Hora 25 (04/06/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

otro día en el que hay que buscar la noticia en los despachos políticos y en los tribunales hemos asistido a la primera escenificación de la voluntad del PP de alcanzar acuerdos con Bosch primera reunión de representantes de los dos partidos de momento ya saben ciudadanos evita sentarse en la mesa sólo habla de acuerdos con el PP el ignorando los imprescindibles votos de la ultraderecha para acceder a cualquier Gobierno sea autonómico sea municipal necesita el SIVE Vox pero para Ciudadanos Vox es un vacío en el espacio y en el tiempo y en los tribunales hemos empezado escuchar las conclusiones de las acusaciones en el juicio de bruces la Fiscalía que no sólo no ha modulado ni rebajado sus peticiones de condena sino que ha elevado lo que sucedió en Cataluña en el otoño de dos mil diecisiete a la categoría de golpe de Estado un concepto que no había utilizado hasta ahora y así se ratifica en su acusación de rebelión y la Abogacía del Estado mantiene la de sedición porque dice que la violencia

Voz 3 01:11 no fue estructural dos puntos de vista diferentes

Voz 0194 01:14 sin movernos el Supremo la confirmación de lo que ya intuíamos ayer que paraliza cautelarmente la exhumación de los restos de Franco el Gobierno quería que fuera el lunes que viene Innova a poder ser los familiares creador están comprobando el funcionamiento del Estado de derecho y como de escrupuloso es el Tribunal en la defensa de sus derechos algo que el dictador nunca hizo nunca cumplió eso sí deja el Tribunal para la historia el reconocer a Franco como jefe de Estado desde el uno de octubre del treinta y seis en plena Guerra Civil ya siete la política y la justicia ha transcurrido el día Ángels Barceló

Voz 2 01:48 sigue la Tertulia de veinticinco Carmen del Riego

Voz 0194 01:51 Guardans y Gonzalo Velasco y además de todo esto que les acabo de contar de enumerar y que vamos a desarrollar en los próximos minutos vamos a empezar por una información que tiene que ver con Podemos y con los primeros movimientos en su dirección después del mal resultado de las últimas elecciones Malena Rubio buenas noches qué tal buenas noches Pablo Echenique dejará la secretaría de Organización

Voz 1450 02:10 partido y se va a dedicar ahora a las negociaciones con el PSOE eso es según han confirmado fuentes de la dirección de Podemos a la Cadena Ser la ejecutiva nada se va a reunir el próximo jueves si tiene previsto aprobar la destitución de Pablo Echenique como secretario de Organización y su nombramiento como presidente de una comisión encargada de las negociaciones con el PSOE retirara Echenique del puesto de número tres del partido va a ser como decías el primer movimiento en clave nacional tras los malos resultados del veintiséis de mayo y se va a producir además pocos después de que Pablo Iglesias haya criticado públicamente lo que ha llamado mejorable implantación territorial de Podemos que dicen desde la dirección el entorno de Iglesias asegura que no se ha perdido la confianza en Echenique y esgrimen como prueba que va a liderar ese comité de nueva creación llamado Comisión de Seguimiento de pactos de gobierno añaden que Echenique seguirá siendo miembro de la Ejecutiva ICO portavoz de este órgano está previsto pues que la decisión se adopte el jueves sea refrendada en el Consejo Ciudadano Estatal el máximo órgano entre asambleas que se va a celebrar el sábado donde Iglesias habrá de encontrarse frente a frente con sus barones en un momento de alta tensión de momento el partido asegura Ángels que la decisión sobre quién va a sustituir a Echenique como número tres de Podemos no está tomara

Voz 1071 03:18 Mariela muchas gracias hasta luego Sastre buenas noches buenas noches Barceló sobre el clima en Podemos buen su órbita El portavoz de Marea declaraciones esta mañana Luis Villares ha estallado en el Parlamento gallego al referirse a la situación del partido y la discrepancia tienen hay discrepancia por la senadora la que van a proponer para designación autonómica

Voz 4 03:36 pero aunque está claro que que lo que está claro es que esas peleas de las que ustedes tan propicia siempre por el mismo origen

Voz 0194 03:42 la misma origen en la dirección estatal de Podemos

Voz 4 03:44 con Pablo Iglesias al frente está empeñado en destruir este grupo parlamentario en destruir la convivencia en la confluencia

Voz 0907 03:52 en Marea En Marea como

Voz 4 03:54 yo parlamentario En Marea como proyecto político no es propiedad de Pablo Iglesias no son nosotros esperamos poder recomponer lo pero la situación es muy difícil porque no depende de nosotros

Voz 5 04:02 depende dennos esa esa realidad voces

Voz 1071 04:05 de hoy quedan señales de un clima hace unos días Pablo Iglesias fue al programa lo contamos aquí un problema de Juan Carlos Monedero y Monedero compartió con él con el secretario general del partido el diagnóstico que tenía de lo que había ocurrido no habían estado a la altura los territorios decía Echenique recordemos se ocupaba hasta ahora por lo que ha contado Mariela de la secretaría de Organización es decir de la política y los resultados en los cielos

