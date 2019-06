Hora 25 (03/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:18 iniciamos una nueva semana de movimientos políticos con muchas declaraciones y pocos hechos hoy tenemos muchas palabras y un solo movimiento la visita de la presidenta del Congreso al Palacio de la Zarzuela primer paso para que el Rey inicie la ronda de consultas con el objetivo de proponer candidato a la Presidencia del Gobierno nuestra política nacional está enredada en poner líneas rojas redactar medidas para futuros pactos sugerir pero no afirmar amagar pero no dar mientras la política internacional aquí Nos vamos a dedicar en los próximos minutos nos trae otra de visita Londres una dimisión en Alemania y un aviso en Italia viajamos al Reino Unido a Berlín y a Roma después de repasar otras noticias Juan Esther Bazán buenas noches buenas noches comienza la cuenta atrás mirando a la presidencia del Gobierno miente en lo municipal y autonómico de momento como decías lo que hay son declaraciones después de la reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos el secretario general José Manuel Villegas enmarcaba así la negociación

Voz 4 01:11 pones componen nuevas las negociaciones de de de gobiernos tripartitos con con Togo en internacionalistas y eso ha sido lo de la ejecutiva

Voz 0194 01:21 de las palabras a un primer movimiento hoy es noticia de hace unos minutos reunión mañana entre PP y Vox Adrián Prado

Voz 0019 01:27 si arrancan oficialmente las negociaciones tras los contactos informales de la semana pasada la reunión será a las cinco de la tarde en el Congreso por el PP asistirán el secretario general Teodoro García Egea y la presidenta del PP de Navarra Ana Beltrán que forma parte del equipo negociador designado por Génova por parte de Vox todavía no ha confirmado quién acudirá al encuentro también por la tarde arrancan las negociaciones a nivel regional en este caso entre el PP y Ciudadanos en Aragón la dirección nacional envía a esta reunión a Javier Maroto por cierto que el PP valora positivamente el acuerdo programático que les ha enviado el partido de Rivera dicen que es un excelente punto de paz

Voz 0194 02:03 pido a partir de las diez de la crónica desastre iremos con los detalles e incorporar hemos también todas las voces políticas el declarado el nivel dos en el incendio de El Hoyo de Pinares en Avila el fuego se ha iniciado este mediodía pero el fuerte viento en la zona ha avivado las llamas y se ha extendido en varios focos hay varias personas desalojadas la última hora con María Ángeles Hernández medios aéreos de varias comunidades autónomas cuadrillas terrestres y agrupaciones de Protección Civil han trabajado intensamente para tratar de controlar Stein

Voz 5 02:29 vendió que pasaba a nivel dos a las seis de la tarde porque era necesario evacuar un pequeño asentamiento en el que viven una veintena de personas se ha cortado la carretera AV quinientos sesenta y uno que une la localidad del Hoyo de Pinares con Val de Maqueda Se espera que durante las próximas horas se pueda controlar el incendio aunque todo dependerá del viento que está siendo el gran enemigo en los medios de extinción

Voz 0194 02:51 estado condena la sanidad andaluza pagar la mayor indemnización por una negligencia sanitaria si lo recoge la plataforma del Defensor del Paciente en un comunicado en el que detalla el caso que está relacionado con varios errores médicos durante el parto en un hospital en Sevilla hay información de Esther Rodríguez El Servicio Andaluz de Salud ha sido condenado a la mayor india

Voz 0592 03:08 mi sanción en España por negligencia médica ha sido un juzgado de Madrid el que ha condenado al Servicio Andaluz de Salud a indemnizar con cuatro coma dos millones de euros a una menor que sufrió una parálisis cerebral por varios errores médico durante el parto en un hospital público por ello el SAS deberá pagar millón y medio de euros la aseguradora dos coma siete millones con estas cifras se convierte en la mayor indemnización en España por una negligencia médica la niña nació con falta de oxígeno y por ello vive con grandes problemas

mañana propuesta más para hasta ahora la cara B de Sara vítores analizaremos el ego los egos Gil lo haremos desde la filosofía enseguida vamos con todos los que dan la noticia debería Nacho Palomo buenas noches

Voz 17 05:44 misma

Voz 18 05:46 qué es para ti ser original tienes la réplica de algún original en tu casa dirías que eres una persona original Juan auténtico ellos dejarnos sus mensajes de voz en el cuarzo del programa el seis ocho uno

Voz 19 06:01 pero seis siete tres uno está

Voz 17 06:05 se hablamos de originalidad en el Faro de la SER y como los dientes este programa tienen tanta imaginación

Voz 20 06:10 a poco que digáis va a ser la mar de entretenido a partir de la una y media faro con maratones

Voz 6 06:15 es

Voz 3 08:51 hora veinte

Arcelor nueve y nueve minutos de la noche ocho nueve en Qana

Voz 0194 08:59 Arias hoy miramos a la actualidad internacional en este primer tramo de tertulia en Hora veinticinco en el que nos acompañan Miguel Ángel Aguilar buenas noches

Voz 0656 09:06 buenas noches Fernando Vallespín buenas noches

Voz 0194 09:09 sí sí Javier González Ferrari buenas noches vuelos Lucescu también está pendiente de todo Pedro Blanco en la mesa de producción atento como siempre a la última hora de la información ya sus mensajes de Whatsapp del programa quitarle surgiera algún comentario el viaje oficial de Donald tramas Reino Unido una visita rodeada de ruido de mucho ruido Nos referimos precisamente a las cuarenta John salvas de honor con que la familia real británica ha recibido al presidente de EEUU a su llegada esta mañana a Buckingham Palace sino a todas las polémicas que rodean esta visita de tres días a donde Miguel Ángel este saludo tú qué sabes de protocolo cuarenta salas se reserva para las ocasiones muy especiales no

