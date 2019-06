Hora 25 (03/06/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias eh

Voz 3 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco iniciamos una nueva semana de negociaciones tras las

Voz 0194 00:20 elecciones generales municipales y autonómicas y estamos en el mismo punto en el que lo dejamos la semana pasada se suceden las reuniones de los partidos se suceden las declaraciones pero en lo básico todo sigue igual hoy dice ciudadanos que esos pactos de preferencias son con el PP puntualmente con el PSOE Ike nada con Vox Mi sentarse a la mesa exactamente lo mismo lo que decía ayer hoy dice Vox que a ellos no los ningunea nadie que si quieren sus votos que se sienten a negociar lo mismo que decían ayer todos quieren fijar sus titulares unos para que quede claro que no pactan con la ultraderecha y otros para que quede claro que pretenden vender caros sus votos y así estamos Un día más esperándolos pactos esperando a ver si Vox va a mantener el pulso hasta el final ciudadanos entiende la diferencia entre ser bisagra o querer ser hegemónico en la derecha porque eso es incompatible para entretenernos hoy el antiguo dirigente de Podemos en Madrid Ramón Espinar que lo había dejado ha vuelto en formato de artículo para decir que lo de Pablo Iglesias e Irene Montero es insostenible y que hay que refundar la formación es bien cierto aquello de que todo el mundo hace leña del árbol caído incluso aquellos que ahora en los momentos bajos buscan un protagonismo que nunca habían tenido días de mucha palabrería para disimular el tacticismo porque la configuración de los pactos es un auténtico tetris para encajar una pieza hay que mirar si el resto también encajan Osiel encaje de una va a impedir que encajen otras no hay ni un movimiento que afecte sólo al Ayuntamiento o a la Comunidad que lo haga Ángels Barceló

Voz 1704 01:46 siguen en la tertulia de Hora Veinticinco Miguel Ángel Aguilar Fernando Vallespín Javier González Ferrari el lunes nos ha vuelto a dejar movimientos en la política como decía de pactos aunque para ser sinceros cuanto más se mueven más parece que estén en en el mismo sitio ahora

Voz 0194 02:00 iremos repasando porque según donde se ponga cada partido ser retrata de una manera ose retrata de otra forma pero antes prevenga monos para una decisión judicial que se tomará mañana Ike tendrá también sus repercusiones políticas Sastre buenas noches

Voz 1071 02:13 noches Barceló es el lunes adscrito a la decías con la Palau

Voz 0194 02:15 para pactos el martes lo revisitar hombres

Voz 1071 02:18 con G que ya marcó la precampaña hay del que después poco se supo Franco

Voz 0194 02:22 mañana se reúne el Supremo y debate sobre la suspensión de la exhumación del dictador que quiere emprender el Gobierno

Voz 1071 02:27 hecho el Gobierno mantiene la fecha para el lunes que viene para esa exhumación el lunes que será día diez

Voz 0194 02:32 Juni Javier Álvarez buenas noches y noches Angels la decisión la vamos a conocer mañana pero de momento a todas las fuentes que no ha sido consultado casi doblando esta tarde les has escuchado la misma impresión que el Supremo va a paralizar la exhumación

Voz 0689 02:45 sí en la sala está dispuesta a aceptar la medida cautelar que pide en las cuatro La familia y otras cuatro partes para que esta impugnación no pierda lo que en en jurídicos entiende como la finalidad legítima es decir

Voz 1645 02:58 si no aceptaran esa medida cauto

Voz 0689 03:01 la realmente estarían diciendo lo que estaría

Voz 1071 03:04 anunciando lo que van a decir al final de sentencia Bordón

Voz 0689 03:07 la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo obra con cautela para que no sea

Voz 4 03:11 irreversible la decisión que han tomado Illa

Voz 0689 03:14 probabilidad más alta es la de suspensión en contra de la de aceptación de la posición de

Voz 0194 03:20 es probable entonces que se paralice la exhumación pero faltará decidir el fondo del asunto Sí se puede exhumar a no se puede exhumar a Franco eso podría ser este lunes que viene que es el día marcado o es poco

Voz 5 03:30 probable que el Supremo decida en tan pocos días

Voz 0689 03:33 pues es muy poco probable que se tomen tampoco tiempos manos dicen que es prácticamente imposible no se suma de momento pero en sentencia se sustanciará Si Se levanta Se mantiene esa medida cautelar de momento por tanto no se prejuzga nada pero se actúa con cautela para no prejuzgar cuál va a ser la solución del fondo del asunto y ésta pasaría por llegar pues probablemente a finales de julio o a principios de septiembre ten en cuenta Ángels que hay pendientes de analizar no solamente el recurso que mañana se sustanciará el primero de la fila de cuatro que hay el de los nietos de la familia están también los benedictinos la Fundación Franco o la Asociación Valle de los Caídos sino que además de hay una serie de actos procesales que hay que cumplir con

Voz 4 04:10 estará la demanda hay que hacer una petición

Voz 0689 04:13 de prueba hay que llegar a unas conclusiones y finalmente una sentencia portando imposible que puedas

Voz 1071 04:17 el lunes gracias Javier buenas noches el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho bandera de esta exhumación pero también asúmelo asumido desde el principio que el proceso va a ser bastante complicado en las últimas semanas el Ejecutivo no quiso ponerse en la situación de que el Supremo frenar a la exhumación como parece ahora lo describía Javier qué va a ocurrir sin embargo algo parece que están oliendo a juzgar por lo que esta misma tarde decía la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo

Voz 6 04:40 es evidente que no gustaría que que todo hubiera ido más rápido pero es que la familia de Franco y su entorno han utilizado todos los mecanismos a su alcance para obstaculizar un objetivo legal primero democrático ético y político de este Gobierno así que como esto no afecta al fondo pues estaremos a lo que diga el Tribunal Supremo cuando se pronuncie y seguiremos trabajando para ejecutar el acuerdo final del procedimiento administrativo en el que hemos trabajado durante eh pues nueve meses

Voz 1071 05:16 de hecho en las últimas semanas el Gobierno ha seguido los últimos días diríamos con los preparativos para la inhumación para que se pudiera llevar a Franco al cementerio de Domingo Rubio en el par Ferrari

Voz 0194 05:26 se complica al Gobierno poder cumplir ese anuncio que ha ido sacando recurrentemente en las campañas electorales que

