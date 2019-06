Hora 25 (05/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 a nueve las ocho en Canarias

Hora veinticinco

Voz 4 00:15 ah bueno

Ángels Barceló mientras los representantes políticos se reúnen con el Rey el PP despide barato Tram termina su viaje al Reino Unido y unos abraza una borrasca a partir de mañana hay miles de chavales y sus padres pendientes de la Prueba de Acceso a la Universidad muchos se han quejado porque algunos de los exámenes que han hecho son demasiado difíciles de ellos vamos a hablar en los próximos minutos ir el debate sobre si es necesaria una prueba única en todo el país antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches

Voz 1454 00:43 terminada la primera jornada de la ronda de consultas del Rey con Aitor Esteban el portavoz del PNV en el Congreso los dirigentes políticos han comparecido en la Cámara Baja después de la visita a Zarzuela todos menos el PNV que emite un comunicado vamos a recordar las posiciones a esta hora a Javier Carrera adelante

Voz 0866 01:00 qué tal el ya he comunicado del PNV un texto en el que la formación vasca se limita a reseñar que el encuentro se ha prolongado durante una hora ningún tipo de valoración política ni de lo que el representante del PNV ha transmitido al Rey en esa reunión finaliza así esta primera jornada como dices en la que el protagonismo ha sido para Javier Esparza de UPN que se habría llegar a acuerdos para facilitar la hembra

Voz 1715 01:20 dura de Pedro Sánchez por parte de Coalición Canaria Ana

Voz 0866 01:23 Mas ha dejado claro que no apoyarán un gobierno con la presencia de Unidas Podemos mientras que eco Galicia en común e Izquierda Unida que forman parte de la coalición liderada por Pablo Iglesias han exigido la formación de un gobierno en coalición Compromís y Partido Regionalista Cántabro piden que se cumplan los compromisos en sus comunidades

Voz 1454 01:41 a partir de las diez en la crónica desastre escucharemos a los protagonistas recordaremos la información que les estamos contando desde esta mañana en la SER sobre el sistema del Partido Popular para despedir a al menos seis de sus trabajadores fijos con más de treinta años de antigüedad a los que pasa a considerar eventuales para ahorrarse la indemnización seco

Voz 0194 01:58 viva la maquinaria en Bruselas en busca del nuevo presidente de la comida

Voz 1454 02:01 hoy los populares europeos han advertido liberales y socialistas que no quieren renunciar a ese puesto corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 02:08 Antich que tus presidente del Consejo Europeo haga su primer viaje a Madrid Lisboa los populares advierten desde el Europarlamento que cierran filas con el alemán una en julio Cientista tengo a todo el Partido Popular Europeo detrás afirma el propio que precisa otra ves que lo que quieren es la presidencia de la con sus compañeros han reelegido como jefe de su grupo político dispuestos dicen a renunciar como partido a todo hoy tienen tres de las cinco presidencias en juego menos a la que en Bruselas ocupa Jean Claude Juncker algo que puede complicar la cena de los seis jefes de Gobierno Sánchez entre los elegidos por sus propios partidos para abrir este juega

Voz 1454 02:52 aumentan las detenciones de inmigrantes en la frontera con México se han disparado hasta casi ciento treinta y tres mil en mayo treinta y cuatro mil más que el mes anterior según ha informado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza fronteriza de Estados Unidos estos datos se conocen después de que Tram amenazara con la imposición progresiva de aranceles a México entrarían en vigor el próximo lunes España es el país de Europa más expuesto a la contaminación por el tráfico de cruceros dos de los tres puertos más contaminados por este tipo de embarcaciones son españoles Brian Pérez Barcelona es la que están en lo más alto del podio la medalla de plata es para Palma de Mallorca allí en tercera posición se queda a Venecia el turismo de cruceros no solo traen miles de personas que llegan de golpe una ciudad marítima también millones de las partículas más contaminantes y tóxicas que generan los combustibles de estos barcos según el informe de transportan Environment en donde participa Ecologistas en con la operadora de cruceros más importantes del mundo contaminó con dióxido de azufre sólo en dos mil diecisiete diez veces más que todos los coches que circularon ese año por Europa España Italia Grecia son los más expuestos debido a su atractivo turismo pero también por las pocas restricciones en emisiones de combustibles en el top diez de las ciudades marítimas más contaminantes por los cruceros también aparece en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas ni una propuesta más para esto

Voz 0194 04:04 ahora la cara B de Sara vítores Cheney que dejará la secretaria

Voz 1454 04:07 la organización de Podemos destitución relevo purga como lo llamamos Sara estaba trabajando esta tarde en la palabra purga interna

Voz 0194 04:15 dado cosas muy muy interesante pues luego lo escuchamos ahora vamos con todo antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches buenas noches

Voz 0194 09:40 pero nueve y nueve minutos de la noche ocho y nueve en Canarias este que van a escuchar es el enunciado del ex amén de la polémica La prueba de matemáticas de la Eva o lo que conocíamos antes por selectividad que les ha tocado a los alumnos de Valencia no les voy a decir aquello de tomen papel y boli que suena añejo pero haberse entienden lo que van a escuchar son capaces de tomar nota de algo

Voz 1 10:04 tres por tres definida por filas como uno cero a menos dos camas uno dos menos tres

Voz 0194 10:11 no se preocupen si se pierden entre tanda ecuación matriz y derivada porque el enunciado de este examen ha resultado imposible de resolver incluso a los alumnos más brillantes

Voz 1667 10:19 Nos como Laura o Ignacio que es el lamentaban así esta mañana en la SER en Hoy por hoy

