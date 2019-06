Hora 25 (04/06/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0824 00:00 la importancia del punto de vista donde la Fiscalía ve violencia la Abogacía del Estado sólo fuerza donde el fiscal interpretar rebelión la Abogacía del Estado sedición donde la historia nos habla de un golpista los jueces del Supremo ven a un jefe de Estado son las ocho las siete en Canarias

hola buenas tardes las acusaciones han puesto hoy voz a sus conclusiones en el juicio del pluses y este martes nos ha dejado una llamativa discrepancia entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado en torno a uno de los elementos medulares de la acusación el uso de la violencia lo que convierte la sedición rebelión lo que sucedió en Cataluña entre marzo del dos mil quince de octubre de dos mil diecisiete fue un golpe de haber atacado gravemente el orden constitucional seguimientos ilegales Dios de hecho mitos colectivos de utilizando la violencia aquellos momentos que ha sido en

Voz 4 01:14 el uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales de el plan llevado a cabo por parte de los acusados

Voz 0194 01:24 esta va a ser una de las claves de la futura sentencia de este juicio que queda ahora pendiente de escuchar las conclusiones de las defensas lo fundamental de la crónica de este martes pasa por el Supremo que hoy ha paralizado la exhumación de Franco prevista para la próxima semana los jueces argumentan que buscan evitar mayores perjuicios en el caso de que finalmente prohibieran sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos la familia Franco no puede ocultar hoy su satisfacción Luis Felipe Utrera Molina es su abogado

Voz 1776 01:48 mi cliente es ahora mismo respiran aliviados es fundamental que la Sala haya he considerado que los argumentos jurídicos que han presentado esta parte son al menos dignos de consideración

Voz 0194 02:02 en Hora Veinticinco les contaremos lo que ha dado de sí la primera reunión negociadora entre el PP y Vox son dos de las tres patas de los acuerdos que la derecha necesita para gobernar en algunas comunidades y ayuntamientos mañana el Rey comienza su ronda de consultas antes de encargar la investidura y mañana la secretaria general del Partido Socialista en Navarra empieza a negociar un acuerdo cuatro que le permita ser presidenta civil dos se abstiene en la dirección nacional del PSOE intentan enfriar el ambiente José Luis

Voz 5 02:27 para ella a María Chivite no está desafiando la dirección del partido insisto más allá de las acusaciones amenazas críticas que me pueda suponer

Voz 6 02:37 por qué

Voz 5 02:38 bildu cuando esos plantea que con Bildu no podemos yo insisto y con Vox tampoco

Voz 0194 02:45 volveremos a Londres la política británica anda revolucionado con la visita de Donald Trump Pedro Blanco

Voz 1715 02:50 no es para menos uno de los últimas cosas que ha hecho ha sido recibir a Michael Farah es uno de sus amigos en la clase política británica uno de los abanderados del Brexit

Voz 0194 02:58 uno de los autores de los discursos Fake pero antes ibérica echaré de Pippo Cheryl

Voz 1715 03:04 ndez antes Donald Trump ha comparecido en rueda de prensa con Theresa May ha intentado convencer al mundo de que las calles se han llenado de gente que celebraba su visita anunciado futuros acuerdos comerciales con el Reino Unido cuando se vaya de la Unión Europea ya apoyado explícitamente a Boris Johnson uno de los aspirantes a liderar el Partido Conservador hablaremos de empleo de los buenos datos de afiliación a la Seguridad Social que deja el mes de mayo o del palito que le ha dado la secretario de Estado de Empleo al Banco de España por sus pronósticos alarmante sobre los efectos que iba a tener la subida del salario mil

Voz 7 03:31 eran malos augurios quiero pensar que se hicieron rigurosamente pero sí sí hicieron rigurosamente yo creo que con el mismo Rego rigor con la misma metodología científica se debe reconocer el error que se cometió que mientras tanto ha producido alarma inconsistente

Voz 0919 03:53 buenas tardes Rafa Nadal se ha clasificado para semifinales de Roland Garros ha derrotado al japonés Nishikori en tres sets y se va a enfrentar a Roger Federer que ha derrotado a Wawrinka en un partido duro a cuatro sets el próximo viernes Nadal y Federer buscarán un puesto en la final de Roland Garros en el partido trigésimo noveno que van a jugar desde que son tenistas profesionales y recordemos que hoy se completa la jornada de liga en Segunda División que fue suspendida el fin de semana por el fallecimiento de José Antonio Reyes a las nueve se juegan estos siete partidos Mallorca Granada Albacete Málaga Cádiz Extremadura

Voz 0194 04:26 Elche Deportivo de La Coruña Lugo Tenerife

Voz 0919 04:28 Zaragoza Numancia y Oviedo Rayo Majadahonda

el tiempo es Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes hoy el máximo de calor se ha desplazado hacia el este XXXVI de máxima en el interior de Valencia treinta y cinco en la ciudad de Zaragoza mañana el descenso será más evidente de notara poco durante la mañana más en las máximas sobre todo en la mitad norte de la península y especialmente en el Cantábrico donde el ambiente será fresco todo el día apenas se notará este descenso el mediterráneo especialmente en provincias como Alicante Valencia Murcia y Almería con máximas todavía por encima de los treinta y chubascos ahora mismo en Galicia y el Cantábrico irán a más y formarán tormentas que pueden ir acompañadas de severidad la próxima noche al este de Castilla y León Cantabria País Vasco Navarra La Rioja y en Aragón especial atención cerca del Pirineo es donde esperamos aguaceros también fuertes rachas de viento con algo de granizo chubascos más débiles en la Comunidad de Madrid mañana por la tarde también en el interior de Catalunya

empieza hora25

Voz 1715 05:22 Alberto Pozas así que vamos enseguida a pedirle que no resuma que ha dado de sí la jornada de hoy en el juicio del proceso en el que las acusaciones ahora vamos a escuchar los argumentos de unos y otros han presentado sus conclusiones ocho cinco

