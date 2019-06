Hora 25 (04/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0697 00:00 contexto concreto y esa es la realidad para eso están los códigos penales y no habría que estar haciendo cada una de las conductas pues eso sí oiga aquí no pone galleta no pone pasta dientes no lo puedo esta condena no no está youtube pero el Código Penal en cualquiera

Voz 1 00:12 el pero en los Ignasi la violencia es violencia

Voz 0697 00:15 no no tampoco quiere decir la violencia violencia pues depende te pongo otro ejemplo también en el mundo la defensa por ejemplo la agresión que tiene mucho que ver con la de la violencia al concierto de agresión la gente que trabaja envió en en defensa hoy sabe que el concepto de agresión en la Guerra Fría uno hace diez años era otro Yoyes otro hito de nuestros soldados nuestros ejércitos se preparan para agresiones extranjeras que no tienen nada que ver con las que se estudiaron las saca el militares hace años por qué porque estamos no los tiempos efectivamente yo estoy totalmente con el fiscal en que se puede ejercer violencia antenas sociedad pues efectivamente exhibiendo amenazando exhibiendo la fuerza hacía lanzando a la gente como la Marcha Verde Iker un ejemplo que a veces me gustó el primero de octubre se pareció mucho a la Marcha Verde en no de la Marcha Verde bueno pues sigue efectivamente fue la ocupación es decir hay yo el Tribunal Supremo verá yo no no no soy el fiscal decidirá pero yo sí creo que hubo un intento de violencia por lo menos Iker no es una violencia basada en pegar pistolas sino que es una ocupación de espacio público es un animal a la gente a utilizar efectivamente la fuerza porque es les ofende cuando les dices eso pero efectivamente es el ensayo no tienen salobres

Voz 0155 01:28 con pese a lo que ve es corroborada no no estuviera violencia sino una interpretación de la violencia no cuando dices que el relato del fiscal es acorde a lo vivido yo no lo discuto porque además el relató el fiscal ha estado lleno de Agett y vos valorativo de metáforas y otros recursos cuasi literarios para expresar un estado no que comparto que seguramente se vivió yo no estuve allí ahora bien que eso refleje los hechos es una interpretación subjetiva esto es como cuando Queralt claro a la Marina Garcés que pone estaba de testigos el dijo usted no haga interpretaciones ella estaba intentando expresar la vivencia lo que había sentido con las cargas policiales eran uno aquí sentimientos interpretaciones no

Voz 0697 02:09 no no no aprietan para perdonar nos enseñó a los no no porque si no no podemos interpretar violencia en unas déjale terminar Ignasi ordené Ontiveros estar debatiendo un argumento que quiero pero irá estuviera estuve a poder

Voz 0155 02:21 sino interpretar violencia muchas concatenación es de A de de hechos que a lo mejor no tienen una relación causal directa pero no esta interpretación el relato que hacemos de los hechos hace que lo sean no por lo tanto yo creo que esto puede ser muy peligroso pueda abrir un precedente realmente grave porque se pueden ver sentido violencia en otros puedes responder

Voz 0697 02:39 bueno es que eso es lo que hacen los tribunales cada día perdóname los tribunales cada día hace una interpretación subjetiva de cuál era la intención si había dos los noviazgos lo esto eso es a lo que se dedican los tribunales perdóname insistió en un avión mañana me acerco a la cabina Isaac un cuchillo de cortar

Voz 0689 02:55 pon a la

Voz 0697 02:56 mira hice lo enseño diciendo mire usted que cuchillo tengo pues los tribunales decidieran Si estoy amenazando si soy un cretino que lo que estás haciendo a que nuestras ahora cómo llegó hasta ahí pero si alguien considera que estoy amenazando y efectivamente iban a detener claro proveen jugador cuando jugamos todo el proceso yo diré no no si yo sólo estaba exhibiendo sólo al cabo comandante

