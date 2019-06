Hora 25 (04/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

la presentación de las conclusiones definitivas en el Tribunal Supremo en el juicio del pluses ha coincidido con el balance del año de gestión de Torra al frente de la Generalitat día de balance en lo político y también de reacciones después del relevo en la jefatura de los Mossos un cambio que ha justificado el conseller de Interior en la necesidad de recuperar fuerzas y confianza después de un periodo de gran inestabilidad hay dificultades ha dicho

Voz 1454 00:45 entrar en el papel de los Mossos durante estos últimos años sin el protagonismo y peso que han tenido en el juicio celebrado en el Supremo un juicio en el que se han mantenido las discrepancias entre Fiscalía y Abogacía del Estado entre rebelión y sedición entre el argumento de que hubo un golpe de Estado con violencia y que la violencia no es un elemento estructural del SES por cierto en el Supremo la otra noticia de hoy ha sido la paralización cautelar de las

Voz 0194 01:08 su mansión de Franco doble protagonismo para Vox en lo jurídico y también el lobo

Voz 1454 01:11 por la reunión que han mantenido en el con el Partido Popular en el Congreso la primera reunión con deseo de llegar a un acuerdo pero sin una hoja de ruta definitiva buen entendimiento según ha dicho el portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros desde el PP su número dos ha hablado de encuentro interesante y fructífero con el objetivo de conformar gobiernos que Teodoro García

Voz 6 01:30 de Gea llama de la libertad frente a los gobiernos del cambio

Voz 4 01:35 el PP y Vox han encontrado ese espacio común de vial ibamos a mantener las constantes en los próximos días para avanzar en acuerdos programáticos aquí

Voz 7 01:47 por tanto que pido pido generosidad pido que cada uno seamos conscientes del papel que tenemos y pido que se mide casos de éxito como el andaluz para poder exportarlo a otras regiones y a otros ayuntamientos

Voz 0194 02:01 en el Congreso el informe de los letrados aboga por dejar la mayoría absoluta en ciento setenta y seis diputados a pesar de la suspensión de los políticos presos por el proceso

Voz 8 02:10 Javier Torres la suspensión de los cuatro diputados que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo no les priva de su impopularidad del cargo de diputados lo que significa que mantiene la condición de miembros de la Cámara esto es lo que sostiene el informe de los letrados del Congreso que mañana debe estudiar la Mesa del Congreso y que tiene una consecuencia clara la suspensión no afecta para nada al cómputo de la mayoría de los votos de la Cámara siguen siendo trescientos cincuenta los diputados in por lo tanto la mayoría absoluta sigue estando en los ciento setenta países

Voz 0194 02:41 el futbolista José Antonio Reyes conducía más de doscientos veinte kilómetros por oración un tramo limitado a ciento veinte según ha podido confirmar la Guardia Civil de Tráfico y recoge la agencia Efe aunque no se puede determinar la velocidad exacta exacta nos lo cuenta María olido el director de la DGT

Voz 0259 02:55 Navarro ha hablado hoy sobre el brutal accidente de Reyes y aunque las investigaciones continúan ha confirmado que el exceso de velocidad es una de las causas

Voz 9 03:03 pero la autovía salió de la vía

Voz 10 03:05 cuentas incendio de un velocidad saben que la velocidad tienes al final que en seguridad vial Luque Mata esta velocidad que en España en una autovía ir a más de doscientos es delito de Instituto de comprar un coche que puede ir a más de doscientos aunque dicho que te puede bares

Voz 0259 03:21 a la carta exceso de velocidad más distracción el otro factor que posiblemente fue determinante según la Guardia Civil en el tremendo siniestro que le costó la vida al futbolista y a uno de sus dos primos que viajaban con el jugador en su coche de alta gama el otro primo continúa grave en el hospital

Voz 0194 03:37 la carne roja y la carne blanca tienen los mismos efectos en el colesterol malo si lo dice un estudio de la Universidad de California que rompe con lo que se creía hasta ahora hay que permitirá establecer nuevas pautas en la alimentación no explica el detalle Javier Greco

Voz 0882 03:50 pero al contrario de la creencia popular el consumo de carne blanca como la de pollo o pavo también aumentan los niveles del colesterol malo en la sangre al igual que la carne roja según una nueva investigación realizada por la Universidad de California en Estados Unidos eso sí si se ingiere una cantidad de grasa durante los últimos años las autoridades sanitarias a todo el mundo aconsejaban precisamente sustituir el consumo de carne roja por blanca para reducir los altos niveles de colesterol malo en la población de los países industrializados sin embargo esta nueva investigación equipar los efectos de la carne blanca con La Roja impide en cambio que aumenta la ingesta de proteínas de origen vegetal para reducir el colesterol malo

es una propuesta más para hasta ahora la cara B de Sara vítores a sometemos a examen con Sara a propósito de la selectividad

desde hoy Juan Sebastián Elcano volverá a cruzar fronteras y es que Iberia bautizar a su nuevo había en un Airbus A trescientos cincuenta con el nombre del marino español por el quinto centenario de la primera vuelta al mundo

Voz 0194 09:17 cero nueve y nueve minutos de la noche ocho y nueve en Canarias las primeras conclusiones en el juicio del proceso es uno de los principales asuntos del día a partir de las diez vamos a tener tiempo para detenernos en la causa general pero queremos detenernos en un aspecto en concreto el papel de los Mossos d'Esquadra la utilización de la policía catalana por unos y por otros me acompañan en la tertulia Carmen del Riego buenas noches buenas dice Gonzalo Velasco buenas noches buenas dotes e Ignasi Guardans buenas noches qué tal vez de noches y Pedro Blanco que están la mesa de producción como siempre atento a cualquier última hora ya sus mensajes al Whatsapp del pueblo