Voz 1715 07:02 lo blanco sólo de Alberto Pozas Alberto muy buenas tardes buenas tardes bueno hoy serán dama de poner voz de poner literatura algunas unas conclusiones ya conocidas que no modifican prácticamente nada en las posiciones con las que se inició este proceso así que la fiscalía ha vuelto a defender la existencia de un delito de rebelión de un golpe de Estado ha dicho con violencia y con una participación decisiva de Yunquera suegros Jordi S

Voz 0055 07:27 se sientan en el banquillo ha dicho el fiscal Zaragoza no es por haber votados por haber perpetrado un golpe al Estado de Derecho

Voz 10 07:33 ni más ni menos que haber intentado liquidar la Constitución española de mil novecientos setenta y ocho mediante procedimientos métodos coactivo se utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesario

Voz 0055 07:44 hubo violencia según los cuatro fiscales del caso que justifica la acusación por rebelión con Oriol Junqueras a la cabeza hoy quieras yo diría que es el motor principal de

Voz 6 07:51 debería rebelión con los ejerciendo de dueños de la calle

Voz 1159 07:54 es que el señor Sánchez señor fueran los dueños y señores del orden público en Barcelona

Voz 0055 07:58 los dardos por rebelión han volado al banquillo de los acusados pero pero también a la actual guber Consuelo Madrigal asegura que los acusados dilapidar un tres millones de dinero público en el referéndum ilegal y que la actual Gubern les encubre por no reclamar estas cantidades

Voz 13 08:11 administración catalana cuya dejación de funciones en defensa de sus intereses

Voz 14 08:16 como mínimo un encubrimiento de Les

Voz 13 08:18 polio perpetrado en sus fondos el referéndum

Voz 1715 08:21 eso lo pagamos entre todos bueno la Abogacía del Estado ya saben modificó en su día la calificación de los hechos y mantiene que lo vivido en Cataluña no fue una rebelión sino una sedición porque según Sigrid su criterio es uno de los argumentos más interesantes son más llamativos de la tarde porque según su criterio decía la violencia no fue un elemento estructural del plan de los independentista

Voz 0055 08:43 Rosa Seoane ha certificado el cambio de criterio de la abogacía del Estado de la rebelión del principio a las edición definitiva el uno de octubre hubo una resistencia pasiva y activa por parte de la gente pero dice los líderes independentistas no buscaron la violencia que exhibe la Fiscalía

Voz 4 08:56 el uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales de el plan llevado a cabo por parte de los acusados

Voz 0055 09:05 la violencia a efectos legales ha dicho no es lo mismo que la fuerza en Cataluña se usó la fuerza en a la violencia para impulsar el referéndum

Voz 1715 09:11 gracias al Estado o a partir de las diez de la noche detallamos con algo más de detenimiento el contenido de esta jornada del juicio del proceso judicial uno de octubre ahora por cierto las defensas tienen unos cuantos días por delante para preparar sus informes finales que escucharemos a partir de la semana que viene

Voz 15 09:30 Rey inhumación de los restos de Franco será el diez de junio por la mañana el lugar al que Irán será al panteón de Mingo Rubio el pan

Voz 1715 09:42 esta ha sido una de las promesas más convulsas de Pedro Sánchez ha ido de tropezón en tropezón estamos a punto de llegar al segundo verano después de una promesa

Voz 6 09:57 país herido totalmente herido hay que acabar con esta estación no se puede soportar que tengamos

Voz 1715 10:03 hoy decenas de personas se han concentrado ante el Supremo entre que cosas y escandalizada porque seguimos dando vueltas al cadáver de un dictador al que se rinde homenaje en el lugar en el que está enterrado hoy el Supremo ha paralizado la exhumación prevista para la semana que viene escuchábamos antes a la vicepresidenta Carmen Calvo cuando en su día anunció que se iba a llevar a cabo el día a día los jueces que por cierto convierten a Franco en jefe de Estado antes incluso de que acabara la guerra ya en octubre del XXXVI dicen en su auto bueno los jueces pretenden evitar que su decisión definitiva pueda causar mayores perjuicios a la familia Javier Álvarez

Voz 6 10:39 el Supremo razona que no acceder a la petición de la familia

Voz 0689 10:42 Franco para suspender cautelarmente la exhumación mientras no haya sentencia firme puede ser extraordinariamente perjudicial no sólo para la familia sino también para el interés público por las circunstancias singulares y únicas que concurre en este caso a juicio al tribunal un viaje de ida y vuelta de los restos provocaría un grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado también en sus instituciones constitucionales los herederos del dictador apelaban al daño moral irreparable que se les causaría si se trasladará los restos del dictador antes de que el Tribunal Supremo dictara sentencia con lo que su recurso habría perdido su finalidad legítima Se trata por tanto de una medida provisional que tiene como finalidad que no resulten irreparable las consecuencias y al mismo tiempo se intenta asegurar que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil una resolución que podría conocerse a finales del mes de junio

Voz 1715 11:31 yo los magistrados relatan en su resolución que fue

Voz 0689 11:33 Franco fue Jefe del Estado desde el uno de octubre del treinta y seis con lo que se olvidan según algunos estudiosos de que en esa fecha había una república dirigida por Manuel Azaña los libros de historia reflejan ciertamente esa fecha como el día en que fue investido jefe del Estado tras la votación de la Junta de Defensa Nacional

Voz 1715 11:50 bueno la familia está satisfecha claro como para no estarlo es habitual que hable a través de sus abogados

Voz 1776 11:55 el cliente es ahora mismo respiran aliviados porque han visto que la argumentación eh presentada ha sido acogida por el Tribunal Supremo es verdad que no prejuzga el fondo del asunto pero también es cierto que es fundamental que la Sala haya considerado que los argumentos jurídicos que han presentado esta parte son al menos dignos de consigue

