trump mientras está ratificando se dice que se van a poner unos aranceles se puede entender la intención pero claramente no ayuda el no al no ayude el proceso de aprobación de ratificación desde luego pues hombre genera mayores incertidumbres vuelvo a repetir que es un poco la la palabra clave no para mira un poco de escenario que estemos viendo Iker los espera en el futuro es decir las previsiones de cara al futuro no son tan negativas como la incertidumbre las está cargando de imbatibilidad en cambio sí nobles perdido este tipo de cosas por ejemplo la simple Trimble Ibex no el el mercado que tenemos el español Ibex treinta y cinco aces lleva

Voz 3 10:00 cuatro meses creciendo sólo durante mucho

Voz 7 10:02 el mes de mayo desde cuándo empezado todo está todo que ha sido en el tema de los aranceles consiguieran bueno la guerra comercial con la Wei y ahora mismo no hoy mismo el último día de mayo sólo en el mes de mayo ha perdido un seis por ciento entonces eso es algo que nos está lanzando una señal clara todo esto se verá reflejado en unos meses en la economía real y al fin al cabo no en la vida de todos

Voz 1667 10:23 vosotros me decía antes que como solución la cooperación entre estados pero que pueden hacer o qué alternativas tienen esas casi seis mil empresas españolas con intereses en México y que se puedan ver afectadas por esta decisión de Donald Trump

Voz 7 10:37 claro no no yo cuando merecería cooperación merecería a Estados

Voz 5 10:40 también entre gobiernos y ahora mismo las

Voz 7 10:42 invertido claro lo único que pueden hacer es rezar para que haya cooperación entre países porque sino de lo contrario tendrán que asumir todas las consecuencias del caso es decir cooperaciones entre países las empresas una vez que hayan invertido por ejemplo bueno el paso por ejemplo al BBVA que se comentaba anteriormente pero también cuando hubo algunos problemas el Turquía no una vez que pesan en el país no puede dar marcha atrás olas inversiones tan difícil de conseguir que cuesta más que la propia pérdida entonces el tema es que las empresas que ahora mismo se ven afectados por este sector y un sector claramente que salga afectado es el sector de automoción bueno esto yo estos estos sectores por ejemplo claro esa es son muy interconectados no olvidarse una cosa en estos días justo en que Donald Trump lanza esta esta esta señal a México pues en hay dos acto grandes actores que que estoy siguiendo personalmente es decir del que me estoy interesando uno es decir tráiler que es italiano y la otra entrenó que lo que están anunciando es una fusión para poder entrar en el mercado americano en el mercado asiático y claro llega esta noticia claro en otros mercados en otras bolsas la italiana la francesa por ejemplo la japonesa Nissan que es aliada de Renault hoy mismo se acaba de degenerar no otra caídas muy profundas es decir todo esto genera cadena no hay que olvidarse que la crisis financiera que hemos de dos mil nueve empezó con un eso una cadena no un efecto dominó que al final acaba determinando una serie de consecuencias las empresas no pueden protegerse a lo que la política manda a las empresas tienen que asumir de alguna forma y las empresas lo único que puedo hacer es esperar que la política Le le ofrezca un entorno cuanto más o menos cargado perdón de incertidumbre

Voz 1667 12:26 pues más hemos Cher Mely gracias por explicarnos estas consecuencias económicas que son mucho más cercanas de lo que parece a priori muchísimas gracias hora compararnos en Hora veinticinco esto en cuanto a la económico en cuanto las encuentros números pero luego está la política Donald Trump dice que castigaría si con estos avances a México porque su vecino del sur no está sabiendo controlar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos corresponsal Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 12:52 hola Pablo buenas noches y en México tenemos a Rocío

Voz 1667 12:54 Jardines que es periodista de doble un Méjico buenas noches Rocío

Voz 5 12:58 muy buenas noches Pablo vamos a empezar contiguo Rocío porque la estrategia del Gobierno de López Obrador ha sido al menos hoy al menos de momento Inter

Voz 1667 13:05 contar rebajar esa tensión entre ambos países para que en fin Trump rectifique

Voz 8 13:11 sí efectivamente pues es la esperanza que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador que rectifique el presidente de EEUU Donald Chan porque dice pues México no se lo merece fíjate que el día de hoy pues sí vimos a un presidente muy diferente a otros días siempre pues sale a estas conferencias matutina muy alegre el día de hoy sí lo vimos a algo preocupado algo de quien no se esperaba el día de ayer aquí en México él es celebraba que les comenzaba precisamente las discusión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá en el Senado de la República hizo el llamado al Senado para quizás separan las condiciones de Estados Unidos enviar ni una coma este tratado comercial y sin embargo la tarde noche ese recibió aquí en México esa noticia de que amenazaba amenaza con este cinco por ciento Además los aranceles a partir del diez de junio la respuesta fue después de tres horas la que se dio a través de una tarta el presidente pues Andrés López cobrador dijo no voy a actuar con cobardía no soy ningún sin embargo vamos a practicar el día de hoy lo dice nuevamente dice que pues el corazón mantener la cabeza fría quién Méjico para mantener el acercamiento con EEUU enfatizar que no se va a caer en ninguna confrontación para reiterar la postura quién sea a través del diálogo y no con medidas coercitivas como se resuelvan las diferencias vamos a escuchar