Voz 19 10:23 en las encontramos poner un examen en el que cualquiera de las opciones habían cosas totalmente inaccesibles para nosotros no dejó hechos Gemma a la opción B la que tenía un problema de Estado con física yo por ejemplo he dado física una vez en toda mi vida ante Andy sí a pesar de que hay que saberlo son cosas que no se detectó hasta ahora que no estaba en el la gran dificultad el problema se centraba en la extensión del mismo que era muy largo si la diferencia era en cuanto a otros años este año han sido ejercicios prole más mucho más complicados que eran distintos y no teníamos la experiencia de otros años a mí no me dicte

Voz 5 11:14 vetado por estos problemas

Voz 1667 11:16 complicado ha resultado este examen que más de treinta y tres mil personas a esta ahora han firmado ya una petición en la plataforma change punto org pidiendo soluciones para lo que consideran el examen más difícil de la selectividad denuncian la dificultad de esta prueba que les deja dicen en desventaja respecto a los alumnos de otras comunidades con exámenes menos complicado

Voz 0194 11:36 Laurent buenas noches Ángels bueno esta polémica abierto el debate sobre la igualdad estas pruebas entre los alumnos de diferentes comunidades y la conveniencia o no de establecer una selectividad única para todo el Estado debate que esta noche traemos a nuestra tertulia hoy con Berna González Harbour buenas noches la en noches Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches Cristina de la Hoz buenas noches alabó en las no pedimos también la participación de los oyentes Pedro Blanco especialmente a los oyentes que estos días estén viviendo los nervios de los exámenes de la Selectividad que yo lo voy a seguir llamando así lo siento

Voz 1715 12:05 sí sí sí yo a mí también me cuesta llamarlo el vaho Selectividad a quién no estén viviendo en primera persona se chicos y chicas que no estén oyendo o a quiénes no estén viviendo porque los padres también los dicen esos nervios en eh digamos como acto reflejo seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es el número de Whatsapp que enviar las notas de voz que repito seis tres ocho siete siete cuatro siete

Voz 0194 12:29 otro tres en la SER hemos hablado

Voz 20 12:31 los alumnos que han tenido que hacer ese examen pero también con los profesores como Gemma Barreda que avalaba esta mañana en Hoy por hoy la denuncia de sus alumnos si hacías

Voz 21 12:42 sí aún es he que ha sido un bloqueo en uno con esta pregunta un apartado extraño que te daba que pensar mundo no bloque tres una pregunta tres que nada más leerla yo que soy remakes dije voy a cambiar de opción no ninguno dieron todo llorando

Voz 1667 13:04 espalda el coordinador de esas pruebas de acceso a la universidad Se llama Tony King ha estado en Hoy por hoy esta mañana para aclarar dos ideas básicamente dice que el año pasado ocurrió lo mismo hiel mil Angel que inició la campaña el alumno que inició la campaña sacó un diez Ike la recogida de firmas no es del todo clara porque hay más firmas que alumnos haciendo selectividad

Voz 19 13:25 el año pasado pasó lo mismo más de veinte mil personas que no saben son porque no se presentan al examen más de diez mil firman una petición que lanza un estudiante supone un un momento oral la opinión de la gente con la que he contactado para ver cómo estaba la situación hice que no es un examen con un nivel de dificultad demasiado elevaron que tiene que puede tener sus apartados en el que el estudiante tenga que pensar pero que todos los exámenes tienen que tener una parte de complicación un poco mayor para discriminar en en todos los exámenes no son el de temática sirven todos

Voz 22 14:03 Adela Molina buenas noches hola buenas noches dicen los expertos era o no era posible resolver ese examen ellas dicen que es perfectamente posible hemos hablado con el presidente de la Federación de profesores de matemáticas que además es valenciano ida clase allí Onofre Monzón nos ha dicho que el examen del año pasado era más fácil porque fue especialmente fácil dice él y que este este año han caído cosas que hace tiempo que no se preguntaban en la prueba de acceso a la universidad pero que los estudiantes deberían saber hacer

Voz 23 14:31 el extraño una mariquita eso significa que el examen es inabordable no no cumple las condiciones del del currículo no como alguno por ahí escuchado que tienes razón dijimos que es por el teorema de error que es un cuaderno matemáticas que segundo Bachillerato haces diez años o cinco años que no han preguntado digo sí pero claro es qué qué ocurre que lo que no ha salido en los últimos cinco años el equipo no va nuestra del temario el de

Voz 22 14:59 este profesores decía también que igual el error está ahí en preparar la asignatura de Matemáticas basándose en lo que se ha preguntado en selectividad en los últimos años Hinault en lo que exige el temario de segundo de chinos son los alumnos valencianos los únicos que se han quejado por la dificultad de la prueba de matemáticas Toledo Aldo Gómez buenas noches hola buenas noches Aldo en Castilla La Mancha la queja de los alumnos hizo que les concedieran media hora más para resolver los problemas sí ha sido un problema con solución que se les ha complicado algo a los alumnos de matemáticas pero de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales no las que dependen del bachillerato de ciencias los profesores que controlaban este examen se dieron

Voz 1667 15:35 cuenta de que a los alumnos

Voz 22 15:38 le estaba costando algo más resolver este ejercicio con lo que tuvieron que consultará al coordinador del área decidió ampliar el tiempo de prueba este problema se detectó en un par de aulas pero se decidió ampliar esta media hora más a todos a todas las aulas de Castilla La Mancha así nos lo explicaba esta mañana aquí en la SER el coordinador precisamente se llama Isidro Peña