Voz 25 09:52 no lo han dado la misma salvas que al Rey Felipe VI bueno bueno

Voz 0194 09:57 lo demás ya de salvas de jefe de Estado salvas para un jefe de esta visita

Voz 10 10:03 son cuarenta y una siempre su allí en allí hay mal aquí cuántas son aquí me parece que son

Voz 25 10:10 pero de momento no son mentían

Voz 10 10:13 yo aquí ahorramos pólvora amigos tardan mucho en salvas para Donald Trump Londres Begoña Arce buenas noches era previsible se ha impuesto el protocolo

Voz 0194 10:25 en esta recepción real encabezada por Isabel II hay que continúa ahora con un banquete de gala a pesar de los comentarios de Trump hacia su nuera duquesa de Sussex no Mégane Markel

Voz 0273 10:35 la Familia Real está haciendo el papel a la perfección ignorando los insultos

Voz 29 10:40 el invitado del invitó

Voz 0273 10:43 ha invitado al alcalde de Londres antes incluso de aterrizar en el Reino Unido o el comentario como decías hacia Mégane marque la duquesa de Sussex Markel cuando aún no era miembro de la Familia Real una actriz acusó a Tram de ser un misógino defendió la candidatura a la presidencia de EEUU de la de la demócrata Hillary Clinton bueno no sólo ha perdonado atildado ala esa de ser alguien horrible luego lo ha negado pero el diario The Sun publicó el audio que lo prueba Merkel no acude a la cena que está teniendo lugar en estos momentos por baja de maternidad es la versión oficial se ha librado tampoco estarán porque han rechazado la invitación el líder de los laboristas Jeremy Corbijn el de los liberales Vince que hay Wall el famoso speaker el presidente de la Cámara de los Comunes John Bercow que además le ha negado a atrapan el privilegio de dirigirse al Parlamento un honor que si le concedió por ejemplo a su predecesor Barack Obama

Voz 0194 11:33 ni Trump ha contribuido lo apuntaba hasta ahora calentar esta visita ahora Miguel Ángel podremos hablar de las ausencias de la gente que no ha ido esta visita no sólo con sus comentarios de miembros de la casa real británica sino también en torno a la vida política del país porque de entrada Begoña ha dejado claro que aquí viene a apoyar a nuevos como Neil Farage o Boris Johnson a los que ofrece un tratado comercial en cuanto se quiten los grilletes entiendo por grilletes a la Unión Europea no

Voz 0273 11:57 si Florence así Boris Johnson son mis amigos ha dicho Donald Trump a Johnson

Voz 1510 12:02 por cierto ya ha lanzado su candidatura para el liderato

Voz 0273 12:05 Salvador lo ve como el perfecto sucesor del examen Tram querría que Anaya Alfarràs lo incluyan en las futuras negociaciones de la Unión Europea que el Reino Unido se vaya sin acuerdo si hace falta sin pagar un penique a Bruselas el miedo en estos momentos para el equipo de Theresa May es que Trump se entreviste con alguno de los dos o con los dos después ante en esta visita que sea descartable en cuanto a Corbijn ya por decidir completamente la política británica Trump ha dicho que el líder laborista no es un amigo de EEUU ya ha sugerido que si saliera elegido primer ministro Estados Unidos podría cancelar el intercambio de información de seguridad de los servicios de inteligencia que existe actualmente con los británicos

Voz 0194 12:46 en el decías antes de los que no asistían a la cena algunos se han plantado es evidente incluso hay quién anima a la gente a manifestarse contra esta visita por ejemplo la pedido esta misma tarde Jeremy Corbijn después de que Trump se metiera con el alcalde de Londres nada más llegar

Voz 0273 12:59 si bien ha hecho ese llamamiento y además ha anunciado que él mismo va a participar va a dirigir la palabra a los manifestantes durante la protesta los organizadores esperan mañana unas doscientas cincuenta mil personas en Londres las medidas de seguridad como podéis imaginar son enormes razón por la que según siempre la versión oficial no ha habido el tradicional desfile en carroza con la reina de Donald Trump hija de Melania y la familia real por el Palma al esta mañana algo que les hubiera encantado

Voz 0194 13:26 hay dos cosas que no tienen algo intrigados Begoña como se ha visto a Trump con la Reina se guardó las formas ha sabido cómo comportarse

Voz 0273 13:33 en público o al menos lo que hemos visto que no hemos visto mucho si se han guardado las formas todo impecable y vamos a ver qué ocurre

Voz 1510 13:39 R con los discursos en el banquete esta noche

Voz 0273 13:42 tras ha tenido una pequeña metedura de pata cuando estaban visitando con la reina la galería de obras de arte del palacio de Buckingham le han enseñado una pequeña escultura de un caballo en este año y le han preguntado si las reconocía Irán ha respondido que no

Voz 30 13:56 y Melania ha salido eso ayude y le ha dicho

Voz 0273 13:58 creo que fue el caballo que les regalamos a la Reina el año pasado y efectivamente era regalo no había cuando visitó a Isabel II

Voz 0194 14:08 es una cosa que ha pasado con la Fox

Voz 0273 14:11 bueno lo primero que ha hecho Trump nada más llegar

Voz 0194 14:13 bienvenido ha sido la televisión

Voz 0273 14:16 la residencia del embajador se ha encontrado para su disgusto que la cadena que había americana era la CNN que la detesta y no había Fox News que es el canal de extrema derecha que a él tanto le gusta que le jalea

