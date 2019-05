Hora 25 (31/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 es hola qué tal buenas noches bueno eso de que se confirman habrá que verlo todavía es de lo que creemos

Voz 0527 00:06 los resultados de la Junta Electoral

Voz 1 00:08 he leído en un poco porque lo que ha pasado aquí yo creo que es estadísticamente

Voz 1667 00:12 de casi imposible de repetir en el recuento

Voz 1 00:15 la Junta Electoral el oficial el que se realiza el miércoles después de las elecciones detectaron problemas de volcado en los datos informáticos esa noche en doce mesas que él atribuían los votos del PSOE Avon tiene ese recuento el PSOE salió con un concejal más Vox con un concejal menos pero que pasa Kenia ese mismo recuento se dieron cuenta de que había un error en un acta pero un acta de las que se realizan a mano por las personas de la mesa electoral

Voz 1667 00:46 en la noche de las elecciones pertenecía

Voz 1 00:48 el Colegio de esos marcados en rojo nunca mejor dicho por la izquierda porque arrasan habitualmente en el resto de mesas las había llevado con holgura en esa misma mesa se habían llevado las elecciones europeas y autonómicas latir con facilidad algo no cuadraba presentaron una reclamación y hoy la Junta Electoral después de escuchar a las tres integrantes de la mesa que tras enterarse de la polémica a través los curiosos comunicación acudieron voluntariamente a declarar que había diario

Voz 2 01:17 error que se había confundido a escribirlos

Voz 1 01:20 dos que los votos eran para el PSOE instó para Vox hoy ese concejal lo has perdido Vox lo ha ganado la UPL

Voz 1667 01:29 claro me decía Pablo que que está por ver si si estos son resultados definitivos porque bueno ahora entre otras cosas que da la negociación experta que se abre en fin en la posibilidad de un cambio en la ciudad de León que que el Partido Socialista pueda tener la alcaldía pero ahora hay que consolidar ese cambio y hay que negociar

Voz 1 01:46 sí y además hay que consolidar estos resultados porque ya ha presentado un recurso ante la Junta Electoral Central en Madrid ese tendrá que resolver la próxima semana y esos votos a a esa atribuyen al PSOE o a Vox pero como dices esto cambia por completo el equilibrio de fuerzas porque porque tras esa noche electoral ciudadanos era llave en el Ayuntamiento de León con cuatro concejales podría decantar la balanza hacia el PSOE o el PP pero ahora el PSOE al quedar Vox fuera del Ayuntamiento puede gobernar con la UPL la Unión del Pueblo Leonés que ya ha dicho que se va a abstener porque quiere un cambio político en la ciudad con Podemos que es el socio natural se entiende que el PSOE lo que ya no podría haber en caso es un pacto por la derecha PP y Ciudadanos sin Vox basó varían

Voz 1667 02:38 pero gracias buenas noches

Voz 1 02:40 a vosotros compañeros estamos hablando de León pero

Voz 1667 02:42 también hay problemas y dudas

Voz 1293 02:45 respecto a las actas de Zaragoza Pedro

Voz 3 02:48 si esta chapuza empieza ya perdió

Voz 1667 02:51 la cuenta a tener ya tintes históricos eh

Voz 1715 02:53 ahora toca Zaragoza mañana a partir de las diez de la mañana van a revisar las actas de las ochocientas mesas electorales de Zaragoza de la capital aragonesa la Chunta Aragonesista ha presentado un recurso después de haber perdido en otro recuento previo el diputado que le correspondía para la Diputación Provincial de Zaragoza se queda fuera de la Diputación Provincial de Zaragoza así que ha presentado un recurso y la Junta Electoral ha decidido que a partir de las diez de mañana revisan una por una las actas de la

Voz 1667 03:22 ochocientas mesas electorales de Zaragoza qué cosa mejor hacer que para el fin de semana que revisar las actas pues eso es lo que iban a hacer en Zaragoza Cinco Días después se siguen corrigiendo errores lo estamos contando en el escrutinio de votos pero el Gobierno esta tarde ha rebajado la polémica errores humanos equiparables a otras elecciones