Voz 23 15:57 ha renunciado con el fin ya que esas cuestiones a pesar de que es importante también decir que afectaba a usual apartado con una puntuación de cero veinticinco puntos y que era perfectamente resonó le dije bueno cómo utiliza algún tiempo para realizar las precisiones con el fin de favorecer a los estudiantes pobres continuismo más más tiempo

Voz 22 16:18 nosotros Angeles nos hemos enterado de este problema por los padres no por los alumnos no sé si esto es una señal de los

Voz 1880 16:24 nuevos tiempos sólo que hablabais antes los padres han es

Voz 22 16:26 expresado en las redes sociales sus críticas por este asunto y también te digo que nosotros esta tarde por lo menos yo me he puesto en contacto con un profesor de estadística que me ha dicho hombre que este problema tan dificil no eras tú me imagino que será como todo que dependerá de cada uno

Voz 0194 16:40 Aldo gracias

Voz 1667 16:42 hasta luego hay quejas también de los alumnos de Asturias por esas pruebas de matemáticas y también las de Historia quejas a las que respondía el rector de la Universidad de Oviedo Santiago García

Voz 24 16:53 te suelta a gusto de todos pues eh pues seguramente que es más difícil aquí que en alguna otra más fácil que en alguna otra no

Voz 25 17:01 eso es lo que decía Esther que nosotros

Voz 24 17:04 no queremos ser ni los más fácil de los más difíciles queremos ser pues los mejores no entonces pues intentamos que nuestras pruebas sean equilibradas es lo que decía ayer no parece que son que son equilibradas en la historia es un problema que hay que resolver habrá que resolver a nivel nacional seguramente

Voz 1667 17:23 cierto es que esta polémica reabierto la idea de establecer una sola prueba de acceso universitario para todas las comunidades una idea que hoy han rescatado por ejemplo desde la Junta de Castilla y León o desde el Partido Popular Miguel Tellado ex secretario general del PP gallego

Voz 25 17:39 no pedimos la máis para os galegos que hoy mismo que os un criterio que permita igualdad de oportunidades un mes Moss same mismos criterios de evaluación de puntuación

Voz 0194 17:50 Adela el Ministerio de Educación reconoce que hay diferencias de una comunidad a otra que las revisará pero descarta una de las soluciones que se ha planteado hoy que es una prueba única para todos

Voz 22 17:58 estado y la ministra de Educación en funciones ha confirmado que se va a crear

Voz 0194 18:01 un equipo de estudio con comunidades autónoma

Voz 22 18:04 así universidades paralizar esas posibles diferencias en la exigencia de los exámenes y mejorar la Prueba de Acceso a la Universidad lo que Cela no contempla entrada como tú dices es una prueba única es decir que todos los alumnos que quieran ir a la universidad hagan el mismo examen en toda España

Voz 26 18:18 pero única entendemos exacta no no es necesario es decir eso sería un empobrecimiento del currículum claramente cada comunidad tiene sus propias competencias tienen sus propias capacidades y además en algunas de las materias estudian cosas diferentes aún con un currículo único con mantenemos pero con diversidad a las de las comunidades autónomas tienen capacidad de desarrollo

Voz 22 18:44 ha dicho que el objetivo es garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades y ella cree que un único examen no serviría lo contrario piensan lo escuchábamos antes partidos como el PP y Ciudadanos que reclaman una única prueba de acceso a la universidad algunos expertos lo que piden es un examen más homogéneo con la misma estructura número de preguntas y criterios de corrección o directamente modernizar la prueba que apenas ha cambiado en treinta años que se evalúen más las competencias que los conocimientos teóricos de los alud

Voz 0194 19:10 tras ganar una cosa quién diseña los exámenes quién eligen los con

Voz 22 19:13 tenido mono todas las comunidades tienen una comisión que se encarga de organizar diseñar la prueba ahí están representados las universidades la Consejería de Educación de cada comunidad los centros educativos y la inspección ellos seguían por unas instrucciones generales que da el Ministerio sobre los contenidos que hay que evaluar el número máximo y mínimo de preguntas la tipología o la duración de cada examen pero a partir de ahí pues cada comunidad diseña el suyo elige las preguntas la estructura o cómo lo plantea son exámenes distintos claro aunque basados en unos criterios comunes gracias Adela

Voz 0194 19:43 nosotros son dos estos datos saludamos a Julio Contreras que es vicerrector de Estudios de la Universidad Complutense y miembro de la Conferencia de Rectores muy buenas noches

Voz 9 19:51 muy buenas noches hay diferencias en la hay

Voz 0194 19:53 tenias las pruebas de acceso de unas comunidades a otras

Voz 9 19:56 sí claro hay diferencias al igual que en todos los exámenes que ocurren para titular en Bachillerato dentro de la misma comunidad quiero decir que el que haya pruebas diferentes no quiere decir que haya pruebas desiguales desde el punto de vista de lo que cumple de la intención de de El objetivo de esta prueba que es evaluar el nivel de los estudiantes para un acceso a la universidad

Voz 0194 20:16 es decir la igualdad de oportunidades es la misma para todos

Voz 9 20:19 sí la verdad es que es paradójico escuchar algunos algunos comentarios que que plantean que la igualdad de oportunidades hacer una prueba única cuando en las mismas comunidades que se plantea eso no hay una prueba única para la titular en Bachillerato no

Voz 0436 20:32 el gocho dato supone el ochenta por ciento el peso

Voz 9 20:35 de la de la nota con la que el estudiante accede a la universidad ir en una comida hay cientos de centros de Secundaria que hacen cientos de exámenes diferentes pero homologables y por tanto no desiguales ocurre lo mismo entre las diecisiete comunidades

