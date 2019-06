Hora 25 (03/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 la dimisión ido de es que bueno que que en todo caso Irene Montero pues ser la candidata diríamos de la anterior dirección no hay que se presente a a la Asamblea para ver si efectivamente sale como líder no o bien seguir vistiendo en en importantes seguir presionando a las bases que vele son fiel que yo creo que son mayoritarias eh teniendo en cuenta poco resultado que obtuvo cuando hizo es es ese referéndum por la casa no pues te pasa es que luego también participa muy poca gente pero pero bueno pues eso también lo saben entonces AIS dónde está ahí es donde está la clave iguales que todos de repente si todos deciden participar Se puede llevar alguna sorpresa yo creo que lo mejor que le puede pasar a Podemos es efectivamente que tengan un proceso de reflexión que que se tomen un respiro también en no seguir hablando de forma parte del Gobierno etcétera que se miren un poco el ombligo así no hay que no miren tanto para el Gobierno de Sánchez que porque a mi me parece que está que que lo que está haciendo Pablo Iglesias es realmente es es correr hacia adelante no con tal de no de no afrontar esa responsabilidad incorporándose diríamos a la discusión sobre el sobre el próximo Gobierno nacional no todo el mundo sabe que esos votos son necesarios y que por lo tanto va a tener mucho protagonismo pero es que tu antes de Saturno pues reivindicar un protagonismo si antes no te has hecho cargo de lo de los restos de tu partido no

Voz 2 01:21 y ahí es donde yo creo que él tiene tiene

Voz 1 01:23 hay que actuar de una manera prioritaria y luego ya después más hombres como tengas eso cohesionado cuando lleguéis a una evaluación más o menos compartida de cuál es que es lo que ha fallado y qué es lo que no fallado pues entonces ya eh da el salto al Parlamento cuando llegue el momento después negocias etc pero está haciéndolo al revés y a mí eso me parece que eso sí

Voz 2 01:42 la pregunta es va va va

Voz 3 01:45 dedicarse a poner orden en su propia casa porque claro dices son minoritarios los que le critican pero para ser minoritarios se les oye un montón se les nota muchísimo se les nota un montón de que pues eh en la carta de Espinar las cosas que dicen en Aragón las cosas que dicen en muchísimas partes Errejón es verdad lo que pasa es que Errejón claro si no si no pilla en la zona de Errejón puede terminar siendo el Curiel de nuestros días es decir que es en el Partido Socialista

Voz 4 02:27 ya está ya se lo dijo Pablo Iglesias ya se lo digo

Voz 1 02:30 da igual es uno de esos ministros progresistas de los que habla

Voz 4 02:34 entonces apareció verlo

Voz 5 02:37 Diego Pablo Iglesias

Voz 2 02:39 no descarte cualquier perversidad uno por parte de quién por parte de Sánchez gran porque ya dejó incoado de ese movimiento cuando dice afines como ya Dyson y dejó afines asimilables bueno pues alguna fin asimilable y luego yo le he oído decir bueno vosotros también ha para Pablo Manuel Iglesias se acerca el momento de que haya una secretaria general de minimizar el pan hace muy poco además como

Voz 4 03:19 pero tú crees que todos aquellos que que que que piden ese relevo esa refundación entienden a Irene monte

Voz 1552 03:25 no como algo diferente a Pablo Iglesias

Voz 1 03:27 no vamos a ver yo creo perdernos según acaba seguida este fue un movimiento que nació con una cabeza colectiva que era el grupo este que todos vivimos cuyas fotos el abrimos hasta hasta en en los periódicos más raros del mundo eh claro entonces es el el problema es que se han ido desperdiciando no es decir que sea Sunny se han ido eliminando entonces tanto que digamos cuya fuerza residía precisamente en en en esa especie de liderazgo colectivo que necesitaba una cabeza que era precisamente la de Pablo Iglesias entonces esa cabeza poco a poco ha ido prescindiendo los demás os han ido bueno buenas razones pueden ser múltiples

