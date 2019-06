Hora 25 (03/06/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 las de ciudadanos con Vox Podemos y los nacionalistas las del PP con el PSOE y las del PSOE con el PP las del PNV con Ciudadanos y Navarra Suma olas del PSOE con Bildu se nos está poniendo perdido de líneas rojas este país son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:19 sí

en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:38 hola buenas tardes llega el momento de que ese reman en todos hay que empezar a negociar un pacto que permita formar un nuevo Gobierno la presidenta del Congreso ha entregado hoy al Rey la lista de representantes políticos a los que tendrá que llamar antes de encargar a Pedro Sánchez que intente la investidura del calendario ha hecho que no podamos desgajar la negociación general de la autonómica y municipal

Voz 1089 01:00 mesas a tres vamos a intentar buscar acuerdos con el Partido Popular y el Partido Popular está dispuesto a hacerlo a profundizar en esa fórmula de acuerdos centrados y moderados conciudadano el Partido Popular no está dispuesto pues que que lo diga ya les echaremos esa opción

Voz 0194 01:17 Ciudadanos le he dicho al PP que si quiere contar con ellos se debe olvidar de contar con Vox en ningún gobierno el partido de Albert Rivera fija por tanto una posición restrictiva que el PP va a intentar sortear incluyendo en la negociación a Vox hoy Santiago Abascal ha pedido respeto

Voz 3 01:31 realmente nosotros lo que queremos es entrar en los gobiernos lo que no admitimos es un trágala que nos den un acuerdo firmado de que nosotros tengamos que que apoyarlo queremos ser tratados con respeto

Voz 0194 01:40 vox intenta demostrar su poder parlamentario amenazando con tumbar los presupuestos del Gobierno andaluz ese grupo político presentará una enmienda a la totalidad porque cree que las primeras cuentas de Moreno Bonilla bien podrían ser las últimas de Susana Díaz

Voz 0194 02:12 en Hora Veinticinco miraremos al norte donde se va a jugar una parte del futuro político del resto del país el Partido Socialista de Navarra obvia de momento las reticencias de Ferraz y negociará un acuerdo con Geroa Bai Podemos Izquierda Ezkerra que necesitaría de la abstención de Bildu para hacer presidente a María Chivite Carmen Calvo vicepresidenta en funciones

Voz 5 02:30 bueno eso son pasos que está dando eh María Chivite pero para el Partido Socialista como partido todo el mundo sabe no de ahora que Bildu no es socio de gobierno para los socialistas en ninguna de sus formas

Voz 4 02:45 en Euskadi el PNV pone precio a sus seis diputados

Voz 0194 02:48 hay una parte del coste pasa por frenar en Navarra al tripartito UPN PP Ciudadanos nos acercaremos a Roma al primer ministro amenaza con dimitir si los partidos de la coalición de Gobierno no cesan las hostilidades Pedro Blanco

Voz 1715 03:01 Giuseppe Conte ha comparecido esta tarde ante los medios para presionar al Movimiento Cinco Estrellas ya la Liga les ha pedido que desbloqueen la crisis política en la que han sumido a Italia que entre otras cosas puede derivar en un proceso sancionador de la Unión Europea por incumplir los límites de déficit

Voz 6 03:15 qué atención se comportó mentir no Foster coherente consecuente con ello

Voz 1715 03:21 ha puesto plazo para cumplir con su amenaza pero sí ha dicho que la respuesta a la solución tiene que llegar con rapidez en Londres la visita de Donald Trump al Reino Unido

Voz 7 03:33 sin

Voz 1715 03:34 cargado de actos protocolarios como la visita a La Habana

Voz 7 03:36 yo de Guns Mister Estados Unidos he tomado allí

Voz 2 03:39 después de comer con la reina después de haberse

Voz 1715 03:41 soy un lado con un puñado de tuits en contra por ejemplo del alcalde de Londres al que ha llamado perdedor y ha comparado con el incompetente así lo calificado el incompetente alcalde de Nueva York esta noche acción oficial a la que algunos como líder laborista no van a asistir como muestra de desprecio político portal

Voz 0194 03:57 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:00 buenas tardes la selección española de fútbol ha iniciado los en vientos esta tarde con un minuto de silencio en recuerdo de José Antonio Reyes recordemos que los internacionales están preparando los partidos de clasificación para la próxima Eurocopa el viernes jugaremos ante Islas Feroe y el próximo lunes ante Suecia ahí en Roland Garros la española Acciona bolso va ha caído eliminada hoy en octavos de final ha perdido en dos sets ante Amanda Annie Ximo vallar solamente nos queda en el cuadro individual Rafa Nadal que jugará mañana en cuartos de final ante el japonés Nishikori

Voz 0194 04:29 el tiempo se mantiene el calor aunque se anuncia una bajada de las temperaturas Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:33 buenas tardes a esta hora el ambiente Se mantiene cálido una jornada más hemos superado con facilidad los treinta y cinco grados en el suroeste de la península la próxima noche será prácticamente de verano en muchos casos mínimas alrededor de los veinte grados cambios eso sí a partir de mañana en Galicia Asturias y Cantabria con chubascos descenso de temperaturas ambiente fresco en el resto poco se notará este descenso en el

Voz 1715 04:56 Suri Mediterráneo máximas de más de treinta

Voz 0978 04:58 alrededor de los treinta y cinco entre Valencia y Alicante también en el Valle del Ebro mañana de hecho entre mañana por la tarde y la noche del martes al miércoles chubascos y algunas tormentas que pueden descargar con intensidad en el interior de la mitad norte peninsular en pie

Voz 1715 05:13 ahora XXV Pedro vamos con todo y una abundante crónica política es verdad que el resumen podría ser eso de Mucho ruido y pocas nueces hay grandes avances hay muchas palabras muchísimo

