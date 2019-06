Hora 25 (05/06/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 yo que me había prometido que no iba a madrugar ni para coger vuelos baratos son las ocho las siete en Canarias

Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:28 una buenas tardes UPN quiere gobernar en Navarra aunque lo vistan como una operación para bloquear al independentismo lo que propone el presidente de Unión del Pueblo Navarro es un trueque dos abstenciones vitales para la elección de Sánchez en segunda ronda a cambio de que los socialistas le permitan gobernar en Navarra Javier Esparza como les puedo total

Voz 3 00:45 abrir pues Nos probará posibilidades que permitan que consigamos ese objeto porque creemos que no es bueno para nuestro país

estar en manos de los generales esa es la gran novedad que deja hoy la ronda de consultas que abierto el Rey por la que también ha pasado el PNV los nacionalistas vascos tienen intereses directos en los pactos que se negocian en Navarra así que posición escala el PNV tiene seis diputados en el Congreso Javier Carrera Nos resumir este primer día de consultas del Rey que mañana escuchará a los representantes de los partidos más votados por Zarzuela pasará Pablo Iglesias que hoy más allá de algún tuit con tono de broma no ha valorado la decisión de apartar a Pablo Echenique de la Secretaría de Organización de Podemos Rafa Mayoral es miembro de la dirección del partido y ha pasado esta mañana por hoy por hoy

Voz 5 01:33 esto para que no lo disfrutamos el sábado en la el Consejo Ciudadano no hay nada dicho en cualquier caso lo normal en cualquier equipo es la adaptación de las composiciones y bueno pues aquellos que piensen que es Kenny que va a salir de la escena política creo que se van a llevar un gran chasco

Voz 0194 01:51 es recordaremos la historia que hoy les estamos contando en las por el intento del PP de despedir a varios de sus trabajadores con una maniobra con la que quieren ahorrarse miles de euros los despidos llevan décadas los despedidos llevan décadas trabajando para el partido pero ahora el PP les echa tratando los como eventuales para no tener que pagar hasta un millón de euros en indemnizaciones y ese partido ha intentado incluso tener el aval del Congreso y así se lo trasladó a alguno de sus trabajadores

Voz 1915 02:16 el grupo ha solicitado Alameda

Voz 6 02:18 la del Congreso estudio se impone decorados en relación a la a las contrataciones del grupo no sé qué tipo de informe será el temple que te lo diga

Paremos el debate sobre la Prueba de Acceso a la Universidad que ha comenzado esta semana Pedro

Voz 0866 02:38 Vladímir que deja quejas por la dificultad de algunos exámenes o por la variedad del nivel de las pruebas y de los criterios de corrección algunas comunidades piden que simplemente una prueba única que permita ser homogéneo este proceso selectivo la ministra no comparte la idea aunque reconoce las quejas

Voz 0194 02:53 lo que les el Gobierno hacer garantizar la equidad en lo que no significa una prueba exacta para todas las CCAA pero sí que tengan

Voz 0866 03:04 Mora decía cuenta en Andalucía la Junta investiga a estas educadoras

Voz 7 03:10 no

Voz 0866 03:13 por el trato que dan a una niña autista a gritos le dicen por ejemplo que tiene el cerebro cascada los padres grabaron el vídeo que han utilizado

a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:25 buenas tardes Julen Lopetegui ha sido presentado oficialmente esta mañana como entrenador del Sevilla el técnico que ha sido elegido por Monchi el secretario técnico firma un contrato para las tres próximas temporadas la selección española de fútbol termina esta tarde su concentración en Las Rozas mañana viaje a Islas Feroe donde el próximo viernes jugamos partido de clasificación para la Eurocopa y estaremos en las calles de Granada dentro de un ratito los jugadores de equipo celebran el ascenso conseguido ayer a la primera división del fútbol español

Voz 1715 03:53 hoy el tiempo han bajado las temperaturas y se acerca una borrasca

Voz 0194 03:56 ah de nombre Miguel Jordi Carbó buenas tardes buenas

Voz 0978 03:58 tardes el descenso de temperaturas ya alcanzado toda la península también está llegando a Baleares poco se notará en Canarias de hecho en el Mediterráneo hoy todavía hemos pedido máximas de más de treinta grados la noche se presenta con un descenso rápido de temperaturas mañana a primeras horas ambiente fresco incluso frío en el interior peninsular especialmente en la mitad norte también los de montaña y mañana en general va a hacer mucho sol viento fuerte en la mayor parte de comunidades nubes que durante la mañana darán lugar a chubascos ya en las Rías Baixas en Galicia durante la tarde se extenderán al resto de la comunidad en Trey mañana por la noche y la madrugada del viernes esta lluvia afectará prácticamente toda la mitad oeste de la península pero sin acumular grandes cantidades de agua

empieza hora25 Pederastía antes de que nos metamos de lleno en la crónica de este miercoles fundamentalmente política oro lo vamos a comprobar tenemos que escuchar lo que nos va a contar Íñigo Sastre que está

hora veinticinco verano

hora veinticinco

Voz 13 07:01 Pedro Blanco

Voz 1715 07:03 tus yute y siete minutos en Canarias así que la ronda de contactos del Rey con los portavoces de los partidos ha deparado un movimiento que de confirmarse en el futuro podría facilitar la investidura de Pedro Sánchez claro para eso debería darse una combinación bastante compleja verán ustedes el presidente de UPN ha ofrecido la abstención de los dos diputados de Navarra lo hecho en fin a través de un un círculo que opera ofrecido la abstención de los dos diputados de Navarra Suma a cambio de que el PSN facilite su Gobierno en la Comunidad a esas dos abstenciones las de los dos diputados de Navarra Suma permitirían la investidura de Pedro Sánchez en segunda votación pero claro siempre que el PNV apoye al candidato del PSOE el PNV no olvidemos también ha ido a ver al Rey aquí también tiene intereses en la negociación de Navarra este complejo escenario Javier Carrera Javier muy buenas tardes