Voz 6 04:27 territorios tú has aguantado muy bien a las selecciones después los territorios no han aguantado bien es decir que cuando regresase de de tu permiso de paternidad aumentaron las encuestas aquellos debates no donde todo el mundo te dio claramente ganador aunque te quieran echar la culpa la culpa será de los territorios que no han sido capaces de aguantar

Voz 7 04:44 el secretario general tiene la responsabilidad siempre que no se puede decir no como el secretario general se presenta a las generales hace buenos debates tenemos un resultado que no es bueno pero mucho mejor que las expectativas y luego sin embargo las siguientes elecciones con otros candidatos van mucho peor el secretario general no tiene ninguna responsabilidad no yo siempre tengo la responsabilidad y lo tengo que asumir como tal a partir de ahí nosotros no hemos sido capaces de construir una organización con la suficiente implantación territorial unos

Voz 0194 05:13 con educación con la suficiente implantación territorial señalando directamente a los territorios como los responsables los causantes de los malos resultados en las últimas elecciones si la noticia a esta hora de la noche es que Pablo Echenique número tres de Podemos deja la Secretaría de Organización del partido Carmen tuvo uno y además a todo esto

Voz 0378 05:35 bueno es que cuando el líder no quiere tomar responsabilidades al segundo gol terceros al que le toca al que le toca irse no porque voy a hablar sólo de lo que dice Pablo Iglesias porque es lo que hice Monedero puesto a periodista mano edad Allardyce

Voz 0194 05:54 hombre si eh

Voz 0378 05:56 sí es su responsabilidad y que va a echar la culpa Echenique Easy es una responsabilidad de que no sea de hecho buena implantación en los territorios porque no se echa los responsables de los territorios uno por uno porque también digo yo que será distinto lo que ha pasado

Voz 0194 06:17 las sienta casuística además en cada uno de ellos

Voz 0378 06:20 me parece que es lo típico que pasa en todos los partidos y tenemos ejemplos en otros partidos incluso con estas elecciones que para no echarse a uno mismo se dice tengo y asumo la responsabilidad pero echan al al de abajo Gonzalo

Voz 1817 06:37 es la cabeza de turco que esconde unos encima total de autocrítica no saluda los errores en la construcción de su discurso a los bandazos acumulados al agotamiento del star system en un partido que ese fundó precisamente en la relevancia mediática de los líderes él ningún leo las bases portavoces no electos nada de esto para ellos ha producido el agotamiento de lo que llamaron hipótesis podemos solamente es la mala organización responsable Pablo Echenique no es verdad yo creo que también esto es sintomático da la renuncia de Podemos ha finalizado ese ciclo que abrió el 15M ese espacio en el que podemos parecía que podía ser un partido flexible de esa militancia líquida en el que podían participar distintas personas con una mentalidad abierta renovadora hay de izquierdas ahora sencillamente va a ser el partido de Pablo Iglesias Irene Montero va a ser una nueva religión que estará allí que será importante para luchar por ciertas cuestiones sociales pero que ha renunciado a a esa posibilidad que el tuvo cerca acarició con las manos de un partido de amplia representación influyente en en el en el largo plazo va a ser un partido sectorial minoritario complementario con otros que que seguirán naciendo

Voz 0194 07:46 no dance

Voz 0697 07:48 sí yo no sé si esa crisis histérica con Amancio Ortega que les dio a mitad de campaña la montar a los territorios como yo creo que no no precisamente en Galicia no y eso ya se medirá a vuestra cuernos son capaces de medir pero pero estoy seguro que tuvo impacto no tanto porque la gente saliera a votar en defensa de Amancio Ortega Kokoschka de inflación de que aquí se habían vuelto loco los si leer le convertían en una especie de causa inquisitorial en la que pasaban por delante determinados principios a lo que era pues gente como se veía en Twitter en los medios no pues gente que Dios qué tema Gimme cuñada birmana que necesita este aparato

Voz 0907 08:19 oiga me es igual quién lo pague mientras ideal cobran

Voz 0697 08:22 los impuestos en la Ortegal y en cambio esa especie de purismo e ideológico más más académico que político pues llevó a un debate absurdo e que parece que hayamos olvidado todos pero recordemos que estuvimos durante una semana todos los medios preocupado sobre si se puede o no donar equipos para la sanidad no bueno pues ese eso no vino de los territorios por tanto efectivamente sí hubo gravísimos errores que no fueron sólo en campaña obviamente de contenido de discurso de incoherencia hubo es ausencia de liderazgo de Pablo durante de Pablo Iglesias durante un tiempo que yo no he entendido bien sé que ese tema no es otra vez el tiempo

Voz 0194 08:59 permiso de paternidad si no lo entiendo yo no

Voz 0697 09:02 entendí me entendía eso yo también con esto hizo un gesto que pretendía pues no lo sé cómo Si las bases no tuvieran que agradecer retornó de eso o que envuelve del salvaje oeste de o de la guerra lo hizo fue básicamente abandonar su partido con una causa muy noble

Voz 0907 09:17 abandonar algo oí abandonaron momento en un momento muy delicado

Voz 0697 09:20 claro la presencia pública hubiera sido perfectamente compatible con estar cuidando a su hijo mi yo estoy aquí hablando también a distancia era era todo eso fue bastante demencial que con los territorios