Voz 1119 05:26 sí

Voz 9 06:22 KPN seres

Voz 1119 06:26 hora veinticinco

Voz 12 06:29 Pedro Blanco bueno pues acaban el compás

Voz 1715 06:31 espera Pedro Sánchez el PSOE va a tener que ponerse a negociar ya a varias bandas para conseguir sacar adelante la investidura la presidenta del Congreso ha entregado esta tarde al Rey la lista de representantes políticos a los que tiene que ir citando en los próximos días antes de proponer a Pedro Sánchez que intente formar el Gobierno por tanto el proceso se pone en marcha María Manjavacas bueno está buenas tardes estamos ya

Voz 1915 06:53 horas de conocer la agenda probablemente será mañana cuando se anuncie cuando empiece en la lista que hoy la entregado Meritxell Batet ya no estaba Jordi Sanchez como representante de Jones per Cataluña el Supremo no le ha dejado salir de la cárcel para irá Zarzuela a ver al Rey en su lugar irá Laura Borràs Esquerra Republicana de Cataluña y ya han dicho que no van el resto de partidos Se acudirán en total quince con caras nuevas como Casado Abascal como la ronda va de menor a mayor representación parlamentaria el primero en pasar por el despacho del Rey será el portavoz del Partido Regionalista de Revilla y el último Pedro Sánchez al que casi con toda seguridad pues a final de semana el Rey le propondrá como candidato a presidente de Gobierno

Voz 1715 07:29 gracias María hasta luego el hecho de que el Rey comience a recibir a los líderes críticos en esta ronda es importante porque activa si el proceso hacia el pleno de investidura en el que Pedro Sánchez se somete a la votación de la Cámara Ciudadanos ha reunido hoy a su dirección para solemnizar lo que ya teníamos claro que no quieren acordar nada con Vox lo hicieron en Andalucía Ésa fue la estrategia no hay nada nuevo por tanto bajo el sol Ciudadanos no quiere entrar en gobiernos en los que esté Vox tampoco podemos tampoco los nacionalistas aunque esto último es una obviedad hizo lo sino no consigue ponerse de acuerdo con el PP sólo entonces han dicho intentarán un segundo plato el Partido Socialista Marcia la Ejecutiva de Ciudadanos a solemnizar hoy la decía

Voz 1645 08:18 son ya conocida de que en los pactos quiere como socio preferente al PP allí donde no sean posibles con el PP tratar de hacerlos con el PSOE además Ciudadanos veta a Vox en los gobiernos también a Podemos y a los nacionalistas José Manuel Villegas secretario

Voz 1089 08:33 en general pero no haber negociaciones con Podemos no haber negociaciones de de de gobiernos tripartitos con con Vox tampoco ni con nacionalistas y ha sido el acuerdo de la ejecutiva

Voz 1645 08:44 la ejecutiva también ha aprobado un documento un decálogo de medidas que todos los partidos que pacten con Ciudadanos deberán firmar el PP pero también dado el caso el PSOE y es en este documento donde se exige apoyar el ciento cincuenta y cinco en Cataluña todos los acuerdos según Villegas han salido por unanimidad aunque

Voz 0978 09:01 he requerido muchas intervenciones que han mejorado

Voz 1089 09:04 todos los documentos que se que se traían

Voz 1645 09:07 intervenciones como la de Luis Garicano disidente de la política inició el de pactos de Rivera que aunque ha conseguido el veto a Vox no han logrado que la Ejecutiva cambie de parecer en Barcelona y apoye a Ada Colau como propuso Manuel Valls en todo caso después de la ejecutiva Garicano ha publicado un tuit donde ha dicho que el acuerdo es bueno

Voz 1715 09:24 bueno el PP de momento se limita a decir que va a intentar hablar y acordar con todo el mundo Vox tiene un arrebato de orgullo impide que se retrate con respeto escuchen a su lidera Santiago Abascal

Voz 3 09:36 realmente nosotros lo que queremos es entrar en los gobiernos lo que no admitimos es un trágala que nos den un acuerdo firmado que nosotros tengamos que que apoyarlo queremos ser tratados con respeto queremos ser tratados como cualquier otra fuerza política en función de nuestra representación que sabemos que es menor que la del Partido Popular Ciudadanos

Voz 1715 09:53 al final la línea roja importante va a ser no tanto la de ciudadanos sino The Box que ese partido ha pagado hoy con tumbar los presupuestos del Gobierno andaluz el PP y Ciudadanos gobiernan ya saben con el beneplácito de Vox el partido de Abascal que ha decidido demostrar ese poder parlamentario planteando una enmienda a la totalidad a unas cuentas que en Vox consideran continuistas decían hoy propias del anterior gobierno del Partido Socialista vamos a Sevilla la información de Alfredo García Sí se trata de un órdago de la formación de

Voz 13 10:26 la derecha el Gobierno andaluz en plenas negociaciones en otras comunidades y ayuntamientos ese anuncio de enmienda a la totalidad como decías viene determinado por lo que ellos consideran continuismo en las cuentas públicas la formación echa en falta partidas para el empleo hoy para reducir la administración paralela y critica que se destine dinero a fines que no consideran de interés público social Manuel Gavira diputado de Vox

Voz 14 10:46 ponemos encima de la mesa el verdadero cambio

Voz 1264 10:48 necesita esta Comunidad

Voz 14 10:50 o el presupuesto tendrá que reformarlo o negociarlo con otro grupo pero no con el grupo parlamentario Vox no sólo no hemos venido aquí a seguir haciendo lo mismo hemos venido a la

Voz 13 11:03 no obstante la formación deja la puerta abierta a la negociación espera un gesto del Gobierno para que su enmienda prosperara en el debate de la próxima semana deberían negociar con el PSOE su apoyo Hinault se plantea esta opción