Voz 0866 07:57 qué tal buenas tardes pero vamos a ir por partes Javier lo más

Voz 1715 07:59 cesante de este primer día decía de consultas del Rey se debe interpretar por tanto enclave Vasco Navarra en qué medida es posible colocar todas las piezas para que las posiciones de Navarra Suma el PNV no sean excluyentes

Voz 0866 08:14 sí porque unos y otros tienen intereses enfrentados en la Comunidad foral con este Gobierno autonómico al que con la oposición de la marca del PNV aspira a la coalición que forman PP Ciudadanos y UPN y estos últimos como decía se han desmarcado hoy a través de su presidente Javier Esparza con una invitación más o menos velada a intercambiar cromos a permitir una investidura de Sánchez a cambio de la comunidad con el argumento de que los independentistas no condicionen la gobernabilidad

Voz 14 08:38 las Laurent analizar posibles acuerdos que lo que consigan es que los independentistas no tengan la llave no sean quienes decidan la política en España

Voz 1715 08:49 con criterio el del PNV que ciudadano según

Voz 0866 08:51 desde el partido no comparte dicen estar fue estas fuentes que el PSOE debería permitir que los ganadores de las elecciones los constitucionalistas gobiernen en Navarra sin pedir nada a cambio a pesar de que ellos votarán en contra de la investidura de Sánchez así las cosas y haciendo cálculos PSOE y Unidas Podemos PNV en Navarra Suma Compromís Partido Regionalista Cántabro harían ciento setenta y cinco votos a uno de la mayoría absoluta que superarían Si se suma Coalición Canaria y con una más que probable investidura en segunda vuelta donde sólo se necesitaría mayor sin mayoría simple donde se podría jugar con las abstenciones y aquí es donde habrá que ver cómo reaccionan los seis diputados de la formación vasca del PNV que podría de cuadrar estas cuentas y que hoy Pedro ha evitado comparecer se limitará a enviar un comunicado una vez finalice su encuentro con el Rey Felipe VI

Voz 1715 09:39 no te retires que ahora vuelvo contigo pero el Partido Socialista de Navarra ha comenzado hoy a negociar ese acuerdo a cuatro que permitiría María Chivite ser presidenta claro siempre que consiga el acuerdo siempre que Ferraz no termine dando un golpe de mano siempre que Bildu lo permita de momento los socialistas navarros insisten en intentar la investidura vamos a Pamplona informa Javier Lorente

Voz 0622 10:02 arranque de la ronda de contactos sin cambios en el plan del PSN para hacer a María Chivite presidenta con los

Voz 3 10:07 Ellos de Geroa Bai Podemos e Izquierda Ezkerra

Voz 0622 10:10 Ramón Górriz número dos del partido lideraron gobierne

Voz 15 10:13 que no es pero eso está en esta comunidad Ése es nuestro plana nuestro clave los top Lance

Voz 0622 10:18 por eso pese a la oferta de UPN de abstenerse en la investidura de Sánchez a cambio de la presidencia Navarra para su candidato Javier Esparza alzó Reed insiste

Voz 15 10:27 hemos sido claros en ese sentido no vamos a darle a nuestros votos a Navarra Suma para que presida esta comunidad

Voz 0622 10:33 insistencia también en que no habrá papel de Bildu contacto de una hora de duración entre las delegaciones de PSN y Geroa Bai encabezadas por la candidata María Chivite la presidenta en funciones Uxue Barkos Reunión que para la formación nacionalista no les deja de generar dudas sobre quién tomará las decisiones en el Partido Socialista Unai igual de portavoz

Voz 15 10:51 sea un proceso sin injerencias desde Navarra

Voz 0622 10:54 contacto exploratorio del que no han salido acuerdos ni sobre ayuntamientos ni sobre la mesa del Parlamento las citas más cercanas

Voz 1715 11:01 bueno hoy han pasado por Zarzuela buena parte de los portavoces de los grupos que están dispuestos a facilitar la investidura de Sánchez

Voz 16 11:08 otros ya han dejado claro que no en fin cada uno acude

Voz 1715 11:11 con sus condiciones unos piden dinero otros inversiones cambios legales financiación otros piden ministerios cuéntanos Javier

Voz 0866 11:19 sí comenzando por el representante cántabro José María Mazón que pedía no palabras sino compromisos decía como por ejemplo la llegada del AVE a la región también Joan Baldoví de Compromís reclamaba negociación sobre financiación autonómica quizás la más combativa era Ana Oramas de Coalición Canarias dejando claro que no apoyarán la investidura de Sánchez y Unidas Podemos está en la cocina

Voz 14 11:40 no hay ninguna eh apoyar un gobierno con Podemos ni de coalición y programáticos ni por apoyan tensión pero está todo abierto ICO buena disposición a un gobierno en minoría del PSOE

Voz 0866 11:56 hoy también era el turno de Equo Galicia en común e Izquierda Unida tres de las formaciones integradas en la Coalición Unidas Podemos que no se han saltado el guión ya han exigido un gobierno de coalición para dar sus votos

Voz 1715 12:08 a Sánchez Pedro gracias Javier hasta luego hasta luego a partir de las diez entraremos con más detalle el resumen de esta jornada de contactos del Rey con portavoces que seguirá mañana las negociaciones entre PP y Ciudadanos siguen mientras tanto su curso hoy por ejemplo se han sentado esos dos partidos en Castilla y León un acuerdo entre los dos permitiría a la derecha a retener el Gobierno de la Comunidad hoy el líder de Ciudadanos en Castilla y León ya ha puesto un empeño especial en asegurar que todo cambiará aunque sigue gobernando el PP