Voz 4 05:32 Nuestro encima acompaña en la campaña de las generales

Voz 0194 05:36 ya lo muy quizá porque intuía ya la decisión del Supremo

Voz 4 05:39 por un poquito la verdad es que esto está durando más que un día sin pan en esta mesa estamos dos personas

Voz 8 05:47 que en unos cuantos días pues varios meses hasta que Franco murió en en El Pardo mandando nuestras crónicas nuestros distintos lugares de trabajo

Voz 4 06:02 todos estábamos mirando a ver si el guión del caudillo bajaba de la

Voz 8 06:07 de una nueva jornada aquello era vamos a ver tú siempre te fiabas

Voz 9 06:16 lo cantaban cantábamos dormida de El Pardo en lo alto de una ermita hay un letrero que dice maricón el que dimita efectivamente sean nuestras acordáis todas bien si sí

Voz 0194 06:30 volvemos unos cuantos años para olvidaros de esas crónicas que desface mucho tiempo dificultades Miguel Ángel para que el Gobierno pueda cumplir ese anuncio esa promesa electoral que hizo en su momento que bueno la espera de lo que diga mañana decía Javier Álvarez todas las fuentes consultadas tienen que ver suspensión cautelar

Voz 10 06:47 es tal te con Álvarez que Álvarez no se equivoca nunca

Voz 9 06:51 bueno

Voz 10 06:52 por eso no hay tiempo no se va a producir esto va para más largo Se cumplirá todos los trámites la familia Franco está obstaculizando a hasta el final si lo que está seguramente es pues cosechando está sembrando para cosechar después lo que hay que es que yo creo que se va a poner el perfil todo todos los privilegios y todas las contemplaciones y consideraciones que están tenía con esta familia que baten que la dar explicaciones seguramente Franco va a seguir algún tiempo más en el en el Valle de los Caídos pero eso tampoco va a salir gratis a los setecientos

Voz 5 07:36 una situación verdaderamente fascinante no sea el la familia de un dictador que siempre hizo lo que le diera la gana sin restricción alguna recurre al Estado de Derecho eh para tratar de proteger los intereses de ese mismo dictador que se pasaba por el forro el derecho del Estado de derecho ya todos los españoles y eso es lo que viví este

Voz 10 08:02 monedero o no el otro que Henar finar la grandeza están agradecer a la democracia pero

Voz 5 08:10 por otra parte claro también te molesta no es decir quiénes son jueces y para interferir una decisión que es perfectamente legítima desde la perspectiva política que el adoptado lo ha dicho la vicepresidenta ahora es una decisión del Gobierno de España eh y quién es esa porque además ahí todos sabemos además ha habido algún juez incluso

Voz 10 08:28 sí

Voz 5 08:28 implicado hay en labores de de digamos de desescombro desde escombro y tal parece que bueno que me parece muy bien respetar la las normas pero me gustaría también que se sacar a la luz no

Voz 10 08:41 es decir que es que sea esto

Voz 5 08:44 democracia no y entonces estamos aplicando la esa es mi esas reglas a alguien que que jamás en su vida es lo que las despreció y que incluso pues bueno fusiló a diestro y siniestro pero a mí lo que lo que me llamó la atención es que cuando vuelto a ver las noticias sobre Franco se me había olvidado que a mí me daría cuenta la lo que se me había olvidado que todavía eso faltaba todavía que todavía es que la lo ha lo ha tapado completamente la campaña electoral no aquí es que ha quedado completamente

Voz 4 09:12 estarán Franco fusiló hasta dos meses antes de morir

Voz 0194 09:15 la fecha que se marcó el Gobierno fue el diez de junio fue la última fecha que marcó porque hubo algunos retrasos el diez de junio fue la fecha que marcó el diez de junio es el lunes que viene vamos a esperar a la decisión del Supremo de mañana

Voz 4 09:29 parece ser que la va a suspender cautelarmente

Voz 0194 09:31 como decía Javier será complicado que resuelva el asunto de fondo antes del lunes porque quedan muy muy poquitos días me quedará menos de una semana por seguir con las novedades de esta tarde la presidenta del Congreso Meritxell Batet ha vuelto hoy al Palacio de la Zarzuela para entregarle al Rey la lista con los grupos parlamentarios que habrá en esta legislatura ahora el Rey les irá convocando para al final de la ronda encargarle la investidura a un candidato María Manjavacas buenas noches buenas noches son esas cosas que marca el protocolo y quedan pocas sorpresas salvo aquella vez en que Rajoy le dijo al Rey que no iba a él a proponerse como candidato hubo que repetir todo el proceso pero en principio esta es la parte de un trámite que se irá cumpliendo a lo largo de esta semana

Voz 1444 10:11 sí en unas horas probablemente mañana Zarzuela ya dará a conocer la agenda oficial de las consultas en las que van a participar quince partidos todos los que han tenido representación parlamentaria salvo Esquerra Bildu que no irán como ocurrió en las pasadas elecciones en esta ronda por Zarzuela vamos a ver caras nuevas la de Casado la de Abascal experimentados como Rivera o Pablo Iglesias que en cuatro años han pasado de ser debutantes a veteranos

Voz 0194 10:37 lo que cambia es el protocolo la ronda de menor a mayor

Voz 1444 10:39 eh representación parlamentaria por tanto el primero que se reunirá con el Rey es el portavoz del Partido Regionalista de Cantabria el de

Voz 0194 10:45 debía y el último será Pedro Sánchez al que él

Voz 1444 10:48 Bayle propondrá a final de semana probablemente como candidato a la Presidencia del Gobierno ojo en una ronda si no hay sorpresas que para la anterior legislatura recuerdo fueron cinco rondas de consultas ciberacoso

Voz 1071 11:00 había la duda de que iba a ocurrir con Cataluña pero el Supremo ha confirmado esta mañana lo que ya se intuía por otra parte que Jordi Sanchez que está ya saben en prisión preventiva no va a poder salir de la cárcel para participar en esa ronda así que el partido enviar a su diputada Laura Borràs

Voz 11 11:14 precisamente porque probablemente lo que se quiera es evitarle la incomodidad tan Rey de España de tener una fotografía con un preso político seré yo quién vaya a verle a recordarle que en su en este reino tan bonito que el está quedando a existen los presos políticos y aunque él no lo quiera recibir yo