Voz 25 09:53 y es que estando

Voz 0194 09:53 hablamos de los Mossos el cuerpo policial que más allá de su obligación de velar por la seguridad ha estado lleva mucho tiempo en el centro de las polémicas del pluses Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches

Voz 1667 10:05 el mete los Mossos d'Esquadra cuentan con diecisiete mil agentes entre hombres y mujeres el Parlamento de Cataluña creó este cuerpo tal y como lo conocemos hoy en mil novecientos ochenta y tres pero tiene raíces históricas mucho más profundas de hecho presume de ser uno de los primeros cuerpos armados de Europa con características de la policía del siglo X dieciocho el proceso ha llevado a sus mandos ante los tribunales es el caso por ejemplo de Josep Lluís Trapero al frente de la policía autonómica durante el uno de octubre está procesado en la Audiencia Nacional la acusación le considera el brazo armado del independentismo y se enfrenta a una pena de once años de cárcel aunque en su declaración ante el tribunal escuchamos explicar por ejemplo cómo avisó a Carles Puigdemont de los problemas que podía generar el uno de octubre o la distancia que establecía entre los Mossos y el independentismo

Voz 1037 10:55 eh si eso sigue para adelante ahí lo que vamos a encontrar au había muchas posibilidades de encontrar pues es puramente al alrededor de dos millones de personas con la intención de hacer algo pues unos los quince mil policías porque no hablábamos de los datos precisos digamos precisamente que en cumplimiento de una orden judicial iban en sentido contrario y is eso iba a provocar necesariamente eh problemas de orden público de seguridad ciudadana les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar e nunca con la legalidad en la Constitución eh que no acompañamos el proyecto independentista

Voz 0194 11:34 en Barcelona están a Punset Ana buenas noches buenas noches ya está con nosotros también Alberto Pozas el periodista de la SER que ha seguido el juicio del pluses Alberto buenas noches empiezo contigo Pozas que hoy estás contando las conclusiones finales de las acusaciones en el juicio qué papel otorgan a los Mossos los escritos de la Fiscalía la Abogacía del Estado y la acusación de voz

Voz 0055 11:56 pues un papel protagonista Ángels pero por incomparecencia uno de los pilares de la acusación por rebelión que impulsa la Fiscalía desde hace más de un año que hoy ha hecho absolutamente definitiva e irreversible descansa en asegurar que los Mossos d'Esquadra adoptaron un papel absolutamente pasivo el uno de octubre precisamente para poder celebrar el el referéndum hoy el fiscal Javier Zaragoza de hecho ha asegurado apuntado a uno de los puntos más polémicos que es el dispositivo siempre acusó a la Fiscalía los Mossos d'Esquadra de poner en marcha un dispositivo de binomio dos agentes por colegio con lo cual era absolutamente imposible impedir que votasen por ejemplo seis cientas personas en cualquier localidad catalana ya ha dicho el fiscal Javier Zaragoza que directamente eso era una trampa

Voz 6 12:34 yo creo que en realidad todo el diseño que se llevó a cabo por los Mossos uno de octubre fue un montaje fue el montaje el que la trampa estaba por ejemplo en sustituir la parte dispositiva del auto de veintisiete de septiembre por seis palabras de la tercera línea del párrafo tercero del fundamento jurídico segundo de ese mismo auto esto que de forma sin afrontar la normal convivencia ciudadana

Voz 0055 12:58 esto que ha hecho de forma tan vehemente el fiscal Zaragoza quiere decir que en vez de cumplir la orden de impedir el referéndum se fijaron más en un párrafo intermedio que aludía a no afectar a la seguridad ciudadana y a la paz social etc etc pero van a por los agentes o van a por los mandos porque también hemos escuchado por ejemplo hoy al fiscal Fidel Cadena SER benévolo con los agentes de los Mossos d'Esquadra diciendo incluso esto lo hemos escuchado varias veces e incluso de boca de los propios mossos que ellos querían

Voz 0378 13:23 cumplir las órdenes pero que tenían un binomio que tenían un un

Voz 0055 13:27 despliegue que hacía imposible cumplir con las órdenes del TSJ de Cataluña

Voz 9 13:31 no por los Mossos que su cuerpo encomiable en su mayoría hubiera querido cumplir el mandato del juez sino por la utilización que de los mismos se ha hecho ha significado la inversión poder

Voz 0055 13:42 esto lo hemos escuchado Ander sobre todo de boca de la Fiscalía porque esto es uno de los puntales de la acusación por rebelión modos Edición

Voz 0194 13:47 es es un importantes estos escritos porque ese papel de los Mossos es uno de los elementos nucleares de todo este juicio de la acusación de rebelión como decías

Voz 0055 13:54 hemos escuchado a más de doscientos policías y doscientos entre policías y guardias civiles a lo largo de este juicio contar

Voz 0378 14:00 qué pasó el uno de octubre y que pasó también el veinte

Voz 0055 14:02 de septiembre y además de explicar las lesiones que sufrieron no dejaron de sufrir las dificultades que tuvieron para entrar en los colegios también todos han relatado la pasividad de los Mossos d'Esquadra ha sido una constante a lo largo de las cincuenta sesiones que demuestro cincuenta de este juicio incluso contando que algunos de ellos asistían impasibles al sorteo de las urnas en los colegios una vez terminaban las las votaciones incluso también diciendo que habían falseado las cuentas oficiales de cuántos colegios hayan cerrado cuanto habían intervenido cuanto habían dejado de de intervenir a lo largo del juicio las críticas más duras hacia la actuación de la policía autonómica catalana a llega han llegado quizá de los altos mandos ligados a la Policía Nacional a la Guardia Civil también al Ministerio del Interior

Voz 26 14:40 pues con la no presencia en los puntos de votación o una presencia en número y en equipamiento policial inadecuado