Voz 4 03:40 a ver un error humano

Voz 5 03:43 a las once de la noche nacionalice pero no superior a ninguno el escrutinio que es lo importante está bien realizado tenemos todas las garantías

Voz 1667 03:55 toda la atrás pero tal y como les venimos contando Varios funcionarios advirtieron al Ministerio de Interior de los problemas que estaban encontrando por parte de la empresa adjudicataria del sistema incluso antes del domingo Ana Terradillos buenas noches qué tal Pablo buenas noches

Voz 0125 04:10 si el sistema utilizado por la empresa está ITEL vector falló no simulacros que hicieron quince días antes de las elecciones y el personal administrativo encargado del recuento interpuso una decena de quejas ante el Ministerio del Interior en una de ellas tramitada dos días antes de las elecciones y publicada en la web de la Cadena SER Se puede comprobar ahí se puede leer no hemos pedido aprobar la aplicación en condiciones las elecciones son pasado mañana necesitamos más seguridad para que el el envío de los datos se produzca de forma correcta en la Cadena SER ha podido hablar con una remitente de estas alertas que prefiere no ser identificada por temor a represalias y esto era lo que nos queda

Voz 0545 04:46 la Casa de las locales las europea tenían contrato tras expresar que vino unos dispositivos móviles pero ese dispositivo móvil no funcionaba en el curso no funcionó la pega haciendo cuestionaba teníamos que hacer un simulacro en ya once el simulacro no funcionó tampoco

Voz 0125 05:05 Interior respondió a esas quejas asegurando que era consciente de los errores y que estaba trasladando las incidencias a la empresa pero lo cierto es que el pasado miércoles el ministro Marlaska tuvo que reunirse otra vez con la cúpula de esta ITEL para intentar solventar los errores de las elecciones locales lo más rápido posible

Voz 1667 05:21 la el momento el Partido Popular Juan Carlos ha reclamado ya la comparecencia de Marlaska en el Congreso para explicar todos estos problemas que ya hombre un error como dice la portavoz del Gobierno no es no

Voz 1170 05:31 a mí me parece absurdo hablaba hablado en singular en cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia el a mí me parece totalmente inadmisible yo no dudo en modo alguno de la de la transparencia ni de los resultados ni nada de eso pero no son aceptables estos

Voz 1667 05:50 errores de volcado estamos en porque además

Voz 1170 05:52 no es cierto que se hayan producido el del de la forma tan reiterada que se han producido en este año siempre puede haber un cambio un tal pero es que estábamos en Ibiza en no sé qué León en sea es un es un es un sistema que ha fallado y además que había las las las advertencias de que podía fallar lo que yo no entiendo es habiendo esas advertencias como no se pusieron todos los medios para que no se pudieran producir en el momento de central que tiene que ser que es el recuento electoral me parece que es una de esas chapuzas que debería costar seguramente algún cargo Mar esperanza

Voz 1452 06:28 sí la verdad es que me inquieta un poco no verdaderamente inquieta un poco lo que pasa es que en fin tampoco creo que el Gobierno

Voz 6 06:36 se manifieste una eterna

Voz 1452 06:38 la manera en defensa de la empresa y los pues no si tiene la más mínima duda de que ahí ha fallado algo de manera estrepitosa que no tiene que ver con un fallo humano si el Gobierno se está arriesgando a decir que que bueno que el que el el escrutinio es de los más fiables del mundo verdaderamente no creo que sea tan absolutamente inconsciente a mí la señora Cela me parece una mujer estupenda que podría estar de acuerdo o no en algún momento cuando ella como con como con cualquiera que se ponga

Voz 1667 07:07 frente a mí defendiendo algo pues esa

Voz 1452 07:10 de Hereu no creeré según los datos que me vaya dando pero yo creo que el comportamiento del Gobierno hasta este momento al menos es de Invest investigar y seguir viendo qué es lo que ha pasado pero evidentemente parece ser según el Gobierno y yo de momento mientras no se demuestre lo contrario pues que lo creo que que ha sido un error un error humano ya nos han contado desde León que tres miembros de una misma mesa sean presentado para decir oiga qué nos hemos equivocado por tanto si se equivocan reconocen que se equivocan esas personas pues posiblemente donde han ocurrido otra otros fallos pues puede haber ocurrido lo mismo no insisto me me parece en fin me resulta inquietante que el Gobierno sí sabe que realmente ha sido un fallo de la empresa la está defendiendo pues está cometiendo un error absurdo no le va a reportar ningún beneficio