Voz 0194 11:33 somos marea gracias buenas lo informaremos de esta ronda para los días que nos quedan hasta que se constituyan todos los gobiernos los municipales los autonómicos y el Gobierno central no nos olvidemos nos tenemos que ir preparando para una tromba de argumentarios y eso es lo que ha hecho por ejemplo y ciudadanos que es escenificar su argumentario en el que en realidad tampoco es que cambie mucha cosa lo que cambia es la escena mañana se va a producir la primera reunión del PP con Vox del PP con Ciudadanos

Voz 1071 11:58 la novedad en ese partido Ciudadanos es que ya no hay veto según parece al PSOE aunque quién quiera pactar con ellos en lo entre los socialistas tendrán que renegar como anunciaron ya hace unos días de Pedro Sánchez si hay veto para sentarse con Vox aunque no lideran que no a sus apoyos como ocurrió por tanto en Andalucía osea que la novedad de hoy en Ciudadanos supo correlativa había dicho el PP se lo había dicho a Ciudadanos ya que quería mesas a3 eso lo ha dicho a primera hora Teodoro García

Voz 1704 12:28 nosotros hoy mismo vamos a llamar así

Voz 12 12:30 Nos llevó para emplazar les formalmente a una reunión para mañana ha pasado de los comités de gobernabilidad tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas para poner en marcha ya de una forma mal las negociaciones en entre los tres sino quisieran realizar ese reunión a tres porque no fuese posible nosotros nos vamos a reunir con ambos partidos para comenzar a hablar de programas creo que lo más importante es saber qué vamos a hacer hilo segundo será saber cómo lo vamos a hacer que es pues a través de las personas que van a ocupar los cargos de directo

Voz 0194 13:01 por eso pide el PP pero Óscar García buenas noches

Voz 4 13:04 bueno eso es lo que dice Villegas el PP se va

Voz 0194 13:07 con las ganas por ciudadanos propone repetir el modelo andaluz que son pactos con el PP sino puede ser con el PP serán con el PSOE con duras condiciones

Voz 1645 13:15 pues sí Angels la Ejecutiva de Ciudadanos ha sido hoy rotunda en este sentido no va a haber a tres sin embargo que no haya mesas a tres no significa que Ciudadanos no se haga una foto con Vox y tampoco significa que Ciudadanos no se deje apoyar por Vox como pasó en Andalucía bien cuál es el plan de Rivera pues la hoja de ruta es sobre todo dar prioridad y preferencia al PP

Voz 1089 13:38 tentar buscar acuerdos con el Partido Popular y el Partido Popular está dispuesto a hacerlo ya ha profundizado en esa fórmula de acuerdos centrados y moderados conciudadano si si el Partido Popular no está dispuesto pues que que lo diga ya les echaremos esa opción

Voz 1645 13:53 desde entonces si fracasan los acuerdos con el PP entonces y sólo entonces dice Villegas habrá negociación con el PSOE

Voz 1089 13:59 donde no hay acuerdo con el Partido Popular ahí sí que se podría abrir esa esos búsqueda de acuerdos para partir de listas y es que hay algún líder el Partido Socialista que asuma nuestras nuestra propuesta básica de política

Voz 1645 14:11 esta propuesta básica de políticas que Ciudadanos ha hecho llegar esta tarde al PP dice en su primer punto que hay que apoyar la aplicación del ciento cincuenta y cinco así que esto solo criterios o los mandamientos como los queramos llamar de Ciudadanos el PP será socio preferente sino hay acuerdo con el PP hay que intentarlo con el PSOE siempre que firme el decálogo donde entre otras cosas aparece lo del ciento cincuenta y cinco no se pactará ni con Vox ni con Podemos Nico nacionalistas

Voz 1071 14:36 la hora de esta tarde el PP ha enviado una nota de prensa para valorar esta nota este decálogo que ahora nos está describiendo Óscar dice el PP que es un excelente punto de partida por cierto que ha anunciado a partir de ahí las primeras reuniones mañana a las cinco de la tarde en el Congreso primer encuentro del PP con Vox irá Teodoro García Egea y Vox Espinosa de los Monteros su portavoz en el Congreso también mañana se va a producir el primer encuentro del PP con Ciudadanos será en Aragón por parte del partido popularidad el vicesecretario Javier Martí

Voz 0194 15:04 sobre ciudadanos antes de la ejecutiva de esta mañana algunas

Voz 1071 15:07 pese habían atrevido a expresar lo que hasta

Voz 0194 15:09 de poco era una novedad en el partido que era críticas a la Dir

Voz 1071 15:12 recordemos que Manuel Valls se ofreció incluso apoyar la alcaldía de Ada Colau en Barcelona y Luis Garicano candidato a las europeas ha planteado posibles entendimientos con los socialistas

Voz 13 15:22 el objetivo es siempre para hacernos hacer lo correcto para que España evitar que sepa las pistas anchas extremistas tengan control de ninguna institución y con ese objetivo vamos a vamos a un eso

Voz 1071 15:35 lo dijo antes de la ejecutiva pero luego Oscar

Voz 0194 15:38 todo ha sido unanimidad lo que no quiere decir que no se hayan oído voces discrepantes

Voz 1645 15:42 sí es uno de los primeros mensajes que Villegas se ha encargado de colocar al principio de todas las rueda de prensa

Voz 1089 15:47 pues ha sido votado y ha sido aprobado por unanimidad en la ejecutiva de estaban pero no una vez sino varias lo que sí que ha habido ha sido un acuerdo por unanimidad

Voz 1645 15:57 en fin que es lo que suele pasar en estas ejecutivas de Ciudadanos donde rara vez han salido voces discordantes como y donde debate debate

Voz 1089 16:04 la vida efectiva te ha habido muchas intervenciones que han mejorado los documentos que se que se traía decir

Voz 1645 16:10 entre esas intervenciones la de Luis Garicano que según fuentes presentes en la reunión ha dejado muy claro el peligro que supone acercarse a Vox ya no sólo por los problemas con de los liberales europeos sino también como concepto como imagen de marca de Ciudadanos Garicano según nos cuentan estas fuentes

Voz 4 16:26 he venido a recular por lo del tuit de ayer donde venía alineó

Voz 1645 16:29 verse con Valls sobre apoyar a Colau en Barcelona dicen estas fuentes que se ha excusado diciendo que solo quería expresar su opinión y luego Rivera Rivera ante estas fisuras también nos cuentan ha hecho varias llamadas a la unidad al trabajo en equipo iba a hacer piña pero bueno así son las crisis en ciudadanos que duran un ratito