Voz 1715 12:20 adiós y las asociaciones de memoria histórica lamentan que no se pueda imponer la voluntad expresada por el Parlamento

Voz 1776 12:28 esto es una medida cautelar pero es una especie de interrupción cautelar de la democracia porque ha sido nuestro congreso con una mayoría el órgano que representa la soberanía el que han decidido que Franco tiene que salir del Valle de los Caídos

lo que ocurre que el escuchar algo piensas que esto José María Izquierdo buenos días Pepa escuche el ojo izquierdo en Hoy por hoy con Pepa Bueno

cadena SER

peines seres veinticinco Pedro Blanco

Voz 1715 13:53 minutos en Canarias la maquinaria de la negociación pacto se pone en marcha la derecha busca desde hoy pactos municipales autonómicos pactos múltiples que les permitan gobernar en comunidades y ayuntamientos allí donde PP Ciudadanos Vox suman más que el resto de alternativas se ponen manos a la obra y lo primero que ha hecho el Partido Popular ha sido sentarse con Vox esta tarde en el Congreso durante más de dos horas la reunión ha terminado tenemos ya una primera versión de lo que ha ocurrido Javier Carrera Javier buenas tardes

Voz 0866 14:22 qué tal buenas tardes Reunión con buen entendimiento y con el deseo de seguir avanzando para lograr acuerdos según ha comentado Iván Espinosa portavoz de Vox en rueda de prensa han encontrado ambas formaciones un espacio de diálogo asegura especialmente para aquellos municipios donde sólo se necesita el acuerdo de estas dos fuerzas invitando Ciudadanos a que se uno para aquellos lugares donde es imprescindible los votos de las tres formaciones

Voz 6 14:45 hasta el final

Voz 22 14:46 de que Ciudadanos se una a este acuerdo mantendremos una posición abierta y confiamos en que se encuentre ese espacio hollado

Voz 0866 14:58 encuentro interesante y fructífero lo acaba de calificar Teodoro García que pide trabajo

Voz 0055 15:01 o para los gobiernos de la libertad ha dicho el secretario genera

Voz 0866 15:04 el del PP que cree que los tres partidos deben encontrar puntos de encuentro comparece sigue compareciendo el secretario general del Partido Popular

Voz 23 15:12 que es para lo que los ciudadanos nos han elegido serán no nos han elegido para realizar el de el camino que a cada uno de nosotros no votaría seguro que a mí me gustaría tener una mayoría suficiente como para no tener que estar debatiendo con otras fuerzas políticas modular o no mi programa con el que me he presentado premio obligación o partido en este caso liderando la centralidad política liderando las negociaciones el intentar poner de acuerdo aquellas formaciones políticas que son distinta porque hoy estamos hablando

Voz 1715 15:42 buenos hayan entrado desde el Congreso comparece el Secretario general del Partido Popular y aporta su versión de la reunión primera reunión negociadora que ha mantenido con Vox los contactos se multiplican en aquellos lugares en los que hay que sumar mayorías por ejemplo hoy Esquerra Republicana Elia propuesto Ada Colau un gobierno a dos mano a mano eso sí con Ernest Maragall comarcal

Voz 0978 16:02 esto evita cualquier malentendido desconfianza sobre cuál es la propuesta de Esquerra Republicana es una propuesta clara acuerdo de gobierno de Esquerra con Barcelona en Comú

Voz 6 16:11 la generosidad proporcionalidad y la legitimidad

Voz 0978 16:13 acelera Esquerra Republicana haber ganado las elecciones del veintiséis de mayo colocación Gaudin

Voz 1715 16:18 más lo que decía Jordi Coronas de Esquerra Republicana ciudad Nos ha pedido ya el primer cargo en Madrid quieren presidir la Asamblea al Parlamento autonómico sólo ha pedido ya al Partido Popular incluso no descartan que quién ocupe ese cargo sea quien presidió la Comunidad de Madrid con el PP Ángel Garrido escucho

Voz 24 16:37 bueno en cualquier lugar en el que esté ocupando responsabilidades bien como diputado o bien como cualquier otro cargo lo va a hacer bien creo que ha demostrado que es una persona polivalente que es una persona moderada que conoce la Administración regional y que tiene experiencia en la gestión

Voz 1715 16:52 mañana María Chivite a la secretaria general del PSOE de Navarra va a mantener las primeras reuniones con el resto de fuerzas con las que intenta quiere cerrar un acuerdo que le permita ser presidenta los números les saldrán siempre que primero alcance ese acuerdo y luego se abstenga Bill en Ferraz no ocultan su incomodidad pero niegan al menos en público que estén interpretando la actitud de María Chivite como un desafío José Luis ahora

Voz 5 17:15 la Capella María Chivite no está desafiando la dirección del partido lo que está intentando en todo caso es cumplir con las expectativas que se han generado insisto más allá de las acusaciones amenazas críticas que me pueda suponer

Voz 14 17:30 por qué

Voz 5 17:31 bildu cuando esos plantea que con Bildu no podemos yo insisto y con Vox tampoco

Voz 1715 17:37 podemos transmite cierta inquietud porque no suena el teléfono porque no llama Pedro Sánchez para negociar al Gobierno no le ver a esta mañana en Televisión Española

Voz 6 17:46 claro la fórmula es ya está en Monza proposición

Voz 25 17:48 on al Gobierno de Pedro Sánchez lo que estamos esperando son movimientos de Pedro Sánchez Xavier eh Xavier porque de momento no los está viendo mucho no hemos tenido todavía ninguna llamada ni hemos tenido ningún tipo de reunión más allá de la conocida que Beat it todos hace unas cuantas semanas en en el Palacio de la Moncloa por lo tanto nosotros nuestra posición está bien clara vamos a esperar cuáles son los movimientos de Pedro Sánchez