Voz 0689 03:15 pero si es así cuando durante su dinero

Voz 0155 03:18 canciones individual es una cosa pero cuando hay un clima cuando hay disturbios individual

Voz 1 03:22 es cuando hay reacciones en la ida

Voz 0155 03:25 mutación unas personas en concreto por ejecutar una violencia es mucho más común

Voz 0697 03:29 hoy intentarlo no olvidemos que esto puede acabar en conspiración para que es muy importante recordárselo todo el mundo eh que el delito de rebelión no significa que la hayan consumado significa que se ha intentado no lo han logrado porque el actor estar en pidió que es un escenario perfectamente hacia dónde tenemos que ir

Voz 0378 03:46 Franco en eso sí que que ocurrió lo mismo el 23F hubo un golpe de Estado que no triunfo vale

Voz 0697 03:55 pero a militares con la operación Galaxia allá para esta es la galaxia que XXIII

Voz 0378 04:00 pero lo lo que yo digo es violencia a todos hemos visto casos de violencia ahora para que haya una rebelión yo creo que no basta cualquier tipo de violencia yo recuerdo aquí cuando cuando el veinte de septiembre se destrozó aquellos aquellos jeeps de la Guardia Civil yo misma dije son los primeros actos de violencia que ha habido a mí aquello sí me pareció violencia ahora

Voz 2 04:31 la la abogada del Estado ha dicho

Voz 0378 04:33 eso violencia estructurada no sé muy bien que que que quería decir que fue una unos actos de violencia en aquel momento para intentar evitar que se cumpliera la ley desde luego ahora eso rebelión yo tengo duda

Voz 1 04:49 los muy yo creo yo creo que encaja

Voz 0378 04:51 Llamas en el delito de sedición pero claro

Voz 1 04:54 si de Ramos contiene más Junqueras puede haber sido un irresponsable al propiciar de algún modo escraches por ejemplo pero eso no quiere decir que sea responsable de los actos de esas personas que hicieron el escrache eso hombre depende sin los manda

Voz 0378 05:07 si mandan a la gente hacen los coches y los mandos

Voz 1 05:10 claro se crea un clima por el cual hay Magna móviles

Voz 3 05:13 Acción Social pero eso no fue uno de los pero sí estuvo dirigido hombre el fiscal quien encabeza pensantes

Voz 0697 05:24 alargó el fiscal adeudadas masa en mayor

Voz 1 05:29 no tendréis tiempo de hablar de Franco porque en el Supremo además del pues es sabido otra cosa noticia por otra decisión esta vez esperaba ayer de de hecho ya lo apuntábamos la vamos aquí porque era la paralización de forma cautelar de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos

Voz 4 05:47 sino arreglar pero el esférico al barrio

Voz 1 05:54 las puertas del Tribunal colectivos de memoria histórica lamentaban así un aplazamiento que en realidad ella esperaban el abogado de la familia del dictador traerá Molina pues es la versión contraria se felicitaba

Voz 5 06:03 resultaba evidente que una eventual exhumación frustra haría absolutamente el las expectativas de un recurso estaría

Voz 6 06:13 hemos hablando de una sentencia que no sirve para nada hay que era papel mojado porque mis

Voz 1 06:18 Hereu ha dicho en un comunicado que no es extraño que el Supremo suspenda esta ejecución para revisar su legalidad a instancias de una parte aunque están convencidos en la Moncloa de que finalmente van a avalar la exhumación de Franco en un plazo razonable Javier Álvarez buenas noches era la decisión esperaba aquí lo importante no es la definitiva