Voz 9 14:37 no vamos a contestar de manera desesperada vamos a esperar tiempo de evolución de esta situación como lo digo en las cartas no consideramos que deriva de aplicarse la ley detalló tenemos que buscar el diálogo la política

Voz 10 14:56 el responde de manera enérgica

Voz 11 15:01 meterlos a un proceso de confrontación eso no vamos a buscar convencer persuadir aunque se tenga el corazón caliente y la cabeza fría

Voz 8 15:14 descartó que el tema vaya a afectar de alguna manera la discusión que se da en el Senado de la República al menos el dice jueces un el club es un congreso totalmente he apartado del Gobierno pero el llamado del Ejecutivo que nos saquen el tema de la discusión que se toquen lo antes posible y que sea aprobado de hecho Cester aquí sí me semana ya pueda comenzarse una votación y comentarles que también insistió en que a pesar de las declaraciones de su homólogo estadounidense no va a actuar en contra de los derechos humanos de los migrantes aunque él se aclaró que la visión es totalmente diferente a la que tiene Estados Unidos aseguró que está trabajando para evitar que más migrantes llegue en EEUU se le ha dado acompañamiento a quiénes han regresado incluso a sus lugares de origen la mayoría proveniente de Honduras así lo dijo

Voz 12 16:00 este número de personas que salen de es países a buscarse la vida vienen niños mil niños solos estamos protegiendo estamos actual responsabilidad no vamos nosotros a cometer ninguna violación a los derechos humanos por encima de lo material está la fraternidad

Voz 4 16:25 así que López Obrador intenta rebajar esa

Voz 1667 16:28 la tensión pero en Washington Marta Trump insiste quiere que México trabaje más contra la inmigración ilegal aunque se ha encontrado hoy con resistencias no dentro de la Administración norteamericana resistencias a a esos aranceles que anunciaba

Voz 1510 16:41 sí bueno primero en la portavoz de la Casa Blanca ha reforzado la la postura que mantenía ayer el presidente han fallado en Saint Chang de César a Sanders que como el Congreso ha fracasado en aprobar el presupuesto para construir el muro México puede hacer más para detener la migración a Trump no le queda otra que imponer aranceles para presionar al vecino del sur para que tome medidas proteja la frontera otra vez el argumento de la seguridad nacional para justificar esta amenaza comercial la Casa Blanca hizo el anuncio anoche de una forma absolutamente repentina e improvisada tanto es así que los principales asesores del presidente les ha pillado por sorpresa y fuera de Washington el vicepresidente pensé está en Canadá precisamente negociando la aprobación del nuevo Tratado de Libre comercio el secretario de Estado Mike Pompeo está en Europa el principal asesor económico de Trump Larry Cat do está que está encabezando la negociación con China está de baja médica ya ha trascendido que el secretario del Tesoro y el representante de Comercio han mostrado en privado su oposición a los gravámenes fuentes de la Casa Blanca aseguran que éste estrategia ha sido encabezada por Stephen Miller ex asesor de Trump está obsesionado con la política anti inmigración y contener algún tipo de resultado en esta materia lo antes posible porque quedan diecisiete meses para las elecciones y no han conseguido ni un solo dólar para cumplir la principal promesa electoral de Trump para construir el muro con México la oposición decías a estos gravámenes Pablo llega también desde el Congreso tanto demócratas como republicanos se han mostrado en contra la Cámara de Comercio estadounidense está considerando llevar a Donald Trump a los tribunales si cumple finalmente con su amenaza ida luz verde a la imposición de aranceles del cinco por ciento a partir del diez de junio a todos los productos mexicanos a pesar de las consecuencias inmediatas que va a tener para la economía Estados

Voz 1667 18:32 sí se Marta lo decíamos antes y no es un aspecto menor y es que Trump toma esta decisión o a través de esta decisión ha desviado la atención del revuelo que han provocado las declaraciones de ayer del fiscal Robben Müller en su comparecencia tras su investigación de la trama rusa en la Casa Blanca que diga digamos que evitó declara inocente a a Donald Trump ya además los demócratas siguen presionando hoy en en ese sentido no a pesar del ruido que llega de México

Voz 1510 18:55 sí sobre todo después de esa comparecencia de Müller que públicamente puso la pelota sobre el tejado del Congreso para que siga investigando los posibles delitos que él mismo describe en su investigación hasta once presuntos delitos de obstrucción a la justicia cada vez más congresistas demócratas se posicionan públicamente a favor del impeachment pero hay que decir que no son suficientes para que salga adelante cincuenta y dos de los doscientos treinta años de los doscientos XXXVIII se han mostrado a favor de iniciar el juicio político esto si presiona a la líder en la Cámara Nancy Pelosi pero desde luego no va a precipitar los acontecimientos Pelosi es consciente de que necesita un apoyo mucho más sólido tanto dentro ingreso como fuera en la calle ella cree que iniciar un juicio político a las puertas casi de unas elecciones sin tener el respaldo mayoritario de la sociedad sería un error político que puede condicionar les puede costar a los demócratas las presidenciales