Voz 12 14:27 ah bueno e mandó inmediatamente

Voz 0273 14:30 tuit por supuesto hoy dijo acabo de llegar y el único problema es que la CNN es la principal fuente de noticias de Estados Unidos después de ver la cadena Un momento la he apagado todo negativo Todo noticias falsas lo cierto es que Fox News dejó de emitir en el Reino Unido en el dos mil diecisiete porque no era rentable comercialmente y además más tarde of con que es el organismo que regula la televisión aquí llegó a la conclusión de que sus programas no sea tenían a las normas de objetividad que rigen en el Reino Unido

Voz 27 14:57 Nuestro embajador nacidos ha sido destituido fulminantemente

Voz 0273 15:01 sin Thibault íntimo de de

Voz 29 15:04 Donald Trump provocador

Voz 0273 15:07 el embajador es el que dijo el domingo que en el próximo acuerdo comercial con el Reino Unido entrarían todos los asuntos de la economía británica dentro de estos asuntos estaba el acceso a la sanidad pública y eso ha causado realmente alarma en este país

Voz 0194 15:22 lo que ha hecho el embajador ya resituar la parabólica para ver si podía captar de alguna manera la foto Begoña como estamos pendientes del brindis hubiera alguna cosa que llamara la atención

Voz 25 15:30 en la cena y no le ha cogido por la cintura tomó de la cintura Larreina o no nos la hemos visto todavía no

Voz 0273 15:38 los al ofrecido detalles no hay ninguna hay y todavía de lo que está ocurriendo

Voz 0194 15:42 pues si pasa alguna cosa de estas durante la cena a visas Begoña vale supuesto hasta luego decíamos cuarenta y unas salvas las que corresponden a un jefe de Estado claro que el comportamiento de Trump muy de jefe de Estado tampoco es no antes de aterrizar

Voz 31 15:54 ar criticar a un miembro de la familia real criticar al alcalde de Londres

Voz 0194 16:00 defender a los más euro Fobos

Voz 25 16:02 el criticar al resto comportamientos muy exquisito

Voz 0194 16:05 pero no es juego

Voz 25 16:08 los americanos quieren que se les trate de manera exquisita ellos te oiga es que yo la fragata pero sin decírselo a fulanito pero estoy bien coge el Twitter dispara sin sin sin sin sin avisar claro contra contra quien sea he leído una cosa que me ha gustado digo lo ha sido en el Financial Times sus estaba diciendo a Fernando antes nosotros les mandamos a Boris Yeltsin para terminar con la Unión Soviética y ellos nos han mandado a Trump para terminar con la presidencia de Estados Unidos no

Voz 0656 16:39 pero además es que puede terminar porque yo yo no recuerdo nunca ningún jefe del Estado noble ya solamente Estados Unidos no de Quique haga un uso tan privado de de de un cargo público no sea que el oficio del presidente no lo respeta es decir es él no es la presidencia de Estados

Voz 0194 16:54 el Donald Trump la que actúa a través suyo no

Voz 0656 16:57 pero claro lo terrible de esto es que por lo visto le da la popularidad en su propio país no sé que este uso perverso que hace de la institución lejos de perjudicarle entre los suyos elevar reafirmando que eso es lo que a mi me parece que es aterrador

Voz 6 17:11 era que pero

Voz 25 17:12 lo que pasa es que nos obliga a pensar mal no ya de Trump sino de uno del país del público de los Norteamérica

Voz 0194 17:22 mal

Voz 6 17:24 yo tengo la impresión murió algo más que la impresión y algo de de información según dijo implique vivía en Estados Unidos que está muy puesto bastante puesto en política en la política norteamericana

Voz 8 17:33 se dice que él cree

Voz 6 17:36 está bajando la popularidad de Trump en algunos de los sectores que le apoyaron y le votaron por qué porque tampoco está cumpliendo al cien por cien con lo que les prometió a ellos e a esa América América profunda esa América supremacía Costa Blanca todas esas cosas en palabras espantosas con las que cubre que en Gran Bretaña haya veinte salvas más y que no con la mala suerte

Voz 0194 18:07 bueno pues trama llegada a Europa después de provocar el enésimo incendio con su vecino del Sur amenaza de imposición de nuevos aranceles a los productos que llegan de México una medida que las autoridades mexicanas tratan de frenar corresponsal Marta del Vado buenas noches buenas noches el secretario de Relaciones Exteriores mexicano ha llegado a Washington para rebatir con datos esa supuesta inacción con los migrantes en la que se apoya Donald Trump para justificar los aranceles

Voz 1510 18:32 así es el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard quería dejar hoy en Washington dos mensajes muy claros uno México está haciendo sus deberes migratorios protegiendo la frontera sur concediendo asilo y permisos de trabajo desarticular dos redes de traficantes dos la imposición de aranceles

Voz 12 18:49 va a provocar un mayor flujo migratorio

Voz 1510 18:52 de cara a la economía mexicana por lo que van a tener menos recursos para destinar a los migrantes y además va a provocar inestabilidad financiera y económica a ambos lados de la frontera esto decía Marcelo Ebrard

Voz 32 19:02 la imposición de aranceles junto con la decisión de cancelar los programas de ayuda a los países del norte de Centroamérica seguramente tendrían un efecto contraproducente Hinault reducirían los flujos migratorios las tarifas podrían causar inestabilidad financiera y económica lo que significa que México podría reducir su capacidad para abordar los flujos migratorios y ofrecer alternativas a los nuevos migrantes que han llegado recientemente al país