Voz 1715 18:10 iban a escuchar a la secretaria de Estado de Empleo desafiar al Banco de España que reconozca que se equivocó que sus advertencias sobre los desastres que iba a provocar la subida del Salario Mínimo Interprofesional fueron una

Voz 26 18:20 decide los datos siguen desmintiendo lo que digo eran malos augurios quiero pensar que se hicieron rigurosamente pero sí sí hicieron rigurosamente yo creo que con el mismo regó rigor con la misma metodología científica se debe reconocer el error que se cometió que mientras tanto ha producido alarma inconsistente

Voz 1715 18:43 en la SER les estamos contando hoy las vueltas que han dado algunos empresarios para que la subida del Salario Mínimo no llegue a la gente lo suben pero piden más horas de trabajo lo suben pero bajan no quitan los complementos o directamente no lo sube como está ocurriendo por ejemplo en el campo

Voz 0824 18:59 la selva Farid lleva cinco años trabajando para la misma empresa en el campo en Alicante trabajamos de sol no cobra el nuevo salario mínimo interprofesional

Voz 8 19:07 te tratan como como esclavo moderno cobra son poco lo que es lo que incide no es lo que la ley dice lo que la empresa dice

Voz 0824 19:15 lo del salarios lo que más le preocupa de una larga lista de abusos laborales

Voz 8 19:18 es una furgoneta sin sin asientos lleva a la gente ahí como animales sin seguridad trabajamos con cuchillos por la noche sin baños tienes que alejar de tus amigos y aciertos necesidades ya está todo eso jugando con ventaja sabe muy bien esto que tú necesitas un trabajo que nuestra residencia que tienes que renovar que tienes familia Farid es marroquí como la mayoría de sus compañeros

Voz 24 19:39 porque sabe muy bien que la gente no sabe

Voz 8 19:41 ley no sabe defender no puede

Voz 0824 19:44 soportó esto durante años decidió afiliarse a Comisiones Obreras luchar por sus derechos

Voz 8 19:48 lo que te sale es perder perder más que ganar por luchar la empresa le castiga

Voz 27 19:54 tú eres una máquina máquina Alam en la mano de

Voz 8 19:57 el empresario lo apaga cuando quiere el 11M cuando que tienes que trabajar con la cabeza entre los hombros cabeza abajo se habla hablas el jefe echa el día siguiente jefe de gente que ya que trabaja y calla trabaja y calla

Voz 0824 20:09 no piden mucho dice sólo que se cumpla la ley Hora veinticinco

Voz 11 20:37 buenos días vecino buenos días Juan oye ya he visto que te has puesto alarma qué tal es que estamos pensando en poner un de ni te lo pienses no veas la tranquilidad que te da pero no es muy caro que va merece la pena meterse en la web que yo calculo hacer momento además si quieres te la ponen en el mismo día

Voz 12 20:51 en Securitas Direct protegemos lo que más importan llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan una INEM Securitas Direct punto puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1715 21:25 en Londres de la protesta contra trama las arengas del líder laborista pasando por la rueda de prensa conjunta de email el presidente de Estados Unidos sigue desplegando ese estilo zafio de hacer política hoy se ha dedicado por ejemplo elogiar a Boris Johnson delante de la primera ministra a la que propio Johnson junto a otros ha intentado tumbar vamos a Londres Begoña Arce

Voz 0273 21:45 Donald Trump ha sido condescendiente con Theresa May quizás sea mejor negociadora que yo ha dicho hablando del Brexit con mucha sorna el presidente americano ha confirmado lo que más temen los británicos el acceso a la sanidad pública formará parte de la negociación del futuro acuerdo comercial entre EEUU y el Reino Unido

Voz 0194 22:03 Lacalle

Voz 30 22:06 creo que todo en el Acuerdo Comercial estaba sobre la mesa cuando estás negociando un tratado todo está en la mesa la sanidad pública y todo lo demás absoluta ha revelado que el líder de la oposición Jeremy Corbijn había solicitado una entrevista con él pero se negó a recibirle yo no conozco a Jeremy Corbijn nunca le he encontrado ni ha hablado con él quería que nos encontráramos o mañana ha decidido que no iba a hacer lo es lo que se llama en mi país una fuerza negativa

Voz 0273 22:37 el presidente americano ha firmado contra toda evidencia que miles de personas han estado en las calles de Londres aclamado le ha negado que hubiera habido protestas estas son noticias falsas ha dicho Trump ya tiene el ojo puesto en los sucesores de May hablado durante veinte minutos por teléfono con Boris Johnson se ha entrevistado con otro de los candidatos a la sucesión el actual ministro de Medio Ambiente Michael Go y además ha recibido a su amigo Naipaul Farràs

Voz 24 23:04 tiene una cara B o íbamos a hablar de la selectividad los exámenes Árbitro

Voz 1880 23:08 sí hola Pedro ayer empezaron los de Castilla La Mancha hoy se han sumado los de seis comunidades autónomas más el caso es que en esta primera quincena de junio trescientos mil estudiantes están llamados a hacer la selectividad y en la cara B vamos a hablar de exámenes

Voz 6 23:20 del doce uno era claro la transición a la guerra que también se cumplía no sé cuál ochenta años

Voz 3 23:26 estoy pasando unos momentos de crisis

Voz 6 23:29 a sus este ataque por lo que hemos oído la gente lo ha ido bastante mal a muchísimo

Voz 1880 23:34 pues así están con la tensión que provocan los exámenes y que aquí queremos relajar explicando que son desde la pedagogía y escuchando como siempre en la cara B recomendaciones de la música

Voz 1715 23:43 en la tertulia hoy Ignasi Guardans Carmen del Riego y Gonzalo Velasco está son para él las claves