Voz 4 16:46 luego Garicano ha publicado otro tuit bueno un hoy varios porque lleva toda la tarde contando las bondades de este acuerdo que también ha votado Oscar gracias buenas noches a usarlo

Voz 1071 16:58 son ciudadanos no quiere sentarse con Vox Vox no está por repetir lo que ya sucedió en Andalucía no es que le importen las fotos dice Santiago Abascal

Voz 1001 17:08 en cuanto a la posesión de una foto pues yo creo que es una equivocación nosotros no queremos una foto con Alves Rivera de queremos una foto con

Voz 4 17:16 con los representantes de Ciudadanos para hacernos

Voz 1001 17:18 nos las hacemos con nuestra familia con nuestra madre con nuestra agujero con nuestros hijos nosotros queremos realmente entablar un diálogo político y que una parte de lo que nosotros representamos pueda ser plasmado en la acción de Gobierno de la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento de Madrid de todos los ayuntamientos y comunidades donde podemos ser determinante

Voz 1071 17:35 Nos que el importe en las fotos de este Santiago Abascal lo que les importa es estar en el poder

Voz 1001 17:39 realmente nosotros lo que queremos es entrar en los gobiernos lo que no admitimos es un trágala que nos den un acuerdo firmado de que nosotros tengamos que que apoyarlo queremos ser tratados con respeto queremos ser tratados como cualquier otra fuerza política en función de nuestra representación que sabemos que es menor que la del Partido Popular ICIO a

Voz 0194 17:56 momento Vox ha aprovechado su papel determinante en Andalucía para hacerse ver hoy precisamente mientras Ciudadanos discutía sobre su política de pactos Alfredo guardia buenas noches buenas noches anunciar partido de extrema derecha que va a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos allí en Andalucía hasta dónde están dispuestos Crespo

Voz 4 18:12 claro

Voz 1645 18:13 de momento parece que el anuncio no es más que un órdago de este partido el Gobierno andaluz porque para que la enmienda a la totalidad prosperara en el debate de la próxima semana deberían negociar con el PSOE ese apoyo no se plantean esta opción es más Vox deja abierta la puerta a la negociación y espera un gesto del Gobierno de San Telmo la formación ha criticado eso sí que no se destine dinero para crear empleo si para partidas que ellos consideran de poco o nulo interés pum psicosocial el consejero de Hacienda Juan Bravo les ha emplazado a trabajar juntos para mejorar el presupuesto Rodrigo Alonso y Juan Bravo

Voz 3 18:42 ponemos encima de la mesa el verdadero cambio que necesita

Voz 14 18:46 comunidad o el presupuesto tendrá que re

Voz 1645 18:49 formar o negociarlo con otro

Voz 15 18:51 el grupo estamos en muchos más puntos de conexión ahora que nos gustaría hacer más cosas que nos hubiera gustado que fuera más revolucionario por supuesto es casi tres meses y medio que quería que fuera ya que no había margen para otra cosa

Voz 1645 19:03 vox también han esgrimido para rechazar las cuentas que son continuistas del anterior gobierno

Voz 4 19:08 hasta ahora Alfredo cuando cuando está condicionando Vox la legislatura de momento poco porque el Gobierno está salvando como

Voz 1645 19:14 de las distintas exigencias de Vox son más allá de la promesa de crear una ley de la Concordia del recorte de un siete por ciento en la partida de Memoria Histórica Simón Vox pidió al Gobierno los datos de los trabajadores de las Unidades de Violencia de Género como recordarás ni la Junta ha requerido a esos profesionales la colegiación si trámite era de obligado cumplimiento después de una sentencia judicial no es un logro que puedan exhibir pero el PP andaluz

Voz 3 19:37 utilizó un lenguaje político diferente

Voz 1645 19:40 de referirse esta formación evita el término ultraderecha algo que sí hace por ejemplo Pablo Casado e incluso el presidente Moreno ha salido en defensa de este partido en el Parlamento

Voz 16 19:49 Gracias Alfredo hasta luego

Voz 0194 19:51 luego venga pues paro aquí de momento con la

Voz 1 19:53 Mazón que tenemos en el día de hoy de cómo están yendo

Voz 0194 19:57 José van moviendo los partidos sobre los posibles pactos tanto sea para el Gobierno central como comunidades como como municipios y la verdad es que no se mueven mucho no se están moviendo mucho lo de Ciudadanos no es ninguna novedad nos han dado a conocer su argumentario pero bueno al margen de eso pacto prioritario con el Partido Popular Ina de fotografías no de escenas de mesas con con Vox claro aquí

Voz 4 20:18 a falta ver hasta dónde mantiene Vox supuso

Voz 5 20:22 hombre es un poco como la la la cuadratura del círculo no me parece que cayó que quedó muy claro y cada vez me me comenzó más lo importante lo importante que fue simbólicamente la las elecciones andaluzas no con soy como condicionaron no solamente las generales están condicionando esto ahora vamos a ver el problema qué tiene la derecha es que allí donde puede gobernar tiene que gobernar porque sino todos los partidos se van a ver afectados por esa esa ausencia de de de acuerdo no es decir Vox desaparece del escenario del escenario electoral si impide que la derecha gobierne por ejemplo Madrid no por que sus exigencias sean excesivas etcétera pero por otra parte Ciudadanos yo creo que está quemando sus naves centristas no es el problema que tiene es que ahora esto cuando se juega realmente si tienen futuro centrista o deja de tenerlo si solamente sirve para pactar con el Partido Popular bueno esperemos que probablemente convocó con Vox también sólo sirve para eso entonces es un partido de la derecha no es un partido de centro que tiene la capacidad ya ha dejado de ser partido bisagra no sea ese esa especie de doble digamos rostro lejano que mira para la derecha hay que mira para el centro yo creo que se está rompiendo así yo creo que el que está el que realmente está disfrutando porque va a tener realmente va a ser yo creo el que el que va a tener va a salir ganando en toda esta operación el Partido Popular Partido Popular porque realmente estos están quemando eh a costa del los pactos mientras que ellos están dónde quiere el votante derecha que estén es decir facilitar los pactos a su derecha eso izquierda porque definitiva no se engaños para el Partido Popular Vox es su sector de su partido eh porque salen de ahí es una rebajes no entonces claro yo es lo dicen dicen explícitamente que no tiene ningún inconveniente de hacerlo era hacerlo público eso yo creo que aquí al al final quién puede acabar ganando es el Partido Popular en hombre