Voz 1715 11:14 luego está Navarra esa comunidad de la que sólo se habla una vez cada cuatro años cuando hay que formar gobierno y que sólo se visita casi una vez cada cuatro años cuando hay campaña electoral ojo al pulso entre el PSOE en esa comunidad y el Partido Socialista a nivel nacional la sombra del conocido como a gustazo es alargada alargadas proyecta sobre esa tierra Ferraz se desmarca de la estrategia negociadora de María Chivite ella busca un acuerdo a cuatro con Geroa Bai con Podemos con Izquierda Ezkerra y con el partido socialista para gobernar

Voz 1645 11:43 algo que sólo se conseguiría civil

Voz 1715 11:45 se abstiene Ferraz no quiere ir PSN sigue con sus planes de Pamplona Javier Lorente en el piso

Voz 1645 11:52 n mantienen su calendario de contactos y su intención de sacar adelante un acuerdo de gobierno con Geroa Bai Podemos e Izquierda Ezkerra el miércoles en el Parlamento foral se reunirán María Chivite y la presidenta en funciones Uxue Barkos fue Barkos quien reconoció que es el PSN quién debe liderar esa alternativa de gobierno a la plataforma de derechas Navarra Suma por haber pasado de quinta segunda fuerza los socialistas navarros recuerdan que esta vía de Gobierno es la que pusieron encima de la mesa desde el arranque de la campaña y la ejecutiva del PSN respaldó la semana pasada ha facultado a Chivite a buscar esa negociación que luego recuerdan tendrá que refrendar la militancia insisten también en que no hay acuerdo con EH Bildu en su agenda y se verá el próximo quince de junio cuando los abertzales pierdan sus alcaldías más importantes su fórmula necesita tres abstenciones y frustrar los supondría para el PSN dejar en Navarra el papel la alternativa la derecha únicamente al nacionalismo vasco como se vio en dos mil quince

Voz 1715 12:44 esta tarde se ha reunido la dirección del Partido Nacionalista Vasco que ha tomado algunas decisiones una que tiene que ver con Navarra ha evitado supeditar claramente el apoyo a Pedro Sánchez en Madrid a que en Navarra no gobierne Navarra Suma pero a Bay ya saben representa el Partido Nacionalista Vasco y el PNV ha dicho que deja en manos de la dirección del PNV Navarrete ahí la estrategia negociadora ha decidido una segunda cosa es que en el País Vasco opta por negociar los acuerdos necesarios en diputaciones o en el Ayuntamiento con el Partido Socialista

Voz 9 14:19 apenas ser

Voz 1119 14:22 hora veinticinco

Voz 12 14:26 Pedro Blanco y chivatos de minutos siete y catorce minutos

Voz 1715 14:29 eh en Canarias es la novedad de la tarde novedad judicial el procesamiento de Camps por los contratos que la Generalitat firmo con la trama Gürtel Miguel Ángel Campos buenas tardes buenas tardes

Voz 1552 14:40 el juez José de la Mata propone juzgar al ex presidente valenciano por un delito de prevaricación administrativa sin perjuicio de ulterior calificación es decir que no cierra la puerta a nuevos delitos en el auto de procesamiento al que ha tenido acceso la Cadena Ser el juez afirma que ha quedado demostrado en la instrucción que Francisco Camps conocía las modalidades irregulares del pago del PP a las empresas de la Gürtel por actos electorales es decir que conocía la financiación ilegal el juez de ahora un plazo a la Fiscalía y al resto de las partes para que pidan el archivo de la causa o la soliciten la apertura de juicio oral

Voz 1715 15:15 crónica de este lunes en el mundo la amenaza de una dimisión como palanca para intentar sacar desbloqueo político a Italia el primer ministro de ese país ha convocado hoy a los medios para anunciar que está dispuesto a dimitir que está dispuesto a dejar el cargo si los dos partidos en el Gobierno la Liga el Movimiento cinco Estrellas no dejan de tirarse los trastos a la cabeza vamos hasta Roma corresponsal Joan Solés buenas tardes

Voz 0946 15:39 buenas tardes toda una advertencia populistas de los cinco estrellas y a derechistas de la Liga la del primer ministro italiano Giuseppe Conte que esta tarde ha exigido a sus vicepresidentes y ministros que pongan punto final a las provocaciones a los insultos a la permanente veremos irá a las polémicas estériles o bien cree indiquen de forma clara y rápida si prefieren una convocatoria anticipada de elecciones

Voz 9 16:02 generales quiero ser claro afirmado Conthe no permanecerán en este Fazio que el Gobierno sino asumen las responsabilidades que les he pedido atención los comportamientos no son coherentes y consecuentes simplemente pondré mi cargo en manos del presidente de la República el presidente el republicano

Voz 0946 16:23 bueno ha fijado un plazo pero espera obtener una respuesta de los dos partidos aliados en el Ejecutivo la Liga y los cinco estrellas en pocos días sin duda es sorprendente que el jefe del Gobierno italiano presente sus exigencias y advertencias en el Consejo de Ministros sino en un mensaje radio televisado dirigido a los italianos

Voz 1715 16:42 trama está de visita oficial en el Reino Unido tras se demuestra como un mal invita desde esos que acaba despreciando por activa o por pasiva a sus anfitriones el presidente Estados Unidos se ha dedicado hoy e insultar al alcalde de Londres a despreciar a quienes cuestionan el Brexit a inmiscuirse en la política interna de ese país en la política europea en fin todo eso que los manuales de diplomacia desaconsejan vamos a Londres Begoña Arce

Voz 0273 17:09 la tensión aumenta en esta visita el líder laborista Jeremy Corbijn ha anunciado que mañana participará tomará la palabra en la manifestación en Londres contra la presencia de Donald Trump los comentarios del presidente americano criticando la forma en que Theresa May ha negociado el Brexit respaldando a Boris Johnson alabando a Nashville Farràs crispa el ambiente Downing Street ha anunciado que mañana no habrá en cuenta