Voz 17 12:36 las cosas van a cambiar y los ciudadanos lo van a ver lo dijimos antes o después de las elecciones y lo decimos ahora ese cambio severa se verá en las medidas programáticas se verá porque Ciudadanos va a gobernar naturalmente que esto es un principio de acuerdo naturalmente que esto es el principio de un camino siguiendo los criterios de la ejecutiva cuando el Partido Popular como socio preferencial

Voz 1715 13:03 en Barcelona las negociaciones de Esquerra Republicana para hacer alcalde Arnes Maragay no avanzan o al menos es lo que se cuenta en público de hecho él mismo hoy ha anunciado que abre un paréntesis en sus contactos con Ada Colau hasta que la alcaldesa en funciones

Voz 18 13:18 mira los no define sino sea puro mientras las comunes no defina su posición mientras sigan su flirteo con el PSC y el señor vals pareció oportuno abrir un paréntesis en los contactos entre Esquerra Republicana hilos comunes no estamos diciendo que haya nada que romper quiero decir que tendremos que esperar a que Barcelona en Comú de fin

Voz 1715 13:40 luego está lo de Podemos anoche ya les adelantábamos en Hora Veinticinco la destitución de Pablo Echenique como número tres de la formación es una manera de atribuir la paternidad de los malos resultados de las últimas elecciones Pablo Iglesias elegido a quién va a ocupar a partir de ahora ese cargo se llama Alberto Rodríguez

Voz 19 13:57 que me voy a arrepentir pero creo que lo voy a decir y quedan el diario de sesiones nunca sé que les fuera decir algo a alguien así esta cámara menos un diputado el Partido Popular pero creo que lo vamos a echar de menos a decir algo que creo que es las cosas más bonitas que se les puede decir alien

Voz 14 14:15 una buena persona y les vulnerable humano está así

Voz 0684 14:19 esta intervención fue muy compartida

Voz 1715 14:21 muy comentada hace unas semanas despidió de esta forma sentida y calurosa a un diputado del Partido Popular que dejaba el Congreso así que apartan Echenique agrupan a Rodríguez y algunos dirigentes de Podemos llenan las redes de rehenes programas o de chascarrillos como una forma de intentar restar trascendencia política a lo que es una destitución Mariela Rubio

Voz 0882 14:44 el nuevo número tres de Podemos es muy popular

Voz 1450 14:46 entre las bases quedó de hecho en las primeras posiciones en las primarias de las listas al Congreso dicho fue el puesto inmediatamente siguiente al de Irene Montero algo que sorprendió a la dirección del partido lejos de la imagen dura de Pablo Echenique Rodríguez tiene un perfil muy amable con su nombramiento Iglesias hace un guiño la militancia y suaviza su propia imagen al tiempo Iglesias es que no ha promovido nunca liderazgos alternativos trae a su seno a una figura emergente como es Rodríguez que en un puesto de tanta relevancia como es el número tres va a quedar ya ligado al legado de Iglesias de cara a un futuro Vistalegre III Iglesias que va a llevar todas estas decisiones al Consejo Ciudadano Estatal que se va a celebrar el próximo sábado pretende acallar las voces críticas que puedan llegar allí desde el territorio habiendo cortado alguna cabeza en la Ejecutiva nacional pieza de peso además como es Echenique pero suficientemente alejada de su núcleo duro como para no debilitar su liderazgo

Voz 1715 15:35 hoy en la SER les estamos contando la maniobra del Partido Popular para intentar ahorrarse cientos de miles de euros en el despido de algunos de sus trabajadores a pérdida de escaños en las pasadas elecciones generales implica también una caída de los ingresos del partido así que han tenido que reducir sus costes de personal y lo quieren hacer con una maniobra con una trampa o al menos eso es lo que denuncian los trabajadores que es despedir como eventuales empleados que llevan décadas trabajando para ellos Javier Ruiz

Voz 16 16:02 treinta y cuatro años de antigüedad tienen algunos de esos trabajadores y el PP les está llamando por teléfono para decirles que son ahora eventuales literalmente llamadas como esta

Voz 6 16:12 que el grupo ha solicitado a la Mesa del Congreso un estudio e informe de los letrados en relación a la contra

Voz 14 16:20 las llamadas se han producido a dos trabajadores del Congreso a cuatro trabajadores del Senado

Voz 16 16:27 el Congreso se ha pronunciado ya diciendo que es responsabilidad únicamente del PP El saber cómo despide los trabajadores firmaron contratos en mil novecientos ochenta y seis y entonces se les garantizaba reserva de categoría nivel trienios de más derechos a ahora ahora se les considera eventuales quién firmó algunas de aquellas notificaciones el portavoz del entonces Grupo Popular Juan Ramón Calero dice

Voz 8 16:53 pues yo llevaba muy bien con todos los funcionarios que hay en el grupo parlamentario oí decir pues para declarar a su favor posible el contrato eventual pero yo entonces sufre

Voz 16 17:02 los seis trabajadores han denunciado hoy ante los tribunales el Partido Popular ha sido citado el próximo día veintiséis de junio de momento los sindicatos dicen si así trata el PP a sus trabajadores que no hará en futuras reformas laborales UGT Roberto autonómica

Voz 20 17:17 me parece una aberración que hubo un empleador como es el Partido Popular pretenda cambiar el contrato de trabajo para ahorrarse la indemnización

Voz 9 17:27 un ahorro que puede llegar a ser de hasta un millón de euros Hora veinticinco a hablar de la nube pero aún

Voz 21 17:33 no sabes muy bien para qué sirve si sabes que el Big Data es algo que acumula muchos datos pero sigue pareciendo el nombre de un grupo de rock Osiel Bloc Chente suena a malo de película de ciencia ficción es que ellas empezado a escuchar algo sobre la transformación digital pero todavía no tienes muy claro qué es