Voz 1037 14:48 más encaminado a facilitar la realización del referéndum ilegal e impedir su cumplimiento

Voz 6 14:56 por era totalmente insuficiente prueban me remitió

Voz 0055 14:59 frente a estas declaraciones escuchábamos el último al ex ministro Juan Ignacio Zoido han llegado las declaraciones de los comisarios del coso Mossos d'Esquadra que también han declarado en este juicio también lo han hecho como como testigos ellos escuchábamos algunos en en portada se han defendido con una declaración que tenido algo así como un arma de doble filo en este juicio por un lado ha negado por supuesto haber recibido por parte de Joaquim Forn entonces conseller de Interior cualquier tipo de orden de orden de cariz político para hacer ese ese dispositivo también ha negado por supuesto que hubieran recibido no lo hubieran aceptado de ninguna manera también que no fueron permisivos con el referéndum reconociendo que se cometieron errores por ejemplo que el día del del referéndum o el día del veinte de septiembre había agentes de la Brigada Móvil de los antidisturbios destinados en puntos distintos por ejemplo un Barça Las Palmas que no requería tantos agentes hilo han reconocido también han jugado la baza de explicar que ellos advirtieron y hemos escuchado Josep Lluís Trapero advirtieron en todo momento del peligro es decir que los Mossos d'Esquadra no se plegaron al independentismo

Voz 1037 15:54 el dispositivo nunca mejor dicho es positivo estaba Aranjuez Guardia Civil Cuerpo Nacional de Policía y Mossos d'Esquadra fue insuficiente

Voz 26 16:01 este señor Forn respecto a las instrucciones sobre un octubre nunca pidió nada a

Voz 0055 16:07 a estos grandes va a tener recorrido sobretodo en la Audiencia Nacional aquí solamente acusa por este aspecto concreto a Joaquim Forn exconseller

Voz 0378 16:14 yo por supuestamente conseguir de alguna manera que hiciera estéis

Voz 0055 16:16 positivo insuficiente pero en la Audiencia Nacional yo soy extra pero que es uno de los grandes testigos de este juicio se va a sentar en el banquillo con Teresa Zaplana también One tendente de los de los Mossos algunos también altos mandos acusados precisamente de eso hay que poner los Mossos al servicio de Uber

Voz 0194 16:31 hoy queríamos poner el foco en los Mossos se preguntarán por qué porque estas conclusiones que nos está contando ahora Pozas juicio coinciden con nuevos cambios en los Mossos un nuevo nombramiento Ana en el organigrama de mando de la policía catalana que llega brindando su compromiso al Govern

Voz 0196 16:48 así es pocas horas después del nombramiento del nuevo jefe de los Mossos d'Esquadra coincidiendo con el primer aniversario del Govern el director general de la Policía Andreu Joan Martínez ha enviado hoy mismo una carta a todos los agentes donde les dice que como policial a la Generalitat deben su legitimidad al Gubern su lealtad a todas las instituciones el director de la Policía ha evitado nombrar explícitamente a la judicatura aunque fuentes de Interior aseguran a la Cadena Ser que cuando habla de todas las instituciones se refiere también a los jueces en esta carta del director Peral ha bueno de alguna manera habla también del juicio cruces no lo nombra en ningún momento que sí dice es que durante estos seis primeros meses se han vivido pues son situaciones difíciles cargadas de simbolismo y en un año y medio pues Angels Éste es el cuarto comisario jefe tiene la policía catalana después de la destitución como es contado digáis

Voz 6 17:40 Lluís Trapero por la llegada del ciento cincuenta

Voz 0196 17:42 con el nombramiento durante ciento cincuenta y cinco del comisario Ferrán López después con el nombramiento de las Cube cuando llegó el Gobierno que actualmente está puesta al mando y ahora diez meses después y con muchas sorpresas se ha nombrado a Eduard Sallent como jefe de la policía catalana tengo decirte que la actual salida tiene el récord de ceses de nombramientos en tampoco

Voz 0194 18:04 de dónde viene el nuevo jefe de los Mossos Ana qué nos puedes contar de Eduard llenos

Voz 0196 18:08 años es licenciado en Filosofía ha sido profesor universitario llevaba veintidós años en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra su último cargo fue el jefe de la Comisaría General de Información la que gestionó los atentados de Barcelona y Cambrils tiene un perfil eminentemente técnico quienes le conocen aseguran que bueno es una personalista intelectual educada que se han movido más despachos cerca de los políticos que que la base que la calle que patrullando tiene un pasado independentista de cuando era un joven estudiante que algunas fuentes dicen que está fin a los políticos de la Conselleria de Interior y que por eso le han nombrado a él ayer durante su primer discurso dijo que su principal prioridad esa cara a los Mossos d'Esquadra del tablero político lo escuchamos

Voz 27 18:50 hay algunas mesas y los es sacar el cuerpo de Mossos d'Esquadra el debate partidista que situarnos a meramente en el que es nuestro quehacer diario es que es nuestra misión institucional que es garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos en el marco de una sociedad segura

Voz 0196 19:12 tiene buenos contactos en Madrid tanto en el Ministerio del Interior como en el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado cinco sabían se ha propuesto dice poner más mujeres en puestos de mando actualmente hay sólo tres comisarias en los Mossos d'Esquadra luchar contra el incremento de criminalidad que ha subido bastante en Catalunya también contra las violencias sexuales y contra el cibercrimen

Voz 0194 19:33 en hablabas antes de del baile de Gea desde mossos de los ceses que ha habido de los nombramientos cómo han respondido los agentes a este baile