Voz 1915 17:32 lo privado tête à tête entre la primera ministra

Voz 0273 17:35 el presidente americano ambos se reunirán solamente acompañando a sus distintas delegaciones en el entorno de May Se teme que Trump haga una de las suyas y se entreviste con más o con Johnson o con los dos algo que cuando le preguntaron no descartó esta noche el presidente americano es el invitado de honor de la reina Isabel II en el palacio de Buckingham una cena con ciento setenta comensales a la que varios políticos como Corbijn el líder de los liberales Vince Gable o

Voz 0978 18:04 el presidente de la Cámara de los Comunes el speaker

Voz 0273 18:06 eh John Bercow han optado por no asistir

Voz 1715 18:09 bueno Trump se viene a Europa después de amenazar a México con la imposición de aranceles sino frena la llegada de migrantes en la frontera el canciller mexicano ha viajado a Estados Unidos esta semana intentar suavizar ese choque comercial hoy ha comparecido ante los medios y lo ha hecho cargado de datos con los que he intentado demostrar el compromiso y la acción de su Gobierno en la lucha contra la inmigración irregular Washington Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 18:33 buenas tardes la delegación mexicana llegó a Washington el viernes por la noche para abrir una vía de diálogo directa con la estadounidense ante la inminente entrada en vigor de aranceles del cinco por ciento el próximo lunes con esta decisión de la administración Trump la situación dice Marcelo Ebrard no va a hacer más que empeorar

Voz 17 18:49 posición de aranceles junto con la decisión de cancelar los programas de ayuda en los países del norte de Centroamérica tendrían un efecto contraproducente no reducirían los flujos migratorios las tarifas podrían causar inestabilidad financiera y económica lo que significa que México podría reducir su capacidad para abordar los flujos migratorios

Voz 1510 19:10 en los últimos cinco meses México ha deportado a ochenta mil migrantes esperan recibir este año sesenta mil solicitudes de asilo una cifra sin precedentes veinte mil personas la mayoría centroamericanos espera en las fronteras del lado mexicano que Estados Unidos les permita cruzar pedir asilo en este país en definitiva el Gobierno mexicano al contrario que China no amenaza con medidas reciba

Voz 9 19:31 pocas que perjudiquen las economías de los dos

Voz 1510 19:33 países sino que tiende la mano a la cooperación con EEUU y con el triángulo norte garantizar la estabilidad de los países de origen de la mayoría de migrantes es fundamental dice Brad para acabar con esta crisis

Voz 9 19:46 historias del día a la investigación prelación

Voz 1715 19:48 lo de los cadáveres de una pareja en el municipio de Iznájar en Córdoba los cuerpos presentaban heridas por disparo de escopeta

Voz 18 19:54 todo va José María Martín aunque la Guardia Civil mantiene todas las hipótesis abiertas es la de la violencia de género la principales en esta investigación sobre todo después de que hayan trascendido algunos detalles como que el cadáver de la mujer de cincuenta y uno años encontrado dentro de la vivienda mientras que el del hombre de cincuenta y tres estaba fuera de la casa junto a una escopeta de caza además también han encontrado una carta manuscrita por el hombre cuyo contenido no ha trascendido ha sido uno de los dos hijos de este matrimonio mayor de edad

Voz 0919 20:18 el que ha encontrado los cuerpos pasado el mediodía el crío

Voz 18 20:21 en ha tenido lugar en una vivienda diseminada de la aldea de la celada a unos kilómetros de Iznájar el levantamiento de los cadáveres ha producido a las cinco y media de la tarde por parte del juez de Instrucción número tres de Lucena según han confirmado a Radio Córdoba fuentes de la Subdelegación del Gobierno no hay constancia de que existieran denuncias previas entre el matrimonio Hora veinticinco

Voz 4 20:39 con la movilización ciudadana es una de las claves para acabar con el problema de la basura Leza si hay una forma de concienciar es desde la participación animando a la gente a salir al campo y limpiar lo que nadie debería haber ensuciado por eso el próximo quince de junio libera de SEO Bird Life en alianza con Ecoembes realiza una nueva edición de su recogida colaborativa de basura anual un metro cuadrado por la naturaleza y obviamente nos necesita a todos esta es una invitación a la ciudadanía a convertirse en héroes libera y unirse a los miles de voluntarios que como en ediciones anteriores salieron a los espacios naturales de distintos puntos de territorio nacional para aliviar la presión que la basura ejerce sobre la naturaleza gracias a un metro cuadrado por la naturaleza libera de SEO Bird Life en alianza con Ecoembes pone a la sociedad en contacto directo con el grave problema que supone la basura Leza para el planeta haciéndoles ver la necesidad de actuar de manera urgente para conservar el entorno en este sentido quieren involucrar a todas las personas administraciones locales empresas y entidades sociales así pues pum metro cuadrado por la naturaleza es la suma del esfuerzo de los ciudadanos para conseguir muchos metros cuadrados limpios en los espacios naturales de nuestro país el quince de junio es hundían no sólo para ayudar a limpiar sino también para concienciar sobre este problema como podéis participar fecha clave domingo nueve de junio hasta esa fecha podéis crear y coordinar un punto de limpieza entrando en la página proyecto libera punto o RG otra fecha viernes catorce de junio hasta ese día podéis apuntaron a alguna de las batidas ya creadas Face consultar en la página web antes mencionada fisios movéis en las redes sociales podéis difundir y hacer seguimiento de esta campaña a través del hashtag almohadilla libera un metro cuadrado la naturaleza cada persona cuenta cada acción cuenta tenemos a una hora del programa partido

Voz 1715 22:42 las nueve intentaremos Carabela de cada día y hoy vamos a hablar del euro