Voz 2 04:06 centrifugado centrifugado y al final

Voz 1 04:09 claro que sólo queda uno pero claro ese uno de repente se ha encontrado con que ya no tiene el apoyo que tienen todos los demás conjuntamente no porque por ejemplo era

Voz 2 04:18 lo de escuchar la parte teórica de Errejón y luego el otro haciendo más una política tampoco mal

Voz 1 04:23 has digamos así estratégica no emitirse Rejón pues salía allí que si son Talmud que sino se quiere que ese no sé cuánto entonces esos ha perdido esta entonces se ha convertido en un partido más en la Izquierda Unida que bueno es es una opción es perfectamente legítima en no tiene el encanto que tuvo al principio de tratar de dar con tipo de discurso que fuera novedoso dentro de la izquierda de la socialdemocracia o no se percibe que lo tenga entonces yo creo que todo eso son son son digamos losas que les han caído hay que que bueno pues tienen que seguir liberando Sedella

Voz 2 04:58 poco a poco con algo más Miguel Ángel yo creo que iban a volver a la Puerta el Sol para hacer un ejercicio de reflexión

Voz 4 05:05 Miren de dos formas que saquen todo lo de la Champions porque sino no

Voz 2 05:08 o sea claro va a hacer una acampada no note de manera permanente pero para quedarse y como una semana que es así

Voz 4 05:15 pero quién Pablo Iglesias Irene Montero los dos

Voz 2 05:19 pero

Voz 0194 07:35 actualidad judicial nos ha dejado hoy dos titulares relevantes que queremos explicar con Miguel Ángel Campos que esta que sentaditos buenas noches buenas noches la primera tiene que ver con Francisco Camps al que finalmente si procesa al juez de la Audiencia Nacional por los contratos de la Generalitat cuando la presidía el con la

Voz 1552 07:51 Heurtel comienzo con un extracto literal del propio juez estamos ante un arsenal de indicios muy consistentes que permiten afirmar que Francisco Camps participó en la adjudicación a la Gurtel del contrato de Fitur dos mil nueve que dio instrucciones en este sentido a la directora general de la Generalitat responsable del área literal hasta ahí sigo literal el G esta firma que Cannes favoreció de esta forma Orange Market la marca valenciana de la Gürtel a cambio de su paciencia y resignación por el impago de la multimillonaria deuda que el PP valenciano tenía con esa trama corrupta hay por la colaboración de la red de Correa al aceptar las ilegales fórmulas de pago que el PP utilizado para ir cancelando la deuda en este sentido el juez De la Mata dice que Camps estaba plenamente al corriente de nuevo literal de los procedimientos ilícitos utilizados por el PP para abonar la deuda con Correa tanto de los pagos en metálico que aportaban empresarios donantes al partido como del Giro de facturas falsas a contratistas con la Administración que las asumían pagaban es decir que Camps estaba plenamente al corriente de la financiación ilegal del PP el juez propone juzgar a Camps por prevaricación administrativa sin perjuicio dice de que existan otros delitos y pide a las partes que propongan la apertura del juicio oral contra el auto de procesamiento o el archivo de la causa

Voz 0194 08:59 decir procesamiento para Francisco Camps y luego Campos está el juicio por la destrucción de los discos duros de Bárcenas porque el PP quiere que el juicio sede en la intimidad sin que se retransmita

Voz 1552 09:10 fue el gabinete de comunicación como pasó con el supremo de gabinete de comunicación el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había solicitado la emisión de este juicio que se celebra a partir del catorce de junio en aras dijo a la transparencia judicial dado el interés social del procedimiento en el que el PP su ex tesorera Carmen Navarro un informático y el representante legal del partido se sentarán en el banquillo para responder por estos hechos Pepe como dice se opone considera que la emisión del juicio vulnera la intimidad la imagen y el honor del Partido Popular y también del resto de procesados que no son políticos sino recuerda el PP personal anónimas el PP considera que la verdadera motivación que parece subió hacer ante la solicitud de emitir el juicio ocasionaría al escarnio público de los acusados intensificará la pena de banquillo para los acusados y provocaría un juicio paralelo para el PP para informar basta con la presencia de periodistas en la sala del juicio que no necesitan de medios audiovisuales para proporcionar una información veraz