Voz 1667 19:51 ya que viene gracias Marta buenas noches

Voz 1510 19:54 buenas noches gracias también a Rocío nuestra compañera de

Voz 5 19:56 Dobleu México gracias Rocío

Voz 8 19:59 muchas gracias muy buenas noches un abrazo

Voz 1667 20:01 abrir tertulia después de detallar estos efectos más inmediatos de lo que al menos de momento es sólo una amenaza de Donald Trump Juan Carlos empiezo contigo un presidente que en fin lo decía también el profesor de Deusto con el que hablábamos utiliza la economía como herramienta de su política yo estratégica algo inédito en en todo el planeta pero que en este caso está afectando bella no España

Voz 11 20:22 bueno vamos a ver la la las economías obedecen puesto a la la

Voz 1170 20:27 la política en términos más clásicos estamos en el marco de la globalización y las economías compiten

Voz 1452 20:33 sin sin sin los sí

Voz 1170 20:35 si las barreras que antes tenían no por tanto tampoco nos debe extrañar ese marco de competencia y además donde Estados Unidos por primera vez percibe que esa victoria tecnológica que tenía hasta hace hasta hace nada pues ahora está viendo cómo China tiene un peso importante el fin coge la posición dejó away decidir esto le le hace Estados Unidos intentar encontrar instrumentos potenciales para seguir manteniéndose como como gran potencia viendo el caso en México yo creo que es un elemento que también tiene una una dimensión de poder lo que seguramente quiere es llegar a una negociación con una en una posición absolutamente de fuerza el en en sus obras cuando escribía sobre la táctica de la negociación y todo todo estas cosas lo que siempre mantenía como como elementos centrales que el para negociar para ganar una negociación tienes que tener una posición de fuerza de cuanto más fuerte eres más posibilidades tienes de que la negociación que de tu lado yo es lo que está aplicando el el problema es que Trump todavía sigue sin percibir con claridad que dirigir un país es una cosa dirigir una empresa es otra y que las luchas entre empresas tienen una dimensión y la lucha entre países tienen otra dimensión yo creo que el el caro en un marco de economía globalizada las consecuencias no sólo para Méjico sino que son unas consecuencias globales ya las estamos viendo no para ellos incluso para Estados Unido bueno el la guerra con China se está empezando a evaluar que el PIB de Estados Unidos puede crecer cero tres puntos sea lo que pasa es que sí que le hace más daño a China pero el el impacto sobre la economía norteamericana también es importante el problema lo que él cree es que yo puedo aguantar más

Voz 13 22:23 por un daño menor

Voz 1170 22:26 economía que un daño mayor que China y que China no puede aguantar este este

Voz 13 22:32 es digamos un un un una confrontación más más importante yo

Voz 1170 22:37 creo que lo de México es más secundario a mi me parece que el verdadero elemento central que es esta de de Le dilucidando es la derecha

Voz 1452 22:44 Hay Estados Unidos Mar Esperanza sí puede ser naturalmente soy Fini es bastante bastante posible no pero en todo caso a mí me me tengo un poco la impresión de que Trump es bastante libre para hacer cosas sin reflexionar demasiado no

Voz 5 23:05 porque a la vista está hoy mismo eh claro hoy mismo su propio te Edith en el que anunciaba los aranceles ha pillado por sorpresa a la marca de su equipo claro a la mitad de su equipo que además después baja laca

Voz 1452 23:15 eso hay lo que lo que mande el jefe no realmente aquí parece da toda la impresión de que las declaraciones del fiscal me era ayer le han hecho daño porque verdaderamente en fin no hay mayoría ahora mismo para para ir a por él por parte de los de los demócratas pero desde luego si hay una intención que está flotando en el ambiente no y que los demócratas que que bueno que están ya en campaña electoral parece que están dispuestos y estoy viendo lo que lo que cuenta Yolanda Monge esta tarde esta misma tarde en el país que están absolutamente lanzados a por el impeachment y eso es algo que le debe preocupar enormemente a Trump que es un hombre que también dale impresión de que nunca se preocupa enormemente de nada pero es que esto va directamente a su corazón sabe vamos a su cabeza algo que se directamente a él

Voz 1667 24:11 lo que tendrá María Albelo

Voz 1452 24:14 bueno era utilización de la economía

Voz 14 24:17 como herramienta de lucha política no es nueva e Recuero ser acordemos nos todos de la época Reagan ID como eh llevando la asfixia siempre por el mismo día vino fabricante llevando a la asfixia económica a Rusia consiguió acabar con con el régimen comunista no o sea que esto tampoco es nada nuevo ni sorprendente Trump sigue una tradición que en el fondo es una tradición eterna osea la utilización de la guerra económica para conseguir fines políticos y al revés en llegados a un cierto punto resultó muy difícil distinguir la política de la economía pero que muy difícil no hoy escuchando a a López Obrador me acordaba según con qué suavidad Asia expresado y con qué comen miento esto después de que le dejaran a a Marcelo Ebrard de que es el de Exteriores de México plantado la semana pasada Mike Pompeo lo dejó plantado no pero me parece que se haya sentido nada ofendido por por el plantón