Voz 0194 20:48 a ese entiendo que usted no considera necesario establecer una prueba única para todo el territorio

Voz 9 20:54 no porque no no resolvería ninguno de los problemas y generaría unos problemas unos nuevos problemas logísticos y desde luego pues en fin contó en teniendo la las competencias transferidas pues como ya señalaba la la ministra

Voz 0194 21:07 no buscaba con su trabajo

Voz 9 21:09 hay ciertas singularidades que que generan una diversidad que no acequia que una prueba por el mero hecho de ser diferente sea desigual y la mejor prueba de ello es que como digo todas las pruebas de bachillerato para titular bachillerato en una misma unidos en una misma comunidad son completamente diferentes no hay no hay una prueba única para titular bachillerato no y nadie discute que sean homogéneas equiparables lo importante es garantizar la equidad y esa igualdad de oportunidades que efectivamente creemos desde la Universidad que se está haciendo en los últimos cuarenta años que el tiempo que tienen en esta prueba llamada Selectividad y que ahora se llama de evaluación acceso a la universidad

Voz 0194 21:45 que unos alumnos se quejen por la dificultad de un examen que ha sido el origen de toda de toda esta polémica es lo que toca

Voz 9 21:53 es lo que toca yo desde luego Miravet en Madrid las las notas la Comunidad Madrid madrileña entregamos el día catorce yo estoy seguro que estoy el día catorce los medios que os ponéis en comunicación con las mejores notas con los estudiantes que han sacado la máxima calificación le pregona Days que qué te pareció el examen pues es estudiantes dirán que es muy fácil muy fácil por eso han sacado un catorce no quiero decir que al final estas una cuestión que yo lo entiendo que entiendo bueno pues que en estos momentos se pueda dar voz a los estudiantes que unos u otros desde luego yo he preguntado en el en el campus en relación con los distintos exámenes ya hay una Vida de opiniones yo creo que lo importante es pues el el criterio de las comisiones de materia que elaboran estos exámenes que tienen una experiencia contrastada lo hacen en contacto desde la Universidad con centros de secundaria en oro en en en coordinación con las autoridades académicas de cada Consejería de Educación en Madrid la comisión organizadora participamos todos los directores de centros universidades Consejería etcétera yo creo que que una prueba que tiene tantos años y que cumple los objetivos con un vamos desde el punto de vista de la universidad sobradamente pues pues tiene una buena salud que entendemos que que bueno que la polémica quizás lo que ha ocurrido por ejemplo y en Valencia lo que responde es al a la a cierta

Voz 23 23:09 costumbre creemos que que se extrema

Voz 9 23:11 con los años no de de ceñirse demasiado las orientaciones a decir bueno pues podría caer esto

Voz 0194 23:17 por lo tanto el currículum no

Voz 9 23:20 la verdad es que esos estudiantes cuando luego emprende la universidad en la universidad en ninguna materias va a decir lo que puede caer desde luego te va a caer cualquier tema de Lama efectivamente efectivamente

Voz 0194 23:32 Contreras vicerrector de Estudios de la Universidad Complutense miembro de la Conferencia de Rectores de estudiantes

Voz 9 23:36 dónde se iba sacos resignado cuenta muy buenas noches muchas gracias adiós hasta luego bueno pues tertulia con esta con esta pues

Voz 0194 23:46 de Mika estudiantes que se quejan de la dificultad de un examen determinado consideran que esto bueno les genera desigualdad con respecto a otros estudiantes de otras comunidades que han hecho un examen de matemáticas con otra con otras preguntas con otros problemas a resolver que no son los mismos sobre la mesa se pone la necesidad o no de que haya un examen único escuchábamos ahora misa como decía no también a los representantes de los de los rectores Berna que dice

Voz 27 24:13 bueno hay ciertos estudios que si muestran que hay una evaluación más más amable digamos de eso selectividad del Bachillerato anterior que que como ha señalado el el entrevista todo aporta el sesenta proceder nota que lugares como Canarias Andalucía o Extremadura están evaluando menos perdón con más flexibilidad mientras que ha habido exactamente quejas en Castilla León por ejemplo donde han accedido a medicina o han accedido a a carreras con notas de corte muy exigentes miembros de estudiantes de otras comunidades Hinault ellos no de eso hay algunos informes yo me estudia estudiado varios estos días realmente se puede afirmar que hay algunas divisiones en este sentido y eso es lo que hay que estudiar o sea yo creo que es lo que ha decidido la ministra que es abrir una estudio ya lo dijo en mayo lo dijo el catorce de mayo y hoy lo ha ratificado que hay que analizarlo yo creo que sí hay que analizar esos estudios hablo de estudios que son de particulares pero reflejando notas de estudios de medios de comunicar

Voz 0194 25:21 si desearan sobre el claro

Voz 27 25:24 analizar eso sí hay una una evaluación más amable en en algunos sitios que en otros no dice ahí por equidad dicho esto pues posiblemente el examen único no sea propicio como como dicen ellos desigual no significa que que sea diferente no me hace gracia sólo por apuntar un detalle como el propio nombre nuevo qué sabéis que se escribe con uve en algunas comunidades y conviven otras porque en unas es adoptado como evaluación para el acceso a la universidad y en otras como evaluación debe

Voz 22 25:56 sí Yeray entonces es curioso pero

Voz 27 25:58 esa esta señora ni siquiera el nombre esta unificar por lo visto Nobel pensó que era una rota Mila porque es evaluar si es pequeña no Mila si yo de que