Voz 0196 19:41 pues de entrada hubo mucha estupefacción mucha sorpresa ayer cuando se hizo público entre la cúpula que Eduardo cien había sido ascendido de la que está Gloría intendente ceguera en su momento a comisario ayer mismo que se había convertido de golpe en el mandamás de los Mossos d'Esquadra por otra parte heredado de escepticismo porque la base normalmente suele estar muy alejada de los mandos hay muchos recelos están bastante hartos de cambios constantes no ven ningún modelo claro de seguridad todo ello sumado a una evidente falta grave de efectivos en la calle que además se está viendo bastante en los números los Mossos están bueno podríamos decir bastante cansados de Bonns móvil especialmente de ser pues un arma partidista porque llevan muchos meses esta situación

Voz 0194 20:25 a pesar de todo esto y te pido prevean la respuesta porque tu sonido está a punto de fallar sigue adelante el proyecto de lo que ya se conoce como la guardia pretoriana de Quim Torra

Voz 0196 20:34 empezará a funcionar el diecisiete de junio y un mosso usar creación de esa área también es uno de los motivos de los rifirrafes con el jefe

Voz 0194 20:43 a Ana lo vamos a dejar aquí me queda claro que sigue adelante pero tenemos mucha problemas ya con tu sonido esa guardia pretoriana esos setenta y un agentes al servicio del presidente de la Generalitat Quim Torra Pozas te escuchamos luego también estamos hasta dentro un ratito quiero saludar a Miquel Sellarès fue el primer director general de los Mossos muy buenas noches qué tal usted estaba en el en el origen del cuerpo de los Mossos cómo fueron esos primeros pasos yo no sé si o cómo se trabajó para aislar a los Mossos del debate político

Voz 28 21:12 bueno yo creo que fue muy interesante en el que el conseller Macià Alavedra presidente puso se convirtiera un poco la responsabilidad y de ponerme a mire generar porque y les

Voz 0194 21:29 convicción

Voz 28 21:30 esta condición fue que los dos subdirectores que viene acompaña fuese uno del Partido Socialista hay uno del Partido Comunista

Voz 0378 21:38 Marco Coró fiscal Carulla si es que

Voz 28 21:40 el XXXV años que Nahr al margen del peso que era una tontería política por lo cual eh construimos los primeros pasos de la policía de Cataluña con Convergència con el Partido Socialista y el que sub hicimos una policía porque yo le dije a Pujol que sí después se situó por la asamblea de Cataluña que tú conoces pues que era imposible hacer una policía de Convergència una policía en El Sucre B no social visto siete por mí así lo importante lo que a mí me he interesado mucho de lo que hicimos en aquel momento y debo decir que el conseller llamarse Alavedra cuál otras cosas no me entendía tres en esto nos entendemos muy bien Quest hicimos esta esta idea con Murcia eh que era una policía de todo no policía para todos etcétera esto con el tiempo se ha ido perdiendo estas parecida

Voz 0194 22:39 es que es lo que es lo que ha pasado Miquel para que esto se haya ido perdiendo para que qué

Voz 28 22:44 se ha perdido se perdió porque no ha habido interés por una clase política es problema de del coso de Mossos d'Esquadra es que han tirado ha creado una policía moderna una policía fuerte y una policía muy extendida en el territorio y con competencias técnicas importantes lo han demostrado

Voz 0194 23:03 sí diferentes operativos

Voz 28 23:05 yo de alguna manera en contra de la misma política de técnicos políticos que han estado mandando durante años por qué porque hemos tenido no ha visto párroco ha hablado vosotros en los últimos años no ha habido ningún conseller que durante más de dos años yo he hecho algunos artículos últimamente pidiendo una cosa pidiendo otra vez volver a un policía local de mandos políticos que son plurales ya por por siempre ya ves cada vez que durara Ochoa necesitamos ahora un proyecto ocho años continuados sin cambios de una vez he Iker construyamos que esto que es tan importante que han construido los propios policías que es una policía muy interesante a nivel de Cataluña hay dista por fin incluso por diferentes países en Mallorca antiterrorista lucha contra las mafias etcétera convertir en esto Lucía pues al margen de la actuación político una día como y les quiere se por qué

Voz 0194 24:09 Mikel es un grave error político señalar a a la policía o instrumentalizar a la policía

Voz 28 24:17 mira yo no creo que el uno de octubre marcó una cosa importante yo vi la policía del estado vino a Cataluña hacer lo que todos ellos los mozos no podían reaccionar así porque miles han enseñado nunca todo por la paz allí nos han enseñado nunca porque si lo que son servidores del pueblo de Cataluña y claro como quería decir que a usted una cosa que es muy importante que hace sólo he comentado

Voz 0194 24:50 sí a Pablo

Voz 28 24:51 ya hubo centenares no muchos policías que trabajando en Cataluña desde desde hacía más de veinte veinticinco años actuaron absolutamente diferente de los policías que vinieron del resto del Estado incluso con estaban escondidos muchos cuerpos de seguridad del Estado no han escondido que ha habido hubo muchos ceniceros listo no ese sistema

Voz 0194 25:19 sí

Voz 28 25:22 dieron cuartel pero sí es cierto es que no esté cuentan personalmente yo estuve hace pocos días oiga que yo a la mañana siguiente tengo tira al pueblo que mis hijos con una bandera determinada en en en el balcón esto es lo que ha ocurrido en Cataluña una coalición formada al margen de la política que son los Mossos d'Esquadra Policía politizados pero

Voz 0194 25:48 al margen de esta de esta parte que que usted está diciendo también por ejemplo desde el Govern se ha intentado utilizar en numerosas ocasiones a los Mossos d'Esquadra poniéndolos en en en compromisos