Voz 17 22:19 Miguel Ángel bueno

Voz 10 22:21 muy sencillo no es hegemónico no es bisagra a un ciudadano

Voz 4 22:27 por consiguiente

Voz 10 22:29 de de esas dos premisas sale una convulsión es superfluo el partido Ciudadanos es superfluo una vez que no que no juega como bisagra que no ha conseguido el sorpasso pues señores

Voz 0194 22:44 claro pero debería definir lo que quiere si quiere ser bisagra au si quiere ser hegemónico de la derecha no

Voz 17 22:50 el que de aquí no es cosa de los niños siempre es así podrá que las es imposible no niño que el juguete siendo dice

Voz 10 22:59 danos no como pues enhorabuena Ciudadanos lo he dicho otras cosas nueva ahí con los nacionalistas pero ha hecho otro otro tercero que no me acuerdo bueno va ir preferentemente con el Partido Popular sí

Voz 4 23:11 lo que es con los socialistas son con exigencias

Voz 9 23:14 hay que aplicar a ciento cincuenta

Voz 4 23:17 tienes que ver con nosotros lo que que

Voz 17 23:20 hacemos nuestro socio preferente ser Pepe tío enhorabuena a mi querido amigo lo que pasa es que no basta es condición necesaria pero no pero esto es algo

Voz 0194 23:30 Miguel Ángel que les Ciudadanos lleva haciendo desde desde Andalucía que es obviando que con eso no basta obviando que hace falta los votos de Vox

Voz 10 23:39 pero si lo dijo muy bien no sé si te acuerdas tú

Voz 0194 23:43 te creas lo dijo lo dijo esto

Voz 10 23:45 lo dijo Arzalluz que para hacer una tortilla hay que romper los huevos si es que no hay vuelta de hoja Si usted quiere

Voz 17 23:53 no lo hacen no Galapagar clarisimamente es decir como como la derecha quede fuera porque estos andan con remilgos es que si hay Sofía también dependerán pero que acabó claro tiene más la llave en este momento Vox que no ciudad sí sí sí sí

Voz 8 24:11 sí lo que Vox está en declive

Voz 9 24:16 declive que ha empezado muy pronto pero que yo están de querer a sus votos son imprescindibles para la de modo mejoró pero yo voy

Voz 8 24:22 hay sí pero y yo creo que Vox se va diluyendo tardará más o menos aludiendo Vox efectivamente salió de la costilla del PP porque es a esa cortesía del PP o del entonces Alianza Popular lo incorporo Manuel Fraga Manuel Fraga tuvo esa habilidad política de coger a la ultraderecha eran los que estaban todavía escocido por la muerte de Franco los llevó a un partido de corte democrático

Voz 9 24:53 ahora con los todo lo que exactamente lo oiga

Voz 4 24:56 es una terraza a tomar Jito completamente distinto

Voz 15 25:04 dices tú que a los políticos más que mover lo que en en es postureo absoluto es postureo puro y duro

Voz 4 25:13 lo que estamos viendo Rivera se lo hemos reído ya

Voz 8 25:16 trescientas veces mire usted señor

Voz 4 25:18 pero no se puede soplar Isora ver al mismo al mismo tiempo por decirlo con palabras de Fraga la política hace extraños compañeros de cama efectivamente de que es lo que quiere quiere usted sí usted pacta si usted no permiten lo decía hace un momento Fernando

Voz 8 25:35 que haya un cambio en Madrid y que continúe el Partido Popular siendo el que tenga la presidencia de la Comunidad

Voz 4 25:44 todos esos votos que se fueron del partido popular hacia usted semana volver hacia el Partido Popular Popular con lo cual yo no sé si si cansado está frotándose las manos o que ahora ahora la vuelta hablamos

Voz 0194 25:56 dónde puede llevar a ciudadanos esta indefinición

Voz 4 25:59 en Hora veinticinco

Voz 3 26:02 una motera conoce la ciudad como la palma de su mano

Voz 16 26:05 una moto era hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 18 26:08 veinte a la mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llaman

Voz 1704 26:13 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 18 26:15 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco Mutuel bienvenidos

Voz 15 26:20 condiciones en a punto es

Voz 1704 26:23 buenas noches en el sorteo del cupón día

Voz 15 26:25 yo celebrado hoy el número premiado asisto

Voz 1704 26:30 veintiocho mil novecientos trece Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido veinticinco mañana como cada día habrá un B de dos muy cerca de Ci repartiendo ilusión buenas noches que recuerda con los de la ONCE la ilusión

Voz 19 26:58 abrir la factura de la luz y no entender nada lo normal sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 20 27:03 el lucero sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es y descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz luz

Voz 21 27:17 el lotera

Voz 22 27:25 united a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora Veinticinco punto es

Voz 1704 27:33 en El Larguero de la Cadena SER Apple

Voz 23 27:36 todas las opiniones que seamos capaces de opinar sin perder el respeto sobre todo a la autoridad tampoco chocó dejó claro clarísimo también fantástico apoyo lanzó el árbitro hábito yo tengo muchas dudas Baltar murciano tiempo peligroso rápido falta piadoso si con el campo en el campo no me paré creo que es faltar dentro de dentro de los entre

Voz 3 27:58 lo que digo es lo que dice

Voz 23 28:00 para mi falta de ejemplo de más Tyco mal dadas

Voz 1704 28:04 Pepa

Voz 23 28:06 Baker II

Voz 1704 28:09 el viernes desde las once y media una hora menos en Canarias para poder entender la actualidad es necesario afrontarla desde todos los prismas Pérez buenos días buenos días

Voz 0194 28:31 qué tal el fin de semana

Voz 1704 28:33 no no no pega ojo punto y Pérez Hoy por hoy con José Antonio Pérez Hoy por hoy con Pepa Bueno Bonilla Rino

Voz 24 28:42 que apenas se ha

Voz 23 28:46 a usted porque les gusta la Cadena Ser

Voz 25 28:48 por qué me me llena de gozo Cadena SER me da todo el placer que necesito un hermoso que diga eso e incluso he dejado de practicar sexo porque es que con con la Cadena Ser mi cupo de placer ya está cubierto su marido el lo llevo mal bien de la Cadena Ser al oyente por favor