Voz 1510 19:30 te Brad asegura que desde hace cinco meses México está aplicando su nuevo plan migratorio por el que se han incrementado las deportaciones han deportado a ochenta mil personas entre diciembre y mayo veinticuatro mil han pedido asilo en este periodo son dos tercios de las peticiones que se registraron en todo dos mil dieciocho se han detenido a cientos de coyotes traficantes de personas México está pero emitiendo a unos nueve mil migrantes que esperen en su territorio a que los tribunales estadounidenses resuelvan sus casos estas una nueva política unilateral de esta administración que no permite a las personas que piden asilo esperar aquí mientras se tramita y además hay otros veinte mil migrantes esperando en diferentes puertos de entrada a que los funcionarios de aduanas les permitan cruzar para llegar a Estados Unidos de forma legal pedir asilo aquí el Gobierno mexicano al contrario del chino no está amenazando con tomar medidas recíprocas al contrario pide diálogo pide buscar una solución

Voz 1880 20:24 Moon y que mejore la situación en los países de origen

Voz 1510 20:26 en el triángulo Norte Guatemala El Salvador y Honduras porque sino la gente va a seguir oyendo decía de Brad México ha venido con una gran delegación con el canciller con los responsables de Economía Comercio agregó

Voz 0194 20:38 Tura

Voz 1510 20:38 llama la atención es que no hay ningún experto en migración del canciller pero lo que es más llamativo todavía es que nadie del Departamento de Estado ha confirmado a esta hora menos que sepamos quién se va a reunir con Marcelo Ebrard a una semana de que entren en vigor los primeros aranceles del cinco por ciento porque su homólogo Mike Pompeo está en Europa el gabinete del presidente también hemos hecho la consulta al Departamento de Estado y no confirma

Voz 0194 21:02 todavía si se van a reunir o cuando

Voz 1510 21:05 aumento los mexicanos están teniendo relaciones bilaterales con el titular de Agricultura Icon

Voz 0194 21:10 el comercio pero no sabemos cuándo lo van a hacer con el Departamento de Estado pues veremos qué pasa Marta gracias un abrazo buenas noches higo lo poco que le gusta la Unión Europea a Donald Trump debe estar disfrutando de las noticias que se ha encontrado a su llegada a Londres no sólo por el Brexit sino también por otras realidades como la explosiva situación interna en Italia Roma Joan Solés buenas noches

Voz 6 21:32 derrochan yo intuía que las elecciones europeas supondrá

Voz 0194 21:34 en un antes y un después en la coalición de la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas hizo hoy el primer ministro se ha plantado en Giuseppe Conte amenaza con dimitir si las dos fuerzas no se comportan con lealtad

Voz 0946 21:45 así es tras un año de Gobierno de coalición de los cinco estrellas y la Liga el primer ministro italiano Giuseppe Conte no resiste la con presión a la que se ve sometido entre las dos fuerzas Jean vierte que devolverá el cargo de jefe del Gobierno al presidente de la República sino hay un cambio de actitud de comportamiento

Voz 6 22:03 en el Ejecutivo algo realmente increíble ninguna condicione súper chicos acciones

Voz 0946 22:12 Vimos sino una condición que definido de súper excitación ha afirmado Conthe en un clima que no ayuda a la acción de gobierno se contenía Pen conseguimos atizando la polémica en la prensa las provocaciones los disparos en las redes sociales ha añadido no podemos trabajar este exceso de verbos da permanente constante conflictividad de comunicación ha proseguido perjudica la concentración cuando los italianos nos piden que actuemos con seriedad con compromiso constante y con la máxima concentración empeño con la máxima concentración en su mensaje Claudio televisado Conthe les ha pedido que le comuniquen de forma clara y rápida si prefieren la convocatoria anticipada de elecciones generales de lo contrario les ha exigido como acabamos de escuchar seriedad compromiso y concentración que son los males de los que adolece a su Gobierno

Voz 0194 23:08 no Salvini ha respondido rápidamente que ha dicho

Voz 0946 23:12 si el líder de la derechista Liga ha comentado sólo de acuerdo ha dicho seguimos es decir da por recibido el ultimátum de conté los oyentes se preguntarán seguramente porque el primer ministro italiano ha dirigido un mensaje radio televisivo a los italianos en vez de reunir a sus vicepresidente eso a sus ministros en vez de dar a conocer sus advertencias en el Consejo de Ministros no sabemos qué estrategia sigue Conthe pero sí sabemos que el pasado viernes anunció que tenía previsto reunirse varias veces con Salvini Condi mayo por separado y conjuntamente a lo largo del fin de semana y que Salvini le contestó que estaba ocupado que tenía

Voz 6 23:48 a la agenda llena que no regresaría a Roma hasta el próximo jueves bien esta noche Salvini

Voz 0946 23:53 yo acuso de recibo del ultimátum

Voz 0194 23:56 del primer ministro la mejor pero sólo hecho por la tele que la reuniones no acuden gracias yuan hasta luego estas la situación en la tercera economía de más peso de la Unión pero también hay noticias en la llamada locomotora Berlín Carmen Viñas buenas noches hola buenas noches saludó el que hoy hay muchos se plantea en el futuro lo de la gran coalición después de la dimisión de la líder de los socialdemócratas que la semana pasada encajó el peor resultado de la historia del partido a nivel federal de momento Carmen es una troika la que asume el control del SPD porque nadie se ha postulado