Voz 14 23:47 te diga aquí una conjetura para que yo política una condición necesaria es que existe acuerdo sobre el intolerable y esto es precisamente lo que no pasa en España hasta en cuatro urnas hemos depositado el voto en las últimas semanas prácticamente lo único que hacen nuestros partidos es vigilar que el oponente no cruce la línea de lo que considera inadmisible con lo que nos obligan a aceptar dilemas falsos que reducen la política la mínima expresión en Castilla y León al parecer no puede renovarse el Gobierno de la Junta porque hay que elegir regeneración institucional o la lucha contra el independentismo catalán en Madrid Ángel Gabilondo quedaba asustadas de metafísica con escolta no podrá abrir los cajones de la Puerta del Sol porque hay que escoger entre la lucha contra la corrupción y el respeto a las víctimas de ETA hay algún criterio para dirimir si es más intolerable la corrupción o la desigualdad que el terrorismo el independentismo sí que lo hay porque la Constitución ya tiene mecanismos para defender la unidad territorial del Estado luego no haría falta condicionar pactos políticos a lo que la Carta Magna ya refleja porque el Estado selló una ley de partidos en dos mil dos para excluir a las organizaciones que apoyarán la violencia luego no tenemos por qué desconfiar de nuestros filtros legislativo si las leyes ya tienen claro lo que es intolerable sería deseable que los partidos no hicieran política en torno a ellos

si llegamos a los ocho veinticinco siete y veinticinco Canarias

Voz 30 25:06 como Madrid buenas tardes Franco seguirá en el Valle de los Caídos al menos de momento el Supremo deja en suspenso su exhumación prevista para la semana que viene a la espera de que se resuelva el fondo del recurso de la familia del dictador y otros tres recurrentes el abogado de las familias Eduardo Arranz lamentaba la decisión

Voz 32 25:22 el Supremo ha tenido la oportunidad de permitir la entrada de la democracia en el valle con muros y el mensaje que por desgracia al emitimos de nuevo a las víctimas del franquismo es que tienen que esperar

Voz 30 25:32 para el Foro por la Memoria Histórica Se trata de una resolución política el abogado Miguel Ángel Muga hace unos minutos en La Ventana de Madrid

Voz 6 25:39 la situación que ha creado el poder judicial

Voz 0239 25:41 la reconociendo a la familia de un dictador criminal y asesino que su familia utilizando los medios de enriquecimiento injusto que tuvo para retrasar mantener cae al dictador y la exaltación por parte de un Estado democrático en el valle de acuerdo apuros nos parece aberrante que no consideramos que sea una resolución judicial tiene una resolución política de las doce buenas

Voz 30 26:05 y este martes los tribunales han vuelto a tirar por tierra la operación del ex presidente Ignacio González para vender miles de viviendas públicas a un fondo buitre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado ilegal la venta de tres mil pisos del Ivima al fondo Azofra en el año dos mil trece Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 26:20 buenas tardes el Tribunal Superior ha decidido rechazar el recurso de la Comunidad de Madrid y confirma que la venta masiva de vivienda pública al fondo Zohra que acometió el Gobierno regional de Ignacio González fue irregular dicen los magistrados en primer lugar que la Comunidad de Madrid no justificó porque declarada innecesarias estas viviendas si entre otras cosas dice más del ochenta por ciento estaban ocupadas por personas precisamente en situación de necesidad y en segundo lugar dice también cuestionan algo alegado por el Gobierno regional no es lo mismo que tu casero sea un organismo público a que lo sea un fondo de inversiones se trata de una sentencia muy esperada esta del Tribunal Superior de Justicia sobretodo porque distintos jueces de Madrid habían resuelto en direcciones distintas unos avalaban la venta y otros la anulaban aunque de todas maneras no es la decisión definitiva todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo sí

Voz 30 27:03 es recurrible y de hecho la Comunidad ya han manifestado su intención de hacerlo algo que también dan por hecho los afectados Enrique Villalobos

Voz 33 27:09 conviene a Madrid no

Voz 34 27:11 puede decir como ha dicho alegremente que la vivienda no eran necesarias entre otras cosas porque estaban habitadas por persona con condiciones económicas sociales personales muy concretas y eran viviendas hechas precisamente ex profeso para ayudar a gente con pocos recursos

Voz 30 27:30 situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 35 27:35 las tardes a esta hora en la ronda de circunvalación M cuarenta un accidente a la altura de Vallecas complica la conducción en dirección a la A cuatro no hay retenciones importantes en este tramo pero se tenga cuidado si iban a transitar por el dificultades en esta ronda de circunvalación para encontrar en Hortaleza de recintos feriales hacia la A dos ir en Coslada sentido A tres set circulación intensa además de salida de la capital el A tres en Rivas Vaciamadrid y las seis en Majadahonda y El Plantío tráfico lento por último de entrada a Madrid en la A uno hasta nudo de malo

Voz 30 28:15 han pasado nueve días desde las elecciones del veintiséis de mayo los partidos empiezan a pisar el acelerador de las reuniones para buscar acuerdos no ha sido hasta esta tarde cuando el PP ha reunido por primera vez a su comité regional y lo ha hecho ya con algunas peticiones de ciudadanos para acceder a negociar la formación naranja quiere la presidencia de la Asamblea para ese puesto suena el ex presidente madrileño del PP Ángel Garrido pero los populares evitan de momento hablar de nombres el vicesecretario de Organización Alfonso Serrano

Voz 0567 28:40 les gritó no estamos en el debate de reparto de puestos de las mesas de la Mesa de la Asamblea ni de las comisiones ni Diego ni del Gobierno estamos ahora lo importante que son las propuestas programáticas por lo tanto hasta que no acabe esa parte no empezar a no empezarán a otra eso es lo que nos importa es que no estamos en en ese debate ni nada de eso al respecto

Voz 1715 29:00 el PP ha confirmado que mañana su Candy

Voz 30 29:02 Ata Isabel Díaz Ayuso se reunirá con el candidato socialista Ángel Gabilondo por pura cortesía se lo había pedido Gabilondo pero los populares no tienen intención de acordar nada también esta semana Ayuso se verá con Ciudadanos y Vox a los que claramente necesita para llegar al gobierno de la Puerta del Sol