Voz 1667 08:04 María habría que en fin

Voz 7 08:07 en mente esto pueden ser errores humanos pero está feo feísmo no hay nada más inquietante en democracia que hay que sembrar dudas sobre un proceso electoral bueno la democracia tiene su grandeza su miseria pero desde luego su gran ceremonia son las urnas eso no se puede dudar y la limpieza de ese proceso tiene que ser casi sagrada no y entonces debería haber prisa por resolver esto y de una manera clara Hay contundente

Voz 8 08:36 aquí

Voz 7 08:37 en fin que los errores que se hayan cometido se resuelvan desde luego que no se vuelvan a cometer quiero decir que se puede entender que una empresa un aviso trabajo pero en fin habiendo quejas de funcionarios y sobre todo mi mi resultado un poco inquietante esto de alguien que nos identifica por temor a represalias a que represalias

Voz 1667 09:00 déjame porque estamos en la recta final y quiero dedicar unos minutos al juicio que ha comenzado hoy en Madrid contra una de esas empresas de reparto que recurren a los llamados Riders para realizar su oferta los Riders no son más que repartidores de toda la vida sólo que con unas condiciones mucho peores lo que se decide en el juicio que ha comenzado hoy es si las empresas están explotando a esos trabajadores como falsos autónomos son más de quinientos Riders los que se han adherido a esta demanda Eladio Meizoso buenas noches

Voz 0527 09:27 hola buenas noches en este juicio en estado de un lado los trabajadores los sindicatos la Seguridad Social los primeros los Riders como decías intentando demostrar que sus condiciones laborales son de absoluta precariedad los segundos intentando demostrar que estos trabajadores son falsos autónomos que deberían tener un contrato laboral con la empresa de reparto para que éstos se aplique también a otros casos similares nos dice Gonzalo Pino de UGT seguras

Voz 9 09:53 empezaremos a derribar ese muro de

Voz 1667 09:56 caridad este muro de trabajo

Voz 9 09:59 yo no ese muro de trabajo de áreas de mierda

Voz 0527 10:04 la tercera en el mismo lado la Seguridad Social que reclama a la empresa de líbero

Voz 1 10:08 en uno uno con tres millones de euros

Voz 0527 10:11 las cotizaciones sociales de esos trabajadores en el otro lado ha estado la empresa derive u defendiendo que la situación de autónomos beneficien realidad esos trabajadores les da flexibilidad señala su portavoz Carolina Pérez

Voz 1050 10:24 lógicamente si les reclasificar como empleados perderían estos beneficios

Voz 0527 10:29 este juicio su sentencia sin duda marcará un precedente para otros juicios pendientes contra empresas de reparto como V Erich

Voz 10 10:36 el globo gracias a la digo buenas noches buenas noches al saludos

Voz 1667 10:40 también al teléfono a Martino corre Hillary es portavoz de Riders por derecho que agrupa a esos repartidores hola Martino buenas noches hola buenas noches gracias las primeras impresiones después de esta primera

Voz 4 10:52 la jornada de del juicio

Voz 2 10:56 ah bien primero perdonadme que hoy ha sido un día

Voz 1667 11:01 claro con eh

Voz 2 11:04 estado desde las ocho y media de la mañana en el juzgado ha terminado a las ocho y media de la tarde el juicio y luego he tenido que que hace mi turno de trabajo con mi cooperativa y escuche más

Voz 1667 11:23 Mora cuántas horas trabajas cuántas bajas tú como Ryder Martino

Voz 2 11:28 bueno puntualizó que yo no trabajo como Rider en grandes plataforma he trabajado en deliberó en el dos mil diecisiete así después ha elaborado he montado una cooperativa con otros compañeros y compañeras aquí en Madrid y de trabajo con la cooperativa oye hemos reparto de comida ahí paquetería