Voz 15 25:21 Mel ella

Voz 14 25:23 telegrama de Miguel Ángel y en nuestra página y que se refería a la frase aquella de Porfirio Díaz no Pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos y evidentemente tampoco podía evitar Miguel Ángel Aguilar referirse a la tarta famosa de López Obrador podía escribir leo otra carta a Trump sería una el inicio de una correspondencia realmente digna del realismo mágico las las cartas de López Obrador con que extraordinaria dulzura llama al diálogo con quién está en condiciones de provocarle un problema gigantesco en el país con que demuestra su poder de una manera tan obscena hasta cierto punto en impúdica y de qué manera tan tan a lo felpudo responde el Gobierno de de López Obrador es lastimoso realmente quizá Porfirio Díaz tenía algo de razón

Voz 1667 26:21 veremos a ver en qué acaba todo esto de momento mucha preocupación ante lo que es solo al menos de momento una amenaza de Donald trampa Méjico y unos cuantos millones que han perdido los inversores en la Bolsa diez y veintiséis Se hacemos un alto y enseguida nos ocupamos de las cosas más cercanas Hora veinticinco

Voz 3 26:39 con olas

Voz 16 26:41 qué tal estás muy preocupada mire Hasier no está yendo como esperaba Aíto cómodas

Voz 17 26:46 pues yo no doy a basto desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 2 26:49 toda la ciudad me conoce estos son no parar a sí mismo

Voz 17 26:54 deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 18 26:59 ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta Viana

Voz 19 27:05 esto es sólo los dos mejores llegan a la final de la Champions el partido es en Madrid y contamos con la mejor afición falta balas Radio Líder en deportes para completar la alineación Cadena SER en deportes la emisora del UEFA Champions Festival Madrid diecinueve

Voz 20 27:26 mañana sábado ahorra del veintiuno por ciento de IVA en electrónica electrodomésticos y videojuegos con las ventajas y facilitó desde nuestras tecnoprecios también ahorrar del veintiuno por ciento de iban electrónica deportiva música cine cocinas mamparas y muebles de baño

Voz 21 27:39 recuerda mañana sábado ahorra del veintiuno por ciento de IVA en hiper

Voz 2 27:43 el Corte Inglés desde las diez de la noche en nuestra web

Voz 22 27:47 bueno no

Voz 23 27:54 a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora Veinticinco punto es

Voz 19 28:03 los viernes después del Larguero las los este Ortega con Juan Carlos Ortega buenas noches del programa de hoy serán

Voz 2 28:11 muy distinto a los habituales dejen barajó si Caja McCann Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega unos también en nuestra obligación Cadena Ser punto com quema

Voz 11 28:27 bonitas

Voz 3 28:31 hay algún estreno que dice que tres cuatro eyaculación es por semana protegería ante del cáncer de próstata y a mí me pareció un enfoque bastante razonable

Voz 1452 28:39 pocas cosas tan buenas como protegernos

Voz 24 28:41 enfermedades gracias al sexo la noche del viernes al sábado a las cuatro de la madrugada hablamos de la frecuencia sexual perfecta como digo dentro

Voz 25 28:53 pido dentro Celia Blanco

Voz 26 29:02 quisimos nosotros somos exploradores ahora mil siempre del de malla ellos un explorador Council

Voz 25 29:08 como nos presentamos ante los oyentes que nos vamos a poner el casco de legionario las armaduras PIL Lumen Manu como decía Félix funciona vete a todos los oyentes vaya que es como si formaran parte de la Historia Historia no es un programa de Historia es un viaje a la historia

Voz 27 29:28 dirección y que sus creo que en estos meses de Cronovisor no me habías traído nunca a un lugar tan exótico como es setenta paradisiaco es que cuesta de enero gerente de presupuesto

Voz 25 29:38 pero tal hemos tirado la casa por la ventana SER Historia con Nacho Ares madrugada del sábado al domingo y siempre que quieras en Ser Historia punto Cadena SER

Voz 28 29:49 eh eh

Voz 29 29:56 en tenemos un problema no vamos a poder colgar ese cuadro tan original que ha pintado

Voz 4 30:00 clases de pintura no tenemos taladro

Voz 2 30:03 solución Cary ya está muy cerca

Voz 30 30:07 tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que siempre en Q3 La

Voz 2 30:10 la solución que necesitas herramientas eléctrico

Voz 21 30:13 Ciudad Jardín todo con la garantía hay servicio del Grupo El Corte Inglés

Voz 31 30:17 BRICS por qué arreglamos hoy la final de la Champions unos tarros

Voz 2 30:23 el sábado siete de la tarde una hora menos veinte Nuria Wanda Metropolitano por eso desde la capital con las acciones Moscú garra de los Bekele a última hora y la narración a dos voces