Voz 26 26:10 si hay un problema y creo que que es que lo demuestra el hecho de que se haya creado esta esta comisión no la cuestión es que hay diecisiete exámenes distintos por mucho que se pusieran de acuerdo los que diseñan esos exámenes que son comisiones en cada una de las comunidades para hacerlo exactamente con la misma dificultad sería prácticamente imposible conseguirlo eh porque y es muy difícil evaluar qué dificultad puede tener en comparación con otro problema de matemáticas etcétera no se puede aproximar pero no se puede dar una una exactitud para garantizar una misma

Voz 22 26:52 hola y luego hay otro problema

Voz 26 26:54 es que también hay diferentes criterios de evaluación

Voz 0436 26:58 hay por ejemplo en el año dos mil

Voz 26 27:01 diecisiete en la asignatura de Lengua y Literatura Catalana perdón castellana en la comunidad de Canarias hubo un treinta y dos por ciento de sobresalientes mientras que en la comunidad de Baleares hubo un dos coma dos por ciento de sobresalientes entonces es evidente que aquí por muy diferentes que fueran los exámenes una discrepancia tan grande que se considera sobresaliente no es normal no es normal entonces claro esto tiene consecuencias porque así como el examen es diferente en cada comunidad y el criterio de evaluación puede también ser diferente en cada comunidad la nota y eso vale un cuarenta por ciento el examen de selectividad un cuarenta por ciento la nota sirve para pedir o para obtener plaza

Voz 22 27:52 claro en toda España porque el distrito único

Voz 26 27:55 entonces qué ocurre que pueda haber un alumno que ha tenido un examen o más difícil os siendo igual de difícil con criterios de

Voz 0194 28:05 de corrección más estrictos

Voz 26 28:08 que se queda por debajo de otro alumno que como se ha examinado nuestra comunidad tiene tres décimas más que él pueda acceder por ejemplo a una carrera como medicina o como matemáticas que tiene una nota de corte muy alto acumula nota de corte no tiene que ver con la capacidad de los alumnos sino con el número de alumnos que solicitan en relación al número de plazas pues ahí se produce el desajuste

Voz 0194 28:31 Cristina creo que es necesario un examen

Voz 0436 28:34 no pero creo que esto será sólo bleu porque desde el momento en que las comunidades ejerce una competencia no van a dejar escapar esa competencia tiene por qué ser igual yo creo que sí salvo en aquellas comunidades por ejemplo como puede ser Cataluña como puede ser Baleares Galicia y el País Vasco que además tienen otros conocimientos son bilingües Si bueno y también pues pueden tener un examen lo que es la literatura catalana o lengua catalana pero debería haber una serie de materias troncales en el que el examen es el mismo el mismo día en toda España porque claro la clave está en que tenemos un distrito universitario único lo que es magnífico significa que que que que un chaval de cualquier lugar del país puede pedir su entrada en cuartos

Voz 27 29:17 la Universidad de otra comunidad de otra localidad

Voz 0436 29:20 ad que no tiene por qué ser la suya lo que en principio yo creo que que además es es hasta seis basta para articular el Noda para articular territorio para articular país para que aprendan a convivir con con nota

Voz 1667 29:34 los compatriotas de otras partes de de de

Voz 0436 29:36 España siendo un distrito universitario único que menos que el examen se igual que estamos hablando de una cuestión de igualdad bueno yo creo que que el de Indias generales lo habéis hecho todo el informe PISA por ejemplo los informes PISA que se refería Berna me imagino también informes PISA entre otro de varios entre otros es tradicional que salga Castilla y León y Madrid como las más valoradas en cambio

Voz 9 30:00 luego cuando se hace una tabla

Voz 0436 30:02 a día de nota de los estudiantes en la selectividad comunidades como Canarias y Andalucía que salen muy mal paradas en los informes PISA tienen mejores me decías denota que los estudiantes madrileños los estudiantes de Castilla León

Voz 22 30:17 ya que estamos ante una situación de desigualdad

Voz 0436 30:19 la manifiesta que está que está creando un doble baremo en en Estudiantes y además incluso y es utilizado porque como llevamos varios días con esta polémica hoy había un profesor que venía a decir que la mayoría de los estudiantes de un territorio se quedaban en su territorio pero como argumento me parece terrible porque eso qué quiere decir que condenas a Canarias a que tenga Piero es médicos abogados porque el son menos exigentes entonces tampoco me vale como argumento que al final la movilidad del estudiante no es tanta y creo que tenemos que tener el mismo nivel de exigencia para todos

Voz 0194 30:54 en cualquier caso la polémica existe habrá que estudiar lo lo advertía la ministra habrá que estudiar no sé si pasa por el examen único no pero en el caso sí que hay tú hablabas de no sé si he dicho examen más amables IMI la decía también lo de la corrección ser más o menos estricto

Voz 0436 31:10 Nos Gasol ya ya

Voz 0194 31:13 está el pero el problema existe y bueno hay que diagnosticar lo bien antes de encontrar una solución Pedro los oyentes que estos días están de los nervios

Voz 1715 31:21 sí hay oyentes que lo vamos a escuchar plantean que lo que hay que cambiar es el modelo de examen como el de la selectividad en un momento en el que los alumnos se juegan buena parte de su futuro oyentes que dan por hecho que hay comunidades con exámenes más fáciles que otras hay oyentes que dan por hecho que la pregunta matemática del examen de Valencia de ayer ni siquiera el habrían sabido responder más de un profesor de matemáticas bueno vamos a escuchar las opiniones quienes han ido llegando a nuestro número de base