Voz 0978 22:48 hola Pedro cómo nuestros representantes políticos sigan con este nivel de ego no sabemos si saldrá al final algún pacto el ego que según el diccionario es la valoración excesiva de uno mismo o el exceso de autoestima pero que hay que diferenciarlo de otros términos muy parecidos que no son iguales como la vanidad o como el narcisismo análisis delegó en la cara B desde la música con ese tema de Willy William que va a sonar seguro en muchos otros pero también desde el cine libros y el análisis de Lego desde la filosofía con Ana Carrasco Conde que es profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid

Voz 2 23:37 tendremos tertulia tertulia de lunes hoy con Miguel Ángel Aguilar con Javier González Ferrari

Voz 1715 23:41 y con Fernando Vallespín Éstas son para él las claves del día

Voz 0656 23:44 elijo como la hizo el día de la reunión del Comité Ejecutivo de Ciudadanos seguro que hay otras más importantes como una presencia en el Reino Unido pero esta es relevante porque permite aclarar algunas cosas sobre los pactos ciudadanos pase saliendo poco a poco de indefinición para colocase nueve por donde siempre creíamos que estaban pruebas que ver las conclusiones uno el PP sigue viéndose como socio preferente dos rechazó las mesas de negociación con Vox y tres en caso de pacto con PSOE exigieron otra parte no cree Nieves Sánchez pero sido algunos aspectos de su política territorial ya que se contemplará la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Catalunya en caso de que ocuparan sigue sin acatar el orden constitucional estas cláusulas van a ser muy difícil cuando no imposible negociación con el sol

Voz 1715 24:29 eh

Voz 0656 24:29 a menos que no sea más que una bravata lo único claro de la reunión de hoy es por lo tanto que Ciudadanos aspira a rehacer el pacto Andalucía allí donde sea posible como aquí por ejemplo pero ojo Vox puede revolverse y exigir que tratado como socio lo como mero comparsa ya lo he dicho explícitamente y se está haciendo notar pues amenazaron aprobar el presupuesto andaluz puesto en esa tesitura tiene Ciudadanos algún plan B pronto lo veremos

Voz 4 24:55 ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:06 buenas tardes empezamos con una última operación antidroga en Humanes la policía intervenido una tonelada de cocaína oculta en el interior de falsas piedras de cobre y hay al menos once detenidos SER Madrid Sur Victor

Voz 19 25:19 los once detenidos conformaban una presunta organización dedicada a la introducción de importantes cantidades de cocaína en España para su distribución posterior por el resto de Europa según la Policía Nacional la droga estaba oculta en falsas piedras y camuflada dentro de un cargamento de ciento ochenta y ocho toneladas de roca almacenado en una nave industrial de Humanes de Madrid los agentes han tenido que picar con mazas las piedras más grandes para descubrir los setecientos ochenta y cinco paquetes de cocaína que había en su interior así nos lo contaba Un portavoz de Policía Nacional

Voz 20 25:46 que los investigados iba un alto nivel de vida y que además mantenían constantes reuniones con diversas personas que poseían antecedentes por tráfico de drogas

Voz 19 25:55 la operación se precipitó cuando la policía descubrió que los detenidos comenzaban las labores de extracción de la droga de un cargamento de piedras procedente de Ecuador que había hecho escala en Colombia además de la nave en Humanes las autoridades han registrado otros seis inmuebles hilos once detenidos son de nacionalidad venezolana y colombiana gracias Victor todo esto

Voz 1915 26:12 día en el que Ciudadanos ha reiterado su veto a Vox en las negociaciones la formación naranja no quiere foto con la ultraderecha y opta por el modelo andaluz el de negociar sólo con el Partido Popular aunque la suma con el PP no es suficiente para un gobierno ni en la Comunidad ni en el Ayuntamiento de Madrid José Manuel Villegas

Voz 1089 26:27 mesa a tres vamos a intentar buscar acuerdos por el Partido Popular y el Partido Popular está dispuesto a hacerlo ya a profundizar en esa fórmula de acuerdos centrados y moderados conciudadano el Partido Popular no está dispuesto pues que que lo diga ya les echaremos esa opción

Voz 1915 26:45 pero Vox entiende que Madrid no es Andalucía su presidente Santiago Abascal cree que su apoyo bien vale una entrada en el Govern

Voz 3 26:51 realmente nosotros lo que queremos es entrar en los gobiernos los que no admitimos es un trágala que nos den un acuerdo firmado que nosotros tengamos que que apoyarlo queremos ser tratados con respeto

Voz 1915 27:01 el PP ha convocado para mañana su Comité Ejecutivo regional será la primera vez que se reúna casi diez días después de las elecciones autonómicas y municipales enseguida vamos con otros asuntos de este lunes tres de junio pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad dgt Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 21 27:19 de momento tengan Caución en la ronda de circunvalación M de cuarenta se ha producido un accidente a la altura de Ciudad de la imagen que genera cuatro kilómetros de retenciones en sentido a la A5 Además eh encontramos el circulación lenta con paradas prolongadas en la A6 en Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos en el resto de la red vial madrileña en este momento se circula sin problemas

Voz 1915 27:48 en la primera jornada del juicio por la muerte de una mujer congoleña en el CIE de Aluche en dos mil once ha declarado el médico del centro Osama Martín murió después de Hunan de un mes enterrada a pesar de que avisó de que estaba enferma avisó hasta once veces para que le hicieran pruebas médicas pero sólo la trasladaron al Hospital unas horas antes de que falleciera bueno pues este médico juzgado por homicidio imprudente ha declarado que hoy por hecho que la mujer no tenía nada grave nada más allá de una gripe Patricia Dead es la abogada de la acusación particular que reclama dos años de prisión y seis de inhabilitación Jan inhabilitación para este médico asiduos

Voz 1431 28:19 especialmente relevante la declaración de la testigo de Cruz Roja que ha señalado como Samba cuando subía al coche policial que le trasladaba al hospital decía me muero me muero me muero samba sabía que se moría pero nadie la escuchó