Voz 0194 10:05 ya hay quien tiene que decidir esto el juez el juez esta es la petición del Partido Popular y el juez decidirá si se retransmite en otras retransmite

Voz 1552 10:12 petición del Partido Popular a la que se han sumado tanto la tesorera como el informático como Duran el represente legal del Partido Popular es el juez el que va

Voz 0194 10:20 de los respecto Ángeles que no quieren que se retransmita el juez del borrado de los discos duros de Van

Voz 13 10:24 cenas el martillo que esto hasta treinta y cinco veces fueron hallados a esos esos discos duros sí sí sí yo lo vi ese digo una cosa

Voz 2 10:32 no creo que lo viste este hombre Pepe pena tampoco lo verás Iker ha sido de la tobillo italiana

Voz 13 10:38 de la atreví ya italiana y unos pantalones contra Villa no te acuerdas pues no dentro desbancando a Galán

Voz 1552 10:46 ah vale vale vale vale vale correcto de estamos hablando de las de los trajes sí sí sí has visto ahí que Francisco Camps siempre ha defendido su inocencia que no sabía absolutamente nada que él nunca ha sido amigo de de de Francisco de de por ejemplo de de Álvaro Pérez y el juez en su auto de procesamiento de treinta y seis páginas dice que la amistad íntima de Francisco Camps con Álvaro Pérez ha quedado absolutamente acreditada y que irá absoluto valor a las manifestaciones de Álvaro Pérez a las de Ricardo Costa también a las del resto de testigos barra imputados que han corroborado pues bueno que existía esa trama hay que Francisco Ramos participó de forma decisiva en favorecer al Partido Popular en toda esas en favorecerá a la hora de marketing toda esta situación en que era conocedor de la financiación ilegal del partido

Voz 2 11:33 copero fíjate lo diferencias reacción ante una misma historia los presos estos vamos los procesados del uno de octubre están encantados de que existe dando por televisión y estos otros del PP resulta que sólo consideran que es un escarnio pero que para el partido pero porqué si Dios si Dios no han hecho nada ha hecho algo a mí me decía siempre un amigo mío del Supremo que condenado preso lo primero que le decían los que estaban allí ya de antes decía tú qué es lo que no has hecho

Voz 5 12:07 por otro

Voz 2 12:10 dándolo todo si esto lo niega todo si dicen que ha sido un partido realmente benéfico para la humanidad que han colaborado con la Justicia alto todo el rato desde el primer momento que han hecho colaborar que había que hacer entregaron un disco duro por eso lo entregaban raya

Voz 5 12:26 no sé si Fernando Ferrer

Voz 2 12:29 tiene algo que añadir Campsa o discos duros no y ahora nos quedamos

Voz 1 12:32 sí sí bueno pero yo entiendo que no quieran quise transmita el poder de la imagen es mucho más fuerte es más potente y entonces además basta que haya imágenes para qué

Voz 2 12:42 vuelvo otra vez el recuerdo no porque una cosa es leerlo o escucharlo pero verlo para declarar Bárcenas

Voz 4 12:49 pero es demasiado regreso trae los fantasmas

Voz 1552 12:55 ya saben lo que les de Luis Agüera

Voz 5 12:57 qué tal hay que hay que otra que estarían tan feliz de borrar algunas de las frases que han dicho yo por ejemplo fíjate a mí algunos Whats App también si Whatsapp incluso en directo no lo de lo de no te preocupes ya hablaremos dice a a por eso Junqueras que también es lo que le dijo no más o menos fuerte