Voz 12 17:48 no te preocupes que nosotros podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital informa de en Telefónica Empresas punto es crece mañana puedes despegar

Voz 22 18:03 hola muy buenos días veamos

Voz 0866 18:07 cómo se ha despertado de Espert

Voz 23 18:09 seis de la mañana decir dado información hoy por hoy

Voz 12 18:14 Pepa Bueno Ci guerrilla Gabe

Voz 0542 18:17 se cariño qué haces con el ordenador mirándose podemos ponernos en alarma que desde que robaron a los de cuarto no esté tranquila pero si nuestro pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya cambiamos de piso no es la vuelven a poner

Voz 0866 18:31 lo titubear con Securitas Direct

Voz 12 18:34 empresa Liber de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 3 18:43 la peine ser

Voz 4 18:45 hora veinticinco

Voz 13 18:49 Pedro Blanco otras historias

Voz 1715 18:52 día la bronca organizada este año en torno a la Prueba de Acceso a la Universidad ante esa llamaba Selectividad la ministra de Educación reconoce que se han registrado incidencias por los diferentes grados de dificultad entre Comunidades Autónomas pero descarta que se vaya unificar la prueba como están pidiendo algunas autonomías Adela Molina

Voz 1915 19:09 Isabel Celaá anunciado que se va a crear un grupo de trabajo con CCAA y universidades para analizar las posibles diferencias en el nivel de exigencia hay mejorar la prueba la ministra ha descartado que eso suponga implantar exámenes idénticos para todos los estudiantes que quieran ir a la universidad

Voz 0194 19:23 lo que les el Gobierno para garantizar la equidad lo que no significa una prueba exacta para todas las comunidades autónomas pero sí que tengan los morado dificultad

Voz 1915 19:35 la Conferencia de Rectores también rechaza la prueba única y niega que haya diferencias en la dificultad aunque están abiertos a mejorar un sistema que dicen ya garantiza la igualdad de oportunidades desde el Partido Popular el secretario general del PP gallego ha insistido en que ellos van a reclamar un mismo examen para todos

Voz 8 19:51 un criterio que permita igualdad de oportunidades un mes same unos mismos criterios de evaluación de puntuación

Voz 1915 19:59 los estudiantes universitarios piden que es el estén en cuenta en el diseño de los exámenes y reclaman la unificación del contenido y la forma de las pruebas en las distintas comunidades autónomas

Voz 1715 20:07 en Andalucía la Junta investiga el trato que cuatro profesoras daban a una niña autista sus padres grabaron cómo lo regalaban a gritos a la niña se dirigían a ella diciendo cosas como esta niña tiene el cerebro cascando Radio Sevilla Alfredo García

Voz 24 20:20 no era el único comentario también decían que las personas con ese trastorno van a la cárcel cuando son adultos sus padres que tienen grabadas estas burlas han denunciado los hechos en el juzgado y la Consejería de Educación de la Junta también investiga este episodio la niña tiene miedo de acudir a los colegios sufrió dos crisis epiléptica as en poco tiempo pasaba la mayor parte del tiempo nerviosa llorando el Defensor del Pueblo Andaluz Jesús Maeztu dice que es un asunto muy grave que de confirmarse inhabilita a los profesores

Voz 25 20:45 que estos indicios son indicio bastante razonable de que hay que pasar algo grave que se pongan a una altura de un enfrentamiento de una persona no puede procesaba un niño no puede procesar ese ataque habilita en principio inhabilita que esa persona puedan estar ahí

Voz 24 21:02 desde Autismo Sevilla señala en otras familias del mismo aula padres de niños con autismo tenía sospechas de que el profesorado no actuaba de la M

Voz 1715 21:08 mejor manera que hoy es el Día Mundial de Medio Ambiente una realidad invisible pero muy perniciosa según la Asociación Americana de Química cada año ingerir

Voz 0882 21:15 a cien mil partículas de micro plástico invisible si imperceptibles

Voz 1715 21:21 pero peligrosas para el organismo Javier Gregory los

Voz 0882 21:23 micro plásticos son piezas diminutas que se originan por ejemplo por la degradación de productos de plástico o el desgaste de envases de alimentos y agua por lo tanto se trata de una nueva fuente de contaminación que no vemos como explica Silvia la corte del CSIC

Voz 26 21:36 esto es la contaminación que digo que es la contaminación impedirla

Voz 12 21:39 que se produce por el uso

Voz 26 21:41 muchos productos que utilizamos diariamente

Voz 0882 21:44 el problema es que una vez dentro del cuerpo humano los micro plásticos provocan reacciones alérgicas o pueden liberar también sustancias químicas tóxicas según esta investigación realizada por la Sociedad Americana de química una persona sin saberlo puede ingerir ahora entre setenta y cinco mil y ciento veinte mil partículas de micro plástico al año dependiendo de su sexo y edad

Voz 27 22:04 Hora veinticinco para conocerme a mí mismo que voy a descubrir que ha sido Hernando que Ribarroja pues mira yo para eso me pego un viaje cito a casa de mi padre que me ponen unas lentejas con chorizo que son de

Voz 3 22:15 he ido postre huevos fritos

Voz 27 22:17 a untar eso sí que es hacerme o no pues eso

Voz 28 22:21 a tiro que te vendría bien es un buen encuentro bien

Voz 0194 22:24 la presunta el encuentro

Voz 28 22:26 viajes y peregrinajes en Antequera del XXI el veintitrés de junio fuera Agustín pan Iker Verónica Forqué Juan Luis Arsuaga Dani Rovira y muchos más adquiere ya Tupac disfruta de dos noches de hotel con desayuno en el Parador de Antequera inscripción al encuentro y excursión al Caminito del Rey o al Torcal de Antequera para los cien primeros inscritos por sólo ciento noventa euros por persona informa te en cadenaser punto com y encuentros de bienestar punto es patrocinan Turismo Costa del Sol y Unicaja Banco colaboran Ayuntamiento de Antequera y Diputación Provincial de Málaga

y en la segunda hora en la cara B de hoy hablaremos de burla

Voz 0542 23:05 servidores hora hola Pedro dentro de Podemos bromean con el término con la purga el caso es que muchos titulares que hablan de la destitución de Cheney que como se cree salido de la Organización de Podemos y califican la operación como purga en la queremos saber si es así como tenemos que llamarlo nos va ayudar Miguel Ángel Simón que es doctor en Ciencia Política pero además iremos a la primera acepción de la palabra a las purgas en medicina escucha como las define José María Molero