Voz 0824 29:18 y una cosa más el paro bajó un uno con nueve por ciento en la comunidad

Voz 30 29:22 del mes de mayo también subió la afiliación a la Seguridad Social un cero con cuatro por ciento y las contrataciones pero lo cierto es que la mayor parte de esos nuevos contratos están asociados a la estacionalidad de hecho el sector que más crece es el de los servicios los sindicatos piden un plan de choque para fomentar el empleo de calidad en la Comunidad de Madrid llegamos a las ocho y media con veinticinco grados en el centro de Madrid esta mañana

Voz 3 30:10 buenas tardes collages ahí está Nadal avanzando en Roland Garros

Voz 6 30:13 en semifinales al ganador y no iba a jugar el viernes con Federer que ha ganado a Wawrinka que casi no ha jugado nunca te voy a dar un dato han jugado hasta ahora XXXVIII veces parece que ha ganado Nadal XXIII Federer quince pero en tierra batida han jugado quince trece ha ganado Rafa Nadal no solamente a perdidos pues ahí lo tienen pero es que en Roland Garros ha jugado en cinco ocasiones y en las cinco ocasiones ha ganado Rafa Nadal aunque hay que decir que la última vez que jugaron ahí fue hace unos años los últimos el balance es favorable a Federer las últimas cinco veces que han jugado no era sobre tierra batida ganó Roger Federer la primera vez que jugaron estos dos gigantes del tenis mundial fue en marzo del año dos mil cuatro hace quince años es decir que hay una generación de españoles que ha crecido con este mítico duelo en el tenis mundial Nadal Federer hoy se han examinado de selectividad muchos chavales que el primer partido de tenis que recuerdan de su vida lo vieron por televisión diera un Nadal Federer la vida estos últimos cinco quince años ha estado marcada por esto partido seguramente que ha habido gente que se ha casado un día en el que jugaban Roger Federer y Rafa Nadal ha habido niños que han nacido días en los que había un Federer Nadal bodas comuniones bautizos ya había un Federer Nadal bueno pues el próximo viernes hay otro Federer Nadal el trigésimo noveno partido que van a jugar juntos y Rafa Nadal hace unos instantes de contaba a Miguel Ángel Zubiarrain en París cómo ve ese partido

Voz 1774 32:03 hemos Petra que compartía espaciales un partido de tenis partidos de este calibre contra lo entre los mejores de Juan sentida pues normalmente el que está más atenta o llega mejor aquel día naval etcétera más allá de ganar dinero otra cuatro más a base final de Grand Slam contra Roger aquí pues eso momentos por los que uno trabaja día a día hay espera ya habían preparado para poder más allá de ganarlos bueno ganarlo poder competir de la manera adecuada como para poder disfrutarlo

Voz 1715 32:33 a Rafa Nadal con Roger Federer que placer

Voz 6 32:38 haber podido contar estos quince años este mítico duelo de dos leyendas del tenis el viernes será una vez más un gran partido seguro otros nombres propios del día Luca Jobbik delantero serbio veintiún años jugaba en el Eintracht de Frankfurt hilo ha fichado el Real Madrid va a pagar el Madrid sesenta millones más cinco en variables el chaval firma hasta el año dos mil veinticinco este año en la Bundesliga con el Eintracht ha marcado veintisiete goles si marca dieciocho diecinueve el año que viene con el Real Madrid ya estará bien Julen Lopetegui oficialmente desde hoy nuevo entrenador del Sevilla para las próximas tres temporadas vaya año el de Lopetegui hace trescientos sesenta y cinco días era seleccionador nacional lo destituyó Rubiales porque él se había comprometido con el Real Madrid empezó la temporada en el Real Madrid fue destituido y ahora vuelve a entrenar en el Sevilla y además hoy tenemos segunda División siete partidos de Liga que se aplazaron el fin de semana por el fallecimiento de José Antonio Reyes enseguida estamos en las canchas todos los partidos se juegan a las nueve y en todos hay algo en juego pero como siempre en el inicio del programa vuestros

Voz 36 33:52 tardes Gallego a ver acaba de terminar el partido de tenis de Rafa Nadal ha visto la gran victoria de nuestro Rafa pero mira que te diga tan pulcro como es el deporte del tenis Hidalgo que siempre sea considerado un deporte de señoritos llega llevo un montón de años pensando que como a los recogepelotas no se les ponen un aguanta de látex estos jugadores van sudado legal la toalla se limpia su sudó y luego se la de duermen a través de las recogepelotas estos chicos tienen que recoger la toalla con sus manos del sudor de estos deportistas tan difíciles es a estos chicos y chicas unas cuantas Dell'Atte saludo Gallego

Voz 0919 34:40 actor esta esta bien pensado porque es que ahí hay jugadores de tenis que Sudán común búfalo esas toallas pesan que que bueno hay que dar la idea por si alguien quiere recoger dejamos

Voz 38 35:10 llegó el Valencia compró partido para llegar a la cuarta plaza claro Abad en hace un decisión como Le pasado la Juve hace uno año

Voz 6 35:20 mama Pepe Pepe

Voz 6 35:32 no no pero creo que no has entendido nada el Valencia no tiene que nada que ver

Voz 0919 35:36 la trama ahora hará lo contaremos porque según desvelan los compañeros del mundo en la investigación lo que se cuenta es que uno de los implicados Carlos Aranda en una conversación telefónica dice que hay siete jugadores del Valladolid que han aceptado el amaño para perder con el Valencia en el primer tiempo y en el segundo tiempo pero sólo dice uno de los implicados luego eso hay que demostrarlo