Voz 5 30:51 la emisora del UEFA Champions Festival dos mil diecinueve

Voz 32 30:56 qué te gusta ahorra e Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes ofertones como este

Voz 2 31:02 pañales Godot Activity extra sensitiva resignación

Voz 19 31:04 dopantes extra segunda unidad al setenta por ciento

Voz 1510 31:07 compran todos la segunda unidad sale a seis con setenta y cinco euros precio válido en Península y Baleares

Voz 19 31:13 Hipercor y supermercado el corteinglés alimenta tu vida

Voz 2 31:21 buenas noches el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado hoy ha sido ochenta y dos mil ochocientos cuarenta series quince en este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones Si se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto Es mañana tienes una nueva oportunidad con el suelo plazo del fin de semana buenas noches cuerda con los sorteos de la ONCE la Cadena SER Hora veinte

Voz 1667 32:02 Carmelo y XXXII minutos nueve y treinta y dos en Canarias estamos en la tertulia de Hora veinticinco con María Elvira Roca con María Esperanza Sánchez y con Juan Carlos Jiménez dejamos de momento a Trump volvemos a la política doméstica donde sigue el cortejo para la formación de gobierno o de gobiernos si tenemos en cuenta las locales y las autonómicas

Voz 34 32:22 no

Voz 1667 32:25 el Gobierno tiene algo más de un mes si quiere cumplir los plazos que marcaba este mediodía la portavoz en funciones Isabel Celaá que marcaba la investidura la votación de la investidura de Pedro Sánchez para la primera o segunda semana de julio tiene dos meses para conseguirla si quiere evitar lo que ocurrió en dos mil quince la repetición electo

Voz 18 32:43 bueno la consellera leamos lamentable que se hiciera apelación aunque se instalara la opinión de otras selecciones creo que los resultados han sido lo suficientemente inequívocos como para que España no necesite otras elecciones lo que necesita en este momento es trabar los acuerdos ahora

Voz 1667 33:03 eso es lo que hay que conseguir en Moncloa siguen revelando del gobierno de coalición al menos de llamarlo así porque Cela hablaba hoy de la posibilidad de que podemos elija acompañantes para el Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 18 33:16 Unidas Podemos es acompañante preferente en esa línea vamos a seguir no prevemos no poder trabajar con Unidas Podemos Si bien todo el mundo tiene que ser consciente de que no se llega la mayoría portal eso habrá que trabajar líneas diferentes

Voz 1667 33:36 pero en Podemos Pablo Iglesias sigue reclamando la entrada de de su partido en ese gobierno de coalición el líder de la formación violeta ha participado en el Congreso que organiza el Círculo de Economía que se celebra en Sitges haya estado Albert Albert buenas noches

Voz 5 33:51 buenas noches Pablo Iglesias le ha explicado los empresa

Voz 1667 33:53 serios catalanes que va a poner encima de la mesa en la negociación con Sánchez y más allá de los cargos apuesta por más impuestos para financiar las políticas sociales y rebajar la semana laboral treinta y cuatro horas entre otras cosas sí

Voz 5 34:07 este general de Unidas Podemos lo ha explicado ante los empresarios catalanes según Iglesias los es ciudadanos dejaron muy claro en las urnas que quieren un gobierno progresista y además ha añadido

Voz 1170 34:17 lo que el último barómetro del CIS avala

Voz 5 34:20 es un pacto entre PSOE y Podemos es la mejor de las opciones y no una sino dos veces el líder del partido morado ha reclamado que quiere formar parte del nuevo

Voz 35 34:29 cautivo el gran reto que nuestra economía debe acometer es profundo y de largo recorrido y a nuestro juicio exige un Gobierno de coalición estable y coherente sostenido por una base parlamentaria sólida y a su vez coherente

Voz 5 34:43 Iglesias considera que una coalición progresista en Moncloa sería buena para España para las empresas para Cataluña pero a pesar de intentar seducir al PSOE no todo han sido elogios Iglesias ha pedido a Sánchez coherencia que cumpla lo prometido en campaña

Voz 35 34:58 aquí viene una crítica afectuosa a nuestros socios del Partido Socialista que parece que han tardado poco en proponer una suerte de acuerdos de gobierno a Ciudadanos pero hay que ser coherentes con los programas

Voz 5 35:11 y en cuanto a las propuestas Pablo Iglesias ha tardado sólo un día en discrepar de la ministra de Economía ya planteado la derogación de las últimas reformas laborales porque cree que no han cumplido los objetivos además ha detallado algunas de las medidas que quiere impulsar Podemos si finalmente acaba entrando en el Gobierno por ejemplo la reducción de la jornada laboral a treinta y cuatro horas semanales la bajada del IVA en los productos de higiene femenina la reducción del impuesto de sociedades para pequeñas empresas o la subida del IRPF para las rentas por encima de los cien mil