Voz 1667 11:53 cuéntanos Martino cuál es el procedimiento para convertirse en repartidor de estas aplicaciones es decir alguien que quiera ser Ryder donde donde se dirige que tiene que hacer

Voz 2 12:03 bueno la como de libro globo en anuncios convocatorias otra vez de otra de otra forma como y yo otro otros anuncios de este tipo así las condiciones para poder trabajar prácticamente son tres digamos clase de alta como autónomos porque la única condición es trabajar como autónomos en plataforma tener una un móvil con con con Internet con datos me dio que puede ser una bicicleta una moto Boris otros otro tipo de vehículos

Voz 1667 12:38 un móvil y una bicicleta que no proporciona la empresa esos lo lleva cada

Voz 2 12:42 muchas empresas hecho autónomos otro de ellos por derecho de peores indicamos que somos falsos autónomos es una condición que tienen toda la la los tratos de trabajan asalariados por qué tenemos que está aquí en esta plataforma se tiene que seguir las pautas que imponen las la las empresas y la flexibilidad autonomía que venden expreso son grandes mentiras cuento puede ganar cada repara

Voz 1667 13:20 Vidor por por por cada envío cada reparto Martino

Voz 2 13:24 buena pregunta a una un reparto un pedido paga alrededor de cuatro euros cuatro euros IV y medio pero la la otra condición es que y tú compras por pedido y eso significa que en un horario que puede variar en una semana porque cada semana Cuca puntas a un horario tu disponibilidad a un calendario y luego la segunda de las de las empresas ellos que asigna las horas que necesitan y en horas tiene que está trabajando tiene que estar pendiente estar en la zona de de trabajo tu disponibilidad pero no cobras cobró sólo por pedido entonces si te caen vencidos cobra es lo que desea ante cuatro Euro cuatro y medio puede depender de la distancia fue de un par de factores no mucho más así nada más que perdido cobra pedidos dependiendo de los altibajos de la demanda

Voz 10 14:25 y no cobra si se os ocurre si si os ocurre algo no me sale así os ocurre algo

Voz 1667 14:33 esos repartos cuál es la respuesta de la empresa de en este caso de de líbero Martino

Voz 2 14:39 que en el caso de Delibes libro bueno y demente la hacen puedan han adoptado un sistema de seguro aunque el protocolo para activar esos seguros las condiciones no son claras y los repartidores Wailers no saben cómo activar el seguro y y si hay un accidente se tienen que comunicar con la con las empresas porque prosiguen pues está llevando pedidos que estropea químicas que comunicar pero luego somos falsos autónomos luego tenemos sólo la posibilidad de una baja o que sea no sea no sólo baja podrá que una baja puedo enfermedad una siempre que tienes cualquier cosa obviamente no nuestras cobrando que librar días recuperación está tu cargo solo o con el mínimo que te puede dar la la cuota de de autónomos que a las la Seguridad Social

Voz 1667 15:46 si te va mejor ahora en la cooperativa

Voz 2 15:49 sí estamos formando el proyecto estamos activo desde desde septiembre octubre Si y la idea era de la plataforma de un poco seguir luchando e intentar crear mostrar que estoy puede trabajar con él en ese en ese sector cómo usar da la tecnología muchas veces desde esta plataforma incluido hoy en el juicio que hemos escuchado como de libros decía hay que dotarse a a los a los cambios a los cambio al nuevo modelo laborales hay que porque si no son compatible con los cambios con la nueva tecnología etc sino el otros con el con el proyecto de la cooperativa pero no somos lo único los únicos aquí en Madrid y en Barcelona hay mensajes hay un proyecto super interesante europeo una red que se llama como seis con ella a través de esos proyectos se que estamos demostrando eso ha sido todo bastante

Voz 11 16:52 de recientemente estamos demostrando que es la seguridad que se cita en este en ese sector en ese tipo de trabajo alto riesgo

Voz 2 17:02 Podemos y podemos llegar a una a una

Voz 1667 17:06 que hay otro modelo Martino Corretja Ari muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Hora Veinticinco muchísimas gracias a vosotros un modelo de negocio muy popular sobretodo en las grandes ciudades que a partir de hoy está ante los tribunales quiero saludar hasta ahora Encarna Samitier es directora del diario veinte Minutos buenas noches encarna Madrid capital del fútbol este fin de semana por la celebración de la final de la Champions a la que hemos hecho referencia a lo largo de este Hora Veinticinco supongo que ocupa en fin aunque sea un un lugar no vuestra portada