Voz 1715 36:01 aquí demostrar esas cosas

Voz 6 36:13 en Veinticuatro minutos comienza la jornada de Segunda División los partidos que se aplazaron el fin de semana por el fallecimiento de José Antonio Reyes en todos ellos hay algo en juego por ejemplo en el Mallorca Granada el Granada Si gana estará en primera división Pedro Morlán cómo estás son buenas tardes qué tal muy buenas tardes pues mucho juego en este encuentro donde el Granada podría certificar su ascenso a Primera División Si gana esta noche al Mallorca o no gana el Albacete

Voz 7 36:39 de delante tendrá debe certificar su presencia en el proyecto ascenso a Primera División ganando a los andaluces o copiando el mismo resultado el Cádiz se espera la mejor entrada de la temporada en somos donde está preparado un gran mosaico para recibir al equipo novedades en los onces Leo Suárez sustituya y en el Mallorca internado entra por Martínez en la defensa andaluza

Voz 6 37:00 en el Carlos Belmonte de Albacete Albacete Málaga tercero contra cuarto duelo por el playoff Juanma Sevilla buenas tardes hola Gallego buenas tardes pues aquí en el Carlos Belmonte Albacete y Málaga que

Voz 7 37:10 buscan la tercera posición de la tabla además el alba

Voz 6 37:13 a mirar de reojo a lo que suceda en Mallorca ya que una derrota del Granada en la isla puede dejar al equipo manchego todavía con opciones de ascenso directo en la última jornada poco a poco comienza llegar ya al público a las nueve arranca del Belmonte este Albacete Málaga en Cádiz Cádiz Extremadura el Cádiz mirando al playoff Ignacio de la barba buenas tardes hola

Voz 39 37:32 Diego qué tal muy buenas tardes lo emotivo aquí

Voz 6 37:34 para el Extremadura en lo deportivo quien se la juega

Voz 39 37:37 el Cádiz las cuentas claras y sencillas el Cádiz tiene que ganar para ir a la última jornada dependiendo de sí mismo y hay sólo una posibilidad hoy de que el Cádiz se clasifique de forma matemática para el playoff de ascenso que ganen los amarillos Ike el Deportivo pierda en Elche así Cuddy será equipo de forma matemática

Voz 6 37:56 era para el play off de ascenso en el Martínez Valero Elche Deportivo de la Coruña con los gallegos el Depor todavía pensando en el playoff Pepe Moral gol

Voz 1119 38:03 hola hola Jesús muy buena Elche no se juega nada porque ya está salvado en el Deportivo de La Coruña una ausencia muy sensible la de su goleador Quique eleva a sustituir Borja Valle el Depor como decían desde Cádiz necesita ganar para llegar vivo a la última jornada con posibilidades de play off de ascenso poco ambiente en el Martínez Valero Elche deporte

Voz 6 38:24 en Oviedo Oviedo Rayo Majadahonda el Oviedo todavía tiene alguna esperanza pero es que el Rayo Majadahonda se está jugando su permanencia en la Segunda división Pablo Sánchez

Voz 40 38:32 hola qué tal Gallego buenas tardes el olvido tiene mínimas opciones de clasificarse para el play off para ello necesita ganar y que pone el Cádiz no lo harán el Rayo Majadahonda tres puntos de la salvación necesita vencer hoy sí que diga el convite la última jornada esos aspiraciones por mantener la categoría también le valdría el empate pero en ese caso no podría puntuar en Lugo

Voz 6 38:51 Lugo y Tenerife también se están jugando su permanencia Sara Mejide buenas tardes

Voz 41 38:56 qué tal Gallego muy buenas tardes la lucha por la permanencia efectivamente arranca a las nueve de la noche en el Anxo Carro ambos equipos quieren librarse de la quema en esta jornada para ello a los dos les hace falta ganar ideólogo hacerlo en el Tartiere caiga el Rayo Majadahonda de esta forma el Tenerife matemáticamente este que habrían segunda División quién Lugo lo haría de forma igual pero con el golaveraje general a tu favor se espera una buena entrada las orillas del Miño Columbus hay cualquier Mello esperando a su equipo en La Romareda

Voz 6 39:23 Zaragoza Numancia con los sorianos todavía luchando por quedarse en la Segunda división Juan Carlos Yubero

Voz 42 39:28 hola hola buenas tardes si la Romareda echa el telón hasta el próximo mes de agosto con el Zaragoza ya libre de cualquier riesgo con cincuenta puntos con la permanencia bien amarrada mientras que eso es lo que busca precisamente el equipo de Soriano y además jugando aquí y en el que arrostrar tienes el Numancia hoy gana será equipo de Segunda División si no lo consigue tiene que esperar que el Rayo Majadahonda empate o pierda en el Carlos Tartiere

Voz 6 39:51 en todos los partidos es dar un minuto de silencio en memoria de José Antonio Reyes

Voz 0919 39:56 a todo lo que pase lo podéis escuchar a través de las emisoras de ser más y también en dispositivos móviles seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 6 41:10 fichajes el Real Madrid ha anunciado esta mañana la contratación de Luca Jobbik este delantero serbio que estaba en el Eintracht de Frankfurt que ha marcado veintisiete goles este año en Alemania ya lo firmaría el año que viene en el Real Madrid y que es el refuerzo para la delantera del equipo blanco por sesenta millones de euros esto lo ha cerrado el Real Madrid lo próximo que tiene en mente el equipo blanco pues es Hazard a ver cuánto le piden por Hazard ciento veinte pues habrá que ponerlos Mendi el lateral zurdo francés que lo quiere Zidane otros cincuenta sesenta y luego la gran operación que puede ser la de Paul Pogba Antonio Romero buenas tardes

Voz 7 41:49 para poder pensarlo muy buenas el Madrid

Voz 6 41:51 citaba gol lo venimos diciendo desde que ese fue Cristiano Ronaldo trae a un chaval de veintiuno años que parece lo garantiza pero te parece suficiente para garantizar el gol en el Real Madrid