Voz 0194 09:32 yo tuve una cosa Gonzalo decías se va a convertir sino se ha convertido ya en el partido de Pablo Iglesias e Irene Montero ya hemos hecho todos el ejercicio han hecho sobre todo a la prensa gráfica el ejercicio de esa fotografía de los fundadores pero bueno los fundadores ya desaparecieron pero ni siquiera los que siguieron a los fundadores permanecen es decir van van cayendo

Voz 1817 09:51 no todos claro es es llamativo Yell la reflexión de algún modo el digo que están haciendo a la izquierda del país es significativo porque están haciendo que los peores caricaturas por parte de la derecha sobre la cultura política de la izquierda se cumplan idea de esa cultura propia de los partidos de raigambre comunista en las que las limpiezas internas las rivalidades luchas de poder pues bueno es que esto está siendo patente en directo no cuando podemos la la ventaja competitiva la novedad histórica que supuso fue que bueno que permitía que sin tener que pasar las barreras de entrada de los partidos tradicionales muchas personas jóvenes sonó jóvenes expertas académicos activistas de distintos sectores

Voz 0194 10:34 lean su talento en la mejora de su

Voz 1817 10:37 entorno inmediato de su país era un pan partido que permitía el compromiso cívico y no sólo la militancia no y al final ha terminado siendo un partido de militancia identitaria CR ha de lealtad casi religiosa Lidl no realmente esto es lamentable y es el motivo por el que líderes de distinto talante y de distinta orientación han ido desapareciendo también hoy sabemos que bueno pues Pablo Bustinduy ya directamente deja Podemos ya no solamente es que no sea éste dentro de como candidato sino que lo abandona no que era la partida el último bastión de consenso que podía haber representado no y que quizás ha sido la la dimisión más llamativa de los últimos meses a me juicio no

Voz 0194 11:13 buenas noticias hasta ahora es esa Pablo Echenique número tres de Podemos hasta ahora secretario de Organización de Podemos deja de serlo relacionado entendemos con los malos resultados con la debacle electoral tanto de las generales como de las municipales y autonómicas no se sabe hasta ahora quién va a ser su sustituto o sustituta pero quién era el número tres secreta organización se va a dedicar a coordinar los pactos con el PSOE pero claro esto termina en cuanto haya pacto en cuanto se pongan de acuerdo que su tarea terminal

Voz 0378 11:42 he dicho a la comisión de seguimiento y entonces le dura

Voz 0907 11:44 va levadura levadura algún día levadura

Voz 0194 11:47 quien más y mientras tanto esta tarde se ha producido la primera foto

Voz 1071 11:56 en el Congreso en algunas de las salas del Parlamento en la sala Istúriz se ha repetido esa fotografía que vimos ya en Andalucía a un lado de la Mesa de la misma mesa el PP al otro lado corrillos de cámaras periodistas que preguntan sonrisas muchas sonrisas intercambios papeles que en fin la foto Javier Carrera buenas noches

Voz 0866 12:13 qué tal buenas noches y el primer mensaje del PP que será

Voz 0194 12:15 dije como el árbitro de las derechas y pide generosidad tanto a ciudadanos como a Vox con los que ya están negociando

Voz 0866 12:21 han sido dos horas y media de reunión con buen entendimiento destacaba iban Espinosa por parte de Vox encuentro interesante lo calificaba el secretario general de los populares Teodoro García que hablaba como dices de generosidad de dejar de lado los ecos para llegar a acuerdos

Voz 8 12:36 tanto que pido pido generosidad y pido que cada uno seamos conscientes del papel que tenemos y pido que se mide casos de éxito como el andaluz para poder portar los a otras regiones y a otros ayuntamientos

Voz 0866 12:51 tengo la obligación asegura el número dos del PP de poner de acuerdo a todas las formaciones para confrontar lo que ha llamado a para conformar lo que ha llamado gobiernos de la libertad también con Vox a quiénes advertía de que no pueden condicionar más allá del papel que les han dado

Voz 0194 13:05 los españoles salían los de Abascal satírico

Voz 0866 13:08 hechos por haber encontrado espacios de diálogo dicen para aquellos gobiernos donde sólo hacen falta esos dos partidos pero para el resto siguen necesitando a la formación naranja a quiénes presionan esta vez de forma más sutil

Voz 0697 13:20 nosotros mantendremos la esperanza hasta el sí

Voz 9 13:22 dale que Ciudadanos se una a este acuerdo mantendremos una posición abierta y confiamos en que se encuentre ese espacio ya dado que pueda participar David Ciudadanos

Voz 0866 13:34 esto es la versión oficial lo que nos han contado en la sala de prensa la otra versión la que nos cuentan fuentes del PP es que el escenario que se han encontrado no es fácil hablan de buscar una alternativa una especie de modelo andaluz versionado con fórmulas para contentar a Vox a cambio de que no tengan sillones en los gobiernos no entiende los vetos dicen y aseguran que quién se baje del acuerdo tendrá que explicarlo aunque confían en llegar a un punto en el que todos estén de acuerdo ya hablando de vetos Angels no les parece mal que Ángel Garrido pueda presidir la Asamblea de Madrid dicen que ya tiene experiencia