Voz 28 31:49 yo creo que la pregunta debe ser si el modelo de selectividad modelo válido modelo en el que chavales con dieciocho años extra tienen que jugar a un examen para decir el resto de su vida

Voz 29 32:04 esa pregunta es examen de Matemáticas de Valencia en sentido Anonymous hacérselo algunos profesores de matemáticas no soy catedrático por algunos profesores de instituto Huánuco a veces estaban esas preguntas

Voz 30 32:23 miles de estudiantes que se quejan de la dificultad del examen

Voz 8 32:27 los los estudiantes hay comunidad es en particular una que sus exámenes son más sencillos más fácil es que el resto hice puedes ver en las notas que sacan lógicamente

Voz 31 32:43 los alumnos van preparados pero no van preparados para que se pongan preguntas que se les va a buscar porque llevan muchos temas en la universidad los alumnos ya escogen lo que ellos quieren ya no tienen materias que no les interesan

Voz 0194 32:57 los oyentes y la selectividad y la polémica sobre el examen único Si hay desigualdad o no entre las comunidades con las notas que se sacan y las notas de corte que luego se utilizan para acceder a la Universidad Pablo hasta mañana hasta mañana David Torres buenas noches buenas noches vamos con otras en Toronto ya hablamos en la cara B de examen ayer era bueno hoy todos los titulares que hablan de la destitución de Echenique como secretario de Organización de Podemos hablan califican la operación como purga sí

Voz 1880 33:47 quiere acercarse al concepto para saber si es así

Voz 0194 33:49 cómo tenemos que calificarlo como purga el propio Pablo Iglesias lo ha calificado así pero claro en un sí disfruta de tu

Voz 1880 33:55 purga es ha titulado SM en el que aparece

Voz 0194 33:58 Heidi tirando por un barranco a Echenique es un fotón

Voz 1880 34:01 montaje en el que se ve la silla de ruedas declara que era la niña con discapacidad de la serie hizo lo han hecho para quitar hierro no para decir que luego los medios y vamos a estar hablando de esta jugada y bueno pues si es lo que vamos a hacer para saber exactas

Voz 0194 34:13 ante cómo llamarlo es que Rafa Mayoral ha hablado de purga sí

Voz 1880 34:16 Mayoral ex diputado y ex miembro de la ejecutiva el dice que

Voz 0194 34:19 él no enarbola ese término de purga

Voz 1157 34:21 con quién hay que decir que asunto vuelve a enarbolar eso eso llamada o concertó purga que lo defienda que lo diga yo lo que no voy a hacer es decir trabajar en la lógica de los desmentidos porque había alguien que decía que un desmentido de repetir una noticia dos veces a nosotros ahora mismo no es el debate que nos interesa lo hemos dicho claramente lo estamos diciendo una y otra vez

Voz 0194 34:44 D2 no no si hablamos de purgas por el asunto de Echenique pero es una palabra que se usa constantemente muchas veces Empoli

Voz 1880 34:49 vamos a poner tres ejemplos de esta última temporada de recordad a Rosa María Mateo en septiembre del año pasado sobre los cambios las purgas au las depuraciones en Televisión España

Voz 8 34:57 para mí la palabra purga que sea utilizado tanto durante estos meses significa significa estalinismo nazismo fascismo franquismo pinochetista campos de concentración abuso de poder

Voz 1880 35:11 me voy a quedar en el mismo día que es el dieciocho de marzo de este año dos frases de dos dirigentes políticos Albert Rivera hablando sobre Sánchez

Voz 17 35:18 en la purga del señor Sánchez es echar a gente como el mundo oval luego pacta con Torres

Voz 1880 35:24 ellos ligó de ese mismo día casado también hablando del PSOE

Voz 32 35:27 la deriva habrá que preguntar a los partidos que hacen pucherazo

Voz 18 35:30 a los calientan el transfuguismo

Voz 32 35:32 o a los que han hecho una autentica purgan sus listas electorales como han declarado algunos barones territoriales antes de ayer en el Partido Socialista eso no es lo que ha pasado en el Partido Popular

Voz 0194 35:41 la realmente purga es exterminio es depuración

Voz 1880 35:44 bueno realmente su primera acepción es la medicina que se toma para defecar también inseguro que aquí os acordáis de los radiadores no son los residuos que en algunas operaciones industriales sobre los artefactos se acumulan

Voz 0194 35:56 que purga no hay que eliminarlos

Voz 1880 35:58 P leerlos y por último que es de lo que vamos a hablar hoy es expulsión o eliminación de funcionarios empleados miembros de una organización que se decreta por motivos políticos y que puede ir seguida de sanciones más graves

Voz 0194 36:10 porgue depuración tiene la misma raíz si la palabra

Voz 1880 36:13 purgar viene del latín purgar he que es limpiar purificar algo sea ir a lo puro y también de ahí por ejemplo vienen palabras como purgatorio antes decía que la primera acepción del diccionario es medicina que se toma para defecar pues le hemos preguntado a José María Molero que es médico de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria que se entiende por purga en medicina

Voz 17 36:33 es una limpieza o cazando contenido intestinal generalmente mediante un medicamento que suele PSIRV laxante que lo que hace es que evacuó a todos los productos preparando el intestino normalmente para la realización de una prueba como puede ser una colonoscopia una Paco o bien para una cirugía intestinal donde la presencia de restos dentro del intestino

Voz 0194 36:55 grueso puede provocar una complicación quirúrgica habría que preguntarle a Molero si Echenique podría provocar una aplicación quirúrgica como el secretario de Organización de Podemos bueno igualado