Voz 29 23:28 es una limpieza o carecen de contenido intestinal generalmente mediante un medicamento que suele ser Blacks ante hizo que lo que hace es que

Voz 0542 23:37 evacuados desde la medicina a la política la música el cine análisis de las purgas desde todos estos ámbitos en la cara B a las nueve y media Masó

Voz 0866 23:45 en la segunda hora el programa que por cierto vamos a dedicar a los exámenes de Selectividad o de Eva aún que es como se llama ahora esa prueba luego pediremos que nos cuenten su experiencia es que su hijo se ha sometido estos días a ese examen la tertulia de este miércoles Cristina de la Hoz Milagros Pérez Oliva Berna González Harbour Éstas son para ella las claves del día

Voz 0283 24:04 el debate sobre si la muerte de la joven holandesa no ha poco ven ha sido eutanasia suicidio Nos ha ocupado todo el día es importante pero el verdadero debate aquí hoy es otro y es como fracasado el Estado el Estado holandés en este caso drama de una chica violada tantas veces que se quebraron todas sus posibilidades de superar el trauma ella sufría anorexia depresión como respuesta fue ingresada contra su voluntad sometida a terapias defectuoso sujeciones y alimentación ella rechazó será alimentada y su familia no ha tenido más remedio que aceptarlo Un caso que nos debería ayudar a reflexionar sobre el destrozo que causa una violación la incapacidad colectiva de afrontar las secuelas y el respeto a una voluntad

una historia desgraciada en la que los violadores y abusadores posiblemente quedarán indemnes así llegamos a los ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:04 incómodo buenas tardes el Ayuntamiento de Madrid acusa al Gobierno de la Comunidad de intentar perjudicar al Consistorio con la paralización de las obras de la plaza de España la Dirección General de Patrimonio ha tomado esa decisión sólo un mes después del inicio porque entiende que no se ha realizado el control y el seguimiento arqueológico y paleontológico de la obra el delegado de

Voz 14 25:22 desarrollo urbano sostenible del Ayuntamiento José Manuel Calvo hace unos minutos en La Ventana de Madrid

Voz 5 25:29 la Comunidad de Madrid para conseguir un hito mediático que no sé muy bien ya que respondería que le a quién interesan y a quién beneficia ciertas no gente decía tan prioritario ver el programa arqueológico que ya supervisión la propia Comisión sea tan sencillo como haberlos solicitado sendos hubiera la empresa estoy convencido que hubiera se hubiera reunido con la señora Sobrini lo hubiera contado el programa arqueológico previsto

Voz 1915 25:51 la Comunidad lo niega niega esa maniobra en declaraciones también a la SER la directora de Patrimonio Paloma Sobrini arqueológica tiene entre cultural Madrid figura en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid con lo cual ayuntamientos perfectamente que cualquier intervención en este fuera zona arqueológica lo comentada debe defender la necesaria autorización de movimiento de tierras cualquier movimiento de tierras está con enseguida vamos con otros asuntos de este miércoles pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 31 26:25 buenas tardes a esta hora seguimos muy pendientes P dos accidentes uno de salida por la A42 en Fuenlabrada que sigue generando trece kilómetros de retenciones y que corta el carril izquierdo

Voz 32 26:36 tráfico el otro de entrada en esa misma

Voz 31 26:39 la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada ambas complicaciones de salida de Madrid por la A uno en Alcobendas la A3 en Santa Eugenia la cuatro en Pinto y la A cinco en Alcorcón la M40 congestionada en Coslada dirección a tres en balde Marín hacia la A6 en la M cincuenta en Majadahonda sentido la autovía de Extremadura

Voz 1915 27:04 ocho hoy veintisiete con los pactos todavía en el aire los diputados madrileños han empezado a desfilar hoy por la Asamblea para recoger sus credenciales allí en la Cámara regional se han reunido esta tarde la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso y el ganador de las elecciones el candidato socialista Ángel Gabilondo poco más de media hora de conversación que no ha hecho más que evidenciar las distancias entre ambos con quién sí muestra su sintonía Ayuso y con quién si espera alcanzar un acuerdo es conciudadanos y con Vox a los que tiende la mano

Voz 32 27:29 ahora no estoy pendiente de los órdagos lo único que me importa y en lo que estoy centrada es lo que nos están pidiendo todos los madrileños y es que nos entendamos la gente quería pactos por eso nos han votado no hay mayorías absolutas yo estoy únicamente centrada en que consigamos un acuerdo estable por eso sigo con la mano tendida con mucho en todo momento a los tres partidos entre los asuntos que se

Voz 1915 27:52 en que acordar está también el de la presidencia de la Asamblea un cargo que quiere Ciudadanos concretamente para el ex presidente madrileño Ángel Garrido y la formación naranja también quiere un cargo en la Mesa de la Cámara un acuerdo que descarta ya Vox su candidata Rocío Monasterio en declaraciones a Europa

Voz 33 28:06 sino tenemos que descartar nosotros nos han descartado los de Ciudadanos no han descartado ellos a nosotros nosotros somos los invitados en esta mesa

Voz 32 28:17 por somos el partido con menos

Voz 33 28:20 para formar parte es acuerdo ya con esa con exactitud vamos a iríamos a a una mesa a dialogar