Voz 1071 14:07 gracias Javier hasta mañana todo esto Vox amagó ayer lo recordarán con presentar una enmienda a la totalidad contra los presupuestos de la Junta de Andalucía la Junta que ahora gobiernan PP y Ciudadanos ha dicho hoy que que bueno que todo se puede replantear el portavoz de la Junta Elías Bendodo pedía a Vox precisamente que eligiera

Voz 0866 14:24 hay que elegir o que sea premium un presupuesto primer presupuesto no socialista en treinta y siete años o prorrogar el presupuesto socialista tendemos la mano y aceptamos el guante que no han trasladado Elbicho en los medios a nivel nacional eh señor Abascal de sentarse a negociar pero para ello hay que intentar evitar no presentar la enmienda a la totalidad porque

Voz 0194 14:48 bueno pues mientras el PP se reunía con Vox en el Congreso también lo hacía con Ciudadanos en Aragón Esther Orera buenas noches

Voz 10 14:55 hola muy buenas noches sean reunido allí en un hotel para trata

Voz 0194 14:57 tarde avanzar en un acuerdo que aparte al socialista Javier Lambán de la presidencia de la primera reunión se van ambos partidos bueno con la impresión de que la cosa avanza

Voz 10 15:06 sí han salido satisfechos de la habitación ciento veintitrés de este hotel de hecho ha sido algo más que una primera toma de contacto para ciudadanos o un encuentro que no está hecho para fracasar para el Partido Popular que atención se suma al decálogo aprobado ayer en la ejecutiva del partido de naranja que es además el punto de partida ya a partir de ahora que pues preparar un programa de gobierno

Voz 11 15:27 hemos dado un paso importantísimo que es el tener clara voluntad por parte del Partido Popular por parte de ciudadanos de avanzar en esa dirección para poder sumar los apoyos posibles que permitan iniciar una nueva legislatura con un gobierno de coalición en el que están invitados a participar insisto fuerzas políticas de centro legales claramente moderadas

Voz 10 15:49 es Daniel Pérez Calvo candidato de Ciudadanos y se refiere al Partido Aragonés con quieren con quienes quieren reunirse ya mañana pero a esta hora en el para aseguran que no ha habido contactos formales Luis María Belmonte Partido Popular

Voz 0847 16:01 creo que sería lo lógico y lo normal para eso pues tendremos que actuar todos con la prudencia con la generosidad con la altura de miras suficiente para entender las diferentes realidades que concurren que eso sea posible es un tema de mucho diálogo y sobre todo de tener un proyecto político que es lo más importante

Voz 10 16:18 así Luis María confía en que el PAR se sume a esta iniciativa de Ciudadanos de la Partido Popular pero el presidente del PAR ya dijo la semana pasada que lo lógico es que Ciudadanos negociará con el PSOE por haber sido la fuerza política más votada aquí en Aragón se negó a cualquier acuerdo con Vox también lo han descartado PP y Ciudadanos esta tarde aquí en Zaragoza aunque sus votos son necesarios para la investidura así está la partida de ajedrez político hoy en Aragón

Voz 0194 16:45 gracias Esther

Voz 1071 16:46 un saludo buenas noches hay más al hilo de las negociaciones entre PP y Ciudadanos por ejemplo en Madrid aparecía antes a La Crónica de Javier Ignacio Aguado ha reclamado para su partido para ciudadanos la presidencia de la Asamblea con el argumento de que son el partido que más han crecido en esta comunidad preguntaban a Aguado si el ex presidente autonómico Ángel Garrido que el PP Ciudadanos pues podría ser ahora el presidente del Parlamento no

Voz 3 17:11 Nico en cualquier lugar en el que esté ocupando responsabilidades o bien como diputado bien como cualquier otro cargo lo va a hacer bien creo que ha demostrado que es una persona polivalente que es una persona moderada que conoce la Administración regional y que tiene experiencia en gestión

Voz 1071 17:26 más de negociaciones las que en este caso no quiere el PSOE que se produzcan entre su partido en Navarra si los demás Si en esa ecuación entra la abstención de Bildu existía hoy el ministro en funciones y secretario de Organización Ábalos todo bien con los compañeros de Navarra y consoliden María Chivite decía pero ya saben ellos Roque

Voz 12 17:45 ahí está Compay a Buried María Chivite no está desafiando la dirección del partido insisto más allá de las acusaciones amenazas críticas que me pueda suponer que Bildu cuando esos plantea que con Bildu no podemos yo insisto y con Vox tampoco

Voz 1071 18:02 poco enfadado incluso a buenos hablando de las negociaciones con Bildu hay un concejal de Labastida son municipio de Álava que ha ofrecido un pacto de gobierno a Bildu para asegurarse la alcaldía lo que pasa es que ese concejal es del PP EH Bildu ha explicado que la reunión donde les hizo este ofrecimiento fue muy distendida géneros hay detallada todo esto es textual el PP en el País Vasco ha corrido a desautorizar a su candidato Alfonso Alonso pasaba esta tarde por la ventana dos

Voz 0083 18:26 cada partido como es natural desautoriza cualquier tipo de encuentro negocio de diálogo e con EH Bildu es decir no se dan las circunstancias mínimas e es además una pérdida de tiempo yo creo que pues no tiene ningún sentido hemos remontado norte agregó