Voz 1991 35:42 euros también ha propuesto crear un impuesto

Voz 5 35:44 para la banca por cierto por último el sobre Barcelona hasta dos veces los empresarios catalanes le han preguntado Iglesias no ha querido mojarse sobre si Ada Colau debe aceptar o no los votos de Manuel Valls el líder de Podemos ha dicho que no le corresponde a él sino a Barcelona en Comú dar explicaciones gracias

Voz 1667 36:02 Albert buenas noches

Voz 5 36:03 buenas noches hay dos mensajes más que que

Voz 1667 36:06 iremos destacar y que hemos escuchado en ese congreso en Sitges del Círculo de Economía el primero también sobre la formación de gobierno de la ministra de Economía Nadia Calviño hablando de los populismos

Voz 36 36:16 nada se ha repetido el riesgo de los populismos las incertidumbres económicas en un mundo global y que se enfrenta a un cambio profundo de paradigma que quizá no se había visto desde la revolución industrial en términos de la transición ecológica y la digitalización este nuevo escenario nos exige pensar de forma creativa aplicar políticas diferentes si queremos obtener resultados diferentes de los que hemos podido tener sufrir en otros momentos de nuestra historia este escenario no se exige hablar entendernos llegar a acuerdos de eso trata la política ahora más que nunca

Voz 1667 36:55 soluciones imaginativas y hablar hablar el presidente de la patronal catalana también ha hablado en ese congreso en esa ocasión con un mensaje dirigido al presidente de la Generalitat Quim Torra una declaración formal e inequívoca que pueda facilitar el retorno de las empresas que se llevaron su sede de Catalunya eso es lo que le ha pedido Josep Sánchez Llibre a Quim Torra

Voz 37 37:16 este conflicto que parece enquistado se pueda despistar para que finalmente haya una acción verdadera de los dos gobiernos para poder impulsar la economía productiva

Voz 1667 37:28 más presión en ese Congreso María Elvira a Quim Torra el presidente de la Generalitat ya habíamos escuchado algunos mensajes ayer en en la inauguración de ese foro hoy de nuevo mensaje directo del presidente de Foment del Treball

Voz 1452 37:41 bueno yo siempre lo he dicho el estamos en la gestión

Voz 14 37:46 de digamos y a mayor benefició de la derrota esto era un escenario Pere totalmente previsible ir y lo vamos que siendo España como eso se atrás los políticos del país considerando su estructura hay hiló pasado sí las experiencias a las que podemos referirnos lo razonable será que de de este órdago entre lo patético el absurdo de lo que ha sucedido con ese mismo Cataluña a ya mayores beneficios obtengan mayores beneficios rentas eficaces y entonces yo creo que esto es ahora el proceso que va a venir pero de digamos de los fenómenos de negociación que estamos viendo me a mí me en no se sabe si está previsto o no pero la carta de Gabilondo es Merce mucho comentario eh

Voz 5 38:38 osea que te ha llamado la atención de la carta Gabilondo bueno pues

Voz 14 38:42 me ha parecido que después de de aquellos pecie de horror generalizado no sólo con los de Vox no se hace uno fotos y con los de Vox no se pacte no se les hable Chong digamos hay que considerarlos como una especie de de apestados generales in aún poco excediendo se quizás en el matiz la gente de Ciudadanos resulta que tire por la calle de medio ICO perfecta tranquilidad escribo una carta Gabilondo solicitando o en fin hablar que es de lo que llevamos hablando mucho rato aquí no todo eso vamos todos a hablar y de repente aparece de aquel con el que no se podía hablar alguien del PSOE el que dice que se puede hablar con quién no se podía hablar esto me parece una novedad muy interesante que merced un cierto comentario no

Voz 1667 39:33 esta es una carta efectivamente que el candidato del Partido Socialista la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo ha enviado al resto de partidos dice que por responsabilidad porque efectivamente es el que tiene la responsabilidad para emprender esas conversaciones con el resto de partidos Si intentar formar un gobierno ahora vamos a ir a a los novedades a los movimientos que hay también en el bloque de derechas que son que son bastantes importantes pero María Esperanza yo no sé cómo estás viendo esa toma de posiciones tanto de Podemos con su líder con Pablo Iglesias al frente insistiendo en ese gobierno de coalición hoy mismo lo ha dicho a pesar de que Moncloa en fin poco a poco se va abriendo a la a la apertura de algunos cargos a Podemos pero sigue sin estar por la labor de de de formar un gobierno de coalición

Voz 1452 40:17 sí sí yo lo que creo es que Iglesias está presionando está presionando para ver si consigue que el Gobierno salga de lo que parece una decisión tomada Infiniti no hay más que oír a la ministra portavoz que deja muy claro cuál es la pretensión del Gobierno sí por supuesto socio preferente Podemos pero eso no quiere decir socio que no quiere decir ministro de no sé qué de economía o de lo que el ego instara a Pablo Iglesias que fuera Pablo Iglesias le dice a otros seis perdona te a pensar que que es posible que digamos se apoye la investidura sino Ministerio bueno en la grandeza de la política se ve en momentos como ese por ejemplo yo sólo tendrá que calibrar