Voz 1510 24:28 pues sí el les busca salir del caos con una dirección trece fala pero provisional porque sus miembros ya han anunciado que no piensan competir por la presidencia cargo que parece maldito por el que Merkel ha visto desfilar ya diez políticos de alto nivel durante su mandato las ministras presidenta de Mecklemburgo Pomerania hay Renania Palatinado Manuela Svensson Malú Dreyer además del líder del partido en Hesse en su afección asumen el liderazgo de los socialdemócratas al menos hasta el veinticuatro de junio para esa fecha han convocado una reunión de la junta directiva en la que se decidirán dos cuestiones fundamentales la primera relativa al nuevo líder en la que tendrán que resolver el proceso de elección y la presidencia será asumida por una o incluso dos personas también cuando será el congreso extraordinario y la segunda como revisarán el pacto de gobierno con los conservadores

Voz 0194 25:15 hasta donde condiciona la gran coalición el futuro de nuevo líder socialdemócrata

Voz 1510 25:20 pues es muy relevante el perfil que tenga el futuro líder del SPD porque el partido aceptó la alianza con Merkel con el compromiso de revisar el pacto de gobierno este año algo que está previsto para diciembre pero que muchos Ángels apuntan que podría ser en otoño y porqué porque en otoño habrá tres elecciones estatales en el este en las que tanto el despegue como la CDU se van a enfrentar a grandes pérdidas según todas las encuestas muchos en ambos partidos creen que la gran coalición está agotada así que la probabilidad de que está ya este año no es remota

Voz 0194 25:50 en el partido de Merkel quieren quieren seguir con la gran coalición

Voz 1510 25:54 sí sí sus principales líderes cierran filas en torno a la gran coalición la canciller Angela Merkel ha dicho esta tarde que pese a las turbulencias en sus socios de gobierno la capital la capacidad de trabajo del Ejecutivo no está en peligro la escuchamos

Voz 33 26:09 esa Festina en otros estados

Voz 1510 26:10 él no tengo la impresión de que esto envía una señal de inestabilidad sino que es un proceso de búsqueda en una situación nueva para el esperé y haremos todo lo posible para que la gran coalición funcione

Voz 33 26:20 son Custo hagan

Voz 1510 26:24 más explícita ha sido su sucesora en la CDU a Negredo en Bagua quién alerta a los socialdemócratas del peligro que supondría para Alemania para Europa romper a la ligera el pacto de gobierno Carmen gracias un saludo hasta luego ves peligro para la coalición no

Voz 0656 26:40 no yo creo que aguantan no creo que lo que pasa es que lo que no sé si aguantarán es el el Partido Socialdemócrata no ahora el otro día ya da como primer partido en una encuesta dio por primera vez con primer partido Los Verdes por encima de la CDU e incluso supuesto cosas

Voz 0194 26:56 las europeas es una buena claro pero todas maneras

Voz 0656 26:58 hay algo que que que que con lo que tiene que darnos también no cuando alguien pierde tan escandalosamente como han perdido Nápoles pues ese dimite y a mi me parece que este es un mensaje que más de uno de aquí ha de asumir creo yo pero nuestra cultura política parece que solo existen quién

Voz 25 27:15 Ángel te bastante de acuerdo en lo de la dimisión sobretodo no yo cuando uno saca malos resultados

Voz 0194 27:22 las islas su casa

Voz 25 27:24 sí bueno todavía no descartó la dimisión de Pablo Manuel también la ira la edición de Casado muy claro el problema que tenemos con Ciudadanos es que siempre es mejor aún

Voz 0194 27:35 poco entonces no tiene motivos para dimitir pero mucho menos de Usera pierde contra sus propias expectativas si la dimisiones por expectativas es una cosas es resultados es otra

Voz 6 27:46 a mí lo que me preocupa de verdad es que como está la Unión Europea claro no es así así puedo venir un individuo como programa componendas

Voz 31 27:55 en el repaso mira el repaso entre Italia y Alemania claro mira el reparto

Voz 0194 27:58 el reparto nosotros pan comido todos

Voz 6 28:01 entornos cepillar de esa imagen

Voz 0656 28:03 hombre nuevo ahora que quiero perder hay que subrayar que es muy rápido que es que es el bullying bullying internacional que esto que está practicando Frank con con China ahora con México es decir a los débiles Charles está viviendo literalmente para aquellos a los que puede no en cada momento iban hay Salvini Isabel lo practica también dentro el Gobierno italiano él que solamente ministro del Interior

Voz 1510 28:25 hoy se puede permitir el lujo de pasar olímpicamente

Voz 0656 28:27 el presidente no

Voz 0194 28:28 qué decías Miguel Ángel no eso de

Voz 25 28:31 que los débiles y no sé que ya veremos de Antonio te lo digo bueno estoy atenta a la respuesta de China

Voz 0194 28:39 nueve nueve dijo la XXVIII del lunes tres de junio vamos a estar atentos de la respuesta de China

Voz 28 29:07 Javi Torres buenas noches buenas noches

Voz 0194 29:09 Pava Miguel Ángel Aguilar con la cara B cuando hablaba de las dimisiones por los resultados de los políticos españoles porque esta mañana nos hemos levantado leyendo una tribuna de Ramón Espinar en eldiario punto es nada grande puede hacerse sin grandeza Éste es el título

Voz 1880 29:23 sí Ramón Espinar que es ex ex secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y hace una crítica brutal al podemos de hoy nada grande puede hacerse sin grandeza habla por ejemplo de la diferencia entre el poder sobre el poder para no y aclara que la dirección del partido se ha dedicado al poder sobre es decir la capacidad que tiene un actor social para imponer su voluntad a ocho

Voz 0194 29:44 Nos Espinar habla de cinco grandes crisis que deben afrontar

Voz 1880 29:47 podemos llamas es que lo escribe así no que deben afrontar destaca Causas cualitativas del desastre cuantitativo que así llama desastre y cree que Podemos lleva una tendencia en caída libre que se ha roto en pedazos y además ya no habla de error