Voz 1071 18:42 Alonso por aquello que dijo ayer que quiere que el Partido Popular del País Vasco aproveche la próxima convención para adoptar

Voz 0194 18:48 una personalidad propia dijo

Voz 1071 18:50 E insiste hoy dentro del partido

Voz 0083 18:53 ya sé que discurso entiende la gente del País Vasco y determinados discursos veces se detiene aquí nos entiende ni por tanto vamos a hacer nuestro discurso con claridad a veces un poco pero si estamos en política para hacer un proyecto que los creamos ya veces e dice no que hay comunidades delgadez Doder eh o leal eso desleales hay que examinar hay que Red centralizar hay que quitar esta competencia aplicando comparto en absoluto ese discurso creo un discurso una España diversa que explorar dispuso también de un País Vasco que tiene su fuerza propia

Voz 0194 19:21 vamos con el análisis de las negociaciones esa primera fotografía porque hasta ahora todo eran declaraciones se cruzaban declaraciones nosotros les contábamos aquí pero no habíamos visto la fotografía de dos representantes de dos partidos políticos sentados para empezar a negociar posibles pactos en este caso Partido Popular Vox ya saben que Partido Popular Ciudadanos y Vox se necesitan los tres si el Partido Popular quiere conseguir los gobiernos y ciudadanos quiere entrar en los gobiernos de alguna comunidad de ayuntamientos primer contacto Guardans Partido Popular Ibooks Ciudadanos es otra cosa Ciudadanos ya pactará con el Partido Popular pero sin mezclarse en estas conversaciones para ellos yo decía antes al principio que Vox es un vacío en el espacio y en el tiempo

Voz 0697 20:02 sí es en esa expresión me ha hecho reír mucho encanto es ciento un objeto volador no identificó exacto que no que está en el radar pero no se sabe bien qué es una mezcla una mancha negra que se mueve en el radar pero no sé exactamente qué es bueno esto es un tipo de juego que que no creo que vaya a poder durar mucho porque en parte durará lo que quiera Vox que dure yo supongo que Vox legítimamente pues tampoco lo va a permitir a Ciudadanos que lo siga tratando como un apestado porque claro un apestado y a la vez es una parte esencial para que quién te trata como un apestado gobierne pues es algo muy difícil de digerir está el propia la propia supervivencia de Vox en juego que es algo que yo desee pero simplemente Angelito desde la perspectiva de Vox que no sé qué sentido tiene esta regalando sus votos gratis a los demás no porque para eso los votantes de Vox pues ya que voten a otros así que como ellos no creo que ocurra imagino que Vox pues hará lo que esté anunciando que hace lo que ha dicho que hará quiero decir que es efectivamente pues la Ciudadanos la foto el pacto el apretón de manos y el documento conjunto pues Ciudadanos no va a poder seguir con este juego de bueno pues que que pacte osea a la andaluza no que pacte con empaquen ellos siguen dos a llegaremos en pasa por aquí eso no va a poder ser ir por tanto bueno Madrid y muy en particular no va a poder ser sea un asentamiento quizá pues se pueden hacer juegos más más destinos no pero pero en Madrid y eso en la Asamblea eso va a ser absolutamente imposible entre veinte también por tanto a ciudadanos le ha llegado la hora de la verdad

Voz 0194 21:33 la clave lo decía Guardans Carmen está en cuánto aguante Vox siquiera aguantar este este órdago que ha hecho Ciudadanos después de la experiencia de Andalucía decir no esta vez no esta vez tiene que haber fotografía no sé si acuerdo no sé si puntos de acuerdo pero como mínimo fotografías si quiere algo que me lo venga pedir

Voz 0378 21:48 yo no sé si está tanto en la fotografía como en decir a mí no me haces de milagros hoy después de la reunión esta mañana en el Congreso por eso llega un poquito tarde eran choca lo voy a decir tres cosas bueno lo primero viendo lo que se ha dicho en Aragón viviendo lo que ha dicho en Madrid la reunión con Ciudadanos del PP y la reunión del PP con Vox el acuerdo programático no tendría ningún problema firmarse mañana

Voz 0194 22:22 coincidiría por decir si lo han puesto

Voz 0378 22:24 le cinco bases bajada de impuestos creación de empleo escuela que pueda uno de elegir no sé qué no no habría ningún problema luego el problema está precisamente en las formas y en los cargos segunda cuestión que he deducido de la reunión al Partido Popular no le hace ninguna gracia que el PP perdón que Vox estén los gobiernos que él presida ninguna gracia y tercera que ha sido una más llamativa porque no la conocía yo es la primera vez que estoy en en en una rueda de prensa con con Vox en situaciones Iván Espinosa de los Monteros que que que hay que escucharla se porque yo sí creo que sea totalmente perdón totalmente en serio lo de lo que ellos no van a a dejarles que duren parecer como apestados

Voz 0194 23:28 ha dicho tienes esa sensación sacas de realmente a la sensación de que no Andalucía no van de que van a más de que lo vale mandar

Voz 0378 23:37 no se va a repetir osea ellos quieren participar en en igualdad con Ciudadanos de esa