Voz 0689 06:35 así es no es la definitiva porque debemos esperar al fondo del asunto la sentencia es una medida provisional para garantizar como decíamos ayer que el recurso no se quede sin objeto pero Ángels también es muy significativo que hoy el tribunal considere en el último párrafo lo ha dicho que también está presente el interés general el interés público no sólo el de la familia y que los jueces que conozcan además la aplicación correcta de la ley de la Memoria Histórica veremos por tanto de momento lo que han hecho ha sido evitar el perjuicio que causaría la familia Franco y especialmente a los intereses públicos del Estado y a las instituciones constitucionales una vez sí efectivamente una vez exhumados los restos fuera precisos devolverlos al Valle de los Caídos un viaje de ida y vuelta de los restos razona los magistrados que produciría una situación extraordinariamente perjudicial no sólo para la familia sino también para el interés público así que toca esperar dicen los jueces que notan no tardará mucho en él

Voz 7 07:29 en una en un plazo razonable es lo que pone

Voz 0689 07:32 en la resolución estará resuelto este fondo de las uno teniendo en cuenta el estado actual de las actuaciones y que la tramitación que falta por completar no debe presentar en principio muchas dificultades pues podría haber una sentencia definitiva quizá a finales del mes de julio antes del verano

Voz 1 07:47 te gusta ese pasaje del auto ha comentado el auto del Supremo que ha generado una gran polémica porque no se refiere a Franco como dictador sino como jefe del Estado dice desde el uno de octubre de mil novecientos treinta y seis hasta su fallecimiento en el XXXVI aún se estaba librando la guerra civil que acabó ya saben el uno de abril del treinta y nueve Javier porque esa fecha que dice el Supremo pues

Voz 0689 08:09 en cuanto al que se mencione uno también ha sido objeto de polémica osea utilizo el adjetivo dictador parece prudente y de sentido común que era un escrito judicial pues no se califique por ningún motivo a los que intervienen en el pleito es verdad que esa fecha de la que parte el Tribunal Supremo para el inicio del mandato ha traído mucha polémica hay disgustos a más de un historiador pero los jueces no creen que estén equivocados cuando han puesto la fecha uno de octubre del XXXVI según me han explicado fuentes del alto tribunal porque es la fecha que aparece en los libros de historia incluso las páginas web de consulta general cuando las juntas de defensa nacional dos meses después del golpe del alzamiento nombran a Franco oficialmente jefe del Estado español el supremo desde luego no menciona que el uno de octubre era Manuel Azaña el jefe del Estado y el régimen una república una referencia cronológica

Voz 1 08:58 errónea o no recogida en el auto el tribunal

Voz 0689 09:00 temo que ha sentado mal porque de alguna manera prescinde de ese periodo histórico del Gobierno de la República que acabó en mil novecientos treinta y nueve Hinault en el XXXVI cuando las tropas sublevados nombrar

Voz 1 09:11 a su líder jefe del Estado gracias Javier buenas noches breve análisis de lo que ha decidido el Supremo suspensión cautelar no es la definitiva que eso es lo importante

Voz 0155 09:20 de bueno respecto a la resolución aunque el criterio que utiliza el Tribunal Supremo es de naturaleza procesal en a mí lo que me ha preocupado es esa asimilación calificarle como jefe de Estado del Estado franquista con Estado democrático español como si estuviésemos todavía en el mismo régimen jurídico no en la formulación que sí qué hace hay una especie de equivalencia no como como Franco fue Jefe de Estado y del Estado español y el Estado español es de interés público Francos de interés público no lo dice paso menos claramente no leo muy brevemente pero después de hablar de los trastornos que generarían la exhumación dice comportaría un grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y sus instituciones constitucionales perdón habida cuenta de la significación de Don Francisco Franco Bahamonde el hecho de que fuera jefe de Estado desde esas fechas les atribuye generaría mucha controversia es decir en parece que no hemos hecho una Tura todavía de tal manera que esto es un grave problema para nuestra memoria como como Estado democrático a mi juicio no