Voz 1915 28:28 en la capital el posible acuerdo de PP y Ciudadanos con la extrema derecha de Vox es lo que hace pensar a Manuela Carmena que no seguirá siendo alcaldesa de la capital

Voz 34 28:35 a pesar de haber sido la más votada pues seguramente ese producir contra la izquierda y entonces no se toma ataques pues si yo creo que no

Voz 1915 28:53 entre tanto los candidatos de PP y Ciudadanos ya ha mantenido hoy su primera reunión oficial José Luis Martínez Almeida hay Begoña Villacís ha mostrado su sintonía tras ese primer encuentro según dicen centrado en los programas sino en los puestos

Voz 32 29:03 ha ido muy bien siempre ha defendido que degolló hemos tenido una muy buena relación personal yo creo que esto se ha traducido hoy en esta reunión donde fumar

Voz 35 29:11 totalmente lo que hemos dejado encarrilado son los equipos negociadores y por otra parte pues a proceder al intercambio una serie de documentos programáticos porque creo que lo importante es establecer el programa necesario para que Madrid tenga ese cambio que se merece

hora veinticinco Deportes

Voz 36 29:53 hora veinticinco Madrid

Voz 37 30:02 veinticinco Deportes

Voz 0684 30:05 con Ángels Barceló y que sus de ayer buenas tardes hola buenas tardes Granada están de fiesta no porque subir a Primera División es muy importante

Voz 0919 30:15 para un equipo de Granada la conseguido tres años después de haber bajado a Segunda así que seguro que la ciudad sea echado a las calles para celebrar con el equipo hoy con su cuerpo técnico esta tarde de fiesta vamos hasta las calles de Granada Luis Ruiz buenas tardes

Voz 0684 30:32 hola qué tal ha tenido que pasar setecientos sesenta y seis días ahora volver a ver a degradar a crudo fútbol en Primera División es el segundo ascenso a la máxima categoría en las últimas ocho temporadas Biel la Fuente de las Batallas punto neurálgico del graderío ya lo están celebrando miles de aficionados esperando que hasta aquí llegue el equipo rojiblanco Sederic en el estadio de Los Cármenes y luego se va a dirigir también a la plaza del Ayuntamiento para seguir festejando el ascenso a Primera División

Voz 0919 31:08 pues a celebrarlo por todo lo alto que se lo ha merecido con ese premio de subir a Primera a los chicos del Granada otro protagonista del día al margen del Granada es Julen Lopetegui presentado esta mañana como nuevo técnico del Sevilla la puesta de Monchi para los próximos tres años Lopetegui que ha tenido trescientos sesenta y cinco días de tobogán la selección destituido por Rubiales firma por el Real Madrid y lo echan del Real Madrid hoy en la rueda de prensa ha querido aclarar un momento de la misma cuando un compañero le ha preguntado por su espantá de la selección Lopetegui ha pedido el micro y ha querido recordar que él no se fue de la selección lo echó Rubiales sino como Ory termina

Voz 38 31:52 tengo si sí si con unas unas aludido haya pasado de la selección Laure lo cierro mira no hubo ninguna espantada no por decir muchas veces una mentira es una verdad eh yo fui cesado sacado de mi mayor sueño en su momento como seleccionador hicimos centavos lo cual fue la primera vez que se puso precio a la salida de un seleccionador en la historia una cláusula de que se iba a hacer efectivas después del Mundial tuvo un nada más que eso digo por poner los puntos sobre las íes sobre ese aspecto ahora espero será que gente que eso le perseguirá

Voz 0919 32:28 mí explica

Voz 38 32:30 la de matizaba en una cosa bueno de Elena empezaré acepte o no pero yo te he dicho enseguida la verdad la mentira la verdad es la que te he contado ello la vendieran no existió yo no abandone nada ya lo he dicho por activa y por pasiva y a partir de hoy no voy a volver a hablar más de eso temas pero no por repetir una mentira muchas veces que va a ser una verdad nunca no

Voz 0919 32:57 no me gusta sonó por repetir una mentira muchas veces se convierte en verdad aunque en los tiempos en los que viví

Voz 0684 33:04 hemos algunas veces que eso sucede las

Voz 0919 33:08 petición española de fútbol termina hoy su concentración en Las Rozas mañana por la mañana viaje a Islas Feroe donde jugamos el próximo viernes partido de clasificación para la próxima Eurocopa hoy se inicia la Final Four de la liga de las naciones ese torneo nuevo para que España recordemos no no se clasificó hoy se juega la primera semifinal entre Portugal y Suiza mañana se jugará la segunda entre Inglaterra y Holanda y en tenis se ha suspendido por la lluvia la jornada en Roland Garros para el viernes el día en el que está prevista la semifinal entre Federer y Rafa

Voz 0684 33:41 Nadal también dan las previsiones lluvia vamos a ver cómo

Voz 0919 33:47 se desenvuelve durante el fin de semana el torneo

Voz 38 33:49 a todo

Voz 0919 33:50 esto hizo Messi que ha hablado en Argentina pero antes como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 39 33:58 buenas tardes Gallego saludo para toda la audiencia líder de la Cadena SER como tiene

Voz 8 34:03 se quiere hacer un llamamiento a todas

Voz 39 34:05 el del Sevilla Fútbol Club para darle un voto de confianza al nuevo entrenador Julen Lopetegui seguro que puede ser nuestro Jurgen Klopp español les deseo todo lo mejor en rojiblanco impedir a la afición del Sevilla un poco de paciencia

Voz 40 34:22 muchas gracias Lopetegui el Jurgen Klopp español bueno ya lo firmamos todos la verdad dejad vuestro Mesa