Voz 1880 37:07 habría que preguntárselo Iglesias dice Molero que antes se usaban las purgas igual que la sangre

Voz 17 37:12 ya en el siglo XVIII era frecuente muy frecuente el término de las purgas como la actuación en la utilización de purgas junto también con con la sangría puso como como técnica terapéutica entonces se pensaba que dentro del organismo una serie de sustancias que llamaban humores como la sangre la Infanta la bilis o o la bilis negra que dentro del organismo tienen que estar más o menos en una proporcionadas

Voz 1880 37:39 Ángels claro que yo creo que casi todos los hemos acordado de los laxantes desde el primer momento en el que hemos pensado en este concepto de los que hemos escuchado tantísimas veces en la radio aquel anuncio por ejemplo de falta de Fucka

Voz 33 37:50 a venir a vivir puta

Voz 34 37:56 a Pablo Di Luca estimula tu ritmo intestinal por la noche para que libere Liberes por la mañana me acordaba este clave

Voz 0194 38:03 estoy aquí sonaba a las ocho de la mañana qué música nuestra es hoy para empezar pues

Voz 1880 38:07 vamos a ir a los clásicos a los Rolling Stones

Voz 22 38:10 Claude que sería algo así como ahí está

Voz 5 38:12 baja de menudeo o lo que es lo mismo no

Voz 35 38:22 Miguel Ángel Simón es doctora en Ciencia Política Miguel Ángel muy buena

Voz 36 38:25 noches buenas noches qué se entiende por pura purga política bueno pues hurga en purga políticas uno podríamos decir que son esos conceptos maleta que uno llena un poco con con los con lo que uno quiere te hemos escuchado a Rosa María Mateo por ejemplo diciendo asociando inmediatamente purga al estalinismo a los juicios de Moscú etcétera etcétera Hay generalmente eso es a lo que tenemos todos pero existen mucho antes del estalinismo mucho antes de los juicios de Moscú generalmente suele utilizar a sociedad determinan en determinados momentos para referirse a la eliminación política y a veces física de personalidades generalmente políticas que se perciben como una amenaza para quien tiene el poder quiere alcanzar el poder o quiere aplicar un determinado proyecto político

Voz 0194 39:13 es decir que no hemos llegado todavía la eliminación física no sé si llegaremos pero por ejemplo gana unas primarias un una persona se convierte en secretario general de un partido en la siguiente ejecutiva no pone a nadie de los otros sino que los purga purga a los que iban con los contrarios cuando eso es

Voz 36 39:30 una de las utilización es más frecuentes el término purga en el lenguaje en el lenguaje cotidiano si se utiliza sí estaría bien utilizado estaría bien utilizados

Voz 0194 39:42 lo que está pasando por ejemplo en Podemos Echenique ha sido el último caso pero es verdad que de la foto inicial prácticamente no quedan eso sería purga

Voz 36 39:48 claro aquí nos encontramos con un fenómeno con una situación algo diferente porque porque en este en este caso concreto parece que Pablo Iglesias no percibí Cheney que una amenaza amenaza para el proyecto una amenaza para él una amenaza para mantenerle en el mano mantenerse el y liderando podremos entonces estaríamos ante otra situación yo creo que estaríamos más bien ante algo parecido a un cortafuegos es decir en el entorno Cano crítico con el liderazgo de Podemos en los últimos días hemos escuchado algunos dirigentes otros dirigentes hablar de la necesidad de celebración de una asamblea etcétera etcétera Y en estas situaciones es frecuente entre los dirigentes políticos entre de la dirección de los partidos políticos recurrir a un cortafuegos para salvar la mayor salvar al dirigente digamos lo que dio en el lenguaje cotizan cotidiano decimos entregar una cabeza entre una cabeza hay otra hay otro hecho en este caso concreto que abunda más en esa tesis que es que en realidad le ha quitado de la secretaría de Organización pero le ha dado

Voz 9 41:00 la confiado otro cometido muy importante probablemente

Voz 36 41:03 los más importantes a los que se ha enfrentado podemos a lo largo de a lo largo de su historia que es negociar los posibles pactos con el PSOE

Voz 0194 41:10 y si nos centramos en la actualidad podemos a parte que podríamos calificar de purga

Voz 36 41:15 en la actualidad en este momento en este momento Bono habido purgas en recientes en los últimos meses por ejemplo y en el partido en el Partido Liberal

Voz 9 41:28 tan traviesa claro es que yo estaba pensando vendrán es el el el pulsiones jugador vale porque eso lo dice el Favre de Gabri

Voz 36 41:37 el jefe fíjate que aproxima algo más de un año después de la llegar al gobierno de Trump prácticamente el cuarenta por ciento de los cargos clave ha nombrado los había echado os había marchado algunos de ellos a través de un tuit alguno de ellos os os acordaréis probablemente de cara concedía días ha sido una máquina de

Voz 0194 41:58 purgas es el rey de los ganadores

Voz 5 42:08 y aquí Richards diciéndole a ya que ese Pires

Voz 0194 42:11 que no vuelva nunca más de Rowe Jack intentando depurar lo es un tema de mil novecientos sesenta y otro es a partir de las diez hablaremos de Podemos de el relevo de Cheney que etc etc pero sí que estamos habituados a ver purgas más o menos grandes o pequeñas en los partidos políticos no Cristina

Voz 37 42:28 el quirófano ahora es verdad que el concepto de purga siempre lo hemos asociado especialmente a los partidos de la izquierda a lo mejor es por las purgas estalinistas pero es verdad que su tono Pablo alabó ha purgado bastante de ella además titula hemos así pero es verdad que lo bueno me gusta lo del cortafuegos que es un término que yo utilizo bastante a lo mejor también depuración se puede utilizar no que a lo mejor es entremedias de la purga cortafuegos Vila