Voz 3 17:40 si va a ocupar mucho mar muy grande

Voz 0527 17:44 de porque están las compañeras de que es porque en la redacción de del veinte minutos volcados porque además hay partido dentro del escenario el partido se juega también fuera del estadio porque Madrid está copada por los aficionados Inui vi bueno pues los hoteles los restaurantes las calles las medidas de seguridad entonces vamos a poner en el foco estamos ya hoy restándole mucha tensión en abierto directos sobre cómo se vive ya en en las calles de Madrid mañana hacer desde luego uno de nuestros focos de atención principales

Voz 1667 18:19 algo más interno también por supuesto

Voz 0527 18:21 todo por supuesto vamos a seguir con mucha atención el locura en los pactos estamos a ocho días de las elecciones y en vísperas de que empiece la ronda de contactos para formar el Gobierno de la nación iraní es imposible no estar muy pendientes también por por desgracia hay porque es necesario estamos pendientes de las repercusiones y del seguimiento de de del del trágico de la trágica muerte de derecho de la mujer que se quitó la vida tras la difusión del del vídeo sexual

Voz 1667 18:56 gracias encarna buenas noches buen fin de semana

Voz 0527 18:58 muchísimas gracias a vosotros un abrazo Pablo

Voz 1667 19:01 Nos quedan algunas noticias importantes del día

Voz 1050 19:03 hecho Paloma buenas noches buenas noches Pablo la justicia ya investiga la fuga de amoníaco en un polígono de Tarragona que ha causado la muerte de un trabajador que otra persona esté en estado crítico y es que los vapores tóxicos han provocado una deflagración en la nave donde se encontraban ambos trabajadores a primera hora de esta mañana un par de anuncios en la lucha contra el tabaco Sanidad va a financiar los tratamientos para dejar de fumar María Luisa Carcedo la ministro en funciones

Voz 12 19:29 hemos iniciado el expediente para incorporar el tratamiento de la deshabituación los fármacos que ayudan a abandonar el hábito tabáquico

Voz 1050 19:37 la luna la Generalitat va a endurecer la ley antitabaco va a prohibir fumar dentro de los coches privados esto es una medida pionera en nuestro país también en los recintos deportivos o cerca de los hospitales los colegios bueno hay un nuevo juego peligroso que es viral entre los más jóvenes se llama el juego de la muerte y consiste en ahogar una persona durante unos cinco minutos hasta que pierde el conocimiento el último caso ha sido una niña de doce años en Pinto en la Comunidad de Madrid ella no ha sufrido secuelas pero los expertos advierten de los riesgos

Voz 13 20:08 sí es lo está varios minutos sin sin sin sangre pues deja Jornal de

Voz 1667 20:13 de verdad

Voz 1050 20:16 además la falta de oxígeno puede ocasionar también convulsiones daños cognitivos y trastornos en el lenguaje o la retina bueno hoy hemos conocido una sentencia de los nuevos tiempos es la sentencia aún youtuber

Voz 14 20:29 perrito aquí cómplices calle serio le quites la cremita irregularidades pasta dental ves a alguien de la radio

Voz 1452 20:36 me parece interesante este lenguaje va ese algo

Voz 1050 20:39 de la Calle esa persona fue un mendigo en concreto reses como se le conoce a este youtuber ha sido condenado a cinco años sin poder acceder al portal del vídeo de Youtube además de quince meses de prisión por un delito contra la integridad moral y también además tiene que intentar con veinte mil euros a a la víctima bueno hoy el actor Ricardo Gómez no se lo habéis leído es Carlitos en Cuéntame escribió un artículo en el país donde se mostraba consternado por la incapacidad del público para desconectar el móvil durante una obra de teatro El ha estado de gira con Juan Echanove durante todo este año nos ha contado hoy en La Ventana que un día llegaron a sonar eso hasta siete teléfonos durante la misma función pero hay otra cosa que nunca