Voz 4 13:20 quedarme dime dime una cosa él tuve que es que ahora el juez con el con a petición del PP veremos lo lo que va a suceder no estoy no hay no tengo ni idea de lo que iba a decidir

Voz 1552 13:30 el juez hay varias partes SEM parece que hay un hecho objetivo que bueno que no no perjudica a nadie no en principio estará enviando el ejemplo del del juicio del proceso donde la transparencia yo creo que está siendo muy beneficiosa para la que la propia opinión pública pues se se forme una una idea fundada de lo que está aconteciendo sin necesidad de de de de interferencias ni de nadie que que es elocuente hizo bueno pues me parece que esta moda el inaugurada con con con el supremo de forma intachable con este con esta dimisión del juicio pues que podría haberse trasladado a este mismo procedimiento que Hinault tiene que ver nada negativo no no creo que afecte al honor y la imagen del Partido Popular la emisión afectar al honor y a la imagen del Partido Popular ha hecho algo

Voz 2 14:16 los hechos exacto lo

Voz 4 14:18 a martillazos hallazgo horrible las pruebas las pruebas P

Voz 2 14:22 sí sea la ocasión de reivindicarse como pan Gowan a renunciar a la ocasión de reivindicarse que que les permite que ofrece que el juicio sea retransmitido en directo yo eso no lo haría nunca escrito que hablar con ellos

Voz 4 14:37 manda mandarles el mensaje de parte no que las cuevas y simas gracias

Voz 2 14:40 algo de eso habríamos a las nueve con la visita de

Voz 4 14:43 Trump al Reino Unido hablábamos con Begoña Arce nos contaba la cena con los presentes y los ausentes hay alguna alguna novedad sobre esta cena Pedro

Voz 0194 19:35 da María director del diario de Noticias de Navarra muy buenas noches buscamos a esta hora los titulares para mañana del diario de Noticias de Navarra que es lo que cuenta

Voz 18 19:46 pues nosotros los del trébol básicamente con

Voz 2 19:49 sí

Voz 18 19:50 se política no es si seré existe el intentar la Presidencia pese al veto a través de la dirección del PSOE pero de otra vez es un clásico porque forma parte de la historia de Navarra es desgraciadamente de la historia de El pesebre no dio lo hacemos con un actual pero creo que de lo sucedido porque va el subir mayoritariamente te hizo Adele y por respeto a sus setenta mil votantes y respeto también a a la voluntad democrática de los navarros y navarras a las obras del gobierno de progreso plural qué es lo que el peso de otras desgracias eso forma parte de la historia

Voz 5 20:31 y al margen de la política algún otro titular

Voz 18 20:34 bueno luego vamos con eh construirse sucesos y locales

Voz 5 20:41 muy pendientes entonces te del pacto para el Gobierno de Navarra

Voz 18 20:45 ahora es eh básicamente la foto de María Chivite de Pedro Sánchez en un acto electoral ahí la foto de la verdad es que no hayan los público hasta ahí puedo fotografió la encontrar auditorio Salvador

Voz 0194 20:57 pues Joseba Santamaría director de Noticias de Navarra muchísimas gracias

Voz 18 21:01 qué hacer

Voz 0194 21:03 Nos queda nos queda todavía Cuaderno de frases

Voz 1071 21:06 vamos por las económicas porque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha denunciado hoy que las subvenciones para la contratación no están bien presupuestadas ni tampoco suficientemente evaluadas José Luis Escrivá es el presidente de la aires y estas han sido sus frases

Voz 19 21:19 una subvención no es sino un instrumento para desarrollar una política atómica puesto no hemos encontrado que es que las

Voz 4 21:25 la relación entre unas y otras no es

Voz 19 21:28 luego fina y lo lo determinada cree que debería

Voz 1071 21:31 SER este lunes ha empezado también el juicio por la muerte de una mujer en un centro de internamiento de extranjeros en Madrid ocurrió en al año dos mil once samba es como se llamaba la mujer llegó a pedir ayuda médica once veces antes de fallecer Patricia Fernández es la abogada de la acusación popular ácidos