Voz 28 26:03 bueno yo no lo veo que ellos han mantenido al margen absolutamente qué actuaciones políticas que se habla mucho que lo has hecho luego han convertido con ejemplo a Trapero el comisario traté un héroe independentista el que esto de la independencia en los hijo en Santa Coloma de Gramanet un hombre que nunca se ha metido en cuestiones nacionales de porque de política bueno hemos hecho muchos tópicos que ha habido personaje dejase para Cataluña el teniente coronel Baena que es una persona muy difícil muy problemática que sus propios compañeros consideran un psicópata antinacionalista que ha creado todo sí se encuentra en estos momentos te encuentras cuando Aguas de la Guardia Civil mandos de la Policía Nacional que están que viven aquí hace muchos años que están aquí están hartos de que se utilice social mozos que están hartos créame hay policías nacionales y guardias civiles que están hartos

Voz 0194 27:06 Miquel Sellarès yo agradezco muchísimo que no haya atendido esta noche en Hora Veinticinco hasta luego quién fue el primer director de general de los Mossos d'Esquadra poníamos Guardans decía que poníamos el foco en los Mossos d'Esquadra primero porque nos llamaba la atención tanto relevó tanto cambio nos llama la atención evidentemente está guardia pretoriana en torno al presidente de la Generalitat Quim Torra

Voz 0378 27:28 si después porque es verdad que en el propio juicio pluses los Mossos han tenido un papel muy determinante si yo creo que aquí

Voz 1171 27:36 vamos de es interesantísimo lo que pone sobre la mesa algo más serio tiene muchísimas facetas

Voz 0194 27:42 las aristas muchísimas aristas pero sí pero no

Voz 1171 27:44 es más facetas que que no querría cruzar porque cruzar el sentido de mezclar no porque efectivamente una parte es la parte de de de de proceso proceso del puse es más bien de actos concretos evidentemente sí tienen enorme relevancia penal yo comparto básicamente relato que ha hecho el fiscal hoy rato ves que es ajustado mucho lo que fue la percepción de mucha gente de de esos días el Supremo dirá si hace propio ese relato no llega descripción pero creo que no sólo han sacado de la manga y que coincide con lo que muchos vivimos si percibimos esos días y efectivamente soy incluía una amenaza latente del uso de los Mossos yo te puedo poner una anécdota años la vida está hecha de anécdotas en esta misma casa yo sabes que yo colaboraba a veces colaborando a veces con la desconexión local sin de yo pocos días antes del uno de octubre de dos o tres días antes tuve un debate que debe estar Gavà porque el PSOE no sé si esta parte que te voy a comentar fue en antena fuera de antena no con un ilustre catedrático independentista que decía por supuesto que los Mossos no van a hacer nada contra el referéndum y yo lo decía pero hombre pero si yo Esther Esteban este

Voz 0194 28:52 mantra que se extendió entre los independentistas

Voz 1171 28:54 bueno pero el mantra era un mantra asumido todas esa persona yo no puedo ni la cito conocida de la casa pero no lo cierto porque no no no es que fuera fotocopia no mandaba pero

Voz 5 29:04 desde si era obvio que los Mossos no iba

Voz 1171 29:08 para el referéndum iban a desobedecer cualquier orden o en hacer que era efectivamente el mensaje que es lo que ha dicho el fiscal lo iban a torear como sabe torear cualquier jurista un papel porque dice bueno el fondo dice lo contrario es por tanto creo que sí que el que el punto de vista tal el Tribunal Supremo dirá hay todos acataremos pero es obvio que esto es importantísimo ahora al otro que planteas

Voz 26 29:28 bueno pues si yo sí creo estoy conozca

Voz 1171 29:31 Miguel Cedrés la respeto mucho hizo un gran papel el momento fundacional pero él también como tantos pues ha evolucionado

Voz 0194 29:36 también a mí de todo de todo lo que nos ha contado me parece muy estresante lo del momento fundacional esa condición de hagamos una policía que no sean y la policía de Convergencia de la publicidad del peso del PSC ni la publicidad el PSOE

Voz 1171 29:47 sí pero yo no sé si te querrán hablar en antena o no porque no lo sé de veinte no se portavoz sólo tiene pinta de Twitter pero hay una serie de mossos que son muchos nombres Martos pero son muchos que son mossos que se declaran constitucionalistas y que tienen listado de todos los momentos en los que han sido perseguidos atacados in todas las conductas que efectivamente salón abuso

Voz 26 30:05 a Gonzalo esta reflexión sobre el origen es importante parece mentira a estas alturas eh porque las instituciones públicas y los funcionarios que las encarnan yo siempre digo son son esas cosas que son de todos y no son de nadie si ese origen el que se trabajaba ese trataba de garantizar mecanismos para que nadie se las apropia hace es importante reverdecer Loi que Huelva operativo no tiene sentido bueno pues este intento de ir prescindiendo de un y otro cargo hasta que dé a realmente se consiga esa persona que sigue los designios pues puede jugarse lamentable como se juzga lamentable cuando pasa con las televisiones autonómicas has y otros casos no he dicho esto respecto a las explicaciones que acabamos de entender sí que yo creo plausible que no todo sea blanco negro no esa especie de escala de grises por la cual la deontología profesional de los Mossos particulares individuales no de los altos mandos nos de las decisiones de la coordinación del dispositivo sino de esos mossos que que se levantan por la mañana que van a los colegios que tienen una práctica una manera de ejercer su profesión que viene de una cool dura de trabajo adquirida y que por lo tanto bueno creen que están cumpliendo con su deber sin realmente ser lo tajantes que a lo mejor se podría esperar desde otros lugares del Estado yo creo que es plausible no entonces tampoco tenemos aquí pero no no claro

Voz 0378 31:22 efectivamente ni todo es blanco ni todo es negro ha ahora todos hemos visto comportamientos de los Mossos el uno de octubre en el que efectivamente cumplían las órdenes hay iban a a los colegios a decir venimos porque esto no se puede celebrar cuando desde decían pues se va a celebrar muchas gracias hasta luego por no decir algunos casos que también hemos visto de de los propios los Mossos llevando llevando urnas a a los colegios nada es blanco hinchadas negro ahora no se puede decir que las fuerzas de seguridad del Estado están politizadas y que los Mossos no están politizados porque puede haber policías que como hemos visto que perdón iban a por ellos pero también hemos visto a policía a mossos que iban a por los policías osea que me parece que nada es blanco