Voz 0697 10:20 yo yo no comparto esa lectura sinceramente creo que entiendo lo que está diciendo pero yo no leo eso son la sentencia me parece un error grave histórico eso sí atribuir la jefatura del Estado de Franco que la tuvo a octubre del XXXVI en lugar de al final de la guerra porque eso significa desautorizar la República durante la guerra y eso sí es un error es esa aire ese ese o Peter dicta que se llama en derecho cuando algo no afecta al resultado de la sentencia pero se dice esto sino Vitier dictó no tiene ninguna consecuencia jurídica pero es un error ahora sobre el fondo del asunto el hecho de que de que eso suspenda pues sí me parece perfectamente prudente por parte del Supremo que teniendo un recurso sobre el fondo que podrían haber aceptado eso tenemos lograrlos a podía haber dicho que el recurso al fondo no la aceptaba pero que aceptó entrar al recurso sobre el fondo y que por lo va a aceptar que si emotivos para revisar el fondo de la decisión yo creo que en favor del Gobierno pues es prudente que no que no sean a aceptar las medidas cautelares que dejarían sin sentido esas es no siempre tanto privados pero también hay uno no no no no no es público es que creo que hay un argumento interés público porque teóricamente sobre el papel si el Supremo está evaluando si la si el traslado del cuerpo ha sido legitimó no está poniendo cuestiona decisión del Consejo de Ministros que ya ha tenido lugar y que ya se ha ejecutado

Voz 0378 11:38 yo para estos muy garantista pero muy garantista además respecto a los que hoy estaban tan contentos porque estoy

Voz 1 11:49 jura que les va a durar muy poco la alegría

Voz 0378 11:51 qué es exactamente que en unos meses estará que hayamos tardado un año en hacer esto nos puede parecer muchísimo tiempo pero lo importante es que sea al final si como creo que al final se va a hacer esperaron es más sólo dos meses más la verdad es que me lo mío

Voz 1 12:12 Nos queda todavía la página internacional porque tenemos todos la mirada puesta en Londres desde ayer con la visita de Trump

Voz 1071 12:21 ahora con las imágenes con estos sonidos escribiría hoy laborista Patricia Rodríguez este párrafo para las FF decía textualmente apenas cabía un alfiler en la plaza de Trafalgar donde hoy casi no se podía caminar ciudadanos cabreados armados con carteles caretas pelucas reprochaban a Donald Trump es política las divisorias su fanatismo su estrechez de miras bueno cuando trampa ha comparecido en rueda de prensa le han preguntado por todas estas protestas

Voz 8 12:46 viven menguado Pippo hoy había miles de personas ahí fuera animando y coreando y luego me entero que había una protesta bueno dónde estabas a protestas que yo no he visto ninguna vio a un pequeño grupo de personas pero muy pequeño manifestándose

Voz 9 13:04 así que todo eso no son más que Fake News que habéis visto a vuestra gente allí fuera de Ando las banderas americanas y las de vuestro propio país eso demuestra una gran alianza Zeus

Voz 10 13:17 Begoña Arce corresponsal buenas noches buenas noches solo

Voz 1 13:20 en detalles de un largo día en el Reino Unido que ilustra yo creo la realidad propia al mundo paralelo en el que vive Tram y que ha llevado hoy a su gira británica

Voz 0273 13:29 sí lo que él decide que no ve no existe aunque se trate de decenas de miles de manifestantes La de hoy ha sido una jornada de política de negocios lo que atrae le interesa es el

Voz 1 13:39 me acuerdo comercial con el Reino Unido el presidente

Voz 0273 13:42 te ha sentenciado que el Brexit debe iba a ocurrir promete un acuerdo que puede ampliar por dos o tres El actual intercambio comercial entre ambos países ha dicho pero junto a esa promesa incierta ha confirmado que ningún sector económico británico escapara a la negociación del acuerdo ni siquiera el más polémico la sanidad pública