Voz 1463 30:00 se habla de fracasos dice ya no es tiempo de

Voz 1880 30:02 aprender de los errores sino de aprender de los fracasos un ataque al ego de Pablo Iglesias o es un ataque desde luego de Ramón Espinar Ariel el Pablo Iglesias por eso como no lo sabemos no lo tenemos muy claro hoy en la cada vez vamos a ver qué es el ego como siempre lo primero vamos al diccionario

Voz 1463 30:20 es la valoración excesiva de uno mismo

Voz 1880 30:23 o exceso de autoestima entendiendo por autoestima la valoración generalmente positiva de uno mismo

Voz 0194 30:28 también tiene que ver con el psicoanálisis de Freud no

Voz 1880 30:31 si esta es la acepción que recoge el diccionario de la Real Academia de la Lengua Erice el ego es la instancia psíquica que se reconoce como yo parcialmente consciente que media entre los instintos de leyó los ideales de superego la realidad del mundo exterior

Voz 0194 30:47 llego egoísmo egolatría tienen todas la misma raíz pero no

Voz 1880 30:49 son lo mismo si egos una palabra de hoy de origen latino que significa yo del que nosotros usamos en castellano palabras compuestas no como egoísmo egocentrismo egolatría erotismo os voy a contar sólo lo que significan las dos primeras egoísmo es el IMV moderado y excesivo amor asimismo que hacía atender desmedida mente el propio interés sin cuidarse del de los demás el egocentrismo sería la exagerada exaltación de la propia personalidad hasta considerarla como centro de la atención y actividad generales son distintos como veis pero bueno cualquiera de ellos cualquier eh ególatra o cualquier

Voz 17 31:25 lo egocéntrico podría cantarnos el hay buen aviador que es quiero ser adorado de los Stones

Voz 0194 31:46 Ana Carrasco filósofa profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid Ana muy buenas noches buenas tenga entramos en el mundo de la filosofía y desde allí que es el ego bueno lo primero que vamos a hacer hoy es

Voz 17 31:58 afirmar rotundamente que vamos a peinar a contrapelo a Freud que además voy a responder con una pregunta sabes cuál es el gran invento de la modernidad no es la máquina de vapor no es la producción mecanizada es una cosa que se llama sujeto en el sujeto implica cuando hablamos del ego que luego tiene que ver sumamente con ese amor desmedido hacia uno mismo y así lo entendemos usualmente pero si pensamos que el ego es ahora el amor desmedido hacia uno mismo lo que pensamos es que ese sujeto es un yo individual así hablamos de la autodeterminación de un sujeto que no tiene nada que ver con los demás es un invento por cierto de la filosofía que viene más de la mano

Voz 12 32:37 Descartes si de Can así que la forma que tenemos de encontrar pero a Freud y pensar que es el ego que implica realmente Lego eso utilizar la filosofía contra Calmy contra de y curiosamente el ego no tiene que ver con un sujeto individual lo que tiene que ver con un elemento estructural que nos permite relacionarlos los unos con los otros el ego tiene que ver con como el sujeto pero nosotros como seres Inter subjetivos como setas de comunidad nos relacionamos con el mundo exterior relacionamos con nosotros mismos nos relacionamos con los demás así que si tienes un problema de ego tienes un problema de relación con el mundo externo pero si tienes uno

Voz 0194 33:18 problema de ego pero luego es necesario es

Voz 12 33:21 tremendamente necesario no precisamente hablando un poco de la de la distinción que habéis echado al principio no de de hablamos de Freud Floyd distinguido como tres instancias en la estructura psíquica de del individuo no un hostelero otros el el lo diré unos a otros al yo y otro es el yo claro el ellos son las pulsiones son las y son los instintos algo que son fuerzas incontrolables el superior yo son las normas interiorizada y qué es lo que hace el ego traducido como yo este ego lo que hace es mediar templar gaitas entre el ello el superior de Four que el ego es lo único anchas que nos pone en contacto con la realidad El súper yo te puedo decir que hagas diez mil cosas pero no tiene contacto con el Gaidar él ello te puedo llevará que de ser cualquier cosa pero no tiene contacto con la variedad es el que te permite relacionar con el mundo por eso es necesario así que hay que dejar muy claro que tener ego no solamente es necesario

Voz 0194 34:18 sino que es bueno tener egos es necesario es positivo no no hacemos una lectura negativa del ego pero si lo hacemos de tener un pro

Voz 12 34:24 lema de que es tener un problema de quién tiene problema con el León tiene un problema de Lego bueno asestó una una una distinción bastante clave no el ego he dicho antes que tiene que ver con un elemento de relacional con los demás como nos vinculamos con los demás es muy a fondo un problema de apegos o de afectos por decirlo con Espinosa es un problema lo voy a hacer un plan romántico venga es un problema de amor quién tiene su aquel que la Fiscalía en relación con los demás no le permite tener una relación sana correcta con otro por ejemplo una un el el el el clásico la característica clásica el ejemplo Plastic clásico quiénes es Narciso no normalmente se asocia el el el aquel en el que tiene un problema con con el Lego con un narcisista pero curiosamente o Freud por cierto también habla de del Mito de Narciso que darle como lo recupera Ovidio en el narcisista esa que lo Narciso es aquel que se contempla en el espejo que se contemplan el reflejo e intenta recuperar obtener en los demás un amor que no tiene desde sí mismo porque no consigue tiene una relación sana consigo mismo así que llevado a otro quitamos la metáfora