Voz 1667 41:07 en todo caso Pablo Iglesias claro evidentemente no

Voz 1452 41:09 pero en todo caso además que si verdaderamente todo lo que oferta a los ciudadanos que lo han votado claro

Voz 14 41:18 es un poquito mojaron un poquito venga o no

Voz 1452 41:20 mojaron

Voz 38 41:23 es una yo no tengo ningún inconveniente mojar me nada yo digo que el señor Pablo Iglesias bueno sabe que ha perdido una cantidad ingente de

Voz 1452 41:33 votos sabe que las cosas en fin para Podemos no son absolutamente maravillosas ni brillantes ni Infiniti ni de estar en primera fila pidiendo para mí tal ministerio cual eso ya lo hizo una vez y les salió mal y ahora no lo hace de la misma manera pero de alguna manera de alguna forma presiona no digo que un poco da la impresión sin tener en cuenta la realidad de los votos que ha tenido no en todo caso yo sí creo que su grandeza e se verá si verdaderamente acepta la propuesta que parece que le hace el Gobierno o el Partido Socialista de decir bueno señala una persona que tú creas independiente que pueda estar aquí Bono Illa aceptaremos en el Gobierno no estamos en esas

Voz 1667 42:19 y con la experiencia adquirida de dos mil quince que no aceptó efectivamente un acuerdo con el Partido Socialista para formar gobierno porque no le daban aquello que que

Voz 1170 42:27 verdad que Pablo Iglesias pero ya no sé si habrá aprendido la lección sabes lo que pasa que yo después de lo de dos mil quince yo me creo cualquier cosa yo creo que ahora mismo estamos todavía muy muy muy pronto y yo creo que las cosas irán evolucionando de una forma bastante distinta a la posición que estamos ahora me parece que Pablo Iglesias

Voz 1991 42:48 se está haciendo lo único que puedo hacer esto

Voz 1170 42:51 una situación bastante desesperada hay entra una ganadera en el en el Gobierno verdaderamente su situación es es complicada yo creo que además en en el Gobierno el Partido Socialista hay digamos casi dos almas una decir bueno sino lo incorporamos al Gobierno es un abrazo del oso que podemos hacer desaparecer podemos de una forma definitiva Easy lo imaginamos también podemos hacerlo desaparecer por tanto a mi me parece que la oposición del Partido Socialista es una posición de de Victor en cualquiera de los dos de las dos opciones no mientras que la de Pablo Iglesias sólo tiene una porque si se queda fuera de cualquier marco de influencia o cualquier elemento que pueda ser verdaderamente de Podemos se queda en una situación extraordinariamente débil pero a mí me hace llorar a esta cosa tan extraña de no queremos un gobierno de coalición pero aceptamos que gente de Podemos pues dentro

Voz 11 43:42 en en el en el Gobierno y no

Voz 1170 43:47 la gente gente no de Podemos independiente de Podemos

Voz 1452 43:51 no bueno pero no no es eso

Voz 1170 43:54 te diré que lo que va a decidir la la la figura tú puedes estar cerca ideológicamente a un partido sin tener absolutamente nada que ver con ese partido IS partido cuando le dan la ocasión

Voz 1452 44:04 puede hacer bueno algo que sí

Voz 1170 44:06 lo que el está ofreciendo el Gobierno a a Pablo Iglesias buscar

Voz 1452 44:10 entre la la gente independiente que conoce y

Voz 1170 44:13 que tiene su misma ideología lo mejor para ofrecer al Gobierno la gente independiente próximo a Podemos que Podemos que quiero que sea este una independencia verdaderamente notable pero que por no que Sinde no es un gobierno de coalición es decirte sí no quiere un gobierno de coalición pero oye si me dicen que puedo meter a uno dos lo metemos pasa nada bueno a mi me parece que es una cosa sustancialmente absurda y además que no tiene no no no tiene no no no tiene tal entre otras cosas porque el PSOE y lo recordaba el otro día Emilio Contreras yo creo que el viernes pasado tiene ciento veinticuatro diputados les faltan muchos para llegar a una mayoría con Podemos tampoco llega una mayoría entonces es una fórmula muy complicada porque tú puedes decir que Unidas Podemos puede ser tu socio preferente pero tu socio preferente o lo o lo unes a otros no sólo no descarta el Gobierno de esa posibilidad que no puedo hacer otra cosa porque o comete el PNV ya de Ia ya otros mal o no o no tiene doscientos setenta pues mira estos al PNV me parece una buena idea Rocío el el el el la aritmética es la aritmética tú tienes que tener cientos setenta y seis y el problema de de Pedro Sánchez es que él tiene ciento veinticuatro y tiene que llegar a ciento veinte a ciento a ciento setenta y tendrá que hacer lo que pueda para conseguirlo

Voz 1667 45:32 lo esperado momento que del otro lado también están echando cuentas