Voz 9 14:02 la calle que When You

Voz 0273 14:06 te ofrece todo en el Acuerdo Comercial estará sobre la mesa

Voz 1 14:09 eso cuando estás negociando un tratado todo está sobre

Voz 0273 14:11 la Mesa al Servicio Nacional de Salud y todo lo demás me preso nuevo añadir que por supuesto las dos partes deciden lo que debe o no debe estar incluido en el futuro acuerdo varios candidatos a la sucesión de May se han apresurado esta noche a decir que Servicio Nacional de Salud no está en venta lo cierto es que ya hay un siete por ciento de ese sector en manos privadas y el miedo es que irá a más con Trump con este acuerdo

Voz 1 14:35 sí Theresa May quedado junto Tram la que probablemente será su última rueda de prensa internacional mientras Jeremy Corbijn que ha evitado la foto con el presidente americano ha aprovechado para hablarle a la multitud que protestaba sería mucho decir Begoña que esta visita trastoca algo la ya revuelta política británica

Voz 0273 14:52 desde luego esa es la intención de de Donald Trump trastocar completamente la política británica hoy hemos vuelto a ver cómo aproveche esta visita de Estado para meterse de lleno en los asuntos propios de este país en la conferencia de prensa delante de mí ha empezado a especular con los nombres de alguno de los aspirantes a sucederlo sin ningún rubor Boris Johnson el ministro de Exteriores Jeremy Hunt el de Medio Ambiente Michael Go

Voz 9 15:16 Huayno

Voz 0273 15:18 a tan conozco a Boris me gusta mucho lo conozco creo que puede hacer un buen trabajo yo no Maicon Jamie creo que puedo hacer un buen trabajo no conozco Michael pero Jeremy de pregunta al ministro de Exteriores que estaba allí presente en la sala crees que haría un buen trabajo lo cierto es que Trump ha tenido tiempo de hablar veinte minutos con Boris Johnson por teléfono ha recibido hago mañana a la hora con Jan también se ha entrevistado en primer lugar con fue esta tarde en la residencia del embajador y en cuanto a Corbijn ha dicho no conozco Jeremy Corbijn nunca la encontrado ni he hablado con él quería que nos uniéramos hoy o mañana ha decidido que no iba a hacerlo es lo que mi país llamamos una fuerza negativa en fin todo muy humillante para Theresa May que ha aguantado el show impotente

Voz 10 16:05 una sonrisa forzada una despedida el escenario internacional lamentable Begoña muchas gracias buenas noches

Voz 1 16:12 es verdad que teníamos idea de quiénes hemos hablado infinidad de veces del hemos visto todo pero yo creo que lo de esta visita en el Reino Unido bate todos los récords ya no sólo por sus declaraciones de esa manifestación sino que ha ido a casa de de de Theresa May que es verdad que está en sus últimos días que está en sus últimos momentos pero la humillación no puede haber sido más grandes

Voz 0378 16:32 sí yo creo que hay que los dirigentes políticos en determinados momentos no deben de mantener la cortesía con

Voz 1 16:42 cuando se otra hora mantiene hay hay que decir

Voz 0378 16:44 de varias cosas hay que decirle que lo que hizo dijo el alcalde de Londres es impresentable hay que decirle que no puede inmiscuirse en cuestiones internas que el de de un país que que vamos de primero de política esta que cuando tú eres un visitante en un país tienes que mantener las formas y hablar de relaciones internacionales de la política interna país por otro lado lo que decía de la de la protesta es que parece cualquier película de un dictador Cillo

Voz 2 17:22 en que se crean alrededor una burbuja en la que no se entera de nada Guardans

Voz 0697 17:28 sí yo creo que los los británicos son muy conscientes de que no no han salido o están a punto de salir de lo que ellos llaman pues la la la autoridad de Bruselas que les quita la libertad para pasar a ser esclavos de la ex colonia no que les controle les controle Trump es contrario contra desde señores diga lo que puedan hacer bueno hoy por tanto bueno qué decir es un payaso es uno hoy lo ha dicho la la la la la ministra de Exteriores en la sombra la responsable la citó a ella y así me ahorro pleitos y les caigan que ella no es decir es un acosador sexual y un mentiroso tanto como se ha dicho muro eh bueno pues sé que es lo que es la opinión pública británica lo tiene muy claro y por tanto yo creo que daño no ACS hace daño si mismo idea hecho daño amigo claro porque lanzan las debe hasta que