Voz 0194 23:44 pues eso es son problema para ciudadanos si P

Voz 0378 23:47 lo ha dicho una de las cosas que ha dicho Iván Espinosa de los Monteros que no es la que más le gustaba pero la contempla es un gobierno sólo del PP donde Ciudadanos Vox desde fuera apoyen cuestiones programáticas bueno es una posibilidad porque además eh

Voz 0194 24:11 la posibilidad posibilidad Ciudadanos renuncia a entrar en Ciudadanos Le gusta el modelo andaluz

Voz 0378 24:19 es donde ocupa la vice pero es que son tres salvo yo creo que salvo Castilla y León son necesario los tres en Castilla y León en León un acuerdo que además se dice que es la que es más fácil que se lleve el PSOE pero en Castilla y León un acuerdo entre Ciudadanos y PP permite la Junta de Castilla y León no necesita

Voz 5 24:44 Anna Bosch pero pero no entre Gonzalo si mi conjetura dentro de la cierta desconocimiento todavía

Voz 1817 24:51 esta formación pero es que si iniciamos la analogía que es un tanto inexacta no quiero ser injusto porque no me parece que esa comparación extrema izquierda extrema derecha

Voz 0194 25:00 hace a veces entre Podemos y boxeo acierta no lo es

Voz 1817 25:02 pero del mismo modo que él no apoyar el pacto de Ciudadanos y PSOE a Podemos Le Le rindió factura creo que a Vox no apoyar un pacto entre Ciudadanos y PP podría generar beneficios porque en el caso no se trata tanto de ir en contra como pasaba en cierto modo con el votante de izquierdas que quería ir contra el Gobierno de Mariano hoy en el caso de Vox hay una posición más auto afirmativa donde ya estamos aquí nosotros ir por encima de nosotros no pasa nadie por decirlo así no creo que la clave que esta ciudadanos que de nuevos un partido que está dando muestras de ser un partido tacticismo cortoplacista con una docencia de contenidos y con una cinismo en el abandono sus principios regenerador es impresionante no porque lo intolerable tiene que ser en Castilla León Tudanca o en la Comunidad de Madrid Gabilondo en lugar de lo intolerable es la corrupción endémica que tenía de la Comunidad de Madrid entre otros el Partido Popular de la Comunidad que no permitir que se abren los cajones de la Comunidad de Madrid porque sacar a colación en las comunidades autónomas en todas las como es autónomas el ciento cincuenta y cinco en esto está haciendo de Ciudadanos un partido totalmente desestabilizador del orden del orden político no ha abandonado desde luego pues bueno pues una de sus raíces la primera raíz era desde luego la cuestión catalana pero en un momento dado se subieron a la ola de la regeneración democrática y el respeto de nuestras instituciones y ahora lo ha abandonado completamente y creo que bueno pues esto es algo que hay que que no se puede destacar de manera suficiente hay que ir reincidir mucho en ello no

Voz 0697 26:39 Pepe bosque tiene tiene referentes por ahora no dicho quién es su referente el resto de Europa pero hay referente que el invento existe en otros sitios no inventó pasa por enfrentarse no por igual pero casi a la izquierda sea la idea que en España hay que evidentemente ha servido en campaña para hacer discurso político que Vox no es más que una extensión del Partido Popular no se corresponde con la realidad otra cosa es que recientes te llena de gente que ha huido del Partido Popular y haya captado votos deportivo eso sí eso sí es verdad pero eso como formación política no lo convierte en una segunda marca el Partido Popular Vox está para hacer daño al Partido Popular o controlarlo o marcar que con ellos ese partido es distinto sino ese partido no tienen sentido y eso es lo que hace las tema derecho en toda Europa

Voz 0194 27:27 déjame que vaya publicidad la vuelta si queréis lo retomamos aquí con esto que ponía guardan sobre la mesa hay recordando además la noticia con la que habríamos ese cese de Pablo Echenique como secretario de Organización de Podemos veinticinco

Voz 0194 34:02 de cuatro metros de la noche no he treinta y cuatro en Canarias y en la tertulia Carmen del Riego Ignasi Guardans y Gonzalo Velasco lo dejaba Guardans en el papel que pueda jugar Vox decía hombre si va a ser una extensión del Partido Popular ahora lo retomamos por ahí pero como la noticia de la noche es esa destituciones ceses de Pablo Echenique como secretario de Organización de Podemos la primera víctima del mal resultado de Podemos en las elecciones primero las generales y después también en las municipales y en las autonómicas primero hemos estado mirando un partido tan activo en las redes como ninguno de sus dirigentes a De momento ha escrito nada en las redes

Voz 3 34:35 sociales pero si Pedro has estado buceando en antiguos tuits sí sí sí

Voz 1715 34:41 hay mucho movimiento en redes con la noticia política de anoche noche es para que lo haya bueno pues algo

Voz 1071 34:46 buscar el perfil de Pablo Echenique sí

Voz 1715 34:49 contado algo de la noticia de hoy ha recuperado un tuit que escribió ayer ayer durante unas horas fue tendencia trending topic con una etiqueta que era yo con Pablo Iglesias proponer escribió ayer esto en este tiempo de tantos ataques sube la moral irá mucha fuerza entrar en Twitter Iber que yo con Pablo Iglesias es Trending Topic emoticonos de carita sonriente porque sé quién es porque no se venden porque nunca se equivoca de bando porque quiero que España sea un país mejor yo también con Pablo Iglesias emoticonos