Voz 3 45:36 lo hacen tiene una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte que nunca me dice oferta financiando cincuenta y siete cuotas comisión de apertura del tres por ciento de cuatrocientos veintiocho con treinta y uno euros entre cincuenta mil cuatrocientos noventa y cinco euros tiempo ocho con cincuenta es cierto que hay diez por ciento a final de nueve mil cuatrocientos siete con cuarenta y me veo que es promoción de mayo de dos mil diecinueve más información hasta qué punto es cabe dice que suele de mayo pude conseguir un gol por ciento ochenta y nueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años

Voz 19 46:05 la Champions Ortiz la Cadena SER quien puede mejorar este banquillo Cadena SER la emisora del UEFA Champions Festival Madrid diecinueve del treinta de mayo al dos de junio el centro de Madrid es una fiesta Cadena ser número uno en deporte

Voz 20 46:22 mañana sábado ahorra del veintiuno por ciento de IVA en electrónica electrodomésticos y videojuegos con las ventajas y facilitó desde nuestras tecnoprecios también ahorrarte del veintiuno por ciento iban electrónica deportiva música cine cocinas mamparas y muebles de baño

Voz 21 46:36 recuerda mañana sábado ahorrarte del veintiuno por ciento de IVA el IVA

Voz 1452 46:39 en El Corte Inglés desde las diez de la noche

Voz 2 46:42 nuestra web

Voz 23 46:50 únete a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora veinticinco punto es

Voz 17 46:57 en la Cadena Ser presenta el placer de escuchar dejando de lado los motivos a tengan buenos la manera correcta de lloronas

Voz 26 47:10 entendiendo por esto ingrese en el escándalo que insulte a la sonrisa con su paralelas

Voz 31 47:20 feliz

Voz 26 47:21 ordinario consiste en una contracción general del rostro sonido espasmódica acompañado de estos últimos al final pues el llanto se acaba en aquel momento en el que uno se suena enérgicamente para llorar dirige la imaginación venció usted mismo Iris y esto le resulta imposible haber contraído el hábito de fondo exterior piense en un pato cubierto que hormigas o en esos golfos del Estrecho de Magallanes en los que lo haga bien

Voz 31 47:54 nunca llegado el llanto se topará

Voz 26 47:57 Coro el rostro usando ambas manos con la fantasía

Voz 39 48:02 los d'Estiu

Voz 26 48:03 qué les sacó contra la cara de preferencia en un rincón del cuarto duración media del llanto tres unido otros

Voz 2 48:14 es para llorar historias de famas Julio Cortázar mil novecientos sesenta y dos

Voz 31 48:21 Katrina el placer de escuchar

Voz 2 48:27 incorporan Néstor

Voz 40 48:30 fue Teherán dato Suter porque no a todos los grandes profesionales de la Cadena SER que como ella quién lo Gabilondo Carlitos el armario un potro Francino Pepa viola Pepa Bueno Manuel el coloso Carreño ya Antoni el Flaco barrido a todos sexo no Zulte ahora subo ir hacia

Voz 2 48:49 los análisis y pasión puestos al servicio del de poder

Voz 40 48:53 no en fin de Santiago Cáceres no si este caso es giro Quique buenos estoy como la metí te películas Beat It y dale metida líquido suta primero en primera fila la banda Gabriela si loco loco de qué planeta rindiendo Boluda vive

Voz 25 49:18 la taquilla la Cadena Ser en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 32 49:26 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dicen a las claras la claridad de exponer

Voz 2 49:32 está más claro

Voz 41 49:36 lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 19 49:52 querer reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 42 50:03 había que crea una empresa metro a una empresa que eduque

Voz 2 50:05 el señor los valores que respeta el medioambiente bien

Voz 19 50:08 eso luego actuó ya disponible en la web de la Lab de Podium podcast ahí Vox iTunes Ibooks el podcast

Voz 31 50:15 José camina corre nada impone su cuerpo al límite por una causa solidaria el síndrome de tuve y lo hace a pesar de su esquizofrenia cuando eres diferente la diferencia esto

Voz 2 50:28 por cierto nunca

Voz 19 50:33 este domingo a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias José Manuel Gil en acento Robinson Pendás

Voz 17 50:39 Dow mano del deporte con Michael Robinson Cadena SER

Voz 1693 50:44 los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés te hacen la vida más fácil con la última tecnología en aspiradoras como el aspirador refriegas suelos Wiesel Kroos web diseñado para aspirar fregar y secar todo tipo de suelos de una sola pasada ahí en la mitad de

Voz 2 50:58 que lleva temas

Voz 19 51:00 por sólo doscientos noventa y nueve euros con todas las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés

Voz 31 51:06 mira para mí el verano es tomar el sol Imasol sudario

Voz 17 51:09 hasta que el Arenas MPS como si fuese velcro es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa así que si me pregunta si me gusta el verano te diré que el verano

Voz 43 51:18 el verano me flipa todo el mundo que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros que ellos de cien mil euros porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta

Voz 2 51:34 cadena SER Hora veinticinco

Voz 5 51:41 Burana minutos de las once las diez en Canarias también con Yago de Vega

Voz 1667 51:45 buenas noches Yago hola Pablo qué tal muy buena hemos acabado el partido