Voz 1171 32:24 es negra van donde estaba en perdona es que todo el proceso que estaban ayudando con información por radio pero así el el

Voz 0378 32:32 pero el mero hecho de que al jefe de los Mossos le pusieran para recuperar la confianza con el poder judicial es porque sabía perdido y había perdido por algo y cuando

Voz 1171 32:46 el nueve de Jordi Jané ese Jordi sanee el cese no se van porque no quiere porque bueno es que me lo corregirá corregida me mismo porque lo que viene porque ve lo que viene

Voz 0194 32:58 seguiremos hablando del juicio del pues es no sabíamos detenido sólo un poquitín para explicar porque llevábamos muchos días escuchando noticias aisladas de cambios relevos noticias referentes a los Mossos parecía que era un buen día para para ponerlo todo todo no ordené mi ponerlo en su contexto Pablo hasta mañana

Voz 30 33:30 yo

Voz 31 33:34 no

Voz 0194 33:38 David Torres buenas noches buenas no vamos a cambiar totalmente de tema eh ayer empezaron los de Castilla La Mancha hoy se han sumado los de seis comunidades autónomas más el caso es que en esta primera quincena de junio trescientos mil estudiantes están llamados a hacer la selectividad creo que no se llama así así trescientos mil estudiantes y si si no ha dicho de trescientos mil avales sáquennos bases

Voz 1880 34:00 a vale legales hoy hoy han empezado los de ayer como decías empezaron los de Castilla La Mancha ya han empezado con sus exámenes los de Asturias Aragón Madrid Valencia Extremadura y Navarra hizo suya en la cara B queremos hablar de eso de los exámenes de lo que suponen ir antes de ir al diccionario y a las canciones y a los espera

Voz 0194 34:20 queremos animar a estas trescientas mil personas

Voz 1880 34:24 el gracias a Ibai Llanos Ibai es un comentarista Day es por qué ha hecho un vídeo para los estudiantes que van a hacer la selectividad y la verdad es que el vídeo es maravilloso él hace como que es el entrenador de un equipo de fútbol tiene ya más de un millón de tuits en su vídeo que empieza así

Voz 32 34:40 son que es el día del examen algo importante aparte de que el guapísimo su guapísimas fijaos en esto te diste una sonrisa porque sabéis que las cosas van a salir bien porque aprobar de sombra porque queréis vosotros mismos escuchó dijimos de capital exacto

Voz 9 34:55 tiene una canción aunque yo no me voy a pagar

Voz 1463 35:04 bueno así Estados minutos vamos a escuchar solo momento en el que en el que iba impide que nadie salga del aula antes de tiempo

Voz 9 35:11 no quiero que nadie se levante antes del pitido final tienes dura cuento yo me decían en noventa minutos

Voz 1880 35:20 con una pizarra

Voz 9 35:22 Bono se el último de la clase siempre siempre se puede rascar puntos siempre puede pasar cualquier cosa nos quedamos hasta el último segundo Si me cago me voy al baño mira tú que estás en la universidad lo conocía

Voz 33 35:39 no la verdad es que no me parece un poquito hiperbólico pero oye si sirve para que venga

Voz 0194 35:50 para alante venga exámenes la cara B ahora después de los ánimos que dice el diccionario sobre la palabra

Voz 1880 35:56 hay dos acepciones en la RAE la primera es indagación y estudio que SAC acerca de las cualidades y circunstancias de una cosa Audi un hecho y la segunda que es la que nos interesa es prueba que se hace de la idoneidad de una persona para el ejercicio y profesión de una facultad oficio Ministerio o para comprobar o demostrar el aprovechamiento en los estudios es un préstamo del latín del siglo XV que examen exámenes examen era la aguja de una balanza y por extensión la acción de pesar de es claro es la acción de controlar y es importante años que no lleva tilde que es una palabra llana que termina CNN pues claro sin tilde

Voz 0194 36:31 esto es materia de examen si como imagen como es

Voz 1880 36:33 Lumen como volumen pues igual examen sin tilde el plural sí claro exámenes y que lleva la tildó en la examen que también es test o prueba Proof es como se dice en inglés es como se titula también nuestra primera canción de la cara B de hoy que es Paul Simon

Voz 25 36:54 no

Voz 0194 37:01 nos vamos a acercar estas pruebas estos exámenes desde la pedagogía Mercedes García es profesora codirectora del grupo de investigación de Pedagogía adaptativa de la Universidad Complutense de Madrid Mercedes muy buenas noches Alami buenas dirías quiere exámenes el me

Voz 6 37:14 mejor método para calcular para saber exactamente cuál es el conocimiento del estudiante

Voz 0055 37:20 aquí a hablaríamos de muchas cosas porque es verdad que es una prueba que sirve pero para medir tiene que estar muy bien construido para que esa medida sea precisa muchas veces los exámenes no mide en lo que se quiere medir ni para que se quieren ir

Voz 0194 37:35 es decir el examen también el estudiante tiene su parte de responder pero tiene que estar bien bien hecho bien hecho bien presentado no

Voz 0055 37:42 claro no sólo bien presentado Navy forma digo bien

Voz 0194 37:44 dado de lo que pregunta claro lo primero que hay

Voz 0055 37:47 preguntarse es qué queremos medir es decir de alguna manera que vamos a evaluar que que hablamos de logro no que que ha conseguido el estudiante qué tipo de conocimiento puede ser actitud o puede ser cualquier otro tipo de competencia entonces tenemos que tener claro que competencia tiene que tener el estudiante construye una prueba que tiene bueno pues swap él su forma y su manera para estar bien construida tiene que ser fiable tiene que ser válida como un termómetro