Voz 1915 28:33 en La Ventana de Madrid hemos hablado con la catedrática de Derecho Penal de la Complutense Margarita Martínez Escamilla que considera que el Estado abandonó a esta mujer

Voz 16 28:40 el Estado cuando priva de libertad activamente a una persona se convierte en su variante no tiene la obligación de garantizar su vida su salud y sus derechos bueno pues en en en en la mayoría de los casos esto no sucede porque bueno pues las condiciones idóneas y en el caso de cine pues tuvo el resultado fatal de su muerte

Voz 9 29:06 y hoy Ecologistas en Acción

Voz 1915 29:08 todo un informe que revela que Madrid Central consiguió disminuir la contaminación de la capital en el recién terminado mes de mayo en un mes apenas sin lluvias hasta un cuarenta y cuatro por ciento menos polución en la estación mediadora del centro pero no sólo ahí también en zonas habitualmente muy contaminadas como Plaza Elíptica Juan Bárcena es uno de los responsables del informe

Voz 22 29:26 pues más viendo contraria nosotros hablaríamos efecto contagio la máxima reducción de entrarse en el Madrid se observa en la estación que son quince microgramos menos de lo que es usual en esta época del año dos a las ocho y media con treinta grados en el centro de Madrid

Voz 23 30:02 veinticinco de

Voz 1119 30:05 con Ángels Barceló Ike sus calles buenas tardes Agnes que está concentrada la selección entrenando no

Voz 2 30:13 el primer día antes de entrenar han guardado un minuto de silencio en recuerdo de José Antonio Reyes

Voz 0919 30:19 realmente no tuvo una trayectoria importante en la selección española quizá el episodio más famoso de Reyes con la camiseta de la selección española fue aquella anécdota que le sucedió con Luis Aragonés cuando Luis Aragonés le cogió de la pechera de verdad es verdad dígale usted al negro es en refiriéndose a Thierry Henry porque Reyes Juan si es en el Arsenal Reyes estaba el pobre todo estado ahí bueno pues si la selección está concentrada jugamos el viernes con las Islas Feroe y el lunes la semana que viene con Suecia son partidos de clasificación para la próxima Eurocopa la imagen de la tarde es la oficialidad de la nueva camiseta del Barça para la próxima temporada modelo arlequinado con cuadritos azules y rojos a mí la verdad es que me gusta la nueva camiseta del Barça fuera del fútbol en tenis hemos estado esta tarde pendientes de Roland Garros porque allí la española a Lyon a bolso va a jugaba en octavos de final era la revelación del torneo en el cuadro femenino ahora mismo con diecinueve años ha caído ante Amanda y innova en dos eh

Voz 4 31:20 seis tres y seis cero pero

Voz 0919 31:22 lo ha hecho un gran torneo a Lyon a sólo aumente nos queda Rafa Nadal que va a jugar mañana en cuartos de final ante Nishikori los otros favoritos que jugaban hoy también se ha metido en cuartos de final Djokovic ganado fácilmente a Struth Dominic Thiem el austriaco ha ganado al francés Monfils y como siempre en el inicio del programa queremos empezar con vuestros

Voz 4 31:43 esa gente guasa que a veces nos hacen reflexionar

Voz 24 31:47 hola buenas tardes de piedra me quedo el sábado cuando vio en la página web de las la muerte de José Bono de estar aquí quiero mandar mi más sentido pésame a su familia a sus equipos entre en SER Madrid como es lógico el equipo nuestra tierra dejó pero también tengo un pero es que si las carreteras y se supone que ha sido ponente eso es velocidad límite les ponen para algunos tenían hacía entre los profesionales de esas de Fórmula uno de realismo etcétera con los va a tener unas personas normal y corriente comer José Antonio Reyes lo visto mi más sentido personas su familia amigos los equipos de fútbol y a su actual club hasta el Extremadura

Voz 0919 32:31 la verdad es que se hace difícil compaginar esos dos sentimientos el primero por supuesto de tristeza pena dolor pensando en esa familia destrozada por la muerte de dos personas tan jóvenes y un tercero sufriendo temiendo por su vida herido todavía de gravedad recuperándose el segundo sentimiento es el de estupor al conocer que el coche que conducía Reyes según el atestado policial circulaba a doscientos treinta kilómetros por hora se hace difícil dejad vuestros mensajes

Voz 6 33:05 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica y vinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 25 33:22 yo lo siento pero yo ya sé que hay gente que es muy muy anti barcelonista es mi anticatalana grabamos yo en este caso hubiera preferido un Barcelona hayas porque para haber visto lo que hemos al otro día una afinar esa que dimos de los dos equipos ingleses que eran los mejores equipos que hay en Europa editar pues no luego si esos son los dos equipos mejores de Europa pues yo el Barça hayas hubiera visto pero vamos hubiera dado dinero prosa así que son lo que hay vamos yo no sé qué pensará usted pero yo visto lo visto creo que no puedo decir nada más que esto

Voz 6 34:08 buenas tardes Gallego el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 0919 34:19 el a toda esa gente indignada con el triunfo sin buen juego del Liverpool habría que decirle si hubiera ganado tu equipo sin jugar una patata pero dos cero al Liverpool al Arsenal al Tottenham como estaría ahora mismo pues dejemos al Liverpool que lo celebra empezamos venga empezamos con el último adiós a José Antonio Reyes ayer hubo imágenes tremendas a la salida del féretro del Sánchez fijo y hoy lo han despedido en su pueblo en Utrera el era un hombre muy

Voz 1145 35:01 de del pueblo muy conocido seguía relacionando se con gente de allí y esto serán los aplausos que había en la calle

Voz 2 35:11 féretro salía de la iglesia de Santa María en Utrera

Voz 1145 35:18 se va pasando el dolor va a ser difícil Santi Ortega como está Sevilla cómo está el Sevilla como está Utrera buenas tardes