Voz 1510 35:35 esto quiere decir que utilizamos a las damas

Voz 12 35:37 en una especie de reflejo de nosotros mismos por eso muy bien dice Espinar el poder sobre o el poder para evidentemente narcisista como tiene una o algún tipo de carencia con respecto a cómo se relacionan consigo mismo con su autoestima lo que hace es porque por miedo intentar imponer su voluntad sobre los demás eliminar la diferencia homogeneizar

Voz 0194 36:00 es habitual que quién tenga un problema de egos

Voz 12 36:03 seguro curiosamente el el el yodo tiene uno hacer una serie de mecanismos de UM seré de una serie de mecanismos de defensa puede ser una persona que está tremendamente insegura pero que se muestre como tremendamente insegura es decir que sea tremendamente vehemente o que parece que con su calma es capaz de convencer a los demás pero en el fondo está trufado de dudas porque lo que es lo que está buscando es que los demás lo que que que que su concepto de sí mismo depende justamente del reflejo que le dan los años

Voz 0194 36:35 tienen problemas de ego los políticos hoy en día

Voz 25 36:38 tiene mucha pues

Voz 0194 36:39 no digo yo creo hay muchas profesiones con problemas de vamos a poner también sobre la mesa para que luego digan

Voz 0656 36:43 pero realmente el ego es una fuente que permite que la gente se dedica a la política es decir yo creo que que si no eres mínimamente ególatra te dedicas otra cosa yo creo que la política satisfacen mejor que cualquier otra otra profesión eso pues hay un tema ahí que se me gustaría decir es que lo que viene a decirnos Freud es que el el narcisista ésa que el que ate tú ha tenido un problema la infancia con su madre es decir que su madre no ha querido como él hubiera deseado ser querido manteniendo y entonces estábamos esa esa esa falla es lo que realmente al final acaba condicionando su

Voz 0194 37:18 muchos problemas con los políticos actuales

Voz 25 37:21 bueno no vamos a decir nombres la en y de falta de cariño cuando eran pequeños

Voz 6 37:30 sí ahora cuando son mayores

Voz 10 37:43 sí

Voz 17 37:54 pues este que escuchamos es el francés Willy William Diego es como se titula justo esta canción que te mazo de dos mil dieciséis en el además está el mirándose al espejo está diciendo cosas como espejo dime quién es el más guapo deja de ser megalómano ven y hazme cosquillas el propio ego han acumule hace

Voz 0194 38:13 alguien tener ego como aparece alguien puede hacer crecer su juego o empezar de problemas con el ego puede puede tener puede empezar a crecer el sentido peyorativo precisamente porque se siente muy seguro y entonces como mecanismo de defensa va reforzando más lo mismo pero una cosa que me gustaría decir que me parece super importante no a propósito de la frase de Espinar de nada grande sin grandeza es muy curioso porque cuando da esta decidido en que esta frase está dando la definición de la vanidad el vanidoso por ciento vanidad viene de Divine de hueco es el que está precisamente Banús no el que no tienen ante el que no tiene nada dentro y por eso se muestra tremendamente vanidoso por qué es tan hueco

Voz 30 38:59 tú solo

Voz 12 39:00 lo digo

Voz 1880 39:10 son Monasterio el grupo colombiano con el tema suyo y es ese yo que no habla del ego desmedido noni de narcisismo nieve como estaba diciendo ahora vanidad sino de Lego bueno no el necesario el que estábamos hablando el de la autoestima así es como suyo no del que vamos a escuchar ejemplos en otros idiomas Éste es en castellano bueno el yo del porque yo lo valgo feliz que explico mi ego en inglés sería el de Gloria Gaynor allá

Voz 19 39:37 hoy lo que soy

Voz 1880 39:51 cambiamos de idioma Nos vamos al francés la misma idea es Juliette Greco Yes we con we yo soy como soy y me gusta que me gusta me gusta cómo sois una canción de los años sesenta francesa que interpretaron un montón pero nos hemos quedado con esta versión con la de Juliette Greco

Voz 36 40:04 si tan duros es Sidi eh

Voz 37 40:11 no voy

Voz 17 40:15 la

Voz 20 40:18 sí

Voz 36 40:23 si se tiene va hay

Voz 1880 40:30 hubo íbamos con el ejemplo en italiano Il Sole ven ellos hoy el viento de Arturo protesta también es una canción la letra yo soy el viento y la furia que pasa soy el amor que no siente piedad aquí yo creo que ya se un poquito delegó del

Voz 38 40:44 el ego prefiere un problema de de manual

Voz 23 40:59 Salvini

Voz 17 41:00 me perfecta

Voz 1880 41:12 vamos con los segó la tras de sí me he estado pensando cómo hacer esto porque claro podría haber traído a directores con ego desmedido que los hay una vanidad extraordinaria que salen bueno muchísimo a guionistas de estos súper ambiciosos pero para no herir ninguna sensibilidad he preferido quedarme con la afición vale con personajes con mucho ego personajes narcisistas y además los que traido vienen todos de la literatura el primero es Dorian Gray de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde

Voz 0895 41:44 otros se soportaron bien con usted señor por qué dice eso porque posee usted una juventud más maravilloso y la juventud es lo único que vale la pena así el órgano ahora no le parecía sí pero algún día lo sentirá terriblemente lo que los dioses otorgan lo arrebatan con el tiempo la envidia señor Klein no despilfarrar el oro de esos días viva despierta ninguna oportunidad que se le ofrezca no tenga miedo nada