Voz 0239 42:05 a mí no me parece suficiente pero al que Lepper desvelen todos afirman porque él tiene claro que el delantero centro del equipo a ser Karim Benzema yo creo que yo vi es un una apuesta de futuro no hay en el mercado gallego nuevos quedarán anticipen muchísimo goles a un precio como el de yo vi seguramente Harry Kane el número uno de los nueves es un futbolista que no está en venta o sea lamenta te vas a más de doscientos millones de euros a imposibles para el Real Madrid y hay que buscar y sacar son buena joder así espera sólo ha sacado con este aval que ha metido muchos en Alemania que tiene veintiuno que hace unos seis años un delantero que rematara de cabeza que utiliza la izquierda la derecha un hombre gol de área que yo sinceramente creo que no viene a ser que no viene a ser delantero centro titular del Real Madrid pero teniendo en cuenta que Mariano momento pinta poco iba a pintar pocos es que hasta la próxima temporada creo que era necesario y es una apuesta poco arriesgada por el precio borrador

Voz 6 42:53 unos sesenta millones un chaval de veintiuno años esto hace

Voz 0239 42:56 a ochenta millones teniendo bueno si te pones a mirar la lista de las claro de delanteros centro que tu puedo afirmar ahora sesenta millones es una bicoca yo creo que que por menos de cien millones Notro en casi ningún delantero centro de acuerdo que el año pasado el Real Madrid con el agua al cuello intentó la operación y vi en Italia serían cien millones de euros

Voz 6 43:17 el pasaporte a la titularidad se lo darán si lo tiene los goles que marqué gracias Romero el otro nombre propio del día Julen Lopetegui oficialmente anunciado como técnico del Sevilla es el elegido por Monchi Fernand ronquido buenas tardes sí señor el elegido Julen Lopetegui buenas tardes es ya nuevo entrenador del Sevilla lo iban a anunciar antes pero lo de Reyes ha retrasado lógicamente el comunicado firma para la próxima tres temporadas iba a ser presentado mañana a las once y media hoy ya se ha hecho la foto con Pepe Castro y con Monchi hablarán mañana todos Sergio Escudero uno de los capitanes ha dicho esto sobre Lopetegui los medios oficiales del club

Voz 43 43:54 un entrenador que tiene las ideas muy claras

Voz 6 43:58 lo conozco de poco porque eh

Voz 43 44:00 más de una semana sí

Voz 1715 44:03 pero se veía que tenía todo muy trabajado desde dónde hacer daño

Voz 6 44:12 al no y sobre todo que Lopetegui tiene tiene el corazón resistente porque con el año que ha tenido todo para arriba para abajo aún no se va asustar por nada Julen Lopetegui y uno de los nombres del mercado puede ser el de Rodri y el centrocampista del Atlético de Madrid que no tiene muy claro dónde va a jugar el año que viene porque hay una oferta del City una cláusula muy asequible de sesenta setenta millones de euros según está el mercado Pedro Fullana hoy ha hablado con los compañeros de Deportes Cuatro Ike

Voz 24 44:41 sí sí El Larguero contó hace varias semanas que Manchester City Bayern de Munich y Barcelona son los que quieren pagar la cláusula y que en el club además el Atlético Madrid asumían su marcha bueno pues hablaba con los compañeros de cuatro así sobre su futuro

Voz 44 44:54 debido al club de tranquilidad en el espacio se completa decir que yo puedo asegurar yo lo puedo asegurar es que te lo contra el Atlético de Madrid que tengo una cláusula que te unas condiciones y que a día de hoy estoy contenta y no puedo decir nada más porque porque ya no sé lo que va a pasar

Voz 6 45:13 hoy tiene contrato mañana también pero como dices la Klaus

Voz 24 45:15 lo de setenta millones de euros el otro nombre propio el de Diego Costa la Fiscalía de Madrid acusa al brasileño de haber defraudado a Hacienda un millón de euros por fraude fiscal en el IRPF del ejercicio dos mil catorce cuando fue transferido al Chelsea en el dos mil catorce es es es Rafa pero un millón haciendo la declaración de la renta no declaró en este caso los derechos de imagen de apagar el Chelsea en una sumas Leiria humilló aquí alguien no se transformará una cifra en la declarase la tras favelado hoy de momento está en manos del juez bueno pues si si es culpable aguarda ya que hablamos de el asunto de las apuestas los compañeros del diario El Mundo publican hoy detalles sobre la investigación

Voz 6 45:54 sí de esos detalles lo más significativo es que hay una conversación grabada Carlos Aranda en la que él le dice a su interlocutor que había siete jugadores del Valladolid que habían acordado el amaño del Valencia Valladolid habían acordado que tanto en la primera parte como en la segunda el resultado sería favorable al Valencia para luego que las casas de apuestas recibieran esas apuestas desde ansia de de Ucrania desde donde fuera la acusación bueno pues supongo que en Valladolid ha caído como un jarro tremendo de agua fría el club está tomando medidas vamos a preguntar por lo que hace el club por lo que dicen los acusados con Borja la cabeza José Ignacio Tornadijo buenas tardes

Voz 37 46:38 qué tal buenas tardes esos pues si el club ha emitido un comunicado de cinco puntos donde muestra su sorpresa total desconocimiento e indignación ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación máximo respeto y colaboración con la justicia que inicia una investigación interna a los futbolistas convocados en ese partido ante el Valencia para esclarecer cuanto antes esta situación también dice que se personará en las actuaciones judiciales puesto que se siente perjudicado el club respeta la presunción de inocencia de su plantilla esto es lo que dice el Real Valladolid dos jugadores a mí lo que me comunican es que no ven necesario salir a defenderse ante todo la la que está cayendo porque no son culpables de nada no tienen que defenderse de nada eso sí están recopilando todas las públicas tienes que están emitiendo los medios de comunicación puestas ya a disposición de sus abogados para tomar las acciones legales pertinentes esto es lo que en Valladolid mientras el público evidentemente pues alucinado de todo lo que se está contando ir rezando para que no haya represalias sino tenga ninguna