Voz 4 34:30 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 41 34:46 hola Jesús buenas tardes yo quería recordar cuando se remató URU Z muro eh el gran árbitro español que se Mato en el la localidad demasía de Las Mulas León eh pues a encima de que no se suspendió ningún partido en la Liga se nombró otro colegiado para que inicie dirigiera al partido que le tocaba a él esa jornada fe con eso lo digo todo buenas tardes

Voz 4 35:16 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0882 35:26 el hombre de Grupo Zeta que en paz descanse murió en un accidente de tráfico en el año mil novecientos ochenta y siete El yo no sé si hoy en día Si se produce una tragedia con un árbitro se suspendería la jornada creo que ése debería suspender sería la muestra de que nos hemos civilizado un poco desde mil novecientos ochenta y siete hasta el año dos mil diez

Voz 40 35:52 nueve pero por favor que no pasé empezamos

Voz 0919 36:05 hace un año más o menos estábamos ilusión disimulos todos con la liga de las naciones ese torneo donde no podíamos clasificar para jugar una Final Four con las cuatro mejores selecciones de Europa pero el equipo de Luis Enrique los últimos dos partidos la pifió estamos fuera

Voz 0684 36:21 por qué en las semifinales de la Liga

Voz 0919 36:24 las naciones están Portugal Suiza Inglaterra y Holanda Portugal y Suiza juegan hoy la primera semifinal dentro de unos minutos comience ese partido en Oporto Jacobo Z cómo salen los equipos buenas tardes

Voz 42 36:36 qué tal muy buenas tardes Jesús se lo que pudo ser y no fue

Voz 1643 36:39 con la selección española estará mañana Inglaterra con

Voz 42 36:41 en Holanda hoy el debut de la Portugal de Cristiano Ronaldo que le han aplaudido hasta los goles en el calentamiento imagínate la que investiga no manía también aquí en Oporto todo vendido para este partido dos mil quinientos suizos por cierto ahora la gala inaugural estrella ampliando y sacando de las banderas gigantes en el estadio juegan el sol remedo el futbolista al Barça titular por Joao Cancelo en lateral derecho el incombustible Pepe que no pasan los años porel sigue siendo el Kaiser en el centro de la defensa con Rubén Díaz William Carvalho el único de un equipo español porque al banquillo que ser la titular con Rubén Neves arriba Cristiano Ronaldo con la estrella emergente Joao Félix cincuenta y seis partes Cristiano con ochenta y cinco es cero o partidos porque de Utah Joe Félix el hombre de los ciento veinte millones de euros enfrente la suiza al P es que se cargó Abel

Voz 8 37:33 ah

Voz 42 37:33 ya basta titular el ex del Depor Shara en el centro de la defensa ya que hoy por hoy para la creatividad en el centro del campo arriba el campeón de Europa y con el Liverpool y el máximo goleador de la Liga Portugal esa se arbitra Félix Bridge este partido estamos ahora en la ceremonia inaugural lo que pudo ser y no fue nuestra España siesta Portugal si está Suiza mañana sí estarán en Guimaraes Inglaterra y Holanda mañana Inglaterra Holanda

Voz 1643 38:00 vino muy atractivo y mientras tanto pues la selección española lo que le toca que es la fase de clasificación para la Eurocopa hoy último entrenamiento aquí en Madrid Ciudad Deportiva Las Rozas y mañana viaje a Islas Feroe como viaja La Roja vamos con Javier Herráez buenas tardes

Voz 8 38:15 hola qué tal muy buena gallego si viaja mañana por la mañana en avión pequeñito porque hay que aterrizar en las Islas Feroe no puede ser muy grande

Voz 14 38:21 así que ha cortado las plazas a las diez de la mañana

Voz 8 38:24 que había no estaba Islas Feroe el partido el viernes partido pues asequible lunes recordemos frente a Suecia será un partido ya mucho más interesante el que se juegue el Santiago Bernabéu para este encuentro va a hacer algún tipo de rotación Luis Enrique que recordemos está ausente de lo que es físicamente aquí en Las Rozas sabido entretanto vespertino pero él ve todos los entrenamiento de España y luego los bueno pues los habla los conversa con Robert Moreno que es su mano derecha digamos en la selección española de fútbol por la ausencia por causa mayor de Luis Enrique hoy ha hablado Kepa el portero del Chelsea reciente campeón de la Europa League tuvo que el rifirrafe con su entrenador con Sarr y porque bueno no quiso el campo cuando lo quiso cambiar el técnico italiano luego aquello ya pasó a mejor vida y pasa convertido en un gran portero para el equipo del Chelsea hay debate sobre si debe de ser él o De Gea el portero de la selección española ya lo fue en la recta final con Vicente del Bosque lo fue con Lopetegui lo estás Luis Enrique habla Kepa sobre esa pelea deportiva entre él y De Gea

Voz 43 39:27 es un debate que que la prensa bueno es está hablando pero pero más allá de que de eso somos tres porteros en la selección de porteros que desde que está el nuevo seleccionador Luis Enrique venimos viniendo todas las convocatorias Si obviamente los tres porteros queremos jugar pero bueno nosotros entrenamos fuertes entrenamos para jugar los tres y luego el

Voz 0684 39:45 el seleccionador se quiere decir ya veremos quién juega la fase final de la Eurocopa porque esta clasificación puede hacer que cambien las ideas iniciales

Voz 0919 42:04 adapta las circunstancias perfectamente sino

Voz 3 42:07 escruta

Voz 1293 42:08 parte opera el jugaba en casa y la última partíamos así me decía eso sí porque le ganó ustedes entonces si por es que no sea para yo iba con él Orense también que ganó el Valencia

Voz 0684 42:27 era muy bien muy bien pero cuando

Voz 0919 42:29 perdió con el Liverpool yo sé del Liverpool

Voz 0684 42:32 bueno Valencia con el Barça que más ha dicho Messi en otros ámbitos más serios y más importantes Adrianses buenas tardes hola Gallego qué tal buenas