Voz 0194 38:14 pero un mal día puede reinar en un examen

Voz 0055 38:17 mal día puede darle una senda aunque esté bien

Voz 0194 38:19 bien planteado el ex está claro hay ya

Voz 0055 38:22 tenemos en cuenta las características de la persona esto que nos decía Ibai no es es muy importante la actitud con la que nos enfrentamos a esa prueba puede que tengas éxito o por el contrario puede ser un fracaso decir puedes ir muy preparado que lógicamente también

Voz 0194 38:39 exijo que uno vaya preparado las pruebas

Voz 0055 38:42 pero muchas veces una alta expectativa o incluso una responsabilidad falta o querer quedar muy bien o quedar tener muy buena nota cómo puede pasar ahora con la aún no

Voz 0194 38:53 en la prueba de selectividad de acceso a la única

Voz 0055 38:55 la ciudad necesitas mucha nota entonces eso te lleva en un estado de mucha más ansiedad

Voz 0194 39:01 ese es inevitable que un examen provoque estrés o ansiedad porque esta mañana estaba escuchando las noticias yo me estaba acordando de mi selectividad yo lo recuerdo un poco un poco infierno es inevitable eso

Voz 0055 39:13 no yo creo que ante una situación que es extraña todo el mundo nos ponemos en una zona de defensa no lo que tienes que intentar durante todo ese proceso educativo porque claro el examen no sólo es ese examen que hemos pasado todos para acceder a algún sitio sino es quien los alumnos se examinan y pues muy frecuentemente con lo cual tendría que estar como muy asumido que es simplemente una prueba lo que han dicho es una prueba que si te vale bien estupendo y si te sale mal pues no pasa nada porque tienes otras oportunidades

Voz 0194 39:46 salir relajado y saber que si iba

Voz 0055 39:49 bien preparado pues tienes que enfrentarte a ello y seguramente tendrás éxito y cuanto más relajado vallas más éxito vas a tener porque el otro te frena la ansiedad lo que puede pasar es que sea una

Voz 0194 40:02 Herrera y en consecuencia te bloquea

Voz 0055 40:05 el bloqueo pues no te ayudo aquí lo que debería

Voz 0194 40:07 saben los estudiantes una vez superados esos exámenes luego la vida te sigue examinando porque una cosa son los exámenes a los que te presentas pero luego la vida te va poniendo exámenes constantemente no pero es que además la mecanismo debería ser el mismo lo del estrés lo de la alerta que otras pruebas sirven para saber lo que sabe un estudiante

Voz 6 40:24 pero claro depende un poco de que quieras

Voz 0055 40:28 bueno que quieras evaluar no que es lo que te interesa saber del estudiante sea cuando estamos hablando de aprendizaje muchas veces lo asimilados a conocimiento pero no es sólo conocimiento de lo que tiene que aprender el estudiante a lo mejor es resolver un conflicto o a lo mejor es solucionan un problema más son menos creativo

Voz 6 40:49 depende depende de

Voz 0055 40:50 es que tipo de pruebas pues desde estas pruebas que normalmente llamamos objetivas que son relativamente objetivas no que es de alternativa múltiple de verdadero falso un ensayo una prueba escrita pero también tenemos otros instrumentos desde una rúbrica en el que tú te puedes auto evaluar y colocar que viendo qué es lo que has adquirido y que no Iker lo que puedes mejorar o por folio que también vosotros

Voz 0194 41:14 seguidismo tú cómo plantearlo

Voz 0055 41:17 jamás Gonzalo pues he ido aprendiendo sobre la marcha

Voz 26 41:19 porque a los procesos no nos enseñan a evaluar la mayoría no

Voz 0194 41:22 te decía yo la importancia que este bien planteado el ex

Voz 26 41:24 tanto por ejemplo en mi caso yo que enseño asignaturas teóricas tendía privilegiar las preguntas de desarrollo pero me doy cuenta que con eso privilegio o aquello beneficio aquellos que ya saben escribir bien que tienen esa esa ventaja competitiva en cambio no evaluó bien aquellos que han aprendido que han estudiado al contrario si planteo solamente exámenes tipo test a lo mejor no estoy evaluando la capacidad para

Voz 0055 41:45 analizar críticamente información solamente privilegios

Voz 26 41:48 es que memorizar muchos eres tú eres consciente de Les

Voz 0194 41:50 es que generan el estudiante el el examen

Voz 26 41:53 intento hacerles comprender que primero es una es un es una prueba de aprendizaje más un ejercicio de aprendizaje más intento hacerles entender qué es lo que más les voy a pedir para qué sirve porque si no sobra aquí hay una sensación de arbitrariedad de que se va a pillarle es que es lo que yo creo que les estrés ambas no enfrentar salud desconocido a lo azaroso guardó

Voz 0194 42:11 han sufría estuvo en los exámenes

Voz 1171 42:13 yo sufría muchísimo ponía nerviosísimo pero luego durante tres años también Príncipe poco cinco años fui profesor de universidad dispuso empató

Voz 0194 42:21 te con el estudiante dice bueno

Voz 1171 42:24 yo era estudiante efectivamente la capacidad de sufrimiento que eso provoca intentaba hacer sonoro más digerible posible Carmen

Voz 6 42:33 no recuerdo es buena estudiante

Voz 1171 42:36 estas todavía no has estado estudiarlas claro

Voz 33 42:39 la media bueno estudiantes vale

Voz 0194 42:41 no pero sí Carmen ha estado estudiando hasta antes de ayer que sacaba carreras con la UNED y no sé qué