Voz 23 29:10 campen donde hay que gozar

Voz 25 29:15 para mí una hora debe la Cadena SER equivale a siete

Voz 21 29:24 sí

Voz 3 29:28 le gusta la naturaleza es lo que más me gusta oír el jilguero la avutarda y eso que ahí su chulo trompetero soy ahí es un locutor de la cadena saber hacer locutor de la SER así que tengo la radio puesta a Cadena Ser también la Cadena SER natural Rayo radio natural traducción en español

Voz 1 29:53 tiene una marisquería buscando Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblones escribe lo encuentran que bien vive un verano decir con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google Google Reader regaló al reservar

Voz 1704 30:11 lo por sólo sesenta euros paga están diez meses se encuentras un precio mejor te da igual ambos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 0137 30:22 y si fuera posible unir la potencia de generación de energía del sol y del viento en una misma instalación hablamos de Hybrid energía renovables para usar al máximo su potencial minimizando el impacto medioambiental una tendencia en la que algunas empresas ya están empezando a trabajar la multinacional Acciona por ejemplo ha desarrollado una solución pionera en el mundo consistente en recubrir la torre de un aerogenerador con paneles fotovoltaicos orgánicos y flexibles destinados a producir energía para el consumo eléctrico interno de la turbina el sistema que ha sido instalado en el parque eólico de Breña Albacete que opera Acciona los lo cuenta Belén Linares El

Voz 0194 31:02 proyecto de hibridación de Breña supone una utilización de

Voz 0137 31:05 el uso del espacio para la Voz renovable

Voz 27 31:08 Nos va a permitir probar la eficiencia de la fotovoltaica orgánica una tecnología que creemos tiene una de las mayores curvas de mejora de eficiencia tecnológica por eso hemos decidido pilotar

Voz 0137 31:17 la aplicación inmediata del proyecto de Breña es producir parte de la energía que necesitan los sistemas internos de aerogenerador pero en el futuro cercano la hibridación de ahí solar permitirá algunos parques eólicos aumentar la capacidad de producción energética de los parques contribuyendo a una generación eléctrica más eficiente y limpia

Voz 3 31:39 cadena SER Hora veinticinco

Voz 17 31:46 Berceo y en la crème Miguel Ángel Aguilar Fernando Vallespín

Voz 0194 31:50 de González Ferrari una última pregunta antes de avanzar con el tema de los pactos que nos iremos con el caso de Navarra pero Fernando a dónde lleva a dónde lleva Ciudadanos el hecho de no ser bisagra de cómo lo decías de sorber y soplar como era donde puede llevar a la formación en qué puede acabar esta formación

Voz 5 32:08 Nos íbamos a ver como acaban como acaban la operación no pero pero yo creo que lo que le donde le conduce es realmente a tratarte bueno convertir al Partido Popular en su adversario realmente el yo creo que el se inclina mucho más hacia digamos la disputa dentro de la derecha que no a una disputa partidista no de jugar el espacio este sí

Voz 0194 32:28 pero discute dentro de la derecha en las últimas elecciones ya ha visto que les sigue sin de sigue sin funcionar porque el famoso sorpasso no se ha producido

Voz 5 32:36 si sigue sin funcionar pero bueno yo creo que él tiene confianza asimismo para hacerlo no seguir presentándose como que tiene esa capacidad yo creo que tiene que por ahora tiene tiene tiene perdida la partida y sobre todo recordemos todos ahora que hace un año no ha hecho lo de la moción de censura que poco antes de la moción de censura las encuestas le daba como el primer partido en intención de voto en España acordaros eh por qué pues porque tenía detrás pues un voto de centro izquierda incluso no porque la gente pensaba que bueno realmente ciudadano era un partido que eran pues me mínimamente progresista que realmente pues estaba muy bien en el eje este España ha encontrado los independentistas etcétera etcétera la dueña

Voz 10 33:21 sí la de corrupción

Voz 5 33:22 claro sí pero yo creo que también también el Partido Socialista está mucho más desprestigiado entonces no eso no se le veía con con impulso y todo eso lo ha perdido saques que ojo que es que es muchísimo

Voz 0194 33:36 pero esto una cosa Miguel Ángel no tenía mochila de corrupción y al contrario sea uno de sus principales argumentos fue la lucha contra la corrupción la regeneración pero claro con estos pactos con el Partido Popular poniendo el caso de Madrid lo que va a hacer es perpetuar en el Gobierno al Partido Popular de Madrid que es no otro hablaron de Madrid exacto

Voz 10 33:55 de Granados ha de cómo se llamaba González González está ya lo había nombrado te acuerdas sólo me ha salido rana dos amigo se lo aunque eso sí

Voz 0194 34:12 sí que veía hecho de había hecho de la regeneración política su principal argumento y en cambio con estos pactos va o pretende perpetuar en el poder a este partido

Voz 10 34:21 acto yo es que creo que el el el Polo

Voz 5 34:23 hay ciudadanos fue el discurso se quedó se quedó en el discurso único de Cataluña no sea no no atendió a otros posibles discursos que tienen que ver con eso es lo que es un partido liberal progresista en en temas de valores en partido de buscar la competitividad el digamos eso no hablaba de eso hablaba única y exclusivamente del tema catalán y acusaba a Sánchez única y exclusivamente por sus pactos con los

Voz 4 34:50 pero ahora no resultados en Cataluña Ciudadanos C's ganó las elecciones autonómicas no hizo nada

Voz 15 34:58 claro no hizo nada no movió un dedo

Voz 4 35:01 la señora Arrimadas en cuanto podía salió corriendo de allí tienen claro la gente no es tonta dicho bueno y ahora para que sí pero instinto de alguien que no para de de digamos de de los relojes

Voz 1071 35:12 de soldados en las en las municipales unas ideas ni en las europeas no han sido buenas no han sido buenos en en Cataluña

Voz 0194 35:18 a por seguir con la política de pactos hay una comunidad en la que se cruza lo que ocurran su Gobierno con lo que pueda suceder en la investidura de Pedro Sánchez y esa comunidad es Navarra Inma Carretero buenas noches

Voz 1444 35:29 qué tal buenas noches que los socialistas tienen Love

Voz 0194 35:32 ha de gobernar si Bildu se abstiene pero Ferraz no quiere que esa opción prospere estarían dispuestos a que gobernara la derecha