Voz 1 18:14 junto es lo que dice así que ha llegado a sugerir que la privatización de la sanidad sería una buena idea y al parecer entremedias bueno pues hay negocios con determinadas farmacéuticas ahora norteamericanas a las que les compraría los medicamentos lo cual es terrible no yo creo que Europa debe mantener la dignidad del modo que sea no veremos en las próximas visitas al resto de países europeos a un minuto para saludar a Nacho Carretero director del confidencial muy buenas noches buenas noches Fred podremos encontrar en El Confidencial

Voz 5 18:43 bueno pues se habla mucho de los temas no ha habido de todo bastante bastante intensidad luchamos

Voz 1 18:48 dicha política pactos de gobierno

Voz 5 18:51 el flanco a última hora la la crisis de Unidas Podemos que restó este relevo de Echenique pero nuestra apuesta de mañana no va por aquí sino que va a ir por el nuestro plato fuerte está en el Tribunal Supremo en el juicio el proceso ha sido la verdad que muy muy interesante sobre todo cuando la Abogacía del Estado a nuestro entender ha salido al rescate de los acusados chocando frontalmente contra el criterio de la Fiscalía y la Abogacía dependiente de gobierno loca dada la pinta esa mostró una cara mucho más complaciente con los políticos presos de lo que había mostrado previamente previamente la Fiscalía Laura forma las conclusiones finales no un choque que tiene su aquél por el polémico papel de Estado otra Liga de Pedro Sánchez a la Moncloa supongo que de esto mañana tres trataremos todos los periodistas y el otro gran tema de actualidad también polémico que abordamos confidencial tiene que ver con con los amaños de los partidos de fútbol y es que a mí he visto hoy nos desayunamos con unas grabaciones

Voz 1 19:46 sí sí te cuadros de Valleseco

Voz 5 19:49 Prados pues bueno mañana contamos cómo la policía investiga otro partido una reunión previa al último partido que enfrentó ojo al Real Madrid con el Huesca si tiene pinta de que esto estuvo amañado no es sólo cosa de una rana ellos sino que había vi que había una una charca enterado

Voz 1 20:08 eso ya son palabras mayores lapso muchísimas gracias a vosotros hasta luego no has quedado en el cuaderno de frases hasta después de

Voz 1071 20:14 que el primer ministro italiano amagar con dimitir Luigi de mayo que es el líder del Movimiento Cinco Estrellas y Matteo Salvini el líder de la Liga es decir los dos vicepresidentes de su Gobierno hoy han hablado por teléfono para sellar la paz es raro que compartan gobierno y tengan que hablarse por teléfono más raro que el primer ministro les hable en comparecencias televisadas como hizo ayer y en eso ha caído hoy el imperecederos Silvio Berlusconi que ahí sigue con sus frases propias en vez de hablarse cara a cara ya que son miembros del mismo Gobierno le llamaba la atención a Berlusconi que el primer ministro del país convocará una Conferencia de

Voz 11 20:48 sí Shahzad Sueiro y vicepresidente el presidente Conthe a ritmo de convocar una conferencia estampa fue esto un alto coste

Voz 1071 21:01 vernos contaba nos contaba soles que cuando lo convoca reuniones no van claro Claire de algún

Voz 1 21:05 Marine Le tiene que hablar lo mejor de esto de verlo

Voz 1071 21:08 a Kony es que dice que esto le parece el un ejemplo del teatro de la política lo dice él en España segunda jornada del juicio por la muerte hace siete años de una mujer congoleña en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche en Madrid hoy han declarado tres médicos que aseguran que con un tratamiento adecuado samba que es como se llamaba esta mujer habría sobrevivido con un simple análisis para detectar el VIH y una radiografía habría sido suficiente para diagnosticar la enfermedad