Voz 1880 42:06 parte del argumento de de la eterna juventud como acabamos de escuchar pero realmente el tema central es el del narcisismo no el profeta se quiere tanto que sólo quiere quedarse como es en ese momento para siempre no como era al principio luego se han hecho otras adaptaciones de esta novela The Wall pero ésta que hemos escuchado es de la película de mil novecientos cuarenta y cinco de al verle y otro narcisista que lleva su obsesión hasta el final es Mister Ripley no sé si os acordáis se de la novela del talento de Mister Ripley buenísima de Patricia Highsmith que luego también se llevó al cine en mil novecientos noventa y nueve fue Anthony Minghella

Voz 3 42:48 hermano somos hijos únicos

Voz 20 43:00 o es que

Voz 17 43:03 bueno pues novela como decíamos Si peliculón también con canciones como esta en su banda sonora maravillosa

Voz 19 43:11 pero

Voz 17 43:15 la fascinación en esta película pero también la dependencia las mentiras y elevó el cine en esta versiones son Matt Damon Jude lo quería decir tres

Voz 0194 43:24 eso va a propósito de Dorian Gray que super interesante la imagen del narcisista en el caso de de este personaje porque lo que pasa es que precisamente no se aman nada incómodo

Voz 1510 43:33 como huye de la realidad por eso enfoca todo

Voz 0194 43:36 todo todo lo que tenga que ver con esa fealdad con este envejecimiento en el cuadro que esconde porque no tiene contacto con la realidad y por cierto tuvo el mundo habrá visto la película o habrá leído el libro qué hace con la figura materna eso estoy pintor

Voz 17 43:49 yo tenía problemas que de cuando era pequeño nunca traemos aquí animación a la cara B pero hoy sí que tocaba hoy Johnny Bravo

Voz 40 43:58 tiene ese color en vertederos Yuki poco a poco en mi casa cancele nosotros solos follón

Voz 41 44:11 esta es una serie de cartulina Words que se centra en este personaje que Johnny Bravo que su un hombretón así Rubio hoy musculoso que persigue a todas las mujeres porque realmente ninguna de ellas del caso ya le da igual este si es como dice Marcos Granado Johnny Bravo es el ego con piernas

Voz 0194 44:30 has escuchado Sara canciones que hablan del yo pero también hay muchas otras en las que la propia letra nos habla de gente con ego de los verdaderos vanidoso sí

Voz 1880 44:37 las que les gustan a ellos directamente no que se encuentran bien cantando las como si tal cosa

Voz 17 44:41 a canciones de narcisistas vamos con The Libertines el título es ese justo Onassis seguimos con Morris ahí con el cantante de los Smiths lo que dicen esta canción que vamos a escuchar es todo lo que tú necesitas

Voz 20 45:08 yo

Voz 17 45:12 seguro este no está a contrato lo Acor se muy claro claro a lo mejor sí a lo mejor sí el autismo ahí sí que es un amor desmedido a uno mismo ahí sí que es persona que se quiere absolutamente asimismo inoxidable y una versión más ahora los Pet Shop Boys la canción se titula Egon Music es que es que tenías

Voz 19 45:47 a charlar

Voz 17 46:16 puedes repetir más veces Mimi ni aunque cerramos la cara me imagínese ahora te digo pues años venga la cerramos cantando tuyo que se nos da muy bien vamos a agarrar con una canción que uno la verdad escucha la letra

Voz 19 46:31 y lo que es bueno vamos a escuchar la Marcos

Voz 17 46:59 vamos a ver también lo digo porque sabe que nadie me va a Marc como él o como ella no ya están muy segura de que nadie como ella claro pero puede haber muchas personas que Hamen después eso sí que es un negó desmedido nadie como ella cuando la canta Raphael nadie me va a amar como él Bayly irá narcisismo detrás por más pero la canción es maravilloso yo soy Rocío Jurado canta

Voz 20 47:31 Marcos cada día canta

Voz 0194 47:34 la semana que viene

Voz 20 47:36 mañana

Voz 6 47:57 hora veinticinco sabéis lo que significa la palabra basura Leza definición uno residuos generados por el ser humano y abandonados en la naturaleza definición dos conjuntos de elementos generados por el hombre que alteran el equilibrio de los ecosistemas definición tres agente del cambio global que afecta a las especies pie espacios naturales basura Leza es el nombre que proponen desde libera para visibilizar la grave amenaza que de forma sigilosa está alterando los entornos naturales de todo el planeta porque radiografiar la conocer conocerla es el primer paso para ratificarla por eso el próximo quince de junio Vera de SEO Bird Life en alianza con Ecoembes organiza una nueva edición de su recogida colaborativa de basura anual un metro cuadrado por la naturaleza y obviamente nos necesita a todos gracias a un metro cuadrado por la naturaleza libera pone a la sociedad en contacto directo con el grave problema que supone la basura liza para el planeta la haciéndoles ver la necesidad de actuar de manera urgente para conservar el entorno así pues un metro cuadrado por la naturaleza es la suma del esfuerzo de los ciudadanos para conseguir muchos metros cuadrados limpios en los espacios naturales de nuestro país el quince de junio hundían no sólo para ayudar a limpiar sino también para concienciar sobre este problema como podéis participar fecha clave domingo nueve de junio hasta esa fecha podéis crear y coordinar un punto de limpieza entrando en la página proyecto libera punto o RG otra fecha viernes catorce de junio hasta ese día podéis apuntaron a alguna de las batidas ya creadas y que podéis consultar en la página web antes mencionada os movéis en las redes sociales podéis difundir y hacer seguimiento de esta campaña a través del hashtag almohadilla libera

Voz 46 53:18 y a seis

Voz 30 53:22 y y

Voz 28 53:25 Pepa Blanes buenas noches qué tal buenas noches