Voz 1870 35:24 tal buenas tardes pues se va a tardar en pasar ese dolor gallego sin duda porque ha sido un impacto tremendo el fallecimiento de José Antonio Reyes lo último de la tarde es el comunicado de agradecimiento de la familia a las personas entidades instituciones a la Casa Real al Sevilla al Ayuntamiento

Voz 26 35:41 pero de Utrera por haber mostrado la

Voz 1870 35:43 condolencia y haber estado al lado de de José Antonio Reyes será tardará mucho en olvidarse este suceso trágico ir Reyes quedará como lo definieron ayer tanto Monchi como Sergio Ramos el gran talento el talento más importante de forma innata salió de la cantera del Sevilla Reyes también queda por tanto la memoria de los aficionados once Cemil que ayer se pasaron por la capilla ardiente a darle su último adiós que estaban en Sánchez

Voz 1145 36:08 un pedazo de futbolista que en su día fue traspasado a la Premier y que ganó la Premier con el Arsenal en una temporada que hizo realmente buena marcando doce goles ya veremos qué dice con el tiempo el atestado y demás hoy simplemente es día de mandarle desde aquí nuestro cariño y nuestras condolencias a esas dos familias que han perdido a dos seres queridos

Voz 27 36:32 tan jóvenes que dolor inmenso

Voz 0919 36:35 ocho y treinta y seis seguida la selección española

Voz 0919 38:45 concentración de la selección española en Las Rozas sin Luis Enrique

Voz 1501 38:48 eh

Voz 0919 38:48 el seleccionador que está anunciado no va a estar en ninguno de los dos partidos ni el del viernes ante el de Islas Feroe ni el del próximo lunes ante Suecia hoy primeros entrenamientos vamos a ir viendo que es selección vamos a ver el viernes en ese partido de clasificación

Voz 1145 39:05 son para la próxima Eurocopa Javier qué tal Gallego en este instante termina el entrenamiento vemos como cuerpo técnico con Robert Moreno ya se dirigen hacia los vestuarios hora y media de entrenamiento hay que hacer un poquito más después del parón casi ya de dos semanas de mucho futbolistas cuando acabó la Liga hasta instante porque muchos no han jugado evidentemente ni final de Copa del Rey ni final de Champions han estado los XXIII un pequeño susto pisotón para Sergio Ramos sin consecuencias ha concluido ese entrenamiento hemos visto a Morata jugando arriba el delantero de la Atlético de Madrid veremos lo que prepara Robert Moreno en contacto directo con Luis Enrique una sesión entrenamiento a puerta había

Voz 0919 39:41 está que evidentemente tenemos un momento más

Voz 1145 39:44 es importante más interesante justo antes de ese inicio aquí en el campo principal campo número uno de Las Rozas cuando todos los jugadores los veintitrés el cuerpo técnico los médicos utillero han formado Jan dado ese minuto de silencio en memoria de José Antonio Reyes

Voz 0919 40:00 es un futbolista que estuvo por ejemplo con la selección

Voz 1145 40:02 Luis Aragonés en el Mundial de Alemania dos mil seis mañana siguen un entrenamiento recordemos Islas Feroe el viernes y el próximo lunes justo dentro de una semana frente a Suecia

Voz 0919 40:13 en el Bernabéu todos bien nadie llega con problemas la Liga ya bueno hace dos semana no

Voz 1145 40:17 eso es ese es el principal hándicap eso hay que hacer sesiones largas incluso doble el próximo miércoles porque claro los futbolista está un poquito fuera de forma después de dos semanas eh sin entrenar aunque cada uno lleve su rutina diaria pero él no entrenar con los compañeros también hace bastante Sergio Ramos llevaba por ejemplo dos meses sin jugar un partido oficial pero bueno cerramos dice que en el Madrid jugaría gratis en la selección hasta pagaba el Port la selección sub veintiuno las veintiuno prepara el próximo Campeonato de Europa que se juega en Italia San Marino a partir del dieciséis de junio y queremos volver a

Voz 0919 40:57 a pedir aquellos triunfos de la sub-veintiuno porque teniendo una buena sub-veintiuno te garantiza que llega gente buena para la absoluta novedad de los sub-veintiuno Mario Torrejón buenas tardes

Voz 1501 41:06 hola Gallego muy buenas tardes que debutamos el mismo día dieciséis el partido contra la anfitriona contra Italia a las nueve de la noche y hay que decir que están concentrados ya desde el viernes y no están en la Residencia de la Ciudad del Fútbol porque desde hoy está ocupada por la selección absoluta sí que está en un tono muy cerquita ahí mismo en Las Rozas está entrenando todos los días en doble sesión pero hoy ha decidido Luis de la Fuente que por la tarde les daba libre porque tenía las piano las de demasiado cargadas hay que decir que hay dos psicólogos a los dos y cloración es que vayas a última hora porque es Fabiani guardaba yo Savall jugadores que se van a incorporar que se han incorporado ya de hecho a la selección absoluta sí que se incorporaban más de la dinámica de la sub veintiuno que Mikel Merino tenía migrañas ayer y hoy la sigue teniendo así que tampoco ha entrenado con el resto de sus compañeros y que Ceballos sacaba a llegar prácticamente a la concentración porque ha estado en Utrera asistiendo al final de su amigo José Antonio Reyes así que con esto mañana que deberían entrar por la mañana Luis de la Fuente para descargar un poco han decidido que mañana gallego dinámica de grupo que es eso pues mañana un skate Room que para que no sepa lo que es es que te meten en una habitación y entre todos entre todo el equipo tiene que buscar la salida así que nada un poquito de convivencia el mañana un poquito de juego y por la tarde ya de nuevo entrenamiento para preparar ese preguntas de Italia