Voz 0017 42:44 las después ahora el escuchamos hablar del final de temporada del Barça de las sensaciones que tuvo el crack argentino pero la verdad es que lo mejor de esta entrevista es cuando Messi habla de las travesuras de eso

Voz 3 42:55 los hijos de hecho ya había contado alguna vez que

Voz 0017 42:57 Mateo que es el mediano es el más travieso tiene sólo tres años así que bueno le ha salido bastante guerrero igual que Chile que es el pequeño que todavía no habla pero también apunta maneras y Tiago el mayor dice que es más tranquilo así define el propio Messi a sus tres hijos en esta entrevista

Voz 1293 43:14 Jauma Mateo me mire sí hay antenas determina riéndome te porque porque te tiene que era hijo de puta entonces pero lo que me queda y me de Sofía entonces se quemara pero lo hiciera todavía chiquito pero pinta mal Mateo tanto si Thiago no en lo que voy a seguir Tiago

Voz 34 43:35 el gran cosa

Voz 3 43:37 pero bueno esto sobre esos hijos

Voz 0017 43:40 es más serios como te decía Messi ha hablado también del final de temporada con el Barça de la frustración que sintió con las derrotas en la final de Copa y sobre todo en Anfil

Voz 32 43:49 no

Voz 1293 43:50 porque puede terminó bien en lo físico también termine más me ha cansado a través de la cabeza que que lo físico por poco

Voz 12 44:00 como aseo lo el temo que ese día sobretodo

Voz 1293 44:03 eliminación de Champions pero a nivel físico bien parten en el medio del torneo tuve partido para desgastado también creo que fue lo último año los que menos momento juguetes pero entonces

Voz 0017 44:17 pues dice que terminó físicamente cansado la temporada pero sobre todo más frustrado Leo Messi que sigue concentrado con la selección argentina para jugar la Copa América

Voz 0684 44:25 evidentemente tener tres hijos varones supone que el fútbol en casa es una experiencia fantástica y lo digo por experiencia

Voz 0919 44:35 vamos a Sevilla Lopetegui se ha presentado esta mañana es la puesta de Monchi como Fran rojillo ha querido dejar claro también el presidente elegido Monchi Monchi de esto pues es responsabilidad de Mons sin duda alguna y nadie lo discute así que se ha presentado contento ambicioso con ganas de vivir ya el ambiente a favor del Sánchez Pizjuán confiado en lo que le traiga también Monchi

Voz 0684 44:55 hizo feliz por haber llegado dice él al club más grande de la ciudad

Voz 38 45:00 esa ambición ese cariño y esa determinación

Voz 46 45:03 eh

Voz 38 45:04 de seguir siendo un equipo grande de seguir creciendo y quiero ser parte de ese proyecto quiero ayudar a construir ese proyecto venimos un equipo grande queremos ayudar a que siga siendo osea un poquito más grande estoy en el mejor equipo de de de Sevilla un grande que es el Sevilla no tengo ninguna duda

Voz 0919 45:24 y ahora toca seguir fichando apunten los nombres de reggae Lon idea Alberto Moreno que podría volver estoy en el mejor equipo de Sevilla se lo ha puesto difícil al próximo

Voz 0684 45:33 trovador del Betis a ver qué dice en su presentación de fichajes venga seguimos con fichajes en el Atlético de Madrid un fichaje no es uno de los fichajes que espera de campanillas la afición pero por algo se empieza a Pedro Fullana buenas tardes

Voz 47 45:47 qué tal muy buenas si no es un fichaje ni de hecho ni para esta temporada porque ha cerrado el fichaje para la temporada que viene de Nicolás Ibañez delantero del Atlético San Luis de veinticuatro años se va a quedar cedido un año en la franquicia el Atlético en México y la idea es que se incorporó en verano de dos mil veinte según ha reconocido el presidente del club mexicano Alberto Marrero que ha dicho que falta reconocimiento médico pero que el uno de julio se hará oficial le cuesta cerrar fichajes a Atlético de Madrid tiene muchos frentes abiertos para esta temporada casi todos en defensa porque todos los intentos por Téllez Grimaldi y otros y defensas les piden mucho dinero y el que más ha avanzado esta es el lateral albanés el y Sepsi say del Nápoles

Voz 0919 46:23 además el Atlético de Madrid tiene que esperar a que lleguen los ciento veinte millones de la venta de Griezmann que hasta julio no pueden llegar con lo cual el mercado se eleva alarga renovación en la Real Sociedad de quién Roberto Ramajo cuéntanos

Voz 1825 46:36 hola qué tal Gallego muy buenas pues seguramente del jugador que Maseda merezca la plantilla una temporada muy difícil para Lucas Sang Galli recordamos el episodio que sufrió ese ictus en octubre bueno después se recuperó muy bien hizo un buen final de temporada ya tenido el premio de la renovación hasta el dos mil veintidós va a continuar desde el donostiarra los siguientes en renovar van a ser Raúl Navas y el centrocampista del filial Ander Guevara que va a pasar a formar parte de la plantilla del primer equipo de la Real Sociedad ya Larrea el va a llegar en breve

Voz 16 47:04 Cristian portugués Porto va a firmar cuatro tempo

Voz 1825 47:07 las hasta el dos mil veintitrés la Real pagará nueve millones fijos al Girona y uno e invariable llegando a los diez millones de su cláusula

Voz 0919 47:14 vamos a París donde en los últimos días ha tenido lugar el Congreso de la FIFA que ha reelegido a Gianni Infantino como presidente Infantino se lo ha montado fenomenal

Voz 0684 47:23 al se ha llevado a París a presidentes de clubes a técnicos a jugadores

Voz 0919 47:29 la FIFA tiene mucha pasta y ha salido reelegido ha habido encuentros muy curiosos en ese Congreso Antón Meana buenas tardes