Voz 1444 35:39 bueno de hecho fue eso lo que pasó en dos mil siete cuando la dirección federal del PSOE impidió que gobernarán los socialistas navarros con la marca local del PNV e Izquierda Unida eso tuvo un gran coste electoral posterior

Voz 0194 35:53 por dejar gobernar a UPN en solita

Voz 1444 35:55 Mario ya estado de fondo este asunto en el debate interno de estos días José Luis Ábalos el secretario de Organización ya avisó aquí en la Cadena Ser el día después de las elecciones que no querían un pacto con Bildu pero hasta anoche la dirección federal en cierto modo ha dejado hacer a María Chivite la la razón que esgrimen es que tienen que desmarcarse oficialmente de esta negociación porque no ven bien que pueda implicarse a Bildu tanto en la investidura como en la gobernabilidad de Navarra porque requeriría la abstención de Bildu para ser investida María Chivite cuentas socialistas que atribuyen esta decisión directamente a Pedro Sánchez y nos cuentan además que en gran medida han optado por fijar de antemano su posición contraria a estos movimientos en Navarra para evitar el desgaste de su estrategia en los pactos en el resto de España donde el PSOE presiona a Ciudadanos para que no se mezcle con la ultraderecha de Vox ya ha sido llamativo que el PSOE durante todo el día no ha tenido agenda pública y no ha hecho declaraciones sobre este asunto Tony tampoco sobre cualquier otro pero por la tarde la vicepresidenta Carmen Calvo tenía una convocatoria y allí ha sido bastante clara escuchamos

Voz 6 36:59 bueno esto son pasos que está dando eh María Chivite pero para el Partido Socialista como partido todo el mundo sabe no de ahora que Bildu no es socio de gobierno para los socialistas en ninguna de sus formas esto es un asunto que está claro siempre ha estado claro y por tanto no tenemos

Voz 1704 37:17 el Partido Socialista no

Voz 6 37:19 cuenta evidentemente con Bildu nunca ni ahora en ninguna forma de concertación de gobierno

Voz 1444 37:26 aclaraba que en ninguna forma de concertación de gobierno porque lo que está en cuestionando Se es la abstención y la vicepresidenta ha sido la única dirigente del PSOE que ha abordado este asunto que no es sagrada hable en Ferraz especialmente porque entre las personas más cercanas a Pedro Sánchez está Santos Cerdán que es de Navarra y que fue una persona clave en las primarias de Sánchez y también para que el PNV le diera su apoyo en la moción de censura está ahí en el aparato de la dirección federal que está tomando esta decisión

Voz 4 37:55 más gracias gracias hasta mañana Pamplona

Voz 0194 37:57 ver Lorente buenas noches

Voz 4 37:59 qué tal buenas noches el Partido Socialista Navarro

Voz 0194 38:02 mantiene a pesar de escuchábamos a Carmen Calvo pero mantiene su disposición a pactar con Geroa Bai y asumir esa eventual abstención débil

Voz 4 38:10 así es María Chivite mantiene intacta su agenda para iniciar su ronda de contactos este mismo miércoles lo hará después llegarán Podemos Izquierda Ezkerra que suman veintitrés escaños de los cincuenta del Parlamento foral lo hace con el respaldo de la ejecutiva del PSN y recalcando que no semana sentar con Euskalherria Bildu para buscar las tres abstenciones que necesita para ser es intentar no habrá acuerdos con la izquierda abertzale dicen hice verá en la constitución de los ayuntamientos en los que EH Bildu se juegan gran parte de su poder municipal en Navarra y seguramente lo pierda la coalición entre UPN PP y Ciudadanos Navarra Suma no tiene hueco en la agenda de Chivite pero insisten en que sean los socialistas los que faciliten la investidura de su candidato de Javier Esparza sobre la posibilidad de un apoyo de sus dos diputados en el Congreso a otra investidura la de Pedro Sánchez Esparza hoy no aclaraba en la SER

Voz 28 38:57 sé que no estamos hablando eso que estoy hablando en quiste hablando de Navarra e hice lo que me circunscribo son los acuerdos antes que a los que yo tengo que alcanzar así de claro

Voz 4 39:08 los socialistas navarros insisten en que el Gobierno liderado por María Chivite es la única manera de evitar que en un futuro la única alternativa al Gobierno de la derecha sea el nacionalismo vasco como ya evidenció por ejemplo en dos mil quince con los barcos como presidenta

Voz 1071 39:22 no gracias Javier

Voz 4 39:24 hasta ahora ayer dijo el PNV en la Cadena Ser

Voz 1071 39:27 Euskadi que lo que sucediera en Navarra podría condicionar incluso el apoyo del PNV la investidura de Pedro Sánchez que son seis los parlamentarios que ha obtenido el PNV las generales en el Congreso esto es lo que respondía a las preguntas de nuestros compañeros en Euskadi Koldo Mediavilla del PNV

Voz 29 39:43 finalmente acaba gobernando en Navarra Suma

Voz 4 39:46 el PNV no apoyaría la investidura de Sánchez

Voz 30 39:49 evidentemente es una es un límite que nosotros vamos a poner eh Ike bueno pero tendrán que definir también los representantes de Geroa Bai que ocurre en el conjunto de la comunidad

Voz 1071 40:00 pero también yo revisaría buenas noches

Voz 31 40:03 buenas noches cernido la dirección del PNV estatal

Voz 1071 40:05 de pero no han ido tan lejos

Voz 31 40:07 pues no nadie es autorizar lo dicho ayer por el Brooke en la SER dicho quedó pero hoy oficialmente el PNV ha preferido guardar silencio silencio sobre la postura de Ferraz la Ejecutiva reunida esta misma tarde se ha resuelto sin comentarios al respecto o mejor dicho dejando directamente el asunto en manos de Geroa Bai que es su marca electoral en Navarra el PNV gana así tiempo a la espera de nuevos acontecimientos no hay prisa es lo que nos dicen pero dejando claro que su voluntad es negociar para formar un gobierno alternativo a la derecha en la comunidad foral está claro que el PNV va a presionar aunque también recibe presiones hoy precisamente el presidente del PP vasco Alfonso Alonso ha advertido al lehendakari Iñigo Urkullu

Voz 0083 40:47 no es posible la colaboración con el Partido Popular sí forman una alternativa en Navarra contra Navarra Suma y por tanto se integran con EH Bildu en Navarra para desbancar a la coalición que ha sido vencedora de las elecciones eso imposibilita la colaboración con el Partido Popular por tanto tonterías en Navarra tienen consecuencias en el País Vasco