Voz 0378 42:46 no es verdad

Voz 0194 42:49 es misma te digo me gusta

Voz 0378 42:51 en la verdad es que no me creo yo siempre aparte de que me gusta estudiar yo tenía amigos que decían para un cinco llego yo decía es que yo o estudio bueno me pongo no no no que no sé si si si es para un cinco o un diez yo he estudiado que salga lo que también recuerdo exámenes curiosos bastante curiosos

Voz 0194 43:18 de en qué en qué sentido por ejemplo

Voz 0378 43:21 el primero así raro también acuérdate de los años en los que estábamos yo te estoy hablando del año pues ochenta como como muy tarde el examen era representante

Voz 34 43:35 de Alemania en

Voz 0378 43:38 primera sesión de

Voz 34 43:40 tratado de derrocar

Voz 0378 43:43 no sé qué dato discurso inaugura

Voz 0194 43:47 pero sí hay algunos que se dedican es no saben hacerlo

Voz 1880 43:55 es Chuck Berry en sus días de colegio es un tema del año cincuenta y siete osea que sesenta años más tarde que sesenta y dos años más tarde sigue demostrando que las cosas no cambian no porque a la letra dice cómo te levantas por la mañana al cole la profe enseñando la regla de oro historia americana prácticas de matemáticas estudiando intentando pasar de curso y sin parar bueno el día a día de cualquier estudiante

Voz 0194 44:20 estamos iban en el coche podrías llegar bien a un examen verdad de buen humor de abono More

Voz 1880 44:24 además nos vamos a ver cara a estos temas Ángels que no son sólo de exámenes no que son

Voz 0194 44:30 sólo de pruebas de la asignatura sino también del cole

Voz 1880 44:33 yo vamos a intentar ponernos en la cabeza de esos trescientos mil estudiantes y claros

Voz 35 44:38 han tú este orden full Bourne

Voz 1880 44:41 Nos nos encanta lo acabamos de escuchar la letra que dicen no sé mucho de historia no sé mucho de Biología Ciencias pero lo que sí que sé es que te quiero que si tú me quieres el mundo sería maravilloso un tema de mil novecientos sesenta

Voz 0194 44:53 otras músicas relacionadas con exámenes un par de canción

Voz 1880 44:56 es el español que de momento no hemos escuchado nada hoy en España es el prueba y error de Infocal de su disco Magia hay efectos especiales de dos mil doce una historia sobre tropezar y levantarse sobre atreverse y que las cosas salgan regular sobre la importancia de intentarlo y una segunda que también

Voz 21 45:18 en español

Voz 1880 45:27 son las Chicas de colegio de mamá una canción del año ochenta es esa imagen no de las niñas saliendo del mole determinando las toses como habrán hecho hace unos días las que hoy están en en con los exámenes de selectividad decía que canciones en español pero es que escuchando esta este Chicas de colegio me he acordado de la de Simon and Garfunkel que se llama también así high school girl o la chica

Voz 21 45:52 en la cara B

Voz 0194 45:55 la película sobre educación como la clase hola hola pero para los ex

Voz 1880 45:58 exámenes que hay pues mira muchos de estos chavales que están haciendo la selectividad para acceder a la Universidad de momento no sabe nada de la vida universitaria así que vamos a escuchar algunos ejemplos del futuro que les espera vamos a empezar con una película argentina de dos mil once que se llama el estudiante

Voz 9 46:13 qué

Voz 21 46:15 sí a Buenos Aires para cursar una carrera universitaria por tercera vez durante los primeros meses de la dije

Voz 1880 46:22 Santiago Mitre y es la entrada de un chaval a la política gracias a la universidad no le interesan las clases pero sí se convierte en un dirigente estudiantil vamos con la segunda espero que no sea lo que les espera a los futuros universitarios es la sonrisa de Mona Lisa

Voz 36 46:39 una becaria de opresor

Voz 37 46:41 me pregunto si mientras plancha todas las camisas de su marido recitará los versos de Chousa

Voz 1880 46:46 es una película de dos mil nueve con Julia Roberts que es una profesora que se traslada de California Nueva Inglaterra descubre que la universidad en la que está es un absoluto conformista no le gusta nada Nos vamos atrás en el tiempo Rebelión en las aulas

Voz 11 47:05 ya preséntanos

Voz 1880 47:09 esta igual si os acordáis una novecientos sesenta y siete con Sidney Poitier como protagonista que es un profe que a pesar de la rebeldía de sus alumnos lo que tiene que hacer

Voz 0194 47:19 ahora lo decía antes a a Mercedes que que ven con calma porque luego en la vida hay muchas otras pruebas no

Voz 1880 47:27 no es un par de temas rápidamente antes de irnos que nos hablan de pruebas pero pruebas más importantes que los exámenes

Voz 25 47:41 puede

Voz 1880 47:44 esta es la prueba de amor de Coldplay del disco X a mayo de dos mil cinco en la vida como decíamos hay muchos más exámenes que el de selectividad en muchos casos estos exámenes son también pruebas de amor y la segunda la década Power se titula Living Proof es la prueba de la vida como hemos dicho todo al final son pruebas así que paz para los estudiantes

Voz 30 48:06 los

Voz 1880 48:25 y cómo cerramos la cara pues la verdad es que no sé si en este momento habrá algún estudiante escuchándonos pero que si no se les vamos a dar no les vamos a dedicar a ellos este tema con el que cerramos que tengan ánimo que fuera los nervios porque como dicen esta canción que vamos a escuchar ahora mismo los vamos el Wi Ken sólo porque los estén escuchando nosotros les adoramos

Voz 0194 49:02 en horas buenos días van a ser ellos los que estén bailando este tema no aguantó el verano por delante además mejor verano de nuestras vidas horas después de la Selectividad sin ningún tipo de dudas en eso coincidiría hemos todos Mercedes García muchísimas gracias gracias a un placer gusto Sara hasta mañana

Voz 12 50:03 no