Voz 0919 42:12 te encuentras en manda un equipo

Voz 1501 42:14 tres rescates pila terceras elecciones

Voz 0919 42:16 a femenina recordemos el próximo día siete comienza el campeonato del mundo en Francia y allí van a estar jugando primero los tres partidos de la fase inicial y esperemos que avanzando ronda las chicas de la selección española cuál es la agenda ya en Francia después de haber jugado ayer un último amistoso Sonia Lus buenas tardes

Voz 0444 42:35 hola Gallego buenas tardes y este domingo cerró los amistosos de preparación para el Mundial hay que decir que con un buen empate a uno frente a Japón que son las actuales subcampeonas del mundo buen ritmo de juego de circulación de balón buena la presiona defensa y sobre todo buen tono físico así que buenas sensaciones de cara a su debut mundialista en Francia dos mil diecinueve que será el sábado seis de la tarde en Le Havre frente a Sudáfrica una selección que ayer también cerraba su preparación encajando una goleada siete dos cayeron ante Noruega hoy las internacionales han disfrutado del día libre en Deauville seras ha podido ver paseando por las playas de la Alta Normandía francesa ahí desde mañana gallego van a empezar a preparar ya en serio de verdad ese primer partido el sábado ante las bayana Mayara

Voz 0919 43:17 así que pendientes todas las semanas de la absoluta de la sub veintiuno de la femenina

Voz 32 43:22 fichaje bueno fichaje

Voz 0919 43:24 presentaciones confirmación el vamos a empezar con una cosa que está cerrado finalmente y es la renovación de Calleja con el Villarreal vaya añito el de Calleja empieza la temporada le pide el R pescan para salvar al equipo ya le renuevan dos temporada va a ser un año inolvidable para calle Chaves Hydro buenas tardes

Voz 1031 43:42 hola muy buenas así es de aprendizaje cien por cien fíjate que sólo dos técnicos de la historia reciente del Villarreal han renovado por dos temporadas Pellegrini que llegó a semifinales de Champions y Marcelino que llegó a semifinales de Europa League bueno pos Javi Calleja también les de esta temporada tan extraño de salvar al equipo los renuevan por dos temporadas confianza máxima de la dirección deportiva en su entrenador que se marca como objetivo llegar a Europa la próxima temporada al margen de la permanencia eso sí para ello Villa algún refuerzo

Voz 0082 44:10 puede de intentar buscar la permanencia en lo más rápido posible pues lo que tenemos que luchar con el objetivo principal es entrar otra vez en Europa creo que hay muy buenos jugadores se necesita reforzar algún aún puesto buscar jugadores que mejoren los que tenemos cuando empiece la Liga porque Sevilla es un equipo que identifique muy bien con lo que yo quiero con el Villarreal y que empiece a mandar en en el juego el resultado del partido

Voz 27 44:36 otro fichaje cerrado el de Lucas Pérez por el Alavés Kevin Fernández buenas tardes

Voz 1264 44:43 hola Gallego buenas tardes el delantero gallego de treinta años ha convertido en el primer fichaje del Deportivo Alavés firma para las tres próximas temporadas aunque tiene opción de prorrogar a una cuarta en función de una serie de objetivos que por lo que me cuentan son fácilmente cumplible estaba entre varios equipos de la Liga española pero él quería volver a España y lo ha cerrado con el Deportivo Alavés mañana va a llegar a Vitoria iba pasa reconocimiento médico el que es ya el primer fichaje del proyecto de Asier Garitano en el Deportivo Alavés

Voz 0919 45:10 y uno de los fichajes Se puede cerrar esta semana es el de Hazard por el Real Madrid el acuerdo Congo el jugador está hecho ahora hay que negociar con el Chelsea Hazara está concentrado con la selección belga y eso bueno puede hacer que no haya prisa para la presentación pero Antón Meana eso es lo que le ocupa ahora mismo

Voz 27 45:29 cerrar el fichaje de Hazard de una vez por todas hablan en Inglaterra de una cifra que rondaría los ciento diez millones de euros cazar como dices con velas

Voz 1645 45:37 o cerrábamos el sábado con Roberto Martín

Voz 27 45:40 me dice que son partidos clave para Bélgica aunque sean más o menos fáciles y que no se puede despistar Eden Hazard que va a ser el primer fichaje junto a Djokovic el delantero de Eintracht ir junto a vendí el lateral del Olympique de Lyon está más parada la operación salida ojo lo que dicen en Italia que tiene pinta de ser un poco bola de la galleta porque habla eh EE Ceballos Teo Llorente los tres por cincuenta al Nápoles de Ancelotti y que en el fondo lo que quiere Carlitos quedarse con James Rodríguez que no quieren Abel Abel todavía no sin ofertas el galés segunda división ya sabes que la jornada de este fin de semana se jugó solamente

Voz 0919 46:18 a mitad amasó menos y que un montón de partido se aplazaron a mañana martes por el fallecimiento de José Antonio Reyes mañana se juegan en Lugo Tenerife el Oviedo Rayo Majadahonda el Cádiz Extremadura el Albacete Málaga el Zaragoza Numancia Mallorca Granada el Granada que si gana mañana ese partido puede ser equipo de Primera División y lo que tenemos ya son dos nuevos equipos de Segunda División porque ganaron sus playoff este fin de semana el Racing de Santander vuelve a la segunda división la próxima temporada con un fiestón tremendo ayer hasta altas horas de la madrugada en Santander Roberto González hola

Voz 33 46:50 hola ya estamos ahí otra vez de nuevo efectivamente un ávido practicamente en Santander siete mil personas recibiendo al equipo la afición racinguista tomaba como una humillación jugar en Segunda División B cuatro años seguidos ya eran insoportables afortunadamente al Racing con los mejores números de la categoría ha ascendido a la Primera en la próxima temporada está dispuesto a ser porque el presidente ya habla de ir a a primeras si está de oferta Bale como dices igual se anima hay presente