Voz 12 21:34 no se puede asegurar al cien por cien que estuviera viva pero sí que según los estudios pues ya lo hemos dicho en la declaración que el qué

Voz 0697 21:44 con tratamiento hubiera revertido

Voz 12 21:46 pero en un setenta por cien de los casos osea que que es bastante probable

Voz 1071 21:52 XXXVIII días que estuve allí no le practicaron ninguna prueba médica Sanidad aclarado las informaciones que apuntaban a que los preservativos serían gratuitos para frenar el aumento de las enfermedades de transmisión sexual o los embarazos no deseados la ministra Luisa Carcedo ha tenido que explicarlo lo ha hecho

Voz 13 22:07 sí de momento no está en la agenda inmediata del Ministerio el introducir en el sistema esta financiación pero insisto seguimos recordando informando sensibilizando la necesidad del uso del preservativo con el doble fin

Voz 1071 22:24 hay que ponerse el preservativo recordaba la de dejas que pagarlo efectiva si tampoco es mucho dinero si ven novedad en el cartero en su oficina de Correos por cierto no se sorprendan Correos ha empezado a renovar su marca después de diecinueve años mantiene la corona y la Corona musa la trompeta para avisar de que llegaba al correo también el color corporativo pero ha eliminado el nombre dicen que así es más ágil seguramente para que suene más ágil más moderno han incorporado en esta Campoo

Voz 9 22:48 caña un rap o contra esto vaya mucho más simple más moderno luego luego de Correos viendo viendo por ahí como por ejemplo

Voz 12 23:04 raya en una furgoneta furgoneta antes de Ramones

Voz 14 23:11 ya que estamos mirando mucho fútbol ha tenido tiempo de de entrar que ha ascendido el Granada y el Osasuna alegría en este alegre en Granada ya no se llena y en Osasuna no en Pamplona a Ramoneda

Voz 15 23:25 el dietario

Voz 1150 23:28 a juicio al proceso catalán la Fiscalía mantiene la acusación de rebelión frente a la Abogacía del Estado que la rechaza por la ausencia de violencia estructural hay aquí algo más que un debate jurídico pero que me sorprende es que la Fiscalía se sume a una de las tendencias recurrentes del sobre saturada universo comunicacional el uso abusivo de las palabras hablar de golpe de Estado en los hechos de lo octubre catalán de dos mil diecisiete sin duda es dialécticamente efectivo pero puede conducir a la banalización del mal prestado es un intento de saltar y ocupar los poderes del Estado y cuesta ver en Cataluña un momento en que el Estado estuviera en peligro entre otras cosas porque los presuntos golpistas no disponían de ninguno de los instrumentos necesarios para conseguir los capacidad institucional suficiente y continuada organización armada para enfrentarse a las fuerzas del Estado es una potencia internacional de apoyo y un poder económico que les sustituyera y así no hay Estado que tambaleó hay razones de la fiscalía que para los profanos son difíciles de entender dice el fiscal Zaragoza que celebrar un referéndum es delito aunque se haya realizado la celebración de las consultas pregunta como puede ser delito algo que no esté tipificado como tal en el Código Penal la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha dejado hoy una perla al frenar una vez más el traslado de los restos de Franco en un párrafo de su resolución de consagra como jefe del Estado desde el uno de octubre de mil novecientos treinta y seis un rasgo dice que no se puede ignorar un reconocimiento del golpe contra la República que en parte explica tanta demora de obstrucción en obstrucción hasta cuándo es curioso el empeño de poderosos sectores este país la defensa de en memoria del dictador fueron muchos años ciertamente dejaron poso

Voz 17 25:11 nos vamos ya a Carmen del Riego Ignasi Guardans Gonzalo Velasco buenas noches muy buen aquí buena semana hasta la semana que viene Sastre mañana alguna las ocho otra vez aquí es lo que toca feliz noche

Voz 12 25:46 unos veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