Voz 31 41:09 contundente Alonso Urkullu gobernó en minoría necesita un socio para poder rematar la legislatura en condiciones el PP vasco lo saben de ahí que lo utilice otra cosa es que que les iba eso es lo que digamos hablado en relación a Navarra porque lo puramente canceló la ejecutiva del PNV ha acordado hoy abrir negociaciones con el PC sólo con los socialistas vascos para cerrar un pacto global aquí en Euskadi que les permita gobernar ayuntamientos y diputaciones como lo han hecho en los últimos cuatro años era lo previsible así que parece sólo cuestión de tiempo

Voz 4 41:40 gracias Fagor

Voz 0194 41:42 Miguel Ángel se cruzan las negociaciones en el caso de Navarra esa posible abstención de Bildu que permitiría el Gobierno al partido socialista María Chivite no gusta en Ferraz porque eso complicaría un eventual apoyo de Ciudadanos pero tampoco gusta al Partido Nacionalista Vasco que gobierne la derecha navarra porque eso también podría condicionar su apoyo es decir se se mezclan las piezas

Voz 10 42:03 sí claro es que es que todo eso tiene que encajar osea que estamos todavía en la fase de los antagonismos pero reforzando los antagonismos poniéndolos de manifiesto cada vez que se sale a dar cuenta de lo que se ha hablado durante es porque están los periodistas en la puerta una y hay que seguir diciendo eso porque además es la manera de no perder perfil porque además esa negociación de Pamplona es la negociación que tienen del sí que tiene repercusión sobre el conjunto del País Vasco pero es que esa negociación según aparezca Bildu absteniéndose o no

Voz 0194 42:49 tiene repercusión en el Gobierno central exactamente

Voz 10 42:52 entonces entonces no se sabe qué va ir antes si la investidura de del presidente del candidato socialista como presidente del Gobierno ha liquidado eso podrían los pactos funcionan de otra manera au si va a ser previo a a lo que pase en los territorios antes de lo que se decida en Madrid de todas maneras yo creo que están muy obsesionados con la cifra de los apoyos que necesita Pedro Sánchez pero yo creo que no va a haber investidura por mayoría absoluta sino que va a haber en una segunda sesión de investidura más votos a favor que en contra ya ahí quiero que sepas Angers que ahí no le van a faltar los apoyos a Pedro Sánchez

Voz 0194 43:44 tienes información

Voz 10 43:47 porque quién quién es el salvaje que ese a Puñal asimismo forzando una vuelta a las elecciones nadie

Voz 4 43:58 mandos

Voz 5 43:59 vamos a ver a vino una cosa que que me parece interesante es que el Partido Socialista Navarro once Chivite está haciendo con Bildu lo mismo que dice Ciudadanos

Voz 0194 44:11 qué hace con Vox no es decir si me lo dijo Villegas cuatro días y me votan que voy a hacer claro los votos entonces en este caso ni siquiera votos porque con la abstención es suficiente

Voz 5 44:21 por eso Ferraz yo comprendo que esto le venga mal no sea porque es decir San porque claro esto que es una fuente de de de multitud de críticas pues inmediatamente elevan a decir está usted es hacer lo mismo lo han hecho al mismo lavar negro ultiman a es muy difícil saber a Miguel Ángel yo aquí contigo el problema si como como como limitamos los antagonismos pero es que en Navarra se juega mucho cada una de las dos bloques no el el PNV por fin podido escandalizar a a Navarra que convenio deseando de toda la vida además

Voz 0194 44:58 cuando lo consiga una mayoría Navarro pues estuviese

Voz 5 45:00 hablará de otro Uscadi etc etc es decir el futuro nacionalismo vasco de su proyecto pasan muy claramente por Navarra y los otros están de de la perspectiva de la resistencia o sea que ahí hay algo más que el juego de la comunidad hay yo creo que se están jugando está jugando una serie de batallas que cara al futuro pues son muy relevantes para las dos partes no por eso yo creo que el PNV si puede a hacer utilizar lo que ocurre en Navarra como mecanismo de presión Xavier parece que esto tiene más relación puede tener más relación con lo que ocurra el Gobierno central de lo que parece a primera vista

Voz 8 45:36 pero yo estoy con Miguel Ángel yo creo que el PNV va a apoyar la investidura de Sánchez pase lo que pase en Navarra En Navarra yo creo que es lo que va a pasar es que el centro derecha en Navarra mismo va a desalojar a lo que ha sido hasta ahora algo muy cercano e muy cercano a al PNV ellas ya los planteamientos euskaldunes eh porque

Voz 4 46:06 hemos memoria antes de que el mal era Madrid era el Madrid la letal

Voz 10 46:11 Partido Socialista Navarro es el de la crisis pero se me va de la memoria luego te contra despacio porque yo estuve haber ahorrado con con Martín Prieto una vez enviado

Voz 9 46:25 lo que todo esto pero los abuelito te puede hacer bueno pues también hablar de lo que pasa hoy

Voz 4 46:37 hablando de lo que pasa hoy que puede ser un problema muy serio para el Partido Socialista para el Partido Socialista no dejar que la lista más votada las listas más votadas que sólo en el centro derecha y son los que desplazan a los nacionalistas vascos que sean metido en Navarra hasta la cocina hasta la cocina tendría un problema serio queda

Voz 0194 46:58 a una cosa de la política vasca

Voz 4 47:01 además es una cosa llamativas es

Voz 1071 47:03 ha dado hoy un aviso interesante distinto de Alfonso Alonso que ya saben lidera el Partido Popular en su comunidad anunciado a la dirección del PP su mensaje a Génova otro mensaje a Génova de Alonso que en la convención de septiembre que haga el Partido Popular va a defender la personalidad de su partido en el País Vasco

Voz 0083 47:19 me parece que la posición del Partido Popular del País Vasco debe marcar una personalidad propia con nuestro propio perfil no hay alternativa quizás no hay esa tradición política en otros lugares de España los liberales laboristas sólo existieron aquí somos herederos de ellos es una manera de entender la pluralidad de España y el encaje del País Vasco en el conjunto de España a través de la actualización de nuestros derechos históricos y del sentimiento de nuestra formalidad en cada uno de los territorios

Voz 0194 47:49 mal este mensaje no Fernando Dolores Torres