Voz 20 21:47 especialmente relevante la declaración de la testigo de Cruz Roja que ha señalado como Samba cuando subía al coche policial que le trasladaba al hospital decía me muero me muero me muero

Voz 1071 21:59 samba sabía que se moría pero nadie la escuchó y así ocurrió en efecto a Samba nadie le practicó las pruebas médicas que probablemente hubieran salvado su vida Ramiro de Dios era el juez de control de ese centro de internamiento de inmigrantes cuando murió esta

Voz 21 22:11 jóvenes que ha venido aquí al juicio para su memoria es en mi opinión el sistema de funcionamiento el centro de internamiento es una estructura que propicia ya ha propiciado el fallecimiento de San Martín

Voz 1071 22:27 tras esa es también del consejero delegado del Grupo PRISA Manolo mirad en la junta general de accionistas que se ha celebrado hoy sobre los compromisos de este grupo

Voz 22 22:35 somos un grupo comprometido con la educación con la información de calidad veraz independiente irresponsable somos un grupo comprometido con el reto de contribuir al desarrollo y al progreso de las personas y de la sociedad en todos y cada uno de los países en lo que estamos presentes somos el grupo empresarial que somos gracias a los valores que no guía la independencia el pluralismo la defensa de la democracia la libertad la igualdad la creatividad la atención a las demandas sociales la sostenibilidad IFE

Voz 1071 23:05 desde este lunes en que hemos sabido también que según un estudio de la Universidad de Londres el café no es malo para el corazón no endurece las arterias al contrario de lo que se pensaba y el día en que murió Kafka el tres de junio del XXIV así que vamos a quedarnos con una de sus frases la desgracia de Don Quijote no fue su fantasía dijo Kafka sino Sancho Panza nos queda

Voz 23 23:26 Carey

Voz 4 23:30 con Podemos

Voz 1150 23:31 con los nacionalistas ciudadanos que en teoría debía ser un partido liberal se ha convertido en el partido del ni ni aunque sus cordones sanitarios son de intensidad variable cuando de la extrema derecha se trata se afloja las correas la estrategia de pactos aprobada por unanimidad por la dirección del partido concreta su disposición entrar en gobiernos que dependan de la extrema derecha pero no asentarse con ella en la mesa hay sociales simplemente hipocresía Los Republicanos la derecha francesa heredera de Sarkozy han sufrido un descalabro en las elecciones europeas Girona quién ha renunciado a la dirección del partido Bakiev quiso combatido extrema derecha asumiendo su agenda especialmente en materia de seguridad e inmigración y cuestiones identitarias de la bandera a la familia tradicional ya ha quedado atrapado entre la derecha reaccionaria prefirió el modelo la copiar los liberales se fueron con el presidente Bakiev deja al partido al gordo la explosión los dos partidos de la derecha española PP y Ciudadanos eran capaces de sacar las debidas conclusiones de esta experiencia Tram viaja Londres hice permite decir quién tiene que sustituirá Theresa May Boris Johnson quién tiene que negociar con Europa Zarautz como tiene que ser la ruptura con la Unión e insultado alcalde laborista a la capital sólo el estado de extrema debilidad en que la crisis del Brexit ha dejado a la política británica puede explicar este humillante espectáculo Tram confirma lo que ya habíamos notado en Gran Bretaña o y no hay ningún líder capaz de hacerse respetar y de defender la dignidad en los intereses del país la democracia modelo que resistió tres siglos cargados de turbulencias ha entrado en crisis por romper con Europa algo debe tener la Unión para que la pretensión de abandonar la genere tanto estrépito

Voz 15 25:13 terminamos aquí Miguel Ángel Aguilar Fernando Vallespín Javier González Ferrari buenas noches y buena semana la que nos queda por delante nosotros mañana más Sastre a ver qué provecho lo sacamos sangre tanto ver ahora una cosa ligerita va bien para ahora que es hasta mañana feliz noche