Voz 15 21:20 se olvida unas señoras en evita que descolgó a tono pero mucho más a tono que nosotros hemos empezado hablar por tener a lo lo digo riéndome por no llorar

Voz 1667 21:30 que parece mentira que todavía haya gente que no respete eso de todas maneras para qué nos vamos a engañar lo más importante para muchos de ustedes sin equipos españoles en ninguna final de Champions sin ningún partido importante en la tele por más importante va a ser el tiempo de este fin de semana Jordi Carbó buenas noches

Voz 1050 21:48 buenas noches rápidamente porque no queda poco más de un minuto está

Voz 1667 21:50 yo creo ante el primer fin de semana plenamente veraniego no con máximas que ya empiezan a rondar los cuarenta grados

Voz 0978 21:56 sí de hecho hemos estamos a punto de despedir mayo que ha sido justamente poco cálido con temperaturas está ahora muy altas por encima de los veinticinco grados en Madrid en Sevilla en gran parte del interior peninsular es que el fin de semana va a ser soleado y caluroso de hecho mañana va a ser el día más caluroso en el conjunto del país máximas parecidas a las de hoy destacando esos más de treinta y cinco grados en todo el interior de la mitad oeste desde el interior de Galicia hasta el Valle del Guadalquivir el domingo Tom temperaturas todavía un poco más altas en la mayor parte de regiones menos en Galicia donde por fin ahí van a respirar un poquito más de aire fresco incluso durante la tarde del domingo la lluvia ganará protagonismo en gran parte de Galicia no en el resto del país

Voz 1667 22:33 sabes que acabas de contar la mejor noticia para muchos de este hora25 verdad gracias Jordi

Voz 0978 22:39 perdona un dato en la esta fría en el mar está a diecisiete dieciocho grados en prácticamente todas las playas cuidado Mono Jojoy

Voz 1667 22:45 llama animado eh no te creas gracias Jordi buen fin de semana lo dicho Ramoneda

Voz 16 22:52 el dietario

Voz 17 22:54 en las semanas que se avecinan hasta la formación de los distintos gobiernos fruto del ciclo electoral serán tiempo abonado a las presiones las amenazas las medias verdades sin muchos codazos entre los sectores mejor no tomar sin sus palabras y en serio porque entre lo que se llama gay lo que se busca hay mucha distancia es un buen tiempo para reflexionar sobre los problemas de fondo sobre los que germinan los cambios políticos qué vamos a hacer para que el mundo continúe se pregunta el filósofo Bruno la torre en Le Monde mi generación dice quería acelerar el mundo y hacer tabla rasa los jóvenes actuales quieren ralentizar el tiempo y apelan a la responsabilidad para la TUR la catástrofe ecológica nos priva de un bien visible de bases sólidas y de un mundo común de los movimientos de activos que vive Europa sólo una buena descripción de la realidad y la capacidad de invención nos pueden redimir Pablo Iglesias las jornadas fichas del circo de Economía de Barcelona en una Europa muy golpeada ha dicho España con un gobierno de coalición estable puede ser la referencia ética lo que representa Italia que en respuesta a una pregunta del público ha dejado esta perla el hecho de que un monárquico me diga que hay monarquías e incluso los republicanos respetan mejor que en algunas repúblicas es un reconocimiento de la primacía de los valores republicanos por cierto tanto Pablo Casado como Albert Rivera declinaron la invitación del círculo parece que Cataluña les va muy cuesta arriba no hay manera un grupo de expertos las Naciones Unidas el documento sin carácter vinculante denunciando la abusiva prisión preventiva aplicada a los políticos presos el Gobierno catalán lo convierte en bandera hay pide la excarcelación de los detenidos y el Gobierno español en vez de dejar pasar el chubasco pide a Naciones Unidas el cese de dos de los expertos que redactaron el texto por un supuesto conflicto de intereses con lo cual reconoce el valor del documento y alienta la agitación soberanista así no hay salida

Voz 1293 24:53 si cerramos una semana más María Esperanza Sánchez Elvira Roca Juan Carlos Jiménez muchísimas gracias los tres bueno el fin de semana mañana a junio ya disfruten el fin de semana nosotros volvemos el lunes a las ocho adiós