Voz 3 35:25 el brazo de forzudos este tuit que quizá no habían hablado ayer todavía a la hora de escribir este a las de treinta y ocho

Voz 0194 35:34 de ahí el pues igual todavía todavía no habían hablando seguimos sea a la espera de de reacciones e insistimos lo que es la noticia política de la noche la primera consecuencia de el mal resultado de los malos resultados de Podemos es la salida a la sanidad apartan a Pablo Echenique de la Secretaría de Organización del partido con el cometido pierde ahora de coordinar los pactos ITA mil como decía Carmen apuntaba hacer el seguimiento de de los pactos por cerrar ya esta cuestión de las negociaciones Gonzalo dejaba el balón ahí votando guardan sobre el papel lo que quiere ser Vox realmente

Voz 0697 36:07 ya

Voz 1817 36:08 creo que quiere ser determinante en yo creo que no se va a conformar cómodo decía con ser mera mera muleta del Partido Popular está bien visto esa idea de que se opone tanto izquierda como a una cierta derecha no esa derecha drusa que ha intentado caracterizar yo creo que sí que iban a intentar de algún modo capitalizar una serie de bueno de sentimientos de emociones asentados y inhibido por la corrección política nuestra conciencia de que hay cosas que eran intolerables y que de algún modo todavía latía han y que estaban además en la movilización de ciertos partidos no yo creo que Vox es como como subconsciente del PP y de Ciudadanos no que de repente aflora no eso que no se atreven a decir ellos vos lo dice creo que no tienen nada que perder en ello

Voz 0378 36:52 yo coincido con Guardans que tiene que buscar perfil propio que no es un apéndice el PP pero es verdad también que Vox no puede olvidarse de que sí ha obtenido veinticuatro han sido veinticuatro diputados en el Congreso es porque lean votado aproximadamente dos millones y medio de ex votantes del Partido Popular no sabemos es lo que quieren esos ex votantes del Partido Popular

Voz 0697 37:24 mismo que tenía no

Voz 0378 37:27 bueno pero date cuenta

Voz 0194 37:29 que fue un millón y algo

Voz 0378 37:32 que se fueron estando todavía Rajoy hizo un millón con Pablo Casado es verdad que no querían aquello pero no sabemos lo que querían no sabemos si es porque era demasiado blando porque o porque era demasiado duro

Voz 0697 37:50 yo yo escuchaba Bardají que al que aconseja escuchar solamente para porque hay que saber cae

Voz 0378 37:56 en un artículo del de los últimos días

Voz 0697 37:59 para que no lo conozca Bardají era es una cabeza respetable y respetada mientras estaba en el PP y por tanto pues ahora que seguirla respetando con que haya pasado Vox que estaba en FAES que estaban Instituto Elcano que decir señor que bueno que sí hablamos porque estudió con los papeles que ha pasado y que hoy es uno de los que dice Vega no nosotros no estamos aquí para hacer seguidismo íbamos a marcar Ciudadanos quiere pues que pues a lo mejor hasta que recupere la izquierda alguna cosa así si eso les hace más fuertes hoy

Voz 0378 38:28 Espinosa de los Monteros entre las posibilidades decía pues que salgan alcaldes los los la lista más votada por ejemplo Carmena Madrid oye pues ya se podrá hacer una me haciendo paquetes vez porque el caso de la que estamos votar

Voz 0697 38:43 se requiera abstención de nadie tanto recordaré siempre

Voz 0194 38:46 dadme que complete la información sobre las negociaciones y la investido

Voz 1071 38:48 era el rey Felipe VI comenzará mañana su ronda de consultas para la investidura con los representantes de los quince partidos con representación en el Parlamento la ronda acabará el jueves con el presidente en funciones Pedro Sánchez los dos grupos que han dicho que no van a ir son Esquerra Republicana EH Bildu el primero que acudiera Zarzuela será José María Ángel razón del Partido Regionalista de cantarle niña por cierto Serra

Voz 0194 39:09 aunque la Mesa del Congreso que va a estudiar el informe de los letrados sobre el hecho de que haya diputados suspendidos por si eso rebaja la mayoría absoluta de ciento setenta y seis a ciento setenta y cuatro diputados

Voz 1071 39:20 Del Bosque si fuera así la investidura de Pedro Sánchez podría salir

Voz 0194 39:22 a la primera pero no parece que vaya a ser así Javier Torres buenas noches

Voz 0907 39:26 hola buenas noches que si la mesa hace caso al informe de los

Voz 0194 39:29 letrados que es algo que suele pasar la mayoría absoluta se quedará en esos ciento setenta y seis diputados de siempre aunque haya cuatro de ellos en prisión preventiva