Voz 25 42:52 bueno a los líderes que que hacen esto de los cortafuegos lo que hacen es intentar salvarse no

Voz 0194 43:00 claro eso es lo decía el entregar una una cabeza que es lo que va a hacer en el Consejo Ciudadano del a ver la purga yo creo que la purga es un término que se utiliza

Voz 37 43:09 sobre todo en el estalinismo no purgas masivas sí sí miles de personas y durísimas Berna desde la purga que ha llevado a cabo Pablo Iglesias hasta la que los votantes han llevado a cabo con su partido al perder hacerles perder cientos de miles de votos de unas elecciones a otra eso también es una purga

Voz 5 43:37 porque hay otras veces se lo que pides depuración este es un tema de Mazo de los secretos que escribió Enrique Urquijo en el año setenta y ocho y que además estaba incluso antes en un disco del grupo anterior de toda la revista Rolling Stone además incluyo esta canción han lista de las mejores doscientas canciones vamos con un tema vas también españoles de dos mil dieciséis de Triángulo de Amor Bizarro bueno dice cosas como no esperaré a que un rayo de partan sea el

Voz 35 44:18 tiene querías hacer una diferencia entre realidad y ficción

Voz 5 44:20 porque como ya hemos visto purgas en la historia ha habido muchas y la inmensa mayoría Se han llevado al cine vamos a empezar por las que nos hablan de la realidad no quise acercan a la historia desde un punto de vista u otro vamos a empezar con los Jemeres Rojos recordar los gritos del silencio por todos los premios pero pido muy curioso prioridades de los gritos de

Voz 1880 44:43 la recordamos además perfectamente esta banda sonora no de Mike Oldfield es la historia de un periodista que acude a Camboya como corresponsal y allí conoce a su guía su intérprete que al final le recurre recluido en un campo de concentración

Voz 9 44:55 más dudas de la historia pues bueno hemos mencionado ya

Voz 5 44:57 Stalin en los treinta el comunista chino o los nazis la noche los cuchillos darnos vamos a recomendar aquí la lista

Voz 38 45:06 bueno no a las han a Fez fuera Bach Meira

Voz 5 45:11 ver esto que escuchamos ya es el himno nazi cuando quieras Marcos ya veremos llevaría

Voz 1880 45:24 vamos que no hace falta tampoco salir de España e de las pulgas del franquismo nos vamos a quedar con la lengua de las mariposas

Voz 8 45:30 si conseguimos

Voz 39 45:31 que una generación una generación crezca libre en España

Voz 37 45:38 no yo creo que este es el fragmento de película que más veces ha sonado en Hora Veinticinco Marcos no

Voz 12 45:43 en el reparo porque vale para todo el raro Grace le está Fernán Gómez como

Voz 5 45:47 maestro de escuela siendo purgado es una película de José Luis Cuerda

Voz 0194 45:51 la ficción pues bueno estaremos

Voz 5 45:53 antes una canción es Alanis Morissette yo creo que también os acordáis Ésta es una bronca de una mujer despechada y le dice oye que no quiero volver a saber nada de ti nos vamos al cine al cine de ficción empezamos por la burda

Voz 40 46:12 sistema de transmisión de emergencia anunciando el inicio de la purga Edward al sonar la sirena todos los servicios de emergencia que

Voz 1880 46:19 este es un país lleno de delincuentes que buscan la fórmula para acabar con la situación y crean la purga o lo que llaman la noche de las bestias son doce horas en las que todo es legal hasta el asesinato para pasarlo muy mal para intentar comprender la mente de estos seres violentos por ejemplo Funny Games de Haneke hay alguien en la puerta

Voz 5 46:38 hoy siento molestarles estudien la casa de la trama de esta película transcurre también en el sólo una noche son dos jóvenes que pretenden acabar con una familia entera del mismo estilo pero mucho más antigua es Perros de paja así ha podido ser cualquiera

Voz 1880 47:00 esta es una película de mil novecientos setenta y uno

Voz 5 47:03 es una pareja que se muda a vivir al pueblo su llegada al pueblo provoca a todo tipo de recelos hasta el punto de que la idea es acabar con ellos es también un estudio sobre la violencia dirigido por Sam Peckinpah con Dustin Hoffman y Susan ro yo Jos como protagonistas íbamos con una sola más nos quedamos con la banda sonora de James Horner que es

Voz 1880 47:34 los tipos de la cara B justo para antes de marcharnos porque la verdad es menos pusiéramos a pensar lo que es realmente esto de usarlas para

Voz 5 47:40 horas las que usan nuestros políticos

Voz 1880 47:43 os vienen también para la grave esto es un contrato

Voz 35 47:47 ya está probando con mi madre cuando sea cuando pedías una cosa que que te lo iremos rápido desean y que fuera la purga Benito que yo no sé si me decía que fuera la purga Benito que debía ser un purgando entiendo de la de la y eso con que cerramos la grave pues al

Voz 37 48:02 más estilo cierre grabé depurando mandando marchar Juan venga tú te crees que Pablo Iglesias el lo ha cantado Echenique pues me lo puedo imaginar por lo menos con el que ha puesto ahí con clara Miguel Ángel Simón muchísimas gracias placer hasta mañana hasta mañana

Voz 3 48:57 hora veinticinco sigue ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Twitter la Roma Hora Veinticinco quien Facebook hora25