Voz 0907 39:36 ciento setenta y seis diputados esa es la mayoría absoluta no hay variación bueno al menos para los letrados que han redactado el informe que hemos conocido hoy que mañana como decías debate la Mesa del Congreso en ese informe me Se dice que el hecho de estar suspendido no significa que se deje de ser titular del cargo de diputados y por lo tanto esto quiere decir que los diputados catalanes que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo son miembros del Congreso sigue contando con trescientos cincuenta miembros comillas se les priva del ejercicio no de la titularidad del cargo dice el informe de manera textual hay algo más Angels en el documento que lleva membrete de la secretaria general del Congreso a juicio de los letrados esos cuatro diputados no pueden permanecer pertenecer a comisión alguna no pueden formar parte de ponencias os subcomisiones también enseñar que deben incorporarse al Grupo Mixto sobre su sueldo que Ciudadanos y Vox ya sabes que han pedido que no les fuera entregado a los letrados sostienen que procedería pagarles el sueldo entre el veintiocho de abril día de las elecciones y el veintiuno de mayo que es cuando fueron suspendidos pero la Mesa podría rechazar esa posibilidad ya que la suspensión se retrotrae al mismo día en que fueron elegidos bueno al final

Voz 0194 40:45 la decisión final de la mesa respecto

Voz 0907 40:48 a la suspensión los votos el sueldo etcétera La vamos a conocer tras la reunión a media mañana mañana justo tras los primeros encuentros de los líderes políticos con el Rey

Voz 0194 40:57 pues mañana lo contaremos pero la pista helada informe de los letrados se mantendría la mayoría absoluta en esos ciento setenta y seis diputados a pesar de la suspensión de los diputados independentistas presos Torres gracias

Voz 2 41:08 la noche pues muchas noches buenas gracias a Dios

Voz 0697 41:14 decir algo guardando alguien iba a decir si yo iba de que bueno yo soy Beret que no entiendo es obvio que la mayoría absoluta sigue quedándose en ciento sesenta y seis porque esos escaños están ahí pero en la segunda vuelta en la que cuenta los votos a favor los votos en contra si estas personas no votan no votó en contra por lo tanto evidentemente claro que cambian las cifras porque no hay voto en contra

Voz 0194 41:33 la mayoría absoluta no pero para para el más sí

Voz 0697 41:36 claro claro porque no porque no porque son son cuenta como abstención eso como no cuenta pero obviamente encontró contra

Voz 0378 41:44 ausentes por tan raro

Voz 0697 41:46 por tanto si tiene impacto clarísimas

Voz 0378 41:50 bueno es que no no

Voz 0194 41:52 la mayoría absoluta pero sí en una segunda vuelta y los ecos de la vida política española han llegado hoy del mismo edificio que no es una sede política sino que es una sede judicial que es el Tribunal Supremo

Voz 1071 42:01 el antiguo monasterio de Las Salesas Reales que son edificio sobrio solemne dicen que lo mandó construir la Reina Bárbara de Braganza por Silvio daba necesitaba alejarse de su suegra Isabel de Farnesio a la que no soporta aquel Cinto amplio quedó en Palacio de Justicia y al final el Tribunal Supremo donde ocurren a la vez varias cosas en suplanta segunda hoy por ejemplo a juicio de esta mañana esta afirmación lo que sí

Voz 22 42:25 en Cataluña

Voz 31 42:27 entre marzo del dos mil quince de octubre de dos mil diecisiete

Voz 32 42:31 particularmente del momento en que se aprueba esa resolución primera de la undécima legislatura que pone en marcha ya de una forma efectiva todo este proceso sobretodo en los meses de septiembre y octubre de dos mil diecisiete que es lo que en la terminología de que él se fue un golpe de Estado que a juicio de que es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales

Voz 1071 42:53 la hay frases que se digan cuando se digan van directas a los santuarios esta del fiscal está entre ellas eso en la segunda planta del Supremo a dos plantas de distancia la sección cuarta de lo contencioso administrativo resolvía frenar de manera cautelar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos

Voz 0194 43:08 ya de alta intensidad en el Supremo empecemos por el juicio del proceso

Voz 31 43:11 buenos días vamos a iniciar la fase de los informes empezaremos por los informes del Ministerio

Voz 22 43:18 cada semifinal del proceso la Fiscalía y la Abogacía del Estado exponían hoy sus conclusiones con vuestro venido señor pero objeto este juicio la razón por las que están siendo juzgados los acusados nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política no se persiguen ideas políticas no se persiguen opiniones políticas mío tiene que ver tampoco con la persecución represión de proyectos políticos no compatibles con los fundamentos del orden constitucional

Voz 1071 43:55 ya ha empezado la sesión del juicio han hablado primero los fiscales

Voz 22 43:58 primero de ellos Javier Zaragoza La razón es ni más ni menos que haber intentado liquidar la Constitución española de mil novecientos setenta y ocho el instrumento básico de nuestra convivencia que ha convertido a España en una democracia moderna y consolidada las razones haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales vías de hecho métodos coactivo esté utilizando la violencia está la palabra clan

Voz 1071 44:27 a mí la violencia que el asunto crucial en este juicio si la hubo o no la hubo será determinante para calificar los hechos como rebelión como sostiene la Fiscalía os edición como han tenido en cambio y poco después lo ha expuesto la abogada del Estado

Voz 33 44:39 el uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales de el Plan E llevado a cabo por parte de los acusados

Voz 3 44:50 venga pues este es el dilema Alberto Pozas buenas noches yo como dice Torres muchas noches muchas noches dilema del que vamos a hablar a la vuelta de publicidad

